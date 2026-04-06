Wykorzystaj w pełni możliwości Gemini dzięki ClickUp AI

ClickUp czy Gemini? Nie musisz wybierać.

Twój zespół korzysta z Google Workspace, a Gemini jest w nim wbudowane. To sprawia, że ClickUp staje się jeszcze bardziej wartościowy, a nie mniej.

Gemini to warstwa AI dla aplikacji biurowych Google: inteligentniejsza poczta e-mail, lepsze dokumenty, podsumowania spotkań. ClickUp AI to warstwa inteligencji, która wspiera rzeczywiste zarządzanie pracą zespołów: projekty, sprinty, pulpity nawigacyjne, koordynacja między zespołami oraz autonomiczni agenci.

Gemini dopracowuje artefakty. ClickUp AI koordynuje system, któremu te artefakty służą. Razem obejmują każdy obszar i każdego użytkownika.

Jak działa ClickUp AI

ClickUp AI to pełen zestaw funkcji sztucznej inteligencji wbudowanych w platformę, na której Twoje zespoły już zarządzają pracą.

Zamiast traktować AI jako oddzielny dodatek, który nie ma żadnego związku z Twoją pracą, ClickUp oferuje Ci pierwsze na świecie zintegrowane obszary robocze z AI — gdzie sztuczna inteligencja dogłębnie rozumie Twoje zadania, dokumenty i rozmowy, aby zapewnić Ci trafne, kontekstowe i oszczędzające czas wsparcie w każdym etapie Twojego cyklu pracy.

Przyszłość pracy to konwergencja + AI

Oto, co to umożliwia:

ClickUp Brain

ClickUp Brain to wbudowana warstwa inteligencji w ClickUp. Sprawia, że cała przestrzeń robocza staje się inteligentniejsza dla każdego użytkownika i każdego narzędzia w połączeniu.

Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w swoim obszarze roboczym w kilka sekund — po prostu zapytaj ClickUp Brain

@wzmianka Brain : Pomyśl o Brainie jak o swoim inteligentnym asystencie dostępnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz oznaczyć Brain w dowolnym zadaniu, dokumencie lub czacie, tak jak członka zespołu, aby uzyskać pomoc na żądanie

Ambient Answers : W ClickUp AI automatycznie odpowiada na pytania w czacie i wątkach komentarzy, dzięki czemu użytkownicy nie muszą zmieniać kontekstu i robić tego samodzielnie

Inteligencja kontekstowa : kontekstowa AI Brain monitoruje wszystkie zadania, aby nieustannie gromadzić i aktualizować bazy wiedzy

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie : Zadaj pytanie w języku naturalnym, uzyskaj odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu, komentarzy i załączników. Zgodne z uprawnieniami obszaru roboczego

Pola niestandardowe AI: Pola, które wypełniają się automatycznie na podstawie zawartości zadania: nastroje, ocena priorytetów, klasyfikacja kategorii i podsumowania. Nie trzeba nic wpisywać

📮 ClickUp Insight: 47% zespołów nie mierzy wpływu sztucznej inteligencji, a tylko 10% śledzi wyniki za pomocą rzeczywistych wskaźników. W wielu przypadkach liderzy często nie widzą, gdzie narzędzia AI dostarczają wartość, o ile w ogóle to robią. ClickUp Brain zmienia to, wprowadzając sztuczną inteligencję do jednego, ujednoliconego obszaru roboczego, w którym każde działanie, aktualizacja i wynik są ze sobą połączone. A wpływ jest widoczny: ponad 150 000 firm, w tym Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM i Fortinet, korzysta z ClickUp Brain, aby osiągać wymierne wyniki. Zespoły zgłaszają nawet 88% oszczędności kosztów, 1,1 dnia zaoszczędzonego tygodniowo i 3-krotnie szybsze wykonywanie zadań, ponieważ Brain zastępuje dziesiątki niepowiązanych narzędzi jedną sztuczną inteligencją, która działa w całym ich cyklu pracy.

Super agenci

Superagenci w ClickUp to pierwsi na świecie agenci na poziomie ludzkim. Oznacza to, że podobnie jak ludzie, są oni zdolni do złożonego rozumowania i samodzielnego wykonywania zadań. Możesz traktować ich jak współpracowników AI. Skonfiguruj ich za pomocą instrukcji, wyzwalaczy, narzędzi, wiedzy i pamięci za pomocą narzędzia Super Agent Builder w ClickUp.

Skorzystaj z narzędzia Super Agent Builder firmy ClickUp, które nie wymaga kodowania, aby uruchomić niestandardowego agenta w ciągu kilku minut

Możesz oznaczyć ich, przydzielić im zadania, wysłać prywatną wiadomość na czacie, a nawet zrobić wzmiankę o nich bezpośrednio w miejscu, w którym pracujesz. Podejmą oni samodzielnie niezbędne kroki, aby zakończyć przydzieloną pracę.

A co najlepsze? Po skonfigurowaniu agenta nie musisz mu udzielać podpowiedzi na każdym kroku. Możesz też rozmawiać z nim w naturalny sposób, aby dopracować jego wyniki.

Każdy dział w Twojej firmie ma gotowe pakiety agentów, które można od razu wykorzystać dzięki ClickUp Accelerator:

Dział Agenci Zarządzanie projektami Agent ds. przyjmowania zgłoszeń, agent ds. przydzielania zadań, agent ds. zarządzania projektami, agent ds. odpowiedzi na żywo Marketing Agent ds. briefów, agent ds. zawartości, agent ds. marki, agent ds. informacji na żywo Produkt i inżynieria Agent PRD, agent Triage, agent Codegen, agent Live Answers HR Agent ds. wdrażania, agent ds. monitorowania, agent ds. szkoleń, agent ds. odpowiedzi na żywo Przywództwo Agent przypominający o celach, agent ds. koordynacji, agent ds. kluczowych wyników, agent ds. aktualizacji statusu Sprzedaż Niestandardowe agenty dla cykli pracy sprzedaży

Bell Direct udowadnia, że dzięki ClickUp nie potrzebujesz zespołu technicznego, aby w znaczący sposób wdrożyć AI.

Korzystając z ClickUp Super Agents, zespół zautomatyzował kompleksowy cykl pracy dotyczący przyjmowania zgłoszeń i ich klasyfikacji bez pisania kodu ani dodawania nowych narzędzi.

Wyniki:

🌟 20% wzrost wydajności operacyjnej📌 Ponad 800 e-maili sortowanych codziennie w czasie rzeczywistym✅ Obciążenie zmniejszone dla 2 pełnoetatowych pracowników, którzy mogą zająć się dogłębną, strategiczną pracą

Autopilot i agenci otoczenia

Są to zawsze aktywne agenty, które działają w tle bez konieczności otrzymywania podpowiedzi. Pomyśl o:

Podsumowania na pulpicie nawigacyjnym generowane każdego ranka

Aktualizacje statusu wysyłane bez konieczności meldowania się

Zadania są automatycznie klasyfikowane i kierowane według priorytetu

Zaznaczone i eskalowane elementy przeterminowane

Dane wzbogacane na bieżąco w całym obszarze roboczym

Certyfikowani agenci

W przypadku cykli pracy, w których stawka jest na tyle wysoka, że uzasadnia stworzenie niestandardowego rozwiązania, inżynierowie ClickUp zajmujący się wdrażaniem na miejscu zaprojektują i wdrożą agenta dostosowanego do konkretnych procesów Twojej organizacji. Dzięki certyfikowanym agentom otrzymujesz kompleksowe ustawienia oraz nieograniczony dostęp.

👀 Czy wiesz, że? Certyfikowany agent ClickUp uzyskał 96 na 100 punktów w bezpośrednim porównaniu planów projektów gotowych do realizacji. Najbliższy konkurent osiągnął 61 punkty, a większość pozostałych utknęła w przedziale 40–50 punktów. W praktyce Teams mogłyby przejść od pomysłu → planu → realizacji w jednym cyklu, przy minimalnym nakładzie pracy ludzkiej. To właśnie wyróżnia Certified Agent w tym benchmarku.

Spotkania z wykorzystaniem AI

Dzięki kalendarzowi ClickUp i funkcji AI Notetaker zespoły mogą planować spotkania w odpowiednim kontekście i automatycznie tworzyć notatki.

Pozwól ClickUp AI zautomatyzować Twoje spotkania, od planowania po sporządzanie notatek i podsumowań

Używaj komend w języku naturalnym, aby sprawdzać dostępność w kalendarzach zespołu i planować spotkania

Dołączaj do spotkań bezpośrednio z ClickUp, bez przełączania się między zakładkami

Otrzymuj automatyczne notatki ze spotkań w Skrzynce odbiorczej ClickUp — z etykietami mówców, podsumowaniami, kluczowymi tematami i wyróżnionymi decyzjami

AI wyodrębnia elementy do wykonania z notatek ze spotkań i przekształca je w zadania ClickUp , które można śledzić

Śledzenie działań następczych jest połączone z odpowiednim projektem

Podsumowania są publikowane w odpowiedniej przestrzeni ClickUp

Każdy uczestnik spotkania ma widoczność w tym, co zostało omówione, co należy zrobić dalej i kto jest za to odpowiedzialny.

📮ClickUp Insight: Czy należysz do 16% respondentów ankiety, którzy oceniają swoje spotkania jako „bardzo nieefektywne”, czy może do szczęśliwych 12%, którzy uważają je za „super efektywne”? Jeśli jesteś jak większość zespołów, prawdopodobnie plasujesz się gdzieś pośrodku — 35% respondentów przyznaje spotkaniom neutralną ocenę 3/5, co oznacza, że nie są one całkowicie nieudane, ale też nie zapewniają maksymalnej wartości. ClickUp zmienia efektywność spotkań na każdym etapie! Planuj dzięki wspólnym agendom, zapisuj decyzje za pomocą AI Notetaker i przekształcaj dyskusje w konkretne zadania — wszystko na jednej platformie. 💫 Prawdziwe wyniki: Zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% spadek liczby niepotrzebnych rozmów i spotkań!

Wiele opcji modeli AI na jednej platformie

ClickUp jest niezależny od modelu. Użytkownicy mogą przełączać się między ChatGPT, Claude (w tym Opus 4.6), Gemini i 14 innymi najlepszymi modelami AI od Google, OpenAI i Anthropic bezpośrednio z paska narzędzi ClickUp bez opuszczania platformy.

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI w cenie jednego dzięki ClickUp Brain

Brain wykorzystuje te modele do analizy obszaru roboczego, a Super Agenci mogą korzystać z dowolnego dostępnego modelu. Administratorzy mogą ograniczyć dostępność modeli w poszczególnych obszarach roboczych.

Oznacza to, że Twój zespół już teraz ma dostęp do inteligencji Gemini w ClickUp, obok wszystkich innych modeli najnowszej generacji, zastosowanych do całego grafu pracy: zadań, dokumentów, czatu, pulpitów nawigacyjnych, klipów, celów i formularzy.

Co oferuje Google Gemini

Gemini to wydajna rodzina rozwiązań AI zintegrowana z ekosystemem Google, a w połączeniu z ClickUp zapewnia prawdziwą wartość dodaną dla zespołów korzystających z Google Workspace:

Gemini w Gmailu : Twórz szkice odpowiedzi, podsumowuj wątki e-mailowe, sugeruj odpowiedzi. AI, która działa tam, gdzie komunikuje się Twój zespół

Gemini w Docs : Pomóż mi pisać, : Pomóż mi pisać, streszczać dokumenty i generować zawartość. Przyspiesza data powstania dokumentów

Gemini w Arkuszach : Generuj formuły, analizuj dane, twórz wykresy. Ogranicza ręczną pracę z arkuszami kalkulacyjnymi

Gemini w Meet : Uzyskaj podsumowania spotkań, transkrypcje i wyodrębnione elementy do wykonania. Rejestruje to, co zostało powiedziane

Gemini Code Assist/Jules : asystent programowania oparty na AI w środowisku IDE oraz asynchroniczny agent programistyczny , skoncentrowany na przypadkach użycia dla programistów

NotebookLM: Asystent badawczy, który syntetyzuje informacje z przesłanych źródeł

Gemini może nawiązywać połączenie z ClickUp za pośrednictwem MCP poprzez Gemini CLI (94,7 tys. gwiazdek na GitHubie, pełne wsparcie MCP z serwerami lokalnymi i zdalnymi) oraz Gemini Code Assist (tryb agenta z MCP w VS Code), zapewniając programistom dostęp do danych ClickUp z terminala i środowiska IDE. Google oferuje również Jules (agent do kodowania asynchronicznego), Antigravity (platforma programistyczna typu agentowego) oraz Workspace Studio (automatyzacja bez kodowania dla aplikacji Google z integracją Gems).

To dobra wiadomość. ClickUp staje się systemem kontekstowym, z którego narzędzia oparte na Gemini mogą odczytywać i do którego mogą zapisywać dane. Klienci ClickUp są zgodni:

Cztery powody, dla których ClickUp i Gemini lepiej sprawdzają się razem

Nie musisz już wybierać między AI a działaniem. Gemini i ClickUp tworzą błyskawiczną pętlę, w której spostrzeżenia i realizacja idą w parze. Jeśli Gemini przetwarza otaczający Cię świat, ClickUp to rejestruje, zapewniając, że Twoje najlepsze pomysły realizują się z prędkością myśli.

Oto jak to zrobić:

1. Dopracuj z Gemini, koordynuj z ClickUp

⭐️ Gemini doskonale radzi sobie z ulepszaniem indywidualnych doświadczeń związanych z aplikacjami Google: bardziej przejrzysty szkic wiadomości e-mail, podsumowany dokument, lepszy slajd prezentacji. To dopracowane artefakty.

🧠 ClickUp to miejsce, w którym te artefakty łączą się z systemem pracy:

E-mail, w którym przygotowaniu pomógł Gemini, dotyczy projektu śledzonego w ClickUp

Dokument jest połączony z zadaniem z terminem wykonania

Podsumowanie spotkania generuje zadania do realizacji wraz z osobami przypisanymi do ich realizacji

Prezentacja jest wykorzystywana w kampanii podlegającej śledzeniu na pulpicie nawigacyjnym

ClickUp ma już wbudowane niektóre z tych funkcji: połącz swoją pocztę e-mail i wysyłaj/odbieraj wiadomości bezpośrednio z ClickUp, połączone z zadaniami i projektami, oraz poproś Brain o przygotowanie szkicu wiadomości e-mail z pełnym kontekstem projektu. Twórz dokumenty ClickUp Docs, które znajdują się w obszarze roboczym i zachowują kontekst zadań nadrzędnych. Organizuj spotkania z notatkami opartymi na AI i zadaniami do wykonania dostarczanymi bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej.

Dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI ClickUp nie musisz opuszczać ClickUp, aby wykonywać wiele czynności, które Gemini usprawnia w oddzielnych aplikacjach Google.

To prawda, że Gemini poprawia jakość poszczególnych zawartości. Jednak ClickUp AI sprawia, że praca związana z tą zawartością staje się widoczna, mierzalna i zautomatyzowana.

2. Zintegrowany graf pracy a inteligencja w odizolowanych aplikacjach

⭐️ Sztuczna inteligencja Gemini jest rozproszona w aplikacjach Google, a każda instancja działa w swoim własnym kontekście. Sztuczna inteligencja w Gmailu nie wie o sztucznej inteligencji w Arkuszach Google. Podsumowanie spotkania w Meet nie jest automatycznie połączone z projektem.

🧠 ClickUp AI widzi pełny obraz sytuacji:

Brain zapewnia kontekst obejmujący zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne, Clips, cele i formularze

Superagenci są wyzwalaczami dla zmian wprowadzanych w dowolnym miejscu obszaru roboczego

Pola niestandardowe AI syntetyzują informacje z całego obszaru roboczego

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie obejmuje wszystkie typy danych — nie tylko w ClickUp, ale także w połączonych aplikacjach, w tym, śmiemy twierdzić, w Twoim obszarze roboczym Google Workspace

Gdy ktoś zapyta Brain: „Jaki jest status projektu X?”, Brain pobiera informacje ze wszystkich odpowiednich źródeł. Gemini może udzielić odpowiedzi tylko w ramach aplikacji Google, z której aktualnie korzystasz.

Wykorzystaj kluczowe spostrzeżenia, działania następcze, aktualizacje projektów i postępy z Twojego obszaru roboczego ClickUp oraz połączonych aplikacji dzięki ClickUp Brain

3. Autonomiczne agenty a funkcje wspomagające

⭐️ Gemini w obszarze roboczym Google działa głównie reaktywnie: prosisz o wykonanie zadania, a ono je wykonuje. „Podsumuj ten dokument”. „Sporządź szkic tej wiadomości e-mail”. „Wygeneruj formułę”. Google Workspace Studio dodaje podstawową automatyzację, ale jest ona ograniczona do wyzwalaczy i akcji aplikacji Google.

🧠 ClickUp AI działa proaktywnie:

Agenci Autopilot działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności wydawania poleceń, i dostarczają podsumowania na pulpitach nawigacyjnych, aktualizacje statusu oraz eskalacje spraw przeterminowanych.

Super agenci są wyzwalacze zdarzeń w cyklu pracy: zmiana statusu wyzwala agenta, przekroczenie terminu powoduje eskalację, a nowe zadanie jest automatycznie klasyfikowane

Certyfikowani agenci są stworzeni z myślą o złożonych, krytycznych cyklach pracy, które działają w sposób ciągły, bez konieczności każdorazowego wyzwalania ich przez ludzi

Twórz i wdrażaj różne typy agentów AI z jednego obszaru roboczego ClickUp: ClickUp

Obszar roboczy staje się coraz bardziej inteligentny z każdą godziną, bez aktywnego udziału użytkowników.

4. Przepływ kontekstu, który sprawia, że oba systemy działają inteligentniej

ClickUp AI nieustannie wzbogaca przestrzeń roboczą: Brain podsumowuje projekty, pola niestandardowe klasyfikują zadania, a bazy wiedzy aktualizują się automatycznie. Gdy Twój zespół korzysta z Gemini wraz z ClickUp, wzbogacony kontekst przepływa między nimi.

Oto pętla sprzężenia zwrotnego:

ClickUp kontra Gemini: odpowiednie narzędzie AI do odpowiedniego zastosowania

Przykład zastosowania Najlepsze narzędzie Dlaczego Tworzenie i streszczanie wiadomości e-mail Gemini w Gmailu W kontekście, dokładnie tam, gdzie toczy się rozmowa Data powstania dokumentów Gemini w dokumentach Pomóż mi napisać, streścić, zmienić format Formuły arkusza kalkulacyjnego Gemini w Arkuszach Od języka naturalnego do formuł i analizy danych Transkrypcja spotkania Gemini w spotkaniu Automatyczne przechwytywanie, generowanie podsumowań Synteza badań NotebookLM Analiza z wielu źródeł, przeglądy audio Aktualizacje statusu projektu ClickUp AI Zawsze aktywne, generowane automatycznie na podstawie rzeczywistej aktywności Planowanie i śledzenie sprintów ClickUp AI Równoważenie obciążenia pracą, wykrywanie przeszkód, pulpity nawigacyjne Koordynacja między zespołami ClickUp AI Pełny wykres pracy, zależności, cele Pytania dotyczące pracy Widoczne dla organizacji, zarządzane na poziomie obszaru roboczego Natychmiastowe odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu i komentarzy Kierowanie zadaniami i ich klasyfikacja Super agenci Sterowane zdarzeniami, dostosowane do obszaru roboczego, z zakresem uprawnień Zadania związane z działaniami następczymi po spotkaniu Spotkania z wykorzystaniem AI Elementy do wykonania stają się zadaniami śledzonymi w projekcie Monitorowanie w tle Agenci Autopilot 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez podpowiedzi, zawsze aktywne Niestandardowe cykle pracy o wysokiej stawce Certyfikowani agenci Stworzone specjalnie do tego celu, z wsparciem FDE, bez ograniczeń Wspólne cykle pracy zespołów Super agenci Widoczne dla organizacji, utrzymywane na poziomie obszaru roboczego

🔑 Kluczowa informacja: Gemini obsługuje inteligencję na poziomie aplikacji w ramach Google Workspace. ClickUp AI obsługuje inteligencję na poziomie zadań dla całej firmy. Dzięki połączeniu tych dwóch rozwiązań masz pokryte wszystkie obszary i wszystkich użytkowników.

Co to oznacza dla Twojej organizacji

Dla każdego członka zespołu

Sztuczna inteligencja, która działa od razu po otwarciu ClickUp, bez konieczności ustawień specyficznych dla Google i bez zależności od używanego klienta poczty e-mail. Brain odpowiada na pytania, agenci zajmują się powtarzalnymi zadaniami, pola niestandardowe automatycznie klasyfikują zadania, a notatki ze spotkań stają się zadaniami do śledzenia.

Dla użytkowników Google Workspace

Gemini sprawia, że Gmail, Dokumenty, Arkusze i Meet stają się inteligentniejsze. ClickUp AI łączy wyniki pracy tych narzędzi z projektami, sprintami i pulpitami nawigacyjnymi, które śledzą wyniki biznesowe. Gemini dopracowuje artefakt. ClickUp AI zapewnia, że przynosi on rezultaty.

Dla działu IT i kadry kierowniczej

Jedna platforma AI z tym samym SSO, uprawnieniami i polityką zgodności, co reszta ClickUp. Certyfikat ISO 42001 w zakresie zarządzania AI, zerowe przechowywanie danych przez partnerów AI oraz scentralizowane kontrole administracyjne. Zarządzanie Gemini jest powiązane z administratorem Google Workspace. Zarządzanie ClickUp AI obejmuje warstwę zarządzania pracą niezależnie.

Strategia AI

ClickUp jest niezależny od modelu i obejmuje Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 oraz 14 modeli AI od Google, OpenAI i Anthropic. Twój zespół już teraz ma dostęp do inteligencji Gemini w ClickUp wraz z każdym innym najnowocześniejszym modelem. Warstwa AI pozostaje spójna niezależnie od tego, który model bazowy najlepiej nadaje się do danego zadania.

Jak ClickUp i Gemini łączą się poprzez MCP: architektura połączenia

Przekształć analizę w rzeczywiste działania dzięki Gemini i ClickUp AI

Google Gemini to warstwa AI dla Twoich aplikacji zwiększających wydajność. ClickUp AI to sposób na zarządzanie, automatyzację i przyspieszenie pracy w całej organizacji.

Brain sprawia, że obszar roboczy staje się inteligentniejszy od wewnątrz

Super Agents zapewnia każdemu zespołowi partnerów AI, którzy działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Gemini ulepsza aplikacje Google, z których Twój zespół już korzysta

Razem tworzą

Wdrożenie AI w Twojej organizacji nie musi sprowadzać się do wyboru między ClickUp AI a Gemini. Gemini zajmuje się inteligencją aplikacji. ClickUp AI zajmuje się inteligencją pracy. Łącząc je, wypełniasz lukę między wiedzą a działaniem.