Wykorzystaj w pełni możliwości Gemini dzięki ClickUp AI

ClickUp czy Gemini? Nie musisz wybierać.
Twój zespół korzysta z Google Workspace, a Gemini jest w nim wbudowane. To sprawia, że ClickUp staje się jeszcze bardziej wartościowy, a nie mniej.
Gemini to warstwa AI dla aplikacji biurowych Google: inteligentniejsza poczta e-mail, lepsze dokumenty, podsumowania spotkań. ClickUp AI to warstwa inteligencji, która wspiera rzeczywiste zarządzanie pracą zespołów: projekty, sprinty, pulpity nawigacyjne, koordynacja między zespołami oraz autonomiczni agenci.
Gemini dopracowuje artefakty. ClickUp AI koordynuje system, któremu te artefakty służą. Razem obejmują każdy obszar i każdego użytkownika.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak możesz lepiej wykorzystać Gemini dzięki ClickUp AI.
Jak działa ClickUp AI
ClickUp AI to pełen zestaw funkcji sztucznej inteligencji wbudowanych w platformę, na której Twoje zespoły już zarządzają pracą.
Zamiast traktować AI jako oddzielny dodatek, który nie ma żadnego związku z Twoją pracą, ClickUp oferuje Ci pierwsze na świecie zintegrowane obszary robocze z AI — gdzie sztuczna inteligencja dogłębnie rozumie Twoje zadania, dokumenty i rozmowy, aby zapewnić Ci trafne, kontekstowe i oszczędzające czas wsparcie w każdym etapie Twojego cyklu pracy.
Oto, co to umożliwia:
ClickUp Brain
ClickUp Brain to wbudowana warstwa inteligencji w ClickUp. Sprawia, że cała przestrzeń robocza staje się inteligentniejsza dla każdego użytkownika i każdego narzędzia w połączeniu.
- @wzmianka Brain : Pomyśl o Brainie jak o swoim inteligentnym asystencie dostępnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz oznaczyć Brain w dowolnym zadaniu, dokumencie lub czacie, tak jak członka zespołu, aby uzyskać pomoc na żądanie
- Ambient Answers : W ClickUp AI automatycznie odpowiada na pytania w czacie i wątkach komentarzy, dzięki czemu użytkownicy nie muszą zmieniać kontekstu i robić tego samodzielnie
- Inteligencja kontekstowa: kontekstowa AI Brain monitoruje wszystkie zadania, aby nieustannie gromadzić i aktualizować bazy wiedzy
- Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie : Zadaj pytanie w języku naturalnym, uzyskaj odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu, komentarzy i załączników. Zgodne z uprawnieniami obszaru roboczego
- Pola niestandardowe AI: Pola, które wypełniają się automatycznie na podstawie zawartości zadania: nastroje, ocena priorytetów, klasyfikacja kategorii i podsumowania. Nie trzeba nic wpisywać
📮 ClickUp Insight: 47% zespołów nie mierzy wpływu sztucznej inteligencji, a tylko 10% śledzi wyniki za pomocą rzeczywistych wskaźników. W wielu przypadkach liderzy często nie widzą, gdzie narzędzia AI dostarczają wartość, o ile w ogóle to robią. ClickUp Brain zmienia to, wprowadzając sztuczną inteligencję do jednego, ujednoliconego obszaru roboczego, w którym każde działanie, aktualizacja i wynik są ze sobą połączone. A wpływ jest widoczny: ponad 150 000 firm, w tym Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM i Fortinet, korzysta z ClickUp Brain, aby osiągać wymierne wyniki. Zespoły zgłaszają nawet 88% oszczędności kosztów, 1,1 dnia zaoszczędzonego tygodniowo i 3-krotnie szybsze wykonywanie zadań, ponieważ Brain zastępuje dziesiątki niepowiązanych narzędzi jedną sztuczną inteligencją, która działa w całym ich cyklu pracy.
📚 Przeczytaj również: Jak sprawić, by projekty AI działały: Matryca transformacji AI
Super agenci
Superagenci w ClickUp to pierwsi na świecie agenci na poziomie ludzkim. Oznacza to, że podobnie jak ludzie, są oni zdolni do złożonego rozumowania i samodzielnego wykonywania zadań. Możesz traktować ich jak współpracowników AI. Skonfiguruj ich za pomocą instrukcji, wyzwalaczy, narzędzi, wiedzy i pamięci za pomocą narzędzia Super Agent Builder w ClickUp.
Możesz oznaczyć ich, przydzielić im zadania, wysłać prywatną wiadomość na czacie, a nawet zrobić wzmiankę o nich bezpośrednio w miejscu, w którym pracujesz. Podejmą oni samodzielnie niezbędne kroki, aby zakończyć przydzieloną pracę.
A co najlepsze? Po skonfigurowaniu agenta nie musisz mu udzielać podpowiedzi na każdym kroku. Możesz też rozmawiać z nim w naturalny sposób, aby dopracować jego wyniki.
🎥 Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i pracy z Super Agentami:
Każdy dział w Twojej firmie ma gotowe pakiety agentów, które można od razu wykorzystać dzięki ClickUp Accelerator:
|Dział
|Agenci
|Zarządzanie projektami
|Agent ds. przyjmowania zgłoszeń, agent ds. przydzielania zadań, agent ds. zarządzania projektami, agent ds. odpowiedzi na żywo
|Marketing
|Agent ds. briefów, agent ds. zawartości, agent ds. marki, agent ds. informacji na żywo
|Produkt i inżynieria
|Agent PRD, agent Triage, agent Codegen, agent Live Answers
|HR
|Agent ds. wdrażania, agent ds. monitorowania, agent ds. szkoleń, agent ds. odpowiedzi na żywo
|Przywództwo
|Agent przypominający o celach, agent ds. koordynacji, agent ds. kluczowych wyników, agent ds. aktualizacji statusu
|Sprzedaż
|Niestandardowe agenty dla cykli pracy sprzedaży
Bell Direct udowadnia, że dzięki ClickUp nie potrzebujesz zespołu technicznego, aby w znaczący sposób wdrożyć AI.
Korzystając z ClickUp Super Agents, zespół zautomatyzował kompleksowy cykl pracy dotyczący przyjmowania zgłoszeń i ich klasyfikacji bez pisania kodu ani dodawania nowych narzędzi.
Wyniki:
🌟 20% wzrost wydajności operacyjnej📌 Ponad 800 e-maili sortowanych codziennie w czasie rzeczywistym✅ Obciążenie zmniejszone dla 2 pełnoetatowych pracowników, którzy mogą zająć się dogłębną, strategiczną pracą
Autopilot i agenci otoczenia
Są to zawsze aktywne agenty, które działają w tle bez konieczności otrzymywania podpowiedzi. Pomyśl o:
- Podsumowania na pulpicie nawigacyjnym generowane każdego ranka
- Aktualizacje statusu wysyłane bez konieczności meldowania się
- Zadania są automatycznie klasyfikowane i kierowane według priorytetu
- Zaznaczone i eskalowane elementy przeterminowane
- Dane wzbogacane na bieżąco w całym obszarze roboczym
Certyfikowani agenci
W przypadku cykli pracy, w których stawka jest na tyle wysoka, że uzasadnia stworzenie niestandardowego rozwiązania, inżynierowie ClickUp zajmujący się wdrażaniem na miejscu zaprojektują i wdrożą agenta dostosowanego do konkretnych procesów Twojej organizacji. Dzięki certyfikowanym agentom otrzymujesz kompleksowe ustawienia oraz nieograniczony dostęp.
👀 Czy wiesz, że? Certyfikowany agent ClickUp uzyskał 96 na 100 punktów w bezpośrednim porównaniu planów projektów gotowych do realizacji. Najbliższy konkurent osiągnął 61 punkty, a większość pozostałych utknęła w przedziale 40–50 punktów.
W praktyce Teams mogłyby przejść od pomysłu → planu → realizacji w jednym cyklu, przy minimalnym nakładzie pracy ludzkiej. To właśnie wyróżnia Certified Agent w tym benchmarku.
Spotkania z wykorzystaniem AI
Dzięki kalendarzowi ClickUp i funkcji AI Notetaker zespoły mogą planować spotkania w odpowiednim kontekście i automatycznie tworzyć notatki.
- Używaj komend w języku naturalnym, aby sprawdzać dostępność w kalendarzach zespołu i planować spotkania
- Dołączaj do spotkań bezpośrednio z ClickUp, bez przełączania się między zakładkami
- Otrzymuj automatyczne notatki ze spotkań w Skrzynce odbiorczej ClickUp — z etykietami mówców, podsumowaniami, kluczowymi tematami i wyróżnionymi decyzjami
- AI wyodrębnia elementy do wykonania z notatek ze spotkań i przekształca je w zadania ClickUp, które można śledzić
- Śledzenie działań następczych jest połączone z odpowiednim projektem
- Podsumowania są publikowane w odpowiedniej przestrzeni ClickUp
Każdy uczestnik spotkania ma widoczność w tym, co zostało omówione, co należy zrobić dalej i kto jest za to odpowiedzialny.
📮ClickUp Insight: Czy należysz do 16% respondentów ankiety, którzy oceniają swoje spotkania jako „bardzo nieefektywne”, czy może do szczęśliwych 12%, którzy uważają je za „super efektywne”? Jeśli jesteś jak większość zespołów, prawdopodobnie plasujesz się gdzieś pośrodku — 35% respondentów przyznaje spotkaniom neutralną ocenę 3/5, co oznacza, że nie są one całkowicie nieudane, ale też nie zapewniają maksymalnej wartości. ClickUp zmienia efektywność spotkań na każdym etapie! Planuj dzięki wspólnym agendom, zapisuj decyzje za pomocą AI Notetaker i przekształcaj dyskusje w konkretne zadania — wszystko na jednej platformie. 💫 Prawdziwe wyniki: Zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% spadek liczby niepotrzebnych rozmów i spotkań!
Wiele opcji modeli AI na jednej platformie
ClickUp jest niezależny od modelu. Użytkownicy mogą przełączać się między ChatGPT, Claude (w tym Opus 4.6), Gemini i 14 innymi najlepszymi modelami AI od Google, OpenAI i Anthropic bezpośrednio z paska narzędzi ClickUp bez opuszczania platformy.
Brain wykorzystuje te modele do analizy obszaru roboczego, a Super Agenci mogą korzystać z dowolnego dostępnego modelu. Administratorzy mogą ograniczyć dostępność modeli w poszczególnych obszarach roboczych.
Oznacza to, że Twój zespół już teraz ma dostęp do inteligencji Gemini w ClickUp, obok wszystkich innych modeli najnowszej generacji, zastosowanych do całego grafu pracy: zadań, dokumentów, czatu, pulpitów nawigacyjnych, klipów, celów i formularzy.
📚 Przeczytaj również: Korzystaj z zewnętrznych modeli AI w ClickUp
Co oferuje Google Gemini
Gemini to wydajna rodzina rozwiązań AI zintegrowana z ekosystemem Google, a w połączeniu z ClickUp zapewnia prawdziwą wartość dodaną dla zespołów korzystających z Google Workspace:
- Gemini w Gmailu: Twórz szkice odpowiedzi, podsumowuj wątki e-mailowe, sugeruj odpowiedzi. AI, która działa tam, gdzie komunikuje się Twój zespół
- Gemini w Docs: Pomóż mi pisać, streszczać dokumenty i generować zawartość. Przyspiesza data powstania dokumentów
- Gemini w Arkuszach: Generuj formuły, analizuj dane, twórz wykresy. Ogranicza ręczną pracę z arkuszami kalkulacyjnymi
- Gemini w Meet: Uzyskaj podsumowania spotkań, transkrypcje i wyodrębnione elementy do wykonania. Rejestruje to, co zostało powiedziane
- Gemini Code Assist/Jules: asystent programowania oparty na AI w środowisku IDE oraz asynchroniczny agent programistyczny, skoncentrowany na przypadkach użycia dla programistów
- NotebookLM: Asystent badawczy, który syntetyzuje informacje z przesłanych źródeł
Gemini może nawiązywać połączenie z ClickUp za pośrednictwem MCP poprzez Gemini CLI (94,7 tys. gwiazdek na GitHubie, pełne wsparcie MCP z serwerami lokalnymi i zdalnymi) oraz Gemini Code Assist (tryb agenta z MCP w VS Code), zapewniając programistom dostęp do danych ClickUp z terminala i środowiska IDE. Google oferuje również Jules (agent do kodowania asynchronicznego), Antigravity (platforma programistyczna typu agentowego) oraz Workspace Studio (automatyzacja bez kodowania dla aplikacji Google z integracją Gems).
To dobra wiadomość. ClickUp staje się systemem kontekstowym, z którego narzędzia oparte na Gemini mogą odczytywać i do którego mogą zapisywać dane. Klienci ClickUp są zgodni:
Cztery powody, dla których ClickUp i Gemini lepiej sprawdzają się razem
Nie musisz już wybierać między AI a działaniem. Gemini i ClickUp tworzą błyskawiczną pętlę, w której spostrzeżenia i realizacja idą w parze. Jeśli Gemini przetwarza otaczający Cię świat, ClickUp to rejestruje, zapewniając, że Twoje najlepsze pomysły realizują się z prędkością myśli.
Oto jak to zrobić:
1. Dopracuj z Gemini, koordynuj z ClickUp
⭐️ Gemini doskonale radzi sobie z ulepszaniem indywidualnych doświadczeń związanych z aplikacjami Google: bardziej przejrzysty szkic wiadomości e-mail, podsumowany dokument, lepszy slajd prezentacji. To dopracowane artefakty.
🧠 ClickUp to miejsce, w którym te artefakty łączą się z systemem pracy:
- E-mail, w którym przygotowaniu pomógł Gemini, dotyczy projektu śledzonego w ClickUp
- Dokument jest połączony z zadaniem z terminem wykonania
- Podsumowanie spotkania generuje zadania do realizacji wraz z osobami przypisanymi do ich realizacji
- Prezentacja jest wykorzystywana w kampanii podlegającej śledzeniu na pulpicie nawigacyjnym
ClickUp ma już wbudowane niektóre z tych funkcji: połącz swoją pocztę e-mail i wysyłaj/odbieraj wiadomości bezpośrednio z ClickUp, połączone z zadaniami i projektami, oraz poproś Brain o przygotowanie szkicu wiadomości e-mail z pełnym kontekstem projektu. Twórz dokumenty ClickUp Docs, które znajdują się w obszarze roboczym i zachowują kontekst zadań nadrzędnych. Organizuj spotkania z notatkami opartymi na AI i zadaniami do wykonania dostarczanymi bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej.
Dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI ClickUp nie musisz opuszczać ClickUp, aby wykonywać wiele czynności, które Gemini usprawnia w oddzielnych aplikacjach Google.
To prawda, że Gemini poprawia jakość poszczególnych zawartości. Jednak ClickUp AI sprawia, że praca związana z tą zawartością staje się widoczna, mierzalna i zautomatyzowana.
2. Zintegrowany graf pracy a inteligencja w odizolowanych aplikacjach
⭐️ Sztuczna inteligencja Gemini jest rozproszona w aplikacjach Google, a każda instancja działa w swoim własnym kontekście. Sztuczna inteligencja w Gmailu nie wie o sztucznej inteligencji w Arkuszach Google. Podsumowanie spotkania w Meet nie jest automatycznie połączone z projektem.
🧠 ClickUp AI widzi pełny obraz sytuacji:
- Brain zapewnia kontekst obejmujący zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne, Clips, cele i formularze
- Superagenci są wyzwalaczami dla zmian wprowadzanych w dowolnym miejscu obszaru roboczego
- Pola niestandardowe AI syntetyzują informacje z całego obszaru roboczego
- Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie obejmuje wszystkie typy danych — nie tylko w ClickUp, ale także w połączonych aplikacjach, w tym, śmiemy twierdzić, w Twoim obszarze roboczym Google Workspace
Gdy ktoś zapyta Brain: „Jaki jest status projektu X?”, Brain pobiera informacje ze wszystkich odpowiednich źródeł. Gemini może udzielić odpowiedzi tylko w ramach aplikacji Google, z której aktualnie korzystasz.
3. Autonomiczne agenty a funkcje wspomagające
⭐️ Gemini w obszarze roboczym Google działa głównie reaktywnie: prosisz o wykonanie zadania, a ono je wykonuje. „Podsumuj ten dokument”. „Sporządź szkic tej wiadomości e-mail”. „Wygeneruj formułę”. Google Workspace Studio dodaje podstawową automatyzację, ale jest ona ograniczona do wyzwalaczy i akcji aplikacji Google.
🧠 ClickUp AI działa proaktywnie:
- Agenci Autopilot działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności wydawania poleceń, i dostarczają podsumowania na pulpitach nawigacyjnych, aktualizacje statusu oraz eskalacje spraw przeterminowanych.
- Super agenci są wyzwalacze zdarzeń w cyklu pracy: zmiana statusu wyzwala agenta, przekroczenie terminu powoduje eskalację, a nowe zadanie jest automatycznie klasyfikowane
- Certyfikowani agenci są stworzeni z myślą o złożonych, krytycznych cyklach pracy, które działają w sposób ciągły, bez konieczności każdorazowego wyzwalania ich przez ludzi
Obszar roboczy staje się coraz bardziej inteligentny z każdą godziną, bez aktywnego udziału użytkowników.
4. Przepływ kontekstu, który sprawia, że oba systemy działają inteligentniej
ClickUp AI nieustannie wzbogaca przestrzeń roboczą: Brain podsumowuje projekty, pola niestandardowe klasyfikują zadania, a bazy wiedzy aktualizują się automatycznie. Gdy Twój zespół korzysta z Gemini wraz z ClickUp, wzbogacony kontekst przepływa między nimi.
Oto pętla sprzężenia zwrotnego:
ClickUp kontra Gemini: odpowiednie narzędzie AI do odpowiedniego zastosowania
|Przykład zastosowania
|Najlepsze narzędzie
|Dlaczego
|Tworzenie i streszczanie wiadomości e-mail
|Gemini w Gmailu
|W kontekście, dokładnie tam, gdzie toczy się rozmowa
|Data powstania dokumentów
|Gemini w dokumentach
|Pomóż mi napisać, streścić, zmienić format
|Formuły arkusza kalkulacyjnego
|Gemini w Arkuszach
|Od języka naturalnego do formuł i analizy danych
|Transkrypcja spotkania
|Gemini w spotkaniu
|Automatyczne przechwytywanie, generowanie podsumowań
|Synteza badań
|NotebookLM
|Analiza z wielu źródeł, przeglądy audio
|Aktualizacje statusu projektu
|ClickUp AI
|Zawsze aktywne, generowane automatycznie na podstawie rzeczywistej aktywności
|Planowanie i śledzenie sprintów
|ClickUp AI
|Równoważenie obciążenia pracą, wykrywanie przeszkód, pulpity nawigacyjne
|Koordynacja między zespołami
|ClickUp AI
|Pełny wykres pracy, zależności, cele
|Pytania dotyczące pracy
|Widoczne dla organizacji, zarządzane na poziomie obszaru roboczego
|Natychmiastowe odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu i komentarzy
|Kierowanie zadaniami i ich klasyfikacja
|Super agenci
|Sterowane zdarzeniami, dostosowane do obszaru roboczego, z zakresem uprawnień
|Zadania związane z działaniami następczymi po spotkaniu
|Spotkania z wykorzystaniem AI
|Elementy do wykonania stają się zadaniami śledzonymi w projekcie
|Monitorowanie w tle
|Agenci Autopilot
|24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez podpowiedzi, zawsze aktywne
|Niestandardowe cykle pracy o wysokiej stawce
|Certyfikowani agenci
|Stworzone specjalnie do tego celu, z wsparciem FDE, bez ograniczeń
|Wspólne cykle pracy zespołów
|Super agenci
|Widoczne dla organizacji, utrzymywane na poziomie obszaru roboczego
🔑 Kluczowa informacja: Gemini obsługuje inteligencję na poziomie aplikacji w ramach Google Workspace. ClickUp AI obsługuje inteligencję na poziomie zadań dla całej firmy. Dzięki połączeniu tych dwóch rozwiązań masz pokryte wszystkie obszary i wszystkich użytkowników.
Co to oznacza dla Twojej organizacji
Dla każdego członka zespołu
Sztuczna inteligencja, która działa od razu po otwarciu ClickUp, bez konieczności ustawień specyficznych dla Google i bez zależności od używanego klienta poczty e-mail. Brain odpowiada na pytania, agenci zajmują się powtarzalnymi zadaniami, pola niestandardowe automatycznie klasyfikują zadania, a notatki ze spotkań stają się zadaniami do śledzenia.
Dla użytkowników Google Workspace
Gemini sprawia, że Gmail, Dokumenty, Arkusze i Meet stają się inteligentniejsze. ClickUp AI łączy wyniki pracy tych narzędzi z projektami, sprintami i pulpitami nawigacyjnymi, które śledzą wyniki biznesowe. Gemini dopracowuje artefakt. ClickUp AI zapewnia, że przynosi on rezultaty.
Dla działu IT i kadry kierowniczej
Jedna platforma AI z tym samym SSO, uprawnieniami i polityką zgodności, co reszta ClickUp. Certyfikat ISO 42001 w zakresie zarządzania AI, zerowe przechowywanie danych przez partnerów AI oraz scentralizowane kontrole administracyjne. Zarządzanie Gemini jest powiązane z administratorem Google Workspace. Zarządzanie ClickUp AI obejmuje warstwę zarządzania pracą niezależnie.
Strategia AI
ClickUp jest niezależny od modelu i obejmuje Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 oraz 14 modeli AI od Google, OpenAI i Anthropic. Twój zespół już teraz ma dostęp do inteligencji Gemini w ClickUp wraz z każdym innym najnowocześniejszym modelem. Warstwa AI pozostaje spójna niezależnie od tego, który model bazowy najlepiej nadaje się do danego zadania.
Jak ClickUp i Gemini łączą się poprzez MCP: architektura połączenia
Przekształć analizę w rzeczywiste działania dzięki Gemini i ClickUp AI
Google Gemini to warstwa AI dla Twoich aplikacji zwiększających wydajność. ClickUp AI to sposób na zarządzanie, automatyzację i przyspieszenie pracy w całej organizacji.
- Brain sprawia, że obszar roboczy staje się inteligentniejszy od wewnątrz
- Super Agents zapewnia każdemu zespołowi partnerów AI, którzy działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
- Gemini ulepsza aplikacje Google, z których Twój zespół już korzysta
- Razem tworzą
Wdrożenie AI w Twojej organizacji nie musi sprowadzać się do wyboru między ClickUp AI a Gemini. Gemini zajmuje się inteligencją aplikacji. ClickUp AI zajmuje się inteligencją pracy. Łącząc je, wypełniasz lukę między wiedzą a działaniem.
