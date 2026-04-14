20 najlepszych programów do zarządzania wolontariuszami

Zarządzanie wolontariuszami w arkuszach kalkulacyjnych może sprawić, że proste planowanie zamieni się w wiele godzin pracy administracyjnej, której można by uniknąć. Podwójnie zarezerwowane zmiany, pominięte działania następcze i rozproszone zapisy – wszystko to odbiera czas, który można by poświęcić na pracę, która naprawdę ma znaczenie.

Biorąc pod uwagę, że obecnie wartość jednej godziny pracy wolontariusza wynosi 34,79 USD, nawet kilka godzin straconych tygodniowo na ręczną koordynację może szybko się sumować. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania wolontariuszami.

Zebraliśmy 20 najlepszych narzędzi do zarządzania wolontariuszami, które pomogą Ci uprościć planowanie, usprawnić komunikację i lepiej wykorzystać każdą godzinę pracy wolontariuszy. 📊

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania wolontariuszami w skrócie

Oto krótkie porównanie wszystkich programów do zarządzania wolontariuszami z tej listy:

Narzędzie Najlepsze do Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Organizacje non-profit każdej wielkości, które poszukują kompleksowej platformy operacyjnej dla zespołów o różnej wielkości i skali Formularze rekrutacyjne dla wolontariuszy, planowanie zmian z widokami kalendarza i diagramu Gantt, śledzenie czasu pracy, pulpity nawigacyjne, podsumowania oparte na AI Na zawsze za darmo; możliwość niestandardowego dostosowania dla przedsiębiorstw VolunteerHub Duże przedsiębiorstwa zarządzające harmonogramami pracy wolontariuszy o dużej skali oraz synchronizacją CRM Portal samoobsługowy dla wolontariuszy, integracje z systemami CRM (Blackbaud), przypomnienia SMS, kioski do rejestracji na miejscu Ceny planów zaczynają się od 143 USD miesięcznie SignUpGenius Osoby prywatne i małe grupy koordynujące proste, jednorazowe rejestracje wolontariuszy Kreator zmian typu „przeciągnij i upuść”, pobieranie opłat, listy oczekujących, automatyczne przypomnienia Free; płatne plany zaczynają się od 11,99 USD miesięcznie Bloomerang Volunteer Średniej wielkości organizacje non-profit skupiające się na przekształcaniu długoterminowych wolontariuszy w darczyńców finansowych Synchronizacja CRM wolontariuszy i darczyńców, ocena zaangażowania, weryfikacja przeszłości, mobilne zarządzanie wolontariuszami Ceny planów zaczynają się od 119 USD miesięcznie CERVIS Małe i średnie organizacje zarządzające dużymi bazami danych wolontariuszy, w których uczestnicy zmieniają się Nieograniczona liczba wolontariuszy, rejestracja grupowa, automatyczne wiadomości z podziękowaniami, wsparcie podczas wdrażania Ceny planów zaczynają się od 25 USD miesięcznie GetConnected by Galaxy Digital Przedsiębiorstwa i duże sieci (gminy, uczelnie) zarządzające miejskimi hubami wolontariatu Hub wolontariatu dla wielu organizacji, śledzenie nauki poprzez praktykę, cykle pracy reagowania na katastrofy Niestandardowe ceny Volgistics Średniej wielkości organizacje non-profit, które potrzebują niestandardowych możliwości dostosowania oraz elastycznych, modułowych baz danych wolontariuszy Pola niestandardowe, automatyzacja kamieni milowych, zarządzanie wolontariuszami w wielu lokalizacjach Ceny planów zaczynają się od 9 USD miesięcznie iVolunteer Małe i średnie organizacje organizujące cykliczne wydarzenia bez reklam Planowanie bez reklam, kreator wydarzeń, portal dla wolontariuszy, mobilna rejestracja Bezpłatne; Ceny niestandardowe Track It Forward Osoby prywatne i szkoły, dla których priorytetem jest rejestrowanie godzin pracy i śledzenie kamieni milowych związanych z ukończeniem programu Rejestrowanie godzin pracy na urządzeniach mobilnych, weryfikacja GPS, śledzenie kamieni milowych Ceny planów zaczynają się od 15 USD miesięcznie WhenToHelp Zespoły średniej wielkości i duże przedsiębiorstwa zarządzające złożonymi, wymagającymi obliczeń rotacjami zmian Algorytm automatycznego wypełniania harmonogramu, tablica ogłoszeń dla wolontariuszy, przydzielanie zadań na podstawie preferencji Ceny subskrypcji Volunteero Średniej wielkości organizacje non-profit, które stawiają na urządzenia mobilne i koncentrują się na zaangażowaniu i utrzymaniu wolontariuszy Automatyczne referencje, odznaki gamifikacyjne, integracje z Zapier Niestandardowe ceny VolunteerLocal Przedsiębiorstwa zarządzające dużymi wydarzeniami publicznymi, wymagające szybkiej i płynnej rejestracji Rejestracja bez hasła, rejestracja w kiosku, automatyzacja listy oczekujących Ceny planów zaczynają się od 200 USD za wydarzenie Mobilize Średnie i duże organizacje społeczne oraz kampanie polityczne rekrutujące członków z sieci kontaktów Sieć promocji wydarzeń, wydarzenia organizowane przez rówieśników, narzędzia do promowania spraw Free; Ceny niestandardowe Better Impact Ugruntowane średniej wielkości organizacje non-profit prowadzące śledzenie wpływu programów i zwrotu z inwestycji finansowych Portal do samodzielnego planowania, raportowanie dotyczące zwrotu z inwestycji w wolontariat, moduły szkoleniowe Niestandardowe ceny Rallly Osoby prywatne i małe zespoły koordynujące spotkania lub jednorazowe godziny pracy nad projektami Rejestracja czasu, synchronizacja stref czasowych, anonimowy udział Bezpłatne; płatne plany już od 7 USD miesięcznie TimeCounts Małe i średnie zespoły, dla których priorytetem są nowoczesne huby społecznościowe i wdrażanie nowych członków Portale dla wolontariuszy z brandingiem, listy kontrolne dotyczące wdrażania nowych wolontariuszy, filtry umiejętności Free; płatne plany już od 59 USD miesięcznie Rosterfy Globalne przedsiębiorstwa i duże wydarzenia światowe wymagające kompleksowej automatyzacji Automatyzacja rekrutacji, aplikacja mobilna dla wolontariuszy, raportowanie ESG Niestandardowe ceny HandsOn Connect Duże przedsiębiorstwa wymagające rozwiązania natywnego dla Salesforce do koordynacji działań międzynarodowych CRM oparty na Salesforce, wielojęzyczny interfejs, śledzenie celów zrównoważonego rozwoju (SDG) Niestandardowe ceny Givlly – zarządzanie wolontariuszami Średniej wielkości agencje pomocy społecznej potrzebujące zintegrowanych szkoleń z zakresu zgodności z przepisami Wbudowany system LMS, raportowanie CSR, aplikacje mobilne dla wolontariuszy Niestandardowe ceny Pakiet Jotform do zarządzania wolontariuszami Małe i średnie zespoły przekształcają przesłane formularze w zautomatyzowane tablice zadań Automatyzacja formularzy, podpisy elektroniczne, wizualne tablice do śledzenia zadań Free; płatne plany zaczynają się od 19,50 USD miesięcznie

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania wolontariuszami?

Aby znaleźć rozwiązanie do zarządzania wolontariuszami, które ułatwi Ci życie, zwróć uwagę na pięć niezbędnych funkcji:

Płynne wdrażanie wolontariuszy: Poszukaj konfigurowalnych formularzy rejestracyjnych, które automatycznie rejestrują umiejętności i oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Samodzielne planowanie: Wybierz narzędzie, które pozwala wolontariuszom przeglądać zmiany i zapisywać się na nie za pomocą telefonów, co ogranicza wymianę e-maili.

Zautomatyzowana komunikacja: Upewnij się, że oprogramowanie umożliwia wysyłanie automatycznych przypomnień o zmianach za pomocą SMS-ów lub e-maili oraz oferuje wsparcie dla kalendarzy typu „przeciągnij i upuść”, aby zmniejszyć liczbę nieobecności i zapewnić wszystkim dostęp do aktualnych informacji

Raportowanie wpływu i śledzenie godzin: Priorytetowo traktuj funkcje, które rejestrują godziny pracy wolontariuszy i generują przejrzyste, możliwe do eksportowania Priorytetowo traktuj funkcje, które rejestrują godziny pracy wolontariuszy i generują przejrzyste, możliwe do eksportowania raporty z projektów , aby udowodnić darczyńcom swój wpływ

Integracja z systemami CRM i innymi narzędziami: Wybierz platformę, która może synchronizować się z istniejącą bazą danych darczyńców, zapewniając Ci pełny widok aktywności Twoich sympatyków

📮 ClickUp Insight: 33% respondentów twierdzi, że korzysta z arkuszy kalkulacyjnych głównie dlatego, że znają to narzędzie lub jest ono już częścią ich obecnych ustawień. Dla wielu zespołów, zwłaszcza tych mniejszych, koszty i wygoda mają większy wpływ na decyzje niż zestaw funkcji. Gdy budżety są ograniczone, naturalnym jest korzystanie z narzędzi, do których wszyscy mają już dostęp i które znają, nawet jeśli wymagają one dodatkowego wysiłku ręcznego, aby zachować porządek. ClickUp oferuje alternatywę, która zapewnia prostotę bez konieczności dodawania kolejnych aplikacji do zestawu. Zadania, dokumenty, pulpity nawigacyjne, czat, a nawet aktualizacje wideo za pomocą Clipsów znajdują się w jednym obszarze roboczym, wspieranym przez wbudowaną sztuczną inteligencję do tworzenia podsumowań i automatyzacji. Zamiast zarządzać danymi i aktualizacjami w wielu narzędziach, zespoły otrzymują jeden obszar roboczy, w którym mogą koordynować projekty, udostępniać aktualizacje i pozostawać na bieżąco, bez tworzenia nowych warstw złożoności.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania wolontariuszami

Niektóre narzędzia do zarządzania wolontariuszami są bezpłatne, podczas gdy inne oferują rabaty dla organizacji non-profit lub bardziej zaawansowane płatne plany. Poniższa lista przedstawia najlepsze opcje dla zespołów o różnej wielkości, różnych cyklach pracy i wymaganiach budżetowych.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania wolontariuszami i koordynacji organizacji non-profit)

Twórz dostosowywane formularze ClickUp dotyczące możliwości wolontariatu, zgłoszeń i opinii

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, które łączy koordynację wolontariuszy, dokumentację, komunikację i raportowanie w jednym miejscu. Pomaga Twojemu zespołowi przejść od rekrutacji do osiągnięcia efektów bez konieczności korzystania z wielu platform, co ostatecznie pozwala uniknąć rozproszenia pracy.

Zostało ono również zaprojektowane z myślą o szerszym wsparciu działalności organizacji non-profit, w tym koordynacji wolontariuszy, raportowaniu dla interesariuszy oraz planowaniu międzyfunkcjonalnym, a dla kwalifikujących się organizacji dostępne są specjalne ceny dla organizacji non-profit.

Zobaczmy, jak to działa! 🤩

Zmień rejestrację wolontariuszy w zorganizowaną pracę

ClickUp Forms eliminuje lukę między gromadzeniem informacji a organizacją dalszych działań. Każde przesłane przesłanie formularza może natychmiast utworzyć zadanie ClickUp w obszarze roboczym, w którym znajdują się już wydarzenia, harmonogramy i koordynacja wolontariuszy.

Oprócz rejestracji na wydarzenia, Formularze mogą również pomóc zespołom w zbieraniu zgłoszeń wolontariuszy, opinii, oświadczeń o zrzeczeniu się odpowiedzialności oraz sugestii dotyczących programu bez konieczności przeszukiwania skrzynek odbiorczych lub arkuszy kalkulacyjnych w poszukiwaniu informacji.

Załóżmy, że organizacja non-profit organizuje weekendową akcję dystrybucji żywności. Koordynator wolontariuszy udostępnia formularz rejestracyjny, w którym prosi o podanie dostępności, preferowanych ról i dotychczasowego doświadczenia. W miarę napływania przesłanych odpowiedzi każda przesłana odpowiedź automatycznie tworzy zadanie z załącznikami zawierającymi informacje o wolontariuszu.

Zadanie zawiera szczegóły niezbędne do organizacji udziału. Pola niestandardowe przechowują informacje, takie jak preferowane zmiany, certyfikaty lub szkolenia, dane kontaktowe oraz dostępność transportu.

Przekształć działania wolontariuszy w odpowiedzi i kolejne kroki

Kiedy potrzebujesz odpowiedzi, np. na pytanie, ilu wolontariuszy jest dostępnych lub które wydarzenia nadal wymagają obsady, zazwyczaj musisz sprawdzić kilka miejsc, zanim ją znajdziesz.

Poproś ClickUp Brain o sporządzenie mapy działań Twojego zespołu w celu odpowiedniego przydzielenia zasobów

ClickUp Brain ogranicza ten nakład pracy, analizując informacje już znajdujące się w Twoim obszarze roboczym oraz w połączonych narzędziach. Działa bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym dla wolontariuszy, odczytując zadania, dokumenty, komentarze i odpowiedzi z formularzy, aby podsumować informacje i wyeksponować szczegóły potrzebne do podejmowania decyzji.

Załóżmy, że organizujesz obóz zdrowia dla społeczności lokalnej. W miarę wzrostu liczby zgłoszeń możesz poprosić ClickUp Brain o przegląd tych zadań i podsumowanie, ilu wolontariuszy zgłosiło się do każdej roli. Otrzymasz szybki przegląd pokazujący, gdzie obsada jest kompletna, a gdzie nadal występują luki. Jeśli wydarzenie wymaga większej liczby wolontariuszy, możesz natychmiast dostrzec niedobór i dostosować przydziały zadań.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Przejrzyj wszystkie zadania dla wolontariuszy związane z wydarzeniem zdrowotnym i podsumuj, ilu wolontariuszy zgłosiło się do każdej roli. Wyróżnij role, do których zgłosiło się mniej niż pięciu wolontariuszy”.

Planuj kampanie wolontariackie:

Śledź udział wolontariuszy i postępy programu w czasie rzeczywistym

Śledzenie postępów każdego programu często wymaga sprawdzania kilku arkuszy kalkulacyjnych lub czekania na aktualizacje od koordynatorów.

Panele ClickUp zapewniają widok w czasie rzeczywistym na wszystkie działania związane z wolontariatem.

Monitoruj wolontariuszy i zadania za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Zamiast ręcznie zbierać aktualizacje, możesz stworzyć pulpit nawigacyjny, który pobiera dane bezpośrednio z zadań i rekordów wolontariuszy już znajdujących się w Twoim obszarze roboczym. Gdy koordynatorzy przypisują role, aktualizują statusy zadań lub dodają nowych wolontariuszy, pulpit nawigacyjny aktualizuje się automatycznie.

Ponadto pulpity nawigacyjne pomagają monitorować uczestnictwo w poszczególnych programach. Możesz śledzić łączną liczbę godzin pracy wolontariuszy zarejestrowanych podczas wydarzeń lub porównać frekwencję w różnych inicjatywach.

Mogą one również pomóc Ci śledzić powtarzające się uczestnictwo, działania związane z uznaniem oraz ogólne trendy w zakresie zaangażowania, dzięki czemu z czasem będziesz w stanie zwiększyć retencję wolontariuszy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Scentralizuj dokumentację: Przechowuj standardowe procedury operacyjne (SOP), podręczniki szkoleniowe, informacje o szczególnych potrzebach oraz oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności bezpośrednio obok powiązanych zadań wolontariuszy w Przechowuj standardowe procedury operacyjne (SOP), podręczniki szkoleniowe, informacje o szczególnych potrzebach oraz oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności bezpośrednio obok powiązanych zadań wolontariuszy w ClickUp Docs

Śledź godziny pracy wolontariuszy: Korzystaj z wbudowanej Korzystaj z wbudowanej funkcji śledzenia czasu ClickUp , aby rejestrować godziny pracy wolontariuszy, dodawać notatki i etykiety oraz generować przejrzystsze raporty dotyczące udziału wolontariuszy i wpływu programu

Koordynuj komunikację i współpracę: udostępniaj przypomnienia i aktualizacje w udostępniaj przypomnienia i aktualizacje w czacie ClickUp oraz nawiąż połączenie między ClickUp a narzędziami takimi jak ClickUp SyncUp, e-mail, kalendarze i systemy CRM, aby koordynacja wolontariuszy nie przebiegała w izolacji

Przejrzyste planowanie i udostępnianie zmian: Korzystaj z Korzystaj z widoków ClickUp , w tym widoku kalendarza, aby planować zadania wolontariuszy, wykrywać konflikty terminów i lepiej koordynować harmonogramy między pracownikami a wolontariuszami

Zautomatyzuj powtarzalne zadania: Pozbądź się czasochłonnych rutynowych zadań, tworząc niestandardowe w celu przydzielania wolontariuszy, kierowania przesłanych formularzy do odpowiedniego koordynatora oraz aktualizowania statusów zadań związanych z wydarzeniami Pozbądź się czasochłonnych rutynowych zadań, tworząc niestandardowe automatyzacje ClickUp w celuprzydzielania wolontariuszy, kierowania przesłanych formularzy do odpowiedniego koordynatora oraz aktualizowania statusów zadań związanych z wydarzeniami

Wsparcie w zakresie raportowania dla darczyńców i zarządu: Korzystaj z Korzystaj z pól niestandardowych , formuł i pulpitów nawigacyjnych, aby w jednym miejscu śledzić godziny pracy wolontariuszy, wskaźniki związane z finansowaniem oraz wyniki programów

Wspieranie utrzymania wolontariuszy: śledź działania następcze, szkolenia i wysiłki związane z docenianiem w jednym miejscu, aby wolontariusze pozostawali zaangażowani również po zakończeniu danego wydarzenia

Limity ClickUp

Kompleksowy zestaw funkcji może wymagać pewnego czasu na opanowanie przez nowe zespoły

Ceny ClickUp

ClickUp oferuje ekskluzywny rabat dla obszarów roboczych organizacji non-profit.

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3700 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co użytkownik Capterra powiedział o ClickUp:

Ponieważ wszystkie pliki są przechowywane w jednym miejscu, nie muszę już jak szaleniec przeglądać 500 e-maili. Widzę na własne oczy, ile pracy wykonują twórcy i czy nie są przytłoczeni zadaniami. Fajnie, że nie muszę już ręcznie powtarzać tych samych zadań w każdy poniedziałkowy poranek, bo automatyzacja naprawdę działa… Konfiguracja dla naszej dziesięcioosobowej grupy przebiegła bardzo szybko. Osoba, którą wysłali, żeby nas przeszkolić, była wytrwała, więc w końcu wszyscy to ogarnęli. Połączenie ze Slackiem też nie było tak złym doświadczeniem, jak się spodziewałem.

🚀 Zaleta ClickUp: Przeszukuje zadania, dokumenty, pliki i połączone aplikacje w celu lokalizacji informacji za pomocą ClickUp Brain MAX. Wyszukuj informacje kontekstowe we wszystkich narzędziach połączonych dzięki ClickUp Brain MAX Na przykład, jeśli planujesz tegoroczny maraton charytatywny i chcesz ponownie skontaktować się z wolontariuszami, którzy w zeszłym roku zajmowali się rejestracją i logistyką, możesz poprosić Brain MAX o lokalizację tych danych. Następnie możesz utworzyć zadania do realizacji, aby skontaktować się z tymi wolontariuszami, wyznaczyć koordynatorów do nawiązania kontaktu lub ponownie wykorzystać tę samą strukturę ról podczas nadchodzącego wydarzenia.

📌 Przykładowa podpowiedź: Znajdź wolontariuszy, którzy pracowali przy zeszłorocznym maratonie charytatywnym, i podsumuj pełnione przez nich role.

2. VolunteerHub (Najlepsze rozwiązanie dla dużych stowarzyszeń, które muszą zautomatyzować planowanie pracy dużej liczby wolontariuszy)

VolunteerHub zastępuje ręczne listy zapisów cyfrowym portalem, na którym ludzie sami się rejestrują, podpisują oświadczenia i wybierają własne zmiany. Dzięki temu prace administracyjne nie spoczywają już na Twoim personelu, ale przechodzą w ręce wolontariuszy.

Jest to szczególnie dobry wybór dla banków żywności lub schronisk, które co tydzień organizują te same zmiany. Platforma synchronizuje się również bezpośrednio z systemami CRM dla organizacji non-profit, takimi jak Blackbaud, co oznacza, że dane dotyczące wolontariuszy i rejestry zaangażowania darczyńców pozostają w tej samej pętli.

Najlepsze funkcje VolunteerHub

Twórz spersonalizowane strony docelowe dla konkretnych wydarzeń, aby nadać rekrutacji profesjonalny wygląd, który będzie pasował do Twojej głównej strony internetowej

Zautomatyzuj przypomnienia SMS-owe i e-mailowe, aby informować wolontariuszy o ich nadchodzących zmianach i ograniczyć liczbę nieobecności

Skonfiguruj kioski OnSite , aby wolontariusze mogli samodzielnie się rejestrować i rejestrować swoje godziny pracy zaraz po przybyciu

Filtruj bazę danych według umiejętności, aby znaleźć i wysłać wiadomość do konkretnych grup wolontariuszy w celu wykonania specjalistycznych zadań

Limity VolunteerHub

Nie posiada niestandardowego kreatora raportów, ponieważ użytkownik jest ograniczony do gotowych szablonów, chyba że wyeksportuje surowe dane do programu Excel

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania stron publicznych, ponieważ układy stron docelowych są stosunkowo sztywne i nie pozwalają na zaawansowane projektowanie ani osadzanie widżetów

Ceny VolunteerHub

Plus: 143 USD/miesiąc

Pro: 288 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje VolunteerHub

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,3/5 (ponad 25 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o VolunteerHub?

Oto, co ma do powiedzenia recenzent serwisu Capterra:

VolunteerHub ma przyjemny interfejs dla wolontariuszy, który jest łatwy w nawigacji i prosty w obsłudze. Również dla administratorów funkcje wymagają niewielkiego szkolenia i są bardzo przyjazne dla użytkownika. Korzystamy z tej platformy od bardzo dawna, więc ceny zawsze były bardzo rozsądne.

💡 Porada eksperta: Jeśli przechodzisz z arkuszy kalkulacyjnych na scentralizowany system, nie musisz budować bazy danych wolontariuszy od podstaw. Szablon ClickUp do zarządzania wolontariuszami zapewnia wstępnie skonfigurowany obszar roboczy, który możesz dostosować do konkretnych wymagań swojej organizacji non-profit. Działa ono jako fundament strukturalny, grupując rekrutację, planowanie i raportowanie wyników w jednej lokalizacji, dzięki czemu możesz od razu zacząć organizować swój zespół. Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp do zarządzania wolontariuszami, aby przejść przez cały cykl życia wolontariatu Dzięki rozwiązaniu do zarządzania projektami dla organizacji non-profit osoby zarządzające wolontariuszami mogą: Rozpocznij rekrutację wolontariuszy, korzystając z niestandardowych statusów ClickUp , takich jak „Do sprawdzenia” lub „W trakcie”, aby śledzić kandydatów na poszczególnych etapach procesu selekcji i rozmów kwalifikacyjnych.

Kategoryzuj dane wolontariuszy za pomocą pól niestandardowych ClickUp według konkretnych umiejętności, numerów telefonów i wielkości projektów, aby w kilka sekund znaleźć odpowiednią osobę do wykonania specjalistycznych zadań.

Wizualizuj harmonogramy zmian w różnych konfiguracjach, w tym w widoku listy i kalendarza, aby śledzić godziny pracy i przypisywać konkretne role

3. SignUpGenius (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów i grup społecznych, które potrzebują prostego, Free sposobu na koordynowanie zmian)

Link SignUpGenius jest idealnym rozwiązaniem do podstawowej koordynacji, ponieważ jest łatwy w konfiguracji. Wystarczy wybrać szablon, dodać przedziały czasowe dla wolontariuszy i wysłać link; wolontariusze nie muszą nawet zakładać konta, aby zarezerwować miejsce.

Ta niska bariera wejścia jest niezbędna dla grup społecznych, które polegają na jednorazowych pomocnikach, których może zniechęcić wieloetapowy proces rejestracji. Platforma wypełnia również lukę między prostym planowaniem a niewielką zbiórką funduszy. Pozwala to również na sprzedaż koszulek lub zbieranie niewielkich darowizn bezpośrednio na stronie rejestracji.

Najlepsze funkcje SignUpGenius

Uruchom rejestrację w kilka minut, korzystając z kreatora typu „przeciągnij i upuść” oraz gotowych szablonów dla szkół, organizacji non-profit i drużyn sportowych

Pobieraj opłaty i darowizny bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym, aby w jednym kroku obsłużyć rejestrację na wydarzenie i zbiórkę funduszy

Zautomatyzuj przypomnienia i powiadomienia tekstowe, aby informować wolontariuszy o nadchodzących zobowiązaniach i ograniczyć ręczne działania następcze

Zarządzaj listami oczekujących automatycznie, aby zapewnić, że wszystkie miejsca zostaną zajęte, nawet jeśli ktoś będzie musiał zrezygnować w ostatniej chwili

Limity SignUpGenius

W planach darmowych i niższych istnieje limit opcji projektowania, przez co strony rejestracji często wyglądają na przeładowane reklamami

Brak scentralizowanej bazy danych do długoterminowego śledzenia utrudnia zarządzanie stałą listą wolontariuszy

Ceny SignUpGenius

Free Forever

Pakiet Starter: 11,99 USD/miesiąc

Essentials: 29,99 USD/miesiąc

Premium: 59,99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SignUpGenius

G2: 4,4/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1900 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SignUpGenius?

Oto opinia recenzenta serwisu G2:

Signup Genius pozwala nauczycielom z łatwością organizować wiele spotkań w tym samym dniu. Kiedy rodzic zgłasza prośbę o spotkanie, mogę wysłać mu e-mail z linkiem do rejestracji. Dzięki temu rodzic może wybrać dogodny dla siebie termin. Pomaga mi to zachować porządek, gdy mam ponad 15 spotkań jeden po drugim w ciągu jednego dnia.

4. Bloomerang Volunteer (najlepsze rozwiązanie dla uznanych organizacji non-profit, które chcą przekształcić swoją bazę wolontariuszy w źródło darczyńców)

Bloomerang Volunteer zajmuje się złożoną logistyką wydarzeń na dużą skalę, podczas których trzeba zarządzać setkami osób jednocześnie.

To narzędzie dla organizacji non-profit działa jako zintegrowane rozszerzenie szerszego systemu CRM Bloomerang, co oznacza, że aktywność wolontariuszy jest automatycznie rejestrowana w tym samym profilu darczyńcy, który służy do zbierania funduszy.

Ta synchronizacja pozwala wykorzystać system punktacji zaangażowania do identyfikacji osób udzielających wsparcia, które poświęcają dużo czasu, ale nie przekazały jeszcze darowizny finansowej. Możesz scentralizować te dane i uruchamiać konkretne kampanie komunikacyjne w oparciu o historię wolontariusza, na przykład zapraszając długoletnich mentorów do dołączenia do kręgu regularnych darczyńców.

Najlepsze funkcje Bloomerang

Zidentyfikuj potencjalnych darczyńców, korzystając z systemu oceny zaangażowania, który wskazuje, którzy wolontariusze są najbardziej skłonni do wsparcia finansowego

Automatycznie dopasowuj wolontariuszy do zmian za pomocą filtrów opartych na AI, które dopasowują ich konkretne umiejętności i dostępność do wolnych rolów

Zarządzaj wydarzeniami z poziomu telefonu dzięki aplikacji mobilnej, która pozwala pracownikom dostosowywać harmonogramy i wypełniać luki w czasie rzeczywistym, będąc na miejscu

Przeprowadzaj zintegrowane weryfikacje bezpośrednio na platformie, aby przyspieszyć proces wdrażania nowych wolontariuszy , zachowując jednocześnie zgodność z przepisami

Limity Bloomerang

Wdrożenie może wydawać się uciążliwe, ponieważ platforma jest wyposażona w wiele funkcji, które często wymagają ustawień z pomocą przewodnika

Raportowanie nie oferuje niestandardowych opcji dostosowywania, co oznacza, że nadal może być konieczne eksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego

Ceny Bloomerang

Plan podstawowy: 119 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Bloomerang

G2: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Bloomerang?

Oto opinia recenzenta serwisu G2:

Ulepszono synchronizację danych z Bloomerang CRM, dodano nową funkcję Central Schedule do zarządzania problemami związanymi z harmonogramami w całej organizacji oraz ulepszono funkcjonalność powtarzających się zmian.

5. CERVIS (Najlepsze rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują intensywnego wsparcia i nieograniczonej liczby wolontariuszy)

CERVIS (System Rejestracji Wydarzeń Społecznych i Informacji o Wolontariuszach) został stworzony z myślą o koordynatorach, którzy poszukują równowagi między automatyzacją a osobistym podejściem.

Podczas gdy wiele platform ogranicza dostęp do danych za pomocą paywalli, ClickUp oferuje nieograniczoną liczbę rekordów wolontariuszy we wszystkich swoich planach. Ten model cenowy stanowi znaczną zaletę dla organizacji, które prowadzą ogromną bazę danych zawierającą tysiące osób udzielających wsparcia.

Z oprogramowania można korzystać w sytuacjach wymagających złożonego zarządzania grupami, takich jak koordynacja dni wolontariatu w firmach lub zespołów duszpasterskich w kościołach. Zawiera ono specjalistyczne funkcje, takie jak internetowa konsola do rejestracji przybycia i wyjścia, która zamienia każdy tablet lub urządzenie mobilne w kiosk na miejscu.

Najlepsze funkcje CERVIS

Zarządzaj nieograniczoną liczbą wolontariuszy w ramach dowolnego planu, nie martwiąc się o dodatkowe opłaty w miarę powiększania się bazy danych osób udzielających wsparcia.

Łatwo koordynuj rejestracje grupowe, umożliwiając liderom zespołów rezerwowanie bloków zmian dla swoich członków lub partnerów korporacyjnych

Zautomatyzuj wysyłanie podziękowań i przypomnień o zmianach za pomocą tekstów i e-maili, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania bez konieczności ręcznego wkładu pracy

Limity CERVIS

Interfejs użytkownika wygląda na przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami do zarządzania projektami, co może sprawiać, że młodsi wolontariusze będą mieli trudności z obsługą programu

Zaawansowane funkcje raportowania są dostępne wyłącznie w droższych planach, co utrudnia małym zespołom korzystającym z planów budżetowych oszacowanie wpływu ich działań na dotacje

Ceny CERVIS

Pakiet Basic: 25 USD/miesiąc

Standard: 120 USD/miesiąc

Premier: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje CERVIS

G2: 4,2/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o CERVIS?

Posłuchaj opinii recenzenta serwisu G2:

Jest w pełni konfigurowalny, łatwy w konfiguracji, utrzymaniu i obsłudze, a także pozwala wolontariuszom na głębsze zaangażowanie. Umożliwia nam komunikację z większymi grupami osób i pozwala nowym wolontariuszom samodzielnie zgłaszać się do udziału w działaniach. Przez lata szukaliśmy innych platform, aż w końcu znaleźliśmy Cervis. Nie korzystałbym z niczego innego.

🧠 Ciekawostka: Tylko 19% wolontariuszy, którzy działają po raz pierwszy, wraca, aby pomóc po raz drugi, jeśli organizacje nie mają ustrukturyzowanego procesu zarządzania i działań następczych. Platformy cyfrowe, które przeprowadzają automatyzację wysyłania spersonalizowanych wiadomości z podziękowaniami i proponują przyszłe możliwości, mogą wypełnić tę lukę.

6. GetConnected od Galaxy Digital (najlepsze rozwiązanie dla organizacji non-profit działających w wielu lokalizacjach i zarządzających sieciami obejmującymi całą społeczność)

za pośrednictwem GetConnected by Galaxy Digital

Podczas gdy większość narzędzi skupia się na jednej organizacji, GetConnected pozwala publikować oferty dla wspólnej puli wolontariuszy w jednym hubie. Jest to standardowy wybór dla organizacji United Way i dużych wydziałów miejskich, które muszą mieć pełny obraz usług świadczonych w całym mieście lub regionie.

Platforma jest podzielona na konkretne poziomy: Shift, Sustain i Amplify, dzięki czemu możesz zacząć od podstawowych narzędzi do rejestracji. Następnie pozwala przejść do złożonych funkcji Service Learning dla uczelni lub śledzenia wpływu dla firm. Aby zapewnić dokładność danych w tych rozległych sieciach, system zawiera kiosk do rejestracji, który działa w trybie offline.

Najlepsze funkcje GetConnected od Galaxy Digital

Promuj możliwości w całej sieci, aby wiele agencji partnerskich mogło rekrutować za pośrednictwem jednego centralnego portalu społecznościowego

Śledź dane dotyczące nauki poprzez praktykę, w szczególności dla studentów i wykładowców, w tym automatyczną weryfikację godzin wymaganych do ukończenia studiów

Wygeneruj CV wolontariusza dla swoich sympatyków, umożliwiając im pobranie zweryfikowanego zestawienia ich umiejętności i osiągnięć

Zarządzaj reagowaniem na katastrofy dzięki specjalistycznym cyklom pracy, które pozwalają szybko zmobilizować i przeprowadzić śledzenie spontanicznych wolontariuszy podczas sytuacji kryzysowych w społeczności

Limity GetConnected by Galaxy Digital

Pulpit administratora wymaga sporo czasu na opanowanie ze względu na ogromną liczbę modułów

Możliwości niestandardowego dostosowywania wiadomości e-mail są ograniczone, ponieważ system wykorzystuje sztywne szablony, które trudno jest dostosować do wizerunku marki lub sformatować bez zaawansowanej wiedzy technicznej

Ceny GetConnected by Galaxy Digital

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GetConnected by Galaxy Digital

G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o GetConnected od Galaxy Digital?

Oto opinia recenzenta serwisu Capterra:

Świetnie nadaje się do zarządzania ofertami wolontariatu i wydarzeniami społecznościowymi. Jestem głównym użytkownikiem w organizacji non-profit i ogólnie jesteśmy z niego zadowoleni.

7. Volgistics (Najlepsze rozwiązanie dla organizacji non-profit, które potrzebują niestandardowych możliwości dostosowania bez konieczności zawierania długoterminowej umowy)

Jeśli podoba Ci się pomysł stworzenia własnego systemu zarządzania, ale nie chcesz zaczynać od zera, warto wypróbować Volgistics. Pozwala ono włączać i wyłączać funkcje niczym przełącznik światła. Płacisz tylko za to, z czego faktycznie korzystasz, co jest prawdziwym odświeżeniem w porównaniu z pakietami dla przedsiębiorstw typu „wszystko albo nic”.

Możesz ukryć pola, których nie potrzebujesz, zmienić nazwy zakładek, aby dopasować je do słownictwa używanego w Twojej organizacji, oraz zwiększać lub zmniejszać zakres planu z miesiąca na miesiąc. Oprócz standardowego planowania, Volgistics zawiera funkcję listy kontrolnej Tickler, która pomaga śledzić wymagania wymagające szybkiej reakcji, takie jak wygaśnięcie ważności zaświadczeń o niekaralności, dzięki czemu żaden wolontariusz nie rozpocznie pracy bez odpowiedniego zezwolenia.

Najlepsze funkcje Volgistics

Dostosuj każde pole danych, ukrywając je lub zmieniając ich nazwy, aby Twoja baza danych śledziła wyłącznie informacje istotne dla Twojej misji

Zautomatyzuj śledzenie kamieni milowych, aby docenić wolontariuszy w dniu ich urodzin, rocznicy pracy lub po osiągnięciu określonych progów godzin pracy

modułowi VicTouch , umożliwiającemu wolontariuszom rejestrowanie się na tablecie i automatyczne Włącz rejestrację czasu pracy na miejscu dzięki, umożliwiającemu wolontariuszom rejestrowanie się na tablecie i automatyczne śledzenie czasu poprzez rejestrowanie przepracowanych godzin

Zarządzaj wieloma lokalizacjami z jednego konta, zapewniając menedżerom poszczególnych lokalizacji dostęp wyłącznie do ich konkretnych zespołów Teams

Limity Volgistics

Brak wsparcia telefonicznego oznacza, że jesteś ograniczony do rozwiązywania problemów za pośrednictwem e-maila, co może być frustrujące, jeśli potrzebujesz szybkiej odpowiedzi podczas wydarzenia na żywo.

Złożoność może być bronią obosieczną, ponieważ wysoki poziom niestandardowych ustawień oznacza, że skonfigurowanie systemu zajmuje sporo czasu

Ceny Volgistics

Cena według kalkulatora dla 50 wolontariuszy: 17 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Volgistics

G2: 4,1/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Volgistics?

Tak twierdzi recenzent serwisu G2:

Volgisifics jest bardzo proste i łatwe w obsłudze! Oferuje dużą elastyczność w zakresie niestandardowych dostosowań i wyboru opcji!

8. iVolunteer (Najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich organizacji, które chcą korzystać z serwisu bez reklam i bez wysokich kosztów)

iVolunteer to jedna z platform, która pozostaje całkowicie wolna od reklam, nawet w ramach podstawowej subskrypcji. To sprawia, że jest to dobry wybór dla organizacji non-profit, które chcą zapewnić swoim sympatykom profesjonalne środowisko wolne od rozpraszających elementów, nie ponosząc przy tym wysokich kosztów związanych z rozwiązaniami dla dużych przedsiębiorstw.

Platforma została stworzona specjalnie z myślą o planowaniu zadań, co pozwala zarządzać wszystkim – od jednodniowej produkcji teatralnej po cykliczne akcje szczepień. Jej interfejs jest minimalistyczny, ale funkcjonalny. Na przykład Kreator nowego wydarzenia pomaga w ciągu kilku sekund skopiować struktury poprzednich wydarzeń, oszczędzając Ci powtarzalnej pracy związanej z ustawieniami.

Najlepsze funkcje iVolunteer

Uruchom rejestrację bez reklam w ramach dowolnego planu, dzięki czemu Twoi wolontariusze nie będą rozpraszani przez reklamy stron trzecich podczas wspierania Twojej sprawy

Skorzystaj z Kreatora nowych wydarzeń , aby tworzyć złożone harmonogramy przy użyciu gotowych szablonów

Włącz portal „Moje zobowiązania” , aby wolontariusze mogli śledzić swoje godziny pracy i nadchodzące zmiany

Sprawdzaj obecność za pomocą mobilnej aplikacji do rejestracji, która pozwala rejestrować uczestników na miejscu i automatycznie aktualizować raporty

Limity iVolunteer

Pulpit administratora nie jest dostosowany do urządzeń mobilnych, co oznacza, że będziesz mieć trudności z zarządzaniem wydarzeniami lub edycją terminów, jeśli próbujesz korzystać z tabletu lub telefonu.

Wygląd graficzny sprawia wrażenie, jakby układ nie był od lat znacząco unowocześniany, co może wydawać się użytkownikom nieco niezgrabne

Ceny iVolunteer

Free Forever

Plan Standard: Ceny niestandardowe

Plan Premium: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje iVolunteer

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o iVolunteer?

Oto, jak pomogło to recenzentowi serwisu Capterra:

Dzięki temu mogłem zorganizować ponad 100 wolontariuszy na coroczne dwudniowe wydarzenie. Bardzo proste i łatwe w konfiguracji. Zapewniło świetną tabelę wolnych terminów, dzięki której wolontariusze mogli sprawdzić, w jakich obszarach potrzebna była dodatkowa pomoc, a które były już prawie w pełni obsadzone.

9. Track It Forward (Najlepsze rozwiązanie dla szkół i klubów usługowych, które priorytetowo traktują rejestrowanie godzin pracy i śledzenie kamieni milowych)

Track It Forward skupia się na ułatwieniu wolontariuszom rejestrowania własnego czasu pracy. Jest to ulubione rozwiązanie szkół podstawowych i średnich oraz programów uniwersyteckich, w których studenci muszą wykazać się określoną liczbą godzin pracy społecznej, aby uzyskać dyplom. Zamiast ręcznego wprowadzania danych przez koordynatora, wolontariusze korzystają z aplikacji mobilnej lub widżetu internetowego, aby przesłać swoje godziny do zatwierdzenia.

To samoobsługowe podejście odciąża personel od obowiązków administracyjnych, zapewniając aktualizację danych dotyczących świadczonych usług w czasie rzeczywistym, zamiast gromadzenia dokumentacji papierowej pod koniec semestru.

Funkcja Kamieni milowych pozwala wyznaczyć konkretne cele dla poszczególnych osób lub grup. Na przykład szkoła może ustalić wymóg 40 godzin pracy jako warunek ukończenia szkoły, a zarówno uczeń, jak i koordynator mogą na bieżąco śledzić postępy w realizacji tego celu.

Najlepsze funkcje Track It Forward

Włącz rejestrowanie godzin pracy na urządzeniach mobilnych, aby wolontariusze mogli zgłaszać czas pracy, lokalizację, a nawet zdjęcia z pracy bezpośrednio ze swoich smartfonów

Ustal niestandardowe kamienie milowe, aby automatycznie śledzić postępy w realizacji wymagań dotyczących ukończenia programu, poziomów nagród lub celów członkowskich

Weryfikuj godziny pracy za pomocą znaczników GPS i podpisów, aby zapewnić dokładność gromadzonych danych bez konieczności przebywania na miejscu podczas każdej zmiany wolontariusza

Umieść widżety do śledzenia czasu pracy bezpośrednio na swojej stronie internetowej, dzięki czemu wolontariusze nie będą musieli przechodzić do osobnego portalu, aby rejestrować swoją pracę

Limity Track It Forward

Zaawansowana weryfikacja jest dostępna tylko w najdroższych planach, co oznacza, że mniejsze zespoły korzystające z planu podstawowego nie mają dostępu do funkcji GPS i podpisów.

Zarządzanie wydarzeniami ma drugorzędne znaczenie w stosunku do śledzenia godzin, więc jeśli potrzebujesz zaawansowanych funkcji planowania lub listy oczekujących, może to wydawać się nieco niewystarczające.

Ceny Track It Forward

Pakiet Basic: 15 USD miesięcznie dla 100 użytkowników

Wersja Premium: 30 USD miesięcznie dla 100 użytkowników

Zaawansowany: 45 USD/miesiąc dla 100 użytkowników

Oceny i recenzje Track It Forward

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Track It Forward?

Oto opinia recenzenta serwisu Capterra:

To oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i umożliwia zapisywanie się na wydarzenia wolontariackie w różnych miejscach oraz śledzenie wszystkich godzin i dat pracy wolontariackiej.

10. WhenToHelp (Najlepsze rozwiązanie dla organizacji o złożonych schematach zmian, które potrzebują zautomatyzowanego harmonogramu opartego na obliczeniach matematycznych)

WhenToHelp wykorzystuje autorski algorytm AutoFill, który uwzględnia preferencje wszystkich: kto woli pracować, kto nie lubi określonych porach i kto nie może pomóc. Następnie jednym kliknięciem tworzy dla Ciebie najbardziej logiczny harmonogram.

Platforma przejmuje ciężar związany z planowaniem harmonogramów, zapewniając najbardziej elastycznym wolontariuszom preferowane przez nich zmiany, jednocześnie zapobiegając nadgodzinom i wypaleniu.

Najlepsze funkcje WhenToHelp

Wykorzystaj algorytm AutoFill , aby automatycznie przydzielać zmiany w oparciu o preferencje i dostępność wolontariuszy, eliminując w ten sposób konflikty w harmonogramie

Włącz funkcję tablicy wymiany wolontariuszy , aby Twój zespół mógł samodzielnie zamieniać się lub wybierać wolne zmiany bez konieczności interwencji koordynatora

Ustaw preferowane i niepreferowane godziny pracy dla każdego wolontariusza, dzięki czemu system będzie mógł wynagrodzić najbardziej elastycznych współpracowników zmianami, których faktycznie oczekują

Wysyłaj pilne powiadomienia tekstowe, aby natychmiast dotrzeć do wszystkich wolontariuszy, gdy pojawi się wolne miejsce w ostatniej chwili lub nastąpi nagła zmiana harmonogramu

Limits of WhenToHelp

Program skupia się wyłącznie na planowaniu, więc jeśli potrzebujesz miejsca do przechowywania szczegółowych CV wolontariuszy, śledzenia wydajności , sprawdzania przeszłości lub danych darczyńców, będziesz potrzebować osobnego narzędzia

Tworzenie i zarządzanie harmonogramami oraz użytkownikami wymaga wielu ustawień, co sprawia, że jest to czasochłonne.

Ceny WhenToHelp

Model cenowy oparty na subskrypcji

Oceny i recenzje WhenToHelp

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o WhenToHelp?

Oto opinia recenzenta serwisu Capterra:

Bardzo podoba mi się to, że po zatwierdzeniu przez whentohelp.com ten program jest Free dla organizacji non-profit! To wspaniała inicjatywa firmy, która pomaga organizacjom non-profit dysponującym niewielkim budżetem!

11. Volunteero (Najlepsze rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują aplikacji mobilnej z wbudowanym e-learningiem i systemem nagród)

Volunteero zostało zaprojektowane jako kompleksowy system zarządzania zaangażowaniem, a nie tylko jako baza danych. Platforma koncentruje się na zmniejszeniu obciążenia administracyjnego związanego z wdrażaniem nowych wolontariuszy i koordynacją działań, twierdząc, że pozwala zaoszczędzić pracownikom ponad 100 godzin miesięcznie dzięki automatyzacji ręcznych zadań, takich jak zbieranie referencji i przypomnienia o zmianach.

Rozwiązanie to osiąga również cel związany z paradoksem uczestnictwa, umożliwiając gamifikację ścieżki rozwoju Twoich sympatyków. Wolontariusze otrzymują automatyczne cyfrowe odznaki za osiągnięcie kolejnych kamieni milowych służby, które są następnie widocznie wyświetlane w ich profilach mobilnych.

Najlepsze funkcje programu Volunteero

Zautomatyzuj zbieranie referencji, wysyłając cyfrowe formularze do osób udzielających referencji wolontariuszom i automatycznie śledząc status ich wypełnienia

Zarządzaj zadaniami przypisanymi wolontariuszom i klientom dzięki specjalistycznej bazie danych, która łączy wolontariuszy bezpośrednio z konkretnymi osobami, którym pomagają

Zintegruj się z ponad 4000 aplikacji za pośrednictwem Zapier, co pozwoli Ci w ciągu kilku minut stworzyć połączenie między danymi dotyczącymi wolontariuszy a istniejącymi narzędziami do obsługi e-maila, marketingu lub CRM.

Limity serwisu Volunteero

System LMS jest obecnie w fazie rozwoju, co oznacza, że organizacje potrzebujące w pełni funkcjonalnego, wbudowanego rozwiązania będą musiały poczekać na nadchodzący moduł.

Pulpit nawigacyjny kładzie duży nacisk na aktywne zaangażowanie, co może sprawiać wrażenie przytłaczającego, jeśli potrzebujesz jedynie przechowywać prostą listę nazwisk i informacji kontaktowych

Ceny serwisu Volunteero

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje serwisu Volunteero

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Volunteero?

Tak twierdzi recenzent serwisu Capterra:

Bardzo przyjazna dla użytkownika platforma do zarządzania wolontariuszami, zapewniająca pełną kontrolę nad danymi i aktywnością wolontariuszy. Interaktywna platforma internetowa/aplikacja, dzięki której wolontariusze mogą zgłaszać się do misji i przesyłać raporty. Kompleksowe rozwiązanie zarówno dla administratorów, jak i wolontariuszy, z wieloma funkcjami automatyzacji usprawniającymi nasze działania.

12. VolunteerLocal (Najlepsze rozwiązanie dla dużych organizacji organizujących wiele wydarzeń, które potrzebują funkcji planowania zmian, rejestracji w kioskach i zapisów)

VolunteerLocal zostało zaprojektowane z myślą o rejestracji dużej liczby osób przy minimalnych barierach. W ciągu kilku minut możesz udostępnić publiczny link, a wolontariusze mogą zgłaszać się na zmiany bez konieczności ustawienia hasła.

Ponadto, dzięki integracji z systemami obsługi kart kredytowych, możesz również obsługiwać mikro-zbiórki funduszy w trakcie przepływu rejestracji. Dzięki temu wolontariusze mogą kupić koszulki z wydarzenia lub przekazać niewielką darowiznę dokładnie w momencie, gdy ich zaangażowanie jest największe. Funkcje te usprawniają przejście od jednorazowego pomocnika do darczyńcy.

Najlepsze funkcje VolunteerLocal

Włącz rejestrację bez hasła, aby zwiększyć współczynniki konwersji, umożliwiając wolontariuszom wybieranie zmian bez konieczności zakładania konta

Skonfiguruj kioski do rejestracji – zamień dowolny tablet w stację samoobsługową do śledzenia obecności na miejscu

Realizuj płatności bezpośrednio, aby sprzedawać koszulki dla wolontariuszy lub zbierać darowizny w trakcie przepływu rejestracji, korzystając ze zintegrowanej obsługi kart kredytowych

Zautomatyzuj listy oczekujących, aby natychmiast uzupełniać wolne miejsca po odwołaniach, powiadamiając kolejną osobę z listy oczekujących na popularne zmiany

Ograniczenia VolunteerLocal

Przeniesienie istniejących danych z poprzedniej platformy do systemu może stanowić wyzwanie

Brak możliwości wysyłania tekstów i e-maili do poszczególnych osób

Ceny VolunteerLocal

Plan Discover: 200 USD/wydarzenie

Plan Grow: 800 USD/wydarzenie

Enterprise Plan: 3000 USD/wydarzenie

Oceny i recenzje VolunteerLocal

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 180 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o VolunteerLocal?

Oto opinia recenzenta serwisu Capterra:

Podoba nam się możliwość przechowywania wszystkich danych dotyczących wolontariuszy w jednym programie oraz to, że komunikuje się on z naszą bazą danych darczyńców. Pola niestandardowe i różne aplikacje pozwalają nam tworzyć oddzielne wydarzenia dla określonych grup osób w naszej organizacji. Obsługa klienta i jej zdolność do pomocy w rozwiązywaniu problemów, tak aby oprogramowanie lepiej pasowało do naszej organizacji, są na najwyższym poziomie.

13. Mobilize (Najlepsze rozwiązanie dla grup rzeczniczych i kampanii politycznych, które muszą rekrutować członków z ogromnej, istniejącej już sieci)

Podczas gdy inne platformy wymagają, abyś sam pozyskał odbiorców, Mobilize pomaga Ci ich znaleźć poprzez wzajemną promocję Twoich wydarzeń wśród osób udzielających wsparcia podobnym inicjatywom. Ten efekt sieciowy sprawia, że Twoje wydarzenia są automatycznie wyświetlane osobom, które już angażują się w podobne ruchy, co obniża koszty rekrutacji.

Ponadto platforma została stworzona z myślą o zmniejszeniu liczby osób, które nie dotrzymują zobowiązań, dzięki opartemu na danych cyklowi przypomnień, wykorzystującemu automatyczne wiadomości SMS i e-mailowe. Jest to dobry wybór do prowadzenia działań o dużej wadze i szybkiej reakcji, zaprojektowany specjalnie po to, by przekształcić osoby zapisujące się na jednorazowe wydarzenia w długoterminowych aktywistów.

Najlepsze funkcje Mobilize

Skorzystaj z Mobilize Network , aby Twoje wydarzenia były automatycznie wyświetlane milionom aktywnych wolontariuszy poszukujących nowych możliwości

Daj najlepszym wolontariuszom możliwość organizowania w Twoim imieniu własnych wydarzeń typu peer-to-peer, co pozwoli Twojej inicjatywie rozwijać się bez dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem personelu

Zautomatyzuj cykl przypomnień dzięki zoptymalizowanym wiadomościom e-mailowym i SMS-owym, które zachęcają sympatyków do zapraszania znajomych i potwierdzania udziału

Synchronizuj dane w czasie rzeczywistym z EveryAction, NGP VAN i Salesforce, aby mieć pewność, że Twoja działalność wolontariacka jest zawsze odzwierciedlona w głównej bazie danych darczyńców

Ograniczenia Mobilize

Mniej nadaje się do bieżących rol, takich jak długoterminowa rola w szpitalu lub muzeum, ponieważ interfejs jest w dużym stopniu zoptymalizowany pod kątem działań związanych z wydarzeniami.

Czasami Mobilize wysyła zbyt wiele e-maili z przypomnieniami o wydarzeniu, co utrudnia śledzenie tych najważniejszych

Ceny Mobilize

Free Plan: Ograniczona bezpłatna wersja próbna

Niestandardowe ceny

Zbierz oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Mobilize?

Oto opinia recenzenta serwisu G2:

Mobilize to świetne narzędzie do śledzenia rejestracji na wydarzenia i zarządzania potwierdzeniami udziału, które pozwala zmniejszyć liczbę osób, które w ostatniej chwili rezygnują, dzięki automatycznym tekstom SMS i e-mailom z potwierdzeniem.

14. Better Impact (Najlepsze rozwiązanie dla uznanych organizacji non-profit, które muszą wykazać finansowy zwrot z inwestycji w swój program wolontariacki)

Jeśli szukasz kompleksowej bazy danych, która pozwala wolontariuszom samodzielnie zarządzać swoimi profilami, warto rozważyć Better Impact. Zapewnia ona dokładność danych bez konieczności ręcznego wprowadzania informacji przez pracowników. Krótko mówiąc, Better Impact skupia się na oszczędzaniu czasu, a konkretnie twierdzi, że dzięki automatyzacji logistyki planowania i przypomnień pozwala koordynatorom zaoszczędzić nawet 15 godzin tygodniowo.

Jego charakterystyczną funkcją jest kalkulator zwrotu z inwestycji w oprogramowanie dla wolontariuszy, który pozwala przeliczyć liczbę przepracowanych godzin na wymierny uzasadnienie biznesowe dla zarządu lub darczyńców.

Przenosząc proces wdrażania i szkolenia do wbudowanych modułów e-learningowych, możesz skonfigurować zautomatyzowane ścieżki kwalifikacyjne, co oznacza, że wolontariusz może zapisać się na konkretną zmianę dopiero po zaliczeniu wymaganych quizów szkoleniowych.

Najlepsze funkcje Better Impact

Wprowadź samodzielne planowanie harmonogramów przez wolontariuszy, aby umożliwić zespołowi wybieranie własnych zmian za pośrednictwem portalu lub aplikacji mobilnej, eliminując konieczność wymiany e-maili

Twórz niestandardowe moduły e-learningowe, aby przenieść proces wdrażania i szkoleń do sieci, zapewniając, że każdy nowy pracownik będzie przygotowany przed swoją pierwszą zmianą

Generuj raporty ROI jednym kliknięciem, które przekładają godziny pracy wolontariuszy na wymierną wartość finansową i korzyści dla społeczności dla interesariuszy

Wysyłaj automatyczne przypomnienia o zmianach za pomocą tekstów lub e-maili, aby utrzymać wysoką frekwencję i na bieżąco informować wszystkich o zmianach w harmonogramie

Limity Better Impact

Nie pozwala wolontariuszom na dodawanie swojej dostępności do kalendarza, co uniemożliwia przydzielanie im zmian

Użytkownicy uważają formularze zgłoszeniowe za zbyt restrykcyjne

Ceny Better Impact

Niestandardowe ceny

Lepsze oceny i recenzje w serwisie Better Impact

G2: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Better Impact?

Oto opinia recenzenta serwisu G2:

Jest przyjazny dla wolontariuszy, którzy cenią sobie aplikacje mobilne. Obsługa klienta jest na najwyższym poziomie. Dostępne są również grupy użytkowników, dzięki którym można dowiedzieć się więcej o tym, jak inni w Twojej branży wykorzystują Better Impact.

15. Rallly (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów projektowych, które muszą jedynie uzgodnić termin spotkania lub wydarzenia)

Rallly to praktyczny wybór, jeśli potrzebujesz znaleźć czas na spotkanie wolontariuszy lub jednorazowy projekt społeczny bez konieczności utrzymywania pełnej bazy danych. Jest to lekkie narzędzie do głosowania, zaprojektowane w celu wyeliminowania ciągłej wymiany e-maili. Wystarczy wybrać kilka potencjalnych terminów w kalendarzu, wysłać link do zespołu i pozwolić im zagłosować na ten, który najbardziej im odpowiada.

Traktuje planowanie jako proces oparty na współpracy; po zakończeniu głosowania może automatycznie wysłać zaproszenia kalendarzowe do wszystkich, którzy głosowali, skutecznie zamykając cykl pracy administracyjnej bez konieczności ręcznego informowania zespołu.

Chociaż Rallly nie prowadzi śledzenia godzin pracy w ramach długoterminowej służby, jego zdolność do koordynacji działań w wielu regionach dzięki automatycznemu wykrywaniu stref czasowych sprawia, że jest to dobre mikro-narzędzie dla zespołów rozproszonych.

Najlepsze funkcje Rallly

Twórz ankiety dotyczące spotkań w kilka sekund, wybierając potencjalne daty i godziny w prostym interfejsie kalendarza

Automatyczna synchronizacja między strefami czasowymi, dzięki czemu wolontariusze pracujący zdalnie lub zespoły z różnych regionów widzą ankietę w swoim lokalnym czasie

Ułatw koordynację bez reklam dzięki przejrzystemu, minimalistycznemu interfejsowi, który pozwala skupić się na harmonogramie, a nie na reklamach stron trzecich.

Zezwól na anonimowy udział, aby zmniejszyć barierę dla nowych wolontariuszy, którzy mogą się wahać przed utworzeniem kolejnego konta lub udostępnianiem danych osobowych

Limity Rallly

Brak bazy danych wolontariuszy, więc nie można przechowywać informacji kontaktowych, oświadczeń ani historii świadczonych usług na platformie

Brak logiki specyficznej dla zmian, takiej jak limity maksymalnej liczby osób lub powtarzające się schematy zmian, co sprawia, że nie nadaje się do codziennych operacji

Ceny Rallly

Hobby: Free Forever

Zalety: 7 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Rallly

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Rallly?

To opinia recenzenta serwisu G2:

Pozwala zespołom dostosować pracę i raportowanie do potrzeb oraz integruje się z innymi narzędziami.

16. TimeCounts (Najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich zespołów, które cenią sobie przejrzysty, nowoczesny hub przypominający centrum społecznościowe)

Timecounts zastępuje tradycyjne bazy danych wolontariuszy portalem dostępnym dla wszystkich, na którym osoby wspierające mogą przeglądać oferty i zgłaszać się do pełnienia określonych ról. Platforma koncentruje się na procesie wdrażania nowych członków, umożliwiając tworzenie obowiązkowych list kontrolnych dla nowych rekrutów.

Możesz wymagać od wolontariuszy obejrzenia wideo szkoleniowych, przesłania certyfikatów lub podpisania cyfrowych oświadczeń, zanim system pozwoli im dołączyć do zmiany.

Posiada również zintegrowaną współpracę z Double the Donation, która identyfikuje pracodawcę wolontariusza podczas rejestracji. Dzięki temu Twoja organizacja może automatycznie śledzić i ubiegać się o dotacje Dollars for Doers, w ramach których firmy przekazują darowizny pieniężne za godziny pracy wolontariackiej swoich pracowników bez konieczności dodatkowego ręcznego raportowania.

Najlepsze funkcje TimeCounts

W ciągu kilku minut uruchom markowy Community Hub , który pozwoli Ci dopasować kolory i styl do wizerunku Twojej organizacji, zapewniając płynne doświadczenia wolontariuszy

Zautomatyzuj listy kontrolne dotyczące wdrażania nowych wolontariuszy, aby mieć pewność, że wszystkie listy są zakończone i że każdy z nich ukończył szkolenie i wypełnił dokumenty, zanim zostanie dopuszczony do zapisywania się na zmiany

Skorzystaj z zaawansowanych filtrów katalogu, aby szybko znaleźć wolontariuszy na podstawie niestandardowych etykiet, umiejętności lub konkretnego statusu „wyczyszczony” dla zadań specjalistycznych

Automatycznie synchronizuj dane między formularzami rekrutacyjnymi a główną bazą danych, aby wyeliminować ręczne wprowadzanie danych i aktualizować listę wolontariuszy na bieżąco

Limity TimeCounts

Raportowanie ma charakter bardziej wizualny niż techniczny, więc choć świetnie sprawdza się w przypadku szybkich podsumowań, może brakować mu szczegółowości wymaganej w przypadku złożonych audytów dotacji rządowych.

Brak możliwości załączania CV jako załącznika

Ceny TimeCounts

Free Forever

Pro: 59 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje TimeCounts

G2: 4,2/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TimeCounts?

Oto opinia recenzenta serwisu G2:

Obsługa klienta jest niezrównana. Miałem wiele pytań, na które otrzymałem odpowiedź w ciągu od 10 minut do 24 godzin. Bardzo imponujące.

17. Rosterfy (Najlepsze rozwiązanie dla wydarzeń o zasięgu globalnym oraz organizacji, które potrzebują zautomatyzowanego, kompleksowego procesu rekrutacji)

Rosterfy to rozwiązanie klasy korporacyjnej do koordynacji wolontariatu o wysokiej stawce. Jest to platforma wykorzystywana podczas wielkich światowych wydarzeń, takich jak maraton w Sydney i SXSW, gdzie zarządzanie tysiącami osób wymaga czegoś więcej niż tylko kalendarza. Wykorzystuje inteligentną automatyzację do obsługi całego cyklu życia wolontariusza, od pierwszego zgłoszenia, przez szkolenie, aż po planowanie pracy na miejscu.

Platforma ta zawiera również specjalistyczne moduły do obsługi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz nauki poprzez praktykę. Dzięki temu organizacje mogą zarządzać zarówno poszczególnymi wolontariuszami, jak i całymi grupami pracowników oraz wydziałami uniwersyteckimi za pomocą jednego pulpitu.

Najlepsze funkcje Rosterfy

Zautomatyzuj proces wdrażania nowych wolontariuszy, konfigurując cykle pracy, które przeprowadzają ich przez rekrutację, szkolenia i kontrole zgodności bez konieczności ręcznej interwencji

Uruchom dedykowaną aplikację dla wolontariuszy, aby zapewnić swojemu zespołowi dostęp w czasie rzeczywistym do harmonogramów, materiałów szkoleniowych i zmian w grafiku pracy, gdziekolwiek się znajdują

Wprowadź program nagród i wyróżnień wykorzystujący e-odznaki, certyfikaty i kupony, aby utrzymać zaangażowanie osób osiągających najlepsze wyniki w przyszłych wydarzeniach

Generuj zaawansowane raporty dotyczące DEI i ESG, aby udowodnić interesariuszom wpływ Twojego programu wolontariackiego, korzystając z danych w czasie rzeczywistym i śledzenia zwrotu z inwestycji (ROI).

Limity Rosterfy

Brak niezawodnego wsparcia obsługi klienta

Nie ma ścieżki audytu, która pozwalałaby na widok zmian wprowadzonych w systemie i przez kogo.

Ceny Rosterfy

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rosterfy

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 35 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Rosterfy?

Recenzent serwisu Capterra ocenił to narzędzie:

Jest łatwy w obsłudze, a pracownicy Rosterfy zawsze służą mi pomocą i sugerują sposoby ulepszenia naszego portalu, dzięki czemu wszystko przebiega sprawnie. Jest przyjazny dla użytkownika, nie tylko z punktu widzenia administratora, ale także dla naszych użytkowników, co jest bardzo ważne. Skonfigurowaliśmy automatyzacje przypomnień i wdrożyliśmy system opinii.

18. HandsOn Connect (Najlepsze rozwiązanie dla dużych organizacji non-profit i międzynarodowych, które potrzebują systemu CRM opartego na Salesforce)

za pośrednictwem połączenia HandsOn Connect

Skorzystaj z HandsOn Connect, jeśli Twoja organizacja wyrosła już z prostych arkuszy rejestracyjnych. Aplikacja ta, należąca obecnie do rodziny Galaxy Digital, została zbudowana bezpośrednio na platformie Salesforce, co pozwala jej obsługiwać ogromne zbiory danych w wielu lokalizacjach. Jeśli musisz zarządzać tysiącami rekordów wolontariuszy, a jednocześnie prowadzić złożone kampanie dla darczyńców, działania rzecznicze i programy międzynarodowe, jest to dobry wybór.

Dla organizacji globalnych panel Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) platformy sprawdza się w dłuższej perspektywie. Automatycznie klasyfikuje dane dotyczące wpływu projektów do postaci wskaźników, które można eksportować do rocznych raportów CSR.

Aby wypełnić lukę techniczną często występującą w przypadku Salesforce, oferują oni również usługę wirtualnego administratora systemu, zapewniającą dedykowanego eksperta do obsługi konfiguracji zaplecza.

Najlepsze funkcje HandsOn Connect

Zarządzaj globalnymi programami wolontariackimi dzięki wielojęzycznemu interfejsowi z wbudowanym wsparciem dla języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego i kilku innych języków

Automatycznie synchronizuj dane wolontariuszy i darczyńców w ramach pakietu Salesforce Nonprofit Success Pack, aby zidentyfikować osoby, które najprawdopodobniej wniosą wsparcie finansowe

Twórz niestandardowe szablony HTML i CSS za pomocą wtyczki LlamaSite, aby wyświetlać oferty wolontariatu bezpośrednio na swojej stronie WordPress.

Śledź cele zrównoważonego rozwoju (SDG) dzięki wstępnie skonfigurowanym pulpitom nawigacyjnym, które dokładnie przeprowadzają raportowanie w zakresie stopnia zgodności Twoich projektów z globalnymi standardami wpływu

Limity HandsOn Connect

Wysoka bariera techniczna wejścia, ponieważ platforma jest oparta na Salesforce i zazwyczaj wymaga przeszkolonego administratora do konfiguracji i utrzymania systemu

Dla małych grup może to być zbyt kosztowne, ponieważ często trzeba zapłacić zarówno za licencję HandsOn Connect, jak i za specjalistyczne doradztwo w zakresie Salesforce, aby w pełni wykorzystać możliwości tego rozwiązania.

Ceny połączenia HandsOn Connect

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HandsOn Connect

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,1/5 (ponad 20 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HandsOn Connect?

Oto opinia recenzenta serwisu Capterra:

Łatwość, z jaką możemy edytować naszą stronę publiczną, oraz łatwość, z jaką pracownicy niebędący administratorami mogą korzystać z portalu partnerskiego. Aktualizacja do wersji 3.0 znacznie to poprawiła!

19. Givlly Volunteer Management (najlepsze rozwiązanie dla agencji pomocy społecznej (SSA) i organizacji non-profit, które potrzebują zintegrowanego systemu zarządzania nauczaniem)

Givlly koncentruje się na całym cyklu życia wolontariusza. Obsługuje wszystko, od niestandardowego wdrażania i rozmów kwalifikacyjnych po przydzielanie wolontariuszy do konkretnych ról i śledzenie ich obecności za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Ponieważ zawiera również moduł do zarządzania darczyńcami, możesz zobaczyć, jak zaangażowanie wolontariuszy bezpośrednio koreluje z Twoimi kampaniami zbierania funduszy.

Zintegrowany system zarządzania nauczaniem (LMS) oferuje wsparcie dla zautomatyzowanych ścieżek szkoleniowych. Dzięki temu możesz organizować obowiązkowe szkolenia z zakresu zgodności, takie jak kursy dotyczące bezpieczeństwa lub prywatności, bezpośrednio na platformie. Wolontariusz otrzymuje status „Zatwierdzony” dopiero po pomyślnym zakończeniu przypisanych modułów i zdaniu powiązanych quizów.

Najlepsze funkcje Givlly do zarządzania wolontariuszami

Zarządzaj szkoleniami wolontariuszy dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania nauczaniem (LMS), który umożliwia organizowanie kursów i śledzenie certyfikatów bezpośrednio na platformie

Zautomatyzuj śledzenie działań CSR, aby generować listy z podziękowaniami i raporty dotyczące wpływu dla partnerów korporacyjnych bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Korzystaj z dedykowanych aplikacji mobilnych zarówno dla administratorów, jak i wolontariuszy, aby zarządzać harmonogramami, prowadzić śledzenie obecności i komunikować się w dowolnym miejscu

Dostosuj cykle pracy wdrażania nowych wolontariuszy, uwzględniając konkretne etapy rozmów kwalifikacyjnych i pytania selekcyjne dostosowane do standardów bezpieczeństwa Twojej organizacji

Limity Givlly Volunteer Management

Limity możliwości integracji z narzędziami innych firm w porównaniu ze starszymi platformami, co może wymagać od Ciebie polegania głównie na wbudowanych narzędziach Givlly do wszystkich operacji

Szeroki zestaw funkcji wymaga pewnego nakładu pracy, ponieważ użytkownicy muszą poruszać się po modułach dotyczących szkoleń, darowizn i wydarzeń w jednym interfejsie

Ceny oprogramowania Givlly do zarządzania wolontariuszami

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Givlly Volunteer Management

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

20. Jotform Volunteer Management Suite (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów, które chcą przekształcić przesłane formularze w zautomatyzowane tablice zadań)

Jotform jest powszechnie znany ze swoich formularzy, ale jego funkcja Tablica sprawia, że staje się on pełnoprawnym narzędziem do zarządzania projektami dla organizacji non-profit. Została ona zaprojektowana, aby wypełnić lukę między wypełnieniem zgłoszenia przez wolontariusza a faktycznym przydzieleniem mu zadania przez koordynatora.

Gdy ktoś wyśle formularz zgłoszeniowy, oprogramowanie może automatycznie wygenerować kartę zadania na tablicy wizualnej, dzięki czemu żaden nowy wolontariusz nie zostanie pominięty w Skrzynce odbiorczej.

Jego agenci AI mogą obsługiwać wstępne zapytania wolontariuszy przez całą dobę, zapewniając spersonalizowane wskazówki jeszcze przed wypełnieniem przez nich formularza zgłoszeniowego. Aby zapobiec powstawaniu silosów danych, zaktualizowana funkcja Salesforce Dynamic Prefill pozwala pobierać dane w czasie rzeczywistym z systemu CRM w celu wypełnienia pól formularza, zapewniając spójność informacji o wolontariuszach na wszystkich platformach.

Najlepsze funkcje pakietu Jotform Volunteer Management Suite

Zautomatyzuj tworzenie zadań, natychmiast przekształcając przesłane formularze wolontariuszy w karty do realizacji na tablicy projektowej

Zarządzaj priorytetami i terminami, aby prowadzić śledzenie ważnych terminów, takich jak wnioski o dotacje lub pozwolenia na organizację wydarzeń

Współpracuj w czasie rzeczywistym, umożliwiając członkom zespołu dodawanie komentarzy i aktualizacji statusu bezpośrednio na kartach zadań wolontariuszy

Zbieraj podpisy elektroniczne pod oświadczeniami o zwolnieniu z odpowiedzialności i umowami o zachowaniu poufności podczas wstępnego procesu rejestracji, korzystając ze zintegrowanych funkcji Jotform Sign.

Limity pakietu Jotform Volunteer Management Suite

Nie jest to dedykowana baza danych wolontariuszy, ponieważ platforma opiera się na formularzach i zadaniach, a nie na długoterminowym systemie CRM służącym do zarządzania związkami z darczyńcami.

W planach bezpłatnych i niższych obowiązują limity zgłoszeń, co może stanowić ograniczenie, jeśli co miesiąc rejestruje się duża liczba wolontariuszy.

Ceny pakietu Jotform Volunteer Management Suite

Pakiet podstawowy: Free Plan

Brąz: 39 USD/miesiąc

Silver: 49 USD/miesiąc

Gold: 129 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje pakietu Jotform Volunteer Management Suite

G2: 4,7/5 (ponad 4700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o pakiecie Jotform Volunteer Management Suite?

Oto opinia recenzenta serwisu Capterra:

Łatwość ustawień i gromadzenia danych, projekt formularza jest dość prosty w obsłudze. Brak przestojów technicznych. Jest bardzo przystępny.

ClickUp Volunteers to właściwy wybór!

Zarządzanie wolontariuszami polega na utrzymaniu połączenia wszystkich elementów, aby Twój zespół mógł skupić się na rzeczywistym wpływie. Narzędzia z tej listy mogą pomóc na różne sposoby, ale gdy Twoje cykle pracy są rozdzielone między formularze, arkusze kalkulacyjne, czaty i raporty, zaczynają pojawiać się pominięcia.

Właśnie w tym zakresie ClickUp zmienia zasady gry, przenosząc cały cykl pracy dotyczący wolontariuszy w jedno miejsce. Od zbierania zgłoszeń za pomocą formularzy po natychmiastowe przekształcanie ich w zadania do wykonania — wszystko jest uporządkowane od samego początku. W miarę rozwoju Twoich programów ClickUp Brain pomaga Ci to wszystko ogarnąć, podsumowując dane dotyczące wolontariuszy, wykrywając luki i pomagając w inteligentniejszym planowaniu.

A kiedy nadejdzie czas na śledzenie postępów, pulpity nawigacyjne zapewniają widok w czasie rzeczywistym na frekwencję, zarejestrowany czas i wyniki programu bez konieczności śledzenia aktualizacji. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅