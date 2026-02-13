10 najlepszych alternatyw dla Galaxy AI do pracy, pisania i badań

Galaxy AI to zestaw funkcji AI firmy Samsung Electronics wbudowanych w urządzenia Galaxy, takie jak smartfony, tablety i urządzenia do noszenia. Łączy on w sobie AI wbudowaną w urządzenie i AI w chmurze, aby zapewnić wsparcie dla wydajności, kreatywności i komunikacji.

Platforma sprawdza się dobrze w przypadku szybkich edycji, streszczeń, tłumaczeń, pomocy tekstowej i prostych zadań związanych z pisaniem na urządzeniach mobilnych. Pokrywa się również z narzędziami takimi jak Google Lens w obszarach takich jak rozumienie obrazów i rozpoznawanie kontekstowe.

Wraz ze wzrostem złożoności pracy zaczynają ujawniać się ograniczenia systemów AI skoncentrowanych na urządzeniach. Zadania takie jak dogłębne badania, tworzenie długiej zawartości, analiza danych, raportowanie i współpraca między narzędziami często wymagają szerszych możliwości niż te, które może zapewnić natywna mobilna sztuczna inteligencja.

W kolejnych sekcjach omówimy alternatywy dla Galaxy AI, które zapewniają wsparcie dla tych szerszych zastosowań, przedstawiając ofertę każdej platformy wraz z kluczowymi limitami i cenami, aby pomóc Ci w dokonaniu bardziej efektywnego wyboru.

Czego należy szukać w alternatywach dla Galaxy AI?

Właściwy wybór zależy od konkretnego zastosowania i tego, jak planujesz wykorzystać AI poza funkcjami asystenta w urządzeniu. Oto kilka kluczowych czynników, które warto rozważyć przed wyborem alternatywnego rozwiązania.

Trwałość między zadaniami i plikami: Upewnij się, że narzędzie zachowuje kontekst między dokumentami, rozmowami lub projektami, zamiast resetować się przy każdej podpowiedzi lub sesji.

Wsparcie dla współpracy i wspólnej pracy: Priorytetowo traktuj alternatywy dla Galaxy AI, które umożliwiają wielu osobom pracę nad tą samą zawartością, plikami lub cyklami pracy, zamiast ograniczać wykorzystanie AI do indywidualnych interakcji.

Kontrola nad jakością i tonem wyników: Wybierz opłacalne alternatywy dla Galaxy AI, które pozwalają udoskonalać, powtarzać i kierować wynikami, zamiast generować jednorazowe odpowiedzi z ograniczonymi możliwościami dostosowania niestandardowego.

Integracja z narzędziami codziennej pracy: Poszukaj narzędzia, które zapewnia połączenie z dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi, narzędziami projektowymi, e-mailem, pamięcią w chmurze i całym stosem technologicznym.

Skalowalność wraz ze wzrostem ilości pracy: Upewnij się, że narzędzie pozostaje użyteczne, gdy zadania stają się bardziej złożone, częstsze lub wymagają pracy zespołowej, zamiast być zoptymalizowane wyłącznie do lekkiego użytku osobistego.

Jasne ograniczenia, ceny i obsługa danych: Oceń, jak zmieniają się limity użytkowania, poziomy cenowe i zasady bezpieczeństwa danych, gdy coraz częściej korzystasz z platformy w codziennej pracy.

👀 Czy wiesz, że... Firma Samsung została założona 1 marca 1938 roku przez Lee Byung-Chulla jako sklep spożywczy. Rozpoczął swoją działalność w Taegu w Korei, handlując makaronem i innymi towarami produkowanymi w mieście i okolicach oraz eksportując je do Chin i prowincji.

Najlepsze alternatywy dla Galaxy AI w skrócie

Oto krótka tabela porównawcza wszystkich narzędzi, które znalazły się na naszej liście najlepszych alternatyw:

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zarządzanie pracą, dokumenty, pomoc w pisaniu oparta na AI, automatyzacja zadań, współpraca Zespoły organizujące pracę, dokumenty i współpracę poza AI wbudowaną w urządzenie Free Forever; niestandardowe dostosowanie dla przedsiębiorstw. Microsoft Copilot Wsparcie AI w programach Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams Teams korzystające z Microsoft 365 do obsługi dokumentów, spotkań i e-maila Bezpłatny; płatne plany od 18 USD miesięcznie za użytkownika Claude Rozumowanie w długim kontekście, analiza dokumentów, pisanie i cykle pracy badawczej Pisarze i badacze pracujący z długimi dokumentami i złożonymi analizami Bezpłatny; płatne plany od 20 USD/miesiąc Google Gemini Badania, edycja dokumentów, wielomodalne dane wejściowe, dane wyjściowe wizualne i audio Teams łączące wyszukiwanie, dokumenty i kreatywne badania Free; płatne plany od 7,99 USD/miesiąc ChatGPT Pisanie, planowanie, badania, niestandardowi asystenci, wspólne obszary robocze Osoby i zespoły potrzebujące elastycznego, uniwersalnego asystenta AI Free; płatne plany od 8 USD miesięcznie Linguix Gramatyka, spójność tonu, szablony, wsparcie dla pisania w wielu językach Teams standaryzujące codzienną komunikację biznesową Free; płatne plany od 99 USD/miesiąc Alteryx Przygotowanie danych, automatyzacja analiz, zarządzane cykle pracy AI Zespoły realizujące automatyzację analizy dużych ilości danych i cykli pracy decyzyjnych Płatne plany od 250 USD/miesiąc za użytkownika Krater. ai Generowanie tekstu, obrazów, dźwięku i animacji Kreatywne zespoły tworzące zasoby wizualne i multimedialne Płatne plany od 9 USD miesięcznie Magai Dostęp do wielu modeli AI, person i zarządzania podpowiedziami Zaawansowani użytkownicy i agencje pracujące z wieloma modelami AI Płatne plany od 30 USD miesięcznie za użytkownika NinjaChat AI Analiza dokumentów, streszczenia, mapy myśli, generowanie obrazów Ogólne narzędzia do konwersji dokumentów i multimediów na zasoby edukacyjne Płatne plany od 9 USD miesięcznie

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

🧠 Ciekawostka: Sektor stoczniowy Samsunga ( Samsung Heavy Industries Co.), którego centrum zajmuje powierzchnię 400 milionów stóp kwadratowych (37,16 km²), buduje ponad 30 dużych statków rocznie.

Najlepsze alternatywy dla Galaxy AI

Poniżej znajduje się szczegółowy opis alternatyw dla Galaxy AI, które mogą pomóc Ci zwiększyć wydajność, zautomatyzować cykl pracy, tworzyć zawartość i efektywnie współpracować za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu:

1. ClickUp (najlepszy asystent AI do wszystkich zadań)

Szybkie generowanie wiadomości e-mail i komunikatów dzięki ClickUp Brain

Narzędzia AI oparte na czacie świetnie radzą sobie z generowaniem odpowiedzi. Nie są jednak w stanie wykonać zadania.

ClickUp to zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, w którym AI działa bezpośrednio w ramach projektów, zadań i dokumentów.

Zobaczmy, jak ClickUp wypada jako najlepsza alternatywa dla Galaxy AI 👇

Spraw, aby wszystko w Twoim obszarze roboczym było możliwe do wyszukania i dostępne.

Po pierwsze, ClickUp Enterprise Search gromadzi wszystkie dane dotyczące pracy w jednej przestrzeni z możliwością wyszukiwania. Przekształca rozproszone informacje z różnych narzędzi (w tym Drive, Notion, Slack, Gmail i innych) w jedno wiarygodne źródło.

Przeszukuj cały obszar roboczy i podłączone narzędzia za pomocą AI

Wszystko w Twoim obszarze roboczym jest możliwe do wyszukania i dostępne.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi wyszukiwania opartych na słowach kluczowych, rozumie on język naturalny, interpretuje pytania i zwraca wyniki w pełnym kontekście. A ponieważ ClickUp często indeksuje zawartość, Twoje wyszukiwania odzwierciedlają najnowszy stan Twojego obszaru roboczego.

✏️ Notatka: Przeszukiwanie wszystkich narzędzi nie musi oznaczać ryzyka utraty danych. ClickUp Connected Search zapewnia dostępność wszystkich danych przy zachowaniu ich bezpieczeństwa. Platforma jest zgodna z przepisami RODO, ISO, HIPAA i SOC 2, bez szkolenia lub przechowywania danych stron trzecich.

Kontekstowa AI, która rozumie Twoją pracę

Wyszukiwanie połączone pomaga znaleźć to, czego potrzebujesz. Co dalej?

ClickUp Brain, wbudowana kontekstowa AI, pomaga to wszystko zrozumieć.

Zadawaj pytania prostym językiem, uzyskaj szybkie podsumowania aktualizacji projektów, identyfikuj przeszkody, podsumowuj projekty i wyodrębniaj elementy do wykonania z transkrypcji spotkań.

Załóżmy, że kierujesz wprowadzeniem produktu na rynek, a zadania są rozłożone na dokumenty, komentarze, wątki na Slacku i notatki ze spotkań.

Wpisujesz: „Co blokuje uruchomienie w trzecim kwartale?”

ClickUp Brain skanuje dane na żywo w całym obszarze roboczym ClickUp — statusy zadań, przeterminowane zależności, ostatnie komentarze i transkrypcje spotkań. Identyfikuje, że zatwierdzenia projektów są w toku, dwa zadania inżynieryjne są opóźnione, a zależność związana z przeglądem prawnym nie została rozwiązana.

Dzięki niemu możesz:

Wygeneruj podsumowanie statusu uruchomienia dla interesariuszy

Zamień przeszkody w przypisane zadania z właścicielami i terminami wykonania.

Automatyczne tworzenie działań następczych dla nierozwiązanych zatwierdzeń

Zaktualizuj dokument projektu o najnowszy status realizacji.

Zadawaj pytania, uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi i uprość pracę dzięki ClickUp Brain.

Oto jak możesz wykorzystać AI w ClickUp jako osobistego asystenta, aby uniknąć ciągłego przełączania się między zadaniami i odzyskać koncentrację 👇

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI w tym samym obszarze roboczym.

ClickUp Brain zapewnia dostęp do wielu zewnętrznych modeli AI z jednego interfejsu. Nie musisz przełączać się między narzędziami, przełączać zakładek ani zarządzać oddzielnymi subskrypcjami.

Dostęp do modeli jest abstrakcyjny dzięki ClickUp Brain. Wszystkie zastosowania sztucznej inteligencji pozostają scentralizowane, wymagają zezwoleń i podlegają kontroli w ramach obszaru roboczego ClickUp. Zapobiega to fragmentacji, która często ma miejsce, gdy zespoły korzystają z wielu niezależnych narzędzi AI do różnych zadań.

Uzyskaj dostęp do wiodących modeli LLM w jednym miejscu dzięki ClickUp Brain.

Typowe zastosowania obejmują: Claude do długich rozważań, dogłębnych analiz i syntezy

ChatGPT do szybkiego tworzenia szkiców, realizacji zadań i pracy na poziomie zadań

Gemini do badań wymagających dużej ilości informacji lub odniesień krzyżowych

📌 Przykład: Zespół strategiczny może wykorzystać Gemini do analizy badań opartych na wielu źródłach, Claude do syntezy wniosków w narrację, a ChatGPT do przekształcenia tej narracji w zadania, które można zrealizować — wszystko to bez opuszczania ClickUp.

Pozwól Super Agentom zrobić ciężką pracę

Super agenci to asystenci AI działający w tle, którzy nieustannie pracują w Twoim obszarze roboczym. Obserwują oni zadania, osie czasu, zależności i wzorce aktywności, a następnie reagują na zmiany warunków — bez konieczności każdorazowego wydawania podpowiedzi.

Zamiast czekać, aż ktoś zauważy problem lub poprosi o aktualizację, Super Agenci dbają o płynność pracy w tle.

📌 Przykład: Super Agent może: Podsumuj retrospektywy sprintów i podkreśl ryzyko związane z realizacją przed rozpoczęciem kolejnego sprintu.

Wykrywaj zaległe lub wstrzymane zadania i automatycznie powiadamiaj odpowiednich właścicieli.

Monitoruj postępy projektu i generuj cykliczne aktualizacje statusu dla interesariuszy.

Wyzwalacz zadania następczego uruchamia się po zakończeniu zależności lub zmianie statusu. 🎥 Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o Super Agents do zarządzania projektami opartym na AI . *

Najlepsze funkcje ClickUp

Koncentruj rozmowy na pracy. Zamień wiadomości w zadania, oznacz właścicieli i spraw, aby decyzje były połączone z realizacją, zamiast ginąć w wątkach dzięki ClickUp Chat

Zautomatyzuj powtarzalne zadania za pomocą prostych reguł bez kodowania lub logiki opartej na AI, korzystając z ClickUp automatyzacji

Połącz ClickUp z narzędziami takimi jak Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion i innymi. Integracje ClickUp zapewniają przepływ plików, rozmów i aktualizacji do jednego systemu, dzięki czemu Twój obszar roboczy staje się jednym źródłem informacji.

Rejestruj pomysły, komentarze lub aktualizacje za pomocą głosu i natychmiast przekształcaj je w uporządkowany tekst dzięki funkcji Talk to Text.

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 850 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, Tablica, kalendarz itp.) i szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, Tablica, kalendarz itp.) i szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

📚 Przeczytaj również: Różnica między uczeniem maszynowym a sztuczną inteligencją

2. Microsoft Copilot (najlepszy dla zespołów korzystających z Microsoft 365, które potrzebują wsparcia AI w zakresie dokumentów, spotkań i e-maila)

za pośrednictwem Microsoft Copilot

Microsoft Copilot to cyfrowy asystent oparty na sztucznej inteligencji, który zapewnia wsparcie dla typowych zastosowań AI w dokumentach, spotkaniach i komunikacji. Jego sercem jest bezpieczny interfejs czatu klasy Enterprise, oparty na najnowszych modelach.

Możesz przełączać się między trybem szybkiej odpowiedzi (Quick Response) a trybem głębszego myślenia (Think Deeper) w zależności od potrzeb. Jest to również pomocne podczas pracy z obszernymi transkrypcjami spotkań lub projektami obejmującymi wiele plików.

W przypadku współpracy zespołowej Copilot Pages zapewnia solidny obszar roboczy. Możesz przenieść fragmenty odpowiedzi z czatu na stronę, gdzie wszyscy mogą wspólnie edytować, dodawać zawartość z innych plików i udoskonalać udostępnione materiały.

Jest też Copilot Notebooks, zaprojektowany z myślą o pogłębionych badaniach i strukturalnym rozwiązywaniu problemów. Możesz gromadzić pliki, notatki ze spotkań i linki internetowe w jednym notatniku, aby Copilot mógł działać w pełnym kontekście długotrwałego projektu.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Twórz zawartość, generuj pomysły, twórz listy i organizuj informacje za pomocą otwartych podpowiedzi.

Połącz Copilot z aplikacjami Microsoft 365, z których już korzystasz, takimi jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams, aby uzyskać sugestie formuł, podsumowania wątków e-mailowych i streszczenia spotkań.

Zautomatyzuj zarządzanie połączeniami, rejestrując kluczowe punkty, właścicieli i kolejne kroki zarówno w przypadku połączeń VoIP, jak i PSTN.

Ograniczenia Microsoft Copilot

Dla użytkowników niekorzystających z Microsoft 365 Copiliot pozostaje niedostępny.

Ceny Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: dostępny bezpłatnie w ramach odpowiedniej subskrypcji Microsoft 365.

Microsoft 365 Copilot Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Copilot Enterprise: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Copilot w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

W Microsoft Copilot najbardziej podoba mi się to, że działa on jak inteligentny asystent w ramach narzędzi, z których już korzystam, pomagając mi szybko tworzyć zawartość, analizować dane lub podsumowywać informacje. Najbardziej pomocna jest jego zdolność do oszczędzania czasu przy powtarzalnych zadaniach, generowania pomysłów i dostarczania spostrzeżeń, których ręczne zebranie mogłoby zająć znacznie więcej czasu.

W Microsoft Copilot najbardziej podoba mi się to, że działa on jak inteligentny asystent w ramach narzędzi, z których już korzystam, pomagając mi szybko tworzyć zawartość, analizować dane lub podsumowywać informacje. Najbardziej pomocna jest jego zdolność do oszczędzania czasu przy powtarzalnych zadaniach, generowania pomysłów i dostarczania spostrzeżeń, których ręczne zebranie mogłoby zająć znacznie więcej czasu.

3. Claude (najlepszy dla pisarzy i badaczy pracujących z długimi dokumentami i złożonymi zadaniami analitycznymi)

za pośrednictwem Claude

Claude AI to zaawansowana AI konwersacyjna zaprojektowana z myślą o przejrzystości, bezpieczeństwie i złożonym rozumowaniu.

Stworzony przez Anthropic, może analizować dokumenty, podsumowywać informacje i tworzyć szkice tekstów o ustalonej strukturze. Claude AI zapewnia wsparcie dla cykli pracy, integrując się z potokami zawartości i narzędziami programistycznymi poprzez API.

Po pierwsze, oferuje wsparcie dla współpracy na poziomie eksperckim przy wymagających zadaniach, od krytycznej analizy po pisanie długich tekstów. Możesz raz przesłać dokumenty i odwoływać się do nich w rozmowach, co jest cenne w przypadku trwałej AI w cyklach pracy biznesowej, które wymagają spójności.

Może analizować całe książki, długie pliki PDF lub duże bazy kodu w jednej sesji, dzięki czemu doskonale nadaje się do podsumowywania 100-stronicowych dokumentów lub poruszania się po złożonych systemach bez ręcznego dzielenia na fragmenty.

Najlepsze funkcje Claude

Uzyskaj szczegółowe odniesienia do dokładnych zdań i fragmentów, których Claude używa do generowania odpowiedzi, co prowadzi do bardziej weryfikowalnych i wiarygodnych wyników.

Wykonuj zadania przy użyciu setek narzędzi i interfejsów API, takich jak aktualizacja rekordów CRM lub planowanie spotkań w całym stosie.

Analizuj dane, twórz wizualizacje, przeglądaj dokumenty, oceniaj decyzje lub rozkładaj kluczowe wybory na czynniki pierwsze.

Claude limits

Użytkownicy planu za 20 USD miesięcznie często wspominają o ścisłych limitach dotyczących liczby znaków i rozmów, które mogą zakłócać długie, powtarzalne zadania, takie jak kodowanie.

Ceny Claude

Free

Zalety: 20 USD miesięcznie

Max: Od 100 USD miesięcznie za użytkownika

Zespół (dla 5 lub więcej osób) Standardowa licencja: 25 USD/miesiąc na użytkownika Licencja premium: 150 USD/miesiąc na użytkownika

Standardowa licencja: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Licencja premium: 150 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Standardowa licencja: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Licencja premium: 150 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Claude

G2: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 25 recenzji)

Co o Claude mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Claude wydaje się być bardzo inteligentny i udziela naturalnych i intuicyjnych odpowiedzi. Odpowiedzi brzmią tak, jak można by się tego spodziewać po osobie. Nie wydaje się mieć halucynacji, jak ChatGPT. Raczej przyznaje, gdy nie zna odpowiedzi na pytanie. Ma również tendencję do lepszego zapamiętywania poprzednich rozmów niż ChatGPT. Claude świetnie radzi sobie również z analizowaniem i analizowaniem przesłanych plików.

Claude wydaje się być bardzo inteligentny i udziela naturalnych i intuicyjnych odpowiedzi. Odpowiedzi brzmią tak, jak można by się tego spodziewać po osobie. Nie wydaje się mieć halucynacji, jak ChatGPT. Raczej przyznaje, gdy nie zna odpowiedzi na pytanie. Ma również tendencję do lepszego zapamiętywania poprzednich rozmów niż ChatGPT. Claude świetnie radzi sobie również z analizowaniem i analizowaniem przesłanych plików.

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przechodzić do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe polecenia tekstowe i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

4. Google Gemini (najlepsze rozwiązanie dla zespołów zajmujących się pracą badawczą, która łączy wyszukiwanie, dokumenty i wyniki wizualne)

za pośrednictwem Google Gemini

Google Gemini to asystent AI firmy Google przeznaczony do nauki, badań i pracy twórczej, szczególnie w przypadku projektów obejmujących odkrywanie, syntezę i prezentację.

Możesz przesłać przewodniki do nauki i materiały źródłowe, a następnie przekształcić te informacje w quizy, prezentacje lub wizualne objaśnienia. Wyniki te często funkcjonują jako narzędzia zwiększające wydajność na wczesnym etapie dla zespołów testujących pomysły lub wdrażających współpracowników.

Pracuj nad dokumentami, badaniami lub przemówieniami bezpośrednio w Gemini. Możesz rozszerzać sekcje, dostosowywać ton lub zmieniać zawartość, zmniejszając w ten sposób utrudnienia związane z iteracyjnymi cyklami pracy nad tekstem.

Dzięki Deep Research Gemini generuje niestandardowe raporty w ciągu kilku minut. Ta konwersacyjna AI może również przekształcać wyniki badań w gotowe do prezentacji konspekty, wykresy i uporządkowane streszczenia. Skorzystaj z tego narzędzia w obszarze roboczym Google, aby szybciej przekształcić surowe informacje w prezentowalne wyniki.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Przeszukuj internet oraz swoje konta Gmail, Drive i Chat, aby znaleźć dokładnie te informacje, których potrzebujesz do bieżących projektów i spotkań.

Uzyskaj spersonalizowane pomysły dotyczące tego, co napisać, czego się nauczyć i jak usprawnić swój cykl pracy, na podstawie poprzednich rozmów w Gemini.

Traktuj zrzuty ekranu, diagramy, pliki PDF i tablice jako pierwszorzędne źródła informacji i zaoszczędź wiele godzin ręcznego przepisywania, wyjaśniania i wymiany informacji.

Ograniczenia Google Gemini

Czasami ma trudności z zachowaniem niuansów w długich, złożonych rozmowach, co prowadzi do pominięcia szczegółów lub zmiany intencji.

Ceny Google Gemini

Free

Google AI Plus: 7,99 USD/miesiąc

Google AI Pro: 19,99 USD/miesiąc

Google AI Ultra: 249,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 360 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Gemini w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Używam Gemini do różnych zadań, od tworzenia obrazów i dokumentów po przeprowadzanie szczegółowych badań. Bardzo podoba mi się to, że dzięki zaawansowanym możliwościom badawczym Gemini mogę znaleźć szczegółowe informacje na temat dowolnego pojęcia, uzyskując kompleksowe dane i cytaty, co jest niesamowite. Możliwość generowania diagramów i obrazów w ułamku czasu, jaki normalnie by to zajęło, jest niezwykle cenna. Dodatkowo doceniam funkcję canvas, dzięki której mogę łatwo projektować prototypy i tworzyć dokumenty.

Używam Gemini do różnych zadań, od tworzenia obrazów i dokumentów po przeprowadzanie szczegółowych badań. Bardzo podoba mi się to, że dzięki zaawansowanym możliwościom badawczym Gemini mogę znaleźć szczegółowe informacje na temat dowolnego pojęcia, uzyskując kompleksowe dane i cytaty, co jest niesamowite. Możliwość generowania diagramów i obrazów w ułamku czasu, jaki normalnie by to zajęło, jest niezwykle cenna. Dodatkowo doceniam funkcję canvas, dzięki której mogę łatwo projektować prototypy i tworzyć dokumenty.

⚡ Archiwum szablonów: Najlepsze szablony tablic do burzy mózgów

5. ChatGPT (najlepsze rozwiązanie dla osób indywidualnych i zespołów potrzebujących elastycznego asystenta AI do pisania, planowania i badań)

za pośrednictwem ChatGPT

Chcesz uprościć swoją codzienną pracę za pomocą uniwersalnego narzędzia AI? Rozważ ChatGPT. Może ono przeprowadzać dogłębne, autonomiczne badania, przeglądając internet, syntetyzując dziesiątki źródeł i dostarczając cytowany raport wykonawczy w jednym przepływie.

ChatGPT wspiera pisanie, planowanie, analizę i rozwiązywanie problemów w różnych branżach, od marketingu i produktów po operacje i edukację. Jego elastyczny, konwersacyjny interfejs sprawia, że jest popularnym wyborem dla osób i zespołów, które chcą uzyskać szybkie odpowiedzi, uporządkowane wyniki i elastyczną pomoc AI bez konieczności wiązania się z konkretnym urządzeniem lub ekosystemem.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Twórz wspólne przestrzenie projektowe dla swojego zespołu, w których można przechowywać briefy, instrukcje, skrypty i rozmowy jako jedno źródło informacji.

Wprowadź niestandardowe modele GPT w całej organizacji, aby umożliwić wszystkim korzystanie z tego samego asystenta specjalizującego się w danej dziedzinie z kontrolowanym dostępem.

Twórz i zarządzaj długimi dokumentami, a model zachowa logikę, strukturę i styl wypowiedzi w dziesiątkach tysięcy słów.

Ograniczenia ChatGPT

Podczas dłuższych rozmów istnieje ryzyko wystąpienia halucynacji, w wyniku których model generuje informacje, które brzmią przekonująco, ale są niezgodne z faktami.

Ceny ChatGPT

Free

Go: 8 USD/miesiąc

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie

Zalety: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o ChatGPT prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

W ChatGPT najbardziej cenię sobie sposób, w jaki odpowiada. Analizuje styl pisania użytkownika i dostarcza odpowiedzi dostosowane do preferowanego tonu i podejścia. Zawiera bogactwo informacji i pomaga w wszystkim, od zadań zawodowych po codzienne czynności. Uważam go również za bardzo przydatny do generowania szablonów wiadomości e-mail zarówno do celów związanych z produktami, jak i do badań.

W ChatGPT najbardziej cenię sobie sposób, w jaki odpowiada. Analizuje styl pisania użytkownika i dostarcza odpowiedzi dostosowane do preferowanego tonu i podejścia. Zawiera bogactwo informacji i pomaga we wszystkim, od zadań zawodowych po codzienne czynności. Uważam go również za bardzo przydatny do generowania szablonów wiadomości e-mail zarówno do celów związanych z produktami, jak i do badań.

⭐ Jeśli zastanawiasz się, jak pisać lepiej dzięki AI, przygotowaliśmy dla Ciebie ten mini-przewodnik wideo 👇

6. Linguix (najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują spójnej gramatyki i tonu w komunikacji biznesowej)

za pośrednictwem Linguix

Linguix to aplikacja do pisania oparta na AI dla Teams, które potrzebują spójności, szybkości i kontroli w codziennej komunikacji.

Obsługuje wsparcie dla pisania w wielu językach, w tym angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i polskim. Dzięki skrótom można tworzyć niestandardowe rozszerzenia tekstu, takie jak „//intro”, które natychmiast rozszerzają się do pełnych, wcześniej napisanych szablonów.

AI Rewriter firmy Linguix może sugerować alternatywne sformułowania w celu poprawy jasności, tonu i czytelności, a Content Score ocenia złożoność i jakość zawartości. Możesz dostosować tekst do celów.

W przypadku pracy o charakterze poufnym tryb Secret Mode gwarantuje, że tekst nie zostanie zachowany po zakończeniu sesji, zapewniając środowisko edycji, w którym prywatność jest najważniejsza.

Najlepsze funkcje Linguix

Dodaj do swojego produktu funkcję sprawdzania gramatyki i stylu w czasie rzeczywistym, korzystając z zestawu SDK sprawdzającego Linguix lub wbudowanych komponentów redaktora.

Stosuj spójne zasady pisania, skróty i szablony, aby zapewnić spójny ton i wysoką jakość całego produktu.

Zapewnia kontekstowe sugestie pisania w wielu obsługiwanych językach podczas wpisywania tekstu przez użytkowników.

Ograniczenia Linguix

Zasadniczo brakuje mu głębokich, długoterminowych zdolności rozumowania dotyczących złożonej grupy odbiorców, intencji i kontekstu biznesowego.

Ceny Linguix

Free

Miesięcznie: 30 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Linguix

G2: 4,5/5 (ponad 125 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Linguix prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Jest to jedno z najlepszych narzędzi, z jakich korzystaliśmy do pisania ważnych dokumentów dla naszej firmy. Zapewnia nam asystenta z technologią sztucznej inteligencji, który pomaga nam realizować projekty, zadania i artykuły bez błędów ortograficznych i gramatycznych, a także oferuje nam kursy doskonalenia pisania i usuwania powtórzeń.

Jest to jedno z najlepszych narzędzi, z jakich korzystaliśmy do pisania ważnych dokumentów dla naszej firmy. Zapewnia nam asystenta z technologią sztucznej inteligencji, który pomaga nam realizować projekty, zadania i artykuły bez błędów ortograficznych i gramatycznych, a także oferuje nam kursy doskonalenia pisania i usuwania powtórzeń.

⚡ Archiwum szablonów: Najlepsze szablony dokumentów do każdego zastosowania

7. Alteryx (najlepsze rozwiązanie dla średnich i dużych zespołów realizujących procesy automatyzacji przygotowywania danych i analizy)

Jak sprawić, by decyzje oparte na AI były wiarygodne w całej organizacji, a nie tylko w jednym oknie czatu?

Alteryx to platforma analityczna, która usprawnia proces podejmowania decyzji w skali Enterprise. Potrafi przekształcić surowe, fragmentaryczne dane w kontrolowane, powtarzalne cykle pracy decyzyjne.

Alteryx łączy się bezpośrednio z systemami przechowującymi dane biznesowe, w tym AWS, Google Cloud i Salesforce, i oferuje ponad 100 gotowych połączeń.

Dzięki niemu możesz przeszukiwać dane, wprowadzać podpowiedzi w języku naturalnym, tworzyć wizualne cykle pracy i udostępniać je innym zespołom. Funkcje dostępu opartego na rolach, kontroli wersji i rejestrowania na poziomie uruchamiania zapewniają bezpieczeństwo, możliwość kontroli i wyjaśnialność automatycznych decyzji.

Najlepsze funkcje Alteryx

Zautomatyzuj czyszczenie i przygotowywanie danych, zapewniając zespołom marketingowym i sprzedażowym dostęp do dokładnych i aktualnych danych.

Zobacz pełny obraz projektu w jednym miejscu, nawet jeśli osie czasu, budżety, ryzyka i zależności są rozproszone między Jira, CRM, ERP i arkuszami kalkulacyjnymi.

Przekształć surowe dane projektowe w gotowe do podjęcia decyzji widoki (e-maile, raporty i prezentacje), aby odpowiedzieć na pytania „Co blokuje postęp?”, „Co się zmienia?” i „Co powinniśmy potraktować priorytetowo?”.

Ograniczenia Alteryx

Ponieważ platforma ładuje większość danych do pamięci, cykl pracy może być utrudniony bez wystarczającej ilości pamięci RAM w porównaniu z narzędziami opartymi na Spark.

Ceny Alteryx

Wersja podstawowa: 250 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja profesjonalna: Ceny niestandardowe

Wersja Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Alteryx

G2: 4,6/5 (ponad 660 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Alteryx prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Alteryx to autentyczne i inteligentne narzędzie do łączenia i przygotowywania danych, które umożliwia łatwe wykonywanie zaawansowanych analiz. Program umożliwia szybką analizę statystyczną, predykcyjną i przestrzenną w ramach jednej aplikacji. Alteryx koncentruje się na czasie, a jego automatyzacja zapewnia szybkość i wydajność.

Alteryx to autentyczne i inteligentne narzędzie do łączenia i przygotowywania danych, które umożliwia łatwe wykonywanie zaawansowanych analiz. Program umożliwia szybką analizę statystyczną, predykcyjną i przestrzenną w ramach jednej aplikacji. Alteryx koncentruje się na czasie, a jego automatyzacja zapewnia szybkość i wydajność.

📚 Przeczytaj również: Kompletny przewodnik po automatyzacji cyklu pracy

8. Krater. ai (najlepsze rozwiązanie dla zespołów marketingowych i kreatywnych, które szybko tworzą zasoby wizualne i multimedialne)

za pośrednictwem Krater.ai

Krater. ai to zestaw narzędzi AI, który pomaga tworzyć kontekst tekstowy i wizualny w ciągu kilku sekund.

Wybierz jedną z gotowych ról, takich jak analityk danych, nauczyciel, marketer, programista lub badacz, aby uzyskać wyniki o bardziej przejrzystym przeznaczeniu.

Jeśli chodzi o zawartość, Krater oferuje wsparcie dla generowania i edycji obrazów za pomocą języka naturalnego. Możesz opisać scenę, modyfikować tło, dostosowywać oświetlenie, zmieniać kolory lub dodawać elementy za pomocą prostych komend. Oferuje również podstawowe cykle pracy animacyjnej, umożliwiając przesłanie obrazu i opisanie, jak ma się on poruszać.

To, co wyróżnia Krater, to modułowa biblioteka „dodatków”. Te oparte na podpowiedziach narzędzia obejmują takie zastosowania, jak analiza SWOT, badania konkurencji, transkrypcja, projektowanie ankiet, generowanie nagłówków i zapytania SQL.

Najlepsze funkcje Krater. ai

Twórz oryginalną muzykę w tle do wideo na YouTube, podcastów i streamów w dowolnym gatunku, takim jak pop, rock, jazz, muzyka klasyczna i elektroniczna.

Prześlij pliki PDF, dokumenty Word i obrazy na platformę, aby wyodrębnić konkretne szczegóły, porównać pliki lub wygenerować natychmiastowe podsumowania.

Twórz niestandardowe elementy wizualne do postów w mediach społecznościowych, reklam i kampanii bez konieczności korzystania z gotowych obrazów stockowych.

Limits of Krater. ai

Niektóre wyniki nadal wymagają ręcznej edycji, aby osiągnąć w pełni dopracowany, profesjonalny standard.

Ceny Krater. ai

Dodatkowo: 9 USD miesięcznie

Zalety: 20 USD miesięcznie

Ultra: 49 USD/miesiąc

Maksymalnie: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Krater. ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Krater.ai użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo podoba mi się prostota i intuicyjność tej platformy, która nie przytłacza nawet osób, które dopiero zaczynają korzystać z narzędzi AI. Szybkość reakcji jest imponująca, a generowana zawartość jest trafna i kreatywna. Doceniam również to, że Krater.ai łączy wiele funkcji AI w jednym miejscu, co pozwala mi zaoszczędzić czas potrzebny na przełączanie się między różnymi aplikacjami.

Bardzo podoba mi się prostota i intuicyjność tej platformy, która nie przytłacza nawet osób, które dopiero zaczynają korzystać z narzędzi AI. Szybkość reakcji jest imponująca, a generowana zawartość jest trafna i kreatywna. Doceniam również to, że Krater.ai łączy wiele funkcji AI w jednym miejscu, co pozwala mi zaoszczędzić czas potrzebny na przełączanie się między różnymi aplikacjami.

9. Magai (najlepsze rozwiązanie dla zaawansowanych użytkowników i agencji zarządzających pracą w oparciu o wiele modeli AI)

za pośrednictwem Magai

Wszechstronna platforma generatywnej sztucznej inteligencji Magai umożliwia przełączanie modeli AI w trakcie rozmowy oraz ponowne wykorzystanie instrukcji GPT w różnych modelach. Magai centralizuje je w jednym panelu kontrolnym.

Możesz zapisywać podpowiedzi, organizować czaty i przesyłać pliki. Aby ułatwić współpracę zespołową, zaproś swoich współpracowników do czatu AI, który zachowuje rozmowy i kontekst. W przyszłości ustaw niestandardowy dostęp i uprawnienia na poziomie zespołu lub projektu.

Narzędzie do ulepszania podpowiedzi automatycznie przekształca niejasne podpowiedzi w wysokiej jakości dane wejściowe. Magai zawiera ponad 40 wbudowanych osobowości, które obsługują różne rodzaje zadań, od pisania i obsługi klienta po analizę i narzędzia techniczne, takie jak generowanie wzorców wyrażeń regularnych. Osobowości te przechowują również instrukcje użytkownika i stosują je we wszystkich modelach.

Najlepsze funkcje Magai

Wybierz najlepszy model AI dla każdego zadania; użyj ChatGPT dla stron docelowych, Claude dla sekwencji e-maili i Gemini dla zasobów wizualnych.

Twórz wideo przy użyciu wiodących modeli generatywnej AI, w tym zaawansowanych narzędzi Runway ML, Kling Video i Minimax.

Ustaw niestandardowy dostęp, kontekst i uprawnienia dla każdego projektu lub zespołu, aby ułatwić udostępnianie informacji.

Limits of Magai

Udostępnianie czatów zespołowi nie jest intuicyjne; nawet w obrębie jednego obszaru roboczego konieczne jest tworzenie oddzielnych grup udostępniania.

Ceny Magai

Solo: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Zespół: 40 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Magai

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Magai mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi:

Magai ma wszystko, co można sobie wyobrazić. Czaty tekstowe zawierają opcje dla ponad 30 modeli LLM, a zespół dodaje i usuwa nowe modele w miarę ich opracowywania. Modele tekst-obraz i obraz-obraz są również rozbudowane i obejmują możliwość opracowania własnego modelu LoRA opartego na Flux. Funkcje czatu są łatwe w użyciu, w tym możliwość zmiany modelu LLM w trakcie rozmowy i person.

Magai ma wszystko, co można sobie wyobrazić. Czaty tekstowe zawierają opcje dla ponad 30 modeli LLM, a zespół dodaje i usuwa nowe modele w miarę ich opracowywania. Modele tekst-obraz i obraz-obraz są również rozbudowane i obejmują możliwość opracowania własnego modelu LoRA opartego na Flux. Funkcje czatu są łatwe w użyciu, w tym możliwość zmiany modelu LLM w trakcie rozmowy i person.

10. NinjaChat AI (najlepsze rozwiązanie dla osób zajmujących się przekształcaniem dokumentów i mediów w streszczenia i materiały edukacyjne)

za pośrednictwem NinjaChat AI

NinjaChat AI to kompleksowa platforma asystencka, która konsoliduje zewnętrzne modele AI, takie jak GPT-4, Gemini i Claude, w jednym centralnym hubie.

Możesz używać NinjaChat do pisania postów na blogu, tekstów reklamowych, e-maili, esejów i cytatów, korzystając z dedykowanych narzędzi dla platform takich jak Google, Facebook, LinkedIn i Instagram. Jeśli pracujesz z długimi tekstami, możesz je streszczać lub przepisywać, aby brzmiały bardziej naturalnie.

Jeśli potrzebujesz pracować z materiałami wizualnymi, możesz generować obrazy na podstawie tekstu, usuwać tła lub znaki wodne oraz poprawiać jakość obrazów. Możesz również konwertować multimedia na tekst, transkrybując pliki audio, wideo, mowę i obrazy.

Najlepsze funkcje NinjaChat AI

Twórz obrazy na podstawie tekstu i natychmiast przekształcaj pomysły w kompleksowe mapy myśli generowane przez AI.

Zamień pliki PDF, wideo z YouTube lub zwykły tekst w mapy myśli, fiszki lub schematy blokowe, które ułatwią Ci naukę i przeglądanie informacji.

Przepisz tekst, aby poprawić ton, przejrzystość i płynność, wygładzić niezręczne zdania, uprościć złożone idee i sprawić, by generowana zawartość brzmiała bardziej naturalnie.

Limitations of NinjaChat AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że opanowanie wszystkich różnorodnych narzędzi i funkcji wymaga czasu, zwłaszcza w porównaniu z prostszymi aplikacjami jednofunkcyjnymi.

Ceny NinjaChat AI /AI

Pakiet startowy: 9 USD miesięcznie

Zalety: 18 USD miesięcznie

Ekspert: 25 USD/miesiąc

Oceny i recenzje NinjaChat AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Rozszerz zakres codziennej pracy dzięki ClickUp, najlepszej alternatywie dla Galaxy AI.

Większość z tych narzędzi AI działa poza Twoją pracą. Z kolei zintegrowany obszar roboczy AI ClickUp znajduje się bezpośrednio w Twoich zadaniach, projektach i codziennych cyklach pracy.

ClickUp łączy sztuczną inteligencję z projektami na żywo, zadaniami, dokumentami, rozmowami i osiami czasu w jednym systemie. Oznacza to, że sztuczna inteligencja rozumie nie tylko to, o co prosisz, ale także to, co już się dzieje, co jest zablokowane i co należy zrobić dalej.

Korzyści płynące z konwergencji to:

Kontekst istnieje tam, gdzie odbywa się praca, a nie w skopiowanych podpowiedziach.

Własność i osie czasu zwiększają odpowiedzialność

Twoi koledzy z zespołu AI, Super Agenci, wykonują za Ciebie najtrudniejsze zadania do zrobienia.

Chcesz poznać możliwości zintegrowanego środowiska pracy opartego na AI? Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp.

Często zadawane pytania

Galaxy AI świetnie nadaje się do szybkiej pomocy na urządzeniu (podsumowania, edycje, tłumaczenia), ale nie jest przeznaczona do przenoszenia kontekstu między projektami. Gdy praca obejmuje dokumenty, zadania, zatwierdzenia i wiele osób, potrzebny jest system, który zapewnia połączenia między decyzjami, plikami i działaniami następczymi — a nie rozprasza je między aplikacjami.

Priorytetowo traktuj narzędzia, które zapewniają trwałość i możliwość udostępniania pracy: 1) wspólne przestrzenie dla dokumentów i zadań, 2) współpraca z uprawnieniami, 3) integracja z Twoim stosem, 4) AI, która może przekształcić wyniki w przypisane zadania z właścicielami i terminami wykonania.

Odpowiedzi AI to jednorazowe reakcje (podsumowania, przeróbki, pomysły). Wykonanie AI oznacza, że system może zastosować te wyniki do pracy — tworząc zadania, aktualizując dokumenty, przypisując właścicieli, uruchamiając automatyzacje i prowadząc śledzenie postępów — dzięki czemu spostrzeżenia nie giną w oknie czatu.

Zespoły ograniczają rozprzestrzenianie się AI poprzez centralizację miejsca pracy. Zachowaj podpowiedzi, wyniki, decyzje i działania następcze we wspólnej przestrzeni roboczej (dokumenty + zadania + czat), aby wyniki były możliwe do wyszukania, dostępne po uzyskaniu uprawnień i możliwe do ponownego wykorzystania — zamiast rozrzucone po osobistych czatach i zakładkach.

Ogólne narzędzia AI są potężne, ale nie rozumieją automatycznie struktury projektu, własności i osi czasu. Narzędzie do obszaru roboczego uzupełnia brakującą warstwę: łączy wyniki AI z realizacją, dzięki czemu zespół może przejść od „wniosków” do „zrobionych” bez ręcznego kopiowania i wklejania.