Poznaj 15 najlepszych modeli GPT do pracy z klientami w agencjach

Twoja konkurencja nie czeka.

Obecnie agencje z Twojej przestrzeni wykorzystują narzędzia oparte na GPT, aby realizować zlecenia klientów szybciej, sprawniej i przy znacznie niższych kosztach wewnętrznych — badania wskazują, że narzędzia te mogą obniżyć koszty funkcji obsługi klienta nawet o 30–45%.

Nie chodzi o to, czy sztuczna inteligencja ma swoje miejsce w Twojej agencji. Chodzi o to, czy korzystasz z najlepszych modeli GPT dla agencji, czy też zadowalasz się ogólnymi narzędziami, które nie zostały stworzone z myślą o specyfice pracy z klientami.

Istnieje znacząca różnica między modelem GPT, który potrafi napisać ogólny post w mediach społecznościowych, a takim, który pomoże Ci stworzyć strategię zawartości obejmującą cały lejek sprzedażowy, przeanalizować otoczenie konkurencyjne klienta lub przygotować prezentację dostosowaną do konkretnej branży.

Przeprowadziliśmy badania, aby Twój zespół nie musiał tego robić. Oto 15 najlepszych modeli GPT stworzonych specjalnie z myślą o pracy z klientami agencji — wyselekcjonowanych dla zespołów marketingowych, programistycznych, strategicznych i konsultingowych, które potrzebują AI, która naprawdę przyczynia się do osiągania konkretnych wyników.

Co naprawdę oznacza „GPT dla agencji”

Kiedy ludzie mówią o modelach GPT w kontekście agencji, rzadko mają na myśli czat, który większość użytkowników kojarzy ze standardowym ChatGPT.

Zamiast tego agencje coraz częściej polegają na niestandardowych modelach GPT — wyspecjalizowanych wersjach dużych modeli językowych zaprojektowanych do wspierania cykli pracy agencji, produkcji kreatywnej i zadań badawczych.

W praktyce GPT dla agencji działa jak dostosowany do potrzeb asystent AI, wyszkolony pod kątem Twoich potrzeb operacyjnych. Zamiast generować ogólne odpowiedzi, systemy te potrafią zrozumieć kontekst kampanii, ton komunikacji marki oraz strukturę typowych produktów agencji.

Dla agencji zmiana ta niesie ze sobą kilka praktycznych korzyści:

Specjalistyczne funkcje: Zamiast jednej ogólnej sztucznej inteligencji agencje wdrażają wiele narzędzi AI przeznaczonych do konkretnych zadań, takich jak badanie słów kluczowych, interpretacja danych analitycznych czy zadania związane z kreatywnością.

Kontekst marki i branży: Dobrze skonfigurowany, niestandardowy model GPT może przestrzegać wytycznych marki, rozumieć niuanse branżowe i zachowywać spójność w wielu kanałach

Skalowalna produkcja zawartości: zespoły mogą szybciej tworzyć długą zawartość, koncepcje kampanii i pomysły na posty, zachowując jednocześnie kreatywność i nadzór strategiczny

Wnioski oparte na danych: AI może analizować konkretne dane z kampanii marketingowych, odkrywać wzorce i dostarczać cenne wnioski, które zapewniają wsparcie dla skuteczniejszych strategii marketingowych

Ostatecznie modele GPT nie zastępują zespołów ludzkich. Pełnią one rolę asystentów AI wspierających współpracę, którzy poszerzają możliwości twórcze, usprawniają powtarzalne zadania i pozwalają specjalistom ds. marketingu skupić się na bardziej wartościowym myśleniu strategicznym.

📖 Przeczytaj również: Przykłady zastosowań ChatGPT w biznesie

Jak agencje wybierają odpowiedni model GPT

Wraz z szybkim rozwojem niestandardowych GPT w sklepie GPT Store agencje mają teraz dostęp do dziesiątek asystentów AI zaprojektowanych z myślą o różnych funkcjach marketingowych i kreatywnych. Jednak wybór odpowiedniego GPT wymaga czegoś więcej niż tylko przetestowania popularnego narzędzia.

Agencje zazwyczaj oceniają, czy dany model GPT może zapewnić im wsparcie dla ich konkretnych zadań, czy jest zgodny z ich strategią zawartości oraz czy można go płynnie zintegrować z istniejącymi cyklami pracy.

Dla wielu specjalistów ds. marketingu idealny model GPT to taki, który potrafi wykonywać specjalistyczne zadania, takie jak badanie słów kluczowych, tworzenie pomysłów na kampanie, pisanie blogów czy analiza danych z Google Analytics.

Agencje poszukują również narzędzi zdolnych do generowania wiarygodnych wyników w wielu formatach, w tym stron docelowych, długiej zawartości i tekstów na media społecznościowe. Spójność, szybkość i zrozumienie kontekstu to kluczowe czynniki przy ocenie, czy model GPT może zapewnić wsparcie dla zadań agencji kreatywnej.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest elastyczność. Agencje często testują kilka narzędzi, zanim zdecydują, czy stworzyć własny model GPT, czy też polegać na niestandardowym modelu GPT wyszkolonym na podstawie wewnętrznych wytycznych, danych kampanii i stylu komunikacji marki. Dzięki temu wsparcie AI jest ściśle dostosowane do rzeczywistych zadań realizowanych dla klientów, a nie do ogólnych przypadków użycia.

Najlepsze modele GPT dla agencji

Nie wszystkie modele GPT są warte Twojego czasu. Niektóre nie spełniają oczekiwań, podczas gdy inne faktycznie pomagają Ci pracować wydajniej. Oto te, które sprawdzają się najlepiej.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Notatka: Ceny narzędzi SEO opartych na GPT są zazwyczaj niestandardowe i zależą od sposobu użytkowania, funkcji oraz skali działania.

1. Trener kreatywnego pisania (najlepszy do doskonalenia kreatywnego opowiadania historii i tworzenia długiej zawartości)

Nawet najbardziej doświadczone zespoły agencyjne od czasu do czasu napotykają blokadę twórczą. Gdy terminy się piętrzą, a kampanie wymagają świeżego spojrzenia, narzędzia takie jak Creative Writing Coach pomagają Twojemu zespołowi utrzymać przepływ pomysłów bez utraty jakości. Działa ono jak wirtualny redaktor, który pomaga dopracować ton, strukturę i narrację.

Dla agencji tworzących długą zawartość, narracje marki lub artykuły z zakresu thought leadership ten model GPT staje się pomocnym partnerem kreatywnym. Analizuje on szkice, sugeruje ulepszenia i generuje pomysły, które pomagają zachować spójność procesu tworzenia zawartości w wielu kanałach i formatach kampanii.

Najlepsze funkcje Creative Writing Coach

Pomaga udoskonalić pisanie blogów i tworzenie treści dzięki ustrukturyzowanym informacjom zwrotnym na temat tonu, przejrzystości i przepływu narracji

Generuje nowe pomysły na posty, punkty widzenia kampanii i chwytliwe hasła, gdy Twój zespół potrzebuje kreatywnej inspiracji

Poprawia gramatykę, tempo i strukturę, aby podnieść jakość tworzenia zawartości w artykułach, na stronach docelowych i w materiałach marketingowych

Wspiera sesje burzy mózgów dla agencji zajmujących się zadaniami kreatywnymi i tworzeniem narracji kampanii

Ograniczenia trenera kreatywnego pisania

Może wymagać dodatkowych podpowiedzi, aby zachować spójny ton komunikacji marki lub kontekst branżowy

Nie są one przeznaczone do zaawansowanej analizy SEO ani dogłębnych badań słów kluczowych w porównaniu ze specjalistycznymi narzędziami AI opartymi na sztucznej inteligencji

Ceny usług trenera kreatywnego pisania

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje trenera kreatywnego pisania

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Wygadaj się, by uzyskać dopracowany tekst. Możesz dyktować zawartość do ClickUp Brain MAX za pomocą funkcji Talk to Text, zamiast wpisywać ją ręcznie. Talk to Text transkrybuje tekst i automatycznie poprawia wypełniacze, upraszcza złożone i chaotyczne zdania dla lepszej czytelności, a nawet może dostosować ton i styl — niezależnie od tego, czy potrzebujesz stylu akademickiego do pracy naukowej, swobodnego do postu dyskusyjnego, czy zwięzłego do notatek z zajęć.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać ChatGPT w marketingu

2. Email and Mail Writer (najlepsze narzędzie do tworzenia dopracowanych wiadomości e-mail dla klientów i skutecznych tematów wiadomości)

Komunikacja z klientami to nieodłączna część pracy agencji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz oferty, aktualizacje dotyczące kampanii czy wiadomości z przypomnieniem, GPT do pisania e-maili i korespondencji pomoże Twojemu zespołowi szybciej tworzyć wiadomości, zachowując jednocześnie jasny i profesjonalny ton.

Zamiast wielokrotnie przepisywać tę samą wiadomość e-mail, możesz użyć tego GPT w prostym interfejsie czatu, aby dostosować wiadomości do różnych odbiorców. Jest to szczególnie przydatne dla agencji zarządzających wieloma kanałami komunikacji i potrzebujących szybkich szkiców do kontaktów zewnętrznych, koordynacji wewnętrznej lub raportowania dla klientów.

Najlepsze funkcje narzędzia do tworzenia wiadomości e-mail i listów

Szybko tworzy profesjonalne wiadomości e-mailowe służące do nawiązywania kontaktów, przekazywania aktualności, składania ofert oraz konkretnych komunikatów marketingowych

Generuje wiele wariantów tematów wiadomości e-mail, aby poprawić wskaźniki odpowiedzi w kampaniach agencji

Dostosowuje ton wypowiedzi do kontekstu, niezależnie od tego, czy piszesz do klientów, partnerów czy zespołów wewnętrznych

Pomaga zespołom marketingowym pisać szybciej, zachowując spójny ton komunikacji marki

Ograniczenia narzędzia do tworzenia wiadomości e-mail i listów

Skupiają się przede wszystkim na zadaniach komunikacyjnych, a nie na szeroko pojętym planowaniu kampanii

Nie analizuje bezpośrednio danych analitycznych, danych kampanii ani wglądu w wyniki w celu podejmowania decyzji marketingowych

Ceny narzędzi do tworzenia wiadomości e-mail i listów

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje narzędzi do pisania e-maili i listów

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów wykorzystuje AI do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i tworzenia e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i Twoje środowisko pracy. Dzięki ClickUp zyskujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

3. Code Copilot (najlepsze rozwiązanie do przyspieszenia tworzenia i debugowania stron internetowych agencji)

Kiedy agencje tworzą lub utrzymują strony internetowe klientów, zadania programistyczne mogą szybko stać się wąskim gardłem. Code Copilot działa jak wirtualny partner inżynieryjny, który pomaga Twojemu zespołowi sprawdzać kod, rozwiązywać problemy i szybciej realizować projekty.

Dla agencji zarządzających stronami internetowymi, stronami docelowymi lub platformami klientów ten model GPT pomaga skrócić czas poświęcany na powtarzalne zadania programistyczne. Niezależnie od tego, czy optymalizujesz skrypty, czy przeglądasz dokumentację, zapewnia on programistom szybki wgląd w dane, dzięki czemu kodowanie staje się bardziej wydajne i łatwiejsze w utrzymaniu.

Najlepsze funkcje Code Copilot

Sprawdza i analizuje kod w celu wykrycia błędów oraz sugeruje ulepszenia zapewniające bardziej przejrzystą implementację

Pomaga interpretować złożoną dokumentację, dzięki czemu programiści mogą szybciej zrozumieć frameworki lub interfejsy API

Zapewnia pomoc w debugowaniu, wskazując potencjalne problemy i sugerując optymalizacje

Oferuje wsparcie dla cykli pracy w agencjach zajmujących się budową stron produktów, funkcji witryn klientów lub integracji technicznych

Ograniczenia Code Copilot

Skupiają się one przede wszystkim na zadaniach związanych z rozwojem, a nie na szerszych cyklach pracy marketingowej czy tworzenia zawartości

W przypadku pracy ze złożonymi systemami lub nieznanymi narzędziami może nadal być wymagana wiedza programistyczna

Ceny Code Copilot

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Code Copilot

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak przeprowadzić badania użytkowników

Agencje często korzystają z dziesiątek aplikacji do zarządzania kampaniami, analizy danych i komunikacji z klientami. Automation Consultant od Zapier pomaga zidentyfikować obszary, w których automatyzacja może wyeliminować powtarzalne zadania, oraz połączyć narzędzia, z których Twój zespół już korzysta.

Zamiast ręcznie przekazywać informacje między platformami, ten GPT działa jak doradca ds. cyklu pracy w interfejsie czatu. Pomaga agencjom w opracowywaniu strategii automatyzacji, które usprawniają zadania agencji kreatywnej, ograniczają ręczne przekazywanie zadań i poprawiają wydajność operacyjną w wielu kanałach.

Najlepsze funkcje Automation Consultant od Zapier

Zaleca strategie automatyzacji, które pomagają agencjom usprawnić cykl pracy w narzędziach marketingowych i operacyjnych

Proponuje integracje między platformami, takimi jak Slack, usługi Google i inne aplikacje zwiększające wydajność

Pomaga zespołom projektować przepływy automatyzacji konkretnych zadań, takich jak raportowanie, pozyskiwanie potencjalnych klientów czy aktualizacje kampanii

Dostarcza pomysły na usprawnienie cyklu pracy, które pomagają agencjom skalować działania marketingowe bez zwiększania wysiłku ręcznego

Ograniczenia narzędzia do automatyzacji firmy Zapier

Aby w pełni wdrożyć zalecane cykle pracy automatyzacji, wymagane są istniejące ustawienia Zapier.

Skupia się przede wszystkim na wskazówkach dotyczących automatyzacji, a nie na tworzeniu zawartości, SEO czy opracowywaniu kreatywnych kampanii

Ceny usługi ds. automatyzacji firmy Zapier

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje aplikacji Automation Consultant od Zapier

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

👀 Czy wiesz, że... Natywne integracje ClickUp oraz integracje z Zapier pozwalają na połączenie z ponad 1000 innych aplikacji. Oznacza to, że możesz połączyć ClickUp ze swoim systemem CRM, platformą do marketingu e-mailowego, a nawet narzędziem do planowania postów w mediach społecznościowych, tworząc płynny przepływ informacji. Możesz na przykład wyeliminować ręczne wprowadzanie danych, automatycznie tworząc zadania ClickUp na podstawie nowych leadów klientów w systemie CRM.

5. Consensus (Najlepszy do uzyskiwania wniosków popartych badaniami i wyszukiwania źródeł akademickich)

Skuteczne kampanie często zaczynają się od solidnych badań. Consensus został zaprojektowany, aby pomóc agencjom w szybkim uzyskaniu dostępu do wiarygodnej wiedzy poprzez analizę milionów artykułów naukowych i podsumowanie wyników w postaci jasnych, praktycznych odpowiedzi.

Dla agencji zajmujących się strategią zawartości, budowaniem pozycji lidera opinii lub opowiadaniem historii opartym na danych, Consensus działa jak analityk badawczy w interfejsie czatu. Zamiast ręcznie przeglądać wiele źródeł, Twój zespół może gromadzić wiarygodne informacje, weryfikować twierdzenia i tworzyć mocniejsze narracje poparte zweryfikowanymi danymi.

Najlepsze funkcje według konsensusu

Przeszukuje miliony badań naukowych, aby dostarczać poparte naukowo spostrzeżenia przydatne w badaniach i tworzeniu strategii

Podsumowuje wyniki złożonych badań, dzięki czemu zespoły mogą szybko zrozumieć kluczowe wnioski

Wspiera tworzenie zawartości, pomagając agencjom w wyszukiwaniu wiarygodnych źródeł do pisania artykułów lub raportów

Pomaga zespołom marketingowym analizować dane i zgłębiać tematy w celu prowadzenia bardziej rzetelnych badań i planowania kampanii

Ograniczenia konsensusu

Skupiają się głównie na materiałach akademickich i badawczych, a nie na analizach w czasie rzeczywistym czy danych dotyczących wyników kampanii

Może wymagać dodatkowych narzędzi do badania słów kluczowych, SEO lub szerszych zadań związanych z cyklem pracy marketingowej

Ceny uzgodnione

Ceny niestandardowe

Ogólne oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

6. AskYourPDF Research Assistant (najlepszy do analizowania dokumentów i wyciągania wniosków z plików PDF)

Zespoły agencji często mają do czynienia z obszernymi dokumentami, takimi jak raporty badawcze, prezentacje strategiczne, opracowania lub briefy klientów. AskYourPDF Research Assistant pomaga przekształcić te długie pliki w przydatne informacje, umożliwiając bezpośrednią interakcję z dokumentami.

Zamiast ręcznie przeglądać setki stron, możesz użyć tego GPT w interfejsie czatu, aby szybko analizować dokumenty i odkrywać cenne informacje. Dla agencji tworzących długie treści, raporty lub strategie marketingowe oparte na badaniach pomaga to usprawnić proces pozyskiwania istotnych danych ze złożonych dokumentów.

Najlepsze funkcje AskYourPDF Research Assistant

Umożliwia przesyłanie i analizowanie plików PDF w celu szybkiego uzyskania kluczowych informacji z raportów, badań lub dokumentacji wewnętrznej

Pomaga agencjom tworzyć szkice artykułów lub podsumowania badań poparte cytowanymi źródłami

Wyodrębnia cytaty i odniesienia, aby zapewnić wsparcie dla tworzenia zawartości i pisania blogów opartych na badaniach

Umożliwia zespołom interakcję z dokumentami w formie rozmowy w celu znalezienia konkretnych danych bez konieczności czytania całych plików

Limits of AskYourPDF Research Assistant

Zaprojektowane przede wszystkim do analizy dokumentów, a nie do zadań związanych z SEO ukierunkowanym na kampanie lub badaniem słów kluczowych

Podczas pracy ze źródłami innymi niż pliki PDF lub w ramach szerszych cykli pracy marketingowej może być konieczne zastosowanie dodatkowych narzędzi AI.

Ceny AskYourPDF Research Assistant

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AskYourPDF Research Assistant

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

7. Generator prezentacji i diagramów (najlepszy do wizualizacji cykli pracy i strategii marketingowych)

Agencje często mają do czynienia ze złożonymi strukturami kampanii, cyklami pracy klientów oraz integracjami technicznymi. Generator prezentacji i diagramów pomaga przekształcić te abstrakcyjne pomysły w przejrzyste wizualizacje, które zespoły i klienci mogą łatwo zrozumieć.

Zamiast wyjaśniać skomplikowane procesy za pomocą długich dokumentów, możesz użyć tego GPT do generowania diagramów, które upraszczają dyskusje. Niezależnie od tego, czy planujesz strategie marketingowe, nakreślasz strukturę projektu, czy prezentujesz pomysły na kampanie klientom, diagramy wizualne usprawniają współpracę między agencjami i zespołami wewnętrznymi.

Najlepsze funkcje generatora prezentacji i diagramów

Generuje schematy blokowe i diagramy wizualne, które pomagają zespołom jasno wyjaśniać złożone strategie i cykle pracy

Tworzy mapy myśli, które pomagają uporządkować pomysły, planować kampanie i opracowywać strategię zawartości

Oferuje wsparcie dla dokumentacji technicznej poprzez wizualizację architektury systemu, przepływów danych i integracji

Pomaga agencjom przedstawiać uporządkowane koncepcje w ofertach, prezentacjach dla klientów i podsumowaniach badań

Limity generatora prezentacji i diagramów

Skupia się przede wszystkim na dokumentacji wizualnej, a nie na tworzeniu zawartości, SEO czy pisaniu kampanii jako zadaniach

Podczas tworzenia niestandardowych lub markowych zasobów wizualnych może nadal być konieczne korzystanie z zewnętrznych narzędzi do projektowania

Ceny generatora prezentacji i diagramów

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje generatora prezentacji i diagramów

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

8. Project Manager Buddy (Najlepszy do planowania i organizowania złożonych projektów agencyjnych)

Prowadzenie wielu kampanii dla klientów jednocześnie może szybko stać się przytłaczające. Project Manager Buddy działa jak wirtualny doradca operacyjny, który pomaga zespołom agencji w tworzeniu osi czasu, zarządzaniu wynikami i koordynowaniu pracy w ramach różnych projektów.

Zamiast za każdym razem tworzyć plany od podstaw, możesz używać tego GPT w interfejsie czatu do organizowania zadań, nakreślania cyklu pracy i porządkowania dokumentacji projektowej. Dla agencji obsługujących wielu klientów i prowadzących konkretne kampanie marketingowe stanowi to pomocne wsparcie, które pozwala na płynną realizację projektów.

Najlepsze funkcje Project Manager Buddy

Pomaga zespołom w tworzeniu planów projektów, które usprawniają cykle pracy w ramach kampanii i procesów wewnętrznych

Zapewnia wskazówki dotyczące struktur zarządzania projektami i pomaga w organizacji konkretnych zadań w różnych zespołach

Generuje szablony planowania i schematy zadań dla agencji kreatywnych, wprowadzania produktów na rynek lub planów kampanii

Pomaga agencjom koordynować wyniki pracy w wielu kanałach, zachowując jednocześnie przejrzystość projektu

Ograniczenia Project Manager Buddy

Skupiają się one przede wszystkim na planowaniu i koordynacji, a nie na tworzeniu zawartości, SEO czy pisaniu kampanii jako zadaniach

Może nadal wymagać integracji z zewnętrznymi narzędziami do zarządzania projektami w celu pełnego śledzenia i realizacji zadań

Ceny zarządzania projektami Buddy

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Project Manager Buddy

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

9. Generator wideo AI (najlepszy do przekształcania scenariuszy marketingowych w angażujące kampanie wizualne)

Treści wideo stały się jednym z najskuteczniejszych formatów we współczesnym marketingu, ale ich produkcja na dużą skalę może być kosztowna i czasochłonna. Video AI Generator pomaga agencjom przekształcać pomysły w sceny wizualne, umożliwiając zespołom szybsze eksperymentowanie z koncepcjami wideo.

Dla agencji zarządzających tworzeniem zawartości w wielu kanałach ten model GPT pomaga przekształcać scenariusze, komunikaty kampanii lub konspekty artykułów w formaty wizualnego storytellingu. Jest to szczególnie przydatne, gdy Twój zespół musi generować materiały promocyjne lub wideo koncepcyjne bez całkowitego polegania na tradycyjnych cyklach pracy.

Najlepsze funkcje generatora wideo AI

Przekształca pisemne podpowiedzi w sceny wideo, które zapewniają wsparcie dla tworzenia kreatywnej zawartości i opowiadania historii w ramach kampanii

Pomaga agencjom tworzyć prototypy reklam wideo i materiałów promocyjnych na potrzeby konkretnych kampanii promocyjnych

Przekształca scenariusze lub długą zawartość w angażujące narracje wizualne na potrzeby kampanii w mediach społecznościowych i cyfrowych

Wspiera zespoły kreatywne w eksperymentowaniu z nowymi pomysłami i formatami w ramach strategii marketingowych opartych na treściach wideo

Ograniczenia generatora wideo AI

Wygenerowane materiały wizualne mogą nadal wymagać edycji lub dopracowania w profesjonalnych narzędziach do produkcji wideo

Mniej nadają się do zadań analitycznych, takich jak SEO, badanie słów kluczowych czy analiza kampanii

Ceny generatora wideo AI

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje generatora wideo AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do tworzenia zawartości oparte na AI

10. Logo Creator (Najlepsze narzędzie do szybkiego tworzenia koncepcji tożsamości marki dla klientów agencji)

Projekty związane z tożsamością marki często zaczynają się od poszukiwań. Logo Creator pomaga agencjom szybko generować pomysły na identyfikację wizualną podczas pracy nad nowymi markami klientów lub odświeżania istniejących.

Zamiast spędzać godziny na szkicowaniu wstępnych koncepcji, możesz użyć tego GPT do wygenerowania wielu propozycji logo w oparciu o markę klienta, branżę i wizję kreatywną. Dla agencji zarządzających tworzeniem zawartości, stronami produktów lub uruchamianiem stron internetowych klientów narzędzie to pomaga przyspieszyć wczesne etapy rozwoju wizualnego.

Najlepsze funkcje Logo Creator

Generuje wiele koncepcji logo, które pomagają agencjom szybko zbadać kierunki rozwoju wizualnego marki

Tworzy charakterystyczne ikony aplikacji i elementy identyfikacji wizualnej, które zapewniają wsparcie dla uruchamiania nowoczesnych stron internetowych i produktów

Sugeruje kombinacje palet kolorów, które wzmacniają tożsamość marki i kreatywność wizualną

Pomaga zespołom w szybkim testowaniu pomysłów wizualnych przed przejściem do szczegółowego projektowania

Limit kreatora logo

Wygenerowane projekty często wymagają dopracowania w profesjonalnych narzędziach do projektowania przed ostatecznym dostarczeniem.

Skupiają się na tożsamości wizualnej, a nie na szeroko pojętym marketingu czy strategicznym tworzeniu zawartości

Ceny kreatora logo

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Logo Creator

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak usprawnić koordynację cyklu pracy w celu zwiększenia wydajności

11. Prompt Engineering (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji podpowiedzi w celu uzyskania wyników AI o wyższej jakości)

Uzyskanie dobrych wyników dzięki AI często zależy od tego, jak dobrze sformułowane są Twoje podpowiedzi. Inżynieria podpowiedzi pomaga agencjom udoskonalić sposób interakcji z dużymi modelami językowymi, zapewniając, że otrzymywane odpowiedzi są jaśniejsze, bardziej uporządkowane i lepiej dostosowane do potrzeb klientów.

Dla zespołów eksperymentujących z niestandardowymi modelami GPT lub korzystających z wielu narzędzi AI, ten model GPT pełni rolę przewodnika, który usprawnia formułowanie zapytań. Pomaga agencjom generować lepsze wyniki w zakresie tworzenia zawartości, badań i strategii marketingowej poprzez udoskonalanie podpowiedzi i poprawę kontekstu dostarczanego systemom AI.

Najlepsze funkcje inżynierii podpowiedzi

Analizuje i udoskonala podpowiedzi, aby poprawić sposób, w jaki modele GPT interpretują żądania i generują lepsze wyniki

Pomaga agencjom zrozumieć, w jaki sposób duże modele językowe przetwarzają instrukcje i generują odpowiedzi AI

Zawiera praktyczne przykłady podpowiedzi, które zapewniają wsparcie dla tworzenia zawartości, badań i generowania pomysłów na kampanie

Zwiększa przejrzystość podpowiedzi, dzięki czemu zespoły mogą generować bardziej spójne wyniki we wszystkich niestandardowych modelach GPT

Ograniczenia inżynierii podpowiedzi

Skupiają się one na poprawie jakości podpowiedzi, a nie na bezpośrednim wykonywaniu zadań, takich jak analiza wyników czy analiza rynku

Nadal wymagana jest ludzka ocena, aby zapewnić zgodność generowanych odpowiedzi AI z celami klienta i wytycznymi marki

Ceny za inżynierię podpowiedzi

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje dotyczące inżynierii podpowiedzi

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Oprogramowanie do analizy marketingowej

12. UX Design Mentor (Najlepszy do ulepszania strategii UX i projektowania interfejsu produktu)

Doskonałe doświadczenia cyfrowe rzadko są dziełem przypadku. UX Design Mentor pomaga zespołom agencji w ocenie interfejsów produktów, poprawie użyteczności oraz udoskonalaniu doświadczeń cyfrowych w witrynach internetowych i aplikacjach.

Dla agencji zajmujących się projektowaniem stron internetowych dla klientów lub optymalizacją stron produktów ten model GPT pełni rolę doradcy projektowego. Analizuje układy stron, przepływy nawigacyjne i interakcje użytkowników, pomagając zespołom przekształcić pomysły projektowe w lepsze rozwiązania zorientowane na użytkownika, przy jednoczesnym zachowaniu kreatywności i strategicznego myślenia.

Najlepsze funkcje UX Design Mentor

Zapewnia informacje zwrotne dotyczące układu, przepływu nawigacji i użyteczności w celu poprawy ogólnego komfortu korzystania ze strony internetowej

Pomaga agencjom analizować wybory projektowe i dostosowywać je do nowoczesnych strategii UX

Zawiera wskazówki dotyczące badań użytkowników, person i testów, które wzmacniają decyzje marketingowe i produktowe

Pomaga zespołom projektowym udoskonalać strukturę wizualną i pomysły dotyczące interakcji dzięki praktycznym spostrzeżeniom

Ograniczenia UX Design Mentor

Skupia się na opiniach dotyczących UX, a nie na szeroko pojętym SEO, badaniu słów kluczowych czy analizie wydajności

Może nadal wymagać specjalistycznych narzędzi projektowych do tworzenia prototypów i opracowywania interfejsów o wysokiej jakości.

Ceny usług UX Design Mentor

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UX Design Mentor

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak tworzyć skuteczne strategie marketingowe dla firm księgowych

13. Sales Pro (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia inteligentniejszych strategii kontaktów z klientami i działań marketingowych)

Powiązania z klientami często zależą od tego, co dzieje się po pierwszej rozmowie. Sales Pro pomaga agencjom udoskonalić sposób podejścia do działań następczych, zapewniając, że kontakty z klientami są przemyślane, strategiczne i dostosowane do potrzeb klienta.

Dla agencji zarządzających wieloma kontami i kampaniami marketingowymi w różnych kanałach ten model GPT pełni rolę ustrukturyzowanego asystenta, który pomaga zespołom tworzyć wiadomości follow-up, strategie komunikacyjne oraz pomysły na interakcje, które wzmacniają długoterminowe związki z klientami.

Kiedy Twoja agencja musi utrzymać tempo po przedstawieniu ofert, prezentacji lub rozmowach dotyczących kampanii, narzędzia takie jak te pomagają generować uporządkowane pomysły i komunikaty, które pozwalają kontynuować rozmowy.

Najlepsze funkcje Sales Pro

Pomaga tworzyć wiadomości follow-up, które zwiększają zaangażowanie klientów w kampaniach marketingowych i promocyjnych

Generuje spersonalizowane pomysły komunikacyjne w oparciu o kontekst różnych klientów i branż

Zapewnia ustrukturyzowane koncepcje działań promocyjnych, które pomagają agencjom utrzymać spójną komunikację marki

Wspiera zespoły obsługujące wielu klientów, pomagając generować wyniki, które usprawniają zarządzanie relacjami

Limits of Sales Pro

Skupiają się one przede wszystkim na strategii komunikacyjnej, a nie na dogłębnej analizie danych z różnych systemów CRM

Najlepiej sprawdzają się w połączeniu z systemami CRM i innymi narzędziami AI, które prowadzą śledzenie danych dotyczących wydajności w ramach kampanii

Ceny Sales Pro

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sales Pro

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w marketingu

14. SMMA GPT (Najlepsze do zarządzania strategią marketingową w mediach społecznościowych i zawartością kampanii)

Prowadzenie agencji marketingu w mediach społecznościowych oznacza jednoczesne zajmowanie się wieloma kampaniami, platformami i klientami. SMMA GPT zostało stworzone, aby zapewnić wsparcie agencjom, które potrzebują pomocy w organizowaniu kampanii, generowaniu kreatywnych pomysłów i tworzeniu strategii skutecznych w różnych kanałach.

Dla zespołów zarządzających tworzeniem zawartości, kampaniami reklamowymi i strategiami rozwoju w mediach społecznościowych ten model GPT pełni rolę strategicznego asystenta. Pomaga specjalistom ds. marketingu generować pomysły na kampanie, tworzyć punkty widzenia komunikatów oraz opracowywać strategie content marketingowe dostosowane do zmieniających się trendów na platformach.

Gdy potrzebujesz szybkiej inspiracji do kampanii lub ustrukturyzowanych ram do realizacji działań w mediach społecznościowych, narzędzia takie jak te pomagają agencjom utrzymać kreatywny impet, jednocześnie zapewniając porządek w pracy dla klientów.

Najlepsze funkcje SMMA GPT

Pomaga agencjom w generowaniu pomysłów na kampanie, postów, które mogą stać się viralowe, oraz koncepcji strategii w mediach społecznościowych

Wspiera wsparcie dla tworzenia zawartości na blogi, podpisów, kreacji reklamowych oraz długich treści wykorzystywanych w kampaniach

Pomaga w optymalizacji słów kluczowych, SEO oraz tworzeniu komunikatów dostosowanych do odbiorców na platformach społecznościowych

Zapewnia strategiczne spostrzeżenia, które pomagają agencjom planować inicjatywy marketingowe w wielu kanałach

Limity SMMA GPT

Skupiają się głównie na marketingu społecznościowym, a nie na dogłębnej analizie danych czy raportowaniu Google Analytics

Jakość wyników może zależeć od tego, jak jasno przedstawiono kontekst i dane kampanii

Ceny SMMA GPT

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SMMA GPT

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

15. Plan rozwoju biznesowego i marketingu cyfrowego (najlepszy do tworzenia ustrukturyzowanych strategii rozwoju bazy klientów)

Praca agencji często wykracza poza realizację kampanii. Klienci oczekują również wskazówek dotyczących strategii rozwoju, pozycji i długoterminowego kierunku działań marketingowych. Plan rozwoju biznesowego i marketingu cyfrowego pomaga agencjom opracować ustrukturyzowane plany, które łączą strategię biznesową z praktyczną realizacją działań marketingowych.

Zamiast zaczynać od pustej kartki, ten model GPT pomaga zespołom tworzyć ustrukturyzowane ramy rozwoju, które tworzą połączenie między strategią zawartości, planowaniem kampanii a szerszymi celami rozwoju biznesowego. Dla agencji obsługujących wielu klientów pełni on rolę partnera strategicznego, który pomaga przekształcić surowe dane i badania rynkowe w praktyczne dokumenty planistyczne.

Najlepsze funkcje planu rozwoju biznesowego i marketingu cyfrowego

Pomaga agencjom w opracowywaniu ustrukturyzowanych strategii marketingowych i rozwoju dostosowanych do różnych branż

Oferuje wsparcie w tworzeniu ofert i planowaniu kampanii z wykorzystaniem odpowiednich danych i analiz rynkowych

Pomaga w planowaniu strategii zawartości, generowaniu pomysłów na pozyskiwanie potencjalnych klientów oraz tworzeniu długoterminowych planów rozwoju klientów

Generuje uporządkowane plany, które agencje mogą dostosować do prezentacji dotyczących stron internetowych, kampanii lub rozwoju biznesowego

Ograniczenia planu rozwoju biznesowego i marketingu cyfrowego

Wyniki strategiczne mogą wymagać weryfikacji poprzez dogłębną analizę i rzeczywiste badania rynkowe

Działa najlepiej, gdy agencje dostarczają obszerne informacje na temat marki klienta, jego celów oraz otoczenia konkurencyjnego.

Ceny planów rozwoju biznesowego i marketingu cyfrowego

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje planów rozwoju biznesowego i marketingu cyfrowego

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak agencje marketingu AI mogą zmienić Twoją strategię cyfrową

DNA Twojej agencji opiera się na przejrzystości, szybkości, współpracy i płynnej realizacji zadań. Tak samo powinny działać Twoje narzędzia AI, aby uniknąć rozrostu zadań.

Większość agencji zaczyna od jednego GPT, a nagle musi radzić sobie z siedmioma, z których każdy ma własną specjalizację i krzywą uczenia się, co prowadzi do chaosu w AI. Teraz nie zarządzasz tylko kampaniami — zarządzasz całym zoo.

💡Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Brain MAX, narzędzia AI na komputery stacjonarne od ClickUp, aby ograniczyć rozrost systemów AI: W jednej chwili tworzysz złożoną wiadomość za pomocą GPT-5, a chwilę później przełączasz się na Claude'a, aby przeprowadzić analizę długiego kontekstu (wszystko w tym samym oknie „Ask AI”). Nie musisz uczyć się obsługi różnych interfejsów użytkownika ani pamiętać, który model do czego służy. Po prostu wybierasz najlepsze narzędzie do każdego zadania — bez przełączania się między aplikacjami i bez nadwyrężania budżetu.

Funkcja Talk to Text w ClickUp Brain MAX zamienia Twoją mowę w dopracowane wiadomości, kreatywne notatki, podpowiedzi lub pełnoprawne briefy i dokumenty. To dosłownie 400% wydajności w porównaniu z tradycyjną klawiaturą. Teraz dotrzymanie tego niemożliwego terminu jest możliwe! Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Rozwiązaniem jest konsolidacja tam, gdzie ma to sens, oraz wykorzystanie centralnego hubu do koordynacji działań. Właśnie w tym zakresie zintegrowany obszar roboczy AI ClickUp dla agencji robi największą różnicę. Jest to jedno źródło informacji o kampanii, któremu mogą zaufać zarówno Twój zespół, jak i klienci.

41% klientów ClickUp wykorzystało już to rozwiązanie, aby zastąpić trzy lub więcej narzędzi i zaoszczędzić pieniądze.

Potwierdza to recenzja serwisu G2:

„ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność dzięki konfigurowalnym widokom (lista, tablica, wykres Gantt, kalendarz), zaawansowanym automatyzacjom oraz wbudowanym dokumentom, celom i funkcji śledzenia czasu — wszystko w jednym obszarze roboczym. Centralizuje współpracę zespołową i zarządzanie projektami, pozwalając nam zastąpić wiele narzędzi, takich jak Trello, Asana i Notion, jednym spójnym systemem.”

„ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność dzięki konfigurowalnym widokom (lista, Tablica, wykres Gantt, kalendarz), zaawansowanym automatyzacjom oraz wbudowanym dokumentom, celom i funkcji śledzenia czasu — wszystko w jednym obszarze roboczym. Centralizuje współpracę zespołową i zarządzanie projektami, pozwalając nam zastąpić wiele narzędzi, takich jak Trello, Asana i Notion, jednym spójnym systemem.”

Przyjrzyjmy się wyjątkowym korzyściom wynikającym z wdrożenia ClickUp, które pozwolą zoptymalizować cykl pracy w agencji i u klientów:

Zapewnia scentralizowaną platformę, która pozwala agencjom cyfrowym organizować pracę według klientów, zespołów i projektów dzięki intuicyjnej hierarchii przestrzeni, folderów i list ✅

Usprawnia współpracę zespołową dzięki funkcjom takim jak komentarze, czat na żywo i udostępniane dokumenty. Ułatwiają one płynną dyskusję nad projektami, umożliwiając zespołom szybkie przekazywanie informacji zwrotnych i podejmowanie decyzji ✅

Umożliwia agencjom cyfrowym monitorowanie statusu zadań, terminów i wydajności zespołu w czasie rzeczywistym, co pozwala na proaktywne dostosowania, aby zapewnić sprawne zarządzanie projektami. ✅

Wbudowana funkcja śledzenia czasu pracy pozwala na dokładne rozliczanie klientów za wykonane usługi, co poprawia kontrolę finansową ✅

Rozwija się wraz z Twoją organizacją, w wsparciu większych i bardziej złożonych projektów. Dzięki konkurencyjnemu modelowi cenowemu agencje cyfrowe mogą zacząć od niewielkich rozwiązań i stopniowo rozszerzać zakres funkcji w miarę ewolucji potrzeb biznesowych ✅

Oferuje wyszukiwanie oparte na AI za pośrednictwem ClickUp Brain , indeksując zadania, dokumenty i rozmowy, dzięki czemu zespoły mogą natychmiast znaleźć potrzebne informacje ✅

Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w swoim obszarze roboczym w kilka sekund — po prostu zapytaj ClickUp Brain

Możesz też skorzystać z ClickUp AI, aby tworzyć prezentacje i niestandardowe obrazy.

Twórz niestandardowe grafiki i zawartość prezentacji dzięki ClickUp AI

💡 Porada dla profesjonalistów: Korzystaj z ClickUp Super Agents, aby zapewnić spójną realizację kampanii zadań Twórz dostosowywalnych agentów AI, którzy mogą wykonywać różne zadania dzięki ClickUp Super Agents Super Agents to oparci na AI współpracownicy ClickUp, zaprojektowani do obsługi wieloetapowych cykli pracy z wykorzystaniem kontekstu Twojego obszaru roboczego. Są to agenci działający w tle, którzy mogą pracować nieprzerwanie, zachowując kontrolę nad dostępem. Briefy kreatywne : Tworzenie briefów kreatywnych w oparciu o kontekst zadania lub rozmowy, w tym praktyczne ulepszenia mające na celu standaryzację procesu przyjmowania zleceń i przyspieszenie procesu zatwierdzania.

Opisy funkcji: Przekształcanie zgłoszeń dotyczących funkcji w uporządkowane opisy, umożliwiające zespołom Agile uzgodnienie zakresu prac, efektywne oszacowanie czasu i ograniczenie konieczności ponownej pracy. Daje Ci to możliwość maksymalizacji wydajności dzięki autonomicznym współpracownikom – dodawaj wzmianki, przydzielaj zadania i wysyłaj wiadomości bezpośrednio. Możesz wybrać, kiedy, jak i nad czym będą pracować – stale się doskonaląc dzięki nieskończonej wiedzy i pamięci.

Wypróbuj szablon zarządzania agencją od ClickUp

To najlepszy szablon dla wszystkich agencji, zwłaszcza agencji kreatywnych i marketingowych. Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania procesem sprzedaży, określania zakresu projektów, zarządzania zasobami, wdrażania klientów, realizacji projektów, wniosków o zmiany, opinii klientów i nie tylko.

Wzmocnij potencjał AI w swojej agencji dzięki ClickUp

Rozwój niestandardowych modeli GPT zmienia podejście agencji do pracy z klientami — od tworzenia zawartości i badania słów kluczowych po planowanie i opracowywanie kampanii. Jak pokazuje ta lista, najlepsze modele GPT dla agencji pomagają zespołom działać szybciej, generować lepsze wyniki oraz wyciągać znaczące wnioski z danych kampanii i badań.

Jednak zarządzanie wieloma modelami GPT w różnych narzędziach AI może szybko stać się skomplikowane. Właśnie wtedy ClickUp staje się nieoceniony. Zamiast żonglować rozproszonymi cyklami pracy, ClickUp działa jako ujednolicona przestrzeń robocza, w której zespoły marketingowe, strategiczne i kreatywne mogą organizować projekty, współpracować i przekształcać pomysły generowane przez AI w rzeczywiste wyniki.

Jeśli Twoja agencja chce usprawnić obsługę klientów, pozostając jednocześnie konkurencyjną w środowisku opartym na AI, wypróbuj ClickUp za darmo i zacznij przekształcać swoje pomysły oparte na AI w zorganizowane, skalowalne działania. 🚀

Często zadawane pytania

Najlepsze modele GPT dla agencji to te dostosowane do konkretnych cykli pracy, takich jak tworzenie zawartości, badanie słów kluczowych czy zadania programistyczne. Wiele agencji łączy wiele niestandardowych modeli GPT, aby zapewnić wsparcie dla różnych funkcji, zamiast polegać na jednym uniwersalnym asystencie AI.

Nie do końca. Chociaż narzędzia GPT mogą generować wyniki, pomagać w badaniach i przyspieszać zadania agencji kreatywnych, agencje nadal polegają na ludzkiej wiedzy specjalistycznej w zakresie strategii, marketingu, relacji z klientami i kontroli jakości w ramach kampanii.

Wiele agencji korzysta z kilku narzędzi AI do konkretnych zadań, takich jak analityka, pisanie czy automatyzacja. Aby uniknąć fragmentacji cykli pracy, zespoły często centralizują planowanie, współpracę i dane projektowe w jednym obszarze roboczym, który łączy te narzędzia.

GPT to wyspecjalizowane asystenty AI oparte na dużych modelach językowych, które generują zawartość, analizują dane lub wspierają badania. Z kolei platformy agencyjne zarządzają cyklem pracy, projektami, współpracą i realizacją kampanii w różnych zespołach.

ClickUp to platforma dla agencji, która integruje asystentów AI z szerszym obszarem roboczym. Pomaga zespołom organizować projekty, zarządzać cyklami pracy marketingowej i koordynować działania agencji dla różnych klientów, jednocześnie wykorzystując możliwości oparte na GPT tam, gdzie jest to potrzebne.