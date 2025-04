10 narzędzi do analizy marketingowej w 2025 roku

W erze cyfrowych innowacji rola analityki marketingowej nigdy nie była tak istotna dla zespołów marketingowych. Za każdą udaną kampanią marketingową kryje się wiele analiz, ujawniających cenne spostrzeżenia, które napędzają decyzje i napędzają wzrost.

Jednak poruszanie się po ogromnym świecie danych marketingowych może być przytłaczające dla zespołów marketingowych, zwłaszcza bez najlepszych narzędzi do analizy marketingowej. W tym miejscu do gry wkracza 10 wiodących narzędzi do analizy marketingowej, gotowych do przekształcenia surowych danych marketingowych w przydatne informacje.

W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze narzędzia do analizy marketingowej, które wzmacniają pozycję marketerów!

Czego należy szukać w narzędziach do analityki marketingowej?

Wybierając najlepsze narzędzia do analityki marketingowej dla swojego biznesu, należy kierować się kilkoma kluczowymi czynnikami proces podejmowania decyzji . Ustalając priorytety tych aspektów w poszukiwaniu narzędzi do analityki marketingowej, możesz znaleźć takie, które idealnie pasuje do Twoich potrzeb cele marketingowe .

Możliwości integracji danych: Szukaj narzędzi do analityki marketingowej, które płynnie integrują się z różnymi źródłami danych marketingowych, w tym ze wszystkimi kanałami marketingowymi i platformami mediów społecznościowych, narzędziami do analizy witryn internetowych, narzędziami do analizy marketingu e-mailowego i innymisystemy zarządzania relacjami z klientami (CRM). Zapewnia to kompleksowy widok wysiłków marketingowych i umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Raportowanie w czasie rzeczywistym i pulpity: Narzędzie analityczne z wglądem w czasie rzeczywistym jest niezbędne dozwinnego marketingu strategii. Wybierz narzędzia do analityki marketingowej, które oferują dynamiczne raportowanie i interaktywne pulpity umożliwiając monitorowanie skuteczności marketingowej kampanii, identyfikację trendów dla każdego z kanałów marketingowych i szybkie wprowadzanie zmian w razie potrzeby

Zaawansowane funkcje analityczne : Poszukaj narzędzi do analityki marketingowej, które wykraczają poza podstawowe wskaźniki dla Twoich kanałów marketingowych. Poszukaj narzędzi do analityki internetowej, analityki predykcyjnej, możliwości uczenia maszynowego i algorytmów opartych na AI, aby uzyskać głębszy wgląd i odblokować ukryte możliwości

Niestandardowa konfiguracja i skalowalność: Każdy biznes ma unikalne potrzeby, więc narzędzia do analityki marketingowej powinny być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do konkretnych wymagań. Ponadto należy wziąć pod uwagę skalowalność narzędzia, aby dostosować je do wysiłków marketingowych w miarę rozwoju firmy

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Złożone oprogramowanie do analizy marketingowej może ograniczać wydajność. Wybierz narzędzia do analizy marketingowej, które oferują intuicyjną obsługę, ułatwiając marketerom na wszystkich poziomach umiejętności nawigację i efektywne wykorzystanie

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Dane marketingowe często zawierają poufne informacje. Upewnij się, że narzędzia do analizy marketingowej są zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa danych i odpowiednimi przepisami, aby chronić dane marketingowe i utrzymać zaufanie klientów

Obsługa klienta i szkolenia: Solidne wsparcie klienta i zasoby szkoleniowe mają kluczowe znaczenie dla płynnego procesu wdrażania i ciągłego powodzenia w korzystaniu z narzędzia analitycznego. Poszukaj dostawców, którzy oferują kompleksową pomoc w zakresie wysiłków marketingowych

10 najlepszych narzędzi do analizy marketingu cyfrowego do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Najlepsze do analizy projektów marketingowych

Wysoce konfigurowalna platforma ClickUp sprawia, że menedżerom marketingu niezwykle wygodnie jest zintegrować ją z odpowiednimi narzędziami do analityki marketingowej w celu śledzenia kampanie marketingowe projekty i inicjatywy na dużą skalę.

Ta platforma wydajności typu "wszystko w jednym" jest ulubionym narzędziem analitycznym dla teamów marketingowych ponieważ można go łatwo zaprojektować w celu wsparcia zespołów o różnych funkcjach. Niektóre godne uwagi funkcje, takie jak Pulpity ClickUp oraz integracja platformy z najważniejszymi narzędziami analitycznymi pomagają usprawnić marketing cykle pracy znacząco.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp pozwala na tworzenie dynamicznych stronpulpitów projektów które pełnią podwójną rolę narzędzia do raportowania i menedżera zadań. Edytuj zadania, dodawaj notatki i komunikuj się na temat projektu w jednym miejscu

ClickUp łatwo integruje się z różnymi odpowiednimi narzędziami analitycznymi i pomaga usprawnić wszystkie procesy w jeden łatwy w nawigacji cykl pracy

Dostęp do tysięcy konfigurowalnych szablonów, które można wykorzystać do szybkiej i bezproblemowej analizy raportów z kampanii (sprawdź teSzablony QBR!)

Funkcja tablicy pozwala menedżerom marketingu na wizualną mapę ich strategii

Teams i pojedyncze osoby mogą zarządzać swoimikalendarz marketingowy dzięki funkcji widoku kalendarza ClickUp

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Stroma krzywa uczenia się ze względu na szeroki zakres funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Dostępny niestandardowy cennik

Dostępny niestandardowy cennik ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 opinii)

2. Tableau

przez Tableau

Najlepsze do wizualizacji danych

Tableau to platforma analityki biznesowej, która pomaga organizacjom wizualizować i rozumieć ich dane marketingowe w celu wdrożenia zaangażowania klientów o wysokiej konwersji.

To oprogramowanie do analizy wizualnej koncentruje się na poprawie przepływu analizy i udostępnianiu informacji odpowiednim interesariuszom za pomocą wizualizacji.

Najlepsze funkcje Tableau

Zarządzanie danymi marketingowymi i wbudowana analityka

Interaktywny kalendarz fiskalny

ponad 1400 zasobów edukacyjnych

Funkcje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Integracja z narzędziami do analizy marketingowej, takimi jak Salesforce, Slack, Mulesoft i inne

Limity Tableau

Trudności z dostosowaniem widoków i układów pulpitu

Do ustawienia automatyzacji danych na platformie wymagana jest pewna znajomość języka Python

Większość ustawień formatów i zaawansowanych wizualizacji jest dostępna w wersji oprogramowania na pulpit, podczas gdy wersja w chmurze jest ich pozbawiona

Ograniczone opcje programowania dostępne dla modelowania predykcyjnego i przetwarzania danych

Ceny Tableau

Kreator Chmura: 70 USD/miesiąc za użytkownika Serwer : $70/miesiąc za użytkownika

Explorer Chmura: $42/miesiąc za użytkownika Serwer: 35 USD/miesiąc za użytkownika

Viewer Chmura: $15/miesiąc za użytkownika Serwer: $12/miesiąc na użytkownika



Oceny klientów Tableau

G2: 4,3/5 (ponad 1800 recenzji)

4,3/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 100 recenzji)

3. Google Analytics

przez Google Analytics

Najlepsze do analizy stron internetowych

Google Analytics, będący integralną częścią platformy marketingowej Google, oferuje bezpłatne narzędzia i rozwiązania do analizy marketingowej do gromadzenia i analizowania danych witryn internetowych. To narzędzie do analityki marketingowej generuje krytyczne raporty analityczne dotyczące witryn internetowych i aplikacji, które dostarczają istotnych informacji, umożliwiając firmom podejmowanie mądrzejszych i bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Dzięki Google Analytics firmy mogą dowiedzieć się więcej o odwiedzających ich witrynę, ich zachowaniu i najlepszych sposobach na przekształcenie ich w lojalnych klientów.

Najlepsze funkcje Google Analytics

Możliwości predykcyjne dzięki bezpiecznym dla prywatności modelom uczenia maszynowego zbudowanym przez Google Analytics

Raportowanie pozyskania, zaangażowania i monetyzacji w czasie rzeczywistym w Google Analytics

Google Analytics może pochwalić się obszarem roboczym reklam dla zrozumienia marketinguROI i podejmowanie decyzji budżetowych opartych na danych Gromadzenie danych i API administratora

Eksport Google BigQuery

Google Analytics ma integracje z Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce i innymi

Limity Google Analytics

Trudności z ustawieniem dokładnych segmentów

Proces analizy danych w Google Analytics nie jest przyjazny dla początkujących w porównaniu z innymi narzędziami do analizy marketingowej

Brak bezpośredniej obsługi klienta

Cennik Google Analytics

Free

Płatne: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży Business, aby uzyskać więcej szczegółów

Oceny klientów Google Analytics

G2: 4,5/5 (6100+ opinii)

4,5/5 (6100+ opinii) Capterra: 4.7/5 (7500+ opinii)

4. Heap Analytics

przez Heap Analytics

Najlepsze do śledzenia zachowań użytkowników

Jeśli chcesz monitorować cyfrową podróż swoich klientów, analizować zachowania użytkowników i poprawić retencję, Heap Analytics jest jednym z najlepszych narzędzi do analizy marketingowej. Umożliwia łatwy podział krytycznych klientów na odpowiednie segmenty, w których można je monitorować osobno i wykorzystywać spostrzeżenia do optymalizacji w celu uzyskania lepszej podróży lub doświadczenia klienta.

Najlepsze funkcje Heap Analytics

Zarządzanie danymi, bezpieczeństwo i prywatność

Pulpity analizy danych, wykresy i playbooki

Mapy cieplne i powtórki sesji do monitorowania zachowań użytkowników i podróży niestandardowych na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych

Limity Heap Analytics

Eksport danych dla tego narzędzia analitycznego jest ograniczony

Wymaga pewnego formularza szkoleniowego do zakończonego wdrożenia

Ceny Heap Analytics

Free

Growth: Zarejestruj się i zainstaluj darmowy snippet, aby uzyskać wycenę

Zarejestruj się i zainstaluj darmowy snippet, aby uzyskać wycenę Pro: Niestandardowy cennik sesji

Niestandardowy cennik sesji Premium: Niestandardowy cennik sesji

Oceny klientów Heap Analytics

G2: 4.3/5 (ponad 900 recenzji)

4.3/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 opinii)

5. Whatagraph

przez Whatagraph

Najlepsze do tworzenia raportów

Whatagraph to kompleksowe narzędzie do analityki marketingowej, w którym agencje marketingowe i specjaliści mogą wizualizować, udostępniać i importować dane w celu zwiększenia wysiłków marketingowych. Oprogramowanie to zostało założone w 2015 roku z naciskiem na zminimalizowanie złożoności w porównaniu do innych narzędzi analityki marketingowej, jeśli chodzi o interpretację danych i tworzenie wnikliwych raportów.

Najlepsze funkcje Whatagraph

Integracja z BigQuery

Ponad 40 natywnych integracji z innymi narzędziami do analizy marketingowej, z których można pobierać dane

Funkcja Smart Builder, która tworzy niestandardowe raporty dotyczące zachowań użytkowników

Raportowanie na żywo i automatyczne udostępnianie

Limity Whatagraph

Niestandardowa reakcja obsługi klienta

Funkcje nie są łatwe do znalezienia

Drobne usterki oprogramowania

Coagraph pricing

Professional: $223/miesiąc za użytkownika

$223/miesiąc za użytkownika Premium: $335/miesiąc za użytkownika

$335/miesiąc za użytkownika Niestandardowy: Skontaktuj się z Whatagraph w celu ustalenia ceny

Oceny klientów Whatagraph

G2: 4.5/5 (ponad 250 opinii)

4.5/5 (ponad 250 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 80 opinii)

6. Easy Insight

przez Easy Insight

Najlepsze do analizy danych

Easy Insight to narzędzie do analizy biznesowej, które pozwala małym i dużym organizacjom uzyskać natychmiastową widoczność w zakresie zarządzania projektami, współczynników konwersji, zachowań użytkowników i oś czasu projektów. Wystarczy kilka kliknięć, by za pomocą Easy Insight połączyć aplikacje w chmurze, odblokować przydatne informacje i przekształcić dane w atrakcyjne wizualnie, czytelne pulpity.

Najlepsze funkcje Easy Insight

Niestandardowe źródła danych

Niestandardowy wygląd i sposób działania raportów za pomocą skryptów w terenie

Łatwość łączenia danych z wielu źródeł

Możliwość eksportowania raportów i pulpitów przez e-mail

Tworzenie pulpitów procesów w celu śledzenia procesów kreatywnych

Limity Easy Insight

Trudności w łączeniu danych z wielu baz danych

Ryzyko ujawnienia klientom ukrytych danych

Ceny Easy Insight

Teams: $49/miesiąc

$49/miesiąc Profesjonalny: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Premium: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Enterprise: $499/miesiąc

$499/miesiąc Unlimited: $1,499/miesiąc

Easy Insight - niestandardowe oceny klientów

G2: 4.5/5 (1 recenzja)

4.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.9/5 (10+ recenzji)

7. Klipfolio

przez Klipfolio

Najlepsze dla Business Intelligence

Klipfolio to oparty na chmurze pulpit nawigacyjny i narzędzie do raportowania zaprojektowane, aby pomóc firmom integrować, analizować i wizualizować dane z różnych narzędzi analityki marketingowej i innych źródeł w czasie rzeczywistym. Założone w 2001 roku oprogramowanie stało się wiodącym graczem w gromadzeniu i analizowaniu danych biznesowych.

Najlepsze funkcje Klipfolio

Lepsze wskaźniki i wizualizacje danych niż wiele narzędzi do analizy marketingowej

Przechowywanie i historia danych

Bezpieczeństwo, prywatność i kontrola dostępu

Rozwiązania do raportowania dla klientów

Limity Klipfolio

Działa wolno podczas przeprowadzania analiz na większych ustawieniach danych

Mówi się, że interfejs użytkownika jest nieco nieprzyjazny w porównaniu z innymi narzędziami do analizy marketingowej

Ceny Klipfolio

**Free

Go: $90/miesiąc na użytkownika

$90/miesiąc na użytkownika Pro: $225/miesiąc za użytkownika

$225/miesiąc za użytkownika Business: $800/miesiąc za użytkownika

Niestandardowe oceny użytkowników Klipfolio

G2: 4.5/5 (ponad 250 opinii)

4.5/5 (ponad 250 opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 180 opinii)

8. Equals App

przez Equals App

Najlepsze dla pulpitów baz danych

Equals to oprogramowanie do analityki marketingowej z wbudowanym arkuszem kalkulacyjnym, który umożliwia startupom na przeprowadzanie różnego rodzaju analiz marketingowych . Dzięki prostym funkcjom, intuicyjnym cyklom pracy i połączeniom z wieloma źródłami danych, Equals sprawił, że tworzenie pulpitów bazodanowych stało się bezproblemowe.

Najlepsze funkcje aplikacji Equals

Wbudowany arkusz kalkulacyjny połączony ze źródłami danych

Nie wymaga SQL do łączenia źródeł danych

Konfigurowalne szablony do pomiaru wydajności Business

Integracja z usługami Google BigQuery, Snowflake, Redshift i innymi

Ograniczenia aplikacji Equals

Ładowanie stron może trwać dłużej niż jest to wymagane

Od czasu do czasu mogą wystąpić usterki i błędy formatu

Ceny aplikacji Equals

Start: $49/miesiąc

$49/miesiąc Profesjonalista: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Equals, aby uzyskać wycenę

Equals App niestandardowe oceny klientów

G2: 4.5/5 (2 recenzje)

4.5/5 (2 recenzje) Capterra: 4.4/5 (270+ opinii)

9. Sprout Social

przez Sprout Social

Najlepsze do analizy mediów społecznościowych

Sprout Social jest popularną platformą analityki marketingowej do zarządzania mediami społecznościowymi, ponieważ umożliwia zespołom skuteczne wywieranie wpływu dzięki ogromnym danym z mediów społecznościowych i pulpitom do ich dyspozycji. Narzędzie do mediów społecznościowych umożliwia również zespołom tworzenie raportów dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych.

Dzięki narzędziom do analityki marketingowej, takim jak Sprout Social, można zautomatyzować gromadzenie danych w mediach społecznościowych i skupić się na innych zadaniach wysokiego szczebla, takich jak strategia mediów społecznościowych, planowanie kampanii i alokacja budżetu.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Centralne publikowanie i monitorowanie w kilku sieciach mediów społecznościowych

Monitorowanie mediów społecznościowych jest funkcją dodatkową do każdego planu Sprout Social

Pozwala Teams na tworzenie dostosowanych raportów mediów społecznościowych

Integracje ze sklepem Apple, Bitly, Canva, SalesForce i nie tylko

Sprout Social oferuje śledzenie stron internetowych i połączonych stron w celu monitorowania kampanii w mediach społecznościowych

Oferuje bezpłatną wersję próbną

Limity Sprout Social

Wysokie opcje cenowe sprawiają, że jest to niedostępne dla osób indywidualnych i małych Teams, które chcą narzędzi do analizy marketingowej

Brak ważnych narzędzi do raportowania i planowania

Biorąc pod uwagę ceny, Sprout nie pozwala na integrację z wystarczającą liczbą profili w mediach społecznościowych

Cennik Sprout Social

**Standardowy:249 USD/miesiąc

Profesjonalny: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Zaawansowany: $499/miesiąc

$499/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu uzyskania niestandardowych cen

Niestandardowe oceny klientów Sprout Social

G2: 4.4/5 (ponad 2500 recenzji)

4.4/5 (ponad 2500 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 500 opinii)

10. AWeber

przez AWeber

Najlepszy do analityki e-mail marketingu

AWeber to platforma e-mail marketingu stworzona do wysyłania newsletterów, promocji e-mailowych i monitorowania analityki e-mail marketingu. Uruchomiony w 1998 roku, ten e-mail aplikacja marketingowa to prezent, który wciąż daje - od przechwytywania danych na listy e-mail po automatyzację kampanii e-mail marketingowych i analizę wyników tych kampanii.

AWeber najlepsze funkcje

Łatwość analizowania statystyk kampanii e-mailowych

Szeroki zakres konfigurowalnych szablonów do wyboru

Dostępny plan Free

Limity AWeber

Przestarzały interfejs użytkownika w porównaniu do innych narzędzi analitycznych

Ograniczone funkcje automatyzacji i elastyczność szablonów e-maili

Skomplikowany proces rejestracji

Cennik AWeber

**Free

Lite: $12.50/miesiąc

$12.50/miesiąc Plus: $20/miesiąc

$20/miesiąc Unlimited: $899/miesiąc

Niestandardowe oceny klientów AWeber

G2: 4.2/5 (ponad 600 opinii)

4.2/5 (ponad 600 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 opinii)

Popraw ROI swojego Businessu dzięki narzędziom do analizy marketingowej ClickUp

Skonsoliduj wszystkie swoje strumienie danych, pożegnaj się z wieloma arkuszami kalkulacyjnymi i doświadcz radości płynącej z usprawnionych pulpitów i narzędzi analitycznych, jak nigdy dotąd. Zarejestruj się w ClickUp, przyspiesz swoje kampanie marketingowe i pozostaw konkurencję w osłupieniu. Poznaj przyszłość najlepszych narzędzi do analityki marketingowej już dziś!

