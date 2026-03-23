Jak stworzyć agentów AI dla zespołów sprzedaży

Stworzenie agenta sprzedaży opartego na AI może na początku wydawać się trudne — zwłaszcza dla sprzedawców bez wiedzy technicznej.

Być może zastanawiasz się: „A co, jeśli będę musiał pisać kod, trenować modele uczenia maszynowego lub łączyć ze sobą złożone systemy?” 😣

W rzeczywistości jest to o wiele prostsze.

Potrzebujesz trzech rzeczy: jasnej strategii sprzedaży, przemyślanego planu działania agentów oraz platformy AI bez kodowania, takiej jak ClickUp, aby ożywić swojego agenta.

Chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić?

W tym poście pokażemy Ci, jak stworzyć potężnych agentów AI dla zespołów sprzedaży bez żadnych nakładów technicznych. Już dziś zwiększ wydajność zespołu i powodzenie wsparcia sprzedaży. 💪🏼

Czym są agenci AI dla zespołów sprzedaży?

Agenci AI dla zespołów sprzedaży to inteligentne systemy, które automatyzują cykle pracy sprzedaży od początku do końca. Obejmuje to pozyskiwanie potencjalnych klientów, kwalifikowanie leadów, umawianie spotkań i działania następcze, bez konieczności ciągłego udziału człowieka.

W przeciwieństwie do podstawowych narzędzi AI, które generują pojedyncze e-maile lub podsumowania, agenci AI rozumieją kontekst, zapamiętują interakcje, uczą się na podstawie wyników, aby poprawiać swoje wyniki, oraz koordynują działania i decyzje w wielu narzędziach.

W wyniku powstaje autonomiczny cykl pracy sprzedaży, w którym planowanie, komunikacja, realizacja, przekazywanie zadań, analityka i podejmowanie decyzji są wykonywane przez AI.

Dzięki agentom sprzedaży opartym na AI Twoi handlowcy mogą skupić się na budowaniu powiązań i poszerzaniu bazy klientów, zamiast na żmudnej, ręcznej pracy.

Studium przypadku: Zarządzanie procesem sprzedaży z wykorzystaniem AI dzięki ClickUp Super Agents Konsultantka ClickUp, Anna Bullock (współzałożycielka agencji ABx2), stworzyła ClickUp Super Agent dla klienta z branży budowlanej, gdzie proces obsługi klientów powoli się załamywał. Potencjalni klienci pozostawali bez odpowiedzi, zadania były zaległe, a klienci nie otrzymywali aktualnych informacji — mimo że cała praca była prowadzona w ClickUp. Zamiast wprowadzać więcej ręcznego śledzenia, Anna stworzyła „Superagenta ds. odzyskiwania projektów” w ramach istniejącego obszaru roboczego ClickUp klienta. Agent zabrał się do pracy, monitorując przestrzeń: Zaznaczyło zadania, które nie wykazywały aktywności przez ponad 3 dni

Zaktualizowano pola dotyczące kondycji i nastrojów dla kont w procesie sprzedaży oraz

Sugerowane kolejne kroki, takie jak kontakt z klientami lub informowanie ich o aktualnościach. Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje dotyczące poprawy kondycji lejka sprzedażowego dzięki ClickUp Super Agents Każdego dnia generowało przejrzystą, uszeregowaną według priorytetów listę kontaktów, przekształcając rozproszone dane dotyczące potencjalnych klientów w konkretne kroki. 🌟 Wynik: Proces sprzedaży był aktywnie monitorowany bez konieczności ręcznej weryfikacji przez klienta. Dzięki temu ryzyka były wcześnie wykrywane, a codzienne działania mające na celu ich eliminację były jasno określone. 👉🏼 Potrzebujesz pomocy w stworzeniu i wdrożeniu niestandardowego agenta AI, który będzie działał tak samo jak Twój zespół sprzedaży?

Twoje zespoły sprzedażowe nie są obce w korzystaniu z narzędzi do automatyzacji. Prawdopodobnie już je wykorzystujesz do zarządzania powtarzalnymi zadaniami, takimi jak wysyłanie e-maili czy aktualizowanie danych w CRM. Agenci sprzedaży oparci na sztucznej inteligencji bazują na tej idei, ale oferują znacznie więcej:

Aspect Agenci sprzedaży oparci na AI Tradycyjne narzędzia do automatyzacji sprzedaży Jak to działa Wykorzystaj duże modele językowe (LLM), uczenie maszynowe (ML) i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do analizy danych i kontekstu przed wykonaniem zadań Postępuj zgodnie z predefiniowanymi regułami i wyzwalaczami ustawionymi przez użytkownika Rola w cyklach pracy sprzedaży Pełnią rolę asystentów, którzy pomagają zespołom sprzedaży analizować informacje, przygotowywać działania marketingowe i określać kolejne kroki w transakcjach Zautomatyzuj głównie powtarzalne zadania operacyjne w tle Rozpoznawanie kontekstu Zapamiętaj poprzednie interakcje w różnych narzędziach Duża utrata kontekstu, ponieważ każde uruchomienie rozpoczyna się od nowa Elastyczność Dostosuj odpowiedzi, rekomendacje lub wyniki w zależności od sytuacji Wykonuj tę samą czynność za każdym razem, gdy spełniony zostanie warunek lub wyzwalacz Koordynacja wielu narzędzi Pobieraj informacje z wielu źródeł (CRM, e-mail, narzędzia do spotkań itp.) Zazwyczaj tworzy się połączenie między dwoma narzędziami za pomocą prostych cykli pracy typu „wyzwalacz-akcja” Nauka Wprowadzaj ulepszenia na bieżąco dzięki aktualizowanym podpowiedziom, danym szkoleniowym i opiniom użytkowników Zachowanie zmienia się tylko wtedy, gdy ręcznie edytujesz reguły Skalowalność Obsługuj tysiące spersonalizowanych rozmów. Utrata personalizacji przy skalowaniu Jakość wyników Może generować podsumowania, analizy, rekomendacje i nie tylko Wykonuj podstawowe czynności, takie jak wysyłanie wiadomości lub aktualizowanie pól w systemie CRM Czas ustawień Od kilku minut do kilku godzin; wykorzystuje język naturalny i iterację Może to zająć tygodnie kodowania i ręcznej konfiguracji reguł

📚 Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI do automatyzacji zadań

Praktyczne przykłady agentów AI dla zespołów sprzedaży

Poniżej znajdziesz kilka przykładów agentów AI w ClickUp, które możesz stworzyć lub wdrożyć, aby zautomatyzować różne funkcje sprzedaży:

Agent ds. podsumowań spotkań : Nagrywa i transkrybuje rozmowy sprzedażowe, generuje podsumowania, wyodrębnia kluczowe elementy działań i aktualizuje systemy CRM

Bot do działań następczych oparty na AI: Tworzy spersonalizowane wiadomości z podsumowaniem po spotkaniach, sugeruje kolejne kroki dla potencjalnych klientów oraz przygotowuje e-maile kontaktowe na podstawie wcześniejszych rozmów

Agent ds. kwalifikacji leadów: przegląda napływające leady, analizuje informacje o firmach i sygnały zaangażowania oraz nadaje priorytet potencjalnym klientom, którzy mają większe szanse na konwersję

Narzędzie do obsługi zastrzeżeń : analizuje transakcje, które utknęły w martwym punkcie, sugeruje kontrargumenty oraz strategie ponownego nawiązania kontaktu przez e-mail

Narzędzie do śledzenia cyklu transakcji: monitoruje zmiany w aktywności związanej z transakcjami, podsumowuje ostatnie interakcje z potencjalnym klientem i powiadamia przedstawicieli handlowych, gdy transakcja wymaga uwagi

🧠 Ciekawostka: W 1966 roku ELIZA zaszokowała świat jako pierwsza konwersacyjna AI. Stworzona na MIT naśladowała terapeutę tak przekonująco, że użytkownicy udostępniali jej swoje najgłębsze sekrety — udowadniając już kilkadziesiąt lat temu, że maszyny potrafią prowadzić dialog podobny do ludzkiego.

Dlaczego zespoły sprzedaży potrzebują agentów AI

Przedstawiciele handlowi tracą całe dni na czynności, które nie prowadzą do zawarcia transakcji. Zrozumienie tych konkretnych problemów pokazuje dokładnie, dlaczego agenci oparci na AI są tak ważni:

Powtarzalne zadania pochłaniają cenny czas przeznaczony na sprzedaż: Wyszukiwanie informacji o firmach, ręczne oznaczanie potencjalnych klientów, formatowanie notatek z rozmów i planowanie działań następczych zabierają codziennie 2–3 godziny, które można by poświęcić na rzeczywiste działania przynoszące przychody. AI może przyczynić się do Wyszukiwanie informacji o firmach, ręczne oznaczanie potencjalnych klientów, formatowanie notatek z rozmów i planowanie działań następczych zabierają codziennie 2–3 godziny, które można by poświęcić na rzeczywiste działania przynoszące przychody. AI może przyczynić się do wzrostu przychodów o 3–15% poprzez automatyzację wszystkich tych powtarzalnych zadań, które spowalniają cykl sprzedaży.

Brak spójności między narzędziami: Twoje dane sprzedażowe są rozproszone po różnych systemach. Na przykład zapytania klientów w wiadomościach e-mail, nagrania rozmów na platformach do spotkań, dane klientów w systemach CRM itp. Z powodu tego Twoje dane sprzedażowe są rozproszone po różnych systemach. Na przykład zapytania klientów w wiadomościach e-mail, nagrania rozmów na platformach do spotkań, dane klientów w systemach CRM itp. Z powodu tego rozproszenia pracy przedstawiciele handlowi często mają trudności z utrzymaniem pełnego obrazu każdego konta

Przeciążone procesy sprzedaży: Dwieście leadów na jednego przedstawiciela brzmi świetnie, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że 80% z nich nigdy nie przekłada się na sprzedaż. Ręczna analiza i ustalanie priorytetów właściwych leadów na taką skalę jest praktycznie niemożliwe

Słabe możliwości prognozowania: Tradycyjne Tradycyjne narzędzia do automatyzacji sprzedaży nie zapewniają widoczności w czasie rzeczywistym w zakresie zachowań kupujących ani stanu lejka sprzedażowego, co utrudnia przewidywanie przyszłych wyników i podejmowanie decyzji opartych na danych

Brak całodobowej obsługi: Potencjalni klienci kontaktują się z firmami o każdej porze, podczas gdy przedstawiciele handlowi mogą odpowiadać tylko w godzinach pracy. Czasami prowadzi to do utraty szans i frustracji potencjalnych klientów

Ogólne działania marketingowe: Personalizacja działań marketingowych staje się coraz trudniejsza wraz ze wzrostem listy potencjalnych klientów. Nie masz wystarczająco dużo czasu ani informacji o każdym potencjalnym kliencie, co oznacza, że Twoje wiadomości są albo ogólne, albo oparte na szablonach

Agenci AI nie tylko realizują automatyzację powtarzalnych zadań sprzedażowych, ale wykonują je z pełnym zrozumieniem kontekstu. Potrafią koordynować przekazywanie spraw tak jak ludzie, oferować spersonalizowane rekomendacje i działać nieprzerwanie w tle, aby Twoje działania sprzedażowe przebiegały bez zakłóceń.

⭐ Bonus: Superagenci ClickUp działają jak współpracownicy oparci na AI, którzy są na stałe obecni w Twoim obszarze roboczym ClickUp. Nie zastępują oni Twoich przedstawicieli handlowych — przejmują raczej ręczne zadania administracyjne, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na strategii i sprzedaży. Możesz komunikować się z Super Agentami tak samo, jak z członkiem zespołu: Przydzielaj im zadania

@daj im wzmiankę w dokumentach, czatach i zadaniach

Wyślij im bezpośrednią wiadomość , aby zlecić im rutynowe zadania

Ustaw harmonogramy i wyzwalacze (np. „Twórz raport w każdy piątek”) Dzięki technologii ambient AI działają one w tle przez całą dobę, zamiast czekać, aż zadasz pytanie. Wykorzystują rzeczywiste umiejętności, takie jak wysyłanie e-maili, aktualizowanie zadań w CRM i podsumowywanie rozmów — a wszystko to przy zachowaniu pamięci na poziomie ludzkim. 🍒 Wisienka na torcie: Nie musisz pisać kodu, aby stworzyć niestandardowych Super Agentów. Po prostu opisz w prostym języku, co agent ma zrobić, a nasze Super Agent Studio skonfiguruje go w kilka minut! 🎥 Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu Super Agentów, obejrzyj to wideo:

📚 Przeczytaj również: Jak superagenci AI pomagają zespołom sprzedaży szybciej finalizować transakcje

Kluczowe elementy agenta sprzedaży opartego na AI

Za każdym skutecznym agentem sprzedaży opartym na AI stoi framework, który określa, w jaki sposób rozumie on informacje, podejmuje decyzje i wykonuje zadania:

Persona: Określa rolę, jaką agent pełni w procesie sprzedaży, oraz sposób, w jaki się komunikuje. Na przykład agent sprzedaży, który zachowuje się jak asystent SDR

Postrzeganie/przetwarzanie danych wejściowych: Umożliwia agentowi interpretację informacji napływających z różnych źródeł, takich jak dane CRM, e-maile, transkrypcje spotkań lub aktywność potencjalnych klientów

Pamięć i kontekst: Pomaga przechowywać szczegóły rozmów krótkoterminowych, historię związków długoterminowych oraz wydarzenia epizodyczne (np. preferowany język klienta).

Silnik planowania: Dzieli cele, takie jak „Umów się na prezentację”, na mniejsze kroki, zapewniając, że agent postępuje zgodnie z logiczną sekwencją podczas wspierania działań sprzedażowych

Podstawy rozumowania: Modele LLM zapewniają inteligencję, która pozwala agentowi oceniać różne scenariusze, analizować zadania, rozumieć język ludzki, podsumowywać informacje i generować praktyczne wnioski.

Dostęp do narzędzi: Gotowe integracje i niestandardowe interfejsy API pomagają agentowi sprzedaży stworzyć połączenie z istniejącą infrastrukturą technologiczną

Mechanizm działania: Daje agentom możliwość wykonywania zadań w ramach cyklu pracy, takich jak planowanie spotkań, ocena potencjalnych klientów, tworzenie odpowiedzi na e-maile itp.

Ograniczenia/wytyczne: Są to granice, w ramach których działa każdy agent. Zapewniają one, że agent przestrzega wytycznych firmy, unika ryzykownych działań i przekazuje decyzje o dużym znaczeniu do agentów ludzkich

Pętla uczenia się: Odzwierciedla proces, w ramach którego agent uczy się na podstawie wyników, nowych danych lub informacji zwrotnych i udoskonala swoje działanie

Formatowanie wyników: Gdy zadanie jest zakończone, wyniki muszą być przedstawione w sposób łatwy w użyciu dla zespołów sprzedaży

👀 Czy wiesz, że? Rolodex, wprowadzony w 1956 roku, był pierwszym prawdziwym systemem CRM. Ta obrotowa kartoteka pomagała przedstawicielom handlowym zarządzać setkami kontaktów i obszarów sprzedaży bez konieczności radzenia sobie z chaosem luźnych kartek papieru.

📚 Czytaj więcej: Niezbędne funkcje oprogramowania do zarządzania sprzedażą zapewniające powodzenie

Jak stworzyć agenta AI dla zespołów sprzedaży

Czas na działanie!

Poniżej przedstawiamy pięć kroków tworzenia agentów AI dla zespołów sprzedaży bez pisania ani jednej linii kodu.

⭐ Nie poddawaj się — pokażemy Ci również, jak na każdym kroku korzystać z ClickUp, aby jeszcze bardziej ułatwić ten proces.

Krok 1: Określ cel i cele

Powinieneś być w stanie odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego tworzysz tego agenta?

Czy chodzi o kwalifikację potencjalnych klientów, przygotowanie spersonalizowanych prezentacji czy nadrobienie zaległości w działaniach następczych? Określ dokładnie, jaki problem ma to rozwiązać.

🔔 Pamiętaj: Praca o wysokim stopniu strategicznym, taka jak negocjowanie złożonych umów, wymaga ludzkiej subtelności, której AI nie jest jeszcze w stanie odtworzyć. Zamiast tego nadaj priorytet zadaniom sprzedażowym, które są powtarzalne, przewidywalne i czasochłonne. Gdy już je zidentyfikujesz, wyznacz mierzalne cele (np. skrócenie czasu kwalifikacji potencjalnego klienta z 30 minut do 2 minut), abyś wiedział, kiedy agent wywiązuje się ze swoich obowiązków.

📄 Dokumentuj powtarzalne cykle pracy i cele agentów za pomocą ClickUp Docs

Przechowuj wszystkie cele, zadania i plany agentów w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

Kiedy zaczniesz tworzyć wielu agentów AI — powiedzmy jednego do sporządzania podsumowań spotkań, drugiego do badania potencjalnych klientów, a trzeciego do analizy potencjalnych transakcji — szybko stanie się trudno śledzić zakres obowiązków każdego z nich.

ClickUp Docs pozwala jasno uchwycić te szczegóły przed stworzeniem jakiejkolwiek automatyzacji. Nakreśl agentów, których chcesz stworzyć, zdefiniuj cykle pracy, które wspierają, i ustal priorytety, które z nich opracować w pierwszej kolejności.

Możesz używać formatowania tekstu, aby plany były przejrzyste, zapraszać członków zespołu do sugerowania ulepszeń w czasie rzeczywistym oraz przekształcać tekst bezpośrednio w konkretne zadania podczas realizacji.

⭐ Bonus: Oto przyjazny dla początkujących przewodnik po wykorzystaniu AI w sprzedaży.

Krok 2: Zaprojektuj architekturę agenta

Mając już ustalone cele, czas opisać agenta sprzedaży opartego na AI i określić jego funkcje. Zacznij od podstawowego zachowania agenta:

Jakie zadania będzie wykonywać od początku do końca?

Jakie informacje będą mu przekazywane jako dane wejściowe i w jaki sposób będzie generować wyniki?

📌 Na przykład, jeśli agent zajmuje się działaniami następczymi po spotkaniach, musi przetwarzać transkrypcje rozmów, identyfikować kluczowe punkty dyskusji i tworzyć uporządkowane podsumowania dla Twojego systemu CRM.

Następnie określ, ile informacji kontekstowych i danych z pamięci powinien zachować agent. Określ, do jakich narzędzi ma mieć dostęp, wraz z uprawnieniami użytkownika wymaganymi dla każdego z nich.

Zastanów się, w jaki sposób agent będzie realizował zadania — czy będzie postępował zgodnie ze ścisłą sekwencją (zadanie A > B > C), czy też dostosowywał się na podstawie danych?

Na koniec weź pod uwagę systemy wieloagentowe. Jeśli wdrażasz więcej niż jeden, zdecyduj, w jaki sposób będą one ze sobą współpracować.

✍ Wizualnie zaplanuj ustawienia agenta AI za pomocą tablic ClickUp

Zobacz, jak będzie działał Twój agent sprzedaży oparty na AI, korzystając z tablic ClickUp

Tablice ClickUp zapewniają nieograniczoną przestrzeń do zaplanowania logiki działania agenta przed rozpoczęciem tworzenia.

Możesz:

Używaj różnych kształtów , takich jak koła, prostokąty i inne, aby przedstawić różne etapy cyklu pracy

Połącz je za pomocą strzałek , aby pokazać kolejność zadań

Dodaj notatki samoprzylepne , aby zapisać konkretne szczegóły, takie jak dostęp do narzędzi, formaty wyjściowe i wytyczne

Umieść dokument z celami (z kroku 1) bezpośrednio na Tablicy, aby uzyskać natychmiastowy kontekst

Ponieważ tablice Whiteboards zapewniają wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym, kierownicy sprzedaży, zespoły operacyjne i inni współpracownicy mogą wspólnie przeglądać architekturę i sugerować ulepszenia bezpośrednio na obszarze roboczym.

Krok 3: Stwórz kluczowe elementy swojego agenta sprzedaży

W tym miejscu tworzysz agenta w oparciu o plan, który właśnie opracowałeś w poprzednim kroku.

Na początek wybierz solidne narzędzie do tworzenia agentów AI bez kodowania. To narzędzie powinno umożliwiać projektowanie, dostosowywanie, testowanie i wdrażanie agentów za pomocą przyjaznego interfejsu, bez żadnych wymagań technicznych.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane obszar roboczy oparty na AI, w którym możesz tworzyć agentów sprzedaży bezpośrednio podczas wykonywania codziennych zadań. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu, który w innym przypadku poświęciłbyś na dodawanie kontekstu, konfigurowanie agentów i przenoszenie danych między narzędziami.

Zobaczmy, jak to działa w praktyce:

Twórz agentów AI bez kodowania: ClickUp Super Agents

Superagenci ClickUp eliminują typowe trudności związane z tworzeniem systemów AI. Zamiast łączyć różne narzędzia lub trenować modele, możesz tworzyć agentów przy użyciu prostych, znanych elementów cyklu pracy, aby znacznie szybciej zautomatyzować rzeczywiste zadania.

Zacznij od jasno określonego celuZdefiniuj zadania agenta, korzystając z prostych instrukcji w kreatorze agentów w ClickUp

Twórz superagentów, korzystając z instrukcji w języku naturalnym w ClickUp

Wspólne udoskonalanie Współpracuj z zespołem, aby poprawić działanie agenta (nie jest wymagana wiedza z zakresu uczenia maszynowego)

Wykorzystaj istniejący obszar roboczy jako platformę Twoi superagenci korzystają z zadań ClickUp, dokumentów i czatu ClickUp oraz integracji takich jak Slack czy GitHub

Zaprojektuj sposób działania Zdecyduj, w jaki sposób agent będzie się komunikował (poprzez czat lub zadania), jak będą przebiegały przepływy danych i jak będzie reagował w miarę upływu czasu

Wykorzystaj istniejące dane Twój obszar roboczy zawiera już kontekst — nie jest potrzebne oddzielne przygotowywanie danych ani ich oznaczanie za pomocą etykiet.

Szybkie tworzenie i udoskonalanie Ustal instrukcje, wyzwalacze i warunki, a następnie popraw wydajność, dostosowując podpowiedzi w języku naturalnym. Nie musisz ponownie trenować modeli od podstaw

Testuj w rzeczywistych cyklach pracy Sprawdź działanie agentów bezpośrednio w swoim obszarze roboczym i dostosuj je w razie potrzeby

Łatwe wdrażanie i zarządzanieAgenci działają bezpiecznie w ramach ClickUp, z wbudowanymi uprawnieniami i stałą kontrolą

🤝 Historia klienta: Bell Direct udowadnia, że nie potrzebujesz zespołu technicznego, aby w znaczący sposób wdrożyć AI Super Agents. Korzystając z ClickUp Super Agents, zespół zautomatyzował cały cykl pracy dotyczący przyjmowania zgłoszeń i ich klasyfikacji — od początku do końca — bez pisania kodu i dodawania nowych narzędzi. 🌟 Wyniki: Wzrost wydajności operacyjnej o 20%, co oznacza, że przy tych samych zasobach można zrealizować więcej prac w krótszym czasie

Uwolniono obciążenie odpowiadające wydajności dwóch pełnoetatowych pracowników, które można teraz przeznaczyć na strategiczne zadania o wysokiej wartości

Ponad 800 e-maili od klientów dziennie sortowanych w czasie rzeczywistym

Każdy może zacząć korzystać z agentów AI — nie potrzebujesz doświadczenia w programowaniu. Dzięki ClickUp konfiguracja agentów i stopniowe wdrażanie sztucznej inteligencji do naszego modelu operacyjnego stało się niezwykle proste.

Co jest najlepsze w ClickUp Super Agents?

Nie musisz ręcznie wprowadzać informacji ani kontekstu do agentów podczas tworzenia.

Zamiast tego agenci przejmują kontekst już obecny w Twoim obszarze roboczym — zadania, dokumenty, czaty, komentarze, projekty, notatki ze spotkań i kalendarze.

Ta kontekstowa AI nieustannie aktualizuje swoją wiedzę w czasie rzeczywistym. Gdy więc pojawiają się nowe informacje, takie jak podsumowanie spotkania dodane do zadania lub aktualizacja etapu transakcji w Twoim lejku sprzedażowym, AI natychmiast uzyskuje dostęp do tych danych.

Dzięki temu agenci mogą generować wyniki w oparciu o aktualne informacje, a nie przestarzałe dane.

🔑 Najważniejsze wnioski: Tworzenie agentów AI nie musi być skomplikowane, ale wymaga przemyślanego podejścia. Potrzebujesz zaprojektować niestandardowych i wyspecjalizowanych agentów dla swoich cykli pracy?

🠓 Zarządzaj kontekstem obszaru roboczego i pamięcią dzięki ClickUp Brain

Ustal priorytety zadań do wykonania w swoim obszarze roboczym ClickUp, korzystając z odpowiedzi dostosowanych do kontekstu w ClickUp Brain

ClickUp Brain to natywna warstwa AI wbudowana w Twój obszar roboczy ClickUp. Łączy zadania, dokumenty i wiedzę, zapewniając superagentom kontekst i informacje niezbędne do efektywnego działania.

Superagenci działają w oparciu o tę warstwę — wykorzystują ten kontekst, aby zrozumieć, co się dzieje, podejmować decyzje i podejmować działania w ramach różnych cykli pracy.

📌 Przykład: Twój agent ds. działań następczych może przejrzeć notatki z rozmowy wstępnej, którą zakończyłeś kilka minut temu, połączyć je z danymi potencjalnego klienta z zintegrowanego narzędzia CRM i samodzielnie przygotować spersonalizowaną wiadomość z dalszymi działaniami.

Czym ClickUp Brain różni się od ClickUp Super Agents

ClickUp Brain pomaga Twojemu zespołowi zrozumieć, co się dzieje i co zrobić dalej. Nie uruchamia samodzielnie cykli pracy od początku do końca, tak jak Super Agents. Zamiast tego wspiera przedstawicieli w danej chwili, dostarczając im informacje potrzebne do wykonywania pracy.

Natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące transakcji „Jaki jest status tej transakcji?” → Braun pobiera dane z zadań, notatek i aktywności, a Super Agenci podejmują odpowiednie działania

Podsumowuje rozmowy, e-maile i aktualizacje Brain potrafi przekształcić rozproszone rozmowy w jasne kolejne kroki, a Super Agents wykorzystują te uporządkowane informacje jako wyzwalacze kontekstowych działań następczych

Tworzy projekty e-maili z podsumowaniami i ofertami Brain generuje e-maile na podstawie kontekstu transakcji; Super Agenci mogą wysyłać lub planować działania

Wykrywa ryzyko i luki Brain może wskazać transakcje, które utknęły w martwym punkcie, lub brakujące aktualizacje. Super Agents mogą pójść o krok dalej i powiadomić odpowiednich członków zespołu lub przydzielić im zadania do wykonania

Centralizuje wiedzę sprzedażową Dzięki wykorzystaniu wiedzy z poprzednich transakcji, dokumentów i podręczników Brain odpowiada na pytania przedstawicieli w czasie rzeczywistym. Agenci wykorzystują tę wiedzę w rzeczywistych cyklach pracy

🎥 Bonus: Oto niektórzy z najlepszych agentów AI do automatyzacji sprzedaży i CRM 👇

⚙ Twórz automatyzacje dokładnie tak, jak chcesz

Zautomatyzuj powtarzające się zadania związane ze sprzedażą dzięki automatyzacjom ClickUp i oszczędzaj czas

Automatyzacje ClickUp zapewniają elastyczność, pozwalając korzystać z automatyzacji opartych na regułach w przypadku prostych, rutynowych i wysoce przewidywalnych zadań, takich jak zmiana poziomów priorytetów zadań.

Wybierz z naszej gotowej listy wyzwalaczy, warunków i działań lub porozmawiaj z Brainem, aby zaprojektować niestandardową automatyzację. Niezależnie od tego, które rozwiązanie wybierzesz, pomogą Ci one zautomatyzować rutynowe zadania administracyjne bez konieczności konfigurowania dedykowanego narzędzia AI lub agenta dla każdego drobnego zadania, co ograniczy rozrost systemów AI.

📚 Czytaj więcej: Jak wykorzystać automatyzację cykli pracy opartą na AI do zwiększenia wydajności

👀 Czy wiesz, że... ClickUp oferuje ponad 1000 natywnych integracji, które pozwalają połączyć Twoich agentów sprzedaży opartych na AI z aplikacjami zewnętrznymi. Wystarczy wybrać narzędzia, z których korzystasz, włączyć je i natychmiast uzyskać dostęp do swoich danych. Połącz agentów sprzedaży opartych na AI z zewnętrznymi źródłami danych za pomocą integracji ClickUp

Krok 4: Przetestuj i udoskonal agentów

Ważne jest, aby przetestować agentów AI przed wdrożeniem ich na szeroką skalę. Pomaga to sprawdzić dokładność AI, spójność wyników oraz ogólną stabilność procesu sprzedaży.

Możesz przetestować swojego agenta sprzedaży na różne sposoby:

Przetestuj agenta w różnych scenariuszach: Podaj agentowi różne dane wejściowe, aby sprawdzić, jak reaguje. Na przykład, jeśli jest to agent do zarządzania leadami, podaj mu gorący lead przychodzący w porównaniu z zimnym przypadkiem wymagającym pielęgnowania. Ręcznie sprawdź, czy wynik kwalifikacji, szkic wiadomości e-mail i kolejne kroki są odpowiednie dla każdego scenariusza

Przeprowadź testy A/B różnych wersji: Stwórz dwie lub trzy wersje swojego agenta z nieznacznie różniącymi się instrukcjami lub formatami wyników. Uruchom je równolegle, aby sprawdzić, która wersja daje lepsze wyniki przed wdrożeniem

Aby dokładnie ocenić wyniki, zwracaj uwagę na następujące wskaźniki dotyczące agentów i cyklu pracy:

Czas reakcji agenta

Wskaźnik błędów

Poprawa szybkości przepływu w lejku sprzedażowym

Oszczędność czasu na jednego przedstawiciela

Wzrost konwersji

Ograniczenie zadań wykonywanych ręcznie

Na koniec dostosuj swoich agentów AI zgodnie z potrzebami.

📊 Monitoruj wyniki agentów sprzedaży w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Wizualizuj wyniki swoich agentów sprzedaży opartych na AI za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Panele ClickUp gromadzą dane dotyczące agentów i sprzedaży w jednym widoku na żywo, dzięki czemu możesz natychmiast dostrzec problemy z wydajnością lub sukcesy, bez konieczności przeglądania raportów.

Korzystaj z kart typu „przeciągnij i upuść” — takich jak wykresy kołowe, wykresy liniowe i tabele — aby wizualizować wskaźniki KPI dokładnie tak, jak chcesz.

Wbudowane filtry sprawiają, że jest to jeszcze bardziej precyzyjne. Nie ma potrzeby tworzenia oddzielnych pulpitów nawigacyjnych dla każdej roli. Zamiast tego wystarczy utworzyć główny pulpit nawigacyjny i używać filtrów, aby wyświetlać wskaźniki, które są dla Ciebie najważniejsze.

Monitoruj, oceniaj i stale ulepszaj swojego agenta ClickUp, śledząc jego działanie za pomocą kart AI w pulpitach nawigacyjnych ClickUp

Pójdź o krok dalej dzięki kartom AI opartym na ClickUp Brain. Są to dynamiczne widżety, które na bieżąco analizują dane z Twojego pulpitu nawigacyjnego.

Możesz na przykład użyć karty AI Brain, aby automatycznie odczytać dane z pulpitu nawigacyjnego (takie jak czas reakcji agentów) i zaproponować trzy sposoby na ich poprawę.

📮 ClickUp Insight: 30% osób twierdzi, że największą frustracją związaną z agentami AI jest to, że brzmią oni pewnie, ale popełniają błędy. Zazwyczaj dzieje się tak, ponieważ większość agentów pracuje w izolacji. Odpowiadają na pojedynczą podpowiedź, nie wiedząc, jak lubisz działać, jak pracujesz ani jakie procesy preferujesz. Superagenci działają inaczej. Korzystają w 100% z kontekstu pobieranego bezpośrednio z Twoich zadań, dokumentów, czatów, spotkań i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Z czasem zachowują pamięć o ostatnich wydarzeniach, preferencjach, a nawet wydarzeniach epizodycznych. To właśnie sprawia, że agent z pewnego siebie zgadującego staje się proaktywnym współpracownikiem, który nadąża za zmianami w pracy.

Krok 5: Wdrożenie we wszystkich zespołach

Na koniec wdroż agenta sprzedaży, który przejmie codzienne, powtarzalne zadania.

Zwróć uwagę na to, jak handlowcy z nim współpracują. Wczesne wdrożenie często ujawnia drobne niedociągnięcia, które nie pojawiły się podczas testów.

Zbierz te opinie podczas pierwszej fazy wdrażania, aby udoskonalić agenta przed rozszerzeniem jego działania na całą organizację.

Równie ważne jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia sprzedażowego. Przedstawiciele handlowi powinni wiedzieć, za co odpowiada agent, jakiego rodzaju danych potrzebuje oraz kiedy powinni na nim polegać, a kiedy sami zająć się zadaniem.

Jasne wytyczne zapobiegają nierealistycznym oczekiwaniom i zapewniają płynne przekazywanie spraw między AI a ludźmi.

🧠 Ciekawostka: Imprezy Tupperware zyskały popularność w latach 40. XX wieku, kiedy Brownie Wise zaczęła organizować pokazy kuchenne dla gospodyń domowych. Sprzedając plastikowe pojemniki w systemie peer-to-peer, stworzyła model sprzedaży bezpośredniej, który wzmocnił pozycję kobiet-przedsiębiorców na długo przed tym, zanim kariery korporacyjne stały się powszechne.

Funkcje AI ClickUp dla zespołów sprzedaży

Współczesne zespoły sprzedaży mają do czynienia z ogromną ilością informacji.

ClickUp Brain nie jest samodzielnym narzędziem AI, ale radzi sobie z tą złożonością, wprowadzając sztuczną inteligencję bezpośrednio do Twojego obszaru roboczego ClickUp.

Rozwiązanie integruje się z zadaniami, dokumentami, czatami, pulpitami nawigacyjnymi i połączonymi aplikacjami, pomagając Ci wyszukiwać informacje, tworzyć projekty komunikatów, podsumowywać rozmowy i generować wnioski na podstawie danych.

Zobaczmy, jak to zrobić:

Połącz i przeszukuj cały swój obszar roboczy

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania ClickUp AI Enterprise Search, aby mieć informacje o obszarze roboczym na wyciągnięcie ręki

Umiejętność przedstawiciela handlowego do szybkiej lokalizacji odpowiedniego kontekstu może mieć ogromne znaczenie podczas nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami i zwiększania codziennej wydajności.

ClickUp AI Enterprise Search pozwala wyszukiwać informacje w całym obszarze roboczym, po prostu opisując, czego potrzebujesz.

Nie musisz przeszukiwać folderów ani tracić czasu na przypominanie sobie, gdzie zapisałeś plik. Wystarczy wpisać zapytanie w pasku wyszukiwania. Na przykład: „Znajdź notatki z ostatniej rozmowy z Acme Corp” lub „Pokaż mi dokumenty związane z ofertą cenową dla przedsiębiorstw”.

AI skanuje całe Twoje środowisko pracy i połączone aplikacje, aby natychmiast wyświetlić najbardziej trafne wyniki.

Szybciej twórz wiadomości e-mail i materiały sprzedażowe

Użyj ClickUp Brain, aby tworzyć wiadomości e-mail w 100% dostosowane do kontekstu

Wykorzystaj ClickUp Brain, aby pomóc zespołowi sprzedaży tworzyć zawartość w trzech głównych obszarach: Dokumenty, Zadania i Czat, a także ujednolic ją dzięki zapisanym podpowiedziom i szablonom.

Na przykład, użyj Brain bezpośrednio w dokumencie, aby tworzyć szkice wiadomości e-mail, podsumowywać zawartość i przekształcać notatki w zadania do wykonania. Brain może korzystać z całego kontekstu dokumentu, dzięki czemu zachowuje spójność stylu i pozycji elementów w poszczególnych sekcjach.

Jest to szczególnie przydatne przy tworzeniu broszur sprzedażowych i sekwencji e-maili.

Jeśli Twój zespół ma nieuporządkowane notatki, transkrypcje lub punkty, Brain świetnie radzi sobie z przekształcaniem ich w uporządkowane wyniki sprzedaży.

👉🏼 Podpowiedzi do wykorzystania:

„Podsumuj na podstawie powyższych notatek bolączki klienta, oczekiwane wyniki, obecnie używane narzędzia oraz wskaźniki powodzenia.”

„Opracuj opis zwrotu z inwestycji oraz 5 argumentów, które będę mógł wykorzystać w kolejnym e-mailu”.

„Napisz e-mail z podsumowaniem, w którym przypomnisz o trzech najważniejszych problemach klienta, potwierdzisz kolejne kroki i zaproponujesz terminy”.

Mapa przedstawia sposób, w jaki Brain potrafi podsumowywać zawartość istniejącą i generować elementy do wykonania.

Ponadto Twój zespół nie musi spędzać całego czasu w Docs. Narzędzia do tworzenia treści działają wszędzie. ClickUp obsługuje tekst (opisy zadań, komentarze, czat itp.).

🎯 Doskonałe zastosowania w sprzedaży:

Twórz i dopracowuj szkice wiadomości e-mail w komentarzach do zadań

Popraw jasność i ton wypowiedzi (bardziej pewny siebie, bardziej zwięzły, bardziej autorytatywny)

Tłumacz lub lokalizuj sekwencje wychodzące

📚 Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w marketingu zawartości

Transkrybuj i podsumowuj spotkania w dowolnym miejscu

Bez wysiłku rejestruj wszystkie szczegóły spotkań dzięki funkcji Notetaker w ClickUp

Notatnik ClickUp AI automatycznie dołącza do spotkań w Zoom, Google Meet lub Teams, aby nagrywać, transkrybować i podsumowywać dyskusje. Po zakończeniu spotkania generuje natychmiastowe podsumowanie, w którym podkreśla ryzyka, kluczowe decyzje i kolejne kroki.

Wyodrębnia nawet elementy do wykonania i przekształca je w zadania przypisane do odpowiedniej osoby — bez Twojego udziału.

Uzyskaj dostęp do wiodących modeli generatywnej AI w jednym miejscu

Korzystaj z wielu modeli AI z jednego interfejsu w ClickUp Brain lub w aplikacji Brain MAX na komputery stacjonarne

ClickUp Brain MAX to Twoja superaplikacja AI na komputer, która łączy najlepsze modele sztucznej inteligencji — ChatGPT, Claude, Gemini oraz własny, kontekstowy Brain firmy ClickUp — w jedną, płynnie działającą przestrzeń.

Dzięki temu zespoły sprzedaży mogą wybrać najlepszy model do danego zadania: użyj Claude do analizy rynku, Gemini do personalizacji e-maili, a ChatGPT do tworzenia przewodników coachingowych dla sprzedawców. Nie musisz zarządzać wieloma loginami ani subskrypcjami; wszystko działa w ramach Twojego konta ClickUp.

Pisz, mówiąc, i pracuj 400 razy szybciej

Dla profesjonalistów ds. sprzedaży, którzy spędzają większość dnia na spotkaniach lub w drodze do pracy, funkcja Talk-to-Text firmy Brain MAX sprawdza się znakomicie. Zamiast pisać notatki lub e-maile, wystarczy mówić na głos, a AI zamieni Twój głos w dopracowany tekst.

Przedstawiciele handlowi mogą dyktować sekwencje działań podczas spaceru, rejestrować aktualizacje bez użycia rąk lub uruchamiać głosowe podpowiedzi wyszukiwania, takie jak „Znajdź zablokowane szanse z pierwszego kwartału”, oszczędzając w ten sposób wiele godzin tygodniowo.

🧠 Ciekawostka: Starożytni Babilończycy około 1750 r. p.n.e. wyryli pierwsze na świecie umowy sprzedaży na glinianych tabliczkach. Kupujący zobowiązali się do spłaty za towary, takie jak jęczmień lub zwierzęta hodowlane, a świadkowie potwierdzali ważność umowy za pomocą swoich pieczęci.

Agenci AI ClickUp a platformy agentów AI innych firm

Oto jak agenci ClickUp AI wypadają na tle typowych narzędzi do obsługi agentów AI innych firm:

Funkcja ClickUp Brain Platformy agentów AI innych firm Natywna integracja z obszarem roboczym Wbudowane bezpośrednio w obszar roboczy, dzięki czemu agenci AI mają dostęp do danych sprzedażowych w czasie rzeczywistym Zazwyczaj nawiązuj połączenie ze swoim obszarem roboczym za pomocą niestandardowych interfejsów API i ręcznej synchronizacji Rozpoznawanie kontekstu Potrafi odczytywać i odwoływać się do zadań, dokumentów, komentarzy oraz aktywności w obszarach roboczych, aby generować odpowiedzi uwzględniające rzeczywisty kontekst biznesowy Opiera się na ręcznym przesyłaniu danych; kontekst często jest ograniczony do tego, co wyraźnie zaimportujesz; pomija niuanse historii obszaru roboczego Tworzenie bez kodowania Agentów AI i cykle pracy można tworzyć bezpośrednio w obszarze roboczym, używając podpowiedzi w języku naturalnym, bez konieczności kodowania Dostępne są wizualne narzędzia do tworzenia, ale często wymagają one kodowania w celu uzyskania zaawansowanej logiki lub niestandardowych integracji sprzedażowych Wbudowane narzędzia do zarządzania projektami Zawiera zadania, pulpity nawigacyjne, tablice i raportowanie dostosowane do procesów sprzedaży, a wszystko to wzbogacone o AI w jednej aplikacji Rozwiązanie skupia się wyłącznie na agentach; nadal potrzebujesz osobnego oprogramowania do zarządzania projektami, co powoduje rozrost narzędzi i konieczność przełączania się między kontekstami Model cenowy Wliczone w plany ClickUp z limitami użytkowania; skaluje się wraz z Twoim obszarem roboczym bez opłat za poszczególnych agentów Często opłaty za subskrypcję są naliczane od liczby agentów lub wolumenu zadań, a do tego dochodzą koszty ustawień, które sumują się w przypadku zespołów sprzedaży obsługujących wiele cykli pracy

🌟 Certyfikowany agent ClickUp uzyskał 96 na 100 punktów w bezpośrednim porównaniu gotowych do realizacji planów projektów. Najbliższy konkurent osiągnął wynik 61, podczas gdy większość pozostałych utknęła w przedziale 40–50. Certyfikowani agenci ClickUp są tworzone, rygorystycznie testowane i utrzymywane dla Ciebie przez ekspertów ClickUp AI. Możesz je wybrać w ramach dowolnego pakietu: Kupowane na jednego agenta : Obejmuje to bieżącą konserwację, priorytetowe wsparcie w celu szybszego rozwiązywania problemów oraz nieograniczoną liczbę kredytów.

ClickUp Accelerator : Możesz kupić pakiet Super Agentów zaprojektowanych i stworzonych przez naszych ekspertów. Na przykład pakiet Super Agentów do zarządzania projektami lub do produktów i inżynierii Możesz kupić pakiet Super Agentów zaprojektowanych i stworzonych przez naszych ekspertów. Na przykład pakiet Super Agentów do zarządzania projektami lub do produktów i inżynierii

Korzyści płynące z wykorzystania agentów AI w sprzedaży

🧠 Ciekawostka: Sprzedawcy, którzy skutecznie wykorzystują AI do pozyskiwania klientów, mają 3,7 razy większe szanse na osiągnięcie swoich celów sprzedażowych

Oto, jakie korzyści zespoły sprzedaży czerpią z agentów opartych na AI:

Zyskaj czas na rozmowy o dużej wartości: Przedstawiciele handlowi często marnują całe przedpołudnia na wprowadzanie danych, wyszukiwanie informacji i planowanie spotkań. Agenci AI zajmują się tymi powtarzalnymi zadaniami, pozwalając sprzedawcom skupić się na budowaniu związków z klientami.

Zapewnia spersonalizowane działania na dużą skalę: Agenci analizują historię i zachowania każdego potencjalnego klienta, aby tworzyć unikalne, spersonalizowane wiadomości, które znacznie zwiększają wskaźniki odpowiedzi. Firma Gartner przewiduje, że Agenci analizują historię i zachowania każdego potencjalnego klienta, aby tworzyć unikalne, spersonalizowane wiadomości, które znacznie zwiększają wskaźniki odpowiedzi. Firma Gartner przewiduje, że 30% wiadomości wychodzących z dużych organizacji jest obecnie generowanych syntetycznie, ale uwzględnia kontekst, co prowadzi do wyższych wskaźników odpowiedzi i konwersji

Lepsze przygotowanie przed rozmowami z klientami: Gromadząc i podsumowując informacje o klientach, agenci AI zapewniają, że przedstawiciele handlowi i menedżerowie produktu przystępują do spotkań z dogłębną znajomością kontekstu i jasnymi punktami do omówienia

Ogranicza liczbę błędów w procesie realizacji transakcji: Agenci stosują spójne procedury dotyczące przekazywania spraw, aktualizacji i eskalacji, aby zapewnić spójność na każdym etapie procesu sprzedaży

Utrzymuje tempo pracy w różnych strefach czasowych: Gdy przedstawiciele są offline, agenci nadal dbają o relacje z potencjalnymi klientami, wysyłają wiadomości przypominające i kwalifikują przychodzące leady 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Typowe błędy popełniane podczas wdrażania agentów sprzedaży opartych na AI

Zanim zakończymy, przyjrzyjmy się szybko kilku typowym błędom, które zespoły sprzedaży często popełniają podczas tworzenia agentów AI (oraz sposobom ich naprawienia):

Typowy błąd Rozwiązanie Próba automatyzacji strategicznych decyzji sprzedażowych Skup działania agentów AI na zadaniach operacyjnych, a nie strategicznych. Czynności takie jak negocjacje cenowe, opracowywanie złożonych strategii transakcyjnych czy zarządzanie relacjami powinny pozostać w gestii ludzi Zbytnie komplikowanie pierwszego agenta Zacznij od prostego cyklu pracy i stopniowo go rozszerzaj. Stworzenie najpierw mniejszego, wyspecjalizowanego agenta ułatwia późniejsze testowanie, udoskonalanie i skalowanie. Pominięcie fazy testowania Przetestuj agenta w wielu scenariuszach i rzeczywistych sytuacjach sprzedażowych przed wdrożeniem go na szeroką skalę. Testowanie pomaga wcześnie zidentyfikować luki w instrukcjach, kontekście lub wynikach Traktowanie agenta jako jednorazowych ustawień Dalsze udoskonalaj agenta w oparciu o informacje zwrotne i dane dotyczące wydajności. Aktualizowanie podpowiedzi, cykli pracy i integracji pomaga agentowi dostosowywać się do zmieniających się procesów sprzedaży

Twórz agentów sprzedaży opartych na AI bez kodowania dzięki ClickUp

Agentów sprzedaży opartych na AI, mimo że są niezwykle wydajni, można z łatwością stworzyć przy użyciu odpowiedniej platformy.

ClickUp wykorzystuje głęboką integrację z obszarem roboczym oraz kontekstową sztuczną inteligencję, dzięki czemu tworzenie agentów jest dziecinnie proste i nie wymaga opracowywania niestandardowych rozwiązań programistycznych.

Wystarczy porozmawiać z kreatorem Super Agent w ClickUp, korzystając z języka naturalnego, i odwołać się do danych w swoim obszarze roboczym, aby opisać, jak ma się zachowywać agent. Kreator zajmie się za Ciebie całą częścią techniczną.

Chcesz zwiększyć skalę sprzedaży? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij tworzyć swojego pierwszego agenta sprzedaży opartego na AI.

Często zadawane pytania (FAQ)

Często zadawane pytania (FAQ)

Agenci AI automatyzują cały cykl sprzedaży, od pozyskiwania potencjalnych klientów i kwalifikacji leadów po umawianie spotkań i podsumowywanie rozmów. Działają oni jako autonomiczni asystenci, którzy zajmują się powtarzalnymi zadaniami administracyjnymi, pozwalając przedstawicielom handlowym skupić się wyłącznie na finalizowaniu transakcji o wysokiej wartości.

Procesy i agenci AI wdrażani przy użyciu tradycyjnych narzędzi do automatyzacji sprzedaży są często sztywni, mają ograniczony zakres działania i wymagają ręcznego połączenia z zewnętrznymi bazami danych lub narzędziami. Z kolei ClickUp Brain jest wysoce kontekstowy. Rozumie dane z Twojego obszaru roboczego, pamięta poprzednie interakcje i wykorzystuje wnioskowanie do podejmowania dynamicznych decyzji, dostosowując się do zmieniającego się cyklu pracy w sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Wcale nie. Dzięki ClickUp możesz tworzyć niestandardowych agentów, używając zwykłego języka angielskiego. Po prostu opisz zadania, profil i cele, którymi ma się zajmować agent, a platforma zajmie się ustawieniami technicznymi za Ciebie.

ClickUp Brain zapewnia jeden interfejs umożliwiający korzystanie z wiodących modeli, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini. Ponadto ponad 1000 natywnych integracji pozwala na bezpośrednie połączenie agentów z systemami CRM, takimi jak HubSpot i Salesforce, oraz narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Slack.

Agenci AI monitorują aktywność związaną z transakcjami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jako wyzwalacz uruchamiają spersonalizowane działania następcze w momencie, gdy potencjalny klient wykazuje zainteresowanie. Analizują również stan potencjalnych transakcji, aby ostrzegać przedstawicieli o transakcjach, które utknęły w martwym punkcie, zapewniając, że nie stracisz ani jednej okazji z powodu złego wyczucia czasu.