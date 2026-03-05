Zarządzanie procesem sprzedaży z wykorzystaniem AI: jak stworzyłem superagenta ClickUp, aby naprawić nieszczelny proces sprzedaży usług

Jeśli Twoja firma usługowa traci klientów, problem może być mniejszy — i znacznie łatwiejszy do rozwiązania — niż myślisz.

Potencjalny klient może zbyt długo czekać na odpowiedź. Praca może być wstrzymana, ponieważ wszyscy czekają na części. Klient może być sfrustrowany, ponieważ nikt nie przekazał mu żadnych informacji od tygodnia.

Właśnie dlatego narzędzia do zarządzania procesem sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji zyskują na popularności. Gdy agent AI może stale monitorować proces sprzedaży — przez śledzenie zaległych zadań, zadań wstrzymujących i niezadowolonych klientów — może wykrywać ryzyka, zanim staną się one problemami reputacyjnymi (i finansowymi).

Jednak agenci AI działają dobrze tylko wtedy, gdy są oparci na rzeczywistych cyklach pracy, z których już korzysta Twój zespół.

Zamiast więc zadawać pytanie „Jakiego rodzaju agenta AI powinienem stworzyć?”, proponuję zacząć od innego pytania: Gdzie już występują nieszczelności w procesie sprzedaży?

W tym artykule przedstawię przykład z życia wzięty:

Fikcyjny klient, Ben the Builder, którego proces obsługi klientów po cichu powoduje utratę przychodów i zaufania.

Superagenta Project Recovery Coach . Jak wykorzystałem jego istniejące ustawienia ClickUp jako podstawę dla

Konkretne sposoby, w jakie agent obserwuje swój proces sprzedaży, sygnalizuje ryzyka i codziennie podpowiada mu właściwy kolejny krok.

Nie wymagało to żadnej skomplikowanej sztucznej inteligencji, a jedynie zintegrowany obszar roboczy AI ClickUp i superagenta ClickUp. Jednak całkowicie zmieniło to sposób, w jaki Ben postrzega swoją pracę i jak niezawodnie obsługuje swoich klientów.

O mnie: systemy, obsługa klienta i super agenci ClickUp

Nazywam się Anna Bullock i jestem współzałożycielką agencji ABX2. Jestem kreatywną strategiem, kierownikiem zarządzania projektami i myślicielką systemową — a także mamą Twojej firmy, gdy potrzebujesz jasności i troski.

Poprzez doradztwo, tworzenie zawartości i rozwój obszarów roboczych online pomagam ambitnym osobom:

Zamień pomysły w działania

Stwórz systemy wspierające ich pracę.

Rozwijaj firmy, które naprawdę pasują do ich życia

W ciągu ostatnich kilku lat oznaczało to pomoc wielu konstruktorom, specjalistom ds. usług i małym zespołom w wykorzystaniu ClickUp nie tylko jako listy rzeczy do zrobienia, ale jako podstawy ich działalności.

Kiedy pojawiły się ClickUp Super Agents, nie chciałem dodawać AI do chaotycznego systemu. Chciałem:

Agenci, którzy idealnie pasują do rzeczywistych procesów stosowanych już przez Teams

Automatyzacje, które zmniejszyły tarcia zamiast dodawać kolejne zakładki i ręczne raportowanie

Sposób, dzięki któremu właściciele mogą uzyskać widoczność bez konieczności ciągłego naciskania na swój zespół, aby ten informował ich o aktualnych postępach.

„Nieszczelny proces” Bena Budowniczego był idealnym polem do popisu dla tej funkcji.

🦄 Nie znasz jeszcze ClickUp ani Super Agents? ClickUp Super Agents to asystenci oparci na sztucznej inteligencji, którzy pomagają automatycznie zarządzać pracą w ClickUp. Zamiast czekać na podpowiedzi, mogą obserwować Twój obszar roboczy ClickUp, zrozumieć, co dzieje się w zadaniach, dokumentach i czatach, a następnie zaproponować kolejne kroki. Możesz przypisać im konkretną rolę, np. monitorowanie procesu sprzedaży, podsumowywanie opinii klientów lub wyświetlanie codziennych priorytetów. 🎥 Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej na ten temat:

Prawdziwy problem: proces sprzedaży pełen cichych wycieków

Zanim stworzyłem agenta, wszedłem do obszaru roboczego ClickUp Bena i zadałem jedno proste pytanie:

Gdzie praca już się odbywa, a gdzie doświadczenie zawodzi?

Ben nie jest nowicjuszem w ClickUp. Jego obszar roboczy zawiera już Ben's Building Yard Space, gdzie znajdują się przychodzące zgłoszenia i aktywne zadania. Posiada również pulpit monitorujący oraz obszar marketingowy do komunikacji z klientami.

Nie była to więc czysta karta.

Jednak gdy zacząłem zagłębiać się w zadania, wycieki w procesie stały się oczywiste:

Niektóre potencjalne kontakty zostały skierowane do byłego praktykanta Bena, Leo.

Inni po prostu siedzieli bezczynnie dłużej, niż powinni.

Klienci oczekujący na części byli coraz bardziej sfrustrowani, ponieważ nikt nie informował ich na bieżąco, mimo że opóźnienie było już znane wewnętrznie.

Następnie były naprawy w toku.

Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało dobrze, ale drobne szczegóły, takie jak niekompletne notatki dotyczące zadań lub niedokładne adresy, mogły łatwo spowodować, że nadchodzące wizyty znalazłyby się w kategorii zaległych.

🚩A największy sygnał ostrzegawczy? Nieprzejrzane wnioski.

Klienci wysyłali zgłoszenia na stronie internetowej z pytaniem: „Hej Ben, czy możesz to naprawić?”, ale niektóre z tych zgłoszeń nie zostały jeszcze nawet otwarte.

Kiedy przefiltrowałem obszar roboczy według terminów wykonania, wzór stał się jasny:

Niektóre zadania były opóźnione o kilka dni lub tygodni.

Inni mieli zbliżające się terminy, a ostatnio wykazywali niewielką aktywność.

Kilka długoterminowych projektów nie było jeszcze pilnych, ale ostatecznie stałyby się sytuacjami kryzysowymi, gdyby nikt nie interweniował.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain to wbudowany asystent AI ClickUp, który rozumie kontekst całego obszaru roboczego — zadania, dokumenty, czaty i komentarze. Zamiast ręcznie przeglądać listy, możesz zadawać mu pytania, takie jak „Które zadania w tej przestrzeni są przeterminowane lub zagrożone?”, a on przeanalizuje aktywność, terminy i aktualizacje, aby natychmiast wykryć opóźnione prace. Oznaczaj konta wysokiego ryzyka w swoim procesie sprzedaży za pomocą ClickUp Brain.

Po prostu było zbyt wiele pracy i zbyt wiele zadań, aby jedna osoba mogła je wszystkie stale monitorować.

Właśnie w tym zakresie zarządzanie procesem sprzedaży za pomocą AI staje się niezwykle skuteczne.

Zamiast prosić człowieka o ręczne sprawdzanie dziesiątek zadań każdego dnia, możesz powierzyć to zadanie agentowi AI, którego praca polega po prostu na monitorowaniu procesu sprzedaży i wskazywaniu, na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności.

🧠 Ciekawostka: 12% respondentów ankiety ClickUp twierdzi, że agenci AI są trudni do ustawienia lub połączenia z ich narzędziami, a kolejne 13% uważa, że wykonanie prostych zadań za pomocą agentów wymaga zbyt wielu kroków.

Rozwiązanie: Projektowanie agenta zarządzania procesem sprzedaży opartego na AI w ClickUp

Kiedy zrozumiałem, gdzie występują luki w procesie sprzedaży, zacząłem tworzyć Super Agenta.

Zaczynając od zakładki AI

Aby stworzyć narzędzie Ben’s Project Recovery Coach, wykonałem następujące czynności:

Przejdź do zakładki AI w lewym panelu nawigacyjnym. Kliknij Utwórz Super Agenta Nadaliśmy mu prostą misję, bezpośrednio powiązaną z naszym podstawowym procesem usługowym w przestrzeni.

Konstruktor zajął się resztą — sugerował możliwości, zadawał pytania uzupełniające i proponował, w jaki sposób powinien współdziałać z zadaniami w obszarze roboczym Bena.

Nie musiałem zgadywać, co jest możliwe. Ponieważ konstruktor zna swoje środowisko ClickUp, mógł odpowiedzieć na pytania takie jak:

Czy ten agent może aktualizować te pola niestandardowe?

Czy ma dostęp do tej przestrzeni lub tych list?

Jakie narzędzia może wykorzystać, aby faktycznie podjąć działania, a nie tylko podsumować sytuację?

Zamiast pisać długie podpowiedzi lub skomplikowane instrukcje, konstruktor pomógł mi skoordynować działania agenta, nadając mu jasno określoną rolę:

Jesteś moim ekspertem ds. sprzedaży i obsługi klienta. Śledzę wszystkie moje nadchodzące i aktywne projekty w przestrzeni Ben’s Building Yard i chcę, abyś wykorzystał informacje tam zawarte, aby pomóc mi przywrócić projekty na właściwe tory.

Jesteś moim ekspertem ds. sprzedaży i obsługi klienta. Śledzę wszystkie moje nadchodzące i aktywne projekty w przestrzeni Ben’s Building Yard i chcę, abyś wykorzystał informacje tam zawarte, aby pomóc mi przywrócić projekty na właściwe tory.

Żadnych dziesięciopunktowych podpowiedzii. Żadnych magicznych fraz. Po prostu:

Żadnych dziesięciopunktowych podpowiedzii. Żadnych magicznych fraz. Po prostu:

Kim jest agent (ekspert ds. sprzedaży i obsługi klienta)

Gdzie należy szukać (przestrzeń budowy Bena)

Jakie wyniki są dla nas ważne (powrót projektów na właściwe tory)

W tym momencie kreator agentów zrobił coś, co bardzo mi się podobało: poprosił o wyjaśnienie.

Wspólnie udoskonaliliśmy tę pracę, aby agent mógł:

Aktualizuj pola dotyczące kondycji i nastrojów : na przykład dostosuj pole satysfakcji lub współczynnika B, gdy zadanie wydaje się zagrożone lub klient jest wyraźnie niezadowolony.

Wykrywanie zadowolonych klientów i możliwości uzyskania referencji : Gdy system wykryje zadania oznaczone jako „zadowolone” lub przynoszące doskonałe wyniki, powinien wyświetlić przypomnienie o konieczności uzyskania referencji.

Oznacz Bena i mnie, podając zalecane kolejne kroki : Za każdym razem, gdy zadanie jest opóźnione lub nie ma żadnej aktywności przez ponad trzy dni, należy: Podkreślić to ryzyko Zasugerować praktyczne kolejne działanie (skontaktować się, poinformować klienta, sprawdzić czas dostawy części itp. )

Podkreśl to ryzyko.

Zaproponuj praktyczne kolejne działanie (skontaktuj się, poinformuj klienta, sprawdź czas dostawy części itp. ).

Podkreśl to ryzyko.

Zaproponuj praktyczne kolejne działanie (skontaktuj się, poinformuj klienta, sprawdź czas dostawy części itp. ).

Pod koniec tej rozmowy jasno zdefiniowaliśmy rolę agenta zarządzającego procesem sprzedaży opartym na sztucznej inteligencji: Ben, trener ds. odzyskiwania projektów. Zamiast być ogólnym asystentem AI, agent miał teraz konkretną misję: monitorować proces obsługi i rekomendować działania, które chronią doświadczenia klientów.

Naucz agenta obsługi procesu sprzedaży: wiedza, pamięć i e-mail

Super Agent jest tak przydatny, jak kontekst, który rozumie.

W przypadku cyklu pracy Bena oznaczało to zapewnienie agentowi dostępu do trzech rodzajów informacji:

Po pierwsze, sam obszar roboczy . Agent musiał zrozumieć przestrzeń, w której Ben zarządza zadaniami, a także listy i pulpity nawigacyjne, które reprezentują jego proces obsługi.

Po drugie, dodaliśmy pamięć i dokumentację . Obejmowały one listy klientów, notatki dostawców oraz kilka prostych zasad dotyczących rabatów i pakietów usług.

Na koniec przeprowadziliśmy połączenie dla dostępu do e-maila za pośrednictwem konta Gmail, aby agent mógł tworzyć projekty odpowiedzi dla klientów i działań następczych dla dostawców.

Traktowałem również agenta jak młodszego członka zespołu i skonfigurowałem preferencje i zabezpieczenia, takie jak:

Jakie szablony wiadomości e-mail można wykorzystywać

Kiedy musi poprosić mnie o zgodę przed wysłaniem

Kiedy można automatycznie wysyłać wstępnie zatwierdzony szablon na podstawie określonych wartości pól

Ponieważ wszystko znajduje się w ClickUp — zadania, dokumenty i komunikacja — agent może zapoznać się z kontekstem w jednym miejscu i podjąć działania w innym. Na przykład może wykryć opóźnienie w realizacji zadania ClickUp i natychmiast zasugerować wysłanie e-maila z aktualizacją do klienta.

Jest to jedna z zalet zintegrowanego obszaru roboczego AI. Gdy zadania, rozmowy i dokumentacja są zgromadzone w jednym miejscu, sztuczna inteligencja może zrozumieć pełny kontekst, zamiast opierać się na fragmentarycznych informacjach.

📮 ClickUp Insight: 19% osób twierdzi, że chce, aby agenci AI pomagali w zarządzaniu cyklem pracy w projektach. Jednak cykl pracy nad zarządzaniem projektami nie jest zwykłą listą kontrolną. Jest to dynamiczny system kompromisów, przekazywania zadań i zmieniających się priorytetów, w którym wczorajszy plan rzadko odzwierciedla dzisiejszą rzeczywistość. Super agenci ClickUp są zaprojektowani tak, aby reagować na stan Twojej pracy, a nie tylko na instrukcje. Wykonują zadania zgodnie z harmonogramem określonym przez Ciebie i reagują na takie wyzwalacze, jak zadawane pytania, tworzenie nowych zadań lub przesyłanie formularzy, a także mogą proaktywnie sygnalizować problemy!

📚 Więcej informacji: Jak konwergencja AI rozwiązuje problem rozrostu pracy

Wykorzystanie agenta jako asystenta zarządzania procesem sprzedaży opartym na AI

Po skonfigurowaniu Project Recovery Coach Ben zaczął współpracować z agentem jak z członkiem zespołu.

Pozwól agentowi planować dzień

W bezpośredniej rozmowie z agentem Ben mógł po prostu:

Cześć, jestem Ben. To moja firma. Czy możesz mi polecić dziesięć osób, z którymi powinienem się dzisiaj skontaktować?

Cześć, jestem Ben. To moja firma. Czy możesz mi polecić dziesięć osób, z którymi powinienem się dzisiaj skontaktować?

Agent analizuje swój proces sprzedaży i ujawnia:

Agent analizuje swój proces sprzedaży i ujawnia:

Przeterminowane lub zagrożone zadania, które mogą frustrować klientów

Wysokowartościowe możliwości, w przypadku których sprawdzenie stanu może uratować powiązanie

Zadowoleni klienci, z którymi powinniśmy się skontaktować, aby uzyskać referencje już dziś.

Zamiast wpatrywać się w długą listę zadań, Ben otrzymuje wyselekcjonowaną listę działań.

Szkolenie agenta w zakresie rzeczywistej pracy

Innym sposobem współpracy z agentem jest bezpośrednia współpraca przy zadaniach.

Wyobraź sobie, że otwieramy zlecenie, które czeka na części. Dostawca jest znany z opóźnień i chcemy, aby agent o tym pamiętał.

Mogę oznaczyć agenta i powiedzieć:

@Projektowy Koordynator Odzyskiwania, dostawcą jest tutaj firma Influx — często mają opóźnienia. Za każdym razem, gdy widzisz, że zadanie przechodzi do statusu „oczekiwanie na części”, zapytaj mnie, kto jest dostawcą, i miej to na uwadze, gdy będziesz rekomendować kolejne kroki.

@Projektowy Koordynator Odzyskiwania, dostawcą jest tutaj firma Influx — często mają opóźnienia. Za każdym razem, gdy widzisz, że zadanie przechodzi do statusu „oczekiwanie na części”, zapytaj mnie, kto jest dostawcą, i miej to na uwadze, gdy będziesz rekomendować kolejne kroki.

Teraz, bez opuszczania zadania, mamy:

Teraz, bez opuszczania zadania, mamy:

Biorąc pod uwagę nową wiedzę agenta (Influx działa wolno)

Zdefiniowano niewielką zasadę dotyczącą przyszłych działań następczych.

Wbudowaliśmy tę niuansę dokładnie tam, gdzie odbywa się praca.

Nie muszę siedzieć i czekać na odpowiedź. Kiedy nadejdzie, aktualizacja trafia do mojej Skrzynki odbiorczej ClickUp, skąd mogę ją pobrać, kiedy tylko będę gotowy.

📌 W jednym z przykładów odpowiedź agenta wyglądała następująco:

„Dzięki za informację. Zauważyłem, że Influx często ma opóźnienia. Poproś dostawcę o dokładny termin dostawy, a następnie poinformuj o tym klienta. Czy chcesz, aby przygotować dla Ciebie szkic wiadomości e-mail?”

„Dzięki za informację. Zauważyłem, że Influx często ma opóźnienia. Poproś dostawcę o dokładny termin dostawy, a następnie poinformuj o tym klienta. Czy chcesz, aby przygotować dla Ciebie szkic wiadomości e-mail?”

Na tej podstawie mogę stwierdzić, że:

Na tej podstawie mogę stwierdzić, że:

„Tak, proszę o skrypty”.

„Tak, proszę o skrypty”.

Może generować:

Może generować:

Uprzejma prośba o podanie przewidywanego czasu dostawy skierowana do dostawcy

Przejrzysta aktualizacja dla klienta

Przypomnienie o dalszych działaniach, abyśmy nie stracili ponownie orientacji w procesie śledzenia.

Wszystko to dzieje się bez konieczności przeszukiwania starych e-maili lub przechodzenia między różnymi narzędziami.

Ten rodzaj uczenia się kontekstowego sprawia, że agent czuje się mniej jak narzędzie, a bardziej jak młodszy asystent operacyjny.

📚 Przeczytaj również: Transformacja AI w otoczeniu

Co się zmieniło, gdy agent AI zaczął obserwować proces sprzedaży

Project Recovery Coach nie robi nic spektakularnego.

Nie zamyka on automatycznie transakcji ani nie przebudowuje systemu CRM Bena.

Ale robi coś niezwykle cennego: nieustannie obserwuje proces i wskazuje to, co jest ważne, dzięki czemu Ben wie, co zrobić dalej.

Po wdrożeniu projektu Ben's Project Recovery Coach nastąpiło kilka zmian:

Po wdrożeniu projektu Ben's Project Recovery Coach nastąpiło kilka zmian:

Zadania zagrożone pojawiały się szybciej. Ben dostrzegał problemy, gdy tylko zadania były opóźnione lub wstrzymane.

Opóźnienia w dostawach części przestały być zaskoczeniem. Agent zachęcił nas do pytania o przewidywany czas dostawy i proaktywnej komunikacji z klientami.

Zadowoleni klienci zamienili się w prawdziwe referencje. Otrzymywaliśmy ciągłe podpowiedzi o recenzje, gdy doświadczenia były jeszcze świeże.

Obciążenie umysłowe Bena zmniejszyło się. Nie musiał już pamiętać całego procesu sprzedaży; agent przejął tę rolę.

👀 Czy wiesz, że... Zespoły sprzedaży korzystające z AI mają 1,3 razy większe szanse na wzrost przychodów.

Jak stworzyć własnego agenta AI do zarządzania procesem sprzedaży

Jeśli patrzysz na swój własny obszar roboczy ClickUp i myślisz: „Wiem, że powinienem korzystać z Super Agents, ale nie wiem, od czego zacząć”, oto schemat, który polecam:

Wybierz jeden proces, w którym występują niedociągnięcia : przepływ sprzedaży, świadczenie usług, wdrażanie nowych pracowników, odnawianie umów — wybierz jeden przepływ, w którym niedociągnięcia mają naprawdę negatywny wpływ.

Znajdź luki w swojej obecnej przestrzeni : sprawdź zaległe zadania, nieaktualne zgłoszenia i miejsca, w których klienci czekają na odpowiedź.

Określ prostą rolę dla swojego Super Agenta : w przypadku Bena była to rola eksperta ds. sprzedaży i obsługi klienta, skupionego na przywróceniu projektów na właściwe tory.

Wskaż mu miejsce : skieruj go do konkretnej przestrzeni lub zestawu list (np. Ben’s Building Yard) i podłącz odpowiednią wiedzę, dokumenty i konto e-mail.

Zacznij od jednego jasnego zadania : na przykład „Obserwuj ten proces i informuj mnie codziennie, z kim należy się skontaktować” lub „Oznacz wszystkie zadania, które są opóźnione lub nieaktywne od trzech dni, i zaproponuj kolejne kroki”.

Traktuj go jak członka zespołu: rozmawiaj z nim bezpośrednio, oznaczaj go w zadaniach, w których liczą się niuanse, oraz ograniczaj lub rozszerzaj uprawnienia w miarę budowania zaufania.

Gdy agent okaże się przydatny, możesz rozszerzyć zakres jego obowiązków.

🎥 Oto krótki samouczek, który pomoże Ci rozpocząć pracę z Super Agents:

Chcesz zobaczyć ten cykl pracy w praktyce?

Moim celem w tym artykule nie jest zaimponowanie Ci sprytnymi podpowiedziami.

Ma to na celu pokazanie, w jaki sposób skoncentrowany Super Agent może:

Napraw nieszczelności w procesie obsługi klienta

Chroń doświadczenia swoich klientów

Daj sobie przestrzeń do skupienia się na znaczącej pracy.

Jeśli chcesz zobaczyć ten cykl pracy w praktyce lub pobrać zasoby z tego przykładu, odwiedź stronę: annabullock.com/builder

Właśnie tam Ben i ja zbieramy pytania, udostępniamy dodatkowe materiały i wysyłamy linki do narzędzi wymienionych w tym cyklu pracy.

Czy naprawdę możemy naprawić nieszczelny proces obsługi za pomocą ClickUp Super Agents? Tak, możemy!

Zacznij od założenia darmowego konta ClickUp!

Anna Bullock jest kreatywną strategiem, kierownikiem projektów i myślicielką systemową — a także Twoją biznesową mamą, gdy potrzebujesz jasności i troski. Poprzez doradztwo, tworzenie zawartości i rozwój obszarów roboczych online pomaga ambitnym ludziom przekształcać pomysły w działania, budować systemy wsparcia i rozwijać firmy, które faktycznie pasują do ich życia.