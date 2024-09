Przedstawiamy ClickUp Brain: Pierwsza sieć neuronowa AI dla mojej pracy

_ClickUp przeskakuje branżę dzięki trzem asystentom AI zaprojektowanym w celu usprawnienia pracy i zaoszczędzenia czasu

San Diego, 30 stycznia 2024 r. - Dzisiaj, ClickUp clickUp, platforma wydajności, która łączy pracę w jednym miejscu, ogłosiła ClickUp Brain, następną generację ClickUp ClickUp AI . ClickUp Brain to pierwsza oferta AI, która pobiera wiedzę z całego obszaru roboczego organizacji, aby wyeliminować pracę o pracy.

ClickUp Brain składa się z trzech odrębnych, ale uzupełniających się produktów: AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ i AI Writer for Work™. Razem znacznie przyspieszają wykonywanie rutynowych zadań, pozwalając skupić się na innowacjach i przywództwie.

AI Knowledge Manager: Zadawaj pytania i otrzymuj kontekstowe i zakończone odpowiedzi ze swoich Dokumentów, zadań i projektów.

Zadawaj pytania i otrzymuj kontekstowe i zakończone odpowiedzi ze swoich Dokumentów, zadań i projektów. AI Project Manager: Zarządzanie i automatyzacja pracy, w tym raportowanie postępów, indywidualne standupy i aktualizacje zespołu.

Zarządzanie i automatyzacja pracy, w tym raportowanie postępów, indywidualne standupy i aktualizacje zespołu. AI Writer for Work: Doskonal swoje pisanie dzięki podpowiedziom opartym na roli, dostosowanym do konkretnych potrzeb Twojej pracy.

ClickUp Brain to jedyna wydajna AI, która pobiera informacje z każdego miejsca, w którym znajduje się Twoja praca, w tym z zadań, dokumentów i pulpitów. Podczas gdy inni asystenci pisania wykonują podstawową generatywną sztuczną inteligencję ze skórką na ChatGPT, AI Writer for Work wykorzystuje swoją wiedzę o Twojej roli i kontekście sytuacyjnym do napisania genialnej zawartości dostosowanej do okazji.

ClickUp Brain jest bardziej dostępny niż kiedykolwiek. Dzięki interfejsowi konwersacyjnemu możesz łatwo przejść do ClickUp Brain z dowolnego miejsca na platformie i zadawać pytania tak, jak zrobiłbyś to współpracownikowi. ClickUp Brain znajduje się w Twoim strumieniu roboczym, dzięki czemu jest natychmiast dostępny i eliminuje pracę i czas marnowany na przełączanie się do innego narzędzia.

"W ClickUp naszą misją zawsze była oszczędność czasu" - powiedział Zeb Evans, CEO i założyciel ClickUp. "Narzędzia AI są wszędzie, ale żadne nie oszczędzają czasu na każdym kroku dnia pracy. ClickUp Brain jest głęboko osadzony w miejscu, w którym wykonujesz pracę; wypełnia luki i łączy kropki w Twojej pracy, komunikacji i wiedzy. ClickUp Brain jest tutaj, aby zaoszczędzić czas i wyeliminować pracę związaną z pracą"

"ClickUp Brain rewolucjonizuje nasz cykl pracy, wzbogacając cotygodniowe aktualizacje przywództwa o dynamiczne, szczegółowe narracje" - powiedział Phillip Quinlan, dyrektor ds. innowacji operacyjnych w University College of Dublin. "Jego funkcja Docs usprawnia przygotowanie spotkania, podnosi zawartość poza zwykłe one-linery, a narzędzie podsumowujące czat skutecznie podsumowuje ważne dyskusje dla jasności i działania. ClickUp Brain to naprawdę nowa era AI, która naprawdę wywiera wpływ"

ClickUp Brain jest już dostępny dla wszystkich klientów w cenie zaledwie 5 USD za użytkownika miesięcznie.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę strona i zapisać się na bezpłatną wersję próbną.

O ClickUp

ClickUp to jedyna na świecie platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która dostosowuje się do sposobu, w jaki ludzie chcą pracować. Zastępuje ona wszystkie indywidualne narzędzia zwiększające wydajność z jedną, ujednoliconą platformą, która obejmuje zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami, tablice, arkusze kalkulacyjne i cele. Założona w 2017 roku firma ClickUp z siedzibą w San Diego ma misję uczynienia świata bardziej wydajnym. Jako jedna z najszybciej rozwijających się firm SaaS na świecie, ClickUp pomógł ponad 10 milionom użytkowników i 2 milionom Teams prowadzić bardziej wydajne życie i zaoszczędzić co najmniej jeden dzień każdego tygodnia. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.clickup.com .