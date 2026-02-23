10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania rozwojem w celu zwiększenia przychodów

Podczas comiesięcznej synchronizacji wzrostu pulpity nawigacyjne wyglądały obiecująco. CAC był stabilny. Liczba nowych rejestracji rosła.

Jednak gdy dyrektor finansowy zapytał: „Które inicjatywy wpłynęły na przychody, a które tylko na wskaźniki?”, odpowiedzi stały się niejasne.

Dlaczego tak jest? Dane dotyczące płatnych mediów znajdują się w jednym narzędziu. Wskaźniki aktywacji produktów są w innym. Informacje na temat procesu sprzedaży są ukryte w raportach CRM. Eksperymenty związane z rozwojem są śledzone w prezentacjach, arkuszach kalkulacyjnych i wątkach Slacka.

Dane istnieją, ale są rozproszone po różnych pulpitach nawigacyjnych, arkuszach kalkulacyjnych i narzędziach.

Wraz z mnożeniem się kanałów pozyskiwania klientów, wzrostem złożoności cyklu życia klienta i podwyższeniem celów dotyczących przychodów, wyzwaniem dla liderów jest zapewnienie przejrzystości tych systemów.

W dalszej części artykułu przyjrzymy się narzędziom AI służącym do zarządzania rozwojem, które ujednolicają fragmentaryczne informacje, przyspieszają eksperymenty i zapewniają połączenie każdej inicjatywy z wpływem na przychody. 📈

Istnieje kilka podstawowych funkcji, które każdy lider rozwoju powinien ocenić przed podjęciem decyzji o komitowaniu się do platformy:

Ujednolicenie danych w całym lejku: Poszukaj platform, które wykorzystują wnioski oparte na danych, łącząc informacje o użytkowaniu produktów, zaangażowaniu marketingowym, rekordach CRM i danych dotyczących przychodów, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji bez konieczności ręcznego uzgadniania danych.

Możliwość działania wbudowana w analizy: upewnij się, że analizy przekładają się bezpośrednio na działania, z wsparciem w ustalaniu priorytetów, kierowaniu i realizacji zadań opartych na AI w ramach istniejących systemów.

Wspólne wskaźniki i definicje: wybierz narzędzia, które wybierz narzędzia, które pozwalają zespołom międzyfunkcyjnym stosować te same definicje, aby uniknąć problemów organizacyjnych spowodowanych sprzecznymi interpretacjami.

Głębia integracji, a nie tylko jej zakres: Skoncentruj się na integracji AI, która włącza spostrzeżenia do cyklu pracy, zamiast izolować je w pulpitach.

Atrybucja i widoczność na poziomie przychodów: przeprowadź połączenie danych behawioralnych z wynikami, aby móc ocenić wpływ na cele organizacyjne.

Bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i zarządzanie: upewnij się, że zarządzanie zapewnia wsparcie dla wdrażania AI na dużą skalę, zwłaszcza w przypadku pracy z danymi klientów i zewnętrznymi interesariuszami.

Kontekstowa sztuczna inteligencja: Narzędzie AI powinno rozumieć środowisko rozwoju firmy, a nie tylko odpowiadać na pojedyncze podpowiedzi. Powinno ono analizować eksperymenty, wskaźniki, historię kampanii, aktualizacje CRM i sygnały dotyczące produktów, zachowując pełny kontekst.

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety regularnie korzysta z narzędzi automatyzacji i aktywnie poszukuje nowych możliwości automatyzacji. Podkreśla to ważny, niewykorzystany czynnik wpływający na wydajność: większość zespołów nadal polega na pracy ręcznej, którą można usprawnić lub wyeliminować. Agenci AI ClickUp ułatwiają tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy, nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z automatyzacji. Dzięki gotowym do użycia szablonom i komendom opartym na języku naturalnym automatyzacja zadań staje się dostępna dla wszystkich członków zespołu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i automatycznym wykresom ClickUp — przekształcając godziny ręcznej pracy w analizy w czasie rzeczywistym.

Oto przegląd najlepszych narzędzi AI i ich porównanie pod kątem zdolności do dostarczania kluczowych informacji, poprawy wydajności zespołu i wspierania potencjału przywódczego:

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zarządzanie pracą, planowanie międzyfunkcyjne, pulpity nawigacyjne, automatyzacja, dokumenty, śledzenie celów Wielofunkcyjne zespoły zarządzające planowaniem i realizacją w jednym systemie Free Forever; niestandardowe dostosowanie dla przedsiębiorstw 6sense Dane dotyczące intencji na poziomie konta, modelowanie etapów zakupowych, koordynacja reklam i działań promocyjnych. Teams B2B nadające priorytet i angażujące się w kontakty z celami o wysokim poziomie zainteresowania Dostępny jest bezpłatny Free Plan, ceny niestandardowe. ZoomInfo Baza danych kontaktów B2B, intencje nabywców, rytm sprzedaży, inteligencja konwersacyjna Zespoły sprzedaży realizujące duże ilości połączeń wychodzących i pozyskiwanie potencjalnych klientów Niestandardowe ceny HubSpot CRM, automatyzacja marketingu, generowanie zawartości, raportowanie, asystenci AI Rozwijające się zespoły zarządzające CRM, marketingiem i sprzedażą na jednej platformie Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 20 USD/miesiąc za użytkownika. Adobe Marketo Engage Automatyzacja marketingu, atrybucja wielokanałowa, ocena potencjalnych klientów, koordynacja kampanii Zespoły B2B zarządzające długimi cyklami sprzedaży i złożonymi kampaniami Niestandardowe ceny Amplitude Analiza produktów, wgląd w zachowania użytkowników, analiza oparta na AI, wsparcie eksperymentów Zespoły ds. produktów i rozwoju skupiające się na analizie retencji i zachowań Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 61 USD/miesiąc. Salesforce CRM, analiza przychodów, agenci AI, analityka, automatyzacja cyklu pracy Duże organizacje zarządzające złożonymi cyklami pracy związanymi z generowaniem przychodów i obsługą klientów Płatne plany od 25 USD miesięcznie za użytkownika Clay Wzbogacanie danych, badania internetowe oparte na AI, tworzenie list wychodzących, sekwencjonowanie Zespoły Lean GTM szybko tworzą ukierunkowane listy outboundowe. Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 149 USD/miesiąc. Drift Chatboty AI, rezerwacja spotkań, kwalifikacja potencjalnych klientów, analiza konwersacji Teams B2B przekształcające odwiedzających stronę internetową o wysokim poziomie zainteresowania Niestandardowe ceny Dynamic Yield Personalizacja, eksperymentowanie, optymalizacja doświadczeń w różnych kanałach Teams personalizujące doświadczenia związane z korzystaniem z Internetu, aplikacji i handlu elektronicznego Niestandardowe ceny

Nie ma jednego najlepszego narzędzia AI do zarządzania rozwojem. Właściwy wybór zależy od sposobu działania zespołów, przepływu danych w istniejących systemach oraz tego, jak skutecznie zdefiniowano rolę AI w programach rozwoju przywództwa.

Poniżej znajduje się zestawienie najlepszych narzędzi AI, które mogą Ci się przydać:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów międzyfunkcyjnych planujących i śledzących pracę w jednym systemie)

Wypróbuj ClickUp za darmo Wymyślaj i wdrażaj pomysły na rozwój wraz ze swoim kreatywnym partnerem do współpracy — ClickUp AI.

Zacznijmy od ulubionego narzędzia naszego zespołu: ClickUp dla zespołów marketingowych. Umożliwia ono planowanie, współpracę, dokumentowanie i realizację zadań w połączonym obszarze roboczym, eliminując rozproszenie pracy.

Co wyróżnia to narzędzie spośród innych wymienionych na tej liście? Jako pierwsze na świecie zintegrowany obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji, ClickUp AI jest wbudowane bezpośrednio w dokumenty, czat, tablice i inne elementy. Możesz podsumowywać dyskusje, generować plany i przechodzić od wizualizacji do działania bez konieczności zmiany kontekstu.

Przyjrzyjmy się niektórym z podstawowych funkcji konwergencji AI:

Kontekstowa AI w Twoim obszarze roboczym

ClickUp Brain jest zintegrowany z Twoją pracą i rozumie kontekst Twoich zadań, dokumentów, komentarzy i danych projektowych.

Kontekstowa AI dostarcza odpowiedzi dostosowane do kontekstu pracy, podsumowuje aktywność w obszarze roboczym, wykrywa przeszkody i generuje zawartość na podstawie rzeczywistych danych dotyczących pracy.

Możesz je wykorzystać w następujących przypadkach marketingowych (między innymi):

Automatyczne podsumowania kampanii: Poproś o „Podsumowanie naszych ostatnich zadań kampanii w IV kwartale, w tym postępów, kluczowych przeszkód i kolejnych kroków”, a narzędzie wyświetli status zadań, komentarzy i dokumentów.

Wnioski dotyczące opinii z różnych kanałów: wklej opinie dotyczące kampanii lub arkusze kalkulacyjne dotyczące wyników, a następnie podpowiedź „Wyróżnienie najważniejszych trendów dotyczących opinii użytkowników i zalecanych poprawek”. Dzięki temu surowe dane zostaną przekształcone w praktyczne wnioski bez konieczności ręcznej analizy.

Natychmiastowe wsparcie zawartości: Użyj ClickUp Brain do tworzenia szkiców wiadomości e-mail, opisów w mediach społecznościowych, a nawet wiadomości e-mail dotyczących wsparcia.

Uzyskaj jasne odpowiedzi na podstawie danych z obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain.

Pozwól superagentom AI zrobić za Ciebie żmudną pracę do zrobienia.

Super agenci AI ClickUp to współpracownicy AI, którzy dostosowują się do zmian w Twoim obszarze roboczym i podejmują działania zgodnie z Twoimi instrukcjami. Mogą monitorować przestrzenie, odpowiadać na zapytania, tworzyć zadania i organizować pracę przy minimalnym nadzorze.

Włącz specjalistę ds. AI do każdego kluczowego cyklu pracy marketingowej dzięki ClickUp Super Agents.

Możesz je wykorzystać na przykład do:

Monitorowanie eksperymentów z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym: Skonfiguruj agenta, aby obserwował wskaźniki aktywacji, retencji lub konwersji i powiadamiał właścicieli, gdy wydajność spadnie poniżej progów.

Powiadomienia o wpływie na przychody: Utwórz agenta, który sygnalizuje zmiany w procesie sprzedaży, stagnację transakcji lub skoki CAC i automatycznie przypisuje działania następcze do odpowiedniego właściciela wzrostu.

Wyzwalacze międzyfunkcyjne: skonfiguruj agenta, aby wykrywał aktualizacje produktów, uruchomienia kampanii lub zmiany cen i automatycznie generował zadania dla powiązanych zespołów.

Oto przegląd działania agenta AI w mediach społecznościowych 👇

Ujednolicony pulpit AI do wszystkich zadań

Wykorzystaj potencjał ClickUp Brain i ClickUp Agents poza ClickUp w dedykowanej aplikacji komputerowej AI. Ujednolicaj wyszukiwanie, modele AI i kontekst ze wszystkich połączonych aplikacji dzięki ClickUp Brain MAX. Kończy to z rozproszeniem AI, łącząc wiele najnowszych modeli AI w jednej aplikacji komputerowej i wyświetlając kontekst pracy tam, gdzie jest to potrzebne.

Skorzystaj z centralnego hubu AI i zastąp wiele narzędzi punktowych służących do analizy kontekstowej za pomocą ClickUp Brain MAX.

Otrzymasz:

Ujednolicone wyszukiwanie w różnych narzędziach: unikaj przełączania się między Figma, Google Drive i ClickUp dzięki unikaj przełączania się między Figma, Google Drive i ClickUp dzięki Enterprise AI Search

Dostęp do wielu zewnętrznych modeli AI: Nie musisz używać różnych modeli LLM do różnych zadań — uzyskaj dostęp do ChatGPT, Claude, Gemini i innych w scentralizowanym obszarze roboczym.

Tworzenie zadań za pomocą głosu: Użyj funk Użyj funk cji ClickUp Talk to Text , aby dyktować notatki ze spotkań lub pomysły na kampanie. BrainGPT przekształci wypowiedziane myśli w konkretne zadania bez konieczności pisania na klawiaturze.

Wnioski dotyczące różnych aplikacji: Poproś o „Podsumowanie trendów konkurencyjnych z ostatnich stron internetowych i źródeł linków”, a Brain MAX przedstawi badania rynkowe z cytatami połączonymi z dokumentami dotyczącymi Poproś o „Podsumowanie trendów konkurencyjnych z ostatnich stron internetowych i źródeł linków”, a Brain MAX przedstawi badania rynkowe z cytatami połączonymi z dokumentami dotyczącymi strategii marketingowej rozwoju.

Zamień rozproszone pomysły dotyczące rozwoju w eksperymenty ukierunkowane na przychody.

Szablon tablicy eksperymentów wzrostu ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi wizualny system, który pozwala przejść od pomysłu do analizy bez utraty kontekstu.

Rozwiązuje problem chaosu związanego z zarządzaniem eksperymentami w slajdach, arkuszach kalkulacyjnych i wątkach Slacka, centralizując wszystko w jednym wspólnym cyklu pracy.

Pobierz bezpłatny szablon Stwórz kompleksowy plan wszystkich eksperymentów związanych z rozwojem, korzystając z szablonu tablicy eksperymentów rozwojowych ClickUp.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Przejrzysta struktura oparta na etapach: organizuj eksperymenty w ramach etapów tworzenia pomysłów, planowania, wdrażania, testowania i analizy, aby nic nie utknęło w połowie procesu.

Wizualne ustalanie priorytetów: sprawdź, które działania związane z rozwojem są aktywne, opóźnione lub gotowe do wdrożenia, bez konieczności przeglądania raportów.

Współpraca między działami: zespoły ds. produktów, marketingu i przychodów współpracują na jednym wspólnym obszarze roboczym zamiast korzystać z oddzielnych narzędzi.

Przekształć dane w jasne informacje dotyczące przywództwa w zakresie wzrostu.

Jako lider ds. rozwoju potrzebujesz szybkiego sposobu na przekształcenie rozproszonych sygnałów dotyczących wyników w uporządkowane informacje, które można udostępnić interesariuszom.

Szablon raportu analitycznego ClickUp konsoliduje wskaźniki wydajności, takie jak dane sesji, ruch w lejku i sygnały kampanii, w postaci gotowych do wykorzystania przez kadrę kierowniczą informacji.

Pobierz bezpłatny szablon Skorzystaj z szablonu raportu analitycznego ClickUp, aby przeprowadzać śledzenie, analizę i raportowanie kluczowych wskaźników wzrostu i wydajności.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Struktura dostosowana do potrzeb kadry kierowniczej: przedstawiaj łączną liczbę sesji, trendy, zestawienia ruchu i zmiany wydajności w formacie, który kierownictwo może przejrzeć na pierwszy rzut oka.

Standaryzowana częstotliwość raportowania: wyeliminuj jednorazowe arkusze kalkulacyjne i stwórz powtarzalny rytm analiz tygodniowych lub miesięcznych.

Sygnał ponad szumem: Podkreśl znaczące zmiany, takie jak skoki, spadki i zmiany kanałów, zamiast przytłaczać interesariuszy surowymi danymi eksportowymi.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przekształć dyskusje na temat rozwoju w działania dzięki ClickUp Chat . Stwórz połączenia między rozmowami na żywo a zadaniami, eksperymentami i wskaźnikami, aby informacje zwrotne w czasie rzeczywistym przepływały bezpośrednio do działań.

Scentralizuj opisy eksperymentów, hipotezy dotyczące wzrostu, modele przychodów i analizy po zakończeniu projektu w dokumentach ClickUp , które pozostają połączone z zadaniami i pulpitami nawigacyjnymi.

Wizualizuj mapy lejków, ścieżki cyklu życia i plany eksperymentów. Korzystaj z tablic ClickUp Whiteboards , aby przetestować inicjatywy rozwojowe przed komitowaniem zasobów inżynieryjnych lub marketingowych.

Automatycznie uruchamiaj działania następcze po eksperymentach, alerty dotyczące wskaźników, zmiany własności i cykle pracy związane z cyklem życia dzięki automatyzacji ClickUp

Zsynchronizuj CRM, analitykę, platformy reklamowe i dane produktowe, aby sygnały dotyczące pozyskiwania klientów, aktywacji i przychodów były dostępne w jednej warstwie operacyjnej dzięki integracjom ClickUp

Skorzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp , aby stworzyć centra dowodzenia rozwojem w czasie rzeczywistym, które konsolidują wskaźniki pozyskiwania, aktywacji, utrzymania i przychodów w jednym ujednoliconym widoku.

Ograniczenia ClickUp

Zaawansowane funkcje wymagają czasu, aby się do nich przyzwyczaić.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 850 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, Tablica, kalendarz itp.) oraz szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, Tablica, kalendarz itp.) oraz szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

2. 6sense (najlepsze rozwiązanie dla zespołów B2B, które priorytetowo traktują konta celowe, wykorzystując dane dotyczące intencji)

za pośrednictwem 6sense

6sense to platforma ABM, która łączy dane internetowe, reklamowe, e-mailowe i sprzedażowe w jednym systemie opartym na AI.

Zapewnia analizę predykcyjną, która pomaga kierownictwu wyższego szczebla, takim jak Ty, przewidywać popyt i przygotować liderów do podjęcia działań na wcześniejszym etapie cyklu zakupowego.

6sense umożliwia automatyzację koordynacji. Na przykład, w oparciu o etap zakupu danego konta (np. świadomość vs. decyzja), platforma może automatycznie zapisać kontakty w specjalnych sekwencjach e-maili lub powiadomić przedstawiciela handlowego o konieczności wykonania telefonu.

6sense może również identyfikować firmy prowadzące badania w trybie ukrytym, na długo przed wypełnieniem formularza lub rozmową z działem sprzedaży. Odbywa się to poprzez korelację fragmentarycznych sygnałów, takich jak dane IP, pliki cookie i konsumpcja zawartości.

Najlepsze funkcje 6sense

Rozdziel wydatki reklamowe między LinkedIn, Meta, Google i kanały programowe w oparciu o to, które konta przechodzą w tryb zakupowy w czasie rzeczywistym.

Wykrywaj sygnały zakupowe, nadaj priorytet kontom wykazującym rzeczywistą intencję zakupu, dostarczaj odpowiednie komunikaty i nawiązuj połączenie z kupującymi na etapie poszukiwania informacji.

Zautomatyzuj działania następcze związane z konkretnymi rolami w dniu zakończenia wydarzenia, aby każdy uczestnik otrzymał odpowiednią informację bez konieczności eksportowania plików CSV, czyszczenia list lub wykonywania jednorazowych cykli pracy.

Ograniczenia 6sense

Wstępna konfiguracja i tworzenie raportów są uznawane za wyzwania wymagające znacznego wysiłku i wiedzy specjalistycznej, aby w pełni wykorzystać ich wartość.

Ceny 6sense

Bezpłatna wersja próbna

Ceny dla Enterprise

Oceny i recenzje 6sense

G2: 4,2/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 25 recenzji)

Co mówią o 6sense użytkownicy w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

6sense zapewnia potężne dane dotyczące intencji i prognozy, które pomagają nadać priorytet kontom o wysokiej wartości i skuteczniej skoncentrować działania sprzedażowe i marketingowe. Informacje o kontach, widoczność etapu zakupu i możliwości segmentacji umożliwiają lepsze kierowanie reklam i personalizację. Narzędzie to dobrze integruje się również z CRM, usprawniając śledzenie wyników.

6sense zapewnia potężne dane dotyczące intencji i prognozy, które pomagają nadać priorytet kontom o wysokiej wartości i skuteczniej skoncentrować działania sprzedażowe i marketingowe. Informacje o kontach, widoczność etapu zakupu i możliwości segmentacji umożliwiają lepsze kierowanie reklam i personalizację. Narzędzie to dobrze integruje się również z CRM, usprawniając śledzenie wyników.

👀 Czy wiesz, że... Według globalnego badania przeprowadzonego wśród ponad 1200 liderów ds. rozwoju i szkoleń oraz liderów funkcjonalnych, jednym z największych wyzwań związanych z przywództwem jest obecnie kształcenie liderów, którzy potrafią dostosować się do ciągłych zmian i stworzyć połączenie między wiedzą opartą na danych a wynikami rozwoju.

3. ZoomInfo Sales (najlepsze dla zespołów sprzedaży pozyskujących potencjalnych klientów i realizujących duże ilości połączeń wychodzących)

za pośrednictwem ZoomInfo Sales

Chcesz zbudować bazę danych kont w oparciu o profile idealnych klientów (ICP) i dotrzeć do odpowiednich decydentów? ZoomInfo Sales, oprogramowanie do poszukiwania potencjalnych klientów B2B, może pomóc w pokonywaniu typowych wyzwań związanych z poszukiwaniem potencjalnych klientów.

Daje Ci dostęp do ponad 70 milionów bezpośrednich numerów telefonicznych i ponad 174 milionów zweryfikowanych adresów e-mail.

Dzięki modułom Engage/Chorus ZoomInfo Sales rejestruje i transkrybuje każde spotkanie sprzedażowe. Następnie wykorzystuje AI do śledzenia ryzyka związanego z transakcją (np. wzmianki o konkurencji) lub sygnałów zakupowych (np. pytania dotyczące cen).

Oprócz intencji opartych na słowach kluczowych, ZoomInfo wyróżnia się wyzwalaczami opartymi na wydarzeniach. Powiadamia Twój zespół o zmianach w kontach ICP. Na przykład możesz dowiedzieć się, że firma zebrała 50 milionów dolarów, zatrudniła nowego dyrektora marketingu lub dodała produkt konkurencji do swojej oferty. Dzięki temu Twój zespół może podjąć odpowiednie działania w odpowiednim czasie.

Najlepsze funkcje ZoomInfo Sales

Projektuj i realizuj wielokanałowe kampanie sprzedażowe za pośrednictwem telefonu i e-maila w ramach jednego cyklu pracy.

Analizuj interakcje z klientami, zrozum, dlaczego transakcje są zawierane lub tracone, i wykonaj prognozę potencjału sprzedaży dzięki solidnej analizie danych.

Wykorzystaj intencje kupujących, aktywność w sieci, ocenę dopasowania i rozszerzenie ZoomInfo dla przeglądarki Chrome, aby zidentyfikować i nadać priorytet kontom, które mają największe szanse na konwersję.

Limity sprzedaży ZoomInfo

Importowanie rekordów do CRM, przypisywanie ich do przedstawicieli handlowych lub oznaczanie kampanii może wydawać się uciążliwe i nieintuicyjne.

Ceny ZoomInfo Sales

ZoomInfo Professional: Niestandardowe ceny

Copilot Advanced: Ceny niestandardowe

Copilot Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ZoomInfo Sales

G2: 4,5/5 (ponad 8930 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o ZoomInfo Sales użytkownicy w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

ZoomInfo usprawnia nasze działania sprzedażowe i marketingowe, zapewniając kompleksowy dostęp do danych kontaktowych detalistów i sklepów spożywczych, z którymi aktywnie poszukujemy możliwości współpracy. Program jest łatwy w obsłudze. Korzystamy z ZoomInfo codziennie i stało się ono częścią naszych procesów. Automatyzacje, które można skonfigurować, pozwalają nam uzyskać informacje o potencjalnych klientach przed naszymi konkurentami.

ZoomInfo usprawnia nasze działania sprzedażowe i marketingowe, zapewniając kompleksowy dostęp do danych kontaktowych detalistów i sklepów spożywczych, z którymi aktywnie poszukujemy możliwości współpracy. Program jest łatwy w obsłudze. Korzystamy z ZoomInfo codziennie i stało się ono częścią naszych procesów. Automatyzacje, które można skonfigurować, pozwalają nam uzyskać informacje o potencjalnych klientach przed naszymi konkurentami.

4. HubSpot (najlepsze rozwiązanie dla rozwijających się zespołów korzystających z CRM, marketingu i sprzedaży na jednej platformie)

za pośrednictwem HubSpot

HubSpot to oparta na chmurze platforma CRM, która centralizuje dane marketingowe, sprzedażowe i dotyczące klientów, ułatwiając integrację AI z codziennymi cyklami pracy generowania przychodów.

Dzięki inteligentnemu CRM możesz definiować niestandardowe obiekty, wydarzenia, reguły punktacji i obliczenia, aby modelować sposób działania swojej firmy.

Rekordy są automatycznie wzbogacane o dane z wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych, aktywności na stronie internetowej oraz własnego zestawu danych HubSpot, dzięki czemu profile pozostają aktualne bez konieczności ręcznej aktualizacji.

Ponadto możesz zadawać pytania HubSpot w prostym języku, korzystając z rekordów CRM, rozmów, dokumentów i połączonych źródeł, i uzyskać natychmiastowe odpowiedzi bez konieczności przełączania się między narzędziami lub oczekiwania na raportowanie.

Najlepsze funkcje HubSpot

Łącz dane własne i zewnętrzne oraz synchronizuj je w całym stosie dzięki dwukierunkowej integracji w czasie rzeczywistym między pamięcią w chmurze a ponad 100 narzędziami.

Wykorzystaj agentów zawartości do generowania wysokiej jakości stron docelowych i blogów, a następnie zmiksuj każdy zasób w wiele formatów zgodnych z wizerunkiem marki.

Twórz zaawansowane przepływy połączeń telefonicznych z interaktywnymi drzewami odpowiedzi głosowych oraz umożliwiaj przekierowywanie i transfery między członkami zespołu.

Limity HubSpot

Ceny szybko rosną wraz ze wzrostem bazy danych, wielkości zespołu i potrzeb w zakresie automatyzacji, co sprawia, że platforma staje się ogromną długoterminową inwestycją.

Ceny HubSpot

Free

Starter: Od 20 USD miesięcznie za użytkownika

Professional: od 100 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Od 150 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 34 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o HubSpot prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Główną zaletą HubSpot jest kompleksowy ekosystem typu „wszystko w jednym”. Cykly pracy automatyzacji są bardzo intuicyjne, co pozwala nam skutecznie pielęgnować potencjalnych klientów bez konieczności ciągłej ręcznej interwencji. Szczególnie cenię sobie płynność połączenia kreatora stron docelowych z naszymi narzędziami analitycznymi, co zapewnia jasny obraz ścieżki klienta w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie naprawdę wypełnia lukę między naszym wysiłkiem marketingowym a wynikami opartymi na danych.

Główną zaletą HubSpot jest kompleksowy ekosystem typu „wszystko w jednym". Cykly pracy automatyzacji są bardzo intuicyjne, co pozwala nam skutecznie pielęgnować potencjalnych klientów bez konieczności ciągłej ręcznej interwencji. Szczególnie cenię sobie płynność połączenia kreatora stron docelowych z naszymi narzędziami analitycznymi, co zapewnia jasny obraz ścieżki klienta w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie naprawdę wypełnia lukę między naszym wysiłkiem marketingowym a wynikami opartymi na danych.

🎥 Bonus: Jeśli nadal zastanawiasz się, czy wybrać rozwój oparty na produkcie, czy na kliencie, to wideo jest dla Ciebie 👇

5. Marketo Engage (najlepsze rozwiązanie dla zespołów B2B zarządzających długimi cyklami sprzedaży i złożonymi kampaniami)

za pośrednictwem Marketo Engage

Jako lider ds. rozwoju często słyszysz pytanie: „Czy możemy prześledzić, jak każda zainwestowana w marketing złotówka przekłada się na rzeczywiste przychody?”. Marketo Engage, platforma do automatyzacji marketingu oparta na AI, pomaga wypełnić luki w atrybucji, jednocześnie usprawniając śledzenie postępów w długich cyklach sprzedaży.

Dzięki nim możesz zarządzać pozyskiwaniem i pielęgnowaniem klientów w różnych kanałach, wykorzystywać natywne integracje CRM do synchronizacji danych sprzedażowych i marketingowych oraz rozwijać przewidywalne procesy sprzedaży.

Dla początkujących liderów oferuje wiodącą w branży funkcję Multi-Touch Attribution (MTA). Śledzi każdy punkt kontaktu, od pierwszego anonimowego kliknięcia reklamy do ostatniego webinaru przedsprzedażowego, i przypisuje go do przychodów w systemie CRM.

Aby zapobiec dryfowaniu marki i rozrostowi jednorazowych kampanii, Marketo oferuje również szablony programów i funkcje klonowania. Oznacza to, że centralny zespół może zdefiniować idealny program webinarów, a zespoły regionalne lub produktowe mogą go sklonować, zmieniając jedynie zmienne, takie jak data, prelegent lub segment.

Najlepsze funkcje Marketo Engage

Organizuj jednorazowe i cykliczne kampanie e-mailowe lub wysyłaj je w oparciu o zachowania klientów w czasie rzeczywistym, zmiany odbiorców i aktualizacje w systemie CRM.

Twórz wieloetapowe ścieżki klientów na podstawie briefów, tekstu, obrazów lub podpowiedzi głosowych, aby znacznie skrócić czas tworzenia kampanii i przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek.

Śledź sygnały wysokiej wartości zaangażowania potencjalnych klientów, takie jak obejrzane wideo lub zakończone ankiety, i wykorzystaj je do precyzyjnej segmentacji w różnych kanałach.

Ograniczenia Marketo Engage

Platforma jest wymagająca pod względem operacyjnym i często wymaga zatrudnienia dedykowanego specjalisty ds. marketingu tylko do jej obsługi, co sprawia, że jest niepraktyczna dla mniejszych organizacji.

Ceny Marketo Engage

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Marketo Engage

G2: 4,1/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 700 recenzji)

Co mówią o Marketo Engage użytkownicy w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

W Adobe Marketo Engage najbardziej podoba mi się jego moc i kontrola nad automatyzacją marketingu B2B. Obsługuje ono złożone zarządzanie potencjalnymi klientami, punktację, śledzenie cyklu życia i wieloetapowe pielęgnowanie relacji znacznie lepiej niż lżejsze narzędzia, zwłaszcza w przypadku organizacji o długich cyklach sprzedaży i wielu punktach kontaktu. Elastyczność inteligentnych list, inteligentnych kampanii i tokenów umożliwia tworzenie wysoce niestandardowej automatyzacji przy zachowaniu jej skalowalności.

W Adobe Marketo Engage najbardziej podoba mi się jego moc i kontrola nad automatyzacją marketingu B2B. Obsługuje ono złożone zarządzanie potencjalnymi klientami, punktację, śledzenie cyklu życia i wieloetapowe pielęgnowanie relacji znacznie lepiej niż lżejsze narzędzia, zwłaszcza w przypadku organizacji o długich cyklach sprzedaży i wielu punktach kontaktu. Elastyczność inteligentnych list, inteligentnych kampanii i tokenów umożliwia tworzenie wysoce niestandardowej automatyzacji przy zachowaniu jej skalowalności.

6. Amplitude AI (najlepsze dla zespołów produktowych analizujących zachowania i poprawiających retencję)

za pośrednictwem Amplitude AI

Amplitude AI to platforma analityczna oparta na AI, która pomaga w śledzeniu, wizualizowaniu i analizie zachowań użytkowników w aplikacjach internetowych i mobilnych.

Najpierw przeprowadza semantyczne wyszukiwanie istniejących pulpitów nawigacyjnych i dokumentacji Twojej firmy. Jeśli więc na przykład kolega już stworzył ten wykres, pokazuje Ci jego wersję, aby zapewnić jedną wersję prawdy.

Amplitude zapewnia również dostęp do agentów wzrostu, którzy pełnią rolę cyfrowych współpracowników. Użytkownik wyznacza cel (np. zwiększenie retencji D7 w segmencie edukacyjnym). Agent automatycznie monitoruje zachowania, identyfikuje punkty tarcia i sugeruje konkretne testy A/B lub dostosowania flag funkcji.

Automated Insights firmy Amplitude naśladuje działania eksperta analityka. Na przykład, jeśli konwersja przy kasie spadnie o 15%, AI powiadomi Cię o tym i połączy wywołania narzędzi — sprawdzając ostatnie flagi funkcji, kampanie marketingowe i kohorty specyficzne dla urządzeń — aby znaleźć przyczynę.

Najlepsze funkcje Amplitude AI

Wykonuj zapytania dotyczące produktów i wzrostu w prostym języku i natychmiast wizualizuj odpowiedzi w postaci wykresów i tabelek, eliminując zależność od analityków w codziennych decyzjach.

Automatycznie normalizuj UTM i odsyłacze do czystych kanałów, tworząc niezawodną podstawę do analizy pozyskiwania klientów.

Śledź zwrot z inwestycji w reklamę w Google, Meta i swojej hurtowni danych, aby kierować realokacją budżetu.

Ograniczenia Amplitude AI

Niektóre plany cenowe ograniczają wizualizacje do okresu jednego roku, co ogranicza możliwość przeglądania wyników długoterminowych i trendów wieloletnich na pierwszy rzut oka.

Ceny Amplitude AI /AI

Starter: Free

Dodatkowo: Ceny zaczynają się od 61 USD miesięcznie.

Rozwój: Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Amplitude AI

G2: 4,5/5 (ponad 3100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 65 recenzji)

Co mówią o Amplitude AI użytkownicy w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się, że Amplitude Analytics to niezwykle potężne narzędzie, które zbiera ogromne ilości danych i przekształca je w łatwe do zrozumienia pulpity nawigacyjne. Doceniam możliwość sprawdzenia, z jakich funkcji korzystają lub nie korzystają konkretni klienci, oraz uzyskania ogólnego obrazu tego, w jaki sposób nasze narzędzie jest wykorzystywane.

Podoba mi się, że Amplitude Analytics to niezwykle potężne narzędzie, które zbiera ogromne ilości danych i przekształca je w łatwe do zrozumienia pulpity nawigacyjne. Doceniam możliwość sprawdzenia, z jakich funkcji korzystają lub nie korzystają konkretni klienci, oraz uzyskania ogólnego obrazu tego, w jaki sposób nasze narzędzie jest wykorzystywane.

7. Salesforce (najlepsze rozwiązanie dla dużych organizacji zarządzających złożonymi cyklami pracy generowania przychodów)

za pośrednictwem Salesforce

Chcesz uzyskać pełny widok na ścieżkę klienta? Rozważ użycie Salesforce, systemu CRM opartego na chmurze.

Gdy sygnały dotyczące Twojego produktu są podłączone do Salesforce, staje się on systemem rejestrującym w czasie rzeczywistym. Działania klienta końcowego w aplikacji mogą być odzwierciedlone w jego profilu w ciągu kilku chwil. Dzięki temu Twój zespół obsługujący klientów ma natychmiastową widoczność w zakresie rzeczywistych zachowań.

Oznacza to, że działania marketingowe mogą być oparte na tym, co właśnie się wydarzyło, a nie na danych z poprzedniego tygodnia. Salesforce wykorzystuje również AI Einstein, aby przejść od analizy opisowej (co się wydarzyło) do analizy predykcyjnej (co się wydarzy).

Narzędzie to identyfikuje transakcje zagrożone niepowodzeniem, zanim do niego dojdzie, oraz określa wzorce sukcesu najlepszych pracowników, które można zastosować w całym zespole w celu dostosowania inicjatyw rozwoju opartych na produktach.

Ponadto, w przeciwieństwie do ogólnych chatbotów, agenci Salesforce Agentforce mogą wykonywać zadania w ramach CRM, takie jak kwalifikowanie potencjalnych klientów, badanie sprawozdań finansowych firmy, aktualizowanie etapu transakcji i sporządzanie indywidualnych umów.

Najlepsze funkcje Salesforce

Płynnie wdrażaj partnerów, uruchamiaj wspólne kampanie i zarządzaj walutami między partnerami a swoimi programami z jednego systemu.

Wykorzystaj agentów AI do automatycznego podsumowywania rozwiązań spraw i budowania bazy wiedzy, poprawiając wydajność pierwszej linii od pierwszego dnia.

Przesyłaj analizy CRM do Slacka, aby wyszukiwać, udostępniać i omawiać spostrzeżenia dzięki automatycznym subskrypcjom i alertom w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia Salesforce

Duże wdrożenia z intensywną automatyzacją na platformie mogą doświadczać opóźnień lub problemów ze stabilnością, jeśli przepływy i procesy nie są starannie zoptymalizowane.

Ceny Salesforce

CRM: Salesforce Starter: 25 USD/miesiąc na użytkownika Salesforce Pro: 100 USD/miesiąc na użytkownika

Salesforce Starter: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Salesforce Pro: 100 USD/miesiąc na użytkownika

Analityka: Tableau: 75 USD+/miesiąc na użytkownika Analityka CRM: 140 USD+/miesiąc na użytkownika Revenue Intelligence: 250 USD/miesiąc na użytkownika

Tableau: 75 USD+/miesiąc na użytkownika

CRM Analytics: 140 USD+/miesiąc na użytkownika

Revenue Intelligence: 250 USD/miesiąc na użytkownika

Einstein: Ceny niestandardowe

Salesforce Starter: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Salesforce Pro: 100 USD/miesiąc na użytkownika

Tableau: 75 USD+/miesiąc na użytkownika

CRM Analytics: 140 USD+/miesiąc na użytkownika

Revenue Intelligence: 250 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,5/5 (ponad 3800 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 380 recenzji)

Co o Salesforce mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Platforma Salesforce jest integralną częścią moich codziennych działań, pomagając mi zachować porządek i wydajność. Cenię jej zdolność do centralizacji wszystkich informacji o klientach, co sprawia, że zarządzanie sprawami jest łatwiejsze i bardziej przejrzyste. Podoba mi się możliwość tworzenia i zarządzania zgłoszeniami klientów, co ułatwia śledzenie i organizowanie wszystkich spraw. Pozwala mi to ustalać priorytety zadań, monitorować status każdej sprawy i utrzymywać jasną komunikację z klientami i zespołami wewnętrznymi.

Platforma Salesforce jest integralną częścią moich codziennych działań, pomagając mi zachować porządek i wydajność. Cenię jej zdolność do centralizacji wszystkich informacji o klientach, co sprawia, że zarządzanie sprawami jest łatwiejsze i bardziej przejrzyste. Podoba mi się możliwość tworzenia i zarządzania zgłoszeniami klientów, co ułatwia śledzenie i organizowanie wszystkich spraw. Pozwala mi to ustalać priorytety zadań, monitorować status każdej sprawy i utrzymywać jasną komunikację z klientami i zespołami wewnętrznymi.

👀 Czy wiesz, że... Pojęcie „wirusowości” istniało na długo przed pojawieniem się zarządzania mediami społecznościowymi. Na początku XX wieku modele rozprzestrzeniania się informacji ustnej były badane wraz z epidemiologią, kształtując późniejsze rozumienie przez marketerów pętli poleceń i efektów sieciowych.

8. Clay (najlepsze rozwiązanie dla niewielkich zespołów GTM, które szybko tworzą ukierunkowane listy wychodzące)

za pośrednictwem Clay

Clay to platforma danych AI dla zespołów Go-to-Market (GTM), która pozwala wzbogacić potencjalnych klientów o ponad 150 punktów danych i zintegrowane badania AI.

Wykorzystuje technikę wzbogacania danych typu „waterfall”, która polega na sekwencyjnym wysyłaniu zapytań do wielu zewnętrznych dostawców danych. Jeśli jedno źródło nie może znaleźć zweryfikowanego adresu e-mail lub numeru telefonu, Clay automatycznie sprawdza kolejne. Poprawia to zasięg i wskaźniki dopasowania w porównaniu z narzędziami wzbogacania danych opartymi na jednym źródle.

Możesz również polecić Clayowi odwiedzenie strony internetowej każdej firmy, sprawdzenie jej sekcji „Kariera”, zidentyfikowanie wolnych ról i podsumowanie ostatnich premier produktów przy użyciu AI do scrapowania stron internetowych i modeli LLM, a następnie wykorzystanie tych informacji do wygenerowania spersonalizowanego pierwszego zdania.

Najlepsze funkcje Clay

Definiuj niestandardowe taksonomie, normalizuj pola, takie jak nazwy firm i zakresy przychodów, oraz utrzymuj ścieżki audytu w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Wyposaż przedstawicieli handlowych w spersonalizowane wiadomości e-mail zawierające wyniki badań internetowych przeprowadzonych przez AI, wysokiej jakości numery telefonów i automatyczne sekwencje.

Z łatwością twórz, testuj i modyfikuj nowe pomysły na rozwój (takie jak działania oparte na wyzwalaczach, np. zmiany pracy lub wydarzenia związane z finansowaniem) za pomocą interfejsu przypominającego arkusz kalkulacyjny.

Ograniczenia gliny

Ze względu na tak wiele źródeł danych i opcji niestandardowych platforma może wydawać się przytłaczająca dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej.

Ceny gliny

Free

Pakiet startowy: 149 USD/miesiąc

Explorer: 349 USD/miesiąc

Pro: 800 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Clay

G2: 4,8/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Clay mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo podoba mi się interaktywność i łatwość obsługi Clay. Integruje się on z wieloma narzędziami i źródłami, z których już korzystam, dzięki czemu jest wygodny w użyciu. Bardzo doceniam również Sculptor i Sequencer, które są potężnymi narzędziami do eksperymentowania z kampaniami outboundowymi, wyszukiwania podobnych kontaktów i generowania treści promocyjnych.

Bardzo podoba mi się interaktywność i łatwość obsługi Clay. Integruje się on z wieloma narzędziami i źródłami, z których już korzystam, dzięki czemu jest wygodny w użyciu. Bardzo doceniam również Sculptor i Sequencer, które są potężnymi narzędziami do eksperymentowania z kampaniami outboundowymi, wyszukiwania podobnych kontaktów i generowania treści promocyjnych.

9. Drift (najlepsze rozwiązanie dla zespołów B2B, które przekształcają odwiedzających stronę internetową o wysokim poziomie zainteresowania za pomocą czatu)

za pośrednictwem Drift

Drift to platforma marketingowa i sprzedażowa oparta na AI. Dzięki wykorzystaniu AI Playbooks może ona kwalifikować odwiedzających stronę internetową, odpowiadać na typowe pytania techniczne oraz kierować lub rezerwować spotkania bezpośrednio w kalendarzu opiekuna klienta.

W ostatnim czasie firma Drift odeszła od sztywnych botów przyciskowych na rzecz generatywnych agentów AI przeszkolonych na dużym korpusie rozmów B2B. Agenci ci mogą obsługiwać pytania otwarte dotyczące cen, integracji i bezpieczeństwa, zamiast zmuszać odwiedzających do korzystania z predefiniowanych menu.

W praktyce pozwala to rozszerzyć zasięg sprzedaży w czasie rzeczywistym na różne regiony i strefy czasowe bez konieczności powiększania zespołu pierwszej linii, co jest pomocne, gdy próbujesz zbudować zespół ds. rozwoju bez natychmiastowego zwiększania liczby pracowników.

Najlepsze funkcje Drift

Przekierowuje potencjalnych klientów o wysokiej wartości lub dopasowanych do profilu ICP ze statycznych formularzy do czatu w czasie rzeczywistym lub wbudowanych przepływów planowania.

Zbierz wszystkie wątki z LinkedIn w jednym panelu, aby móc kontrolować jakość rozmów i szybkość odpowiedzi w całym zespole.

Analizuj każdą realizowaną transakcję, aby wykrywać ryzyko, dynamikę i najlepsze kolejne działania, dzięki czemu proces sprzedaży stanie się dla Twojego zespołu punktem kontaktowym umożliwiającym bieżącą realizację zadań.

Limity Drift

Integracja wielu systemów i niestandardowe wdrożenia na platformie mogą stać się złożone i wymagać specjalistycznej wiedzy.

Ceny Drift

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Drift

G2: 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Co mówią o Drift użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi:

W Drift najbardziej cenię sobie możliwość przekształcania czatów na stronie internetowej w natychmiastowe możliwości sprzedaży. Platforma skutecznie kieruje złożone zapytania klientów do odpowiednich przedstawicieli, umożliwia natychmiastowe planowanie spotkań i płynnie integruje się z narzędziami marketingowymi, takimi jak HubSpot, Salesforce i Adobe Marketo. Drift jest szczególnie odpowiedni dla firm B2B SaaS, które chcą przyspieszyć proces sprzedaży.

W Drift najbardziej cenię sobie możliwość przekształcania czatów na stronie internetowej w natychmiastowe możliwości sprzedaży. Platforma skutecznie kieruje złożone zapytania klientów do odpowiednich przedstawicieli, umożliwia natychmiastowe planowanie spotkań i płynnie integruje się z narzędziami marketingowymi, takimi jak HubSpot, Salesforce i Adobe Marketo. Drift jest szczególnie odpowiedni dla firm B2B SaaS, które chcą przyspieszyć proces sprzedaży.

10. Dynamic Yield (najlepsze rozwiązanie dla zespołów personalizujących doświadczenia w sieci, aplikacjach i handlu)

za pośrednictwem Dynamic Yield

Jak zapewnić każdemu klientowi odpowiednie doświadczenia w odpowiednim momencie, niezależnie od tego, gdzie wchodzi on w interakcję z Twoją firmą? Skorzystaj z Dynamic Yield, platformy do personalizacji i optymalizacji doświadczeń opartej na AI.

Dzięki systemowi Experience OS można algorytmicznie dopasować doświadczenia do intencji użytkownika i przewidzieć kolejne działania, co czyni go doskonałym uzupełnieniem oprogramowania do planowania strategicznego wykorzystywanego do rozwoju opartego na doświadczeniach.

Dynamic Yield nieustannie testuje, uczy się i dostosowuje, umożliwiając przejście od statycznych segmentów do podejmowania decyzji dla poszczególnych użytkowników w różnych kanałach.

Gwarantuje to, że jeśli na przykład użytkownik zobaczy na Twojej stronie internetowej ofertę 20% zniżki na buty, nie zobaczy 5 minut później w swojej skrzynce e-mailowej oferty 10% zniżki na płaszcze. Dynamic Yield synchronizuje doświadczenia użytkowników w sieci, aplikacjach mobilnych, wiadomościach e-mail, a nawet kioskach lub systemach POS.

Ponadto elastyczna architektura danych i otwarte API umożliwiają integrację z platformami CMS, systemami eCommerce, DMP, narzędziami marketingowymi AI, menedżerami tagów i stosami analitycznymi.

Najlepsze funkcje Dynamic Yield

Uzyskaj dostęp do dziesiątek zaawansowanych strategii, od AffinityML po geolokalizacyjne targetowanie predykcyjne, i wykorzystaj je w połączeniu z danymi kontekstowymi, CRM, lojalnościowymi i danymi ze sklepów, aby uzyskać bardziej opłacalne rekomendacje.

Twórz eksperymenty i optymalizuj doświadczenia dla dowolnej grupy odbiorców za pomocą redaktora „What You See Is What You Get” bez pomocy projektantów lub programistów.

Wybierz odpowiedni wskaźnik KPI dla każdej kampanii personalizacji i eksperymentów, aby mieć pewność, że optymalizujesz działania pod kątem właściwych celów.

Ograniczenia Dynamic Yield

Pomimo braku konieczności pisania kodu, zaawansowane zastosowania i testy A/B nadal wymagają niestandardowego rozwoju, co powoduje ciągłą zależność od zespołów inżynierów.

Ceny Dynamic Yield

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Dynamic Yield użytkownicy w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Dynamic Yield to najlepsza w swojej klasie platforma personalizacyjna, która znacznie zwiększyła nasz wysiłek w zakresie personalizacji w wielu markach. Jej solidne narzędzia do segmentacji i targetowania pozwalają nam realizować skuteczne, oparte na danych kampanie w Internecie, na urządzeniach mobilnych i w e-mailach, tworząc płynne doświadczenie wielokanałowe.

Dynamic Yield to najlepsza w swojej klasie platforma personalizacyjna, która znacznie zwiększyła nasz wysiłek w zakresie personalizacji w wielu markach. Jej solidne narzędzia do segmentacji i targetowania pozwalają nam realizować skuteczne, oparte na danych kampanie w Internecie, na urządzeniach mobilnych i w e-mailach, tworząc płynne doświadczenie wielokanałowe.

Zrealizuj swoją strategię rozwoju dzięki ClickUp

Większość narzędzi AI do zarządzania rozwojem firmy działa równolegle z Twoją pracą. Obszar roboczy ClickUp AI działa wewnątrz niej.

ClickUp łączy sztuczną inteligencję z bieżącymi projektami, zadaniami, dokumentami, rozmowami i osiami czasu w jednym systemie. Oznacza to, że sztuczna inteligencja rozumie nie tylko to, o co prosisz, ale także to, co już się dzieje, co jest zablokowane i co należy zrobić dalej.

Przewaga wynika z konwergencji:

Kontekst istnieje tam, gdzie odbywa się praca, a nie w skopiowanych podpowiedziach.

Własność i osie czasu zwiększają odpowiedzialność

Twoi współpracownicy AI, Super Agenci, wykonują za Ciebie najtrudniejsze zadania do zrobienia.

Chcesz poznać możliwości zintegrowanego obszaru roboczego opartego na AI? Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp.