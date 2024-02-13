10 szablonów planowania strategicznego w ClickUp, Word i Excel

Planowanie strategiczne jest jednym z najważniejszych procesów w każdej firmie. Tworzy ono plan na przyszłość, stanowiącą ramy, w oparciu o które można podejmować i rozważać wszystkie ważne decyzje biznesowe.

Ale jego znaczenie wykracza poza to. Każdy rodzaj planowania biznesowego, od planów działania po plany sprintów i planowanie zasobów, ostatecznie wywodzi się z większego planu strategicznego. Oznacza to przede wszystkim jedno: musisz dobrze przeprowadzić proces planowania strategicznego.

Aby to osiągnąć, trzeba gdzieś zacząć. Liczne zasoby związane z planowaniem stanowią świetny punkt wyjścia. Ale jeszcze bardziej konkretnie, potrzebny jest szablon, który pomoże wprowadzić informacje, przetworzyć je i opracować plan, który wszyscy w organizacji będą mogli realizować.

To, jak dokładnie wygląda idealny szablon, zależy od Twoich potrzeb i posiadanego oprogramowania. Dlatego w tym przewodniku udostępniamy 10 naszych ulubionych darmowych szablonów planowania strategicznego, z których możesz zacząć korzystać (prawie) od razu.

Czym jest szablon planowania strategicznego?

Szablon planowania strategicznego to mapa drogowa dla Twojej firmy. Zapewnia liderom biznesowym dokładne kroki potrzebne do stworzenia planu, który nakreśli krótko- i długoterminową przyszłość firmy.

W najlepszym przypadku szablon jest mierzalnym narzędziem, z którego mogą korzystać wszystkie osoby zaangażowane w proces planowania. Pomaga on utrwalić aktualną sytuację i określić kierunek, w którym chcesz podążać.

Co równie ważne, pomaga on skonsolidować te informacje w praktyczny, mierzalny i łatwy do przetworzenia plan strategiczny, z którego mogą korzystać wszyscy członkowie organizacji.

Wizualizuj i zarządzaj planem działania swojego produktu w widoku osi czasu ClickUp

Oczywiście nie ma jednego, prostego szablonu najlepszej strategii biznesowej. Podobnie jak plan projektu może różnić się od planu działania dla produktu, potrzebujesz szablonu, który będzie pasował do Twojego sposobu pracy i rodzaju planowania, które wykonujesz.

Dlatego w tym przewodniku przedstawiono nie jeden, ale 10 darmowych szablonów planowania, które zaspokoją różnorodne potrzeby.

Co sprawia, że szablon planowania strategicznego jest dobry?

Dobry szablon planowania strategicznego spełnia kilka kluczowych celów:

Ustanawia jasną osę czasu procesu planowania

Przedstawia on cele planu strategicznego i określa działania oraz strategie wynikające z tych celów

Wyraźnie przedstawia poszczególne taktyki i ogólną strategię biznesową leżącą u podstaw tych celów

Ustanawia sposób pomiaru postępów i wyników realizacji planu

Określa jasne obowiązki związane z poszczególnymi zadaniami w ramach procesu planowania

Zapewnia punkty kontrolne i możliwości przeglądu i dostosowania przez zespół w razie potrzeby

Szablon ten można dostosować do własnych potrzeb, wprowadzając zmiany, które sprawią, że plan będzie bardziej odpowiedni dla Twojej organizacji i procesu planowania biznesowego

Co najważniejsze, szablon planu strategicznego usprawnia cały proces. Podczas gdy w procesach takich jak planowanie obciążenia najważniejsze są szczegóły, planowanie strategii biznesowej powinno skupiać się na szerszym spojrzeniu, które pomaga wszystkim zainteresowanym stronom szybko uzyskać przegląd planu i jego połączenia z działalnością firmy.

10 szablonów planowania strategicznego do wykorzystania w Twoim zespole

Jeśli każdy plan strategiczny ma te same cele, można by pomyśleć, że większość z nich jest niemal identyczna. Zaskoczy Cię to.

Podobnie jak w przypadku planowania projektów, różne szablony mogą prowadzić do bardzo różnych wyników. Dlatego przed wyborem szablonu, który najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie i sytuacji, warto rozważyć kilka darmowych szablonów planowania strategicznego. Aby pomóc Ci w rozpoczęciu pracy, przedstawiamy 10 naszych ulubionych szablonów, które możesz wykorzystać przy tworzeniu kolejnego planu strategicznego.

1. Szablon strategicznej listy ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon strategicznej listy ClickUp

Jest to podstawowy szablon o dużym potencjale. Szablon strategicznej listy ClickUp pomaga wizualizować sposób realizacji planu strategicznego organizacji dzięki niestandardowym polom obejmującym zakres czasu trwania poszczególnych zadań, postępy w ich realizacji, ich wpływ oraz łatwość wdrożenia.

W ClickUp możesz przeglądać strategiczny plan działania jako widok postępów. Jednak po przypisaniu zadań i terminów do poszczególnych zadań będziesz mógł również wyświetlić oś czasu lub nawet widok obciążenia pracą, aby zapewnić ciągły postęp. Chociaż jest to przede wszystkim szablon oparty na liście, szczególnie podoba nam się wykres Gantt, który pozwala zobaczyć, jak poszczególne zadania współdziałają ze sobą w odniesieniu do większej osi czasu.

2. Szablon osi czasu strategicznego planu działania ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon osi czasu strategicznego planu działania ClickUp

Jeśli myślisz o planowaniu strategicznym jako o wypełnieniu luki między obecną a pożądaną przyszłością Twojej firmy, ten szablon jest dla Ciebie. Jest bardziej złożony niż wspomniany powyżej szablon oparty na liście, zapewniając bardziej szczegółowy plan strategiczny po jego utworzeniu.

Szablon strategicznej osi czasu ClickUp domyślnie zawiera wykres Gantt z sekcjami dla poszczególnych działów. Z tego miejsca można wybrać widok tablicy postępów i nakreślić aktualne obciążenie. Jednocześnie szereg pól niestandardowych pomaga lepiej planować każdy z tych wysiłków:

Procent zakończonych zadań

Wysiłek

Oczekiwany wynik

Impact

Postępy strategiczne

Członkowie zespołu

Może to nie być odpowiedni szablon, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z planowaniem strategicznym. Jednak dla doświadczonych liderów, którzy chcą przenieść proces planowania na wyższy poziom, jest to idealny zarys.

3. Szablon matrycy strategii ogólnej ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon matrycy strategii ogólnej ClickUp

Jest prosty, ale piękny. Szablon matrycy strategicznej ClickUp pozwala stworzyć czteroczęściowy widok środowiska strategicznego otaczającego organizację, a jego struktura pomaga zrozumieć, jak może wyglądać droga do przyszłości organizacji.

To, w jaki sposób osiągniesz ten cel, zależy oczywiście od Ciebie. Kwadranty mogą być wykorzystane do prostej analizy SWOT lub do bardziej złożonych procesów planowania, takich jak poszukiwanie nisz rynkowych i możliwości rozwoju w trudnym, konkurencyjnym środowisku. Niektóre z tych opcji są wbudowane w szablon, podczas gdy inne można dostosować do niestandardowego planu marketingowego lub innych potrzeb związanych z procesem planowania strategicznego.

4. Szablon tablicy do planu strategicznego ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon tablicy do planowania strategicznego ClickUp

Dla osób myślących wizualnie idealnym wyborem będzie szablon tablicy do planowania strategicznego ClickUp. Przede wszystkim jest to wizualna mapa drogowa, która w prosty sposób pokazuje nie tylko kroki niezbędne do planowania strategicznego, ale także sposób, w jaki kroki te mogą (i powinny) się ze sobą przepływać w kontekście większego projektu.

Oczywiście nadal można przypisywać różne zadania i etapy poszczególnym członkom zespołu, aby obowiązki pozostały niezmienne i oczywiste. Jednak schemat blokowy szablonu i jego wygląd przypominający tablicę suchościeralną oznaczają również, że można płynnie dostosowywać proces w razie potrzeby.

Kolorowe oznaczenia na wykresie zapewniają wszystkim osobom pracującym nad nim przejrzysty przegląd tego, co jest potrzebne i kiedy.

5. Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Plan strategiczny ma znaczenie nie tylko dla całej organizacji. Solidna strategia biznesowa jest równie ważna dla poszczególnych jednostek, a ten szablon pokazuje, jak mogą się one różnić.

Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp to bardziej praktyczna opcja do planowania działań marketingowych. Domyślny widok listy jest posortowany według metody celów i kluczowych wyników (OKR), dzieląc zadania na określone nadrzędne cele dla większych działań marketingowych.

Ale to dopiero początek. Pola niestandardowe pozwalają zdefiniować kanały, za pomocą których będziesz realizować plan, a widok osi czasu pomaga śledzić postępy. Oczywiście tablica postępów pozwala zobaczyć, w jaki sposób zdefiniowane etapy ostatecznie prowadzą do osiągnięcia celów strategicznych.

6. Szablon strategicznego planu wydarzeń ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon strategicznego planu wydarzeń ClickUp

Planowanie wydarzenia to ciężka praca, a aby zapewnić jego powodzenie, trzeba wykonać niezliczone zadania. Z drugiej strony szablon planu strategicznego dla tego wydarzenia pozwala zachować jasny przegląd zadań, które należy wykonać i które zostały już wykonane, oraz tego, jak wszystko się łączy, aby osiągnąć podstawowe cele.

Szablon strategicznego planu wydarzeń ClickUp umożliwia to dzięki szerokiemu zakresowi pól niestandardowych, od kanału po budżet, hashtagi, używany język i wiele innych. Został zaprojektowany do planowania wielu wydarzeń jednocześnie, które nakładają się na siebie, tworząc strategię opartą na wydarzeniach, która pomaga ulepszyć Twoją działalność lub strategię marketingową.

Ze względu na złożoność tego zadania szczególnie cenimy widok statusu wydarzeń w formie tablicy. Ten szablon planu strategicznego zawiera prosty przegląd stanu wszystkich wydarzeń oraz zadań, które nadal wymagają wykonania.

Oczywiście widoki oparte na listach i kalendarzach mogą być również pomocne w zrozumieniu niektórych głębszych niuansów planowania wydarzeń.

7. Szablon planu działania ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon planu działania ClickUp

Planowanie strategiczne nie cieszy się powszechną popularnością, częściowo dlatego, że ma charakter teoretyczny. Cele i zadania są zazwyczaj zbyt ambitne, aby mogły stanowić prawdziwą strategię biznesową, skupiając się raczej na ogólnym widoku z lotu ptaka niż na konkretnych potrzebach organizacji lub partnerów biznesowych.

To główny powód, dla którego uwielbiamy szablon planu działania ClickUp. Jest to system oparty na notatkach, który dzieli wszystkie zadania niezbędne do realizacji planu strategicznego na trzy sekcje:

Do zrobienia

Do zrobienia

Gotowe

W ramach tej struktury zadania są podzielone na przeglądy dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne, aby uwzględnić ich różnorodną złożoność i osie czasu. Wynik to prosty przegląd wszystkiego, co trzeba zrobić, który doskonale podkreśla dotychczasowe powodzenie i zrobione zadania, aby cały zespół mógł je zobaczyć i świętować. To właśnie jest plan strategiczny.

8. Szablon Word do planowania strategicznego ProjectManager

Via ProjectManager

A co, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz stworzyć plan strategiczny w całości w programie MS Word? Właśnie to pozwala osiągnąć ten szablon, dzięki łatwym do przyswojenia sekcjom, które zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie usprawnić strategię biznesową:

Streszczenie przedstawiające kontekst i tło planu strategicznego.

Miejsce na wizję i misję firmy, które pozwolą zakotwiczyć plan w istocie organizacji.

Analiza SWOT, która pozwoli rzetelnie przyjrzeć się Twojej organizacji i jej otoczeniu (pomyśl o deklaracji wizji)

Cele biznesowe, które dokładnie określają, co powinien osiągnąć plan strategiczny

Plan marketingowy, który nakreśla stronę promocji strategii biznesowej, aby osiągnąć te cele

Plan operacyjny, który służy jako praktyczny plan działania prowadzący do osiągnięcia celów

Prognozy finansowe na przyszłość wraz z celami strategii biznesowej (i rozwoju biznesowego)

Zespół odpowiedzialny za realizację planu strategicznego, marketingowego i operacyjnego

Należy pamiętać, że plan ten można dostosować do własnych potrzeb. Wymaga on nieco więcej pracy ręcznej niż niektóre inne przykłady udostępniane w tym przewodniku, ale pozwala uzyskać dobry przegląd tworzonego planu.

9. Szablon planowania strategicznego PowerPoint

Via Slide Team

Jeśli część procesu planowania strategicznego obejmuje prezentacje dla interesariuszy (a w przypadku większości organizacji tak właśnie jest), dlaczego nie przejść od razu do oprogramowania, w którym ostatecznie będą one realizowane?

Ten szablon jest w zasadzie harmonogramem podobnym do innych, które omówiliśmy powyżej. Ten szablon strategii biznesowej koncentruje się na poszczególnych kamieniach milowych niezbędnych do osiągnięcia celu, od jego wyznaczenia aż po realizację. Został jednak zaprojektowany specjalnie dla programu PowerPoint i oferuje opcje niestandardowe, które ułatwiają pracę i wprowadzanie zmian.

Pobieranie jest bezpłatne i łatwe, a niestandardowe dostosowanie wymaga jedynie podstawowych umiejętności obsługi programu PowerPoint. Domyślnie oś czasu jest ustawiona na jeden rok, więc może być konieczne wprowadzenie pewnych zmian, jeśli plan strategiczny obejmuje kilka lat w ramach deklaracji wizji.

10. Szablon planowania strategicznego w programie Excel

Via Eloquens

Program MS Excel nie zawsze jest przyjazny dla użytkownika, ale jego struktura oparta na komórkach daje ogromne możliwości niestandardowego dostosowania do indywidualnych potrzeb. Nic więc dziwnego, że nasz ostatni szablon w programie Excel jest również jedną z najbardziej kompleksowych opcji w tym przewodniku, dostosowaną do potrzeb strategii biznesowej.

Sam arkusz dzieli się na trzy obszary lub zakładki:

Identyfikacja celów w celu określenia kluczowych elementów, takich jak cele dla Twojej organizacji, poprzez ukierunkowaną burzę mózgów.

Wyznaczanie celów przy użyciu szablonu strategii biznesowej SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i terminowe) dla celów biznesowych.

Planowanie działań, przekształcanie tych celów w taktyki i śledzenie postępów w realizacji tych taktyk w celu osiągnięcia celów.

Należy pamiętać, że ze względu na format MS Excel jest to dokument służący głównie do planowania wewnętrznego i nie jest przeznaczony do prezentacji zewnętrznej. Jednak w tym kontekście kluczowe elementy tego szablonu strategii biznesowej mogą być niezwykle pomocne w opracowaniu i utrzymaniu planu strategicznego na właściwym torze.

Kto czerpie korzyści z planowania strategicznego?

Organizacje: Niezależnie od tego, czy jest to organizacja non-profit, start-up czy międzynarodowa korporacja, wszystkie organizacje czerpią korzyści z planowania strategicznego. Taki plan zapewnia jasne ramy podejmowania decyzji, wytycza kierunki rozwoju, identyfikuje potencjalne możliwości i zagrożenia oraz ułatwia lepszą komunikację w całej organizacji.

Zespoły kierownicze: Kierownictwo każdej organizacji czerpie ogromne korzyści z planowania strategicznego, ponieważ daje mu ono ogólny obraz aktualnego stanu organizacji, a także wizję tego, gdzie zamierza ona dotrzeć. Pomaga ono zidentyfikować kluczowe cele i zadania oraz ustalić punkty odniesienia do śledzenia postępów.

Wzbogać swoje planowanie strategiczne dzięki ClickUp

Nie da się stworzyć planu strategicznego w izolacji. Niezależnie od organizacji, najprawdopodobniej będzie to wymagało pracy zespołowej. Dlaczego więc nie rozszerzyć tego zespołu o odpowiednie narzędzia?

Nie jest to przesada: odpowiedni szablon planowania strategicznego może zadecydować o sukcesie lub porażce całego procesu. Niezależnie od tego, czy próbujesz osiągnąć cele biznesowe, przeprowadzić analizę konkurencji, czy wykonać analizę SWOT, jasny zarys pozwala łatwo stworzyć plan, który może być realizowany przez całą organizację.

A jeśli ten szablon jest darmowy? Tym lepiej.

A oto najlepsza część: oprogramowanie obsługujące większość szablonów, które udostępniliśmy powyżej, ClickUp, również można wypróbować za darmo. Jest to narzędzie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności stworzone z myślą o zespołach, które doskonale sprawdzi się, jeśli ten projekt jest Twoim kolejnym planem stworzenia ogólnej strategii biznesowej.

Gotowy, aby zacząć? Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś.