Jak stworzyć podręcznik eksperymentów cenowych: strategie i przykłady

Wyobraź sobie, że prowadzisz produkt SaaS o stałym popycie i przewidywalnej liczbie rejestracji. Chociaż wzrost nie uległ zahamowaniu, przychód na klienta nie zmienił się w ostatnim kwartale.

Obecna cena działa, ale nie masz pewności, czy jest to odpowiednia cena.

Istnieją dwie oczywiste ścieżki testowania optymalizacji cen.

Możesz podnieść ceny i sprawdzić gotowość klientów do ich zaakceptowania. Możesz też obniżyć ceny, aby sprawdzić, czy większy wolumen i szybsze przyjęcie produktu zrównoważą spadek przychodów na użytkownika.

Zamiast zgadywać, przeprowadź eksperyment cenowy.

Testujesz wyższą cenę dla określonego segmentu, wprowadzasz niższy poziom wejściowy dla nowych użytkowników i śledzisz, jak każda zmiana wpływa na konwersje, odejścia klientów i przychody z ekspansji.

Poniżej pokazujemy, jak stworzyć powtarzalny podręcznik eksperymentów cenowych. Taki, który pomoże Ci przetestować różne strategie cenowe i z czasem zmaksymalizować zarówno przychody, jak i wartość klienta w całym okresie współpracy.

Czym są eksperymenty cenowe?

Eksperymenty cenowe to testy, w których celowo zmieniasz ceny (lub rabaty, pakiety itp.) dla niektórych klientów i mierzysz, jak zmieniają się zachowania i wyniki biznesowe, aby znaleźć lepsze ceny.

Innymi słowy, zadaje pytanie: „Co stanie się z przychodami, zyskami i zachowaniami klientów, jeśli zamiast tego będziemy pobierać opłatę tę?”.

🎯 Przykład: Załóżmy, że sprzedajesz kurs programowania. Aktualna cena (kontrola – grupa A): 100 USD

Cena testowa (traktowanie – grupa B): 120 USD Połowa odwiedzających widzi aktualną cenę 100 USD, a druga połowa widzi cenę testową 120 USD. Po 1 tygodniu: Grupa Cena Odwiedzający Zakupy Konwersja Przychody $$$a 100 USD 1000 60 6% 6000 USD B 120 USD 1000 50 5% 6000 USD Przy cenie 100 dolarów więcej osób dokonuje zakupu (wyższa konwersja).

Przy cenie 120 dolarów mniej osób dokonuje zakupu, ale każda sprzedaż jest warta więcej. W tym przypadku przychody są takie same. Jeśli koszty są stałe, możesz preferować opcję 120 USD (mniej studentów do wsparcia za te same pieniądze).

Kluczowe elementy podręcznika eksperymentów cenowych

Twój podręcznik eksperymentów cenowych powinien zawierać następujące elementy, a jednocześnie być zgodny z Twoją ogólną strategią cenową:

Cel cenowy: jasno określony cel eksperymentu, taki jak poprawa konwersji, zwiększenie ARPU, zmniejszenie odpływu klientów lub weryfikacja cen ekspansji.

Hipoteza cenowa: sprawdzalne stwierdzenie, które połączone jest z konkretną zmianą cenową i określa oczekiwany wynik biznesowy oraz dopuszczalny spadek wartości.

Docelowy segment klientów: dokładna grupa odbiorców, do której odnosi się eksperyment, np. nowi użytkownicy, małe i średnie przedsiębiorstwa, zaawansowani użytkownicy, określone obszary geograficzne lub konta oparte na sprzedaży.

Testowany wskaźnik wartości: jednostka, za którą klienci płacą lub z której czerpią wartość, np. miejsca, użytkowanie, funkcje, transakcje lub wywołania API.

Testowana dźwignia cenowa: konkretna zmienna, która jest modyfikowana, w tym cena, opakowanie, limity użytkowania, częstotliwość rozliczeń, rabaty lub struktura planu.

Projekt eksperymentu i metodologia: zastosowane podejście testowe, takie jak strony cenowe A/B, wdrożenia oparte na kohortach, testy geograficzne lub kontrolowane udostępnianie funkcji.

Podstawowy wskaźnik powodzenia: pojedynczy wskaźnik służący do oceny powodzenia, taki jak przychód na odwiedzającego, współczynnik konwersji, średnia wartość transakcji lub utrzymanie klientów.

Wskaźniki zabezpieczające: dodatkowe wskaźniki monitorowane w celu wczesnego wykrycia negatywnego wpływu, w tym odejścia klientów, spadku aktywności, zgłoszeń do wsparcia technicznego lub długości cyklu sprzedaży.

Zasady dotyczące zaufania klientów i ekspozycji: Wytyczne określające, kto widzi eksperyment, jak długo trwa i w jaki sposób chronione jest zaufanie klientów poprzez komunikację lub zasadę praw nabytych.

Kryteria podejmowania decyzji i wdrażania: z góry określone zasady, które decydują o tym, czy strategiczna zmiana cen zostanie wdrożona, powtórzona czy cofnięta. Eliminuje to stronniczość i umożliwia podejmowanie pewnych decyzji dotyczących cen w oparciu o dane.

👀 Czy wiesz, że ceny takie jak „9,99 USD” są psychologicznym trikiem? Twój mózg skupia się na pierwszej cyfrze, więc 9,99 dolarów wydaje się nie być prawie takie samo jak 10 dolarów, mimo że różnica wynosi tylko jeden cent.

Proces eksperymentu cenowego krok po kroku

Poniżej przedstawiono kroki niezbędne do wdrożenia skutecznego eksperymentu cenowego, który będzie zgodny z oczekiwaniami klientów:

Krok 1: Badania i sformułowanie hipotez

Po pierwsze, potrzebujesz podstawowego widoku na aktualne ceny. Zacznij od zebrania konkretnego zestawu danych (nie pełnego audytu firmy). Obejmuje to:

Konwersja według planu i punktów cenowych w ciągu ostatnich kilku cykli

Wzory podwyższania i obniżania poziomu usług w różnych warstwach i kluczowych segmentach klientów.

Wzmianki o cenie lub wartości

Notatki dotyczące wygranych i przegranych ze sprzedaży, które dotyczą cen lub konkurencji.

Strony z cenami konkurencji, struktura modelu cenowego i pakiety dla porównywalnych poziomów (w tym informacja, czy stosują ceny oparte na wykorzystaniu).

Następnie skup się na głównym konflikcie cenowym. Jeśli nie jesteś w stanie opisać tego konfliktu w jednym lub dwóch zdaniach, nie jesteś gotowy do przetestowania go.

Poniżej przedstawiamy kilka pytań, które mogą okazać się pomocne na tym etapie: W jakich przypadkach klienci wyraźnie wybierają jeden plan zamiast innych lub konkretnych poziomów cenowych?

W jakich przedziałach cenowych obserwujemy gwałtowne zmiany w konwersji lub rezygnacjach?

Które segmenty klientów narzekają na ceny, a które nigdy nie robią wzmianek na ich temat?

Czy jesteśmy wyraźnie tańsi lub drożsi od kluczowych konkurentów oferujących podobną wartość i model cenowy (na przykład licencja vs ceny oparte na wykorzystaniu)?

Krok 2: Zaprojektuj eksperyment

Teraz oddziel wpływ ceny od wszystkiego, co nie jest ceną!

Innymi słowy, oferta, komunikaty, lejek i doświadczenie pozostają niezmienne, a Ty zmieniasz jedynie liczbę i to, kto ją widzi.

Można to zorganizować na kilka sposobów:

Podejścia do testów A/B

Testy oparte na segmentach: Pokaż różne poziomy cenowe różnym segmentom klientów, na przykład małym i średnim przedsiębiorstwom lub klientom korzystającym z samoobsługi i klientom korzystającym z pomocy sprzedawców. To świetne rozwiązanie, jeśli już podzieliłeś swój produkt na segmenty i chcesz dostosować wrażliwość cenową do poszczególnych grup.

Testy oparte na kohortach: wprowadź nową cenę dla dobrze zdefiniowanej kohorty, która rozpoczyna się w określonym czasie, a następnie porównaj jej zachowanie w ciągu tygodni lub miesięcy z poprzednią kohortą przy starej cenie (przydatne w przypadku produktów opartych na subskrypcji lub użytkowaniu, gdzie istotne są długoterminowe wzorce).

Testowanie cen w różnych regionach geograficznych: wprowadź wyższą lub niższą cenę w jednym regionie, utrzymując aktualną cenę w innym regionie. Rozwiązanie to sprawdza się dobrze, gdy masz wyraźny podział geograficzny i chcesz ograniczyć ryzyko, jednocześnie uzyskując aktualne informacje zwrotne z rynku.

Testowanie nowych i obecnych klientów: zastosuj nowe ceny tylko dla nowych klientów, a obecni klienci niech pozostają przy starej strukturze. Pozwoli to uniknąć negatywnych reakcji i umożliwi zmierzenie wpływu nowych cen na pozyskiwanie klientów, zanim dotkną one bazy klientów.

Kontrole eksperymentalne

Utrzymaj wszystko oprócz ceny na stałym poziomie (te same funkcje, komunikaty, przepływ realizacji transakcji, promocje).

Ustal jasną grupę kontrolną, która przez cały czas trwania testu pozostanie przy obecnych cenach.

Określ minimalną wielkość próby i czas trwania testu, które są potrzebne do uzyskania miarodajnych wyników (nikt nie chce przesadnie reagować na wczesne zakłócenia 😮‍💨).

Krok 3: Wdrożenie testu

Na tym etapie ustawienia powinny odpowiadać na jedno pytanie: „Co się stanie z tym konkretnym użytkownikiem przy tej konkretnej cenie?”

W skrócie:

Obszar Twoje ustawienie Pytania, które należy zadać Konfiguracja cen Zdefiniuj ceny kontrolne i wariantowe w flagach lub konfiguracji, powiązane z ID eksperymentu. Czy mogę włączać lub wyłączać poszczególne warianty dla odpowiedniej grupy bez konieczności wprowadzania nowej wersji? Powierzchnie widoczne dla klientów Zaktualizuj stronę cenową, sprzedaż dodatkową w aplikacji, proces realizacji transakcji, e-maily i faktury. Czy ten sam użytkownik widzi kiedykolwiek dwie różne ceny dla tej samej oferty? Rozliczenia i płatności Przekaż informacje o wariantach do systemów rozliczeniowych i płatniczych. Czy podatki, waluta, zaokrąglenia, kupony i proporcjonalne rozliczenia nadal działają poprawnie dla każdego wariantu? Analityka i rejestrowanie Dołącz ID eksperymentu i wariant do kluczowych zdarzeń i lejków. Czy mogę prześledzić pełną ścieżkę od „widziałem cenę X” do „zostało naliczone X” dla każdego użytkownika w teście? Zabezpieczenia i cofanie zmian Stwórz przełączniki wyłączające funkcje i krótki podręcznik przywracania poprzednich ustawień. Jeśli coś się zepsuje, czy wiemy dokładnie, co należy zmienić w pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności?

Przeprowadź mały program pilotażowy. Przetestuj rzeczywiste transakcje dla każdego wariantu, przeczytaj potwierdzenia i przejrzyj logi.

Jak pomaga ClickUp

Krok 4: Analiza wyników

Ten krok odpowiada na pytanie, czy eksperyment cenowy spełnił swoje zadanie. Co to oznacza dla ustalania cen w przyszłości?

Najłatwiejszym sposobem, aby zachować uczciwość, jest spojrzenie na wyniki z kilku perspektyw.

Wykorzystaj to jako przewodnik:

Warstwa Co sprawdzasz Przydatne narzędzia Poprawność danych Podział ruchu, równowaga kohort, wyzwalanie zdarzeń, brak dziwnych współczynników próbki Amplitude, Mixpanel, GA4 Podstawowe wyniki biznesowe Przychód lub zysk na odwiedzającego, wzrost w porównaniu z kontrolą, podstawowa kontrola pewności BigQuery, Snowflake, Looker, Tableau, Excel Zachowania według segmentów Różnice w zależności od planu, regionu, kanału, nowych i obecnych klientów Segmenty w Amplitude lub Mixpanel, SQL Krótkoterminowe sygnały ryzyka Zwroty kosztów, obniżenie poziomu usługi, wczesna rezygnacja, „zbyt drogie” bilety Zendesk, Intercom, Help Scout Kształtuj z biegiem czasu Wczesny wzrost lub spadek, wzorce w dni powszednie vs weekendy Wykresy szeregów czasowych w BI lub analizie produktów

Krok 5: Raportowanie i udostępnianie wniosków

Jeśli ktoś, kto nie był obecny w pomieszczeniu, przeczytałby podsumowanie eksperymentu za miesiąc, czy mógłby podjąć taką samą decyzję, jaką właśnie podjąłeś? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, test nie jest naprawdę zakończony.

Raportowanie jest bardziej skłonne do uchwycenia decyzji, która przetrwa próbę czasu i kontekstu.

W skrócie:

Sekcja Co piszesz Przykładowy fragment Nagłówek Jedno lub dwa zdania na temat testu, odbiorców i decyzji. „Przetestowaliśmy podwyższenie ceny Pro z 39 do 45 dolarów dla nowych rejestracji samoobsługowych. Wprowadzamy to rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych i UE”. Kluczowe liczby Podstawowy wskaźnik oraz jeden lub dwa wskaźniki w zakresie wsparcia wraz z wytycznymi. „Zysk na nowego klienta wzrósł o 6%. Konwersja spadła o 0,3 punktu (nieistotnie). Wskaźnik zwrotów pozostał na niezmienionym poziomie”. Kto zareagował i w jaki sposób Krótki widok według segmentów „Zespoły poniżej 5 licencji były nieco bardziej wrażliwe. Zespoły powyżej 10 licencji prawie nie zareagowały na nową cenę”. Ryzyko Wszelkie ostrzeżenia, na które należy zwrócić uwagę „Niewielki wzrost liczby zgłoszeń dotyczących „zbyt drogich” biletów od bardzo małych zespołów, ale jak dotąd ich liczba jest niewielka”. Kolejny krok Jasne działania i wszelkie eksperymenty uzupełniające, które umożliwia. „Wprowadź dla wszystkich nowych rejestracji samoobsługowych w Stanach Zjednoczonych i UE. Następny test: skieruj małe zespoły do poziomu Starter”.

Gotowe podsumowanie może wyglądać następująco:

„Podnieśliśmy cenę Pro z 39 do 45 dolarów dla nowych rejestracji samoobsługowych w Stanach Zjednoczonych i UE. Zysk na nowego klienta wzrósł o około 6 procent bez znaczącej zmiany we wczesnej rezygnacji, więc wprowadzamy to rozwiązanie dla wszystkich nowych klientów samoobsługowych w tych regionach. Bardzo małe zespoły wykazały nieco większą wrażliwość na ceny i wygenerowały nieco więcej zgłoszeń dotyczących „zbyt wysokich cen”, ale większe zespoły prawie nie zareagowały. Będziemy monitorować wsparcie przez kolejne cztery tygodnie i zaprojektujemy test uzupełniający, który skłoni bardzo małe zespoły do wyboru tańszego pakietu Starter zamiast pakietu Pro z rabatem.

Krok 6: Skalowanie lub zakończenie eksperymentu

Każdy eksperyment cenowy powinien zakończyć się jasnym wynikiem. Jeśli wynik nie prowadzi do wdrożenia, iteracji lub zamknięcia, eksperyment nie spełnił swojego zadania.

Jeśli eksperyment osiąga główne wskaźniki powodzenia i pozostaje w granicach wyznaczonych limitów, należy go rozszerzyć w sposób przemyślany.

Jeśli wyniki są neutralne lub mieszane, nie podejmuj pochopnych decyzji. Zakończ eksperyment, udokumentuj wnioski i udoskonal hipotezę.

Jeśli eksperyment wyraźnie nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub powoduje naruszenie zasad bezpieczeństwa, należy go szybko zakończyć. Należy przywrócić stan poprzedni dla klientów, których dotyczyła zmiana, w razie potrzeby przekazać im jasne informacje i odnotować przyczyny niepowodzenia testu. Te negatywne wyniki są równie cenne, ponieważ zawężają przyszłe opcje cenowe i zapobiegają powtórzeniu błędów.

Skalowanie zwiększa przychody. Wycofywanie produktów chroni zaufanie. Oba są oznakami zdrowych praktyk eksperymentowania z cenami.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony podręczników biznesowych usprawniających działalność operacyjną

Ramy eksperymentów cenowych, których należy przestrzegać

Oto kilka modeli eksperymentów cenowych, które możesz wypróbować:

1. Testowanie wrażliwości cenowej (przedziały WTP)

👀 Co testuje: Ile klienci są skłonni zapłacić, zanim spadnie popyt.

🛠️ Jak to działa: Przetestuj różne poziomy cenowe w różnych grupach i zmierz konwersję, przychody na odwiedzającego oraz wskaźnik rezygnacji.

🎯 Najlepsze zastosowanie:

Nie masz pewności, czy ceny są zbyt niskie, czy zbyt wysokie.

Chcesz ustalić górne i dolne limity cenowe

2. Testowanie granicy między modelem Free a płatnym

👀 Co testuje: Gdzie wyznaczyć granicę między wartością bezpłatną a wartością płatną.

🛠️ Jak to działa: Przenoś funkcje, limity użytkowania lub wsparcie techniczne między poziomami bezpłatnymi i płatnymi oraz śledź konwersję.

🎯 Najlepsze zastosowanie:

Użytkownicy korzystający z wersji Free są bardzo aktywni, ale nie dokonują konwersji.

Free poziom usług kanibalizuje przychody

3. Ramy cenowe oparte na kotwiczeniu i przynęcie

👀 Co testuje: Jak kontekst wpływa na wybór planu i postrzeganą przystępność cenową.

🛠️ Jak to działa: Wprowadź plany kotwiczące lub odwracające uwagę, aby skierować użytkowników w stronę celu.

🎯 Najlepsze zastosowanie:

Większość użytkowników skupia się wokół jednego planu

Wdrożenie na średnim poziomie jest słabe.

🧠 Ciekawostka: W 1999 roku firma Coca-Cola podobno badała automaty sprzedające, które mogłyby pobierać wyższe opłaty, gdy robiło się cieplej. Było to w zasadzie „podwyższanie cen”... ale w przypadku napojów gazowanych, na długo przed tym, zanim aplikacje uczyniły to normalnym.

4. Eksperymentowanie z miernikami wartości

👀 Co testuje: Jaką jednostkę wartości klienci są skłonni zapłacić.

🛠️ Jak to działa: Eksperymentuj z cenami opartymi na liczbie miejsc, wykorzystaniu, wynikach lub wolumenie zamiast na stałej opłacie.

🎯 Najlepsze zastosowanie:

Wykorzystanie różni się znacznie w zależności od klientów.

Zaawansowani użytkownicy uważają, że płacą za mało lub za dużo

ClickUp stosuje strategię pakietów wielopoziomowych i kotwiczenia. Strona z cennikiem przedstawia kilka planów taryfowych (Free Forever, Unlimited, Business, Business Plus, Enterprise). Każdy plan ma określony zestaw funkcji i limity użytkowania, które rosną wraz z ceną. Jest to klasyczna struktura pakietów i planów, w której wartość jest przekazywana poprzez projekt planu, a nie tylko cenę katalogową. Strategia cenowa ClickUp Oferując plan Free Forever z szerokimi możliwościami obok płatnych poziomów, ClickUp wykorzystuje również efekt kotwiczenia — opcja bezpłatna i niższe poziomy sprawiają, że plany o wyższej wartości wydają się bardziej atrakcyjne w porównaniu z innymi.

Przykłady powodzenia eksperymentów cenowych

Zobaczmy, jak różne firmy wdrożyły eksperymenty z podręcznikiem cenowym: 🌸

1. Podwyższone ceny Ubera (dopasowanie podaży i popytu w czasie rzeczywistym)

System dynamicznych cen Ubera (dynamiczny mnożnik stosowany w okresach wysokiego popytu) został pierwotnie wprowadzony jako eksperyment mający na celu sprawdzenie, czy sygnały cenowe mogą przywrócić równowagę między kierowcami a pasażerami.

za pośrednictwem Uber

Wewnętrzna analiza wykazała, że wyższe ceny w okresach szczytu skłaniały niektórych pasażerów do czekania, a jednocześnie przyciągały więcej kierowców do obszaru, w którym występowały podwyżki cen. To z kolei skróciło czas oczekiwania i zwiększyło liczbę zakończonych przejazdów podczas intensywnych wydarzeń.

2. Nowy segment cenowy Netflixa (tani plan tylko dla urządzeń mobilnych)

Netflix rozpoczął testowanie tańszego planu subskrypcji w Indiach i na innych rynkach azjatyckich. Plan przeznaczony wyłącznie dla urządzeń mobilnych zaczyna się od 2,80 USD miesięcznie.

za pośrednictwem Netflix

Haczyk polegał na tym, że można było streamować tylko na jednym urządzeniu. Celem było zwiększenie dostępności na rynku wrażliwym na ceny. I wygląda na to, że to całkiem dobrze zadziałało! Netflix stwierdził, że wyniki były na tyle dobre, że mogą wprowadzić podobne tanie plany w innych krajach.

3. Trójpoziomowa oferta magazynu „The Economist” (ceny pozorowane w celu promowania poziomu premium)

Magazyn „The Economist” wprowadził słynną trójstopniową ofertę subskrypcji:

Tylko w Internecie: 59 USD

Tylko wersja drukowana: 125 USD (wersja „przynęta”)

Wersja internetowa i drukowana: 125 USD

Kiedy Dan Ariely przetestował tę strukturę na studentach, dodanie opcji „tylko druk za 125 dolarów” skłoniło ludzi do wyboru pakietu premium. Odsetek osób wybierających ofertę internetową i drukowaną za 125 dolarów wzrósł z 68% do 84%.

Przychód na 100 klientów wzrósł, ponieważ znacznie więcej osób wybrało droższą opcję bez zmiany rzeczywistej ceny maksymalnej.

Typowe błędy w eksperymentach cenowych

Oto kilka typowych pułapek, na które należy zwrócić uwagę:

❌ Niewystarczająca wielkość próby

Przeprowadzanie eksperymentów z udziałem zbyt małej liczby klientów prowadzi do uzyskania niewiarygodnych wyników. Można dojść do wniosku, że powodzenie zmiany ceny było duże lub małe, podczas gdy wynik był jedynie losową zmiennością.

✅ Rozwiązanie: W narzędziu do ustalania cen przed uruchomieniem należy obliczyć wymaganą wielkość próby za pomocą analizy mocy statystycznej. Postaraj się osiągnąć co najmniej 80% mocy statystycznej i uwzględnij podstawowy współczynnik konwersji, oczekiwaną wielkość efektu oraz pożądany poziom ufności (zazwyczaj 95%). Skorzystaj z internetowych kalkulatorów wielkości próby lub skonsultuj się z analitykiem danych, aby określić minimalną liczbę klientów potrzebnych w każdej grupie.

❌ Brak uwzględnienia kanibalizacji

Nowy poziom cenowy może cieszyć się dużym zainteresowaniem, ale nie mierzysz, ilu klientów przeszło z wyższych poziomów lub wybrałoby droższe opcje.

✅ Rozwiązanie: Należy mierzyć wpływ na przychody netto we wszystkich poziomach, a nie tylko wdrożenie nowej opcji. Oblicz, czy nowa struktura cenowa zwiększa całkowite przychody, czy tylko powoduje przenoszenie klientów. Rozważ analizę kohortową, aby zobaczyć naturalne wzorce aktualizacji/obniżania wersji.

❌ Brak odpowiedniej segmentacji

Traktowanie wszystkich klientów w ten sam sposób pomija istotne różnice w reakcjach różnych grup na ceny. Nowi klienci, zaawansowani użytkownicy, różne branże lub rynki geograficzne mogą reagować w bardzo różny sposób.

✅ Rozwiązanie: Z góry zdefiniuj kluczowe segmenty klientów (nowi kontra powracający, małe i średnie przedsiębiorstwa kontra duże przedsiębiorstwa, położenie geograficzne, poziom wykorzystania) i upewnij się, że każdy segment ma wystarczającą wielkość próby. Przeanalizuj wyniki zarówno ogólne, jak i według segmentów. Pokaże to, czy zmiana ceny jest skuteczna dla wszystkich, czy tylko dla określonych grup.

❌ Błąd selekcji w grupach testowych

Grupy losowe oznaczają, że mierzy się różnice między typami klientów, a nie wpływ zmian cenowych.

✅ Rozwiązanie: Zastosuj losową randomizację, aby przypisać klientów do grup kontrolnych i eksperymentalnych. Sprawdź, czy grupy w testach A/B są zrównoważone pod względem kluczowych cech (dane demograficzne, dotychczasowe zachowania zakupowe, kanał pozyskania). W przypadku obecnych klientów warto rozważyć projekty z dopasowanymi parami, w których podobni klienci są podzieleni na grupy.

Podnieś poziom swoich eksperymentów cenowych dzięki ClickUp

Sam podręcznik eksperymentów cenowych to tylko teoria.

Prawdziwa zmiana następuje, gdy masz miejsce, w którym każdy krok, od badań i hipotez po wskaźniki i ostateczną decyzję, jest ze sobą powiązany.

I właśnie to obiecuje (i zapewnia) ClickUp. Oferuje on jedną zintegrowaną przestrzeń roboczą AI, w której pomysły dotyczące cen powstają w dokumentach, przekształcają się w zadania do wykonania, pokazują swój wpływ na pulpitach nawigacyjnych i są łączone przez ClickUp Brain i Brain MAX w żywą pamięć wszystkiego, czego próbowałeś.

Nie musisz już przeszukiwać losowych zestawów danych ani zgadywać, co się stało, gdy ostatnio zmieniłeś cenę.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!