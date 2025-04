Poznaj przykłady testów A/B, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe

Jakość nie jest czynem, jest nawykiem

Arystoteles

Jako marketer, prawdopodobnie przynajmniej raz spotkałeś się z tym oszałamiającym scenariuszem: Twoja kampania marketingowa jest nieskuteczna i wiesz, że musisz coś zmienić, ale od czego zacząć?

Czy powinieneś najpierw zmienić zawartość? Może zamiast tego należy skupić się na wyborze innych kanałów marketingowych? A może problemem są po prostu zmieniające się gusta konsumentów.

Oczywiście próbowanie wielu z tych zmian jedna po drugiej jest czasochłonne i nie zawsze jest najlepszym wyborem. Na szczęście istnieje rozwiązanie, które pozwala testować różne opcje jednocześnie - testy B/B.

Testy A/B to uznana i sprawdzona metodologia, która polega na jednoczesnym testowaniu różnych opcji w celu porównania ich wydajności. Początkowo stosowana na różnych polach, jest obecnie podstawową strategią w marketingu. W tym artykule omówiono niektóre z najlepszych praktyk i przykładów testów A/B.

do zrobienia? Obecnie kilka wiodących firm przeprowadza ponad 10 000 testów A/B rocznie z których wiele angażuje miliony użytkowników.

Czym są testy A/B?

Testy A/B porównują dwie wersje czegoś, aby określić, która z nich działa lepiej. Jego zasady zostały ustanowione w latach dwudziestych XX wieku przez statystyka Ronalda Fishera, a następnie przyjęte przez marketerów w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w celu oceny ich skuteczności doświadczenie użytkownika kampanii .

Nowoczesne testy A/B, jakie znamy, pojawiły się na początku lat 90. ubiegłego wieku. Podczas gdy podstawowe koncepcje pozostały niezmienione, skala uległa zmianie - testy docierają teraz do milionów użytkowników, działają w czasie rzeczywistym i zapewniają natychmiastowe wyniki.

Zastanawiasz się, co zyskasz dzięki testom A/B? Przyjrzyjmy się korzyściom i temu, w jaki sposób mogą one wpłynąć na decyzje podejmowane przez Twój biznes.

Korzyści z testów A/B

Zrozumienie korzyści płynących z testów A/B pokazuje, dlaczego są one niezbędne w zestawie narzędzi marketingowych.

Przyjrzyjmy się jego kluczowym zaletom.

Mierzenie zaangażowania użytkowników: Testowanie różnych elementów, takich jak strony internetowe, wezwania do działania i tematy e-maili, aby zmierzyć ich wpływ na zachowanie użytkowników

Testowanie różnych elementów, takich jak strony internetowe, wezwania do działania i tematy e-maili, aby zmierzyć ich wpływ na zachowanie użytkowników Podejmuj decyzje oparte na danych: Osiągaj statystycznie istotne wyniki, eliminując zgadywanie z podejmowanych decyzji

Osiągaj statystycznie istotne wyniki, eliminując zgadywanie z podejmowanych decyzji Zwiększenie współczynnika konwersji: Zwiększ współczynniki konwersji w kampaniach marketingowych dzięki regularnym testom A/B

Zwiększ współczynniki konwersji w kampaniach marketingowych dzięki regularnym testom A/B Uprość analizę: Zidentyfikuj metryki, takie jak interakcja użytkownika, współczynniki konwersji, ruch w witrynie itp., aby łatwo odróżnić powodzenie od niepowodzenia testów

Zidentyfikuj metryki, takie jak interakcja użytkownika, współczynniki konwersji, ruch w witrynie itp., aby łatwo odróżnić powodzenie od niepowodzenia testów Uzyskaj natychmiastowe wyniki: Uzyskaj szybkie wyniki dla szybszej optymalizacji nawet przy małych ustawieniach danych

Uzyskaj szybkie wyniki dla szybszej optymalizacji nawet przy małych ustawieniach danych Testuj wszystkie elementy: Testuj nagłówki, przyciski CTA, a nawet nowe funkcje - w reklamach, aplikacjach lub witrynach - aby poprawić zachowanie odwiedzających i konwersje. Każdy pomysł może zostać zatwierdzony lub odrzucony w oparciu o spostrzeżenia użytkowników uzyskane podczas testów

Teraz, gdy znasz już korzyści płynące z korzystania z tej formy testowania, przyjrzyjmy się kluczowym elementom potrzebnym do jej wdrożenia.

Kluczowe elementy testów A/B

Projektowanie testu A/B to skrupulatny proces.

Istnieje kilka kluczowych elementów, które należy wziąć pod uwagę, aby osiągnąć odpowiednie wyniki:

Hipoteza: Wyczyszczone konkretne stwierdzenie dotyczące wpływu testowanej zmiany

Wyczyszczone konkretne stwierdzenie dotyczące wpływu testowanej zmiany Warianty i grupy kontrolne: Przypisanie różnych wersji do oddzielnych grup, zapewniając minimalne różnice w danych demograficznych i zachowaniu, aby uniknąć stronniczości

Przypisanie różnych wersji do oddzielnych grup, zapewniając minimalne różnice w danych demograficznych i zachowaniu, aby uniknąć stronniczości Wielkość próbki: Ustawienie wielkości grupy na podstawie oczekiwanych efektów i istotności statystycznej w celu wykrycia znaczących różnic

Ustawienie wielkości grupy na podstawie oczekiwanych efektów i istotności statystycznej w celu wykrycia znaczących różnic Zaślepienie: Zdecyduj, czy ukryć zmienność przed uczestnikami, badaczami, czy obojgiem, aby zmniejszyć stronniczość

Zdecyduj, czy ukryć zmienność przed uczestnikami, badaczami, czy obojgiem, aby zmniejszyć stronniczość Czas trwania: Określ, ile czasu zajmie zebranie danych, które są wystarczająco istotne, aby uzyskać cenne informacje. Przeprowadzaj testy wystarczająco długo, aby zebrać istotne dane, ale unikaj nadmiernego przedłużania, aby zapobiec nieistotnym wpływom

Określ, ile czasu zajmie zebranie danych, które są wystarczająco istotne, aby uzyskać cenne informacje. Przeprowadzaj testy wystarczająco długo, aby zebrać istotne dane, ale unikaj nadmiernego przedłużania, aby zapobiec nieistotnym wpływom Podstawowa metryka: Zdefiniowanie mierzalnej zmiennej, która bezpośrednio odzwierciedla hipotezę

Zdefiniowanie mierzalnej zmiennej, która bezpośrednio odzwierciedla hipotezę Metryka drugorzędna: Śledzenie dodatkowych metryk w celu uzyskania głębszego wglądu w wyniki

Śledzenie dodatkowych metryk w celu uzyskania głębszego wglądu w wyniki Metoda analizy: Wybierz metodę testowania doprzeprowadzić analizę w celu określenia istotności statystycznej

Wybierz metodę testowania doprzeprowadzić analizę w celu określenia istotności statystycznej Proces raportowania: Ustanowienie prostego sposobu udostępniania wyników, spostrzeżeń i zaleceń zainteresowanym stronom, które mogą napędzać planowanie przyszłych testów i ważnych decyzji biznesowych

Ustanowienie prostego sposobu udostępniania wyników, spostrzeżeń i zaleceń zainteresowanym stronom, które mogą napędzać planowanie przyszłych testów i ważnych decyzji biznesowych

Teraz przyjrzyjmy się procesowi, który łączy wszystkie te kluczowe elementy w celu przeprowadzenia praktycznych testów.

Proces testowania A/B

Testy A/B obejmują generowanie znaczących spostrzeżeń, takich jak gromadzenie danych, tworzenie przypadków testowych i analizowanie wyników. Przejdźmy przez proste ramy, które można wykorzystać do wszystkich strategii testowania A/B:

Krok #1: Zbieranie danych

Użyj narzędzi takich jak Google Analytics do generowania raportów i formułować hipotezy poprzez zbieranie danych jakościowych.

Zacznij od stron o dużym natężeniu ruchu, aby szybko zebrać spostrzeżenia, koncentrując się na obszarach o wysokim współczynniku odrzuceń lub porzuceń. Metody takie jak mapy cieplne, nagrania sesji i ankiety mogą ujawnić obszary wymagające poprawy.

Krok #2: Wygeneruj hipotezę

Mając gotowe dane, sfinalizuj swój cel testów A/B. Opracuj hipotezę w oparciu o nowe pomysły i sposób, w jaki mogą one przewyższać obecną wersję.

Hipoteza testowa powinna:

Jasno identyfikować problem lub wyzwanie

Sugerować konkretne rozwiązanie

Zdefiniować oczekiwany wpływ rozwiązania

Krok #3: Tworzenie wariantów

Mając gotową hipotezę, utwórz warianty testowe, zmieniając elementy, takie jak kolor przycisku, kopia strony internetowej lub rozmieszczenie CTA. Aby uprościć ten proces, użyj narzędzi do testów A/B z wizualnymi edytorami.

Krok #4: Uruchom test

Na tej scenie przeprowadź eksperyment, generując wgląd w zachowanie odwiedzających. Możesz losowo przypisać odwiedzających witrynę do próby kontrolnej lub grupy wariacyjnej.

Jak można się domyślić, przeprowadzanie testów A/B wymaga precyzji i skupienia - zbyt wiele ruchomych części może utrudniać śledzenie działań.

Zorganizowanie wszystkich danych może być zrobione za pomocą odpowiednich narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które może zoptymalizować proces testowania. Poznajmy razem jego funkcje.

Szablon do testów A/B ClickUp

Weźmy na instancję Szablon do testów A/B ClickUp . Ten szablon umożliwia skuteczne monitorowanie testów oraz śledzenie i wizualizację harmonogramu, wariantów, wskaźników optymalizacji współczynnika konwersji i wiele więcej.

Szablon do testów A/B ClickUp

Oto jak możesz uprościć swoje testy A/B dzięki temu szablonowi:

Organizacja cykli pracy związanych z testami: Użyj widoków list i tablic z polami niestandardowymi i statusami, aby uporządkować i łatwo zarządzać inicjatywami testowymi

Użyj widoków list i tablic z polami niestandardowymi i statusami, aby uporządkować i łatwo zarządzać inicjatywami testowymi Wizualizacja osi czasu: Planuj i dostosowuj daty rozpoczęcia i zakończenia bez wysiłku dzięki widokom Kalendarza i Osi czasu

Planuj i dostosowuj daty rozpoczęcia i zakończenia bez wysiłku dzięki widokom Kalendarza i Osi czasu Śledzenie kluczowych wskaźników: Użyj pól niestandardowych do monitorowania postępów, wyników testów, współczynników konwersji i innych istotnych szczegółów

Użyj pól niestandardowych do monitorowania postępów, wyników testów, współczynników konwersji i innych istotnych szczegółów Optymalizacja procesów: Bądź na bieżąco ze scenami testów dzięki niestandardowym statusom, od planu i uruchomienia po analizę wyników

Dodatkowo można użyć Automatyzacja ClickUp aby zautomatyzować bezproduktywne zadania i zwiększyć swój czas. Możesz tworzyć automatyzacje do zmiany statusów na podstawie określonych wyzwalaczy. Możesz również ustawić wyzwalacze, aby otrzymywać raportowanie projektów generowane przez AI.

Krok #5: Oczekiwanie na wyniki

Pozwól eksperymentowi działać. Czas trwania zależy od wielkości grupy docelowej. Będziesz wiedział, że wyniki są gotowe do analizy, gdy będą statystycznie istotne i wiarygodne. W przeciwnym razie trudno jest stwierdzić, czy zmiana miała wpływ, czy nie.

Przyjazne przypomnienie: Nie przyspieszaj ani nie opóźniaj uzyskania wyników. Jest to kluczowe, ponieważ aby test A/B był statystycznie istotny, trzeba poczekać, aż dane pokażą wzorce.

Krok #6: Przeanalizuj wyniki testu

Eksperyment został zakończony! Teraz nadszedł czas, aby zobaczyć wyniki. Narzędzie do testów A/B dostarcza danych na temat wyników każdej z wersji. Aby ocenić wyniki, sprawdź istotność statystyczną. Wykorzystaj spostrzeżenia zarówno z powodzeń, jak i porażek, aby ulepszyć przyszłe testy. Możesz postępować zgodnie z tym procesem dla wszystkich przyszłych testów.

Pulpity ClickUp

Kolejną świetną funkcją jest Pulpity ClickUp . Oferuje szeroką gamę szablonów pulpitów do analizy. Możesz niestandardowo dostosować pulpit marketingowy w oparciu o określone wskaźniki North Star i KPI.

Generowanie atrakcyjnych wizualnie spostrzeżeń i analiz za pomocą pulpitów ClickUp

Gdy analiza jest już gotowa, możesz zaprezentować informacje wszystkim zainteresowanym stronom.

Skuteczna komunikacja jest tutaj kluczem, ponieważ niektórzy interesariusze mogli nie zostać zaangażowani w proces i będą polegać wyłącznie na analizie przy podejmowaniu decyzji.

Komunikowanie statusu i wyników naszych globalnych i regionalnych kampanii marketingowych naszym jednostkom biznesowym było dalekie od optymalnego. Dzięki naszym nowym pulpitom oszczędzamy czas, a nasi interesariusze mają dostęp do potrzebnych informacji w czasie rzeczywistym, kiedy tylko ich potrzebują

Joerg Klueckmann, wiceprezes ds. marketingu, Finastra

ClickUp Chat

Gdy wyniki są już gotowe, udostępnianie analizy swoim współpracownikom i interesariuszom. Może to być jeszcze łatwiejsze dzięki ClickUp Chat . Dzięki czatowi nie musisz przełączać się na inną platformę, aby zapytać o kontekst lub park. Wszystko jest płynnie zintegrowane z przepływem pracy.

Komunikuj się z interesariuszami za pomocą ClickUp Chat

ClickUp Chat pozwala scentralizować komunikację wokół testów A/B, łącząc dyskusje bezpośrednio z zadaniami w celu współpracy w czasie rzeczywistym.

Ułatwia raportowanie, przekształcając kluczowe spostrzeżenia z czatu w elementy, które można wykorzystać, i zapewnia automatyczne podsumowania, aby informować interesariuszy, nawet jeśli przegapili wcześniejsze rozmowy. Pomaga to zapewnić lepszą organizację i szybsze podejmowanie decyzji w całym procesie testowania.

Zestawy do testów A/B dla marketerów

Testy A/B mogą okazać się uciążliwe bez odpowiednich narzędzi. Dostępnych jest kilka zestawów do testów A/B, które upraszczają ten proces.

Zestawy te zazwyczaj zawierają następujące elementy:

Podręcznik testów A/B

Narzędzie pomagające wygenerować różne wersje elementu, który chcesz przetestować

Narzędzie do testowania A/B umożliwiające efektywne projektowanie i zarządzanie testami

Kalkulator istotności

Szablony lub narzędzia do zarządzania projektami w celu śledzenia i ulepszania testów

Korzystanie z takiego zestawu i narzędzi takich jak ClickUp może pomóc w testowaniu A/B cyklu pracy i efektywnym zarządzaniu wynikami.

Przykłady testów A/B w świecie rzeczywistym

Nadszedł czas, aby przyjrzeć się praktycznym przykładom tego, jak testy A/B pomogły firmom ulepszyć ich strategie i elementy. Zanim przejdziesz przez te przykłady, musisz zrozumieć, że testy A/B można stosować w różnych kontekstach.

Oto krótki przegląd tych kontekstów.

Strona internetowa: Testy koncentrują się na zmianie elementów, takich jak strony docelowe, aby zwiększyć ruch lub liczbę rejestracji

Testy koncentrują się na zmianie elementów, takich jak strony docelowe, aby zwiększyć ruch lub liczbę rejestracji E-mail: Różne wersje e-maili są wysyłane do różnych odbiorców w celu poprawy współczynnika klikalności lub zebrania informacji

Różne wersje e-maili są wysyłane do różnych odbiorców w celu poprawy współczynnika klikalności lub zebrania informacji Media społecznościowe: Wykorzystywane głównie w marketingu cyfrowym do testowania wariantów mających na celu zwiększenie przychodów

Wykorzystywane głównie w marketingu cyfrowym do testowania wariantów mających na celu zwiększenie przychodów Mobile: Koncentruje się na aplikacjach mobilnych lub stronach internetowych w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników

Przyjrzymy się studiom przypadków opartym na tych kontekstach, aby pomóc Ci lepiej je zrozumieć.

1. Przykłady testów A/B na stronie internetowej

Oto kilka przykładów firm, które zdecydowały się na podzielone testowanie elementów na swoich stronach internetowych.

Grene

Grene, polska marka eCommerce specjalizująca się w produktach rolniczych, z powodzeniem wdrożyła testy A/B na swojej stronie internetowej. Jeden z ich testów obejmował przebudowę strony mini koszyka w celu poprawy komfortu użytkowania.

Problem: Zespół Grene zidentyfikował kilka problemów na stronie mini koszyka: użytkownicy błędnie myśleli, że etykieta "Free Delivery" jest klikalna, aby uzyskać więcej szczegółów, nie mogli zobaczyć kosztów elementów i musieli przewijać stronę w dół, aby znaleźć przycisk "Przejdź do koszyka". Czynniki te negatywnie wpływały na doświadczenia użytkowników i konwersje.

Tak wyglądała wersja kontrolna tej strony:

przez Grene Rozwiązanie: Teams ulepszył mini koszyk, dodając przycisk "Przejdź do koszyka" u góry, wyświetlając koszty elementów i przycisk usuwania, a także zwiększając rozmiar dolnego przycisku, aby wyróżniał się na tle etykiety "Free Delivery". Zmiany te miały na celu poprawę nawigacji i ogólnego doświadczenia użytkownika.

Tak wyglądała ich odmiana:

przez Grene Wynik: Grene widział znaczące wyniki , takie jak wzrost liczby odwiedzin strony koszyka, ogólny wzrost współczynnika konwersji z 1,83% do 1,96% oraz 2-krotny wzrost całkowitej liczby zakupów.

ShopClues

ShopClues, rozwijająca się marka odzieżowa eCommerce w Indiach, konkuruje z takimi gigantami jak Flipkart i Amazon. Pomimo tego, że jest nowa, aktywnie eksperymentuje ze swoją stroną internetową, aby ulepszyć swoje produkty i usługi.

Problem: ShopClues dążyło do zwiększenia liczby wizyt na stronie głównej. Po przeanalizowaniu elementów strony głównej odkryli, że główne paski nawigacyjne połączone w górnym pasku uzyskiwały znaczną liczbę kliknięć, zwłaszcza sekcja Wholesale. Zdali sobie sprawę, że kierowanie ruchu na strony kategorii będzie bardziej skuteczne niż pozwalanie użytkownikom na przeglądanie strony głównej.

To jest ich wersja kontrolna:

przez VWO Rozwiązanie: Teams postawił hipotezę zastąpienia kategorii Wholesale innymi kategoriami, takimi jak Super Saver Bazaar i przeniesienia przycisku Wholesale z góry na lewo. Celem było poprawienie wizualnego wyrównania i skuteczniejsze kierowanie odwiedzających do stron kategorii.

Oto jak zdecydowali się odnowić stronę:

przez VWO Wynik: Ten test zwiększył liczbę wizyt w celu złożenia zamówienia o 26% i poprawił współczynnik klikalności dla przycisku "Sprzedaż hurtowa" dla przycisku "Sprzedaż hurtowa".

Beckett Simonon

Beckett Simonon to sklep internetowy z ręcznie wykonanymi butami skórzanymi. Dba o etyczne standardy biznesowe i zrównoważony rozwój.

Problem: Firma chciała zwiększyć swoje współczynniki konwersji i skuteczność płatnego pozyskiwania klientów. Ich wersja kontrolna była jak każda inna strona docelowa eCommerce.

przez Marquiz Rozwiązanie: Po jakościowej analizie strony internetowej, firma włączyła komunikaty podkreślające ich zrównoważone praktyki biznesowe, koncentrując się na jakości produktu.

Odmianą okazała się następująca strona:

Wynik: Strony internetowe z komunikatami podkreślającymi odpowiedzialność etyczną i zrównoważony rozwój. Również produkty odnotowały ogromny 5% wzrost współczynnika konwersji i roczny zwrot z inwestycji w wysokości 237%.

World Wildlife Federation

World Wildlife Federation to organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną dzikiej przyrody i zagrożonych gatunków. Zajmuje się również bardziej znaczącymi globalnymi zagrożeniami, takimi jak zmiany klimatu, kryzys żywnościowy i wodny itp.

Problem: Chcieli skupić się na zwiększeniu miesięcznej subskrypcji newslettera.

Ich strona zapisu do newslettera wyglądała następująco:

przez Marquiz Rozwiązanie: Zespół wprowadził dwie proste zmiany w formularzu zapisu: dodali podgląd newslettera po prawej stronie, aby pomóc użytkownikom zrozumieć, na co się zapisują, i przenieśli przycisk CTA ze środka na lewą stronę, aby lepiej dopasować go do ścieżki wizualnej użytkownika.

To był wariant, który stworzyli:

Wynik: Różnica między rejestracjami tych dwóch wersji wyniosła aż 83% .

2. Przykłady testów A/B dla e-maili

Następny jest scenariusz testowania A/B e-maili, który pokazuje, jak najprostsze zmiany w e-mailach mogą zaangażować więcej użytkowników

MailerLite

MailerLite, firma zajmująca się e-mail marketingiem, regularnie przeprowadza testy A/B linii tematycznych, aby zachować konkurencyjność i określić najskuteczniejsze strategie zaangażowania.

Problem: Teams chciał sprawdzić, czy ich subskrybenci lubią krzykliwe i żargonowe linie tematyczne, czy też wystarczą im wyczyszczone i zwięzłe informacje. Stworzyli hipotezę podzielonego testu dla tego eksperymentu.

Rozwiązanie: Firma wysłała różne wersje tematów do różnych odbiorców, aby przetestować tę hipotezę. Miarą powodzenia w tym teście była liczba kliknięć w link do artykułu po otwarciu wiadomości przez subskrybentów. Oto jak to wyglądało:

przez MailerLite Wynik: Z eksperymentu jasno wynikało, że odbiorcy preferowali wyczyszczone i zwięzłe tematy wiadomości .

3. Przykłady testów A/B w mediach społecznościowych

Te studia przypadków w mediach społecznościowych pokażą, jak testy A/B sprawdzają się w strategii marketingu cyfrowego.

Vestiaire

Vestiaire to globalny rynek luksusowych elementów mody.

Problem: Chcieli szerzyć świadomość swojej nowej funkcji zakupów bezpośrednich na TikTok. Ich celem było również zwiększenie świadomości wśród pokolenia Z.

Rozwiązanie: Agencja marketingu cyfrowego Vestiaire zwróciła się do ośmiu różnych influencerów, aby stworzyli zawartość z różnymi wezwaniami do działania zgodnymi z celami marki. Agencja dała tym influencerom rozszerzenie swobody twórczej w celu opracowania zakresu różnych postów w mediach społecznościowych.

przez Influencer MarketingHub Wynik: Te posty doprowadziły do ponad 1000 organicznych instalacji dla Vestiaire . Co więcej, wykorzystali najlepiej działające kreacje i zaczęli wyświetlać je jako płatne reklamy. Wynikiem tego było ponad 4000 instalacji przy 50% redukcji kosztu jednej instalacji.

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group to luksusowa grupa hotelowa założona w Hiszpanii. Posiada kilka luksusowych obiektów na całym świecie, oferując swoim klientom niestandardowe usługi na najwyższym poziomie.

Problem: Chcieli eksperymentować z rozwojem swojego biznesu przy użyciu funkcji mnożnika ofert Meta i kampanii zakupowej Advantage+.

Rozwiązanie: Przeprowadzili oni test A/B, jeden ze zwykłą kampanią zakupową Advantage+, a drugi z mnożnikami stawek oprócz kampanii zakupowej Advantage+. W obu kampaniach wykorzystano reklamy foto i wideo z równą dystrybucją wydatków na reklamę. Oba ustawienia prezentowały oferty promocyjne i były wyświetlane dorosłym w USA.

Wynik: Test trwał 15 dni, a grupa hoteli odkryła, że ich kampanie zakupowe Advantage+ najlepiej funkcjonują samodzielnie. Wykazały one o 84% wyższy zwrot z wydatków na reklamę, o 50% niższy koszt zakupu i dwukrotnie większą liczbę zakupów

La Redoute

La Redoute to francuska marka mebli i dekoracji wnętrz znana ze stylowych i zrównoważonych projektów, które mają na celu poprawę życia rodzinnego klientów.

Problem: Marka chciała dotrzeć do nowych odbiorców i zwiększyć sprzedaż online.

Rozwiązanie: Agencja marketingowa La Redoute współpracowała z popularnymi twórcami, aby zaprojektować reklamy w stylu dostosowanym do mediów społecznościowych. Twórcy wykorzystali efekty wizualne, muzykę i opowiadanie historii, aby reklamy były angażujące, powiązane i przyjemne dla docelowych odbiorców

Następnie agencja przeprowadziła testy A/B swoich zwykłych kampanii Advantage+ i reklam w mediach społecznościowych w porównaniu ze stylowymi reklamami "języka bębnów" i zmodernizowała swoje kampanie.

Wynik: Reklamy prowadzone przez twórców zwiększyły obecność La Redoute w mediach społecznościowych i sprzedaż. W ciągu 35 dni reklamy "język kołowrotków" doprowadziły do 51% wzrost zwrotu z wydatków na reklamę , 35% więcej zakupów, 26% niższy koszt zakupu i 37% wzrost liczby wyświetleń na rolkach i historiach.

4. Przykłady mobilnych testów A/B

Na koniec, oto kilka przykładów testów dzielonych w aplikacjach mobilnych i stronach internetowych zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych.

Simply

Simply to aplikacja mobilna, która pomaga ludziom uczyć się różnych instrumentów muzycznych w zabawny i prosty sposób.

Problem: Celem było zwiększenie sprzedaży poprzez modernizację ekranu zakupów. Potencjalny problem polegał na tym, że CTA nie wyróżniało się wystarczająco. Dodatkowo, białe ikony nie przekładały się na znaczące spostrzeżenia, a poziome rozmieszczenie nie było przyjazne dla użytkownika.

Oto jak wyglądała ich istniejąca strona:

przez Medium Rozwiązanie: Stworzyli wiele opcji na ekranie zakupu z referencjami w formie wideo lub cytatów i zmniejszyli liczbę kliknięć do zakupu. Ponadto lista spostrzeżeń była pionowa w nowych projektach:

przez Medium Rezultat: Od pierwszego dnia ściśle monitorowali wyniki, ale czekali z ich analizą, aż będą mieli wystarczająco dużą próbkę. Gdy były już gotowe, ich analiza wykazała, że w wyniku nowego projektu uzyskano 10% wzrost zakupów .

Hospitality Net

Hospitality Net to system rezerwacji hoteli, który pozwala użytkownikom rezerwować hotele online za pośrednictwem pulpitu lub urządzeń mobilnych.

Problem: Po pandemii wzrosła liczba rezerwacji mobilnych. Aby wykorzystać ten wzrost, firma chciała przetestować dwie wersje swojego mobilnego systemu rezerwacji: "uproszczoną" i "dynamiczną"

Oto szybkie porównanie ich "uproszczonych" i "dynamicznych" modeli rezerwacji:

przez Hospitality Net Rozwiązanie: Do przeprowadzenia testu użyto przekierowania typu A/B. Wszystkie sesje zostały równo podzielone między uproszczony i dynamiczny silnik rezerwacji. Test trwał 34 dni, podczas których zebrano dane z 113 617 sesji.

Wynik: Firma spodziewała się 10-15% różnicy we współczynnikach konwersji między dwoma silnikami rezerwacji. Jednak dynamiczny silnik rezerwacji wykazał 33% wzrost konwersji .

Typowe błędy w testach A/B, których należy unikać

Testy A/B wymagają znacznego wysiłku i zasobów. Frustrujące jest nieosiągnięcie pożądanych wyników z powodu błędów, których można uniknąć. Przejdźmy przez kilka typowych błędów popełnianych przez interesariuszy, aby pomóc Ci ich uniknąć.

Przedwczesne decyzje

Wielu menedżerów nie czeka, aż test się zakończy. Ponieważ mają widok na wyniki w czasie rzeczywistym, często podejmują pochopne decyzje, aby zaoszczędzić czas. Może to skutkować decyzjami opartymi na połowicznie sprawdzonych informacjach.

Nieskoncentrowany wybór metryk

Jeśli spojrzysz na wiele wskaźników naraz, zaczniesz tworzyć fałszywe korelacje. Idealny projekt testu pozwala wybrać tylko ważne metryki do śledzenia . Jeśli zdecydujesz się mierzyć wiele wskaźników, ryzykujesz, że zaobserwujesz losowe wahania. Istnieje również ryzyko, że skupisz się na konkretnej zmiennej i zwrócisz uwagę na potencjalnie nieistotne zmiany.

Niewystarczające ponowne testowanie

Niewiele firm przeprowadza ponowne testy. Wiele z nich ma tendencję do wierzenia, że ich wyniki są prawidłowe. Nawet przy wysokiej istotności statystycznej, niektóre wyniki mogą być fałszywie pozytywne.

Przeprowadzanie ponownych testów może być przyjemnie skomplikowane, ponieważ menedżerowie zwykle nie chcą podważać swoich wcześniejszych ustaleń. Jednak im więcej testów A/B przeprowadzisz, tym większa szansa, że przynajmniej jeden z wyników będzie błędny.

Zamień spostrzeżenia w efekty dzięki testom A/B i ClickUp

Testy A/B mogą dać ci znaczną przewagę nad konkurencją. Każde powodzenie testu pomaga zbliżyć się do niestandardowych klientów. Z każdą iteracją dowiadujesz się, co działa najlepiej z Twoimi celami.

ClickUp oferuje obszerne pulpity i szablony do optymalizacji procesu testów A/B poprzez monitorowanie spostrzeżeń i wizualizację wyników. Daje to więcej przestrzeni na skupienie się na zadaniach, które wymagają mocy umysłu.

Funkcje takie jak ClickUp Chat mogą zwiększyć wydajność, działając jako obszar roboczy i kanał komunikacji. Załóż darmowe konto ClickUp już dziś, aby korzystać z najlepszych w swojej klasie narzędzi i rozwijać swój Business!