10 darmowych szablonów raportów ClickUp i Google Analytics

Czy Twoje biurko jest zagraconie karteczkami samoprzylepnymi i wydrukami, z których każda zawiera tajemnicze wiadomości? Czy spędzasz godziny zmagając się z arkuszami kalkulacyjnymi, desperacko próbując znaleźć sygnał wśród szumu? Brzmi znajomo, prawda?

Firmy na całym świecie zmagają się z problemem znalezienia informacji, które pomogą im podejmować decyzje w morzu danych. Ale jest nadzieja — szeroka gama narzędzi analitycznych i szablonów, które pozwalają uzyskać wartościowe informacje biznesowe bez żmudnego, ręcznego wysiłku.

Niezależnie od tego, czy chcesz zmierzyć wydajność swojej strony internetowej lub konkurencji, kwartalne wyniki biznesowe czy wydajność produktu, dostępne są gotowe szablony, które zautomatyzują i ułatwią Twoje zadanie.

Zapoznaj się z różnymi bezpłatnymi szablonami analitycznymi od Google i ClickUp.

Czym są szablony analityczne?

Szablony analityczne umożliwiają przedstawienie danych w standardowym formacie wizualnym, co ułatwia ich interpretację. Szablony analityczne można wykorzystać w różnych funkcjach biznesowych, takich jak sprzedaż, marketing, obsługa klienta, finanse, analityka produktów itp., aby przyspieszyć comiesięczne raportowanie.

Oni mogą Ci pomóc:

Zapewnij uporządkowane podejście do pracy i unikaj przeoczeń

Zapewnia spójny format danych, szczególnie w większych organizacjach, gdzie wielu analityków pracuje razem nad jednym projektem

Eliminuje powtarzalne zadania, takie jak porządkowanie danych, pozwalając Ci skupić się na analizie danych wysokiego poziomu i podejmowaniu decyzji

Udostępnij dane wszystkim członkom zespołu. Menedżer produktu może korzystać z szablonów analitycznych, aby śledzić wskaźniki KPI zarządzania produktami lub oceniać potrzeby klientów i planować wymagania dotyczące produktów

Czym charakteryzuje się dobry szablon analityczny?

Szablon analityczny można wykorzystać praktycznie w każdym procesie biznesowym. Ale jak wybrać szablon analityczny dla swojej firmy? Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w podjęciu decyzji.

Określ swoje potrzeby: Po ustaleniu celu będziesz mógł wybrać szablon, który najlepiej do niego pasuje

Łatwość użytkowania: Pamiętaj, że analitycy biznesowi niekoniecznie są ekspertami technicznymi. Wybierz więc szablon, który jest łatwy w użyciu, nawet dla osób nieposiadających wiedzy technicznej

Elastyczność i dostosowywanie: Chociaż szablon analityczny stanowi podstawę do tworzenia raportów, należy mieć możliwość dostosowania go do własnych wymagań. Wybierz szablon, który zapewnia elastyczność i możliwość dostosowywania

Przejrzysta wizualizacja: Jednym z kluczowych wymagań szablonów analitycznych jest to, jak dobrze przedstawiają złożone dane. Wybierz szablon, który oferuje przejrzystą wizualizację danych

10 darmowych szablonów analitycznych dla każdej firmy

Chociaż szablony mogą być używane w każdej firmie i funkcji, w przypadku analityki nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich!

Wybraliśmy więc 10 naszych ulubionych darmowych szablonów analitycznych wyposażonych w najlepsze funkcje, niezbędne elementy i linki do pobrania, abyś mógł od razu zacząć pracę.

Gotowi? Zaczynamy 🚀

1. Szablon ClickUp Analytics

Pobierz ten szablon Zarządzaj wszystkimi wskaźnikami mediów społecznościowych w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp Social Media Analytics

Szablon ClickUp Social Media Analytics jest niezbędny dla Twojego zespołu marketingowego, jeśli planujesz zbudować silną obecność swojej firmy w mediach społecznościowych. Dzięki w pełni konfigurowalnym podkategoriom możesz dostosować szablon do swoich potrzeb, niezależnie od branży.

Tabela wydajności to przydatna funkcja szablonu. Zapewnia widok z lotu ptaka na parametry, które wymagają poprawy, oraz te, które spełniają oczekiwania.

Możesz również śledzić trendy w mediach społecznościowych oraz monitorować kanały, które osiągają dobre wyniki, a także te, które wymagają poprawy, co pozwala odpowiednio dostosować strategie marketingowe.

Szczegółowe podkategorie tego szablonu pomogą Ci lepiej zrozumieć grupę docelową i dostosować kampanie.

2. Szablon ClickUp do śledzenia kampanii i analizy

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp do śledzenia i analizy kampanii, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kampanii

Poprzedni szablon stanowi dobrą podstawę do skonfigurowania analizy mediów społecznościowych, ale dzięki szablonowi ClickUp do śledzenia i analizy kampanii możesz jeszcze głębiej zbadać swoje kampanie.

Jest to aplikacja szablonów poziomu średniozaawansowanego z czterema typami widoku — widok listy, widok kalendarza, widok dokumentu i widok osi czasu na jednym ekranie. Ten skonsolidowany widok pozwala nadać priorytety najważniejszym zadaniom i zaoszczędzić czas.

Jednak największą zaletą tego szablonu jest 10 opcji pól niestandardowych, które umożliwiają śledzenie budżetu, kosztu pozyskania klienta (CPA), cyklu konwersji gotówki (CCC), kliknięć i konwersji. Dzięki temu masz szczegółowy wgląd w budżet, wydatki i ogólną skuteczność marketingową w jednym widoku.

3. Szablon raportu kampanii ClickUp

Pobierz ten szablon Generuj i edytuj swój pierwszy raport kampanii dzięki szablonowi raportu kampanii ClickUp

Szablon raportu kampanii ClickUp stanowi podstawę do generowania pierwszych niestandardowych raportów kampanii w reprezentacyjnym formacie.

Możesz go używać, aby uzyskać szybki przegląd wszystkich kosztów, przychodów, konwersji i kliknięć z jednego pulpitu. Zapewnia również informacje oparte na kanałach, w tym koszty reklam Google, wydatki na reklamy i skuteczność reklam, dzięki czemu wiesz, który kanał działa dobrze, a który wymaga Twojej uwagi.

Skorzystaj z widoku tabeli, aby zrozumieć skuteczność kampanii w różnych kanałach. Widok ten zawiera również zestawienie wyświetleń, kliknięć na koszt, konwersji i kosztu kliknięcia dla każdego kanału, dzięki czemu wszystkie informacje są dostępne w jednym widoku, niezależnie od liczby prowadzonych kampanii.

Jeśli jesteś agencją prowadzącą wiele kampanii dla swoich klientów, z pewnością spodoba Ci się praca z tym szablonem.

4. Szablon raportu analizy danych ClickUp

Pobierz ten szablon Przedstaw wszystkie swoje raporty analityczne w reprezentacyjnym formacie dzięki szablonowi raportu analizy danych ClickUp

Szablon raportu analizy danych ClickUp zawiera wszystkie zasoby potrzebne do analizy dowolnych danych biznesowych.

Niezależnie od tego, czy Twój zespół sprzedaży potrzebuje prognoz, czy też chcesz przeprowadzić analizę na potrzeby podejmowania kluczowych decyzji biznesowych, ten szablon okaże się przydatny.

Szablon zawiera niestandardowe statusy, które pozwalają śledzić różne etapy projektów analizy danych. Możesz kategoryzować dane i dodawać do nich atrybuty, aby uzyskać większą widoczność dzięki niestandardowym polom.

Widoki niestandardowe pozwalają tworzyć cykle pracy w formie listy, wykresu Gantta, obciążenia pracą i kalendarza, co pozwala lepiej wizualizować dane.

Gdy dane znajdą się w pożądanym cyklu pracy, skorzystaj z zaawansowanych funkcji ClickUp, takich jak ClickUp Clips do nagrywania ekranu lub ClickUp Automations, aby udostępnić zasoby zespołowi i współpracować.

5. Szablon raportu marketingowego ClickUp

Pobierz ten szablon Skorzystaj z tego szablonu raportu marketingowego ClickUp i porzuć wszystkie inne szablony

Rozumiemy trudności, z jakimi borykają się marketerzy. Tworzenie kampanii, śledzenie wskaźników klientów, konwersji, tworzenie materiałów wizualnych i raportów to ogrom pracy!

Właśnie dlatego stworzyliśmy ten szablon, który pokochasz za każdym razem, gdy będziesz potrzebować zmierzyć skuteczność dowolnej kampanii. Dzięki szablonowi raportu marketingowego ClickUp możesz tworzyć projekty raportów marketingowych i zarządzać nimi, ustalając jasne cele, przypisując zadania i współpracując z interesariuszami.

Kompleksowe funkcje wizualizacji szablonu pozwolą Ci skutecznie monitorować postępy, na bieżąco informować kluczowych interesariuszy i generować kompleksowe raporty. Jeśli na przykład chcesz wyświetlić swoje projekty w widoku opartym na osi czasu lub kalendarzu, wybierz widok Kalendarz w szablonie.

Ten szablon może być szczególnie pomocny podczas wizualizacji kluczowych wskaźników efektywności marketingowej, takich jak odwiedziny strony internetowej, dane demograficzne klientów i wyniki sprzedaży. Możesz użyć pulpitów ClickUp lub widoku tabeli, aby stworzyć własny, dostosowany do potrzeb zespołu widok.

6. Raport ClickUp dotyczący wskaźników mediów społecznościowych

Pobierz ten szablon Zmierz wszystkie wskaźniki mediów społecznościowych w jednym raporcie ClickUp Social Media Metrics Report

Dla marketerów mediów społecznościowych, którzy muszą śledzić wszystkie kampanie w mediach społecznościowych, czy to Facebook Insights, czy Twitter, raport ClickUp Social Media Metrics pomoże Ci zachować kontrolę nad wszystkimi wskaźnikami KPI marketingowymi. Możesz śledzić, analizować i optymalizować wyniki każdej kampanii dzięki zaawansowanej analizie wizualnej.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz 10 kampanii na jednej platformie, czy na 6 platformach, ten szablon pozwala łatwo mierzyć powodzenie i porównywać raporty wydajności. Szablon umożliwia tworzenie zadań z niestandardowymi statusami, takimi jak zakończone, w trakcie przeglądu, do zrobienia itp., dzięki czemu można łatwo śledzić postępy w realizacji wskaźników.

Jednak główną zaletą tego szablonu są pola niestandardowe, w których dostępnych jest 10 różnych atrybutów niestandardowych, takich jak obserwujący, członkowie, odwiedziny profilu, wskaźnik promotorów netto, wskaźnik amplifikacji i działania po kliknięciu, które pozwalają zapisać istotne informacje o wynikach w mediach społecznościowych i łatwo wizualizować dane.

Niestandardowe widoki raportów oferują różne opcje wyświetlania, takie jak tabela wskaźników, formularz raportu wskaźników i widok mediów społecznościowych, dzięki czemu wszystkie informacje są łatwo dostępne i dobrze zorganizowane.

7. Miesięczny raport sprzedaży ClickUp

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp, aby zidentyfikować najlepszych agentów sprzedaży, liczbę wykonanych połączeń i współczynnik konwersji

Jeśli jesteś kierownikiem sprzedaży, z pewnością spodoba Ci się szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp, który pomoże Ci śledzić wszystkie rozmowy sprzedażowe przeprowadzane przez Twój zespół każdego miesiąca.

Dzięki temu szablonowi uzyskasz jasny obraz swojej działalności sprzedażowej, co pozwoli Ci przeanalizować, co działa, a gdzie należy podjąć działania. Szablon jest przydatny do identyfikacji najlepszych pracowników, liczby wykonanych połączeń, współczynnika konwersji oraz wpływu na ogólne przychody firmy.

Ten szablon pozwala rejestrować wszystkie kluczowe wskaźniki działalności sprzedażowej, w tym przychody, wydatki oraz zyski/straty. Oferuje zaawansowane formaty wizualne w postaci wykresów i diagramów, dzięki czemu można szybko uzyskać wgląd w dane i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Niestandardowe statusy są przydatne do filtrowania danych dotyczących wyników sprzedaży na podstawie konkretnych etapów procesu kwalifikacji potencjalnych klientów. Ponadto pola niestandardowe umożliwiają kategoryzowanie i dodawanie atrybutów w celu zarządzania wynikami sprzedaży i śledzenia postępów.

Ten przyjazny dla początkujących szablon raportu jest idealny dla nowych i profesjonalnych sprzedawców, którzy chcą mieć wszystkie raporty sprzedaży pod ręką.

8. Szablon wyników analizy danych ClickUp

Pobierz ten szablon Prezentuj wyniki analizy danych w uporządkowany sposób dzięki szablonowi raportu z wyników analizy danych ClickUp

Chcesz przekonać interesariuszy wynikami analizy danych? Skorzystaj z szablonu raportu z analizy danych ClickUp, aby przedstawić swoją sprawę w uporządkowany sposób.

Niezależnie od tego, czy chcesz podkreślić potrzeby użytkowników, zoptymalizować proces, czy nadać priorytet funkcji produktu zidentyfikowanej dzięki analizie danych, potrzebujesz kompleksowego szablonu raportu, który pozwoli Ci przedstawić wyniki analizy odpowiednim interesariuszom w jasny i zwięzły sposób. Właśnie temu służy ten szablon.

Możesz użyć ClickUp Docs, aby zdefiniować problem, metodę badania, a następnie stworzyć cykl pracy , który najlepiej sprawdzi się w Twoim zespole. Skorzystaj z widoku tablicy w szablonie, aby zaprezentować wszystkie trendy danych w bogatym, wizualnym formacie.

Jest to szablon przyjazny dla początkujących, z łatwo dostępnymi menu rozwijanymi, które pomogą Ci lepiej sformatować raport.

9. Szablon Google Analytics 4 Looker Studio autorstwa Porter

za pośrednictwem Porter

Jeśli jesteś menedżerem SEO, który chce mierzyć skuteczność kampanii, lub właścicielem firmy e-commerce, który korzysta z Google Analytics i chce śledzić wydajność swojej witryny, to szablon Google Analytics 4 Studio jest właśnie tym, czego potrzebujesz.

Szablon pomoże Ci przeanalizować ruch w sieci, wyniki kampanii, wydarzenia, strony docelowe i konwersje, aby uzyskać dogłębny wgląd w skuteczność kampanii/strony internetowej.

Na przykład pulpit nawigacyjny jest intuicyjny i pozwala znaleźć odpowiedzi na ważne pytania, takie jak liczba wyświetleń strony i sposoby jej ulepszenia poprzez dodanie bardziej angażujących treści. Można również sprawdzić wartość klienta w całym okresie jego aktywności na stronie. Znajdź wskaźnik powracających użytkowników i klientów, oblicz współczynnik konwersji dla każdego źródła ruchu i wykonaj wiele innych zadań.

10. Szablon raportu Google Analytics autorstwa Agency Analytics

Ten szablon stanowi kompleksowe rozwiązanie, które pozwala usprawnić analizę danych internetowych. Dzięki szablonowi Google Analytics, który łączy podstawowe wskaźniki marketingowe, takie jak konwersje, wskaźniki zaangażowania i sesje internetowe, bez konieczności inwestowania w oprogramowanie do analizy marketingowej, pokochasz ten potężny szablon firmy Agency Analytics.

Wystarczy się zalogować, aby uzyskać dostęp do szablonu, który automatycznie pobiera ważne wskaźniki dotyczące witryny internetowej, aby usprawnić raportowanie i przedstawić je interesariuszom w łatwym do zrozumienia formacie. Szablon zawiera wszystkie kluczowe elementy, które zapewniają interesariuszom pełny wgląd w postępy kampanii marketingowej lub wydajność witryny internetowej.

Szablon pozwala uchwycić kilka kluczowych wskaźników, w tym:

Szczegóły sesji

Całkowita liczba użytkowników

Wskaźnik zaangażowania

Współczynnik odrzuceń

CTR

Dodaj do koszyka

Zakupione elementy

Współczynnik konwersji

ARPU

Pozyskiwanie użytkowników

Dane demograficzne

Lepsza wizualizacja danych dzięki ClickUp

Szablony analityczne mogą być wykorzystywane w każdej firmie i mają nieskończoną liczbę zastosowań. Wszystkie 10 szablonów wymienionych poniżej może przynieść ogromne korzyści przy rozpoczynaniu raportowania i podejmowaniu decyzji opartych na danych.

ClickUp jest przydatny dla każdego zespołu, niezależnie od wielkości i branży. A co najlepsze? Zawiera ponad 100 szablonów dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych. Ponadto jest wyposażony w funkcjonalne narzędzia do tworzenia analiz od podstaw.

A czy wspominaliśmy już, że te szablony są bezpłatne? Zarejestruj się w ClickUp i pobierz je już teraz!