Najlepsze alternatywy dla Clipto AI

Większość zespołów nie zdaje sobie sprawy, że ich narzędzie do transkrypcji stwarza drugi problem: notatki ze spotkań są uwięzione w jednej aplikacji, podczas gdy rzeczywista praca odbywa się w innej. Ponieważ większość rozmów wymaga nagrywania i analizy, zespoły potrzebują narzędzi do transkrypcji, które faktycznie integrują się z ich cyklem pracy, zamiast powiększać rosnącą liczbę niepołączonych aplikacji.

W tym przewodniku przedstawiono 10 alternatyw dla Clipto AI, które rozwiązują różne problemy — od współpracy w czasie rzeczywistym po profesjonalną dokładność — dzięki czemu można znaleźć narzędzie, które faktycznie pasuje do cyklu pracy, zamiast zmuszać użytkownika do dostosowywania się do niego.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Clipto AI

Alternatywy dla Clipto AI to narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję do konwersji mowy na tekst, generowania notatek ze spotkań i transkrypcji audio, które mogą zastąpić Clipto.ai, gdy nie spełnia ono Twoich potrzeb. Możesz szukać alternatywy, jeśli jesteś członkiem zespołu produktowego, który potrzebuje notatek ze spotkań w przepływie bezpośrednio do planów projektowych, twórcą zawartości, który musi edytować audio poprzez edycję tekstu, lub prawnikiem wymagającym gwarantowanej dokładności. Często poszukiwanie alternatywy rozpoczyna się z powodu podstawowego problemu: Twoje obecne narzędzie jest ślepą uliczką dla informacji.

Frustracja narasta, gdy zdajesz sobie sprawę, że transkrypcje spotkań są izolowane w jednej aplikacji, podczas gdy zadania i projekty znajdują się gdzie indziej. Ta rozbieżność zmusza Cię do ręcznego kopiowania i wklejania elementów, decyzji i notatek, co powoduje rozproszenie kontekstu — zespoły tracą 25% tygodnia pracy na wyszukiwanie potrzebnych informacji w niepołączonych aplikacjach, szukanie plików i powtarzanie tych samych aktualizacji na wielu platformach — co powoduje stratę czasu i zwiększa ryzyko błędów. Wahania powodują, że ważne działania następcze giną w natłoku innych spraw, a spójność zespołu ulega pogorszeniu, ponieważ nie ma jednego źródła informacji.

Odpowiednie narzędzie do transkrypcji oparte na AI rozwiązuje ten problem, sprawiając, że transkrypcja staje się częścią połączonego cyklu pracy, a nie samodzielnym wynikiem.

Zanim wybierzesz zamiennik Clipto. ai, zastanów się, czego naprawdę potrzebuje Twój zespół:

Transkrypcja w czasie rzeczywistym a transkrypcja wsadowa: Czy potrzebujesz notatek na żywo podczas spotkania, czy możesz przesłać nagranie później?

Wymagania dotyczące integracji: Czy narzędzie musi automatycznie wysyłać dane do Czy narzędzie musi automatycznie wysyłać dane do oprogramowania do zarządzania projektami , CRM lub kanałów komunikacyjnych?

Progi dokładności: Czy dokładność na poziomie AI jest akceptowalna, czy też potrzebujesz transkrypcji zweryfikowanych przez człowieka do profesjonalnych zastosowań, takich jak postępowania prawne?

Budżet i wielkość zespołu: Czy jesteś pojedynczym użytkownikiem z okazjonalnymi potrzebami, czy też zespołem Enterprise, który co miesiąc musi transkrybować tysiące godzin spotkań?

Alternatywy dla Clipto AI w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Zespoły, które chcą zintegrować transkrypcję z zarządzaniem projektami Wielkość zespołu: od małych zespołów po duże przedsiębiorstwa AI Notetaker, Brain, Clips, tworzenie zadań na podstawie notatek, automatyzacje, ujednolicona przestrzeń robocza Free Forever; możliwość dostosowania niestandardowego dla przedsiębiorstw. Otter. ai Transkrypcja spotkań w czasie rzeczywistym i współpracaWielkość zespołu: małe i średnie zespoły Transkrypcja na żywo, ID mówcy, pytania i odpowiedzi w czacie AI, wspólne zaznaczanie najważniejszych fragmentów, automatyczne dołączanie Freemium, płatne plany od 16,99 USD/użytkownik/miesiąc Fireflies. AI Teams sprzedaży potrzebujące integracji CRM i analizy rozmówWielkość zespołu: Zespoły ds. przychodów Automatyczne dołączanie, streszczenia AI, śledzenie tematów, synchronizacja CRM, archiwa z możliwością wyszukiwania Freemium, płatne plany od 18 USD/użytkownik/miesiąc Descript Twórcy zawartości edytujący podcasty i wideo za pomocą edycji tekstowej Wielkość zespołu: Twórcy, zespoły marketingowe Edycja tekstowa, overdub, Studio Sound, edycja wielościeżkowa, eksport Freemium, płatne plany od 24 USD/użytkownik/miesiąc Transkriptor Wielojęzyczna transkrypcja w zespołach globalnych Wielkość zespołu: zespoły międzynarodowe Ponad 100 języków, automatyczne tłumaczenie, ID mówcy, transkrypcja oparta na przesyłaniu plików. Free poziom, płatne plany od 9,99 USD/miesiąc Rev Profesjonalna dokładność dzięki transkrypcji wykonywanej przez ludziWielkość zespołu: Prawo, medycyna, dziennikarstwo Transkrypcja wykonywana przez człowieka, transkrypcja AI, napisy, napisy w językach obcych 1,99 USD/min transkrypcja wykonywana przez człowieka, płatne plany od 29,99 USD/użytkownik/miesiąc Happy Scribe Cykl pracy związany z tworzeniem napisów i podpisówWielkość zespołu: zespoły zajmujące się tworzeniem wideo i twórcy Redaktor napisów, eksport do wielu formatów, transkrypcja wykonywana przez człowieka, tłumaczenie Bezpłatny poziom, płatne plany od 17 USD/miesiąc Fathom Zespoły sprzedaży, które chcą korzystać z bezpłatnych, Unlimited nagrań z synchronizacją CRMWielkość zespołu: start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa Unlimited nagrywanie, podsumowania AI, synchronizacja CRM, natychmiastowe podsumowania Free Forever, płatne plany od 18 USD/użytkownik/miesiąc Tactiq Transkrypcja oparta na przeglądarce bez botówWielkość zespołu: Zespoły dbające o prywatność Rozszerzenie Chrome, transkrypcja w czasie rzeczywistym w pasku bocznym, podpowiedzi AI, eksportowanie Freemium, płatne plany od 12 USD/użytkownik/miesiąc Whisper (OpenAI) Programiści i zespoły dbające o prywatność, które potrzebują lokalnej transkrypcji Wielkość zespołu: zespoły techniczne Lokalne przetwarzanie, transkrypcja wielojęzyczna, otwarte oprogramowanie, możliwość korzystania w trybie offline. Free (open source), API od 0,006 USD/min

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla Clipto AI

Poniższe narzędzia stanowią najlepsze alternatywy dla Clipto AI w różnych przypadkach użycia. Każde z nich zostało ocenione pod kątem dokładności transkrypcji, możliwości integracji, funkcji AI oraz funkcjonalności współpracy zespołowej, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego cyklu pracy.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które chcą zintegrować transkrypcję AI z zarządzaniem projektami)

Zamień każdą rozmowę telefoniczną w zadania i decyzje, korzystając z ClickUp AI Meeting Notetaker.

Czy Twój zespół ma dość tego, że notatki ze spotkań giną w jednej aplikacji, podczas gdy rzeczywista praca odbywa się w innej? Rozproszenie narzędzi znacznie obniża wydajność, zmuszając Cię do ciągłego przełączania się między zakładkami i ręcznego kopiowania i wklejania elementów z transkrypcji do narzędzia do zarządzania projektami. Ten żmudny proces jest nie tylko powolny, ale także podatny na błędy ludzkie, co prowadzi do przekraczania terminów i braku koordynacji między zespołami.

Zadbaj o skupienie i organizację swojego zespołu, wprowadzając transkrypcję bezpośrednio do swoich projektów dzięki ClickUp, zintegrowanemu środowisku pracy opartemu na sztucznej inteligencji. Dzięki ClickUp AI Notetaker możesz w pełni zaangażować się w rozmowy przez Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams. Nigdy nie przegapisz żadnego szczegółu podczas spotkań — ClickUp AI Notetaker automatycznie dołącza do rozmów, nagrywa je i transkrybuje, identyfikując rozmówców i generując zwięzłe streszczenia oparte na sztucznej inteligencji.

Uzyskaj transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym i streszczenia oparte na AI dzięki ClickUp AI Notetaker.

Zadbaj o spójność działań swojego zespołu po każdej rozmowie, automatycznie synchronizując transkrypcje, streszczenia i zadania do wykonania w obszarze roboczym ClickUp jako prywatny dokument. Zamień statyczne notatki w przeszukiwalną, przydatną wiedzę dzięki ClickUp Brain. Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi dotyczące wszelkich poprzednich spotkań, ponieważ ClickUp Brain pobiera informacje z transkrypcji, powiązanych zadań i połączonych dokumentów.

Spraw, aby każdy zapis spotkania był przeszukiwalny dzięki ClickUp Brain.

Tworzy to jedno źródło informacji, dzięki czemu decyzje podejmowane podczas spotkań przekładają się bezpośrednio na postępy w realizacji projektu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Uchwyć każdy szczegół bez wysiłku: ClickUp AI Notetaker automatycznie dołącza do zaplanowanych spotkań, aby nagrywać, transkrybować i podsumowywać rozmowy. Rozpoznaje mówców i ClickUp AI Notetaker automatycznie dołącza do zaplanowanych spotkań, aby nagrywać, transkrybować i podsumowywać rozmowy. Rozpoznaje mówców i wyodrębnia elementy , synchronizując wszystko bezpośrednio z Twoim obszarem roboczym, dzięki czemu możesz skupić się na dyskusji, zamiast martwić się o notatki.

Natychmiastowe odpowiedzi, bez konieczności wyszukiwania: ClickUp Brain działa jako asystent wiedzy AI, rozumiejąc kontekst w całym obszarze roboczym. Zadawaj pytania dotyczące poprzednich spotkań i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi z transkrypcji, dokumentów i komentarzy do zadań — bez konieczności przeszukiwania nagrań.

Komunikuj się wizualnie, łatwo korzystaj z materiałów referencyjnych: ClickUp Clips umożliwia nagrywanie i udostępnianie asynchronicznych wiadomości wideo z automatyczną transkrypcją. Omiń niepotrzebne spotkania i wyjaśnij złożone idee wizualnie, a każdy klip stanie się przeszukiwalnym zapisem tekstowym do wykorzystania w przyszłości.

Zautomatyzuj cykl pracy na podstawie rozmów: Automatyzacje ClickUp łączą wyniki transkrypcji bezpośrednio z Twoimi procesami. Automatycznie twórz zadania na podstawie elementów, powiadamiaj członków zespołu, gdy są oni wymienieni w notatkach ze spotkań, lub realizuj projekty w oparciu o decyzje zapisane w transkrypcjach.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Ujednolicony obszar roboczy eliminuje rozproszenie pracy: przepływ informacji uzyskanych podczas spotkań jest bezpośrednio przekształcany w zadania, co ogranicza ręczne przenoszenie informacji między aplikacjami.

AI, która rozumie kontekst Twojej pracy: ClickUp Brain łączy zawartość spotkań z Twoimi projektami, zadaniami i historią obszaru roboczego.

Elastyczność dla zespołów każdej wielkości i każdego cyklu pracy: funkcje transkrypcji i AI dostosowują się do potrzeb Twojego zespołu dzięki funkcje transkrypcji i AI dostosowują się do potrzeb Twojego zespołu dzięki konfigurowalnym widokom i automatyzacjom ClickUp

Wady:

Użytkownicy, którzy dopiero zaczynają korzystać z kompleksowych platform do zarządzania projektami, muszą przejść proces nauki.

Korzystanie z aplikacji mobilnej nie jest identyczne jak korzystanie z aplikacji na komputerze stacjonarnym w przypadku niektórych zaawansowanych funkcji.

Aby zoptymalizować cykl pracy, musisz poświęcić trochę czasu na wstępne ustawienia.

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat ClickUp.

Po wypróbowaniu różnych platform w trakcie mojej kariery jako kierownik projektu mogę powiedzieć, że ClickUp stał się moim ulubionym narzędziem. Jest to bardzo wszechstronne narzędzie, które pozwala mi organizować wszystkie moje projekty w jednym miejscu dzięki wielu przestrzeniom, tablicom i konfigurowalnym widokom. Śledzę nie tylko zadania, ale także dostawców, kampanie i dokumentację, co daje mi całościowy obraz wszystkiego, czym zarządzam. Jedną z sekcji, którą cenię najbardziej, są dokumenty, gdzie mam scentralizowane wszystkie protokoły ze spotkań, co pozwala mi uniknąć korzystania z rozproszonych plików. Szczególnie podoba mi się funkcja AI Notetaker: jako kierownik projektu uważam tę funkcję za bezcenną. Mogę skupić się na sesji bez rozpraszania się robieniem notatek, ponieważ system generuje jasne podsumowania z kluczowymi punktami, zarówno podczas krótkich spotkań, jak i długich, podczas których trudno jest śledzić cały wątek...

Po wypróbowaniu różnych platform w trakcie mojej kariery jako kierownik projektu mogę powiedzieć, że ClickUp stał się moim ulubionym narzędziem. Jest to bardzo wszechstronne narzędzie, które pozwala mi organizować wszystkie moje projekty w jednym miejscu dzięki wielu przestrzeniom, tablicom i konfigurowalnym widokom. Śledzę nie tylko zadania, ale także dostawców, kampanie i dokumentację, co daje mi całościowy obraz wszystkiego, czym zarządzam. Jedną z sekcji, którą cenię najbardziej, są dokumenty, gdzie mam scentralizowane wszystkie protokoły ze spotkań, co pozwala mi uniknąć korzystania z rozproszonych plików. Szczególnie podoba mi się funkcja AI Notetaker: jako kierownik projektu uważam tę funkcję za bezcenną. Mogę skupić się na sesji bez rozpraszania się robieniem notatek, ponieważ system generuje jasne podsumowania z kluczowymi punktami, zarówno podczas krótkich spotkań, jak i długich, podczas których trudno jest śledzić cały wątek...

📮ClickUp Insight: Odkryliśmy, że 27% respondentów ankiety używa cyfrowych notatników podczas spotkań, a tylko 12% korzysta z notatników AI. Ta różnica jest uderzająca, ponieważ 64% respondentów boryka się z niejasnymi kolejnymi krokami podczas prawie połowy swoich spotkań. ClickUp AI Notetaker zmienia sposób realizacji zadań wynikających ze spotkań! Automatycznie rejestruje wszystkie ważne szczegóły, jasno identyfikuje działania, które należy podjąć, i natychmiast przydziela zadania członkom zespołu, eliminując frustrujące pytania typu „Co zdecydowaliśmy?”. 💫 Rzeczywiste wyniki: zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję zbędnych rozmów i spotkań!

📮ClickUp Insight: Odkryliśmy, że 27% respondentów ankiety używa cyfrowych notatników podczas spotkań, a tylko 12% korzysta z notatników AI. Ta różnica jest uderzająca, ponieważ 64% respondentów ma trudności z określeniem kolejnych kroków podczas prawie połowy spotkań. ClickUp AI Notetaker zmienia sposób realizacji zadań wynikających ze spotkań! Automatycznie rejestruje wszystkie ważne szczegóły, jasno identyfikuje działania, które należy podjąć, i natychmiast przydziela zadania członkom zespołu, eliminując frustrujące pytania typu „Co zdecydowaliśmy?”. 💫 Rzeczywiste wyniki: zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję niepotrzebnych rozmów i spotkań!

2. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym i współpracy na żywo)

Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w szybkim spotkaniu, podczas którego niemożliwe było sporządzenie szczegółowych notatek i aktywne uczestnictwo? Albo gorączkowo piszesz na klawiaturze i tracisz niuanse rozmowy, albo bierzesz aktywny udział, ale wychodzisz ze spotkania z mglistym wspomnieniem tego, co zostało postanowione. To zmusza Cię do ścigania kolegów po fakcie, aby uzupełnić luki, marnując czas wszystkich.

Otter. ai rozwiązuje ten problem, zapewniając doskonałą transkrypcję w czasie rzeczywistym. Funkcja OtterPilot automatycznie dołącza do spotkań na głównych platformach i generuje bieżącą transkrypcję, którą mogą śledzić wszyscy uczestnicy. Dzięki temu możesz pozostać obecny i zaangażowany w dyskusję, mając pewność, że każde słowo jest dokładnie rejestrowane.

Podczas spotkania Ty i Twoi współpracownicy możecie wspólnie zaznaczać kluczowe momenty, dodawać komentarze i przypisywać zadania bezpośrednio w transkrypcji. Po spotkaniu asystent Otter AI Chat pozwala zadawać pytania dotyczące zawartości i uzyskać natychmiastowe odpowiedzi. Chociaż Otter doskonale radzi sobie z rejestrowaniem rozmów, pamiętaj, że nadal będziesz potrzebować oddzielnego narzędzia do zarządzania projektami, aby śledzić prace wynikające z tych spotkań.

Otter. ai Najlepsze funkcje

OtterPilot auto-join: automatycznie dołącza spotkania z kalendarza w Zoom, Teams i Google Meet, tworząc kompleksowy zapis łączący audio, tekst i zawartość wizualną ze slajdów.

Otter AI Chat: Zadawaj pytania dotyczące zawartości spotkania i otrzymuj natychmiastowe odpowiedzi z odniesieniami do konkretnych fragmentów transkrypcji.

Współpraca w czasie rzeczywistym: udostępniaj transkrypcje na żywo członkom zespołu, którzy mogą dodawać komentarze i zaznaczać kluczowe fragmenty podczas spotkania lub po jego zakończeniu.

Otter. ai Zalety i wady

Zalety:

Doskonała dokładność transkrypcji w czasie rzeczywistym dla rozmów w języku angielskim z wyraźnym dźwiękiem.

Intuicyjny interfejs, który wymaga minimalnego szkolenia dla nowych użytkowników.

Wydajna aplikacja mobilna do transkrypcji spotkań osobistych i notatek głosowych.

Wady:

Jakość transkrypcji znacznie spada w przypadku silnych akcentów lub hałasów w tle.

Ograniczone możliwości zarządzania projektami wymagają połączenia z innymi narzędziami.

Free wersja ma ograniczone miesięczne limity transkrypcji.

Ceny Otter. ai

Free Plan: Podstawowy (Free Forever) Pro: 16,99 USD/użytkownik/miesiąc Biznes: 30 USD/użytkownik/miesiąc Przedsiębiorstwo: Niestandardowy

Otter. ai Oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Otter. AI.

Otter zawsze dołącza do spotkań punktualnie i niezawodnie, dzięki czemu jest niezawodnym narzędziem dla naszego zespołu. Jego zdolność do tworzenia jasnych i dokładnych podsumowań pozwala nam powrócić do ważnych punktów bez konieczności ponownego oglądania całego nagrania. Szczególnie pomocna jest dla mnie funkcja zrzutu ekranu, która automatycznie rejestruje kluczowe momenty i ułatwia udostępnianie najważniejszych informacji uczestnikom. Znacznie poprawiło to organizację naszego zespołu i pozwala nam zaoszczędzić czas po każdej rozmowie. Ponadto Otter płynnie integruje się z Kalendarzem Google, dzięki czemu spotkania są dołączane automatycznie, bez konieczności ręcznego wkładu pracy.

Otter zawsze dołącza do spotkań punktualnie i niezawodnie, dzięki czemu jest niezawodnym narzędziem dla naszego zespołu. Jego zdolność do tworzenia jasnych i dokładnych podsumowań pozwala nam powrócić do ważnych punktów bez konieczności ponownego oglądania całego nagrania. Szczególnie pomocna jest dla mnie funkcja zrzutu ekranu, która automatycznie rejestruje kluczowe momenty i ułatwia udostępnianie najważniejszych informacji uczestnikom. Znacznie poprawiło to organizację naszego zespołu i pozwala nam zaoszczędzić czas po każdej rozmowie. Ponadto Otter płynnie integruje się z Kalendarzem Google, dzięki czemu spotkania są dołączane automatycznie, bez konieczności ręcznego wkładu pracy.

3. Fireflies. AI (najlepsze rozwiązanie dla zespołów sprzedaży wymagających integracji z systemem CRM i analizy rozmów)

Twój zespół sprzedaży przeprowadza codziennie dziesiątki rozmów telefonicznych — zespoły uczestniczą obecnie w 192% więcej spotkań niż w 2020 r. — ale gdzie trafiają wszystkie cenne informacje uzyskane podczas tych rozmów? Zbyt często pozostają one uwięzione w nagraniach, zmuszając przedstawicieli handlowych do spędzania godzin na ręcznym wprowadzaniu danych w celu zarejestrowania notatek z rozmów w systemie CRM. Prowadzi to do utraty kontekstu, utraty możliwości podjęcia dalszych działań i sytuacji, w której zespół sprzedaży poświęca więcej czasu na prace administracyjne niż na sprzedaż.

Fireflies. ai zostało zaprojektowane, aby rozwiązać ten konkretny problem zespołów ds. przychodów. To więcej niż tylko narzędzie do transkrypcji; to platforma analizująca rozmowy, która analizuje rozmowy sprzedażowe w celu zidentyfikowania zastrzeżeń klientów, wzmianek o konkurencji i wzorców nastrojów. Asystent Fred AI automatycznie dołącza do spotkań, nagrywa je i transkrybuje, a następnie generuje podsumowania zawierające kluczowe tematy i elementy do podjęcia.

Prawdziwa moc Fireflies. ai tkwi w głębokiej integracji z systemami CRM. Automatycznie przesyła notatki ze spotkań, transkrypcje i zadania do Twoich rejestrów w Salesforce, HubSpot i innych popularnych systemach CRM. Tworzy to kompletną, zautomatyzowaną historię każdej interakcji z klientem, dzięki czemu Twój zespół sprzedaży może skupić się na budowaniu relacji i finalizowaniu transakcji.

Fireflies. ai Najlepsze funkcje

Asystent Fred AI: Generuje kompleksowe streszczenia spotkań zawierające elementy do wykonania, zadane pytania i omówione kluczowe tematy, a także może odpowiadać na pytania dotyczące poprzednich spotkań.

Śledzenie tematów: Skonfiguruj niestandardowe słowa kluczowe, aby monitorować wszystkie spotkania swojego zespołu i otrzymywać powiadomienia, gdy pojawiają się wzmianki o konkurencji lub zastrzeżenia dotyczące cen.

Integracje CRM i współpracy: automatycznie przesyłaj notatki ze spotkań i elementy do wykonania do Salesforce, HubSpot, Slack i innych narzędzi, z których Twój zespół korzysta na co dzień.

Fireflies. ai Zalety i wady

Zalety:

Głębokie integracje CRM, które automatycznie rejestrują aktywność spotkań w rekordach kontaktów.

Funkcje analizy rozmów zapewniają informacje wykraczające poza podstawową transkrypcję.

Hojny Free pakiet pozwala zespołom dokładnie przetestować platformę.

Wady:

Interfejs może wydawać się przeładowany ze względu na dużą liczbę dostępnych funkcji i ustawień.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że bot na spotkaniu czasami nie łączy się z zaplanowanymi połączeniami.

Zaawansowana analityka i dłuższe przechowywanie danych wymagają planów wyższego poziomu.

Ceny Fireflies. ai

Free Plan: Free na zawsze Pro: 18 USD/licencja/miesiąc Business: 29 USD/licencja/miesiąc Enterprise: 39 USD/licencja/miesiąc

Fireflies. AI Oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 10 recenzji)

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Fireflies. AI. Moja organizacja korzysta z tego narzędzia od prawie roku, a jako kierownik zespołu często nie mogę uczestniczyć w wielu rozmowach z klientami jednocześnie. Fireflies znacznie ułatwia mi przeglądanie nagrań rozmów i pełne zrozumienie ich treści. Pomaga mi również w ocenie jakości rozmów, dzięki czemu mogę skontaktować się z klientami, jeśli rozmowa nie spełniła ich oczekiwań. Ponadto umożliwia mi prowadzenie bardziej produktywnych rozmów z podwładnymi i przekazywanie im informacji zwrotnych na temat obszarów, w których mogą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Fireflies. AI.

Moja organizacja korzysta z tego narzędzia od prawie roku, a jako kierownik zespołu często nie mogę uczestniczyć w wielu rozmowach z klientami jednocześnie. Fireflies znacznie ułatwia mi przeglądanie nagrań rozmów i pełne zrozumienie ich treści. Pomaga mi również w ocenie jakości rozmów, dzięki czemu mogę skontaktować się z klientami, jeśli rozmowa nie spełniła ich oczekiwań. Ponadto umożliwia mi prowadzenie bardziej produktywnych rozmów z podwładnymi i przekazywanie im informacji zwrotnych na temat obszarów, w których mogą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.

Moja organizacja korzysta z tego narzędzia od prawie roku, a jako kierownik zespołu często nie mogę uczestniczyć w wielu rozmowach z klientami jednocześnie. Fireflies znacznie ułatwia mi przeglądanie nagrań rozmów i pełne zrozumienie ich treści. Pomaga mi również w ocenie jakości rozmów, dzięki czemu mogę skontaktować się z klientami, jeśli rozmowa nie spełniła ich oczekiwań. Ponadto umożliwia mi prowadzenie bardziej wydajnych rozmów z podwładnymi i przekazywanie im informacji zwrotnych na temat obszarów, w których mogą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.

4. Descript (najlepsze rozwiązanie dla twórców zawartości edytujących podcasty i wideo)

Jeśli kiedykolwiek nagrywałeś podcast lub film, wiesz, że prawdziwa praca zaczyna się po naciśnięciu przycisku „stop”. Czekają Cię godziny żmudnej edycji audio lub wideo, próby poruszania się po skomplikowanym oprogramowaniu, ręczne wycinanie „eee” i „aa” oraz ponowne nagrywanie fragmentów w celu poprawienia prostych błędów. Ten koszmar związany z postprodukcją może trwać dłużej niż samo nagrywanie i stanowi poważną przeszkodę dla wielu początkujących twórców.

Descript to alternatywa dla Clipto AI stworzona dla twórców, którzy potrzebują edytować swoją zawartość, a nie tylko ją transkrybować. Rewolucjonizuje proces edycji, traktując pliki audio i wideo jak dokumenty tekstowe. Aby edytować multimedia, wystarczy edytować transkrypcję; usunięcie słowa powoduje jego usunięcie z pliku audio, a zmiana kolejności zdań powoduje zmianę kolejności odpowiednich klipów wideo.

Dzięki temu edycja jest dostępna dla każdego, kto potrafi korzystać z edytora tekstu. Descript zawiera również zaawansowane funkcje AI, takie jak Overdub, która pozwala sklonować głos w celu poprawienia błędów bez konieczności ponownego nagrywania, oraz Studio Sound, która poprawia jakość dźwięku za pomocą jednego kliknięcia. Jest to kompletny pakiet produkcyjny dla wszystkich twórców zawartości, w tym podcasterów, youtuberów i zespołów marketingowych.

Najlepsze funkcje Descript

Edycja audio/wideo oparta na tekście: edytuj swoje nagrania, po prostu edytując transkrypcję, dzięki czemu profesjonalna edycja jest dostępna dla każdego.

Klonowanie głosu metodą overdub: Wytrenuj model AI na podstawie swojego głosu, aby generować nowe nagrania audio brzmiące jak Twój głos, idealne do poprawiania błędów lub dodawania zapomnianych kwestii.

Poprawa jakości dźwięku w studiu: automatycznie popraw jakość dźwięku, usuwając szumy tła, echo i inne artefakty jednym kliknięciem.

Zalety i wady Descript

Zalety:

Rewolucyjne podejście do edycji, które sprawia, że edycja audio/wideo jest dostępna dla osób niebędących ekspertami.

Kompleksowy zestaw funkcji umożliwia nagrywanie, transkrypcję, edycję i publikację w jednym narzędziu.

Aktywny rozwój z częstymi aktualizacjami funkcji i ulepszeniami.

Wady:

Aplikacja wymagająca znacznych zasobów i mocy obliczeniowej komputera.

Krzywa uczenia się dla użytkowników niezaznajomionych z koncepcjami produkcji mediów

Dokładność transkrypcji zależy od jakości dźwięku i wyrazistości głosu mówcy.

Ceny Descript

Plan Free Hobbyista: 24 USD/osoba/miesiąc Twórca: 35 USD/osoba/miesiąc Biznes: 65 USD/osoba/miesiąc Przedsiębiorstwo: niestandardowy

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Descript. Podoba mi się, jak łatwo jest wrzucić wideo i audio do Descript. Przyspiesza to proces i zapewnia świetny początek postu lub szczegółów, które mogę następnie rozbudować, korzystając z własnej wiedzy. Jest to naprawdę przydatne do tworzenia transkrypcji i postów na LinkedIn, a także używam tego do generowania najważniejszych fragmentów podcastów. Początkowe ustawienia były łatwe, dzięki czemu całe doświadczenie przebiegło płynnie.

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Descript.

Podoba mi się, jak łatwo jest wrzucić wideo i plik audio do Descript. Przyspiesza to proces i zapewnia świetny początek postu lub szczegółów, które mogę następnie rozbudować, korzystając z własnej wiedzy. Jest to naprawdę przydatne do tworzenia transkrypcji i postów na LinkedIn, a także używam tego do generowania najważniejszych fragmentów podcastów. Początkowe ustawienia były łatwe, dzięki czemu całe doświadczenie przebiegło płynnie.

Podoba mi się to, jak łatwo można wrzucić wideo i plik audio do Descript. Przyspiesza to proces i daje świetny początek postu lub szczegółów, które mogę potem rozwinąć, korzystając z własnej wiedzy. Jest to naprawdę przydatne do tworzenia transkrypcji i postów na LinkedIn, a ja używam tego też do generowania najważniejszych fragmentów podcastów. Początkowe ustawienia były łatwe, dzięki czemu całe doświadczenie przebiegło płynnie.

5. Transkriptor (najlepszy do wielojęzycznych transkrypcji i tłumaczeń)

Kiedy Twój zespół działa globalnie, bariery językowe mogą stanowić ogromną przeszkodę. Przeprowadzanie wywiadów, organizowanie spotkań i analizowanie opinii klientów w wielu językach często wymaga korzystania z wielu drogich usług i zawodnych narzędzi tłumaczeniowych. Spowalnia to cykl pracy i może prowadzić do opóźnień lub całkowitej utraty cennych informacji z rynków międzynarodowych.

Transkriptor to alternatywa dla Clipto AI przeznaczona dla zespołów pracujących ponad barierami językowymi. Obsługuje transkrypcję ponad 100 języków, co czyni go potężnym narzędziem dla międzynarodowych organizacji i badaczy. Możesz przesłać wcześniej nagrane pliki audio lub wideo lub nagrywać bezpośrednio na platformie, aby uzyskać transkrypcję.

Platforma zawiera również funkcję automatycznego tłumaczenia, która pozwala konwertować transkrypcję z jednego języka na inny bez opuszczania aplikacji. Chociaż nie zastępuje to profesjonalnego tłumaczenia wykonywanego przez człowieka, stanowi solidny punkt wyjścia do zrozumienia zawartości w nieznanych językach. Identyfikacja mówców dodatkowo pomaga w rozróżnianiu wielu głosów w rozmowie, co jest niezbędne do organizowania wielojęzycznych wywiadów lub dyskusji panelowych.

Najlepsze funkcje Transkriptor

Wsparcie dla ponad 100 języków: transkrybuj pliki audio i wideo w ponad 100 językach, dzięki czemu narzędzie to jest odpowiednie dla międzynarodowych zespołów i badaczy.

Automatyczne tłumaczenie: Konwertuj transkrypcje z jednego języka na drugi w ramach platformy, aby szybko zrozumieć zawartość.

Identyfikacja mówców: automatyczne wykrywanie i nadanie etykiet różnym mówcom w nagraniach z udziałem wielu osób, nawet w różnych językach.

Zalety i wady Transkriptor

Zalety:

Rozszerzone wsparcie językowe przewyższa większość konkurentów w dziedzinie transkrypcji.

Prosty interfejs skupiony na podstawowych funkcjach transkrypcji

Rozsądna dokładność dla głównych języków świata przy czystym dźwięku

Wady:

Jakość tłumaczenia różni się znacznie w zależności od pary językowej.

Ograniczone opcje integracji w porównaniu z konkurentami skupiającymi się na spotkaniach

Dokładność znacznie spada w przypadku mniej popularnych języków i dialektów.

Ceny Transkriptor

Plan Free Lite: 9,99 USD/miesiąc Pro: 19,99 USD/miesiąc Team: 30 USD/licencja

Oceny i recenzje Transkriptor

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Transkriptor. Transkriptor jest niezwykle przydatny do szybkiego i dokładnego przekształcania nagrań audio na tekst. Regularnie pracuję z wywiadami i nagraniami spotkań, a to narzędzie pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Interfejs jest prosty i łatwy w użyciu, a ja naprawdę doceniam to, jak dobrze radzi sobie z różnymi akcentami i czystością mowy. Stało się ono nieodzowną częścią mojego cyklu pracy.

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Transkriptor.

Transkriptor jest niezwykle przydatny do szybkiego i dokładnego przekształcania nagrań audio na tekst. Regularnie pracuję z wywiadami i nagraniami spotkań, a to narzędzie pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Interfejs jest prosty i łatwy w użyciu, a ja naprawdę doceniam to, jak dobrze radzi sobie z różnymi akcentami i czystością mowy. Stało się ono nieodzowną częścią mojego cyklu pracy.

Transkriptor jest niezwykle przydatny do szybkiego i dokładnego przekształcania nagrań audio na tekst. Regularnie pracuję z wywiadami i nagraniami spotkań, a to narzędzie pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Interfejs jest prosty i łatwy w użyciu, a ja naprawdę doceniam to, jak dobrze radzi sobie z różnymi akcentami i czystością mowy. Stało się ono nieodzowną częścią mojego cyklu pracy.

6. Rev (najlepszy pod względem profesjonalnej dokładności z opcją transkrypcji wykonywanej przez człowieka)

W niektórych zawodach „wystarczająca” dokładność nie wchodzi w grę. Jeśli jesteś prawnikiem przygotowującym się do złożenia zeznań, lekarzem dokumentującym notatki dotyczące pacjentów lub dziennikarzem cytującym źródło, pojedyncze nieprawidłowe słowo w transkrypcji może mieć poważne konsekwencje prawne lub etyczne. Standardowe narzędzia do transkrypcji AI, choć imponujące, nie są w stanie zapewnić niemal idealnej dokładności wymaganej w tych sytuacjach o wysokiej stawce.

Rev to alternatywa dla Clipto AI dla użytkowników, którzy nie mogą sobie pozwolić na kompromisy w zakresie dokładności. Wyróżnia się, oferując usługę transkrypcji wykonywaną przez ludzi obok opcji AI. Kiedy wybierzesz transkrypcję wykonywaną przez ludzi, sieć profesjonalnych transkrybentów sprawdzi Twój plik audio, aby dostarczyć transkrypcję z gwarancją dokładności na poziomie 99%. Zapewnia to spokój ducha potrzebny najlepszej sztucznej inteligencji do transkrypcji wideo dla prawników i innych profesjonalistów.

Chociaż transkrypcja wykonywana przez człowieka jest droższa i zajmuje więcej czasu niż transkrypcja AI, jest to jedyny sposób na zapewnienie dokładności słownej w przypadku złożonych nagrań audio z wieloma mówcami, żargonem technicznym lub słabą jakością nagrania. Rev oferuje również usługi tworzenia napisów i podtytułów, co czyni go kompleksowym rozwiązaniem do profesjonalnej transkrypcji i dostępności wideo.

Najlepsze funkcje Rev

Usługi transkrypcji wykonywane przez ludzi: Uzyskaj dostęp do sieci profesjonalnych transkrybentów, którzy dostarczają bardzo dokładne transkrypcje zawartości, w przypadku których AI nie radzi sobie najlepiej.

Opcja transkrypcji AI: W przypadku mniej istotnej zawartości AI Rev zapewnia szybką realizację przy niższych kosztach, dzięki szkoleniu na ogromnym zbiorze danych zawierającym treści transkrybowane przez ludzi.

Usługi związane z napisami i napisami: Oferuje dane powstania plików SRT i VTT, napisy wbudowane oraz napisy w językach obcych, zapewniające dostępność wideo.

Zalety i wady Rev

Zalety:

Opcja transkrypcji wykonywanej przez człowieka zapewnia poziom dokładności, którego AI nie jest w stanie osiągnąć w przypadku złożonej zawartości.

Ugruntowana reputacja na rynku profesjonalnym i Enterprise.

Prosty proces zamawiania bez zobowiązań związanych z subskrypcją.

Wady:

Transkrypcja wykonywana przez człowieka kosztuje znacznie więcej niż w przypadku konkurentów korzystających wyłącznie z AI.

Czas realizacji transkrypcji wykonywanej przez człowieka może sięgać kilku dni.

Ograniczone możliwości transkrypcji w czasie rzeczywistym lub na żywo

Ceny Rev

Plan Free Essentials: 29,99 USD/licencja/miesiąc Pro: 59,99 USD/licencja/miesiąc Nieograniczony: niestandardowy Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem (transkrypcja wykonywana przez człowieka): 1,99 USD/min

Oceny i recenzje Rev

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Rev. Rev to jedna z najsprawniejszych platform transkrypcyjnych dostępnych na rynku. To oprogramowanie działa całkowicie online i charakteryzuje się dokładnością przekraczającą 95%. Zazwyczaj używamy go do konwersji naszych plików wideo i audio na zawartość tekstową, a także do dodawania do nich napisów w razie potrzeby.

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Rev.

Rev to jedna z najsprawniejszych platform transkrypcyjnych dostępnych na rynku. Oprogramowanie to działa całkowicie online i charakteryzuje się dokładnością przekraczającą 95%. Zazwyczaj używamy go do konwersji naszych plików wideo i audio na zawartość tekstową, a także do dodawania do nich napisów w razie potrzeby.

Rev to jedna z najsprawniejszych platform transkrypcyjnych dostępnych na rynku. To oprogramowanie działa całkowicie online i charakteryzuje się dokładnością przekraczającą 95%. Zazwyczaj używamy go do konwersji naszych plików wideo i audio na zawartość tekstową, a także do dodawania do nich napisów w razie potrzeby.

7. Happy Scribe (najlepsze rozwiązanie do cyklu pracy dotyczącego tworzenia napisów i podpisów)

Skończyłeś edytować swoje wideo, ale teraz nadchodzi żmudna część: tworzenie napisów. Ręczne synchronizowanie każdej linii dialogowej, poprawne formatowanie i eksportowanie jako plik SRT lub VTT to czasochłonny proces, którego twórcy wideo nie znoszą. Ta niedogodność często prowadzi do publikowania wideo bez napisów, co sprawia, że są one niedostępne dla dużej części potencjalnych widzów.

Happy Scribe to alternatywa dla Clipto AI stworzona specjalnie w celu rozwiązania tego problemu. Jest zoptymalizowana dla profesjonalistów zajmujących się wideo, którzy potrzebują tworzyć napisy i podpisy, a nie tylko uzyskać surową transkrypcję. Platforma łączy transkrypcję AI z specjalnie zaprojektowanym redaktorem napisów, który usprawnia cały cykl pracy związany z tworzeniem napisów.

Po transkrypcji wideo możesz użyć interaktywnego redaktora Happy Scribe, aby dostosować synchronizację, podzielić lub połączyć segmenty napisów i wyświetlić podgląd zmian w czasie rzeczywistym. Redaktor zajmuje się całym formatowaniem technicznym, dzięki czemu możesz skupić się na czytelności i stylu. Po zrobieniu możesz wyeksportować napisy we wszystkich popularnych formatach lub zapisać je bezpośrednio w pliku wideo.

Najlepsze funkcje Happy Scribe

Interaktywny redaktor napisów: precyzyjnie dostosuj synchronizację napisów, dostosuj podziały segmentów i przeglądaj zmiany w czasie rzeczywistym wraz z wideo.

Wiele formatów eksportu: eksportuj transkrypcje i napisy w formatach kompatybilnych z każdą większą platformą wideo, w tym SRT, VTT i napisami wypalonymi.

Transkrypcja i tłumaczenie przez ludzi: Uzyskaj dostęp do transkrybentów i tłumaczy na tej samej platformie, aby uzyskać profesjonalne produkty o gwarantowanej dokładności.

Zalety i wady Happy Scribe

Zalety:

Stworzone specjalnie do cyklu pracy z wideo, z doskonałymi narzędziami do edycji napisów.

Oferuje wsparcie dla obu rodzajów transkrypcji – AI i wykonywanej przez człowieka – w ramach tej samej platformy.

Przejrzysty, intuicyjny interfejs, który jest łatwy do opanowania.

Wady:

Mniej odpowiednie do transkrypcji spotkań na żywo.

Dokładność transkrypcji AI może się różnić w zależności od jakości dźwięku.

Funkcje współpracy są podstawowe w porównaniu z alternatywami ukierunkowanymi na pracę zespołową.

Ceny Happy Scribe

Plan Free Podstawowy: 17 USD/miesiąc Pro: 29 USD/miesiąc Biznesowy: 89 USD/miesiąc Korporacyjny: niestandardowy

Oceny i recenzje Happy Scribe

G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Happy Scribe. Podoba mi się łatwość obsługi HappyScribe, dzięki czemu ustawienia początkowe są dziecinnie proste. Aplikacja bez problemu radzi sobie z różnymi akcentami i zapewnia szybką, bezproblemową obsługę podczas dodawania napisów do krótkich wideo. Napisy generowane przez AI są imponująco dokładne, co pozwala mi zaoszczędzić czas i wysiłek, zwłaszcza gdy inne aplikacje nie rozpoznają moich typów plików. Bardzo doceniam wydajne funkcje pobierania i zapisywania moich ostatecznych edycji, które zapewniają płynny cykl pracy. Dodatkowo, oferta dziesięciu bezpłatnych minut była niezwykle pomocna, co dodatkowo wpłynęło na moje pozytywne wrażenia z korzystania z HappyScribe.

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Happy Scribe.

Podoba mi się łatwość obsługi HappyScribe, dzięki czemu ustawienia są dziecinnie proste. Aplikacja bez problemu radzi sobie z różnymi akcentami i zapewnia szybką, bezproblemową obsługę podczas dodawania napisów do krótkich wideo. Napisy generowane przez AI są imponująco dokładne, co pozwala mi zaoszczędzić czas i wysiłek, zwłaszcza gdy inne aplikacje nie rozpoznają moich typów plików. Bardzo doceniam wydajne funkcje pobierania i zapisywania moich ostatecznych edycji, które zapewniają płynny cykl pracy. Dodatkowo, oferta dziesięciu bezpłatnych minut była niezwykle pomocna, co dodatkowo wpłynęło na moje pozytywne wrażenia z korzystania z HappyScribe.

Podoba mi się łatwość obsługi HappyScribe, dzięki czemu ustawienia początkowe są dziecinnie proste. Aplikacja bez problemu radzi sobie z różnymi akcentami i zapewnia szybką, bezproblemową obsługę podczas dodawania napisów do krótkich wideo. Napisy generowane przez AI są imponująco dokładne, co pozwala mi zaoszczędzić czas i wysiłek, zwłaszcza gdy inne aplikacje nie rozpoznają moich typów plików. Bardzo doceniam wydajne funkcje pobierania i zapisywania moich ostatecznych edycji, które zapewniają płynny cykl pracy. Dodatkowo, oferta dziesięciu bezpłatnych minut była niezwykle pomocna, co dodatkowo wpłynęło na moje pozytywne wrażenia z korzystania z HappyScribe.

8. Fathom (najlepsze rozwiązanie dla zespołów sprzedaży, które chcą korzystać z Free, nieograniczonych nagrań z synchronizacją CRM)

Twój startup lub mały zespół sprzedaży musi nagrywać i analizować rozmowy telefoniczne, aby poprawić wydajność, ale wysokie koszty subskrypcji większości narzędzi do transkrypcji stanowią poważną przeszkodę. W rezultacie musisz ręcznie sporządzać notatki, tracąc cenne możliwości szkoleniowe i pozwalając, aby ważne informacje o klientach umknęły Twojej uwadze tylko dlatego, że nie stać Cię na odpowiednie oprogramowanie.

Fathom przełamuje tę barierę kosztową, oferując nieograniczoną liczbę nagrań spotkań i transkrypcję całkowicie za darmo. Jest to alternatywa dla Clipto AI dla zespołów sprzedaży, które potrzebują zaawansowanych funkcji bez wysokich kosztów dla przedsiębiorstwa. Sztuczna inteligencja Fathom automatycznie generuje streszczenia i podkreśla kluczowe momenty rozmów, takie jak pytania, zastrzeżenia i działania do podjęcia, umożliwiając przedstawicielom handlowym i menedżerom efektywne przeglądanie rozmów.

Oprócz bogatej oferty bezpłatnej, Fathom zapewnia natywne integracje CRM z Salesforce i HubSpot. Oznacza to, że podsumowania spotkań i notatki z rozmów są automatycznie rejestrowane w odpowiednim rekordzie kontaktu, co eliminuje ręczne wprowadzanie danych i tworzy kompletną historię każdej interakcji. Daje to małym zespołom narzędzia wspomagające sprzedaż, których potrzebują, aby konkurować.

Najlepsze funkcje Fathom

Nieograniczone nagrywanie za darmo: Nagrywaj i transkrybuj nieograniczoną liczbę spotkań bez miesięcznych limitów i opłat z subskrypcji.

Najważniejsze funkcje oparte na AI: automatyczne identyfikowanie i przypisywanie etykiet kluczowych momentów rozmów, co pozwala przejść bezpośrednio do najbardziej istotnych fragmentów.

Natywna synchronizacja CRM: przesyłaj streszczenia spotkań, transkrypcje i elementy zadaniowe bezpośrednio do rekordów kontaktów Salesforce i HubSpot.

Zrozum zalety i wady

Zalety:

Naprawdę bezpłatny, Unlimited poziom dostępu sprawia, że jest on dostępny dla zespołów każdej wielkości.

Zestaw funkcji ukierunkowanych na transkrypcję spotkań bez zbędnej złożoności.

Szybkie przetwarzanie transkrypcji z minimalnym opóźnieniem po zakończeniu spotkań.

Wady:

Ograniczone do zastosowań podczas spotkań — nie można transkrybować przesłanych plików audio.

Mniej integracji niż w przypadku bardziej uznanych konkurentów

Niektóre zaawansowane funkcje analityczne wymagają płatnej aktualizacji.

Zrozum ceny

Plan Free Premium: 20 USD/użytkownik/miesiąc Zespół: 18 USD/użytkownik/miesiąc Business: 28 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5,0/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 5,0/5 (ponad 200 recenzji)

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Fathom. Natknąłem się na to narzędzie podczas rozmowy telefonicznej z kimś i zacząłem je testować, ponieważ wypróbowałem już wiele innych narzędzi. Kilka z nich było dobrych, ale dość skomplikowanych w użyciu... To narzędzie zrobiło na mnie wrażenie i teraz jest standardem podczas wszystkich moich rozmów telefonicznych. Jest bardzo łatwe w użyciu i nie sprawia żadnych problemów. Nie muszę wiele robić, aby dołączyć do spotkań, zarówno tych zaplanowanych w kalendarzu, jak i tych, do których dołączam spontanicznie.

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Fathom.

Natknąłem się na to narzędzie podczas rozmowy telefonicznej z kimś i zacząłem je testować, ponieważ wypróbowałem już wiele innych narzędzi. Kilka z nich było dobrych, ale dość skomplikowanych w użyciu... To narzędzie zrobiło na mnie wrażenie i teraz jest standardem podczas wszystkich moich rozmów telefonicznych. Jest bardzo łatwe w użyciu i nie sprawia żadnych problemów. Nie muszę wiele robić, aby dołączyć do spotkań, zarówno tych zaplanowanych w kalendarzu, jak i tych, do których dołączam spontanicznie.

Natknąłem się na to narzędzie podczas rozmowy telefonicznej z kimś i zacząłem je testować, ponieważ wypróbowałem już wiele innych narzędzi. Kilka z nich było dobrych, ale dość skomplikowanych w użyciu... To narzędzie zrobiło na mnie wrażenie i teraz jest standardem podczas wszystkich moich rozmów telefonicznych. Jest bardzo łatwe w użyciu i nie sprawia żadnych problemów. Nie muszę wiele robić, aby dołączyć do spotkań, zarówno tych zaplanowanych w kalendarzu, jak i tych, do których dołączam spontanicznie.

9. Tactiq (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji w przeglądarce podczas spotkań w Google Meet i Zoom)

Chcesz czerpać korzyści z transkrypcji spotkań, ale zasady bezpieczeństwa Twojej organizacji zabraniają botom stron trzecich dołączania do rozmów. A może po prostu uważasz, że komunikat „AI Notetaker dołącza do spotkania” jest uciążliwy i krępujący dla Twoich klientów. To stawia Cię w trudnej sytuacji, zmuszając do wyboru między zgodnością z przepisami a wydajnością.

Tactiq oferuje sprytne rozwiązanie w postaci lekkiego rozszerzenia przeglądarki. Zamiast bota, Tactiq działa bezpośrednio w przeglądarce Chrome, aby przechwytywać i transkrybować lokalnie rozmowy internetowe Google Meet i Zoom. Takie podejście jest bardziej dyskretne i pozwala ominąć ograniczenia bezpieczeństwa, które blokują dostęp aplikacji zewnętrznych do spotkań.

Rozszerzenie wyświetla transkrypcję w czasie rzeczywistym na pasku bocznym, umożliwiając zaznaczanie ważnych momentów i dodawanie etykiet w trakcie rozmowy. Po zakończeniu rozmowy można skorzystać z podpowiedzi AI, aby wygenerować podsumowania i zadania do wykonania, a następnie wyeksportować transkrypcję do narzędzi takich jak Dokumenty Google lub Notion. Chociaż jest to rozwiązanie mniej zautomatyzowane niż alternatywy oparte na botach, stanowi doskonały wybór dla użytkowników dbających o prywatność.

Najlepsze funkcje Tactiq

Transkrypcja oparta na przeglądarce: działa jako rozszerzenie Chrome, które przechwytuje dźwięk ze spotkania bezpośrednio w przeglądarce, eliminując potrzebę stosowania bota do spotkań.

Wyświetlanie transkrypcji w czasie rzeczywistym: Obserwuj transkrypcję pojawiającą się na pasku bocznym w miarę postępu spotkania i zaznaczaj ważne momenty bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Podpowiedzi i szablony AI: użyj wbudowanych lub niestandardowych podpowiedzi, aby generować streszczenia spotkań, wyodrębniać elementy do wykonania lub tworzyć konkretne wyniki, takie jak wiadomości e-mail z informacjami uzupełniającymi.

Zalety i wady Tactiq

Zalety:

Brak bota do spotkań oznacza brak niezręcznych powiadomień dla uczestników.

Działa natychmiast, bez integracji z kalendarzem i skomplikowanych ustawień.

Lekkie podejście, które nie wymaga znacznych zasobów systemowych.

Wady:

Ograniczone do spotkań w przeglądarce — nie działa z aplikacjami Zoom lub Teams na komputery stacjonarne.

Jakość transkrypcji zależy od możliwości przechwytywania dźwięku przez Twoje urządzenie.

Mniej opcji automatyzacji niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań opartych na botach.

Ceny Tactiq

Plan Free Pro: 12 USD/użytkownik/miesiąc Zespół: 20 USD/użytkownik/miesiąc Biznes: 40 USD/użytkownik/miesiąc Przedsiębiorstwo: niestandardowy

Oceny i recenzje Tactiq

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Tactiq. Taqtics znacznie ułatwia rejestrowanie i podsumowywanie dyskusji w Google Meet. Automatyczne transkrypcje pozwalają zaoszczędzić czas i zapewniają przejrzysty zapis spotkań, co ułatwia dalsze działania i śledzenie postępów.

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Tactiq.

Taqtics znacznie ułatwia rejestrowanie i podsumowywanie dyskusji w Google Meet. Automatyczne transkrypcje pozwalają zaoszczędzić czas i zapewniają przejrzysty zapis spotkań, co ułatwia dalsze działania i śledzenie postępów.

Taqtics znacznie ułatwia rejestrowanie i podsumowywanie dyskusji w Google Meet. Automatyczne transkrypcje pozwalają zaoszczędzić czas i zapewniają przejrzysty zapis spotkań, co ułatwia dalsze działania i śledzenie postępów.

10. Whisper od OpenAI (najlepsze rozwiązanie dla programistów i użytkowników dbających o prywatność, którzy chcą korzystać z lokalnej transkrypcji)

Dla organizacji zajmujących się przetwarzaniem bardzo wrażliwych informacji, takich jak dane dotyczące opieki zdrowotnej, dokumentacja finansowa lub wyniki badań zastrzeżonych, wysyłanie plików audio do zewnętrznej usługi w chmurze w celu transkrypcji po prostu nie wchodzi w grę, niezależnie od zapewnień dotyczących bezpieczeństwa. Stanowi to poważne wyzwanie, ponieważ wydaje się wykluczać prawie wszystkie dostępne na rynku rozwiązania do automatycznej transkrypcji.

Whisper od OpenAI to odpowiedź dla tych użytkowników, którzy zwracają uwagę na kwestie techniczne i prywatność. Nie jest to dopracowana aplikacja, ale model rozpoznawania mowy typu open source, który można uruchomić całkowicie na własnym sprzęcie. Oznacza to, że dane audio nigdy nie opuszczają Twojej kontroli, zapewniając najwyższy możliwy poziom prywatności i bezpieczeństwa danych.

Konfiguracja Whisper wymaga pewnej wiedzy technicznej, ale w zamian otrzymujesz potężny, dokładny system transkrypcji bez bieżących kosztów. Model oferuje wsparcie dla wielu języków i może nawet tłumaczyć audio na język angielski w jednym kroku. Powstał również ekosystem narzędzi innych firm, dzięki którym Whisper jest bardziej dostępny dla osób niebędących programistami, oferując przyjazne dla użytkownika interfejsy, które uruchamiają model lokalnie na Twoim komputerze.

Whisper od OpenAI Najlepsze funkcje

Otwarte oprogramowanie i bezpłatne: model jest całkowicie bezpłatny, bez opłat za minutę lub opłat z subskrypcji.

Przetwarzanie lokalne/na miejscu: Przeprowadzaj transkrypcję całkowicie na własnym sprzęcie, dzięki czemu dane audio nigdy nie opuszczą Twojej infrastruktury.

Wsparcie wielu języków: Whisper, wyszkolony na różnorodnych danych wielojęzycznych, oferuje wsparcie dla transkrypcji i tłumaczenia w wielu językach.

Whisper od OpenAI – zalety i wady

Zalety:

Zakończona prywatność danych dzięki lokalnemu przetwarzaniu

Brak bieżących kosztów po początkowych ustawieniach, niezależnie od ilości transkrypcji.

Aktywna społeczność open source nieustannie ulepsza model.

Wady:

Wymaga wiedzy technicznej do ustawienia i konserwacji.

Brak wbudowanych funkcji automatyzacji spotkań, tworzenia podsumowań lub integracji.

Szybkość przetwarzania zależy od dostępnego sprzętu.

Ceny Whisper od OpenAI

Whisper (lokalny) typu open source: bezpłatne API transkrypcji OpenAI: 0,006 USD/min

Whisper od OpenAI – oceny i recenzje

GitHub: ponad 75 000 gwiazdek

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Whisper od OpenAI. Whisper wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, dzięki czemu nawigacja jest niezwykle łatwa. Płynne wdrożenie go do istniejących systemów jest dziecinnie proste. Obsługa klienta jest godna pochwały, udzielając szybkich odpowiedzi na zapytania. Częstotliwość użytkowania świadczy o jego niezawodności. Chociaż oferuje bogaty zestaw funkcji, łatwość integracji zwiększa jego ogólną atrakcyjność.

Oto, co recenzent G2 ma do powiedzenia na temat Whisper od OpenAI.

Whisper wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, dzięki czemu nawigacja jest niezwykle łatwa. Płynne wdrożenie go do istniejących systemów jest dziecinnie proste. Obsługa klienta jest godna pochwały, szybko odpowiadając na zapytania. Częstotliwość użytkowania świadczy o jego niezawodności. Chociaż oferuje bogaty zestaw funkcji, łatwość integracji zwiększa jego ogólną atrakcyjność.

Whisper wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, dzięki czemu nawigacja jest niezwykle łatwa. Płynne wdrożenie go do istniejących systemów jest dziecinnie proste. Obsługa klienta jest godna pochwały, szybko odpowiadając na zapytania. Częstotliwość użytkowania świadczy o jego niezawodności. Chociaż oferuje bogaty zestaw funkcji, łatwość integracji zwiększa jego ogólną atrakcyjność.

Wybierz odpowiednią alternatywę dla Clipto AI dla swojego zespołu

Zapoznałeś się z dziesięcioma różnymi narzędziami i być może czujesz się nieco przytłoczony. Kluczem do wyboru odpowiedniego narzędzia nie jest tylko porównanie listy funkcji, ale zrozumienie podstawowego cyklu pracy Twojego zespołu i zidentyfikowanie największych punktów tarcia. Czy masz trudności z robieniem notatek w czasie rzeczywistym, czy też problem pojawia się po zakończeniu spotkania?

Najczęstszą pułapką jest przyjęcie rozwiązania punktowego, które rozwiązuje jeden problem, ale stwarza inny. Doskonałe narzędzie do transkrypcji jest bezużyteczne, jeśli jego wyniki są odizolowane od miejsca, w którym faktycznie pracuje Twój zespół. Wybierz rozwiązanie, które zapewnia bezpośrednie połączenie informacji z spotkań z cyklem pracy Twojego zespołu, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

W miarę jak technologia transkrypcji AI staje się powszechna, prawdziwym czynnikiem wyróżniającym jest sposób, w jaki platforma wykorzystuje transkrypcję, aby uczynić Twój zespół bardziej inteligentnym i wydajnym. Chodzi o połączenie spostrzeżeń z działaniem. Zespoły gotowe do połączenia transkrypcji, zarządzania projektami i spostrzeżeń opartych na AI w jednym zunifikowanym obszarze roboczym mogą bezpłatnie rozpocząć pracę z ClickUp, aby usprawnić swój cykl pracy.

Często zadawane pytania

Jakie jest najlepsze narzędzie do transkrypcji oparte na AI dla zespołów?

Wybór najlepszego narzędzia zależy od podstawowych potrzeb Twojego zespołu. Wybierz narzędzie z głęboką integracją zarządzania projektami, aby zapewnić wydajność cyklu pracy, narzędzie z funkcją współpracy na żywo do sporządzania notatek w czasie rzeczywistym lub narzędzie z funkcją analizy rozmów do szkolenia sprzedawców.

Tak, wiele narzędzi do transkrypcji AI oferuje integrację z platformami do zarządzania projektami. Niektóre, takie jak ClickUp, mają natywne funkcje transkrypcji, podczas gdy inne, takie jak Fireflies. ai, eksportują notatki i zadania ClickUp do innych narzędzi do zarządzania projektami.

Jak dokładna jest transkrypcja AI w porównaniu z transkrypcją ręczną?

Transkrypcja AI jest bardzo dokładna w przypadku czystego dźwięku, ale może sprawiać trudności w przypadku żargonu technicznego lub silnych akcentów. W przypadku zawartości o znaczeniu krytycznym, takich jak postępowania prawne, usługi transkrypcji wykonywane przez ludzi nadal zapewniają najwyższą dokładność.

Czy istnieje bezpłatne narzędzie do transkrypcji, które sprawdzi się podczas spotkań biznesowych?

Kilka narzędzi oferuje bezpłatne wersje odpowiednie do spotkań biznesowych. Niektóre zapewniają nieograniczoną liczbę nagrań z podstawowymi funkcjami, podczas gdy inne oferują limit bezpłatnych minut transkrypcji miesięcznie do celów testowych.