Wyjaśnienie rodzajów i modeli licencjonowania oprogramowania

Globalne wydatki na oprogramowanie dla przedsiębiorstw wyniosły ok 913 miliardów dolarów w 2023 r.

Obecnie stos technologiczny przeciętnej organizacji obejmuje około 300 narzędzi. To 300 licencji na oprogramowanie, które muszą być negocjowane, śledzone i utrzymywane.

Nic dziwnego, że firmy na całym świecie używają tylko połowy swoich licencji na oprogramowanie - reszta pozostaje niezauważona lub niewykorzystana.

Optymalizacja wykorzystania licencji na oprogramowanie może prowadzić do znacznych oszczędności, a także pomóc zachować zgodność z przepisami z przepisami licencyjnymi.

W tym artykule opowiemy o różnych typach licencji na oprogramowanie oferowanych przez dostawców oprogramowania i o tym, jak wybrać model licencji na oprogramowanie, który jest najlepszy dla Twojego biznesu. Pokażemy również, jak efektywnie śledzić i zarządzać wszystkimi licencjami oraz unikać marnotrawstwa.

Co to jest licencja na oprogramowanie?

Licencja na oprogramowanie to dokument prawny, który określa, w jaki sposób oprogramowanie może być używane, dystrybuowane i modyfikowane. Umowa licencyjna oprogramowania określa warunki, na jakich można uzyskać dostęp do oprogramowania, kopiować je, zmieniać i udostępniać. Jest to umowa pomiędzy użytkownikiem a twórcą oprogramowania.

Różne rodzaje licencji na oprogramowanie określają prawa i ograniczenia użytkownika na różne sposoby, w tym to, czy oprogramowanie może być udostępniane, na ilu urządzeniach można je zainstalować i czy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kodu źródłowego.

Licencje zapewniają, że korzystasz z oprogramowania legalnie i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami i przepisami. Często określają one również warunki wsparcia i aktualizacji, do których masz prawo.

Co więcej, licencje pomagają twórcom oprogramowania uzyskać wynagrodzenie za ich pracę, dzięki czemu mogą oni kontynuować tworzenie nowego i innowacyjnego oprogramowania.

Wspólne rodzaje licencji na oprogramowanie

Oto główne rodzaje stosowanych obecnie licencji na oprogramowanie:

Licencje własnościowe

Te licencje ograniczają dostęp do kodu źródłowego i sposób, w jaki oprogramowanie może być używane.

Licencja prawnie zastrzeżona, znana również jako licencja zamkniętego źródła lub licencja komercyjna, przyznaje użytkownikowi ograniczone prawa. Tylko deweloper lub wybrana grupa ma dostęp do kodu źródłowego.

Niestandardowi klienci mogą korzystać z oprogramowania, ale nie mogą go modyfikować, dystrybuować ani sprzedawać bez wyraźnej zgody.

Licencje własnościowe są często stosowane w przypadku oprogramowania komercyjnego, które ma generować przychody.

Na przykład: Komercyjne aplikacje, takie jak Microsoft Office i SAP

przez SAP

Licencje open source

Licencje open source to licencje na oprogramowanie, które przyznają użytkownikom szerokie prawa dostępu, modyfikacji, dystrybucji, a nawet sprzedaży oprogramowania. Kod źródłowy oprogramowania jest publicznie dostępny, dzięki czemu każdy może go badać, ulepszać i dostosowywać.

Licencja oprogramowania open-source promuje przejrzystość i odpowiedzialność oraz daje użytkownikom wysoki stopień elastyczności. Takie oprogramowanie często korzysta z dużej społeczności programistów, którzy przyczyniają się do rozwoju i ulepszania kodu oprogramowania.

Na przykład: Powszechna Licencja Publiczna GNU (GPL), Licencja MIT i Licencja Apache 2.0

via GNU

Freeware i shareware

Terminy freeware i shareware są często używane zamiennie, ale są to dwa różne modele licencjonowania oprogramowania.

Freeware to oprogramowanie oferowane do darmowego użytku. Chociaż jest Free, jego funkcja lub funkcje mogą być limitowane. Może również posiadać ograniczenia związane z modyfikacjami i redystrybucją.

Na przykład: Firefox, VLC Media Player i GIMP

via Mozilla Firefox

Shareware to oprogramowanie dostarczane za darmo jako wersja próbna na ograniczony okres lub z ograniczonymi funkcjami. Pełna wersja zazwyczaj wymaga opłaty, aby odblokować wszystkie funkcje lub kontynuować korzystanie z niej po zakończeniu okresu próbnego.

Na przykład: Adobe Photoshop i Microsoft Office

Licencje domeny publicznej

Licencja Public Domain jest rodzajem licencji na oprogramowanie, która umieszcza oprogramowanie w domenie publicznej. Oznacza to, że oprogramowanie jest całkowicie wolne od ograniczeń wynikających z praw autorskich, pozwalając każdemu na jego używanie, modyfikację i dystrybucję bez żadnych limitów.

Oprogramowanie należące do domeny publicznej może zachęcać do innowacji i kreatywności, ponieważ każdy może przyczynić się do jego rozwoju i ulepszenia. Nie istnieją żadne limity praw autorskich dotyczące sposobu, w jaki oprogramowanie może być wykorzystywane lub komercjalizowane.

Przykład: SQLite

via SQLite

Popularne modele licencjonowania oprogramowania

Własne typy licencji na oprogramowanie mogą być różnego rodzaju. Podzielimy tutaj główne kategorie, abyś mógł zdecydować, która z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

TL;DR: 6 rodzajów licencji na oprogramowanie własnościowe w skrócie

Licencja wieczysta: Wysoki koszt początkowy, ale stabilny w przypadku długotrwałego użytkowania, gdy nie ma potrzeby skalowania Licencjonowanie w ramach subskrypcji: Elastyczne, regularnie aktualizowane i skalowalne - idealne dla dynamicznych, rozwijających się środowisk Licencjonowanie oparte na użytkowaniu: Opłacalne w przypadku zmiennego użytkowania, ale wymaga dokładnego monitorowania w celu uniknięcia nieoczekiwanych kosztów Licencjonowanie płatne: Przyjazne dla budżetu do momentu przekroczenia limitów; dobre dla przeważnie stabilnego, ale okazjonalnie zmiennego użytkowania Licencjonowanie urządzeń: Najlepsze dla stałych środowisk z dedykowanym sprzętem, łatwe w zarządzaniu, ale mało elastyczne Licencjonowanie współbieżne: Idealne dla Teams udostępniających dostęp, elastyczne w ramach limitów użytkowników, ale wymaga monitorowania

Licencjonowanie wieczyste

Model licencjonowania wieczystego to tradycyjna metoda licencjonowania oprogramowania, w której klient kupuje licencję na używanie oprogramowania przez czas nieokreślony. Po zakupie licencji, klient może kontynuować korzystanie z oprogramowania tak długo, jak tego potrzebuje, bez powtarzających się opłat za subskrypcję.

Klienci płacą jedną opłatę z góry za nabycie licencji na oprogramowanie i nie ma żadnych bieżących opłat za subskrypcję lub konserwację

**Zalety licencji wieczystej

Przewidywalność: Klienci mogą planować koszty oprogramowania z góry, bez niepewności związanej z powtarzającymi się opłatami za subskrypcję lub wzrostem cen

Klienci mogą planować koszty oprogramowania z góry, bez niepewności związanej z powtarzającymi się opłatami za subskrypcję lub wzrostem cen Własność: Licencjonowanie wieczyste może zapewnić dostawcy poczucie własności i kontroli nad oprogramowaniem

Licencjonowanie wieczyste może zapewnić dostawcy poczucie własności i kontroli nad oprogramowaniem Długoterminowa oszczędność kosztów: W niektórych przypadkach licencjonowanie wieczyste może być bardziej opłacalne niż inne modele, zwłaszcza dla organizacji, które korzystają z oprogramowania przez wiele lat

W niektórych przypadkach licencjonowanie wieczyste może być bardziej opłacalne niż inne modele, zwłaszcza dla organizacji, które korzystają z oprogramowania przez wiele lat Dostęp offline: Licencje wieczyste często obejmują możliwość korzystania z oprogramowania bez ciągłego dostępu do Internetu

Licencje wieczyste często obejmują możliwość korzystania z oprogramowania bez ciągłego dostępu do Internetu Brak zależności od dostawcy: Użytkownicy są mniej zależni od dostawcy po początkowym zakupie. Nawet jeśli sprzedawca zaprzestanie produkcji oprogramowania, użytkownik zachowuje prawo do korzystania z zakupionej wersji

Wady licencji wieczystych

Brak automatycznych aktualizacji: Dostęp do przyszłych aktualizacji lub nowych funkcji może wymagać dodatkowych opłat

Dostęp do przyszłych aktualizacji lub nowych funkcji może wymagać dodatkowych opłat Wyższy koszt początkowy: Początkowa cena zakupu licencji wieczystej może być wysoka

Początkowa cena zakupu licencji wieczystej może być wysoka Potencjalna przestarzałość: Wraz z rozwojem technologii, licencje wieczyste mogą stać się mniej pożądane, jeśli oprogramowanie stanie się przestarzałe lub trudne w utrzymaniu

Wraz z rozwojem technologii, licencje wieczyste mogą stać się mniej pożądane, jeśli oprogramowanie stanie się przestarzałe lub trudne w utrzymaniu Koszty utrzymania i wsparcia: Bieżące wsparcie, konserwacja i aktualizacje mogą nie być zawarte w licencji wieczystej lub mogą wymagać zakupu oddzielnego planu konserwacji

Bieżące wsparcie, konserwacja i aktualizacje mogą nie być zawarte w licencji wieczystej lub mogą wymagać zakupu oddzielnego planu konserwacji Ryzyko finansowe z góry: Wysoka początkowa inwestycja stanowi ryzyko finansowe, jeśli oprogramowanie nie spełni potrzeb organizacji lub jeśli zmienią się wymagania biznesowe

Przeczytaj także: Jak śledzić dług techniczny

Licencjonowanie oparte na subskrypcji

Licencjonowanie oparte na subskrypcji, znane również jako Software as a Service (SaaS), to popularny model licencjonowania oprogramowania, w którym niestandardowi klienci płacą cykliczną opłatę za korzystanie z oprogramowania w określonym okresie.

Tego typu licencje na oprogramowanie zazwyczaj obejmują produkt oparty na chmurze. Klienci płacą regularną opłatę subskrypcyjną, zazwyczaj miesięcznie lub rocznie, i mogą korzystać z oprogramowania tylko w okresie subskrypcji.

Zalety licencji opartych na subskrypcji

Niższe koszty początkowe: Niższe koszty początkowe w porównaniu z licencjonowaniem wieczystym sprawiają, że jest ono bardziej dostępne dla małych Business i organizacji z limitem kapitału

Niższe koszty początkowe w porównaniu z licencjonowaniem wieczystym sprawiają, że jest ono bardziej dostępne dla małych Business i organizacji z limitem kapitału Elastyczność: Klienci mogą łatwo zwiększać lub zmniejszać wykorzystanie w zależności od potrzeb, ponieważ nie ma blokady po upływie czasu trwania subskrypcji

Klienci mogą łatwo zwiększać lub zmniejszać wykorzystanie w zależności od potrzeb, ponieważ nie ma blokady po upływie czasu trwania subskrypcji Automatyczne aktualizacje: Modele oparte na subskrypcji często obejmują automatyczne aktualizacje i uaktualnienia, zapewniając, że nie będziesz musiał stawić czoła przestarzałym rozwiązaniom

Modele oparte na subskrypcji często obejmują automatyczne aktualizacje i uaktualnienia, zapewniając, że nie będziesz musiał stawić czoła przestarzałym rozwiązaniom Zmniejszone koszty IT: Rozwiązania SaaS oparte na chmurze mogą zmniejszyć obciążenie informatyczne organizacji, eliminując potrzebę lokalnej instalacji i konserwacji oprogramowania

Rozwiązania SaaS oparte na chmurze mogą zmniejszyć obciążenie informatyczne organizacji, eliminując potrzebę lokalnej instalacji i konserwacji oprogramowania Łatwiejszy dostęp do zaawansowanego oprogramowania: Licencjonowanie w ramach subskrypcji ułatwia organizacjom dostęp do zaawansowanego oprogramowania na poziomie korporacyjnym

Wady licencjonowania opartego na subskrypcji

Powtarzające się koszty: Klienci muszą nadal uiszczać opłaty za subskrypcję, aby utrzymać dostęp do oprogramowania

Klienci muszą nadal uiszczać opłaty za subskrypcję, aby utrzymać dostęp do oprogramowania Zależność: Klienci polegają na dostawcy oprogramowania w zakresie stałego wsparcia i dostępności

Klienci polegają na dostawcy oprogramowania w zakresie stałego wsparcia i dostępności Potencjalny wzrost cen: Opłaty za subskrypcję mogą z czasem wzrosnąć, co może prowadzić do wyższych niż oczekiwano kosztów dla organizacji

Opłaty za subskrypcję mogą z czasem wzrosnąć, co może prowadzić do wyższych niż oczekiwano kosztów dla organizacji Ograniczona kontrola: Klienci mogą mieć mniejszą kontrolę nad konfiguracją i niestandardowymi ustawieniami oprogramowania

Klienci mogą mieć mniejszą kontrolę nad konfiguracją i niestandardowymi ustawieniami oprogramowania Ograniczona własność: W przeciwieństwie do licencji wieczystych, licencje oparte na subskrypcji nie dają prawa do zrobienia oprogramowania na własność. Organizacje mogą utracić dostęp do swoich danych lub konfiguracji w przypadku wygaśnięcia subskrypcji

Przeczytaj także: Najlepsze przykłady SaaS

Licencjonowanie oparte na użytkowaniu

Licencjonowanie oparte na użytkowaniu to model licencjonowania oprogramowania, w którym niestandardowi klienci płacą za oprogramowanie na podstawie rzeczywistego wykorzystania lub zużycia. Może być ono mierzone na różne sposoby, takie jak liczba użytkowników, transakcji, ilość danych lub czas przetwarzania.

Ten rodzaj licencjonowania oprogramowania często obejmuje pomiar lub monitorowanie zużycia przez klienta w celu dokładnego obliczenia opłat. Koszt oprogramowania może być skalowany w górę lub w dół w oparciu o wzorce użytkowania klienta. Zazwyczaj kredyt jest kupowany z góry, a jednostki są odejmowane przy każdym użyciu.

Typowe wskaźniki użytkowania obejmują liczbę użytkowników, transakcje, ilość danych i wykorzystane zasoby obliczeniowe.

**Zalety licencjonowania opartego na wykorzystaniu

Efektywność kosztowa: Organizacje płacą tylko za to, czego używają, dzięki czemu model ten jest szczególnie opłacalny dla tych, którzy mają zmienne lub nieprzewidywalne wzorce użytkowania

Organizacje płacą tylko za to, czego używają, dzięki czemu model ten jest szczególnie opłacalny dla tych, którzy mają zmienne lub nieprzewidywalne wzorce użytkowania Skalowalność: Koszt oprogramowania może być skalowany w górę lub w dół w zależności od zmieniających się potrzeb klienta

Koszt oprogramowania może być skalowany w górę lub w dół w zależności od zmieniających się potrzeb klienta Elastyczność: Klienci mogą dostosować swoje wzorce użytkowania, aby kontrolować koszty

Klienci mogą dostosować swoje wzorce użytkowania, aby kontrolować koszty Niższe koszty początkowe: Zazwyczaj koszty początkowe są niższe w porównaniu do tradycyjnych modeli licencjonowania

Zazwyczaj koszty początkowe są niższe w porównaniu do tradycyjnych modeli licencjonowania Przejrzysta wycena: Licencjonowanie oparte na użytkowaniu często zapewnia widoczność ponoszonych kosztów, co może poprawić plan finansowy i zarządzanie zasobami.

Wady licencjonowania opartego na użytkowaniu

Złożoność: Licencjonowanie oparte na wykorzystaniu może być bardziej złożone we wdrażaniu i zarządzaniu niż inne modele. Organizacje muszą ściśle monitorować swoje wykorzystanie, aby uniknąć nieoczekiwanych opłat

Licencjonowanie oparte na wykorzystaniu może być bardziej złożone we wdrażaniu i zarządzaniu niż inne modele. Organizacje muszą ściśle monitorować swoje wykorzystanie, aby uniknąć nieoczekiwanych opłat Wyzwania związane z pomiarem: Dokładny pomiar wykorzystania może być trudny, zwłaszcza w przypadku złożonych aplikacji

Dokładny pomiar wykorzystania może być trudny, zwłaszcza w przypadku złożonych aplikacji Potencjalne nieoczekiwane lub wysokie koszty: Jeśli wzorce użytkowania ulegają znacznym wahaniom, klienci mogą być narażeni na nieoczekiwany wzrost kosztów

Przeczytaj także: Strategie zarządzania budżetem IT

Licencjonowanie płatne za nadwyżkę

Licencjonowanie pay-for-overage to rodzaj modelu licencjonowania opartego na wykorzystaniu, w którym niestandardowi klienci płacą opłatę podstawową za określony poziom wykorzystania, a następnie ponoszą dodatkowe opłaty, jeśli przekroczą ten limit. Model ten jest często używany w połączeniu z innymi modelami licencjonowania, takimi jak oparty na subskrypcji lub użyciu.

Zalety licencjonowania płatnego

Przewidywalność: Klienci mogą dokładniej oszacować swoje koszty, ponieważ znają koszt podstawowy i mogą oszacować potencjalną nadwyżkę

Klienci mogą dokładniej oszacować swoje koszty, ponieważ znają koszt podstawowy i mogą oszacować potencjalną nadwyżkę Elastyczność: Klienci mogą dostosować swoje wzorce użytkowania, aby uniknąć opłat za przekroczenie limitu

Klienci mogą dostosować swoje wzorce użytkowania, aby uniknąć opłat za przekroczenie limitu Kontrola kosztów: Ten rodzaj licencjonowania może pomóc klientom kontrolować koszty oprogramowania poprzez ustawienie budżetu na użytkowanie

Ten rodzaj licencjonowania może pomóc klientom kontrolować koszty oprogramowania poprzez ustawienie budżetu na użytkowanie Brak przerw w świadczeniu usług: Użytkownicy nie doświadczą przerw w świadczeniu usług, jeśli przekroczą swoje limity, ponieważ po prostu zapłacą za dodatkowe użycie

Użytkownicy nie doświadczą przerw w świadczeniu usług, jeśli przekroczą swoje limity, ponieważ po prostu zapłacą za dodatkowe użycie Łatwość wejścia na rynek: Organizacje mogą zacząć od niższego planu podstawowego i skalować go w górę w miarę potrzeb

Wady licencjonowania pay-for-overage

Nieprzewidywalne koszty: Jeśli wzorce użytkowania ulegają znacznym wahaniom, niestandardowi klienci mogą być narażeni na nieoczekiwane opłaty za przekroczenie limitu

Jeśli wzorce użytkowania ulegają znacznym wahaniom, niestandardowi klienci mogą być narażeni na nieoczekiwane opłaty za przekroczenie limitu Złożoność: Licencjonowanie płatne za nadwyżkę może być bardziej skomplikowane w budżetowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu niż inne modele

Licencjonowanie płatne za nadwyżkę może być bardziej skomplikowane w budżetowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu niż inne modele Ryzyko nadmiernego zużycia zasobów: Bez odpowiedniego monitorowania organizacje mogą nieumyślnie zużywać więcej zasobów niż to konieczne, co prowadzi do wyższych opłat za nadwyżkę i zwiększonych kosztów operacyjnych

Bez odpowiedniego monitorowania organizacje mogą nieumyślnie zużywać więcej zasobów niż to konieczne, co prowadzi do wyższych opłat za nadwyżkę i zwiększonych kosztów operacyjnych Zależność od dokładnego raportowania użycia: Wszelkie rozbieżności lub opóźnienia w raportowaniu mogą wyniknąć z nieoczekiwanych kosztów lub sporów

Czytaj więcej: Oprogramowanie do zarządzania dostawcami

Licencjonowanie urządzeń

W licencjonowaniu urządzeń umowa licencyjna użytkownika końcowego jest powiązana z określonym urządzeniem fizycznym lub konfiguracją sprzętową. Oznacza to, że oprogramowanie może być używane tylko na tym konkretnym urządzeniu lub w ramach określonych limitów sprzętowych.

Ta sama licencja nie może być zazwyczaj przeniesiona na inne urządzenie lub używana przez wielu użytkowników. Licencjonowanie urządzeń może limitować elastyczność wdrażania i użytkowania oprogramowania.

Licencjonowanie urządzeń można znaleźć w określonych przypadkach użycia, takich jak systemy wbudowane (oprogramowanie osadzone w urządzeniach takich jak drukarki, routery lub sterowniki przemysłowe), niektóre aplikacje dla jednego użytkownika i oprogramowanie zależne od sprzętu.

Zalety licencjonowania urządzeń

Prostota i łatwość zarządzania: Ponieważ licencje są połączone z konkretnymi urządzeniami, łatwiej je śledzić i zapewnić zgodność z przepisami

Ponieważ licencje są połączone z konkretnymi urządzeniami, łatwiej je śledzić i zapewnić zgodność z przepisami Przewidywalność kosztów: Organizacje mogą łatwo przewidzieć koszty, ponieważ liczba wymaganych licencji odpowiada liczbie urządzeń

Organizacje mogą łatwo przewidzieć koszty, ponieważ liczba wymaganych licencji odpowiada liczbie urządzeń Bezpieczeństwo: Licencjonowanie urządzeń może pomóc w ochronie przed nieautoryzowanym użyciem oprogramowania i piractwem

Licencjonowanie urządzeń może pomóc w ochronie przed nieautoryzowanym użyciem oprogramowania i piractwem Kompatybilność sprzętowa: Może zapewnić, że oprogramowanie jest kompatybilne z zamierzonym sprzętem

Może zapewnić, że oprogramowanie jest kompatybilne z zamierzonym sprzętem Stabilność i spójność: Licencjonowanie urządzeń często obejmuje opcję licencji wieczystej, co oznacza, że oprogramowanie może być używane na urządzeniu przez czas nieokreślony. Zapewnia to stabilne i spójne środowisko użytkowania bez powtarzających się opłat

Wady licencjonowania na urządzenia

Ograniczona elastyczność: Licencjonowanie na urządzenia może ograniczać użytkowanie do jednego urządzenia, ograniczając elastyczność i potencjalnie zwiększając koszty

Licencjonowanie na urządzenia może ograniczać użytkowanie do jednego urządzenia, ograniczając elastyczność i potencjalnie zwiększając koszty Zależność od sprzętu: W przypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia, oprogramowanie może stać się bezużyteczne. Co więcej, modernizacja sprzętu może wymagać zakupu nowych licencji na oprogramowanie

W przypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia, oprogramowanie może stać się bezużyteczne. Co więcej, modernizacja sprzętu może wymagać zakupu nowych licencji na oprogramowanie Niewykorzystanie: Jeśli licencjonowane urządzenie nie jest w pełni wykorzystywane, licencja może nie być w pełni wykorzystana, co prowadzi do nieefektywności

Jeśli licencjonowane urządzenie nie jest w pełni wykorzystywane, licencja może nie być w pełni wykorzystana, co prowadzi do nieefektywności Utrudnienia w pracy zdalnej lub poza siedzibą firmy: Jeśli pracownicy muszą mieć dostęp do oprogramowania z różnych lokalizacji, licencjonowanie urządzeń może być przeszkodą

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe narzędzia do zarządzania projektami

Licencjonowanie współbieżne

Licencjonowanie współbieżne to model licencjonowania oprogramowania, który zezwala określonej liczbie użytkowników na dostęp do oprogramowania w tym samym czasie, zamiast przypisywać licencje do poszczególnych użytkowników. Jest to szczególnie przydatne w środowiskach, w których nie wszyscy użytkownicy muszą korzystać z oprogramowania jednocześnie.

Na przykład firma, w której pracownicy pracują w systemie zmianowym, może zakupić określoną liczbę licencji na oprogramowanie do projektowania, wiedząc, że nie wszyscy projektanci będą mieli dostęp do oprogramowania w tym samym czasie.

Licencja współbieżna jest czasami nazywana również licencją pływającą

Zalety licencji współbieżnej

Efektywność kosztowa: Licencjonowanie współbieżne może być opłacalne dla organizacji, w których nie wszyscy użytkownicy mają dostęp do oprogramowania w tym samym czasie

Licencjonowanie współbieżne może być opłacalne dla organizacji, w których nie wszyscy użytkownicy mają dostęp do oprogramowania w tym samym czasie Elastyczność: Ten model jest idealny dla organizacji, w których użytkownicy znajdują się w różnych strefach czasowych lub mają różne harmonogramy pracy, ponieważ licencje są przydzielane na podstawie rzeczywistego wykorzystania, a nie liczby użytkowników

Ten model jest idealny dla organizacji, w których użytkownicy znajdują się w różnych strefach czasowych lub mają różne harmonogramy pracy, ponieważ licencje są przydzielane na podstawie rzeczywistego wykorzystania, a nie liczby użytkowników Optymalne wykorzystanie zasobów: Organizacje mogą zapewnić, że licencje nie są wykorzystywane w niewystarczającym stopniu. Gdy jeden użytkownik zakończy korzystanie z oprogramowania, licencja może zostać automatycznie udostępniona innemu użytkownikowi

Organizacje mogą zapewnić, że licencje nie są wykorzystywane w niewystarczającym stopniu. Gdy jeden użytkownik zakończy korzystanie z oprogramowania, licencja może zostać automatycznie udostępniona innemu użytkownikowi Skalowalność: Licencje mogą być dodawane lub zmniejszane w zależności od potrzeb

Licencje mogą być dodawane lub zmniejszane w zależności od potrzeb Łatwość zarządzania: Zarządzanie licencjami jest uproszczone, ponieważ nie ma potrzeby przypisywania licencji do każdego użytkownika

Wady licencjonowania współbieżnego

Konkurencyjność licencji: Istnieje ryzyko, że w razie potrzeby nie będzie dostępna wystarczająca liczba licencji, co może prowadzić do opóźnień lub przestojów

Istnieje ryzyko, że w razie potrzeby nie będzie dostępna wystarczająca liczba licencji, co może prowadzić do opóźnień lub przestojów Złożoność w monitorowaniu wykorzystania: Organizacje mogą potrzebować ściśle monitorować wykorzystanie licencji, aby upewnić się, że mają wystarczającą liczbę licencji, aby zaspokoić popyt bez nadmiernych wydatków na niepotrzebne licencje

Organizacje mogą potrzebować ściśle monitorować wykorzystanie licencji, aby upewnić się, że mają wystarczającą liczbę licencji, aby zaspokoić popyt bez nadmiernych wydatków na niepotrzebne licencje Potencjalne nadmierne wykorzystanie: Jeśli nie jest odpowiednio zarządzane, licencjonowanie współbieżne może prowadzić do nadmiernego wykorzystania, gdy zbyt wielu użytkowników próbuje uzyskać dostęp do oprogramowania jednocześnie

Jeśli nie jest odpowiednio zarządzane, licencjonowanie współbieżne może prowadzić do nadmiernego wykorzystania, gdy zbyt wielu użytkowników próbuje uzyskać dostęp do oprogramowania jednocześnie Wyższe koszty początkowe: Początkowy koszt ustawienia i zakupu wymaganych licencji może być wyższy niż w przypadku innych modeli licencjonowania, zwłaszcza jeśli trudno jest przewidzieć dokładne wzorce użytkowania

Początkowy koszt ustawienia i zakupu wymaganych licencji może być wyższy niż w przypadku innych modeli licencjonowania, zwłaszcza jeśli trudno jest przewidzieć dokładne wzorce użytkowania Zależność od serwera licencji: Licencjonowanie współbieżne często wymaga scentralizowanego serwera licencji do zarządzania dystrybucją licencji

Przeczytaj także: Jak zarządzanie zasobami IT przynosi korzyści Businessowi

Wybór odpowiedniej licencji na oprogramowanie dla Twojego Businessu

Przy wyborze licencji na oprogramowanie ważne jest, aby ocenić kilka kluczowych czynników, aby upewnić się, że licencja jest zgodna z potrzebami organizacji, budżetem i długoterminowymi celami.

Oto najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie różnych rodzajów licencji na oprogramowanie:

Koszt

Oceń koszt początkowy licencji , w tym czy jest to płatność jednorazowa (licencja wieczysta) czy cykliczna (oparta na subskrypcji, użytkowaniu itp.).

, w tym czy jest to płatność jednorazowa (licencja wieczysta) czy cykliczna (oparta na subskrypcji, użytkowaniu itp.). Oblicz całkowity koszt własności (TCO) . Uwzględnij wszelkie bieżące wydatki, takie jak opłaty za utrzymanie, koszty wsparcia, koszty aktualizacji lub opłaty za nadwyżkę

. Uwzględnij wszelkie bieżące wydatki, takie jak opłaty za utrzymanie, koszty wsparcia, koszty aktualizacji lub opłaty za nadwyżkę Rozważ, w jaki sposób koszty będą się kumulować w czasie. Na przykład model subskrypcji może mieć niższe koszty początkowe, ale może stać się droższy w dłuższej perspektywie

Prawa użytkowania

Dowiedz się, czy istnieją limity w prawach do użytkowania . Niektóre licencje mogą ograniczać użytkowanie do określonych środowisk (np. on-premise vs. chmura)

. Niektóre licencje mogą ograniczać użytkowanie do określonych środowisk (np. on-premise vs. chmura) Rozważ, jak łatwo jest skalować licencję w górę lub w dół w zależności od potrzeb, dodawać lub usuwać użytkowników lub przenosić licencję na inne urządzenia lub użytkowników

w zależności od potrzeb, dodawać lub usuwać użytkowników lub przenosić licencję na inne urządzenia lub użytkowników Określenie, czy niektóre funkcje wymagają dodatkowych licencji lub opłat

Przeczytaj również: Oprogramowanie do zarządzania IT

Wsparcie i konserwacja

Oceń poziom wsparcia dostarczanego w ramach licencji. Czy obejmuje wsparcie 24/7, czy jest ono ograniczone? Jakie są czasy reakcji i dostępne kanały wsparcia (np. telefon, e-mail, czat)?

w ramach licencji. Czy obejmuje wsparcie 24/7, czy jest ono ograniczone? Jakie są czasy reakcji i dostępne kanały wsparcia (np. telefon, e-mail, czat)? Sprawdź, czy licencja obejmuje regularne aktualizacje i uaktualnienia

Upewnij się, że licencja obejmuje krytyczne poprawki błędów i łatki bezpieczeństwa

Zgodność

Upewnij się, że rozumiesz warunki licencji i jesteś w stanie ich przestrzegać, aby uniknąć problemów prawnych

i jesteś w stanie ich przestrzegać, aby uniknąć problemów prawnych Rozważ, czy licencja i oprogramowanie spełniają przepisy branżowe (np. RODO, HIPAA) istotne dla twojej organizacji

Zgodność z przepisami podczas oceny różnych typów licencji na oprogramowanie

Skalowalność i elastyczność

Zastanów się, czy licencja może być skalowana wraz z rozwojem Twojej organizacji. Czy pozwala ona na dodatkowych użytkowników, zwiększenie ilości danych lub rozszerzenie funkcji w miarę wzrostu potrzeb?

wraz z rozwojem Twojej organizacji. Czy pozwala ona na dodatkowych użytkowników, zwiększenie ilości danych lub rozszerzenie funkcji w miarę wzrostu potrzeb? Oceń, na ile adaptowalna jest licencja do zmian w strukturze twojej organizacji

Kompatybilność

Upewnij się, że oprogramowanie jest kompatybilne z istniejącą infrastrukturą IT , w tym ze sprzętem, systemami operacyjnymi i innymi narzędziami programowymi

, w tym ze sprzętem, systemami operacyjnymi i innymi narzędziami programowymi Rozważ, jak dobrze oprogramowanie integruje się z obecnymi systemami i cyklami pracy

Klienci mogą korzystać z ponad 1000 istniejących integracji lub tworzyć własne za pomocą ClickUp Integrations

Dostawca

Zbadaj historię i stabilność finansową dostawcy oprogramowania . Stabilny dostawca z większym prawdopodobieństwem zapewni niezawodne wsparcie i aktualizacje przez długi czas

. Stabilny dostawca z większym prawdopodobieństwem zapewni niezawodne wsparcie i aktualizacje przez długi czas Poszukaj opinii klientów, recenzji i studiów przypadku, aby ocenić doświadczenia innych użytkowników

Prostota

Weź pod uwagę interfejs użytkownika oprogramowania i łatwość obsługi . Oprogramowanie, które jest trudne w użyciu może prowadzić do niższej wydajności i wyższych kosztów szkolenia

. Oprogramowanie, które jest trudne w użyciu może prowadzić do niższej wydajności i wyższych kosztów szkolenia Oceń dostępność zasobów szkoleniowych, w tym dokumentacji, samouczków i obsługi klienta, aby twój zespół mógł efektywnie korzystać z oprogramowania

Czytaj więcej: Oprogramowanie bazy wiedzy SaaS

Długowieczność

Zastanów się, czy oprogramowanie i model licencjonowania spełnią twoje długoterminowe potrzeby . Oceń mapę drogową dostawcy i częstotliwość aktualizacji oprogramowania, aby upewnić się, że nie stanie się ono przestarzałe

. Oceń mapę drogową dostawcy i częstotliwość aktualizacji oprogramowania, aby upewnić się, że nie stanie się ono przestarzałe Przyjrzyj się potencjałowi oprogramowania w zakresie wdrażania przyszłych technologii lub rozwoju wraz z trendami branżowymi, co może pomóc w utrzymaniu konkurencyjności organizacji

Niestandardowe ustawienia i kontrola

Należy rozważyć, czy oprogramowanie pozwala na niestandardowe dostosowanie do konkretnych potrzeb . Niektóre licencje mogą ograniczać zakres, w jakim można modyfikować lub konfigurować oprogramowanie

. Niektóre licencje mogą ograniczać zakres, w jakim można modyfikować lub konfigurować oprogramowanie Sprawdź także kto kontroluje dane. W modelach opartych na chmurze lub subskrypcji ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób dane są przechowywane, kto jest ich właścicielem i jak można uzyskać do nich dostęp lub przeprowadzić migrację w przypadku zmiany dostawcy.

Wybór odpowiedniej licencji na oprogramowanie wymaga zrównoważenia kosztów, praw użytkowania i wsparcia z potrzebami i celami organizacji. Dzięki dokładnej ocenie tych czynników można wybrać umowę licencyjną na oprogramowanie, która nie tylko spełni obecne wymagania, ale także zapewni pozycji organizacji przyszły rozwój i zdolność adaptacji.

Oto tabelaryczne porównanie głównych typów licencji na oprogramowanie, które pomoże ci szybciej je przeanalizować:

Szybkie porównanie sześciu głównych typów licencji na oprogramowanie | Typ licencji | Koszt | Prawa użytkownika | Łatwość użytkowania | Elastyczność | Wsparcie | Najlepsze dla | | ----------------------------- | ----------------------------- | -------------------------------------------- | ------------------------- | ----------- | ------------------------------------------ | ----------------------------------------- | | Licencja wieczysta | Wysoki koszt początkowy | Unlimited korzystanie z zakupionej wersji | Proste po ustawieniu | Limit | Może wymagać oddzielnych umów serwisowych | Długotrwałe użytkowanie przy stabilnych potrzebach | | Licencjonowanie z subskrypcją | Cykliczne, niższy koszt początkowy | Ciągły dostęp, często obejmuje aktualizacje | Proste | Wysokie | Obejmuje wsparcie i aktualizacje | Business potrzebuje aktualnego oprogramowania | | Licencjonowanie oparte na użytkowaniu | Zmienny koszt oparty na użytkowaniu | Płać za użycie; często powiązane z określonymi wskaźnikami | Wymaga monitorowania | Wysoki | Podstawowe wsparcie | Zmienne wzorce użytkowania | | Licencjonowanie w oparciu o zużycie | Koszt bazowy + opłaty za przekroczenia | Stałe podstawowe prawa użytkowania; płacić więcej za przekroczenia | Łatwe do momentu wystąpienia przekroczeń | Umiarkowane | Podstawowe wsparcie | Przeważnie stabilne użycie i sporadyczne skoki | | Licencjonowanie na urządzenie | Na urządzenie, stały koszt | Związane z określonymi urządzeniami | Proste | Niskie | Podstawowe wsparcie | Środowiska ze stałymi stacjami roboczymi | Licencjonowanie współbieżne | Średni lub wysoki koszt, udostępnianie | Połączone licencje udostępniane wielu użytkownikom | Wymaga monitorowania | Wysoki | Wspólne wsparcie | Teams z nakładającymi się potrzebami użytkowania |

Przeczytaj również: Przewodnik po zarządzaniu procesami biznesowymi

Jak śledzić i zarządzać licencjami na oprogramowanie

Wraz z rozwojem organizacji i rozszerzaniem działalności, wykorzystanie aplikacji rośnie wykładniczo. Wraz z rosnącym wykorzystaniem, efektywne zarządzanie licencjami na oprogramowanie przy jednoczesnej optymalizacji kosztów może być sporym bólem głowy.

ClickUp to rozwiązanie, które pozwala oprogramowanie do zarządzania zadaniami z solidnymi narzędziami, które umożliwiają organizacjom efektywne zarządzanie licencjami na oprogramowanie, zapewnienie zgodności przy jednoczesnej minimalizacji nadmiernych wydatków i poprawie praktyk prowadzenia dokumentacji.

ClickUp może uprościć zarządzanie wszystkimi typami licencji na oprogramowanie

Scentralizowane zarządzanie licencjami

Teams mogą utworzyć scentralizowane repozytorium dla wszystkich licencji oprogramowania w ClickUp. Można również ustawić indywidualne foldery według zespołu, typu oprogramowania lub innych preferencji. W Hierarchia ClickUp zapewnia systematyczne zapisywanie wszystkich informacji.

Z różnymi Widok ClickUp dzięki opcjom (takim jak Lista, Tablica lub Oś czasu), Teams mogą skutecznie wizualizować swoje procesy zarządzania zasobami oprogramowania. Ułatwia to śledzenie posiadanych licencji, ich kosztów i poziomów wykorzystania, pomagając organizacjom uniknąć niepotrzebnych zakupów.

Ustaw niestandardowe automatyzacje w ClickUp dla powtarzalnych zadań

Ustaw wyzwalacze dla dat odnowienia licencji za pomocą Automatyzacja ClickUp zapewniając, że nigdy nie przegapisz ważnego terminu.

Szczegółowa kategoryzacja i śledzenie

Użytkownicy mogą ustawić Pola niestandardowe aby kategoryzować licencje według typu, kosztu, terminu ważności i częstotliwości użytkowania. Takie ustrukturyzowane podejście pozwala Teams zidentyfikować niewykorzystane licencje i odpowiednio zoptymalizować wydatki.

Monitorowanie postępu procesu w różnych zespołach za pomocą pulpitów ClickUp

Tworzenie niestandardowych Pulpity w ClickUp do monitorowania wykorzystania licencji i statusu zgodności w czasie rzeczywistym, zwiększając ogólną wydajność prowadzenia dokumentacji. Przypomnienia ClickUp ułatwia planowanie regularnych audytów wewnętrznych. Takie proaktywne podejście zapewnia, że organizacja pozostaje zgodna z warunkami licencji i jest przygotowana na wszelkie audyty zewnętrzne.

Dokumentacja

ClickUp pozwala użytkownikom tworzyć szczegółową dokumentację związaną z licencjami na oprogramowanie, w tym warunki korzystania, daty odnowienia i rejestry zgodności. Dokumenty można tworzyć wspólnie z zespołem dzięki edytowalnym Dokumenty ClickUp i udostępnianie ich jednym kliknięciem odpowiednim interesariuszom.

Twórz procedury SOP w ClickUp Docs dla wszystkich typów licencji na oprogramowanie i dodawaj zagnieżdżone podstrony, tabele i opcje stylizacji, aby stworzyć idealną strukturę

Dzięki formatowaniu tekstu sformatowanego, tabelom i zagnieżdżonym stronom możesz zorganizować wszystkie swoje dokumenty w uporządkowany, łatwy w użyciu styl. Gwarantuje to, że wszystkie wymagane informacje są łatwo dostępne, bezpieczne i uporządkowane.

Bonus: Free szablony do tworzenia i zarządzania umowami 🏆

Efektywne zarządzanie wszystkimi typami licencji oprogramowania dzięki ClickUp

Obecnie firmy wymagają proaktywnego podejścia do zarządzania licencjami na oprogramowanie, w tym scentralizowanych systemów śledzenia, dokładnego prowadzenia dokumentacji i edukacji pracowników w zakresie wymogów zgodności.

Poprzez wdrożenie Zarządzanie IT najlepsze praktyki, można ograniczyć ryzyko związane ze zgodnością licencjonowania oprogramowania i zoptymalizować inwestycje w oprogramowanie.

Nowoczesny Oprogramowanie do zarządzania operacjami IT , takie jak ClickUp, może pomóc w efektywnym zarządzaniu i śledzeniu wszystkich rodzajów licencji na oprogramowanie w jednym miejscu. Oprogramowanie typu "wszystko w jednym" umożliwia zarządzanie dokumentami i współpracę zespołową na jednej scentralizowanej, bezpiecznej platformie, aby wyeliminować ból związany z zakupami i zarządzaniem IT. Załóż darmowe konto ClickUp dzisiaj.