10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do zarządzania zgodnością w 2024 roku

Jeśli jesteś podobny do większości firm, prawdopodobnie masz trudności z nadążaniem za kwestiami związanymi ze zgodnością z przepisami techniki doskonalenia procesów .

Obecnie firmy coraz częściej inwestują w zgodność z przepisami i narzędzia do zarządzania ryzykiem w celu spełnienia obowiązków regulacyjnych.

Oprogramowanie do automatyzacji zgodności pomaga wyeliminować nieefektywne procesy i papierkową robotę, zapewniając jednocześnie zgodność z najnowszymi wymogami regulacyjnymi.

Aby znaleźć najlepsze narzędzia do zarządzania zgodnością, które odpowiadają potrzebom Twojego biznesu, wykonaj następujące kroki:

Rozpocznij od przeglądu zgodności i zarządzania ryzykiem w bezpośrednim kontekście Twojego Businessu i Twojej branży

Zidentyfikować odpowiednie wymagania w rozmowach ze wszystkimi interesariuszami z sektora Business

Na koniec należy zbudowaćzoptymalizowany proces ograniczania ryzyka i infrastrukturę

Dobra wiadomość jest taka, że zrobiliśmy to za Ciebie i wybraliśmy dla Ciebie najlepsze rozwiązania w zakresie zgodności z przepisami.

Zanurzmy się w nie! 🚀

Czym są narzędzia do zarządzania zgodnością?

Narzędzia do zarządzania zgodnością pomagają firmom przestrzegać wewnętrznych zasad, wymagań branżowych oraz protokołów regulacyjnych i prawnych. Czasami nazywane również narzędziami do zarządzania zgodnością z przepisami, pomagają firmom w automatyzacji wielu zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem, przeprowadzaniu audytów i przestrzeganiu etycznych praktyk.

Przestrzegając standardów branżowych w zakresie poprawy jakości i polityki pracy, Business może chronić swoją reputację i uniknąć ryzyka niezgodności z przepisami.

Skalowalne narzędzie do zarządzania zgodnością może znacznie poprawić ocenę ryzyka w firmie i zapewnić zgodność z zarządzanie ryzykiem standardy.

Czego należy szukać w narzędziach do zarządzania zgodnością?

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania do zarządzania zgodnością dla swojego biznesu może być zniechęcające ze względu na wiele opcji dostępnych na rynku, z których każda ma inne funkcje i korzyści.

Jak każde inne Oprogramowanie B2B dla przedsiębiorstw zdefiniuj parametry, które nie podlegają negocjacjom, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie do zarządzania zgodnością w Twojej organizacji. Zebraliśmy listę niezbędnych cech każdego oprogramowania do zarządzania zgodnością:

Możliwość klasyfikacji danych: Upewnij się, że wybrane narzędzie pomaga spełnić przepisy dotyczące prywatności danych, takie jak GDPR. Oznacza to, że powinno ono być w stanie klasyfikować dane zgodnie z ich wrażliwością, a także stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ich ochrony

Upewnij się, że wybrane narzędzie pomaga spełnić przepisy dotyczące prywatności danych, takie jak GDPR. Oznacza to, że powinno ono być w stanie klasyfikować dane zgodnie z ich wrażliwością, a także stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ich ochrony Alerty w czasie rzeczywistym: Nie chcesz być zaskoczony naruszeniem zgodności w firmie w oparciu o ustawione progi. Dobre narzędzie wysyła czerwone alerty w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można jak najszybciej zareagować i zająć się krytycznym wydarzeniem

Nie chcesz być zaskoczony naruszeniem zgodności w firmie w oparciu o ustawione progi. Dobre narzędzie wysyła czerwone alerty w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można jak najszybciej zareagować i zająć się krytycznym wydarzeniem Integracja ze stosem technologicznym: Oprogramowanie do zarządzania zgodnością, które synchronizuje się z innymi platformami oprogramowania, ułatwi śledzenie wszystkich działań biznesowych

Oprogramowanie do zarządzania zgodnością, które synchronizuje się z innymi platformami oprogramowania, ułatwi śledzenie wszystkich działań biznesowych Wyczerpujące możliwości raportowania: Kwestie regulacyjne i zgodności często dotyczą drobnych szczegółów. Dlatego upewnij się, że Twoje narzędzie może przygotowywać niestandardowe raporty branżowe dotyczące sytuacji ryzyka, przestrzegania przepisów, aktywności pracowników itp.

Kwestie regulacyjne i zgodności często dotyczą drobnych szczegółów. Dlatego upewnij się, że Twoje narzędzie może przygotowywać niestandardowe raporty branżowe dotyczące sytuacji ryzyka, przestrzegania przepisów, aktywności pracowników itp. Inteligentne zarządzanie hasłami i dostępem: Nie chcesz ryzykować, że Twoje wrażliwe dane związane ze zgodnością będą widoczne dla nieautoryzowanych użytkowników. Upewnij się, że narzędzie do zarządzania zgodnością może zapewnić dostęp oparty na rolach, a także automatycznie usuwać dostęp do nieaktywnych kont użytkowników

Nie chcesz ryzykować, że Twoje wrażliwe dane związane ze zgodnością będą widoczne dla nieautoryzowanych użytkowników. Upewnij się, że narzędzie do zarządzania zgodnością może zapewnić dostęp oparty na rolach, a także automatycznie usuwać dostęp do nieaktywnych kont użytkowników Prosty interfejs: Łatwe w użyciu narzędzie zapewni szybsze szkolenie w zakresie zgodności i szersze przyjęcie przez twoje zespoły. Poszukaj więc narzędzia o przyjaznym dla użytkownika wyglądzie i intuicyjnych funkcjach, które sprawią, że zarządzanie zgodnością będzie proste

Łatwe w użyciu narzędzie zapewni szybsze szkolenie w zakresie zgodności i szersze przyjęcie przez twoje zespoły. Poszukaj więc narzędzia o przyjaznym dla użytkownika wyglądzie i intuicyjnych funkcjach, które sprawią, że zarządzanie zgodnością będzie proste Wsparcie ekspertów: Upewnij się, że twoje oprogramowanie do zarządzania zgodnością z przepisami jest dostarczane z dostępnym i responsywnym zespołem wsparcia, dzięki czemu rozwiązywanie problemów i aktualizacje regulacyjne są brane pod uwagę

10 najlepszych narzędzi do zarządzania zgodnością z przepisami w 2024 roku

Teraz, gdy masz już pod ręką swoje parametry oceny, zapoznaj się z krótką listą narzędzi do zarządzania zgodnością, które mogą zmniejszyć ryzyko niezgodności z przepisami dla Twojego biznesu.

1. Resolver

przez Resolver Resolver to zintegrowana platforma, która łączy różne moduły zarządzania zgodnością, takie jak ocena ryzyka, obsługa incydentów i procesy audytu. Gromadzi wszystkie dane dotyczące ryzyka i analizuje je w oparciu o kontekst biznesowy, pomagając zidentyfikować i złagodzić potencjalne zagrożenia i słabe punkty.

Resolver wyróżnia się ze względu na pomoc techniczną i niestandardowe ustawienia dostarczane podczas kluczowej fazy wdrożenia. Co więcej, zespół wsparcia regularnie udostępnia dane wejściowe w celu aktualizacji korporacyjnych środków bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Resolver

Zmniejszenie zmęczenia zgodnością poprzez wyeliminowanie powtarzających się próśb o informacje. W pełni zintegrowana platforma GRC firmy Resolver umożliwia udostępnianie danych i widoczność dla zespołów ds. audytu, ryzyka i zgodności z przepisami

Przygotowywanie szczegółowej dokumentacji, raportów i dowodów dla organów regulacyjnych za jednym kliknięciem przycisku

Uzyskanie praktycznego wglądu w aktualny status zgodności i potencjalne obszary ryzyka poprzez wykorzystanie możliwości analitycznych i raportowania platformy

Skonfiguruj i niestandardowo dostosuj platformę Resolver zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi specyficznymi dla Twojej firmy

Współpracuj i komunikuj się w czasie rzeczywistym ze swoimi wewnętrznymi Teams, aby wszyscy w Twojej firmie współpracowali w celu zapewnienia zgodności z przepisami i zobowiązaniami regulacyjnymi

Limity Resolver

Początkujący użytkownicy mogą potrzebować szkolenia, aby przyzwyczaić się do platformy

Ceny Resolver

Kontakt w sprawie cen

Resolver oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

4.4/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

2. Predict360

przez Predict360 Predict360 to flagowe narzędzie oprogramowania 360factors. Łączy w sobie wiele narzędzi zgodności w ramach jednej platformy SaaS, która zajmuje się ryzykiem i kontrolą zgodności, politykami i procedurami, obowiązkowymi szkoleniami pracowników i wymogami regulacyjnymi.

Predict360 specjalizuje się w prewencyjnym zarządzaniu ryzykiem, pomagając Businessowi w łatwym przewidywaniu i ograniczaniu ryzyka operacyjnego. Ponadto, jego rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji automatyzuje zadania i cykle pracy niezbędne do zapewnienia zgodności w całej organizacji za pośrednictwem jednej platformy opartej na chmurze.

Najlepsze funkcje Predict360

Tworzenie wyczerpujących ram i banków pytań do badań ryzyka i inspekcji

Ustawienie progów zgodności i otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym, jeśli podejrzane zachowanie użytkownika naruszy kryteria progowe

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzania języka naturalnego (NLP) w celu automatyzacji aktualizacji do stale zmieniających się wymogów zgodności i przepisów

Usprawnienie szkoleń w zakresie zgodności i samocertyfikacji dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania nauczaniem (LMS) platformy

Limity Predict360

Pełne wykorzystanie potencjału i ustawienia funkcji narzędzia może wymagać czasu i szkolenia

Ceny Predict360

Kontakt w sprawie

Predict360 oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. CMW Tracker

przez CMV Tracker CMW Tracker to niskokodowe narzędzie do zarządzania zgodnością, które jest idealne dla profesjonalistów nietechnicznych. Może pomóc w automatyzacji procesów biznesowych i cykli pracy związanych z zarządzaniem zgodnością i polityką.

CMW Tracker umożliwia ustawienie reguł biznesowych, bezpieczne zarządzanie dokumentacją i komunikację między funkcjami biznesowymi w celu zapewnienia ciągłej zgodności i zmniejszenia ryzyka organizacyjnego.

Najlepsze funkcje CMW Tracker

Zarządzanie danymi i kontrola dokumentów cyfrowych w scentralizowanej przestrzeni

Automatyczne generowanie ścieżek audytu

Integracja narzędzia z oprogramowaniem do zarządzania zgodnością z przepisami innych firm

Limity CMW Tracker

Użytkownicy doświadczają sporadycznego spowolnienia i błędów

Ceny CMW Tracker

Do-It-Yourself: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Shoulder-to-Shoulder: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Count On Partner: Kontakt w sprawie wyceny

CMW Tracker oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (390+ opinii)

4. Risk Hawk

przez Risk Hawk Risk Hawk oferuje wstępnie skonfigurowane, konfigurowalne cykle pracy w celu automatyzacji procesów zgodności z przepisami. Dzięki Risk Hawk możesz kompleksowo obsługiwać ryzyka, incydenty, zasady, kontrole i audyty zgodności z przepisami.

Rozwiązanie można ustawić jako oparte na chmurze lub lokalne. Użytkownicy uwielbiają Risk Hawk za funkcję anonimowego lub imiennego informowania o nieprawidłowościach, która sprawia, że zgodność z przepisami staje się zbiorową odpowiedzialnością wszystkich osób w miejscu pracy.

Najlepsze funkcje Risk Hawk

Zarządzanie oceną wpływu na podstawie raportów medialnych

Otrzymywanie powiadomień i podejmowanie działań w związku ze skargami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Zapewnienie bezpieczeństwa danych dotyczących zgodności i dokumentów cyfrowych

Wykorzystaj całodobową dostępność wsparcia, aby ulepszyć niestandardowe rozwiązania w oparciu o zmieniające się potrzeby biznesowe

Limity Risk Hawk

Użytkownicy czasami napotykają na problemy związane z początkową obsługą

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania rejestru ryzyka

Ceny Risk Hawk

Kontakt w sprawie cen

Risk Hawk oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

5. HIPAA One

przez HIPAA One HIPAA lub "Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych" jest regulowana przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HSS) i egzekwowana przez Biuro Praw Obywatelskich (OCR). Zgodność z HIPAA jest niezbędna dla organizacji opieki zdrowotnej w celu zapewnienia prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych pacjentów.

HIPAA One to zautomatyzowane rozwiązanie, które pomaga szybko i łatwo zakończyć ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem HIPAA.

HIPAA One cieszy się zaufaniem użytkowników ze względu na podejście krok po kroku do analizy ryzyka, środków zaradczych i dokumentacji. Generuje również kompleksowy raport, który jest dobrze odbierany i uznawany przez tablice i organy regulacyjne.

Najlepsze funkcje HIPAA One

Zwiększenie wiedzy pracowników na temat zasad HIPAA dzięki kursom online

Przeprowadzenie oceny naruszenia prywatności w poufnej bazie danych i podjęcie proaktywnych środków ochronnych

Uzyskaj generowane przez system oceny ryzyka i zalecenia dotyczące środków zaradczych, aby wzmocnić utrzymanie zgodności

Zarządzaj i dodawaj oddelegowanych pracowników w razie potrzeby. Utrzymuj ich na bieżąco dzięki automatycznym przypomnieniom

Wykorzystaj zespół ekspertów branżowych HIPAA One do poruszania się po złożonych aktualizacjach polityki

Limity HIPAA One

Początkowe ustawienia mogą wymagać pewnej wiedzy technicznej

Ceny HIPAA One

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje HIPAA One

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: 4.8/5 (40+ recenzji)

6. Ziflow

przez Ziflow Ziflow to platforma do proofingu online klasy Enterprise, która zapewnia zgodność i kontrolę marketingową gotową do audytu. Ziflow pomaga egzekwować oparte na regułach cykle pracy, prowadzić szczegółowe dzienniki aktywności i umożliwia bezpieczną współpracę dla Twojego biznesu.

Ziflow jest doskonałym narzędziem do eliminowania wszelkiego ryzyka związanego ze zgodnością z przepisami dotyczącymi publicznie dostępnych treści lub materiałów marketingowych. Korzystają z niego głównie Teams marketingowe i agencje kreatywne, aby chronić swój Business i klientów.

Najlepsze funkcje Ziflow

Zarządzanie niestandardowymi i zautomatyzowanymi procesami zatwierdzania recenzji kreatywnych

Kontrola dostępu do poufnych i wrażliwych projektów

Zapewnienie odpowiedzialności za kreatywne opinie dzięki listom kontrolnym i podpisom elektronicznym Ziflow

Skuteczne śledzenie zgodności dzięki szczegółowym dziennikom aktywności

Limity Ziflow

Zdarzały się instancje dłuższego czasu ładowania wydruków próbnych

Cennik Ziflow

Free

Standard: 249 USD/miesiąc dla 15 użytkowników

249 USD/miesiąc dla 15 użytkowników Pro: 399 USD/miesiąc dla 20 użytkowników

399 USD/miesiąc dla 20 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Ziflow oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 900 recenzji)

4.5/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.8/5 (380+ opinii)

7. Donesafe

przez Donesafe Donesafe to oparta na chmurze platforma, która pomaga nowoczesnym firmom wykoleić się poprzez spotkanie z obowiązkami w zakresie zgodności. Dzięki Donesafe możesz proaktywnie kontrolować i przestrzegać przepisów dotyczących ryzyka, rządu, bezpieczeństwa i miejsca pracy - wszystko pod jednym dachem.

Donesafe jest najbardziej znany ze swojej kompleksowej, zintegrowanej struktury, która może pomóc w nadzorowaniu całego cyklu zarządzania ryzykiem. Można automatycznie identyfikować ryzyko z dużym wyprzedzeniem, formułować procesy, wykonywać kontrole i korzystać z bibliotek kontroli.

Najlepsze funkcje Donesafe

Przechwytywanie ryzyka poprzez zestawianie danych w czasie rzeczywistym z wielu źródeł danych

Systematyczne przeprowadzanie terminowych audytów, list kontrolnych i inspekcji

Prowadzenie rejestrów ryzyka i zarządzanie nimi poprzez śledzenie przyczyn, skutków i kontroli w odniesieniu do procesów zgodności i KRI (kluczowych wskaźników ryzyka)

Regularne przeprowadzanie inwentaryzacji i identyfikowanie możliwości usprawnienia procesów zgodności

Limity Donesafe

Pierwsze ustawienia i szkolenie wymagają czasu

Użytkownicy raportowali sporadyczne błędy

Ceny Donesafe

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Donesafe

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 opinii)

8. Libryo

przez Libryo Platforma Libryo obejmuje ekosystem oprogramowania jako usługi (SaaS), w tym aplikacje, zawartość, profesjonalne usługi i integracje oprogramowania innych firm. Opiera się ona na globalnym zbiorze danych regulacyjnych opartym na API.

Libryo upraszcza dostęp i zrozumienie wszystkich rodzajów przepisów. Określa, czego należy przestrzegać w oparciu o scenę biznesową i lokalizację, a także pomaga w podjęciu kroków w celu uzyskania pełnej zgodności.

Najlepsze funkcje Libryo

Tłumaczenie i destylacja złożonych problemów prawnych dla globalnych Teams za pomocą funkcji wielojęzycznej

Bądź na bieżąco z powiadomieniami o nowych przepisach

Wykorzystanie śledzenia prawnego Libryo w zależności od lokalizacji w celu przestrzegania lokalnej polityki i wymogów zgodności

Uzyskaj wskazówki od ekspertów prawnych z Libryo lub za pośrednictwem czatu na żywo w dowolnym momencie z zespołem wsparcia

Limity Libryo

Interfejs użytkownika jest nieco skomplikowany, a nawigacja może być trudna

Ceny Libryo

Kontakt w sprawie cen

Libryo oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: 4.4/5 (60+ recenzji)

9. Netwrix

przez Netwrix Netwrix to rozwiązanie do zarządzania zgodnością i audytem, które sprawi, że audytorzy będą zadowoleni!

Netwrix twierdzi, że skraca czas przygotowania do audytów nawet o 85%, eliminując potrzebę przeszukiwania arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia raportów i zestawiania dzienników na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Netwrix wykracza poza samą zgodność z przepisami dzięki kompleksowemu rozwiązaniu bezpieczeństwa. Narzędzie to może pomóc zmniejszyć ryzyko naruszenia danych i chronić poufne informacje przed narażeniem na szwank.

Najlepsze funkcje Netwrix

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów IT za pomocą narzędzia Netwrix Change Tracker

Identyfikowanie i ograniczanie potencjalnych zagrożeń dla wrażliwych danych poprzez wykorzystanie rozwiązania StealthAUDIT

Wykrywaj wszelkie nietypowe zachowania powyżej wcześniej ustawionych poziomów progowych dzięki systemowi ostrzegania w czasie rzeczywistym

Automatyzacja cykli pracy w celu odciążenia teamów od powtarzalnych zadań

Limity Netwrix

Niestandardowe możliwości są stosunkowo limitowane

Filtry raportowania mogą być mylące

Cennik Netwrix

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Netwrix

G2: 4,4 / 5 (ponad 20 recenzji)

4,4 / 5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 140 recenzji)

10. Filestage

przez Filestage Filestage to kompleksowa platforma do przeglądania i zatwierdzania zawartości. Korzystając z Filestage, można ustawić niestandardowe cykle pracy i grupy recenzentów, aby znacznie przyspieszyć cykle zatwierdzania zawartości.

Filestage zapewnia zgodność z przepisami FCA i pomaga zespołom marketingowym w bezpiecznym publikowaniu promocji i kampanii.

Najlepsze funkcje Filestage

Uwolnij Teams od chaotycznych procesów recenzji dzięki automatycznym systemom komentarzy, etykiet i powiadomień

Wdrażanie gotowych do użycia szablonów w celu przyspieszenia nowych projektów i procesów recenzji

Tworzenie scentralizowanych i zautomatyzowanych cykli pracy dla przeglądów i zatwierdzeń

Integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami w celu całościowego zarządzania wszystkimi zadaniami

Limity Filestage

Użytkownicy doświadczają sporadycznych błędów

Ceny Filestage

Free

Podstawowy: $59/miesiąc

$59/miesiąc Profesjonalny: $299/miesiąc

$299/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Filestage oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (230+ recenzji)

4.6/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Inne narzędzia do zarządzania ryzykiem

Zgodność z przepisami i zarządzanie ryzykiem są niezbędne dla każdego biznesu, ale mogą być również trudne i kosztowne.

Dlatego potrzebujesz ClickUp, platformy do zarządzania projektami, która oferuje bardziej holistyczny zestaw funkcji opartych na AI, aby uprościć cykl pracy związany z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością, usprawnić współpracę międzyfunkcyjną i zwiększyć wydajność zespołów.

ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, która pozwala tworzyć i zarządzać wszystkimi projektami cyklami pracy nad projektami w tym te dotyczące zarządzania ryzykiem i zgodnością.

ClickUp umożliwia automatyzację rutynowych zadań, ustalanie priorytetów istotnych działań, śledzenie postępów i generowanie raportów w czasie rzeczywistym - wszystkie niezbędne składniki skutecznego procesu zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem z ClickUp

ClickUp może być wykorzystywany jako skuteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem w celu zarządzania wszystkimi pracami i projektami związanymi z organizacją lub zespołem. Możesz niestandardowo dostosować cykl pracy związany z zarządzaniem ryzykiem, korzystając z funkcji Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp .

Najlepsze plany zarządzania ryzykiem są formułowane wspólnie z kluczowymi interesariuszami. Z Tablica ClickUp umożliwia wizualizację proponowanego procesu ograniczania ryzyka wraz z zespołem i uzyskanie ich opinii i komentarzy w trybie offline lub w czasie rzeczywistym.

burza mózgów i współpraca przy użyciu ClickUp Tablica w celu opracowania planu zarządzania ryzykiem, który najlepiej odpowiada potrzebom organizacji

Gdy plan zarządzania ryzykiem jest już gotowy, można go wdrożyć z pomocą Zadania ClickUp . Plan ograniczania ryzyka można podzielić na mniejsze zadania i przydzielić je odpowiedzialnym zasobom. Możesz także monitorować postępy swojego zespołu w realizacji każdego z zadań w stosunku do ustawionych oś czasu.

bądź na bieżąco z postępami planu ograniczania ryzyka dzięki ClickUp Tasks_

Unikaj ryzyka operacyjnego poprzez śledzenie planu zarządzania ryzykiem w czasie rzeczywistym dzięki Pulpit ClickUp . Możesz również ustawić automatyczne przypomnienia i etykiety w czasie rzeczywistym, aby utrzymać członków zespołu na bieżąco.

Śledź zadania związane z zarządzaniem ryzykiem w czasie rzeczywistym za pomocą widoku ClickUp Gantt

Jeśli martwisz się o bezpieczeństwo danych, nie martw się.

ClickUp posiada certyfikat ISO, jest zgodny z normami SOC 2 i PCI oraz oferuje kompleksowe szyfrowanie danych przy użyciu szyfrowania AES-256.

Wdrożenie niezawodnego procesu zarządzania ryzykiem może być trudne. Aby zaoszczędzić czas i ułatwić rozpoczęcie pracy, stworzyliśmy szczegółowy Szablon zarządzania ryzykiem ClickUp który może być pomocny. Możesz również sprawdzić ten szczegółowy Plan projektu zgodności z ClickUp dla pomysłów

Jesteśmy pewni, że znacznie usprawnią one procesy zarządzania ryzykiem i zgodnością.

Zainicjuj proces zarządzania ryzykiem za pomocą szablonu zarządzania ryzykiem ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Bezpieczne udostępnianie wewnętrznych polityk, przepisów, wymogów zgodności i informacji związanych z ładem korporacyjnym swoim teamom

Wykorzystaj możliwości ClickUp w zakresie zarządzania projektami, aby przypisać role i obowiązki, ustawić oś czasu i monitorować postępy w realizacji planu zarządzania ryzykiem

Wdrażaj automatyczne alerty i przypomnienia, aby Twój zespół był na bieżąco i śledził swoje wyniki w zakresie zarządzania ryzykiem

Sformułuj regularne przeglądy i omawiaj postępy w realizacji planów za pomocą raportowania w czasie rzeczywistym przy użyciu funkcjiWidoki ClickUp Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do wielu funkcji oferowanych przez ClickUp

Cennik ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Kontakt z działem sprzedaży ClickUp AI jest dostępny ze wszystkimi płatnymi obszarami roboczymi za 5 USD

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,900 recenzji)

Zachowaj pełną kontrolę nad wymaganiami w zakresie zgodności z przepisami

Jeśli chodzi o zgodność z przepisami, nie ma miejsca na błędy.

Usprawnione zarządzanie zgodnością ma kluczowe znaczenie dla spełnienia obowiązków regulacyjnych i wspierania etycznej kultury pracy.

Nadążanie za stale zmieniającymi się politykami i przepisami branżowymi jest niemożliwe, co sprawia, że narzędzia do zarządzania zgodnością są istotną częścią stosu technologicznego nowoczesnej firmy.

Upewnij się, że wybierasz najlepsze narzędzia do zarządzania i usprawniania procesów zgodności z przepisami. ClickUp to kompleksowe narzędzie, które pomoże Ci w każdym aspekcie Twojej pracy, jednocześnie zwiększając możliwości zarządzania ryzykiem. Zarejestruj swoje darmowe konto ClickUp już dziś!