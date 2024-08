10 najlepszych programów do zarządzania operacjami IT w 2024 roku (recenzje i ceny)

Hej, mistrzowie IT! Byliście naszymi wybawcami. Przychodzimy do was, gdy internet w biurze przestaje działać, konfiguracje serwerów się psują, a aplikacje zawieszają się bez powodu. Wydaje się, że macie rozwiązanie na każdy problem.

Ale? 📩

Ale musi być ciężko radzić sobie z tyloma problemami każdego dnia, prawda?

Chociaż nie możemy zdjąć z ciebie całego ciężaru, możemy podzielić się kilkoma zaleceniami dotyczącymi rozwiązań programowych, które mogą ci pomóc. Oto 10 najlepszych programów do zarządzania operacjami IT w 2024 roku. Ale najpierw..

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania operacjami IT?

Oto przydatna lista kontrolna, która pomoże Ci wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania operacjami IT:

Funkcjonalność : Wybierz narzędzie do zarządzania operacjami IT z funkcjami i możliwościami dopasowanymi do Twoich potrzebtwoim potrzebom i celom w zakresie operacji IT. Na przykład, jeśli potrzebujesz monitorować wydajność sieci, poszukaj narzędzi do zarządzania operacjami IT, które mogą zapewnić widoczność w czasie rzeczywistym, alerty i raportowanie

: Wybierz narzędzie do zarządzania operacjami IT z funkcjami i możliwościami dopasowanymi do Twoich potrzebtwoim potrzebom i celom w zakresie operacji IT. Na przykład, jeśli potrzebujesz monitorować wydajność sieci, poszukaj narzędzi do zarządzania operacjami IT, które mogą zapewnić widoczność w czasie rzeczywistym, alerty i raportowanie Łatwość użytkowania : Narzędzia operacyjne IT powinny być łatwe w instalacji, konfiguracji i obsłudze. Wybierz takie z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, intuicyjną nawigacją,wyczyszczoną dokumentacjęi dobrze integruje się z istniejącymi systemami

: Narzędzia operacyjne IT powinny być łatwe w instalacji, konfiguracji i obsłudze. Wybierz takie z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, intuicyjną nawigacją,wyczyszczoną dokumentacjęi dobrze integruje się z istniejącymi systemami Skalowalność : Najlepsze rozwiązania do zarządzania operacjami powinny radzić sobie ze wzrostem i złożonością środowiska IT, skalując się w górę lub w dółwraz z zapotrzebowaniem na operacje IT i zmieniającymi się zasobami. Powinien również być w stanie wspierać nowe technologie, takie jak chmura, IoT, AI i 5G

: Najlepsze rozwiązania do zarządzania operacjami powinny radzić sobie ze wzrostem i złożonością środowiska IT, skalując się w górę lub w dółwraz z zapotrzebowaniem na operacje IT i zmieniającymi się zasobami. Powinien również być w stanie wspierać nowe technologie, takie jak chmura, IoT, AI i 5G Bezpieczeństwo: Co najważniejsze, infrastruktura IT musi być chroniona przed cyberatakami i zagrożeniami. Poszukaj solidnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja i audyt. Sprawdź również, czy jest ona zgodna ze standardami i przepisami bezpieczeństwa, takimi jak GDPR, HIPAA i PCI DSS

Biorąc pod uwagę te kluczowe funkcje, znajdziesz idealne oprogramowanie do zarządzania operacjami IT, aby szybko rozwiązywać problemy i utrzymywać zdrową infrastrukturę IT.

10 najlepszych rozwiązań do zarządzania operacjami IT w 2024 roku

1. ClickUp

Poznaj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami IT dzięki mocy AI, ponad 15 widokom i automatyzacji zadań Platforma do zarządzania projektami ClickUp dla teamów programistycznych umożliwia planowanie, śledzenie i zarządzać operacjami IT zdalnie.

Zakończone z ponad 35 ClickApp i setkami Szablony do zarządzania operacjami IT które można niestandardowo dostosować do własnych projektów, ClickUp oferuje jedną z najlepszych zunifikowanych platform do zarządzania operacjami IT.

Zwiększ wydajność dzięki współpracy zarządzanie zadaniami przydzielanie zadań, etykiety w komentarzach i udostępnianie nagrań ekranu na jednej platformie

Tworzenie Zadania ClickUp i przypisz kategorie do śledzenia incydentów, takich jak awarie serwera, błędy oprogramowania i awarie sprzętu. Komunikacja z zespołem IT i interesariuszami poprzez czat, komentarze i udostępnianie plików.

Co więcej? Dokumentuj swoje procesy IT, takie jak wdrażanie, zatwierdzanie zmian, testowanie wydań i inne, w aplikacji Dokumenty ClickUp dzięki czemu każdy ma kontekst. Możesz nawet połączyć ze sobą Dokumenty i zadania, aby wykonać cykl pracy i usprawnić zarządzanie incydentami w zespole. Dodawaj widżety, aby aktualizować cykle pracy, zmieniać status projektu i wiele więcej - wszystko w edytorze.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dokumentuj, śledź i rozwiązuj incydenty szybko i skutecznie dzięki szablonowi raportowania incydentów IT ClickUp

limity ClickUp

Wymaga czasu i wysiłku w celu ustawienia i niestandardowego dostosowania

Stosunkowo stroma krzywa uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI : 5 USD na członka (dostępne we wszystkich płatnych planach)

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3900+ opinii)

2. Connecteam

przez Connecteam Connecteam to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania operacjami. Oznacza to, że jego funkcje nie są ograniczone do operacji IT, ale obejmują również zarządzanie zadaniami i zespołami. Pozwala na przykład tworzyć zadania i listy kontrolne, przypisywać terminy i tworzyć raporty wydajności.

Eliminuje również zależność firm od IT, zapewniając bezpośredni dostęp do wiedzy, zasobów i kontaktów firmy w jednym miejscu, bez ryzyka wycieku danych lub naruszenia bezpieczeństwa.

Jest łatwy w użyciu i wysoce konfigurowalny dla Business każdej wielkości. Connecteam jest dobrym wyborem dla menedżerów rozproszonych i międzyfunkcyjnych Teams w celu usprawnienia współpracy i utrzymania wydajności.

Najlepsze funkcje Connecteam

Łatwa komunikacja z członkami zespołu IT za pośrednictwem czatu na żywo, aktualizacji firmowych, ankiet i nie tylko

Organizowanie codziennych operacji IT, takich jak tworzenie i przydzielanie zadań, wypełnianie formularzy i list kontrolnych oraz raportowanie problemów i incydentów, w jednym miejscu

Śledzenie postępu i statusu każdego zadania i formularza oraz otrzymywanie raportów z pola w czasie rzeczywistym

Tworzenie i wysyłanie harmonogramów, śledzenie godzin pracy z lokalizacją GPS i geofence oraz eksportowanie kart czasu pracy do listy płac

Wdrażaj, szkol i rozwijaj umiejętności i wiedzę swojego zespołu IT dzięki funkcjom rozwoju pracowników, w tym kursom mobilnym

Limity Connecteam

Ograniczone funkcje w planie Free

Ceny mogą być drogie dla mniejszych Teams (mniej niż 30 użytkowników)

Brak natywnej integracji z popularnymi narzędziami do zarządzania usługami IT, takimi jak Jira, Zendesk czy ServiceNow

Cennik Connecteam

Small Business: Free (do 10 użytkowników)

Free (do 10 użytkowników) Podstawowy: 29 USD/miesiąc

29 USD/miesiąc Zaawansowany: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Ekspert: $99/miesiąc

$99/miesiąc Wszystkie płatne plany oferują rabat dla ponad 30 użytkowników

Connecteam oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (310+ opinii)

3. ServiceNow

przez ServiceNowServiceNow oprogramowanie jest jak duża skrzynka narzędziowa ⚒️, która pomaga usprawnić wiele funkcji dla Enterprise, w tym zarządzanie operacjami IT, zarządzanie usługami IT, zarządzanie obsługą klienta, dostarczanie usług HR, operacje bezpieczeństwa i wiele innych.

Rozwiązanie ServiceNow do zarządzania operacjami IT wykorzystuje AI do identyfikowania i rozwiązywania problemów za pomocą międzyzespołowych cykli automatyzacji, zanim one wystąpią.

Od tworzenia niestandardowych formularzy i zarządzania pracownikami zmianowymi po automatyzację przypisywania incydentów i generowanie raportów analitycznych, oprogramowanie to jest dostawcą rozwiązań hiperopieki dla potrzeb zarządzania operacjami IT.

Ponadto narzędzia i cykle pracy w ramach oprogramowania można dostosować do własnych potrzeb. ServiceNow może pochwalić się takimi firmami jak Microsoft, Adobe i NASA!

Najlepsze funkcje ServiceNow

Pełna widoczność infrastruktury IT, w tym środowisk lokalnych, zwirtualizowanych, w chmurze i bezserwerowych

Monitoruj kondycję i wydajność usług i aplikacji IT, identyfikuj i rozwiązuj problemy oraz optymalizuj dostępność i niezawodność usług

Wykorzystanie AI i uczenia maszynowego do analizy danych, redukcji szumów i przewidywania problemów

Wykorzystanie planu scenariuszy i analizy what-if do porównywania różnych opcji i podejmowania decyzji opartych na danych

Integracja z istniejącym stosem IT, w tym narzędziami do monitorowania, platformami chmury, infrastrukturą bezserwerową i oprogramowaniem do zarządzania zasobami

Limity ServiceNow

Brak kompatybilności z wybranymi starszymi lub niestandardowymi systemami. Potrzeba odpowiednich narzędzi i widoczności, aby poradzić sobie ze złożonością i dynamiką wybranych środowisk chmury i DevOps

Cennik ServiceNow

Niestandardowy cennik

ServiceNow oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1700 recenzji)

4,4/5 (ponad 1700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (210+ opinii)

4. SolarWinds

przez SolarWinds SolarWinds to oprogramowanie do zarządzania stosem IT, które pomaga w szybkim śledzeniu i rozwiązywaniu problemów.

Jego potężne pulpity pozwalają na nakładanie wskaźników wydajności z wielu źródeł - sieci, wirtualizacji i pamięci masowej - aby zapewnić widoczność w czasie rzeczywistym statusu i wydajności środowiska IT.

Od monitorowania wydajności infrastruktury na serwerach po audyt bezpieczeństwa, jest to zaufane oprogramowanie wśród wielu firm z listy Fortune 500.

Najlepsze funkcje SolarWinds

Monitorowanie i zarządzanie aplikacjami i infrastrukturą w architekturach opartych na wielu chmurach i środowiskach lokalnych

Uproszczenie zarządzanie operacjami IT dzięki ujednoliconej platformie z kompleksową widocznością statusu i alertami

Optymalizacja wydajności baz danych, aplikacji internetowych, serwerów, kontenerów, pamięci masowej i infrastruktury sieciowej dzięki analityce predykcyjnej i praktycznym zaleceniom

Zabezpieczenie sieci przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez korelację logów i wydarzeń, łatanie oprogramowania i śledzenie zmian na serwerach

Limity SolarWinds

Limit integracji dla wybranych narzędzi innych firm

Niektórzy użytkownicy raportowali problemy ze skalowalnością, takie jak powolny czas reakcji, wysokie obciążenie lub ograniczona pojemność

Cennik SolarWinds

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje SolarWinds

G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

4.3/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (560+ recenzji)

5. Zluri

przez Zluri Szukasz narzędzia do zarządzania operacjami IT, aby usprawnić korzystanie z SaaS? Nie szukaj dalej niż Zluri.

Zluri pomaga zespołom IT odkrywać, optymalizować, zabezpieczać i zarządzać wszystkimi aplikacjami SaaS w organizacji z poziomu jednego pulpitu.

Korzyści? Zmniejszony rozrost SaaS, brak wydatków na Shadow IT i zombie oraz bezpieczne zarządzanie dostępem.

Zluri oferuje również rozwiązania do zarządzania tożsamością dla Enterprise. Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak zaopatrzenie, onboarding, offboarding i przeglądy dostępu, Zluri oszczędza zespołom IT żmudnej pracy.

Kolejną przydatną funkcją jest możliwość tworzenia edytowalnych "playbooków" cyklu pracy w celu standaryzacji powtarzalnych działań.

Najlepsze funkcje Zluri

Odkrywanie i śledzenie wszystkich aplikacji SaaS używanych w organizacji

Analiza i optymalizacja umów dotyczących różnych aplikacji SaaS, identyfikacja potencjalnych oszczędności i możliwości konsolidacji

Automatyzacja przydzielania i odbierania dostępu do SaaS użytkownikom oraz egzekwowanie zasad i standardów zgodności

Integracja z różnymi aplikacjami SaaS, takimi jak Asana, Webex i Todoist, oraz zapewnienie ujednoliconego pulpitu i solidnego systemu raportowania

Limity Zluri

Czasochłonne i wymagające wdrożenie w złożonych środowiskach SaaS

Brak integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak JIRA i GIT

Złożone wdrożenie i czasami przytłaczający interfejs

Cennik Zluri

Kontakt w sprawie cen

Zluri oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

4.8/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 20 recenzji)

6. Splunk

przez Splunk Splunk to narzędzie do zarządzania operacjami IT, które wykorzystuje AIOps do przewidywania, wykrywania i rozwiązywania incydentów. Pomaga zrozumieć dane infrastruktury IT w czasie rzeczywistym, takie jak dzienniki, wydarzenia, metryki i alerty. Jego najlepsze funkcje obejmują pulpity zorientowane na usługi, analitykę predykcyjną i inteligentne zarządzanie incydentami.

Jest również skalowalny i może obsługiwać dowolny typ i ilość danych z różnych źródeł, takich jak strony internetowe, aplikacje, czujniki i urządzenia.

Najlepsze funkcje Splunk

Aplikacje, dodatki i wstępnie spakowana zawartość, aby spełnić określone przypadki użycia operacji IT, takie jak zarządzanie predykcyjne lub analiza wydarzeń

Widok triage oparty na KPI w celu ustalenia priorytetów rozwiązywania problemów o znaczeniu krytycznym

Zestaw narzędzi do uczenia maszynowego i frameworki do tworzenia i wdrażania niestandardowych modeli lub korzystania z gotowych modeli Splunk

Limity Splunk

Może być kosztowny w przypadku dużych ilości danych

Może być trudny do zoptymalizowania pod kątem szybkości. Ponieważ Splunk używa zastrzeżonego języka wyszukiwania o nazwie SPL (Search Processing Language) do zapytań i manipulowania danymi, potrzebna jest biegłość w pisaniu zapytań SPL

Cennik Splunk

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Splunk

G2: 4,3/5 (ponad 460 recenzji)

4,3/5 (ponad 460 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

7. Odoo

via Odoo Odoo jest pakietem aplikacji oprogramowanie do zarządzania biznesem które oferuje aplikacje biznesowe typu open-source w różnych zakresach, takich jak księgowość, sprzedaż, usługi, finanse, marketing i inne. Odoo można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, uzyskać dostęp do kodu źródłowego i zmodyfikować go w celu integracji z istniejącymi narzędziami i systemami.

Pakiet aplikacji księgowych Odoo obsługuje jednak tylko finansowe aspekty podstawowego zarządzania zasobami IT. Jeśli szukasz pełnoprawnej aplikacji do zarządzania operacjami IT, będziesz musiał pobrać dodatkowe moduły lub aplikacje z ekosystemu aplikacji Odoo.

Najlepsze funkcje Odoo

Śledzenie i zarządzanie zasobami IT, takimi jak komputery, serwery, drukarki itp.

Przypisywanie zasobów do pracowników, lokalizacji lub działów i monitorowanie ich statusu, gwarancji i amortyzacji

Planowanie i przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej i naprawczej sprzętu IT

Obsługa zgłoszeń serwisowych IT od pracowników lub niestandardowych klientów. Twórz zgłoszenia, przydzielaj agentów i śledź czas rozwiązania oraz poziom zadowolenia z każdego zgłoszenia

Zarządzanie projektami IT przy użyciu zwinnych metodologii, takich jak Scrum lub Kanban

Limity Odoo

Skomplikowana instalacja i stroma krzywa uczenia się. Konieczne może być zatrudnienie programisty lub konsultanta, który pomoże w ustawieniu i niestandardowym dostosowaniu Odoo

Choć Odoo można dostosować do własnych potrzeb, nie oferuje ono użytkownikom możliwości modyfikowania istniejących widoków i modeli, a także cierpi na brak wsparcia dla dziedziczenia i polimorfizmu

Ceny Odoo

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Odoo

G2: 4.3/5 (870+ opinii)

4.3/5 (870+ opinii) Capterra: 4.1/5 (750+ opinii)

8. ManageEngine OpManager

przez ManageEngine ManageEngine OpManager to oprogramowanie do monitorowania sieci i serwerów, które przyjmuje podejście oparte na AIOps, aby pomóc w zarządzaniu siecią, zarządzaniu pamięcią masową, zarządzaniu centrum danych oraz zarządzaniu błędami i wydajnością.

OpManager może powiedzieć, jak szybka jest sieć, ile danych jest wysyłanych i odbieranych, ile przestrzeni pozostało na serwerach i czy występują jakieś problemy lub błędy.

Posiada skuteczny system ostrzeżeń i zabezpieczeń z mechanizmem wykrywania nieuczciwych urządzeń i analizą dzienników kryminalistycznych w celu oznaczenia wszelkich kompromisów.

OpManager najlepsze funkcje

Uzyskaj widoczność statusu i wydajności sieci w czasie rzeczywistym dzięki ponad 2000 metryk i intuicyjnym pulpitom, wykresom i raportowaniu. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów sieciowych za pomocą alertów, alarmów i analizy przyczyn źródłowych, zanim wpłyną one na działalność firmy

Optymalizacja zasobów sieciowych i planowanie obciążenia dzięki analizie ruchu sieciowego, zarządzaniu konfiguracją urządzeń i monitorowaniu wydajności

Instalacja "zrób to sam" dzięki poręcznym narzędziom i instrukcjom ustawień

Integracja z innymi produktami ManageEngine i narzędziami innych firm

Limity OpManager

Może być kosztowne i czasochłonne w środowiskach IT opartych na chmurze lub hybrydowych

Ograniczona integracja API z niektórymi urządzeniami sieciowymi

Brak natywnych funkcji zarządzania bezpieczeństwem zapory sieciowej

Cennik OpManager

Niestandardowy cennik

OpManager oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

4.5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 80 recenzji)

9. SafetyCulture

przez SafetyCulture SafetyCulture (dawniej iAuditor) to platforma operacyjna w miejscu pracy, koncentrująca się na czterech głównych obszarach: zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzaniu ryzykiem i zgodnością z przepisami, doskonałości operacyjnej oraz rozwiązaniach z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Umożliwia tworzenie i zakończenie cyfrowych list kontrolnych, inspekcji, audytów i innych procesów w celu poprawy jakości wyników pracy, zwiększenia zaangażowania pracowników i promocji kultury bezpieczeństwa w organizacji.

To oparte na chmurze oprogramowanie jest zoptymalizowane pod kątem bezpieczeństwa, dostępności, skalowalności i zgodności z przepisami. Możesz także korzystać z czujników, integracji i sztucznej inteligencji, aby usprawnić swoje operacje.

Najlepsze funkcje SafetyCulture

Znajdź obszary wymagające poprawy w zakresie bezpieczeństwa, jakości, zgodności i wydajności w celu optymalizacji procesów IT i obniżyć koszty

Przydzielaj zadania, raportuj problemy, zarządzaj zasobami, szkol swój zespół i komunikuj się z nim za pomocą platformy

Monitorowanie zasobów, sprzętu i systemów IT za pomocą czujników i telematyki w celu szybkiego wykrywania i rozwiązywania problemów

Limity SafetyCulture

Głównie limit operacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i może nie obejmować wszystkich aspektów zarządzania operacjami IT

Sporadyczne błędy

SafetyCulture pricing

Premium: $19 za użytkownika miesięcznie

$19 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje SafetyCulture

G2 : 4.4/5 (40+ recenzji)

: 4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (190+ recenzji)

10. Scoro

przez Scoro Oprogramowanie do zarządzania pracą Scoro jest reklamowane jako kompleksowe rozwiązanie do zarządzania całym cyklem życia projektu.

Umożliwia planowanie i śledzenie projektów, zadań, czasu, budżetu, faktur i raportów w jednym miejscu. Umożliwia również szczegółowe śledzenie czasu podlegającego i niepodlegającego rozliczeniu oraz monitorowanie wykorzystania i obciążenia zespołu.

Dzięki kompleksowemu systemowi zarządzania pracą Scoro możesz zrobić wszystko, od sprzedaży i CRM po fakturowanie i zarządzanie kosztami.

Scoro wspiera współpracę z Teams i klientem w celu organizacji, poprawy wydajności i zwiększenia rentowności.

Najlepsze funkcje Scoro

Udostępnianie kalendarza zespołu i wykresów Gantta

Automatyzacja fakturowania i przypomnienia o płatnościach

Raportowanie w czasie rzeczywistym i pulpity pomagające w prognozie zasobów

Integracja z innymi narzędziami i aplikacjami, takimi jak Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive i inne

Limity Scoro

Zbyt złożony i bogaty w funkcje dla mniejszych projektów

Brak integracji z popularnymi platformami, takimi jak Slack, Asana i Trello

Może być drogie dla większych teamów

Ceny Scoro

Essential: $26 za użytkownika miesięcznie

$26 za użytkownika miesięcznie Standardowy: 37 USD za użytkownika miesięcznie

37 USD za użytkownika miesięcznie Pro: 63 USD za użytkownika miesięcznie

63 USD za użytkownika miesięcznie Ultimate: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Wszystkie plany wymagają minimum 5 użytkowników

Oceny i recenzje Scoro

G2: 4.5/5 (390+ opinii)

4.5/5 (390+ opinii) Capterra: 4.6/5 (230+ opinii)

Uprość zarządzanie operacjami IT dzięki ClickUp

Sprawne zarządzanie operacjami IT wymaga skutecznego planu, ciągłego monitorowania i nadzoru oraz dedykowanego wysiłku zespołu. Aby to ułatwić, priorytetem jest elastyczne, skalowalne oprogramowanie z silnymi funkcjami współpracy - oprogramowanie takie jak ClickUp.

ClickUp nie jest zwykłym narzędziem do zarządzania projektami. Jest to potężny sprzymierzeniec, który usprawni zarządzanie operacjami IT dzięki funkcjom takim jak zależności, etykiety, wiele osób przypisanych i priorytety, aby zapewnić płynną realizację i odpowiedzialność za każdy błąd IT.

Dzięki ponad 1000 integracjom będzie pasować do istniejącego stosu IT i może być niestandardowy do sposobu, w jaki firma zarządza operacjami IT.

Centralizując śledzenie zasobów, zarządzanie zmianami, monitorowanie alertów, dokumentację i wiele więcej na elastycznej platformie, takiej jak ClickUp, liderzy IT mogą zoptymalizować cykl pracy, zwiększyć terminowość realizacji projektów nawet o 35%, ułatwić współpracę między teamami, oraz prowadzić bardziej niezawodne operacje .

