10 najlepszych baz wiedzy SaaS w 2024 roku

Wyobraź sobie, że pracujesz nad kampanią e-mail i narzędzie wyrzuca błąd. Planujesz skontaktować się ze wsparciem na czacie lub wysłać e-mail, ale może to trochę potrwać. Zamiast czekać, wyszukujesz przewodniki pomocy i wideo online - na przykład w bazie wiedzy narzędzia.

A teraz odwróć scenariusz. Jako Narzędzie SaaS dostawcy, starasz się zapewnić zespołom wsparcia różne opcje do zrobienia. Obejmuje to również samoobsługowe repozytorium dokumentacji produktu, w którym niestandardowi klienci mogą znaleźć odpowiedzi w dowolnym czasie i miejscu. I to działa.

Narzędzia samoobsługowe, takie jak filmy wideo, dokumenty wdrożeniowe, centra szkoleniowe i przypadki użycia, zwiększają zadowolenie klientów, zmniejszają rotację i zwalniają agentów wsparcia do innych zadań. Korzyści obejmują również wewnętrzne zespoły, które odwołują się do scentralizowanej bazy wiedzy, aby prawidłowo funkcjonować.

W ClickUp rozumiemy wyzwania związane z tworzeniem i organizowaniem hubów wiedzy, dlatego wraz z moim zespołem przeanalizowaliśmy najlepsze oprogramowanie SaaS do tworzenia baz wiedzy i wybraliśmy dziesięć, które spełniają wszystkie wymagania.

Ale najpierw zrozummy, na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu bazy wiedzy SaaS.

Czego należy szukać w oprogramowaniu bazy wiedzy SaaS?

Oprogramowanie bazy wiedzy SaaS powinno mieć niektóre, jeśli nie wszystkie, z tych funkcji:

Dostępność samoobsługowa: Upewnij się, że baza wiedzy jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności wysyłania zgłoszeń do wsparcia, umożliwiając użytkownikom samodzielne znajdowanie odpowiedzi

Upewnij się, że baza wiedzy jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności wysyłania zgłoszeń do wsparcia, umożliwiając użytkownikom samodzielne znajdowanie odpowiedzi Solidna funkcja wyszukiwania: Szukaj zaawansowanych funkcji wyszukiwania, które umożliwiają wyszukiwanie w dokumentach, umożliwiając użytkownikom szybkie zlokalizowanie odpowiednich informacji

Szukaj zaawansowanych funkcji wyszukiwania, które umożliwiają wyszukiwanie w dokumentach, umożliwiając użytkownikom szybkie zlokalizowanie odpowiednich informacji Kontrola wersji: Upewnij się, że platforma pozwala na śledzenie zmian i utrzymywanie różnych wersji artykułów, aby zapewnić aktualność informacji

Upewnij się, że platforma pozwala na śledzenie zmian i utrzymywanie różnych wersji artykułów, aby zapewnić aktualność informacji Obieg pracy redakcyjnej: Poszukaj funkcji, które wspierają współpracę między członkami zespołu, takich jak komentowanie, uprawnienia do ról i procesy zatwierdzania zawartości

Poszukaj funkcji, które wspierają współpracę między członkami zespołu, takich jak komentowanie, uprawnienia do ról i procesy zatwierdzania zawartości Analityka i raportowanie: Oprogramowanie do zarządzania wiedzą powinno oferować wgląd w zaangażowanie użytkowników, popularne artykuły i zapytania wyszukiwania, aby pomóc w ulepszaniu bazy wiedzy w czasie

Oprogramowanie do zarządzania wiedzą powinno oferować wgląd w zaangażowanie użytkowników, popularne artykuły i zapytania wyszukiwania, aby pomóc w ulepszaniu bazy wiedzy w czasie Różnorodność zawartości: Oprogramowanie powinno zapewniać wsparcie dla różnych typów zawartości, w tym często zadawanych pytań, samouczków, przewodników rozwiązywania problemów i demonstracji wideo

Oprogramowanie powinno zapewniać wsparcie dla różnych typów zawartości, w tym często zadawanych pytań, samouczków, przewodników rozwiązywania problemów i demonstracji wideo Konfigurowalne szablony: Sprawdź, czy oprogramowanie dostarcza wstępnie zaprojektowane szablony, które można dostosować do potrzeb marki i zawartości

Sprawdź, czy oprogramowanie dostarcza wstępnie zaprojektowane szablony, które można dostosować do potrzeb marki i zawartości Możliwości integracji: Zapewnienie kompatybilności z innymi narzędziami i platformami, z których korzystasz, takimi jak systemy obsługi klienta, oprogramowanie CRM i narzędzia komunikacyjne

Zapewnienie kompatybilności z innymi narzędziami i platformami, z których korzystasz, takimi jak systemy obsługi klienta, oprogramowanie CRM i narzędzia komunikacyjne Funkcje bezpieczeństwa: Poszukaj solidnych środków bezpieczeństwa, aby chronić poufne informacje i zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych

Poszukaj solidnych środków bezpieczeństwa, aby chronić poufne informacje i zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych Przyjazna dla użytkownika nawigacja: Oprogramowanie powinno mieć przejrzystą i intuicyjną strukturę z dobrze zdefiniowanymi kategoriami i podkategoriami ułatwiającymi przeglądanie

Oprogramowanie powinno mieć przejrzystą i intuicyjną strukturę z dobrze zdefiniowanymi kategoriami i podkategoriami ułatwiającymi przeglądanie responsywność na urządzeniach mobilnych: baza wiedzy powinna być dostępna i funkcjonalna na urządzeniach mobilnych, aby zaspokoić potrzeby użytkowników w podróży

10 najlepszych baz wiedzy SaaS do wykorzystania w 2024 roku

W oparciu o rozszerzone testy i badania, oto 10 programów SaaS do tworzenia baz wiedzy, które możesz wybrać w 2024 roku:

1. ClickUp - najlepsze do zarządzania wiedzą w oparciu o AI

Zacznij tworzyć zawartość i organizować podstrony za pomocą ClickUp Docs

ClickUp jest moim ulubionym narzędziem, ponieważ spełnia wszystkie wymagania. Wszystko, co związane z danymi powstania treści zaczyna się od Dokumenty ClickUp , którą można przekształcić w bazę wiedzy, przełączając przycisk przełączania wiki.

Gdy dokument zostanie oznaczony jako wiki, staje się bardziej widoczny w pulpitach nawigacyjnych, a Twój zespół może współpracować w celu edycji i przeglądu zawartości. Jeśli pracujesz z wieloma klientami i dostawcami, możesz utrzymywać wszystko w ramach jednej platformy, importując dane do ClickUp.

Po zrobieniu tego, możesz poprosić ClickUp Brain aby zasugerować nowe zadania do rozpoczęcia

Wybierz zawartość i użyj ClickUp Brain, aby uzyskać sugestie oparte na AI

Oto jak ClickUp Brain może pomóc:

Skorzystaj z ClickUp Brain's AI Writer , aby szybko wygenerować wstępne szkice artykułów bazy wiedzy na podstawie podpowiedzi i zarysów

, aby szybko wygenerować wstępne szkice artykułów bazy wiedzy na podstawie podpowiedzi i zarysów Pobieranie informacji zZadania ClickUp, dokumentów, odpowiednich artykułów i wiedzy zespołu, aby zapewnić dokładną i aktualną zawartość

Skorzystaj z indywidualnego wsparcia dziękiClickUp Brain's AI Knowledge Manager który oferuje sugestie i ulepszenia dotyczące danych powstania zawartości

Automatyzacja zarządzania projektami związanymi z bazą wiedzy, takimi jak wysyłanie aktualizacji, przypisywanie zadań i śledzenie postępów za pomocą ClickUp Brain's AI Project Manager

Analizuj interakcje użytkowników i opinie, aby zidentyfikować obszary dla nowych artykułów, wyróżnić popularną zawartość i oznaczyć złożone tematy dla użytkowników

Możesz także zaoszczędzić czas, korzystając z ClickUp Brain Szablon bazy wiedzy ClickUp . Jest to prosty, gotowy do użycia dokument, który dobrze naśladuje doświadczenie klienta centrum pomocy.

Stwórz cyfrową bibliotekę z szablonem bazy wiedzy ClickUp

Oto niektóre z kluczowych funkcji, które dostarcza ten szablon:

Artykuły wiedzy: Ta sekcja umożliwia tworzenie i organizowanie artykułów bazy wiedzy

Ta sekcja umożliwia tworzenie i organizowanie artykułów bazy wiedzy Kategorie: Szablon zawiera sekcje takie jak "Onboarding", "Poradniki", "Przypadki użycia", "Szablony" i "Społeczność", pomagając skutecznie organizować zawartość

Szablon zawiera sekcje takie jak "Onboarding", "Poradniki", "Przypadki użycia", "Szablony" i "Społeczność", pomagając skutecznie organizować zawartość Podkategorie: W każdej kategorii można utworzyć podkategorie, takie jak "Dla początkujących", "Dla administratorów" i "Zarządzanie projektami", aby jeszcze bardziej uporządkować zawartość

W każdej kategorii można utworzyć podkategorie, takie jak "Dla początkujących", "Dla administratorów" i "Zarządzanie projektami", aby jeszcze bardziej uporządkować zawartość Sekcja pytań: Specjalna sekcja dla często zadawanych pytań, dostarczająca szybkich odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Specjalna sekcja dla często zadawanych pytań, dostarczająca szybkich odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Formularz kontaktowy: Formularz dla użytkowników do przesyłania pytań lub próśb, jeśli nie mogą znaleźć potrzebnych informacji

ClickUp najlepsze funkcje

Foldery i podfoldery: Organizowanie artykułów bazy wiedzy w folderach#### Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka na obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Document360 - najlepszy dla uproszczonych baz wiedzy

przez Document360 Document360 to oprogramowanie oparte na wiedzy ze stabilnym, prostym interfejsem użytkownika. Ponieważ jego głównym celem jest baza wiedzy i zarządzanie dokumentami, łatwo jest tworzyć prywatne i publiczne biblioteki

Możesz organizować zawartość do sześciu poziomów podkategorii, więc jeśli masz do czynienia z dużymi zbiorami danych, docenisz Document360.

Najlepsze funkcje Document360

Edytuj i osadzaj zawartość za pomocą edytora WYSIWYG, pamiętając o wygodzie użytkownika

Korzystanie z funkcji wycofywania, aby zapobiec przypadkowemu nadpisaniu i zachować aktualne wersje

Przechowywanie zawartości na dysku i szybkie wstawianie jej do dokumentów

Ograniczeniewewnętrzne bazy wiedzy do określonych zakresów IP, aby uniknąć incydentów bezpieczeństwa

Limity Document360

Współpraca na platformie z osobami trzecimi wymaga poprawy

Ważne funkcje są ukryte za dodatkami, które podnoszą ogólne koszty

Ceny Document360

Free Forever

Standard: 199 USD/miesiąc za 3 użytkowników

199 USD/miesiąc za 3 użytkowników Profesjonalny: 299 USD/miesiąc za 5 użytkowników (rozliczane rocznie)

299 USD/miesiąc za 5 użytkowników (rozliczane rocznie) Business: 399 USD/miesiąc za 5 użytkowników (rozliczane rocznie)

399 USD/miesiąc za 5 użytkowników (rozliczane rocznie) Enterprise: $599/miesiąc za 10 użytkowników (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Document360

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

3. Helpjuice - najlepsze do wyszukiwania zawartości AI

przez Helpjuice Helpjuice to kolejne łatwe w użyciu oprogramowanie do tworzenia baz wiedzy, które konkuruje z Document360 pod względem funkcji. Jego mocny, ale prosty redaktor tekstu pozwala na formatowanie, edycję i aktualizację zawartości. Ale najlepszą częścią Helpjuice jest jego funkcja wyszukiwania

Funkcja wyszukiwania Helpjuice może pomóc w przeszukiwaniu wszystkich dokumentów w celu znalezienia odpowiednich szczegółów. To jak wyszukiwanie w Google, ale w systemie zarządzania dokumentami. Może nawet pobierać dane z plików PDF i obrazów.

Najlepsze funkcje Helpjuice

Intuicyjne tworzenie zawartości za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Mierzenie wpływu narzędzia bazy wiedzy na bilety wsparcia

Praca z wieloma wersjami tego samego artykułu i przełączanie się między nimi z panelu bocznego

Usprawnienie procesów powodzenia klienta poprzez integrację z CRM i narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Slack i Salesforce, dla wsparcia omnichannel

Limity Helpjuice

Redaktor może mieć problemy z responsywnością podczas pracy z ciężkimi dokumentami i edycjami warstwowymi

Funkcja importu wymaga poprawy

Ceny Helpjuice

Start: $120/miesiąc dla maksymalnie 4 użytkowników

$120/miesiąc dla maksymalnie 4 użytkowników Rozbudowa: $200/miesiąc dla maksymalnie 16 użytkowników

$200/miesiąc dla maksymalnie 16 użytkowników Premium Limited: 289 USD/miesiąc dla maksymalnie 60 użytkowników

289 USD/miesiąc dla maksymalnie 60 użytkowników Unlimited: $659/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Helpjuice oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 90 recenzji)

4. Hiver-Best do integracji z Gmailem

przez Hiver Hiver jest rozwiązaniem help desk opartym na Gmailu zaprojektowanym w celu usprawnienia zarządzania e-mailami i poprawy współpracy zespołowej bez złożoności tradycyjnych systemów biletowych.

Hiver umożliwia przekształcanie e-maili w wykonalne zadania, przypisywanie własności i zapewnianie szybkich rozwiązań. Funkcja ta zapobiega niestandardowym zapytaniom klientów i skraca czas reakcji. Hiver integruje się z różnymi popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, WhatsApp, Salesforce, Asana i inne, umożliwiając zarządzanie wieloma kanałami obsługi klienta z poziomu skrzynki odbiorczej Gmaila.

Hiver najlepsze funkcje

Mierzenie i śledzenie wskaźników wydajności zespołu, takich jak czas reakcji i zadowolenie klientów

Kontrola redaktorów, przeglądarek i działań w ramach tego samego pulpitu

Śledzenie e-maili w czasie rzeczywistym, aby wiedzieć, kiedy są otwierane i czytane

Limity Hiver

Hub wiedzy jest dodatkiem do podstawowych funkcji i może nie działać samodzielnie

Ceny Hiver

Lite: $24/użytkownika miesięcznie

$24/użytkownika miesięcznie Pro: $59/użytkownika miesięcznie

$59/użytkownika miesięcznie Elite: Niestandardowy cennik

Hiver oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1,000 recenzji)

4.6/5 (ponad 1,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

5. Notion-Best do zarządzania wiki

przez Notion Wszechstronne narzędzie do zwiększania wydajności, Notion łączy notatki, zarządzanie zadaniami, wiki i funkcje bazy danych w jednej platformie. Jest wysoce konfigurowalne i można je dostosować do różnych przypadków użycia.

Notion pozwala zespołom pracować razem w udostępnianych obszarach roboczych, umożliwiając efektywną współpracę nad projektami i zadaniami. Oferuje hierarchiczną strukturę z folderami i podstronami, które pomagają organizować zawartość i ułatwiają dostęp do informacji.

Dzięki Notion AI zespół wsparcia klienta może szybko znaleźć odpowiedzi z samoobsługowej bazy danych, przyspieszając wsparcie i pomagając poprawić jakość obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Notion

Łączenie różnych rodzajów zawartości (tekst, obrazy, kod, osadzone elementy itp.) w obrębie strony w celu uzyskania bogatego formatu

Przeciąganie połączonych stron pod nagłówkiem w celu zbudowania bazy wiedzy w ciągu kilku sekund

Używaj gotowych szablonów Notion, które pasują do twoich przypadków użycia

Szybki dostęp do odpowiedzi na niestandardowe zapytania klientów dzięki Notion AI

Limity Notion

Notion może być przytłaczające dla początkujących

Przetwarzanie dużych baz danych zajmuje trochę czasu

Ceny Notion

Free Forever

Plus: 12 USD za licencję miesięcznie

12 USD za licencję miesięcznie Business: 18 USD za licencję miesięcznie

18 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

6. Papyrs - najlepszy dla wewnętrznej bazy wiedzy

przez Papirusy W przeciwieństwie do Notion, który oferuje szeroki zakres funkcji, Papyrs jest skoncentrowany wyłącznie na ulepszaniu firmowego intranetu. Obejmuje to prywatną bazę wiedzy, wiki i dyskusje.

Papyrs jest nowoczesnym narzędzie do zarządzania wiedzą z prostym interfejsem użytkownika i elastycznymi funkcjami intranetowymi. Oferuje edycję metodą "przeciągnij i upuść", co w połączeniu z trybem markdown ułatwia edycję i przeglądanie zawartości.

Najlepsze funkcje Papyrs

Wzbogacanie dokumentów o szeroki zakres elastycznych widżetów

Śledzenie wewnętrznych dyskusji i łączenie ich z aktualizacjami zawartości w celu łatwej współpracy

Integracja z głównymi narzędziami do skalowania zarządzania danymi w obszarze roboczym

Limity Papyrs

Interfejs użytkownika może się czasami zawieszać podczas pracy z zespołami zdalnymi

Nie wyróżnia się pod względem cen w porównaniu z większymi narzędziami baz wiedzy

Cennik Papyrs

Teams Wiki: $99/miesiąc dla 20 użytkowników

$99/miesiąc dla 20 użytkowników Firmowa Wiki: $386/miesiąc dla 60 użytkowników

$386/miesiąc dla 60 użytkowników Intranet firmowy: $999/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

$999/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik

Papyrs oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Freshdesk - najlepszy do obsługi zgłoszeń wsparcia

przez Freshdesk Podstawowe funkcje Freshdesk koncentrują się na obsłudze klienta i biletach, a także wykorzystuje bazę wiedzy, aby ułatwić wyszukiwanie informacji

Artykuły wiedzy Freshdesk znajdują się w folderach, które należy przypisać do określonych kategorii w celu ich uporządkowania. Zaletą Freshdesk jest niestandardowa widoczność folderów w zależności od punktu dostępu (widżety internetowe, iOS, Android itp.). Możesz edytować opisy meta dla folderów zewnętrznych, co pomaga w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Dodawanie wielojęzycznych baz wiedzy w celu obsługi globalnej bazy użytkowników

Zbiorcze eksportowanie artykułów z rozwiązaniami i aktualizowanie ich za pomocą API Freshdesk

Interakcja z niestandardowymi klientami za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail, telefon, czat na żywo, media społecznościowe i inne, z poziomu ujednoliconej platformy

Rozwiązywanie typowych zapytań i automatyzacja powtarzających się zadań dzięki możliwościom AI

Limity Freshdesk

Użytkownicy zauważyli, że analityka Freshdesk nie jest dopracowana, co utrudnia użytkownikom śledzenie opinii na temat rozwiązania

Ma tendencję do spowalniania przy wielu zgłoszeniach i intensywnej edycji dokumentów

Ceny Freshdesk

Free Forever

Growth: $18/użytkownika miesięcznie

$18/użytkownika miesięcznie Pro: $59/użytkownika miesięcznie

$59/użytkownika miesięcznie Enterprise: $95/użytkownika miesięcznie

Freshdesk oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (3,000+ recenzji)

: 4.4/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ opinii)

8. Zendesk - najlepszy pod względem intuicyjnych rekomendacji

przez Zendesk **Zendesk Guide pomaga w tworzeniu inteligentnych baz wiedzy zarówno dla niestandardowych klientów, jak i agentów obsługi klienta

Najbardziej pomocną funkcją są rekomendacje oparte na AI wewnątrz zgłoszeń wsparcia. Po przeanalizowaniu wątpliwości klienta, narzędzie sugeruje odpowiednie artykuły lub dokumenty z bazy wiedzy z istniejącego repozytorium.

Najlepsze funkcje Zendesk

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak przekierowywanie zgłoszeń, powiadomienia e-mail i sugestie odpowiedzi w celu zwiększenia wydajności

Oferowanie wsparcia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu na żywo i kanałów wiadomości

Połączenie z innymi narzędziami, takimi jak CRM, automatyzacja marketingu i bramki płatności

Lokalizacja zawartości w ponad 40 językach

Limity Zendesk

System sprzedaży biletów czasami się zawiesza

Cennik Zendesk

Suite Teams: $55/agenta miesięcznie

$55/agenta miesięcznie Suite Growth: $89/agenta miesięcznie

$89/agenta miesięcznie Suite Professional: 115 USD/agenta miesięcznie

115 USD/agenta miesięcznie Suite Enterprise Plus: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik Zaawansowane AI: Dostępne jako dodatek za $$$a 50 za agenta miesięcznie

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4.3/5 (5,500+ recenzji)

4.3/5 (5,500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,500+ recenzji)

9. KnowledgeOwl - najlepsze do tworzenia celowych baz wiedzy

przez KnowledgeOwl Podczas testowania KnowledgeOwl, szczególnie spodobała mi się funkcja Reader Group, która pozwala na udostępnienie niektórych kategorii bazy wiedzy tylko określonym odbiorcom.

KnowledgeOwl szczyci się również łatwym w nawigacji interfejsem, który upraszcza tworzenie i zarządzanie zawartością bazy wiedzy. Nowi użytkownicy mogą szybko dostosować się bez konieczności rozszerzenia szkolenia.

Najlepsze funkcje KnowledgeOwl

Uproszczenie wyszukiwania dzięki funkcji wyszukiwania w stylu Google, która nie wymaga konfiguracji

Niestandardowy wygląd artykułów dzięki motywom, układom i schematom kolorystycznym pasującym do Twojej marki

Ustawienie automatyzacji "Potrzebuje przeglądu", aby uzyskać przypomnienia o przejrzeniu starych artykułów po pewnym czasie

Limity KnowledgeOwl

Proces ustawienia grup czytelników jest złożony i czasochłonny

Ceny KnowledgeOwl

Standard: $100/miesiąc za użytkownika

$100/miesiąc za użytkownika Business Extras: $275/miesiąc

$275/miesiąc Dodatki Enterprise: $1150/miesiąc

Oceny i recenzje KnowledgeOwl

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

10. Obsidian - najlepsze do wizualizacji relacji między notatkami/pojęciami

przez Obsydian Obsidian może przekształcić nieustrukturyzowane myśli w ustrukturyzowaną bazę wiedzy. Używa zwykłych plików tekstowych w formacie markdown, co pozwala na łatwe formatowanie i zapewnia, że notatki są przenośne i dostępne na różnych platformach.

Jedną z wyróżniających się funkcji Obsidian jest możliwość łączenia ze sobą notatek, tworząc sieć połączonych ze sobą informacji. Pozwala to użytkownikom na nawigację między powiązanymi notatkami, zwiększając zrozumienie i łatwość przywoływania.

Najlepsze funkcje Obsidian

Śledzenie historii wersji dokumentów nawet przez rok

Konsolidacja badań, burza mózgów, rysowanie diagramów, ideowanie i wiele więcej na Canva, wirtualnej pustej przestrzeni

Szczegółowa kontrola nad tym, które pliki mają być synchronizowane z którymi urządzeniami

Współpraca z członkami Teams w celu tworzenia wiki online

Limity Obsidian

Stroma krzywa uczenia się

Ograniczone opcje niestandardowe dla układów

Ceny Obsidian

Użytek osobisty: Free

Free Użytek komercyjny: $50/użytkownika rocznie

Obsidian oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Twórz i udostępniaj dzięki odpowiedniej platformie SaaS Knowledge Base Platform

Od startupów po firmy z listy Fortune 500, każdy potrzebuje zorganizowanych, szybkich i dokładnych informacji na temat procesów, rozwiązywania problemów i wsparcia. Baza wiedzy online nie tylko porządkuje chaos informacyjny, ale także działa jako punkt odniesienia dla firmy.

Po przetestowaniu i zapoznaniu się z różnymi bazami wiedzy SaaS, mogę powiedzieć, że powinieneś wybrać narzędzie, które jest bezpieczne, łatwe w użyciu i zapewnia wsparcie zarówno dla zewnętrznych, jak i wewnętrznych baz wiedzy. ClickUp wyróżnia się tym, że obejmuje wszystkie funkcje potrzebne do tworzenia i rozpowszechniania informacji wśród interesariuszy. Ponadto oferuje zarządzanie zadaniami oparte na AI, które pomaga poprawić ogólną wydajność biznesu SaaS. Zarejestruj się w ClickUp już dziś !