Jak AI wspomagająca sprzedaż zwiększa przychody

Twój zespół sprzedaży właśnie stracił kolejną transakcję. Nie dlatego, że Twój produkt nie jest wystarczająco dobry, ale dlatego, że przedstawiciel handlowy nie mógł znaleźć odpowiedniego studium przypadku, gdy potencjalny klient o to poprosił. Albo dlatego, że krytyczny kontekst został utracony, gdy transakcja przeszła z SDR do AE. Albo dlatego, że nikt nie podjął działań następczych w odpowiednim momencie i szansa przepadła.

Nie są to problemy związane z umiejętnościami. Są to problemy systemowe. Twoi przedstawiciele handlowi toną w gąszczu narzędzi, przeskakując między CRM, e-mailem, czatem i rozproszonymi folderami dokumentów, tracąc cenny czas i przegapiając okazje. Według raportu LinkedIn „2025 ROI of AI” 69% sprzedawców korzystających ze sztucznej inteligencji skróciło swoje cykle sprzedaży średnio o jeden tydzień. Jednak większość firm nadal traktuje sztuczną inteligencję jak fantazyjną wyszukiwarkę, zamiast wykorzystywać ją jako warstwę inteligencji, która łączy wszystkie elementy procesu sprzedaży.

W tym przewodniku dowiesz się, jak faktycznie działa wsparcie sprzedaży oparte na AI, gdzie zapewnia największy zwrot z inwestycji i jak je wdrożyć bez dodawania kolejnego, niepołączonego narzędzia do już i tak rozbudowanego zestawu technologii.

Czym jest wsparcie sprzedaży oparte na AI?

Wsparcie sprzedaży oparte na AI wykorzystuje AI, aby pomóc zespołom sprzedaży znaleźć odpowiednie informacje, zrozumieć kontekst kupującego i podjąć właściwe działania bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Większość zespołów sprzedaży traci impet, ponieważ praca jest rozproszona. Przedstawiciele handlowi przechodzą między rekordami CRM, wątkami e-mailowymi, narzędziami do czatu i folderami dokumentów, tracąc czas i kontekst. Ta fragmentacja prowadzi do niespójnych komunikatów, powolnych działań następczych i utraty szczegółów podczas przekazywania spraw.

Wsparcie sprzedaży oparte na AI zmniejsza te utrudnienia, analizując działania sprzedażowe, dane klientów i wyniki historyczne w celu uzyskania odpowiednich informacji i przewidzenia kolejnych kroków. Zamiast polegać na statycznych bibliotekach zawartości, system uczy się na podstawie rzeczywistej pracy Twojego zespołu i dostarcza mu to, czego potrzebuje w danym momencie.

Połączenie rozmów, zawartości i danych klientów w jednym miejscu ogranicza rozproszenie kontekstu i pomaga przedstawicielom handlowym poświęcać mniej czasu na wyszukiwanie, a więcej na realizację transakcji.

Konwergencja z ClickUp

Korzyści płynące z AI Sales Enablement

Zanim przejdziemy do mechaniki, warto zrozumieć, gdzie AI zapewnia największą poprawę w codziennym cyklu pracy przedstawiciela handlowego.

Kierownicy sprzedaży często mają trudności z udowodnieniem zwrotu z inwestycji w technologie, podczas gdy przedstawiciele handlowi tracą godziny na zadania, które nie przyczyniają się bezpośrednio do zawierania transakcji. Wsparcie sprzedaży oparte na AI zapewnia wymierny wpływ na cały cykl sprzedaży, zamieniając stracony czas w działania generujące przychody.

Szybsze cykle sprzedaży dzięki automatyzacji

Twoi przedstawiciele handlowi spędzają około 70% czasu na czynnościach niezwiązanych ze sprzedażą, takich jak wprowadzanie danych, aktualizowanie CRM i planowanie, zamiast na faktycznej sprzedaży. To obciążenie administracyjne spowalnia każdą transakcję w Twoim procesie sprzedaży i prowadzi do wypalenia zawodowego przedstawicieli handlowych. AI automatyzuje te powtarzalne zadania, zwracając Twojemu zespołowi jego najcenniejszy zasób: czas.

Kiedy każdy przedstawiciel handlowy oszczędza kilka godzin tygodniowo, cały proces sprzedaży przyspiesza. Badania LinkedIn wykazały, że 69% sprzedawców korzystających z AI skróciło cykl sprzedaży o około tydzień, a 68% stwierdziło, że AI pomaga im w zawieraniu większej liczby transakcji. Kluczem jest automatyzacja odpowiednich zadań: przypomnienia o działaniach następczych, gdy potencjalni klienci milczą, automatyczne przejścia między etapami po zakończeniu działań oraz natychmiastowe powiadomienia o przekazaniu sprawy, gdy transakcje są gotowe do następnego kroku.

📮 ClickUp Insight: 21% osób twierdzi, że ponad 80% swojego dnia pracy poświęca na powtarzalne zadania. Kolejne 20% twierdzi, że powtarzalne zadania zajmują co najmniej 40% ich dnia. To prawie połowa tygodnia pracy (41%) poświęcona na zadania, które nie wymagają zbytniego myślenia strategicznego ani kreatywności (takie jak e-maile z informacjami zwrotnymi 👀). Agenci AI ClickUp pomagają wyeliminować tę rutynę. Pomyśl o tworzeniu zadań, przypomnieniach, aktualizacjach, notatkach ze spotkań, redagowaniu e-maili, a nawet tworzeniu kompleksowych cykli pracy! Wszystko to (i wiele więcej) można zautomatyzować w mgnieniu oka dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która spełnia wszystkie Twoje potrzeby. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

Spersonalizowane doświadczenia kupujących na dużą skalę

Ręczna personalizacja nie jest skalowalna, a ogólne działania marketingowe są ignorowane. AI rozwiązuje ten problem, analizując zachowania kupujących i rekomendując komunikaty dostosowane do kontekstu transakcji.

Dzięki temu Twoje działania marketingowe przestaną być przypadkowe, a staną się ukierunkowane i trafne, co docenią kupujący. Gdy AI przeanalizuje branżę potencjalnego klienta, etap transakcji i dotychczasowe interakcje, zaproponuje odpowiednie studia przypadków, szablony ofert lub tematy rozmów, dzięki czemu przedstawiciele handlowi nie będą musieli poświęcać wielu godzin na poszukiwania.

👀 Czy wiesz, że... 71% konsumentów oczekuje spersonalizowanej obsługi ze strony firm, a 76% odczuwa frustrację, gdy tak się nie dzieje. W sprzedaży B2B oczekiwania te są jeszcze większe, ponieważ transakcje są bardziej złożone, a stawka wyższa.

Coaching oparty na danych i wgląd w wyniki

Menedżerowie sprzedaży często szkolą pracowników w oparciu o przeczucia i opóźnione wskaźniki, takie jak przeglądanie transakcji po ich utracie. Takie reaktywne podejście oznacza utratę możliwości szkoleniowych, utrzymywanie się złych nawyków i izolację wiedzy najlepszych pracowników. AI zmienia tę sytuację, analizując nagrania rozmów, wzorce wiadomości e-mail i postępy w transakcjach, aby identyfikować możliwości szkoleniowe w czasie rzeczywistym.

Zamiast czekać na kwartalne przeglądy, menedżerowie mogą dostrzegać pojawiające się wzorce: którzy przedstawiciele handlowi dominują w rozmowach zamiast słuchać, jak czas reakcji koreluje z wskaźnikami skuteczności i gdzie transakcje konsekwentnie utknęły w procesie sprzedaży. Dzięki temu coaching przestaje być reaktywny, a staje się proaktywny.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Najlepsze zespoły sprzedaży wykorzystują AI do identyfikowania cech wyróżniających najlepszych pracowników, a następnie systematycznie udostępniają te wzory pozostałym członkom zespołu. Poszukaj narzędzi, które mogą analizować skuteczne zachowania w całym zespole i dostarczać praktycznych wniosków.

Poprawiona dokładność prognozy

Twoje prognozy są niewiarygodne, ponieważ opierają się na optymizmie przedstawicieli handlowych i domysłach. Prowadzi to do nieosiągnięcia celów, złego przydziału zasobów i braku zaufania ze strony kierownictwa. AI zapewnia dokładniejsze prognozy poprzez analizę danych historycznych dotyczących transakcji, wzorców zaangażowania w czasie rzeczywistym oraz sygnałów rynkowych.

Kluczem jest posiadanie kompletnych danych. Gdy wszystkie działania związane z transakcjami, od e-maili po notatki ze spotkań, znajdują się w jednym miejscu, AI ma do dyspozycji kompletny i dokładny zestaw danych, na podstawie którego może się uczyć. Taka podstawa pozwala na bardziej wiarygodne prognozy, co oznacza lepsze decyzje dotyczące zatrudnienia, inteligentniejsze planowanie zasobów i większą pewność co do prognoz kwartalnych.

Jak działa wsparcie sprzedaży oparte na AI

Zainwestowałeś w narzędzia AI, ale Twój zespół jest sceptyczny i nie rozumie, jak one działają, co prowadzi do ich niedostatecznego wykorzystania. Zrozumienie mechanizmów działania wsparcia sprzedaży opartego na sztucznej inteligencji pomoże Ci zmaksymalizować jego wartość. Działa ono w oparciu o cztery powiązane ze sobą funkcje.

Automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie zadaniami

Twój proces sprzedaży jest pełen ręcznych kroków i niepewnych przekazów. Automatyzacja oparta na AI eliminuje te utrudnienia, uruchamiając działania następcze, tworzenie zadań lub zmiany etapów w momencie wystąpienia aktywności.

Jest to rozwiązanie bardziej zaawansowane niż prosta automatyzacja oparta na regułach. Systemy oparte na AI uczą się na podstawie wzorców działania Twojego zespołu i mogą nawet sugerować nowe automatyzacje, aby z czasem usprawnić proces. Twórz kompleksowe cykle pracy w sprzedaży bez konieczności pisania kodu, korzystając z automatyzacji ClickUp.

Wyzwalacze automatyczne uruchamiają odpowiednie działania i płynnie realizują operacje dzięki automatyzacji ClickUp.

Ta funkcja pozwala zautomatyzować zadania związane z pracą poprzez skonfigurowanie wyzwalaczy, opcjonalnych warunków i działań:

Przypomnienia o działaniach następczych: automatycznie twórz zadania do wykonania, gdy potencjalny klient nie odpowiada przez określoną liczbę dni.

Przejścia między etapami: Przenieś transakcje do następnego etapu w procesie sprzedaży po zakończeniu kluczowych działań.

Powiadomienia o przekazaniu sprawy: natychmiastowe powiadomienie odpowiedniego członka zespołu, gdy transakcja jest gotowa do następnego kroku.

Możesz na przykład stworzyć płynny proces, który rozpoczyna się w momencie, gdy potencjalny klient wykazuje zainteresowanie:

Potencjalny klient wypełnia formularz ClickUp na Twojej stronie internetowej → w Twoim systemie automatycznie tworzone jest nowe zadanie → zadanie jest przypisywane do odpowiedniego przedstawiciela handlowego na podstawie obszaru działania → przypomnienie o kontakcie jest ustawiane na dwa dni później.

Ulepsz formularze ClickUp dzięki automatyzacji

Analiza rozmów i analizy połączeń

Cenne informacje uzyskane podczas rozmów sprzedażowych znikają w momencie zakończenia spotkania. Przedstawiciele handlowi zapominają kluczowe szczegóły, a menedżerowie nie mają czasu, aby słuchać godzin nagrań w poszukiwaniu momentów, w których można udzielić wskazówek. Oznacza to, że zastrzeżenia pozostają bez odpowiedzi, a najlepsze praktyki nigdy nie są udostępniane dalej.

Sztuczna inteligencja rozwiązuje ten problem, transkrybując, podsumowując i analizując każdą rozmowę sprzedażową za pomocą inteligencji konwersacyjnej. Może śledzić słowa kluczowe, identyfikować wzmianki o konkurencji, a nawet analizować nastroje, aby zrozumieć intencje kupujących. Automatycznie rejestruj notatki ze spotkań i porządkuj informacje dzięki ClickUp AI Notetaker.

Użyj ClickUp Notetaker dla Sales StandUp

Generuje podsumowania, wyodrębnia elementy do wykonania i tworzy połączenie między nimi a odpowiednią transakcją w ClickUp, tworząc uporządkowany i łatwy do przeszukiwania rejestr każdej rozmowy.

ClickUp BrainGPT pełni rolę warstwy interakcyjnej dla tej inteligencji. Na komputerze stacjonarnym przedstawiciele handlowi mogą zadawać pytania, generować podsumowania lub wydawać komendy przy użyciu języka naturalnego, bez konieczności przełączania się między narzędziami. BrainGPT pobiera odpowiedzi z różnych zadań, dokumentów, komentarzy i notatek ze spotkań w jednym miejscu.

Obsługuje również wsparcie dla funkcji Talk-to-Text, umożliwiające przedstawicielom handlowym rejestrowanie notatek, spostrzeżeń dotyczących transakcji lub działań następczych w formie ustnej podczas rozmów lub po ich zakończeniu. Dane te są natychmiast porządkowane i zapisywane w obszarze roboczym, co zmniejsza tarcia w sytuacjach, gdy liczy się szybkość działania.

ClickUp BrainGPT Talk to Text

Zobacz ogólny, wizualny przegląd wyników swojego zespołu, korzystając z pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Proces sprzedaży Panele ClickUp

Możesz przekształcić dane z obszaru roboczego w konfigurowalne karty, aby prowadzić śledzenie aktywności przedstawicieli handlowych, stanu transakcji i trendów w procesie sprzedaży:

Stosunek rozmowy do słuchania: Zidentyfikuj przedstawicieli handlowych, którzy dominują w rozmowach i powinni więcej słuchać.

Wzorce czasu reakcji: zobacz, jak szybko przedstawiciele handlowi reagują na potencjalnych klientów i jak koreluje to z wskaźnikami skuteczności.

Wąskie gardła na poszczególnych etapach transakcji: Zidentyfikuj miejsca, w których przedstawiciele handlowi regularnie napotykają przeszkody w procesie sprzedaży.

Rekomendacje zawartości i personalizacja

Twoja zawartość sprzedażowa jest chaotyczna, rozproszona po współdzielonych dyskach i różnych narzędziach. Przedstawiciele handlowi nie mogą znaleźć odpowiednich materiałów, gdy ich potrzebują, więc tracą czas na poszukiwania lub tworzą własne materiały niezgodne z wizerunkiem marki. Prowadzi to do niespójnych komunikatów i utraty możliwości udostępnienia najbardziej wpływowych treści.

AI analizuje kontekst transakcji, taki jak branża, profil nabywcy i etap sprzedaży, aby automatycznie rekomendować najbardziej odpowiednią zawartość. Tworzy również pętlę uczenia się, prowadząc śledzenie, które zasoby są najbardziej skorelowane z postępem transakcji, i częściej eksponując te, które przynoszą najlepsze wyniki. Scentralizuj zawartość sprzedażową i ułatw jej wyszukiwanie, łącząc ClickUp Docs i ClickUp Brain. Przedstawiciele handlowi mogą poprosić ClickUp Brain o znalezienie odpowiedniego studium przypadku lub karty bitewnej bez konieczności opuszczania swojego zadania.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą. To ponad 120 godzin rocznie straconych na przeszukiwanie wiadomości e-mail, wątków na Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w Twoje miejsce pracy może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Dostarcza on natychmiastowych informacji i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp, czyli ponad 250 godzin rocznie na osobę, eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą.

Analiza predykcyjna i ocena potencjalnych klientów

Twoi przedstawiciele handlowi tracą czas na potencjalnych klientów o niskiej jakości, podczas gdy potencjalni klienci o wysokim poziomie zainteresowania umykają. Tradycyjna ocena potencjalnych klientów oparta na statycznych danych, takich jak tytuły, nie jest już wystarczająca. Ta nieefektywność oznacza, że Twój zespół traci pieniądze.

Sztuczna inteligencja wprowadza dynamiczny system punktacji potencjalnych klientów poprzez analizę sygnałów behawioralnych w czasie rzeczywistym, takich jak odwiedziny strony internetowej, aktywność w wiadomościach e-mail i pobieranie zawartości. Dzięki temu Twój zespół może skupić się na priorytetowym traktowaniu potencjalnych klientów, którzy mają największe szanse na konwersję, zamiast ścigać każdego potencjalnego klienta. Korzystając z pól niestandardowych ClickUp do śledzenia danych potencjalnych klientów w zintegrowanym obszarze roboczym, ClickUp Brain dysponuje danymi marketingowymi, sprzedażowymi i dotyczącymi powodzenia klientów, które są niezbędne do bardzo dokładnej punktacji.

Twórz pola niestandardowe AI

Od pomocy do realizacji dzięki Super Agentom

Super agenci działają jako członkowie zespołu AI w ClickUp. Można im przypisywać zadania, dokonywać wzmianek o nich w komentarzach, uruchamiać na podstawie zdarzeń lub wykonywać cykle pracy od początku do końca. Zamiast tylko wyświetlać informacje, podejmują działania, korzystając z pełnego kontekstu obszaru roboczego.

Przyspiesz cykl pracy dzięki Super Agentom w ClickUp.

Dla zespołów sprzedaży oznacza to, że Super Agenci mogą:

Śledź postępy transakcji na poszczególnych etapach i automatycznie eskaluj ryzyko.

Koordynuj działania następcze między SDR, AE i menedżerami.

Generuj i dostarczaj raporty bez konieczności ręcznej podpowiedzi.

Korzystaj z zorganizowanych cykli pracy obejmujących zadania, dokumenty i rozmowy.

Ponieważ Super Agenci działają w ramach zintegrowanych obszarów roboczych, nie polegają na niekompletnych danych. Działają ze świadomością historii, własności, harmonogramu i zależności w całym procesie sprzedaży.

Przykłady zastosowań AI w sprzedaży, które przynoszą wyniki

Rozumiesz koncepcję AI, ale nie wiesz, gdzie może ona mieć największy wpływ na codzienne cykle pracy Twojego zespołu. Skoncentruj się na tych zastosowaniach o dużym znaczeniu, w których zespoły sprzedaży zazwyczaj tracą najwięcej czasu i przychodów.

Oto obszary, w których AI zazwyczaj zapewnia najszybsze i najbardziej widoczne wyniki dla zespołów sprzedaży.

Pozyskiwanie potencjalnych klientów i kwalifikacja leadów

Twoi przedstawiciele handlowi spędzają godziny na ręcznym wyszukiwaniu informacji o potencjalnych klientach i kwalifikowaniu leadów, które ostatecznie nie prowadzą do niczego. To ogromna strata czasu, która uniemożliwia im wykonywanie tego, co robią najlepiej: sprzedaż. AI automatyzuje te badania i wyszukuje kwalifikowane leady, które pasują do profilu idealnego klienta.

Przedstawiciele handlowi mogą rozpoczynać rozmowy, dysponując cennymi informacjami, zamiast działać na ślepo. Natychmiast podsumowuj informacje o potencjalnych klientach z połączonych źródeł dzięki ClickUp Brain. Przechwytuj i automatycznie kieruj kwalifikowanych potencjalnych klientów do odpowiedniego przedstawiciela handlowego w oparciu o obszar działania lub wielkość transakcji, usprawniając proces przyjmowania zgłoszeń dzięki ClickUp Formularz.

Wykorzystaj ClickUp AI do analizy danych z formularzy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj pulpit ClickUp specjalnie do kwalifikacji potencjalnych klientów. Dodaj karty pokazujące nowych potencjalnych klientów według źródła, średni czas do pierwszego kontaktu i współczynniki konwersji według przedstawicieli handlowych. Dzięki temu menedżerowie będą mieli natychmiastową widoczność w zakresie tego, czy potencjalni klienci są obsługiwani wystarczająco szybko.

📮 ClickUp Insight: 16% osób chce prowadzić małą firmę w ramach swojego portfolio, ale obecnie tylko 7% to robi. Strach przed koniecznością samodzielnego wykonywania wszystkich zadań jest jednym z wielu powodów, które często powstrzymują ludzi. Jeśli jesteś samodzielnym założycielem, ClickUp Brain MAX działa jak Twój partner biznesowy. Poproś go o ustalenie priorytetów potencjalnych klientów, przygotowanie szkiców e-maili lub śledzenie zapasów — podczas gdy Twoi agenci AI zajmą się rutynowymi zadaniami. Każde zadanie, od marketingu usług po realizację zamówień, może być zarządzane za pomocą cykli pracy opartych na AI, co pozwala Ci skupić się na rozwoju firmy, a nie tylko na jej prowadzeniu.

Coaching sprzedaży i szkolenia przedstawicieli handlowych

Nowi przedstawiciele handlowi potrzebują zbyt dużo czasu, aby osiągnąć pełną wydajność, a bieżące szkolenia są niespójne i ogólnikowe. Oznacza to, że Twój zespół nie rozwija skutecznie umiejętności, a „sekretny przepis” na sukces najlepszych pracowników nigdy nie jest udostępniany reszcie zespołu.

Sztuczna inteligencja identyfikuje indywidualne braki w umiejętnościach poprzez analizę wzorców rozmów i wyników transakcji, umożliwiając spersonalizowane ścieżki coachingowe zamiast szkoleń uniwersalnych. Stwórz hub coachingowy dla swojego zespołu, korzystając z ClickUp. Menedżerowie mogą łatwo tworzyć i przypisywać zadania szkoleniowe, śledzić ich realizację za pomocą pól niestandardowych oraz korzystać z ClickUp Brain do analizowania działań najlepszych przedstawicieli handlowych i udostępniania najlepszych praktyk wszystkim.

Śledzenie wskaźników KPI wsparcia sprzedaży w ClickUp

👀 Czy wiesz, że... 96% specjalistów ds. sprzedaży twierdzi, że zanim po raz pierwszy rozmawiają z potencjalnym klientem, kupujący zapoznał się już z ich produktem lub usługą. Oznacza to, że przedstawiciele handlowi muszą być lepiej przygotowani niż kiedykolwiek, co sprawia, że ciągłe szkolenia stają się jeszcze ważniejsze.

Zarządzanie transakcjami i widoczność procesu sprzedaży

Transakcje utknęły w martwym punkcie bez ostrzeżenia, a jako menedżer nie masz widoczności w tym, co naprawdę się dzieje, dopóki nie jest już za późno. Twoje cotygodniowe prognozy opierają się na nieaktualnych informacjach i przeczuciach, co prowadzi do niespodzianek pod koniec kwartału.

Sztuczna inteligencja działa jak system wczesnego ostrzegania, monitorując sygnały dotyczące stanu transakcji, takie jak spadek zaangażowania lub brak decyzji ze strony decydenta, i ostrzegając Cię, zanim transakcja zostanie unieważniona. Uzyskaj pełną widoczność i zarządzanie procesem sprzedaży, budując swój system w ClickUp. Śledź dane dotyczące transakcji, wizualizuj proces sprzedaży i uzyskaj raportowanie w czasie rzeczywistym dzięki polom niestandardowym ClickUp, konfigurowalnym widokom i pulpitom ClickUp.

Wykorzystaj w pełni zbudowaną tablicę w stylu CRM do zarządzania transakcjami od momentu ich odkrycia do zamknięcia dzięki funkcji zarządzania procesem sprzedaży ClickUp.

Uzyskaj natychmiastowe, poparte danymi odpowiedzi na pytania typu „Które transakcje są zagrożone w tym kwartale?”, zadając je bezpośrednio ClickUp Brain.

Jak AI tworzy momenty olśnienia dla menedżerów sprzedaży, aby zwiększyć przychody

Współpraca między zespołami i przekazywanie zadań

Transakcje rozpadają się podczas przekazywania spraw z powodu słabej współpracy między zespołami SDR, AE i zespołem ds. sukcesu klienta. Kontekst gubi się w tłumaczeniu, zmuszając kupujących do powtarzania się i podważając zaufanie, które tak ciężko budowaliście. To tarcie jest zabójcze dla transakcji.

AI zapewnia płynne przejście, automatycznie podsumowując całą historię transakcji, kluczowych interesariuszy i uzgodnione kolejne kroki.

Współpraca przy kampaniach Dokumenty Czat

Gdy cała historia, e-maile, rozmowy telefoniczne, dokumenty i zadania znajdują się w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym, przekazywanie zadań przestaje stanowić problem. Rozwiąż problem rozproszenia kontekstu i zapewnij płynne przekazywanie zadań, generując natychmiastowe podsumowania za pomocą ClickUp Brain.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj automatyzację ClickUp, która uruchamia się, gdy transakcja przechodzi do statusu „Zamknięta z sukcesem”, aby automatycznie wygenerować podsumowanie przekazania za pomocą ClickUp Brain i przypisać zadanie wdrożeniowe zespołowi ds. sukcesu klienta. W ten sposób przedstawiciel CS przystępuje do pierwszej rozmowy, mając pełną wiedzę na temat tego, co zostało obiecane i dlaczego klient dokonał zakupu.

Rynek jest zalewany narzędziami wspomagającymi sprzedaż opartymi na AI, które wszystkie twierdzą, że wykorzystują AI, co utrudnia odróżnienie platform transformacyjnych od błyskotek. Wybór niewłaściwego rozwiązania tylko dodaje kolejną silosową aplikację do Twojego zestawu technologii i pogarsza problem rozrostu narzędzi. Oto cechy, na które należy zwrócić uwagę.

Integracja z istniejącym zestawem technologii

Rozważasz zakup nowego narzędzia, ale jeśli nie ma połączenia między nim a Twoim systemem CRM lub e-mailem, nie ma szans na sukces. Przedstawiciele handlowi nie będą chcieli z niego korzystać, jeśli wymaga ono ciągłego przełączania się między aplikacjami i ręcznego wprowadzania danych. Powoduje to powstanie kolejnego silosu danych i zmniejsza skuteczność AI.

AI jest tak inteligentna, jak dane, do których ma dostęp. Potrzebujesz platformy z solidnym ekosystemem integracji, który umożliwia głębokie, dwukierunkowe połączenia. Zamiast po prostu dodawać kolejne narzędzie do swojego zestawu, poszukaj platformy, która może zastąpić wiele rozwiązań punktowych, a jednocześnie łączy się z Twoimi najważniejszymi systemami, takimi jak Salesforce lub HubSpot, poprzez natywne integracje.

Ujednolicone wyszukiwanie we wszystkich danych roboczych

Twój zespół nieustannie zadaje pytanie: „Gdzie to widziałem?”. Kluczowe informacje są ukryte w wiadomościach e-mail, wątkach czatu, dokumentach i rejestrach CRM. Przedstawiciele handlowi tracą co tydzień wiele godzin na poszukiwanie informacji zamiast na sprzedaż.

To czynnik obniżający wydajność, którego nie rozwiąże prosta wyszukiwarka. Potrzebujesz zunifikowanej wyszukiwarki, która przeszukuje wszystkie aplikacje i źródła danych jednocześnie. Znajduj informacje natychmiast w całym swoim obszarze roboczym dzięki ClickUp Enterprise Search.

Znajdź wszystko w swoim obszarze roboczym dzięki funkcji Enterprise Search.

Twój zespół może zadawać pytania w języku naturalnym, np. „Co nasz potencjalny klient powiedział o budżecie podczas ostatniej rozmowy?”, i uzyskać natychmiastową odpowiedź z całego obszaru roboczego.

Dostosowanie i skalowalność dla rozwijających się zespołów

W przeszłości doświadczyłeś już problemów związanych ze sztywnymi narzędziami, które zmuszały Twój zespół do zmiany procesów. Narzędzie, które sprawdza się w przypadku pięcioosobowego zespołu, często przestaje działać po rozszerzeniu go do 50 osób, co wymusza bolesną i kosztowną migrację.

Twój proces sprzedaży jest wyjątkowy, a narzędzia powinny dostosowywać się do Ciebie, a nie na odwrót. Stwórz dokładnie taki cykl pracy, jakiego potrzebuje Twój zespół, korzystając z pól niestandardowych, niestandardowych statusów i konfigurowalnych widoków ClickUp. Wraz z rozwojem zespołu ClickUp skaluje się wraz z Tobą, a ClickUp Brain nieustannie uczy się na podstawie danych Twojego zespołu.

AI, która rozumie kontekst, a nie tylko słowa kluczowe

Podstawowe narzędzia AI są frustrująco dosłowne. Potrafią dopasować słowa kluczowe, ale nie dostrzegają niuansów ludzkiej rozmowy. Nie potrafią odróżnić sytuacji, w której potencjalny klient mówi „cena jest wysoka” jako sprzeciw, od sytuacji, w której pyta, czy istnieje wyższy poziom.

Potrzebujesz sztucznej inteligencji uwzględniającej kontekst, która bierze pod uwagę całą rozmowę, historię transakcji i zachowanie kupującego. Ponieważ cała Twoja praca odbywa się w zintegrowanym obszarze roboczym ClickUp, ClickUp Brain rozumie nie tylko to, co zostało powiedziane, ale także kto to powiedział, kiedy i w jakim kontekście. Takie głębokie zrozumienie jest możliwe tylko wtedy, gdy sztuczna inteligencja ma pełny obraz sytuacji.

@wzmianka Brain, aby uzyskać odpowiedzi kontekstowe bezpośrednio w miejscu pracy w ClickUp.

Dlaczego ma to znaczenie Większość „rozwiązań” dotyczących rozrostu narzędzi dodaje kolejną warstwę do stosu. ClickUp stosuje inne podejście, łącząc narzędzia, kontekst i sztuczną inteligencję w jednym obszarze roboczym. Gdy praca odbywa się w jednym miejscu, sztuczna inteligencja ma pełny obraz sytuacji, przekazywanie zadań pozostaje nienaruszone, a zespoły nie tracą czasu na ciągłe przełączanie się między kontekstami. Wyzwanie Tradycyjne podejście do rozwiązań Zintegrowane podejście ClickUp Rozproszenie narzędzi Dodaj kolejne narzędzie Zastąp wiele narzędzi jednym obszarem roboczym. Zmiana kontekstu Ciągłe przełączanie się między aplikacjami Wszystko w jednym miejscu Wgląd w dane AI Ograniczone do danych jednego narzędzia AI widzi zakończony obraz sytuacji Przekazywanie spraw Ręczne przenoszenie kontekstu Automatyczne, płynne przejścia

Jak wdrożyć wsparcie sprzedaży oparte na AI

Zakup narzędzia AI jest łatwy, ale trudniejsze jest przekonanie zespołu do jego faktycznego używania. Większość inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją kończy się niepowodzeniem z powodu złego wdrożenia, co prowadzi do niskiego poziomu adopcji i zmarnowanych inwestycji. Skorzystaj z tego sprawdzonego czterokrokowego podejścia, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Krok 1: Zidentyfikuj przypadki użycia o dużym wpływie

Zespoły często próbują wdrożyć AI wszędzie naraz, co przytłacza użytkowników i prowadzi do niepowodzeń. Zamiast próbować osiągnąć niemożliwe, zacznij od jednego lub dwóch przypadków użycia, w których problem jest najbardziej dotkliwy, a wpływ łatwo mierzalny.

Oceń potencjalne przypadki użycia na prostej matrycy wpływu w stosunku do wysiłku, aby zidentyfikować szybkie korzyści. Możesz nawet użyć listy ClickUp, aby udokumentować i ustalić priorytety tych przypadków użycia:

Notatki ze spotkań i działania następcze: zapewnia to natychmiastową oszczędność czasu dla każdego przedstawiciela handlowego.

Widoczność procesu sprzedaży: zapewnia szybki wpływ na przychody i pozwala uzyskać poparcie kierownictwa.

Wyszukiwanie zawartości: Jest to łatwe do wdrożenia i cieszy się dużą popularnością, ponieważ rozwiązuje powszechny problem.

Twoja AI nie może dostarczać znaczących informacji, jeśli jej dane są rozproszone w kilkunastu niepołączonych narzędziach. Im więcej danych uda Ci się scentralizować, tym inteligentniejsza i skuteczniejsza stanie się Twoja AI. Jest to podstawowy krok, który większość firm pomija.

Przejrzyj swoje obecne technologie i znajdź zbędne lub pokrywające się narzędzia, żeby je skonsolidować. To Twoja szansa, żeby walczyć z nadmiarem narzędzi. Użyj ClickUp jako swojego uniwersalnego obszaru roboczego. Dzięki temu stworzysz jedno źródło informacji, które da ClickUp Brain pełny kontekst potrzebny do efektywnej pracy.

Krok 3: Przeprowadź pilotaż z wyspecjalizowanym zespołem

Wdrożenia na skalę całej firmy są ryzykowne. Nie masz szansy zidentyfikować i rozwiązać nieuniknionych problemów i kwestii specyficznych dla użytkowników, które się pojawią. Nieudane wdrożenie może zaszkodzić przyszłym wdrożeniom technologii.

Wybierz niewielki zespół pilotażowy, który jest zmotywowany, zna się na technologii i jest reprezentatywny dla całej organizacji sprzedaży. Ich opinie są bezcenne. Zarządzaj pilotażem, śledź opinie, dokumentuj wnioski i mierz wyniki w jednym miejscu dzięki dedykowanej przestrzeni w ClickUp. Takie iteracyjne podejście zapewnia znacznie płynniejsze wdrożenie w całej firmie.

Krok 4: Mierz wyniki i skaluj

Nie uzyskasz większego budżetu na inicjatywy związane z AI, jeśli nie będziesz w stanie udowodnić, że są one skuteczne. Niejasne obietnice „zwiększonej wydajności” nie wystarczą. Przed rozpoczęciem wdrażania należy zdefiniować jasne wskaźniki powodzenia.

Śledź wskaźniki, takie jak czas zaoszczędzony na zadaniach administracyjnych, skrócenie cyklu sprzedaży lub wzrost wskaźnika skuteczności. Monitoruj wskaźniki w czasie rzeczywistym i udostępniaj postępy z kierownictwem za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Informowanie o wczesnych sukcesach to najlepszy sposób na zbudowanie dynamiki i entuzjazmu dla szerszego, udanego wdrożenia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed wdrożeniem funkcji AI przeprowadź szybki audyt: sporządź listę wszystkich narzędzi używanych przez Twój zespół sprzedaży, częstotliwości ich używania oraz danych, które się w nich znajdują. Prawdopodobnie znajdziesz 3-5 narzędzi, które wykonują te same zadania. Konsolidacja tych narzędzi w ClickUp oznacza, że Twoja sztuczna inteligencja będzie miała bogatsze dane do pracy od samego początku.

Jak ClickUp wspiera wsparcie sprzedaży oparte na AI

Konwergencja z ClickUp

Zespoły sprzedaży toną w natłoku narzędzi, zmianach kontekstu i niepowiązanych danych. Potrzebują one zunifikowanego rozwiązania, a nie kolejnego narzędzia punktowego, które tylko pogłębia chaos. Wsparcie sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji zawodzi, gdy dane są rozproszone, ale sprawdza się doskonale, gdy ma pełny obraz Twojej pracy. ClickUp zapewnia to w postaci zintegrowanego obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji, który eliminuje natłok narzędzi, łącząc zadania, dokumenty, komunikację i sztuczną inteligencję w jednej platformie. 🤩

▶️ Obejrzyj to wideo, aby zobaczyć, jak obszar roboczy ClickUp oparty na AI wspiera wsparcie sprzedaży, łącząc planowanie, zawartość, współpracę i realizację w jedną połączoną platformę.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, rejestruj spostrzeżenia z spotkań i uzyskaj widoczność w procesie sprzedaży w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Automations, ClickUp AI Notetaker i ClickUp Dashboards. Wszystko to działa razem.

Wybrana platforma określi pułap wydajności Twojego zespołu sprzedaży. Gdy Twoja AI ma dostęp do pełnego kontekstu, każda informacja jest dokładniejsza, każda automatyzacja jest inteligentniejsza, a każdy przedstawiciel handlowy jest bardziej skuteczny.

Oto rzeczywistość: Twój zespół sprzedaży nie potrzebuje kolejnego narzędzia obiecującego magiczne działanie AI. Potrzebuje mniej narzędzi, a nie więcej. Potrzebuje jednego systemu, który faktycznie działa, zamiast dziesięciu systemów, które działają w pewnym sensie, jeśli zmrużysz oczy i spędzisz połowę dnia na przełączaniu się między nimi.

Wsparcie sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji nie polega na dodaniu najnowocześniejszych technologii do Twojego zestawu narzędzi. Chodzi o zastąpienie chaosu systemem, w którym sztuczna inteligencja ma pełny kontekst i może zobaczyć całą historię każdej transakcji, a nie tylko jej fragmenty. Gdy cały proces sprzedaży odbywa się w jednym inteligentnym obszarze roboczym, przedstawiciele handlowi przestają szukać informacji i zaczynają finalizować transakcje. Menedżerowie przestają zgadywać i zaczynają szkolić pracowników w oparciu o rzeczywiste dane. Prognozy przestają być fikcją i stają się wiarygodne.

Pytanie nie brzmi, czy AI zmieni sprzedaż. Już to robi. Pytanie brzmi, czy pozwolisz, aby jeszcze bardziej rozdrobniła Twój proces, wprowadzając kolejne samodzielne narzędzie, czy też wykorzystasz ją, aby w końcu wszystko połączyć.

Rozpocznij korzystanie z ClickUp za darmo i zobacz, co się stanie, gdy Twój zespół sprzedaży przestanie zmieniać narzędzia i zacznie generować przychody.

Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między wsparciem sprzedaży opartym na AI a automatyzacją sprzedaży?

Automatyzacja sprzedaży realizuje z góry określone reguły, podczas gdy AI wspomagająca sprzedaż uczy się na podstawie danych, aby przewidywać wyniki i generować wnioski. AI to warstwa inteligencji, która z czasem sprawia, że automatyzacja staje się coraz bardziej inteligentna.

Czy zespoły spoza działu sprzedaży mogą czerpać korzyści z narzędzi wspomagających sprzedaż opartych na AI?

Tak, marketing, obsługa klienta i operacje związane z przychodami – wszystkie te obszary korzystają ze wspólnego kontekstu i spójności. Kluczową zaletą ujednoliconej platformy jest to, że eliminuje ona bariery między tymi zespołami.

Czym różni się wsparcie sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji od samodzielnych narzędzi analizy rozmów?

Samodzielne narzędzia rejestrują dane dotyczące połączeń, ale nie łączą ich z cyklem pracy, przez co informacje pozostają niewykorzystane. Zintegrowana platforma, taka jak ClickUp, sprawia, że informacje te można wykorzystać, łącząc je bezpośrednio z zadaniami, transakcjami i komunikacją zespołu. Dowiedz się więcej o tym, jak narzędzia AI dla sprzedaży mogą zmienić wydajność Twojego zespołu.