Rozpoznawanie głosu a rozpoznawanie mowy: co należy wiedzieć

Prawdopodobieństwo, że w tym tygodniu korzystałeś z obu tych technologii, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy Siri transkrybuje Twój tekst, jest to rozpoznawanie mowy. Kiedy aplikacja bankowa weryfikuje, czy to Ty mówisz, jest to rozpoznawanie głosu.

Terminy te są często używane zamiennie, ale odnoszą się do zupełnie zakończonych zagadnień.

Wraz z postępem sztucznej inteligencji w zakresie naśladowania ludzkiej mowy, zrozumienie różnic między rozpoznawaniem głosu a rozpoznawaniem mowy staje się kluczowe dla każdego, kto tworzy bezpieczne systemy.

W tym wpisie na blogu omówimy zastosowania i przykłady użycia rozpoznawania mowy i głosu. Ponadto przyjrzymy się, w jaki sposób ClickUp usprawnia ten proces dzięki swoim narzędziom AI. 🧰

Skąd bierze się zamieszanie między rozpoznawaniem głosu a rozpoznawaniem mowy?

Za to zamieszanie odpowiadają trzy główne czynniki, które wynikają z tego, jak korzystamy z technologii na co dzień:

firmy technologiczne wprowadzają zamieszanie: *Apple nazywa Siri „asystentem głosowym”, ale w rzeczywistości przekształca ona tylko słowa użytkownika na tekst. Amazon twierdzi, że Alexa posiada funkcję „rozpoznawania głosu” dla słów aktywujących. Te niejasne etykiety wprowadzają zamieszanie wśród wszystkich użytkowników

Wszystko wygląda tak samo: Ty mówisz, a urządzenie odpowiada. Proste. Większość ludzi nie interesuje się tym, co dzieje się za kulisami, więc obie technologie wydają się identyczne

Działają one razem: Inteligentne głośniki wykorzystują rozpoznawanie głosu, aby rozpoznać, kto mówi, a następnie rozpoznawanie mowy, aby zrozumieć, co zostało powiedziane. Takie połączenie tych dwóch technologii jeszcze bardziej zaciera granice między nimi

🧠 Ciekawostka: Pierwszy system rozpoznawania głosu, IBM Shoebox, został wprowadzony w 1961 roku i rozumiał tylko 16 słów i cyfr.

Czym jest rozpoznawanie głosu?

Rozpoznawanie głosu identyfikuje osobę mówiącą, a nie to, co mówi. Technologia ta analizuje unikalne cechy głosu, takie jak wysokość, ton, akcent i wzorce mowy, aby zweryfikować tożsamość użytkownika.

Pomyśl o tym jak o cyfrowym skanerze odcisków palców dla Twojego głosu.

Twój głos zawiera dziesiątki charakterystycznych cech. Kształt strun głosowych, rozmiar gardła, a nawet sposób wymawiania niektórych liter tworzą charakterystyczny ślad głosowy, który jest niemal niemożliwy do skopiowania.

🔍 Czy wiesz, że... Pierwsza zabawka aktywowana głosem, Radio Rex, pojawiła się w 1922 roku. Był to mały piesek w budzie, który wyskakiwał, gdy usłyszał swoje imię, ale reagował tylko na określone głosy i w określonych pomieszczeniach.

Jak działa rozpoznawanie głosu?

Proces ten przebiega w dwóch głównych scenach, które płynnie ze sobą współpracują:

Faza rejestracji: Powtarzasz określone frazy kilka razy. System wyodrębnia Twoje unikalne funkcje głosowe i tworzy model matematyczny zwany wzorcem głosowym Faza uwierzytelniania: System rejestruje Twoją mowę na żywo i porównuje ją z zapisanym wzorcem głosowym. Zaawansowane algorytmy analizują wzorce częstotliwości i funkcje prozodyczne

Nowoczesne systemy rozpoznawania głosu radzą sobie z hałasem w tle, zmianami głosu spowodowanymi chorobą i efektami starzenia się. Potrafią nawet wykrywać próby spoofingu przy użyciu nagranych plików audio z narzędzi do przesyłania wiadomości głosowych.

🔍 Czy wiesz, że... Niektóre systemy rozpoznawania głosu potrafią obecnie wykrywać stan emocjonalny rozmówcy na podstawie tonu, wysokości i tempa wypowiedzi.

Zastosowania i typowe aplikacje technologii rozpoznawania głosu

Prawdopodobieństwo, że korzystałeś już z rozpoznawania głosu, nie zdając sobie z tego sprawy. Oto, gdzie ta technologia pojawia się w codziennym życiu:

Bankowość i finanse : Banki wykorzystują rozpoznawanie głosu do uwierzytelniania telefonicznego. Na przykład Wells Fargo i HSBC pozwalają klientom powiedzieć „Mój głos jest moim hasłem” zamiast zapamiętywać skomplikowane pytania zabezpieczające

Inteligentne zabezpieczenia domu: Urządzenie Amazon Echo rozróżnia członków rodziny od osób obcych i reaguje tylko na rozpoznane głosy w przypadku wrażliwych komend, takich jak otwieranie drzwi lub wyłączanie alarmów.

Egzekwowanie prawa : Policja wykorzystuje : Policja wykorzystuje oprogramowanie do transkrypcji w celu identyfikacji podejrzanych na podstawie nagranych rozmów. Analiza głosu przeprowadzona przez FBI pomogła rozwiązać sprawy, w których przestępcy próbowali zmienić brzmienie swojego głosu podczas rozmów telefonicznych dotyczących okupu

Bezpieczeństwo korporacyjne: sale konferencyjne wykorzystują rozpoznawanie głosu do zabezpieczania telekonferencji, zapewniając, że tylko upoważnieni uczestnicy mogą brać udział w poufnych dyskusjach

⚙️ Bonus: Połącz szablony notatek ze spotkań z funkcją podsumowywania notatek przez AI, aby skondensować dyskusję i zakończyć spotkanie z już przypisanymi zadaniami do wykonania.

Czym jest rozpoznawanie mowy?

rozpoznawanie mowy przekształca wypowiedziane słowa na tekst cyfrowy. * Technologia ta skupia się wyłącznie na zrozumieniu tego, co mówisz, niezależnie od tego, kto mówi.

Funkcja dyktowania w smartfonie doskonale to ilustruje. System traktuje każdy głos w ten sam sposób, analizując fale dźwiękowe w celu identyfikacji słów, fraz i zdań. Nie skupia się na rozpoznawaniu mówcy.

Jak działa rozpoznawanie mowy?

Oprogramowanie do zamiany mowy na tekst działa w trzech krokach:

Rejestracja dźwięku: System pobiera próbki głosu użytkownika tysiące razy na sekundę, przekształcając analogowe fale dźwiękowe na dane cyfrowe Rozpoznawanie wzorców: Modele akustyczne dzielą mowę na fonemy (podstawowe dźwięki językowe) i dopasowują je do słów o wysokim prawdopodobieństwie Analiza kontekstu: Modele językowe przewidują, które kombinacje słów mają sens w oparciu o gramatykę i kontekst. Powiedz „Chcę kupić”, a system wie, że po tym słowie pojawi się „coś”, a nie „fioletowy słoń”

Systemy te opierają się na sieciach neuronowych, które zostały wytrenowane na milionach próbek głosowych i radzą sobie z akcentami, szumami tła oraz naturalnymi wzorcami mowy, takimi jak „um” i „uh”

🧠 Ciekawostka: W 2017 roku Burger King wyemitował reklamę telewizyjną, która celowo pełniła rolę wyzwalacza dla urządzeń Google Home, wypowiadając zdanie „OK Google, czym jest burger Whopper?”. Ten chwyt wywołał oburzenie, ale jednocześnie pokazał, jak podatne na manipulacje z zewnątrz są asystenci głosowi.

Zastosowania i typowe aplikacje technologii rozpoznawania mowy

Algorytmy rozpoznawania mowy mają większy wpływ na Twoje życie, niż mogłoby się wydawać:

Opieka zdrowotna: Lekarze używają oprogramowania do zamiany mowy na tekst, żeby bez użycia rąk tworzyć notatki o pacjentach podczas badania, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, który normalnie zajęłoby pisanie na klawiatur

Obsługa klienta: Firmy ubezpieczeniowe wykorzystują rozpoznawanie mowy do automatycznego przekierowywania połączeń. Wystarczy powiedzieć „zgłoś roszczenie”, aby natychmiast zostać przekierowanym do odpowiedniego działu

tworzenie treści: *Dziennikarze korzystają z programów do podsumowywania spotkań opartych na AI , takich jak ClickUp, aby w ciągu kilku minut przekształcić wywiady i spotkania w tekst, który można przeszukiwać

Dostępność: Systemy rozpoznawania mowy Windows Speech Recognition umożliwiają osobom z ograniczeniami ruchowymi sterowanie komputerami wyłącznie za pomocą komend głosowych

Motoryzacja: Właściciele samochodów Tesla regulują klimatyzację, nawigują do miejsc docelowych i wysyłają teksty za pomocą komend głosowych podczas jazdy

📮 ClickUp Insight: Czy wiesz, że 45% osób sprawdza swoje telefony co kilka minut — często w celu uzyskania szybkiej odpowiedzi lub odpoczynku umysłowego? Jednak ciągłe sprawdzanie telefonu, np. przeglądanie e-maila podczas pisania raportu, rozprasza uwagę i utrudnia skupienie się na pracy. 🖤 W tym miejscu pojawia się ClickUp Brain MAX. Jako Twój komputerowy towarzysz oparty na sztucznej inteligencji, Brain MAX pozwala na czatowanie, planowanie, tworzenie zadań i wyszukiwanie aplikacji innych producentów bez opuszczania obszaru roboczego lub sięgania po telefon. Potrzebujesz kreatywnej inspiracji? Użyj swojego głosu, aby napisać haiku, wygenerować zawartość za pomocą wielu modeli AI lub wykonać zadania administratora — dając swoim oczom (i skupieniu) tak potrzebną przerwę.

Kluczowe różnice: rozpoznawanie głosu a rozpoznawanie mowy

Obie technologie działają na podstawie danych głosowych, ale zostały stworzone w różnych celach. Oto porównanie różnic między rozpoznawaniem mowy a rozpoznawaniem głosu. 🔉

Aspekt Technologia rozpoznawania głosu Technologia rozpoznawania mowy Główny obszar zainteresowania Weryfikuje tożsamość mówiącego na podstawie wzorców głosowych Przekształca język mówiony na tekst lub komendy, które można wykonać Technologia podstawowa Modelowanie akustyczne wysokości, tonu, rytmu i funkcji głosu Przetwarzanie języka naturalnego i analiza fonetyczna Główny wynik Potwierdza lub odrzuca tożsamość mówiącego Tworzy tekst lub wyzwala działania systemu Wyzwania związane z dokładnością Wpływ hałasu otoczenia, warunków zdrowotnych lub starzenia się Wpływ akcentów, dialektów i wyrazistości mowy Znaczenie dla bezpieczeństwa Wykorzystywane w systemach uwierzytelniania, wykrywania oszustw i systemach biometrycznych Wykorzystywane w aplikacjach ułatwiających dostęp, transkrypcji i zwiększających wydajność Przykłady z życia codziennego Weryfikacja bankowa, odblokowywanie urządzeń, inteligentne zamki bezpieczeństwa Wirtualni asystenci, transkrypcje spotkań, pisanie głosowe

Czy te technologie mogą współpracować?

Krótka odpowiedź: tak.

Rozpoznawanie głosu i rozpoznawanie mowy są często traktowane jako odrębne rozwiązania, ale mogą się wzajemnie uzupełniać, gdy zostaną zintegrowane z codziennymi cyklami pracy.

Zacznij korzystać z ClickUp Brain MAX Pracuj bez użycia rąk dzięki ClickUp Brain MAX, komputerowemu asystentowi AI, który słucha, odpowiada i utrzymuje połączenie z Twoimi narzędziami

Na przykład ClickUp Brain MAX łączy rozpoznawanie głosu, transkrypcję i automatyzację za pomocą aplikacji komputerowej, dzięki czemu dane audio są bezpośrednio przekształcane w uporządkowaną pracę. 🧑‍💻

Korzystaj z funkcji bez użycia rąk

Zamień swoje słowa na tekst dzięki funkcji ClickUp Talk to Text

Wypowiadanie aktualizacji wydaje się szybsze niż pisanie, ale jak nagrać swoje słowa, a następnie sprawić, by aplikacja faktycznie je wykonała bez konieczności podawania wielu podpowiedzi i informacji?

Zacznij od funkcji Talk to Text w ClickUp, aby przekształcić dyktowane słowa w dokładny zapis audio i tekstowy. Teams korzystające z funkcji Talk to Text mogą napisać o 400% więcej bez konieczności pisania na klawiaturze i zaoszczędzić prawie godzinę każdego dnia. Oto jak to zrobić:

Otwórz aplikację komputerową Brain MAX

Naciśnij i przytrzymaj klucz fn (lub niestandardowy skrót) , aby rozpocząć nagrywanie głosu (lub kliknij ikonę mikrofonu)

Podaj, co chcesz dodać jako komentarz, zadanie lub dowolne inne pole tekstowe w ClickUp. Na przykład możesz powiedzieć: „Utwórz zadanie, aby przejrzeć najnowszy raport do piątku” lub „Dodaj komentarz: Proszę zaktualizować sekcję wprowadzenia”

Po zakończeniu nagrywania (zwolnieniu klucza lub kliknięciu przycisku „Stop”) Twoja mowa zostanie natychmiast przetranskrybowana na tekst za pomocą ClickUp AI i wklejona do paska wyszukiwania Brain MAX lub innego miejsca na komputerze, z którego dokonywałeś nagrania

Widok transkrypcji, odtwórz nagranie lub wyeksportuj pliki audio do dowolnego miejsca w obszarze roboczym ClickUp (tytuły zadań, opisy, komentarze, dokumenty, czat itp.)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Po ustawieniu skrótu klawiaturowego dla funkcji Talk to Text możesz rozpocząć nagrywanie z dowolnej aplikacji na komputerze! Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, obejrzyj ten wideo.

Rejestruj zakończoną rozmowę

AI Notetaker firmy ClickUp to wirtualny asystent spotkań, na którego czekałeś.

Automatycznie nagrywa i transkrybuje spotkania, zapewniając zespołom przeszukiwalny zapis całej rozmowy. Ale to nie wszystko: automatycznie wyodrębnia również kluczowe wnioski i kolejne kroki z rozmowy.

Na przykład podczas kwartalnego przeglądu wyników klienta (QBR) AI Notetaker tworzy transkrypcję w czasie rzeczywistym. Następnie menedżer ds. klientów może poprosić ClickUp Brain o wyodrębnienie wszystkich ryzyk wzmiankowanych przez klienta i przekształcenie ich w zadania do realizacji. Wynik to mniej niedotrzymanych zobowiązań i szybsze odpowiedzi dla klienta.

Rejestruj transkrypcje spotkań w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams za pomocą ClickUp AI Notetaker

AI Notetaker może:

automatyczne nagrywanie i transkrypcja* rozmów bezpośrednio do prywatnych dokumentów ClickUp (rozpoznawanie mowy)

Wykrywaj, kto co powiedział dzięki etykietom mówców i automatycznemu wykrywaniu języka (rozpoznawanie głosu)

Dostarczaj uporządkowane wyniki: dokument zawierający tytuł spotkania, listę uczestników, transkrypcję, kluczowe wnioski, decyzje i kolejne kroki

🧠 Ciekawostka: W 2018 roku firma Baidu zaprezentowała system klonowania głosu, który potrafił odtworzyć głos konkretnego użytkownika na podstawie zaledwie 3,7 sekundy nagrania audio. Technologia ta wzbudziła zarówno entuzjazm związany z kreatywnymi zastosowaniami, jak i obawy dotyczące oszustw typu deepfake.

Nagrywaj klipy w ClickUp, aby efektywnie wykorzystać technologię rozpoznawania mowy

Nie każdy pomysł nadaje się do omówienia podczas formalnego spotkania. Czasami trzeba szybko udostępnić kontekst lub opinię bez konieczności wykonywania połączenia telefonicznego.

ClickUp Clips sprawia, że jest to proste. Wystarczy nagrać krótkie wideo lub umieścić klip głosowy bezpośrednio w zadaniu ClickUp lub dokumencie, a Twój zespół otrzyma aktualizację dokładnie tam, gdzie odbywa się praca.

Następnie ClickUp Brain może transkrybować te notatki głosowe i wideo, dzięki czemu żadna informacja nie zostanie utracona podczas odtwarzania.

Transkrybuj i streszczaj za pomocą ClickUp Brain w Clip

Ten rejestrator głosu oparty na AI tworzy pisemny zapis wypowiedzi i dodaje załącznik do odpowiedniego zadania lub projektu. Oznacza to, że możesz przeszukiwać klipy w taki sam sposób, jak przeszukujesz dokumenty lub zadania.

Co więcej, możesz podsumowywać transkrypcje za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji w ClickUp, wyodrębniając kluczowe punkty i przekształcając je w elementy do wykonania.

Na przykład kierownik projektu może wysłać dwuminutowy plik głosowy z wyjaśnieniem zmian. Zamiast odtwarzać całość, zespół widzi zwięzłe podsumowanie i listę kontrolną niezbędnych zmian bezpośrednio w zadaniu ClickUp.

Posłuchaj opinii prawdziwego użytkownika:

Korzystanie z ClickUp pomogło nam lepiej planować, szybciej realizować zadania i efektywnie organizować nasze zespoły, a od momentu mojego dołączenia do firmy nasz zespół produkcyjny podwoił swoją wielkość! Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli solidnej struktury alokacji zasobów i zarządzania projektami.

Wybór odpowiedniej technologii do konkretnego zastosowania

Decyzja do zrobienia polega na jednym prostym pytaniu: czy chcesz wiedzieć, kto mówi, czy co mówi?

Wybierz oprogramowanie do rozpoznawania głosu, gdy bezpieczeństwo ma największe znaczenie.

Banki wybierające uwierzytelnianie telefoniczne i biometrię głosową, strony główne ograniczające dostęp za pomocą inteligentnych systemów bezpieczeństwa lub firmy zabezpieczające połączenia konferencyjne priorytetowo traktują weryfikację tożsamości przed zrozumieniem zawartości.

Wybierz oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania mowy, jeśli chcesz przechwytywać lub przetwarzać zawartość mówioną.

Lekarze dyktujący notatki dotyczące pacjentów, dziennikarze transkrybujący lub sporządzający notatki z wywiadów wideo lub kierowcy wysyłający wiadomości tekstowe bez użycia rąk dbają o przekształcanie mowy w tekst, który można wykorzystać.

W niektórych sytuacjach konieczne jest połączenie obu technologii. Inteligentny asystent potrzebuje rozpoznawania mowy, aby zrozumieć polecenie użytkownika („odtwórz moją playlistę do ćwiczeń”), oraz rozpoznawania głosu, aby wiedzieć, do której playlisty użytkownika ma uzyskać dostęp.

Podobnie, bezpieczne systemy bankowości głosowej wykorzystują rozpoznawanie głosu do weryfikacji tożsamości użytkownika, a następnie rozpoznawanie mowy do przetwarzania jego zleceń transakcyjnych.

Klucz jest zrozumieniem głównego celu: uwierzytelniania lub transkrypcji.

🔍 Czy wiesz, że... Eksperyment wykazał, że niektóre systemy głosowe oparte na AI można oszukać, odtwarzając komendy audio o częstotliwościach ultradźwiękowych. Naukowcy nazwali to zjawisko „atakami delfinów”

Praca, która mówi sama za siebie dzięki ClickUp

Same rozmowy nie przyczyniają się do postępów w pracy. Potrzebny jest sposób, aby je uchwycić, zrozumieć i przekształcić w działania, zanim znikną.

ClickUp przekształca te rozmowy w impuls do działania.

Dzięki ClickUp Brain MAX masz do dyspozycji sztuczną inteligencję, która słucha i odpowiada w czasie rzeczywistym. Funkcja Talk to Text przekształca szybkie myśli w uporządkowany tekst, AI Notetaker rejestruje całe spotkania i kolejne kroki, a Clips w ClickUp umożliwia szybką komunikację opartą na wideo, wspieraną przez transkrypcję AI.

A wszystko to dzieje się w połączonej przestrzeni roboczej, która łączy zarządzanie zadaniami, współpracę zespołową, dokumentację i wiele innych funkcji, stanowiąc kompleksową aplikację do pracy.

Jeśli jesteś gotowy, aby zamienić każde słowo w działanie, zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅