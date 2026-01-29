10 najlepszych alternatyw dla Meegle dla zwinnych zespołów i wizualnych cykli pracy [rok]

Współczesne projekty są bardzo złożone. Musisz pogodzić potrzeby wielu interesariuszy, zmieniające się priorytety i nieustanne aktualizacje — a wszyscy nadal oczekują widoczności w czasie rzeczywistym. (To zrozumiałe.) Problem polega na tym, że arkusze kalkulacyjne i wątki e-mailowe nie zostały stworzone z myślą o tego rodzaju koordynacji, więc szybko robi się bałagan.

Narzędzie takie jak Meegle oferuje ustrukturyzowane cykle pracy, wizualne mapy projektów i większą kontrolę nad realizacją. Jednak może nie być odpowiednie dla wszystkich.

Jeśli szukasz alternatyw dla Meegle z bardziej zaawansowanymi funkcjami w zakresie zarządzania projektami, jesteśmy tu, aby Ci pomóc. W tym artykule omówimy najlepsze alternatywy dla Meegle w zakresie zarządzania projektami, które z pewnością warto wypróbować.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Meegle

Meegle to niezawodna aplikacja do wizualnego zarządzania projektami, szczególnie przydatna dla zespołów, które cenią sobie uporządkowane wykonywanie zadań. Jednak wraz ze wzrostem zespołów produktowych i dynamizacją cyklu pracy zaczynają pojawiać się pewne ograniczenia.

Oto dlaczego warto rozważyć alternatywę dla Meegle:

❌ Wizualne cykle pracy oparte na węzłach Meegle nie są dla każdego. Chociaż mogą być bardzo skuteczne, niektóre zespoły uważają je za nieco zbyt sztywne — zwłaszcza jeśli są przyzwyczajone do bardziej znanych ustawień, takich jak tablice, listy lub proste widoki zadań. A jeśli pracujesz z wieloma grupami interesariuszy, stworzenie cykli pracy, które będą intuicyjne dla wszystkich, może zająć trochę czasu.

❌ Chociaż Meegle oferuje haki integracyjne, inne narzędzia do zarządzania projektami często mają większe ekosystemy typu plug-and-play i sklepy z aplikacjami. Zazwyczaj oznacza to szybsze ustawienia i płynniejsze połączenia — zwłaszcza jeśli korzystasz z narzędzi BI lub szerokiej gamy aplikacji.

❌ Wreszcie, możliwości AI Meegle pozostają dość podstawowe. Na przykład, jeśli Twój zespół priorytetowo traktuje wbudowane funkcje AI i rozszerzalne ekosystemy, rozważenie alternatywnych rozwiązań może zapewnić lepszą wartość w perspektywie długoterminowej.

👀 Czy wiesz, że... Badania neurologiczne wskazują, że mózg znacznie szybciej koduje informacje wizualne niż gęsty tekst. Na przykład kreatywna zawartość wizualna może wywołać kodowanie pamięci nawet o 74% szybciej niż zwykły tekst. Jest to główny powód, dla którego wizualne zarządzanie projektami działa tak dobrze.

Alternatywy dla Meegle w skrócie

Rzućmy okiem na najlepsze alternatywy dla Meegle.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zarządzanie zadaniami i projektami oparte na AI z ponad 15 niestandardowymi widokami, automatyzacją cyklu pracy i współpracą w czasie rzeczywistym. Zespoły każdej wielkości, które chcą zunifikowanego i opartego na współpracy zarządzania projektami z wykorzystaniem AI i automatyzacji. Free Forever; niestandardowe dostosowanie dla przedsiębiorstw Jira Tablice Scrum i Kanban, planowanie sprintów, śledzenie problemów, wizualne zarządzanie zadaniami , pulpity nawigacyjne Średnie i duże zespoły programistów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 9,05 USD za użytkownika miesięcznie. Asana Zależności zadań, osie czasu, widok obciążenia pracą, automatyzacja oparta na regułach, pulpity raportowe Wielofunkcyjne zespoły skupione na przejrzystości i koordynacji Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD za użytkownika miesięcznie. Wrike Niestandardowe cykle pracy, wiele widoków, zarządzanie zasobami, przewidywanie ryzyka oparte na AI, analizy w czasie rzeczywistym Teams przedsiębiorstw potrzebujące ustrukturyzowanej realizacji projektów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD za użytkownika miesięcznie. Smartsheet Planowanie oparte na siatce, automatyzacja, pulpity nawigacyjne portfolio, planowanie zasobów Teams korzystające z planowania w stylu arkusza kalkulacyjnego Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD za użytkownika miesięcznie. Airtable Relacyjne bazy danych, wiele widoków, automatyzacje, szablony Zespoły, które chcą tworzyć niestandardowe aplikacje i cykle pracy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 24 USD za licencję/miesiąc. Notion Dokumenty + bazy danych, połączone widoki, szablony, współpraca, Notion AI Zespoły skoncentrowane na wiedzy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD za licencję/miesiąc. Monday. com Tablice wizualne, automatyzacje, pulpity nawigacyjne, integracje, wiele widoków Rozwijające się zespoły, które wymagają wysoce wizualnych i konfigurowalnych cykli pracy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14 USD za licencję/miesiąc. Linear Śledzenie problemów, planowanie sprintów, interfejs użytkownika zorientowany na klawiaturę Szybko działające zespoły produktowe i inżynieryjne Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD za użytkownika miesięcznie. Teamwork. com Śledzenie czasu, planowanie obciążenia pracą, dostęp klientów, zależności Zespoły obsługujące klientów, agencje, usługi profesjonalne Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 13,99 USD za użytkownika miesięcznie.

Najlepsze alternatywy dla Meegle

Teraz przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych programów do zarządzania projektami.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zunifikowanego zarządzania projektami i cykli pracy opartych na AI)

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. Zamiast traktować sztuczną inteligencję jako oddzielny dodatek, platforma osadza ją bezpośrednio w zadaniach, dokumentach, czatach i cyklach pracy, dzięki czemu sztuczna inteligencja może działać w pełnym kontekście.

Nie musisz polegać na różnych narzędziach do różnych zadań. W oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp możesz planować spotkania, generować pulpity robocze aktualizowane w czasie rzeczywistym, sprawdzać, jak powiązane zadania wpływają na realizację, tworzyć bazy wiedzy i korzystać z ponad 15 niestandardowych widoków, aby wizualizować pracę z perspektywy, która najbardziej Ci odpowiada.

Skorzystaj z ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować cykl pracy do swoich potrzeb.

Aby jeszcze bardziej ograniczyć rozproszenie narzędzi, ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji, w tym Slack, Zoom, Google Workspace, GitHub, Outlook, Figma, Notion i wieloma innymi. Dzięki temu zamiast spędzać godziny na przełączaniu się między narzędziami i odtwarzaniu kontekstu, integracje ClickUp pozwalają pracować w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym.

Oto, co sprawia, że ClickUp jest idealną alternatywą dla Meegle:

Usprawnij wizualne planowanie i współpracę dzięki tablicom Whiteboards.

Tablice ClickUp łączą myślenie wizualne bezpośrednio z realizacją projektu. Funkcjonują one jako interaktywna przestrzeń do burzy mózgów w czasie rzeczywistym, ściśle zintegrowana z Twoim obszarem roboczym ClickUp.

Dzięki kształtom, karteczkom samoprzylepnym, tekstowi, obrazom i innym elementom multimedialnym łatwo jest uchwycić myśli i uporządkować je w sensowne diagramy lub przepływy. Zespoły mogą współpracować na żywo na tej samej tablicy, a zmiany wprowadzane przez wszystkich użytkowników i aktywność kursora mają widoczność w czasie rzeczywistym.

Twórz diagramy procesów i schematy blokowe na tablicach ClickUp Whiteboards.

Wizualizuj złożone pomysły lub cykle pracy za pomocą map myśli.

W przeciwieństwie do statycznych diagramów, mapy myśli ClickUp są bezpośrednio połączone z rzeczywistymi zadaniami, dzięki czemu pomysły można przekształcić w konkretne działania bez konieczności ponownego wykonywania jakichkolwiek czynności. Węzły stają się zadaniami w ClickUp, z węzłami podrzędnymi dla podtematów odgałęzionych od głównych pomysłów i węzłami równorzędnymi dla równoległych pomysłów na tym samym poziomie.

Mapy myśli można w pełni dostosować do własnych potrzeb niestandardowo. Przeciągnij i upuść, aby wizualnie udoskonalić strukturę, oznaczyć węzły kolorami, zastosować wizualne wskazówki, takie jak kolory i wskaźniki statusu, oraz dostosować mapę do swoich cykli pracy.

Wizualizuj pomysły i zadania w przejrzysty sposób dzięki mapom myśli ClickUp.

Skorzystaj z kontekstowej pomocy AI w zarządzaniu projektami i wiedzą.

ClickUp Brain nie jest pojedynczą funkcją. Jest to warstwa kontrolna AI umieszczona nad całym obszarem roboczym i połączonymi narzędziami. Działa jako asystent rozpoznający kontekst, może podsumować sesję burzy mózgów na Tablicach, przekształcić ją w uporządkowany dokument procesowy oraz utworzyć zadania i podzadania wraz z właścicielami, priorytetami i terminami wykonania.

Ponadto ClickUp Brain rozumie, że prawdziwa wiedza o projekcie znajduje się w zadaniach, komentarzach, czatach, zmianach statusu i osiach czasu. Zamiast polegać wyłącznie na dokumentach, skanuje on aktywność zadań i dyskusje, aby wyświetlić najnowsze aktualizacje. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla zespołów zarządzających złożonymi projektami z dynamicznymi informacjami.

Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi dotyczące swojej pracy dzięki ClickUp Brain.

Zautomatyzuj cykl pracy dzięki ustawieniom bez kodowania, wspomaganym AI.

Dzięki ClickUp Automations możesz ustawić wyzwalacze i warunki, aby procesy przebiegały płynnie bez konieczności ręcznego wysiłku. Dostępnych jest ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji dostosowanych do typowych potrzeb zespołów, takich jak automatyczne przypisywanie zadań, zmiana statusów, dodawanie osób obserwujących, przenoszenie zadań między listami i wiele innych.

Możesz też stworzyć niestandardowe automatyzacje. Opisz, czego chcesz, prostym językiem, a ClickUp AI wygeneruje dla Ciebie działającą regułę automatyzacji. Przed opublikowaniem możesz dostosować wyzwalacze i działania.

Zautomatyzuj przekazywanie zadań, zatwierdzanie i aktualizacje dzięki ClickUp automatyzacjom.

🚀 Zalety ClickUp: Super agenci ClickUp to wspierani przez AI współpracownicy, którzy wykraczają daleko poza proste sugestie lub data powstania zadań. Zostały zaprojektowane tak, aby działać autonomicznie w Twoim obszarze roboczym, wykonując złożone, wieloetapowe zadania z uwzględnieniem kontekstu, pamięci i świadomości w czasie rzeczywistym Twoich projektów, zadań, dokumentów, czatów i harmonogramów. Twórz niestandardowych agentów AI z wstępnie skonfigurowanymi instrukcjami i osobowościami dzięki ClickUp Super Agents.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz huby wiedzy za pomocą stron w stylu wiki, które zapewniają wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym i elastycznego formatowania w ClickUp Documents.

Przejdź szybciej od dyskusji do realizacji dzięki ClickUp Chat , zamień wiadomości w zadania i podsumuj wątki, aby wyodrębnić kluczowe punkty.

Twórz widoki pracy dostosowane do konkretnych ról w czasie rzeczywistym w panelach ClickUp Dashboards , korzystając z kart AI Cards , które podsumowują postępy w realizacji celów, obciążenie pracą, osie czasu i wskaźniki wydajności.

Ograniczenia ClickUp

Początkowe ustawienia mogą wydawać się przytłaczające ze względu na ogromną liczbę funkcji.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia użytkownika serwisu G2:

Elastyczność ClickUp jest dla nas największą zaletą. Dostosowaliśmy całą przestrzeń roboczą do naszych cykli pracy, zamiast dostosowywać nasze procesy do narzędzia. Niestandardowe statusy, pola, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pomagają nam płynnie przeprowadzać wdrażanie nowych pracowników, zapewniać zgodność z przepisami, integracje i wewnętrzne śledzenie, przy znacznie mniejszej zależności od e-maili i działań następczych.

Elastyczność ClickUp jest dla nas największą zaletą. Dostosowaliśmy całą przestrzeń roboczą do naszych cykli pracy, zamiast dostosowywać nasze procesy do narzędzia. Niestandardowe statusy, pola, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pomagają nam płynnie przeprowadzać wdrażanie nowych pracowników, zapewniać zgodność z przepisami, integracje i wewnętrzne śledzenie, przy znacznie mniejszej zależności od wiadomości e-mail i działań następczych.

2. Jira (najlepsze rozwiązanie do zwinnego tworzenia oprogramowania i śledzenia problemów na dużą skalę)

za pośrednictwem Jira

Jira jest szeroko stosowana w projektach związanych z tworzeniem oprogramowania, w których głęboko zakorzenione są procesy Agile. W przypadku frameworków Scrum lub Kanban system może obsługiwać złożone cykle pracy bez zakłóceń.

Dzięki temu narzędziu zespoły mogą łatwo zarządzać zaległościami, planować sprinty i śledzić pracę w toku. Każde zadanie, błąd lub funkcja może zostać podzielone na wyraźne obszary własności, priorytety, zależności i aktualizacje statusu, które pomagają w zapewnieniu przejrzystej identyfikowalności.

Platforma umożliwia zespołom dostosowanie cyklu pracy tak, aby odzwierciedlał rzeczywisty przebieg procesu rozwoju, np. poprzez dodanie etapów przeglądu, kontroli jakości lub zatwierdzania wydania. Ponadto raporty Agile pomagają zespołom zidentyfikować wąskie gardła i szybko zrozumieć trendy w zakresie dostaw.

Najlepsze funkcje Jira

Uzyskaj wykresy burnup/burndown, wykresy prędkości, skumulowane diagramy przepływu itp. do celów raportowania i analizy.

Zintegruj z ponad 3000 dodatków i integracji, takich jak Confluence, Bitbucket, GitHub, Slack, Teams i wiele innych.

Skonfiguruj reguły automatyzacji bez kodowania, aby automatycznie przypisywać zadania, aktualizować statusy, wysyłać powiadomienia lub uruchamiać działania jako wyzwalacze.

Ograniczenia Jira

Kilku użytkowników skarżyło się na niską wydajność, zwłaszcza gdy jest zbyt wiele zgłoszeń lub pól niestandardowych.

Ceny Jira

Free

Standard: Od 9,05 USD za użytkownika miesięcznie

Premium: Od 18,30 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 5900 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (15 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Jira w praktyce?

Jeden z użytkowników Jira na Capterra mówi:

Zapewnia doskonałą widoczność statusu projektu, zależności i priorytetów, dzięki czemu współpraca i planowanie między zespołami są znacznie bardziej efektywne.

Zapewnia doskonałą widoczność statusu projektu, zależności i priorytetów, dzięki czemu współpraca i planowanie między zespołami są znacznie bardziej efektywne.

3. Asana (najlepsze rozwiązanie do jasnego przypisywania zadań i współpracy międzyfunkcjonalnej zespołów)

za pośrednictwem Asana

W Asana zespoły mogą przełączać się między widokami listy, tablicy, osi czasu, kalendarza i pulpitu nawigacyjnego, co pozwala im przeglądać zadania w formacie, który najbardziej im odpowiada. Ta elastyczność ułatwia śledzenie postępów bez konieczności powielania pracy w różnych narzędziach.

Aby zapewnić skuteczną współpracę, możesz korzystać z takich funkcji, jak komentarze, wzmianki, rozmowy na poziomie zadań, załączniki plików i powiadomienia w czasie rzeczywistym. Wszystkie one pozwalają utrzymać dyskusje bezpośrednio związane z elementami pracy.

Platforma umożliwia również tworzenie AI Teammates do udostępniania. Wielu członków zespołu może przypisywać im zadania, zadawać pytania i wspólnie przeglądać wyniki. Sztuczna inteligencja wykorzystuje kontekst z Asana Work Graph, aby uzyskać wgląd w projekty, zadania, cele i powiązane zasoby.

Najlepsze funkcje Asany

Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych projektów w czasie rzeczywistym i widoków obciążenia pracą, aby zrównoważyć obciążenie zespołu i podejmować decyzje oparte na danych.

Wsparcie decyzji dotyczących alokacji zasobów i długoterminowego planowania poprzez wizualizację planowanych przydziałów w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub dłuższym.

Ustal zależności między zadaniami i użyj wskaźnika ścieżki krytycznej, aby wyróżnić zadania bez elastyczności harmonogramu.

Ograniczenia Asany

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że tworzenie niestandardowych cykli pracy i automatyzacji może wymagać znacznego wysiłku związanego z planowaniem i ustawieniami.

Ceny Asana

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD za użytkownika miesięcznie

Zaawansowane: 30,49 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4 /5 (ponad 12 800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 450 recenzji)

Co o Asanie mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Asana ułatwia organizowanie zadań, projektów i terminów w jednym miejscu. Poprawia widoczność zespołu, dzięki czemu każdy wie, kto jest za co odpowiedzialny. Śledzenie postępów i terminy realizacji pomagają zespołom zachować spójność i dotrzymywać harmonogramu.

Asana ułatwia organizowanie zadań, projektów i terminów w jednym miejscu. Poprawia widoczność zespołu, dzięki czemu każdy wie, kto jest za co odpowiedzialny. Śledzenie postępów i terminy realizacji pomagają zespołom zachować spójność i dotrzymywać harmonogramu.

4. Wrike (najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracą w przedsiębiorstwie)

za pośrednictwem Wrike

Wrike to kompleksowa platforma stworzona dla kierowników projektów, którzy potrzebują widoczności i kontroli nad projektami. Zapewnia strukturę nawet najbardziej złożonym planom projektowym. Zadania, podzadania, zależności, zatwierdzenia i osie czasu są ze sobą ściśle połączone, co znacznie ułatwia zarządzanie długoterminowymi inicjatywami z udziałem wielu interesariuszy.

Dzięki zaawansowanym funkcjom AI i automatyzacji cyklu pracy narzędzie to pomaga oszczędzać czas i zasoby, przewidując ryzyko związane z projektem, generując kompleksowe raporty i automatycznie ustalając priorytety zadań.

Do współpracy i burzy mózgów w czasie rzeczywistym służą tablice Wrike z diagramami, mapami myśli, schematami blokowymi itp. Użytkownicy zewnętrzni mogą dołączać do tych sesji za pośrednictwem bezpiecznych linków z dostosowywanymi uprawnieniami.

Najlepsze funkcje Wrike

Twórz profile cyfrowe dla takich elementów, jak sprzęt, obiekty, pojazdy, przestrzeń laboratoryjna, narzędzia itp., aby efektywnie planować i prowadzić śledzenie zasobów.

Twórz wielokrotnego użytku układy zadań, które pomogą zespołom ujednolicić i przyspieszyć tworzenie powtarzalnych lub rutynowych zadań.

Dostosuj sposób wyświetlania danych w pulpitach nawigacyjnych za pomocą opcji widżetów dla tabel, wskaźników, wykresów pierścieniowych, wykresów liniowych, map drzew, wykresów obszarowych i innych.

Limits of Wrike

Podczas zarządzania bardzo dużymi lub złożonymi projektami Wrike może czasami wydawać się nieco powolny lub nie reagować.

Ceny Wrike

Free

Teams: 10 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 25 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4450 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2850 recenzji)

Co mówią o Wrike prawdziwi użytkownicy?

Pozytywna recenzja na G2 brzmi:

Dzięki Wrike mogę łatwo organizować swój czas i śledzić zadania, które są zakończone, oraz te, które są jeszcze do zrobienia. Zapewnia to przejrzystą widoczność terminów i dni pozostałych do kolejnej dostawy, co jest nieocenione dla utrzymania uporządkowanego harmonogramu.

Dzięki Wrike mogę łatwo organizować swój czas i śledzić zadania, które są zakończone, oraz te, które są jeszcze do zrobienia. Zapewnia to przejrzystą widoczność terminów i dni pozostałych do kolejnej dostawy, co jest nieocenione dla utrzymania uporządkowanego harmonogramu.

5. Smartsheet (najlepsze narzędzie do planowania projektów w interfejsie przypominającym arkusz kalkulacyjny)

za pośrednictwem Smartsheet

Smartsheet to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania zadaniami, które doskonale nadaje się dla zespołów przyzwyczajonych do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Wszystkie zadania są rejestrowane jako wiersze, a każdy wiersz obsługuje zależności, komentarze, załączniki plików i widoki zbiorcze.

Możesz również pisać złożone formuły (np. INDEX/MATCH, SUMIF) bezpośrednio w komórkach, tak jak w programie Excel. Wartości komórek mogą stać się danymi wejściowymi do cykli pracy Smartsheet w zakresie automatyzacji, takich jak wyzwalacze alertów, wnioski o zatwierdzenie, przypomnienia, aktualizacje lub inne automatyczne działania w przypadku zmiany warunków.

Narzędzie posiada również solidny wbudowany kreator formularzy. Gdy ktoś wypełnia formularz, dane są wprowadzane jako nowy wiersz w arkuszu, natychmiast wywołując wszelkie skonfigurowane automatyzacje.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Twórz dowolne procesy od pustej siatki, zachowując widoki Gantta, Kanbana, kalendarza i osi czasu.

Stwórz plan projektu i uruchom setki identycznych projektów o tej samej strukturze, raportowaniu i pulpicie nawigacyjnym.

Zautomatyzuj przepływ danych do i z systemów korporacyjnych, takich jak Salesforce i Jira, aby zapewnić synchronizację danych projektowych z danymi biznesowymi.

Ograniczenia Smartsheet

Udostępnianie zawartości osobom, które nie posiadają licencji, może być trudne, ograniczając dostępność dla użytkowników bez licencji.

Ceny Smartsheet

Free

Pro: 12 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 24 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: ceny niestandardowe

Zaawansowane zarządzanie pracą: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 21 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3450 recenzji)

Co o Smartsheet mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Capterra brzmi:

Jedną z najpotężniejszych funkcji Smartsheet jest funkcja podświetlania ścieżki krytycznej. Dzięki niej znacznie łatwiej jest wcześnie zauważyć wszelkie problemy i spróbować je rozwiązać.

Jedną z najpotężniejszych funkcji Smartsheet jest funkcja podświetlania ścieżki krytycznej. Dzięki niej znacznie łatwiej jest wcześnie zauważyć wszelkie problemy i spróbować je rozwiązać.

6. Airtable (najlepsze do tworzenia niestandardowych cykli pracy)

za pośrednictwem Airtable

Praca w Airtable jest zorganizowana w bazach, które zawierają wszystkie tabele, rekordy i połączone pola. Ułatwia to mapowanie rzeczywistych powiązań między danymi. Na przykład można powiązać opinie klientów z funkcjami produktu, funkcje z terminami, terminy z kamieniami milowymi itp., aby wszystko było zebrane w jednym połączonym systemie.

Ponadto aktualizacje wprowadzone w jednym miejscu są automatycznie odzwierciedlane wszędzie tam, gdzie dane są połączone. Dzięki temu zespoły nie powielają informacji ani nie muszą uzgadniać wielu arkuszy kalkulacyjnych, co zmniejsza liczbę błędów i oszczędza czas.

Airtable obsługuje wiele widoków, takich jak siatka, Kanban i oś czasu, dzięki czemu różne zespoły mogą wizualizować te same dane w sposób najlepiej odpowiadający ich cyklu pracy. Możesz również wzbogacić rekordy o załączniki, takie jak obrazy, wideo i pliki, aby ułatwić dostęp do dokumentacji.

Najlepsze funkcje Airtable

Twórz dostosowane interfejsy użytkownika na podstawie tabel zaplecza, aby pomóc użytkownikom bez wiedzy technicznej zrozumieć i analizować dane.

Zapewnia spójność pracy zespołów i pozwala uniknąć konfliktów między wersjami dzięki edycji przez wielu użytkowników, aktualizacjom w czasie rzeczywistym, komentarzom, etykietom/wzmiankom i powiadomieniom.

Zadbaj o bezpieczeństwo danych dzięki dziennikom audytowym, kontrolom administracyjnym, pojedynczemu logowaniu, uprawnieniom i ramom zgodności, takim jak SOC2.

Ograniczenia Airtable

Każdy plan Airtable ma sztywny limit liczby rekordów na bazę, więc koszt znacznie wzrośnie w przypadku śledzenia dużych ilości danych.

Ceny Airtable

Free

Zespół: 24 USD za licencję/miesiąc

Business: 54 USD za licencję/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 3100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

Co mówią o Airtable prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników G2 mówi:

Airtable to platforma, która łączy w sobie moc bazy danych i łatwość obsługi arkusza kalkulacyjnego. Jest wysoce konfigurowalna i łatwa do niestandardowego dostosowania, dzięki czemu można z łatwością tworzyć cykle pracy, widoki i automatyzacje bez konieczności posiadania ogromnej wiedzy technicznej.

Airtable to platforma, która łączy w sobie moc bazy danych i łatwość obsługi arkusza kalkulacyjnego. Jest wysoce konfigurowalna i łatwa do dostosowania, dzięki czemu można z łatwością tworzyć cykle pracy, widoki i automatyzacje bez konieczności posiadania ogromnej wiedzy technicznej.

7. Notion (najlepsze do tworzenia obszarów roboczych opartych na bazach danych)

za pośrednictwem Notion

Notion najlepiej sprawdza się w zespołach, które borykają się z problemem fragmentarycznej wiedzy. Możesz w prosty sposób stworzyć jedno źródło informacji o specyfikacjach produktów, systemach projektowych, dokumentach sprintów i podręcznikach zespołów, zawsze połączone z odpowiednim kontekstem.

W przypadku projektów i zadań masz do dyspozycji wiele widoków, które są po prostu różnymi perspektywami na te same dane. Osie czasu pomagają w planowaniu i wyznaczaniu kamieni milowych, a tablice i kalendarze zapewniają wsparcie dla realizacji i harmonogramowania.

Narzędzie posiada również wbudowanego asystenta AI. Możesz go używać do podsumowywania długich dokumentów, porządkowania niechlujnych notatek, tworzenia zawartości lub szybkiego wyszukiwania odpowiedzi na istniejących stronach, dzięki czemu informacje są zawsze dostępne do wykorzystania.

Najlepsze funkcje Notion

Połącz zadania z projektami, osobami i celami, a następnie podsumuj lub oblicz wskaźniki za pomocą pól zbiorczych.

Popraw spójność między zespołami dzięki szablonom dla wskaźników Agile , tablic sprintowych, procesów CRM, planów wprowadzania produktów na rynek, narzędzi do śledzenia OKR i nie tylko.

Ustaw szczegółowe uprawnienia na poziomie strony, bazy danych i obszaru roboczego, aby zezwolić na edycję lub ograniczyć dostęp do poufnych dokumentów.

Ograniczenia Notion

Ponieważ zależności między zadaniami mają charakter głównie wizualny, a nie funkcjonalny, planowanie osi czasu staje się ręczne i niepewne w przypadku złożonych, współzależnych projektów.

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD za licencję/miesiąc

Business: 24 USD za licencję/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,6/5 (ponad 8950 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2650 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników G2 mówi:

W Notion najbardziej podoba mi się to, jak naturalnie łączy wszystko związane z zarządzaniem projektami. Zadania, osie czasu i dokumentacja znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia organizację pracy, motywowanie pracowników i realizację projektów bez zbędnych komplikacji.

W Notion najbardziej podoba mi się to, jak naturalnie łączy wszystkie elementy związane z zarządzaniem projektami. Zadania, osie czasu i dokumentacja znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia organizację pracy, motywowanie pracowników i realizację projektów bez zbędnych komplikacji.

Teams agile są zaprojektowane tak, aby działać szybko, szybko się dostosowywać i pracować autonomicznie, ale bez silnej widoczności i spójności ta elastyczność może łatwo przerodzić się w chaotyczną pracę.

8. Monday. com (najlepsze do planowania projektów i zarządzania projektami)

za pośrednictwem Monday.com

Monday.com to solidna alternatywa dla Meegle dla zespołów, które potrzebują przejrzystego, wspólnego widoku całego cyklu zarządzania projektami. Jest to szczególnie przydatne, gdy zaangażowanych jest wiele zespołów, a aktualizacje często giną w czatach lub arkuszach kalkulacyjnych.

Struktura platformy jest celowo prosta (tabele > grupy > elementy > podelementy), co sprawia, że nawet złożone cykle pracy są łatwe do śledzenia. Na przykład zespoły mogą śledzić etapy projektu jako grupy, poszczególne zadania jako elementy, a przekazania lub zależności jako podelementy, przy czym właściciele, osie czasu i status są widoczne przez cały czas.

Otrzymujesz wbudowane widoki Gantta i osi czasu do obsługi wielu zespołów i zależności. Ponadto widoki na poziomie obciążenia pracą i portfolio pomagają koordynować działania między różnymi obszarami w celu spełnienia złożonych wymagań dotyczących raportowania.

Najlepsze funkcje Monday.com

Dostosuj tablice dzięki dziesiątkom typów kolumn i pól danych.

Korzystaj z gotowych lub niestandardowych automatyzacji powiadomień, zmian statusu, działań związanych z terminami itp.

Zintegruj z Outlookiem, GitHubem, Slackiem, Zoomem, Jira i innymi narzędziami, aby scentralizować pracę bez powielania wysiłków.

Ograniczenia Monday.com

Niektóre zaawansowane automatyzacje nadal wymagają niestandardowego kodowania lub usług zewnętrznych, zwłaszcza w przypadku obsługi dużych zbiorów danych lub złożonej logiki warunkowej.

Ceny Monday.com

Free

Standard: 14 USD za licencję/miesiąc

Pro: 24 USD za licencję/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 14 700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5600 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników Capterra mówi:

Podoba mi się możliwość tworzenia wielu tablic do różnych celów. Dzięki jednej aplikacji mogłem uporządkować różne aspekty mojej pracy. Świetną funkcją była również możliwość planowania dni i ustalania priorytetów zadań.

Podoba mi się możliwość tworzenia wielu tablic do różnych celów. Dzięki jednej aplikacji mogłem uporządkować różne aspekty mojej pracy. Świetną funkcją była również możliwość planowania dni i ustalania priorytetów zadań.

9. Linear (najlepsze rozwiązanie do szybkiego zarządzania problemami i sprintami, skoncentrowane na potrzebach programistów)

za pośrednictwem Linear

Linear to narzędzie do zarządzania projektami i śledzenia problemów oparte na metodologii Agile, zaprojektowane z myślą o programistach.

Praca jest podzielona na zadania, cykle i projekty, dzięki czemu zespoły mogą planować sprinty, śledzić aktywne zadania i sprawdzać, co będzie dalej, bez konieczności prowadzenia oddzielnych tablic lub dokumentów.

Dodatkowo funkcja wspomaganych przez sztuczną inteligencję współpracowników pozwala tworzyć wielu agentów AI, którzy pomagają w różnych zadaniach. Możesz współpracować z tymi agentami nad złożonymi problemami lub delegować całe problemy od początku do końca, co znacznie zmniejsza wysiłek ręczny.

Najlepsze funkcje Linear

Szybko przeglądaj przychodzące zadania i utrzymuj porządek w zaległościach dzięki filtrom i segregacji.

Planuj iteracje i utrzymuj stałe tempo realizacji dzięki funkcji „Cycles”, która działa jak sprinty z ograniczeniami czasowymi.

Skorzystaj z wbudowanych funkcji analizy i raportowania, aby uzyskać widoczność na temat postępów, tempa pracy, zmian zakresu i trendów w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia liniowe

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania mogą być restrykcyjne dla niektórych cykli pracy.

Ceny liniowe

Free

Podstawowy: 12 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 18 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Linear

G2: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Linear prawdziwi użytkownicy?

Prosto od użytkownika G2:

Doceniam to, jak Linear ułatwia strukturyzowanie inicjatyw, projektów i zadań. To wspaniałe, jak łatwo można połączone zależności i organizować sprinty.

Doceniam to, jak Linear ułatwia strukturyzowanie inicjatyw, projektów i zadań. To wspaniałe, jak łatwo można łączyć zależności i organizować sprinты.

10. Teamwork.com (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy)

za pośrednictwem Teamwork.com

Teamwork.com jest przeznaczony do projektów, w których śledzenie czasu, zarządzanie zakresem i dotrzymywanie terminów są częścią codziennych działań.

Jest on powszechnie używany przez agencje i zespoły świadczące profesjonalne usługi do planowania projektów i utrzymywania pełnej kontroli nad rozliczanymi dostawami. Zespoły mogą śledzić zadania wraz z poświęconym na nie czasem, wykonywać prognozy obciążenia pracą, aby uniknąć nadmiernego przydzielania zadań, oraz monitorować, czy projekty są realizowane zgodnie z uzgodnionymi harmonogramami i budżetami.

Narzędzie to pozwala również na kontrolowany dostęp klientów do projektów w celu przeglądania postępów, bez ujawniania wewnętrznych notatek, dyskusji lub niedokończonych prac.

Najlepsze funkcje Teamwork.com

Komunikuj się ze swoim zespołem w ramach platformy za pomocą komentarzy, powiadomień, załączników i wspólnych pulpitów nawigacyjnych.

Rejestruj godziny bezpośrednio w zadaniach za pomocą timerów lub kart czasu pracy i rozróżniaj czas rozliczalny od nierozliczalnego.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i oszczędzaj czas dzięki szablonom wielokrotnego użytku dla typowych rodzajów projektów i powtarzalnych procesów.

Limits of Teamwork.com

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że funkcja pulpitu nawigacyjnego ma limit zawartości lub kontroli, co wpływa na proces wizualizacji wydajności.

Ceny Teamwork.com

Free

Deliver: 13,99 USD za użytkownika miesięcznie

Grow: 25,99 USD za użytkownika miesięcznie

Skala: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Teamwork.com

G2: 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Teamwork prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników G2 mówi:

Teamwork to dobre miejsce do obsługi komunikacji z klientami i zapisywania odpowiedniej dokumentacji bez angażowania zespołu wewnętrznego. Funkcje zależności zadań, śledzenia czasu i zarządzania obciążeniem pracą są szczególnie pomocne w planowaniu zasobów.

Teamwork to dobre miejsce do obsługi komunikacji z klientami i zapisywania odpowiedniej dokumentacji bez angażowania zespołu wewnętrznego. Funkcje zależności zadań, śledzenia czasu i zarządzania obciążeniem pracą są szczególnie pomocne w planowaniu zasobów.

Zmień zwinne frameworki w realne wyniki dzięki ClickUp

Chociaż nie ma jednej najlepszej platformy do zarządzania projektami, zawsze istnieje narzędzie, które najlepiej pasuje do Twojego sposobu pracy.

Niektóre zespoły stawiają na elastyczność, inne cenią sobie strukturę, a wiele z nich poszukuje obecnie sposobów na włączenie cykli pracy wspomaganych AI do codziennego planowania i realizacji zadań.

Biorąc to pod uwagę, ClickUp jawi się jako idealny wybór, ponieważ łączy zadania, dokumentację, automatyzację i wsparcie AI w jednym obszarze roboczym.

Teams, które przechodzą na ClickUp, stają się bardziej wydajne ( 96,7% klientów ) i zgłaszają poprawę współpracy (87,9% klientów) — nawet jeśli zastępują ClickUp trzema lub więcej narzędziami!

Chcesz osiągnąć podobne korzyści w swoich projektach?

