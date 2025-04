13 najlepszych agentów AI zwiększających wydajność

Każdy kierownik projektu i lider zespołu zna to uczucie - lista rzeczy do zrobienia rośnie szybciej niż można odhaczyć elementy i trudno jest wyprzedzić konkurencję.

*Co by było, gdyby niektóre z Twoich zadań nie wymagały już Twojej uwagi?

To właśnie tutaj wkraczają agenci AI.

Agenci AI aktywnie zwiększają wydajność, dostosowują się do cyklu pracy i podejmują decyzje w czasie rzeczywistym, które zmieniają sposób, w jaki praca jest zrobiona.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się 13 najlepszym agentom AI, które mogą pomóc usprawnić operacje, lepiej ustalać priorytety i zwiększyć wydajność.

Czym są agenci AI?

Agenci AI to inteligentne programy, które wykonują złożone zadania, podejmują decyzje i dostosowują się na podstawie danych. Analizują swoje otoczenie, przetwarzają informacje i podejmują działania, aby osiągnąć określone cele.

Wykorzystując uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), agenci AI uczą się i doskonalą w czasie. Dzięki temu są bardziej dynamiczne i responsywne.

AI w miejscu pracy zwiększa wydajność poprzez automatyzację złożonych procesów biznesowych, minimalizowanie zmęczenia decyzjami i optymalizację alokacji zasobów. Poza wykonywaniem zadań, agenci nieustannie ewoluują i stawiają czoła wyzwaniom związanym z AI, co czyni ich niezbędnymi dla wydajności w szybko zmieniających się środowiskach.

Czego należy szukać w agentach AI dla wydajności?

Agenci AI stali się niezbędni do udoskonalania cykli pracy i zwiększania wydajności, ale przy tak wielu opcjach może być trudno wiedzieć, która z nich naprawdę zrobi różnicę.

Aby upewnić się, że w pełni wykorzystujesz możliwości agenta, oto na co należy zwrócić uwagę:

Automatyzacja zadań: Wybierz AI, które poradzi sobie z powtarzalnymi zadaniami, takimi jak planowanie, gromadzenie danych, zarządzanie e-mailami i generowanie zawartości, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na pracy o wyższej wartości

Inteligentne integracje: Zapewnij agentowi AI płynne połączenie z narzędziami takimi jak Google Drive, Slack i Salesforce w celu ujednolicenia cyklu pracy

Wgląd w czasie rzeczywistym: Znajdź rozwiązanie, które zapewnia natychmiastowe podsumowania i analizę danych, aby pomóc Ci w ustalaniu priorytetów zadań i szybkim podejmowaniu świadomych decyzji

Personalizacja: Poszukaj agenta, który dostosowuje się do twoich konkretnych potrzeb, ucząc się na podstawie twoich preferencji i poprawiając swoją pomoc w miarę upływu czasu

Funkcje współpracy: Uzyskaj agenta, który zapewni wsparcie w pracy zespołowej, pomagając w redagowaniu zawartości, tworzeniu aktualizacji i zarządzaniu zadaniami

Skalowalność i elastyczność: Wybierz agenta, który rozwija się wraz z Twoimi potrzebami, niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy zarządzasz projektami na dużą skalę

Inspiracje ClickUp: Około 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w ciągu 10 minut, ale każda przerwa może wymagać nawet 23 minut na ponowne skupienie się - przez co szybkie odpowiedzi kosztują utratę wydajności. To właśnie tutaj ClickUp ratuje sytuację. Automatyzacje obsługują rutynowe aktualizacje, przypisane komentarze porządkują elementy działań, a ClickUp Brain podsumowuje kluczowe dyskusje - dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco bez niekończącego się rozpraszania uwagi. Mniej przełączania kontekstu, więcej do zrobienia!

Najlepsi agenci AI dla wydajności

Poznajmy najlepszych agentów AI dla wydajności, abyś mógł znaleźć idealnego dla swoich potrzeb zawodowych. 📊

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami, automatyzacji przepływu pracy i współpracy w oparciu o AI)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy łącząca zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i komunikację w zespole - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp Brain przenosi zarządzanie projektami oparte na AI na wyższy poziom poprzez automatyzację zadań, podsumowywanie aktualizacji projektów i dostarczanie wglądu w czasie rzeczywistym w całej organizacji. Wbudowany bezpośrednio w oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp, jest to dodatkowy zestaw rąk i mózgu, który pomaga podejmować mądrzejsze decyzje.

Wykorzystaj ustawienia automatyzacji bez użycia kodu dzięki ClickUp Automations

Automatyzacja ClickUp odciąża Cię od pracy, obsługując powtarzalne zadania, dzięki czemu Teams mogą skupić się na tym, co ważne. Od przypisywania zadań i aktualizowania statusów po wysyłanie przypomnień i synchronizację danych - wszystko działa płynnie za kulisami.

Narzędzie AI Builder ułatwia ustawienie automatyzacji cyklu pracy. Zamiast ręcznie konfigurować reguły automatyzacji, możesz po prostu opisać to, czego potrzebujesz w prostym języku angielskim. Brain zajmie się resztą - konfiguracją automatyzacji zadań w dowolnej Przestrzeni, Folderze lub Liście.

Przykładowo, kierownik projektu może wpisać: 'Automatycznie przypisz recenzenta, gdy zadanie przejdzie do sceny 'W przeglądzie'' , a AI Builder natychmiast skonfiguruje regułę.

Jako oprogramowanie do analizy predykcyjnej, Brain wykorzystuje dane historyczne i oferuje wgląd predykcyjny w celu prognozy oś czasu projektów i potencjalnych wyzwań. AI analizuje na przykład czas trwania projektów i wykorzystanie zasobów w przeszłości, aby przewidzieć potencjalne opóźnienia w bieżących projektach, umożliwiając menedżerom bardziej efektywną alokację zasobów.

Ponadto, wykorzystanie AI jako osobistego asystenta pomaga być na bieżąco z zadaniami, automatyzować rutynowe aktualizacje i usprawniać podejmowanie decyzji.

Twórz atrakcyjną zawartość za pomocą ClickUp Brain

ClickUp AI Writer for Work od ClickUp Brain sprawia, że tworzenie treści nie wymaga wysiłku, generując dokładne, wysokiej jakości wersje robocze bezpośrednio w Twoim cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o posty na blogu, opisy produktów czy aktualizacje w mediach społecznościowych, dostosowuje się do Twojego stylu i kontekstu, dostarczając trafne sugestie, które płynnie pasują do Twojej pracy.

Połącz komunikację zespołu z ClickUp Brain za pomocą Chat Agents

Usprawnia również współpracę w zespole dzięki agentom ClickUp AI, którzy autonomicznie odpowiadają na zapytania, tworzą zadania i pobierają informacje z połączonych aplikacji, takich jak Google Drive i Confluence. Agenci ci są reaktywni, proaktywni i zorientowani na cele, dostosowując się do zmian i podejmując decyzje oparte na danych.

Dodatkowo, ClickUp Brain upraszcza komunikację poprzez automatyczne transkrybowanie spotkań, wyodrębnianie elementów działań i podsumowywanie wątków czatu.

W celu uzyskania szybkich odpowiedzi, oferuje wstępnie napisane odpowiedzi lub przekształca krótkie notatki w dopracowane wiadomości, pomagając Teams zachować wydajność bez przeciążania czatu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj w czasie rzeczywistym: Pracuj płynnie nad zadaniami, dokumentami i projektami dzięki Pracuj płynnie nad zadaniami, dokumentami i projektami dzięki ClickUp Docs , udostępniając pomysły, oś czasu i aktualizacje natychmiastowo

Podsumuj aktualizacje pracy: Szybko generuj podsumowania AI, podkreślając kluczowe zmiany w priorytetach, terminach i spostrzeżeniach dotyczących współpracy

Niestandardowe pulpity: Wizualizuj postęp projektu i monitoruj kluczowe wskaźniki za pomocą Wizualizuj postęp projektu i monitoruj kluczowe wskaźniki za pomocą pulpitów ClickUp

Wyznaczaj i śledź cele: Definiuj jasne, mierzalne Definiuj jasne, mierzalne cele ClickUp , przesyłaj je kaskadowo do swojego zespołu i automatyzuj śledzenie postępów

Integracja bez wysiłku: Połącz ClickUp z popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google, Salesforce, GitHub i Microsoft Teams, aby uprościć cykl pracy

Szybkie wyszukiwanie: Używaj Używaj funkcji ClickUp Connected Search , aby błyskawicznie lokalizować zadania, dokumenty, czaty i pliki bez przełączania aplikacji

Limity ClickUp

W aplikacji mobilnej ClickUp może brakować niektórych zaawansowanych funkcji, które są dostępne w wersji na komputery stacjonarne

Ma rozszerzenie funkcji, wymagające pewnej krzywej uczenia się dla użytkowników nieobeznanych z technologią

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (10 040+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Notion AI (najlepszy do usprawniania tworzenia dokumentów i współpracy zespołowej)

via Notion

Notion AI zmienia sposób, w jaki Teams zarządzają projektami, analizują informacje i podejmują decyzje.

Jego zdolność do pozyskiwania informacji z różnych źródeł, wydobywania spostrzeżeń z dokumentów i automatyzacji cykli pracy sprawia, że jest on czymś więcej niż tylko asystentem do pisania. Jest to agent AI, który pomaga zespołom zachować porządek, ograniczyć pracę ręczną i szybciej podejmować decyzje oparte na danych.

Notion AI integruje się z obszarem roboczym, co oznacza, że rozumie kontekst, odwołuje się do bazy wiedzy AI i pomaga ustrukturyzować pracę.

Najlepsze funkcje AI w Notion

Przeszukuj Notion, Slack, Google Drive i inne źródła w celu uzyskania natychmiastowych odpowiedzi

Automatycznie wyświetlaj istotne spostrzeżenia z wiedzy organizacyjnej

Użyj GPT-4 i Claude, aby zapewnić odpowiednie odpowiedzi na każde zapytanie

Automatyczne generowanie list do zrobienia na podstawie notatek ze spotkań, e-maili i rozmów sprzedażowych

Limity AI w Notion

Funkcje Notion AI nie są obecnie dostępne w aplikacjach mobilnych, co ogranicza dostępność dla użytkowników w podróży

Nowi użytkownicy mogą uznać możliwości agenta za trudne w nawigacji

Notion AI pricing

Podstawowe: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Plusy: 22 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 28 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje AI Notion

G2: 4. 7/5 (ponad 6 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2 400 recenzji)

Czy wiesz, że? Wielozadaniowość obniża wydajność pracy. Badania pokazują, że przełączanie się między zadaniami może zmniejszyć wydajność nawet o 40%, ponieważ mózg za każdym razem stara się ponownie skupić.

3. Reclaim AI (najlepszy do automatyzacji zarządzania zadaniami i optymalizacji harmonogramów)

via Reclaim AI

Reclaim AI to inteligentny asystent planowania zaprojektowany, aby pomóc Teams i osobom indywidualnym zoptymalizować ich kalendarze bez ręcznej interwencji.

Chroni twój czas skupienia, zapobiega wypaleniu dzięki inteligentnej kontroli równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a nawet synchronizuje się z narzędziami takimi jak Slack i Asana, aby utrzymać przepływ pracy bez zakłóceń. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz automatyzacji spotkań, ochrony dni bez spotkań, czy śledzenia, jak Twój zespół spędza czas, Reclaim AI to adaptacyjny menedżer czasu, który stale optymalizuje Twój harmonogram.

Odkryj najlepsze funkcje AI

Automatycznie planuj nawyki oparte na AI z elastycznymi blokadami czasowymi, rankingiem priorytetów i inteligentną zmianą harmonogramu

Śledzenie czasu w ramach spotkań, zadań i nawyków dzięki funkcji śledzenia czasu osobistego i analityce osób

Synchronizuj planowanie ze Slackiem, narzędziami CRM i webhookami, aby aktualizować dostępność, automatyzować cykle pracy i usprawniać współpracę

Odzyskaj limity AI

Ustawienie Reclaim AI może być czasochłonne i może wydawać się zbyt skomplikowane dla zwykłych użytkowników

Funkcja planowania spotkań nie ma opcji niestandardowych, takich jak dodawanie pytań do zaproszonych osób, co sprawia, że jest mniej odpowiednia jako pełny zamiennik

Odzyskaj ceny AI

Wersja Lite: Free

Starter: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AI

G2: 4. 8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

🔍 Do zrobienia? Muzyka może zwiększać wydajność - ale tylko odpowiednia. Muzyka instrumentalna, zwłaszcza klasyczna lub ambientowa, pomaga poprawić koncentrację, podczas gdy piosenki z tekstem mogą odwracać uwagę od zadań wymagających głębokiej koncentracji.

4. Motion AI (najlepszy do planowania zadań i projektów z wglądem w AI)

via Motion AI

Motion to oparta na sztucznej inteligencji platforma do zarządzania zadaniami i projektami, która automatycznie planuje zadania, optymalizuje cykle pracy zespołu i zapewnia, że projekty pozostają na właściwym torze. Nadaje priorytety pracy w oparciu o terminy, zależności i obciążenie pracą, utrzymując zespół w zgodzie bez ciągłych odpraw.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi AI do zarządzania projektami, Motion aktywnie zarządza Twoim czasem. Przewiduje oś czasu zakończenia projektu, zapobiega konfliktom harmonogramów i automatycznie dostosowuje priorytety w przypadku zmiany planów.

Najlepsze funkcje AI

Przewiduj i zapobiegaj niedotrzymywaniu terminów, analizując w czasie rzeczywistym dostępność zespołu i obciążenie pracą oraz identyfikując zagrożenia, zanim staną się problemami

Automatyzacja wykonywania cykli pracy dzięki szablonom do obsługi tworzenia zadań, przypisywania, planowania i postępu w ramach danej sceny

Dostosowuj plany projektów w miarę zakończonych prac, automatycznie przesuwając oś czasu i obowiązki bez konieczności ręcznej interwencji

Usprawnij planowanie dzięki połączonym z AI Meeting Links, które nadają priorytet spotkaniom o wysokiej wartości, jednocześnie chroniąc czas skupienia i egzekwując godziny bez spotkań

Motion AI limit

Niektórzy użytkownicy raportują sporadyczne występowanie błędów w aplikacji

Motion AI nie wspiera tak wielu integracji z aplikacjami innych firm, jak niektóre inne narzędzia

Nie dostarcza funkcji cotygodniowych ocen ani śledzenia czasu w różnych kategoriach zadań

Narzędzie wspiera obecnie tylko kalendarze Gmaila i Outlooka, co może być ograniczeniem dla użytkowników korzystających z innych usług kalendarzowych, takich jak iCloud

Ceny AI

Indywidualnie: 34 USD/miesiąc za użytkownika

Business Standard: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Business Pro: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje AI Motion

G2: 4. 1/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (60+ opinii)

Fun Fact: Krótsze tygodnie pracy mogą zwiększyć wydajność. Kraje eksperymentujące z czterodniowymi tygodniami pracy odkryły, że pracownicy byli tak samo wydajni - a czasem nawet bardziej - jednocześnie ciesząc się lepszą równowagą między pracą a życiem prywatnym.

5. Aplikacja Fellow. (najlepsza do usprawnienia cyklu pracy na spotkaniach i poprawy współpracy w zespole)

Fellow to asystent spotkań AI, który zwiększa wydajność przed, w trakcie i po każdym spotkaniu. Umożliwia automatyzację sporządzania notatek, śledzenie elementów działań i centralizowanie spostrzeżeń ze spotkań, zapewniając, że każda dyskusja prowadzi do znaczących rezultatów.

Ten typ agenta AI aktywnie organizuje i optymalizuje spotkania. Integruje się on bezpośrednio z kalendarzami, systemami CRM i narzędziami do współpracy, aby usprawnić planowanie, generować automatyczne podsumowania i zapewnić terminową realizację działań następczych.

Najlepsze funkcje aplikacji

Generuj spostrzeżenia ze spotkań oparte na AI, prosząc Fellow Copilot o podsumowania, elementy działań lub decyzje z poprzednich spotkań

Egzekwuj najlepsze praktyki podczas spotkań dzięki wbudowanym kalkulatorom kosztów, szablonom agendy i wydajności oraz briefom przed spotkaniem, aby zoptymalizować dyskusje

Synchronizuj i centralizuj dane ze spotkań, przechowując wszystkie nagrania, transkrypcje i notatki w jednym miejscu z kontrolą prywatności w celu zarządzania dostępem

Automatycznie aktualizuj rekordy CRM, synchronizując dyskusje ze spotkań z odpowiednimi polami

Limity aplikacji

Elementy akcji nie są zautomatyzowane, co wymaga od użytkowników ręcznego śledzenia i aktualizowania zadań

Zgłaszano sporadyczne problemy z synchronizacją, potencjalnie prowadzące do niespójności na różnych urządzeniach

Ceny aplikacji

Free

Solo: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 11 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 23 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 25 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje aplikacji

G2: 4. 7/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4. 9/5 (30+ opinii)

Przyjazne przypomnienie: Twoja najbardziej wydajna pora dnia jest unikalna dla Ciebie. Niektórzy ludzie pracują najlepiej rano, podczas gdy inni osiągają swój szczyt po południu lub wieczorem. Określenie godzin szczytowej wydajności pomaga w bardziej efektywnym planowaniu zadań.

6. Grammarly AI (najlepszy do poprawiania przejrzystości, tonu i stylu pisania na wszystkich platformach)

via Grammarly

Grammarly poprawia przejrzystość, spójność i zaangażowanie we wszystkich formularzach komunikacyjnych. Poprawia strukturę zdań, optymalizuje ton i przepisuje całe akapity dla lepszej czytelności. Spostrzeżenia oparte na AI pomagają profesjonalistom, studentom i teamom tworzyć dopracowaną, wolną od błędów zawartość, która jest zgodna z zamierzonym przekazem.

Dzięki strategicznemu coachingowi opartemu na AI i automatyzacji cyklu pracy, Grammarly pełni funkcję spersonalizowanego redaktora, aby zapewnić, że każdy fragment tekstu jest jasny i skuteczny.

Najlepsze funkcje Grammarly AI

Niestandardowy ton i styl dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym, które dostosowują się do formalności, pewności siebie i czytelności w zależności od odbiorców i intencji

Skanowanie w poszukiwaniu plagiatu w miliardach źródeł w celu zapewnienia oryginalności i zachowania uczciwości zawodowej i akademickiej

Bezproblemowa integracja z ponad 500 000 aplikacji i platform, w tym Gmail, Dokumenty Google, Slack, Microsoft Word i Notion

Wykrywaj i poprawiaj błędy gramatyczne za pomocą zaawansowanego narzędzia do sprawdzania gramatyki, interpunkcji i pisowni

Grammarly AI limit

Może czasami przeoczyć błędy lub dostarczyć nieprawidłowe sugestie, zwłaszcza w przypadku złożonych struktur zdań lub specjalistycznej zawartości

Grammarly oferuje ograniczone opcje dla dostawców w zakresie niestandardowych informacji zwrotnych

Grammarly AI pricing

Free

Pro: 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje AI Grammarly

G2: 4. 7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 7 100 recenzji)

przeczytaj również: Jak zbudować agenta AI dla lepszej automatyzacji?

7. SaneBox AI (najlepszy do zarządzania bałaganem e-maili i zwiększania wydajności dzięki sortowaniu opartemu na sztucznej inteligencji)

via SaneBox

SaneBox filtruje wiadomości e-mail na podstawie wcześniejszych zachowań użytkownika. Aplikacja analizuje, które e-maile otwierasz, na które odpowiadasz lub które usuwasz, by sortować przyszłe wiadomości w różnych folderach.

Automatycznie kategoryzuje wiadomości w folderach takich jak SaneLater dla mniej pilnych e-maili, SaneNews dla newsletterów i SaneBlackHole dla nadawców, od których nigdy więcej nie chcesz usłyszeć. Agent usprawnia działania następcze, zapobiega przeciążeniu skrzynki odbiorczej, a nawet generuje Daily Digest, dzięki czemu można przeglądać mniej istotne e-maile na pierwszy rzut oka.

Najlepsze funkcje AI w SaneBox

Automatycznie sortuj e-maile w inteligentnych folderach, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi i utrzymać porządek w skrzynce odbiorczej

Natychmiastowe anulowanie subskrypcji niechcianych e-maili poprzez przeciągnięcie ich do SaneBlackHole

Funkcja przypomnień pozwala odłożyć na później niepilne wiadomości e-mail, dzięki czemu można skupić się na priorytetach

SaneBox limit

Choć AI w SaneBox zostało zaprojektowane z myślą o skutecznym filtrowaniu i porządkowaniu e-maili, może ono czasami błędnie klasyfikować wiadomości, prowadząc do nieprawidłowego sortowania ważnych e-maili

Niektórzy użytkownicy uważają, że koszty subskrypcji SaneBox są wyższe

Niektóre funkcje są ograniczone podczas korzystania z agenta z kontami Microsoft 365 za pośrednictwem Microsoft Graph

Cena SaneBox

Przekąska: 3,49 USD/miesiąc

Lunch: $5. 99/miesiąc

Kolacja: $16. 99/miesiąc

Oceny i recenzje SaneBox

G2: 4. 9/5 (170+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (70 opinii)

8. Intuit Assist (najlepszy do zadań finansowych i spersonalizowanych spostrzeżeń)

via Intuit Assist

Intuit Assist to generatywny asystent finansowy oparty na AI, który upraszcza prowadzenie księgowości, fakturowanie i podejmowanie decyzji dla małych Business i osób prywatnych. Pozwala on na automatyzację rutynowych zadań finansowych, dostarcza spersonalizowanych informacji i usprawnia zarządzanie przepływem gotówki poprzez integrację QuickBooks, TurboTax, Credit Karma i Mailchimp.

Poza automatyzacją, Intuit Assist przekształca rozproszone dane finansowe w przydatne informacje. Przetwarza nieustrukturyzowane dane wejściowe - takie jak odręczne notatki, korespondencja e-mail i paragony - przekształcając je w faktury, wpisy wydatków lub projekty finansowe.

Najlepsze funkcje Intuit Assist

Generowanie faktur i wpisów wydatków na podstawie zdjęć i e-maili poprzez przekształcanie odręcznych notatek, paragonów i rachunków od dostawców w uporządkowaną dokumentację finansową

Automatyzacja przypomnień o fakturach z dostosowaniem tonu, który dostosowuje wiadomości uzupełniające na podstawie historii płatności klienta i powiązań

Analizuj dane finansowe za pomocą interaktywnych zapytań AI, aby odkrywać trendy, niestandardową rentowność klientów i wzorce przepływów pieniężnych

Intuit Assist limit

Użytkownicy polegający na aplikacjach innych firm lub zewnętrznych narzędziach finansowych mogą napotkać na ograniczone wsparcie lub interoperacyjność

Chociaż Intuit Assist wykorzystuje AI do dostarczania spersonalizowanych rekomendacji, dostawcy powinni mieć świadomość, że wiąże się to z przetwarzaniem wrażliwych danych finansowych

cennik Intuit Assist

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Intuit Assist

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

pro Tip: Stwórz rytuał kończenia pracy. Zakończenie dnia rutynową czynnością, taką jak przejrzenie zadań lub posprzątanie, pomaga płynnie przejść do czasu osobistego.

9. Intercom AI (najlepszy do usprawnienia obsługi klienta i automatyzacji cykli pracy)

via Intercom AI

Intercom łączy chatboty AI z ludzkimi zespołami wsparcia w celu obsługi pytań klientów. AI radzi sobie z typowymi problemami, takimi jak resetowanie hasła lub aktualizacje wysyłki, podczas gdy twój zespół zajmuje się trudniejszymi sprawami. System zapamiętuje poprzednie czaty, więc jeśli klient powróci z jakimś problemem, wyświetli się cała jego historia.

Chcesz przyspieszyć pracę? AI sugeruje odpowiedzi na podstawie podobnych wcześniejszych zgłoszeń, więc agenci nie muszą w kółko wpisywać tych samych odpowiedzi. Ponadto pulpit pokazuje, które pytania wciąż się pojawiają, pomagając dostrzec obszary, w których szybkie FAQ lub ulepszenie produktu może zaoszczędzić wszystkim czas.

Najlepsze funkcje AI dla Intercom

Wdróż agenta Fin AI do natychmiastowej obsługi klienta, szkoląc go na artykułach bazy wiedzy, plikach PDF i adresach URL, aby zapewnić dokładne, podobne do ludzkich odpowiedzi

Zwiększ wydajność agentów dzięki Fin AI Copilot, generując odpowiedzi ekspertów, sugerując odpowiedzi i podsumowując rozmowy w czasie rzeczywistym

Zapewnij wielokanałowe wsparcie w wielu językach, ujednolicając wiadomości z e-maila, czatu na żywo i platform społecznościowych w jednej skrzynce odbiorczej

Uzyskaj samoobsługę dzięki Centrum pomocy opartemu na sztucznej inteligencji, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi i ograniczyć liczbę przychodzących zapytań

Ograniczenia AI dla Intercom

AI jest nieco sztywna pod względem niestandardowych rozwiązań. Biznesom poszukującym wysoce dostosowanych cykli pracy lub odpowiedzi może brakować elastyczności w konkretnych przypadkach użycia AI

Jego koszt może być zaporowy dla mniejszych Businessów lub startupów

Ceny AI dla Intercom

Niezbędne: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Ekspert: 139 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje AI Intercom

G2: 4. 4/5 (ponad 3300 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 1000 recenzji)

czy wiesz, że? Aż 87% pracowników twierdzi, że byliby bardziej wydajni, gdyby mogli wybrać, ile dni będą pracować z domu. Na pytanie, dlaczego wolą pracę zdalną, głównym powodem było uniknięcie dojazdów do pracy, a na drugim miejscu znalazła się zwiększona wydajność.

10. Glean AI (najlepsza wydajność w miejscu pracy dzięki wyszukiwaniu opartemu na sztucznej inteligencji i automatyzacji zadań)

via Glean AI

Glean zwiększa wydajność w miejscu pracy poprzez płynną integrację z aplikacjami takimi jak Microsoft 365, obszar roboczy Google, Salesforce i Slack. Umożliwia efektywne wyszukiwanie, tworzenie i wykorzystywanie AI do automatyzacji zadań. Pomaga w redagowaniu e-maili, podsumowywaniu spotkań i analizowaniu danych.

Glean pełni funkcję huba wiedzy, który gromadzi informacje o firmie na wielu platformach, dostarczając wyniki wyszukiwania w czasie rzeczywistym i spersonalizowane rekomendacje. Dostosowuje się do poszczególnych ról, ucząc się na podstawie danych historycznych, aby z czasem poprawić dokładność i trafność.

Poznaj najlepsze funkcje AI

Przeprowadzaj wyszukiwanie w miejscu pracy we wszystkich firmowych danych, aplikacjach i bazach wiedzy, zapewniając pracownikom dokładne odpowiedzi na ich zapytania w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj asystenta AI do redagowania e-maili, generowania zawartości, podsumowywania dokumentów i automatyzacji złożonych cykli pracy dzięki dostosowywanym podpowiedziom

Wykorzystaj graf wiedzy do zbudowania repozytorium osób, zawartości i działań Twojej organizacji, które można przeszukiwać

Ograniczenia AI

Ustawienie wyszukiwania wymaga zbudowania kompleksowego indeksu danych firmy, co może być czasochłonne i kosztowne

Wyszukiwanie AI w Glean jest wciąż na wczesnej scenie i może mieć trudności z przetwarzaniem specyficznej terminologii branżowej

Ceny AI

Niestandardowe ceny

Zapoznaj się z ocenami i recenzjami AI

G2: 4. 8/5 (130+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Przyjazne przypomnienie: Czasami nic nie robienie jest wydajne. Chwile bezruchu, marzenia, medytacji lub po prostu spoglądania przez okno mogą być źródłem świeżych pomysłów i przełomowych rozwiązań problemów.

11. AutoGPT (najlepszy do automatyzacji złożonych cykli pracy i generowania zawartości przy minimalnym wkładzie)

via AutoGPT

AutoGPT działa jak cyfrowy asystent, który dzieli duże zadania na mniejsze, łatwe do zarządzania części. Wystarczy podać mu cel, taki jak "zbadanie konkurentów", a on sporządzi mapę kroków, zbierając informacje z określonych źródeł. Narzędzie łączy się z GPT-4, aby zrozumieć zadania i dowiedzieć się, co zrobić dalej.

W przypadku deweloperów pomaga pisać i naprawiać kod, sugerując rozwiązania lub wykrywając potencjalne błędy. Powiedz mu, co próbujesz zbudować, a on nakreśli kroki kodowania lub pomoże rozwiązać problemy. Ponieważ aplikacja działa w chmurze, można ją ustawić raz i pozwolić jej wykonywać powtarzalne zadania, podczas gdy ty skupiasz się na innych zadaniach.

Najlepsze funkcje AutoGPT

Wykonuj autonomiczne zadania, definiując cele i pozwalając AutoGPT podzielić je na podzadania, zakończone bez ciągłego wkładu użytkownika

Zarządzaj pamięcią krótko- i długoterminową, aby zachować kontekst zadania i usprawnić podejmowanie decyzji w czasie

Generuj tekst podobny do ludzkiego za pomocą GPT-4, umożliwiając dokładne, spójne odpowiedzi dla różnych zadań, od danych powstania po obsługę klienta

Przechowuj i podsumowuj pliki za pomocą funkcji GPT-3. 5, organizując i kondensując dokumenty w celu dostarczenia cennych informacji

AutoGPT limit

Każde działanie w AutoGPT wymaga wywołania modelu GPT-4, co prowadzi do znacznych wydatków, zwłaszcza w przypadku zadań obejmujących wiele kroków

Nie może przekształcić serii działań w funkcje wielokrotnego użytku, co wymaga odtworzenia procesów dla każdego nowego zadania

AutoGPT pricing

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AutoGPT

G2: 4. 5/5 (30+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Zapisz szablony podpowiedzi AI, aby przyspieszyć realizację zadań i zachować spójność w całym zespole.

12. Superhuman (najlepszy do poprawy wydajności e-maili dzięki triage i zarządzaniu zadaniami opartymi na AI)

via Superhuman

Superhuman przyspiesza obsługę poczty e-mail dzięki skrótom klawiaturowym i szybkim działaniom. Podziel swoją skrzynkę odbiorczą na sekcje takie jak "wymaga odpowiedzi" lub "może poczekać do później" i przeglądaj wiadomości za pomocą klawiatury. Aplikacja podpowiada e-maile, które należy sprawdzić i pozwala tymczasowo ukryć wiadomości, które nie są pilne.

Chcesz zaplanować spotkanie? Wystarczy nacisnąć kilka kluczy, a kalendarz pojawi się w skrzynce odbiorczej. Aplikacja wyświetla również informacje o osobie, do której wysyłasz e-mail - jej roli, firmie i profilach społecznościowych - oszczędzając ci otwierania nowych zakładek w celu wyszukania osób.

Najlepsze funkcje Superhuman

Przyspiesz obsługę poczty e-mail dzięki automatycznemu sortowaniu opartemu na AI, kategoryzowaniu e-maili w celu uzyskania łatwych i szybkich odpowiedzi

Korzystaj z funkcji Instant Reply do tworzenia szybkich odpowiedzi, oszczędzając czas na rutynowych e-mailach bez utraty jakości

Wysyłaj e-maile później dzięki funkcji Wyślij później, aby wybrać idealny czas na wysłanie wiadomości e-mail

Śledzenie zaangażowania w wiadomości e-mail poprzez sprawdzanie, kiedy i na jakim urządzeniu e-mail został otwarty, z wglądem w zachowanie odbiorcy w czasie rzeczywistym

Superludzkie limity

Superhuman nie oferuje natywnej aplikacji dla systemu Windows, co ogranicza jej dostępność

Integruje się przede wszystkim z Gmailem i Outlookiem, brakuje natywnego wsparcia dla innych usług e-mail

Superludzkie ceny

Starter: 30 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Superhuman

G2: 4. 7/5 (800 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (20+ opinii)

Sprawdź te superludzkie alternatywy!

przeczytaj również: Różnica między uczeniem maszynowym a sztuczną inteligencją

13. RescueTime AI (najlepszy do śledzenia cyfrowych nawyków i optymalizacji wykorzystania czasu)

via RescueTime AI

RescueTime obserwuje, w jaki sposób spędzasz czas na komputerze i daje ci prawdziwą historię. Zauważyłeś, że spędziłeś trzy godziny na YouTube, kiedy myślałeś, że to tylko krótka przerwa? Aplikacja pokazuje te wzorce bez oceniania. Etykieta pozwala oznaczyć różne strony internetowe i aplikacje jako pomocne lub rozpraszające, a pulpit pozwala zobaczyć, gdzie faktycznie spędzasz czas.

Możesz także włączyć sesję skupienia, aby blokować kuszące strony, które odciągają cię od pracy. Aplikacja śledzi te skoncentrowane fragmenty, dzięki czemu można znaleźć godziny o największej wydajności.

Najlepsze funkcje AI w RescueTime

Blokuj rozpraszające strony internetowe podczas sesji pracy w skupieniu dzięki Focus Sessions, które śledzą również Twoją nieprzerwaną wydajność

Zidentyfikuj wzorce i trendy w swojej wydajności, porównując swoje wyniki z różnych dni i tygodni

Generowanie szczegółowych raportów na temat codziennych działań, trendów wydajności i wykorzystania czasu, aby pomóc Ci zrozumieć swoje nawyki związane z pracą

Ustaw spersonalizowane cele wydajności i otrzymuj powiadomienia, gdy je osiągniesz lub przekroczysz, dzięki czemu będziesz zmotywowany i na bieżąco

RescueTime AI limit

Niestandardowe opcje mogą okazać się niewystarczające

Narzędzie wymaga ciągłego śledzenia, co może nie być odpowiednie, jeśli wolisz śledzenie ręczne lub masz obawy dotyczące prywatności

RescueTime AI pricing

Solo: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 9 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje AI RescueTime

G2: 4. 2/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (140+ opinii)

pro Tip: Naucz się mówić "nie". Ochrona czasu pozwala skupić się na pracy o wysokiej wartości, a nie na przeciążeniu.

Zarządzanie projektami w oparciu o AI z ClickUp

Każdy z omówionych przez nas agentów AI służy unikalnemu celowi, od automatyzacji zadań po komunikację. Pomagają one udoskonalić cykl pracy, usprawniają podejmowanie decyzji i poprawiają współpracę w zespole, dzięki czemu codzienne zadania stają się bardziej wydajne.

ClickUp wyróżnia się jednak jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym", które ujednolica wszystko.

Dzięki funkcjom ClickUp AI i solidnym automatyzacjom możesz płynnie zintegrować zarządzanie projektami, oddelegowane zadania i komunikację na jednej platformie.

Zarejestruj się w ClickUp i poznaj przyszłość pracy już dziś. 📝