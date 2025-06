Wizualne zarządzanie zadaniami: narzędzia i strategie

Brak przejrzystości: Projekty często obejmują wiele zadań o różnym stopniu złożoności i wzajemnej zależności. Bez jasnego przeglądu członkowie zespołu mogą łatwo stracić z oczu szerszą perspektywę, co prowadzi do rozbieżności priorytetów i niedotrzymywania terminów

Wypalenie zawodowe: Członkowie zespołu mogą czuć się przytłoczeni i zestresowani, gdy mają do wykonania wiele zadań. Może to prowadzić do prokrastynacji, spadku wydajności, a ostatecznie do wypalenia zawodowego