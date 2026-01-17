Jak wybrać platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych, które zwiększają zaangażowanie

Wirtualne wydarzenia stały się domyślnym formatem dotarcia do globalnej publiczności.

Firmy korzystają z nich podczas premier produktów, webinarów, wewnętrznych spotkań i konferencji na dużą skalę. Wraz ze wzrostem znaczenia wydarzeń wirtualnych wybór platformy ma znacznie większe znaczenie niż jeszcze kilka lat temu.

Na pierwszy rzut oka większość narzędzi obiecuje to samo: szybkie ustawienia, niskie koszty i łatwy sposób na rozpoczęcie transmisji na żywo.

W rzeczywistości jednak oprogramowanie do samodzielnego tworzenia wirtualnych wydarzeń może obsługiwać transmisję, ale mieć problemy z Wszystkim, co się z nią wiąże. Problemy techniczne, niskie zaangażowanie i ograniczone możliwości raportowania mogą zmniejszyć wpływ wydarzenia długo po jego zakończeniu.

Poniżej pokazujemy, jak wybrać platformę do organizacji wydarzeń wirtualnych, która wykracza poza zwykłe wsparcie techniczne. Dzięki niej wirtualne wydarzenie staje się fascynującym, bezpiecznym i mierzalnym doświadczeniem.

Czym jest platforma wydarzeń wirtualnych?

Platforma do obsługi wydarzeń wirtualnych to oprogramowanie, które umożliwia organizacjom organizowanie, zarządzanie i mierzenie wydarzeń online.

W podstawowym ujęciu platforma do obsługi wydarzeń wirtualnych pełni rolę wirtualnego miejsca spotkania. Umożliwia uczestnikom rejestrację, dołączenie do sesji na żywo lub nagranych wcześniej, interakcję za pośrednictwem czatu, ankiet lub pytań i odpowiedzi oraz płynne przechodzenie między sesjami, podobnie jak w przypadku wydarzeń stacjonarnych.

Bardziej zaawansowane platformy wykraczają poza zwykłe streamowanie. Oferują funkcje angażujące odbiorców, moderację wydarzeń, analizy, integrację z narzędziami marketingowymi lub CRM oraz raportowanie po wydarzeniu, pomagając zespołom zrozumieć, co się sprawdziło, a co należy poprawić.

📌 Przykład działania platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych Wyobraź sobie zespół marketingowy organizujący globalną wirtualną konferencję w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek. Nowoczesna platforma wydarzeń wirtualnych umożliwia mu: Organizuj wiele sesji na żywo i na żądanie w różnych strefach czasowych bez problemów z wydajnością.

Zaangażuj uczestników za pomocą czatu na żywo, ankiet, pytań i odpowiedzi oraz pokoi do rozmów w mniejszych grupach.

Kontroluj wrażenia dzięki narzędziom do moderacji, zarządzaniu prelegentami i markowym wirtualnym obiektom.

Śledź wyniki wydarzenia na podstawie danych dotyczących frekwencji, zaangażowania uczestników w sesje i punktów rezygnacji.

Zintegruj ją z narzędziami marketingowymi i CRM, aby pozyskać potencjalnych klientów i być wyzwalaczem działań następczych po wydarzeniu. Wynik: uczestnicy pozostają zaangażowani, sesje przebiegają płynnie, a Ty zyskujesz wiedzę na temat tego, jak ulepszyć przyszłe wydarzenia wirtualne i stacjonarne.

Dlaczego wybór odpowiedniej platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych ma znaczenie?

Kluczowe pytanie przy ocenie platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych jest proste: czy poprawia ona wrażenia zarówno uczestników, jak i organizatorów?

Oto dlaczego wybór odpowiedniej platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych ma znaczenie.

Wpływa na zaangażowanie i utrzymanie odbiorców

Solidna platforma do obsługi wydarzeń wirtualnych to coś więcej niż tylko transmisja wideo. Aktywnie angażuje uczestników.

📌 Przykład: Podczas webinarium poświęconego wprowadzeniu produktu na rynek platforma umożliwia przeprowadzanie ankiet na żywo, moderowane sesje pytań i odpowiedzi oraz wyświetlanie podpowiedzi na czacie, które zachęcają do aktywnego udziału zamiast biernego oglądania.

Uczestnicy mogą przechodzić między sesjami, wchodzić w interakcje z prelegentami i pozostawać zaangażowani przez cały czas trwania wydarzenia.

Określa skalowalność wydarzenia i jakość doświadczenia

Wraz ze wzrostem liczby uczestników niewielkie ograniczenia techniczne stają się poważnym problemem.

Odpowiednia platforma do organizacji wydarzeń wirtualnych oferuje wsparcie dla garstki uczestników oraz dla setek osób bez opóźnień, problemów z dźwiękiem lub awarii sesji. Oferuje wsparcie dla wielu równoczesnych sesji, zmian prelegentów i moderacji w czasie rzeczywistym bez zakłócania wrażeń.

🌍 Szersza perspektywa: Oprócz kosztów i zasięgu, wirtualne wydarzenia zmniejszają również wpływ na środowisko. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Michigan wykazało, że wirtualne konferencje emitują o 66% mniej CO2 niż wydarzenia stacjonarne. źródło: Uniwersytet Michigan

✅ Sprawdzona informacja: Prawie jedna trzecia uczestników webinarów wraca, aby obejrzeć zawartość na żądanie, nawet po uczestnictwie w wydarzeniu na żywo. Twoja publiczność może korzystać z powtórek na żądanie, aby ponownie zapoznać się z kluczowymi wnioskami, nadrobić przegapione fragmenty i udostępnić cenne momenty innym — zwiększając wpływ wydarzeń wirtualnych znacznie poza sesję na żywo.

Wpływa na zwrot z inwestycji i wnioski po wydarzeniu

Wirtualne wydarzenia nie kończą się wraz z zamknięciem sesji. Ich wartość wynika z tego, czego nauczysz się po ich zakończeniu.

Zaawansowane platformy prowadzą śledzenie frekwencji, zaangażowania uczestników, punktów rezygnacji i poziomu interakcji podczas całego wydarzenia. Być może odkryjesz, że sesje tematyczne zatrzymują uczestników na dłużej niż wykłady główne lub że sesje z dużą ilością pytań i odpowiedzi prowadzą do większej liczby próśb o dalsze informacje.

Te spostrzeżenia pomagają zespołom udoskonalać przyszłe wydarzenia, poprawiać formaty zawartości i uzasadniać wydatki na wydarzenia w oparciu o dane.

Wpływa na postrzeganie marki i profesjonalizm

Środowisko wirtualnych wydarzeń odzwierciedla Twoją markę. Płynny przepływ rejestracji, wirtualne miejsce z brandingiem, niezawodna transmisja strumieniowa i dobrze zarządzane sesje świadczą o profesjonalizmie i dbałości o szczegóły.

Z drugiej strony problemy z logowaniem, słaba moderacja lub usterki techniczne mogą szybko podważyć zaufanie.

W przypadku wydarzeń zewnętrznych postrzeganie to ma bezpośredni wpływ na to, jak potencjalni klienci postrzegają Twój produkt lub firmę. W przypadku wydarzeń wewnętrznych wpływa ono na zaufanie i zaangażowanie pracowników.

Kluczowe kryteria oceny platform wirtualnych wydarzeń

Wystarczy rzut oka na serwis G2, aby przekonać się, że istnieje aż 210 platform do organizacji wydarzeń wirtualnych! Przytłaczająca liczba, prawda?

Jak zawęzić poszukiwania odpowiedniej platformy? 👇

Możliwości angażowania odbiorców: Sprawdź, czy platforma oferuje wsparcie dla czatu na żywo, ankiet, moderowanych pytań i odpowiedzi, pokoi do rozmów w mniejszych grupach oraz interakcji na poziomie sesji.

Skalowalność i niezawodność działania: Sprawdź, jak platforma działa w miarę wzrostu liczby uczestników. Oceń również, jak platforma radzi sobie z awariami — automatyczne ponowne połączenia, odzyskiwanie sesji i strumienie zapasowe mają znaczenie, gdy coś pójdzie nie tak podczas transmisji na żywo.

Elastyczność wielu sesji i programu: Poszukaj wsparcia dla równoległych sesji, przekazywania głosu między prelegentami i zmian w programie bez zakłócania wrażeń uczestników. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku konferencji wirtualnych i wydarzeń hybrydowych.

Analizy i szczegółowość raportowania: Sprawdź, czy platforma śledzi zaangażowanie uczestników sesji, punkty rezygnacji, odpowiedzi w ankietach, udział w sesjach pytań i odpowiedzi oraz widoki na żądanie, aby pomóc w mierzeniu skuteczności wydarzenia.

Wgląd w dane i informacje po wydarzeniu: upewnij się, że możesz eksportować lub integrować dane dotyczące zaangażowania z systemem CRM lub narzędziami marketingowymi. Te informacje są podstawą do działań następczych, ponownego wykorzystania zawartości i raportowania zwrotu z inwestycji.

Doświadczenie użytkownika dla gospodarzy i uczestników: Oceń, jak łatwo uczestnicy mogą dołączyć do sesji, a organizatorzy zarządzać prelegentami, moderacją i zmianami na żywo bez problemów technicznych.

Wsparcie i niezawodność podczas wydarzeń na żywo: Zapytaj o wsparcie w czasie rzeczywistym podczas wydarzeń. Gdy coś pójdzie nie tak w trakcie sesji, szybki czas reakcji ma większe znaczenie niż lista funkcji.

⭐ Bonus: Ile należy zapłacić za platformę do organizacji wydarzeń wirtualnych?

Twoja inwestycja będzie zależała od wielkości wydarzenia, częstotliwości, potrzeb związanych z zaangażowaniem oraz zakresu raportowania.

Plany podstawowe: Free – 100 USD miesięcznie

Przydatne dla małych zespołów organizujących sporadyczne webinaria lub wydarzenia wewnętrzne.

Ten poziom zazwyczaj obejmuje:

Transmisja wideo na żywo

Podstawowy czat i pytania i odpowiedzi

Ograniczona liczba uczestników

Minimalny branding

Podstawowe raportowanie frekwencji

✅ Najlepsze dla: wewnętrznych spotkań, małych webinarów lub programów wydarzeń na wczesnym etapie. Brakuje im zaawansowanych funkcji angażujących uczestników i analiz po wydarzeniu.

Plany profesjonalne: 100–500 USD miesięcznie

Przeznaczona dla rozwijających się organizacji organizujących regularne wydarzenia wirtualne.

Ten poziom zazwyczaj dodaje:

Wyższe limity liczby uczestników

Interaktywne funkcje, takie jak ankiety i moderowane sesje pytań i odpowiedzi

Nagrywanie sesji i dostęp na żądanie

Niestandardowe strony brandingowe i rejestracyjne

Bardziej szczegółowe analizy i integracja z narzędziami marketingowymi

✅ Najlepsze dla: W tym zakresie cenowym mieszczą się premiery produktów, webinaria dla klientów lub programy szkoleniowe.

Platformy dla Enterprise: ponad 1000 USD miesięcznie lub ceny niestandardowe

Stworzona z myślą o dużych konferencjach, wydarzeniach wielościeżkowych i programach marketingowych dla przedsiębiorstw.

Ceny dla Enterprise obejmują:

Unlimited lub bardzo wysoka liczba uczestników

Wydarzenia wielosesyjne i wielodniowe

Zaawansowane narzędzia do angażowania uczestników i moderacji

Szczegółowe analizy dotyczące uczestników i zaangażowania

Integracje CRM i raportowanie atrybucji

Dedykowane wsparcie i umowy SLA

✅ Najlepsze dla: globalnych konferencji wirtualnych, programów rozwoju opartych na wydarzeniach oraz organizacji, w których wirtualne wydarzenia korporacyjne są głównym kanałem pozyskiwania klientów, budowania marki lub angażowania pracowników.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Porównując platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych, utwórz kartę oceny w ClickUp, korzystając z pól AI, aby automatycznie uzyskać wgląd w dane. AI Fields może generować podsumowania, kategoryzować wymagania lub wskazywać mocne i słabe strony platformy w oparciu o określone kryteria (np. funkcje angażujące, zakres analiz, integracje).

Jak wybrać odpowiednią platformę do organizacji wydarzeń wirtualnych

Nie wiesz, od czego zacząć? Zacznij tutaj. 👇

Krok 1: Określ cele wydarzenia i grupę docelową

Przed porównaniem narzędzi należy ustalić, dlaczego organizujesz wydarzenie i dla kogo jest ono przeznaczone. Zadaj sobie pytania takie jak:

Czy wydarzenie koncentruje się na generowaniu leadów, edukacji klientów, szkoleniach czy komunikacji wewnętrznej?

Jak wygląda powodzenie: rejestracje, frekwencja na żywo, zaangażowanie, wpływ na potencjalnych klientów czy udostępnianie wiedzy?

Jak bardzo interaktywne powinno być wydarzenie?

Czy będzie to wydarzenie jednorazowe, czy program, który będzie można powtarzać?

Organizujesz webinarium, wirtualną konferencję, warsztaty lub wydarzenie hybrydowe?

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Na tym etapie zapisz 3–5 mierzalnych kryteriów powodzenia. Przykłady celów wydarzenia: 25% uczestników bierze udział w ankietach lub sesjach pytań i odpowiedzi.

Liczba widoków na żądanie przekracza liczbę uczestników na żywo w ciągu 14 dni.

Dział sprzedaży kontaktuje się ze wszystkimi zaangażowanymi uczestnikami w ciągu 48 godzin.

Krok 2: Oceń kluczowe funkcje platformy

Oceń platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych w oparciu o rodzaj wydarzenia, które faktycznie organizujesz. Podziel je na funkcje niezbędne i dodatkowe.

📌 Przykład: Twoim głównym celem jest pozyskanie większej liczby potencjalnych klientów dla Twojej marki. Twoja platforma powinna ułatwiać gromadzenie, wzbogacanie i wykorzystywanie danych uczestników.

Niezbędne funkcje:

Zintegrowane formularze rejestracyjne lub natywne integracje CRM

Śledzenie frekwencji i zaangażowania na poziomie uczestników

Automatyczny eksport lub synchronizacja danych do kolejnych cykli pracy

Funkcje, które warto mieć:

Konfigurowalne strony docelowe lub motywy

Markowe wezwania do działania podczas sesji lub po ich zakończeniu

Lekka gamifikacja w celu zwiększenia uczestnictwa

📌 Przykład: Twoje wydarzenie koncentruje się na nawiązywaniu kontaktów i budowaniu społeczności. W tym przypadku jakość interakcji ma większe znaczenie niż jakość transmisji.

Niezbędne funkcje:

Wideo networking 1 na 1 lub w małych grupach

Łatwe dopasowywanie uczestników lub nawiązywanie kontaktów przy tabeli

Przejrzysta moderacja i kontrola czasu

Funkcje, które warto mieć:

Profile i zainteresowania uczestników

Narzędzia do wysyłania wiadomości po wydarzeniu lub narzędzia do działań następczych

📮 ClickUp Insight: Ponad połowa respondentów korzysta codziennie z trzech lub więcej narzędzi, zmagając się z „ rozproszeniem aplikacji ” i chaotycznym cyklem pracy. Chociaż może się to wydawać wydajne i intensywne, w rzeczywistości kontekst po prostu gubi się między aplikacjami, nie wspominając już o energii, jaką pochłania pisanie na klawiaturze. BrainGPT łączy to wszystko: wystarczy raz coś powiedzieć, a Twoje aktualizacje, zadania i notatki trafią dokładnie tam, gdzie powinny, w ClickUp. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami i chaosem — teraz możesz cieszyć się płynną, scentralizowaną wydajnością. Zintegruj wszystkie swoje zadania, aby uzyskać szybsze wyniki dzięki ClickUp BrainGPT.

Krok 3: Oceń możliwości integracji i automatyzacji

Wirtualne wydarzenia nie istnieją w izolacji. Są one połączone z cyklami pracy marketingowej, sprzedażowej, kadrowej i operacyjnej przed i po wydarzeniu.

Oceń:

Czy dane dotyczące rejestracji i frekwencji są synchronizowane z Twoim systemem CRM lub narzędziami marketingowymi?

Czy sygnały zaangażowania (ankiety, pytania i odpowiedzi, czas oglądania) mogą być wyzwalaczem działań następczych?

Czy można podzielić uczestników na segmenty na podstawie ich zachowań?

Czy integracje są natywne, czy też opierają się na ręcznym eksporcie danych?

Czy dostępne jest API lub webhook, jeśli potrzebujesz niestandardowego dostosowania?

Dlaczego integracje są tak ważną funkcją oprogramowania do zarządzania wydarzeniami? Zapewniają one przepływ danych dotyczących wydarzeń do działań następczych, raportowania i planowania przyszłych wydarzeń.

🚀 Przewaga ClickUp: Podczas gdy platforma do obsługi wydarzeń wirtualnych zajmuje się obsługą wydarzenia na żywo, ClickUp dla zespołów marketingowych pełni rolę operacyjnego zaplecza. Teams używają ClickUp do: Koordynuj planowanie wydarzeń, zatwierdzanie i osie czasu

Zarządzaj przygotowaniami prelegentów, tworzeniem zawartości i próbami

Śledź działania po wydarzeniu, takie jak działania następcze, ponowne wykorzystanie zawartości i raportowanie.

Zautomatyzuj przekazywanie zadań między działami marketingu, sprzedaży i operacyjnym, aby nic nie umknęło Twojej uwadze. Burza mózgów, planowanie i realizacja programów marketingowych z ClickUp dla zespołów marketingowych Zamiast łączyć arkusze kalkulacyjne, wątki e-mailowe i narzędzia do zadań, ClickUp przechowuje wszystkie prace związane z wydarzeniem — oraz działania wynikające z danych dotyczących wydarzenia — w jednym połączonym obszarze roboczym.

Krok 4: Sprawdź wrażenia użytkowników i wsparcie

Oprócz funkcji i funkcjonalności, platforma powinna być przyjazna dla użytkownika.

Przeprowadź test pilotażowy i sprawdź, czy uczestnicy mogą łatwo dołączyć do wydarzenia bez żadnych problemów. Platforma powinna mieć intuicyjny interfejs zarówno dla gospodarzy, jak i moderatorów.

📌 Zalecany test: Przed podjęciem decyzji przeprowadź pilotażową wersję na żywo z prawdziwymi prelegentami i niewielką publicznością. Przetestuj przepływ dołączania, funkcje moderatora oraz sposób, w jaki platforma radzi sobie z nieoczekiwanymi problemami podczas sesji.

Krok 5: Weź pod uwagę budżet, skalowalność i zwrot z inwestycji

Na koniec należy porównać koszty z długoterminową wartością.

Nie skupiaj się wyłącznie na miesięcznych kosztach i zadaj sobie następujące pytania:

Czy platforma może się skalować wraz ze wzrostem liczby uczestników?

Czy zapewnia ona informacje, które pomagają ulepszyć przyszłe wydarzenia?

Czy zmniejszy to wysiłek ręczny, czy też spowoduje powstanie nowych kosztów operacyjnych?

💰 Zwrot z inwestycji, na którym zależy Twojemu kierownictwu podczas organizowania wirtualnych wydarzeń:

Koszt na zaangażowanego uczestnika, a nie tylko koszt na rejestrację

Wpływ na potencjalnych klientów lub konwersję w przypadku wydarzeń skierowanych do odbiorców zewnętrznych

Wartość ponownego wykorzystania zawartości z nagrań, powtórek i Clipów

Oszczędność czasu poświęcanego na ustawienia, moderację, raportowanie i działania następcze

Najlepsze platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych, które warto sprawdzić

Oto lista popularnych platform do organizacji wydarzeń wirtualnych. 👇

1. ClickUp

W porównaniu z innymi narzędziami z tej listy, które pomagają w prowadzeniu wirtualnych wydarzeń, ClickUp jest podstawą operacyjną. Pierwsza na świecie zintegrowana przestrzeń robocza oparta na AI to miejsce, w którym planujesz, koordynujesz, śledzisz, automatyzujesz i mierzysz pracę, która sprawia, że te wydarzenia na żywo odnoszą powodzenie.

Oto jak można korzystać z oprogramowania do zarządzania wydarzeniami ClickUp 👇

Zarządzaj wszystkimi dokumentami, projektami, rozmowami i nie tylko na jednej kompleksowej platformie dzięki ClickUp.

Planuj i organizuj wydarzenia w dedykowanym obszarze roboczym

Zacznij od utworzenia dedykowanej przestrzeni ClickUp dla wirtualnych wydarzeń lub kampanii eventowych. Przestrzeń ta stanie się centrum dowodzenia dla wszystkich działań związanych z planowaniem i realizacją.

Każde wydarzenie jest zarządzane jako lista w przestrzeni. Dodaj poszczególne zadania obejmujące takie czynności, jak kontakt z prelegentami, finalizacja programu, zawartość promocyjna, próby i działania następcze.

Organizuj osie czasu, koordynację prelegentów, zatwierdzanie, zasoby i działania po wydarzeniu w ramach hierarchii projektów ClickUp.

Pola niestandardowe służą do śledzenia kluczowych informacji, takich jak rodzaj wydarzenia, publiczność, właściciel, region i data wydarzenia. Statusy niestandardowe reprezentują etapy, takie jak przyjęcie, planowanie, promocja, dzień wydarzenia i po wydarzeniu.

Ta hierarchia ułatwia zarządzanie jednorazowymi wydarzeniami lub powtarzalnymi programami na dużą skalę.

Rejestruj prośby i uwagi za pomocą formularzy

Ustandaryzuj sposób wprowadzania wydarzeń do systemu za pomocą formularzy ClickUp. Działy marketingu, HR lub zespoły wewnętrzne składają wnioski zawierające jasno określone cele, szczegóły dotyczące odbiorców, osie czasu i wskaźniki powodzenia.

Każde przesłane przesłanie formularza automatycznie tworzy ustrukturyzowane zadanie związane z wydarzeniem, zawierające predefiniowane pola, właścicieli i statusy. Dzięki temu każde wydarzenie rozpoczyna się w sposób przejrzysty i eliminuje konieczność wielokrotnych konsultacji przed rozpoczęciem pracy.

Formularze są również wykorzystywane po zakończeniu wydarzenia do zbierania opinii uczestników, wewnętrznych retrospekcji lub recenzji prelegentów, a uzyskane informacje są bezpośrednio przekazywane do obszaru roboczego.

Wykorzystaj agentów AI i BrainGPT do planowania i analizy.

Super Agents i BrainGPT firmy ClickUp zapewniają inteligencję kontekstową w całym cyklu życia wydarzenia.

Podczas planowania zespoły korzystają z Brain, aby podsumować wymagania, sporządzić dokumenty dotyczące przebiegu wydarzenia lub zidentyfikować ryzyka w oparciu o zależności między zadaniami.

Super agenci mogą wtedy obsługiwać cykle pracy od początku do końca, od tworzenia tekstów promocyjnych i podsumowywania opinii po analizowanie danych dotyczących wyników po wydarzeniu bezpośrednio w zadaniach i dokumentach.

Wykorzystaj gotowe lub niestandardowe Super Agents dla swoich potrzeb.

Ponieważ Brain rozpoznaje kontekst, odpowiada na pytania typu „Które wydarzenia są zagrożone w tym miesiącu?” lub „Co miało największy wpływ na zaangażowanie uczestników podczas naszego ostatniego webinarium?”, wykorzystując rzeczywiste dane z obszarów roboczych.

Wykorzystaj dane kontekstowe z obszaru roboczego ClickUp i połączonych aplikacji za pomocą ClickUp Brain.

Automatyzacja realizacji wydarzeń dzięki ClickUp AI i automatyzacji

Sercem systemu zarządzania wydarzeniami ClickUp są automatyzacje bez kodowania. Razem zajmują się one powtarzalnymi zadaniami koordynacyjnymi, pozwalając Twojemu zespołowi skupić się na planowaniu i realizacji działań o dużym znaczeniu.

Po zdefiniowaniu lejka wydarzeń, ClickUp automatyzacje automatycznie kontynuują pracę w oparciu o rzeczywiste wyzwalacze, a nie ręczne aktualizacje.

📌 Przykład: Po przesłaniu formularza z pomysłem na wydarzenie ClickUp automatycznie tworzy nowe zadanie związane z wydarzeniem i ustawia jego status na „Intake” (Przyjęcie).

Gdy wszystkie podzadania przed wydarzeniem zostaną oznaczone jako zakończone, zadanie nadrzędne przechodzi do statusu „Promocja w toku” bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Po zakończeniu wydarzenia ClickUp aktualizuje status na „Post-Event Follow-Up” (działania po wydarzeniu) i przypisuje zadania związane z zebraniem opinii oraz wewnętrznym podsumowaniem.

ClickUp AI pomaga również w inteligentnym przydzielaniu zadań i planowaniu harmonogramów.

Jeśli Twój zespół zarządza wydarzeniami w różnych regionach, zadania związane z wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych mogą być przypisane do jednego właściciela, a zadania związane z wydarzeniami w Wielkiej Brytanii do innego. AI może nawet automatycznie ustawić terminy wykonania zadań i podzadań, dzięki czemu wszystkie terminy będą zgodne z osią czasu wydarzenia.

Obejrzyj ten wideo, aby dowiedzieć się, jak ClickUp pomaga w inteligentnym przydzielaniu zadań 👇

Skorzystaj z szablonu planu projektu wirtualnego wydarzenia ClickUp, aby scentralizować planowanie.

Po wybraniu najlepszej platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych kolejnym wyzwaniem jest realizacja planów bez chaosu. Rozwiązanie: szablon planu projektu wydarzenia wirtualnego ClickUp.

Ten szablon służy jako uporządkowany przewodnik po całym cyklu życia wydarzenia, konsolidując wszystkie zadania, osie czasu, właścicieli i wyniki w jednym obszarze roboczym.

Pobierz bezpłatny szablon Niezależnie od tego, czy organizujesz webinarium, podcast czy konferencję online, skorzystaj z szablonu planu projektu wirtualnego wydarzenia ClickUp, aby zaplanować i przeprowadzić wydarzenia o wysokim stopniu powodzenia wirtualne.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Określ kamienie milowe , takie jak potwierdzenia prelegentów, próby i daty premiery.

Organizuj zadania związane z logistyką, tworzeniem zawartości, marketingiem i ustawieniami technicznymi.

Ustal zależności , aby nic nie rozpoczęło się przed zakończeniem warunków wstępnych.

Śledź własność i terminy w jednym scentralizowanym widoku.

Koordynuj pracę między działami produkcji, marketingu i operacyjnym.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wykorzystaj ClickUp SyncUps do przygotowania prelegentów, prób, wewnętrznych przeglądów i podsumowań po wydarzeniu. Automatycznie zapisuj notatki i przekształcaj decyzje w zadania bez konieczności zmiany narzędzi.

Śledź realizację zadań, zbliżające się terminy, działania następcze i obciążenie pracą w ramach wielu wydarzeń w jednym widoku dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Na wczesnym etapie planowania tablice ClickUp Whiteboards pomagają wizualnie przedstawić program wydarzenia, przepływy sesji, ścieżki odbiorców i plany awaryjne.

ClickUp Chat pozwala zachować kontekst rozmów dotyczących wydarzeń. Wiadomości są wyświetlane obok zadań, dokumentów i osi czasu, dzięki czemu decyzje nie giną w wątkach Slacka lub łańcuchach e-maili.

Ograniczenia ClickUp

Kompleksowy zestaw funkcji może być przytłaczający dla nowego użytkownika.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii klienta ClickUp:

ClickUp pozwala nam wszystkim pracować w jednym programie i wspólnie pracować nad wydarzeniem podczas przygotowań, ale także w dniu wydarzenia możemy działać, wiedząc, że wszystkie szczegóły są w jednym miejscu.

ClickUp pozwala nam wszystkim pracować w jednym programie i wspólnie pracować nad wydarzeniem podczas przygotowań, ale także w dniu wydarzenia możemy działać, wiedząc, że wszystkie szczegóły są w jednym miejscu.

2. Zoom Wydarzenia

za pośrednictwem Zoom Events

Zoom Events to kompleksowa platforma do organizacji wydarzeń wirtualnych. Pomaga ona w realizacji wciągających wydarzeń online, od małych sesji po wielkoskalowe wydarzenia wirtualne, takie jak wielodniowe konferencje i szczyty korporacyjne.

Łączy ona rejestrację, sprzedaż biletów, networking i zarządzanie sesjami w jednym środowisku wirtualnych wydarzeń.

Narzędzia Zoom ułatwiają uczestnikom dołączenie do wydarzenia i interakcję, a zaawansowane funkcje zapewniają wsparcie dla zaangażowania i analizy, które pomagają organizatorom zrozumieć zachowania odbiorców i wyniki.

Najlepsze funkcje Zoom Wydarzeń

Hubs wydarzeń z rejestracją, sprzedażą biletów i networkingiem w lobby zapewniają płynny przepływ uczestników.

Zarządzanie wielosesyjnymi i markowymi wydarzeniami dla dużych konferencji wirtualnych

Podsumowania oparte na AI i narzędzia automatyzacji usprawniające śledzenie zaangażowania i uzyskiwanie informacji.

Ograniczenia Zoom Events

Chociaż uczestnicy mogą dołączyć do Zoom Events bez konta Zoom, organizator lub gospodarz zazwyczaj potrzebuje płatnego planu Zoom (za pośrednictwem Workplace) z licencją Spotkania, zanim będzie można kupić lub aktywować funkcje Zoom Events.

Ceny wydarzeń Zoom

Podstawowa : Free

Pro : 16,99 USD/miesiąc

Business: 21,99 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Notatka: są to ceny Zoom Workplace.

Oceny i recenzje Zoom Events

G2: 4,5/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 6000 recenzji)

Co mówią o Zoom Events prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii użytkownika G2:

Największą zaletą Zoom jest to, że integruje się z innymi platformami w celu transkrypcji spotkań. Używamy Fellow do nagrywania rozmów firmowych i nie mieliśmy żadnych problemów z konfiguracją. Podoba mi się również wszystkie opcje filtrów i ustawień, inne platformy po prostu nie mogą się z tym równać.

Największą zaletą Zoom jest to, że integruje się z innymi platformami w celu transkrypcji spotkań. Używamy Fellow do nagrywania rozmów firmowych i nie mieliśmy żadnych problemów z konfiguracją. Podoba mi się również wszystkie opcje filtrów i ustawień, inne platformy po prostu nie mogą się z tym równać.

🧩 Zalety ClickUp: Ekosystem integracji ClickUp zapewnia połączenie podstawowych narzędzi pracy, dzięki czemu przepływ planowania, realizacji i działań następczych przebiega bez zakłóceń. Zsynchronizuj wydarzenia z kalendarza, dane CRM, wyzwalacze automatyzacji marketingu, biblioteki plików, aplikacje komunikacyjne i systemy analityczne bezpośrednio w ClickUp. Dzięki integracji ClickUp z Zoom możesz rozpoczynać lub dołączać do spotkań Zoom bezpośrednio z poziomu zadań ClickUp, dokumentów lub czatu ClickUp.

3. Goldcast

za pośrednictwem Goldcast

Za pomocą Goldcast.io można organizować webinaria, wielosesyjne wirtualne szczyty, wydarzenia hybrydowe i cykle wydarzeń. Platforma wykracza poza sesje na żywo, pomagając zespołom w ponownym wykorzystaniu zawartości wydarzeń i poszerzaniu zasięgu odbiorców.

Dzięki narzędziom, które pozwalają uchwycić intencje behawioralne i zintegrować się z Twoim stosem technologicznym, Goldcast pomaga przekształcić zaangażowanie w wydarzenie w mierzalny wpływ na proces sprzedaży.

Goldcast pozwala zwiększyć zaangażowanie uczestników dzięki ankietom, pytaniom i odpowiedziom wideo, plikom GIF i nie tylko.

Jako organizator wydarzeń możesz korzystać z pulpitu nawigacyjnego Goldcast, aby uzyskać wgląd w wyniki wydarzenia. Uzyskasz dostęp do zaawansowanych analiz, w tym między innymi do dystrybucji frekwencji i dystrybucji firm.

Najlepsze funkcje Goldcast

Zmieniaj przeznaczenie zawartości wydarzeń na dużą skalę dzięki Content Lab, wykorzystując AI do przekształcania sesji w krótkie klipy, blogi i materiały gotowe do publikacji w mediach społecznościowych, które zwiększają zwrot z inwestycji w wydarzenie.

Nagrywaj i produkuj wysokiej jakości sesje za pomocą wbudowanego studia nagraniowego do podcastów, prezentacji i wcześniej nagranych wykładów.

Zautomatyzuj analizę i optymalizację zawartości za pomocą agentów AI, którzy wyszukują najważniejsze momenty i generują spostrzeżenia.

Limity Goldcast

Jeśli głównym zastosowaniem są częste, niewielkie webinaria lub spotkania wewnętrzne, Goldcast może wydawać się zbyt rozbudowanym rozwiązaniem.

Ceny Goldcast

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Goldcast

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co o Goldcast mówią prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii użytkownika G2:

Może ona obsługiwać dużą liczbę równoczesnych wydarzeń. Temporizacja wydarzeń upraszcza cykl pracy związany z produkcją.

Może ona obsługiwać dużą liczbę równoczesnych wydarzeń. Temporizacja wydarzeń upraszcza cykl pracy w produkcji i obniża koszty.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami wydarzeń

4. Livestorm

za pośrednictwem Livestorm

Livestorm to oparta na przeglądarce platforma do obsługi wydarzeń wirtualnych, zaprojektowana z myślą o płynnym prowadzeniu webinarów, spotkań online i wydarzeń wirtualnych na dużą skalę. Uczestnicy i organizatorzy wydarzeń nie muszą pobierać dodatkowych plików ani przeprowadzać skomplikowanych ustawień.

Zapewnia elastyczne narzędzia angażujące, przejrzystą analitykę i solidną integrację, które pomagają zespołom organizować dopracowane wydarzenia i gromadzić przydatne informacje.

Livestorm łączy funkcje interaktywne z silnymi połączeniami marketingowymi i CRM, dzięki czemu nadaje się do cyklicznych webinarów, prezentacji produktów i programów edukacyjnych dla klientów.

Jej funkcje AI i transmisji na żywo zapewniają wsparcie dla efektywnego tworzenia i dystrybucji zawartości, pomagając zespołom zwiększyć wartość każdego wydarzenia.

Najlepsze funkcje Livestorm

Uzyskaj automatyczne podsumowania, transkrypcje i rekomendacje zawartości dzięki Livestorm AI.

Zwiększ zasięg dzięki wbudowanej funkcji retransmisji, która pozwala organizatorom na jednoczesną transmisję sesji na żywo do wielu miejsc docelowych i dotarcie do szerszej publiczności.

Dodaj niestandardowe elementy brandingowe (kolory, logo i obraz tła) do każdego pokoju wydarzenia.

Ograniczenia Livestorm

Zaawansowane opcje niestandardowego dostosowywania i brandingu są dostępne w planach wyższych poziomów.

Ceny Livestorm

Pro: 105 € miesięcznie (rozliczane rocznie)

Business: Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Livestorm

G2: 4,4/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co o Livestorm mówią prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii użytkownika G2:

Korzystam z Livestorm do organizowania spotkań online, webinarów i wirtualnych wydarzeń, ponieważ jest to nasza ulubiona platforma do prezentacji na żywo i interaktywnych sesji szkoleniowych. Podoba mi się to, jak najlepsza platforma do wirtualnych wydarzeń łączy prostotę z odpowiednim poziomem funkcji. Początkowe ustawienia Livestorm przebiegły dość sprawnie i były proste. Dodatkowo, dzięki integracji Livestorm z innymi narzędziami, możemy usprawnić nasz cykl pracy.

Korzystam z Livestorm do prowadzenia spotkań online, webinarów i wirtualnych wydarzeń, ponieważ jest to nasza ulubiona platforma do prezentacji na żywo i interaktywnych sesji szkoleniowych. Podoba mi się, jak najlepsza platforma do wirtualnych wydarzeń łączy prostotę z odpowiednim poziomem funkcji. Wstępne ustawienia Livestorm przebiegły dość sprawnie i były proste. Dodatkowo, korzystanie z Livestorm wraz z innymi narzędziami oraz integracje pomagają usprawnić nasz cykl pracy.

5. Airmeet

za pośrednictwem Airmeet

Airmeet to platforma do organizacji wirtualnych wydarzeń przeznaczona dla zespołów prowadzących interaktywne webinaria, konferencje i wydarzenia hybrydowe, które wymagają zaangażowania i kontroli operacyjnej.

Pomaga organizatorom zrozumieć, co się sprawdza, dzięki AirIntel, który pokazuje trendy zaangażowania, zachowania uczestników i wskaźniki wydajności. Dane te są przydatne przy planowaniu przyszłych wydarzeń i działaniach następczych.

Sesje na żywo są produkowane za pomocą AirStudio, profesjonalnego interfejsu, który zapewnia gospodarzom precyzyjną kontrolę nad układami, mediami i elementami strumieniowymi.

Za kulisami AirControl centralizuje konfigurację wydarzeń, zarządzanie dostępem, planowanie i moderację w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Airmeet

Zwiększ integrację dzięki wbudowanemu wsparciu dla funkcji ułatwień dostępu, zapewniając wszystkim dostępność napisów, nawigacji za pomocą klawiatury i funkcji wspomagających.

Usprawnij organizację wydarzeń dzięki AX360, zunifikowanej platformie Airmeet, która łączy planowanie, realizację i analizę w jednym miejscu.

Zapewnij w pełni spersonalizowane środowiska wirtualne dzięki możliwościom white labelingu.

Limitations of Airmeet

Proces rejestracji w serwisie Airmeet może być trudny dla nowych użytkowników, zwłaszcza dla prelegentów lub uczestników, którzy nie są zbyt obeznani z technologią.

Ceny Airmeet

Webinaria premium: od 199 USD miesięcznie

Wydarzenia: Ceny niestandardowe

Zarządzane wydarzenia: Ceny niestandardowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb

Oceny i recenzje Airmeet

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Co o Airmeet mówią prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii użytkownika G2:

Najbardziej podoba mi się funkcja nawiązywania kontaktów — możliwość przemieszczania się między wirtualnymi tabelami i prowadzenia czatów wideo w czasie rzeczywistym nadaje jej wyjątkowy charakter, przypominający konferencję. Odzwierciedla ona wrażenia z osobistego spotkania lepiej niż większość innych platform.

Najbardziej podoba mi się funkcja nawiązywania kontaktów — możliwość przemieszczania się między wirtualnymi tabelami i prowadzenia rozmów wideo w czasie rzeczywistym sprawia, że platforma ta zapewnia wyjątkowe wrażenia, podobne do tych z konferencji. Odzwierciedla ona doświadczenia związane z osobistym kontaktem lepiej niż większość innych platform.

Typowe błędy, których należy unikać przy wyborze platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych

Oto kilka typowych pułapek, na które należy uważać:

❌ 1. Przecenianie funkcji, z których w rzeczywistości nie będziesz korzystać

Wiele platform wygląda imponująco w wersjach demonstracyjnych, ponieważ prezentują one wszystkie możliwe funkcje. W praktyce jednak korzystasz tylko z niewielkiej części funkcji, które bezpośrednio zapewniają wsparcie dla celów wydarzenia.

Zakup platformy tylko dlatego, że oferuje wszystkie funkcje, często prowadzi do złożoności, niskiego poziomu adopcji i zamieszania podczas wydarzeń na żywo. Funkcje, które nie odpowiadają wskaźnikom powodzenia z kroku 1, nie powinny mieć wpływu na decyzję.

❌ 2. Ignorowanie cykli pracy po wydarzeniu

Zespoły często koncentrują się głównie na doświadczeniach na żywo i zapominają, że prawdziwa wartość wydarzeń wirtualnych często wykracza poza samą sesję.

Jeśli platforma utrudnia dostęp do danych dotyczących zaangażowania, segmentację uczestników, wyzwalacze działań następczych lub ponowne wykorzystanie nagrań, limitujesz zwrot z inwestycji.

❌ 3. Niedocenianie luk integracyjnych

Niektóre platformy twierdzą, że oferują integrację, ale w rzeczywistości opierają się głównie na ręcznym eksporcie danych lub częściowej synchronizacji danych.

Luki te spowalniają działania następcze, zniekształcają raportowanie i powodują dodatkową pracę dla zespołów marketingu, sprzedaży lub HR. Z czasem ta fragmentacja zmniejsza zaufanie do danych dotyczących wydarzeń i osłabia proces podejmowania decyzji.

❌ Pomijanie doświadczeń mobilnych

Znaczna część uczestników dołącza do wirtualnych wydarzeń z urządzeń mobilnych. Jeśli platforma jest nieporęczna lub trudna w nawigacji, zaangażowanie szybko spada.

🧠 Ciekawostka: Coroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego jest jednym z najdroższych wydarzeń na świecie, a standardowy dostęp do biletów kosztuje około 40 000 dolarów na osobę. Wydarzenie to przyciąga światowych liderów, miliarderów i kadrę kierowniczą najwyższego szczebla, co czyni je jednym z najbardziej ekskluzywnych spotkań biznesowych.

Dodatkowe wskazówki dotyczące wyboru narzędzia

Na podstawie naszego doświadczenia przedstawiamy kilka dodatkowych wskazówek, które mogą Ci się przydać:

1. Przetestuj ścieżkę uczestnika od początku do końca

Płynne doświadczenie uczestników może zadecydować o sukcesie lub porażce Twojego wydarzenia. Oto, co należy sprawdzić:

Rejestracja > Potwierdzenie > Dostęp do wydarzenia (przetestuj ten przepływ zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i urządzeniu mobilnym)

Sprawdź, czy nie ma żadnych utrudnień, takich jak wymagania dotyczące logowania, pobieranie aplikacji i skomplikowana nawigacja.

Oceń szybkość wejścia po kliknięciu „Dołącz do wydarzenia”.

Dołącz do doświadczenia dla różnych typów przeglądarek

Pamiętaj, że jeśli droga do celu wymaga więcej niż 2–3 kliknięć, liczba rezygnacji znacznie wzrasta.

📊 Strategiczna obserwacja: Wirtualne stoiska zmieniają sposób, w jaki kupujący oceniają dostawców. W przypadku wydarzeń fizycznych odwiedziny stoisk zależą od lokalizacji, natężenia ruchu i dynamiki społecznej. W przypadku wydarzeń wirtualnych odwiedziny stoisk zależą od intencji. Uczestnicy klikają na stoiska, gdy coś pasuje do sesji, którą właśnie obejrzeli, problemu, który badają, lub kontynuacji, którą chcą zgłębić. Wynik jest mniejszą liczbą interakcji na wirtualnych stoiskach, ale znacznie większą liczbą interakcji o wysokiej jakości.

2. Przeprowadź test obciążeniowy, aby sprawdzić jakość transmisji strumieniowej na różnych urządzeniach.

Przeprowadź test obciążeniowy z własnym zespołem. Sprawdź wydajność transmisji strumieniowej w godzinach szczytu, w scenariuszach niskiej przepustowości, w mobilnych hotspotach, przy zmianach przeglądarki itp. Dokładnie oceń:

Czy występują opóźnienia dźwięku?

Jak szybko stabilizuje się obraz wideo?

Czy istnieją mechanizmy awaryjne na wypadek słabego połączenia internetowego?

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Poproś o mapę dystrybucji CDN platformy. Jeśli nie korzystają z węzłów CDN na całym świecie, międzynarodowi uczestnicy mogą napotkać problemy z buforowaniem.

3. Oceń rzeczywistą głębokość integracji

Wybrana platforma może mieć listę 50 integracji, z których 80% jest jednokierunkowych. Należy sprawdzić na przykład:

Czy dane CRM są synchronizowane w obie strony?

Jakie pola analizy po zakończeniu wydarzenia można wprowadzić do bazy danych?

Czy platforma oferuje wsparcie dla synchronizacji w czasie rzeczywistym?

Czy wskaźniki zaangażowania są powiązane z rekordami kontaktów?

Lista kontrolna: co zrobić, a czego nie robić podczas oceny platformy

✅ Do zrobienia ❌ Nie rób tego Przed wyborem narzędzi należy jasno określić cele wydarzenia. Rozpocznij prezentacje, nie wiedząc, jak wygląda powodzenie. Dopasuj platformy wirtualne do rodzaju wydarzenia (webinar, konferencja, wydarzenie hybrydowe). Załóżmy, że jedna platforma sprawdza się równie dobrze w przypadku wszystkich formatów wydarzeń. Priorytetowo traktuj funkcje angażujące użytkowników, które są powiązane z Twoimi celami. Wybieraj narzędzia na podstawie efektownych funkcji, z których nie będziesz korzystać. Przeprowadź realistyczny program pilotażowy z prawdziwymi prelegentami i rzeczywistymi cyklami pracy. Polegaj wyłącznie na dopracowanych prezentacjach sprzedażowych Przetestuj przepływ dołączania uczestników i funkcje moderatora Nie zwracaj uwagi na doświadczenie organizatora wydarzeń pod presją czasu Oceń dane analityczne wykraczające poza liczbę uczestników Traktuj rejestrację i frekwencję jako wystarczające wskaźniki Sprawdź integrację CRM i marketingu podczas wersji próbnej. Załóżmy, że „integruje” oznacza płynny przepływ danych. Oceń skalowalność pod kątem przyszłych wydarzeń, a nie tylko dzisiejszych. Optymalizuj tylko pod kątem aktualnej wielkości widowni Weź pod uwagę wysiłek operacyjny i ukryte koszty. Porównaj platformy wyłącznie pod kątem ceny Zaplanuj cykle pracy po wydarzeniu i działania następcze Traktuj wydarzenia jako jednorazowe przedsięwzięcia

📚 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do planowania projektów

Organizuj wirtualne wydarzenia o dużym oddziaływaniu dzięki ClickUp

Wybór platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych sprowadza się ostatecznie do jednego: znalezienia narzędzia, które ułatwi pracę Twojemu zespołowi.

Potrzebujesz platformy, która zapewnia wsparcie dla wszystkich działań przed, w trakcie i po wydarzeniu.

ClickUp robi to najlepiej.

Podczas gdy oprogramowanie do obsługi wydarzeń wirtualnych zajmuje się obsługą wydarzenia na żywo, ClickUp łączy w jednym miejscu planowanie, koordynację, automatyzację i pomiary.

Dzięki AI, automatyzacji i agentom zintegrowanym w jednym obszarze roboczym, ClickUp staje się operacyjnym filarem wirtualnych wydarzeń każdej wielkości. Zarejestruj się w ClickUp za darmo.

Często zadawane pytania

Niezbędne funkcje platformy do organizacji wydarzeń wirtualnych to: niezawodna transmisja na żywo, wbudowane funkcje angażujące odbiorców, takie jak czat, ankiety i pytania i odpowiedzi, elastyczna rejestracja i kontrola dostępu, nagrywanie sesji z możliwością oglądania na żądanie oraz zaawansowane analizy.

Platformy wirtualnych wydarzeń integrują się z narzędziami marketingowymi i CRM. Odbywa się to poprzez natywne integracje, interfejsy API lub webhooki. Integracje te umożliwiają automatyczną synchronizację danych dotyczących rejestracji, frekwencji i zaangażowania. Ma to znaczenie, ponieważ ułatwia segmentację uczestników, uruchamianie wyzwalaczy działań następczych i śledzenie wyników bez konieczności ręcznego eksportowania danych.

Niektóre kluczowe wskaźniki, które należy śledzić, to poziom zaangażowania, retencja sesji, działania następcze, takie jak prośby o prezentacje lub pobieranie zawartości, oraz oglądanie na żądanie. Można również obliczyć koszt na zaangażowanego uczestnika i ocenić, w jaki sposób informacje uzyskane podczas wydarzenia mogą poprawić przyszłe formaty, komunikaty i ogólną wydajność.

Platformy do webinarów są przeznaczone do prostszych wydarzeń networkingowych składających się z jednej sesji. Transmitują one zawartość z podstawową interakcją. Platformy do wirtualnych konferencji oferują wsparcie dla wielu sesji, złożonych programów, zarządzania prelegentami i bogatszego zaangażowania w różnych ścieżkach. Jeśli Twoje wydarzenie obejmuje sesje równoległe lub trwa kilka dni, zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest platforma konferencyjna.

ClickUp pomaga zespołom zarządzać wszystkim, co dotyczy wydarzenia wirtualnego. Podczas gdy platforma wydarzeń zajmuje się hostingiem i zaangażowaniem, ClickUp oferuje wsparcie dla planowania harmonogramów, koordynacji prelegentów, zatwierdzania, współpracy i działań po wydarzeniu w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu realizacja wydarzenia jest bardziej spójna i łatwiejsza do skalowania.