13 najlepszych programów do rozwoju pracowników, które podniosą kwalifikacje Twojej kadry

Rozwój pracowników nie jest już tylko „miłym dodatkiem”. Zespoły z silnymi programami szkoleniowymi są nawet o 17% bardziej wydajne, ale większość firm nadal ma trudności z rozszerzeniem rozwoju poza jednorazowe oceny i rozproszone narzędzia edukacyjne.

Spersonalizowane plany rozwoju szybko tracą sens, gdy role, cele i umiejętności różnią się w poszczególnych zespołach. Menedżerowie tracą kontekst, pracownicy tracą motywację, a postępy zatrzymują się.

W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do rozwoju pracowników. Odpowiednia platforma zapewnia połączenie nauki, informacji zwrotnych i działań następczych, dzięki czemu rozwój faktycznie ma miejsce, a nie jest tylko dokumentowany.

W tym przewodniku omówimy rzeczywiste przykłady planów rozwoju pracowników oraz 13 najlepszych narzędzi do rozwoju pracowników, które zapewniają wsparcie dla rozwoju na dużą skalę.

13 najlepszych programów do rozwoju pracowników w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Śledzenie rozwoju pracowników dzięki zintegrowanemu zarządzaniu wydajnością Wielkość zespołu: od jednej osoby do Enterprise Dokumenty, pulpity nawigacyjne, zadania, zarządzanie wiedzą, podsumowania AI, szablony, automatyzacje, śledzenie celów Free Forever; możliwość dostosowania niestandardowego dla przedsiębiorstw. Lattice Rozwój zorientowany na cele i dostosowanie wydajności Wielkość zespołu: średni do dużego OKR, spotkania 1:1, ścieżki kariery, ankiety dotyczące zaangażowania, informacje zwrotne 360, analityka Płatne plany od 11 USD/użytkownik/miesiąc 15Five Kultura ciągłego przekazywania informacji zwrotnych i rozwoju oparta na coachingu Wielkość zespołu: Wszystkie wielkości Sprawdzanie postępów, OKR, szablony 1:1, ankiety dotyczące zaangażowania, High Fives, oceny wydajności Płatne plany od 4 USD/użytkownik/miesiąc Trainual Standaryzowane szkolenia i dokumentacja procesów Wielkość zespołu: mały do średniego Standardowe procedury operacyjne, sekwencje wdrażania nowych pracowników, quizy, szkolenia wideo, szablony, zadania oparte na rolach Niestandardowe ceny Docebo Personalizacja nauki oparta na AI na skalę przedsiębiorstwa Wielkość zespołu: Enterprise Ścieżki edukacyjne oparte na AI, rynek kursów, grywalizacja, raportowanie, SSO, globalne wsparcie Niestandardowe ceny Culture Amp Przekształcanie opinii pracowników w znaczące działania Wielkość zespołu: średni do dużego Enterprise Ankiety dotyczące zaangażowania, zarządzanie wydajnością, recenzje 360, trener umiejętności, punkty odniesienia Niestandardowe ceny Zavvy by Deel Rozwój zespołu i zarządzanie wydajnością oparte na AI Wielkość zespołu: od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje Enterprise Ścieżki kariery AI, automatyczne recenzje, cykle pracy Slack, ścieżki edukacyjne, analityka Od 20 USD/użytkownik/miesiąc TalentLMS Szybkie, skalowalne wdrożenia szkoleń przy minimalnych ustawieniachWielkość zespołu: od małych do dużych przedsiębiorstw Enterprise Kursy typu „przeciągnij i upuść”, automatyzacje, aplikacja mobilna, wielojęzyczność, niestandardowe raporty Plany od 149 USD/miesiąc Mesh AI Plany rozwoju oparte na AI i ciągłe wsparcie wydajności Wielkość zespołu: Wszystkie rozmiary Spersonalizowane plany rozwoju, wskazówki, oczekiwania dotyczące roli, pulpity nawigacyjne, ciągłe recenzje Plany od 4 USD/użytkownik/miesiąc iSpring Learn Szybkie wdrażanie kursów i szkolenia dostosowane do urządzeń mobilnychWielkość zespołu: od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje Enterprise Tworzenie SCORM, listy kontrolne umiejętności, dostęp offline, szablony, symulacje ról Niestandardowe ceny LearnUpon Szkolenie wielu odbiorców z jednej platformy Wielkość zespołu: średni do dużego Wieloportalowy system zarządzania nauczaniem (LMS), automatyzacja, planowanie kariery, ujednolicona analityka, synchronizacja z systemem HRIS. Niestandardowe ceny Rise 360 (Articulate) Szybkie i elastyczne tworzenie kursów bez umiejętności projektowania Wielkość zespołu: zespoły L&D każdej wielkości Modułowy kreator kursów, asystent AI, szablony, responsywny projekt, współpraca Od 1499 USD/użytkownik/rok Coursera dla biznesu Podnoszenie kwalifikacji na skalę Enterprise dzięki elitarnej zawartości akademickiej Wielkość zespołu: od małych do dużych przedsiębiorstw Ponad 9200 kursów, certyfikatów, akademii, ocen umiejętności, rekomendacji AI Plan zespołowy 399 USD/użytkownik/rok; plan niestandardowy dla klientów Enterprise

⭐ Polecany szablon Szablon planu rozwoju pracowników ClickUp zapewnia zespołom HR spójny sposób dokumentowania celów rozwoju pracowników, priorytetów rozwoju umiejętności i kolejnych kroków bez konieczności przepisywania tych samych planów rozwoju od podstaw co kwartał. Pobierz bezpłatny szablon Uporządkuj wszystkie plany rozwoju pracowników, informacje zwrotne i sprawdzanie postępów dzięki szablonowi planu rozwoju pracowników ClickUp.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do rozwoju pracowników?

Wybór najlepszego oprogramowania do szkolenia pracowników oznacza znalezienie platformy, która zapewnia wsparcie zarówno dla rozwoju indywidualnego, jak i dla celów organizacyjnych.

Oto, na co należy zwrócić uwagę w przykładowych planach rozwoju pracowników:

✅ Zapewnia spersonalizowane ścieżki nauczania w oparciu o cele rozwoju pracowników, braki w umiejętnościach oraz obecne i przyszłe role✅ Umożliwia naukę społeczną i opartą na współpracy poprzez informacje zwrotne od współpracowników, fora dyskusyjne i społeczności służące udostępnianiu wiedzy✅ Śledzi postępy za pomocą pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym, ocen wydajności i analiz, które poprawiają zaangażowanie pracowników i programy szkoleniowe✅ Oferuje intuicyjny interfejs z dostępem mobilnym, ułatwiając pracownikom zakończenie szkolenia we własnym tempie✅ Oferuje wsparcie dla integracji z systemami HR i oferuje opcje dostosowywania

13 najlepszych programów do rozwoju pracowników

Kiedy plany rozwoju pracowników są rozproszone w różnych dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i wiadomościach czatu, dział HR musi wykonywać tę samą pracę dwukrotnie: zbierać aktualizacje i przepisywać „kolejne kroki” po każdej ocenie wyników. To rozrost pracy, który poważnie wpływa na wydajność organizacji.

Lepszy system zapewnia połączenie planów rozwoju, zasobów edukacyjnych i działań następczych. Na przykład ClickUp for Human Resources umożliwia zespołom tworzenie dokumentów szkoleniowych, przekształcanie informacji zwrotnych w przypisane zadania oraz śledzenie postępów w panelach kontrolnych — wszystko w ramach tego samego obszaru roboczego.

Oto 13 platform oprogramowania do rozwoju pracowników, które pomagają zespołom HR w realizacji programów szkoleniowych kierowanych na określone cele oraz w zapewnieniu wsparcia dla rozwoju kariery i doskonalenia zawodowego.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do śledzenia rozwoju pracowników zintegrowane z zarządzaniem wydajnością)

Wzmocnij swój zespół, aby budował, prowadził śledzenie i rozwijał się dzięki ukierunkowanym na cel cyklom pracy dotyczącym rozwoju pracowników z ClickUp

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do rozwoju pracowników, które umożliwia zespołom HR śledzenie celów, organizowanie wiedzy, zarządzanie zadaniami i pomaganie pracownikom w przejmowaniu kontroli nad rozwojem kariery poprzez ustrukturyzowane, praktyczne cykle pracy.

Przyjrzyjmy się szczegółom.

Scentralizuj zawartość edukacyjną, współpracę i udostępnianie wiedzy dzięki ClickUp Docs

Twórz żywe bazy wiedzy dla programów szkoleniowych, wdrażania nowych pracowników i planów rozwoju za pomocą ClickUp Dokumentów

ClickUp Docs działa jako aktywna, przeszukiwalna baza wiedzy, która zapewnia wsparcie dla szkoleń pracowników i procesu wdrażania nowych pracowników.

Nowy pracownik działu sprzedaży może uzyskać dostęp do biblioteki prezentacji produktów, skryptów dotyczących radzenia sobie z zastrzeżeniami klientów oraz szablonów ocen wyników w jednym miejscu. Menedżerowie i członkowie zespołu mogą komentować, wspólnie edytować, a nawet przekształcać spostrzeżenia w działania.

Na przykład pracownik zainteresowany przejściem do analizy danych może wspólnie z przełożonym opracować spersonalizowany plan rozwoju, który obejmuje szkolenia z zakresu umiejętności miękkich i projekty wewnętrzne.

Jednak zawartość szkoleniowa jest skuteczna tylko wtedy, gdy ludzie mogą ją faktycznie znaleźć. ClickUp Docs Hub zapewnia zespołom HR i L&D jedno miejsce do organizowania, wyszukiwania i tworzenia dokumentów oraz stron wiki, co ułatwia utrzymywanie przewodników i dokumentów dotyczących wdrażania nowych pracowników dla całej organizacji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli notatki dotyczące oceny wydajności znajdują się w długich wątkach zadań, zespoły HR tracą czas na przekształcanie informacji zwrotnych w coś, co menedżer może faktycznie wykorzystać. W ClickUp użyj ClickUp Brain, aby podsumować zmiany w zadaniu przeglądu (w tym kluczowe komentarze, a nawet podzadania), a następnie wklej podsumowanie bezpośrednio do dokumentu planu rozwoju pracownika. Możesz również przekształcić je w zadania kolejnego etapu, takie jak „Ukończ moduł szkoleniowy” lub „Przeprowadź dwie aktualizacje dla interesariuszy w tym miesiącu”. Jest to prosty sposób na przejście od rozproszonych opinii pracowników do jasnych działań następczych, które można śledzić z tygodnia na tydzień. Uzyskaj szczegółowe podsumowania ostatnich recenzji i aktualizacji dzięki ClickUp Brain Jednak nawet przy dobrej dokumentacji zespoły mogą nadal tracić czas na poszukiwanie „najnowszej wersji” polityki lub procesu. ClickUp Knowledge Management dodaje odpowiedzi oparte na AI w całym obszarze roboczym, dzięki czemu użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące informacji przechowywanych w dokumentach, zadaniach i czacie oraz szybciej uzyskać jasną odpowiedź. Jest to szczególnie przydatne w przypadku cykli pracy HR, takich jak FAQ dotyczące wdrażania nowych pracowników i wyjaśnienia dotyczące zasad.

Monitoruj postępy dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Wizualizuj rozwój umiejętności i trendy wydajności w zespołach w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Panele ClickUp pozwalają specjalistom ds. HR i L&D śledzić postępy uczniów i wcześnie identyfikować przeszkody.

Możesz na przykład stworzyć pulpit nawigacyjny, który pokazuje, ilu pracowników program rozwoju przywództwa zakończyło, ile czasu to zajęło i gdzie wystąpiły spadki.

Te informacje pomagają ulepszyć programy rozwoju i lepiej dostosować je do celów rozwoju pracowników oraz potrzeb biznesowych.

Jeśli chcesz dodać raportowanie oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio do swoich pulpitów nawigacyjnych i przeglądów, pomocne mogą okazać się karty ClickUp AI. Możesz dodać karty takie jak AI StandUp i AI Team StandUp, aby podsumować ostatnią aktywność w wybranym okresie, lub użyć AI Executive Summary i AI Project Update, aby wygenerować aktualny obraz statusu i kolejnych priorytetów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zamień notatki z oceny wydajności w możliwe do śledzenia plany rozwoju dzięki ClickUp BrainGPT. ClickUp BrainGPT pomoże Ci szybciej przejść od „dobrych opinii” do celów rozwoju pracowników, które członkowie Twojego zespołu mogą faktycznie osiągnąć. Zawiera funkcję Talk to Text, dzięki której możesz rejestrować notatki 1:1 lub obserwacje coachingowe za pomocą głosu (zamiast wpisywać je później), a także przeszukiwać połączone aplikacje robocze i Internet, gdy potrzebujesz więcej kontekstu. Natychmiastowe rejestrowanie informacji zwrotnych (bez utraty szczegółów): zaraz po rozmowie indywidualnej lub ocenie wyników pracy użyj funkcji Talk to Text , aby podyktować kluczowe punkty, kolejne kroki i luki w rozwoju umiejętności, a następnie przekształć je w plany rozwoju i zadania.

Poproś o wzorce w danych dotyczących pracowników: zadaj BrainGPT pytania takie jak: „Jakie są największe braki w umiejętnościach miękkich widoczne w recenzjach za ostatni kwartał?” lub „Która zawartość szkoleniowa jest najbardziej połączona z lepszą wydajnością w tym zespole?”.

Szybko znajdź wcześniejsze opinie dzięki Enterprise Search : wyszukuj konkretne momenty, takie jak „eskalacje klientów”, „umiejętności prezentacyjne” lub „rozwój przywództwa” w dokumentach, zadaniach i notatkach. wyszukuj konkretne momenty, takie jak „eskalacje klientów”, „umiejętności prezentacyjne” lub „rozwój przywództwa” w dokumentach, zadaniach i notatkach.

Wybierz najlepszy model do danego zadania: Korzystaj z różnych modeli LLM w ClickUp BrainGPT, w zależności od tego, czy potrzebujesz bardziej przejrzystych tekstów do planów rozwoju zawodowego, czy kreatywnych sposobów na rozmowy dotyczące rozwoju kariery.

Zamień informacje zwrotne dotyczące wydajności w działania dzięki zadaniom ClickUp

Przekształć opinie w konkretne zadania, aby stymulować ciągły rozwój pracowników za pomocą zadań ClickUp

Kiedy pracownik otrzymuje informację zwrotną podczas oceny wyników, np. dotyczącą poprawy komunikacji z interesariuszami, możesz natychmiast utworzyć zadanie, takie jak „Wziąć udział w jednym międzyfunkcyjnym spotkaniu tygodniowo przez następny miesiąc”.

Zadania ClickUp integrują się z kalendarzami i przypomnieniami, zapewniając priorytetowe traktowanie działań następczych. Dzięki temu rozwój pracowników jest ciągły i możliwy do śledzenia, a nie ograniczony do jednorazowych ocen.

Oto krótki przewodnik wizualny dotyczący ustalania priorytetów zadań ClickUp, aby lepiej planować dzień pracy:

Ujednolicenie danych wejściowych dzięki szablonom opinii ClickUp

Gdy opinie pracowników są przekazywane w różnych formatach (dokumenty, wątki e-mailowe, notatki z czatu), trudno jest porównać oceny wydajności lub dostrzec wspólne luki w rozwoju umiejętności.

W takich sytuacjach szablony planów szkoleniowych ClickUp mogą pomóc w tworzeniu powtarzalnych szablonów informacji zwrotnych do ocen wydajności, ocen współpracowników lub samoocen.

Zacznij od skorzystania z szablonu ankiety dotyczącej zaangażowania pracowników ClickUp, aby uzyskać spójne informacje na temat zaangażowania pracowników, a następnie przeprowadź ustrukturyzowane cykle przeglądów za pomocą szablonu oceny wydajności ClickUp, aby samooceny i informacje zwrotne od kierowników przebiegały według tego samego przepływu.

Po zebraniu informacji szablon planu rozwoju pracowników ClickUp pomoże Ci przekształcić te spostrzeżenia w rzeczywisty plan rozwoju, który możesz śledzić w czasie.

Ten szablon indywidualnego planu rozwoju pozwala tworzyć spersonalizowane plany rozwoju poprzez połączenie ocen wydajności i opinii współpracowników w oprogramowaniu do zarządzania zadaniami.

Pobierz bezpłatny szablon Zbuduj gotowe na przyszłość talenty i zapewnij wsparcie dla rozwoju kariery dzięki szablonowi planu rozwoju pracowników ClickUp.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Opracuj 30/60/90-dniowe plany rozwoju dla nowych pracowników powiązane z programami szkoleniowymi i wczesnymi celami dotyczącymi wydajności pracy.

Twórz plany przygotowania do promocji, które przekształcają informacje zwrotne z oceny wyników w kamienie milowe umiejętności i wyniki.

Wspieraj zmiany ról w ramach wsparcia dla rozwoju umiejętności dla obecnych i przyszłych ról wraz z jasnymi osiami czasu.

Realizuj ścieżki rozwoju przywództwa poprzez spotkania z kierownikami, informacje zwrotne od współpracowników i punkty kontrolne postępów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj plany rozwoju pracowników za pomocą pól niestandardowych , statusów i widoków, aby każdy członek zespołu miał jasny plan i harmonogram.

ClickUp Knowledge Management w dokumentach, zadaniach i czacie. Szybciej odpowiadaj na powtarzające się pytania dotyczące kadr dziękiw dokumentach, zadaniach i czacie.

Nagrywaj asynchroniczne prezentacje szkoleniowe i instrukcje coachingowe za pomocą ClickUp Clips i komentuj bezpośrednio na nagraniu.

Szybko znajdź dokumenty dotyczące polityki, wdrażania nowych pracowników i szkoleń w jednym miejscu, korzystając z ClickUp Docs Hub .

Skorzystaj z funkcji ClickUp Enterprise Search , aby szybko przeszukiwać narzędzia do pracy i narzędzia w połączeniu z pracą, gdy potrzebujesz szybko uzyskać kontekst.

Ustandaryzuj procesy przekazywania informacji zwrotnych dzięki konfigurowalnym szablonom w ClickUp Forms.

Ograniczenia ClickUp

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Może zawierać więcej funkcji niż potrzebujesz, jeśli szukasz tylko podstawowego narzędzia do rozwoju pracowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat ClickUp

W recenzji G2 podkreślono:

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów.

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów.

2. Lattice (najlepsze rozwiązanie do rozwoju pracowników zorientowanego na cele i dostosowania wydajności)

za pośrednictwem Lattice

Jednym z największych wyzwań stojących przed liderami HR jest dostosowanie rozwoju pracowników do priorytetów biznesowych. Ponieważ informacje zwrotne są rozproszone między niepołączonymi narzędziami, rozmowy dotyczące rozwoju są niespójne.

Lattice rozwiązuje ten problem, łącząc zarządzanie wydajnością i zaangażowaniem pracowników w aplikacji do śledzenia celów. Menedżerowie mogą przeprowadzać ustrukturyzowane rozmowy indywidualne, tworzyć plany rozwoju z jasno określonymi celami OKR i zbierać informacje zwrotne 360 stopni, a wszystko to w jednej przestrzeni.

Najlepsze funkcje Lattice

Twórz zindywidualizowane plany rozwoju, które dostosowują cele zawodowe do celów firmy.

Ustalaj i śledź cele OKR oraz cele osobiste za pomocą wizualnych wskaźników postępów i dostosowania na poziomie zespołu.

Włącz funkcję informacji zwrotnej 360 stopni i uznania w czasie rzeczywistym, aby łatwo zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Przeprowadzaj dostosowane do indywidualnych potrzeb oceny wydajności i rozmowy indywidualne dzięki automatycznemu planowaniu i rejestrowaniu notatek.

Wykorzystaj ankiety dotyczące nastrojów pracowników i analizy zaangażowania, aby dostosować programy szkoleniowe i priorytety rozwoju.

Podziel zespoły według ról lub działów, aby spersonalizować ścieżki rozwoju i dokładnie mierzyć postępy.

Ograniczenia sieci

Opcje dostosowywania szablonów wydajności mają limit.

Funkcjonalność aplikacji mobilnej jest ograniczona w porównaniu z wersją na komputery stacjonarne.

Ustawienia integracji mogą wymagać dodatkowego czasu i wysiłku.

Ceny Lattice

Zarządzanie talentami : 11 USD miesięcznie za użytkownika

Podstawy: 11 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Lattice

G2 : 4,7/5,0 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 190 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Lattice

Recenzja Capterra zawierała:

Uważam, że ten system jest bardzo pomocny. Zapewnia doskonałą strukturę do zarządzania spotkaniami indywidualnymi i gwarantuje, że wszelkie opinie członków zespołu są dostępne zarówno dla Ciebie, jak i Twojego przełożonego.

Uważam, że ten system jest bardzo pomocny. Zapewnia doskonałą strukturę do zarządzania spotkaniami indywidualnymi i gwarantuje, że wszelkie opinie członków zespołu są dostępne zarówno dla Ciebie, jak i Twojego przełożonego.

3. 15Five (najlepsze do budowania kultury ciągłej informacji zwrotnej i rozwoju opartego na coachingu)

za pośrednictwem 15Five

Dla działu HR jednym z największych wyzwań w pracy jest przekształcenie ocen wydajności w ciągły rozwój.

Ta niespójność wynika z tego, że informacje zwrotne są sporadyczne, uznanie jest nieregularne, a coaching często nieskuteczny.

15Five rozwiązuje ten problem, przekształcając zarządzanie wydajnością w ciągły, oparty na współpracy proces. Łączy ankiety dotyczące zaangażowania, narzędzia coachingowe, śledzenie OKR i funkcje uznania, aby pomóc zespołom HR i menedżerom dostosować rozwój pracowników do codziennej pracy.

Platforma zawiera również wbudowane szablony do rozmów indywidualnych i wyjaśniania ról, co ułatwia definiowanie oczekiwań i regularne przekazywanie informacji zwrotnych.

15 najlepszych funkcji

Otrzymuj wsparcie w postaci cotygodniowych spotkań indywidualnych i szablonów ukierunkowanych na rozwój.

Śledź cele OKR i cele osobiste w różnych zespołach, a następnie wykonaj połączenie postępów z ocenami wydajności i informacjami zwrotnymi.

Umożliwiaj ciągłe coaching dzięki narzędziom do sprawdzania postępów, które pomagają menedżerom prowadzić pracowników przez wyzwania i sukcesy.

Wykorzystaj ankiety dotyczące zaangażowania pracowników i mapy cieplne, aby wykrywać wczesne oznaki braku zaangażowania i reagować na opinie.

Zachęcaj do wzajemnego uznania poprzez publiczne „piątki”, aby świętować sukcesy i budować morale.

Przeprowadzaj ustrukturyzowane, przejrzyste oceny wyników pracy z udziałem samego pracownika, współpracowników i przełożonego, aby zapewnić wsparcie dla holistycznego rozwoju.

Limits of 15Five

Brak podstawowych funkcji HRIS, takich jak zarządzanie płacami lub świadczeniami pracowniczymi.

Wysyła częste powiadomienia e-mailowe, które niektórzy użytkownicy uważają za rozpraszające.

Może być kosztowne dla małych zespołów, które potrzebują jedynie podstawowych informacji zwrotnych lub wskaźników zaangażowania pracowników.

Ceny 15Five

Engage : 4 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Perform : 11 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Całkowita platforma: 16 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje 15Five

G2 : 4,6/5,0 (ponad 1840 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 890 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat 15Five

W recenzji G2 udostępniono:

Cotygodniowe spotkania są prostym, ale skutecznym sposobem na śledzenie postępów wszystkich pracowników, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Menedżerowie uzyskują w czasie rzeczywistym informacje na temat morale zespołu i wyzwań, przed którymi stoi, co pomaga nam być bardziej proaktywnymi i udzielać wsparcia.

Cotygodniowe spotkania są prostym, ale skutecznym sposobem na śledzenie postępów wszystkich pracowników, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Menedżerowie uzyskują w czasie rzeczywistym informacje na temat morale zespołu i wyzwań, przed którymi stoi, co pomaga nam być bardziej proaktywnymi i udzielać wsparcia.

4. Trainual (najlepsze rozwiązanie do standardowych szkoleń i dokumentacji procesów)

za pośrednictwem Trainual

Szybko rozwijające się zespoły często borykają się z niespójnym procesem wdrażania nowych pracowników i rozproszonymi standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP), co prowadzi do powtarzających się pytań.

Wartościowa wiedza specjalistyczna pozostaje zamknięta w umysłach poszczególnych osób, zamiast rozwijać się wraz z Businessem, z powodu braku scentralizowanej bazy wiedzy.

Trainual rozwiązuje ten problem, przekształcając każdy proces, politykę i zakres obowiązków w dokumentację, którą można przeszukiwać i śledzić. Od wdrażania nowych pracowników po wprowadzanie zaktualizowanych protokołów — Teams otrzymują powtarzalny system, który pozwala na spójne szkolenia, zapewnia odpowiedzialność i zmniejsza zaangażowanie kierowników.

Najlepsze funkcje Trainual

Twórz szczegółowe podręczniki szkoleniowe z wbudowanymi wideo, quizami i listami kontrolnymi.

Przypisuj zawartość według roli, działu lub zespołu, aby zapewnić odpowiedni dostęp i śledzenie postępów.

Zautomatyzuj proces wdrażania nowych pracowników dzięki terminom i przypomnieniom.

Śledź poziom przyswojenia wiedzy poprzez oceny i zakończone kursy.

Korzystaj z szablonów dotyczących zasad, obowiązków związanych z pełnionymi rolami, standardowych procedur operacyjnych (SOP) i cykli pracy zapewniania zgodności.

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Slack, BambooHR i Gusto, aby płynnie synchronizować role i użytkowników.

Ograniczenia Trainual

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania pulpitów raportowych

Może wymagać ciągłych wysiłków w celu aktualizacji dokumentacji.

Najbardziej odpowiednie dla małych i średnich zespołów; większe Enterprisey mogą potrzebować zaawansowanych narzędzi analitycznych.

Ceny Trainual

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Trainual

G2 : 4,7/5,0 (ponad 950 recenzji)

Capterra: 4,8/5,0 (ponad 490 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Trainual

W recenzji G2 zauważono:

Przekształcając nieformalną wiedzę w formalną, ustrukturyzowaną zawartość, udało nam się stworzyć powtarzalne procesy, które zapewniają wsparcie dla spójności i jakości w całej organizacji. Trainual stał się dla nas narzędziem codziennego użytku.

Przekształcając nieformalną wiedzę w formalną, ustrukturyzowaną zawartość, udało nam się stworzyć powtarzalne procesy, które zapewniają wsparcie dla spójności i jakości w całej organizacji. Trainual stał się dla nas narzędziem codziennego użytku.

📮 ClickUp Insight: Chociaż 78% naszych użytkowników tworzy szczegółowe plany podczas ustawiania celów, prawie połowa przyznaje, że nie prowadzi śledzenia za pomocą dedykowanych narzędzi. 👀 ClickUp wypełnia tę lukę, przekształcając Twoje cele w praktyczne zadania, które możesz faktycznie realizować krok po kroku. Dzięki pulpitom nawigacyjnym bez kodowania uzyskasz przejrzysty widok swoich postępów, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze. Bo jeśli chodzi o rozwój, „nadzieja na najlepsze” po prostu nie wystarczy. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp twierdzą, że wykonują nawet o 10% więcej pracy bez wypalenia zawodowego.

5. Docebo (najlepsze rozwiązanie dla Enterprise, personalizacja nauki oparta na AI)

za pośrednictwem Docebo

Kiedy zespoły HR i L&D próbują skalować szkolenia w różnych działach lub zespołach globalnych, często napotykają na rozproszoną zawartość i ograniczony wgląd w wpływ programu. Tradycyjne platformy LMS nie są przystosowane do spersonalizowanego, skalowalnego uczenia się powiązanego z rzeczywistymi wynikami biznesowymi.

Docebo rozwiązuje ten problem dzięki modułowej platformie opartej na AI, która dostosowuje się do ścieżki rozwoju każdego pracownika.

Od wdrażania nowych pracowników i zapewniania zgodności z przepisami po wsparcie sprzedaży i rozwój talentów — to oprogramowanie do zarządzania talentami wykorzystuje automatyzację i analitykę, aby zapewnić angażujące, mierzalne szkolenia na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Docebo

Twórz ścieżki edukacyjne oparte na AI, dostosowane do ról pracowników, braków w umiejętnościach i celów zawodowych związanych z pracą.

Dostarczaj skalowaną zawartość, korzystając z platformy handlowej Docebo, wewnętrznych bibliotek i zasobów tworzonych przez użytkowników.

Wprowadź elementy grywalizacji, takie jak odznaki, tabele wyników i nagrody, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Śledź efektywność nauki dzięki zaawansowanemu raportowaniu, pulpitom nawigacyjnym i mapowaniu wyników biznesowych.

Oferuj wielojęzyczne wsparcie i SSO, aby zapewnić dostępność i bezpieczeństwo w zespołach globalnych.

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Salesforce, Microsoft Teams i platformami HRIS, aby zapewnić spójne doświadczenie edukacyjne.

Ograniczenia Docebo

Ceny nie są przejrzyste i mogą być wysokie dla mniejszych zespołów.

Zoptymalizowane bardziej pod kątem wewnętrznych szkoleń w Enterprise niż zewnętrznych dostawców szkoleń.

Niektóre funkcje raportowania i ustawień administracyjnych wymagają dłuższego okresu nauki.

Ceny Docebo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Docebo

G2 : 4,3/5,0 (ponad 730 recenzji)

Capterra: 4,4/5,0 (ponad 230 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Docebo

W tej recenzji G2 funkcja:

Platforma zapewnia elastyczność w dostarczaniu doświadczeń edukacyjnych, działa dość dobrze, bez częstych błędów i awarii – stabilność jest dla nas w organizacji naprawdę ważna.

Platforma zapewnia elastyczność w dostarczaniu doświadczeń edukacyjnych, działa dość dobrze, bez częstych błędów i awarii – stabilność jest dla nas w organizacji naprawdę ważna.

🧠 Czy wiesz, że: 51% organizacji przeprowadziło restrukturyzację swoich zespołów w 2023 roku. Jeśli planujesz restrukturyzację swojego zespołu, blog „Jak stworzyć wysokowydajny zespół w 8 sprawdzonych krokach” jest przewodnikiem, który pomoże Ci zbudować silniejsze, bardziej współpracujące zespoły, które faktycznie osiągną swoje cele.

6. Culture Amp (najlepsze rozwiązanie do połączenia opinii pracowników z konkretnymi działaniami)

za pośrednictwem Culture Amp

Wiele firm przeprowadza ankiety dotyczące zaangażowania pracowników, ale wiele z nich ma trudności z efektywnym zamknięciem pętli informacji zwrotnej. Bez jasnej własności, planów działań następczych lub widoczności w czasie rzeczywistym wyniki ankiet często giną w gąszczu danych na pulpitach nawigacyjnych. Podważa to zaufanie pracowników i sprawia, że informacje zwrotne stają się jedynie formalnością, a nie motorem zmian.

Culture Amp wypełnia tę lukę. Pomaga zespołom HR gromadzić wysokiej jakości informacje zwrotne i wykorzystywać je dzięki wbudowanym narzędziom do rozwoju, zarządzania wydajnością i wyznaczania celów.

Wynik: platforma, która przekształca nastroje pracowników w wymierny postęp.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Rozpocznij oparte na badaniach naukowych ankiety dotyczące zaangażowania, wdrażania nowych pracowników i DEI (różnorodności, równości i integracji) dzięki konfigurowalnym szablonom.

Umożliwiaj spotkania 1:1 prowadzone przez menedżerów, dostosowywanie celów i ciągłe przekazywanie informacji zwrotnych za pomocą modułów wydajności.

Śledź cele rozwojowe dzięki ustrukturyzowanej informacji zwrotnej 360° i zindywidualizowanym planom działania.

Uzyskaj dostęp do wyselekcjonowanej zawartości edukacyjnej za pośrednictwem biblioteki mikrolearningowej Skills Coach firmy Culture Amp.

Porównaj wyniki zaangażowania w różnych branżach i grupach demograficznych, aby zidentyfikować mocne strony i zagrożenia.

Ograniczenia Culture Amp

Możliwości niestandardowego raportowania są ograniczone w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami BI.

Wdrożenie może być czasochłonne w przypadku dużych Enterprise.

Brak wbudowanego systemu LMS do zaawansowanego dostarczania treści edukacyjnych (wymaga integracji)

Ceny Culture Amp

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Culture Amp

G2 : 4,5/5,0 (ponad 1510 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 150 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Culture Amp

W recenzji Capterra udostępniono:

Wierzę w cel Culture Amp, jakim jest połączenie funkcji związanych z zaangażowaniem pracowników, wyznaczaniem celów, zarządzaniem wydajnością i poprawą kultury organizacyjnej w jedną kompleksową strefę rozwoju.

Wierzę w cel Culture Amp, jakim jest połączenie funkcji związanych z zaangażowaniem pracowników, wyznaczaniem celów, zarządzaniem wydajnością i poprawą kultury organizacyjnej w jedną kompleksową strefę rozwoju.

👀 Ciekawostka: Pracownicy najlepiej uczą się w środy. Według danych platformy Udemy, w środku tygodnia odnotowuje się najwyższy wskaźnik ukończenia kursów, prawdopodobnie dlatego, że jest to „mentalny punkt idealny” pomiędzy planowaniem a wypaleniem zawodowym.

7. Zavvy by Deel (najlepsze rozwiązanie do rozwoju zespołu i zarządzania wydajnością oparte na AI)

za pośrednictwem Zavvy

Większość platform HR zakłada, że to menedżerowie będą napędzać rozwój. Zavvy by Deel wie, że często tak nie jest.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zaległe oceny wyników, niejasne ścieżki kariery czy pomijane spotkania indywidualne, największą przeszkodą w rozwoju pracowników jest brak zaangażowania w realizację zadań.

Zavvy by Deel rozwiązuje ten problem dzięki wbudowanej AI, która wykonuje najtrudniejsze zadania: opracowuje ścieżki kariery, przeprowadza automatyzację cykli ocen, zachęca do przekazywania informacji zwrotnych i generuje ankiety bez konieczności ciągłego monitorowania przez dział HR.

Eliminując problem pustej strony i łącząc się bezpośrednio z Slackiem, Zavvy pomaga zespołom wdrożyć rozwój. Otrzymujesz dane w czasie rzeczywistym, informacje na temat zaangażowania oraz ustrukturyzowane programy szkoleniowe, które faktycznie działają — ponieważ system je uruchamia.

Notatka: Od tego czasu produkt został przemianowany na platformę HR firmy Deel, Engage.

Najlepsze funkcje Zavvy by Deel

Zautomatyzuj oceny wydajności, informacje zwrotne 360° i uznanie w czasie rzeczywistym.

Twórz generowane przez AI ścieżki kariery, moduły szkoleniowe i kampanie ankietowe.

Śledź mobilność wewnętrzną i definiuj ramy rozwoju oparte na umiejętnościach.

Wprowadź spersonalizowane ścieżki edukacyjne z nauką między rówieśnikami i śledzeniem zgodności.

Skorzystaj z wtyczek HR Slack do zarządzania urlopami, pochwałami, schematami organizacyjnymi, poleceniami i ankietami.

Limits of Zavvy by Deel

Funkcje AI mogą wymagać nadzoru w celu zapewnienia trafności zawartości.

Ceny szybko rosną w przypadku zespołów o złożonych potrzebach obejmujących wiele modułów.

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne w ramach dodatków, takich jak Deel Compensation lub Workforce Planning.

Ceny Zavvy by Deel

Deel Engage: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zavvy by Deel

G2 : 4,8/5 (ponad 12 340 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 3890 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Zavvy by Deel

W recenzji G2 udostępniono:

Deel ułatwia uzyskanie informacji i wsparcia potrzebnego do rozwiązywania problemów, a opinie użytkowników są dostępne w czasie rzeczywistym dla każdego przypadku użycia.

Deel ułatwia uzyskanie informacji i wsparcia potrzebnego do rozwiązywania problemów, a opinie użytkowników są dostępne w czasie rzeczywistym dla każdego przypadku użycia.

8. TalentLMS (najlepsze rozwiązanie do szybkiego wdrażania skalowalnych szkoleń przy minimalnych ustawieniach)

za pośrednictwem TalentLMS

Wiele platform LMS jest potężnych, ale nie tak praktycznych. Wymagają one tygodni konfiguracji, specjalistycznego wsparcia IT i stromych krzywych uczenia się zarówno dla administratorów, jak i uczniów. Dla szybko działających zespołów HR i L&D ta złożoność powoduje opóźnienia, które hamują wdrażanie nowych pracowników, szkolenia z zakresu zgodności i rozwój umiejętności.

TalentLMS rozwiązuje takie wyzwania dzięki platformie, która jest intuicyjna od pierwszego dnia. Możesz tworzyć, przypisywać i uruchamiać angażujące kursy w ciągu kilku minut, bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji, dostępowi mobilnemu i zaawansowanej automatyzacji, oprogramowanie to zostało stworzone z myślą o wspieraniu zarówno małych zespołów, jak i dużych przedsiębiorstw na dużą skalę.

Najlepsze funkcje TalentLMS

Szybko twórz i uruchamiaj kursy dzięki zawartości typu „przeciągnij i upuść”, testom generowanym przez AI i funkcjom automatycznego tłumaczenia.

Przydzielaj szkolenia automatycznie na podstawie ról użytkowników, aktywności lub braków w umiejętnościach, korzystając z wbudowanych funkcji automatyzacji.

Umożliwiaj szkolenia w podróży dzięki responsywnej aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android.

Monitoruj wyniki uczniów za pomocą niestandardowych raportów, filtrów i pulpitów nawigacyjnych postępów.

Rozwijaj się globalnie dzięki wsparciu dla ponad 40 języków, subdomen (branch) z własną marką i integracjom SSO.

Ograniczenia TalentLMS

Free Plan

Plany niższych poziomów ograniczają możliwości niestandardowego dostosowywania i opcje brandingu.

Czat na żywo i wsparcie telefoniczne są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

Ceny TalentLMS

Core : 149 USD/miesiąc

Rozwój : 299 USD/miesiąc

Pro : 579 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TalentLMS

G2 : 4,6/5,0 (ponad 790 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 580 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat TalentLMS

Recenzja Capterra zawierała:

Mogę rozpocząć kursy od podstaw, dostosowywać zawartość za pomocą wielu narzędzi multimedialnych, prowadzić śledzenie postępów moich uczniów, organizować testy i ustalać zasady lub uprawnienia. Jest naprawdę łatwy w użyciu, mimo że nie znam się na tym.

Mogę rozpocząć kursy od podstaw, dostosowywać zawartość za pomocą wielu narzędzi multimedialnych, prowadzić śledzenie postępów moich uczniów, organizować testy i ustalać zasady lub uprawnienia. Jest naprawdę łatwy w użyciu, mimo że nie znam się na tym.

9. Mesh AI (najlepsze rozwiązanie do planów rozwoju opartych na AI i ciągłego zwiększania wydajności)

za pośrednictwem Mesh AI

Plany rozwoju często są zapisywane w arkuszach kalkulacyjnych lub systemach HR, do których menedżerowie rzadko wracają.

W wyniku cele rozwoju pracowników pozostają niejasne, rozmowy dotyczące wydajności stają się niespójne, a rozwój kariery wydaje się oderwany od codziennej pracy.

Mesh AI rozwiązuje ten problem, włączając AI do procesu rozwoju pracowników. Umożliwia menedżerom wspólne tworzenie spersonalizowanych planów rozwoju, ciągłe śledzenie postępów i powiązanie codziennych informacji zwrotnych z długoterminowymi celami zawodowymi.

Dzięki przypomnieniom, sprawdzaniu postępów i sugestiom generowanym przez AI, Mesh pomaga zespołom HR skalować rozwój pracowników bez zwiększania nakładów administracyjnych.

Najlepsze funkcje Mesh AI

Współtwórz spersonalizowane plany rozwoju dostosowane do obecnych i przyszłych rol.

Wykorzystaj AI, aby sugerować cele edukacyjne, projekty i oczekiwania związane z rolą w oparciu o aspiracje zawodowe pracowników.

Włącz rozmowy dotyczące rozwoju do bieżących ocen wydajności, spotkań indywidualnych i informacji zwrotnych od współpracowników.

Generuj inteligentne podpowiedzi dla menedżerów, aby zapewnić, że plany rozwoju pozostają aktywne i aktualne.

Zyskaj widoczność w rozwoju pracowników dzięki pulpitom nawigacyjnym podzielonym według zespołów, menedżerów lub funkcji.

Limity AI Mesh

Wciąż dojrzewa pod względem integracji z szerszymi ekosystemami HRIS.

Może wymagać wstępnego szkolenia dla menedżerów, którzy nie są zaznajomieni z ciągłymi cyklami pracy wydajnościowej.

Opcje dostosowywania ścieżek kariery ewoluują.

Ceny Mesh AI

Podstawy : 4 USD miesięcznie za użytkownika

Rozwój : 8 USD miesięcznie na użytkownika

Excellence: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Mesh AI

G2: 4,4/5,0 (ponad 350 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Mesh AI

W recenzji G2 podkreślono:

Oferuje opcję samodzielnej oceny, pomagając nam analizować samych siebie i umożliwiając nam nominowanie osób, od których chcemy uzyskać recenzje. Dzięki temu proces oceny jest wygodny i można rzetelnie oceniać swoich współpracowników.

Oferuje opcję samodzielnej oceny, pomagając nam analizować samych siebie i umożliwiając nam nominowanie osób, od których chcemy uzyskać recenzje. Dzięki temu proces oceny jest wygodny i można rzetelnie oceniać swoich współpracowników.

10. iSpring Learn (najlepsze rozwiązanie do szybkiego wdrażania kursów i szkoleń pracowników dostosowanych do urządzeń mobilnych)

za pośrednictwem iSpringLearn

Wiele zespołów HR ma trudności z szybkim uruchomieniem programów rozwoju pracowników ze względu na ograniczoną zawartość, powolne cykle wdrażania lub brak zasobów do projektowania instruktażowego.

Prowadzi to do opóźnień w procesie wdrażania nowych pracowników, niespójnych doświadczeń szkoleniowych i słabego śledzenia celów rozwoju pracowników.

iSpring Learn rozwiązuje ten problem dzięki systemowi zarządzania nauczaniem typu plug-and-play, który płynnie współpracuje z wbudowanym narzędziem autorskim iSpring Suite.

Zespoły HR i L&D mogą konwertować prezentacje PowerPoint na kursy zgodne ze standardem SCORM, tworzyć interaktywne quizy i wdrażać zawartość szkoleniową w ciągu kilku godzin.

Najlepsze funkcje iSpring Learn

Szybko uruchamiaj programy szkoleniowe dzięki konwersji PowerPoint do SCORM i wbudowanym szablonom.

Twórz niestandardowe plany rozwoju z listami kontrolnymi umiejętności i praktycznym śledzeniem mentoringu.

Wsparcie dostępu offline poprzez natywne aplikacje mobilne z synchronizacją postępów w czasie rzeczywistym.

Korzystaj z całodobowego wsparcia technicznego, aby zapewnić nieprzerwane szkolenia pracowników.

Przeprowadzaj szkolenia z zakresu zgodności, wdrażania nowych pracowników i zawartości dotyczącej umiejętności miękkich, korzystając z gotowych szablonów i symulacji ról.

Ograniczenia iSpring Learn

Funkcje autorskie wymagają narzędzia iSpring Suite na komputery stacjonarne.

Ograniczone możliwości integracji w porównaniu z platformami klasy Enterprise.

Projekt interfejsu użytkownika jest funkcjonalny, ale może wydawać się przestarzały dla współczesnych użytkowników.

iSpring Learn ceny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje iSpring Learn

G2 : 4,6/5,0 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 180 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat iSpring Learn

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Dobry interfejs, wiele możliwości tworzenia wysokiej jakości kursów, wygodne śledzenie postępów pracowników, świetna opcja zakupu pakietu i tworzenia niesamowitych materiałów.

Dobry interfejs, wiele możliwości tworzenia wysokiej jakości kursów, wygodne śledzenie postępów pracowników, świetna opcja zakupu pakietu i tworzenia niesamowitych materiałów.

👀 Ciekawostka: Twój mózg zmienia się już po 6 godzinach szkolenia. Badania pokazują, że po zaledwie sześciu godzinach intensywnej nauki nowej umiejętności, skany mózgu ujawniają strukturalne zmiany neuronowe.

11. LearnUpon (najlepsze rozwiązanie do szkolenia wielu odbiorców za pomocą jednej, zautomatyzowanej platformy)

za pośrednictwem LearnUpOn

Wiele rozwijających się firm stoi przed ukrytym wyzwaniem: ich cele w zakresie rozwoju pracowników są często niweczone przez konieczność zarządzania oddzielnymi systemami szkolenia wewnętrznego, wsparcia partnerów i edukacji klientów.

Ta fragmentaryczna struktura ustawień nadwyręża zasoby zespołów HR.

LearnUpon rozwiązuje ten problem, centralizując wszystkie potrzeby szkoleniowe w ramach jednej intuicyjnej platformy. Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowych pracowników, szkolisz partnerów, czy tworzysz akademię dla klientów, LearnUpon pozwala zarządzać wszystkim w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje LearnUpon

Szkol pracowników, klientów i partnerów za pomocą jednej platformy z oddzielnymi portalami edukacyjnymi.

Zautomatyzuj przydzielanie kursów na podstawie danych dotyczących działu, kierownika lub lokalizacji pracownika.

Dostosuj ścieżki edukacyjne i kariery dzięki szablonom map kariery , które przyspieszają tworzenie zawartości.

Śledź postępy uczniów, ich zaangażowanie i oceny wyników dzięki ujednoliconym analizom.

Zintegruj z narzędziami HRIS, aby zsynchronizować dane użytkowników i zmniejszyć obciążenie pracą administracyjną.

Limit LearnUpon

Brak wbudowanej biblioteki kursów; zawartość należy tworzyć lub kupować osobno.

Ceny premium mogą nie być odpowiednie dla mniejszych firm z limitem budżetowym.

Najbardziej skuteczne dla firm zatrudniających ponad 400 pracowników.

Ceny LearnUpon

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LearnUpon

G2 : 4,6/5,0 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5,0 (ponad 130 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat LearnUpon

W recenzji Capterra pojawiła się notatka:

LearnUpon zapewnił nam platformę do wdrażania nowych pracowników, ciągłego rozwoju i edukacji w zakresie zgodności z przepisami dla naszych pracowników, klientów i partnerów. Skróciliśmy czas wdrażania nowych pracowników z miesięcy do tygodni.

LearnUpon zapewnił nam platformę do wdrażania nowych pracowników, ciągłego rozwoju i edukacji w zakresie zgodności z przepisami dla naszych pracowników, klientów i partnerów. Skróciliśmy czas wdrażania nowych pracowników z miesięcy do tygodni.

12. Rise 360 firmy Articulate (najlepsze rozwiązanie do szybkiego tworzenia responsywnych kursów bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu projektowania)

za pośrednictwem Rise 360

Większość zespołów ds. kształcenia i rozwoju ma trudności z tworzeniem angażujących szkoleń dostosowanych do urządzeń mobilnych bez pomocy wyspecjalizowanych projektantów. Tradycyjne narzędzia autorskie mogą być zbyt skomplikowane, a outsourcing spowalnia realizację projektów.

W wyniku często otrzymujemy przestarzałe, niespójne szkolenia, które nie spełniają współczesnych potrzeb edukacyjnych.

Rise 360 firmy Articulate rozwiązuje ten problem, oferując prosty, internetowy kreator z wbudowanym responsywnym projektem. Jego interfejs oparty na blokach ułatwia tworzenie interaktywnej, bogatej w multimedia zawartości bez konieczności posiadania umiejętności technicznych.

Ponadto dzięki funkcjom AI umożliwiającym tworzenie lekcji, generowanie quizów i tworzenie obrazów zespoły mogą szybciej i bardziej spójnie tworzyć dopracowaną zawartość szkoleniową.

Najlepsze funkcje Rise 360 firmy Articulate

Twórz responsywne kursy, korzystając z modułowych bloków tekstu, multimediów i interaktywności.

Skorzystaj z asystenta AI, aby tworzyć zawartość, generować obrazy i tworzyć testy wiedzy na podstawie plików źródłowych.

Wybierz spośród ponad 1000 szablonów do wyznaczania celów w zakresie wdrażania nowych pracowników, zgodności z przepisami i szkolenia z umiejętności miękkich.

Niestandardowe motywy i style kursów dostosuj do swojej marki.

Współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym i zbieraj opinie interesariuszy w kontekście.

Upewnij się, że każdy kurs działa płynnie na komputerach stacjonarnych, tabletach i urządzeniach mobilnych.

Limits of Rise 360 from Articulate

Mniejsza elastyczność w zakresie zaawansowanej interaktywności w porównaniu z Storyline.

Ograniczona kontrola nad układem wizualnym poza dostępnymi blokami

Wymaga pełnej subskrypcji Articulate 360.

Ceny Rise 360 firmy Articulate

Articulate 360 Standard : 1499 USD/rok na użytkownika

Articulate 360 AI: 1749 USD/rok na użytkownika

Rise 360 firmy Articulate – oceny i recenzje

G2 : 4,7/5,0 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 690 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Rise 360 firmy Articulate

W tej recenzji G2 funkcja:

Najbardziej podoba mi się jego wszechstronność i łatwość obsługi. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym projektantem szkoleń, nauka obsługi Articulate 360 jest intuicyjna i prosta.

Najbardziej podoba mi się jego wszechstronność i łatwość obsługi. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym projektantem szkoleń, nauka obsługi Articulate 360 jest intuicyjna i prosta.

13. Coursera for Business (najlepsze rozwiązanie do podnoszenia kwalifikacji w przedsiębiorstwach dzięki elitarnej zawartości akademickiej)

za pośrednictwem Coursera for Business

Wiele korporacyjnych programów szkoleniowych ma trudności z nadążaniem za zmieniającymi się standardami branżowymi. Pracownicy często tracą zainteresowanie, gdy zawartość szkoleniowa wydaje się ogólnikowa, nieaktualna lub oderwana od rzeczywistych umiejętności.

Ta rozbieżność między szkoleniami a ich przydatnością ogranicza ich wpływ, zwłaszcza na dużą skalę.

Coursera for Business rozwiązuje ten problem, oferując dostęp do ponad 9200 kursów z najlepszych uniwersytetów i firm, takich jak Google, Stanford i IBM.

Stworzone z myślą o zespołach każdej wielkości, umożliwia firmom dostarczanie wyselekcjonowanych ścieżek edukacyjnych, projektów z przewodnikiem i certyfikatów zawodowych.

Najlepsze funkcje Coursera for Business

Oferuj dostęp do ponad 9200 kursów, ponad 1500 projektów i ponad 150 certyfikatów od wiodących instytucji.

Twórz niestandardowe ścieżki edukacyjne za pomocą narzędzi AI i akademii dostosowanych do konkretnych stanowisk.

Zintegruj z głównymi platformami LMS, SSO i narzędziami HRIS, aby zapewnić płynne wdrożenie.

Skorzystaj z coachingu opartego na AI i oceny umiejętności, aby spersonalizować naukę.

Śledź postępy dzięki pulpitom nawigacyjnym, które łączą nabyte umiejętności z wynikami biznesowymi.

Zlokalizuj naukę dzięki wielojęzycznej zawartości i dostępowi mobilnemu.

Limits of Coursera for Business

Ograniczone możliwości edycji lub dostosowywania zawartości kursów innych firm

Wyższa cena w porównaniu z wewnętrznymi rozwiązaniami LMS

Pulpit administracyjny może wymagać wdrożenia dla nowych użytkowników.

Ceny Coursera dla firm

Teams : 399 USD/rok na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Coursera for Business

G2 : 4,5/5,0 (ponad 460 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 18 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Coursera for Business

W recenzji G2 udostępniono:

Najbardziej podoba mi się możliwość szybkiego tworzenia, brandowania i wdrażania wysokiej jakości ścieżek szkoleniowych za pomocą CourseBuilder. Katalog Coursera oferuje globalną wiedzę specjalistyczną na temat nowych tematów, takich jak AI, wraz z uznanymi mikro-kwalifikacjami, które zwiększają motywację uczniów i ich szanse na zatrudnienie.

Najbardziej podoba mi się możliwość szybkiego tworzenia, brandowania i wdrażania wysokiej jakości ścieżek szkoleniowych za pomocą CourseBuilder. Katalog Coursera oferuje globalną wiedzę specjalistyczną na temat nowych tematów, takich jak AI, wraz z uznanymi mikro-kwalifikacjami, które zwiększają motywację uczniów i ich szanse na zatrudnienie.

Oto trzy dodatkowe narzędzia do rozwoju pracowników, które są zgodne z możliwościami omówionych już platform.

Bridge : łączy narzędzia do zarządzania nauczaniem, rozwoju kariery i oceny wydajności w jednej platformie.

Leapsome : pomaga zespołom HR zarządzać celami OKR, ocenami wydajności, ankietami dotyczącymi zaangażowania pracowników i modułami szkoleniowymi w jednym miejscu.

eloomi : Oferuje elastyczne ścieżki nauki, narzędzia do przekazywania informacji zwrotnych i sprawdzanie postępów. Jest przyjazne dla użytkownika i skalowalne, z silnym naciskiem na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia z zakresu zgodności z przepisami.

Przykłady planów rozwoju pracowników, które możesz skopiować i dostosować do swoich potrzeb niestandardowych 1) Plan 30/60/90 dni dla nowych pracowników Cel: Osiągnięcie samodzielności w wykonywaniu zadań do 90. dnia.

Umiejętności: podstawy roli, biegłość w posługiwaniu się narzędziami, podstawy dotyczące interesariuszy

Działania: Lista kontrolna na pierwszy tydzień wdrożenia → obserwacja 3 rozmów → dostarczenie 1 małego zadania w tygodniu do 30. dnia

Wskaźnik powodzenia: 3 dostarczone produkty + ocena menedżera ≥ „Spełnia wymagania” do 90. dnia 2) Plan gotowości do promocji (IC → Senior IC) Cel: Wykazać zakres + własność na kolejnym poziomie

Umiejętności: kierowanie projektami, ustalanie priorytetów, wywieranie wpływu na różne zespoły

Działania: Kierowanie jednym projektem międzyfunkcyjnym, odpowiedzialność za kwartalne wskaźniki, mentoring jednego członka zespołu.

Powodzenie: Projekt dostarczony na czas + wymierny wpływ na wskaźniki + opinie współpracowników potwierdzające zdolności przywódcze 3) Plan zmiany roli (wsparcie → sukces klienta) Cel: Przejście od reaktywnego wsparcia do proaktywnej własności kont

Umiejętności: planowanie kont, ryzyko odnowienia, komunikacja z interesariuszami

Działania: Zakończone certyfikacje produktu, współzarządzaj 5 kontami, przeprowadź 2 kwartalne przeglądy biznesowe z kierownikiem.

Wskaźnik powodzenia: utrzymanie wskaźnika CSAT + wcześniejsze sygnalizowanie ryzyka przedłużenia umowy + zatwierdzenie jakości QBR przez kierownika

Rozwój nigdy się nie kończy dzięki ClickUp

Firmy, które inwestują w naukę, osiągają lepsze wyniki niż inne w zakresie wydajności, utrzymania pracowników i zaangażowania. Ale jest jeden haczyk: tworzenie spersonalizowanych ścieżek rozwoju na dużą skalę jest trudne.

Cele giną w dokumentach, szkolenia są rozproszone, a informacje zwrotne giną w arkuszach kalkulacyjnych.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych.

ClickUp łączy cele rozwojowe z codzienną pracą, od ustalania OKR i tworzenia bibliotek szkoleniowych po śledzenie postępów w panelach kontrolnych i automatyzację ocen wydajności. Wszystko w jednym miejscu. Bez konieczności przełączania się między narzędziami. Bez zmiany kontekstu. Po prostu inteligentniejszy rozwój.

Chcesz zapewnić swojemu zespołowi strukturę i wsparcie, których potrzebuje, aby osiągnąć sukces? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!