Jak udostępniać cele kwartalne swojemu przełożonemu

Udostępnianie celów kwartalnych przełożonemu to nie tylko zaznaczenie pola.

W ten sposób zachowasz spójność, uzyskasz potrzebne wsparcie i zbudujesz historię osiągnięć, która znacznie ułatwi ocenę wyników.

W tym blogu pokażemy Ci, jak przygotować swoje cele, przedstawić je z pewnością siebie i utrzymać tempo przez cały kwartał.

Dlaczego udostępnianie celów kwartalnych przełożonemu jest ważne

Udostępnianie celów kwartalnych przełożonemu to najpewniejszy sposób na uzyskanie wsparcia niezbędnego do osiągnięcia sukcesu.

Kiedy aktywnie komunikujesz swoje ambicje, budujesz zaufanie i zajmujesz pozycję osoby, która naprawdę dba o swój rozwój zawodowy. Ta prosta forma komunikacji pokazuje, że rozumiesz, jak Twoje indywidualne działania tworzą połączenie z całością.

Udostępnianie swoich celów z góry pozwala na stworzenie wspólnego zrozumienia od pierwszego dnia.

Dokumentacja tej rozmowy znacznie ułatwi przyszłe oceny wyników. Zamiast próbować zapamiętać wszystko, co osiągnąłeś, będziesz mieć jasny, udokumentowany zapis swoich osiągnięć i postępów w ciągu całego roku.

W przeciwieństwie do np. śródrocznej oceny wyników, przeglądy kwartalne pozwalają na bieżąco śledzić postępy w określonych przedziałach czasowych, przy stosunkowo krótkoterminowych celach. Tworzy to solidną podstawę do rozmów na temat rozwoju kariery i przyszłych możliwości.

⭐ Polecany szablon Szablon ClickUp do ustalania celów indywidualnych zapewnia jasny, uporządkowany sposób przekształcenia osobistych celów w plan, który można śledzić i z pewnością siebie udostępnić przełożonemu. Możesz skorzystać z modelu SMART i pól niestandardowych, aby dokładnie określić, do czego dążysz, podzielić cele na wykonalne kroki i zaplanować wymagany wysiłek. BrainGPT pomaga dopracować język, aby Twoje cele były jasne i profesjonalne, a widoki szablonu ułatwiają pokazanie, w jaki sposób każdy cel łączy się z Twoim rozwojem lub wpływem zespołu. Kiedy nadejdzie czas na sprawdzenie postępów, możesz udostępnić je, aktualizacje i kamienie milowe bezpośrednio z ClickUp, tworząc przejrzysty, ciągły dialog z przełożonym, który pozwala Wam obojgu pozostać w zgodzie przez cały kwartał. Pobierz bezpłatny szablon Zapisz i udostępnij swoje cele kwartalne, korzystając z szablonu ustalania celów indywidualnych ClickUp.

⚡️ Archiwum szablonów: 13 bezpłatnych szablonów planowania rocznego

Jak przygotować cele kwartalne przed rozmową

Produktywna rozmowa na temat celów zaczyna się na długo przed wejściem do sali na spotkanie.

Przemyślane przygotowanie pokazuje przełożonemu, że szanujesz jego czas i jesteś committed do swojej pracy. Przyjrzyjmy się podstawowym zasadom.

Dostosuj swoje cele do celów zespołu i firmy.

Aby cele kwartalne miały rzeczywiste znaczenie, muszą być połączone z tym, co pozostała część zespołu i firma starają się osiągnąć.

Zanim zaczniesz spisywać swoje cele, poświęć trochę czasu na zapoznanie się z OKR (celami i kluczowymi wynikami) swojej firmy, inicjatywami strategicznymi swojego działu lub innymi priorytetami wysokiego szczebla.

Gdy Twoje cele bezpośrednio zapewniają wsparcie dla tych większych celów, Twojemu przełożonemu znacznie łatwiej jest dostrzec ich wartość i poprzeć je.

Takie dostosowanie pokazuje, że nie skupiasz się wyłącznie na własnych zadaniach, ale także na osiąganiu znaczących wyników biznesowych. Pomocne może być tutaj ustalenie celów zgodnie z metodą SMART.

📖 Więcej informacji: 10 szablonów SMART Goal do definiowania celów

Nadaj priorytet celom, które mają największy wpływ.

Kuszące jest stworzenie długiej listy wszystkiego, co chcesz osiągnąć, ale skuteczniejsze jest skupienie się na jakości niż ilości. Postaraj się przedstawić od trzech do pięciu najważniejszych celów na dany kwartał.

Aby ustalić, które cele mają największy wpływ, zadaj sobie kilka kluczowych pytań:

❗️Wpływ na działalność: Czy ten cel bezpośrednio przyczynia się do powodzenia zespołu lub firmy? Zastanów się, czy pomoże on generować przychody, poprawić wydajność lub zwiększyć zadowolenie klientów.

❗️Wykonalność: Czy realistycznie możesz osiągnąć ten cel w ciągu jednego kwartału, biorąc pod uwagę inne obowiązki? Lepiej jest osiągnąć kilka znaczących celów niż nie osiągnąć wielu.

❗️Potencjał rozwoju: Czy ten cel rozwija Twoje umiejętności w sposób, który pomoże Ci awansować w karierze? Szukaj okazji, które zmuszają Cię do wyjścia poza strefę komfortu.

❗️Widoczność: Czy osiągnięcie tego celu zostanie zauważone i docenione przez kluczowych interesariuszy, w tym przełożonego i innych liderów? Praca o wysokiej widoczności może otworzyć drzwi do nowych możliwości.

📮ClickUp Insight: Uważasz, że Twoja lista rzeczy do zrobienia działa? Zastanów się jeszcze raz. Nasze badanie pokazuje, że 76% profesjonalistów stosuje własny system ustalania priorytetów w zarządzaniu zadaniami. Jednak ostatnie badania potwierdzają, że 65% pracowników skupia się raczej na łatwych do osiągnięcia celach niż na zadaniach o wysokiej wartości, nie ustalając skutecznych priorytetów. Priorytety zadań ClickUp zmieniają sposób wizualizacji i realizacji złożonych projektów, ułatwiając wyróżnienie kluczowych zadań. Dzięki opartym na AI cyklom pracy ClickUp i niestandardowym znacznikom priorytetów zawsze będziesz wiedzieć, czym należy się zająć w pierwszej kolejności.

Opisz swoje cele za pomocą jasnych wskaźników.

Niejasne cele są trudne do śledzenia, a jeszcze trudniejsze do świętowania.

Aby uniknąć nieporozumień, upewnij się, że każdy przedstawiony cel jest konkretny i mierzalny. Oznacza to zdefiniowanie, jak wygląda „zrobione” zadanie, poprzez jasne określenie kluczowych wyników lub wskaźników powodzenia, tak aby zarówno Ty, jak i Twój przełożony mogli obiektywnie śledzić postępy.

Oto jak przekształcić niejasny cel w dobrze udokumentowany:

Popraw satysfakcję klientów Zwiększ wyniki ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z 85% do 90% do końca kwartału. Naucz się nowych umiejętności Zakończ certyfikację Advanced Google Analytics i zastosuj zdobytą wiedzę w naszym raporcie marketingowym za III kwartał. Bądź bardziej wydajny Skróć średni czas rozwiązywania zgłoszeń w zakresie wsparcia o 15% poprzez automatyzację dwóch ręcznych procesów.

Przewodnik krok po kroku dotyczący udostępniania celów kwartalnych przełożonemu

Po zrobieniu przygotowań nadszedł czas na samą rozmowę.

Sposób przedstawienia celów jest równie ważny jak same cele. Oto prosta struktura, którą można wykorzystać podczas każdego spotkania dotyczącego udostępniania celów. ✨

Zaplanuj specjalne spotkanie poświęcone ustalaniu celów.

Nie próbuj wcisnąć tej ważnej rozmowy w ostatnie pięć minut regularnego spotkania indywidualnego. Umów się na osobne spotkanie poświęcone omówieniu celów kwartalnych. To pokaże przełożonemu, że traktujesz ten proces poważnie, i zapewni wam obojgu wystarczająco dużo czasu na przemyślaną dyskusję.

Dzięki kalendarzowi ClickUp możesz uporządkować wszystkie szczegóły spotkań i łatwo znaleźć termin dogodny dla obu stron. Ta funkcja pozwala wizualnie planować, harmonogramować i zarządzać czasem, a nawet dołączyć dokument z planem celów jako załącznik do zaproszenia na spotkanie, aby wszystko było ze sobą połączone.

Prześlij swoje udokumentowane cele przełożonemu (za pośrednictwem ClickUp Docs ) co najmniej dzień wcześniej, aby mógł się z nimi zapoznać. Dzięki temu będzie miał czas na przeanalizowanie Twoich pomysłów i przygotowanie się do spotkania z konstruktywnymi uwagami.

Przedstaw swoje cele wraz z kontekstem i uzasadnieniem.

Przedstawiając swoje cele, nie ograniczaj się do odczytania listy. Opisz każdy z nich w kontekście, aby pomóc przełożonemu zrozumieć Twoje rozumowanie. Bądź gotowy wyjaśnić, co chcesz osiągnąć w ramach każdego celu, dlaczego jest to ważne i jak zamierzasz mierzyć powodzenie.

Postępuj zgodnie z poniższą prostą strukturą, aby Twoja prezentacja była jasna i przekonująca:

Cel: Określ konkretny wynik, który chcesz osiągnąć.

Powód: Wyjaśnij, w jaki sposób ten cel zapewnia wsparcie dla szerszych celów zespołu lub firmy.

Jak to zrobić: krótko opisz swoje podejście i kluczowe kamienie milowe.

Miara: Opisz konkretne wskaźniki, które będziesz stosować do śledzenia powodzenia.

W rzeczywistości rozmowy dotyczące ustalania celów mogą wymagać wielu zbiegów okoliczności i dyskusji, zanim uda się ustalić konkretne cele. Podczas aktywnego udziału w dyskusji można stracić z oczu niektóre z tych notatek. Właśnie w takich sytuacjach wbudowana funkcja notatnika może okazać się niezwykle przydatna.

Dzięki funkcji ClickUp AI Notetaker rozmowy dotyczące ustalania celów są łatwe do uchwycenia i realizacji. Automatycznie rejestruje ona kluczowe punkty dyskusji, wyodrębnia decyzje i kolejne kroki, a następnie przekształca te informacje w zadania do wykonania, które można natychmiast przydzielić.

Zamiast próbować zapamiętać, co uzgodniłeś ze swoim przełożonym, wszystko jest zgrabnie podsumowane i gotowe do włączenia do Twoich celów — dzięki czemu Twoje plany są jasne, dokładne i pozwalają iść do przodu. Zobacz, jak wygląda ten cykl pracy w praktyce! 👇🏼

Poproś o opinię i dostosuj plan w razie potrzeby.

Pamiętaj, że udostępnianie celów to rozmowa, a nie monolog.

Opinia przełożonego jest niezwykle cenna, ponieważ często ma on szerszą perspektywę na priorytety zespołu i firmy. Bądź otwarty na jego opinie i gotowy do wprowadzenia zmian.

Zadawaj otwarte pytania, aby zachęcić do wspólnej dyskusji. Możesz zapytać: „Co sprawiłoby, że ten cel byłby jeszcze bardziej znaczący?” lub „Czy są jakieś inne priorytety, które powinienem wziąć pod uwagę?”. Pokazuje to, że jesteś graczem zespołowym, który ceni sobie współpracę. Twój przełożony może mieć wgląd w nadchodzące projekty lub zmiany strategiczne, które mogą mieć wpływ na Twoje cele.

Zachowaj wszystkie cenne opinie w jednym miejscu, zapisując je bezpośrednio w miejscu, w którym pracujesz, za pomocą funkcji ClickUp Comments. Upewnij się, że realizujesz wszystkie uzgodnione zmiany, przypisując komentarze jako elementy do wykonania w ClickUp.

Zapisuj pomysły bez użycia rąk dzięki wbudowanym Clipom głosowym i wideo w ClickUp i przypisuj je sobie lub swojemu przełożonemu, aby komentarze pozostały możliwe do śledzenia.

📮 ClickUp Insight: 69% pracowników twierdzi, że oceny pomagają im sprecyzować cele, ale 22% uważa, że oceny nie są w ogóle powiązane z żadnymi konkretnymi priorytetami! To wiele straconych okazji do skoncentrowanego rozwoju i dostosowania. Jak więc zapewnić, aby każda ocena była praktyczna? Dzięki zadaniom ClickUp! Powiązaj informacje zwrotne bezpośrednio z mierzalnymi celami, podziel je na kamienie milowe i połącz każdy z nich z zadaniami lub projektami, nad którymi pracujesz. Koniec z niejasnymi obietnicami — teraz masz jasny, praktyczny plan działania na kolejne kroki.

Przykłady celów kwartalnych, które warto udostępnić przełożonemu

Potrzebujesz inspiracji? Oto kilka przykładów dobrze skonstruowanych celów kwartalnych, które możesz dostosować do swojej roli.

Zwróć uwagę, że każdy z nich jest konkretny, mierzalny i dostosowany do potencjalnych potrzeb biznesowych.

Kategoria Przykładowy cel kwartalny Mierzalne wyniki Rozwój umiejętności Uzyskaj certyfikat z zakresu zarządzania projektami (np. PMP) i zastosuj te ramy podczas wprowadzania kolejnego produktu na rynek. Popraw terminowość dostaw o 10%. Ulepszanie procesów Zidentyfikuj i udokumentuj trzy największe przeszkody w procesie weryfikacji zawartości i wdroż usprawniony cykl pracy. Skróć cykle przeglądów z 5 do 3 dni. Realizacja projektu Kieruj pracami nad nowym portalem dla nowych klientów i uruchom go przed końcem kwartału. Osiągnij ≥8/10 satysfakcji użytkowników Współpraca międzyfunkcyjna Ustal cotygodniową synchronizację z działem sprzedaży, aby uzgodnić aktualizacje dotyczące marketingu produktów. Zwiększ wykorzystanie nowych materiałów promocyjnych o 20%. Wpływ na klientów Utwórz pięć nowych artykułów w Centrum pomocy, odpowiadających na najczęściej zadawane pytania. Zmniejsz liczbę zgłoszeń o wsparciu technicznym o wysokim priorytecie o 15%. Wydajność Przenieś wszystkie działania związane z śledzeniem projektów zespołu do jednego obszaru roboczego i szkol członków zespołu. Skróć czas przełączania się między zadaniami o 25%. Dane i raportowanie Stwórz miesięczny pulpit wyników dla kampanii marketingowych. Popraw dokładność i szybkość raportowania o 30%. Przywództwo Opiekuj się dwoma młodszymi członkami zespołu, korzystając ze strukturalnego planu rozwoju. Oferujcie sobie wsparcie w osiąganiu ważnych kamieni milowych związanych z rozwojem umiejętności. Innowacje Przeprowadź pilotażowy eksperyment z wykorzystaniem narzędzi AI w celu zautomatyzowania powtarzalnych zadań związanych z dokumentacją. Zmniejsz czas poświęcany na ręczne wypełnianie dokumentacji o 20%. Dostosowanie interesariuszy Zorganizuj kwartalne warsztaty planowania z udziałem działów produktu, projektowania i inżynierii. Przedstaw zharmonizowany plan działania z jasno określoną własnością za wszystkie kamienie milowe.

Co zrobić po udostępnieniu swoich celów

Spotkanie dotyczące ustalania celów to dopiero początek.

Aby Twoje cele nie zostały zapomniane, musisz utrzymać tempo, traktując komunikację i śledzenie postępów jako część samej pracy, a nie jako coś dodatkowego.

Dzięki regularnym aktualizacjom tworzysz wspólną wizję kierunku działania, eliminujesz niejasności i zapobiegasz dryfowaniu celów w kierunku mglistego obszaru „Myślałem, że uzgodniliśmy...”.

Zarządzanie kwartałem staje się łatwiejsze, ponieważ postępy są widoczne, oczekiwania pozostają spójne, a korekty kursu następują wcześnie, a nie w ostatnim tygodniu.

Oto, co należy zrobić po spotkaniu:

Zapisz, co zostało uzgodnione.

Wróć do dokumentu z celami i zaktualizuj go, uwzględniając dokładne sformułowania, zmiany i oczekiwania, które uzgodniliście. Zapisz cele, zmiany zakresu, zależności i wszelkie nowe miary powodzenia. Dzięki temu spotkanie stanie się jedynym, wiarygodnym źródłem informacji, a nie testem pamięci. Da to również przełożonemu pewność, że działacie zgodnie z tym samym planem działania.

Uwaga: Jeśli korzystasz z ClickUp, masz już to w postaci uporządkowanego dokumentu ClickUp Doc, zebranego przez ClickUp AI Notetaker.

Zapisuj notatki ze spotkań, podsumowania i elementy do wykonania za pomocą ClickUp AI Notetaker.

Ustal częstotliwość spotkań

Uzgodnij, jak często będą przekazywane informacje o postępach i w jakiej formie. Cotygodniowe aktualizacje sprawdzają się w przypadku szybko realizowanych projektów, natomiast w przypadku dłuższych inicjatyw wystarczające mogą być aktualizacje co dwa tygodnie lub asynchroniczne.

Określ również format: krótka notatka pisemna, aktualizacja pulpitu nawigacyjnego lub szybkie podsumowanie podczas rozmowy indywidualnej. Taki rytm zapewnia przewidywalną widoczność, co zmniejsza potrzebę doraźnych kontroli statusu.

Śledź postępy w widoczny sposób

Przechowuj swoje cele we wspólnej przestrzeni, gdzie zarówno Ty, jak i Twój przełożony możecie w czasie rzeczywistym przeglądać zmiany statusu, kamienie milowe, przeszkody i kontekst.

Widoczność eliminuje nieporozumienia: nie będziesz musiał ponownie wyjaśniać poprzednich decyzji, Twój przełożony nie będzie musiał szukać aktualnych informacji, a podczas omawiania postępów oboje będziecie mogli odwoływać się do tego samego źródła. W tym przypadku kontekstowa AI może mieć kluczowe znaczenie.

Na przykład możesz zapytać BrainGPT, co omówiono podczas ostatniego spotkania dotyczącego ustalania celów kwartalnych, a program natychmiast wyświetli informacje zawarte w transkrypcji, ułatwiając porównanie celów z rzeczywistymi wynikami.

Nigdy więcej nie zgubisz wątku rozmowy. BrainGPT zapewni Ci wsparcie w procesie śledzenia!

Jak ClickUp pomaga w śledzeniu i udostępnianiu celów kwartalnych

Wyeliminuj niekończący się cykl przełączania się między arkuszami kalkulacyjnymi, dokumentami i aplikacjami do czatu, łącząc wszystko w zintegrowanym obszarze roboczym AI ClickUp.

Jest to zunifikowana platforma, na której znajdują się projekty, dokumenty, rozmowy i analizy, oparta na kontekstowej AI, która rozumie Twoją pracę i pomaga ją rozwijać.

1. Zacznij od ustalenia celów w ClickUp Documents.

Zacznij od dokumentu. Jest to najłatwiejsze miejsce do zapisywania pomysłów, szkicowania tematów na dany kwartał i przelania myśli z głowy na papier, nie zobowiązując się jeszcze do niczego formalnego.

Na przykład możesz pomyśleć: „Powinienem poprawić proces wdrażania nowych pracowników... może lepiej skoordynować działania z działem sprzedaży?”. Dokumenty pozwalają przeanalizować te pomysły, zanim zaczniesz martwić się o liczby i terminy.

Być może masz już takie podsumowanie z AI Notetaker, jak pokazano powyżej.

2. Użyj ClickUp BrainGPT w ClickUp Documents, aby wszystko dopracować.

Po wstępnym opracowaniu planu skorzystaj z BrainGPT, aby dopracować sformułowania. Narzędzie to może zaproponować jaśniejsze sformułowania, przedstawić mierzalne cele oraz wyjaśnić wszelkie niejasności lub dwuznaczności.

To miejsce zastępcze „optymalizacja raportowania” nagle staje się „uruchomienie cotygodniowego cyklu pracy związanego z raportowaniem, który skraca czas ręcznego przygotowywania raportów o 30%”. Jest to znacznie bardziej przejrzyste i łatwiejsze do śledzenia.

Skorzystaj z pomocy AI, aby dopracować i dostosować cele.

3. Udostępnij dokument przełożonemu, abyście mogli wspólnie sfinalizować cele.

Teraz zaproś swojego przełożonego do dokumentu. Może on bezpośrednio komentować tekst, zaznaczać brakujące informacje i pomóc w potwierdzeniu, jak powinien wyglądać sukces. Cała wymiana informacji odbywa się w jednym miejscu.

Zamiast wysyłać e-maile z różnymi wersjami, Twój przełożony może po prostu dodać przypisany komentarz obok celu, mówiący: „Dodajmy tutaj kamień milowy”, a Ty natychmiast dostosujesz się do nowych wytycznych.

4. Zamień każdy sfinalizowany cel w zadanie i dodaj strukturę za pomocą pól niestandardowych.

Po sfinalizowaniu sformułowań przekształć każdy cel w zadanie ClickUp. Dodaj osoby przypisane, terminy, priorytety, podzadania i pola niestandardowe dla wskaźników i kamieni milowych, aby cel stał się możliwy do realizacji.

Twoje dopracowane oświadczenie stanie się prawdziwym planem: zadaniem z konkretnymi wskaźnikami do osiągnięcia, jasną oszą czasu do wykonania i dobrze zdefiniowanymi kolejnymi krokami.

Użyj pól niestandardowych, aby zapisać wszystkie kluczowe szczegóły i dodaj notatki poprzez komentarze w zadaniach.

5. Zachowaj załącznik do dokumentu, aby wszystkie połączenia pozostały zachowane.

Połącz oryginalny dokument z każdym zadaniem, aby nigdy nie stracić historii związanej z celem, decyzjami, komentarzami i uzasadnieniem. Wszystko to towarzyszy pracy.

Podczas synchronizacji w połowie kwartału otwierasz zadanie, a dokument jest już tam, wyjaśniając „dlaczego” za każdym szczegółem.

Zdecyduj, jak często będziesz sprawdzać każdy cel: krótka cotygodniowa aktualizacja, przegląd statusu co dwa tygodnie lub asynchroniczna notatka. Korzystaj z komentarzy, statusów i list kontrolnych, aby utrzymać tempo pracy.

Na przykład Twój przełożony wie, że w każdy czwartek może spodziewać się aktualizacji, a Ty nie musisz się wysilać, aby zapamiętać, co się wydarzyło – wszystko jest zapisane w zadaniu wraz z wbudowanymi podsumowaniami AI.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania zadań, czatów, dokumentów i nie tylko.

W miarę upływu kwartału aktualizuj swoje zadania: zmieniaj statusy, rejestruj przeszkody, aktualizuj wskaźniki i zaznaczaj zadania zakończone jako kamienie milowe. Kiedy przełożony zapyta Cię o postępy, wystarczy, że wyświetlisz zadanie — pełny obraz sytuacji jest już tam dostępny.

Nie chcesz robić tego ręcznie? Pozwól agentowi ClickUp zająć się tym cyklem pracy od początku do końca. Może on gromadzić informacje, tworzyć raporty i udostępniać je w kanałach lub bezpośrednio przełożonemu. Zobacz, jak to zrobić. 👇🏼

📖 Więcej informacji: Jak wykorzystać AI do wyznaczania celów i zwiększania wydajności

7. Po pełnym uruchomieniu systemu stwórz pulpit nawigacyjny.

Po wypełnieniu zadań i pól niestandardowych utwórz w ClickUp pulpit nawigacyjny bez kodowania, który wizualizuje wszystko: postępy, obciążenie pracą, przeszkody, terminy.

Staje się to Twoim przeglądem w czasie rzeczywistym. Zamiast pisać cotygodniowy dokument dotyczący statusu, kierujesz uwagę swojego przełożonego na pulpit. Zawiera on pełny obraz sytuacji i jest gotowy do użycia.

Pulpity ClickUp zawierają wbudowane podsumowania, które pomagają szybciej zrozumieć dane.

8. Wykorzystaj cały system, aby usprawnić rozmowy indywidualne i oceny.

Zanim dojdziesz do rozmów indywidualnych lub przeglądu kwartalnego, wszystko będzie już gotowe.

Decyzje, postępy, przeszkody, sukcesy – wszystko jest na swoim miejscu. Rozmowa przechodzi wtedy od wyjaśniania do planowania. Zamiast męczyć się z tworzeniem prezentacji do przeglądu, przychodzisz z otwartym obszarem roboczym. Kwartał jest już udokumentowany.

Teraz możesz używać kart AI, aby uzyskać podsumowania w skrócie lub przechodzić do szczegółów dzięki BrainGPT!

Gdy wszystko jest połączone w jednym obszarze roboczym, zachowujesz spójność z przełożonym i oszczędzasz czas, ograniczając potrzebę ciągłych spotkań dotyczących statusu. Twoje cele, zadania i rozmowy są dostępne tam, gdzie ich potrzebujesz i kiedy ich potrzebujesz.

💟 Dodatkowa korzyść: Brain MAX to oparty na AI program komputerowy, który ułatwia tworzenie i udostępnianie celów kwartalnych z przełożonym. Dzięki głębokiej integracji z zadaniami, dokumentami i kalendarzem Brain MAX pomaga uporządkować cele, podzielić je na konkretne kroki i ustalić realistyczne osie czasu. Możesz użyć funkcji zamiany mowy na tekst, aby szybko zebrać pomysły lub nakreślić swoje cele, a Brain MAX pomoże Ci je dopracować, ustalić priorytety kluczowych wyników i stworzyć jasne podsumowania. Brain MAX może nawet zasugerować mierzalne wskaźniki KPI, wskazać potencjalne przeszkody i sformatować Twoje cele w dopracowanym dokumencie lub prezentacji. Kiedy będziesz gotowy, możesz łatwo udostępnić swoje cele przełożonemu za pośrednictwem e-maila, czatu lub wspólnej przestrzeni roboczej — zapewniając spójność i przejrzystość w każdym kwartale.

Śledź swoje cele dzięki ClickUp

Udostępnianie celów kwartalnych przełożonemu to ciągła rozmowa. Obejmuje ona to, co jest ważne na co dzień, co jest dla Ciebie priorytetem i jak Twoja praca wpisuje się w szerszy kontekst.

Kiedy podchodzisz do tego procesu w sposób jasny, ustalając przemyślane cele, utrzymując stałą komunikację i stosując system, który zapewnia widoczność wszystkich informacji, ułatwiasz przełożonemu zapewnienie Ci wsparcia, a sobie – utrzymanie koncentracji.

ClickUp zapewnia strukturę, dzięki której dostosowanie to przebiega bez wysiłku. Możesz rejestrować pomysły, udoskonalać je za pomocą AI, współpracować nad sformułowaniami, przekształcać je w zadania do wykonania i śledzić postępy w sposób przejrzysty na każdym kroku.

Chcesz, aby Twoja następna rozmowa dotycząca udostępniania celów była jak najbardziej wydajna? Wypróbuj ClickUp i przekonaj się, jak usprawnia on cały proces.

Często zadawane pytania

OKR to konkretny schemat ustalania celów, obejmujący cele jakościowe i mierzalne kluczowe wyniki, natomiast cele kwartalne mogą mieć dowolny format. Potraktuj OKR jako jeden ze sposobów ustalania celów na każdy kwartał.

Staraj się przekazywać krótkie aktualizacje co tydzień lub dwa, podczas regularnych spotkań indywidualnych lub asynchronicznie za pośrednictwem wspólnej platformy. Dzięki temu Twój przełożony będzie na bieżąco, bez konieczności dodawania zbędnych spotkań do swojego kalendarza.

Zadaj pytania wyjaśniające, aby zrozumieć ich punkt widzenia i obawy, a następnie współpracuj, aby znaleźć kompromis. Najlepsze cele to takie, które są zgodne z priorytetami zespołu, a jednocześnie wspierają Twój rozwój zawodowy.