Jak ClickUp wykorzystuje AI Docs do uproszczenia tworzenia SOP

W siedzibie ClickUp dokumentujemy wszystko. Nasz proces wdrażania nowych pracowników, cykl pracy związany z weryfikacją zawartości, a nawet dość nietypowy system nazewnictwa, który ktoś wymyślił trzy lata temu.

Oczywiście, kilka lat temu traciliśmy mnóstwo czasu na prace związane z dokumentacją. Formatowanie trwało wieki, ludzie zapisywali różne wersje w różnych miejscach, a procesy ulegały zmianom w momencie, gdy ktoś opuszczał zespół.

Odkryliśmy lukę, ale dopiero kilka miesięcy później zaczęliśmy odczuwać jej skutki. Na szczęście nasza próba ratowania sytuacji zakończyła się powodzeniem: stworzyliśmy ClickUp Docs! 🤩

Następnie pojawił się ClickUp Brain, który tworzy wszystkie nasze standardowe procedury operacyjne (SOP) na podstawie jednej podpowiedzi.

W tym wpisie na blogu odkrywamy, w jaki sposób ClickUp wykorzystuje AI Docs do uproszczenia tworzenia SOP, zamieniając to, co kiedyś było żmudnym, ręcznym procesem, w coś szybkiego, inteligentnego i (śmiemy twierdzić?) satysfakcjonującego. 📝

Czym jest AI Document w ClickUp?

Twórz dokumenty AI Docs w ClickUp, aby zapewnić wydajną dokumentację SOP

AI Docs w ClickUp to inteligentne dokumenty oparte na technologii ClickUp Brain, zaprojektowane, aby pomóc zespołom w efektywnym tworzeniu zawartości, zarządzaniu nią i współpracy nad nią.

Wykorzystują AI do tworzenia szkiców, podsumowywania i organizowania informacji, ułatwiając tworzenie SOP, wiki i dokumentacji projektowej bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym.

Ponieważ ClickUp jest pierwszym na świecie zintegrowanym obszarem roboczym opartym na sztucznej inteligencji, Twoje SOP są przechowywane razem z zadaniami, projektami i cyklami pracy, które dokumentują, a nie w oddzielnych narzędziach wymagających zmiany kontekstu.

Eliminuje to rozproszenie pracy, ponieważ dokumentacja jest połączona z rzeczywistą pracą, więc gdy procesy ulegają zmianie, procedury operacyjne standardowe mogą być aktualizowane w kontekście, zamiast stać się nieaktualnymi plikami, o których nikt nie pamięta, aby je aktualizować.

🎥 AI może ułatwić pisanie dokumentów — od instrukcji obsługi i SOP po umowy prawne i opisy produktów. W tym wideo pokażemy Ci dokładnie, jak wykorzystać AI do pisania dokumentacji, posługując się przykładami z życia wziętych i sprawdzonymi podpowiedziami.

Dlaczego SOP są ważne dla Teams?

Postrzegamy SOP jako podręcznik naszego zespołu. Pomagają nam one wszystkim pozostać na tej samej stronie i za każdym razem wykonywać pracę we właściwy sposób.

Oto dlaczego warto podjąć ten wysiłek. 👀

✅ Zapewnij spójność wszystkich procesów

Kiedy tworzymy SOP dla naszych kluczowych zadań, ustanawiamy niezawodny standard, który pozwala nam utrzymać wysoką jakość.

Każdy klient otrzymuje od nas taką samą doskonałą obsługę, niezależnie od tego, czy współpracuje z naszym najnowszym członkiem zespołu, czy z kimś, kto jest z nami od lat. Jasne wytyczne ograniczają liczbę błędów, przyspieszają wdrażanie nowych pracowników i sprawiają, że nikt nie traci czasu na pytania typu „Czekaj, jak to się robi?”.

🔍 Czy wiesz, że... Psycholog kognitywny George Miller stwierdził, że przeciętny człowiek może zapamiętać około 7 (plus minus 2) „fragmentów” informacji w pamięci krótkotrwałej. W projektowaniu SOP oznacza to, że nie należy przeładowywać pojedynczego kroku zbyt dużą liczbą podkroków lub punktów danych.

✅ Zmniejsz luki w wiedzy

Co się dzieje, gdy jedna z naszych kluczowych osób wyjeżdża na urlop lub przechodzi do nowej roli? Bez SOP ich wiedza ukryta odchodzi wraz z nimi.

Standardowe procedury operacyjne umożliwiają naszym najbardziej doświadczonym członkom zespołu dokumentowanie skrótów, wyjątków i popełnionych w przeszłości błędów, dzięki czemu wszyscy możemy czerpać korzyści z ich wiedzy.

✅ Popraw wydajność i zgodność z przepisami

Standardowe procedury operacyjne pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin w każdym tygodniu, dzięki czemu nie musimy ponownie wymyślać rozwiązań, które już opracowaliśmy. Możemy odwołać się do przykładów standardowych procedur operacyjnych z przeszłości i skupić naszą energię na nowych wyzwaniach, zamiast powtarzać podstawowe czynności.

Dla nas również łatwiej jest zachować zgodność z przepisami. W przypadku audytów możemy wskazać jasne procedury, które pokazują dokładnie, w jaki sposób obchodzimy się z danymi wrażliwymi i utrzymujemy jakość, zmniejszając ryzyko i dając nam pewność, że postępujemy właściwie.

📮 ClickUp Insight: 44% respondentów naszej ankiety korzysta z 1-5 zakładek podczas przeglądania stron internetowych, ale 8% żyje w „chaosie”, korzystając z ponad 31 zakładek. Chociaż nie zawsze jest to zamierzone, zdarza się to nawet najlepszym z nas: tablica Miro do burzy mózgów, Dokumenty Google do SOP, zakładka do zarządzania projektami, a następnie ChatGPT jako dodatkowe wsparcie. 👀 Jednak każde przełączanie się między aplikacjami lub oknami powoduje dodatkowe obciążenie, czyli ukryty koszt psychiczny, który zmniejsza Twoją zdolność koncentracji i powoduje rozproszenie uwagi. Dzięki ClickUp możesz scentralizować wszystkie swoje narzędzia: tablice, dokumenty, zadania, wyszukiwanie w Internecie, modele AI, takie jak ChatGPT, Gemini i Claude, i wiele innych w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI. Czas zrezygnować z przełączania się między aplikacjami i zamknąć te dodatkowe karty na dobre!

Najważniejsze funkcje ClickUp AI Docs dla SOP

Oto najważniejsze funkcje AI, które otrzymujesz. 👇

Tworzenie szablonów i zawartości SOP z pomocą AI

Kiedyś tworzenie SOP od podstaw zajmowało nam zbyt dużo czasu.

ClickUp Brain zmienił to dla nas. Teraz otwieramy dokument, wpisujemy znak „/” (ukośnik), opisujemy, czego potrzebujemy, i otrzymujemy roboczy projekt.

Generuj uporządkowane SOP za pomocą ClickUp Brain w dokumencie

Oto jak to wygląda: musieliśmy udokumentować nasz nowy proces recenzji redakcyjnej. Dostarczyliśmy ClickUp Brain podpowiedź, aby wygenerował wstępną strukturę, taką jak sekcje dotyczące wymagań dotyczących przesłanych zgłoszeń, kryteriów recenzji, etapów zatwierdzania i protokołów informacji zwrotnych.

Dostosowaliśmy to narzędzie do cyklu pracy naszego zespołu w około 20 minut (co normalnie zajęłoby ponad dwie godziny 😮‍💨).

📌 Przykładowa podpowiedź: Utwórz SOP dla naszego procesu redakcyjnego, obejmujący wytyczne dotyczące przesłanych materiałów, kryteria oceny, etapy zatwierdzania i procedury przekazywania informacji zwrotnych. Sformatuj go, dodając nagłówki, ponumerowane kroki i przestrzeń na zrzuty ekranu.

Pracujemy nad SOP w czasie rzeczywistym, co oznacza brak problemów z kontrolą wersji dokumentów.

Współpracuj nad SOP dzięki jednoczesnej edycji i wątkom komentarzy w ClickUp Dokumentach

Nasz zespół ds. zawartości, projektanci i kierownicy zarządzania projektami edytują ten sam dokument jednocześnie dzięki funkcji wykrywania współpracy ClickUp. Dzięki temu, gdy ktoś zauważy problem wymagający aktualizacji w naszym procesie przekazywania projektów, może się nim zająć, podczas gdy inni kontynuują dopracowywanie swoich sekcji.

ClickUp Brain pomaga nam również zrozumieć długie dyskusje. Kiedy debatujemy nad ulepszeniami procesów w komentarzach, często wynikaje to z dziesiątkami wiadomości wysyłanych tam i z powrotem. Narzędzie do dokumentacji AI przeczyta cały wątek i podsumuje kluczowe decyzje i działania.

Zostaw przypisane komentarze w dokumentach ClickUp, aby uzyskać dodatkowe zadania

Dodatkowo, gdy ktoś zasugeruje w komentarzu przypisanym w ClickUp, że „powinniśmy dodać szablon zgłoszenia błędu”, platforma automatycznie przekształca to w zadanie z osobą przypisaną do jego wykonania.

Niedawno zrewidowaliśmy nasze SOP dotyczące wdrażania klientów, korzystając z opinii wielu członków zespołu. Wszyscy zostawili komentarze sugerujące ulepszenia, a ClickUp Brain wyodrębnił punkty, co do których wszyscy się zgodziliśmy.

Stworzył również oddzielne zadania ClickUp dla elementów wymagających dodatkowej pracy, takich jak tworzenie szablonów wiadomości e-mail i konfigurowanie automatyzacji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Chat, aby omówić projekty SOP bezpośrednio przy dokumencie, bez przełączania się na e-mail lub Slack. Oznacz ekspertów merytorycznych, aby przejrzeli określone sekcje, zadaj pytania wyjaśniające dotyczące kroków procesu i uzyskaj natychmiastową informację zwrotną. Zachowaj cały kontekst pracy w jednym miejscu dzięki ClickUp Chat Czat zawiera wątki rozmów z połączeniem z SOP, dzięki czemu nigdy nie tracisz kontekstu dotyczącego tego, dlaczego określone procedury zostały udokumentowane w konkretny sposób.

Kontrola wersji umożliwiająca śledzenie zmian w czasie

Eksperymentujemy z naszymi procesami, a czasami te eksperymenty nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

ClickUp Dokumenty automatycznie zapisują każdą wersję, dzięki czemu możemy sprawdzić, kto wprowadził zmiany, porównać wersje obok siebie i przywrócić poprzednie iteracje w razie potrzeby.

Śledź zmiany SOP i przywracaj poprzednie wersje w ClickUp Documents

Na przykład zespół marketingowy edytował swój SOP dotyczący publikowania zawartości, aby dodać dodatkowy punkt kontrolny. Po kilku tygodniach zauważyli, że oś czasu publikacji znacznie się wydłużyła. Otworzyli historię wersji, porównali obecny proces z poprzednim i zidentyfikowali miejsce, w którym pojawiło się wąskie gardło. Stamtąd łatwo było przywrócić usprawnioną wersję, która lepiej pasowała do tempa pracy naszego zespołu.

Historia wersji zapewnia również wsparcie dla wysiłków szkoleniowych.

Nowi członkowie zespołu przeglądają ewolucję SOP rozpoczęcia projektu, aby zrozumieć, w jaki sposób proces był udoskonalany w miarę upływu czasu. Widzą, które kroki zostały dodane w celu rozwiązania konkretnych problemów, a które zostały wyeliminowane, ponieważ nie wnosiły żadnej wartości dodanej.

🔍 Czy wiesz, że... Nasz mózg lepiej zapamiętuje rzeczy, które aktywnie tworzymy (pisząc, mówiąc), niż te, które tylko czytamy. Podczas tworzenia lub edytowania SOP poproś swój zespół, aby „wypowiedział na głos poszczególne kroki” lub „przeprowadził Cię przez proces”, co pomoże utrwalić je w pamięci.

Integracja z zadaniami, listami kontrolnymi i cyklami pracy

Tworzymy nasze SOP, aby usprawnić rzeczywistą pracę, a nie po to, aby leżały gdzieś w folderze.

Na przykład zespół ds. sukcesu klienta odwołuje się do standardowej procedury operacyjnej dotyczącej eskalacji spraw klientów i postępuje zgodnie z wbudowanymi listami kontrolnymi podczas rozwiązywania problemów. Każdy element listy kontrolnej może generować podzadania wraz z przypisanymi zadaniami i terminami.

Wybierz element działania w SOP i połącz go z konkretnymi zadaniami w ClickUp Docs

ClickUp Brain usprawnia to połączenie. Kiedy zespół pisze szczegółowe SOP do kwartalnych przeglądów biznesowych, zaznacza konkretne sekcje i prosi AI o stworzenie zadań na podstawie tej zawartości. Menedżer projektu AI generuje listę zadań z sugerowanymi osobami przypisanymi na podstawie wzorców obszarów roboczych.

SOP, lista kontrolna i cykl pracy pozostają połączone, więc aktualizacje jednego elementu powodują aktualizacje pozostałych.

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384%. Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

Możliwość automatycznego generowania SOP na podstawie istniejących procesów

Zakończyliśmy setki projektów, a wiele z naszych skutecznych procesów zostało opracowanych organicznie poprzez komentarze do zadań i dyskusje.

ClickUp Brain analizuje istniejące zadania i tworzy SOP na podstawie wzorców, które już stosujemy. Możemy zlecić mu przegląd naszych zakończonych projektów stron internetowych i wygenerowanie szablonu SOP na podstawie tego, co konsekwentnie przynosi wyniki.

Generuj SOP na podstawie danych historycznych dotyczących projektów za pomocą ClickUp Brain

W zeszłym roku wykorzystaliśmy wiedzę ClickUp Brain do opracowania wytycznych dotyczących naszej marki. Nasz zespół projektowy często odpowiadał na powtarzające się pytania dotyczące wykorzystania zasobów marki. Poleciliśmy ClickUp Brain przeanalizować sześć miesięcy powiązanych komentarzy i zadań, a następnie wygenerować SOP. W rezultacie powstał kompleksowy dokument odzwierciedlający nasze rzeczywiste praktyki. Po krótkim dopracowaniu opublikowaliśmy go dla zespołu.

Wykorzystujemy również integrację AI, aby dostosować dokumentację procesów do rzeczywistości.

Kiedy zauważyliśmy, że nasze praktyki w zakresie wdrażania nowych klientów wykroczyły poza zakres opisany w SOP, poprosiliśmy ClickUp Brain o przeanalizowanie naszych ostatnich projektów wdrożeniowych i zaproponowanie aktualizacji.

Narzędzie AI zidentyfikowało trzy kroki, które włączyliśmy do naszego cyklu pracy, oraz dwa kroki, które wyeliminowaliśmy, które edytowaliśmy, aby aktualizować wiedzę.

💡 Przydatna wskazówka: Organizuj spotkania ClickUp SyncUps podczas szkolenia nowych członków zespołu w zakresie SOP lub przeglądania aktualizacji procesów wraz z zespołem. Zadzwoń do członków zespołu ze swojego obszaru roboczego za pomocą ClickUp SyncUps Następnie użyj ClickUp Brain, aby automatycznie transkrybować spotkanie, wyodrębnić kluczowe omówione kwestie proceduralne i przekształcić pytania lub skrajne przypadki w dodatki do dokumentacji SOP. W ten sposób wiedza plemienna udostępniana ustnie jest również uwzględniana w oficjalnych procedurach.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia SOP do standaryzacji procesów

W jaki sposób zespoły wykorzystują AI Docs do tworzenia SOP?

W tej sekcji zdradzamy wszystkie sekrety. Tak naprawdę właśnie w ten sposób wykorzystujemy AI do tworzenia dokumentacji wewnętrznej. 📝

Szybkie tworzenie nowych SOP

Zapisaliśmy wiele szablonów dokumentów dla różnych typów SOP. Kiedy musimy udokumentować nowy proces, wybieramy odpowiedni szablon i prosimy ClickUp Brain o jego dostosowanie niestandardowe.

Twórz kompleksowe SOP, tworząc niestandardowe szablony w ClickUp Docs

Kiedy ostatnio wprowadzaliśmy nową funkcję, skorzystaliśmy z naszego szablonu wprowadzania nowych funkcji i poprosiliśmy AI o dostosowanie sekcji do naszych potrzeb. Dzięki temu zachowaliśmy spójną strukturę, ale uzupełniliśmy szczegóły dotyczące tego konkretnego wprowadzenia.

Dołączamy zrzuty ekranu, tabele, wideo i inne pomoce wizualne, które sprawiają, że proces jest bardziej przejrzysty.

Nasze SOP dotyczące przeglądu projektów zawiera rzeczywiste zrzuty ekranu naszego narzędzia do przekazywania opinii oraz tabela pokazująca, ile czasu powinno zająć każde etap przeglądu. ClickUp Brain pomaga nam ustalić, gdzie należy umieścić te elementy wizualne, aby użytkownicy mogli faktycznie śledzić proces.

🔍 Czy wiesz, że... W teorii pamięci „interferencja” oznacza, że nowe wspomnienia mogą utrudniać przywoływanie starszych (retroaktywne) lub że wcześniejsze informacje mogą blokować nowe wspomnienia (proaktywne). W dokumentach: unikaj ukrywania aktualizacji lub zmian w gęstym tekście. Wyróżnij je, aby nie „zanikły” w natłoku informacji w pamięci.

Aktualizacja istniejących SOP

Aktualizuj i udoskonalaj SOP dzięki funkcjom AI ClickUp Brain w dokumentach

Procesy ulegają zmianom, a nasze SOP muszą nadążać za nimi. Kiedy coś wymaga aktualizacji, zaznaczamy tę sekcję i nakazujemy ClickUp Brain jej przepisanie.

Czasami zdajemy sobie sprawę, że byliśmy zbyt techniczni, więc upraszczamy język. Innym razem proces uległ zmianie i musimy przepisać całą sekcję, aby dopasować ją do tego, co faktycznie robimy obecnie.

📌 Przykładowa podpowiedź: Przepisz ten krok prostym, zrozumiałym językiem, który będzie zrozumiały dla wszystkich członków zespołu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nagrywaj Clips ClickUp, gdy członkowie zespołu wykonują złożone procedury, które trudno opisać wyłącznie za pomocą tekstu. Nagrania ekranu z komentarzem głosowym pokazują dokładnie, jak poruszać się po oprogramowaniu, rozwiązywać typowe problemy lub wykonywać wieloetapowe procesy. Następnie umieść te klipy wideo bezpośrednio w dokumentach SOP, aby procedury zawierały zarówno pisemne kroki, jak i wizualne demonstracje. Nagrywaj Clips ClickUp, aby Teams były na bieżąco

Udostępnianie i uprawnienia

Zbieranie opinii od wszystkich osób, które faktycznie wykonują daną pracę, sprawia, że nasze SOP są znacznie lepsze.

Dostosuj uprawnienia do edycji i przeglądania w ClickUp Documents

ClickUp Docs pozwala nam ustawić szczegółowe uprawnienia dotyczące tego, kto może przeglądać, komentować lub edytować każdy dokument lub stronę. Możemy udostępniać dokumenty całego naszego obszaru roboczego (z wyjątkiem gości), w tym konkretnym osobom lub zespołom, a nawet zapraszać użytkowników zewnętrznych za pośrednictwem e-maila.

Jednocześnie uprawnienia w ClickUp są uporządkowane w hierarchii: uprawnienia na poziomie dokumentu mają pierwszeństwo przed szerszymi ustawieniami obszaru roboczego, a uprawnienia dotyczące konkretnych elementów (na przykład na określonej stronie) mają pierwszeństwo przed uprawnieniami ogólnymi.

Scentralizowana dokumentacja

Korzystamy z ClickUp Docs Hub, ponieważ to tam trafiają wszystkie SOP, notatki projektowe i pomysły. Dzięki temu mamy jedno miejsce, w którym możemy zobaczyć wszystko, co stworzyliśmy lub nad czym współpracowaliśmy, bez konieczności przeszukiwania przestrzeni lub zadań.

Możemy filtrować według tego, co zostało nam udostępnione, co napisaliśmy, a nawet dokumentów oznaczonych etykietą dla konkretnego projektu.

Scentralizuj dokumentację proceduralną w ClickUp Docs Hub

Najbardziej podoba nam się to, jak łatwo jest połączyć wszystkie elementy. Projekty polityk i procedur firmy zamieniają się w dopracowane materiały referencyjne bezpośrednio w hubie, wszystkie oznaczone etykietami, połączone i gotowe do użycia. Możemy grupować powiązane dokumenty, przypinać nasze ulubione i przeszukiwać Wszystko w ciągu kilku sekund.

Stało się to naszą wspólną pamięcią, dzięki której cała nasza wiedza jest dostępna i aktualna, niezależnie od tego, jak szybko zmienia się sytuacja.

Krok po kroku: Tworzenie SOP za pomocą ClickUp AI Docs

A teraz pokażemy, jak tworzymy procedury za pomocą ClickUp Brain w dokumentach. 🧑‍💻

Krok 1: Otwórz nowy dokument

Przechodzimy do Docs Hub lub konkretnej przestrzeni, folderu lub listy, w której chcemy umieścić SOP.

Klikamy przycisk + Dokument i nadajemy naszemu SOP jasny, opisowy tytuł. Dobrze sprawdzi się coś w rodzaju SOP procesu wdrażania klienta lub Cykl pracy zatwierdzania zawartości. Jasne tytuły oznaczają, że ludzie mogą znaleźć to, czego potrzebują, bez zgadywania.

Utwórz nowy dokument w swoim obszarze roboczym ClickUp i ustaw uprawnienia dostępu

Następnie ustawiamy uprawnienia. Wybieramy, czy dokument ma być publiczny, aby cały nasz zespół mógł go zobaczyć, czy prywatny, dopóki jest w fazie tworzenia.

W przypadku wrażliwych procesów, takich jak procedury finansowe lub polityka kadrowa, stosujemy ścisłe uprawnienia. Zawsze możemy je później dostosować w miarę ewolucji SOP.

👀 ClickUp Hack: Często oznaczamy dokument jako wiki , gdy ma on służyć jako źródło informacji dla procesów naszego zespołu. Dzięki temu znacznie łatwiej jest go później znaleźć i odwołać się do niego.

Nasza wiki dotycząca strategii operacyjnej zawiera wszystkie standardowe procedury operacyjne obowiązujące w całej firmie, uporządkowane w ten sposób, a nowi członkowie zespołu twierdzą, że jest to nieoceniona pomoc podczas wdrażania się w obowiązki.

Oznacz ClickUp dokumenty jako wiki, aby mieć do nich szybki dostęp

Krok 2: Wybierz szablon lub poproś AI o sporządzenie SOP

Istnieją dwie ścieżki, które działają świetnie w zależności od potrzeb:

Skorzystaj z szablonu procesu lub SOP z ClickUp, aby od razu uzyskać uporządkowany zarys.

Podpowiedź ClickUp Brain o stworzenie czegoś niestandardowego.

Kliknij przycisk Ask AI lub wpisz /write w dokumencie, a następnie wprowadź podpowiedź, np. Sporządź SOP dla nowych pracowników lub Utwórz procedurę kwartalnych ocen wyników.

Generuj niestandardowe projekty SOP za pomocą podpowiedzi i szablonów ClickUp Brain

ClickUp Brain generuje projekt na podstawie Twoich wymagań.

Po sporządzeniu wstępnego projektu należy go przejrzeć i dopracować. Poproś AI o rozbudowanie sekcji, które wydają się zbyt skąpe, uproszczenie zbyt złożonego języka lub dodanie punktorów w miejscach, które wymagają większej jasności.

Na przykład, kiedy tworzyliśmy SOP dotyczący wdrażania dostawców, AI zapewniła nam dobrą strukturę. Jednak poprosiliśmy o rozszerzenie sekcji dotyczącej weryfikacji zgodności i uproszczenie języka zatwierdzania umów, aby nasz zespół ds. zaopatrzenia mógł się do nich stosować.

👀 Przyjazna wskazówka: Powtarzamy proces, aż osiągniemy zadowalający efekt. Nasz zespół wypróbowuje podpowiedzi, aby dostosować ton, dodać konkretne przykłady lub uwzględnić notatki wymagane w naszej branży. ClickUp Brain dostosowuje się do naszych potrzeb, więc nie musimy akceptować pierwszego projektu jako ostatecznego.

Krok 3: Dostosuj zawartość do potrzeb zespołu

Teraz dostosowujemy to do naszych potrzeb. Przeglądamy każdą sekcję i zastępujemy symbole zastępcze naszymi rzeczywistymi procedurami, narzędziami i kontaktami.

Ogólne kroki stają się szczegółowymi instrukcjami, które nasz zespół może wykonywać bez żadnych niejasności. Dodajemy zrzuty ekranu, które pokazują dokładnie to, co użytkownicy powinni widzieć, oraz linki do potrzebnych zasobów: przewodników stylistycznych, formularzy zatwierdzających i bibliotek szablonów.

Wykorzystaj bogate funkcje formatowania ClickUp Docs, aby SOP były atrakcyjne

Następnie dodajemy:

Formatowanie tekstu , dzięki któremu SOP jest łatwy do zrozumienia.

Nagłówki służące do podziału długich sekcji

Tabele umożliwiające bardziej przejrzystą organizację informacji

Obrazy pokazujące, co użytkownicy powinni zobaczyć

Dodaj ClickUp Tablice , aby wizualizować przepływy procesów bezpośrednio w SOP.

Na przykład nasz SOP dotyczący przekazywania projektów zawiera zrzuty ekranu naszego narzędzia do przeglądu, tabele pokazujące czas realizacji każdego etapu przeglądu oraz linki do wytycznych dotyczących naszej marki.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed napisaniem dokumentacji SOP możesz użyć tablic ClickUp do naszkicowania diagramów cykli pracy i drzew decyzyjnych. Zespoły mogą wspólnie zaplanować każdy krok, zidentyfikować punkty przekazania zadań oraz wykryć wąskie gardła lub brakujące procedury w formacie wizualnym. Stwórz wstępne szkice swojego cyklu pracy, zanim przekształcisz je w ustrukturyzowane SOP za pomocą ClickUp Tablic Po sfinalizowaniu procesu na Tablicy, przekształć go bezpośrednio w ustrukturyzowane zadania SOP lub połącz go z dokumentem ClickUp. W ten sposób czytelnicy mogą zobaczyć zarówno ogólny schemat cyklu pracy, jak i szczegółowe instrukcje krok po kroku.

Następnie skupiamy się na tym, aby SOP były możliwe do wdrożenia.

Dodaj listy kontrolne w ClickUp Documents, aby usprawnić realizację zadań w ramach cyklu pracy.

Wstawiamy listy kontrolne, które dzielą procedurę na poszczególne kroki, umożliwiając pracownikom odhaczanie wykonanych zadań.

W przypadku kluczowych kroków tworzymy lub łączymy zadania bezpośrednio z dokumentu. Zaznacz krok, użyj opcji + Zadanie i połącz go z rzeczywistą pracą w obszarze roboczym.

Dodaj powiązania dokumentów, aby połączyć swoje SOP z zadaniami, które można wykonać.

Ponadto używamy Doc Relationships, aby połączyć nasze SOP z powiązanymi zadaniami, projektami lub powtarzającymi się cyklami pracy. Na przykład dokument dotyczący wdrażania klienta jest połączony z szablonem zadania wdrażania, więc gdy ktoś nawiązuje nową relację z klientem, ma od razu dostęp do odpowiedniego kontekstu.

👀 ClickUp Hack: Nasza dokumentacja dotycząca eskalacji problemów klientów zawiera schemat blokowy pokazujący, kiedy należy eskalować problemy i do kogo. Wiemy bowiem, jak pomocne może być szybkie sprawdzenie osadzonych schematów procesów lub schematów blokowych, które stanowią wizualną wskazówkę. Użytkownicy podążają ścieżką wizualną i w razie potrzeby odwołują się do szczegółowych kroków.

Krok 5: Udostępnij dokument odpowiednim interesariuszom do przeglądu

Klikamy przycisk Udostępnij i zapraszamy interesariuszy, menedżerów lub specjalistów ds. zgodności do zapoznania się z dokumentem.

Udostępniaj i eksportuj SOP-y do interesariuszy w ClickUp Documents

W przypadku polityk HR zapewniamy ich przegląd pod kątem zgodności z przepisami prawa. Procedury operacyjne wymagają natomiast wkładu kierowników zespołów, którzy na co dzień zarządzają tymi procesami.

Dzięki temu problemy są wykrywane, zanim staną się problemem wszystkich. Dodatkowo eksportujemy niektóre dokumenty jako pliki PDF, HTML lub Markdown, aby można było je udostępniać offline lub przechowywać w celach zgodności z przepisami.

Nasze SOP to żywe dokumenty, które rozwijają się wraz z procesami.

Aktualizuj dokumentację dzięki powtarzającym się zadaniom ClickUp

Ustawiliśmy powtarzające się zadania ClickUp, aby przeglądać je i aktualizować w regularnych odstępach czasu.

Najważniejsze procedury są weryfikowane co kwartał, natomiast stabilne procesy, które nie ulegają większym zmianom, są sprawdzane raz w roku. Dzięki temu nasza dokumentacja jest zawsze aktualna, a my nie jesteśmy obciążeni ciągłą pracą konserwacyjną.

Użytkownik udostępnia swoją opinię na G2:

Podoba mi się, że mogę zrobić prawie wszystko w jednym miejscu — zadania, dokumenty, pulpity nawigacyjne, a nawet burze mózgów. Dzięki temu moja praca jest uporządkowana i nie potrzebuję pięciu różnych aplikacji. Integracje i automatyzacje oszczędzają mi mnóstwo czasu, a widoczność wszystkich projektów jest ogromnym plusem. To prawdziwy hub dla współpracy i planowania.

Podoba mi się, że mogę zrobić prawie wszystko w jednym miejscu — zadania, dokumenty, pulpity nawigacyjne, a nawet burze mózgów. Dzięki temu moja praca jest uporządkowana i nie potrzebuję pięciu różnych aplikacji. Integracje i automatyzacje oszczędzają mi mnóstwo czasu, a widoczność wszystkich projektów jest ogromnym plusem. To prawdziwe hub dla współpracy i planowania.

🎙️ Studium przypadku klienta: G-Loot wykorzystuje ClickUp do połączenia codziennej pracy z celami OKR na poziomie firmy. Platforma e-sportowa wdrożyła ClickUp we wszystkich zespołach, aby zastąpić rozproszone narzędzia, zarządzać sprintami, scentralizować dokumenty i śledzić postępy w realizacji celów strategicznych w jednym miejscu. Dzięki ClickUp każde zadanie jest teraz powiązane z celem, współpraca między zespołami produktowymi, CRM i kreatywnymi przebiega szybciej, a kierownictwo ma wreszcie pełny wgląd w realizację zadań.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do mapowania procesów usprawniające cykl pracy

Najlepsze praktyki dotyczące wykorzystania AI Documentów w tworzeniu SOP

Tworząc SOP w ClickUp, opieramy się na kilku sprawdzonych praktykach, które pomagają naszym zespołom pracować szybciej oraz zapewniają dokładność i dostępność dokumentacji:

Skorzystaj z narzędzi ClickUp Brain opartych na rolach , aby w ciągu kilku minut generować projekty SOP, listy kontrolne i sformatowaną zawartość.

Skonfiguruj automatyzacje ClickUp , aby zająć się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak przydzielanie zadań do przeglądu i uruchamianie działań następczych, zwłaszcza gdy naruszana jest krytyczna procedura.

Połącz swoje połączenia ClickUp, aby ułatwić udostępnianie SOP w Google Drive i innych narzędziach. Dzięki temu dyskusje i pliki są zsynchronizowane bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Zbieraj opinie za pomocą ClickUp Formularzy i automatycznie przekształcaj odpowiedzi w zadania, które można wykonać.

🚀 Zaleta ClickUp: Spotkania są świetne, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że nikt nie wie, co zostało postanowione ani kto za co odpowiada. ClickUp AI Notetaker automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje dyskusje Twojego zespołu, przekształcając ustne decyzje w uporządkowane notatki ze spotkania. Włącz ClickUp AI Notetaker, aby mieć pewność, że wszystkie omówione elementy pozostaną możliwe do śledzenia * Elementy do wykonania są natychmiast przekształcane w zadania i połączone z odpowiednimi dokumentami, dzięki czemu nowe procedury i aktualizacje nigdy nie zostaną utracone.

Praktyczne przykłady wykorzystania dokumentów AI

Oto, w jaki sposób różne zespoły w ClickUp usprawniają procesy wewnętrzne:

Sprzedaż: Tworzy i udoskonala dokumenty dotyczące kwalifikacji potencjalnych klientów, planowania prezentacji i przekazywania transakcji. AI odwołuje się do poprzednich scenariuszy, aby zaproponować strukturę i sformułowania SOP.

Inżynieria: Tworzy dokumenty dotyczące zarządzania wydaniami i reagowania na incydenty. ClickUp Brain analizuje poprzednie retrospektywy sprintów, aby zaproponować ulepszone cykle pracy.

Powodzenie klienta: Współpracuje w dokumentach AI w celu aktualizacji SOP dotyczących wdrażania nowych pracowników i podręczników dotyczących odnowień. Czerpie informacje z opinii klientów i wskaźników wydajności, ułatwiając personalizację szablonów dla różnych segmentów klientów.

Finanse: Standaryzacja procesów zatwierdzania wydatków, przetwarzania faktur i śledzenia budżetu. Po przygotowaniu projektu automatyzacja przypisuje recenzentów i śledzi podpisy, dzięki czemu zatwierdzanie przebiega zgodnie z harmonogramem.

Współpracuj z bohaterami SOP w ClickUp

Dowiedzieliśmy się, że gdy przepływ dokumentacji procesów jest płynny, wszystko inne również działa sprawnie. ClickUp AI Docs zmieniło nudne SOP w żywe, inspirujące przewodniki, z których nasze zespoły chętnie korzystają.

Teraz tworzymy nowe procedury w ciągu kilku minut, modyfikujemy stare bez obawy o ruletkę wersji i obserwujemy, jak ClickUp Brain wypełnia luki szybciej, niż zdążymy wypić kawę.

Każda tworzona przez nas procedura operacyjna opiera się na poprzedniej, dzięki czemu nasza wiedza jest aktualna, procesy przejrzyste, a zespoły zgrane.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

AI Docs w ClickUp to inteligentne dokumenty obsługiwane przez ClickUp Brain. Wykorzystując sztuczną inteligencję, pomagają zespołom szybciej tworzyć, edytować i organizować zawartość, aby opracowywać, podsumowywać i formatować informacje bezpośrednio w dokumentacji.

Tworzenie SOP oparte na sztucznej inteligencji przez ClickUp Brain obejmuje automatyczne tworzenie szkiców, instrukcji krok po kroku i list kontrolnych. Zespoły mogą korzystać z podpowiedzi opartych na rolach, aby zapewnić, że każdy SOP ma spójny format i zawiera wszystkie kluczowe szczegóły.

Tak. Procedury SOP utworzone w AI Docs można połączyć z zadaniami ClickUp, dzięki czemu zespoły mogą zapewnić dokładne przypisanie zadań, ustalać terminy lub śledzić realizację bezpośrednio z poziomu dokumentu.

ClickUp automatycznie zapisuje historię wersji każdego dokumentu. Zespoły mogą śledzić zmiany, przeglądać poprzednie wersje i przywracać wcześniejsze wersje robocze, dzięki czemu wszystkie aktualizacje są widoczne i odpowiednio sprawdzane.

Tak. Zespoły mogą dostosować AI Docs do potrzeb poszczególnych działów, korzystając z szablonów, podpowiedzi i formatowania. Ta elastyczność pozwala zespołom marketingowym, sprzedażowym, inżynieryjnym i innym tworzyć SOP-y dostosowane do ich unikalnych cykli pracy.