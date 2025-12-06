Personalizacja wydarzeń dzięki AI: jak zapewnić dostosowane do potrzeb doświadczenia

Przyjrzyjmy się wszystkim informacjom, które należy wiedzieć na temat personalizacji wydarzeń za pomocą AI.

Wydarzenia zawsze miały na celu nawiązywanie połączeń. Ludzie przychodzą na nie, ponieważ chcą nauczyć się czegoś przydatnego, spotkać odpowiednich ludzi lub odkryć pomysły, które pomogą im się rozwijać. Wyzwaniem jest to, że większość wydarzeń nadal sprawia wrażenie, jakby wszyscy uczestnicy przeżywali to samo doświadczenie, mimo że ich cele i motywacje są bardzo różne.

W wyniku powstaje doświadczenie, które jest odpowiednie dla niektórych uczestników, ale dla wielu innych wydaje się nieistotne.

Personalizacja wydarzeń za pomocą AI zmienia tę sytuację. Zamiast liczyć na to, że uczestnicy znajdą interesujące ich sesje, stoiska lub osoby, organizatorzy mogą pomóc im w uzyskaniu bardziej znaczących doświadczeń. Zmiana ta dotyczy wirtualnych konferencji, targów, wewnętrznych wydarzeń firmowych i wirtualnych spotkań. Zespoły chcą zapewnić uczestnikom celowe i pomocne doświadczenia bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy ręcznej.

W tym artykule wyjaśniono, czym jest personalizacja wydarzeń za pomocą AI, dlaczego ma ona znaczenie i w jaki sposób zespoły mogą ją wykorzystać w całym cyklu życia wydarzenia. Dowiesz się również, w jaki sposób ClickUp integruje się z tymi cyklami pracy i jak stworzyć spersonalizowany system, który sprawdzi się w przypadku wydarzeń każdej wielkości.

Czym jest personalizacja wydarzeń oparta na AI?

Personalizacja wydarzeń za pomocą AI polega na dostosowywaniu doświadczeń uczestników na podstawie danych dotyczących ich zainteresowań, zachowań i celów. Zamiast oferować wszystkim ten sam harmonogram lub te same rekomendacje, AI pomaga zidentyfikować to, co może interesować daną osobę, i przedstawia jej opcje, które wydają się bardziej odpowiednie.

Różni się to od typowych wydarzeń, podczas których wszyscy otrzymują ten sam program i wiadomości e-mail związane z promocją.

Tradycyjne programowanie traktuje wydarzenie jako jedną ścieżkę, którą tysiące osób pokonują w tym samym tempie. Personalizacja tworzy jednak wiele ścieżek. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu po raz pierwszy może otrzymać zestaw rekomendacji przyjaznych dla początkujących. Ekspert techniczny może otrzymać sugestie dotyczące zaawansowanych sesji. Z kolei osoba zajmująca wysokie stanowisko decyzyjne może zobaczyć wyselekcjonowane możliwości nawiązywania kontaktów, które odpowiadają jej roli.

Uczestnicy cenią sobie to rozwiązanie, ponieważ pozwala im zaoszczędzić czas i wysiłek. Ponadto takie przewodniki zmniejszają stres związany z podejmowaniem decyzji, gdzie udać się dalej. Dodatkowym elementem jest satysfakcja wynikająca z konsumpcji zawartości i spotkań z osobami, które są istotne dla ich celów.

W świecie, w którym uwaga ma limit, a harmonogramy są napięte, trafność jest potężnym czynnikiem motywującym.

Korzyści z personalizacji wydarzeń dla organizatorów i uczestników

Wpływ personalizacji wykracza poza wygodę. Dla organizatorów może ona zmienić zaangażowanie uczestników w całym wydarzeniu.

Bardziej dostosowany program często przekłada się na wyższą frekwencję sesji. Gdy ludzie otrzymują sugestie odpowiadające ich potrzebom, są bardziej skłonni do udziału w sesji. Pomaga to ograniczyć liczbę pustych i przepełnionych sal, co poprawia przepływ wydarzenia. Pozwala to również organizatorom zrozumieć, które tematy cieszą się największym zainteresowaniem, dzięki czemu mogą dostosowywać program w czasie rzeczywistym.

Personalizacja ma również wpływ na jakość nawiązywania kontaktów. Gdy uczestnicy są dopasowywani do osób o podobnych rolach lub zainteresowaniach, rozmowy stają się bardziej produktywne. Zamiast błąkać się w nadziei na znalezienie odpowiedniego kontaktu, otrzymują oni celowe rekomendacje, które pomagają im lepiej wykorzystać czas.

Konsumpcja zawartości to kolejny obszar, na którym należy się skupić. Wiele dużych konferencji oferuje obecnie nagrania sesji lub biblioteki zasobów. Gdy zawartość ta jest dostosowana do każdego uczestnika po zakończeniu wydarzenia, zaangażowanie wzrasta, ponieważ zawartość wydaje się być wyselekcjonowana, a nie jest tym samym ogólnym feedem.

Ostatecznie wszystko to prowadzi do wyższego zwrotu z inwestycji. Oznacza to zmniejszenie strat marketingowych, poprawę satysfakcji uczestników i uzyskanie znacznie jaśniejszych informacji na temat tego, co się sprawdziło.

Jak AI wspiera personalizację w całym cyklu życia wydarzenia

AI może w subtelny sposób zmienić rytm wydarzenia.

Zwraca uwagę na wczesne sygnały, uczy się na podstawie tego, jak ludzie poruszają się po wydarzeniu, i pomaga organizatorom zrozumieć, na czym naprawdę zależy ich odbiorcom. Zamiast traktować wydarzenie jako serię niepowiązanych ze sobą momentów, AI tworzy ciągłość. Zobaczmy, jak to działa:

AI działa dyskretnie w tle.

AI zmienia sposób funkcjonowania wydarzeń, interpretując sygnały pozostawiane przez uczestników. Obserwuje drobne działania, uczy się na ich podstawie i dostosowuje doświadczenia w sposób, który wydaje się naturalny. Nie ogłasza się. Po prostu pomaga ludziom czerpać więcej wartości z wydarzenia przy mniejszym wysiłku.

Organizatorzy igrzysk olimpijskich w Paryżu przetestowali analizę wideo opartą na AI podczas dużych koncertów przed igrzyskami, aby wykrywać takie problemy, jak nagłe wzrosty liczby widzów i porzucone przedmioty. Analiza ta jest przeprowadzana w centrum kontroli, a nie jako funkcja na widoku publiczności, więc większość osób nie zauważa, że działa ona w tle.

Zaczyna się od drobnych sygnałów

Przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnicy udostępniają wskazówki dotyczące tego, co jest dla nich ważne. Odpowiadają na kilka pytań podczas rejestracji, przeglądają stronę internetową lub klikają na prelegentów, którzy ich interesują. Te drobne działania pomagają systemowi w tworzeniu wczesnych prognoz. Proces ten przypomina sposób, w jaki platformy streamingowe zaczynają rozumieć Twoje upodobania już po kilku wyborach.

Zbieraj kluczowe sygnały i spostrzeżenia bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego dzięki zaawansowanej wyszukiwarce opartej na AI w ClickUp Brain.

Zaczyna tworzyć połączenia jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia.

W miarę zbliżania się wydarzenia AI porównuje wczesne sygnały pochodzące od tysięcy uczestników. Odkrywa powiązania, które organizatorzy mogliby przeoczyć. Narzędzia do personalizacji marketingu oparte na AI mogą identyfikować trendy, takie jak uczestnicy, którzy często interesują się określonym tematem przewodnim, preferując krótkie warsztaty zamiast długich wykładów. Te wzorce pomagają organizatorom wysyłać sugestie, które wydają się przemyślane, a nie ogólnikowe.

Władze francuskie przeanalizowały wzorce z poprzednich wersji próbnych, w tym koncertu Depeche Mode, aby przewidzieć, na jakie zdarzenia należy zwrócić uwagę podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Te wnioski wyciągnięte przed wydarzeniem pomogły w ustaleniu obsady personelu, rozmieszczenia kamer i zasad alarmowania przed przybyciem tłumów.

Reaguje na zmiany zachodzące w czasie rzeczywistym podczas wydarzenia.

Po rozpoczęciu wydarzenia AI staje się bardziej aktywna. Zwraca uwagę na to, co ludzie faktycznie robią, a nie tylko na to, co powiedzieli podczas rejestracji. Dostosowuje się do pełnych sal, zmieniających się zainteresowań i zmian w programie w ostatniej chwili. Jeśli sesja staje się zatłoczona, system może zaproponować alternatywne rozwiązania. Jeśli grupa skupia się na danym temacie, może on wyróżnić powiązane sesje lub stoiska.

Wciągające pokazy w The Sphere pokazują, jak AI ewoluuje od modnego hasła do funkcjonalnego narzędzia produkcyjnego. U2 i Phish wykorzystali ekran 16K, fotele z funkcją haptyczną i dźwięk przestrzenny, aby wyświetlać obrazy i dźwięki reagujące na występ w czasie rzeczywistym, podczas gdy AI pomogła wygenerować i przywrócić wielkoformatowe media, takie jak kolaż Elvisa i nowa interpretacja Czarnoksiężnika z krainy Oz. Wynikiem jest koncert, który wydaje się skoordynowany co do sekundy, z zawartością, której nie dałoby się dostarczyć ręcznie na taką skalę.

Działa również po zakończeniu wydarzenia.

Po zakończeniu wydarzenia AI przechodzi do etapu refleksji. Analizuje przebieg wydarzenia z punktu widzenia uczestników i identyfikuje elementy, które były dla nich najważniejsze. Pomaga to w tworzeniu spersonalizowanych podsumowań i ścieżek edukacyjnych zamiast uniwersalnych streszczeń. Dostarcza również organizatorom jasnych informacji na temat tematów, które spotkały się z największym zainteresowaniem, formatów, które okazały się skuteczne, oraz elementów, które można poprawić przed kolejną edycją.

Podczas turnieju U.S. Open system IBM wykorzystał dane śledzenia i interakcje w oficjalnej aplikacji do generowania dostosowanych powtórek 3D i doświadczeń czatu opartego na AI. Nawet kilka wczesnych kliknięć i widoków meczów pomaga systemowi zdecydować, jakie klipy i informacje wyświetlić w następnej kolejności. Jeśli chcesz cofnąć się i zobaczyć, gdzie wylądowała piłka oraz jej trajektorię, jest to doskonałe narzędzie do tego celu. Jeśli chcesz cofnąć się i zobaczyć, gdzie wylądowała piłka oraz jej trajektorię, jest to doskonałe narzędzie do tego celu.

Przez cały cykl życia wydarzenia AI pełni rolę cichego przewodnika, pomagając uczestnikom znaleźć odpowiednie sesje, osoby i zawartość. Dla organizatorów staje się ona partnerem działającym za kulisami, który identyfikuje trendy, ogranicza domysły i umożliwia zespołowi szybsze reagowanie na potrzeby uczestników.

Przykłady zastosowań i taktyki

Personalizacja wydarzeń za pomocą AI staje się potężnym narzędziem, gdy jest powiązana z jasnymi, praktycznymi krokami.

Zamiast traktować personalizację jako ogromny system, narzędzia AI pomagają podzielić ją na praktyczne kroki, które zapewniają wsparcie dla każdego etapu podróży uczestnika.

Przed wydarzeniem

Twórz grupy zainteresowań, które wydają się ludzkie, a nie techniczne

Organizatorzy często zbierają podstawowe informacje o uczestnikach, ale rzadko przekształcają je w coś użytecznego i praktycznego.

Dzięki AI zespoły mogą przekształcić te szczegóły w jasno określone grupy zainteresowań. Na przykład podczas dużego wydarzenia korporacyjnego można odkryć, że istnieją w nim takie grupy, jak menedżerowie po raz pierwszy, aspirujący liderzy, twórcy produktów lub specjaliści ds. obsługi klienta. Gdy te grupy już istnieją, reszta staje się łatwiejsza. Każda grupa otrzymuje własne komunikaty, sugestie dotyczące zawartości i ścieżki nawiązywania kontaktów.

Zmień zawartość wydarzenia w spersonalizowane ścieżki edukacyjne

Po zakończeniu wydarzenia organizatorzy mogą wykorzystać AI do stworzenia niewielkich zbiorów nagrań lub artykułów, które odpowiadają zainteresowaniom każdego uczestnika.

Zamiast ogromnej liczby linków, uczestnik otrzymuje prostą wiadomość, np. „Oto krótka biblioteka oparta na tym, co przeglądałeś”. Dzięki temu podsumowanie wydaje się przemyślane i zachęca więcej osób do ponownego zapoznania się z zawartością.

Podczas wydarzenia

Popraw nawiązywanie kontaktów dzięki dopasowaniom opartym na celach

Zamiast dopasowywać ludzi według tytułów, wykorzystaj ich zachowania. Jeśli ktoś spędza czas na przeglądaniu zawartości dotyczącej zrównoważonego rozwoju lub wydajności łańcucha dostaw, AI może zasugerować osoby, które interesują się tymi samymi tematami.

Te dopasowania wydają się naturalne, ponieważ odzwierciedlają rzeczywiste działania uczestników, a nie informacje zawarte na ich odznakach.

Wykorzystaj bodźce behawioralne, które szanują uwagę

Podczas wydarzeń uczestnicy są zasypywani powiadomieniami. Zamiast planować długą listę przypomnień, AI może zidentyfikować najbardziej odpowiednie momenty do interwencji.

Odpowiednio dobrana sugestia może brzmieć na przykład tak: „Osoby, którym podobała się sesja, w której właśnie uczestniczyłeś, zbierają się w pobliżu, aby podjąć dyskusję”. Dzięki temu uczestnicy pozostają zaangażowani, ale nie są przytłoczeni nadmiarem informacji.

Oferuj wystawcom wsparcie w postaci trafnych rekomendacji

Sponsorzy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia, aby dotrzeć do odpowiednich odbiorców.

AI może pomóc, rekomendując uczestnikom wystawców na podstawie ich zainteresowań, zamiast polegać na skanowaniu bramek. Uczestnik, który obejrzał kilka prezentacji produktów, może zostać skierowany do stoisk z odpowiednimi pokazami. Dzięki temu rozmowy są bardziej produktywne dla obu stron.

Po wydarzeniu

Zbieraj opinie odzwierciedlające doświadczenia uczestników

Ogólne ankiety często mają powierzchowne wyniki. Dzięki personalizacji uczestnicy mogą otrzymywać pytania związane z ich rzeczywistymi doświadczeniami. Na przykład osoba, która uczestniczyła w wielu warsztatach, może otrzymać pytania dotyczące tempa i poziomu trudności, podczas gdy osoba, która spędziła czas w obszarach networkingowych, może zostać zapytana o jakość spotkań. Takie ukierunkowane ankiety dotyczące wydarzeń dostarczają bogatszych informacji.

Twórz bardziej inteligentne podsumowania sesji

Większość wydarzeń wysyła długie listy sesji, mając nadzieję, że uczestnicy sami je uporządkują. Bardziej skuteczną taktyką jest wyróżnienie trzech lub czterech sesji, które naprawdę odpowiadają celom danej osoby.

Na przykład uczestnik zainteresowany rozwojem kariery może otrzymać listę warsztatów dotyczących przywództwa, kręgów mentorskich i prelegentów. Nie przytłacza to uczestników. Zamiast tego eliminuje zbędne informacje, dzięki czemu mogą oni szybko podejmować decyzje.

Te taktyki pomagają organizatorom w rzeczywistej personalizacji. Skupiają się one na niewielkich, ale znaczących ulepszeniach, które zmniejszają zamieszanie, oszczędzają czas i poprawiają ogólne wrażenia.

🌼 Przyjazne przypomnienie: Narzędzia AI mogą pomóc profesjonalistom zajmującym się organizacją wydarzeń w analizowaniu danych dotyczących uczestników, zachowań klientów i danych historycznych w celu dostosowania komunikatów, przewidywania preferencji, a nawet tworzenia postów w mediach społecznościowych — ale należy postępować ostrożnie. Wraz z rozwojem technologii AI rosną obawy dotyczące prywatności danych. Przed rozpoczęciem korzystania z uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego lub analizy predykcyjnej upewnij się, że masz wyraźną zgodę, zapewniasz bezpieczne przetwarzanie wszystkich danych klientów i ścisłą kontrolę nad zawartością generowaną przez AI. Inteligentna personalizacja jest cenna, ale tylko wtedy, gdy zaufanie klientów pozostaje chronione.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego planowania i personalizacji wydarzeń opartych na AI)

Wsparcie AI jest wbudowane w każdy aspekt cyklu pracy związanego z wydarzeniami w ClickUp.

Synchronizacja spersonalizowanych danych dotyczących wydarzenia z planowaniem i realizacją nie powinna przypominać żonglerki. Przy listach uczestników, niestandardowych harmonogramach, segmentowanych wiadomościach e-mail i niekończących się szczegółach łatwo o chaos.

ClickUp zmienia zasady gry. Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp staje się centrum dowodzenia Twojego zespołu organizacyjnego — łącząc wszystkie szczegóły, wszystkie zespoły i wszystkie cykle pracy w jednym miejscu.

Wyobraź sobie: konfigurujesz obszar roboczy wydarzenia za pomocą funkcji Events w ClickUp. Natychmiast możesz podzielić uczestników na segmenty — VIP-y, prelegentów, uczestników ogólnych — z własnymi niestandardowymi zadaniami i cyklami pracy.

Nadszedł czas, aby zautomatyzować spersonalizowaną komunikację. ClickUp Brain, wbudowany asystent AI w obszarze roboczym ClickUp, wraz z ClickUp Agents, może pomóc w tworzeniu i wysyłaniu dostosowanych wiadomości e-mail, generowaniu działań następczych, a nawet podsumowywaniu opinii, dzięki czemu każdy uczestnik otrzyma automatycznie spersonalizowaną wiadomość.

Poproś ClickUp Brain o pomoc w stworzeniu niestandardowego agenta, który będzie obsługiwał cykle pracy od początku do końca.

Potrzebujesz wsparcia marketingowego? Zaproś do współpracy zespół marketingowy dzięki ClickUp Marketing, który ułatwia współpracę w jednej przestrzeni: przydzielaj zadania, udostępniaj zasoby i realizuj kampanie wspólnie, nie opuszczając ClickUp.

Od wstępnego zaproszenia po działania następcze po wydarzeniu — każdy aspekt podróży uczestnika jest zarządzany, śledzony i personalizowany w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Jest to kompleksowa platforma umożliwiająca dostarczanie niezapomnianych, spersonalizowanych doświadczeń podczas wydarzeń na dużą skalę.

Wykorzystaj agentów AI do obsługi spersonalizowanych zaproszeń, śledzenia potwierdzeń udziału oraz automatycznej automatyzacji przydzielania zadań na poszczególnych etapach wydarzenia.

Zautomatyzuj spersonalizowaną komunikację, taką jak wysyłanie wiadomości e-mail lub powiadomień Slack, na podstawie formularzy zgłoszeniowych lub segmentów uczestników za pomocą integracji ClickUp

Automatycznie oznaczaj, sortuj i kieruj przychodzące dane (np. preferencje żywieniowe lub dotyczące sesji) za pomocą pól niestandardowych i pól AI.

Wykorzystaj ClickUp AI (Brain) do tworzenia niestandardowych briefów, konspektów i tekstów promocyjnych dla różnych typów uczestników lub kanałów marketingowych.

Ogromna liczba funkcji i opcji niestandardowych może stanowić początkową trudność dla nowych użytkowników.

G2: 4,7/5 (ponad 10 700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

ClickUp jest bardzo przydatny jako lista rzeczy do zrobienia! Początkowo byłem przekonany, że wolę pisemne notatki, ale bardzo podoba mi się możliwość układania wszystkiego według własnych preferencji, zmiany terminów i dołączania załączników do zadań itp. Dzięki temu nic nie zostanie zapomniane, ponieważ wszystko znajduje się w jednym miejscu. Cały system jest bardzo przyjazny dla użytkownika i doskonale sprawdza się w udostępnianiu zadań.

2. Bizzabo (najlepsze rozwiązanie do nawiązywania kontaktów między uczestnikami i angażowania ich w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem Bizzabo

Bizzabo pozycjonuje się jako kompleksowy system operacyjny do obsługi wydarzeń, kładąc duży nacisk na to, aby każde wydarzenie miało osobisty charakter i było wartościowe. Ich AI i technologia urządzeń do noszenia (takich jak Klik SmartBadges™) współpracują ze sobą, aby generować spostrzeżenia i ułatwiać inteligentne połączenia.

Oznacza to, że uczestnicy nie tylko pojawiają się na wydarzeniu, ale są inteligentnie dopasowywani do odpowiednich osób i sesji, co zwiększa ich satysfakcję i zapewnia sponsorom wyraźny zwrot z inwestycji.

Wykorzystaj funkcje kojarzenia oparte na AI oraz czat 1:1, aby wspierać znaczące, spersonalizowane połączenia między uczestnikami a sponsorami.

Wykorzystaj technologię noszoną Klik SmartBadges™ do rejestrowania danych dotyczących zaangażowania w czasie rzeczywistym, umożliwiając organizatorom personalizację przyszłych działań następczych.

Oferuj zaawansowaną segmentację wiadomości e-mail i inteligentne pola wiadomości e-mail, aby poprawić wskaźniki otwarć i dostosować komunikację do różnych grup uczestników.

Wykorzystuje funkcję Copilot, bota opartego na sztucznej inteligencji, który zapewnia natychmiastowe, spersonalizowane odpowiedzi na typowe pytania związane z wydarzeniami.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczone możliwości dostosowywania wyglądu mikrostron wydarzeń, co utrudnia uzyskanie wyjątkowej estetyki marki.

Może wymagać znacznego nakładu czasu na wdrożenie i szkolenie w porównaniu z prostszymi, samoobsługowymi narzędziami do obsługi wydarzeń.

Niestandardowe ceny

G2: 4,3/5 (ponad 370 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Co o Bizzabo mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

Jedną z największych zalet Bizzabo jest to, że jest bardzo dobrze zaprojektowane z punktu widzenia doświadczenia użytkownika. Możemy tworzyć i publikować różne rodzaje wydarzeń, od dużych konferencji po mniejsze kursy w ramach programu publicznego. Osoby korzystające z naszych wydarzeń uważają, że mikrostrony i platforma są łatwe w obsłudze – od zapoznania się z naszymi wydarzeniami po proces płatności. Integracja z naszym systemem CRM również nie jest zbyt trudna, co pozwala nam śledzić zakupy, jeśli tylko chcemy!

3. HubSpot Marketing Hub (najlepszy do personalizacji i automatyzacji zintegrowanej z CRM)

za pośrednictwem HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub to idealny wybór, jeśli Twoja strategia wydarzeń jest ściśle powiązana z ogólnym zarządzaniem relacjami z klientami (CRM) i lejkami marketingowymi.

Ponieważ działa bezpośrednio w HubSpot CRM, wykorzystuje istniejące dane kontaktowe, aby zapewnić niesamowitą personalizację. Pozwala to bez wysiłku tworzyć cykle pracy, które gwarantują, że każda wiadomość e-mail, strona i reklama wyświetlana uczestnikowi jest idealnie dostosowana do jego unikalnych zachowań i historii związanej z marką lub wydarzeniem.

Twórz dynamiczne pola personalizacji, aby wyświetlać odpowiednią zawartość na stronach wydarzeń i w wiadomościach e-mail na podstawie znanych danych uczestników.

Wykorzystaj omnichannelową automatyzację marketingu, aby wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail, publikować posty w mediach społecznościowych i retargetować reklamy jako wyzwalacze w oparciu o zachowania uczestników.

Wykorzystaj predykcyjne punktowanie potencjalnych klientów, aby spersonalizować priorytety działań następczych w oparciu o zaangażowanie uczestnika podczas wydarzenia.

Skorzystaj z systemu Breeze opartego na AI, aby przyspieszyć tworzenie zawartości i odpowiadać na zapytania klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ceny są w dużej mierze uzależnione od liczby kontaktów marketingowych, co powoduje wzrost kosztów wraz ze wzrostem liczby listów potencjalnych klientów wydarzenia.

Niektóre zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji i niestandardowe raportowanie mogą wymagać korzystania z narzędzi lub dodatków innych firm.

Free

Pakiet startowy: 20 USD/miesiąc

Profesjonalny: 890 USD/miesiąc

Enterprise: 3600 USD/miesiąc

G2: 4,5/5 (ponad 14 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 5000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o HubSpot Marketing Hub w praktyce?

Opinia użytkownika:

Podoba mi się wygoda korzystania z HubSpot Marketing Hub, ponieważ pozwala mi on płynnie zarządzać wszystkimi moimi działaniami marketingowymi w ramach jednej platformy. Dostępne narzędzia, zasoby i artykuły są nieocenione dla optymalizacji moich doświadczeń, dostarczając mi spostrzeżeń i pomocy dostosowanych do moich konkretnych potrzeb marketingowych, takich jak optymalizacja wydajności e-maili i ulepszanie mojej ogólnej strategii marketingowej. Szczególnie przydatne są dla mnie webinaria, dzięki którym mogę nauczyć się lepiej korzystać z HubSpot i zrozumieć nowe funkcje. Wbudowane cykle pracy, strony docelowe i funkcje bloga, wraz z integracją mojej strony internetowej z platformą, pozwalają mi skutecznie zarządzać wszystkimi aspektami marketingu w jednym miejscu. Ponadto znaczący postęp w HubSpot Marketing Hub na przestrzeni lat nieustannie poprawiał jego użyteczność i funkcjonalność. Łatwość początkowych ustawień, ułatwiona przez nasz wewnętrzny zespół i wsparcie przedstawicieli HubSpot, sprawiła, że przejście na tę platformę przebiegło płynnie i bez problemów, poprawiając nasze ogólne wrażenia.

💟 Bonus: Brain MAX to oparty na sztucznej inteligencji program komputerowy, który sprawia, że personalizacja wydarzeń jest łatwa i skuteczna.

4. Dynamic Yield (najlepsze rozwiązanie do rekomendacji sesji i zawartości opartych wyłącznie na algorytmach)

za pośrednictwem Dynamic Yield

Dynamic Yield to prawdziwy specjalista w dziedzinie optymalizacji doświadczeń, wykorzystujący potężne algorytmy głębokiego uczenia się do przewidywania i personalizacji każdego cyfrowego punktu kontaktu.

Dla organizatorów wydarzeń oznacza to możliwość oferowania uczestnikom algorytmicznych rekomendacji dotyczących kolejnej sesji, w której warto wziąć udział, najbardziej odpowiedniego prelegenta, z którym warto się spotkać, lub zawartości, którą warto pobrać, a wszystko to w oparciu o ich zaangażowanie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu platforma wydarzeń staje się stale optymalizowanym, spersonalizowanym silnikiem rekomendacji.

Najlepsze funkcje Dynamic Yield

Algorytmicznie przewiduj zainteresowania uczestników, wykorzystując głębokie uczenie się, aby polecić kolejną odpowiednią sesję, prelegenta lub produkt.

Zapewnij zaawansowaną segmentację odwiedzających w oparciu o czynniki psychograficzne, zachowania w czasie rzeczywistym i historię zakupów.

Wykorzystaj wielowymiarowe testy A/B we wszystkich cyfrowych punktach kontaktu, aby stale optymalizować zawartość i oferować personalizację.

Wsparcie wdrożeń wielokanałowych, umożliwiające stosowanie tych samych zasad personalizacji w sieci, aplikacji mobilnej i e-mailu.

Ograniczenia Dynamic Yield

Platforma została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach Enterprise i wymaga wysokich rocznych nakładów finansowych, co sprawia, że jest niedostępna dla mniejszych organizacji.

Proces wdrażania może być dość techniczny i wymaga znacznych zasobów inżynieryjnych.

Ceny Dynamic Yield

Poziom początkowy: ~2917 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Dynamic Yield w praktyce?

Opinia użytkownika:

Dynamic Yield to najlepsza w swojej klasie platforma personalizacyjna, która znacznie zwiększyła nasz wysiłek personalizacyjny w wielu markach. Jej solidne narzędzia do segmentacji i targetowania pozwalają nam realizować skuteczne, oparte na danych kampanie w Internecie, na urządzeniach mobilnych i w e-mailach, tworząc płynne doświadczenie wielokanałowe. Funkcje testowania i optymalizacji, w tym testy A/B i wielowymiarowe, mają kluczowe znaczenie dla ciągłego doskonalenia, a płynna integracja z naszym stosem technologicznym upraszcza cykl pracy. Zespół wsparcia Dynamic Yield jest wyjątkowy i zapewnia proaktywne wskazówki, które umożliwiają naszym zespołom pewne wprowadzanie innowacji. Ogólnie rzecz biorąc, jest to nieocenione narzędzie do skalowania personalizacji i osiągania wymiernych wyników.

Jak wdrożyć spersonalizowane cykle pracy dotyczące wydarzeń

Rozproszenie pracy jest jedną z głównych przyczyn niepowodzeń personalizacji.

Informacje o uczestnikach są dostępne w narzędziu do rejestracji. Zawartość znajduje się na wspólnych dyskach. Różne wersje wiadomości e-mail są przechowywane na platformie marketingowej. Aktualizacje dotyczące prelegentów pojawiają się w Slacku. Notatki giną w arkuszach kalkulacyjnych. Gdy informacje są rozproszone między różnymi narzędziami i kanałami, zespoły zamiast planować, reagują na bieżące sytuacje, a personalizacja staje się mozaiką zadań wykonywanych w ostatniej chwili.

Organizatorzy wydarzeń potrzebują niezawodnego systemu, który konsoliduje dane uczestników, produkcję zawartości, zasoby kampanii, przypisanie zadań i śledzenie wyników w jednym, uporządkowanym systemie. Wynikiem jest cykl pracy personalizacji, który jest przewidywalny, powtarzalny i znacznie łatwiejszy do skalowania.

Poniżej przedstawiono, w jaki sposób zespoły organizujące wydarzenia mogą to skonfigurować i dlaczego tworzy to rzeczywistą wartość operacyjną.

Scentralizuj wszystkie zadania związane z personalizacją w jednym obszarze roboczym

Kiedy prace związane z personalizacją są fragmentaryczne, Teams tracą wiele godzin na lokalizację informacji lub ponowne potwierdzanie szczegółów.

Strukturalny obszar roboczy dla uczestników może obejmować:

• Baza danych profili, która śledzi zainteresowania, cele, preferencje i zachowania • Pola niestandardowe odzwierciedlające tematy wydarzenia lub potrzeby segmentacji • Lista działań przed wydarzeniem, podczas wydarzenia i po wydarzeniu • Foldery zawierające zawartość, kampanie i materiały z sesji

Organizuj wszystkie pliki bez wysiłku dzięki hierarchii projektów ClickUp, zapewniającej łatwy dostęp w razie potrzeby.

ClickUp zapewnia zespołom jedno źródło informacji, dzięki czemu wszyscy działają w oparciu o te same podstawy. Zamiast przełączać się między arkuszami kalkulacyjnymi, wątkami na Slacku i eksportami rejestracji, pozwala całemu zespołowi zobaczyć pełny plan personalizacji w jednym miejscu. Ogranicza to powielanie pracy i zmniejsza liczbę błędów spowodowanych nieaktualnymi lub niezgodnymi informacjami.

Wartość: mniej nieporozumień, szybsze planowanie i bardziej spójne wrażenia uczestników.

Twórz kanały zawartości, które nadążają za spersonalizowanymi komunikatami

Personalizacja wywiera efekt domina na zespoły odpowiedzialne za zawartość.

Ogólny program może wymagać tylko jednego zestawu wiadomości e-mail, ale spersonalizowany program może wymagać dziesiątek wariantów. Bez ustrukturyzowanego cyklu pracy opóźnienia w dostarczaniu zawartości spowalniają całą strategię personalizacji.

Posiadanie potoku zawartości pomaga zespołom wytworzyć taką ilość bez wypalenia. Narzędzia takie jak zadania ClickUp mogą tu pomóc, zapewniając, że:

• Każdy zasób ma jasny status, np. wersja robocza, do weryfikacji, zatwierdzony lub zaplanowany. • Autorzy, projektanci i recenzenci współpracują nad tym samym zadaniem. • Informacje o prelegentach, notatki badawcze i streszczenia pozostają załącznikami do zawartości. • Zależności uniemożliwiają kontynuowanie prac, zanim będą one gotowe.

W ten sposób, jeśli dana grupa wymaga własnej sesji lub nowego komunikatu skierowanego do konkretnej grupy zainteresowań, system płynnie obsługuje takie żądanie.

Wartość: zespoły odpowiedzialne za zawartość zachowują porządek, a personalizacja nigdy nie ulega opóźnieniom z powodu wąskich gardeł.

Zautomatyzuj segmentację uczestników, aby zespoły nie musiały sortować ich ręcznie

Ręczna segmentacja jest jedną z głównych przyczyn nadmiernego rozrostu pracy. Ktoś eksportuje listę, filtruje ją, wysyła do działu marketingu, ponownie edytuje, przesyła do innego narzędzia, a następnie stara się aktualizować wszystkie dane po pojawieniu się nowych rejestracji.

Segmentacja może odbywać się w tle za pośrednictwem automatyzacji w ClickUp i agentów AI:

Gdy uczestnik wybiera temat lub cel, ClickUp Agent może automatycznie przypisać mu etykietę.

Gdy ktoś wykazuje zainteresowanie wieloma sesjami, agent może przypisać go do segmentu.

Gdy pojawiają się nowe rejestracje, funkcje takie jak AI Assign i AI Prioritize mogą kierować je do odpowiednich list.

Oznacza to, że zespoły nie muszą już spędzać godzin na sortowaniu nazwisk lub poprawianiu niedopasowanych list. Zamiast tego mogą tworzyć cykle pracy, w których segmentacja aktualizuje się sama i automatycznie wywołuje odpowiednie zadania lub zawartość.

Wartość: szybsza personalizacja, mniej błędów i więcej czasu na istotne zadania.

Wykorzystaj ClickUp AI, aby przyspieszyć spersonalizowane cykle pracy dzięki szybkim analizom i dostosowanej pomocy.

Cykl pracy personalizacji obejmuje wiele zmiennych elementów. Zaproszenia, przypomnienia, działania następcze, powiadomienia o sesjach i podsumowania po wydarzeniu wymagają wielu wersji dostosowanych do różnych odbiorców.

ClickUp AI pomaga zespołom szybko przygotować te elementy:

• Podsumowania dla uczestników oparte na zainteresowaniach lub zachowaniu • Opisy najważniejszych punktów sesji • Szablony wiadomości e-mail dla każdego segmentu • Wiadomości uzupełniające dostosowane do działań uczestnika podczas wydarzenia

Im większe wsparcie dla segmentów, tym więcej czasu oszczędzasz. Zobacz to w praktyce!

Wartość: Szybsze tworzenie zawartości bez utraty jakości.

Śledź wydajność personalizacji w czasie rzeczywistym dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym

Po wdrożeniu personalizacji zespoły muszą wiedzieć, co działa, a co wymaga poprawek. Twoje zespoły potrzebują jasnego widoku:

• Które segmenty angażują najbardziej• Które zasoby zawartości są wykorzystywane• Które rekomendacje sesji przyciągają kliknięcia• Gdzie uczestnicy rezygnują• Jakie tematy zyskują popularność

Panele ClickUp pomagają szybciej uzyskać te informacje i umożliwiają zespołom szybką reakcję. Jeśli jedna z grup ignoruje wydarzenia networkingowe, organizatorzy mogą dostosować komunikaty. Jeśli natomiast popularnością cieszy się coś innego, zespoły mogą zwrócić uwagę na powiązane sesje.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania i aktualizacje AI dzięki pulpitom ClickUp Dashboards.

Wartość: Personalizacja staje się coraz bardziej inteligentna, ponieważ zespoły mogą działać na podstawie danych na żywo, zamiast czekać na wyniki ankiet przeprowadzanych po wydarzeniu.

Zacznij od gotowych szablonów ClickUp stworzonych dla zespołów organizujących wydarzenia

Stworzenie od podstaw struktury personalizacji jest trudnym zadaniem. Oto zestaw narzędzi, które pomogą Ci szybciej uruchomić cykle pracy:

Szablon marketingu wydarzeń ClickUp

Zaplanuj promocję wydarzenia w jednym, uporządkowanym hubie dzięki szablonowi ClickUp Event Marketing Template. Zaplanuj posty w mediach społecznościowych, kampanie e-mailowe, materiały prelegentów i terminy, a następnie śledź postępy swojego zespołu podczas tworzenia, sprawdzania i publikowania poszczególnej zawartości.

Szablon śledzenia kampanii ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Dostosuj swoje działania dzięki ujednoliconym informacjom o kampanii za pomocą szablonu ClickUp Campaign Tracking and Analytics.

Zobacz wszystkie swoje kampanie na pierwszy rzut oka dzięki szablonowi śledzenia kampanii ClickUp. Porównuj wyniki, monitoruj tempo w różnych kanałach i synchronizuj właścicieli, terminy i wyniki bez konieczności żonglowania wieloma arkuszami kalkulacyjnymi.

Szablon planu marketingowego wydarzenia ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zaplanuj każde wydarzenie marketingowe bez wysiłku dzięki szablonowi planu marketingowego wydarzeń ClickUp.

Stwórz kompletną strategię marketingową wydarzenia w kilka minut dzięki szablonowi planu marketingowego wydarzenia ClickUp. Wyznacz cele, określ odbiorców, nakreśl kluczowe komunikaty i ustal oś czasu promocji, aby cały zespół pracował zgodnie z tym samym scenariuszem.

Wyzwania i kwestie etyczne związane z personalizacją wydarzeń za pomocą AI

Wyzwanie Jak to wygląda w rzeczywistych wydarzeniach Kwestie etyczne Jak zespoły organizacyjne mogą sobie z tym poradzić podczas wydarzeń Gromadzenie odpowiednich danych o uczestnikach Teams gromadzą zbyt dużo lub zbyt mało danych, a informacje są rozproszone między narzędziami rejestracyjnymi, aplikacjami i arkuszami kalkulacyjnymi. Uczestnicy powinni wiedzieć, jakie dane są gromadzone i dlaczego. Jasno informuj o wykorzystaniu danych, zbieraj tylko te, które są potrzebne, i przechowuj je w jednym bezpiecznym systemie. Ochrona prywatności uczestników Śledzenie lokalizacji, dane behawioralne lub preferencje dotyczące nawiązywania kontaktów są rejestrowane bez wystarczającej przejrzystości. Uczestnicy powinni mieć kontrolę nad widocznością danych i możliwością wyrażenia zgody na ich wykorzystanie. Oferuj jasne opcje wyrażenia zgody, umożliw uczestnikom zarządzanie widocznością i unikaj ukrytego gromadzenia danych. Stronniczość w rekomendacjach Niektóre grupy otrzymują bardziej widoczne sugestie sesji lub propozycje nawiązywania kontaktów w oparciu o niekompletne wzorce. Systemy AI nie powinny kierować ludźmi w sposób niesprawiedliwy ani ograniczać ich możliwości wyboru. Przejrzyj definicje segmentów, przetestuj wyniki dla różnych profili i zapewnij udział ludzi w nadzorze. Nadmierne ukierunkowanie i zmęczenie uczestników Uczestnicy otrzymują zbyt wiele powiadomień lub zbyt szczegółowe sugestie, które wydają się nachalne. Uczestnicy nie powinni czuć się monitorowani ani pod presją. Ogranicz powiadomienia, nadaj priorytet trafności i pozwól uczestnikom dostosować ustawienia personalizacji. Błędna interpretacja sygnałów behawioralnych Uczestnik przypadkowo klika temat, rejestruje się w sesji dla wygody lub opuszcza ją przed czasem z powodu konfliktu terminów. Uczestnicy nie powinni być ograniczeni do niedokładnych profili. Połącz sygnały behawioralne z deklarowanymi zainteresowaniami i pozwól uczestnikom aktualizować preferencje w dowolnym momencie. Równowaga między potrzebami sponsorów a komfortem uczestników Rekomendacje wystawców wydają się zbyt komercyjne lub nakłaniają uczestników do rozmów sprzedażowych, o które nie prosili. Uczestnicy powinni mieć kontrolę nad interakcjami ze sponsorami. Wyraźnie przypinaj sugestie sponsorowane i unikaj wymuszania interakcji. Zapewnienie przejrzystości w zakresie personalizacji Uczestnicy nie wiedzą, dlaczego otrzymują określone rekomendacje. Ludzie mają prawo zrozumieć, jak działa personalizacja. Podaj proste wyjaśnienia, takie jak „Sugerowane, ponieważ wykazałeś zainteresowanie...”. Zachowanie dostępności i sprawiedliwości Personalizacja sprzyja uczestnikom korzystającym przede wszystkim z technologii cyfrowych, podczas gdy inni tracą możliwość uzyskania rekomendacji. AI powinna zwiększać dostępność, a nie pogłębiać różnice. Oferuj drukowane podsumowania, punkty pomocy na miejscu oraz alternatywne sposoby otrzymywania rekomendacji. Unikanie zależności od automatycznych decyzji Zespoły całkowicie polegają na algorytmach w zakresie segmentacji, promocji zawartości lub kojarzenia uczestników. Ludzie powinni pozostać odpowiedzialni za podejmowanie kluczowych decyzji. Informuj na bieżąco wszystkich uczestników, zwłaszcza VIP-ów, zróżnicowane grupy lub osoby zainteresowane delikatnymi tematami. Odpowiedzialne zarządzanie danymi po wydarzeniu Teams przechowuje dane dotyczące zachowań uczestników długo po zakończeniu wydarzenia, bez jasnych zasad dotyczących przechowywania danych. Uczestnicy powinni mieć kontrolę nad tym, jak długo przechowywane są dane. Ustalaj osie czasu przechowywania danych, anonimizuj stare dane i umożliw uczestnikom żądanie ich usunięcia.

Spersonalizuj swoje wydarzenia dzięki ClickUp AI

Spersonalizowane wydarzenia nie są już miłą niespodzianką. Uczestnicy oczekują doświadczeń, które są dostosowane do ich celów, łatwe w nawigacji i warte poświęconego czasu. AI daje zespołom organizacyjnym możliwość zapewnienia tego na dużą skalę, ale tylko wtedy, gdy praca za kulisami jest zorganizowana, spójna i połączona.

W tym zakresie ClickUp ma znaczący wpływ. Personalizacja zależy od czystych danych, szybkiego tworzenia zawartości, skoordynowanych zespołów i możliwości dostosowania się do zmian w zachowaniu uczestników. ClickUp łączy to wszystko w jednym miejscu. Zespoły mogą tworzyć bazy danych profili, planować segmentowane kampanie, zarządzać potokami zawartości, przeprowadzać automatyzację powtarzalnych zadań i monitorować wydajność w czasie rzeczywistym. Wszystko znajduje się w jednym systemie, co oznacza mniej luk, mniej błędów i płynniejszą, bardziej świadomą podróż uczestników.

W wyniku wydarzenie sprawia wrażenie przemyślanego, a nie transakcyjnego. Uczestnicy odkrywają zawartość, która odpowiada ich zainteresowaniom. Wystawcy prowadzą lepsze rozmowy. Organizatorzy uzyskują jaśniejsze informacje. A całe doświadczenie przebiega płynniej, wymagając mniejszego wysiłku ręcznego.

✅ Wypróbuj ClickUp i przekonaj się o różnicy już dziś!

Często zadawane pytania

Gromadź tylko te informacje, które pomogą Ci dostosować doświadczenia uczestników. Zazwyczaj obejmują one zainteresowania, rolę, preferencje dotyczące sesji, potrzeby w zakresie dostępności oraz sygnały behawioralne, takie jak przeglądane tematy lub zapisane sesje. Unikaj gromadzenia niepotrzebnych szczegółów i jasno wyjaśnij, w jaki sposób dane będą wykorzystywane.

Tak. Gdy uczestnicy otrzymują zawartość i rekomendacje zgodne z ich celami, biorą udział w większej liczbie sesji, angażują się bardziej i zgłaszają wyższy poziom satysfakcji. Wystawcy również odnoszą korzyści, ponieważ rekomendacje pomagają im dotrzeć do uczestników, którzy są naprawdę zainteresowani ich rozwiązaniami.

Połącz deklarowane zainteresowania z sygnałami behawioralnymi, przejrzyj rekomendacje dla różnych grup uczestników i angażuj ludzi w podejmowanie kluczowych decyzji. Teams powinny regularnie testować sugestie, aby upewnić się, że nie faworyzują one w nieuczciwy sposób określonych ról, branż lub grup demograficznych.

Oczywiście. Mniejsze wydarzenia często odnotowują jeszcze większą poprawę, ponieważ uczestnicy otrzymują wskazówki, które pomagają im w pełni wykorzystać ograniczoną liczbę sesji lub krótszy harmonogram. Proste taktyki, takie jak dostosowane programy lub segmentowane wiadomości e-mail, mogą mieć znaczący wpływ bez konieczności stosowania złożonych systemów.

Aktualizuj rekomendacje za każdym razem, gdy zmienia się zachowanie uczestników. Może to nastąpić po zameldowaniu się na sesję, dodaniu elementu do zakładek lub wykonaniu czynności w aplikacji wydarzenia. Aktualizacje w czasie rzeczywistym pomagają uczestnikom odkrywać sesje i doświadczenia, które odpowiadają ich zmieniającym się zainteresowaniom w trakcie trwania wydarzenia.