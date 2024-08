9 narzędzi AI do sprawniejszego zarządzania wydarzeniami w 2024 roku

Planujesz największą imprezę roku dla swojej firmy? Od planowania postów w mediach społecznościowych, przez sprzedaż biletów, po wybór miejsca, masz pełne ręce roboty, próbując stworzyć niesamowite wrażenia dla uczestników.

Ale planowanie wydarzeń ma wiele ruchomych części, a ty jesteś tylko człowiekiem. Dlaczego nie pozwolić sztucznej inteligencji (AI) do zrobienia części ciężkich zadań za ciebie?

Nawet najbardziej doświadczeni organizatorzy wydarzeń korzystają z automatyzacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o zameldowanie i rejestrację na wydarzenie, przesyłanie wiadomości na platformie do zarządzania wydarzeniami, czy zarządzanie harmonogramami wydarzeń, istnieje możliwość automatyzacji Narzędzia AI aby zaoszczędzić czas.

W tym przewodniku pokażemy, jak wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania wydarzeniami AI i przeprowadzimy Cię przez dziewięć naszych ulubionych. 🛠️

Czego szukać w narzędziach AI do zarządzania wydarzeniami?

Planowanie międzynarodowej konferencji różni się znacznie od planowania dużego spotkania biznesowego B2B dla zespołu sprzedaży. Wydarzenia mają swoje niuanse, więc jeśli szukasz narzędzia AI do zarządzania wydarzeniami, poszukaj przydatnych funkcji, takich jak:

Automatyzacja cyklu pracy: Potrzebujesz narzędzia do zarządzania wydarzeniami, które..upraszcza proces planowania tak bardzo, jak to tylko możliwe. Poszukaj technologii AI, która wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do usprawnienia wyboru miejsca,harmonogramy wydarzeńlub ustawienia platformy eventowej dla wydarzeń wirtualnych

Potrzebujesz narzędzia do zarządzania wydarzeniami, które..upraszcza proces planowania tak bardzo, jak to tylko możliwe. Poszukaj technologii AI, która wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do usprawnienia wyboru miejsca,harmonogramy wydarzeńlub ustawienia platformy eventowej dla wydarzeń wirtualnych Zarządzanie uczestnikami: Pozwól AI przejąć kontrolę nad rejestracją i odprawą uczestników. Jeśli masz odpowiednie narzędzie AI, może ono nawet do zrobienia matchmakingu dla możliwości networkingowych wydarzenia

Pozwól AI przejąć kontrolę nad rejestracją i odprawą uczestników. Jeśli masz odpowiednie narzędzie AI, może ono nawet do zrobienia matchmakingu dla możliwości networkingowych wydarzenia Pomoc marketingowa: Potrzebujesz pomocy w pisaniu postów w mediach społecznościowych lub wymyśleniu idealnego e-maila promocyjnego? AI do zarządzania wydarzeniami cię wesprze. Obsługuje wszystkie rodzaje wysiłków marketingowychod generowania kopii po grafikę i wideo

Potrzebujesz pomocy w pisaniu postów w mediach społecznościowych lub wymyśleniu idealnego e-maila promocyjnego? AI do zarządzania wydarzeniami cię wesprze. Obsługuje wszystkie rodzaje wysiłków marketingowychod generowania kopii po grafikę i wideo Analityka danych: Podkręć swoje przyszłe wydarzenia. AI pobiera dane z narzędzia do zarządzania wydarzeniami i szybko identyfikuje odsetki w zaangażowaniu uczestników, działaniach następczych i nie tylko. Jeśli twoje oczy zaczynają się krzyżować za każdym razem, gdy próbujesz spojrzeć na dane demograficzne, narzędzia AI dostrzegają cenne spostrzeżenia w ciągu zaledwie kilku minut

9 najlepszych narzędzi AI do zarządzania wydarzeniami w 2024 roku

Organizatorzy wydarzeń są przyzwyczajeni do żonglowania wyborami menu, rezerwowania prelegentów i negocjowania kontrakty dotyczące miejsc . Ale po co robić więcej pracy niż trzeba?

Profesjonaliści zajmujący się organizacją wydarzeń mają teraz ekscytującą możliwość wprowadzenia sztucznej inteligencji. Narzędzia te zostały zaprojektowane w celu automatyzacji cyklu pracy, gromadzenia cennych informacji i odciążenia logistyki wydarzeń. Wynik? Więcej powodzeń wydarzeń, więcej danych o wydarzeniach i mnóstwo zaoszczędzonego czasu.

Jeśli jesteś gotowy, aby znaleźć swojego własnego pomocnika AI, to dobrze trafiłeś. Przejrzyj i wypróbuj dziewięć naszych ulubionych AI narzędzia do zarządzania wydarzeniami na rok 2024.

ClickUp AI pozwala zespołom sprzedażowym na większą pewność siebie w komunikacji poprzez sprawdzanie, skracanie lub redagowanie kopii e-maili

Chcesz aplikacji do zrobienia planu wydarzenia? ClickUp jest najbardziej znany jako platforma do zarządzania projektami, ale nasze narzędzie AI jest zdecydowanie czymś, o czym można napisać do domu. 🦾

Z setkami podpowiedzi popartych badaniami, ClickUp AI to jedyny asystent oparty na sztucznej inteligencji, dostosowany do roli planisty wydarzeń. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu dostawców, miejsca, prelegentów czy tematów sesji, ClickUp AI jest wystarczająco potężny, aby uporządkować nawet najtrudniejsze zadania w celu powodzenia procesu planowania wydarzenia. ClickUp AI można również wykorzystać do:

Generowania zadań związanych z zarządzaniem wydarzeniami w ClickUp

Pisać plany wydarzeń i korzystać z nichszablony do planowania wydarzeń Burza mózgów i nieszablonowe pomysły na wydarzenia firmowe, które pokochają uczestnicy wydarzeniaTworzenie zawartości na wydarzenia* Ponieważ ClickUp AI integruje się z projektami i zadaniami ClickUp, śledzenie wszystkich zadań związanych z wydarzeniami w jednym miejscu nigdy nie było łatwiejsze. Rozliczaj swój zespół i wyświetlaj postępy w dostosowywanym pulpicie ClickUp.

Ponadto ClickUp oferuje setki szablonów zaprojektowanych do zrobienia całej pracy za Ciebie, więc nie musisz nawet kiwnąć palcem. Sprawdź Szablon do zarządzania wydarzeniami ClickUp do rejestrowania zadań i terminów, współpracy z zespołem ds. planowania i śledzenia budżetu.

ClickUp najlepsze funkcje

Zadania ClickUp rozliczaj swój zespół z dotrzymywania terminów

Wizualizuj swój postęp za pomocąPulpitom ClickUp w czasie rzeczywistym Oszczędzaj godziny każdego tygodnia dziękiSzablony ClickUp Przełącz swój cykl pracy nad wydarzeniami na autopilota dziękiAutomatyzacja ClickUp Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Niektórzy użytkownicy ClickUp czują się onieśmieleni, gdy dołączają po raz pierwszy, ponieważ jest tak wiele narzędzi do wypróbowania

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. ChatGPT

Via ChatGPT ChatGPT od OpenAI prawie zepsuł internet, gdy zadebiutował w 2022 roku. Nie jest to najbardziej zaawansowane narzędzie AI do zarządzania wydarzeniami, ale jeśli potrzebujesz pomocy z mediami opartymi na tekście, jest to świetne darmowe narzędzie, które możesz mieć w tylnej kieszeni.

ChatGPT jest idealny do znajdowania pomysłów i inspiracji. Udostępnianie informacji o odbiorcach docelowych, o wydarzeniu i oczekiwanych rezultatach. Nie będzie idealnie za pierwszym razem, ale przy odrobinie podpowiedzi AI da ci dokładnie to, czego potrzebujesz.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Użyj chatbota dosesja burzy mózgów tematów lub pomysłów na miejsce wydarzenia

Generowanie planów wydarzeń, które przyciągną więcej potencjalnych uczestników

Tworzenie materiałów promocyjnych, cyfrowych przepływów odprawy i innych materiałów na stronę internetową wydarzenia

Limity ChatGPT

ChatGPT często nie działa

ChatGPT nie może tworzyć zawartości multimedialnej ani zarządzać rzeczywistą treściąprocesem planowania wydarzenia Cennik ChatGPT

Free

Plus: $20/miesiąc za użytkownika

ChatGPT oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (340+ recenzji)

4.7/5 (340+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

3. Soundraw

Via Soundraw Podczas gdy ChatGPT generuje tylko zawartość tekstową, Soundraw generuje tylko muzykę AI. Jeśli organizatorzy wydarzenia szukają porywających bitów na nadchodzącą imprezę taneczną z DJ-em, Soundraw jest dla Ciebie. 💃🏾

Eliminuje bóle głowy związane z licencjonowaniem muzyki, tworząc całkowicie unikalne ślady tylko dla Twojego biznesu lub wydarzenia. Wystarczy wprowadzić kilka tekstów, a narzędzie AI do obsługi wydarzeń zajmie się ich tworzeniem.

Chociaż narzędzie to nie pozwoli zaplanować całego wydarzenia, to wciąż jest dobrą opcją dla menedżerów wydarzeń, którzy potrzebują niestandardowej muzyki przy ograniczonym budżecie.

Najlepsze funkcje Soundraw

Tworzenie własnych, unikalnych ścieżek dla jedynych w swoim rodzaju wydarzeń

Generowanie nieograniczonej muzyki na podstawie danych wejściowych dla nastroju, gatunku i długości

Niestandardowe utwory dzięki mikserowi muzycznemu Soundraw

Limity Soundraw

Soundraw nie zawiera narzędzi do planowania i logistyki wydarzeń

Soundraw ma ograniczony wybór nastrojów i gatunków muzycznych

Ceny Soundraw

Free

Twórca: $16.99/miesiąc, rozliczane rocznie

$16.99/miesiąc, rozliczane rocznie Artysta: $29.99/miesiąc, rozliczane rocznie

Soundraw oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Jasper

Via JasperJasper specjalizuje się w markowej zawartości AI. Podobnie jak ChatGPT, działa głównie z zawartością opartą na tekście, ale jest wyposażony w funkcje marketingowe do rozpowszechniania informacji o wydarzeniu. Skorzystaj z AI Jaspera, aby pisać blogi, generować kalendarz zawartości , planować kampanie w mediach społecznościowych, optymalizować zawartość pod kątem SEO i prowadzić zintegrowane kampanie marketingowe.

Jeśli jednak potrzebujesz obrazów, Jasper ma również na to rozwiązanie. Generator grafiki AI Jasper tworzy wysokiej rozdzielczości, wolne od tantiem obrazy na potrzeby wydarzeń. Oczywiście może to wymagać podpowiedzi, aby uzyskać dokładnie to, czego potrzebujesz, ale i tak jest to szybsze niż przewijanie stron ze zdjęciami stockowymi.

Najlepsze funkcje aplikacji Jasper

Podłącz swój ton głosu, a Jasper dołoży wszelkich starań, aby dopasować się do osobowości Twojej marki

Generowanie grafiki AI za pomocą kilku podpowiedzi tekstowych

Skorzystaj z ponad 50 szablonów Jasper do generowania kopii

Limity Jaspera

Generator grafiki AI Jasper nie zawsze tworzy obrazy wysokiej jakości

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że technologia dopasowywania tonów Jasper nie zawsze działa dobrze

Ceny Jasper

Kreator: 39 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

39 USD/miesiąc dla jednego użytkownika Teams: $99/miesiąc dla trzech użytkowników

$99/miesiąc dla trzech użytkowników Business: Kontakt w sprawie wyceny

Jasper oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opinii)

5. Lumen5

Via Lumen5 Lumen5 to intuicyjna platforma wideo typu "przeciągnij i upuść". Jest bardzo podobna do rozwiązań takich jak PowerPoint, więc jeśli potrafisz zrobić pokaz slajdów prezentacji, możesz zbudować wideo w Lumen5. 📽️

Lumen5 to głównie platforma wideo dla majsterkowiczów, ale posiada narzędzie AI do zrobienia wydarzenia. Funkcja AI automatycznie konwertuje blogi na wideo, co znacznie skraca czas poświęcany na promocję najważniejszych wydarzeń w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Lumen5

Konwersja tekstu pisanego na wideo

Setki szablonów dostępnych w Lumen5

Dostęp do licencjonowanych obrazów i wideo z Unsplash i Shutterstock

Limity Lumen5

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że szablony są ograniczone

Inni użytkownicy twierdzą, że funkcje audio, takie jak lektorzy, wymagają trochę pracy

Ceny Lumen5

Podstawowy: 19 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

19 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Start: $59/miesiąc, rozliczane rocznie

$59/miesiąc, rozliczane rocznie Profesjonalny: 149 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

149 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Niestandardowy: Skontaktuj się w celu wyceny

Lumen5 oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

4,5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

6. Marketing CoPilot

Via Marketing CoPilot Szukasz narzędzia do marketingu wydarzeń? Marketing CoPilot jest dla Ciebie. To kalendarz marketingowy i narzędzie lejka sprzedażowego wspiera promocję wydarzeń, więc jeśli chcesz zwiększyć frekwencję na wydarzeniach, to może być narzędzie dla Ciebie.

Narzędzie AI Marketing CoPilot opiera się na ChatGPT, ale dodaje warstwę wiedzy marketingowej do odpowiedzi, aby zapewnić bardziej istotne informacje. Narzędzie to jest przeznaczone dla B2B, więc jeśli planujesz dużą konferencję branżową dostosowaną do liderów biznesu, Marketing CoPilot zajmie się tworzeniem lejka, promocją i przetwarzaniem danych uczestników.

Najlepsze funkcje Marketing CoPilot

Generowanie zawartości AI za pomocą narzędzia AI Marketing CoPilot opartego na ChatGPT

Tworzenie unikalnej strategii zawartości i generowanie kopii za pomocą oprogramowania do zarządzania wydarzeniami AI

Marketing CoPilot dobrze współpracuje z rozwiązaniami Microsoft, więc jeśli jesteś firmą Microsoft, to jest to strzał w dziesiątkę

Limity Marketing CoPilot

Marketing CoPilot nie ma zbyt wielu recenzji

To narzędzie AI skupia się bardziej na lejkach, przychodach i marketingu niż na faktycznym planowaniu wydarzeń

Ceny Marketing CoPilot

Kontakt w sprawie cen

Marketing CoPilot oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Murf

Via Murf Chcesz przeprowadzić uczestników przez konferencję z profesjonalnie brzmiącym spikerem? Nie ma potrzeby zatrudniania aktora głosowego: Użyj Murf, aby wygenerować głos AI. 🎤

To narzędzie do zarządzania wydarzeniami AI tworzy studyjnej jakości lektorów, którzy brzmią jak głosy prawdziwych ludzi. Użyj Murf do zapowiedzi konferencji, materiałów wideo i prezentacji podczas następnego wydarzenia. Możesz dowolnie modyfikować Murf, więc jest to spełnienie marzeń każdego biznesu, który potrzebuje wygenerować niestandardowy głos lektora w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje Murf

Generowanie unikalnych, profesjonalnych podkładów głosowych dzięki technologii zamiany tekstu na mowę Murf

Klonowanie głosu w celu naśladowania istniejącego dźwięku

Dodawanie podkładów głosowych do wideo i Slajdów Google

Limity Murf

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że lektorzy Murf czasami brzmią jak roboty

Filtry głosowe nie są tak zaawansowane, jak chcieliby niektórzy użytkownicy

Ceny Murf

**Free

Basic: $19/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$19/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Pro: $26/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$26/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: $75/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Murf oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (90+ recenzji)

4.6/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (4 recenzje)

8. Taskade

Via Taskade Taskade reklamuje się jako wszechstronne narzędzie AI. Nie jest specyficzne dla planowania wydarzeń, ale jego pięć narzędzi opartych na AI ujednolica pracę, aby zaoszczędzić czas.

Jeśli chcesz doświadczenia w stylu ChatGPT, porozmawiaj z AI Taskade, aby wygenerować zawartość dostosowaną do typowych zadań związanych z planowaniem wydarzeń. AI integruje się również z innymi funkcjami Taskade, pomagając ci do zrobienia więcej pracy w krótszym czasie.

Najlepsze funkcje Taskade

Wybór spośród ponad 700 wbudowanych zautomatyzowanych zadań

Wizualizacja notatek z synchronizacją w czasie rzeczywistym

Generowanie map myśli i cykli pracy AI w kilka sekund

Limity Taskade

Taskade nie jest aplikacją eventową, więc brakuje jej niektórych funkcji związanych z planowaniem wydarzeń

Cennik Taskade

Pro: $19/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników, rozliczane rocznie

$19/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników, rozliczane rocznie Business: $49/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników, rozliczane rocznie

$49/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników, rozliczane rocznie Ultimate: $99/miesiąc dla maksymalnie 50 użytkowników, rozliczane rocznie

Taskade oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

9. Namelix

Via Namelix Namelix nie jest czystym narzędziem AI do zarządzania wydarzeniami, ale nadal przyspiesza niektóre aspekty planowania wydarzeń. Jest to darmowe narzędzie do generowania nazw firm, które generuje krótkie, ale chwytliwe nazwy i frazy. ✨

Jeśli szukasz sprytnych nazw wydarzeń lub sloganów, Namelix jest narzędziem dla Ciebie. Jego algorytm uczenia maszynowego jest w stanie uczyć się w miarę korzystania z niego, więc narzędzie zaleca bardziej odpowiednie opcje, im częściej je podpowiesz.

Najlepsze funkcje Namelix

Generowanie chwytliwych nazw wydarzeń lub sloganów

Filtrowanie wyników według słów kluczowych, długości i nie tylko

Częste korzystanie z Namelix w celu szkolenia platformy

Limity Namelix

Namelix nie posiada funkcji specyficznych dla planowania wydarzeń

Nie ma zbyt wielu recenzji

Cennik Namelix

Free

Namelix oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Połącz technologię wydarzeń z zarządzaniem projektami i nie tylko

Zarządzanie wydarzeniami to delikatny taniec logistyki. Na szczęście istnieje wiele narzędzi AI do zarządzania wydarzeniami, zaprojektowanych w celu uproszczenia życia i pomocy w planowaniu lepszych doświadczeń związanych z wydarzeniami.

Chociaż uwielbiamy narzędzia AI z tej listy, większość z nich nadal wymaga posiadania kilku innych narzędzi, aby faktycznie zorganizować wydarzenie.

Jeśli masz dość przełączania się między różnymi platformami (i nie winimy cię za to), skorzystaj z ClickUp. ClickUp łączy narzędzia AI, szablony, automatyzacje, tablice i współpracę zespołową na jednej platformie.

Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Wypróbuj ClickUp już dziś - to Free Forever .