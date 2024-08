10 najlepszych programów do zarządzania wydarzeniami w 2024 roku

Zarządzanie wydarzeniami to nie lada zadanie. Od planowania po koordynację z planistami wydarzeń i zapewnienie, że wszystko przebiega sprawnie, odpowiednie oprogramowanie do zarządzania obiektem może być różnicą między chaosem a powodzeniem.

W tym artykule zagłębimy się w najlepsze oprogramowanie do zarządzania obiektami dostępne w 2024 roku, aby usprawnić operacje zarządzania wydarzeniami i sprawić, że Twój obiekt będzie najlepszym miejscem na wydarzenia.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania wydarzeniami?

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania obiektem wymaga dokładnego rozważenia. Oto przydatny przewodnik, który pomoże ci śledzić ten proces:

Przyjazny interfejs: Wybierz platformę do zarządzania wydarzeniami, która oferuje łatwy w nawigacji pulpit

Wybierz platformę do zarządzania wydarzeniami, która oferuje łatwy w nawigacji pulpit Konfigurowalne funkcje: Każde miejsce jest wyjątkowe; upewnij się, że platforma oprogramowania do zarządzania wydarzeniami spełnia Twoje specyficzne potrzeby

Każde miejsce jest wyjątkowe; upewnij się, że platforma oprogramowania do zarządzania wydarzeniami spełnia Twoje specyficzne potrzeby Zintegrowane planowanie: Kalendarz, który śledzi wszystkie rezerwacje, unikając podwójnych rezerwacji

Kalendarz, który śledzi wszystkie rezerwacje, unikając podwójnych rezerwacji Narzędzia finansowe: Fakturowanie, płatności i inne funkcje finansowe powinny być łatwo dostępne

Fakturowanie, płatności i inne funkcje finansowe powinny być łatwo dostępne Narzędzia do współpracy: płynna współpraca z zespołem lub partnerami zewnętrznymi podczas planowania wydarzenia

płynna współpraca z zespołem lub partnerami zewnętrznymi podczas planowania wydarzenia Raportowanie i analityka: Potrzebujesz wnikliwych danych, aby zoptymalizować zarządzanie wydarzeniami

Potrzebujesz wnikliwych danych, aby zoptymalizować zarządzanie wydarzeniami Wsparcie i aktualizacje: Upewnij się, że oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami oferuje niestandardową obsługę klienta i regularne aktualizacje funkcji

10 najlepszych programów do zarządzania wydarzeniami w 2024 roku

Wybór najlepszych systemów zarządzania obiektami może usprawnić planowanie wydarzeń. Pozwól nam pomóc Ci znaleźć oprogramowanie do zarządzania obiektami na poniższej liście.

Przeciągnij i upuść zadania do widoku kalendarza ClickUp

ClickUp to nie tylko platforma zapewniająca wydajność; Wydarzenia ClickUp przekształca tę platformę zarządzania projektami w potężne oprogramowanie do zarządzania obiektami online, dostosowane do unikalnych potrzeb organizatorów wydarzeń. Koncentrując się na możliwościach adaptacji, ClickUp może zaspokoić potrzeby dowolnej wielkości wydarzenia, od kameralnych spotkań po ogromne konwencje.

Platforma szczyci się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który minimalizuje krzywą uczenia się, sprawiając, że realizację projektu łatwiejsze dla międzyfunkcyjne Teams bez względu na ich poziom wiedzy technicznej. Integracja z innym darmowym oprogramowaniem do zarządzania obiektami to kolejny mocny punkt; ClickUp może płynnie łączyć się z innymi rozwiązaniami do zarządzania wydarzeniami, zmniejszając ilość pracy ręcznej i zwiększając wydajność.

Jego dynamiczne ustawienie funkcji i szablony planów podróży sprawia, że zarządzanie obiektem nie wymaga wysiłku, a tym samym pomaga menedżerom obiektów zapewnić, że ich wydarzenia będą spektakularne.

ClickUp najlepsze funkcje

Efektywna organizacja zadań w celu zapewnienia sprawnego działania obiektu. Idealny do utrzymania porządku, rezerwacji i nie tylko

UżyjSzablon planu strategicznego wydarzenia ClickUp lub jeden z tych gotowych szablonówszablony planów operacyjnych aby upewnić się, że rozumiesz każdy szczegół swojego następnego wydarzenia

Wizualizuj swój harmonogram i rezerwacje jednym rzutem oka na wykresy Gantta w ClickUp. ClickUp jest jednym z najlepszych na rynkunarzędzi do planowania projektów w branży

Uprość powtarzalne zadania i zoptymalizuj cykl pracy dziękiAutomatyzacja ClickUp* Twórz pulpity dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb

Korzystaj z solidnych rozwiązań ClickUpnarzędzi do zarządzania zasobami aby efektywnie zarządzać godzinami pracy pracowników i czasem trwania wydarzeń

Pracuj w synchronizacji ze swoim zespołem, zapewniając płynną komunikację

Integracja z innymi aplikacjami w celu usprawnienia operacji

Jest dostarczany z mnóstwem funkcjiszablonów do planowania wydarzeń iszablony programów konferencji które pomogą ci sprawnie zarządzać konferencją w tym wielkim dniu

Limity ClickUp

Niektóre z najbardziej zaawansowanych funkcji wymagają nieco nauki

Wymaga internetu dla pełnej funkcji

Niektóre zaawansowane funkcje wiążą się z dodatkowymi kosztami

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: 5 USD za obszar roboczy dla wszystkich płatnych planów

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Plan Pod

przez Plan Pod Planning Pod to ujednolicona platforma, która łączy w sobie ponad 30 narzędzi zaprojektowanych specjalnie do zarządzania miejscem wydarzenia. To kompleksowe podejście zapewnia, że menedżerowie wydarzeń mają wszystko, czego potrzebują w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz wieloma przestrzeniami, czy skupiasz się tylko na jednej, narzędzia Planning Pod zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność. Planning Pod staje się podstawą każdego dobrze zorganizowanego wydarzenia, od budżetowania i fakturowania po komunikację i śledzenie zadań.

Jego zaangażowanie w usprawnienie procesu organizacji wydarzenia gwarantuje, że żaden szczegół nie pozostanie niezauważony, bez względu na to, jak mały jest.

Najlepsze funkcje Planning Pod

Efektywne zarządzanie kontaktami i potencjalnymi klientami

Koniec z podwójnymi rezerwacjami lub pomyłkami w harmonogramie

Wszystko w jednym miejscu - od propozycji po faktury końcowe

Dostosowywanie układu przestrzeni do różnych wydarzeń

Przydzielaj i monitoruj zadania dla swojego zespołu

Łatwa współpraca z dostawcami wydarzeń

Szybkie i bezpieczne podpisywanie umów online

Limity Planning Pod

Interfejs może wydawać się zatłoczony wieloma narzędziami

Ograniczone opcje niestandardowe dla niektórych funkcji

Niektórzy użytkownicy uważają wersję mobilną za mniej intuicyjną

Ceny aplikacji Planning Pod

Planner : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Business : $89/miesiąc

: $89/miesiąc Enterprise 50 : $129/miesiąc

: $129/miesiąc Enterprise 75 And Up: Skontaktuj się z Plan Pod, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Planning Pod

G2 : 4.2/5 (10+ recenzji)

: 4.2/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (30+ recenzji)

3. Tripleseat

przez Tripleseat Tripleseat rewolucjonizuje zarządzanie wydarzeniami, łącząc logistykę i sprzedaż w jedną spójną platformę.

Jej projekt, specjalnie dostosowany do miejsc takich jak restauracje, hotele i wyjątkowe przestrzenie, pomaga uprościć proces rezerwacji. Narzędzia platformy nie ograniczają się tylko do zarządzania, ale także do poprawy jakości obsługi klienta.

Usprawniona komunikacja zapewnia, że zapytania klientów są podpowiedziane szybko, a dostępność miejsc jest aktualizowana w czasie rzeczywistym.

Holistyczne podejście Tripleseat zapewnia, że menedżerowie obiektów mogą zrównoważyć sprzedaż i obsługę, tworząc za każdym razem niezapomniane wydarzenia.

Najlepsze funkcje Tripleseat

Konfigurowalne oferty, umowy i zamówienia na wydarzenia

Formularz dla potencjalnych klientów na stronie internetowej, zapewniający uproszczony proces rezerwacji

Szczegółowa analityka do monitorowania wydajności obiektu

Połączenie z popularnymi aplikacjami i narzędziami dla rozszerzonej funkcji

Udostępniana przestrzeń dla klientów do przeglądania szczegółów wydarzenia

Usprawnienie komunikacji dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom

Śledzenie liczby gości i wyboru posiłków

Limity tripleseat

Niektóre funkcje mogą być przytłaczające dla początkujących użytkowników

Limit narzędzi do zarządzania finansami

Ceny Tripleseat

Skontaktuj się z Tripleseat w sprawie cen

Tripleseat oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (300+ recenzji)

: 4.4/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

4. Idealne miejsce

przez Idealne miejsce Perfect Venue to coś więcej niż tylko narzędzie; to partner w zarządzaniu obiektami. Jego platforma, zaprojektowana z myślą o potrzebach zarządców obiektów, dostarcza narzędzia, które obejmują cały proces organizacji wydarzenia, od wstępnych zapytań po końcowe fakturowanie.

Jej intuicyjny charakter sprawia, że użytkownicy mogą łatwo poruszać się po jej funkcjach, skracając czas spędzony na szkoleniach.

Perfect Venue koncentruje się na wydajności i zapewnia, że menedżerowie wydarzeń mają więcej czasu, aby skupić się na tym, co naprawdę ważne - tworzeniu niezapomnianych wrażeń dla swoich klientów.

Najlepsze funkcje Perfect Venue

Dostęp do wszystkich rezerwacji, zadań i danych w jednym centralnym miejscu

Monitoruj zapytania i upewnij się, że żadna potencjalna rezerwacja nie zostanie pominięta

Cyfrowe tworzenie, wysyłanie i podpisywanie umów

Przyspieszenie procesu rozliczeniowego

Przydzielaj zadania swojemu zespołowi i śledź ich zakończenie

Uzyskaj wgląd dostosowany do Twoich konkretnych potrzeb

Zarządzanie obiektem w podróży

Limity Perfect Venue

Limit integracji z innymi firmami

Interfejs użytkownika może wydawać się zbyt prosty dla zaawansowanych użytkowników

Sporadyczne usterki raportowane przez niektórych użytkowników

Ceny Perfect Venue

Podstawowy : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Profesjonalny : $119/miesiąc

: $119/miesiąc Premium: $189/miesiąc

Perfect Venue oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (100+ recenzji)

: 4.8/5 (100+ recenzji) Capterra: N/A

5. Wydarzenia Rendezvous

przez Wydarzenia Rendezvous Chociaż Rendezvous Events nie jest aplikacją, może pomóc Twojej firmie w rozpowszechnieniu informacji o kolejnym wydarzeniu.

Ta firma z Jackson w stanie Wyoming specjalizuje się w mediach i public relations, wprowadzając na rynek produkty, organizując wielodniowe wydarzenia i wszystko pomiędzy.

Ich głęboka lista kontaktów w głównych publikacjach będzie dobrze służyć twojemu teamowi, gdy nadejdzie czas, aby odłożyć aplikację do zarządzania obiektem i podnieść megafon. Ich menedżerowie wydarzeń i zespół fotografów są gotowi zapewnić VIP-owską obsługę reklamową, dzięki czemu możesz mniej martwić się o prasę i skupić się na wydarzeniu wartym entuzjastycznych recenzji!

Najlepsze funkcje Rendezvous Event

Doświadczony zespół menedżerów wydarzeń

Lista klientów obejmuje dziesiątki głównych marek

Znany z budowania niestandardowych showroomów i innych wydarzeń empirycznych

Ograniczenia Rendezvous Events

Może to być kosztowne podejście dla mniejszych firm

Może nie być odpowiednie dla firm z siedzibą w danym miejscu

Ceny wydarzeń Rendezvous

Skontaktuj się z Rendezvous Events, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje wydarzeń Rendezvous

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Świątynia wydarzenia

przez Świątynia wydarzenia Event Temple nie jest typową platformą do zarządzania wydarzeniami; to dynamiczne rozwiązanie, którego priorytetem jest automatyzacja. Rozpoznając zadania, które mogą obniżyć wydajność, skupia się na ich usprawnieniu i automatyzacji.

To sprawia, że jest to ulubione rozwiązanie wśród różnych obiektów, takich jak hotele, sale bankietowe i centra konferencyjne.

Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, Event Temple sprawia, że menedżerowie obiektów mogą poświęcić swoją energię i kreatywność na tworzenie niezapomnianych wydarzeń.

Najlepsze funkcje Event Temple

Automatyzacja działań sprzedażowych i zwiększanie liczby rezerwacji

Projektowanie i wizualizacja ustawień obiektu

Szybkie wysyłanie profesjonalnie wyglądających ofert

Widok i zarządzanie wszystkimi rezerwacjami w jednym miejscu

Łatwe śledzenie wskaźników sprzedaży i innych KPI

Szybsze podpisywanie umów

Łatwe połączenie z popularnymi narzędziami programistycznymi

Limity Event Temple

Wdrożenie może być czasochłonne

Ograniczone możliwości niestandardowe w niektórych narzędziach do raportowania

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają stromej krzywej uczenia się

Cennik Event Temple

Podstawowy: $109/miesiąc

$109/miesiąc Profesjonalny: $199/miesiąc

$199/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Event Temple w sprawie cen

Oceny i recenzje Event Temple

G2 : 4.8/5 (10+ recenzji)

: 4.8/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (60+ recenzji)

7. Śledzenie funkcji

przez Śledzenie funkcji Function Tracker oferuje odświeżające, proste rozwiązanie do zarządzania obiektami w świecie pełnym zawiłości.

Jego rozsądne podejście zapewnia menedżerom dostęp do narzędzi, których potrzebują, bez żadnych uciążliwych dodatków. Zaprojektowany z myślą o różnych zakresach obiektów, gwarantuje efektywne zarządzanie wydarzeniami niezależnie od wielkości obiektu.

Dzięki Function Tracker można skupić się na tworzeniu wydarzeń, które rezonują, bez zbędnych zakłóceń.

Najlepsze funkcje Function Tracker

Zarządzanie rezerwacjami i unikanie konfliktów harmonogramów

Utrzymywanie uporządkowanych list kontaktów i informacji o klientach

Wysyłanie faktur i monitorowanie płatności przychodzących

Ułatwianie bezpośrednich rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej

Oddelegowane zadania i płynne śledzenie postępu prac

Bezpieczne przechowywanie umów, planów pięter i innych niezbędnych dokumentów

Zbieranie recenzji i opinii po wydarzeniu

Limity funkcji Trackera

Doświadczenie mobilne mogłoby zostać ulepszone

Interfejs może wydawać się prosty w porównaniu do konkurencji

Niektórym funkcjom może brakować głębi

Cennik funkcji Tracker

Mini: $62.50/miesiąc

$62.50/miesiąc Średni: $125/miesiąc

$125/miesiąc Major: $187.50/miesiąc

$187.50/miesiąc Super: $250/miesiąc

$250/miesiąc Ultimate: $330/miesiąc

Tracker funkcji - oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.5/5 (4+ recenzji)

8. iVvy Venue Management

przez iVvy Venue Management iVvy wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie dla zarządców obiektów. Jego światowej klasy zestaw narzędzi, zasilany najnowocześniejszą technologią, zapewnia, że zarządzanie obiektem nie jest już obowiązkiem, a bardziej pasją.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz przytulną przestrzenią na wydarzenie, czy rozległą areną, narzędzia iVvy zostały zaprojektowane tak, aby dostosować się do konkretnych potrzeb.

Reputacja firmy w branży mówi sama za siebie, zapewniając, że wydarzenia zarządzane za pomocą iVvy są zawsze o krok do przodu.

Najlepsze funkcje iVvy Venue Management

Optymalizacja strategii cenowych w celu uzyskania maksymalnych przychodów

Dostosowywanie ustawień wydarzeń do preferencji klientów

Zanurz się głęboko w sprzedaż, potencjalnych klientów i wskaźniki wydajności

Umożliwienie klientom widoku dostępności, cen i rezerwacji w czasie rzeczywistym

Usprawnienie rozliczeń i innych procesów finansowych

Stałe połączenie z klientami dzięki automatyzacji e-maili i SMS-ów

Uzyskaj listę obiektów na rynku iVvy, aby uzyskać szerszą ekspozycję

Limity iVvy Venue Management

Niektóre funkcje mogą wydawać się przytłaczające dla mniejszych obiektów

Wymaga szkolenia, aby w pełni wykorzystać jego potencjał

Integracja z aplikacjami innych firm może zostać ulepszona

Ceny iVvy Venue Management

Skontaktuj się z iVvy Venue Management w sprawie cen

iVvy Venue Management oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (10+ recenzji)

: 4.7/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

9. Priava

przez Priava Priava (obecnie znana jako Momentous) posiada infrastrukturę opartą na chmurze, która jest czymś więcej niż tylko cudem technologicznym; to świadectwo zaangażowania platformy w skalowalność i elastyczność.

Projekt Priava, który jest szczególnie atrakcyjny dla wyjątkowych miejsc, takich jak muzea i galerie, zapewnia usprawnione zarządzanie obiektami. Jego potężne narzędzia stawiają na przyjazność dla użytkownika, zapewniając, że proces wydarzenia pozostaje płynny od początku do końca.

W świecie, w którym kluczem jest wyjątkowość, Priava zapewnia, że każde wydarzenie, którym zarządza, wyróżnia się.

Najlepsze funkcje Priava

Uproszczona nawigacja zapewnia szybką realizację zadań

Monitorowanie wszystkich rezerwacji wydarzeń z jednego miejsca

Generowanie raportów dotyczących rezerwacji, przychodów i potencjalnych klientów

Płynne zarządzanie wieloma obiektami pod jednym parasolem

Ochrona danych pozostaje najwyższym priorytetem

Szczegółowe profile klientów usprawniają zarządzanie relacjami

Niestandardowa integracja z innymi systemami w zależności od potrzeb

Limity Priava

Limit narzędzi marketingowych w porównaniu do niektórych konkurentów

Estetyka interfejsu użytkownika może wydawać się przestarzała dla niektórych użytkowników

Responsywność mobilna mogłaby zostać poprawiona

Ceny Priava

Skontaktuj się z Priava w sprawie cen

Oceny i recenzje Priava

G2 : 4.7/5 (3+ recenzji)

: 4.7/5 (3+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

10. BriteVenue

przez BriteVenue BriteVenue, pozycjonowany jako elitarny wybór dla profesjonalistów zajmujących się wydarzeniami, łączy elastyczność z funkcją.

Nie chodzi tylko o posiadanie funkcji; chodzi o posiadanie właściwych. Intuicyjna konstrukcja BriteVenue zapewnia, że poruszanie się po niezliczonych narzędziach jest naturalne.

Jego solidne funkcje gwarantują, że każdy aspekt zarządzania obiektem jest uwzględniony, zapewniając holistyczne podejście. Dla profesjonalistów z branży eventowej, którzy chcą podnieść rangę swoich wydarzeń, BriteVenue jest idealnym sprzymierzeńcem.

Najlepsze funkcje BriteVenue

Pielęgnuj kontakty i relacje z klientami

Zaangażowanie potencjalnych klientów dzięki atrakcyjnym wizualizacjom

Zapewnienie terminowych płatności dzięki przypomnieniom i narzędziom śledzenia

Tworzenie płynnego przepływu zadań i procesów

Klienci mogą mieć widok na szczegóły wydarzenia, dokonywać płatności i komunikować się

Wydobywanie cennych informacji ze szczegółowych raportów

Ułatwienie wewnętrznej komunikacji i pracy zespołowej

Limity BriteVenue

Brak natywnej aplikacji mobilnej

Opcje niestandardowe mogą wydawać się limitowane

Początkowe ustawienia mogą być czasochłonne dla nowicjuszy

Cennik BriteVenue

Skontaktuj się z Brite Venue w sprawie cen

Oceny i recenzje BriteVenue

G2 : 4.7/5 (10+ recenzji)

: 4.7/5 (10+ recenzji) Capterra: 5/5 (3+ recenzji)

Dlaczego ClickUp wyróżnia się w dziedzinie zarządzania obiektami noclegowymi

Wybór oprogramowania do zarządzania obiektem to trudne zadanie. Podczas gdy każda platforma ma swój unikalny charakter, ClickUp pozostaje siłą, z którą należy się liczyć w tej dziedzinie.

Dzięki elastycznym funkcjom, opłacalnym planom i zobowiązaniu do ciągłego doskonalenia, ClickUp jest czymś więcej niż tylko oprogramowaniem - to partner w powodzeniu Twojego obiektu.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz przytulną przestrzenią eventową, czy wielką salą balową, ClickUp skaluje się, aby zaspokoić Twoje potrzeby, zapewniając, że każde organizowane przez Ciebie wydarzenie zakończy się sukcesem.