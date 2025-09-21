Czym jest personalizacja marketingowa? Strategie, przykłady i narzędzia

Propozycje filmów Netflixa, sugestie produktów Amazon, rekomendacje rozmiarów H&M na podstawie poprzednich zakupów, nadrukowanie imion na puszkach Coca-Coli i podsumowujące raporty Spotify na koniec roku. Co je łączy?

Wszystkie one stanowią doskonałe przykłady tego, jak personalizacja marketingowa zmienia codzienne interakcje w niezapomniane chwile związane z marką.

Marketing jest bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu firmy. Jednak ponieważ każda marka zna sekretny przepis na sukces, konkurencja jest bardzo intensywna. Aby utrzymać przewagę, marki muszą zapewniać spersonalizowane doświadczenia dostosowane do problemów i ścieżki każdego niestandardowego klienta.

W tym artykule omówimy, jak możesz zacząć wdrażać personalizację marketingową w codziennym wysiłku mającym na celu zaangażowanie odbiorców celu.

👀 Ciekawostka: Marka Chewy, zajmująca się sprzedażą artykułów dla zwierząt, poważnie traktuje spersonalizowany marketing. Kiedy klient przestaje zamawiać karmę dla zwierząt, zespół czasami sprawdza, co się stało, i dowiaduje się, że zwierzę zmarło. W odpowiedzi Chewy wysyła ręcznie pisane kondolencje, a nawet kwiaty.

Czym jest personalizacja marketingowa?

Personalizacja marketingowa to strategia wykorzystująca dane klientów i odpowiedni zestaw technologii do celowania lub ponownego celowania w potencjalnych klientów. Dzięki niej zawartość, oferta lub doświadczenie są bezpośrednio dostosowane do danej osoby.

Strategia marketingowa o powodzeniu spersonalizowana sprawia, że niestandardowi klienci czują, iż przekaz marki został stworzony specjalnie dla nich, co prowadzi do zwiększenia ich lojalności.

Dlatego spersonalizowany marketing znany jest również jako marketing indywidualny lub dostarczanie zindywidualizowanej zawartości.

💡 Przyjazna wskazówka: Chcesz budować silniejsze i trwalsze związki z klientami? Marketing cyklu życia klienta pokazuje, jak angażować klientów na każdej scenie ich podróży, wykorzystując oparte na danych strategie, które faktycznie się sprawdzają.

Dlaczego personalizacja marketingowa ma znaczenie

Kilka lat temu firma Starbucks postawiła sobie za cel zwiększenie przychodów poprzez hiperpersonalizację.

Zamiast po prostu stworzyć aplikację do zamawiania na urządzenia mobilne, Starbucks stworzył coś, co przypomina osobistego baristę w Twojej kieszeni. Korzystając z historii zakupów, preferencji dotyczących napojów i danych klientów, aplikacja sugerowała napoje, które prawdopodobnie Ci smakują, dokładnie wtedy, kiedy masz na nie ochotę.

Następnie wprowadzili element grywalizacji poprzez „Star Challenges”, zamieniając lojalność w satysfakcjonującą zabawę. Połączenie spersonalizowanego doświadczenia i grywalizacji sprawiło, że niestandardowi klienci chętnie wracali po więcej.

Wysiłki opłaciły się. Aplikacja generuje obecnie 31% sprzedaży Starbucks w Stanach Zjednoczonych, co pokazuje, że strategia marketingowa o powodzeniu może bezpośrednio wpływać na zachowania zakupowe.

Personalizacja marketingowa zmniejsza również presję związaną z ciągłym poszukiwaniem nowych potencjalnych klientów. Dostarczając odpowiednie i spersonalizowane treści marketingowe obecnym klientom, tworzysz naturalną siłę przyciągania również dla potencjalnych klientów.

W rzeczywistości raportowanie McKinsey wskazuje, że personalizacja może przynieść następujące korzyści:

Obniż koszty pozyskiwania niestandardowych klientów nawet o 50%

Zwiększ przychody o 5–15%

Zwiększ zwrot z inwestycji w marketing o 10–30%

💡Przyjazna wskazówka: Zacznij tworzyć inteligentniejsze kampanie, określając, komu naprawdę sprzedajesz. Opanowanie marketingu ICP: Zakończony przewodnik dla marketerów B2B pokazuje, jak tworzyć ukierunkowane, wywierające duży wpływ profile klientów, które przynoszą rzeczywiste wyniki.

Korzyści płynące ze spersonalizowanego marketingu

Długoterminowa lojalność klientów jest konsekwencją personalizacji, która może również zwiększyć zaangażowanie. Oto kilka zalet eksperymentowania z marketingiem spersonalizowanym:

✅ Ogranicz niepotrzebne wydatki, kierując cele tylko do najbardziej odpowiednich odbiorców, poprawiając ROI (zwrot z inwestycji)

✅ Zwiększ zaangażowanie klientów w mediach społecznościowych, na stronach internetowych i w e-mail, dostarczając zawartość dopasowaną do ich aktualnych zainteresowań

✅ Obniż koszty pozyskiwania klientów , koncentrując się na spersonalizowanych doświadczeniach dla obecnych klientów, którzy są bardziej skłonni do ponownej konwersji

✅ Popraw lojalność klientów niestandardowych i zachęcaj do ponownych zakupów dzięki dostosowanym do potrzeb interakcjom

Rodzaje personalizacji marketingowej (wraz z przykładami)

88% kupujących twierdzi, że doświadczenie jest równie ważne jak sam produkt. Personalizacja pomaga osiągnąć to spotkanie, sprawiając, że każda interakcja jest bardziej użyteczna dzięki dostarczaniu odpowiedniej zawartości.

Oto różne rodzaje marketingu, które w znaczący sposób promują Twoją markę:

1. Personalizacja wiadomości e-mail

E-mail pozostaje jednym z najskuteczniejszych kanałów do stosowania personalizacji. Korzystając z danych klientów, takich jak imiona i nazwiska, historia zakupów lub aktywność przeglądania, możesz wysyłać wiadomości, które wydają się dostosowane do każdego odbiorcy.

📌 Przykład: Marka zajmująca się zdrowym stylem życia segmentuje swoich użytkowników na podstawie ich celów fitness. Osoba zainteresowana jogą otrzymuje wyselekcjonowaną listę sprzętu i zawartości, a nowy subskrybent, który jeszcze nie dokonał zakupu, otrzymuje wiadomość e-mail z powitaniem i z limit czasowym ofertą. W dniu urodzin lojalni klienci otrzymują spersonalizowane rabaty wraz z rekomendacjami produktów opartymi na ich poprzednich zamówieniach. Dzięki temu spersonalizowany marketing e-mailowy jest skuteczny w dotarciu do określonych grup klientów.

Czy wiesz, że spersonalizowane tematy wiadomości zwiększają współczynnik otwarć o ponad 20%, a współczynnik klikalności może wzrosnąć o ponad 140%, jeśli treść e-mail jest również niestandardowo dostosowana do odbiorcy?

2. Personalizacja stron internetowych

Twoja strona internetowa jest często pierwszym miejscem, w którym klienci poznają Twoją markę, co sprawia, że personalizacja w tym miejscu ma ogromną moc. Polega ona na niestandardowym dostosowywaniu tego, co widzą użytkownicy, w oparciu o takie czynniki, jak lokalizacja, typ urządzenia, zachowanie i dotychczasowe zaangażowanie

📌 Przykład: Platforma turystyczna wykrywa użytkownika przeglądającego stronę z Bostonu w śnieżny dzień. Zamiast pokazywać wszystkie destynacje, promuje wyjazdy na plażę z lokalnymi rabatami. Inny użytkownik korzystający ze smartfona widzi prosty układ strony z dużymi przyciskami i przyciskiem CTA umożliwiającym szybką rezerwację preferowanej destynacji.

Marki mogą wykorzystać te dane, aby wyświetlać różne wezwania do działania, odpowiednią zawartość lub oferty dla różnych użytkowników. Powracający klient może zobaczyć specjalny kupon lojalnościowy, podczas gdy nowy użytkownik może zostać zaproszony do zarejestrowania się w celu skorzystania z bezpłatnej wersji próbnej.

👀 Ciekawostka: Twoje imię jest wyzwalaczem dla mózgu. Ludzie są psychologicznie zaprogramowani, aby reagować pozytywnie, gdy słyszą lub czytają swoje imię, dlatego spersonalizowane tematy wiadomości działają tak dobrze.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: AI zmieniła zasady gry w marketingu. Dowiedz się, jak ClickUp wykorzystuje AI do realizacji kompleksowych kampanii marketingowych na dużą skalę. A jeśli chcesz obejrzeć prezentację, posłuchaj Mike'a, jednego z naszych inżynierów ds. rozwiązań strategicznych. 👇🏼

3. Rekomendacje produktów

Rekomendowanie odpowiednich elementów jest jednym z najbardziej znanych i skutecznych zastosowań personalizacji. Podejście to polega na analizie dotychczasowych zachowań każdego użytkownika w celu zaproponowania mu elementów, które najprawdopodobniej kupi. Może ono opierać się na historii zakupów, wzorcach przeglądania, preferencjach, a nawet opiniach klientów.

📌 Przykład: Witryna z odzieżą zauważa, że użytkownik często kupuje ubrania do pracy i pokazuje mu nowości w kategorii odzieży formalnej, w tym jego zwykłym rozmiarze. Tymczasem powracający klient, który zostawił w koszyku płaszcz zimowy, otrzymuje e-mail z propozycją dopasowanych akcesoriów. Platforma streamingowa poleca thrillery kryminalne osobie, która niedawno obejrzała serial detektywistyczny.

4. Personalizacja reklam

Personalizacja reklam pomaga markom dostarczać bardziej trafne reklamy poprzez wykorzystanie informacji o klientach do personalizacji komunikatów. Metoda ta opiera się na danych takich jak aktywność przeglądania, poprzednie zakupy, dane demograficzne, a nawet lokalizacja, aby kształtować reklamy wyświetlane danej osobie.

Zamiast wyświetlać wszystkim tę samą ogólną reklamę, marki tworzą zawartość dostosowaną do zainteresowań i zachowań użytkowników. Są one mniej nachalne, ponieważ odnoszą się do czegoś, czym użytkownik już się zainteresował.

Ponadto platformy takie jak Google i Meta umożliwiają również personalizację w czasie rzeczywistym dzięki dynamicznym formatom reklam. Zespoły zajmujące się marketingiem w mediach społecznościowych często korzystają z tych platform do wyświetlania wysoce celowanych reklam.

📌 Przykład: Klient szuka butów turystycznych, a później widzi na Instagramie reklamę tej samej pary z ofertą bezpłatnej wysyłki. Użytkownik, który pobrał dokumentację techniczną od producenta oprogramowania, otrzymuje kolejną reklamę z zaproszeniem do zarezerwowania prezentacji. Osoba szukająca informacji o wakacjach w Hiszpanii otrzymuje ofertę lotu z najbliższego lotniska.

Zastrzeżenie: Chociaż personalizacja ma kluczowe znaczenie dla nawiązania połączenia z głównymi użytkownikami, należy upewnić się, że nie narusza to ich prywatności. Użytkownicy są coraz bardziej wyczuleni na sposób wykorzystywania ich danych, dlatego należy poinformować ich, że ich dane są bezpieczne na Twojej stronie internetowej. Zawsze przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów, wytycznych i lokalnych regulacji prawnych.

5. Chatboty i AI

Chatboty oparte na AI stały się czymś więcej niż tylko skryptowymi odpowiednikami. Obecnie analizują one zachowania, kontekst i wzorce zaangażowania, aby rekomendować zawartość, odpowiadać na pytania i kierować użytkowników w stronę konwersji.

Są one również dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co czyni je skutecznym narzędziem zarówno do obsługi klienta, jak i automatyzacji marketingu.

📌 Przykład: Chatbot na stronie poświęconej fitnessowi śledzi zainteresowanie użytkownika poranną jogą i w każdy Monday wysyła mu przypomnienia o zajęciach wraz z artykułami na temat świadomych nawyków. Inny użytkownik, który preferuje treningi HIIT, otrzymuje wieczorne oferty na odpowiednie zajęcia i sprzęt. W e-commerce chatbot pomaga powracającym użytkownikom wybrać odpowiedni rozmiar lub natychmiast uzupełnić poprzednie zamówienia.

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz dość powtarzalnych zadań marketingowych, które pochłaniają Twój czas twórczy? „Jak wykorzystać AI do automatyzacji marketingu ” pokazuje, jak usprawnić kampanie i skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie.

📮ClickUp Insight: Chociaż 88% respondentów naszej ankiety już korzysta ze sztucznej inteligencji do zadań osobistych, ponad połowa z nich waha się przed wprowadzeniem jej do swojej codziennej pracy. Dlaczego? Na czele listy znajdują się braki w wiedzy, obawy dotyczące bezpieczeństwa i nieporęczne integracje. ClickUp Brain rozwiązuje wszystkie trzy problemy. Jest już częścią Twojego obszaru roboczego, rozumie język potoczny i łączy czaty, zadania, dokumenty i wiedzę — dzięki czemu możesz znaleźć odpowiedzi, podjąć działania i pracować mądrzej w jednym miejscu.

Strategia personalizacji: jak zacząć

Teraz, gdy znasz już różne sposoby dotarcia do celu poprzez spersonalizowaną komunikację, oto jak zacząć: zbierz odpowiednie dane i stwórz niezawodne repozytorium zawartości, które możesz spersonalizować na dużą skalę.

Krok 1: Zbierz i scentralizuj dane klientów (CRM/CDP)

Aby stworzyć solidną strategię spersonalizowanego marketingu, zacznij od zebrania istotnych danych z wielu źródeł, takich jak:

Ustawienia preferencji e-mailowych, które pokazują, w jaki sposób niestandardowi klienci chcą być kontaktowani i jakie tematy ich interesują

Quizy lub ankiety na stronie internetowej, które pomagają odkryć potrzeby, preferencje lub wyzwania

Śledzenie oparte na plikach cookie, które monitoruje zachowania użytkowników podczas przeglądania stron i widoki popularnych produktów

Rozmowy na czacie na żywo lub z chatbotem, które ujawniają intencje lub scenę zakupu

Zgłoszenia do wsparcia technicznego i opinie, które wskazują na problemy lub powtarzające się pytania

Szanuj prywatność i komunikuj się jasno podczas gromadzenia danych. Poinformuj niestandardowych klientów, jakie informacje gromadzisz i w jaki sposób będą one wykorzystywane, oraz zapewnij im kontrolę poprzez opcje wyrażenia zgody lub ustawienie konta.

Po zebraniu wszystkich danych wprowadź je do centralnego systemu. Narzędzie do zarządzania związkiem z klientami (CRM) pomaga uporządkować informacje o użytkownikach pochodzące z różnych kanałów, takich jak e-mail, rozmowy handlowe i czat na żywo.

ClickUp oferuje solidne, kompleksowe rozwiązanie: oprogramowanie ClickUp CRM. Dzięki kompleksowemu systemowi zarządzania zadaniami, zasobami i bazą danych klientów, ClickUp CRM ułatwia i usprawnia optymalizację obciążeń zespołów oraz zarządzanie procesami sprzedaży.

Zobacz związki z klientami na pierwszy rzut oka dzięki oprogramowaniu ClickUp CRM

Oferuje ponad 1000 natywnych i zewnętrznych integracji, w tym API ClickUp, które umożliwiają tworzenie własnego CRM w ClickUp.

Zespoły CRM korzystające z konfigurowalnych widoków ClickUp mogą śledzić punkty kontaktu z potencjalnymi klientami wraz z zadaniami i przebiegiem kampanii. Na przykład, utwórz widok listy filtrowany według źródła potencjalnych klientów, a następnie połącz każdy kontakt z odpowiednimi zadaniami e-mailowymi lub sekwencjami pielęgnacyjnymi.

📖 Przeczytaj również: Czym jest kampania CRM?

Krok 2: Segmentacja odbiorców

Po zebraniu odpowiednich danych o klientach kolejnym krokiem jest przekształcenie tych informacji w działania.

segmentacja odbiorców pozwala podzielić kontakty na mniejsze, bardziej ukierunkowane grupy w oparciu o wspólne cechy, zachowania lub preferencje. *

Istnieje kilka sposobów segmentacji odbiorców: Wykorzystaj historię zakupów, aby pogrupować użytkowników pod kątem możliwości sprzedaży krzyżowej lub dodatkowej

Segmentuj na podstawie historii przeglądania, takiej jak widoki produktów lub zainteresowania kategoriami

Twórz grupy odbiorców na podstawie odpowiedzi z ankiet lub wyników badań satysfakcji klientów

Grupuj użytkowników według etapu cyklu życia, np. nowi potencjalni klienci, aktywni nabywcy lub klienci, którzy przestali korzystać z usług

Stwórz niestandardowe działania marketingowe w oparciu o status lojalnościowy, lokalizację lub typ urządzenia

segmentacja pomaga również w ustalaniu priorytetów. * Lojalny klient może docenić wczesny dostęp lub ekskluzywne nagrody, podczas gdy niezadowolony klient może lepiej zareagować na podejście oparte na wsparciu.

Prosty szablon CRM ClickUp wyposaża zespoły każdej wielkości w niezbędne narzędzia do efektywnego zarządzania związkami z klientami.

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj relacjami z klientami i śledź postęp dzięki prostemu szablonowi CRM ClickUp

Upraszcza zarządzanie klientami poprzez centralizację danych, automatyzację cyklu pracy i oferowanie wniosków wynikających z opinii klientów, aby zwiększyć sprzedaż, poprawić relacje i wspierać inteligentniejsze podejmowanie decyzji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz prześcignąć większe budżety reklamowe dzięki precyzyjniejszemu celowi i szybszym kreacjom? Jak wykorzystać AI w reklamie pokazuje, w jaki sposób AI może pomóc w uruchamianiu inteligentniejszych, spersonalizowanych kampanii, które faktycznie przynoszą konwersje.

Krok 3: Wybierz kanały i określ spersonalizowaną zawartość

Gdy segmenty są już gotowe, następnym krokiem jest wybór miejsca i sposobu dotarcia do każdej grupy odbiorców z zawartością dostosowaną do sposobu, w jaki konsumują informacje.

Oto jak to zrobić:

Przejrzyj swoje dane, aby zrozumieć, gdzie każda grupa odbiorców jest najbardziej aktywna, czy to w e-mailach, na Instagramie, w SMS-ach, czy na Twojej stronie internetowej

Skoncentruj się na kanałach osiągających najlepsze wyniki dla każdej grupy, zamiast rozpraszać swój wysiłek na wszystkie platformy

Dopasuj formaty zawartości do platformy. Wykorzystaj relacje lub historie w mediach społecznościowych, szczegółowe objaśnienia w postach na blogu oraz krótkie aktualizacje w wiadomościach SMS lub powiadomieniach push

Stwórz połączenie między komunikatem a konkretnymi wyzwalaczami danych. Wykorzystaj dane dotyczące porzuconych koszyków, aby wysłać e-mail z przypomnieniem, lub dane pogodowe, aby dostosować zawartość banerów do ofert opartych na lokalizacji

Powiąż zawartość z intencjami klienta. Zadaj sobie pytanie, co klient chce zobaczyć i dlaczego ten format pomaga mu podjąć działanie

📌 Przykład: Marka turystyczna odkryła, że osoby podróżujące samotnie najczęściej korzystają z serwisu Pinterest i wyszukiwarek mobilnych, podczas gdy rodziny preferują biuletyny e-mail wysyłane na komputery stacjonarne. Tworzy spersonalizowaną zawartość, wysyłając e-mailem wyselekcjonowane pakiety wycieczek rodzinnych oraz tworząc pinezki na Pinterest z lokalnymi przewodnikami i wskazówkami dotyczącymi pakowania dla osób podróżujących samotnie, w oparciu o ostatnie wyszukiwania i zachowania użytkowników.

Krok 4: Wykorzystaj AI i automatyzację do skalowania

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Zautomatyzuj spersonalizowaną zawartość e-maili na podstawie zachowań użytkowników i historii zakupów, korzystając z ClickUp Brain

Osobisty asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, może pomóc Ci reagować na zachowania klientów w czasie rzeczywistym. Możesz wysyłać wiadomości urodzinowe, rekomendować produkty na podstawie historii przeglądania lub dostosowywać komunikaty w zależności od wcześniejszych interakcji klienta. Wiele narzędzi posiada również funkcje automatyzacji, które wysyłają te wiadomości po wykonaniu określonych czynności przez klienta jako wyzwalacze.

Po ustawieniu te zautomatyzowane działania są wykonywane w tle, dzięki czemu każdy punkt kontaktu jest trafny i aktualny.

💡 Bonus: Jeśli chcesz ożywić swoje cykle pracy marketingowe ORAZ: Natychmiastowo i intuicyjnie przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKIE podłączone aplikacje + internet w poszukiwaniu kontekstu pracy

Korzystaj z funkcji Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować i wykonywać zadania za pomocą głosu — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Wykorzystaj narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Claude i DeepSeek, bezpośrednio z Brain MAX, z pełnym kontekstem swojej pracy, aby tworzyć spersonalizowaną zawartość i strategie marketingowe.. Wypróbuj ClickUp Brain MAX — supermocnego towarzysza AI na komputerze stacjonarnym, który naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozproszone narzędzia AI i używaj głosu do tworzenia niestandardowych cykli pracy, tworzenia dokumentacji, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko. Przełączaj się między najlepszymi modelami AI w ClickUp za pomocą Brain MAX

Krok 5: Testuj i optymalizuj

Personalizacja powinna być strategią ciągłą. Po uruchomieniu kampanii należy prowadzić śledzenie, co działa, a co wymaga poprawy

Zacznij od zmierzenia skuteczności spersonalizowanej zawartości. Sprawdź wskaźniki otwarć, kliknięć, konwersji lub czasu spędzonego na spersonalizowanych stronach docelowych

Jeśli dostosowujesz zdjęcia główne do lokalizacji, obserwuj, które wersje cieszą się największym zainteresowaniem i zrozum, jakie są tego przyczyny

Wykorzystaj testy A/B, aby porównać różne wersje tego samego komunikatu. Może to być coś tak prostego, jak przetestowanie dwóch tematów wiadomości, lub tak szczegółowego, jak personalizacja wezwania do działania na stronie

Nawet niewielkie zmiany mogą przynieść duże korzyści w zakresie zaangażowania 🏆.

🧠 Czy wiesz, że... 73% klientów korzysta z wielu kanałów przed dokonaniem zakupu. „Narzędzia i strategie automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie ” wyjaśniają, jak nadążać za zmianami i skalować spersonalizowane doświadczenia we wszystkich punktach kontaktu.

💜 Oto, jak ClickUp może pomóc

Wizualizuj powodzenie kampanii marketingowych w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp. Możesz dodawać widżety do śledzenia wskaźników KPI, takich jak zaangażowanie, CTR i konwersje.

Monitoruj i oceniaj swoje postępy w kampaniach marketingowych i zadaniach ClickUp za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Oto kilka najlepszych platform, które pomogą Ci stworzyć doświadczenia, na których naprawdę zależy Twoim klientom.

1. ClickUp

Prowadzenie kampanii wielokanałowej to jedno. Zarządzanie nią przy jednoczesnym zachowaniu spersonalizowanego charakteru każdego komunikatu i terminowości wszystkich zasobów? Brzmi skomplikowanie.

ClickUp pomaga zespołom marketingowym scentralizować planowanie kampanii, zarządzanie zadaniami i tworzenie zawartości, aby uniknąć chaosu.

Zacznij od planowania kampanii. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz kampanię za pośrednictwem poczty elektronicznej, płatnych mediów społecznościowych, wideo czy aplikacji, możesz zaplanować każdy element kampanii w zadaniach ClickUp, osiach czasu i kalendarzach zawartości.

Podziel kampanie wielokanałowe na jasne, możliwe do wykonania zadania ClickUp dzięki ClickUp Tasks

Twórz zadania kampanii, przydzielaj zespoły i wyzwalaj cykle pracy za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain wykorzystuje ten cykl pracy i dodaje do niego wsparcie AI w czasie rzeczywistym. Możesz poprosić go o przygotowanie spersonalizowanych e-maili, podsumowanie opinii z poprzedniej kampanii lub zaproponowanie tematów wiadomości dla powracających klientów.

*oto krótkie wideo pokazujące, jak wykorzystać ClickUp AI do usprawnienia działań marketingowych

ClickUp Brain generuje nawet wizualne koncepcje materiałów kampanii — wystarczy podać mu podpowiedź typu „utwórz pięć wizualizacji reklamowych dla jesiennej wyprzedaży odzieży wierzchniej z celem dotknięcia pokolenia Z”, a otrzymasz gotowe opcje kampanii bez opuszczania swojego obszaru roboczego.

Co więcej, ClickUp Brain rozumie Twoje ustawienia. To narzędzie może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi wybrać najlepsze niestandardowe widoki, jeśli prowadzisz kampanię wielokanałową.

Wyświetlaj swoje kampanie za pomocą niestandardowych widoków ClickUp

Zespoły marketingowe korzystające z ClickUp mogą przełączać się między różnymi widokami zgodnie z własnymi wymaganiami, dzięki czemu widzą tylko to, nad czym muszą pracować.

Możesz użyć widoku tablicy, aby uzyskać dostęp do swoich zasobów kreatywnych, widoku osi czasu, aby zaplanować sekwencję uruchomienia, oraz widoku kalendarza, aby zaplanować rozmowy z zespołem. To prawdziwie uniwersalny pulpit marketingowy!

Korzystaj z widoków tablicy, kalendarza lub wykresu Gantt, aby dopasować się do rytmu sprintu i pozostać w synchronizacji dzięki widokom niestandardowym

dzięki ClickUp Automatyzacjom masz pewność, że właściwy członek zespołu zostanie powiadomiony we właściwym czasie*

Spersonalizowane kampanie marketingowe często mają wiele zmiennych, które mogą być trudne do śledzenia ręcznie. W tym miejscu pojawia się automatyzacja. Gdy zadanie osiąga określony etap, ClickUp Automations może automatycznie aktualizować statusy, powiadamiać odpowiednich członków zespołu i stosować szablony list kontrolnych, aby zapewnić ciągłość przepływu pracy.

Synchronizuj aktualizacje między listami i zespołami natychmiast po zakończonych etapach kampanii dzięki ClickUp Automations

Na przykład, po zatwierdzeniu projektu zawartości ClickUp może natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za media społecznościowe o konieczności zaplanowania postów, co pozwala ograniczyć opóźnienia i nieporozumienia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp AI Agentów, aby utrzymać kampanie na właściwym torze bez konieczności ciągłego sprawdzania. Skonfiguruj agenta, aby monitorował foldery kampanii i sygnalizował zaległe zadania, brakujące zatwierdzenia lub wąskie gardła. Agent może również wysyłać codzienne podsumowania na czat zespołu i automatycznie przypisywać działania następcze. To takie proste!

2. HubSpot

Zespoły marketingowe często korzystają z HubSpot do tworzenia spersonalizowanych ścieżek potencjalnych klientów w oparciu o interakcje użytkowników z zawartością. Na przykład firma produkująca oprogramowanie może wysłać serię e-maili celowanych do osoby, która pobrała dokument dotyczący strategii cenowej.

Zamiast wysyłać ogólne wiadomości z przypomnieniem, HubSpot dostarcza kontaktom studia przypadków, narzędzia ROI i porównania produktów dostosowane do konkretnego etapu procesu decyzyjnego.

HubSpot łączy dane CRM z aktywnością użytkowników, aby spersonalizować komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy i stron docelowych. Możesz korzystać z wyzwalaczy działań na podstawie wypełnionych formularzy, kliknięć w wiadomościach e-mail lub odwiedzonych stron, co ułatwia kierowanie każdego potencjalnego klienta do konwersji za pomocą zawartości dostosowanej do jego zainteresowań.

3. ActiveCampaign

ActiveCampaign pomaga firmom personalizować działania marketingowe w oparciu o szczegółowe informacje o zachowaniach użytkowników. Marka mebli może zauważyć, że klient miał widok na zestawy do sypialni, ale zakup nie został zakończony.

System może następnie wysłać e-mail z podobnymi elementami, ofertą bezpłatnej wysyłki i przypomnieniem o powrocie do koszyka.

Dzięki narzędziom do śledzenia zachowań, strategii CRM, automatyzacji i dynamicznej zawartości, ActiveCampaign pozwala zespołom marketingowym dostosowywać komunikaty do indywidualnych preferencji.

Kampanie mogą być wyzwalane na podstawie widoków produktów, braku aktywności lub zaangażowania w e-mail, co ułatwia utrzymanie trafności przez cały proces obsługi klienta.

Wyzwania związane z personalizacją marketingową

Badania McKinsey sugerują, że 65% klientów uważa ukierunkowane promocje za jeden z głównych powodów dokonania zakupu.

Aby jednak osiągnąć taki poziom wpływu, należy pokonać kilka poważnych przeszkód: Niespójne lub rozproszone dane klientów utrudniają stworzenie jasnego i spójnego widoku klienta

Obawy dotyczące prywatności i niejasne praktyki dotyczące zgody mogą prowadzić do braku zaufania, nawet jeśli personalizacja ma dobre intencje

Wiele zespołów ma trudności z integracją personalizacji z istniejącymi systemami lub skalowaniem jej bez utraty trafności

Niewłaściwie dobrane lub zbyt szczegółowe komunikaty mogą być postrzegane jako nachalne i prowadzić do utraty zainteresowania

Bez odpowiednich talentów lub narzędzi trudno jest skutecznie realizować i mierzyć wysiłek spersonalizowanego marketingu

ClickUp sprawia, że personalizacja marketingowa jest łatwa i przyjemna

Spersonalizowany marketing odróżnia kampanie, które łatwo zapomnieć, od tych, które ludzie faktycznie klikają, czytają i zapamiętują.

Jednak osiągnięcie niestandardowego marketingu nie jest proste. Większość zespołów ma trudności z personalizacją swoich kampanii ze względu na rozproszone dane, zmieniające się zachowania klientów i rosnącą presję, aby osiągać więcej przy mniejszych zasobach.

Właśnie tu pojawia się ClickUp.

ClickUp zapewnia jedno miejsce do planowania, zarządzania i optymalizacji kampanii wielokanałowych dzięki sztucznej inteligencji, automatyzacji i funkcji niestandardowych widoków.

Zacznij przekształcać informacje o klientach w realne korzyści – zarejestruj się w ClickUp!