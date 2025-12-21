11 najlepszych alternatyw dla Attio, które warto wypróbować w [roku]

Początki budowania firmy są wystarczająco chaotyczne, bez dodatkowego zamieszania spowodowanego przez system CRM. Wrzucasz potencjalnych klientów, ustawiasz kilka pól, włączasz do działania swój zespół... i nagle coś się psuje. Kolumna nie synchronizuje się, nie można zmienić nazwy pola lub połowa danych znika w folderze, którego na pewno nie utworzyłeś.

Jeśli wypróbowałeś Attio na tym etapie, może to być dla Ciebie interesujące.

Kiedy zarządzanie danymi klientów w systemie CRM staje się trudniejsze niż w arkuszu kalkulacyjnym, jest to znak, że należy zacząć rozglądać się za alternatywami dla Attio.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy listę alternatyw dla Attio wraz z ich mocnymi i słabymi stronami, cenami oraz informacjami o tym, dla kogo są one najbardziej odpowiednie. Zacznijmy poszukiwania! 🔭

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Attio?

Wielu użytkowników Attio zgłasza napotykanie przeszkód podczas wdrażania CRM, w tym wolniejsze wdrażanie, zakłócenia cykli pracy i ograniczenia w zakresie niestandardowego dostosowywania.

Przyjrzyjmy się kilku typowym powodom, dla których zespoły szukają alternatyw dla Attio:

Niewiarygodne przesyłanie i przetwarzanie danych: Nie zapewnia niezawodnego przesyłania i przetwarzania danych potencjalnych klientów (nawet w ramach limitów konta), co prowadzi do brakujących rekordów, ignorowanych atrybutów i straty czasu podczas intensywnych cykli pracy.

Ograniczona elastyczność atrybutów obiektów systemowych: Nie można zmieniać nazw podstawowych atrybutów, takich jak firmy, osoby i inne, co ogranicza Nie można zmieniać nazw podstawowych atrybutów, takich jak firmy, osoby i inne, co ogranicza możliwość usprawnienia procesu sprzedaży w Teams o niszowych lub nietradycyjnych cyklach pracy.

Brak wsparcia dla kluczowych funkcji AI: Transkrypcja rozmów, wzbogacanie danych i inne funkcje oparte na sztucznej inteligencji nie obsługują obecnie języka francuskiego, co zmusza wielojęzyczne zespoły do ręcznego zarządzania tymi zadaniami.

Brak głębi pod interfejsem: Niektórzy użytkownicy uważają, że chociaż Attio ma przyjazny dla użytkownika interfejs, brakuje mu podstawowych funkcji CRM, takich jak AI, modelowanie danych lub zaawansowana analityka i automatyzacja

Luki w integracjach, które mają znaczenie: Brak połączeń z wieloma narzędziami, takimi jak Amplitude, może stanowić przeszkodę dla zespołów kierujących się produktem lub danymi, które polegają na płynnych cyklach pracy związanych z analizą danych.

🧠 Ciekawostka: Nowoczesny CRM ma dwóch pionierów: Roberta i Kate Kestnbaum, którzy w latach 80. wprowadzili „marketing baz danych”. Był to pierwszy przypadek przechowywania informacji o klientach w formie cyfrowej w celu ukierunkowanego dotarcia do nich.

11 alternatyw dla Attio w skrócie

Oto porównanie tych programów CRM:

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Zespoły każdej wielkości, które potrzebują ujednoliconego zarządzania pracą, konfigurowalnych procesów i połączenia współpracy między projektami. Wbudowany CRM z konfigurowalnymi procesami, polami niestandardowymi, celami, analizami opartymi na sztucznej inteligencji dzięki ClickUp Brain, automatyzacją aktualizacji etapów i przypomnień, czatem w czasie rzeczywistym, współpracą nad dokumentami, wyszukiwaniem w przedsiębiorstwie i wizualnymi pulpitami nawigacyjnymi. Free Forever; możliwość dostosowania niestandardowego dla przedsiębiorstw. HubSpot CRM Zespoły sprzedaży i marketingu, które potrzebują wspólnych danych, automatyzacji przychodzących danych i śledzenia cyklu życia klienta. Komunikacja wielokanałowa z czatem na żywo i chatbotami, ocena potencjalnych klientów przez AI, oś czasu aktywności z automatyczną synchronizacją e-maili/połączeń/logów, szablony e-maili, sekwencje, CMS i automatyzacja marketingu poprzez dodatki Hubs, AI Content Writer. Bezpłatne; płatne plany od 50 USD/użytkownik/miesiąc Folk Zespoły skupione na relacjach, zarządzające procesami rekrutacyjnymi, ciepłym kontaktem z klientami i lekkimi cyklami pracy CRM. Inteligentne i magiczne pola do spersonalizowanego zaangażowania, automatyzowane kampanie i sekwencje, wspólne listy kontaktów i notatki, przechwytywanie jednym kliknięciem z LinkedIn/Gmail/przeglądarki. Płatne plany już od 25 USD/użytkownik/miesiąc. Pipedrive Zespoły sprzedaży korzystające z wizualnych procesów, zarządzania transakcjami i cykli pracy opartych na działaniach Asystent sprzedaży AI, konfigurowalne procesy, formularze internetowe i chatboty, planowanie kalendarza, aplikacja mobilna, śledzenie aktywności, synchronizacja poczty e-mail i kalendarza. Płatne plany już od 19 USD/użytkownik/miesiąc Affinity Zespoły oparte na sieciach, takie jak fundusze venture capital i firmy inwestycyjne, które polegają na kontaktach i analizie związków. AI Notetaker, mapowanie relacji, wnioskowane powiązania, wzbogacone dane kontaktowe/firmowe, pola formuł do niestandardowych obliczeń, miejsca dla współpracowników z licencjami. Płatne plany zaczynają się od 2000 USD/użytkownik/rok. Bigin by Zoho CRM Małe firmy i freelancerzy potrzebujący prostych, usprawnionych procesów Wbudowana telefonia, WhatsApp/SMS/kanały społecznościowe, konfigurowalne procesy, aplikacje mobilne, automatyzacja oparta na scenach, wizualne pulpity nawigacyjne, kontrola dostępu oparta na rolach i dzienniki audytowe. Bezpłatne; płatne plany już od 9 USD miesięcznie za użytkownika. Capsule CRM Użytkownicy indywidualni i małe zespoły poszukujące prostego menedżera kontaktów i sprzedaży Profile osób i organizacji, ścieżki dla zautomatyzowanych sekwencji zadań, potok Kanban, raportowanie sprzedaży i aktywności, organizacja kontaktów za pomocą rozszerzenia Magical. Free; płatne plany już od 21 USD/użytkownik/miesiąc Salesflare Teams, które chcą automatyzacji gromadzenia danych i minimalnego ręcznego wprowadzania danych Automatyczne wzbogacanie danych z wiadomości e-mail/kalendarzy/profili społecznościowych, potok typu „przeciągnij i upuść”, śledzenie zaangażowania, sekwencje wiadomości e-mail, ocena potencjalnych klientów za pomocą AI oraz alerty Hotness. Płatne plany już od 39 USD/użytkownik/miesiąc. EngageBay Zespoły dbające o budżet, które chcą mieć CRM + automatyzację marketingu + narzędzia serwisowe w jednym systemie. Planowanie spotkań, strony docelowe i wyskakujące okienka, segmentacja i punktacja, Power Dialer i nagrywanie rozmów, procesy typu „przeciągnij i upuść”, raportowanie wielomodułowe, system zgłoszeń i czat na żywo. Free; płatne plany od 14,99 USD/użytkownik/miesiąc Keap Firmy usługowe, które opierają się na automatyzacji działań następczych i cyklach pracy klientów. Segmentacja oparta na etykietach, automatyzacja ścieżek, wbudowane funkcje fakturowania i płatności, formularze płatności, osie czasu aktywności oraz asystent treści oparty na AI. Niestandardowe ceny monday. com Osoby i zespoły potrzebujące dostosowywalnych cykli pracy w elastycznym systemie operacyjnym Tablice wizualne, śledzenie procesów, udostępnianie skrzynek odbiorczych, płynna integracja z Google Workspace i Outlookiem, podsumowania osi czasu oparte na AI, wyzwalacze automatyzacji, pulpity prognozowania. Free; płatne plany już od 12 USD/użytkownik/miesiąc

👀 Przyjazna wskazówka: Nie wszystkie procesy sprzedaży są takie same. Dostosuj etapy procesu sprzedaży do swojego procesu sprzedaży — na przykład typowe etapy to kwalifikacja potencjalnych klientów → rozmowa wstępna → wysłanie oferty → negocjacje → zamknięcie transakcji/utrata klienta. Zapoznaj się z tymi bezpłatnymi szablonami procesów sprzedaży, aby szybko rozpocząć tworzenie własnego.

Najlepsze alternatywy dla Attio

Każde z narzędzi z tej listy oferuje własne podejście do zarządzania danymi klientów, wdrażania nowych klientów, śledzenia procesów sprzedaży oraz wspierania zespołów sprzedaży lub obsługi klienta:

1. ClickUp (najlepsza zunifikowana platforma do CRM, projektów i współpracy)

Nowoczesne zarządzanie relacjami z klientami oznacza śledzenie transakcji za pomocą złożonych procesów sprzedaży i automatyzację kolejnych etapów cykli pracy. Wymaga to koordynacji działań zespołów marketingowych i sprzedażowych, dokumentowania interakcji z klientami oraz utrzymywania jednego źródła informacji o każdej relacji.

Gdy system CRM istnieje oddzielnie od miejsca, w którym zespół zarządza projektami, przechowuje dokumentację klientów i koordynuje pracę, musisz nieustannie przełączać się między narzędziami, aby uzyskać pełny obraz sytuacji.

Wejdź do ClickUp!

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, łączące wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy.

Stwórz idealny system do przechowywania i analizowania kontaktów, klientów i transakcji dzięki ClickUp CRM.

Funkcjonuje zarówno jako potężny CRM do sprzedaży, jak i kompletna platforma do zarządzania pracą. Twoje procesy sprzedaży, dane klientów, automatyzacja marketingu i operacje sprzedażowe współistnieją z rzeczywistą pracą, jaką wykonuje Twój zespół, aby obsługiwać tych klientów.

ClickUp eliminuje wszelkie formy rozproszenia pracy, zapewniając 100% kontekstu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Zarządzanie procesami sprzedaży jest bezpośrednio połączone z realizacją projektów. Rozmowy z klientami są połączone z zgłoszeniami do wsparcia technicznego i zapytaniami dotyczącymi produktów. Automatyzacja sprzedaży jest wyzwalaczem cykli pracy w całej organizacji, a nie tylko w ramach samodzielnego narzędzia CRM.

CRM w ClickUp ma o wiele więcej do zaoferowania, więc przyjrzyjmy się temu bliżej:

Organizuj i ustalaj priorytety zadań bez wysiłku

Zadania ClickUp znajdują się w centrum obszaru roboczego, zapewniając elastyczną strukturę umożliwiającą centralizację kontekstu. Każde zadanie może reprezentować potencjalnego klienta, transakcję, działanie, działania następcze lub zgłoszenie do wsparcia technicznego, zapewniając widoczność w zakresie tego, co wymaga uwagi i kto jest za to odpowiedzialny.

Dodaj pola niestandardowe ClickUp do zadań ClickUp, aby sortować i filtrować dane CRM

Dzięki niestandardowym statusom ClickUp, osobom przypisanym, terminom, listom kontrolnym i automatyzacji sprzedaży Twój zespół może przekształcić każdą interakcję w jasne kolejne kroki.

Dodaj pola niestandardowe ClickUp, aby przekształcić zadania w bogate, dynamiczne rekordy CRM. Możesz na przykład utworzyć:

Wartość transakcji (waluta) do śledzenia oczekiwanych przychodów dla każdej okazji

Źródło potencjalnego klienta (lista rozwijana) do kategoryzowania źródła pochodzenia każdego potencjalnego klienta (formularz internetowy, polecenie, wydarzenie itp. )

Prawdopodobieństwo zamknięcia (procent) umożliwiające prognozę kondycji procesu sprzedaży z wykorzystaniem oceny pewności.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zautomatyzuj proces pozyskiwania potencjalnych klientów i śledzenie kampanii, integrując platformy takie jak Gmail, HubSpot lub MailChimp z ClickUp. Uruchamiaj automatyczne sekwencje e-maili, gdy potencjalny klient wejdzie w określony etap (np. gdy potencjalny klient przejdzie do etapu „Zainteresowany”, wyślij mu studium przypadku). Przechowuj interakcje e-mailowe w zadaniach ClickUp, aby mieć do nich łatwy dostęp. Przenieś cały swój obszar roboczy na jedną platformę dzięki ponad 1000 integracjom ClickUp.

Natychmiastowa optymalizacja procesów

ClickUp Brain, asystent platformy oparty na sztucznej inteligencji, aktywnie zmniejsza Twoje obciążenie pracą. Jest w pełni kontekstowy, co oznacza, że rozumie Twoje zadania, dokumenty, poprzednie rozmowy i aktywność zespołu, aby udzielić Ci odpowiedzi.

Podpowiedź ClickUp Brain o sporządzenie wiadomości do komunikacji z klientami w oparciu o kontekst Twojego obszaru roboczego

Jego funkcje zarządzania projektami umożliwiają przeglądanie potoku, wykrywanie wąskich gardeł, tworzenie aktualizacji, a nawet sugerowanie kolejnych kroków w przypadku transakcji lub kampanii.

Na przykład, jeśli transakcja nie posunęła się naprzód w ciągu tygodnia, ClickUp Brain oznacza ją, tworzy projekt działań następczych i aktualizuje podsumowanie procesu sprzedaży. Możesz również poprosić go o przygotowanie krótkiego podsumowania przed kolejnym spotkaniem sprzedażowym.

Oto kilka przykładowych podpowiedzi: Podsumuj wszystkie transakcje, które nie zostały zrealizowane w ciągu ostatnich siedmiu dni i zaproponuj kolejne działania.

Przygotuj wiadomość z przypomnieniem dla potencjalnych klientów na etapie „Negocjacji”, którzy nie odpowiedzieli w tym tygodniu.

Napisz aktualizację statusu kampanii promocyjnej za pierwszy kwartał na podstawie ostatnich działań zespołu.

A jeśli dopiero zaczynasz przygodę z AI w sprzedaży lub uważasz, że większość porad dotyczących AI to tylko marketingowy szum — to jest wideo dla Ciebie. Przyjrzyjmy się, jak jasno wykorzystać AI w sprzedaży: konkretne narzędzia AI, podpowiedzi i szablony, które sprawdzają się w zespołach sprzedażowych takich jak Twój.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki automatyzacji

ClickUp Automatyzacje obsługują przewidywalne, powtarzalne części cyklu pracy za pomocą prostych, niestandardowych wyzwalaczy, które można ustawić. Na przykład, gdy nowy potencjalny klient zostanie oznaczony jako „kwalifikowany”, automatycznie przypisuje zadanie przedstawicielowi handlowym, dodaje tag „wysoki priorytet” i przenosi je do następnego etapu.

Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp w oparciu o proste komendy typu „jeśli to, to zrób to”

Oto kilka przykładów automatyzacji, które możesz ustawić: Przenieś nowych potencjalnych klientów do odpowiedniego etapu

Automatycznie powiadamiaj swój zespół, gdy wartość transakcji przekroczy określony próg.

Utrzymuj widoczność nieaktualnych transakcji (jeśli zadanie nie zostało zaktualizowane przez pięć dni).

Jak agenci AI zwiększają wydajność przedstawicieli handlowych

Agenci AI ds. sprzedaży są jak tajna broń w Twoim arsenale, dzięki której Twój zespół może skupić się na budowaniu relacji i strategii.

Skonfiguruj niestandardowe wyzwalacze, aby zautomatyzować czasochłonne, powtarzalne zadania za pomocą ClickUp Autopilot Agents.

Oto rodzaje agentów, które można ustawić:

Agenci ds. oceny potencjalnych klientów : Szybka ocena i priorytetyzacja potencjalnych klientów na podstawie analizy danych.

Boty komunikacyjne : zarządzaj wstępnymi interakcjami z klientami lub działaniami następczymi.

Agenci analizy danych : kompilują i przetwarzają dane, aby generować praktyczne wnioski.

Agenci ds. analizy konkurencji : monitorowanie trendów rynkowych i wyników konkurencji

Agenci ds. planowania: koordynuj spotkania i zarządzaj kalendarzem bez wysiłku.

Monitoruj wydajność i wskaźniki KPI na pierwszy rzut oka

Panele kontrolne działające w czasie rzeczywistym zapewniają przejrzysty widok na wyniki sprzedaży, postępy w realizacji transakcji i zaangażowanie klientów. Korzystaj z widżetów raportowania, aby śledzić kluczowe wskaźniki i identyfikować wąskie gardła, zanim wpłyną one na wyniki biznesowe.

Panele ClickUp zapewniają podgląd wyników procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Stwórz spersonalizowany pulpit CRM z kartami dostosowanymi do konkretnych wskaźników KPI, aby podejmować decyzje oparte na danych

Możesz stworzyć niestandardowy pulpit nawigacyjny, który stanie się centrum dowodzenia Twojego zespołu, korzystając z następujących kart:

Wykres słupkowy lub lejkowy przedstawiający wartość transakcji na poszczególnych etapach

Wykres kołowy przedstawiający podział statusów potencjalnych klientów

Karta obliczeniowa dla prognozowanych przychodów

Karta listy nadchodzących odnowień

Karta śledzenia czasu dla czasów odpowiedzi na wiadomości e-mail

Możesz również monitorować czas trwania cyklu sprzedaży, nastroje klientów, alokację zasobów, transakcje zagrożone i atrybucję marketingową.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z widoków listy, tablicy, tabeli i Tablicy, aby wizualizować dane CRM w sposób, który najlepiej odpowiada Twojemu zespołowi. Użyj kolumn powiązań, aby połączyć kontakty z kontami i transakcjami, zapewniając płynną nawigację i aktualizacje.

Skorzystaj z szablonów, aby szybko ustawić swój pierwszy system CRM.

Skorzystaj z szablonu ClickUp CRM jako punktu wyjścia do zarządzania kontaktami, transakcjami i zadaniami w całym procesie sprzedaży. Oferuje on 22 niestandardowe statusy, takie jak Wymaga zatwierdzenia, Kwalifikowany i Zaplanowany, co pozwala na dokładne śledzenie postępów transakcji i klientów.

Ponadto osiem pól niestandardowych, takich jak Typ elementu CRM, Nazwa kontaktu i Stanowisko, pomaga w rejestrowaniu szczegółowych danych dotyczących kontaktów i transakcji.

Pobierz bezpłatny szablon Śledź potencjalnych klientów i możliwości w ramach systematycznego procesu sprzedaży dzięki szablonowi CRM ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Natychmiastowa współpraca: Scentralizuj rozmowy dotyczące transakcji, udostępniaj aktualizacje i powiązuj każdą wiadomość bezpośrednio z zadaniem, którego wspiera, dzięki Scentralizuj rozmowy dotyczące transakcji, udostępniaj aktualizacje i powiązuj każdą wiadomość bezpośrednio z zadaniem, którego wspiera, dzięki ClickUp Chat.

Scentralizuj dokumentację: Twórz aktualne podręczniki, briefy dla klientów i wewnętrzne bazy wiedzy, które pozostają połączone z zadaniami i cyklami pracy w Twórz aktualne podręczniki, briefy dla klientów i wewnętrzne bazy wiedzy, które pozostają połączone z zadaniami i cyklami pracy w ClickUp Docs.

Szybkie wyszukiwanie odpowiedzi: przeszukuj wszystkie zadania, dokumenty, komentarze i połączone aplikacje, aby w ciągu kilku sekund znaleźć dokładnie te informacje, których potrzebujesz, korzystając z funkcji przeszukuj wszystkie zadania, dokumenty, komentarze i połączone aplikacje, aby w ciągu kilku sekund znaleźć dokładnie te informacje, których potrzebujesz, korzystając z funkcji ClickUp Enterprise Search.

Automatyzacja działań następczych: Pozwól autonomicznym Pozwól autonomicznym agentom ClickUp AI monitorować procesy, wykonywać działania i kontynuować pracę bez ręcznej interwencji.

Twórz dopracowaną zawartość: AI Writer for Work aplikacji ClickUp Brain. Wykorzystaj AI do sporządzania notatek , szkiców wiadomości e-mail, ofert, raportów i podsumowań dostosowanych do Twojej roli i kontekstu projektu dzięki funkcjiaplikacji ClickUp Brain.

Limity ClickUp

Szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania mogą być trudne do opanowania dla użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

Najbardziej podoba mi się to, jak wiele rzeczy mogę scentralizować w jednym miejscu: zadania, dokumenty, dyskusje, terminy i pulpity nawigacyjne dla różnych projektów i zespołów. Hierarchia (obszary robocze → przestrzenie → foldery → listy → zadania), pola niestandardowe i widoki (lista, tablica, wykres Gantt itp.) pozwalają mi dostosować ClickUp do bardzo różnych cykli pracy bez konieczności stosowania oddzielnych narzędzi. Świetnie nadaje się również do pracy zespołowej: komentarze, przypisane komentarze, listy kontrolne i automatyzacje znacznie ułatwiają śledzenie, kto co robi, i kontrolowanie złożonych projektów.

Najbardziej podoba mi się to, jak wiele rzeczy mogę scentralizować w jednym miejscu: zadania, dokumenty, dyskusje, terminy i pulpity nawigacyjne dla różnych projektów i zespołów. Hierarchia (obszary robocze → przestrzenie → foldery → listy → zadania), pola niestandardowe i widoki (lista, tablica, wykres Gantt itp.) pozwalają mi dostosować ClickUp do bardzo różnych cykli pracy bez konieczności stosowania oddzielnych narzędzi. Świetnie nadaje się również do pracy zespołowej: komentarze, przypisane komentarze, listy kontrolne i automatyzacje znacznie ułatwiają śledzenie, kto co robi, i kontrolowanie złożonych projektów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Menedżerowie sprzedaży nie powinni być zmuszeni do ręcznego tworzenia raportów lub przeszukiwania rekordów CRM, aby zrozumieć kondycję transakcji lub wydajność zespołu. ClickUp BrainGPT zapewnia natychmiastowe odpowiedzi dotyczące statusu procesu sprzedaży, interakcji z klientami i trendów sprzedażowych w oparciu o wszystkie dane CRM. Używaj głosu do dyktowania notatek, ustawiania przypomnień i wyszukiwania w całym obszarze roboczym. Oto jak to zrobić: Wyszukiwanie we wszystkich punktach kontaktu z klientem : natychmiastowe wyszukiwanie konkretnych rozmów z klientami, warunków umów lub wcześniejszych zobowiązań poprzez przeszukiwanie transakcji, zadań, e-maili, notatek ze spotkań i dokumentów.

Natychmiastowy wgląd w procesy sprzedaży bez konieczności ręcznego raportowania : zapytaj BrainGPT „Które transakcje są zagrożone w tym kwartale?” i uzyskaj natychmiastową odpowiedź opartą na rzeczywistych etapach transakcji, dziennikach aktywności i terminach zamknięcia w całym obszarze roboczym.

Aktualizacje CRM za pomocą głosu w podróży : użyj : użyj funkcji Talk to Text , aby rejestrować rozmowy z klientami, aktualizować etapy transakcji lub dodawać notatki po spotkaniach z klientami podczas jazdy samochodem lub między spotkaniami.

Wybierz odpowiedni model AI do różnych zadań: BrainGPT oferuje wiele modeli LLM, dzięki czemu możesz używać Claude do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail, ChatGPT do analizowania wzorców transakcji lub innych modeli do konkretnych zadań sprzedażowych.

2. HubSpot CRM (najlepszy do koordynacji sprzedaży i marketingu na dużą skalę)

za pośrednictwem HubSpot

HubSpot jest dobrym rozwiązaniem dla zespołów, które chcą zoptymalizować swoje działania marketingowe, sprzedażowe i serwisowe. Zacznij od bezpłatnego CRM, który obejmuje podstawowe funkcje: kontakty, transakcje, e-maile i formularze, a następnie dodaj więcej możliwości tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz. Dodatkowo możesz zbudować wspólną bazę danych CRM, która zapewni wszystkim dostęp do tych samych informacji o klientach.

Platforma została zbudowana w oparciu o podejście inbound, więc w naturalny sposób oferuje wsparcie dla pielęgnowania leadów opartego na zawartości, prostej automatyzacji i zorganizowanych działań następczych. A jeśli Twoje potrzeby ulegną zmianie, możesz dodać huby do automatyzacji marketingu, sekwencji sprzedaży, obsługi zgłoszeń, baz wiedzy, synchronizacji danych, a nawet funkcji CMS.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Zaangażuj odwiedzających stronę internetową dzięki czatowi na żywo i chatbotom, które przechwytują informacje o potencjalnych klientach.

Wykorzystaj ocenę potencjalnych klientów i inteligentne analizy oparte na AI, aby ustalić priorytety potencjalnych klientów na podstawie ich zaangażowania.

Utrzymuj uporządkowaną komunikację dzięki osi czasu aktywności, która automatycznie rejestruje wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, spotkania i notatki w oprogramowaniu bazy danych klientów

Skorzystaj z AI Content Writer, aby szybko tworzyć zawartość do materiałów marketingowych.

Limity HubSpot CRM

Niektóre funkcje nie są wystarczająco elastyczne i nie można ich dostosować do własnych potrzeb; na przykład czcionki można dodawać tylko wtedy, gdy posiada się odpowiednią wiedzę techniczną.

Projektowanie e-maila w ramach platformy nie jest przyjazne dla użytkownika, w przeciwieństwie do alternatyw HubSpot.

Ceny HubSpot CRM

Free

Profesjonalny: 50 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 75 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: 4,5/5 (ponad 14 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o HubSpot CRM w praktyce?

Oto, co miał do powiedzenia recenzent G2:

Podoba mi się, że HubSpot Marketing Hub służy nam jako jedyne źródło informacji, płynnie integrując się zarówno z naszym systemem CRM, jak i platformą marketingową. Pozwala mi to efektywnie zarządzać kampaniami marketingowymi, segmentami, raportami i wiadomościami e-mail, dzięki czemu jest nieodzowny w codziennych działaniach... Niektóre ograniczenia stają się jasne dopiero w miarę rozwoju firmy. Na przykład skalowanie dynamicznej zawartości lub tworzenie rozbudowanych, wieloetapowych cykli pracy może szybko stać się uciążliwe...

Podoba mi się, że HubSpot Marketing Hub służy nam jako jedyne źródło informacji, płynnie integrując się zarówno z naszym systemem CRM, jak i platformą marketingową. Pozwala mi to efektywnie zarządzać kampaniami marketingowymi, segmentami, raportami i wiadomościami e-mail, dzięki czemu jest nieodzowny w codziennych działaniach... Niektóre ograniczenia stają się jasne dopiero w miarę rozwoju firmy. Na przykład skalowanie dynamicznej zawartości lub tworzenie rozbudowanych, wieloetapowych cykli pracy może szybko stać się uciążliwe...

📮 ClickUp Insight: 16% respondentów chce prowadzić małą firmę w ramach swojego portfolio, ale obecnie tylko 7% to robi. Obawa przed koniecznością samodzielnego zrobienia wszystkiego jest jednym z wielu powodów, które często powstrzymują ludzi przed podjęciem działania. Jeśli jesteś samodzielnym założycielem, ClickUp Brain GPT pełni rolę Twojego partnera biznesowego. Poproś go o ustalenie priorytetów potencjalnych klientów, przygotowanie szkiców e-maili lub śledzenie zapasów — podczas gdy Twoi agenci AI zajmą się rutynowymi zadaniami. Każde zadanie, od marketingu usług po realizację zamówień, można zarządzać za pomocą cykli pracy opartych na AI, co pozwala skupić się na rozwoju firmy, a nie tylko na jej prowadzeniu.

3. Folk (najlepszy dla zespołów skupionych na relacjach, zarządzających ciepłymi kontaktami)

za pośrednictwem Folk

Folk to lekki, zorientowany na relacje CRM do współpracy, stworzony dla osób indywidualnych i małych zespołów, które potrzebują łatwego i elastycznego sposobu zarządzania ludźmi. Wykorzystuje podejście oparte na arkuszach kalkulacyjnych, znane z narzędzi takich jak Airtable lub Notion, co ułatwia organizowanie kontaktów, procesów i projektów.

Platforma centralizuje wszystkie rodzaje relacji: klientów, kandydatów, partnerów, inwestorów i współpracowników. Dzięki temu sprawdza się równie dobrze w rekrutacji i pozyskiwaniu funduszy, jak i w sprzedaży. Dzięki możliwości przechwytywania kontaktów jednym kliknięciem z LinkedIn, Gmaila i przeglądarki, Folk zmniejsza trudności związane z budowaniem i wzbogacaniem sieci kontaktów.

Najlepsze funkcje Folk

Priorytetowo traktuj potencjalnych klientów dzięki Smart Fields i polom opartym na AI, które klasyfikują potencjalnych klientów.

Wykorzystaj automatyczne sekwencje i kampanie, aby wysyłać spersonalizowane, masowe wiadomości z sugestiami zawartości generowanymi przez AI.

Udostępniaj listy kontaktów, notatki i osie czasu interakcji, aby zapewnić zespołowi widoczność w rozmowach i zapobiegać powielaniu działań.

Ograniczenia Folk

Brak zaawansowanych funkcji raportowania i automatyzacji, które oferują inne alternatywy dla Folk CRM.

Wiadomości prywatne z LinkedIn nie mogą być zintegrowane z platformą.

Ceny ludowe

Standard: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 50 USD/miesiąc na użytkownika

Niestandardowe: od 100 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje użytkowników

G2: 4,5/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Co o Folk mówią prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji:

Podoba mi się, że Folk CRM nie jest skomplikowany. Działa płynnie, zapewnia integrację i niestandardowe funkcje, które ułatwiają codzienne operacje... Integracja z LinkedIn może czasami być niestabilna, ale jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak bardzo LinkedIn stara się blokować zewnętrznych graczy, zwłaszcza mniejszych, takich jak Folk...

Podoba mi się, że Folk CRM nie jest skomplikowany. Działa płynnie, zapewnia integrację i niestandardowe funkcje, które ułatwiają codzienne operacje... Integracja z LinkedIn może czasami być niestabilna, ale jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak bardzo LinkedIn stara się blokować zewnętrznych graczy, zwłaszcza mniejszych, takich jak Folk...

🔍 Czy wiesz, że... Ciekawym prekursorem CRM (przynajmniej dla miłośników historii) był Farley File, prowadzony przez kierownika kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosevelta, Jamesa Farleya. Był to szczegółowy zbiór danych osobowych i politycznych dotyczących osób, z którymi spotykał się FDR, w tym dat urodzin, informacji o rodzinie i innych. Pomogło to FDR-owi sprawiać wrażenie osoby bardzo „bliskiej” ludziom.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed dostosowaniem etapów w nowym systemie CRM sprawdź logikę kwalifikacji potencjalnych klientów za pomocą modelu BANT (budżet, uprawnienia, potrzeby, oś czasu). Zapobiega to przepełnieniu procesów i gwarantuje, że system CRM śledzi to, co naprawdę ma znaczenie.

4. Pipedrive (najlepszy dla zespołów sprzedaży korzystających z wizualnych procesów i śledzenia transakcji)

za pośrednictwem Pipedrive

Pipedrive to zorientowany na sprzedaż system CRM oparty na wizualnych procesach, które pomagają przedstawicielom handlowym utrzymać tempo realizacji transakcji. Nie jest to platforma typu „wszystko w jednym”, ale skupia się na potrzebach przedstawicieli handlowych, oferując przejrzyste tabele transakcji, jasne kolejne kroki i lekką automatyzację, która eliminuje prace administracyjne.

Pipeline w stylu kanban ułatwia przenoszenie transakcji między etapami, wykrywanie wąskich gardeł i utrzymywanie zdrowego lejka sprzedażowego na pierwszy rzut oka — podejście to zostało ukształtowane przez filozofię „stworzone przez sprzedawców”. Platforma zawiera podstawowe funkcje, takie jak konfigurowalne pipeline'y, zarządzanie kontaktami, śledzenie aktywności, synchronizacja e-maila i kalendarza oraz solidna aplikacja mobilna do sprzedaży w podróży.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wdroż AI Sales Assistant , aby oznaczyć utknięte transakcje, uzyskać zalecane działania i obsługiwać powtarzalne zadania.

Pozyskaj potencjalnych klientów dzięki niestandardowym formularzom internetowym i chatbotom.

Planuj spotkania dzięki integracji kalendarza, w tym harmonogramowaniu typu round robin.

Limity Pipedrive

Brak automatyzacji powiadamiania osób przypisanych podczas przydzielania zadań.

W przeciwieństwie do alternatyw dla Pipedrive , trudno jest zbudować wieloetapowe, warunkowe cykle pracy.

Ceny Pipedrive

Lite: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost: 34 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 64 USD/miesiąc na użytkownika

Ultimate: 89 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 2700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Pipedrive w praktyce?

Jeden z recenzentów napisał:

Doceniam Pipedrive za doskonały interfejs użytkownika, który znacznie poprawia użyteczność i sprawia, że interakcja jest płynna i intuicyjna. Łatwość dostępu z różnych urządzeń, takich jak telefony i komputery, w połączeniu z naturą chmury, ułatwia płynne działanie niezależnie od lokalizacji. Nie podoba mi się sposób, w jaki Pipedrive obsługuje wiele transakcji dla tego samego projektu. Trudno jest łatwo rozdzielić te transakcje, aby uniknąć duplikatów.

Doceniam Pipedrive za doskonały interfejs użytkownika, który znacznie poprawia użyteczność i sprawia, że interakcja jest płynna i intuicyjna. Łatwość dostępu z różnych urządzeń, takich jak telefony i komputery, w połączeniu z naturą opartą na chmurze, ułatwia płynne działanie niezależnie od lokalizacji. Nie podoba mi się sposób, w jaki Pipedrive obsługuje wiele transakcji dla tego samego projektu. Trudno jest łatwo rozdzielić te transakcje, aby uniknąć duplikatów.

📖 Przeczytaj również: Szablony wdrażania nowych pracowników

5. Affinity (najlepsze rozwiązanie do zarządzania transakcjami opartymi na sieci kontaktów i analizą związków)

za pośrednictwem Affinity

Affinity jest dostosowane do potrzeb zespołów, które w dużym stopniu polegają na sieciach kontaktów i ciepłych rekomendacjach, takich jak firmy venture capital, zespoły inwestycyjne i biura transakcyjne. Automatycznie rejestruje każdą wiadomość e-mail i wydarzenie w kalendarzu, tworząc aktualną mapę relacji między osobami, dzięki czemu Twój zespół ma widoczność w zakresie najsilniejszych połączeń.

Platforma wzbogaca Twoje dane kontaktowe i firmowe o aktualne informacje, w tym zmiany stanowisk, dane organizacyjne i wiele innych. Co ważne, Affinity wyświetla ścieżki ciepłego wprowadzenia, automatycznie podkreślając wewnętrzne połączenia z kluczowymi interesariuszami, co może pomóc zespołom w przyspieszeniu transakcji.

Najlepsze funkcje Affinity

Rejestruj i przekształcaj dyskusje podczas spotkań w notatki dzięki narzędziu opartemu na AI Affinity Notetaker .

Oceń swoją sieć kontaktów dzięki inteligentnemu mapowaniu relacji i wnioskowaniu połączeń .

Współpracuj ze swoim zespołem i partnerami zewnętrznymi, korzystając z licencji Collaborator .

Wykonuj niestandardowe obliczenia na zestawach danych w listach podobieństw za pomocą pól formuł .

Ograniczenia Affinity

Brak bezpośredniej integracji z LinkedIn

Słabe funkcje zarządzania dokumentami, które nie mają połączenia z istniejącymi narzędziami w Twoim stosie technologicznym.

Ceny oparte na powinowactwie

Niezbędne: 2000 USD/rok na użytkownika

Skala: 2300 USD/rok na użytkownika

Zaawansowane: 2700 USD/rok na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Affinity

G2: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (zbyt mało recenzji)

Co o Affinity mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisano w recenzji G2:

Zostało stworzone specjalnie z myślą o inwestorach venture capital. Bardzo dobrze integruje się z pocztą e-mail i kalendarzem. Funkcje notatnika i wczesnej AI działają naprawdę dobrze. Aplikacja mobilna nie jest zbyt przydatna. Funkcja wyszukiwania wymaga dalszych ulepszeń.

Zostało stworzone specjalnie z myślą o inwestorach venture capital. Bardzo dobrze integruje się z pocztą e-mail i kalendarzem. Funkcje notatnika i wczesnej AI działają naprawdę dobrze. Aplikacja mobilna nie jest zbyt przydatna. Funkcja wyszukiwania wymaga dalszych ulepszeń.

🧠 Ciekawostka: Wiele lat temu, wraz z rozwojem Web 2.0 i mediów społecznościowych, pojawił się nowy paradygmat zwany Social CRM (lub CRM 2.0). Umożliwia on firmom integrację kanałów społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter) z ich strategią CRM.

6. Bigin by Zoho CRM (najlepsze rozwiązanie dla małych firm potrzebujących usprawnionych procesów)

za pośrednictwem Bigin

Bigin jest przeznaczony dla małych firm, freelancerów i mikrozespołów, które potrzebują intuicyjnego CRM bez nadmiernej złożoności. Obsługuje wiele niestandardowych procesów, dzięki czemu można śledzić różne rodzaje ścieżek klientów (sprzedaż, wdrażanie, wsparcie itp.).

Ponadto platforma umożliwia uruchamianie automatyzacji opartej na etapach. W ten sposób, gdy transakcja przechodzi do określonego etapu, można automatycznie wysyłać wiadomości e-mail, tworzyć zadania lub ponownie oceniać pola. Można wykonywać i śledzić połączenia bezpośrednio z CRM, korzystając z obsługiwanych dostawców za pośrednictwem PhoneBridge firmy Zoho.

Najlepsze funkcje Bigin

Angażuj klientów za pomocą wbudowanej funkcji telefonicznej, WhatsApp, SMS-ów i kanałów mediów społecznościowych.

Skorzystaj z podejścia „mobile first” dzięki aplikacjom na iOS i Androida, aby Twój zespół mógł być na bieżąco z oszą czasu z dowolnego miejsca.

Twórz wizualne pulpity nawigacyjne i szczegółowe raporty dotyczące wyników sprzedaży, etapów procesu sprzedaży i działań zespołu.

Chroń poufne informacje dzięki kontroli dostępu opartej na rolach, dziennikach audytowych i bezpiecznej obsłudze danych (z wsparciem dla RODO, SSO i uwierzytelniania wieloskładnikowego).

Limity Bigin

Ograniczona integracja z aplikacjami innych firm, które nie są częścią pakietu Zoho.

Brak elastyczności w zakresie wyzwalaczy automatyzacji i pulpitów nawigacyjnych.

Ceny Bigin

Free

Express: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Premier: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Bigin 360: 21 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Bigin

G2: 4,6/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 650 recenzji)

Co mówią o Bigin prawdziwi użytkownicy?

Wnioski użytkownika:

Bigin by Zoho CRM oferuje przejrzysty, intuicyjny i lekki interfejs CRM — idealny dla małych i rozwijających się zespołów. Widok potoku sprawia, że śledzenie transakcji jest łatwe, a aplikacja mobilna zapewnia dostęp do wszystkich danych w podróży. Chociaż Bigin jest świetny pod względem prostoty, przydałoby się kilka bardziej zaawansowanych opcji raportowania i dostosowywania cyklu pracy. Integracja z narzędziami innych firm spoza pakietu Zoho jest nieco ograniczona.

Bigin by Zoho CRM oferuje przejrzysty, intuicyjny i lekki interfejs CRM — idealny dla małych i rozwijających się zespołów. Widok potoku sprawia, że śledzenie transakcji jest łatwe, a aplikacja mobilna zapewnia dostęp do wszystkich danych w podróży. Chociaż Bigin jest świetny pod względem prostoty, przydałoby się kilka bardziej zaawansowanych opcji raportowania i dostosowywania cyklu pracy. Integracja z narzędziami innych firm spoza pakietu Zoho jest nieco ograniczona.

7. Capsule CRM (najlepszy dla użytkowników indywidualnych i małych zespołów)

za pośrednictwem Capsule CRM

Capsule CRM jest przeznaczony dla małych i średnich firm, które potrzebują niezawodnego, przyjaznego dla użytkownika systemu do zarządzania kontaktami, zadaniami i możliwościami sprzedaży. Jeśli chodzi o kontakty, umożliwia przechowywanie bogatych profili, takich jak imiona i nazwiska, dane firmy, notatki, a nawet linki do mediów społecznościowych, a także automatycznie wzbogaca profile o dodatkowe informacje.

Zarządzanie procesami sprzedaży jest wizualne i elastyczne. Możesz przeciągać transakcje między etapami na tablicy Kanban, konfigurować wiele procesów sprzedaży odzwierciedlających różne procesy sprzedaży (np. nowa działalność vs. dosprzedaż) oraz prowadzić śledzenie wartości transakcji i zaangażowania klientów.

Ponadto funkcje raportowania są solidne i oferują różnorodne raporty dotyczące sprzedaży i aktywności (wygrane/przegrane, wzrost potencjału sprzedaży, średnia wielkość transakcji), które można filtrować według dat, użytkowników lub zespołów.

Najlepsze funkcje Capsule CRM

Zarządzaj możliwościami sprzedaży w zakładkach „Ludzie” i „Organizacje” dzięki łatwemu importowaniu, przypisywaniu etykiet i rejestrowaniu aktywności.

Zautomatyzuj rutynowe zadania związane ze sprzedażą i projektami dzięki Tracks , umożliwiającemu sekwencyjną aktywację zadań.

Automatycznie przechwytuj kontakty z LinkedIn, WhatsApp, Gmaila i Outlooka za pomocą rozszerzenia przeglądarki Capsule „Magical”.

Limity Capsule CRM

Aplikacja mobilna jest powolna, ma mało funkcji i jest nieporęczna.

Aby nawiązać połączenie z innymi narzędziami w swoim zestawie technologicznym, będziesz musiał użyć oprogramowania innej firmy, takiego jak Zapier; brakuje mu połączeń z systemami takimi jak APTEM, Survey Monkey i Force 24.

Ceny Capsule CRM

Free

Pakiet startowy: 21 USD/miesiąc za użytkownika

Wzrost: 38 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 60 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Capsule CRM

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Capsule CRM w praktyce?

Perspektywa dotycząca Capsule CRM:

Doceniam to, jak Capsule CRM pomaga w prowadzeniu szczegółowej dokumentacji rozmów i możliwości współpracy z klientami i potencjalnymi klientami. Uważam, że prostota Capsule CRM jest jego wyróżniającą cechą; po prostu działa bez zbędnych komplikacji. Zauważyłem, że Capsule CRM ma wiele funkcji, z których prawdopodobnie nie korzystam. Pomocne byłyby wideo instruktażowe, aby nauczyć się efektywnie korzystać z tych dodatkowych funkcji.

Doceniam to, jak Capsule CRM pomaga w prowadzeniu szczegółowej dokumentacji rozmów i możliwości współpracy z klientami i potencjalnymi klientami. Uważam, że prostota Capsule CRM jest jego wyróżniającą cechą; po prostu działa bez zbędnych komplikacji. Zauważyłem, że Capsule CRM ma wiele funkcji, z których prawdopodobnie nie korzystam. Pomocne byłyby wideoinstruktaże, aby nauczyć się efektywnie korzystać z tych dodatkowych funkcji.

za pośrednictwem Salesflare

Salesflare jest stworzony dla zespołów, które nie znoszą ręcznego wprowadzania danych (i to widać!). Platforma automatycznie pobiera dane kontaktowe z e-maili, spotkań w kalendarzu, podpisów, profili społecznościowych, a nawet odwiedzin stron internetowych. To sprawia, że jest szczególnie atrakcyjna dla firm B2B, gdzie kontekst i historia powiązań są kluczowe.

Wizualny proces ułatwia zarządzanie transakcjami, a automatyzacja zajmuje się powtarzalnymi zadaniami: przypomnieniami o działaniach następczych, zmianami etapów i sekwencjami e-maili. Funkcja śledzenia zaangażowania Salesflare pokazuje, kto otworzył Twoje e-maile, kliknął linki i odwiedził Twoją stronę internetową. Dzięki temu możesz skutecznie realizować kampanie pielęgnujące relacje z klientami.

Najlepsze funkcje Salesflare

Wizualizuj proces sprzedaży za pomocą przeciągania i upuszczania Sales Pipeline.

Zautomatyzuj cykle pracy follow-up dzięki sekwencjom e-maili, które wysyłają spersonalizowane, wieloetapowe kampanie wyzwalane na podstawie zachowań.

Wykorzystaj oparte na AI oceny potencjalnych klientów i alerty o aktualności, aby ustalić priorytety potencjalnych klientów.

Limity Salesflare

Brak automatyzacji wysyłania dokumentów bezpośrednio do CRM oraz brak funkcji raportowania i pulpitu.

Ograniczone integracje natywne, co oznacza, że musisz mieć zależność od Zapier.

Ceny Salesflare

Wzrost: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Zalety: 64 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 124 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Salesflare

G2: 4,8/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o Salesflare prawdziwi użytkownicy?

Co powiedział użytkownik G2:

Doceniam możliwość pobierania danych z wiadomości e-mail, kalendarzy, mediów społecznościowych i rejestrów połączeń telefonicznych przez Salesflare, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, eliminując konieczność ręcznego aktualizowania danych… Salesflare może wydawać się nieco ograniczone dla bardzo dużych przedsiębiorstw lub zespołów. Jest przeznaczone przede wszystkim dla małych i średnich firm, ale chciałbym, aby można było z niego korzystać również w dużych przedsiębiorstwach.

Doceniam możliwość pobierania danych z wiadomości e-mail, kalendarzy, mediów społecznościowych i rejestrów połączeń telefonicznych przez Salesflare, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, eliminując konieczność ręcznego aktualizowania danych… Salesflare może wydawać się nieco ograniczone dla bardzo dużych przedsiębiorstw lub zespołów. Jest przeznaczone przede wszystkim dla małych i średnich firm, ale chciałbym, aby można było z niego korzystać również w dużych przedsiębiorstwach.

🔍 Czy wiesz, że... Najwcześniejsza forma „CRM” była dosłownie kartoteką Rolodex. Było to obrotowe koło z kartami, na którym sprzedawcy przechowywali dane klientów. Wynalazł je Arnold Neustadter i Hildaur Neilsen z amerykańskiej korporacji Zephyr w 1956 roku.

za pośrednictwem EngageBay

EngageBay oferuje zestaw narzędzi do CRM, automatyzacji marketingu, procesów sprzedaży i obsługi klienta. W zakresie marketingu obejmuje wizualne cykle pracy do pielęgnowania potencjalnych klientów, segmentacji, punktacji i kampanii wielokanałowych. Możesz tworzyć ukierunkowane sekwencje, które reagują na zachowania klientów, umożliwiając nawet małym zespołom prowadzenie zaawansowanej automatyzacji.

Z drugiej strony, jego CRM do sprzedaży oferuje potoki typu „przeciągnij i upuść”, szczegółowe profile kontaktów, planowanie spotkań i wbudowaną telefonię. Platforma obsługuje również interakcje z klientami w czasie rzeczywistym poprzez czat na żywo, formularze internetowe i zgłoszenia do wsparcia technicznego, które są wprowadzane do jednego rekordu klienta.

Najlepsze funkcje EngageBay

Planuj spotkania i przeprowadź automatyzację zarządzania kalendarzem dzięki spersonalizowanym linkom do spotkań i udostępnianiu kalendarza dla całego zespołu.

Pozyskuj i pielęgnuj potencjalnych klientów dzięki konfigurowalnym stronom docelowym, formularzom internetowym i inteligentnym wyskakującym okienkom.

Zintegruj telefonię z Power Dialer , nagrywaniem rozmów i analizą połączeń w czasie rzeczywistym.

Oceń, które kanały generują konwersje, jak postępuje proces pozyskiwania potencjalnych klientów i gdzie występują wąskie gardła, korzystając z wielomodułowego raportowania.

Limity EngageBay

Użytkownicy narzekają, że aplikacja mobilna nie posiada funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne.

Brak specjalistycznych integracji i funkcji raportowania dla rekrutacji.

Ceny EngageBay

Free

Podstawowy: 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost: 64,99 USD/miesiąc na użytkownika

Zalety: 119,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje EngageBay

G2: 4,7/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (900 recenzji)

Co mówią o EngageBay prawdziwi użytkownicy?

Od recenzenta G2:

Codziennie otrzymujemy wiele zapytań od studentów, a zarządzanie nimi było kiedyś dość chaotyczne. Dzięki EngageBay wszystko jest uporządkowane – potencjalni klienci, e-maile, formularze i przypomnienia znajdują się w jednym miejscu. Automatyzacja jest dla nas szczególnie pomocna… Byłbym wdzięczny, gdyby raporty zawierały więcej szczegółów, aby lepiej wspierać potrzeby edukacyjne, takie jak śledzenie, które grupy miały wyższe wskaźniki konwersji, lub monitorowanie postępów studentów w cyklu rekrutacyjnym.

Codziennie otrzymujemy wiele zapytań od studentów, a zarządzanie nimi było kiedyś dość chaotyczne. Dzięki EngageBay wszystko jest uporządkowane – potencjalni klienci, e-maile, formularze i przypomnienia znajdują się w jednym miejscu. Automatyzacja jest dla nas szczególnie pomocna… Byłbym wdzięczny, gdyby raporty zawierały więcej szczegółów, aby lepiej wspierać potrzeby edukacyjne, takie jak śledzenie, które grupy miały wyższe wskaźniki konwersji, lub monitorowanie postępów studentów w cyklu rekrutacyjnym.

🔍 Czy wiesz, że... W 1993 roku Tom Siebel opuścił Oracle, aby założyć firmę Siebel Systems, która stała się pionierem w dziedzinie „automatyzacji sił sprzedaży” (SFA), obejmującej śledzenie potencjalnych klientów, automatyzację zadań sprzedażowych i zarządzanie procesami.

10. Keap (najlepszy dla firm usługowych korzystających z automatyzacji działań następczych)

za pośrednictwem Keap

Keap (dawniej Infusionsoft) jest dostosowany do potrzeb małych firm, przedsiębiorców indywidualnych i dostawców usług. Platforma gromadzi kontakty, marketing e-mailowy, faktury, terminy spotkań i płatności. Dodatkowo można zapewnić zarządzanie klientami poprzez zintegrowaną synchronizację poczty e-mail, rejestry połączeń i osie czasu aktywności.

Najważniejszym elementem jest kreator automatyzacji. Korzystając z wyzwalaczy i akcji, można tworzyć spersonalizowane ścieżki klientów, które wysyłają wiadomości follow-up, przypisują zadania, aktualizują pola i inicjują sekwencje e-maili w oparciu o zachowania użytkowników.

Najlepsze funkcje Keap

Zapewnij zarządzanie kontaktami i potencjalnymi klientami dzięki tagowaniu, szczegółowym profilom, śledzeniu interakcji i notatkom.

Skorzystaj z wbudowanych funkcji płatności i fakturowania, aby tworzyć formularze płatności, wysyłać faktury, śledzić płatności i zautomatyzować rozliczenia.

Segmentuj kontakty za pomocą elastycznego filtrowania opartego na etykietach i wyzwalaczach automatyzacji, aby dostarczać spersonalizowane wiadomości.

Wykorzystaj oparty na AI asystent zawartości, aby generować niestandardowe teksty marketingowe.

Limity Keap

Użytkownicy zgłaszają brakujące funkcje, szczególnie w obszarach takich jak e-commerce i integracja AI, co skłania ich do poszukiwania alternatyw dla Keap.

Szablony są przestarzałe i mniej elastyczne.

Ceny Keap

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Keap

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,1/5 (ponad 1250 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Keap w praktyce?

Jeden z recenzentów napisał:

Bardzo cenię sobie cykle pracy Keap; moim zdaniem są one najlepsze w branży. Podoba mi się również korzystanie z nowych funkcji marketingu SMS. Dodatkowo, dostarczalność wiadomości e-mail jest doskonała. Keap jest dość drogi, co jest moim głównym problemem z tym oprogramowaniem. Dodatkowo, może być skomplikowany dla nowych użytkowników. Chociaż jest to solidna platforma, czasami utrudnia to korzystanie z niej.

Bardzo cenię sobie cykle pracy Keap; moim zdaniem są one najlepsze w branży. Podoba mi się również korzystanie z nowych funkcji marketingu SMS. Dodatkowo, dostarczalność e-maili jest doskonała. Keap jest dość drogi, co jest moim głównym problemem z tym oprogramowaniem. Dodatkowo, może być skomplikowany dla nowych użytkowników. Chociaż jest to solidna platforma, czasami utrudnia to korzystanie z niej.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Twój zespół zajmuje się transakcjami B2B lub korporacyjnymi, skonfiguruj etapy CRM w oparciu o model MEDDIC (wskaźniki, nabywca ekonomiczny, kryteria decyzyjne, proces decyzyjny, identyfikacja problemów, lider). Poprawia to dokładność prognoz i tworzy bardziej przejrzyste, oparte na analizie możliwości.

11. monday. com (Najlepsze rozwiązanie dla osób poszukujących dostosowywalnych cykli pracy w systemie operacyjnym)

Monday.com zapewnia elastyczne dostosowywanie procesów, cyklu pracy i współpracy. Twórz wizualne tablice przy użyciu grup, kolumn i widoków (tabela, Kanban, oś czasu), aby prowadzić śledzenie potencjalnych klientów, transakcji i kontaktów w dowolnej strukturze dostosowanej do potrzeb Twojego zespołu.

Znajdziesz tu sekwencje wiadomości e-mail, masowe wysyłanie wiadomości e-mail, rejestrowanie połączeń i spotkań oraz funkcje automatyzacji zadań i transakcji. Pulpity nawigacyjne i narzędzia prognostyczne umożliwiają monitorowanie stanu potoków, wydajności zespołu i wyników transakcji za pomocą wykresów lejkowych, tabel wyników i filtrów.

Najlepsze funkcje monday.com

Scentralizuj komunikację dzięki wspólnym skrzynkom odbiorczym i narzędziom do współpracy.

Śledź komunikację e-mailową dzięki wbudowanej integracji z Gmailem i Outlookiem, umożliwiającej wysyłanie, odbieranie i śledzenie w czasie rzeczywistym.

Wyodrębniaj nastroje, uzyskaj dostosowane sugestie dotyczące praktycznych kroków i przewiduj powodzenie lub porażkę transakcji dzięki podsumowaniom osi czasu opartym na AI.

Ograniczenia serwisu monday.com

Ceny Monday.com

Free

Podstawowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Zalety: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 17 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5600 recenzji)

Co mówią o monday.com prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu monday.com powiedział:

Bardzo podoba mi się intuicyjność i łatwość obsługi monday CRM – jest bardzo przejrzysty i prosty, więc cały nasz zespół może zacząć z niego korzystać bez większego szkolenia... Jedynym minusem jest dla mnie to, że uważam, że CRM ma o wiele większy potencjał niż obecnie wykorzystujemy i prawdopodobnie korzystamy tylko z podstawowych funkcji.

Bardzo podoba mi się intuicyjność i łatwość obsługi monday CRM – jest bardzo przejrzysty i prosty, więc cały nasz zespół może zacząć z niego korzystać bez większego szkolenia... Jedynym minusem jest dla mnie to, że uważam, że CRM ma o wiele większy potencjał niż obecnie wykorzystujemy i prawdopodobnie korzystamy tylko z podstawowych funkcji.

Wypróbuj ClickUp, aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie CRM!

Jeśli chodzi o wybór kolejnej platformy do zarządzania relacjami z klientami, cel jest prosty: znaleźć coś, co nie spowolni Twojej pracy.

Jeśli masz dość rozwiązania Attio CRM, najlepszą alternatywą jest ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą.

Dzięki temu zyskujesz przejrzysty sposób zarządzania zadaniami, operacjami sprzedażowymi i wielokanałowym dotarciem do klientów w jednym miejscu. Dzięki współpracy ClickUp Tasks, pola niestandardowe, pulpity, automatyzacje i ClickUp Brain otrzymujesz jedną platformę, która łączy Twoje transakcje, cykle pracy i zespół.

Chcesz budować wartościowe związki z klientami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅