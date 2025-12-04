Kissflow vs. ClickUp: które narzędzie jest lepsze do automatyzacji cyklu pracy?

Dave z działu księgowości właśnie zatwierdził zamówienie, które miało trafić do Dave'a z działu technicznego. Osoba o nazwie „Oczekujące” została przypisana do 17 zadań. Stażysta stworzył obejście w arkuszu kalkulacyjnym i teraz cały budżet na trzeci kwartał znajduje się właśnie tam.

Jeśli Twoje cykle pracy opierają się obecnie na kombinacji łańcuchów e-maili i nieudokumentowanej wiedzy, prawdopodobnie zacząłeś rozglądać się za platformami, które obiecują rozwiązać Wszystko.

Jeśli zrobione zostały już badania, Kissflow i ClickUp musiały pojawić się przynajmniej raz w zakładkach Twojej przeglądarki.

Te dwie platformy podchodzą do automatyzacji cyklu pracy z zupełnie różnych punktów wyjścia, oferują różne funkcje i opierają się na odmiennych filozofiach. Sprawdźmy, która z nich będzie dla Ciebie odpowiednia. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 📝

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

ClickUp i Kissflow w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia każdego narzędzia, oto zestawienie obu rozwiązań, które pozwoli szybko sprawdzić, które z nich najlepiej odpowiada potrzebom operacyjnym Twojego zespołu. 🧩

Kryteria ClickUp Kissflow Podstawowe funkcje Zunifikowane zarządzanie projektami, cykle pracy, wykonywanie zadań, dokumenty, pulpity nawigacyjne i AI Narzędzie do tworzenia cyklu pracy bez kodowania i lekkie aplikacje biznesowe Automatyzacja cyklu pracy Zaawansowane automatyzacje oraz agenci AI, którzy analizują kontekst i podejmują inteligentne działania. Kreator procesów typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia reguł routingu, zatwierdzeń i warunków Zarządzanie zadaniami i projektami Głęboka hierarchia zadań, zależności, pulpity nawigacyjne, obciążenie pracą, osie czasu, cele Podstawowe projekty, tablice, sprawy i widoki matrycy do pracy operacyjnej Możliwości AI Wbudowany ClickUp Brain, wyszukiwanie w obszarze roboczym, odpowiedzi kontekstowe, wielomodelowa sztuczna inteligencja dzięki Brain MAX. Ograniczone; zależy od solidnych integracji z rozbudowanymi funkcjami lub rozszerzeniami dla AI. Personalizacja Wysoce konfigurowalne pola, pulpity nawigacyjne, statusy, widoki, uprawnienia, gotowe szablony Duże możliwości niestandardowego dostosowywania przepływów procesów i aplikacji; limit możliwości niestandardowego dostosowywania PM Współpraca Czat, komentarze, Tablice, dokumenty, wspólna edycja w czasie rzeczywistym w obszarze roboczym Podstawowe komentarze w przepływach; brak natywnych narzędzi do współpracy wielopoziomowej. Przykłady zastosowań Operacje, PMO, produkty, inżynieria, HR, IT, wsparcie dla kompleksowej realizacji Zatwierdzanie, zarządzanie procesami, wnioski zakupowe, przepływy wdrażania nowych pracowników, wewnętrzne aplikacje typu low-code. Integracje Duży ekosystem + interfejsy API + natywna AI Integracje dostępne z wieloma programami, takimi jak Google Drive i Slack; bardziej zaawansowana logika cyklu pracy odbywa się wewnątrz kreatora.

Czym jest ClickUp?

Połącz wszystkie elementy pracy w ClickUp Zwiększ wydajność cyklu pracy dzięki ClickUp.

Dzisiejsza praca jest nieefektywna.

Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone między niepołączonymi narzędziami, które spowalniają naszą pracę.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Daje Ci swobodę zarządzania chaotyczną, zmieniającą się stroną pracy dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi. Możesz mapować złożone procesy, prowadzić śledzenie każdego ruchomego elementu, scentralizować dokumentację i utrzymywać rozmowy powiązane z pracą, do której należą.

🔍 Czy wiesz, że... Automatyzacja przebiega według schematu: sygnał → rutyna → nagroda, czyli tego samego schematu, który opisuje Charles Duhigg w książce Siła nawyku. W kategoriach operacyjnych: wyzwalacz → cykl pracy → wynik . Dlatego automatyzacja wydaje się tak intuicyjna – odzwierciedla sposób działania naszego mózgu.

Funkcje ClickUp

ClickUp dostosowuje się do sposobu myślenia i działania Twoich zespołów. Przyjrzyjmy się bliżej jego funkcjom. 💁

Funkcja nr 1: Automatyzacja i agenci AI

Dla zespołów, które chcą usprawnić operacje, ograniczyć rozrost narzędzi i skalować procesy, ClickUp łączy automatyzację cyklu pracy z realizacją zadań opartą na AI.

Skonfiguruj niestandardowe automatyzacje ClickUp za pomocą prostych komend „jeśli to, to zrób to”, aby zapewnić spójność cyklu pracy.

Automatyzacje ClickUp odciążają Cię od rutynowych zadań. Wystarczy ustawić wyzwalacz, a one zajmą się resztą, np. przenoszeniem zadań, przypisywaniem właścicieli, oznaczaniem elementów, wysyłaniem powiadomień, aktualizowaniem pól lub przenoszeniem zadań do odpowiedniej listy. To najprostszy sposób na utrzymanie spójności procesu, nawet przy rosnącej ilości zadań.

Załóżmy, że zespół PMO przegląda nowe wnioski projektowe. Za każdym razem, gdy ktoś wypełnia formularz zgłoszenia projektu, można skonfigurować system automatyzacji cyklu pracy, aby:

Sprawdź wybrany typ projektu

Przypisz zadanie ClickUp do dostępnego kierownika programu.

Zastosuj priorytet w oparciu o wpływ na działalność biznesową.

Umieść to bezpośrednio w potoku „Intake Review” (Przegląd zgłoszeń).

Przyspiesz proces podejmowania decyzji dzięki inteligentnym agentom ClickUp AI

A jeśli chcesz zautomatyzować złożone cykle pracy, wypróbuj ClickUp AI Agents. Zamiast tylko reagować na wyzwalacz, odczytują one zadanie, rozumieją, o co w nim chodzi, a następnie podejmują odpowiednie działania.

Załóżmy, że kierownik operacyjny zajmuje się klasyfikowaniem problemów związanych z procesami wewnętrznymi. Gdy pojawia się nowe zadanie związane z opiniami, agent AI:

Czyta opis i wykrywa, czy jest to luka w cyklu pracy, problem z dostępem czy błąd systemu.

Przepisuje problem na jasne, znormalizowane podsumowanie.

Nałóż etykietę na zadanie, aby oznaczyło je jako przypisane do właściwego działu.

Przypisuje je właścicielowi, który zajmuje się tego typu problemami.

Dodaje krótką rekomendację dotyczącą kolejnego kroku, aby zespół mógł natychmiast podjąć działanie.

Dowiedz się, jak stworzyć własną:

Funkcja nr 2: Kontekstowa AI

Syntezuj działania projektowe w swoim obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain, asystent platformy oparty na AI, znajduje się wewnątrz Twoich zadań, dokumentów i struktur projektów. Rozumie Twoje cykle pracy, notatki dotyczące procesów, dzienniki zmian i decyzje operacyjne.

Załóżmy, że zarządzasz kwartalną aktualizacją procesów obejmującą wdrażanie nowych pracowników, zaopatrzenie i kontrolę dostępu. Otwierasz główne zadanie projektu i prosisz ClickUp Brain o wyświetlenie najnowszych działań w ramach tych cykli pracy.

Przegląda dzienniki zmian, zależności i aktualizacje właścicieli, a następnie tworzy precyzyjne podsumowanie statusu, które można udostępnić kierownictwu. Wyniki te można wykorzystać do potwierdzenia punktów przekazania, dostosowania terminów i wczesnego wykrycia ryzyka.

Zespoły korzystające z ClickUp Brain zgłaszają oszczędność 1,1 dnia tygodniowo, ponieważ proces myślenia i realizacji zadań odbywa się w jednym oprogramowaniu do zarządzania projektami.

📌 Przykładowa podpowiedź: Przejrzyj działania w ramach naszych cykli pracy związanych z wdrażaniem nowych pracowników, zaopatrzeniem i kontrolą dostępu. Podsumuj aktualny stan, wymień opóźnienia i zaproponuj kolejne kroki dla każdego zespołu.

Wyeliminuj rozrost AI dzięki ClickUp Brain MAX.

Przełączaj się między ChatGPT, Claude i Gemini w ClickUp Brain MAX, pozostając w kontekście swojego projektu

Możesz również skorzystać z towarzyszącego oprogramowania AI, ClickUp Brain MAX, które łączy najlepsze modele AI, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini, w jednej przestrzeni. Eliminuje to rozproszenie AI i zapewnia ujednoliconą warstwę AI w całym cyklu pracy.

Załóżmy, że musisz przygotować plan wdrożenia aktualizacji systemów z uwzględnieniem opinii działu IT, produktu i wsparcia technicznego. Możesz poprosić Claude'a o przekształcenie Twojego projektu w przejrzysty plan wdrożenia etapowego. Następnie przejdź do ChatGPT w Brain MAX, aby sformułować komunikaty dla interesariuszy. Na koniec użyj Gemini, aby skompresować plan do krótkiej wersji dla zespołu zajmującego się zgłoszeniami.

📌 Przykładowa podpowiedź: Przekształć ten plan wdrożenia w trzy jasne etapy. Następnie przygotuj krótką aktualizację do przekazania interesariuszom.

🚀 Zaleta ClickUp: Funkcja ClickUp Talk-to-Text w Brain MAX wspiera wydajność opartą na głosie, dzięki czemu przepływ Twojej wiedzy operacyjnej jest natychmiast wykorzystywany w zadaniach ClickUp. Wystarczy raz coś powiedzieć, a funkcja ta przekształci myśl w uporządkowaną pracę. Pracuj 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX Na przykład kierownik operacyjny wchodzi do serwerowni w trakcie audytu i słyszy, jak technik wyjaśnia powtarzający się wzorzec awarii. Kierownik otwiera pływający pasek Brain MAX (lub naciska klawisz skrótu) i wypowiada podsumowanie. Talk to Text transkrybuje tekst, tworzy podzadanie w projekcie audytowym, automatycznie wykonuje wzmiankę dotyczącą technika i dołącza odpowiedni dokument z dziennikiem czujników. Ponieważ wszystko dzieje się w tym samym obszarze roboczym, pracujesz szybciej, ponieważ działania następcze mają miejsce już następnego dnia.

Funkcja nr 3: Zarządzanie zadaniami i projektami

Sercem każdego cyklu pracy jest zadanie ClickUp — Twoje jedyne źródło informacji o tym, co jest do zrobienia, kto jest za to odpowiedzialny i gdzie znajduje się to w całym procesie.

Zorganizuj swoją pracę w przejrzysty sposób dzięki zadaniom ClickUp

Zadania działają jak elastyczne kontenery, które mogą pomieścić wszystko, czego potrzebuje Twój zespół do realizacji pracy: opisy, załączniki, podzadania, listy kontrolne, pola niestandardowe, zależności, komentarze, a nawet pełne wątki dyskusji.

Możesz rejestrować zgłoszenia, kategoryzować je za pomocą pól niestandardowych ClickUp, przypisywać odpowiednich właścicieli, rejestrować kontekst historyczny, łączyć je z większymi inicjatywami i prowadzić śledzenie wszystkich aktualizacji bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Jednak gdy ilość zadań wzrasta, sama wiedza o tym, co dzieje się w ramach poszczególnych zadań, nie wystarcza. Trzeba dostrzec wzorce, a tu przydatne stają się pulpity nawigacyjne ClickUp.

Natychmiastowa wizualizacja wzorców dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Panele kontrolne zapewniają kompleksowy wgląd we wszystkie zadania realizowane w tle. Zamiast sprawdzać postępy pojedynczych zadań, pobierają one dane na żywo z całego obszaru roboczego: statusy, obciążenie pracą, wąskie gardła, czasy cyklu, wskaźniki ukończenia, wydajność zespołu, wyniki i inne wskaźniki KPI związane z zarządzaniem projektami.

🔍 Czy wiesz, że... W XIX wieku termin „deadline” odnosił się do fizycznej linii wokół więzień. Jeśli ją przekroczyłeś, zostałeś zastrzelony.

Dzięki ClickUp Chat rozmowy pozostają połączone z kontekstem Twojego obszaru roboczego

ClickUp Chat przenosi rozmowy z powrotem do miejsca, w którym pracujesz. Dzięki kanałom i wiadomościom bezpośrednim możesz omawiać zadania, zadawać pytania, przesyłać pliki, dzielić się szybkimi aktualizacjami i prowadzić rozmowy między zespołami bezpośrednio związane z projektem, nad którym pracują.

Skorzystaj z szybkiej rozmowy audio lub wideo, aby omówić spotkania stand-upowe za pomocą ClickUp SyncUps, przydzielać zadania za pomocą wzmianek i zamieniać dowolną wiadomość w zadanie za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto ClickUp AI (Brain) może pomóc Ci podsumować wątki czatu, tworzyć zadania, znajdować powiązane zadania i nie tylko.

Zrealizuj swoje pomysły dzięki tablicom ClickUp Whiteboards

Tablice ClickUp to wizualne płótno, które pozwala mapować cykle pracy, szkicować procesy, nakreślać fazy projektu, grupować pomysły lub projektować rozwiązania międzyzespołowe. Przechodzisz od „rozmowy o tym” do „budowania tego” bez utraty impetu.

Załóżmy na przykład, że Twój zespół produktowy planuje wdrożenie nowego procesu onboardingu. Na tablicy szkicują ogólny przepływ procesu, umieszczają karteczki samoprzylepne z otwartymi pytaniami i grupują problemy klientów wynikające z zadań związanych z opiniami.

Następnie przekształcają każdą notatkę samoprzylepną w zadanie, przypisują właścicieli i dodają terminy wykonania w narzędziu do zarządzania projektami.

Gdy pomysły zostaną już uporządkowane, a kierunek działania będzie jasny, przekształć te koncepcje w coś bardziej dopracowanego.

ClickUp Docs pomaga przekształcić surowe pomysły z tablic w uporządkowaną, długą zawartość, z której może korzystać Twój zespół: standardowe procedury operacyjne, opisy projektów, dokumentacja procesów, bazy wiedzy, propozycje, dzienniki decyzji lub plany międzyfunkcyjne.

Dokumentuj swoje decyzje w przejrzysty sposób w ClickUp Docs

Wszystkie dokumenty znajdują się w tym samym obszarze roboczym, co zadania i tablice, dzięki czemu można bezpośrednio łączyć się z elementami pracy, osadzać widoki, oznaczać członków zespołu i utrzymywać dokumentację powiązaną z realizacją zadań.

🧠 Ciekawostka: W 1968 roku naukowiec z firmy 3M wynalazł słaby klej, który nie łączył się dobrze. Inny pracownik wykorzystał go później do oznaczania stron hymnu chóru i tak narodziły się notatki samoprzylepne Post-it.

Ceny ClickUp

📮 ClickUp Insight: 50% osób organizuje swój czas, poświęcając określone dni na zadania administracyjne, a inne na pracę wymagającą skupienia, ale tylko 22% twierdzi, że stosuje automatyzację lub deleguje zadania. Ręczne zarządzanie czasem jest pomocne, ale nie eliminuje powtarzalnych zadań, które nadal pochłaniają czas przeznaczony na pracę wymagającą głębokiego skupienia. ✔️ Kalendarz, blokowanie czasu i agenci AI ClickUp współpracują ze sobą, aby chronić Twój czas. Automatycznie planuj powtarzalne zadania, przenoś zadania w oparciu o priorytety i uruchamiaj przypomnienia — dzięki temu Twój tydzień będzie przebiegał bez zakłóceń. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

Czym jest Kissflow?

za pośrednictwem Kissflow

Kissflow to platforma bezkodowa służąca do tworzenia i automatyzacji wewnętrznych przepływów zatwierdzania, procesów wnioskowania oraz lekkich aplikacji biznesowych.

Teams często używają go do tworzenia takich rzeczy, jak systemy wniosków o zakupy, przepływy wdrażania nowych pracowników, procesy zarządzania dostawcami, zatwierdzanie podróży służbowych, ustawienia zgłoszeń IT i portale zgłoszeń serwisowych.

Możesz zdefiniować każdy krok procesu, zdecydować, kto ma podjąć działania, ustawić reguły przekierowywania, dołączyć formularze jako załączniki i śledzić status każdego elementu przechodzącego przez cykl pracy.

🔍 Czy wiesz, że... IBM był pionierem pracy zdalnej w 1979 r., zatrudniając zaledwie pięciu pracowników w ramach pilotażowego programu telepracy. Program okazał się tak skuteczny, że do 1983 r. ponad 2000 pracowników IBM pracowało zdalnie, co sprawiło, że firma stała się jednym z pierwszych liderów w dziedzinie pracy rozproszonej.

Funkcje Kissflow

Oto funkcje Kissflow, które pomogą Ci ujednolicić cykl pracy.

Funkcja nr 1: Wizualny kreator procesów i automatyzacja

Stwórz przejrzyste procesy biznesowe, które zwiększą wydajność podczas realizacji złożonych projektów dzięki Kissflow

Kissflow pomaga zespołom standaryzować i skalować cykle pracy dzięki intuicyjnemu, wizualnemu narzędziu Process Builder. Zespoły mogą mapować każdy krok za pomocą elementów typu „przeciągnij i upuść”, definiować warunki, konfigurować reguły na poziomie zadań i dodawać równoległe gałęzie.

Na przykład wniosek o zwrot kosztów może zostać automatycznie przekazany do kierownika, a jeśli przekroczy limit, trafić do działu finansowego i wywołać przypomnienia, jeśli zbyt długo pozostaje w toku. Takie przepływy wspierają głębszą automatyzację procesów biznesowych bez konieczności pisania kodu przez zespoły.

Funkcja nr 2: Kreator aplikacji wymagający niewielkiej ilości kodu lub nie wymagający go wcale

Zapewnij płynny proces tworzenia aplikacji bez stromego krzywej uczenia się w Kissflow

Kissflow oferuje również narzędzie do tworzenia aplikacji bez kodowania lub z niewielką ilością kodu, które umożliwia zespołom tworzenie niestandardowych rozwiązań wewnętrznych przy użyciu formularzy wizualnych, tabel danych, cykli pracy i automatyzacji opartej na regułach.

Dzięki temu zespół może stworzyć niewielkie narzędzie do śledzenia zapasów wewnętrznych lub narzędzia do obsługi wniosków o przyjęcie do pracy, całkowicie bez konieczności pisania kodu. Dział IT nadal może ustawiać kontrole dostępu i monitorować zmiany, podczas gdy użytkownicy biznesowi mogą szybko tworzyć i wprowadzać zmiany.

🧠 Ciekawostka: Cyril Northcote Parkinson odkrył, że „praca rozszerza się, aby wypełnić dostępny czas”. To wyjaśnia, dlaczego zespoły, które projektują bardziej rygorystyczne cykle pracy i zautomatyzowane umowy SLA, działają 2-3 razy szybciej.

Funkcja nr 3: Zarządzanie projektami, tablicami i sprawami

Wizualizuj wskaźniki w swoich Teams za pomocą Kissflow, aby zmaksymalizować wydajność

Oprócz tradycyjnych cykli pracy CRM, Kissflow umożliwia przełączanie się między tablicami Kanban, widokami listy, układami matrycowymi i szczegółowymi przestrzeniami projektowymi w zależności od preferowanego sposobu wizualizacji pracy.

Dzięki temu zespoły mogą zarządzać ustrukturyzowanymi procesami i bieżącymi zadaniami operacyjnymi w ramach tej samej platformy.

🔍 Czy wiesz, że... Większość opóźnień w procesach nie występuje podczas samej pracy, ale między poszczególnymi etapami pracy. Badania pokazują, że największe spowolnienia występują w „białych plamach” między zespołami, narzędziami lub zatwierdzeniami, gdzie informacje utkną, komunikacja się załamuje, a zadania po prostu czekają.

Ceny Kissflow

Podstawowy: od 2500 USD miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

🔍 Czy wiesz, że... Lista kontrolna powstała po tragicznej katastrofie samolotu Boeing Model 299 w 1935 r., spowodowanej pominięciem jednego z kroków przed lotem. Złożoność samolotu sprawiała, że nie można było polegać wyłącznie na pamięci, dlatego firma Boeing stworzyła pierwszą na świecie formalną listę kontrolną, która obecnie stanowi standardową praktykę bezpieczeństwa w lotnictwie, służbie zdrowia i nowoczesnym projektowaniu cyklu pracy.

ClickUp vs. Kissflow: porównanie funkcji

Zespoły zainteresowane automatyzacją procesów i ustrukturyzowanym zarządzaniem cyklem pracy często porównują ClickUp i Kissflow, ponieważ oba narzędzia pomagają organizować pracę i usprawniać operacje.

ClickUp stawia na realizację projektów opartą na AI, zaawansowane zarządzanie zadaniami oraz współpracę między zadaniami, dokumentami i pulpitami nawigacyjnymi. Kissflow koncentruje się na tworzeniu ustrukturyzowanych przepływów zatwierdzania i lekkich aplikacji wewnętrznych przy użyciu wizualnych kreatorów bez kodowania.

Oto porównanie funkcji obu narzędzi:

Funkcja nr 1: Dostosowanie cyklu pracy i elastyczność

Najpierw przyjrzyjmy się, jak ClickUp i Kissflow wypadają w porównaniu pod względem dostosowywania procesów do unikalnego sposobu pracy Twojego zespołu.

ClickUp

ClickUp daje zespołom swobodę projektowania cykli pracy, które odpowiadają rzeczywistym codziennym zadaniom. Możesz dostosować statusy, pola, widoki, typy zadań, pulpity nawigacyjne i uprawnienia. Zespoły realizujące szybko zmieniające się projekty uzyskują pełną kontrolę nad organizacją, śledzeniem i przeglądaniem pracy, co ułatwia dostosowanie się do zmieniających się priorytetów.

Kissflow

Kissflow koncentruje się na ustrukturyzowanych cyklach pracy opartych na formularzach. Można dostosować kroki w procesie lub łańcuchu zatwierdzania, ale dostosowanie to zapewnia wsparcie głównie dla cykli pracy liniowych. Narzędzia low-code sprawdzają się dobrze w przypadku stałych procesów biznesowych, takich jak zamówienia zakupu lub wnioski kadrowe.

🏆 Zwycięzca: Remis! ClickUp wyróżnia się elastycznymi funkcjami zarządzania projektami, natomiast Kissflow sprawdza się najlepiej, gdy zespoły potrzebują ustrukturyzowanych, opartych na procesach cykli pracy.

Funkcja nr 2: Współpraca i udostępnianie wiedzy

W jaki sposób te narzędzia pomagają Twojemu zespołowi zachować spójność i połączenie przez cały dzień pracy? Sprawdźmy to:

ClickUp

ClickUp centralizuje współpracę w miejscu pracy w ramach samego zadania. Zespoły mogą rozmawiać w czasie rzeczywistym w ramach zadań, dodawać komentarze w wątku, załączać pliki jako załączniki i osadzać dokumenty lub tablice. Każda dyskusja pozostaje powiązana z konkretnym projektem lub rezultatem, dzięki czemu zespoły nigdy nie tracą kontekstu.

Ponadto ClickUp Docs umożliwia zespołom tworzenie podręczników, standardowych procedur operacyjnych, planów i wewnętrznych baz wiedzy w obrębie obszaru roboczego ClickUp. Dokumenty są bezpośrednio połączone z zadaniami, projektami i celami, dzięki czemu decyzje, plany i działania są spójne. Zespoły nie potrzebują dodatkowych narzędzi do przechowywania dokumentów.

Kissflow

Kissflow umożliwia dodawanie komentarzy w ramach cyklu pracy, ale współpraca ma drugorzędne znaczenie w stosunku do przebiegu procesu. Większość komunikacji odbywa się poza platformą, co zmusza zespoły do korzystania z zewnętrznych narzędzi do dyskusji, przekazywania opinii lub burzy mózgów. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku zatwierdzania dokumentów, ale nie w przypadku zespołowej pracy nad projektami wymagającymi dużego nakładu pracy.

Ponadto Kissflow zapewnia podstawową dokumentację w opisach cyklu pracy, ale nie oferuje wsparcia dla rozbudowanych, powiązanych ze sobą dokumentów ani długiej zawartości.

🏆 Zwycięzca: ClickUp zajmuje pierwsze miejsce dzięki zintegrowanym funkcjom współpracy i w pełni zintegrowanej dokumentacji.

Funkcja nr 3: Możliwości automatyzacji

Porozmawiajmy teraz o automatyzacji i tym, jak każde z tych narzędzi radzi sobie z powtarzalnymi zadaniami.

ClickUp

Automatyzacje ClickUp i agenci AI pomagają zespołom przyspieszyć wszystkie procesy, od przydzielania zadań i zmian statusu po harmonogramy przypomnień i kroki przekazywania zadań. Możesz połączyć automatyzacje między listami, przestrzeniami i cyklami pracy, co zapewnia wsparcie dla pracy ustrukturyzowanej i dynamicznej.

Zostało stworzone dla zespołów, które potrzebują automatyzacji w wielu działach.

Kissflow

Kissflow doskonale sprawdza się w automatyzacji ustrukturyzowanych procesów, takich jak zatwierdzanie finansów lub cykle pracy związane z zaopatrzeniem. Jednak automatyzacja jest powiązana z formularzami i predefiniowanymi ścieżkami, więc nie jest idealnym rozwiązaniem dla kreatywnych lub nieliniowych projektów.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki elastycznemu systemowi automatyzacji, który dostosowuje się zarówno do złożonych cykli pracy, jak i codziennych potrzeb projektowych.

Funkcja nr 4: Raportowanie i widoczność

Na koniec porównajmy funkcje raportowania w czasie rzeczywistym, które zapewniają Twojemu zespołowi wgląd w postępy.

ClickUp

ClickUp oferuje pulpity nawigacyjne, karty, wykresy obciążenia pracą, wskaźniki sprintu, śledzenie czasu i wszystko, czego potrzebują liderzy do monitorowania postępów. Widoczność obejmuje wszystkie działy, projekty i zespoły, dzięki czemu idealnie nadaje się do zapewnienia przejrzystości operacyjnej.

Kissflow

Raportowanie Kissflow jest skuteczne w przypadku audytów procesów i identyfikowania wąskich gardeł w procesie zatwierdzania, ale nie zapewnia szczegółowej widoczności projektu ani raportowania między zespołami. Bardziej nadaje się do operacji biznesowych niż do bieżącej pracy nad projektami.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa tę rundę dzięki kompleksowemu raportowaniu i pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym, które zapewniają widoczność dla całego zespołu.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Kissflow

ClickUp vs. Kissflow na Reddicie

Przeszukaliśmy Reddit, aby zrozumieć, jak użytkownicy wypowiadają się na temat ClickUp i Kissflow. Chociaż nie ma zbyt wielu wątków bezpośrednio porównujących te dwa narzędzia, rozmowy na temat każdego z nich dają jasny obraz tego, jak są one postrzegane.

Jeśli chodzi o ClickUp, jeden z użytkowników udostępnił, jak bardzo zmieniło to codzienną pracę jego agencji:

Korzystamy z ClickUp w naszej agencji od około pół roku i szczerze mówiąc, zmieniło to sposób naszej pracy w sposób, którego się nie spodziewałem... Ich system Docs po cichu zastąpił większość naszych zadań wykonywanych w Dokumentach Google. Wszystko działa lepiej, gdy nasza dokumentacja znajduje się w tym samym miejscu, co nasze projekty.

Korzystamy z ClickUp w naszej agencji od około pół roku i szczerze mówiąc, zmieniło to sposób naszej pracy w sposób, którego się nie spodziewałem... Ich system Docs po cichu zastąpił większość naszych zadań wykonywanych w Dokumentach Google. Wszystko działa lepiej, gdy nasza dokumentacja znajduje się w tym samym miejscu, co nasze projekty.

Podkreślono również, w jaki sposób ClickUp Brain przeszedł od sceptycznego podejścia do praktycznego narzędzia oszczędzającego czas:

Na początku nie byłem przekonany do ClickUp Brain… ale uratowało mnie to przed żmudnymi zadaniami związanymi z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę streszczać długie e-maile od klientów lub rozpocząć tworzenie szkicu.

Na początku nie byłem przekonany do ClickUp Brain… ale uratowało mnie to przed żmudnymi zadaniami związanymi z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę streszczać długie e-maile od klientów lub rozpocząć tworzenie szkicu.

Inny użytkownik Reddita jasno podsumował zalety Kissflow:

Kissflow jest prawdopodobnie tym, czego potrzebujesz, jeśli szukasz narzędzia, które łączy w sobie łatwość obsługi, elastyczność i zaawansowane funkcje. Kissflow zostało opracowane specjalnie po to, aby umożliwić użytkownikom bez wiedzy technicznej samodzielne tworzenie aplikacji... dzięki czemu Kissflow jest solidnym narzędziem spełniającym potrzeby usprawnienia operacji na szeroką skalę.

Kissflow jest prawdopodobnie tym, czego potrzebujesz, jeśli szukasz narzędzia, które łączy w sobie łatwość obsługi, elastyczność i zaawansowane funkcje. Kissflow zostało opracowane specjalnie po to, aby umożliwić użytkownikom bez wiedzy technicznej samodzielne tworzenie aplikacji... dzięki czemu Kissflow jest solidnym narzędziem spełniającym potrzeby usprawnienia operacji na szeroką skalę.

Na Reddicie wzorzec jest spójny. Zespoły, które potrzebują ustrukturyzowanych aplikacji procesowych, cykli pracy opartych na formularzach i prostego rozwoju obywatelskiego, skłaniają się ku Kissflow. Zespoły, które potrzebują zarządzania projektami, dokumentacji i realizacji opartej na AI w jednym obszarze roboczym, uważają ClickUp za lepsze rozwiązanie długoterminowe.

🚀 Zaleta ClickUp: Automatyzacja rutynowych zadań dzięki wbudowanym agentom AI w ClickUp. Oto nasze ulubione funkcje: Auto-Answers Agent monitoruje czaty Twojego zespołu i odpowiada trafnymi odpowiedziami.

Codzienne i cotygodniowe raporty Agenci przeglądają Twój obszar roboczy i udostępniają przejrzyste podsumowania postępów, przeszkód i nadchodzących zadań.

Live Intelligence Agent monitoruje postępy w realizacji zadań i sygnalizuje ryzyko, opóźnienia lub problemy związane z obciążeniem pracą.

Agenci monitorujący procesy reagują na zmianę statusu, aktualizację dokumentu lub pojawienie się elementu do wykonania, a następnie automatycznie wykonują kolejne kroki.

Agenci tworzenia zadań, którzy przekształcają notatki ze spotkań lub elementy działania wymagające wykonania w dokumenty w uporządkowane zadania z właścicielami, terminami wykonania i kontekstem. Uzyskaj dokładne odpowiedzi na wszystkie pytania dzięki agentowi automatycznych odpowiedzi ClickUp

Które narzędzie do automatyzacji cyklu pracy jest najlepsze?

Wyniki są już znane i mamy wyraźnego zwycięzcę. 💪

To ClickUp! 🤩

Kissflow sprawdza się dobrze w przypadku ustrukturyzowanych przepływów zatwierdzania, procesów opartych na formularzach i podstawowych aplikacji bez kodowania. Dla zespołów operacyjnych, które potrzebują jedynie routingu, formularzy i prostych kroków procesowych, jest to idealne rozwiązanie.

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, idzie o krok dalej. Łączy zadania, dokumenty, pulpity nawigacyjne, automatyzację, AI i współpracę w jednym miejscu. Możesz zarządzać codzienną pracą, tworzyć złożone cykle pracy, śledzić wydajność, dokumentować procesy i wykorzystywać AI do interpretacji kontekstu i przyspieszania realizacji zadań.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅