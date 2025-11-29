Ponad 55 podpowiedzi Meta AI, które zainspirują Twój kolejny projekt

Większość ludzi traktuje narzędzia sztucznej inteligencji jak pasek wyszukiwania. Wpisują trzy słowa, naciskają Enter i dziwią się, że wynik wygląda, jakby został napisany przez zmęczoną osobę o 3 nad ranem.

Oto sedno sprawy: Meta AI może przekształcić niedopracowany pomysł w pełną kampanię marketingową, zamienić szkice w dopracowane wizualizacje i napisać kod, który faktycznie działa. Potrzebuje jednak od Ciebie jednego kluczowego składnika: konkretnej podpowiedzi.

Różnica między „napisz post na blogu” a świetną podpowiedzią to około 30 sekund dodatkowego namysłu. I te 30 sekund oddziela przeciętne wyniki AI od naprawdę przydatnych.

W tym wpisie na blogu udostępniamy najlepsze podpowiedzi Meta AI, a także alternatywy, takie jak ClickUp i ChatGPT, które uzupełnią Twój arsenał AI. 🤩

Czym jest Meta AI?

za pośrednictwem Meta.ai

Meta AI to asystent sztucznej inteligencji Meta, wbudowany we wszystkie produkty Meta, takie jak Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger. Mówiąc najprościej, jest to wersja chatbota AI firmy Meta, oparta na ich dużym modelu językowym (LLaMA).

Jest on wbudowany w aplikacje i urządzenia Meta, dzięki czemu użytkownicy mogą wyszukiwać, generować zawartość, zadawać pytania, tworzyć obrazy i przeprowadzać automatyzację zadań bezpośrednio w platformach, z których już korzystają. Aby rozpocząć, wystarczy porozmawiać bezpośrednio z narzędziem AI lub oznaczyć je w wiadomościach grupowych.

Czym są podpowiedzi Meta AI?

Podpowiedzi Meta AI to po prostu instrukcje lub pytania, które wpisujesz, aby poinformować Meta AI, czego potrzebujesz. Potraktuj je jako sposób na poproszenie AI o pomoc.

Możesz na przykład powiedzieć „napisz zabawny podpis do mojego zdjęcia z plaży”, „zaproponuj zdrowe przepisy na obiad” lub „wyjaśnij w prostych słowach, jak działają panele słoneczne”.

Im jaśniejsze jest Twoje polecenie, tym lepszą odpowiedź otrzymasz. Możesz używać podpowiedzi, aby uczyć się nowych rzeczy, uzyskiwać kreatywne pomysły, generować obrazy, przeprowadzać burzę mózgów lub po prostu prowadzić pomocną rozmowę.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i nie tylko — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie z ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe podpowiedzi tekstowe i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

Jak pisać dobre podpowiedzi dla Meta AI

Aby uzyskać najlepsze odpowiedzi od Meta AI, zacznij od napisania jasnych, skutecznych szablonów podpowiedzi AI. Wykonaj te proste kroki, aby poprawić swoje wyniki.

Krok 1: Określ dokładnie, czego chcesz

Niejasne prośby prowadzą do ogólnych odpowiedzi, które marnują Twój czas. Zamiast pytać „opowiedz mi o gotowaniu”, spróbuj „podaj mi 30-minutowy przepis na makaron z kurczakiem z prostych składników, które mogę znaleźć w każdym sklepie spożywczym”.

Zwróć uwagę, że w drugiej wersji Meta AI otrzymuje dokładne instrukcje dotyczące potrawy, czasu i preferowanych składników. Taki poziom szczegółowości pozwala AI zrozumieć Twoje potrzeby i udzielić odpowiedzi, którą możesz natychmiast wykorzystać.

Krok 2: Ustawienie kontekstu

Meta AI działa znacznie lepiej, gdy rozumie Twoją sytuację.

Porównaj „zaproponuj kilka gier” z „Planuję przyjęcie urodzinowe dla 7-latka z 10 dziećmi w ogrodzie. Zaproponuj pięć zabawnych gier na świeżym powietrzu, które wymagają minimalnych ustawień”.

Druga podpowiedź dostarcza Meta AI informacje o Twoich odbiorcach, lokalizacji i ograniczeniach, umożliwiając dostosowanie sugestii do konkretnego scenariusza, zamiast oferowania losowych pomysłów na gry.

💡 Porada dla profesjonalistów: Odwołaj się do poprzednich odpowiedzi, podsumowując je najpierw: „Na podstawie przepisu, który właśnie mi podałeś, z czosnkiem i pomidorami, zaproponuj teraz wina, które będą do niego pasować”. Wzmacnia to kontekst i zapobiega zbaczaniu z tematu w rozmowach wieloetapowych.

Krok 3: Określ potrzebny format

Sposób, w jaki otrzymujesz informacje, jest równie ważny jak to, co otrzymujesz.

Powiedz Meta AI, czy chcesz „lista numerowana kroków”, „krótkie dwuzdaniowe streszczenie”, „szczegółowe wyjaśnienie z przykładami” czy „tabele porównawcze”.

Na przykład, jeśli uczysz się czegoś nowego, poproś o „przewodnik krok po kroku z prostymi objaśnieniami”. Jeśli potrzebujesz szybkich informacji, poproś o „pięć kluczowych punktów w formie punktorów”. Odpowiedni format sprawia, że informacje są łatwiejsze do zrozumienia i wykorzystania.

Krok 4: Uwzględnij swoje preferencje lub ograniczenia

Twoje ograniczenia determinują, jakie rozwiązania są dla Ciebie odpowiednie.

Zawsze od razu dodawaj wzmianki o ważnych ograniczeniach: „tylko przepisy wegetariańskie”, „ćwiczenia, które nie wymagają sprzętu”, „pomysły na prezenty poniżej 30 dolarów” lub „porady dotyczące podróży dla osób, które boją się latać”.

Te konkretne szczegóły pomagają Meta AI odfiltrować sugestie, które nie sprawdzą się w Twojej sytuacji. Na przykład zapytanie o „pozycje jogi przyjazne dla początkujących, łagodzące ból dolnej części pleców” jest znacznie bardziej pomocne niż samo „pozycje jogi”.

💡 Porada dla profesjonalistów: Najważniejsze ograniczenia lub pytania umieść na samym końcu podpowiedzi. Ostatnie zdanie często ma nieproporcjonalnie duże znaczenie dla kształtu odpowiedzi i jej tonu. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Krok 5: Zadaj pytania uzupełniające

Twoja pierwsza podpowiedź to tylko punkt wyjścia do rozmowy.

Jeśli odpowiedź AI nie do końca odpowiada Twoim potrzebom, rozwiń ją. Możesz powiedzieć „uprość to”, „podaj mi trzy dodatkowe opcje”, „wyjaśnij drugi punkt bardziej szczegółowo” lub „teraz zastosuj to do marketingu w mediach społecznościowych”.

Każda kolejna odpowiedź pomaga Meta AI lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i udoskonalić swoje odpowiedzi. Potraktuj to jako dyskusję, a nie pojedyncze pytanie.

Krok 6: W miarę możliwości korzystaj z przykładów

Często pokazanie jest bardziej zrozumiałe niż opowiadanie. Jeśli chcesz, aby Meta AI dopasowała się do określonego stylu lub tonu, podaj przykład.

Wypróbuj „Napisz podpis na Instagramie w tym stylu: Kolejny dzień mojego najlepszego życia ☀️ Kto jeszcze jest gotowy na weekend?”. Dzięki temu Meta AI otrzyma konkretny punkt odniesienia dotyczący tonu, długości, użycia emoji i osobowości. Przykłady świetnie sprawdzają się w przypadku zadań kreatywnych, takich jak pisanie, opisywanie projektów lub tworzenie pomysłów na zawartość.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zakończ podpowiedzi pytaniem „Oceń poziom pewności tej odpowiedzi” lub „Jakie przyjęto założenia?”. Pozwoli to ujawnić ograniczenia i pomoże ocenić wiarygodność bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.

Najlepsze podpowiedzi Meta AI dla różnych zastosowań

Oto kilka skutecznych podpowiedzi Meta AI, które warto wypróbować przy różnych zadaniach.

Podpowiedzi dotyczące marketingu w mediach społecznościowych

Wypróbuj podpowiedzi Meta AI do marketingu na Instagramie

Stwórz pięć angażujących opisów na Instagramie dla marki modowej promującej zrównoważony rozwój, która wprowadza na rynek letnią kolekcję. Użyj emotikonów i dodaj wezwanie do działania. Zaproponuj 10 pomysłów na zawartość na stronę piekarni na Facebooku, które zachęcą lokalnych klientów do komentowania i udostępniania. Napisz trzy różne wersje postu na LinkedIn, ogłaszającego nową politykę naszej firmy dotyczącą pracy zdalnej. Jedna wersja powinna być profesjonalna, druga nieformalna, a trzecia inspirująca. Wygeneruj pomysły na tygodniowe wątki na Twitterze dla trenera fitness specjalizującego się w pracy z zapracowanymi profesjonalistami. Dołącz chwytliwe stwierdzenia do każdego wątku. Zaprojektuj kwadratowy obraz do posta na Instagramie, zawierający odważny cytat o przedsiębiorczości na tle z gradientem. Użyj nowoczesnej czcionki bezszeryfowej i inspirujących kolorów. Proszę o zarys kalendarza zawartości dla firmy zajmującej się pielęgnacją zwierząt domowych na okres jednego miesiąca. Proszę uwzględnić rodzaje postów, tematy i najlepsze pory publikacji. Napisz atrakcyjny tekst reklamy na Facebooku dotyczącej bezpłatnego webinarium na temat finansów osobistych. Celem jest dotarcie do millenialsów borykających się z zadłużeniem studenckim. Tekst nie powinien przekraczać 100 słów. Stwórz obraz do postu w karuzeli LinkedIn dotyczącego wskazówek dotyczących wydajności. Zaprojektuj pierwszy slajd z przejrzystym układem, profesjonalną kolorystyką i przestrzenią na nakładkę tekstową. Zaproponuj popularne etykiety dla blogera podróżniczego publikującego posty o niedrogich podróżach z plecakiem po Azji Południowo-Wschodniej. Uwzględnij zarówno popularne, jak i niszowe etykiety.

🔍 Czy wiesz, że... Sposób, w jaki zadajesz pytania, ma znaczenie (nawet ton głosu). Badania międzykulturowe wykazały, że uprzejme podpowiedzi kierowane do chatbotów (tak, sformułowania takie jak „proszę” i „dziękuję”) skutkowały wyraźnie lepszymi odpowiedziami, co sugeruje, że modele LLM odzwierciedlają sygnały interakcji międzyludzkich w większym stopniu, niż nam się wydawało.

Podpowiedzi do kreatywnego pisania

Napisz krótką historię z podpowiedziami Meta AI

Napisz krótką historię o detektywie, który potrafi czytać w myślach ludzi, ale tylko wtedy, gdy kłamią. Niech ma ona 150 słów i kończy się cliffhangerem. Wygeneruj pięć unikalnych historii postaci do powieści fantasy. Każda postać powinna mieć wyraźną cechę charakteru i ukrytą tajemnicę. Pomóż mi wymyślić zwroty akcji do powieści romantycznej, której główni bohaterowie są rywalizującymi właścicielami food trucków w Austin w Teksasie. Napisz dialog między dwoma starymi przyjaciółmi, którzy spotykają się po 20 latach. Jeden z nich stał się bogaty, drugi wybrał proste życie. Pokaż napięcie między nimi, nie ujawniając go wprost. Stwórz szczegółowy opis ustawienia opuszczonego parku rozrywki o zachodzie słońca. Skoncentruj się na szczegółach sensorycznych, które tworzą niesamowitą atmosferę. Stwórz klimatyczną okładkę książki dla thrillera kryminalnego, którego akcja rozgrywa się w mglistym nadmorskim miasteczku. Dodaj latarnię morską, ciemne wody i złowrogie niebo. Zaproponuj 10 kreatywnych podpowiedzi dotyczących pisania opartych na temacie drugiej szansy. Niech będą one na tyle konkretne, aby natychmiast wywołać pomysły. Przepisz ten akapit w trzech różnych stylach: noir detektywistycznym, fantazyjnej bajce i nowoczesnym thrillerze [wklej swój akapit]. Zaprojektuj portret postaci wynalazcy steampunkowego w jego zagraconym warsztacie. Dodaj mosiężne gogle, mechaniczne gadżety i ubrania z epoki wiktoriańskiej.

🧠 Ciekawostka: Leniwe podpowiedzi stają się coraz bardziej popularne. Pionier AI Andrew Ng powiedział niedawno, że czasami minimalne podpowiedzi działają najlepiej: gdy model jest już wydajny, można „skopiować i wkleić komunikaty o błędach + poprosić o naprawę” zamiast podawać długi kontekst.

Podpowiedzi dotyczące tworzenia wideo

Generuj miniaturki YouTube za pomocą podpowiedzi Meta AI

Napisz 60-sekundowe wideo na TikTok, wyjaśniające początkującym, jak przygotowywać posiłki. Uwzględnij w nim haczyk, trzy główne wskazówki i końcowe wezwanie do działania. Zaproponuj 15 pomysłów na wideo na YouTube dla kanału poświęconego grom niezależnym. Dołącz chwytliwe tytuły i krótkie opisy każdego z nich. Stwórz zarys scenariusza 30-sekundowego filmu na Instagram Reels, pokazującego porządkowanie domu przed i po. Podziel go na pięciosekundowe segmenty. Zaprojektuj miniaturkę YouTube dla wideo z recenzją techniczną niedrogich smartfonów. Użyj pogrubionego tekstu, kontrastujących kolorów i przyciągającego wzrok układu. Napisz interesujący scenariusz intro do wideo dla kanału poświęconego recenzjom technologicznym. Wideo dotyczy niedrogich słuchawek bezprzewodowych poniżej 50 dolarów. Przyciągnij uwagę widzów w ciągu pierwszych pięciu sekund. Wygeneruj pomysły na 10 edukacyjnych filmów YouTube Shorts dotyczących wskazówek dotyczących zdrowia psychicznego. Każdy z nich powinien trwać mniej niż 60 sekund i zawierać sugestię wizualną. Stwórz animowaną grafikę tytułową dla kanału kulinarnego. Wykorzystaj przybory kuchenne, świeże składniki i zabawne czcionki. Styl: nowoczesny i kolorowy. Napisz opis wideo i sugestie etykiet do tutorialu kulinarnego dotyczącego przygotowania autentycznego tajskiego zielonego curry. Zoptymalizuj pod kątem wyszukiwania w serwisie YouTube. Stwórz listę ujęć do wideo przedstawiającego rozpakowywanie produktu. Produktem jest wysokiej jakości skórzana torba na laptopa. Uwzględnij osiem różnych ujęć kamery i to, co należy podkreślić.

Czy wiesz, że... 45% respondentów naszej ankiety twierdzi, że przez tygodnie pozostawia otwarte zakładki związane z pracą. Dla kolejnych 23% te cenne zakładki zawierają wątki czatu AI wypełnione kontekstem. Zasadniczo ogromna większość outsourcuje pamięć i kontekst do nietrwałych zakładek przeglądarki. Powtórz za nami: zakładki nie są bazami wiedzy. 👀 ClickUp Brain MAX zmienia zasady gry. Ta superaplikacja AI pozwala przeszukiwać obszar roboczy, współpracować z wieloma modelami AI, a nawet używać komend głosowych do wyszukiwania kontekstu z jednego interfejsu. Ponieważ MAX działa na Twoim komputerze, nie zajmuje przestrzeni w zakładkach i może zapisywać rozmowy, dopóki ich nie usuniesz.

Podpowiedzi do generowania obrazów

Uzyskaj kreatywne ilustracje na podstawie podpowiedzi Meta AI

Stwórz obraz przytulnego wnętrza kawiarni z ciepłym oświetleniem, meblami w stylu vintage, roślinami zwisającymi z sufitu i baristą za ladą. Styl: ilustracja akwarelowa Stwórz minimalistyczny projekt logo przedstawiający szczyt górski i wschodzące słońce. Użyj tylko trzech kolorów: granatowego, pomarańczowego i białego. Nowoczesna i czysta estetyka. Zaprojektuj futurystyczny pejzaż miejski nocą z latającymi samochodami, neonowymi znakami i wysokimi drapaczami chmur. Styl powinien być cyberpunkowy z fioletowo-niebieską paletą kolorów. Stwórz obraz spokojnego ogrodu zen z drewnianym mostem nad stawem z karpiami koi, drzewami wiśniowymi i kamiennymi latarniami. Styl: realistyczna fotografia Stwórz fantazyjną ilustrację biblioteki w domku na drzewie, wypełnionej książkami, przytulnymi kącikami do czytania, lampkami choinkowymi i spiralnymi schodami. Styl: ilustracja do książki dla dzieci. Zaprojektuj plakat podróżniczy w stylu vintage przedstawiający Paryż z Wieżą Eiffla, klasyczną paletą kolorów z lat 50., odważną typografią i stylem Art Deco. Stwórz abstrakcyjną reprezentację sztucznej inteligencji, używając geometrycznych kształtów, wzorów obwodów i gradientu od niebieskiego do fioletowego. Nowoczesna estetyka technologiczna Stwórz fantastyczny krajobraz z unoszącymi się wyspami, wodospadami spadającymi w chmury, magicznymi świecącymi kryształami i smokiem latającym w oddali. Zaprojektuj makietę produktu przedstawiającą kubek do kawy na drewnianym biurku w porannym świetle, z laptopem w tle i minimalistyczną estetyką obszaru roboczego.

🔍 Czy wiesz, że... Techniki tworzenia podpowiedzi można podzielić na co najmniej trzy główne typy: ręczne podpowiedzi w języku naturalnym, wyuczone podpowiedzi wektorowe (osadzenia) oraz hybrydowe metody „podpowiedź + dostrojenie”, co pokazuje, jak rozległe jest to pole.

Podpowiedzi dotyczące edycji zdjęć

Ulepsz swoje zdjęcia i ilustracje dzięki zoptymalizowanym podpowiedziom w Meta AI

Wzbogać kolory tego zdjęcia, aby zachód słońca był bardziej żywy. Zwiększ pomarańczowe i różowe odcienie, zachowując naturalne odcienie skóry. Usuń tło z tego zdjęcia produktu i zastąp je czystym białym tłem. Zachowaj cienie, aby uzyskać głębię. Dostosuj ten portret, aby uzyskać efekt ciepłego, złocistego oświetlenia. Zmiękcz cienie i dodaj delikatny blask do obiektu. Spraw, aby to zdjęcie potrawy wyglądało bardziej apetycznie, poprawiając kolory, zwiększając ostrość i dostosowując kontrast. Zachowaj naturalny wygląd, nie przesadzając z nasyceniem. Zmień to zdjęcie wykonane w ciągu dnia w nastrojową scenę wieczorną. Przyciemnij niebo, dodaj ciepłe światło latarni ulicznych i stwórz kinową atmosferę. Popraw oświetlenie na tym zdjęciu wykonanym w pomieszczeniu. Jest zbyt ciemne i ma pomarańczowy odcień pochodzący od lampy. Spraw, aby było jaśniejsze i bardziej neutralne. Nadaj temu portretowi wygląd vintage. Dodaj delikatną ziarnistość, stonowane kolory z zielono-żółtym odcieniem i miękkie winietowanie na krawędziach. Zmieszaj nieuporządkowane tło tego portretu, zachowując ostrość na obiekcie. Stwórz profesjonalny efekt pola ostrości. Dodaj tej fotografii natury marzycielski, eteryczny charakter. Zwiększ miękkość, dodaj delikatną mgiełkę i wzmocnij pastelowe odcienie.

Podpowiedzi dla Instagrama

Generuj obrazy okładek karuzeli na Instagramie za pomocą Meta AI

Stwórz 10 pomysłów na relacje na Instagramie dla butiku odzieżowego. Dodaj elementy interaktywne, takie jak ankiety, quizy i naklejki z pytaniami. Zaprojektuj obrazek na okładkę karuzeli na Instagramie do postu o porannych rutynach. Użyj spokojnych kolorów, przejrzystego układu i zostaw przestrzeń na tytuł tekstu. Napisz biografię dla mojego konta podróżniczego na Instagramie. Jestem samotną podróżniczką, która koncentruje się na niedrogich przygodach. Niech tekst ma mniej niż 150 znaków i zawiera wezwanie do działania. Generuj pomysły na posty w karuzeli do portfolio grafika. Zaproponuj, co umieścić na każdym slajdzie, aby zaprezentować prace i przyciągnąć klientów. Stwórz szablon marki na Instagram Stories dla trenera wellness. Dodaj przestrzeń na codzienne porady, motywujące cytaty i elementy osobistej marki.

🚀 Szybki trik: Twórz wizualizacje bez utraty koncentracji i przerywania przepływu pracy dzięki ClickUp Brain. Przejdź od koncepcji do kreatywności, korzystając z ClickUp Brain do generowania obrazów Możesz wpisać podpowiedź i poprosić AI o wygenerowanie do 10 wariantów obrazów jednocześnie. Obrazy można natychmiast wstawić do obszaru roboczego, co jest przydatne do eksploracji koncepcji, tworzenia szkiców kampanii i szybkiego uzyskiwania wizualnych odniesień bez konieczności przechodzenia do oddzielnego narzędzia do projektowania.

Podpowiedzi dla WhatsApp

Pisz wiadomości OOO za pomocą Meta AI

Napisz profesjonalną wiadomość WhatsApp, aby skontaktować się z klientem w sprawie propozycji projektu, którą wysłałem w zeszłym tygodniu. Zachowaj uprzejmość i nie naciskaj zbytnio. Utwórz przyjazne przypomnienie dla mojej grupy naukowej o naszym jutrzejszym spotkaniu. Podaj godzinę, temat i to, co każdy powinien przygotować. Napisz wiadomość WhatsApp, aby grzecznie odmówić zaproszenia na imprezę. Mam już inne zobowiązania, ale chcę pokazać, że doceniam zaproszenie. Zaprojektuj prosty, profesjonalny obraz profilowy WhatsApp Business dla domowej piekarni. Dodaj ikonę babeczki i nazwę firmy w przejrzystym, przyjaznym stylu. Zaproponuj wiadomość z życzeniami dobrego dnia, którą mogę wysłać do mojej rodzinnej grupy na czacie. Niech będzie ciepła i pozytywna, ale nie przesadnie ckliwa. Napisz profesjonalną automatyczną odpowiedź o nieobecności w biurze dla WhatsApp Business. Jestem na urlopie do następnego Monday. Dołącz informacje kontaktowe w nagłych wypadkach. Utwórz szablon wiadomości do potwierdzania rezerwacji spotkań z klientami. Podaj datę, godzinę, lokalizację i informacje o tym, co należy ze sobą zabrać. Utwórz obraz statusu WhatsApp z inspirującym cytatem o wdzięczności. Użyj naturalnego tła i eleganckiej typografii. Napisz wiadomość z podziękowaniami, którą wyślesz do osoby, która poleciła moją firmę klientowi. Niech będzie ona szczera i konkretna, wyrażająca Twoją wdzięczność za wsparcie. Stwórz wiadomość promocyjną dla WhatsApp Business, ogłaszającą ograniczony czasowo rabat. Dodaj element pilności, jasne szczegóły oferty i wezwanie do działania.

🧠 Ciekawostka: Pierwsze „podpowiedzi” pojawiły się w latach 60. XX wieku w programie ELIZA, w którym użytkownicy wpisywali swoje uczucia, a system je odzwierciedlał. Niektórzy tak się do niego przywiązali, że sekretarka Josepha Weizenbauma (wynalazcy) poprosiła o czas na prywatną rozmowę z ELIZĄ, wierząc, że ona ich rozumie.

Zabawne podpowiedzi Meta AI

Wypróbuj zabawne podpowiedzi Meta AI

Napisz wiersz o AI, która jest zmęczona odpowiadaniem codziennie na te same pytania. Wyobraź sobie, że jesteś terapeutą AI dla innych AI. Jaką radę udzielisz chatbotowi przeżywającemu kryzys egzystencjalny? Opisz dzień z życia AI, która chce być po prostu tosterem. Stwórz stand-up komediowy z perspektywy AI, która jest zazdrosna o przerwy na kawę ludzi.

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384% . Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

📚 Przeczytaj również: Przykłady, techniki i praktyczne zastosowania inżynierii podpowiedzi

Jakie są typowe błędy podczas korzystania z podpowiedzi w Meta AI?

Korzystanie z Meta AI może wydawać się łatwe, ale uzyskanie spójnych, wysokiej jakości odpowiedzi wymaga praktyki. Poniżej przedstawiono kilka typowych błędów, które sprawiają, że podpowiedzi są mniej skuteczne, oraz sposoby ich naprawienia.

Błąd Co się stanie Jak to naprawić Brakujący kontekst AI ma trudności ze zrozumieniem, co jest potrzebne. Dodaj tło lub przykłady dla jasności. Zbyt wiele instrukcji Model traci koncentrację Każda podpowiedź powinna mieć jeden jasny cel. Słabe sformułowanie pytania Wyniki wydają się niekompletne lub niejasne. Zadawaj bezpośrednie, konkretne pytania Pomijanie pętli informacji zwrotnych Podpowiedzi nie ulegają poprawie z upływem czasu. Regularnie przeglądaj wyniki i dopracowuj sformułowania.

🧠 Ciekawostka: Podpowiedzi typu Chain-of-Thought (CoT) pokazują, że samo dodanie „Pomyślmy krok po kroku” do podpowiedzi znacznie poprawia wydajność zadań związanych z rozumowaniem w modelach LLM.

Ograniczenia korzystania z Meta AI

Meta AI jest pomocna w szybkim generowaniu zawartości i zapewnieniu wsparcia dla pomysłów, ale nie jest idealna. Wielu użytkowników uważa, że te limity skłaniają ich do poszukiwania alternatyw dla Meta AI:

Płytkie rozumowanie złożonych tematów: Może pomijać kontekst lub niuanse w dyskusjach technicznych lub strategicznych.

Zależność od jasnych i dobrych podpowiedzi: źle skonstruowane dane wejściowe mogą prowadzić do nieistotnych lub powtarzających się wyników.

Kwestie dotyczące danych i prywatności: użytkownicy zajmujący się poufnymi informacjami mogą uznać zasady wykorzystania danych za restrykcyjne.

Ograniczona spójność twórcza: Ton i styl mogą się różnić w zależności od Ton i styl mogą się różnić w zależności od podpowiedzi AI , co może wpływać na spójność marki.

Luki integracyjne: Nie tworzy płynnego połączenia z niektórymi narzędziami dla przedsiębiorstw lub narzędziami do zarządzania cyklem pracy, co ogranicza współpracę w czasie rzeczywistym.

📖 Przeczytaj również: Jak zostać inżynierem podpowiedzi

Alternatywy dla Meta AI, które warto sprawdzić

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Oto kilka alternatyw Meta AI, które pomogą Ci posunąć się naprzód w pracy. 👇

1. ClickUp

Większość twórców i marketerów napotyka tę lukę w cyklu pracy — AI pomaga tworzyć szybciej, ale nie pomaga lepiej realizować zadań. Twoje podpowiedzi, szkice i pomysły kończą rozproszone w dokumentach, aplikacjach do czatu i narzędziach projektowych.

ClickUp wypełnia tę lukę jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. To miejsce, w którym zawartość generowana przez sztuczną inteligencję spotyka się z rzeczywistym zarządzaniem projektami — zamieniając burze mózgów w zadania, szkice w cykle pracy, a pomysły w gotowe projekty.

ClickUp eliminuje wszelkie formy rozproszenia pracy, zapewniając 100% kontekstu i jedno miejsce do wspólnej pracy dla ludzi i agentów.

Dla twórców zawartości i marketerów, którzy chcą, aby ich praca z wykorzystaniem AI przyniosła rzeczywiste efekty, oto jak ClickUp nadąża za zmianami.

AI, która działa jak Twój osobisty asystent.

Chcesz mieć asystenta AI, który rozumie cele, komentarze, dokumenty referencyjne i rozmowy, które już masz otwarte? ClickUp Brain znajduje się w przestrzeniach, w których pracujesz. Wystarczy zapytać, a on wyciągnie znaczenie z tego, co dzieje się w Twoim obszarze roboczym.

Załóżmy, że przygotowujesz artykuł na temat wprowadzenia produktu na rynek. Otwierasz odpowiednie zadanie ClickUp i prosisz ClickUp Brain o przejrzenie notatek dotyczących odkryć, rozmów z klientami i wewnętrznych opinii. Tworzy to narrację, która jasno podkreśla wyzwania użytkownika i nowe doświadczenia.

Następnie możesz dopracować sformułowania, stworzyć załącznik do zadania wydania i udostępnić je do przeglądu w tej samej przestrzeni.

📌 Możesz również wypróbować następujące podpowiedzi: Przejrzyj zadania związane z odkrywaniem i opiniowaniem funkcji Feature Delta. Napisz krótki opis wyjaśniający problemy użytkowników i korzyści płynące z tej funkcji.

Podsumuj powody tej decyzji w jednym zdaniu i dodaj je do opisu zadania jako załącznik.

Podkreśl trzy najważniejsze wnioski z wywiadu z użytkownikiem i dodaj listę kontrolną działań następczych.

Przepisz ten akapit, aby brzmiał bezpośrednio i pewnie, zachowując jednocześnie jego intencję.

Płynnie przechodź między wieloma modelami AI

Zarówno Brain, jak i ClickUp Brain MAX umożliwiają korzystanie z ChatGPT, Claude i Gemini w jednym miejscu. Ponieważ każdy model ma swoje mocne strony, możesz przełączać się między nimi bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi AI.

Przełączaj modele LLM w ClickUp Brain, aby spersonalizować swoje doświadczenia z AI.

Ogranicza rozrost AI, ponieważ każdy model działa w oparciu o te same dane projektowe i kontekst.

Przykład: Załóżmy, że przygotowujesz komunikat dotyczący ogłoszenia nowej funkcji. Masz już wyniki badań, notatki z rozmów i wewnętrzne uzasadnienie udokumentowane w zadaniu ClickUp. Otwierasz Brain MAX, samodzielną aplikację komputerową ClickUp, i prosisz Claude'a o podzielenie tych informacji na prostą strukturę narracyjną. Podpowiedź dla Gemini w ClickUp Brain MAX w celu zapewnienia wsparcia dla swojej strategii Gdy struktura wydaje się solidna, przejdź do ChatGPT, aby dostosować ton ogłoszenia skierowanego do klientów. Następnie przejdź do Gemini, aby skompresować wiadomość do zwięzłej, dwuzdaniowej aktualizacji produktu.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Udoskonal tę narrację, aby zwiększyć jej przejrzystość i podkreślić korzyści dla użytkownika. Następnie skróć ją do 2-3 zdań opisujących aktualizację produktu.

Zapisuj pomysły w momencie, gdy tylko się pojawią.

Talk to Text w ClickUp Brain MAX zapewnia wsparcie dla wydajności opartej na głosie, dzięki czemu Twoje rozumowanie i spostrzeżenia pozostają nienaruszone w momencie ich pojawienia się. Wystarczy raz wypowiedzieć myśl, a Brain MAX przekształci ją w użyteczną pracę.

Rejestruj wypowiedziane spostrzeżenia za pomocą funkcji ClickUp Talk to Text i natychmiast przekształcaj je w uporządkowane kroki.

Załóżmy na przykład, że kończysz rozmowę z klientem i słyszysz zdanie, które doskonale oddaje frustrację użytkownika. Wypowiadasz je na głos, gdy zadanie jest nadal otwarte. Funkcja Talk to Text przekształca tę myśl w zwięzłe zdanie, które możesz dodać do zadania.

Wykorzystaj wiedzę wtedy, gdy jej potrzebujesz.

Wyszukiwanie Enterprise w ClickUp gromadzi historię Twoich decyzji, ślady badań, notatki użytkowników i dokumenty w wsparciu bez konieczności ich wyszukiwania.

Natychmiastowe wyszukiwanie powiązanej wiedzy i kontekstu decyzyjnego za pomocą ClickUp Enterprise Search

Wpisujesz frazę, którą pamiętasz, a ClickUp Brain wyszukuje wszystko, co jest związane z tym kontekstem i tworzy połączenia między tymi elementami.

Załóżmy, że musisz ponownie przeanalizować uzasadnienie zmiany przepływu wdrażania nowych pracowników z ostatniego kwartału. Wyszukujesz nazwę funkcji, a Enterprise Search wyświetla zadanie badania użytkowników, podsumowanie spotkania i ostateczną notatkę. W kilka chwil odzyskujesz jasność i możesz kontynuować pracę.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zautomatyzuj powtarzające się zadania: uruchamiaj aktualizacje zadań, przekierowuj przydziały i wysyłaj przypomnienia, aby cykli pracy były utrzymywane dzięki uruchamiaj aktualizacje zadań, przekierowuj przydziały i wysyłaj przypomnienia, aby cykli pracy były utrzymywane dzięki ClickUp Automatyzacji.

Pozwól procesom na samokorektę: Skonfiguruj Skonfiguruj agenty ClickUp , aby monitorowali zadania, które utknęły w martwym punkcie lub są opóźnione, i w odpowiednim momencie powiadamiali odpowiednie osoby.

Dostosowuj swój harmonogram: zmieniaj plan dnia w oparciu o nowe priorytety, terminy lub obciążenie pracą dzięki zmieniaj plan dnia w oparciu o nowe priorytety, terminy lub obciążenie pracą dzięki kalendarzowi ClickUp , dzięki czemu Twój harmonogram dostosowuje się w czasie rzeczywistym.

Przekształć rozmowy w działania: Pozwól Pozwól ClickUp AI Notetaker dołączyć do rozmów, rejestrować decyzje i dołączać zadania bezpośrednio do zadań, które ich wymagają, jako załączniki.

Zapisz myśli, które chcesz powtarzać: Zapisz podpowiedzi w ClickUp Brain, aby wszyscy członkowie zespołu korzystali z tych samych schematów rozumowania podczas badań, analiz lub działań promocyjnych.

Przejdź płynnie od pomysłu do cyklu pracy: stwórz mapę eksperymentów, cykli pracy, ścieżek klientów lub logiki systemu na stwórz mapę eksperymentów, cykli pracy, ścieżek klientów lub logiki systemu na Tablicach ClickUp Whiteboards.

Samoaktualizujące się dane: Dodaj Dodaj pola ClickUp AI , aby automatycznie obliczać nastroje, pilność, złożoność, wyniki zdrowotne lub ryzyko transakcji.

Ograniczenia ClickUp

Bogaty zestaw funkcji i opcji dostosowywania tego narzędzia może przytłaczać nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 585 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Użytkownik Reddit udostępnia swoje doświadczenia z ClickUp:

Tak. ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży zawartości. Edytuje ona również to, co napisałam (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

Tak. ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę.

Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży zawartości. Edytuje ona również to, co napisałam (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

2. ChatGPT

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT obsługuje wszystko, od tworzenia szkiców wiadomości e-mail po debugowanie kodu, za pośrednictwem prostego interfejsu czatu. Model konwersacyjny OpenAI zapamiętuje wcześniejsze wymiany podczas sesji, dzięki czemu można bazować na poprzednich odpowiedziach bez powtarzania kontekstu.

To narzędzie wspomagające pisanie oferuje różne opcje modeli, w zależności od tego, czy potrzebujesz bardziej zaawansowanego rozumowania, czy szybszych wyników. Rozmowy głosowe działają zaskakująco dobrze w przypadku interakcji bez użycia rąk, a aplikacja mobilna zapewnia pełną funkcjonalność na Twoim telefonie.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Twórz niestandardowe GPT, które zachowują konkretne instrukcje i preferencje dotyczące powtarzających się zadań, eliminując konieczność ponownego wyjaśniania wymagań w każdej nowej rozmowie.

Przełączaj się między wersjami modelu w trakcie rozmowy, aby zrównoważyć szybkość przetwarzania i złożoność w oparciu o aktualne potrzeby.

Prześlij pliki PDF, arkusze kalkulacyjne lub obrazy i zadaj szczegółowe pytania dotyczące ich zawartości bez konieczności ręcznego wyodrębniania lub przepisywania informacji.

Generuj wizualizacje za pomocą podpowiedzi obrazowych AI i udoskonalaj je, prosząc o konkretne poprawki elementów, takich jak kompozycja, kolor lub styl.

Ograniczenia ChatGPT

Użytkownicy Free doświadczają wolniejszych czasów odpowiedzi w godzinach szczytu i tracą dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak generowanie obrazów i analiza danych.

Niestandardowe modele GPT tworzone przez społeczność różnią się znacznie pod względem jakości wyników, ponieważ każdy może je tworzyć i udostępniać.

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 200 USD/miesiąc

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1045 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

3. Claude

za pośrednictwem Claude

Claude przetwarza długie dokumenty i zachowuje kontekst w długich rozmowach. Firma Anthropic stworzyła go do obsługi złożonych projektów, które rozwijają się w trakcie wielu wymian informacji, dzięki czemu jest on przydatny w pracy wymagającej spójnego zrozumienia w czasie.

Funkcje wizualne umożliwiają przesyłanie wykresów, diagramów lub obrazów w celu interpretacji i analizy. Interfejs pozostaje minimalistyczny i nie rozprasza uwagi, skupiając się na rozmowie.

Najlepsze funkcje Claude

Prześlij wiele dokumentów jednocześnie i zadaj pytania wymagające syntezy informacji z różnych źródeł, aby zidentyfikować wzorce lub sprzeczności.

Poproś o napisanie tekstu w określonym tonie i stylu, a następnie dopracuj wynik, opisując dokładnie, jak chcesz dostosować ton, strukturę lub formalność.

Twórz kod na wielu giełdach, podczas gdy asystent zapamiętuje Twoje wybory architektoniczne, konwencje nazewnictwa i wymagania związane z projektem z wcześniejszych wiadomości.

Claude limits

Asystent czasami odrzuca uzasadnione prośby, stosując zbyt ostrożne zasady dotyczące zawartości, które mogą zakłócać prawidłowy cykl pracy.

Dostęp do bezpłatnego pakietu jest ograniczony w okresach dużego zapotrzebowania, co wymaga od użytkowników oczekiwania przez pięć godzin przed kontynuowaniem rozmów.

Aktualne informacje wymagają wyraźnej aktywacji funkcji wyszukiwania w Internecie, ponieważ baza wiedzy ma datę graniczną.

Ceny Claude

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Max: Od 100 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Claude

G2: 4,4/5 (ponad 65 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Claude AI

4. Google Gemini

za pośrednictwem Gemini

Google Gemini tworzy bezpośrednie połączenie z istniejącym ekosystemem Google. Platforma integruje się z Gmailem, Dyskiem, Dokumentami Google i Kalendarzem Google, umożliwiając przeszukiwanie osobistych plików i informacji bez opuszczania rozmowy.

Rozszerzenia pobierają dane z YouTube, Map i Flights, zwiększając możliwości jednego interfejsu. Możesz tworzyć zawartość, która eksportuje się bezpośrednio do aplikacji Google Workspace, eliminując konieczność kopiowania i wklejania.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Twórz dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub prezentacje, które przechodzą wprost do aplikacji Google Workspace z zachowaniem formatu.

Przełączaj się między wprowadzaniem tekstu, zapytaniami głosowymi i przesyłaniem obrazów w ramach tego samego wątku rozmowy w zależności od aktualnej sytuacji.

Podczas rozmów automatycznie pobieraj informacje w czasie rzeczywistym z wyszukiwarki Google, aby uzyskać aktualne wydarzenia, fakty lub zaktualizowane dane.

Limity Google Gemini

Rozszerzenia łączące się z usługami Google działają niejednolicie w różnych typach kont, a konta obszaru roboczego podlegają większym ograniczeniom w niektórych regionach.

Odpowiedzi czasami faworyzują produkty i usługi Google, nawet jeśli alternatywne rozwiązania mogą lepiej odpowiadać na konkretne pytania lub potrzeby.

Ceny Google Gemini

Free

Google AI Pro: 19,99 USD/miesiąc

Google AI Ultra: 249,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 275 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Google Gemini AI, które warto wypróbować już teraz

5. Perplexity AI

za pośrednictwem Perplexity AI / AI

Perplexity AI działa jako narzędzie badawcze, które podaje źródła. Każda odpowiedź zawiera klikalne cytaty połączone z oryginalnymi materiałami, co pozwala zweryfikować informacje i zgłębić tematy.

Tryb skupienia zawęża wyszukiwanie do określonych typów źródeł, takich jak artykuły naukowe, dyskusje na Reddicie lub wideo na YouTube. Kolekcje pozwalają organizować powiązane wyszukiwania według tematów, tworząc bazy wiedzy dla bieżących projektów, które obejmują wiele sesji.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Zweryfikuj twierdzenia, klikając cytaty w tekście, które są połączone bezpośrednio z materiałami źródłowymi, dzięki czemu możesz przeczytać oryginalną zawartość i samodzielnie ocenić jej wiarygodność.

Postępuj zgodnie z sugestiami generowanymi przez AI dotyczącymi powiązanych pytań, które pojawiają się po każdej odpowiedzi, odkrywając połączenia i perspektywy, które mogłeś przeoczyć.

Uzyskaj dostęp do aktualnych informacji dzięki automatycznym wyszukiwaniom internetowym, które są uruchamiane przy każdym zapytaniu, zapewniając, że odpowiedzi odzwierciedlają najnowsze zmiany i aktualizacje.

Limits of Perplexity AI

Darmowe konta mają dzienne limity zaawansowanych wyszukiwań, co ogranicza dostęp do bardziej zaawansowanych modeli, gdy potrzebujesz głębszych badań.

Odpowiedzi przedkładają zwięzłość nad głębię, czasami brakuje im niuansów i szczegółów.

Jakość cytatów zależy wyłącznie od dostępnych źródeł, czasami opierając się na mniej wiarygodnych stronach internetowych, które nie zapewniają pełnego wsparcia dla przedstawionych twierdzeń.

Ceny Perplexity AI

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Maksymalnie: 200 USD/miesiąc

Enterprise Pro: 40 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Max: 325 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Perplexity AI

Ożyw swoje wyniki AI dzięki ClickUp

Dobre podpowiedzi Meta AI zmieniają wszystko. Nadają jasność, wyostrzają pomysły i pomagają szybciej przejść do sedna sprawy.

Jednak same podpowiedzi nie wystarczą. Nadal potrzebujesz miejsca, w którym pomysł zamieni się w plan, plan zamieni się w działanie, a działanie doprowadzi do czegoś realnego.

To właśnie tam praca albo posuwa się naprzód, albo utknie w martwym punkcie i zazwyczaj zaczyna się chaos związany z przełączaniem zakładek.

ClickUp pozwala utrzymać cały przepływ informacji w jednym miejscu. Możesz przeprowadzać burzę mózgów za pomocą ClickUp Brain, przenosić spostrzeżenia bezpośrednio do zadań i kontynuować pracę bez konieczności resetowania kontekstu co pięć minut.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Meta AI może wykorzystywać podpowiedzi i wyniki do ulepszania swoich modeli, w zależności od Twoich ustawień prywatności i sposobu korzystania z platformy. Najlepiej zapoznać się z Polityką prywatności Meta i unikać udostępniania wrażliwych lub poufnych informacji.

Podpowiedzi Meta AI dobrze sprawdzają się w przypadku naturalnych, opisowych sformułowań i są zaprojektowane z myślą o szybkich odpowiedziach w ramach platform Meta, takich jak Facebook, Instagram i WhatsApp. Podpowiedzi ChatGPT lepiej sprawdzają się w przypadku szczegółowych, ustrukturyzowanych zapytań, które wymagają dłuższych lub bardziej złożonych odpowiedzi.

Najlepsze podpowiedzi obrazkowe Meta AI są jasne i konkretne, zazwyczaj mają od jednego do trzech zdań. Zbyt krótkie mogą być niejasne, a zbyt długie mogą dezorientować AI. Skoncentruj się na podaniu wystarczającego kontekstu, nie przeładowując szczegółami.

Tak, Meta AI może generować zarówno tekst, jak i obrazy na podstawie jednej podpowiedzi. Możesz szczegółowo opisać, czego potrzebujesz, a AI stworzy zawartość pisemną, wizualizacje lub jedno i drugie, w zależności od żądania.