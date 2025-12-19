Jak zautomatyzować ponowne wykorzystanie zawartości za pomocą AI w celu uzyskania skalowalnego marketingu

Aby dokonać sprzedaży, czyli przekształcić potencjalnego klienta lub nieaktywnego użytkownika w aktywnego klienta, potrzeba od 8 do 50 punktów kontaktu.

Jako członek zespołu ds. zawartości wiem na pewno, że wszyscy są bardziej zajęci niż kiedykolwiek. Tworzenie większej ilości zawartości nie jest rozwiązaniem.

Z pomocą przychodzi ponowne wykorzystanie zawartości. AI ułatwia to wszystkim.

Brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe? Poniżej pokażę Ci, jak zautomatyzować ponowne wykorzystanie zawartości za pomocą AI, nie marnując zasobów ani czasu.

⭐ Polecany szablon

Nie nadążasz za projektami ponownego wykorzystywania treści realizowanymi przez różnych członków zespołu i terminami? Skorzystaj z szablonu planu treści ClickUp, aby scentralizować wszystkie treści, od dat powstania po ostateczną publikację. Wizualizuj oś czasu treści w ponad 4 różnych widokach i śledź jej postępy w jednym scentralizowanym panelu.

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj tworzeniem treści, ich dystrybucją i wszystkim, co się z tym wiąże, dzięki szablonowi planu treści ClickUp.

Czym jest ponowne wykorzystywanie zawartości (i dlaczego ma ono obecnie większe znaczenie niż kiedykolwiek)

Ponowne wykorzystanie zawartości to proces strategicznego dostosowywania zawartości do różnych formatów dla różnych platform. Na przykład, bierzesz popularny blog i przekształcasz go w serię newsletterów, postów w mediach społecznościowych lub interaktywne wideo, w zależności od tego, co lubi oglądać Twoja publiczność.

Sprytni marketerzy używają tego, żeby wydłużyć ogólny czas życia wartościowych zasobów zawartości.

Największą zaletą ponownego wykorzystywania zawartości za pomocą AI jest to, że może z niej korzystać każdy: od początkujących specjalistów ds. marketingu po kierowników średniego i wyższego szczebla.

Oto dlaczego Ty i Twój zespół powinniście ponownie wykorzystywać zawartość:

Dotrzyj do różnych odbiorców : przekształć istniejącą zawartość na wiele formatów, aby dotrzeć do odbiorców celowych za pomocą preferowanych przez nich metod konsumpcji (wideo, media społecznościowe, krótkie i długie teksty) bez powielania badań i prac strategicznych.

Zmniejsz koszty tworzenia zawartości : Twoje zespoły mogą przekształcać istniejącą zawartość do różnych formatów za ułamek kosztów, jakie poniosłyby na opracowanie nowych materiałów.

Buduj spójny przekaz : ponowne wykorzystanie zawartości wzmacnia Twoje podstawowe propozycje wartości we wszystkich punktach kontaktu, nie brzmiąc wszędzie tak samo.

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w zawartość : Ponowne wykorzystanie zawartości pomaga uzyskać maksymalną wartość z inwestycji w zawartość, przekształcając ponadczasowe treści w wiele generujących przychody zasobów.

Popraw wydajność SEO: Przerobiona zawartość tworzy wiele punktów wejścia i możliwości wewnętrznego linkowania, które mogą zwiększyć Twoją ogólną obecność w sieci.

📚 Więcej informacji: Zarządzanie projektami SEO i wskazówki dotyczące optymalizacji cyklu pracy

Typowe przeszkody w ponownym wykorzystywaniu treści przez zespoły marketingowe

Ponowne wykorzystanie zawartości wydaje się łatwe w teorii. Rozumiem to. Ale jeśli robisz to po raz pierwszy, może to być przytłaczające.

Oto, z czym moim zdaniem boryka się większość zespołów marketingowych:

Identyfikacja zawartości nadającej się do ponownego wykorzystania : Wyzwanie zaczyna się od zidentyfikowania zawartości, która można ponownie wykorzystać, oraz formatów, w jakich można to zrobić, tj. ustalenia priorytetów dla poszczególnych rodzajów zawartości.

Ręczne dostosowywanie formatu : każda platforma ma swoje własne wymagania i oczekiwania odbiorców — ręczne dostosowywanie zawartości do każdego kanału jest niezwykle czasochłonne (czasami bardziej niż tworzenie nowych treści).

Niespójność komunikacji marki : Dostosowanie zawartości do różnych platform bez naruszania spójności komunikacji marki lub osłabiania jej kluczowych przekazów stanowi wyzwanie.

Luki w kontroli jakości : w trakcie procesu transformacji zawartości ponownie wykorzystane często tracą swój wpływ, kontekst lub dokładność, które powinny zapewniać.

Koordynacyjne koszmary: Publikowanie ponownie wykorzystanej zawartości na wielu platformach wymaga koordynacji, gdy współpracujesz z kilkoma działami (projektowym, produktowym itp.) w celu uzyskania informacji.

👀 Czy wiesz, że... Stworzenie pełnego wpisu na blogu zajmuje średnio 3 godziny i 48 minut. 🤯 Cóż, stworzenie tego zajęło mi ponad 12 godzin, mimo że korzystałem z AI. Według tego samego badania blogerzy, którzy poświęcają ponad 6 godzin na tworzenie postów na blogu, mają większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników. Oznacza to, że nawet przy pomocy AI nie wystarczy po prostu skopiować, wkleić i zaplanować. Musisz dostosować to do swoich potrzeb.

Jak AI rozwiązuje problem ponownego wykorzystywania treści

Podczas przeprowadzania działań związanych z ponownym wykorzystaniem treści pozwalam AI zająć się czasochłonnymi i powtarzalnymi zadaniami w tym procesie. Na przykład:

Dostosowanie formatu

Celem ponownego wykorzystywania zawartości jest dostosowanie jej do każdego kanału. Karuzela LinkedIn może pomóc mi zawrzeć więcej informacji dla zainteresowanego nabywcy. Krótkie streszczenia zyskują większą popularność na Twitterze (nadal nie mogę się zmusić, aby nazywać go X).

Jednak, jak wspomniałem wcześniej, wykonywanie tego ręcznie często wymaga zbyt wiele pracy.

Zlecę dostosowanie zawartości do konkretnych platform narzędziom do tworzenia zawartości opartym na AI.

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe teksty i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

Utrzymanie głosu marki

Gdy w tworzenie i ponowne wykorzystywanie zawartości zaangażowanych jest wielu członków zespołu, największym wyzwaniem jest zachowanie spójnego tonu i stylu komunikacji marki.

Wpis na blogu napisany przez starszego copywritera nie powinien brzmieć zupełnie inaczej niż tweet napisany przez nowego pracownika działu mediów społecznościowych.

W tym przypadku AI wyrównuje braki w umiejętnościach.

Rozwiązałem ten problem, tworząc bibliotekę podpowiedzi AI z tonem marki, słownictwem itp. Każdy może to powielić lub zastosować, aby uzyskać spójne wyniki.

Oto jak wygląda to w praktyce: Zacznij od przykładów wytycznych dotyczących marki : stwórz krótką bibliotekę zatwierdzonych wzorców stylistycznych — takich jak nagłówki, wstępy do blogów, podpisy w mediach społecznościowych lub teksty reklamowe, które odzwierciedlają Twój styl. Mogą one pochodzić z istniejących zawartości, które osiągają dobre wyniki.

Dodaj kontekst, a nie komendy : zamiast prosić AI o „napisanie przyjaznego podpisu”, podaj jej odniesienie do tonu Twojej marki — np. „Napisz podpis w tym samym tonie i rytmie, co nasze posty dotyczące ogłoszeń o produktach”.

Wykorzystaj przykłady w obszarze roboczym: niezależnie od tego, czy jest to dokument, brief zawartości czy tablica kreatywna, wklej 2–3 najlepsze przykłady tonu, aby AI zrozumiała pożądaną energię, strukturę i sformułowania przed wygenerowaniem wyników.

Priorytetyzacja zawartości

Gdy Twoja zawartość znajduje się w arkuszach kalkulacyjnych, znalezienie najlepszych kandydatów do ponownego wykorzystania jest trudnym zadaniem.

Dlaczego tak jest? Ponieważ nie ujawniają one żadnych spostrzeżeń.

Bez tagowania, klastrowania lub punktacji opartej na AI identyfikowanie najlepszych możliwości ponownego wykorzystania treści staje się ręczną pracą detektywistyczną.

Gdy biblioteka zawartości jest duża, istnieje również możliwość nieświadomego powielania tematów. AI może grupować podobne elementy, pomagając je łączyć lub aktualizować zamiast zaczynać od zera.

AI w marketingu zawartości jest pod tym względem prawdziwym błogosławieństwem. Może ona analizować całą bibliotekę zawartości, aby wyróżnić:

Które elementy są ponadczasowe (nadal aktualne po kilku miesiącach)?

Które z nich są niedostatecznie wykorzystywane (dobre zawartości, które nigdy nie uzyskały wystarczającego zasięgu)?

I które zasługują na odświeżenie lub remiks (wysoka liczba wyświetleń, niska konwersja)

W tym kontekście należy również wiedzieć, jak nadać zawartości generowanej przez AI bardziej ludzki charakter. Bez tego będzie brzmiało bezdusznie i płasko. W tekście wykorzystaj analogie i swoje osobiste doświadczenia. Może to być humor, dowcip lub cokolwiek, co doda osobistego charakteru. Pamiętaj też, że AI ma halucynacje. Przed publikacją sprawdź wszystko. Dotyczy to danych, raportów, cytatów i tendencyjności, które są znane w przypadku AI.

Jak zautomatyzować ponowne wykorzystanie zawartości za pomocą AI (i jak pomaga w tym ClickUp)

AI nie jest magicznym rozwiązaniem, ale działa najlepiej, gdy jest częścią ustrukturyzowanego systemu ponownego wykorzystywania treści.

Skorzystaj z tej struktury, jeśli dopiero zaczynasz automatyzację ponownego wykorzystywania zawartości za pomocą AI.

1. Przeprowadź audyt zawartości

Skoncentruj się na ponadczasowych, podstawowych tematach. Pomyśl o poradnikach lub zawartościach dotyczących rozwiązywania problemów, które sprawdzają się w wielu formatach i na wielu platformach. Treści te będą dostarczać stałą wartość niezależnie od tego, kiedy zostaną odkryte.

Korzystam z poniższej tabeli, aby śledzić, w jaki sposób najlepszy kandydat do ponownego wykorzystania treści wpisuje się w odpowiednie wskaźniki:

Rodzaj zawartości Kluczowe wskaźniki, które należy śledzić Wpisy na blogu Wyświetlenia stron, czas spędzony na stronie, linki zwrotne, udostępnienia w mediach społecznościowych, współczynniki konwersji Posty w mediach społecznościowych Polubienia, udostępnienia, komentarze, zapisania, współczynnik klikalności Biuletyny e-mailowe Wskaźnik otwarć, wskaźnik kliknięć i wskaźnik przekazywania dalej Biele i e-booki Liczba pobrań, generowanie leadów, czas zaangażowania

Na tym etapie należy również rozważyć dopasowanie strategiczne. Na przykład, czy treść jest zgodna z aktualną pozycją? Czy zapewnia wsparcie dla aktywnej kampanii? Czy można ją powiązać z nadchodzącą premierą lub wydarzeniem?

Jak pomaga ClickUp

ClickUp Docs centralizuje wszystkie zasoby zawartości, notatki analityczne i wyniki audytów w jednej wspólnej przestrzeni. Wszyscy, od projektantów, przez autorów, po strategów, korzystają z jednego źródła informacji.

Skorzystaj z edytowalnych i udostępnianych dokumentów ClickUp Docs, aby przeprowadzić audyt zawartości przed rozpoczęciem strategii ponownego wykorzystywania zawartości.

Każdy element zawartości można oznaczyć etykietą kampanii, etapu lejka lub persony, dzięki czemu Twój zespół może zobaczyć, jak każdy zasób wpisuje się w większy ekosystem marketingowy.

Edycja w czasie rzeczywistym i komentarze wbudowane ułatwiają zespołom ds. zawartości, projektowania i SEO współpracę nad ponownym wykorzystaniem pomysłów bezpośrednio w dokumencie. Pożegnaj się z chaosem związanym z wersjami.

💡 Korzyść ClickUp: Jestem w stanie przekształcić audyt zawartości z samodzielnego, przeprowadzanego raz na kwartał zadania w wielofunkcyjny proces, który nieustannie identyfikuje nowe możliwości ponownego wykorzystania zawartości.

📚 Czytaj więcej: Jak zespół marketingowy ClickUp wykorzystuje ClickUp

2. Określ strategię i cele ponownego wykorzystania zawartości

Określ swoje cele związane z ponownym wykorzystaniem zawartości, tj. co chcesz osiągnąć dzięki ponownemu wykorzystaniu zawartości?

Chcesz zwiększyć ruch na określonych stronach docelowych?

Próbujesz generować kwalifikowane leady z nowych kanałów?

Czy musisz zdobyć autorytet na platformach, na których nie jesteś aktywny?

Czy masz na celu dotarcie do konkretnej grupy odbiorców, która konsumuje zawartość w inny sposób?

Czy chcesz przedłużyć żywotność zawartości o wysokiej skuteczności?

Twoje odpowiedzi na te pytania kształtują każdą decyzję w cyklu pracy ponownego wykorzystywania treści. Są to głównie dwie ważne kwestie:

Priorytety transformacji: Biała księga może zostać ponownie wykorzystana w formie serii blogów, serii wideo, serii infografik lub postów w mediach społecznościowych — które z nich należy zrealizować w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę priorytety?

Alokacja zasobów: Przekształcenie białej księgi w biuletyn informacyjny może wymagać mniej pracy niż stworzenie interaktywnej infografiki — ile czasu należy poświęcić na daną zawartość w zależności od celów?

Jak pomaga ClickUp

Tablice ClickUp przenoszą strategię ze statycznych dokumentów do wspólnej, wizualnej przestrzeni. Twój zespół może przeprowadzać burze mózgów, planować i łączyć pomysły na cyfrowym kanwie w czasie rzeczywistym.

Szkicuj, rysuj i buduj swoją wizję bez wysiłku dzięki tablicom ClickUp Whiteboards.

Połącz strategię z realizacją za pomocą tablic Whiteboard. Jednym kliknięciem przekształć karteczki samoprzylepne lub pomysły w zadania ClickUp, które można zrealizować, dzięki czemu Twój plan ponownego wykorzystania będzie połączony z kalendarzem zawartości.

💡 Korzyść ClickUp: Moja strategia ponownego wykorzystywania zawartości staje się interaktywna i przejrzysta. Każdy może na pierwszy rzut oka zobaczyć, w jaki sposób zawartość łączy się z celami biznesowymi, co zmniejsza nakładanie się zawartości, pomijanie pomysłów i wielokrotne zatwierdzanie.

3. Wybierz i skonfiguruj narzędzie do automatyzacji

Teraz potrzebujesz narzędzi AI, które będą odpowiadały Twoim potrzebom w zakresie ponownego wykorzystywania zawartości i poziomowi komfortu technicznego.

Najlepiej byłoby znaleźć narzędzie, które potrafi:

Zintegruj z istniejącymi systemami zarządzania zawartością i platformami społecznościowymi.

Wymaga minimalnego nakładu pracy, aby zespół mógł szybko się z nim zapoznać.

Aby rozpocząć, wystarczy minimalne ustawienia i szkolenie.

Twórz różne adaptacje zawartości, zachowując jednocześnie charakter swojej marki.

Jak pomaga ClickUp

Zamiast korzystać z wielu narzędzi na tym etapie, możesz wybrać oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi, które służy jako scentralizowane hub zarządzania zawartością przez cały cykl jej życia.

Zarządzaj wszystkimi działaniami marketingowymi w jednym miejscu dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp.

Po skonfigurowaniu obszaru roboczego ClickUp zadania ClickUp przejmują ciężar pracy. Przekształcają strategię ponownego wykorzystania treści w praktyczne kroki, które można łatwo przypisać, śledzić i zautomatyzować.

Twórz zadania bezpośrednio na podstawie pomysłów lub notatek z Tablicy i przypisuj je odpowiednim członkom zespołu wraz z terminami, podzadaniami i zależnościami.

Użyj pól niestandardowych, aby skategoryzować każde zadanie związane z ponownym wykorzystaniem według formatu zawartości, kanału docelowego lub celu kampanii. Uzyskaj natychmiastową widoczność dotyczącą tego, co jest w trakcie realizacji, a co będzie dalej.

Wraz z tym kompleksowym obszarem roboczym działa ClickUp Brain, natywna sztuczna inteligencja ClickUp. Użyj Brain, aby przekształcić swoją zawartość do różnych formatów, zachowując spójność z wytycznymi i stylem Twojej marki.

Przekształć swoją wartościową zawartość w wiele zasobów wielokrotnego użytku dzięki ClickUp Brain.

ClickUp Brain posiada pełną wiedzę kontekstową na temat wszystkich Twoich projektów i poprzednich kampanii. Oznacza to, że nie musisz (za każdym razem) wprowadzać kontekstu, aby system działał.

Jeśli realizujesz automatyzację tworzenia zawartości za pomocą AI, to wideo pomoże Ci w pełni wykorzystać jej potencjał.

Oprócz ponownego wykorzystywania treści, Brain może:

Zidentyfikuj najcenniejsze fragmenty długiej zawartości, które można ponownie wykorzystać.

Twórz kalendarze zawartości, które określają, kiedy i gdzie należy opublikować każdą ponownie wykorzystaną treść.

Śledź postępy w ponownym wykorzystywaniu wielu elementów zawartości i formatów jednocześnie.

4. Twórz cykle pracy związane z ponownym wykorzystaniem treści

Ponowne wykorzystywanie treści daje najlepsze wyniki, gdy jest to system powtarzalny.

Cykl pracy ponownego wykorzystywania treści działa jak podręcznik. Dzięki niemu każdy blog, wideo lub kampania przebiega według tej samej struktury. Na przykład: wybór → adaptacja → przegląd → publikacja.

Oto jak ją skonstruować:

Określ jasne sceny: na przykład: pomysł → wybór zasobów → dostosowanie tekstu i projektu → przegląd → zatwierdzenie → publikacja → pomiar skuteczności.

Przypisz odpowiedzialność : młodszy autor jest odpowiedzialny za dostosowanie tekstu. Projektant pracuje nad elementami wizualnymi. Starszy redaktor wydaje ostateczną zgodę.

Zautomatyzuj powtarzalne kroki: wykorzystaj AI i automatyzację do obsługi przewidywalnych elementów. Dzięki temu Twój zespół będzie mógł skupić się na kreatywnej edycji i tworzeniu historii.

Jak pomaga ClickUp

Automatyzacje ClickUp utrzymują cykl pracy związany z ponownym wykorzystaniem treści w tle, stosując prosty, ale skuteczny przepływ: Wyzwalacz → Warunek → Działanie.

Wykonuj czasochłonne i powtarzalne zadania w ramach cykli pracy na temat ponownego wykorzystywania treści w trybie automatycznym dzięki ClickUp automatyzacji.

Wyzwalacz: Automatyzacja uruchamia się w momencie, gdy coś się zmienia — na przykład gdy status zadania zmienia się na Gotowe do przeglądu lub nadchodzi termin wykonania.

Warunek: Reguły zapewniają, że automatyzacje mają zastosowanie tylko w odpowiednich przypadkach — na przykład reguła ta jest uruchamiana tylko wtedy, gdy typ zawartości to „Blog” lub etykieta kampanii to „Q4 Launch”. Dzięki temu cykle pracy są precyzyjne i uwzględniają kontekst.

Działanie: Po uruchomieniu automatyzacje zajmują się kolejnym krokiem — przypisaniem odpowiedniego członka zespołu, aktualizacją statusu lub natychmiastowym wysłaniem powiadomień.

Szablon planu treści ClickUp pomaga przyporządkować projekty związane z treścią do konkretnych zadań z jasno określonymi obowiązkami i terminami. Szablon ten oferuje gotowe struktury projektów, które łączą strategię treści z jej realizacją.

Pobierz bezpłatny szablon Zaplanuj swoje zadania związane z zawartością za pomocą szablonu planu zawartości ClickUp.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Dodaj pola niestandardowe dla typu zawartości, zasobów, słów kluczowych i celu, aby łatwo wizualizować dane dotyczące zawartości.

Połącz ze sobą połączone ze sobą przerobione treści, aby Teams mogły zobaczyć, jak jeden wpis na blogu stał się wieloma wpisami w mediach społecznościowych.

Śledź postępy w ponownym wykorzystywaniu wielu rodzajów zawartości jednocześnie w jednym scentralizowanym panelu.

📚 Czytaj więcej: Jak wykorzystać automatyzację cyklu pracy opartej na AI do zwiększenia wydajności

👀 Czy wiesz, że... 41,9% specjalistów ds. marketingu zawartości ma trudności ze znalezieniem dobrych autorów do swoich projektów. Inteligentne ponowne wykorzystywanie zawartości może pomóc w wypełnieniu tej luki kadrowej. Podczas gdy autorzy skupiają się na tworzeniu wysokiej jakości materiałów źródłowych, AI zajmuje się dostosowywaniem zawartości do różnych kanałów i formatów.

5. Skonfiguruj systemy recenzji

Nawet jeśli AI zajmuje się większością prac adaptacyjnych, weryfikacja przez człowieka jest nieodzowna.

AI może przyspieszyć proces tworzenia zawartości, ale nadal potrzebuje kontekstu marki, niuansów emocjonalnych i redakcyjnej oceny, aby przejść od poziomu wystarczająco dobrego do doskonałego.

Oto jak zorganizować cykl przeglądów:

Skonfiguruj etapy zatwierdzania : zdefiniuj punkty kontrolne dotyczące edycji, projektu i zgodności z wizerunkiem marki przed opublikowaniem zawartości.

Standaryzacja kryteriów : korzystaj z list kontrolnych dotyczących tonu, poprawności formatu i weryfikacji faktów, aby zapewnić spójną jakość we wszystkich formatach, w których wykorzystywane są treści.

Zintegruj pętle informacji zwrotnej: komentarze i poprawki powinny znajdować się w tym samym systemie.

Jak pomaga ClickUp

Szablon zarządzania zawartością ClickUp pomaga zarządzać wszystkimi ponownie wykorzystywanymi treściami z jednego pulpitu nawigacyjnego. Skorzystaj z tego bezpłatnego szablonu, aby planować, organizować i śledzić zawartość oraz zapewnić swojej organizacji wspólną widoczność.

Pobierz bezpłatny szablon Organizuj i zarządzaj wszystką zawartością za pomocą szablonu zarządzania zawartością ClickUp.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Korzystaj z gotowych formularzy z możliwością niestandardowego dostosowywania metodą „przeciągnij i upuść”, aby usprawnić proces przetwarzania zawartości na żądanie interesariuszy.

Zobacz wszystkie zadania i projekty związane z marketingiem treści, które wymagają wykonania lub zostały już zakończone, w jednym scentralizowanym panelu.

Wizualizuj cykle pracy zawartości w 8 skutecznych widokach ClickUp, w tym Tablica, lista, oś czasu i wykres Gantt.

Oto bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak można korzystać z szablonu zarządzania zawartością ClickUp.

⭐ Bonus: Natychmiastowo zapisuj swoje pomysły dotyczące ponownego wykorzystania zawartości, korzystając z funkcji Talk-to-Text w ClickUp BrainGPT. Dyktuj briefy dotyczące ponownego wykorzystania zawartości, instrukcje dotyczące zawartości lub notatki dotyczące kampanii bezpośrednio w zadaniach i dokumentach, aby uzyskać dopracowane, uporządkowane notatki bez utraty wątku.

6. Planuj i publikuj treści w różnych kanałach

W idealnym przypadku chcesz udostępniać ten sam rodzaj postów we wszystkich kanałach, nawet jeśli są one ponownie wykorzystywane.

Twój harmonogram może wyglądać następująco:

Tego samego dnia: X wątków

Następnego dnia: 20-sekundowe wideo

Dwa dni później: wpis na blogu

Pięć dni później: Biuletyn informacyjny

Siedem dni później: infografika lub dłuższe wideo

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony mediów społecznościowych do kampanii ponownego wykorzystania treści

7. Śledź i analizuj skuteczność zawartości ponownie wykorzystanej przez AI.

Musisz zrozumieć, która zawartość osiągnęła najlepsze wyniki. Następnie stwórz jej więcej.

Początkowo jest to gra polegająca na próbach i błędach, mająca na celu znalezienie rodzaju zawartości, na którą Twoja publiczność reaguje najlepiej. Dlatego nie warto być zbyt sztywnym.

Załóżmy, że decydujesz się przekształcić raport w serię postów na blogu, ale okazuje się, że nie spotyka się to z zainteresowaniem odbiorców, ponieważ ruch na stronie internetowej jest niewielki.

Możesz też stworzyć serię wideo, które można podzielić na mniejsze fragmenty i wykorzystać w mediach społecznościowych.

Śledzenie swojego wysiłku pomoże Ci zaplanować rodzaj zawartości, które najlepiej trafią do Twoich odbiorców. Pomoże Ci to udoskonalić strategię ponownego wykorzystywania zawartości, aby zmaksymalizować jej wartość.

Jak pomaga ClickUp

Skorzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby porównać wskaźniki wydajności wszystkich ponownie wykorzystanych elementów.

Śledź zaangażowanie, konwersje lub wydajność zasobów we wszystkich kanałach. Możesz dodać niestandardowe widżety, które pobierają dane z zadań, celów lub integracji (takich jak Google Analytics lub HubSpot).

Zobacz, jaki wpływ mają Twoje przerobione treści, korzystając z pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

W przeciwieństwie do statycznych raportów, pulpity nawigacyjne są interaktywne. Możesz przejść do widżetu, aby prześledzić wskaźniki z powrotem do rzeczywistej zawartości lub zadania, zachowując połączenie każdej liczby z jej rzeczywistym źródłem.

Niezależnie od tego, czy jesteś strategiem treści, projektantem czy dyrektorem marketingu, możesz dostosować pulpity nawigacyjne za pomocą widżetów odpowiednich dla Twojej roli — od ogólnych przeglądów wyników po szczegółowe informacje o kampaniach.

⭐ Bonus: Interpretuj wyniki pulpitu nawigacyjnego za pomocą kart AI. Dzięki kartom ClickUp AI możesz automatycznie podsumowywać wyniki kampanii, podkreślać trendy i wyświetlać zalecenia dotyczące kolejnych kroków bezpośrednio w panelu nawigacyjnym. Karty mogą generować podsumowania, które następnie można przekształcić w raporty wykonawcze. Uzyskaj szybki, podsumowujący wgląd w swoje pulpity ClickUp dzięki kartom AI, które wyświetlają kluczowe dane, trendy lub sugestie w jednym miejscu.

👀 Czy wiesz, że... Jeśli nadal zastanawiasz się, czy ponowne wykorzystanie zawartości za pomocą AI jest skuteczne, pamiętaj, że prawie 38% marketerów z czołowych firm już teraz polega na AI, aby ponownie wykorzystać swoją najlepszą zawartość.

8. Bonus: (Ponowna) ocena stosowanych technologii

Warto również rozważyć zestaw technologii wykorzystywanych do ponownego wykorzystywania zawartości oraz sprawdzić, czy wszystkie narzędzia komunikują się ze sobą w zakresie transferu danych. Zestaw narzędzi do ponownego wykorzystywania zawartości może wyglądać następująco:

Kategoria Narzędzia Przykład zastosowania Zalety AI Inteligencja zawartości oparta na AI ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Zidentyfikuj zawartość o wysokiej skuteczności lub ponadczasową Ujawnia spostrzeżenia i automatycznie rekomenduje kandydatów do ponownego wykorzystania. Pisanie i adaptacja z wykorzystaniem AI Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Przepisywanie, streszczanie lub dostosowywanie zawartości w różnych formatach Generuje dostosowane warianty, zachowując ton i przejrzystość. Ponowne wykorzystanie multimediów Canva, Figma Przekształcaj zawartość pisemną lub długą zawartość w materiały wizualne lub wideo Automatycznie generuj materiały wizualne lub krótkie Clips, aby zwiększyć zasięg. Zarządzanie cyklem pracy i projektami Asana ClickUp, Notion Przydzielaj zadania, śledź postępy i współpracuj Usprawnia przekazywanie zadań i realizuje automatyzację powtarzalnych kroków. Planowanie i dystrybucja Buffer, Later Planuj i publikuj treści na różnych platformach Sugeruje optymalne czasy i formaty dla każdego kanału. Śledzenie wyników Sprout Social Panele ClickUp, Ahrefs Śledź zaangażowanie i zwrot z inwestycji w ponownie wykorzystaną zawartość. Przekształcaj surowe dane w praktyczne informacje przydatne w planowaniu przyszłych działań.

📚 Czytaj więcej: Oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy zawartości dla zespołów marketingowych

Przykłady inteligentnych podpowiedzi przyspieszających ponowne wykorzystywanie treści

Niezależnie od tego, czy wykorzystujesz AI do tworzenia tekstów reklamowych, czy adaptacji zawartości, potrzebujesz bogatych w kontekst podpowiedzi, aby dostosować zawartość do swoich celów marketingowych.

Gdy masz mało czasu, te podpowiedzi pomogą Ci w pełni wykorzystać zasoby zawartości. Zachowaj je w bibliotece podpowiedzi, aby wszyscy członkowie zespołu marketingowego mogli z nich korzystać.

Podpowiedź dotycząca ponownego wykorzystania bloga jako postów w mediach społecznościowych

Wpis na blogu może edukować obecnych odbiorców, ale potencjalni klienci na etapie budowania świadomości mogą szukać przystępnych informacji podczas przeglądania mediów społecznościowych.

Największą zaletą ponownego wykorzystywania zawartości opartej na AI jest to, że można podsumować długą zawartość za pomocą narzędzi AI i wykorzystać ją w różnych kanałach.

🤖 Podpowiedź: Przekształć ten wpis na blogu w 5 postów na LinkedIn, z których każdy powinien skupiać się na jednym głównym wniosku z bloga. Zacznij od intrygującego pytania lub zaskakującej statystyki, dodaj praktyczne porady w 2-3 punktach, zakończ pytaniem angażującym odbiorców, nie przekraczaj 150 słów i zachowaj profesjonalny, konwersacyjny ton.

Podpowiedź dotycząca przekształcenia białej księgi w zawartość biuletynu informacyjnego

Twoja biała księga może być kopalnią zastrzeżonych informacji, ale nie każdy pobierze 20-stronicowy plik PDF, aby zapoznać się z zawartymi w nim danymi.

Możesz wykorzystać kluczowe spostrzeżenia w biuletynie informacyjnym. Co więcej, możesz segmentować odbiorców i wysyłać im kontekstowe podsumowania z biuletynu.

Oczywiście, jeśli są zainteresowani, zawsze mogą kliknąć na raport, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

🤖 Podpowiedź: Przekształć ten dokument w trzyczęściową serię biuletynów e-mailowych, w której e-mail 1 przedstawia problem i kluczowe statystyki, e-mail 2 przedstawia główne rozwiązania wraz z praktycznymi krokami, a e-mail 3 zawiera studia przypadków i kolejne kroki, każdy o długości 300 słów. Podsumowanie będzie miało formę punktorów, aby dane były łatwe do przyswojenia. Dołącz również odpowiednie wezwanie do działania (CTA) do każdego e-maila. LUB 🤖 Podpowiedź: Przekształć ten plik PDF w newsletter oparty na personach. Zidentyfikuj każdą personę kupującego, która została wymieniona lub sugerowana w raporcie (na przykład menedżerów produktu, dyrektorów ds. informatyki i kierowników ds. zaopatrzenia). Dla każdej persony: Wyodrębnij 3 najbardziej istotne spostrzeżenia, problemy lub najważniejsze dane.

Przeformułuj je na język i priorytety danej osoby.

Napisz dwuzdaniowe podsumowanie wyjaśniające, dlaczego ma to znaczenie dla ich roli.

Zaproponuj nagłówek biuletynu lub tytuł sekcji dostosowany do zainteresowań danej osoby.

Zakończ jasnym, dostosowanym do konkretnej osoby wezwaniem do działania (np. „Pobierz pełną analizę techniczną dla dyrektorów ds. informatyki” lub „Zobacz model oszczędności kosztów zaopatrzenia”).

Podpowiedź dotycząca przekształcania funkcji w zawartość wideo

Funkcje produktu są bardziej atrakcyjne, gdy są pokazane, a nie opisane. Przekształć strony produktów lub notatki o aktualizacjach w krótkie wideo, które pokazują użytkownikom, co mogą zyskać.

🤖 Podpowiedź: Zamień tę listę funkcji produktu na 3 krótkie scenariusze wideo (każdy trwający mniej niż 45 sekund). Każde wideo powinno: Zacznij od opisu problemu lub przypadku użycia.

Przedstaw jedną funkcję jako rozwiązanie.

Zakończ jasnym wezwaniem do działania lub przedstawieniem korzyści.

Zachowaj prosty ton, wizualność i orientację na korzyści.

Podpowiedź, aby przekształcić studia przypadków w infografiki

Szczegółowe studia przypadków potwierdzają Twoje możliwości przed poważnymi potencjalnymi klientami, ale odbiorcy mediów społecznościowych potrzebują szybkich sygnałów potwierdzających wiarygodność. Zawartość ponownie wykorzystana przez AI, w formie krótkich historii o powodzeniu i wynikach klientów, działa jako potężny czynnik budujący zaufanie osób odkrywających Twoją markę na platformach społecznościowych.

Możesz analizować te dane zgodnie z preferencjami platformy i odbiorców oraz maksymalnie wykorzystać swoje wysiłki związane z ponownym wykorzystaniem zawartości.

🤖 Podpowiedź: Wyciągnij 3 kluczowe wnioski z konkretnymi liczbami z tego studium przypadku i zamień każdy z nich w osobny post w mediach społecznościowych lub infografikę. Skoncentruj się na jednym mierzalnym wyniku na każdy element wizualny (np. „45% szybsze wdrażanie”) i dodaj wzmiankę o branży klienta, aby zapewnić kontekst i wiarygodność.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli korzystasz już z obszaru roboczego ClickUp, możesz generować obrazy w Brain. Poniżej wykorzystałem Brain do przekształcenia studium przypadku ClickUp w infografikę, którą mogę dalej edytować lub wykorzystać w obecnej postaci. Dzięki funkcji tworzenia zawartości wizualnej nie muszę być zależny od zespołu projektantów przy każdej drobnej zmianie. Mogę też użyć Brain jako źródła inspiracji, którą projektant może następnie dopracować.

Podpowiedź, aby przekształcić podcast w zawartość biuletynu informacyjnego

Odcinki podcastów budują połączenie z odbiorcami poprzez rozmowę, ale nie każdy ma czas, aby słuchać 45-minutowych odcinków. Wersje biuletynów pozwalają dotrzeć do subskrybentów, którzy potrzebują szybkich informacji lub może zachęty, aby zagłębić się w pełny podcast.

Jeśli masz fragmenty notatek lub znaczniki czasu, możesz wkleić je do narzędzia do ponownego wykorzystywania zawartości, a ono wyodrębni kluczowe punkty. Po zidentyfikowaniu kluczowych momentów skondensuj je w krótkim klipie wideo lub utwórz nowy wpis na blogu, który pomoże również w pozycjonowaniu strony (SEO).

🤖 Podpowiedź: Przekształć ten odcinek podcastu w format biuletynu z interesującym tematem, trzema głównymi punktami dyskusji w oddzielnych sekcjach oraz praktycznymi wskazówkami, które subskrybenci mogą natychmiast wdrożyć.

Podpowiedź dotycząca przekształcenia raportu technicznego w fragmenty wideo

Zapracowani czytelnicy mogą nigdy nie zapoznać się z pełnym raportem. Ponowne wykorzystanie zawartości za pomocą AI w formie krótkich, wartościowych fragmentów wideo może dotrzeć do nich szybciej niż zawartość pisemna. Alternatywnie można wykorzystać długie treści wideo na blogach lub jako filmy na YouTube.

🤖 Podpowiedź: Skondensuj ten raport techniczny do serii 3–4 krótkich fragmentów wideo (każdy trwający mniej niż 60 sekund). Każdy fragment powinien: Skoncentruj się na jednym głównym spostrzeżeniu lub punkcie danych.

Używaj prostego języka, aby wyjaśnić najważniejsze informacje.

Dodaj statystyki, wykresy lub cytaty, aby zwiększyć wiarygodność.

Każdy fragment należy zakończyć subtelnym wezwaniem do działania, które prowadzi do pełnego raportu.

⭐ Bonus: Gotowe lub niestandardowe agenty do ponownego wykorzystywania treści. Jeśli Twój zespół marketingowy często ponownie wykorzystuje istniejącą zawartość, gotowe i niestandardowe agenty AI ClickUp mogą zautomatyzować ten cykl pracy. Gotowe agenty oferują gotowe do użycia działania, takie jak podsumowywanie wpisów na blogu, przeformułowywanie zawartości dla określonych platform mediów społecznościowych lub wyodrębnianie statystyk z plików PDF. Doskonale nadają się do standardowych zadań związanych z ponownym wykorzystaniem zawartości, takich jak „przekształcanie bloga w posty w mediach społecznościowych” lub „podsumowywanie raportów do biuletynu”.

Z kolei agenci niestandardowi umożliwiają przeszkolenie asystenta AI w zakresie tonu, szablonów i ram osobowości Twojej marki. Możesz na przykład stworzyć „agenta ponownego wykorzystywania treści w mediach społecznościowych”, który zna preferowaną liczbę słów, format, ton i styl wezwań do działania — zapewniając spójność wyników.

Jak najlepiej wykorzystać ponowne wykorzystywanie treści oparte na AI

Oto kilka cennych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem konfiguracji cyklu pracy związanego z ponownym wykorzystaniem zawartości za pomocą AI:

Wytrenuj swoją sztuczną inteligencję lub LLM : wprowadź najlepiej sprawdzającą się zawartość oraz wytyczne dotyczące marki/formatu, aby sztuczna inteligencja mogła konkretnie zrozumieć, co działa w przypadku Twojej grupy docelowej i głosu marki. W przeciwnym razie wyzwaniem związanym z zawartością generowaną przez AI będzie zasada „garbage in, garbage out” (co włożysz, to wyjdzie).

Twórz szablony podpowiedzi dostosowane do konkretnych platform : stwórz standardowe podpowiedzi dla każdej platformy, aby zaoszczędzić sobie konieczności podawania instrukcji za każdym razem.

Skonfiguruj punkty kontrolne zatwierdzania zawartości : utwórz etapy przeglądu i zaangażuj członka zespołu, aby każdy ponownie wykorzystany element był edytowany zgodnie z dokładnymi standardami marki.

Śledź wyniki : śledź ponownie wykorzystane treści i korzystaj z przykładów o powodzeniu, aby ulepszyć podpowiedzi i dane szkoleniowe dla przyszłej zawartości.

Zgrupuj podobne zadania związane z ponownym wykorzystaniem zawartości : przetwarzaj jednocześnie wiele elementów tego samego typu, np. zamień najpopularniejsze posty na blogu w fragmenty zawartości do mediów społecznościowych. Jest to bardziej wydajne niż indywidualne ponowne wykorzystywanie zawartości.

Wybierz odpowiednią platformę AI: Tworząc : Tworząc plan zarządzania zawartością marketingową , wybierz platformę AI, którą można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami marketingowymi i cyklami pracy.

⚠️ Efekt „zagubienia w środku”: Duże modele językowe (LLM) mają tendencję do pomijania informacji umieszczonych w środku długich sekwencji tekstowych — zjawisko to naukowcy z MIT nazwali efektem „zagubienia w środku”. Podczas ponownego wykorzystywania długiej zawartości kluczowe informacje ukryte w środku mogą zostać pominięte, chyba że podzielisz je na mniejsze fragmenty.

Ułatw ponowne wykorzystywanie zawartości dzięki ClickUp

Ponowne wykorzystanie istniejących zasobów zawartości pozwala uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji. Aby to zrobić na dużą skalę, potrzebujesz wsparcia technologii AI.

Ponowne wykorzystanie zawartości oparte na AI sprowadza się do wyboru odpowiedniego narzędzia i automatyzacji procesu.

Dzięki ClickUp otrzymujesz wbudowaną sztuczną inteligencję, która współpracuje ze wszystkimi Twoimi działaniami marketingowymi bez konieczności ciągłego nadzoru lub powtarzania instrukcji. Dzięki Twojej zawartości, wytycznym dotyczącym marki, zadaniom, dyskusjom zespołu i danym w zintegrowanym obszarze roboczym AI ClickUp cały proces przebiega płynnie.

Zautomatyzuj proces ponownego wykorzystywania zawartości na dużą skalę za pomocą ClickUp. Podnieś poziom swojej zawartości, rejestrując się bezpłatnie w ClickUp.