10 najlepszych szablonów Notion ADHD dla skupienia i wydajności

Około 404 miliony dorosłych na całym świecie żyje obecnie z ADHD. Jednak większość systemów zwiększających wydajność nie jest dostosowana do ich odmiennych mózgów.

Wiemy, jak to jest, gdy musisz korzystać ze sztywnego terminarza, a Twoim największym wyzwaniem jest brak orientacji w czasie. Zadania pozostają niewykonane, czas ucieka, a to, co wyglądało na prosty plan dnia, nagle zamienia się w stos niedokończonych spraw.

Bez szablonów dostosowanych do ADHD cykl ten powtarza się, pozostawiając osoby z zaburzeniami neurologicznymi w stanie frustracji zamiast przepływu.

Aby pomóc Ci zaoszczędzić czas i uzyskać dostęp do systemu, który będzie działał dla Ciebie, zebraliśmy najlepsze szablony Notion ADHD, z których możesz zacząć korzystać JUŻ TERAZ.

Najlepsze szablony Notion ADHD w skrócie

Co sprawia, że szablon Notion ADHD jest dobry?

Nie każdy szablon zwiększający wydajność działa tak samo dla wszystkich, zwłaszcza jeśli jesteś osobą neurodivergentną lub łatwo przytłacza Cię złożoność zadań. Oceniając szablon Notion ADHD, weź pod uwagę następujące czynniki, które powinny pomóc Ci w wyborze:👇

Prosty i minimalistyczny układ: Poszukaj szablonu Notion przyjaznego dla osób z ADHD, który stawia na przejrzyste pulpity nawigacyjne, minimalistyczne ikony i łatwą nawigację. Jedno spojrzenie powinno wystarczyć, abyś wiedział, co robić dalej, ponieważ zbyt wiele kolorów lub widżetów powoduje przytłoczenie zamiast przejrzystości.

Przejrzystość czasu i zadań: Wizualne wskazówki pomagają skupić uwagę, gdy tracisz poczucie czasu. Wybierz szablon Notion, który pokazuje zadania powiązane z widokiem kalendarza lub osi czasu, dziennymi podziałami, a nawet paskami postępu odzwierciedlającymi poświęcony czas i osiągnięte wyniki.

Wbudowana funkcja ustalania priorytetów: Wszystko może wydawać się pilne, co prowadzi do paraliżu decyzyjnego. Upewnij się, że szablon pulpitu nawigacyjnego przyjazny dla osób z ADHD pozwala na uszeregowanie zadań według pilności. Alternatywnie, powinien on wyróżniać jedno „główne” zadanie dnia.

Blokowanie czasu: Jednym z kluczowych wyzwań związanych z ADHD jest utrata koncentracji w trakcie pracy. Potrzebujesz cyfrowego szablonu planera z timerami Pomodoro, przełącznikami trybu skupienia lub obszarami na szybkie notatki, aby zapisywać czynniki rozpraszające uwagę.

Śledzenie nawyków i rutyny: Poszukaj terminarza ADHD z prostym narzędziem do śledzenia nawyków wbudowanym w codzienne lub tygodniowe pulpity nawigacyjne. W ten sposób zarówno Ty (jako użytkownik), jak i Twój trener ADHD możecie szybko odhaczać zadania i mieć pewność, że są one dostępne na urządzeniach mobilnych.

Integracje: Twój szablon Notion dostosowany do ADHD powinien integrować się z innymi aplikacjami i narzędziami cyfrowymi, z których korzystasz na co dzień, aby śledzić postępy i zapewniać pozytywne wzmocnienie.

👀 Czy wiesz, że... Kobiety są zazwyczaj diagnozowane z ADHD około 4 lata później niż mężczyźni. Prawdopodobne przyczyny to: Oczekiwania społeczno-kulturowe, które bagatelizują objawy nieuwagi

Kryteria diagnostyczne oparte na wzorcach objawów występujących u mężczyzn

Zachowania maskujące i kompensacyjne u dziewcząt i kobiet

Błędna diagnoza zaburzeń nastroju przed rozpoznaniem ADHD

Free szablony Notion ADHD

Zapoznaj się z bezpłatnymi szablonami Notion przyjaznymi dla osób z ADHD. Zostały one stworzone przez studentów, twórców i entuzjastów wydajności, którzy rozumieją trudności związane z ADHD.

Te szablony Notion i plany życia ADHD to punkt wyjścia. Pobierz je, zacznij korzystać i sprawdź, co działa w Twoim przypadku — lub dostosuj system do swoich potrzeb.

1. Szablon zestawu narzędzi ADHD Mastery Toolkit

za pośrednictwem Notion

Szablon ADHD Mastery Toolkit zapewnia skupienie, porządek i postępy w codziennym życiu.

Posiada wbudowany timer Pomodoro, dzięki czemu możesz rozpocząć sesje intensywnej pracy bez rozpraszania się przełączaniem aplikacji. Ten przyjazny dla osób z ADHD planer życia ma oddzielne sekcje dla zadań osobistych i pracy zawodowej.

Planer z trybem ciemnym jest pomocny dla osób z zaburzeniami neurologicznymi, które potrzebują elastyczności i łatwości w planowaniu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Twórz listy rzeczy do zrobienia dla osób z ADHD , aby lepiej radzić sobie z codziennymi obowiązkami i poprawić zarządzanie czasem.

Uzyskaj dostęp do wyselekcjonowanych informacji dzięki wiki poświęconej ADHD, które dostarcza zasoby i strategie do Twojego obszaru roboczego.

Zadbaj o konsekwencję dzięki prostemu narzędziu do śledzenia nawyków, które zachęca do wykonywania codziennych, powtarzalnych czynności.

Zapisuj ważne refleksje w dzienniku typu „jedna linijka dziennie”, który pozwala szybko i w sposób zrównoważony rejestrować postępy.

✅ Idealne dla: Każdego z ADHD, kto potrzebuje uporządkowanego systemu łączącego planowanie, budowanie nawyków i zarządzanie czasem w jednym pulpicie.

2. Szablon planera ADHD/wydajności

za pośrednictwem Notion

W niektóre dni Twój umysł przypomina przeglądarkę z 40 otwartymi zakładkami. W takie dni szablon Notion ADHD/Wydajność Planner zapewnia jedno spokojne okno do pracy. Dodaje on wystarczającą strukturę, aby pomóc Ci pozostać na dobrej drodze, nie powodując przy tym uczucia ciężaru lub stresu. Możesz szybko zapisywać rzeczy, oczyścić umysł i poczuć większą kontrolę.

Ten plan życia Notion składa się z trzech głównych elementów: tablicy Brain Dump, która jest bezpiecznym miejscem do zapisywania losowych pomysłów, aby nie rozpraszały Twojej uwagi; listy codziennych zadań do zrobienia, która zawiera krótkie zadania, które można łatwo odhaczyć jednym kliknięciem; oraz pola Little Joys of Today, które delikatnie przypomina o świętowaniu małych sukcesów, idealnego na dni, kiedy radzenie sobie z objawami wydaje się trudniejsze niż zwykle.

Czym jest życie, jeśli nie potrafisz znaleźć chwil radości pośród całego tego zgiełku!

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Szybko zmień swoje nawyki dzięki elastycznemu narzędziu do śledzenia nawyków, które nie karze za opuszczone dni

Trzymaj się planu dzięki codziennemu harmonogramowi, który zapewnia delikatną strukturę

Skorzystaj z widoku kalendarza, aby uzyskać pełniejszy obraz swojego harmonogramu bez zbędnego bałaganu

✅ Idealne dla: Każdego, kto potrzebuje lekkiego, elastycznego systemu, dzięki któremu planowanie będzie wsparciem, a nie przytłaczającym obowiązkiem

3. Szablon menedżera zadań ADHD

za pośrednictwem Notion

Szablon ADHD Task Manager jest przeznaczony dla osób, które często patrzą na długą listę zadań i nie wiedzą, od czego zacząć.

Zamiast umieszczać wszystko na jednej przytłaczającej stronie, ten szablon sortuje zadania według pilności, ważności, a nawet czasu trwania. Możesz szybko sprawdzić, które elementy wymagają natychmiastowej uwagi, które mogą poczekać, a które warto zaplanować w specjalnie wyznaczonych blokach czasowych.

Pulpit nawigacyjny w szablonie Notion zapewnia szybki wgląd w liczbę zadań pilnych, opcjonalnych lub już zakończonych. Pozwala to również uniknąć konieczności przełączania się między różnymi kontekstami. Nie musisz już przechodzić między wieloma stronami, aplikacjami lub listami, aby znaleźć kolejne zadanie do zrobienia.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podziel pracę na mniejsze części, blokując czas , dzięki czemu długie zadania będą mniej przytłaczające

Ustalaj priorytety w bardziej przemyślany sposób dzięki sortowaniu według czasu trwania, które pomaga wybrać zadania odpowiadające Twojej aktualnej energii

Wykorzystaj listy zrobionych zadań jako wizualny system nagród, aby wzmocnić postępy i zmniejszyć poczucie winy związane z niedokończonymi zadaniami

✅ Idealne dla: osób z zaburzeniami neurologicznymi i uczniów, którzy potrzebują pomocy w podejmowaniu decyzji wbudowanej w swój planer, ułatwiającej rozpoczęcie działania bez nadmiernego zastanawiania się

💡 Porada dla profesjonalistów: A co, gdyby sztuczna inteligencja pomogła Ci określić pilne i ważne zadania do wykonania? ClickUp Brain, sztuczna inteligencja ClickUp rozpoznająca kontekst, skanuje Twoją przestrzeń roboczą w celu zidentyfikowania krytycznych zadań. Sugeruje również kolejność ich zakończenia wraz z realistycznymi terminami na podstawie danych historycznych. Ułatw sobie życie dzięki priorytetyzacji zadań opartej na AI w ClickUp Brain

4. Szablon inteligentnego dziennika ADHD

za pośrednictwem Notion

Wiele osób z ADHD ma wrażenie, że ich myśli i emocje są chaotyczne, a wzorce zachowań trudno dostrzec, dopóki stres nie zacznie się kumulować. Szablon ADHD Smart Journal Template pomaga dostrzec te wzorce.

Ten planer ADHD łączy dziennik codzienny z funkcją śledzenia nastroju. Co to oznacza dla Ciebie? Śledzisz nie tylko to, co wydarzyło się w ciągu dnia, ale także to, jak się czułeś w trakcie jego trwania.

Otrzymasz wizualny kalendarz nastrojów i mapę cieplną, dzięki czemu te dzienniki będą łatwiejsze do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Śledzenie, kiedy Twoja energia spada lub motywacja osiąga szczyt, wraz z wyzwalaczami tych samych zdarzeń.

To, co sprawia, że są one tak przydatne, to dziennik umysłu oparty na zasadach CBT (terapii poznawczo-behawioralnej), który zamienia codzienne refleksje w narzędzia służące samoświadomości i jasności umysłu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź swoją konsekwencję dzięki licznikowi passy, który motywuje Cię do regularnego prowadzenia dziennika

Korzystaj z przyjaznego dla osób z ADHD projektu, który pozostaje prosty i skoncentrowany

Uporządkuj obszary życia (osobiste, cele, podróże, marzenia) w dedykowanych folderach, aby uzyskać wyraźniejsze rozdzielenie

Korzystaj z układu w pełni zoptymalizowanego pod kątem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, dzięki czemu prowadzenie dziennika nie jest ograniczone do jednego urządzenia

✅ Idealne dla: osób z ADHD, które chcą poprawić swoje zdrowie psychiczne i zrozumienie siebie poprzez rejestrowanie emocji i tworzenie spójnego planu życia z ADHD

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chociaż szablon ADHD Smart Journal w Notion to świetny początek, czasami dedykowana aplikacja do prowadzenia dziennika cyfrowego może zapewnić dodatkowe funkcje, takie jak śledzenie nastroju, podpowiedzi lub szybkie logowanie z poziomu telefonu komórkowego.

5. Szablon do śledzenia celów i odkrywania ADHD

Ważne jest, aby zapisywać swoje cele, takie jak zwiększenie pewności siebie lub oszczędzanie większej ilości pieniędzy. Jednak równie ważne jest posiadanie systemu, który pomoże Ci przekształcić te aspiracje w osiągnięcia.

Przedstawiamy: Szablon do śledzenia celów i odkryć ADHD. Oddziela on konkretne cele (takie jak zaoszczędzenie 5 tysięcy dolarów lub śledzenie wyników fitness) od celów abstrakcyjnych (takich jak poprawa pewności siebie lub koncentracji), dzięki czemu żadne zadanie nie wydaje się zbyt niejasne, aby można było nad nim pracować.

Ten szablon Notion zawiera interaktywny arkusz do odkrywania celów, który pomaga Ci określić, co jest naprawdę ważne, i przekształcić to w realistyczne, możliwe do śledzenia wyniki. Jest dostosowany do urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych, a Ty możesz po prostu mówić do mikrofonu, aby system transkrybował Twoje codzienne refleksje.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź wymierne wyniki za pomocą narzędzia Concrete Goal Tracker, które wykorzystuje liczby i paski postępu

Zachowaj motywację dzięki narzędziu Abstract Goal Tracker, które podsuwa codzienne podpowiedzi związane z trudniejszymi do zmierzenia celami

Uzyskaj dostęp do prężnej społeczności osób z ADHD

✅ Idealne dla: osób z ADHD, studentów lub profesjonalistów, którzy mają trudności z wyznaczaniem jasnych celów i potrzebują ram, dzięki którym abstrakcyjne marzenia staną się tak praktyczne, jak mierzalne cele

6. Szablon dziennika ADHD i rejestru nastrojów

za pośrednictwem Notion

Szablon dziennika ADHD i rejestru nastrojów łączy w sobie dziennik ADHD do szybkich refleksji z rejestrem objawów ADHD, aby śledzić reakcje mózgu i ciała w ciągu dnia.

Kiedy pojawiają się negatywne emocje, wbudowany dziennik „Przetwarzanie negatywnych wydarzeń” pomaga uporządkować emocje, zamiast pozwalać im się kumulować. A jeśli masz mało czasu, 90-sekundowy dziennik nastrojów pozwala szybko sprawdzić i dostrzec powtarzające się wzorce.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Używaj przycisków i kolorów, które sprawiają, że rejestrowanie emocji jest łatwiejsze, a nie trudne

Ustawiaj timer i podpowiedź, aby uniknąć niekończących się sesji pisania dziennika

Pozwól AI analizować Twoje wpisy, aby podsumować uczucia i odkryć ukryte wzorce

Dostosuj wszystko do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy wolisz szybkie notatki, czy szczegółowe dzienniki

✅ Idealne dla: użytkowników z ADHD, którzy potrzebują systemu monitorowania stanu psychicznego, łączącego szybkość i dokładność, pomagającego im w śledzeniu emocji i zarządzać dobrym samopoczuciem psychicznym

📮 ClickUp Insight: Uważasz, że Twoja lista rzeczy do zrobienia działa? Zastanów się jeszcze raz. Nasze badanie pokazuje, że 76% profesjonalistów korzysta z systemu priorytetyzacji do zarządzania zadaniami. Jednak ostatnie badania potwierdzają, że 65% pracowników skupia się raczej na łatwych zadaniach niż na tych o wysokiej wartości, nie ustalając skutecznych priorytetów. Priorytety zadań ClickUp zmieniają sposób wizualizacji i realizacji złożonych projektów, ułatwiając wyróżnienie kluczowych zadań. Dzięki opartym na sztucznej inteligencji cyklom pracy ClickUp i niestandardowym znacznikom priorytetów zawsze będziesz wiedzieć, czym zająć się w pierwszej kolejności.

7. Szablon do śledzenia nawyków i rutyny ADHD

za pośrednictwem Notion

Jeśli Twoje poranki są chaotyczne, a wieczory mijają zbyt szybko, ten szablon do śledzenia nawyków i rutyny ADHD pomoże Ci ustabilizować dzień dzięki rutynom zaprojektowanym specjalnie dla Twojego mózgu.

Znajdziesz tam gotową sekcję poświęconą porannej i wieczornej rutynie, wraz z naukowym wyjaśnieniem, dlaczego ta metoda działa.

Dostępny jest również protokół „Anti-ADHD Rutt”, który pozwala oczyścić umysł w mniej niż pięć minut i który można zastosować, gdy motywacja spadnie do najniższego poziomu.

Aby pogłębić pracę, sekcja „Przygotuj się do skupienia” pozwala dłużej koncentrować się bez rozpraszania uwagi.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Korzystaj z gamifikowanych pól wyboru i przycisków wyzwalających dopaminę, dzięki którym odhaczanie nawyków będzie sprawiało Ci satysfakcję

Zachowaj motywację dzięki wbudowanym słowom motywacyjnym, które towarzyszą Ci podczas wykonywania codziennych czynności

Skorzystaj z samouczków wideo i przewodników tekstowych, aby nauczyć się każdego protokołu we własnym tempie

✅ Idealne dla: Każdego, kto zmaga się z nieregularną rutyną i pragnie opartej na naukowych podstawach struktury poranków, wieczorów i sesji skupienia

8. Szablon tygodniowego planera ADHD

za pośrednictwem Notion

Szablon tygodniowego planera ADHD zapewnia przejrzysty przepływ rejestrowania i organizowania zadań. Zamiast zapamiętywać zadania, szybko zarejestruj je w sekcji Quick Capture, a następnie posortuj je według planów dziennych lub tygodniowych.

Jeśli chodzi o widok planowania tygodniowego, możesz podsumować ostatni tydzień, zresetować priorytety i stworzyć realistyczny plan na nadchodzące dni. Zmniejsza to stres związany z zaczynianiem od zera w każdy poniedziałek.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Stwórz strukturę dzięki codziennej liście kontrolnej krokiem po kroku, która pomaga w planowaniu i przeglądaniu zadań

Skorzystaj z wbudowanego timera Pomodoro , aby pracować w skupieniu i pod koniec dnia sprawdzić swoje postępy

Organizuj cele i przypomnienia w dedykowanych sekcjach, aby mieć cotygodniową widoczność w swoich zadaniach

Śledź swoją energię i wydajność w ciągu tygodnia dzięki podpowiedziom i notatkom

✅ Idealne dla: profesjonalistów z ADHD, którzy zmagają się z problemem uciekającego czasu i potrzebują uporządkowanego, ale elastycznego systemu cotygodniowego resetowania

9. Szablon dziennego planera (ADHD i nie tylko)

za pośrednictwem Notion

Jeśli masz problemy z ustalaniem priorytetów, ten szablon Notion jest dla Ciebie. Szablon Daily Focus Planner (ADHD & Beyond) pozwala na zapisanie maksymalnie trzech podstawowych zadań.

Oprócz tego masz również możliwość dodania opcjonalnych zadań.

Strefa Brain Dump w szablonie działa jak skrzynka odbiorcza dla myśli. Każdy pomysł, rozpraszacz uwagi lub przypomnienie jest natychmiast zapisywane, zanim odwróci Twoją uwagę. Później możesz przetworzyć te notatki na zadania lub po prostu je usunąć.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Buduj konsekwencję krok po kroku dzięki tygodniowemu narzędziu do śledzenia nawyków, które nagradza postępy bez przytłaczających wykresów

Zyskaj widok z góry na główne cele na dany tydzień, uporządkowane według dni, co ułatwi planowanie

Ciesz się minimalistycznym, wolnym od rozpraszających elementów projektem z przejrzystym formatowaniem, emoji i układami, które pozwalają zachować ostrość skupienia

✅ Idealne dla: studentów lub specjalistów zajmujących się ADHD, którzy poszukują minimalistycznego, ale skutecznego sposobu na utrzymanie codziennej koncentracji, zwłaszcza jeśli długie listy do zrobienia przynoszą odwrotny skutek

⭐ Bonus: Najlepsze pomysły giną, jeśli nie zostaną zapisane w odpowiednim momencie. Dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp możesz dyktować zadania, notatki i przypomnienia w momencie ich pojawienia się, a następnie natychmiastowo transkrybować je do swojego obszaru roboczego. Funkcję tę można aktywować w superaplikacji ClickUp Desktop AI — ClickUp Brain MAX. Jest to idealne rozwiązanie dla osób z ADHD, które w trakcie wykonywania zadania lub przeglądania stron internetowych mają mnóstwo pomysłów. Zamiast przerywać pracę, aby coś wpisać, możesz po prostu nagrać swoje zadania, przemyślenia lub notatki ze spotkania, a następnie uporządkować je później. Dodatkowo łączy się bezpośrednio z ClickUp, dzięki czemu możesz wyszukiwać, podsumowywać, a nawet przypisywać to, co powiedziałeś.

10. Szablon planera ADHD All-In-One

za pośrednictwem Notion

Pomyśl o szablonie ADHD Planner All-in-One jak o pulpicie do samodzielnej opieki. Wykorzystuje on technikę Pomodoro, aby podzielić godziny pracy na 25-minutowe interwały.

Użyj tego szablonu, aby podsumować swój dzień, śledzić nawyki, zarządzać budżetem, a nawet impulsywnymi wydatkami oraz uporządkować emocje.

Znajdziesz tu również zabawne narzędzia, takie jak listy rzeczy do zrobienia przed śmiercią, dzienniki snów, tabele nagród i matryca Eisenhowera. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby pomóc Ci zachować porządek, a jednocześnie zapewnić elastyczność i łatwość obsługi.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj dostęp do ponad 30 wbudowanych planerów, które obejmują wszystko, od planowania codziennego i tygodniowego po finanse, zdrowie, naukę i domowe narzędzia do śledzenia zadań

Skorzystaj z szablonów przeznaczonych specjalnie dla osób z ADHD, takich jak plany skupienia, tabele nagród, ustalanie priorytetów celów i listy kontrolne porządkowania, zaprojektowane z myślą o indywidualnych potrzebach osób z zaburzeniami neurologicznymi

Planer dzienny, tygodniowy i miesięczny zawiera sekcje takie jak notatki dotyczące zadań, szybkie notatki, listy zakupów spożywczych oraz sekcję poświęconą codziennym refleksjom

✅ Idealne dla: Każdego z ADHD lub osób poszukujących uporządkowanego, kompleksowego terminarza, który pomoże im zachować koncentrację, organizację i konsekwencję w realizacji celów osobistych i zawodowych

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Kiedy masz do czynienia z dziesiątkami myśli naraz, podjęcie decyzji, co robić dalej, może wydawać się przytłaczające. Matryca Eisenhowera pomaga w podziale zadań na jasne kategorie, takie jak pilne, ważne i wszystko pozostałe. Szablon matrycy Eisenhowera ClickUp zapewni Ci przewagę nad innymi. Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoje zadania w przejrzyste kategorie i skup się na tym, co naprawdę ważne, korzystając z szablonu ClickUp Eisenhower Matrix W przypadku osób z ADHD metoda ta działa jeszcze lepiej w połączeniu z: Kolorowe oznaczenia zadań, dzięki którym priorytety mają natychmiastową widoczność

Podziel „pilne i ważne” zadania na mikro-kroki, aby uniknąć przeciążenia

Zaplanuj „ważne, ale niepilne” cele w kalendarzu, aby nie zostały zapomniane

Ustawianie szybkich timerów (w stylu Pomodoro) dla elementów „do zrobienia teraz”, aby stworzyć poczucie pilności i skupienia Dzięki temu zyskasz system, który ułatwi realizację zadań i sprawi, że będą one bardziej satysfakcjonujące.

Ograniczenia Notion

Notion to świetne, wszechstronne narzędzie zwiększające wydajność, ale użytkownicy często wskazują w swoich recenzjach pewne wady. Oto kilka najczęstszych, o których warto wiedzieć:

Krzywa uczenia się jest stroma. Zrozumienie bloków, baz danych i formuł wymaga czasu

Może działać wolno lub z opóźnieniami podczas obsługi dużych stron lub baz danych, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych

Nie działa dobrze w trybie offline, ponieważ większość funkcji wymaga połączenia z Internetem

Ograniczone wbudowane funkcje, takie jak śledzenie czasu, wykresy lub zaawansowane raportowanie

Formuły są skomplikowane i nie działają tak samo jak w programie Excel lub Arkusze Google

Kopiowanie lub przenoszenie zawartości w przełącznikach (menu rozwijanych) może być frustrujące

Alternatywne szablony Notion

Chociaż Notion jest popularny ze względu na przyjazne dla osób z ADHD przepływy pracy, wielu użytkowników pragnie większej automatyzacji, przypomnień i wbudowanej struktury.

Gotowe szablony ClickUp są doskonałą alternatywą dla Notion. Nie tylko organizują one Twoje zadania, ale także:

Zautomatyzuj rutynowe kroki

Wysyłaj inteligentne przypomnienia o powtarzających się zadaniach

Dostosuj je do swojego stylu pracy

Zintegruj swój kalendarz bezpośrednio z listami zadań

Nie wierz nam na słowo! Oto, co użytkownik z ADHD mówi o ClickUp :

Żyję z ciężkim ADHD, a ClickUp naprawdę zmienił moje życie. Wcześniej wpadałem w spiralę przytłaczających emocji, zapominając kilka razy dziennie o tym, co muszę zrobić. Teraz po prostu otwieram aplikację — na laptopie lub telefonie — i wszystko jest tam, uporządkowane według kategorii, które sam ustawiłem. Posortowane według terminu wykonania i priorytetu, pozwala mi to działać bez chaosu w głowie. Dzięki wbudowanym funkcjom ClickUp (za które kiedyś płaciłem dodatkowo w innych narzędziach) w końcu czuję, że mogę działać z jasnością i pewnością siebie.

Żyję z ciężkim ADHD, a ClickUp naprawdę zmienił moje życie. Wcześniej wpadałem w spiralę przytłaczających emocji, zapominając kilka razy dziennie o tym, co do zrobienia. Teraz po prostu otwieram aplikację — na laptopie lub telefonie — i wszystko jest tam, uporządkowane według kategorii, które sam ustawiłem. Posortowane według terminu wykonania i priorytetu, pozwala mi to działać bez chaosu w głowie. Dzięki wbudowanym funkcjom ClickUp (za które kiedyś płaciłem dodatkowo w innych narzędziach) w końcu czuję, że mogę działać z jasnością i pewnością siebie.

Przyjrzyjmy się najlepszym szablonom planerów życia od ClickUp, które możesz wykorzystać, aby lepiej pracować z ADHD.

1. Szablon kalendarza ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj zadania, wydarzenia i terminy w jednym miejscu, korzystając z szablonu kalendarza ClickUp

Czy kiedykolwiek czułeś, że Twój harmonogram jest chaotyczny, rozrzucony po karteczkach samoprzylepnych, aplikacjach i na wpół zapomnianych myślach? Szablon kalendarza ClickUp Calendar Planner Template łączy wszystko w jednym kolorowym, pozbawionym rozpraszających elementów kalendarzu, dzięki któremu planowanie staje się naprawdę wykonalne. Zapewnia przejrzysty układ wizualny, który pokazuje, co jest następne, co jest pilne, a co można bezpiecznie odłożyć na później.

Dla osób z ADHD jest to sposób, aby jednym spojrzeniem ogarnąć cały tydzień i przestać zastanawiać się, na co warto poświęcić uwagę. Najlepsze jest to, że możesz dostosować szablon do swoich potrzeb, czy to uprościć, czy też rozbudować, nie tracąc przy tym z oczu śledzenia całościowego obrazu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przeciągnij i upuść zadania lub wydarzenia bezpośrednio do kalendarza, aby natychmiast zwizualizować swój dzień lub tydzień

Zastosuj kolorowe etykiety, aby szybko rozdzielić priorytety, wydarzenia osobiste i zobowiązania zespołowe

Filtruj działania według pilności, statusu lub typu, aby uniknąć przeciążenia i skupić się tylko na tym, co jest teraz ważne

Eksportuj lub edytuj zbiorczo elementy, aby uprościć obsługę większych obciążeń pracą bez utraty kontroli

Dodawaj lokalizacje wydarzeń za pomocą Google Maps i dołączaj paragony, pliki lub notatki, aby wszystko było ze sobą połączone jako połączenie

✅ Idealne dla: profesjonalistów z zaburzeniami neurologicznymi lub studentów, którzy potrzebują wizualnego, wolnego od rozpraszających czynników sposobu na uporządkowanie czasu i zmniejszenie zmęczenia związanego z podejmowaniem decyzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli spodobał Ci się szablon terminarza ClickUp, z pewnością docenisz możliwości pełnej wersji kalendarza ClickUp. Jest to oparte na AI narzędzie zwiększające wydajność, które dostosowuje się do Twoich priorytetów w czasie rzeczywistym. Automatycznie blokuje czas na skupienie, przenosi zadania, aby uniknąć konfliktów, a nawet zmienia harmonogram zaległych elementów, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności. Co więcej, możesz również: Automatycznie planuj zadania priorytetowe, aby zachować równowagę w obciążeniu pracą i uniknąć stresu związanego z terminami

Synchronizuj je płynnie z Kalendarzem Google i Outlookiem, aby nigdy nie przegapić żadnego wydarzenia

Przeciągnij i upuść zadania z listy zaległości lub priorytetów, aby natychmiast utworzyć blok na intensywną pracę

Skorzystaj z funkcji AI Notetaker w ClickUp , aby nagrywać, transkrybować i łączyć notatki ze spotkań bezpośrednio z zadaniami i dokumentami

Skorzystaj z inteligentnych połączonych linków do planowania, aby wyeliminować niekończące się wymiany wiadomości podczas planowania spotkań

Wyszukuj i uzyskaj szybkie odpowiedzi w kalendarzu ClickUp, aby natychmiast sprawdzić dostępność Wyprzedź swój harmonogram planowania dzięki kalendarzowi ClickUp

🎥 Chcesz zobaczyć, jak działa kalendarz ClickUp? Obejrzyj ten krótki wideo instruktażowy, aby dowiedzieć się, jak automatycznie planuje on Twoją pracę 👇

2. Szablon dziennego terminarza ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj zadania osobiste według terminów, śledź priorytety i realizuj codzienne cele dzięki szablonowi dziennego planera ClickUp

Szablon dziennego planera ClickUp jest jak osobisty trener wydajności w Twojej kieszeni. Sprawia, że codzienne planowanie staje się czymś, na co naprawdę czekasz z niecierpliwością.

Dzięki wbudowanemu licznikowi serii motywuje Cię do trzymania się swoich rutyn, dając Ci satysfakcjonujące poczucie postępu każdego dnia.

Dodaj priorytety oznaczone kolorami, a nigdy nie będziesz tracić energii umysłowej na zastanawianie się, co zasługuje na Twoją uwagę w pierwszej kolejności. Wszystko jest wyraźnie widoczne, dzięki czemu jest przyjazne dla osób z ADHD i nie powoduje stresu.

Ponadto możesz korzystać z ClickUp Dokumentów bezpośrednio w tym samym obszarze roboczym. Dokumenty łączą się z zadaniami, umożliwiając Ci jednoczesne myślenie i działanie. Dla użytkowników z ADHD oznacza to mniej zmian kontekstu i większą jasność umysłu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podziel zadania na łatwe do wykonania kroki, korzystając z podzadań, list kontrolnych zadań i notatek, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć kontekst

Przełączaj się między widokiem listy , aby szybko rejestrować zadania, a widokiem Kanban, aby uzyskać wizualny przepływ informacji i zobaczyć swój dzień w sposób preferowany przez Twój mózg

Spersonalizuj planowanie dzięki polom niestandardowym ClickUp dotyczącym zdrowia, pracy, rozwoju osobistego lub innych obszarów zainteresowań

Bądź na bieżąco dzięki przypomnieniom i opcjom powtarzających się zadań, które zapobiegną pominięciu ważnych elementów

✅ Idealne dla: Każdej osoby z ADHD, która chce być zorganizowana, zmotywowana i zarządzać codziennymi zadaniami bez poczucia przytłoczenia

3. Szablon ClickUp do codziennego blokowania czasu

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj swój dzień z łatwością, korzystając z szablonu ClickUp Daily Time Blocking Template, aby rozplanować godziny pracy, przerwy i priorytety

Często zdarza się, że cały dzień mija, a Ty nie potrafisz wskazać, co właściwie zrobiłeś. Właśnie w tym pomaga szablon ClickUp Daily Time Blocking Template, przypisując każdej godzinie konkretne zadanie. Zamiast płaskiej listy rzeczy do zrobienia, zobaczysz swój harmonogram podzielony na wizualne bloki z polami niestandardowymi, takimi jak czas trwania (aby nie lekceważyć czasu), kategoria (aby oddzielić pracę od życia osobistego) i faza (aby zaplanować poziom energii rano, po południu i wieczorem).

To, co sprawia, że blokowanie czasu jest tak skuteczne, to fakt, że przestajesz zgadywać, gdzie podziało się Twój czas, a zaczynasz dokładnie widzieć, jak jest wykorzystywany. Taka struktura zapewnia spokój bez sztywności. Wiesz, kiedy się skupić, kiedy naładować baterie, a kiedy po prostu odetchnąć.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizuj cały dzień w blokach, od intensywnej pracy po czas wolny

Przełączaj się między widokiem dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, aby w pełni dostosować plan do swoich potrzeb

Dodaj wbudowane szacowane czasy, aby cele były realistyczne i uniknąć przeciążenia

Skorzystaj z tablic ClickUp i matrycy priorytetów, aby odłożyć na bok czynniki rozpraszające uwagę i utrzymać tempo pracy

✅ Idealne dla: użytkowników z ADHD, którzy lepiej funkcjonują dzięki wizualnej mapie swojego dnia zamiast niekończącej się listy

▶️ Jak działa blokowanie czasu w prawdziwym życiu? Obejrzyj poniższe wideo, które pokazuje, jak najlepiej wykorzystać swój czas, dzieląc dzień na bloki, w których możesz się skupić.

Idealne rozwiązanie, jeśli dopiero zaczynasz stosować metodę blokowania czasu lub potrzebujesz odświeżyć swoją wiedzę, aby zwiększyć wydajność.

📮 ClickUp Insight: 50% pracowników nadal jest przywiązanych do biura, mimo że 48% preferuje ustawienia hybrydowe, które pozwalają na lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Wynik? Sztywne harmonogramy, zmęczenie dojazdami do pracy i słaba kontrola granic. 🚗💨 Dzięki automatycznemu planowaniu i blokowaniu czasu kalendarz ClickUp pomaga zachować porządek w różnych środowiskach pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w biurze, Twój cykl pracy pozostaje spójny w ClickUp, a czas osobisty pozostaje chroniony! 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdego pracownika dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

⚡ Archiwum szablonów: Planuj nie tylko codzienne zadania, ale także swoje życie dzięki szablonom, które pomogą Ci wyznaczyć długoterminowe cele, śledzić rozwój osobisty i osiągnąć równowagę między pracą a życiem prywatnym.

4. Szablon zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij priorytety i przepływ pracy zespołu dzięki szablonowi zarządzania zadaniami ClickUp

Jeśli Twoja lista do zrobienia wydaje się nie mieć końca, szablon zarządzania zadaniami ClickUp działa jak osobisty menedżer projektów. Łączy wszystko, w tym terminy, priorytety i obowiązki zespołu, w jednym przejrzystym widoku, podobnie jak potężne oprogramowanie do zarządzania zadaniami, ale dostosowane do gotowego do użycia szablonu.

Możesz również dodać szczegóły, takie jak pilność, potrzebny czas i osoba odpowiedzialna, aby dokładnie wiedzieć, na co należy zwrócić uwagę i kiedy. Prawdziwa magia tkwi w elastyczności. Niezależnie od tego, czy śledzisz codzienne zadania, nowe pomysły czy długie zaległości, szablon dostosowuje się do Twojego stylu i pomaga przekształcić chaotyczne notatki w przejrzysty postęp.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź postępy dzięki paskom procentowego zakończenia i aktualizacjom w czasie rzeczywistym

Zautomatyzuj powtarzające się aktualizacje dzięki przypomnieniom o zadaniach i zmianom statusu

Przechowuj załączniki, linki lub budżety bezpośrednio w zadaniach, aby mieć do nich dostęp za jednym kliknięciem

Przełączaj się między widokiem osobistym a widokiem zespołu, aby zachować równowagę między skupieniem a współpracą

✅ Idealne dla: freelancerów lub profesjonalistów z ADHD, którzy cenią sobie wizualną strukturę i potrzebują niezawodnego systemu, aby zapobiec przeciążeniu i zwiększyć odpowiedzialność

🎥 Chcesz opanować sztukę ustalania priorytetów zadań? Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak stworzyć system, w którym najważniejsze priorytety zawsze wysuwają się na pierwszy plan.

⭐ Bonus: Spotkanie agentów AI ClickUp — wbudowanych pomocników, którzy zajmują się drobnymi sprawami, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze. Od automatycznego przydzielania zadań po tworzenie aktualizacji — dbają o płynność cyklu pracy nawet wtedy, gdy Twój mózg potrzebuje odpoczynku.

5. Szablon ClickUp Life Planner

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj priorytety, wyznacz cele SMART i dostosuj obszary życia do odpowiedzialności, korzystając z szablonu ClickUp Life Planner, aby uzyskać zrównoważony plan działania

Jeśli cierpisz na ADHD, życie może wydawać się burzą pomysłów, celów i obowiązków. Szablon ClickUp Life Planning Template pomaga wprowadzić spokój do chaosu, nadając Twoim wielkim marzeniom uporządkowaną strukturę. Od ustawienia wizji życia po podzielenie jej na cele SMART, ten szablon pozwala zachować motywację i skupienie, nie przytłaczając Cię.

To, co wyróżnia ten program, to możliwość połączenia każdego celu z konkretnymi obszarami życia, takimi jak relacje, zdrowie, kariera lub dobre samopoczucie, dzięki czemu zawsze wiesz, na co poświęcasz swoją energię. Dodatkowo funkcja partnera odpowiedzialnego za rozliczalność gwarantuje, że nie będziesz samotnie podążać tą drogą.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Używaj kolorowych znaczników, aby natychmiast sprawdzić status zadania (do zrobienia, w trakcie realizacji, zakończone)

Dodaj etykiety priorytetowe, aby szybko uzyskać wizualne wskazówki dotyczące pilności i ważności zadań

Dostosuj obszary życia (kariera, zdrowie, finanse, relacje), aby uzyskać całościowy przegląd sytuacji

Przełączaj się między widokiem listy a widokiem tablicy życia w zależności od swojego stylu planowania

✅ Idealne dla: Każdego, kto chce zrównoważyć ogólne cele życiowe z codziennymi postępami, idealne dla osób z ADHD, które potrzebują struktury i przejrzystości wizualnej

6. Szablon harmonogramu godzinowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj swój dzień godzina po godzinie dzięki szablonowi harmonogramu godzinowego ClickUp, który pomaga w zorganizowaniu pracy

Szablon harmonogramu godzinowego ClickUp pomaga odzyskać kontrolę nad harmonogramem, godzina po godzinie. Dzięki gotowym blokom, które można dostosować do spotkań, intensywnej pracy, przerw, a nawet spontanicznych sprawunków, pozwala on uporządkować dzień bez nadania mu sztywnego charakteru.

Co więcej, dzięki kategoriom oznaczonym kolorami i opcjom powtarzających się zadań nie musisz ciągle zmieniać swojej rutyny. Po prostu przeciągaj, upuszczaj i dostosowuj w miarę rozwoju sytuacji, a Twój harmonogram będzie się dostosowywał do Ciebie, a nie przeciwko Tobie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podziel swój dzień na godziny, aby łatwiej było skupić się na jednym zadaniu naraz, bez poczucia przytłoczenia

Natychmiast dostosowuj zadania dzięki widokowi kalendarza z funkcją „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu Twój harmonogram dostosowuje się do nagłych zmian

Zachowaj spójność dzięki widokowi harmonogramu dziennego, który śledzi postępy i zapobiega zapomnieniu o zadaniach

✅ Idealne dla: osób z ADHD, które potrzebują przejrzystości wizualnej i elastyczności w czasie rzeczywistym, aby nadążyć za napiętym harmonogramem dnia i zmieniającymi się priorytetami

⚡ Archiwum szablonów: Znalezienie odpowiedniego rytmu dnia może być trudne, zwłaszcza w przypadku ADHD, gdzie struktura często ma kluczowe znaczenie. Dlatego stworzyliśmy bibliotekę szablonów harmonogramów, które pomogą Ci zaplanować czas na swój własny sposób poprzez: Dodaj strukturę bez poczucia ograniczenia

Używaj funkcji śledzenia codziennych czynności, aby niczego nie przeoczyć

Podziel swój dzień na przejrzyste, łatwe do zarządzania bloki czasowe

7. Szablon ClickUp „Getting Things Done”

Pobierz darmowy szablon Wprowadź system GTD do swojej codziennej pracy, aby organizować obciążenie pracą za pomocą szablonu ClickUp Getting Things Done

Kiedy wszystko wydaje się pilne, a Twój umysł nieustannie przeskakuje między zadaniami, szablon ClickUp GTD Board Template staje się Twoim wszechstronnym organizerem. Opracowany w oparciu o metodę GTD Davida Allena, dostosowuje się do sposobu działania Twojego umysłu, oferując wiele sposobów zarządzania zadaniami. Możesz na przykład przełączyć się na tablicę Kanban, aby uzyskać wizualny przepływ typu „przeciągnij i upuść”, lub uprościć swój dzień dzięki prostej liście do zrobienia.

Ale to nie wszystko. W przypadku cykli pracy obejmujących wiele projektów możesz również wybrać widok tablicy, aby organizować zadania w wielu grupach lub działach, lub widok dokumentu, który pełni również funkcję przestrzeni współpracy, umożliwiającej dodawanie notatek, burzę mózgów lub załączanie szczegółowych odniesień bezpośrednio obok zadań.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dodaj do zadań tagi kategorii, takie jak praca, dom lub sprawy osobiste, aby zrównoważyć różne obszary życia w jednym miejscu

Używaj tagów kontekstowych (telefon, e-mail, komputer, dokumenty), aby dokładnie wiedzieć, jakie zadanie należy wykonać jako następne

Wykorzystaj oceny energii, aby dopasować zadania do poziomu swojej koncentracji. Zadania wymagające dużej energii wykonuj, gdy jesteś wypoczęty, a zadania łatwe – gdy jesteś zmęczony

Przypisuj szacowany czas do zadań, aby nie przeładować swojego dnia

✅ Idealne dla: Każdego, kto zmaga się z nadmiarem zadań lub paraliżem ADHD i potrzebuje kolorowego, elastycznego systemu, aby jasno ustalać priorytety i wreszcie mieć zrobione zadania

⚡ Archiwum szablonów: Potrzebujesz lepszej organizacji swojego przepływu pracy? Zapoznaj się z szablonami GTD, które pomogą Ci łatwo rejestrować zadania, organizować projekty i sprawdzać postępy.

8. Szablon planowania posiłków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Z łatwością planuj posiłki i dbaj o zbilansowane odżywianie dzięki szablonowi planowania posiłków ClickUp

Jeśli pytanie „Co na obiad?” wydaje Ci się najbardziej stresującym pytaniem dnia, szablon planowania posiłków ClickUp przyjdzie Ci z pomocą. Idealny dla osób z ADHD, które lubią kolory, porządek i łatwość przeciągania i upuszczania, eliminuje ten stres, zapewniając przejrzysty, wizualny system do organizowania posiłków, przepisów i list zakupów spożywczych.

Możesz planować posiłki na tydzień lub miesiąc, wyznaczać cele żywieniowe i dzielić przepisy na proste listy zakupów, co pozwala uniknąć zmęczenia związanego z podejmowaniem decyzji. Pola niestandardowe, takie jak kalorie, węglowodany, białka i rodzaje posiłków (śniadanie, lunch, przekąski, kolacja) ułatwiają śledzenie celów żywieniowych, a jednocześnie ograniczają marnotrawstwo żywności.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uporządkuj przepisy kulinarne w łatwo dostępnych folderach, aby mieć stały dostęp do ulubionych potraw

Twórz automatyczne listy kontrolne spożywcze, aby nigdy nie zapomnieć o żadnym składniku.

Łatwo zmieniaj perspektywę dzięki wielu widokom: kalendarz posiłków do planowania ogólnego, tablica rodzajów posiłków do szybkiego sortowania i widok podsumowania tygodniowego do codziennych przygotowań.

✅ Idealne dla: Każdego, kto zmaga się z ADHD lub napiętym harmonogramem i potrzebuje pomocy w planowaniu posiłków bez stresu oraz ograniczeniu zmęczenia związanego z podejmowaniem decyzji podczas posiłków.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Planowanie posiłków nie powinno przypominać przepisywania tej samej listy co tydzień. Dzięki funkcji powtarzających się zadań ClickUp możesz skonfigurować menu raz, a resztą zajmie się system. Wystarczy wybrać dzień tygodnia, ustawić go jako powtarzający się, a plan posiłków będzie automatycznie powtarzany zgodnie z harmonogramem. Nie musisz już co tydzień dodawać tych samych posiłków.

Zapewnij sobie spójny plan bez stresu.

Zyskaj czas na kreatywność (wypróbuj nowe przepisy zamiast przepisywać stare).

Zachowaj porządek, synchronizując powtarzające się zadania z pełnym widokiem kalendarza.

9. Szablon harmonogramu organizacyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoje sprawy osobiste, zawodowe i towarzyskie dzięki szablonowi harmonogramu organizacyjnego ClickUp.

Szablon harmonogramu organizacyjnego ClickUp jest jak pulpit nawigacyjny Twojego życia, który organizuje wszystko, w tym terminy pracy, obowiązki domowe, plany towarzyskie i cele osobiste.

Dzięki temu każda dziedzina Twojego życia (życie osobiste, praca, dom, życie towarzyskie, a nawet rozwój osobisty) ma swoją własną, oznaczoną kolorem ścieżkę, dzięki czemu Twój mózg natychmiast wie, gdzie należy wykonać dane zadanie. A kiedy plany ulegają zmianie (co często ma miejsce), swoboda przeciągania i upuszczania pozwala na zmianę harmonogramu w ciągu kilku sekund, zapewniając elastyczność i jednocześnie pozwalając pozostać na dobrej drodze. Pomaga to zmniejszyć przytłoczenie i ułatwia zmianę biegów bez utraty koncentracji.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Grupuj zadania według rodzaju aktywności (osobiste, zawodowe, domowe, towarzyskie lub rozwojowe), aby dokładnie wiedzieć, do której kategorii należy Twoja energia.

Dodaj daty rozpoczęcia i terminy, aby nadać strukturę swojemu dniu, pozostawiając jednocześnie przestrzeń na elastyczność.

Zaplanuj powtarzające się czynności (poranny jogging, prace domowe, czas na relaks) w trybie automatycznym, bez konieczności ponownego wprowadzania ich co tydzień.

✅ Idealne dla: zapracowanych osób wykonujących wiele zadań jednocześnie oraz osób z ADHD, które potrzebują ogólnego widoku swojego życia, ale jednocześnie chcą mieć możliwość przyjrzenia się codziennym szczegółom.

10. Szablon planu projektu ClickUp ADHD i dla dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi

Pobierz darmowy szablon Podziel złożone cele na jasne kroki dzięki szablonowi ClickUp ADHD i Neurodivergent Adults Project Plan Template.

Szablon ClickUp ADHD i Neurodivergent Adults Project Plan nie jest standardowym planerem projektów. Zamiast tego pomaga Ci zachować koncentrację i pozostać na dobrej drodze, dzieląc duże, przytłaczające plany na uporządkowane, oznaczone kolorami kroki, które faktycznie możesz wykonać. Oferuje wiele sposobów pracy: widok listy zapewniający uporządkowane, krok po kroku skupienie, widok tablicy umożliwiający wizualną organizację Kanban oraz widok dokumentu, w którym wszystkie notatki, przewodniki i szczegóły są przechowywane w jednym miejscu.

Każda karta zadania jest w pełni przeciągalna i upuszczalna, co daje Ci swobodę zmiany kolejności projektów w miarę zmiany Twojego skupienia w ciągu dnia. Dodatkowo, przejrzystość dzięki kodowaniu kolorami gwarantuje, że nic nie zniknie w tle. Twoje oczy natychmiast rozpoznają, co wymaga uwagi.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wybierz niestandardowe statusy, aby odzwierciedlały Twój rzeczywisty cykl pracy, a nie sztywny system kogoś innego.

Scentralizuj plany, notatki i zasoby, aby wyeliminować frustrację związaną z przeszukiwaniem wielu plików.

Przypisuj zadaniom poziomy priorytetów, terminy wykonania i oceny wysiłku, zmniejszając tym samym chaos w głowie.

✅ Idealne dla: profesjonalistów z ADHD lub twórców z zaburzeniami neurologicznymi, którzy potrzebują elastycznego planu projektu dostosowanego do rzeczywistego sposobu funkcjonowania ich mózgu.

Usprawnij swój cykl pracy dzięki ClickUp!

Szablony Notion ADHD to dobry początek, jeśli chcesz uporządkować i nieco bardziej kontrolować swój dzień. Zapewniają one przejrzystą przestrzeń do planowania, śledzenia i organizowania.

Jeśli jednak kiedykolwiek czułeś się ograniczony przez ręczne ustawienia lub chciałeś, aby Twój system oferował więcej możliwości, ClickUp stanie się Twoim ulubionym narzędziem.

Szablony ClickUp nie ograniczają się do pomocy w organizacji dnia/tygodnia/zadań. Dzięki opartym na sztucznej inteligencji funkcjom Brain, Docs, kalendarz i innym pomagają one faktycznie wykonać pracę. Dla osób z zaburzeniami neurologicznymi i wszystkich innych oznacza to mniejsze obciążenie umysłowe i wyższą wydajność.

Jeśli jesteś gotowy, aby wypróbować system, który dostosowuje się do Ciebie, a nie na odwrót, wypróbuj ClickUp.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!