6 przykładów i strategii mapowania procesów

Chcesz, aby Twój zespół działał wydajniej, więc co musisz zrobić, aby to osiągnąć?

Mapowanie procesów może być narzędziem, o którym jeszcze nie wiesz, że go potrzebujesz.

Mapa procesów pozwala na wizualizację tego, co dzieje się w firmie — niezależnie od tego, czy chodzi o operacje, sposób zarządzania projektami, strukturę systemów zaopatrzenia, czy nawet sposób obsługi zgłoszeń do działu obsługi klienta.

To niezawodny sposób na zidentyfikowanie nieefektywności, luk w procesach myślowych oraz wąskich gardeł, które można usunąć. Jednak stworzenie mapy procesów, która pomoże Ci wprowadzić ulepszenia, wymaga zapoznania się ze wszystkimi aspektami mapowania procesów.

Gdy już opanujesz symbole stosowane w mapowaniu i najlepsze praktyki, przekonasz się, jak łatwo jest tworzyć przydatne mapy procesów od podstaw (a skorzystanie z gotowego szablonu też może naprawdę pomóc!). Zapnij pasy i zanurz się w świecie mapowania procesów poniżej.

Czym jest mapowanie procesów?

Mapowanie procesów to wizualna reprezentacja procesu, która pomaga zidentyfikować jego najważniejsze elementy oraz potencjalne nieefektywności. Zapewnia przegląd procesu, przedstawiając sekwencję zdarzeń, zadań i kroków niezbędnych do osiągnięcia określonego wyniku.

Firmy stosują to podejście, aby zidentyfikować wąskie gardła w swoich cyklach pracy i ostatecznie poprawić wyniki. Mapy procesów powinny zasadniczo służyć jako zarys tego, w jaki sposób zespół doprowadzi projekty do końca.

6 przykładów mapowania procesów

Mapy procesów można wykorzystywać na wiele sposobów. Wszystko zależy od celów zespołu i aktualnej struktury procesów biznesowych. Jednak w większości przypadków wyróżnia się sześć popularnych rodzajów map procesów. Przyjrzyjmy się każdemu z nich i zobaczmy, jak działają.

W tym standardowym mapowaniu procesów kształty i symbole reprezentują różne zadania i wydarzenia. Mapowanie procesów od początku do końca zazwyczaj opiera się na schematach blokowych.

Podczas mapowania całego procesu schematy blokowe są przydatnymi narzędziami wizualnymi do przedstawienia serii kroków. Spośród różnych rodzajów map procesów ten konkretny typ wyjaśnia złożone procedury lub systemy i ułatwia identyfikację obszarów wymagających poprawy lub optymalizacji.

Ponadto możesz skorzystać z funkcji Tablic ClickUp, aby usprawnić komunikację i współpracę między członkami zespołu, zwłaszcza podczas pracy nad projektami wymagającymi wielu kroków lub angażującymi wielu interesariuszy.

2. Diagramy typu swimlane

Paski na mapie z pasami reprezentują obowiązki różnych osób lub działów zaangażowanych w proces. Diagramy z pasami są przydatne do mapowania złożonych procesów obejmujących wiele działów.

Skorzystaj z szablonu diagramu przepływu z pasami ClickUp, aby wyjaśnić, kto w Twoim zespole jest odpowiedzialny za każdy krok — niezależnie od tego, czy są to pojedyncze osoby, czy całe zespoły. Dzięki uporządkowaniu informacji według pasów diagramy przepływu z pasami ułatwiają dostrzeżenie potencjalnych wąskich gardeł lub opóźnień, co pozwala usprawnić procesy biznesowe za pomocą szczegółowej mapy procesów.

3. Mapa działań procesowych

Jak sama nazwa wskazuje, mapa ta spełnia dokładnie swoją funkcję. Pokazuje ona, które działania w ramach procesu mają największy wpływ na procesy biznesowe, a które najmniejszy. Jest to przydatne przy ustalaniu, które działania zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji, co pozwala odpowiednio dostosować budżet na etapie mapowania procesów.

4. Mapa strumienia wartości

Mapy strumienia wartości znane są również jako mapy przepływu materiałów i informacji. Przedstawiają one kroki procesu oraz zasoby wykorzystywane na każdym z nich. W rzeczywistości mapy strumienia wartości wizualizują sposób, w jaki informacje i materiały przemieszczają się w ramach mapowania procesów od początku do końca.

Skorzystaj z szablonu mapy strumienia wartości ClickUp, aby zmaksymalizować wydajność swoich operacji i dokładnie przeanalizować aktualny stan. Ten szablon mapy strumienia wartości pomoże Ci opracować zoptymalizowany plan wdrożenia, dzięki czemu będziesz mógł usprawnić procesy i poprowadzić swoją organizację do powodzenia.

Dodatkowo: zapoznaj się z 10 najlepszymi szablonami mapowania strumienia wartości, które pomogą usprawnić procesy zespołowe

5. Schemat przepływu procesu

Ten schemat ułatwia podejmowanie decyzji. Pomaga zespołom wdrażać usprawnienia, ponieważ jasno przedstawia przepływ procesów prowadzących do osiągnięcia pożądanych wyników — co świetnie sprawdza się w zarządzaniu projektami. Potraktuj go jak mapę myśli lub Tablicę, na której szczegółowo przedstawisz ogólny przepływ procesu.

Dzięki szablonowi możesz jeszcze bardziej ułatwić tworzenie lub aktualizowanie schematu procesu. Skorzystaj z szablonu tablicy do mapowania procesów ClickUp, aby wizualizować cykle pracy w projekcie i usprawnić procedury mapowania procesów.

6. Diagram SIPOC

Skrót ten oznacza dostawców, dane wejściowe, procesy, wyniki i klientów. Przedstawia on kluczowe elementy procesu w formie tabeli, która jest łatwa do przyswojenia. Diagram SIPOC jest przydatną mapą, gdy próbujesz określić zakres projektu.

Nie jest to żadną niespodzianką, ale ClickUp posiada szablon, który pomaga w mapowaniu procesów. Szablon SIPOC w ClickUp wykorzystuje widok tablicy, aby w prosty sposób przedstawić istotne aspekty procesu, dzięki czemu można go łatwo przeanalizować i zrozumieć.

ClickUp okazał się dla nas najlepszym rozwiązaniem, ponieważ łączy w sobie wiele narzędzi do zarządzania projektami. Od map myśli, przez dokumenty, po sprinty — ClickUp to dynamiczne narzędzie, które pozwala zorganizować zarządzanie zadaniami w każdym dziale i zapewnia widoczność w całej firmie.

Jak stworzyć mapę procesu

Stworzenie szczegółowej mapy procesów wymaga dobrego zrozumienia działalności firmy. Podzieliliśmy ten proces na kilka pomocnych kroków, aby ułatwić Ci rozpoczęcie tworzenia mapy procesów.

Krok 1: Określ zakres procesu

Najpierw wybierz proces, który chcesz przeanalizować, i upewnij się, że ma on znaczący wpływ na działalność Twojej firmy. Weź również pod uwagę zakres procesu — zdecyduj, czy chcesz przeanalizować procesy w jednym dziale, procesy międzyfunkcyjne, czy nawet procesy obejmujące wiele lokalizacji.

Możesz na przykład sporządzić mapę procesu sprzedaży, skupiając się na tym, jak współdziała on z działami marketingu i obsługi klienta.

Krok 2: Zbierz zespół ds. mapowania procesów

Zbierz zespół! Im więcej osób zaangażujesz w tworzenie jednej spójnej mapy procesów, tym lepiej. Skorzystaj z pomocy osób posiadających doświadczenie w różnych aspektach procedury mapowania procesów.

Dzięki temu masz pewność, że uchwycisz pełny obraz sytuacji. Ponadto jest to również sposób na uzyskanie poparcia od interesariuszy. Zachęcaj do otwartej komunikacji i współpracy w zespole. 🤝

Krok 3: Zbierz szczegółowe informacje

Teraz nadchodzi moment prawdy. Czas na dokładne zbadanie procesu. Może to obejmować rozmowy z pracownikami, obserwację procesu w praktyce oraz przegląd odpowiednich dokumentów, takich jak standardowe procedury operacyjne, instrukcje pracy i kluczowe wskaźniki wydajności.

Należy dążyć do jasnego zrozumienia każdego kroku procesu, wraz z danymi wejściowymi, wynikami oraz zasobami wymaganymi na poszczególnych krokach.

Krok 4: Określ punkty początkowe i końcowe

Gdzie proces się zaczyna, a gdzie kończy? Upewnij się, że granice procesu są jasno określone. Określ wszystkie warunki wstępne, wyzwalacze i warunki końcowe związane z procesem.

Na przykład w procesie realizacji zamówienia punktem początkowym może być przyjęcie zamówienia, natomiast punktem końcowym może być wysyłka zamówienia lub dostarczenie go do klienta.

Krok 5: Podziel etapy na mniejsze części

Podziel proces na poszczególne kroki. Zidentyfikuj wszystkie zadania, decyzje i wydarzenia, które mają miejsce od początku do końca procesu.

Staraj się być jak najbardziej szczegółowy, uwzględniając podprocesy, zależności i wyjątki, które mogą pojawić się w trakcie procesu. W ten sposób stworzysz kompleksową mapę procesów, która naprawdę odzwierciedla złożoność procesu biznesowego. 💪

Krok 6: Ustal kolejność etapów i określ role

Masz już kroki procesu? Teraz nadszedł czas, aby ułożyć je w kolejności, w jakiej występują, oraz przypisać role lub działy odpowiedzialne za sprawdzanie poprawności każdego kroku.

Należy dokumentować wszelkie przekazywanie zadań lub punkty komunikacji między rolami lub działami, aby zapewnić płynny przepływ procesu. Wymaga to współpracy.

Oznacza to, że potrzebne będą narzędzia do współpracy. Dzięki tablicom ClickUp zespoły mogą z łatwością szkicować mapy procesów, przyczepiać etykiety do symboli i udostępniać swoje mapy całej firmie, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

Krok 7: Dodaj symbole i oznaczenia procesów

Używaj standardowych symboli i oznaczeń procesowych do przedstawiania różnych elementów procesu. Spójność jest kluczem do łatwego odczytu i zrozumienia.

Niektóre popularne symbole to:

Owal : Punkt początkowy lub końcowy

Prostokąt : Zadanie lub czynność

Diament : Punkt decyzyjny

Strzałka : Kierunek przepływu

Okrąg: Łącznik lub punkt kontynuacji

Oto wskazówka: dodaj do mapy procesu pasy, aby przedstawić role lub działy. Pomoże to wizualizować podział obowiązków i interakcje w ramach procesu.

Przejrzyj mapę procesu wraz z zespołem odpowiedzialnym za mapowanie procesów oraz innymi zainteresowanymi stronami. Twoim zadaniem jest tutaj sprawdzenie jej dokładności, aby upewnić się, że wiernie odzwierciedla ona aktualny stan procesu.

Zachęcaj do przekazywania opinii i wprowadzaj wszelkie niezbędne zmiany w celu udoskonalenia mapy. Ten krok pomaga stworzyć mapę procesu, z którą zgadzają się wszyscy zaangażowani.

Krok 9: Optymalizacja procesu

Przeanalizuj mapę procesu, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy, takie jak wąskie gardła, zbędne elementy lub nieefektywność. W tym miejscu zespoły mogą wykorzystać mapę procesu do ułatwienia dyskusji, usprawnienia cyklu pracy lub automatyzacji powtarzalnych zadań.

Korzyści płynące z mapowania procesów dla Twojego zespołu

Mapowanie procesów zapewnia szereg korzyści, które pomagają firmom usprawnić działalność i kluczowe elementy zarządzania procesami.

Mapowanie procesów pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów

Zwłaszcza jeśli jesteś kierownikiem zarządzania projektami, musisz zadbać o to, by Twój zespół jak najlepiej wykorzystywał swoje zasoby. Oznacza to mniej straconego czasu i więcej energii poświęconej na zadania zorientowane na wyniki, które zapewniają Twojemu zespołowi najlepszy zwrot z inwestycji.

Niejasne oczekiwania to koszmar dla wszystkich zaangażowanych osób. Twój zespół nie wie, do czego dążyć, a kamienie milowe są częściej pomijane. Mapowanie procesów pomaga to naprawić, ujednolicając oczekiwania w różnych zespołach.

Schemat procesu usprawnia komunikację w zespole oraz dokumentację

Mapy procesów gwarantują, że zespoły działają w oparciu o jeden wiarygodny źródło informacji. Prowadzi to do zmniejszenia liczby nieporozumień, błędów w komunikacji i przekroczeń terminów. Bardzo ważne jest, aby zespoły miały wspólne zrozumienie kwestii tak fundamentalnych dla działalności Business, jak procesy.

W miarę rozwoju zespołów problemy te często wynikają z rozproszenia pracy — sytuacji, w której zadania, dokumentacja, zatwierdzenia i aktualizacje są rozproszone po zbyt wielu niepowiązanych ze sobą narzędziach. Mapowanie procesów pomaga zidentyfikować miejsca, w których praca ulega fragmentacji, podczas gdy platformy takie jak ClickUp ograniczają rozproszenie pracy, utrzymując procesy, zadania i dokumentację w jednym miejscu.

Stworzenie jednego dokumentu procesowego, który znajduje się w jednym panelu i który można łatwo udostępniać, ogranicza ryzyko błędów i utraty szans podczas tworzenia mapy procesów. Procesy i cykle pracy ewoluują z czasem, gdy pojawiają się nowe dane, do zespołu dołącza nowa osoba lub trzeba zająć się zupełnie nowymi projektami.

Należy pamiętać, że dokumentowanie dotychczasowych procesów pomaga w tworzeniu nowych. Szczegółowa mapa procesów może również pomóc pracownikom w zrozumieniu ich ról i obowiązków.

Muszą oni zobaczyć, jak ich zadania wpisują się w szerszy kontekst, i zrozumieć, w jaki sposób ich praca przyczynia się do całego procesu. Mapowanie procesów to proaktywny sposób na poprawę komunikacji między zespołami w różnych działach — w tym z partnerami zewnętrznymi lub klientami.

Pracuj z bardziej elastycznymi cyklami pracy

Mapowanie procesów pozwala firmom zwiększyć elastyczność poprzez identyfikację obszarów, w których można szybko wprowadzić zmiany.

Dzięki jasnemu zrozumieniu procesu firmy mogą zidentyfikować obszary, w których można usprawnić działania, przeprowadzić automatyzację zadań, a nawet zlecić wykonanie niektórych czynności na zewnątrz. Znacznie łatwiejsze staje się wtedy skuteczniejsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe lub potrzeby klientów. ⚙️

Najlepsze praktyki w zakresie mapowania procesów

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci usprawnić kolejne inicjatywy związane z mapowaniem procesów:

Określ jasne cele od samego początku: Przed rozpoczęciem określ konkretne cele, które chcesz osiągnąć dzięki mapie procesu. Pomoże ci to skupić się na tym, co ważne, i doprowadzi do znaczących usprawnień.

Stosuj różne poziomy szczegółowości: Twórz mapy procesów o różnym stopniu szczegółowości, dostosowane do różnych odbiorców. Mapy ogólne do planowania strategicznego oraz bardziej szczegółowe mapy służące usprawnieniom operacyjnym pozwolą Ci zaspokoić wszystkie potrzeby Twojego zespołu.

Nie bój się wykorzystywać danych: Ulepsz swoją mapę procesów, dodając do niej odpowiednie dane! Rozważ dodanie wskaźników wydajności procesów, czasu cyklu, a nawet wskaźników wykorzystania zasobów. Umożliwi to podejmowanie świadomych decyzji i pozwoli zidentyfikować obszary, które mogą wymagać większej uwagi.

Zintegruj dokumentację procesów : Połącz mapę procesów z istniejącą dokumentacją procesów, taką jak standardowe procedury operacyjne lub instrukcje pracy. Stworzy to jedno źródło informacji dla Twojego zespołu i uprości wprowadzanie zmian w zarządzaniu procesami w przyszłości.

Uwzględnij kryteria podejmowania decyzji : Podczas mapowania punktów decyzyjnych uwzględnij kryteria stosowane przy podejmowaniu decyzji. Jest to sposób na zapewnienie spójności i wyjaśnienie uzasadnienia każdego wyboru.

Wizualizacja interakcji międzyfunkcyjnych: Wykorzystaj pasy lub inne techniki wizualne do przedstawienia interakcji między rolami lub działami. Pozwala to zidentyfikować potencjalne punkty tarcia i sprzyja współpracy.

Optymalizacja cykli pracy za pomocą map procesów

Tworząc wizualną reprezentację procesu, firmy identyfikują potencjalne nieefektywności, ograniczają liczbę błędów i poprawiają jakość. Korzystanie z platformy takiej jak ClickUp ułatwia tworzenie map procesów dzięki szablonom, interaktywnym Tablicom, a nawet narzędziom do tworzenia map myśli, które pozwalają szczegółowo przedstawić wszystko zespołowi.

Stworzenie mapy procesów, która usprawni działania i pomoże zespołom zidentyfikować obszary wymagające poprawy, jest proste. Twoja mapa procesów nie powinna być zbyt skomplikowana, podobnie jak oprogramowanie, którego używasz do jej tworzenia.

Dzięki temu szczegółowemu przewodnikowi będziesz dobrze przygotowany do stworzenia kompleksowej mapy procesów, która pomoże Twojemu zespołowi zrozumieć, przeanalizować i zoptymalizować kluczowe operacje biznesowe.

FAQ (często zadawane pytania)

Traktowanie ich jako statycznych dokumentów. W ClickUp możesz dynamicznie aktualizować mapy w miarę ewolucji cykli pracy, zapobiegając tym samym przestarzałym procesom i nieporozumieniom.

Sztuczna inteligencja może podsumowywać cykle pracy, identyfikować zbędne kroki, a nawet sugerować wyzwalacze automatyzacji. ClickUp Brain przenosi tę inteligencję bezpośrednio do Twojego obszaru roboczego.

Najlepiej co kwartał — lub zawsze, gdy następuje poważna zmiana w procesie. Dzięki szablonom i pulpitom nawigacyjnym ClickUp aktualizacja mapy zajmuje minuty, a nie godziny.

Narzędzia wizualne ClickUp (Tablica, schematy blokowe i pulpity) zapewniają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, ograniczając nieporozumienia i powtarzanie kroków.