10 najlepszych narzędzi do usprawniania cyklu pracy w 2025 roku

Procesy istnieją wszędzie - od porannego rytuału picia kawy po wnioski o przyjęcie projektu. Zapewniają one strukturę, organizację i jakość zadań, którym poświęcamy nasz czas.

Procesy pomagają nam również doskonalić się w czasie, aby osiągnąć naszą wydajność. ✨

Korzystając z narzędzi do usprawniania procesów, Teams mogą ocenić obszary, w których procesy wymagają przekształcenia w celu zwiększenia wydajności i przejrzystości. Pomagają one również firmom zrozumieć, w jaki sposób ich działy współdziałają ze sobą, dzięki czemu mogą wprowadzać zmiany korzystne dla całej organizacji.

W tym przewodniku omówimy różne narzędzia do usprawniania procesów, które pomogą zespołowi zmierzyć bieżące poziomy wydajności i tworzyć plany przyszłych ulepszeń . 🔮

Czego należy szukać w narzędziach do usprawniania procesów?

Narzędzia do usprawniania procesów to techniki i zasoby, które pomagają organizacjom w usprawnianiu biznesu procesy bardziej wydajne i obniżyć koszty. Narzędzia te zapewniają liderom wgląd w podejmowanie decyzji opartych na danych, zrozumieć wykorzystanie zasobów i zidentyfikować marnotrawstwo. Dostarczają również organizacjom jasnych celów, pomagają im śledzić wydajność i pozwalają na porównanie z najlepszymi praktykami w branży!

Menedżerowie projektów powinni szukać przewodników wideo, analiz w czasie rzeczywistym, zaawansowanej niestandardowej obsługi, współpraca w czasie rzeczywistym funkcje, automatyzacja i integracje w narzędziach do usprawniania procesów

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / slash aby pracować wydajniej

A jeśli Twój zespół korzysta z metodologii doskonalenia procesów, w tym Agile i mapowanie strumienia wartości podczas poszukiwań należy pamiętać o istniejących procesach. Każda zmiana narzędzi lub procesów może prowadzić do tymczasowego spadku wydajności i krzywej uczenia się członków zespołu.

Sprawdź nasze_ wizualny przewodnik po mapowaniu procesów z strategiami!

Poruszanie się po nowych narzędziach programowych może być trudne, ale proaktywne zaangażowanie interesariuszy zmaksymalizuje wysiłki związane z doskonaleniem procesów! 🤝

Aby uniknąć czkawki związanej z cyklem pracy, zaangażuj interesariuszy tak wcześnie, jak to możliwe, aby odfiltrować narzędzia, które nie przejdą pierwszej rundy selekcji. Interesariusze zazwyczaj obejmują właścicieli projektów, członków zespołów, kierownictwo, personel IT, zespoły międzyfunkcyjne i ekspertów merytorycznych (MŚP).

Korzyści z używania narzędzi do usprawniania procesów

Korzystanie z narzędzi do usprawniania procesów może przynieść zespołom wiele korzyści. Oto niektóre z kluczowych zalet:

Zwiększona wydajność : Narzędzia do usprawniania procesów pomagają Teamsom usprawnić cykl pracy, wyeliminować wąskie gardła i ograniczyć marnowanie czasu i zasobów. Prowadzi to do zwiększenia wydajności i szybszego zakończenia zadań.

: Narzędzia do usprawniania procesów pomagają Teamsom usprawnić cykl pracy, wyeliminować wąskie gardła i ograniczyć marnowanie czasu i zasobów. Prowadzi to do zwiększenia wydajności i szybszego zakończenia zadań. Poprawa jakości : Narzędzia te umożliwiają Teamsom identyfikację i rozwiązywanie problemów jakościowych w ich procesach. Wdrażając skuteczne środki kontroli jakości, Teams mogą dostarczać swoim niestandardowym klientom produkty lub usługi wyższej jakości.

: Narzędzia te umożliwiają Teamsom identyfikację i rozwiązywanie problemów jakościowych w ich procesach. Wdrażając skuteczne środki kontroli jakości, Teams mogą dostarczać swoim niestandardowym klientom produkty lub usługi wyższej jakości. Poprawa współpracy : Narzędzia do usprawniania procesów często zawierają funkcje, które promują współpracę i komunikację w teamach. Sprzyja to lepszej pracy zespołowej, udostępnianie wiedzy i koordynacji, co ostatecznie prowadzi do lepszych wyników.

: Narzędzia do usprawniania procesów często zawierają funkcje, które promują współpracę i komunikację w teamach. Sprzyja to lepszej pracy zespołowej, udostępnianie wiedzy i koordynacji, co ostatecznie prowadzi do lepszych wyników. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane : Narzędzia do usprawniania procesów zapewniają Teams dostęp do danych i analiz w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Teams mogą podejmować świadome decyzje w oparciu o dokładne i aktualne informacje, co prowadzi do skuteczniejszego rozwiązywania problemów i planowania strategicznego.

: Narzędzia do usprawniania procesów zapewniają Teams dostęp do danych i analiz w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Teams mogą podejmować świadome decyzje w oparciu o dokładne i aktualne informacje, co prowadzi do skuteczniejszego rozwiązywania problemów i planowania strategicznego. Ciągłe doskonalenie : Korzystając z tych narzędzi, Teams mogą ustanowić kulturę ciągłego doskonalenia. Mogą regularnie oceniać i udoskonalać swoje procesy, zapewniając, że pozostaną one odpowiednie i skuteczne w stale zmieniającym się środowisku biznesowym.

: Korzystając z tych narzędzi, Teams mogą ustanowić kulturę ciągłego doskonalenia. Mogą regularnie oceniać i udoskonalać swoje procesy, zapewniając, że pozostaną one odpowiednie i skuteczne w stale zmieniającym się środowisku biznesowym. Zwiększona satysfakcja klientów : Wdrożenie narzędzi usprawniających procesy pomaga Teams dostarczać produkty lub usługi, które lepiej spełniają potrzeby i oczekiwania klientów. Prowadzi to do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów.

: Wdrożenie narzędzi usprawniających procesy pomaga Teams dostarczać produkty lub usługi, które lepiej spełniają potrzeby i oczekiwania klientów. Prowadzi to do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów. Oszczędność kosztów: Wydajne procesy, lepsza jakość i mniejsza ilość odpadów przyczyniają się do oszczędności kosztów dla Teams. Narzędzia do usprawniania procesów umożliwiają Teams identyfikację obszarów marnotrawstwa i nieefektywności oraz wdrażanie strategii ich eliminacji.

Zapoznajmy się z najlepszymi narzędziami do usprawniania procesów, które pomogą Teams ulepszyć ich cykl pracy i wydajność ! 🔍

10 najlepszych narzędzi do usprawniania procesów w 2024 roku

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności zaprojektowana dla Teams w każdej branży do zarządzania procesami, procedurami, zadaniami i nie tylko. Dzięki ClickUp, Teams mogą generować szczegółowe raportowanie dowolnych danych, wizualizować złożone cykle pracy i centralizować je dokumentację procesów do udostępniania w całej firmie.

A co najlepsze, funkcje automatyzacji i aranżacji cyklu pracy w ClickUp typu "przeciągnij i upuść" odciążają komunikację w zespole, pozwalając wszystkim bez obaw działać w oparciu o pomysły na usprawnienie procesów. Niezależnie od tego, czy Twój zespół preferuje listy, tablice Kanban, czy tablice, ClickUp oferuje ponad 15 konfigurowalnych widoków, aby zorganizować pracę w jednym centrum współpracy!

ClickUp najlepsze funkcje

Raportowanie i Pulpity dla ciągłego doskonalenia i reinżynieria procesów biznesowych Wiele widoków aby dostosować się do Zwinny , Scrum , Kanban lub dowolny styl mapowania procesów, w tym analiza przyczyn źródłowych Wiele sposobów na automatyzacja powtarzalnych zadań w tym przeglądy interesariuszy i spójne działania

Szczegółowy system online Centrum pomocy , webinaria oraz wsparcie pomagające w pełnym wykorzystaniu platformy

Dynamika Cele funkcja umożliwiająca dostosowanie zespołu do mierzalnych OKR-ów procesów i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Ponad 1 000 integracji aby zebrać wszystkie istotne dane i informacje w jednym miejscu

Przypisane i wątki komentarzy w dowolnym ClickUp Doc zadanie lub Tablica Formularze do natychmiastowego tworzenia możliwych do wykonania zadań z wniosków o zmianę procesu

Wiele osób przypisanych zadań dla pełnej przejrzystości wszystkich postępów

OgromnyBiblioteka szablonów ze schematami procesów dla każdego przypadku użycia

Limity ClickUp

Bogaty zestaw funkcji może powodować trudności w nauce dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

Gotowy do rozpoczęcia usprawniania procesów w swoim zespole? Wypróbuj Szablon procesów i procedur ClickUp aby efektywnie organizować zadania i dokumenty!

2. Kissflow

przez Kissflow Kissflow to oparta na chmurze platforma pracy z kilkoma narzędziami usprawniającymi procesy, które pomagają teamom usprawnić ich działania. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs do tworzenia niestandardowych cykli pracy, automatyzację procesów manualnych i monitorować postęp swoich projektów.

Narzędzie oferuje takie funkcje jak zarządzanie zadaniami , współpraca Teams integracje i nie tylko. Dzięki wszechstronnym funkcjom raportowania, Teams może generować raporty oparte na metrykach, aby uzyskać dogłębny wgląd w procesy, wykorzystanie i użytkowników.

Najlepsze funkcje Kissflow

Automatyzacja zadań, eskalacji i powiadomień dla priorytetyzacja projektów Dynamiczne kierowanie elementów do członków zespołu

Formularze cyklu pracy bez użycia kodu

Zarządzanie zadaniami

Udostępnianie dokumentów

Limity Kissflow

Wdrożenie początkującego użytkownika może być trudne w porównaniu z innymi narzędziami do zarządzania procesami

Użytkownicy nie mogą przypisywać zadań wielu użytkownikom bez tworzenia dodatkowych grup

Ceny Kissflow

Small Business : 15 USD za użytkownika miesięcznie

: 15 USD za użytkownika miesięcznie Corporate : $20 za użytkownika miesięcznie

: $20 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Kissflow, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Kissflow

G2 : 4.3/5 (500+ recenzji)

: 4.3/5 (500+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (30+ recenzji)

Wypróbuj te **Alternatywy dla Kissflow !

3. Skryba

przez Skryba Scribe to narzędzie do usprawniania procesów dla Teams, służące do dokumentowania kroków procesów i cyklów pracy za pomocą zrzutów ekranu, tekstu, kliknięć kursorem, połączonych linków i nie tylko. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe cykle pracy i diagramy, które pomagają podzielić złożone kroki na łatwe do zrozumienia wizualizacje.

Scribe dostarcza również potężne narzędzia analityczne za pośrednictwem jednej strony głównej Pulpitu, aby zobaczyć statystyki dotyczące dokumentacji i całkowitych widoków. Ułatwia to zespołom szybkie identyfikowanie wąskich gardeł i usprawnianie procesów biznesowych!

Najlepsze funkcje Scribe

Edytor paska bocznego Scribe do wykonywania działań na dokumentach i krokach

Narzędzia automatyzacji procesów do tworzenia przewodników krok po kroku

Opcja tabeli zawartości dla dłuższych Scribe'ów

Dostosowywanie zrzutów ekranu w celu powiększania i pomniejszania

Powielanie skryptów w celu wysłania do innych Teams

Limity skryptów

Wymaga integracji z innymi narzędziami, aby w pełni wykorzystać potencjał platformy

Aplikacja na pulpit jest funkcją płatną

Ceny Scribe

Podstawowy : Wersja Free

: Wersja Free Pro Personal : 23$ za użytkownika miesięcznie

: 23$ za użytkownika miesięcznie Pro Team : $12 za użytkownika miesięcznie (minimum 5 licencji)

: $12 za użytkownika miesięcznie (minimum 5 licencji) Enterprise: Skontaktuj się z Scribe, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Scribe

G2 : 4.8/5 (60+ recenzji)

: 4.8/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (5+ recenzji)

4. Quixy

przez Quixy Quixy to platforma bez kodu zaprojektowana w celu usprawnienia rozwoju rozwiązań cyfrowych. Pomaga Teamsom skrócić czas tworzenia rozwiązań programistycznych, dostarczając łatwy w użyciu interfejs do tworzenia aplikacji w chmurze, stron internetowych i aplikacji mobilnych za pomocą prostych działań typu "przeciągnij i upuść".

Platforma low-code zapewnia wbudowany symulator, który pomaga dostawcom płynnie testować swoje aplikacje we wszystkich możliwych ścieżkach cyklu pracy. Symulator oferuje elastyczność testowania aplikacji w wersji desktopowej i mobilnej, ułatwiając sprawdzenie problemów z kompatybilnością!

Najlepsze funkcje Quixy

Silnik reguł do zarządzania regułami biznesowymi i walidacjami bez pisania kodu

Gotowe do użycia szablony dla większości docelowych procesów Business

ponad 40 typów wykresów i raportów zapewniających przydatne informacje

Powiadomienia o zadaniach, przypomnienia i eskalacje

Generator dokumentów z opcjami brandingu

Limity Quixy

Hosting w chmurze publicznej/prywatnej jest dostępny tylko w planie Enterprise

Stroma krzywa uczenia się, aby znaleźć i zaadoptować narzędzia do codziennego użytku

Ceny Quixy

Platforma : Skontaktuj się z Quixy, aby uzyskać szczegółowe informacje

: Skontaktuj się z Quixy, aby uzyskać szczegółowe informacje Rozwiązanie : 20 USD za użytkownika miesięcznie

: 20 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Quixy, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Quixy

G2 : 5/5 (120+ recenzji)

: 5/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

5. Appian

przez Appian Appian to niskokodowy proces Business oprogramowanie do automatyzacji pomagające organizacjom w zarządzaniu danymi, modelowanie procesów projektowanie doświadczeń użytkowników, tworzenie aplikacji i analityka.

Platforma umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji przy minimalnym kodowaniu i konfiguracji, co w rezultacie skraca czas wprowadzania produktów na rynek! Dodatkowo Appian dostarcza kompleksowe możliwości integracji danych, dzięki czemu Business może połączyć systemy w całym przedsiębiorstwie i wykorzystać istniejące źródła danych.

Najlepsze funkcje Appian

Przycisk Show Objects do szybkiego otwierania podstawowych obiektów strony

Narzędzia do tworzenia wykresów przepływu procesów i map strumienia wartości

Konfigurowalne formularze projektowe

Intuicyjne projektowanie automatyzacji

Alerty o nieudanej synchronizacji wysyłane pocztą e-mail

Limity Appian

Limit użytkowników w planie Free w porównaniu do innych narzędzi do usprawniania procesów

Nieodpowiednie dla małych i średnich Businessów

Appian ceny

Free wersja

Aplikacja : Zaczyna się od 2 USD za użytkownika miesięcznie za samo wprowadzanie danych

: Zaczyna się od 2 USD za użytkownika miesięcznie za samo wprowadzanie danych Platforma : Skontaktuj się z Appian, aby uzyskać szczegółowe informacje

: Skontaktuj się z Appian, aby uzyskać szczegółowe informacje Unlimited: Skontaktuj się z Appian w celu uzyskania szczegółów

Oceny i recenzje Appian

G2 : 4.5/5 (270+ recenzji)

: 4.5/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (70+ recenzji)

6. Pipefy

przez Pipefy Teams mogą używać Pipefy jako narzędzia do usprawniania procesów na różne sposoby. Platforma dostarcza narzędzia, które pomagają zespołom zdefiniować jasne i wydajne procesy biznesowe, które można następnie łatwo monitorować i ulepszać. Dzięki Pipefy, Teams mogą tworzyć listy kontrolne, przypisywać zadania do konkretnych członków zespołu i ustawiać automatyczne powiadomienia, gdy określone cele zostaną osiągnięte.

Oprócz funkcji zarządzania procesami, Pipefy oferuje również takie funkcje, jak atrakcyjny wizualnie pulpit, narzędzia do śledzenia analiz i niestandardowe raportowanie w celu oceny wpływu usprawnień procesów.

Najlepsze funkcje Pipefy

Konfigurowalny arkusz kalkulacyjny do organizowania danych z pola wszystkich kart rur

Portale do grupowania i organizowania różnych formularzy w jednej lokalizacji

Szablony plug-n-play do usprawniania procesów

Udostępniane formularze startowe do tworzenia nowych zgłoszeń w potoku

Automatyzacje wyzwalające działania w potoku

Limity Pipefy

Limit natywnych integracji w porównaniu do innych narzędzi usprawniających procesy

Ograniczona funkcja komunikacji zewnętrznej z osobami niebędącymi użytkownikami

Ceny Pipefy

Starter : Free version

: Free version Business : 25 USD za użytkownika miesięcznie

: 25 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Skontaktuj się z Pipefy, aby uzyskać szczegółowe informacje

: Skontaktuj się z Pipefy, aby uzyskać szczegółowe informacje Unlimited: Skontaktuj się z Pipefy, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Pipefy

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (290+ recenzji)

7. TIBCO

przez TIBCO Rozwiązania do automatyzacji TIBCO pomagają organizacjom usprawnić operacje, obniżyć koszty i poprawić ogólną obsługę klienta. Zintegrowana platforma dostarcza pojedynczy cykl pracy, silnik reguł i analitykę we wszystkich aplikacjach, aby zapewnić spójne doskonalenie procesów w całej organizacji.

Dzięki funkcjom takim jak mapowanie procesów metodą "przeciągnij i upuść", TIBCO upraszcza proces tworzenia zautomatyzowanych cykli pracy, dzięki czemu Teams mogą bardziej skupić się na rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych. Ponadto możliwości analityczne TIBCO zapewniają dostawcom cenny wgląd w procesy biznesowe i operacje w celu poprawy wydajności i komfortu użytkowania.

Najlepsze funkcje TIBCO

Uniwersalna notacja procesów TIBCO (UPN) zapewniająca dostępność procesów

Przewidywanie pulpit operacji z analityką TIBCO Spotfire

Mapowanie procesów w narzędziu TIBCO Cloud Nimbus

Eksplorator API z interaktywną dokumentacją API

Współpraca i zatwierdzanie

Limity TIBCO

Brak intuicyjnego interfejsu do poruszania się po platformie w porównaniu z innymi narzędziami do usprawniania procesów na tej liście

Trudność dla małych i średnich Businessów w budowaniu zrównoważonych ram doskonalenia procesów

Ceny TIBCO

Skontaktuj się z TIBCO, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje TIBCO

G2 : 4.5/5 (4 recenzje)

: 4.5/5 (4 recenzje) Capterra: 4.2/5 (30+ recenzji)

8. Bizagi

przez Bizagi Bizagi to wiodąca platforma oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi (BPM), która umożliwia organizacjom szybkie opracowywanie, wdrażanie i optymalizację procesów. Zapewnia intuicyjny graficzny interfejs użytkownika z automatyzacją cyklu pracy i możliwościami analitycznymi, aby pomóc użytkownikom w podejmowaniu lepszych decyzji.

Narzędzie integruje się również z istniejącymi systemami, umożliwiając użytkownikom dostęp do danych z wielu źródeł. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji i usług Bizagi ułatwia organizacjom usprawnianie operacji i zarządzanie procesami.

Najlepsze funkcje Bizagi

Siedmiokrokowy cykl pracy kreatora procesów do realizacji procesów biznesowych

Niestandardowe profile oparte na wiedzy lub roli użytkownika

Reguły biznesowe no-code, low-code i pro-code

Personalizacja interfejsów dla różnych osób

Gotowe łączniki integracyjne

Limity Bizagi

Brak funkcji zarządzania zadaniami lub projektami w porównaniu z innymi narzędziami do usprawniania procesów

Brak kompleksowych podręczników użytkownika

Ceny Bizagi

Skontaktuj się z Bizagi, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Bizagi

G2 : 4.1/5 (40+ recenzji)

: 4.1/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (130+ recenzji)

9. Creatio

przez Creatio Creatio jest kompleksowym automatyzacja procesów biznesowych platforma dla organizacji w celu usprawnienia zaangażowania klientów, marketingu, sprzedaży, zarządzania pracownikami i operacji. Pomaga firmom wyeliminować ręczne procesy, obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć wydajność organizacyjną.

Dzięki ujednoliconej platformie Creatio do zarządzania doświadczeniami klientów, Business może tworzyć niestandardowe ścieżki, które utrzymują zaangażowanie klientów i zwiększają konwersje. Tworząc spersonalizowane doświadczenia klientów, Business może skutecznie wyróżniać swoje produkty i usługi na rynku, zwiększając sprzedaż i zadowolenie klientów.

Najlepsze funkcje Creatio

Współpraca Teams z możliwością zdalnego widoku i komentowania

Narzędzia do projektowania bez kodu dla wyników procesów

Integracja usług SOAP i REST

Widoki, widżety i biblioteka szablonów

Aplikacja mobilna

Limity Creatio

Brak funkcji zarządzania projektami i zadaniami

Brak skalowalności dla teamów nietechnicznych

Ceny Creatio

Process Designer : Free

: Free Studio Enterprise: 25 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Creatio

G2 : 4.6/5 (220+ recenzji)

: 4.6/5 (220+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (5+ recenzji)

10. beSlick

przez beSlick BeSlick to narzędzie do zarządzania procesami z szablonami do dodawania wideo, dokumentacji i wskazówek dotyczących szkoleń i standaryzacji operacji w organizacji. Szablony te pełnią funkcję normalnych schematów blokowych procesów, ale posiadają dodatkowe funkcje, które czynią je jeszcze bardziej efektywnymi. Dzięki szablonom zespół projektowy może być stale szkolony i utrzymywany w tym samym standardzie, aby procesy biznesowe były przestrzegane prawidłowo.

Po utworzeniu szablonów, użytkownicy mogą tworzyć z nich dynamiczne listy kontrolne, automatycznie powiadamiające ludzi o konieczności zrobienia danego zadania. Pomaga to usprawnić cykl pracy i zapewnia, że wszyscy wiedzą, co i kiedy należy zrobić.

Najlepsze funkcje beSlick

Formularze i automatyzacja zadań usprawniających procesy biznesowe

Teams do organizowania członków zespołu w celu przydzielania zadań

Narzędzia do zarządzania zadaniami planowanie zasobów Raportowanie ścieżki audytu ze znacznikiem czasu

Integracja z Outlookiem i Gmailem

beSlick limity

Ograniczone możliwości raportowania do zarządzania cyklami pracy ciągłego doskonalenia i indywidualną wydajnością

Brak intuicyjnego interfejsu w porównaniu z innymi narzędziami do usprawniania procesów na tej liście

beSlick pricing

Wersja Free

Standard : $10 za użytkownika miesięcznie

: $10 za użytkownika miesięcznie Pro : $14 za użytkownika miesięcznie

: $14 za użytkownika miesięcznie Zarządzana: Skontaktuj się z beSlick, aby uzyskać szczegółowe informacje

beSlick oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (5+ recenzji)

: 4.6/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

Odśwież swój cykl pracy dzięki narzędziom usprawniającym procesy ClickUp

ClickUp nie jest przeciętnym narzędziem do usprawniania procesów. Potężna integracja platformy i funkcje współpracy zespołowej sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla Teams do wdrażania zmian w procesach w celu osiągnięcia długoterminowego powodzenia. 🏆 Załóż darmowe konto ClickUp już dziś i poznaj intuicyjne funkcje platformy, konfigurowalne szablony i potężne pulpity do raportowania!