3 najlepsze narzędzia do zarządzania projektami, które umożliwiają automatyzację porządkowania sprint backlogu

Znasz ten moment podczas każdej sesji planowania sprintu, kiedy zespół zbiorowo wzdycha z powodu chaotycznego backlogu? Jakoś ten jeden błąd sprzed trzech sprintów nadal czai się na samym dole jak zapomniane zadanie do zrobienia.

Porządkowanie sprint backlogu nie powinno przypominać zaganiania kotów podczas burzy. Jednak gdy zajmujesz się dziesiątkami zadań i próbujesz utrzymać spójność między programistami, projektantami i interesariuszami, chaos szybko się pojawia (pomimo stosowania najlepszych metodologii agile)!

W tym przypadku kluczowe znaczenie ma wykorzystanie oprogramowania do zarządzania projektami w celu automatyzacji przygotowywania sprintów. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym narzędziom do zarządzania zaległościami dla nowoczesnych zespołów zajmujących się rozwojem produktów.

Zbadamy również, w jaki sposób automatyzacja pomaga zwinnym zespołom utrzymać zdrowe sprinty, efektywnie zarządzać zaległościami i utrzymać cele sprintów w zasięgu ręki.

👀Ciekawostka: W 1993 roku w Easel Corporation powstał pierwszy prawdziwy zespół Scrum, który osiągnął zadziwiającą wydajność dzięki zastosowaniu wczesnych praktyk inżynieryjnych XP w połączeniu z nawykami Scrum.

Trzy najlepsze programy do zarządzania projektami, które umożliwiają automatyzację porządkowania sprintów – przegląd

Oto krótkie porównanie najlepszych narzędzi do automatyzacji zarządzania projektami w zakresie przygotowywania sprint backlogu, które pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie na podstawie kilku kluczowych funkcji, dodatkowych funkcji, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* Oceny ClickUp Kompleksowe oprogramowanie do zwinnego zarządzania projektami z funkcją porządkowania backlogu opartą na AI Wielkość zespołu: wszystkie wielkości, od freelancerów i małych zespołów po duże przedsiębiorstwa ClickUp Brain do ustalania priorytetów wspomaganego przez sztuczną inteligencję, ClickUp Automatyzacje do szablonów sprintów, agenci oparci na AI do udostępniania raportów dziennych/tygodniowych, ClickUp niestandardowy status do przepływu backlogów, ClickUp Integrations z GitHub/GitLab/Jira, szablony Backlogs & Sprints. Dostępny jest Free Plan; dla przedsiębiorstw dostępne są niestandardowe ceny. G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji) Jira Zwinne zarządzanie zaległościami i śledzenie sprintów Wielkość zespołu: średnie i duże zespoły technologiczne Twórz i organizuj historie użytkowników, tablice Scrum i Kanban, wykresy burndown i velocity, wbudowane reguły automatyzacji, pulpity nawigacyjne do alokacji zasobów, integracje z Confluence, GitHub, Slack i Teams. Free; od 7,53 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,3/5 (ponad 6600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 15 200 recenzji) Trello Wizualne tablice sprintów i proste porządkowanie backlogu Wielkość zespołu: małe i średnie zespoły, freelancerzy lub zespoły nietechniczne Tablice Scrum/Kanban, etykiety i listy kontrolne typu „przeciągnij i upuść”. Automatyzacja Butler, widoki pulpitu nawigacyjnego i osi czasu, dodatki Power-Ups dla Slack, Google Drive, Jira, szacowanie punktów fabularnych za pomocą Planning Poker. Free; od 5 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,4/5 (ponad 13 700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 600 recenzji)

Czym jest porządkowanie sprint backlogu?

Porządkowanie sprint backlogu, zwane czasem udoskonalaniem backlogu, polega na przejrzeniu zawartości backlogu produktu, usunięciu elementów, które nie mają już znaczenia, i upewnieniu się, że najważniejsze elementy są gotowe do następnego sprintu.

Kiedy porządkowanie jest zrobione dobrze, oszczędza wszystkim stresu związanego z nieuporządkowaną, niekończącą się listą.

Zamiast tego zespół może przystąpić do planowania sprintu z jasnością, wiedząc, które historie użytkowników są gotowe, które wymagają dopracowania, a które można odłożyć na później.

Narzędzia do zarządzania zaległościami produktowymi dają również przestrzeń do dodawania nowych pomysłów lub potrzeb klientów w odpowiednim czasie.

📌 Przykład: Wyobraź sobie mały zespół programistów przygotowujący się do cotygodniowego sprintu. Zamiast przedzierać się przez dziesiątki niedokończonych pomysłów, poświęcają godzinę na wspólne dopracowanie backlogu. W rezultacie ich sprint backlog jest lekki, przejrzysty i wykonalny, dzięki czemu mogą skupić się na pracy, która sprawia im prawdziwą przyjemność.

Dlaczego warto zautomatyzować porządkowanie sprint backlogu?

Backlog poza sprintem powinien być zawsze w ruchu. Zazwyczaj priorytetyzuje się go na jakiś czas przed kolejnym planem sprintu. Jeśli masz na myśli elementy wewnątrz sprintu, to jeśli są na to możliwości, to oczywiście, ale jest to sygnał ostrzegawczy; obsługa wielu błędów jest sygnałem ostrzegawczym, podobnie jak reagowanie na nowe pomysły.

Ten krótki komentarz użytkownika Reddit doskonale podsumowuje tę kwestię.

Backlog nieustannie się zmienia. Pojawiają się nowe pomysły, pojawiają się błędy wymagające uwagi, a priorytety zmieniają się szybciej, niż się spodziewamy. To właśnie ta ciągła zmiana sprawia, że porządkowanie wydaje się niekończącym się obowiązkiem.

To właśnie dlatego niewielka pomoc ze strony automatyzacji może sprawić, że cały proces stanie się lżejszy i mniej wyczerpujący.

Jeśli więc szukasz powodów, dla których warto zautomatyzować sprint backlog grooming, nie musisz już dłużej szukać:

Usuń stare zadania, które nie mają już znaczenia, aby łatwiej było zarządzać backlogiem.

Podkreśl historie użytkowników i zadania, które są obecnie najbardziej wartościowe.

Zaoszczędź wiele godzin przygotowań przed planem sprintu, wykonując powtarzalne sortowanie w tle.

Zadbaj o przejrzystość postępów, aby cały zespół rozumiał, co się dzieje.

Zyskaj przestrzeń, w której ludzie mogą myśleć, tworzyć i czerpać radość z pracy.

👀 Ciekawostka: Firma Google Ventures opracowała 5-dniowy program Design Sprint, aby pomóc zespołom szybko znaleźć właściwe rozwiązanie — przechodzą one od pomysłu do prototypu i opinii użytkowników przed podjęciem decyzji o commit do budowy. Wykorzystują go zespoły programistów z Airbnb, Dropbox, LEGO, ONZ i innych organizacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jak wykorzystać AI do tworzenia historii użytkowników w zwinnym rozwoju oprogramowania

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania projektami, aby zautomatyzować porządkowanie sprint backlogu?

Wybierając oprogramowanie do porządkowania backlogu, nie szukaj długiej listy funkcji. Skup się na znalezieniu rozwiązania, które będzie naturalne dla Twojego zespołu, pomoże zmniejszyć codzienny stres związany z pracą nad backlogiem i zapewni wszystkim jasny widok tego, co będzie dalej.

Najlepsze narzędzia powinny sprawiać, że planowanie sprintów będzie łatwiejsze, a nie trudniejsze. Oto jak je rozpoznać:

✅ Ułatwia przeglądanie i udoskonalanie elementów backlogu oraz dzielenie ich na mniejsze historie użytkowników, dzięki czemu są one gotowe do użycia, gdy zespół ich potrzebuje.

✅ Oferuje konfigurowalne tablice i cykle pracy, które dostosowują się do rzeczywistego sposobu pracy Twojego zespołu.

✅ Łatwe połączenie z platformami komunikacyjnymi i narzędziami programistycznymi, dzięki czemu wszyscy mogą współpracować bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

✅ Pokazuje postępy w łatwy do zrozumienia sposób, od wykresów burndown po proste raporty, które zapewniają spójność całego zespołu.

✅ Zajmuje się powtarzalnymi zadaniami w tle, takimi jak aktualizacje backlogu i przypomnienia o sprintach, dzięki czemu zespół może skupić się na znaczącej pracy.

📮 ClickUp Insight: 88% osób biorących udział w naszej ankiecie stwierdziło, że codziennie korzysta z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do wykonywania zadań osobistych, a ponad połowa z nich korzysta z nich kilka razy dziennie. Ale co się dzieje, gdy ta sama moc pojawia się w pracy? Dzięki wykorzystaniu jednej AI w zarządzaniu projektami, udostępnianiu wiedzy i współpracy zespoły mogą zaoszczędzić ponad 3 godziny tygodniowo, które w przeciwnym razie straciłyby na poszukiwanie informacji — tak jak robi to już 60% użytkowników ClickUp.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia automatyzację porządkowania sprint backlogu

Na wypadek, gdy porządkowanie backlogu staje się przytłaczające, oto trzy narzędzia, które po cichu zajmują się powtarzalnymi zadaniami.

ClickUp (najlepsza kompleksowa platforma do zarządzania projektami z funkcją porządkowania zaległości opartą na AI)

Porządkowanie backlogu to jedno z tych zadań, o których wszyscy wiedzą, że są ważne, ale niewielu naprawdę się na nie cieszy. ClickUp zmienia tę sytuację, wprowadzając do procesu automatyzację i sztuczną inteligencję.

Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, łączące wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy. ClickUp eliminuje wszelkie formy rozproszenia pracy, zapewniając 100% kontekstu i jedno miejsce do wspólnej pracy dla ludzi i agentów.

Dzięki ClickUp Twoje sprint backlog przestaje być przedmiotem niekończących się dyskusji i sortowania, a staje się żywą, łatwą w zarządzaniu przestrzenią. Oto jak to działa:

Priorytetyzacja backlogu wspomagana AI dzięki ClickUp Brain i Brain MAX

Wyróżnij pilne błędy i uszereguj elementy backlogu według wpływu za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain analizuje Twoje zaległości w taki sam sposób, jak zrobiłby to doświadczony Scrum Master: wykrywając wzorce, dostrzegając ryzyka i motywując zespół do wykonywania zadań o wartości.

Nie tylko sortuje elementy według terminów, ale także uwzględnia zależności, obciążenie pracą, a nawet historię podobnych zadań.

📌 Przykład: Menedżer produktu ma do czynienia z zaległościami obejmującymi 120 historii użytkowników, wniosków dotyczących funkcji i zgłoszeń błędów. Zamiast ręcznie przenosić karty, używa ClickUp Brain do ich klasyfikacji. Sztuczna inteligencja wskazuje, że niewielki błąd, jeśli zostanie zignorowany, spowoduje blok dwóch ważnych historii użytkowników w następnym sprint. Sugeruje również opóźnienie funkcji o niskim priorytecie, która powiela istniejącą funkcjonalność. To, co kiedyś zajmowało godziny zgadywania, teraz zajmuje 10 minut przeglądu i potwierdzenia.

Ostatecznie ClickUp Brain ogranicza tę wymianę informacji, analizując podobne zadania z poprzednich sprintów i sugerując rozsądne szacunki.

💡 Bonus: Dla użytkowników, którzy chcą wyjść poza rozszerzenie Chrome, ClickUp Brain MAX jest idealną super aplikacją AI na komputery stacjonarne. Natychmiastowe wyszukiwanie w ClickUp, podłączonych aplikacjach (Google Drive, Figma, GitHub itp.) i Internecie — wszystko w jednej przestrzeni. Oznacza to, że podczas przygotowywania backlogu możesz szybko wyświetlić powiązane pliki, specyfikacje lub informacje o poprzednich sprintach bez przełączania zakładek lub przeszukiwania folderów (pamiętasz rozrost pracy?).

Użyj funkcji Talk‑to‑Text w Brain MAX, aby przyspieszyć tworzenie notatek lub przypomnień dotyczących porządkowania.

Zastąp dziesiątki narzędzi AI i wykorzystaj najlepsze modele AI, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini, dzięki jednemu, kontekstowemu rozwiązaniu gotowemu do użycia w przedsiębiorstwie. Wypróbuj Brain MAX, aby zautomatyzować zadania sprintu. Na przykład przed sesją porządkowania możesz poprosić Brain MAX o wyświetlenie wszystkich zadań w rejestrze, które odnoszą się do konkretnej funkcji wymaganej przez klientów, znalezienie wszelkich otwartych błędów związanych z tą funkcją lub pobranie zasobów projektowych powiązanych z tymi zadaniami — dzięki czemu przystąpisz do udoskonalania już wyposażony w kontekst i zawartość.

Wykorzystaj potencjał agentów AI

Możesz ustawić agenty ClickUp AI, aby utrzymać backlog w porządku i gotowości do sprintu. Agenci ci mogą być niestandardowo skonfigurowani do monitorowania określonych warunków, automatycznego wykonywania działań i wyświetlania odpowiednich informacji, zanim Twój zespół otworzy tablicę.

Skonfiguruj niestandardowe agenty ClickUp AI, aby utrzymać backlog w porządku, gotowy do sprintu i proaktywny.

Przykładowe ustawienia agenta AI do porządkowania sprint backlogu:

Nazwa agenta: Agent przygotowujący sprint

Wyzwalacz: Gdy zadanie zostanie dodane do backlogu lub nie zostało zaktualizowane od 14 dni.

Działania:

Przeanalizuj opis zadania pod kątem jasności i zaproponuj ciągłe ulepszenia.

Oznacz niekompletne lub niejasne historie użytkowników do przeglądu.

Automatyczne przypisywanie do właściciela produktu w celu selekcji

Oznacz zadanie tagiem „Wymaga przygotowania” i ustaw termin wykonania przed następną sesją planowania.

Ten agent AI gwarantuje, że Twój zespół zawsze przystępuje do sesji porządkowania z wstępnie przefiltrowaną, dobrze zorganizowaną listą zadań gotowych do omówienia.

🎥 Spotkanie z twoim nowym członkiem zespołu! Obejrzyj poniższe wideo, aby dowiedzieć się, jak ustawić swojego pierwszego agenta AI:

Szablony sprintów z ClickUp Automations

Techniki zwinnego ustalania priorytetów opierają się na rytmie, ale ręczne ustawienie sprintów za każdym razem może ten rytm zakłócić.

ClickUp Automations usprawnia porządkowanie sprint backlogu poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i utrzymywanie porządku w backlogu. Skonfiguruj wyzwalacze, takie jak „gdy zadanie zostanie dodane do backlogu” i działania, takie jak „przypisz właściciel” lub „ustaw status na Wymaga przeglądu”, aby efektywnie zarządzać zadaniami. Pomaga to zapobiegać gromadzeniu się nieaktualnych lub niejasnych elementów i ogranicza ręczne porządkowanie.

Rozpocznij sprinty z przypisanymi powtarzającymi się zadaniami i automatycznie ustawionymi terminami dzięki ClickUp Automatyzacji

Oto, co konkretnie mogą zrobić automatyzacje podczas porządkowania sprint backlogu:

Automatycznie przenoś nowo utworzone zadania z backlogu do kolumny lub listy porządkowania, aby wszystkie nowe zadania miały widoczność bez konieczności ręcznego sortowania.

Ustaw domyślne priorytety, tagi, pozostałe szacunki, lub status, gdy zadania trafiają do rejestru, aby podczas wstępnego przeglądu nie przeoczyć niczego istotnego.

Powiadamiaj interesariuszy lub osoby obserwujące, gdy zadanie z backlogu zostanie oznaczone jako „wysokopriorytetowe” lub nie zostało zaktualizowane w określonym czasie.

Automatycznie archiwizuj lub przenoś nieaktualne zadania (np. bez aktualizacji przez 30 dni) do listy „przegląd/czyszczenie”, aby sesje porządkowania skupiały się na tym, co istotne.

Niestandardowe statusy dla elementów backlogu dzięki ClickUp Custom Status

Twórz statusy, takie jak „Wymaga przeglądu” lub „Gotowe do sprintu”, aby zapewnić widoczność przepływu backlogu za pomocą niestandardowego statusu ClickUp.

Jednym z najczęściej pomijanych aspektów porządkowania backlogu jest przejrzystość. Elementy backlogu często utkną w zawieszeniu — są zbyt szczegółowe, aby je zignorować, ale nie są jeszcze gotowe do opracowania. ClickUp niestandardowy status rozwiązuje ten problem, umożliwiając zespołom tworzenie własnych statusów, które odzwierciedlają rzeczywisty stan pracy.

📌 Przykład: Rozproszony zespół programistów tworzy następujący przepływ statusów: „Pomysł zarejestrowany → Wymaga selekcji → Gotowy do przygotowania → Wymaga oszacowania → Gotowy do sprintu → Zablokowany”. Podczas sesji porządkowania backlogu wykorzystują te statusy jako punkt odniesienia dla dyskusji. Każdy może natychmiast sprawdzić, które elementy wymagają jeszcze dopracowania, które są gotowe do sprintu, a które utknęły w martwym punkcie. Dzięki temu spotkania porządkujące nie zamieniają się w bezcelowe debaty, a sprint backlog posuwa się naprzód.

📚 Bonus: Pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają ogólny widok stanu backlogu. Wyświetlają one kluczowe wskaźniki, takie jak liczba zadań bez szacunków, nieprzypisanych lub pozostających bez zmian przez zbyt długi czas.

Możesz wprowadzić widżety, takie jak wykresy prędkości, wykresy burndown/burnup i widoki obciążenia pracą zespołu, aby natychmiast dostrzec wąskie gardła lub problemy z obciążeniem bez konieczności przeglądania list.

Płynna integracja z GitHub, GitLab i Jira

Synchronizuj pull requesty, commit i problemy bezpośrednio z zadaniami za pomocą integracji ClickUp

Porządkowanie backlogu nie odbywa się w izolacji. W przypadku zespołów programistycznych na backlog wpływają commit kodu, pull request i raportowanie błędów.

ClickUp integruje się z GitHub, GitLab i Jira, dzięki czemu aktualizacje w tych systemach są automatycznie wprowadzane do elementów backlogu.

📌 Przykład: Programista łączy pull request w GitHubie połączony z elementem backlogu w ClickUp. Gdy tylko PR zostanie zamknięte, ClickUp Integrations aktualizuje status zadania na „zrobione”, dodaje notatkę z identyfikatorem commit i powiadamia dział kontroli jakości. Oznacza to, że zespół kontroli jakości nie traci czasu na śledzenie aktualizacji, a menedżerowie produktu zawsze mają aktualny obraz postępów sprintu bez konieczności sprawdzania różnych narzędzi.

📖 Przeczytaj również: Zwinne planowanie obciążenia

Zajmij się wsparciem zorganizowanego przepływu pracy dzięki szablonom ClickUp

Szablon Backlogs and Sprints firmy ClickUp zapewnia zespołom scrumowym przejrzystą strukturę planowania sprintów, jednocześnie zapewniając proste i spójne zarządzanie backlogiem.

Pobierz bezpłatny szablon Oszczędzaj czas, organizując chaotyczne procesy dzięki szablonowi ClickUp Backlogs and Sprints.

Oto, co możesz zyskać dzięki szablonom agile, takim jak ten:

Śledź i zarządzaj sprintami dzięki priorytetom, które pozostają widoczne i łatwe do śledzenia.

Utrzymuj jeden, spójny backlog produktu, który charakteryzuje się płynnym przepływem do backlogów sprintów.

Pozostań w połączeniu z członkami zespołu, śledząc przeszkody i udostępniając postęp w czasie rzeczywistym.

Wreszcie, szablon ClickUp Agile Sprint Planning Template zawiera gotowe widoki niestandardowe, takie jak Sprint Backlog Elements i Development Status, dzięki czemu Twój zespół ma pełny wgląd w postęp sprintu. Ten bezpłatny szablon planowania sprintu zawiera dostosowane pola, takie jak Development Status, Epics i Remaining Hours, które ułatwiają planowanie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitations ClickUp

Złożony zestaw funkcji może wydawać się przytłaczający dla małych zespołów, które dopiero zaczynają swoją działalność.

Krzywa uczenia się w zakresie ustawiania zaawansowanych automatyzacji i integracji

Niektóre funkcje AI, takie jak Brain MAX, są obecnie dostępne tylko na komputerach stacjonarnych.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Funkcje takie jak automatyzacja, asystent pisania oparty na AI oraz odświeżony kalendarz pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. A co najlepsze? Rozwiązanie to dostosowuje się do naszych potrzeb — niezależnie od tego, czy uruchamiamy nową kampanię, czy zarządzamy długoterminowymi operacjami.

⚙️ Przyjazna wskazówka: Oto próbka cyklu pracy z Brain MAX do porządkowania backlogu. Zacznij od podpowiedzi: Poproś Brain MAX o wyciągnięcie wszystkich nieprzetworzonych lub nieaktywnych elementów backlogu. Przeglądaj spostrzeżenia w jednym widoku: wykorzystaj odpowiedzi, aby oznaczyć, przypisać lub zmienić priorytety zadań bezpośrednio w ClickUp. Pobierz wsparcie zawartości: Poproś Brain MAX o pobranie połączonych dokumentów, zgłoszeń lub notatek ze spotkań dla każdego kluczowego elementu. Przygotowanie notatek głosowych: użyj funkcji Talk-to-Text, aby zostawić szybkie notatki dotyczące porządkowania lub utworzyć zadania wymagające wyjaśnienia.

📖 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony planowania zasobów w programie Excel i ClickUp

2. Jira (najlepsze do zwinnego zarządzania backlogiem i śledzenia sprintów)

za pośrednictwem Jira

Jira pomaga usprawnić porządkowanie sprint backlogu, oferując uporządkowane tablice, na których właściciele produktów mogą mieć widok, ustalać priorytety i edytować elementy backlogu. Dzięki funkcjom takim jak ustalanie priorytetów metodą „przeciągnij i upuść”, szacowanie punktów fabularnych i niestandardowe filtry, zespoły programistów mogą organizować zadania według pilności, sprintu lub typu problemu.

Ponadto Jira oferuje wsparcie porządkowania dzięki integracjom, takim jak Confluence do dokumentacji i Bitbucket do kontekstu programistycznego, które mają widoczność w ramach jednego problemu. Możesz skonfigurować niestandardowe cykle pracy i skorzystać z automatyzacji Jira, aby oznaczyć nieaktualne problemy lub przejść do kolejnych etapów w oparciu o status porządkowania.

Kierownicy ds. inżynierii mogą również korzystać z wykresów prędkości i raportów sprintów, aby ocenić, czy elementy backlogu mają odpowiednią wielkość, priorytet i postępują zgodnie z planem.

Najlepsze funkcje Jira

Twórz i organizuj historie użytkowników bezpośrednio w backlogu, łącząc je z epicami i celami sprintu.

Wykorzystaj tablice Scrum lub Kanban, aby wizualizować postęp sprintu i dostosować cykl pracy do stylu działania swojego zespołu.

Śledź stan projektu dzięki zwinnym raportom , w tym wykresom burndown, śledzeniu prędkości i widokom obciążenia pracą.

Zautomatyzuj powtarzalne aktualizacje dzięki wbudowanym regułom automatyzacji Jira, ograniczając ręczne wykonywanie zadań.

Zintegruj się z Confluence, GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack i Microsoft Teams, aby stworzyć połączenie kodu, dokumentów i rozmów w jednym miejscu.

Monitoruj alokację zasobów i identyfikuj wąskie gardła dzięki pulpitom nawigacyjnym, które zapewniają menedżerom widok priorytetów i obciążenia pracą w czasie rzeczywistym.

Limit Jira

Ustawienia i niestandardowe dostosowywanie mogą wydawać się przytłaczające dla nowych zespołów.

Wydajność spada w przypadku bardzo dużych zaległości lub mocno niestandardowych projektów.

Wiele zaawansowanych funkcji wymaga dodatkowych wtyczek z Atlassian Marketplace.

Ceny Jira

Free

Standard : 7,53 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 13,53 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje Jira

G2 : 4,3/5 (ponad 6600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Jira

W recenzji G2 jako funkcja przedstawiono:

Jira może zrobić praktycznie wszystko, czego potrzebujesz w zakresie zarządzania projektami (zgłoszenia, backlogi, planowanie sprintów, wykresy burndown, wskaźniki wydajności i wiele innych).

Czy wiesz, że... Inżynierowie i menedżerowie produktu w ClickUp planują epiki w ClickUp, aby ustalać priorytety pracy, poprawiać widoczność i współpracować nad sprintami. Oto jak to robią: Teams są podzielone na grupy, z których każda ma dedykowany folder.

Każdy folder drużyny zawiera listy elementów backlogu, błędów i sprintów.

Epic i historie użytkowników znajdują się na listach funkcji drużyny, listach planów rozwoju produktu i listach sprintów dzięki elastyczności zadań na wielu listach. Korzystaj z wielu list w obszarze roboczym ClickUp do śledzenia różnych zadań i działań. Chcesz dowiedzieć się, jak łatwo przeprowadzać sprint dla swojego zespołu? Obejrzyj ten wideo, aby dowiedzieć się więcej:

📖 Przeczytaj również: Integracje Jira dla zwiększenia funkcji i wydajności

3. Trello (najlepsze do tworzenia wizualnych tablic sprintów i prostego porządkowania backlogu)

za pośrednictwem Trello

Jest coś satysfakcjonującego w obserwowaniu, jak zadania przechodzą ze statusu „Do zrobienia” do „Zrobione”. To niewielkie poczucie postępu motywuje zespoły, a Trello oddaje to uczucie.

Dzięki wizualnym tablicom Trello możesz uporządkować elementy backlogu w listy, takie jak „Do przygotowania”, „W trakcie przeglądu” lub „Gotowe do sprintu”. Każda karta staje się dynamicznym obszarem roboczym — dodaj listy kontrolne, szacunki, załączniki i etykiety, aby wyjaśnić, co jest gotowe, a co wymaga dopracowania.

Automatyzacja Butler firmy Trello idzie o krok dalej, przenosząc karty, przypisując zadania lub oznaczając elementy na podstawie wcześniej ustalonych reguł. Dzięki Power-Ups, takim jak pola niestandardowe i Card Aging, możesz wykryć brakujące szacunki lub zaniedbane zadania, zanim spowodują one powstanie długu sprintowego.

Najlepsze funkcje Trello

Korzystaj z tablic Scrum lub Kanban z kartami typu „przeciągnij i upuść”, aby zarządzać sprintami.

Używaj etykiet, list kontrolnych i terminów, aby rozbijać historie użytkowników i zachować widoczność priorytetów.

Zautomatyzuj przekazywanie zadań, przypomnienia i cykliczne aktualizacje dzięki automatyzacji Butler.

Śledź postęp sprintu za pomocą pulpitu nawigacyjnego, osi czasu i widoków tabel na wielu tablicach.

Stwórz połączenie między Trello a Slackiem, Google Drive i Jira za pomocą Power-Ups, aby usprawnić współpracę między różnymi działami

Ustal punkty fabularne i priorytety dzięki integracji pól niestandardowych i Planning Poker w celu udoskonalenia backlogu.

Limit Trello

W porównaniu z lepszymi narzędziami do zarządzania projektami scrum brakuje zaawansowanych funkcji raportowania.

Złożone zwinne cykle pracy mogą wymagać wielu ulepszeń, co wydłuża czas ustawień.

Nie nadaje się do dużych projektów korporacyjnych wymagających intensywnego zarządzania zasobami.

Ceny Trello

Free

Standard : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Trello

W recenzji G2 podkreślono:

W Trello najbardziej podoba mi się prostota obsługi i przejrzystość. Jestem osobą, która lubi mieć wszystko uporządkowane, a Trello idealnie spełnia tę rolę. Dzięki tablicom i kartom mogę organizować zadania dokładnie tak, jak chcę, a przydzielanie zadań i śledzenie postępów jest niezwykle proste.

📖 Przeczytaj również: Jak ustawić skuteczny harmonogram sprint

Nie każdy zespół potrzebuje narzędzi do zarządzania sprintami o takim samym poziomie złożoności, i właśnie w tym miejscu pojawiają się opcje takie jak Zenhub i Azure DevOps.

za pośrednictwem Zenhub

Zenhub jest szczególnie przydatny, jeśli Twoje prace programistyczne są już przechowywane w GitHub. Integruje zarządzanie backlogiem i planowanie sprintów bezpośrednio z Twoimi repo, zapewniając, że backlog produktu i backlog sprintu zawsze odzwierciedlają rzeczywisty kod, który jest dostarczany.

Dzięki funkcjom takim jak wykresy burndown i aktualizacje w czasie rzeczywistym powiązane bezpośrednio z commitami, porządkowanie backlogu w mniejszym stopniu opiera się na domysłach, a w większym na śledzeniu postępów w miarę ich realizacji.

Z drugiej strony, Azure DevOps jest przeznaczony dla zespołów poszukujących kompleksowego rozwiązania.

za pośrednictwem Azure

Azure DevOps jest przeznaczony dla zespołów poszukujących kompleksowego rozwiązania. Dzięki Azure Boards możesz podzielić historie użytkowników na elementy backlogu, przyporządkować je do funkcji lub epik i zarządzać sprintami backlogów w wielu zespołach.

Jego siła tkwi w skali: niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem agile, czy przedsiębiorstwem realizującym złożone projekty, Azure DevOps umożliwia bezpośrednie połączenie porządkowania backlogu z wydaniami.

👀Ciekawostka: Termin „Scrum” pochodzi z artykułu opublikowanego w 1986 r. w Harvard Business Review, w którym autorzy porównali proces tworzenia produktu do drużyny rugby poruszającej się po polu — odzwierciedlając pracę zespołową, przepływ i zdolność adaptacji.

Korzyści wynikające z używania oprogramowania do zarządzania projektami w automatyzacji porządkowania zaległości

Kiedy zespoły znają już wartość sprintów, pytanie nie dotyczy już tego, dlaczego warto je stosować, ale jak zapewnić ich trwałość. W tym miejscu automatyzacja pokazuje swoją wartość. Eliminuje żmudne przygotowywanie backlogu i zwalnia przestrzeń na strategię, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę, rozważając zalety oprogramowania do zarządzania projektami w zakresie automatyzacji porządkowania backlogu oraz możliwości, jakie ono oferuje:

Automatycznie oznaczaj elementy backlogu, które nie były aktualizowane od ponad 30 dni, aby zapobiec zaśmiecaniu planowania sprintu nieaktualnymi zadaniami.

Wykorzystaj szacunki oparte na AI, aby sugerować punkty fabularne dla nowych historii użytkowników na podstawie podobnych zadań z przeszłości.

Automatycznie przypisuj sesje porządkowania właścicielom produktów i programistom w oparciu o równoważenie obciążenia pracą i dostępność zespołu.

Zintegruj opinie klientów z platform takich jak Zendesk lub Intercom bezpośrednio z elementami backlogu, aby uzyskać bogaty w kontekst system ustalania priorytetów.

Generuj mapy zależności między elementami backlogu, aby zidentyfikować przeszkody przed planowaniem sprintu.

Automatycznie przenoś elementy do kolejki przygotowywania, gdy spotykają one kryteria takie jak „gotowość do udoskonalenia” lub mają załączone specyfikacje projektowe.

Uruchamiaj wyzwalacze powiadomień w Slacku lub e-mailu, gdy nowe błędy o wysokim priorytecie zostaną dodane do backlogu z narzędzi QA, takich jak TestRail

Korzystaj z analiz wykorzystania w czasie rzeczywistym z narzędzi takich jak Mixpanel , aby nadać priorytet elementom backlogu powiązanym z funkcjami o niskim zaangażowaniu.

Twórz pulpity nawigacyjne, które podkreślają elementy bez jasnych kryteriów akceptacji lub przypisanych właścicieli do dalszych działań przed rozpoczęciem sprintu.

Oczyść backlog, przyspiesz tempo dzięki ClickUp

Zadania zaległe zawsze będą częścią pracy agile, ale nie muszą być postrzegane jako obciążenie spowalniające pracę zespołu. Dzięki odpowiednim narzędziom porządkowanie zadań nie polega już na zmaganiu się z nimi, ale raczej na kierowaniu zespołem w kierunku jasnego, znaczącego postępu.

Spośród dostępnych opcji ClickUp wyróżnia się tym, że nie tylko organizuje backlog, ale także aktywnie pomaga go udoskonalać.

Dzięki ClickUp Brain, który zapewnia inteligentniejsze ustalanie priorytetów, automatyzacje oszczędzające czas oraz integracje łączące cały cykl pracy, ClickUp nie jest tylko kolejnym narzędziem, ale raczej członkiem zespołu, który pomaga utrzymać właściwy kierunek działania.

Jeśli jesteś gotowy, aby nadać swoim zadaniom strukturę, na jaką zasługują, a swojemu zespołowi przejrzystość, której potrzebuje, zarejestruj się już dziś w ClickUp za darmo.

Często zadawane pytania

Porządkowanie backlogu to ciągły proces, w ramach którego właściciel produktu i zespół przeglądają, ustalają priorytety, aktualizują i wyjaśniają elementy w backlogu produktu. Celem jest zapewnienie, że backlog jest uporządkowany, zorganizowany i gotowy do nadchodzących sprintów. Obejmuje to rozbicie dużych elementów (epic) na historie użytkowników, oszacowanie nakładu pracy, usunięcie nieaktualnych zadań i udoskonalenie kryteriów akceptacji. Planowanie sprintu odbywa się natomiast na początku każdego sprintu. Podczas tego spotkania zespół wybiera zestaw dobrze przygotowanych elementów backlogu, nad którymi będzie pracował podczas sprintu, w oparciu o obciążenie i cele sprintu. Jest to sesja, podczas której zespół określa, co zostanie dostarczone i w jaki sposób zostanie to osiągnięte.

Zasada 20/30/50 to prosty sposób na zachowanie równowagi między priorytetami. Około 20% backlogu powinno stanowić zadania o wysokiej wartości, do zrobienia; 30% to zadania o średnim priorytecie, które zapewniają stały postęp; a 50% to zadania o niższym priorytecie lub zadania, które warto wykonać. Celem zasady 20/30/50 jest utrzymanie zdrowego backlogu produktu, który równoważy innowacyjność, satysfakcję użytkowników i stabilność techniczną — zamiast być zdominowanym przez jeden obszar (np. tylko błędy lub tylko nowe funkcje). Jest to wytyczna, a nie ścisła zasada, i należy ją dostosować w oparciu o dojrzałość produktu, szybkość działania zespołu i cele biznesowe.

Porządkowanie backlogu to zadanie zespołowe. Zazwyczaj kieruje nim właściciel produktu, ale uczestniczą w nim również programiści, zespół ds. kontroli jakości, a czasem nawet starsi interesariusze. Każdy wnosi swoje spojrzenie, dzięki czemu backlog staje się bardziej dokładny i realistyczny.

Trzy główne czynności związane z porządkowaniem backlogu produktu to: 1. Przeglądanie i ustalanie priorytetów: porządkowanie elementów backlogu na podstawie wartości, pilności lub zależności, aby zapewnić, że najważniejsze zadania zostaną wykonane w pierwszej kolejności. 2. Wyjaśnianie wymagań: upewnienie się, że każdy element ma jasny opis, kryteria akceptacji i w razie potrzeby jest podzielony na łatwe do wykonania zadania. 3. Oszacowanie nakładu pracy: współpraca z zespołem w celu przypisania punktów fabularnych lub oszacowań, pomagając w dokładniejszym planowaniu nadchodzących sprintów.

Większość zespołów porządkuje swoje zaległości raz na sprint, choć niektóre preferują krótsze, częstsze sesje. Kluczem jest konsekwencja — regularne aktualizowanie zaległości, aby nigdy nie stały się przytłaczające.

Tak, sztuczna inteligencja może być zaskakująco pomocna. Może analizować dotychczasowe wzorce pracy, zależności, a nawet obciążenie zespołu, aby zasugerować, które zadania powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Nie zastępuje to oceny zespołu, ale odciąża go od niekończących się dyskusji na temat ustalania priorytetów.

Tak, ClickUp integruje się z Jira, umożliwiając zespołom łączenie zadań i synchronizację aktualizacji między obiema platformami. Możesz importować dane z Jira lub skorzystać z jednej z naszych integracji Jira, aby poprawić swoją wydajność:1. Integracja Jira Connected Search: jeśli potrzebujesz widoczności w czasie rzeczywistym, aby wyszukiwać i przeglądać projekty, tablice, pulpity nawigacyjne i problemy Jira w ClickUp2. Integracja Jira Sync: synchronizuj wszystkie aktualizacje projektów i problemów między ClickUp i Jira, dzięki czemu nie musisz opuszczać ClickUp, aby przeglądać i zarządzać swoją pracą.