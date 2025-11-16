Free szablon do tworzenia nawyków, który pomoże Ci poprawić codzienne nawyki

Wstań wcześnie, pościel łóżko, przygotuj ubrania do ćwiczeń, napełnij butelkę wodą, przejrzyj cele, poćwicz i powtórz. Przyklejasz to na ścianie po przeczytaniu, że utrwalenie nawyku zajmuje zazwyczaj 21 dni. Trzytygodniowy okres wydawał się wykonalny, więc zacząłeś.

Ale potem pojawia się rzeczywistość i zanim się zorientujesz, o 8 rano spędzasz już 20 minut w mediach społecznościowych.

Nie jesteś w tym osamotniony. W rzeczywistości tylko 9% osób faktycznie dotrzymało swoich noworocznych postanowień – twierdzi Colin Camerer, ekonomista behawioralny z Caltech, który zajmuje się badaniem kształtowania się nawyków.

Każdy ma swoją własną oś czasu budowania nawyków. Jednak powtarzanie jest kluczem do zrobienia każdego zachowania w automatyczną część dnia. Nawyki, które się utrwalają, łączą się z czynnościami, które już wykonujesz bez zastanowienia.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się kilku doskonałym szablonom ClickUp do łączenia nawyków, które pomogą Ci stworzyć trwałe rutyny. 🎯

Czym są szablony do budowania nawyków?

Szablony nawyków to ustrukturyzowane ramy, które pomagają zidentyfikować istniejące zachowania w rutynie i stworzyć połączenie między nowymi nawykami a nimi.

Zazwyczaj zawierają one kolumny dotyczące obecnych wyzwalaczy, pożądanych nowych nawyków i konkretnych planów wdrożeniowych. Na przykład instancja szablonu może zawierać pozycję „Po zamknięciu drzwi wejściowych” w połączeniu z „Wezmę trzy głębokie oddechy”.

Te schematy eliminują zgadywanie z procesu kształtowania nawyków, zapewniając jasne, praktyczne połączenia między tym, co już robisz, a tym, co chcesz zacząć robić.

🧠 Ciekawostka: Pomysł ustrukturyzowanego ustawiania celów sięga czasów Arystotelesa, który w dziele Etyka nikomachejska (IV wiek p.n.e.) napisał, że kultywowanie cnót wymaga powtarzania czynności. Była to w zasadzie wczesna filozofia łączenia nawyków.

Co sprawia, że szablon do tworzenia nawyków jest dobry?

Dobrze zaprojektowany szablon do łączenia nawyków eliminuje niejasności i ułatwia wdrażanie. Oto, co odróżnia skuteczne szablony od ogólnych list kontrolnych:

Określa konkretne momenty wyzwalające: koncentruje się na precyzyjnych działaniach, a nie na niejasnych okresach czasu, takich jak „rano” lub „wieczorem”.

Dopasowuje trudność nawyku do siły wyzwalacza: Łączy proste, zdrowe nawyki z solidnymi, istniejącymi już nawykami, których nigdy nie pomijasz.

Zawiera szczegóły dotyczące wdrażania: Określa dokładnie, kiedy, gdzie i w jaki sposób nowy nawyk ma być realizowany, bez żadnych niejasności.

Skupia się na pojedynczych działaniach: pozwala uniknąć złożonych, wielo-krokowych rutyn, które powodują pozwala uniknąć złożonych, wielo-krokowych rutyn, które powodują zmęczenie decyzyjne i zmniejszają konsekwencję.

Tworzy logiczne sekwencje: tworzy przepływy, które w naturalny sposób przechodzą od jednego zachowania do następnego.

Uwzględnia różne harmonogramy: dostawca elastycznych opcji dostosowanych do różnych stylów życia i wzorców pracy.

Śledzenie zakończonych realizacji: Wykorzystuje pola wyboru lub podstawowe wskaźniki postępu, które nie wymagają skomplikowanych systemów.

Umożliwia iterację: pozwala na dostosowanie połączeń, które nie sprawdzają się w praktyce.

🔍 Czy wiesz, że... W ramach badań naukowych zbadano, jak zmiana celów w trakcie realizacji może wpływać na samokontrolę. Wyniki pokazały, że osoby, które często zmieniają swoje cele, mogą w rzeczywistości osłabiać własną wydajność, jeśli zmiany te zastępują zaangażowanie szukaniem wymówek.

11 szablonów do łączenia nawyków

Łączenie nawyków sprawdza się, gdy nowe działania stają się załącznikami do porannych rutyn, które już stosujesz.

ClickUp staje się krokiem, aby utrwalić nawyki. Jak to działa? Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy.

Oferuje również szablony do łączenia nawyków, które przekształcają pomysły w jasny plan z połączonymi wyzwalaczami, zaplanowanymi powtórzeniami i śledzeniem wyników, dzięki czemu konsekwencja buduje się bez dramatycznych zmian.

Oto 11 najlepszych szablonów oferowanych przez tę aplikację do śledzenia nawyków.

1. Szablon osobistego trackera nawyków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustawiaj codzienne cele i śledź postępy w opanowywaniu nowych nawyków dzięki szablonowi ClickUp Personal Habit Tracker Template.

Szablon ClickUp Personal Habit Tracker centralizuje codzienne zachowania w jednej liście z mierzalnymi celami i prostymi statusami. Dzięki polom niestandardowym ClickUp możesz kategoryzować zadania i dodawać atrybuty, takie jak Postęp, Przeczytaj 15 stron i 10 tys. kroków, aby łatwo wizualizować postępy.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Rejestruj wiele nawyków związanych z pracą za pomocą gotowych pól metrycznych (np. przeczytane strony, liczba kroków, nawodnienie).

Utrzymaj tempo dzięki powtarzającym się harmonogramom i dwuetapowym statusom, zamieniając codzienne sprawdzanie postępów w pięciosekundową czynność.

Przejrzyj serie i przerwy, przełączając się między widokami ClickUp , takimi jak tabela do edycji zbiorczej i lista do szybkiego przeglądania.

📌 Idealne dla: osób, które chcą wyrobić sobie kilka nawyków i potrzebują mierzalnej odpowiedzialności bez dodatkowych aplikacji z codziennymi listami kontrolnymi.

🎥 Odkryj najlepsze narzędzia do śledzenia swoich krótko- i długoterminowych celów:

2. Szablon resetowania rytuałów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj strukturę do autorefleksji i budowania nowych zachowań dzięki szablonowi ClickUp Ritual Reset Template.

Szablon ClickUp Ritual Reset Template zaczyna się od przewodnika ClickUp Doc, który pomaga sprawdzić swoje nawyki. Zachęca do autorefleksji i daje ramy do tworzenia rytuałów, które pasują do Twoich osobistych celów rozwoju. Potem możesz zamienić wybrane rytuały na zaplanowane zadania ClickUp z właścicielami, osiami czasu i przypomnieniami.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź postęp dzięki prostym celom, punktom kontrolnym i strategiom sporządzania notatek , dzięki czemu małe sukcesy będą miały widoczność i będą się kumulować.

Dodaj pola niestandardowe, takie jak Nastrój , Poziom energii i Czas realizacji , aby zobaczyć, jak nawyki wpływają na Twój dzień.

Podziel większe nawyki na mniejsze kroki za pomocą zagnieżdżonych podzadań, aby uniknąć przytłoczenia podczas resetowania rytuałów

📌 Idealne dla: osób, które chcą zresetować swoje nawyki, holistycznie śledzić swój rozwój osobisty i utrzymać rytuały zgodne z długoterminowymi celami.

🚀 Przyjazna wskazówka: ClickUp Brain wzbogaca Twoje codzienne rutyny o inteligencję, dzięki połączeniu zadań, dokumentów i postępów. Na przykład, jeśli chcesz wypracować poranny rytuał, po prostu poproś o „Stworzenie cyklicznej listy kontrolnej dotyczącej picia wody, prowadzenia dziennika i rozciągania oraz cotygodniowego śledzenia postępów”. Narzędzie natychmiast tworzy i utrzymuje system, więc nie musisz tego robić samodzielnie. Niech ClickUp stanie się Twoim partnerem odpowiedzialnym za tworzenie trwałych nawyków. Oto kilka dodatkowych podpowiedzi. ✨ Stwórz 21-dniowe wyzwanie związane z nawykami z codziennymi sprawdzianami.

Podsumuj moje postępy w tym tygodniu we wszystkich nawykach związanych ze zdrowiem i nauką.

Przypomnienie o 20:00, aby przejrzeć i zapisać moje zakończone nawyki. Korzystaj z podsumowania na pulpicie nawigacyjnym ClickUp Brain, aby codziennie rano śledzić swoje postępy (osobiste i zawodowe):

3. Szablon planu samoopieki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyznaczaj osiągalne cele dotyczące nawiązywania nowych nawyków dzięki szablonowi planu samoopieki ClickUp.

Szablon planu samoopieki ClickUp pozwala zaplanować zadania regeneracyjne i rejestrować wyniki w poszczególnych etapach. To narzędzie, dostosowane do potrzeb fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i duchowego samopoczucia, oferuje ustrukturyzowane podejście do samoopieki.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Osiągnięte , W trakcie realizacji , Nie rozpoczęte , i Wstrzymane . Monitoruj cele związane z dbaniem o siebie i dostosowuj swoje plany w oparciu o niestandardowe statusy zadań ClickUp , takie jak

Skorzystaj z czterech różnych pól niestandardowych, w tym Notatki , Rodzaj samoopieki , Referencje oraz Rodzaj wellness .

Ustaw przypomnienia i powiadomienia, aby zachować spójność i wzmocnić codzienne nawyki

📌 Idealne dla: studentów i profesjonalistów, którzy potrzebują powtarzalnego systemu zapewniającego widoczną, spójną dbałość o siebie.

📮 ClickUp Insight: 26% pracowników twierdzi, że najlepszym sposobem na odłączenie się od pracy jest poświęcenie się hobby lub ćwiczeniom fizycznym, a 22% stosuje rytuały na koniec dnia, takie jak zamykanie laptopa o określonej porze lub zmiana ubrania po pracy w domu. Jednak 30% nadal ma trudności z odłączeniem się psychicznie od pracy! Przypomnienia ClickUp pomagają wzmocnić zdrowe nawyki. Ustaw alert podsumowujący koniec dnia, automatycznie informuj swój zespół o zakończonych zadaniach dzięki sztucznej inteligencji i korzystaj z ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI, aby codziennie przeglądać swoje zadania, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi sprawami.

4. Szablon ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj szerszą perspektywę i przegląd poszczególnych dni dzięki szablonowi ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

Szablon ClickUp 75 Hard Wellness Challenge opiera się na programie „75 Hard”. Przedstawia on cały program w postaci codziennych kart. Każdy z 75 dni jest przedstawiony jako zadanie (lub zestaw zadań) obejmujące podstawowe wymagania programu.

Otrzymujesz dwa treningi (jeden na świeżym powietrzu), przestrzeganie planu żywieniowego/diety, picie określonej ilości wody, czytanie książek dotyczących rozwoju osobistego i codzienne robienie zdjęć postępów. Te codzienne zadania często zawierają podzadania lub elementy listy kontrolnej dla każdego komponentu, dzięki czemu możesz odhaczać każdy segment w ciągu dnia.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Używaj statusów takich jak Do zrobienia , W trakcie realizacji i Zrobiłem to , które jasno wskazują, na jakim etapie jesteś.

Zachowaj dyscyplinę dzięki wizualnym paskom i znacznikom opuszczonych dni, które sprawiają, że odpowiedzialność staje się oczywista.

Przełączaj się między widokami Podsumowanie wyzwania , Widok tabeli , Widok statusu wyzwania , Przewodnik dla początkujących i innymi widokami.

Oceń swoje postępy, zastanów się nad wyzwaniami i odpowiednio dostosuj swój plan, korzystając z sekcji okresowych przeglądów (co tydzień).

📌 Idealne dla: każdego, kto zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania 75 trudnych wyzwań i chce mieć pewność, że będzie ponosić widoczną odpowiedzialność.

⚙️ Bonus: Zapoznaj się z innymi szablonami 75 Hard Challenge, aby zachować porządek, śledzić swoje postępy i utrzymać motywację przez cały czas trwania wyzwania.

5. Szablon ClickUp do tworzenia nawyków związanych z codziennymi zadaniami do zrobienia

Pobierz darmowy szablon Organizuj codzienne obowiązki i nawyki za pomocą szablonu ClickUp Daily Things Do zrobienia.

Szablon ClickUp Daily Things To Do pomaga rejestrować i zarządzać wszystkimi zadaniami, które musisz zakończyć w ciągu dnia, oraz zapewnia samodyscyplinę. Jest idealny dla osób, które potrzebują scentralizowanej codziennej listy kontrolnej.

Możesz zorganizować swój dzień jako zadanie za pomocą wbudowanych list i dostosowywalnych pól, co pozwoli Ci podzielić „rzeczy do zrobienia” na mniejsze, wykonalne kroki.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Podziel zadania na wykonalne podzadania, które możesz odhaczać w miarę postępów.

Dodaj pola priorytetu, kategorii lub terminu wykonania, aby dostosować zadania do swojego przepływu pracy.

Korzystaj z funkcji powtarzających się zadań ClickUp w codziennych rutynach, aby nie musieć zaczynać każdego ranka od nowa.

📌 Idealne dla: wszystkich, którzy chcą ustrukturyzować swoje codzienne nawyki, w tym studentów, profesjonalistów, freelancerów lub pracowników zdalnych zarządzających wieloma priorytetami.

🔍 Czy wiesz, że... Książka Atomic Habits autorstwa Jamesa Cleara sprzedała się w ponad 25 milionach egzemplarzy i została przetłumaczona na ponad 60 języków. Książka opisuje, jak wygląda budowanie zdrowych nawyków przy jednoczesnym przełamywaniu dotychczasowych nawyków poprzez małe, konsekwentne zmiany. Według autora, następujące cztery prawa zmiany zachowań sprawiają, że nawyki się utrwalają: Niech to będzie oczywiste

Spraw, aby były atrakcyjne

Ułatw sobie życie

Spraw, aby było to satysfakcjonujące.

6. Szablon dziennego planera ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź postępy za pomocą wykresów i diagramów w szablonie ClickUp Daily Planner.

Szablon ClickUp Daily Planner organizuje codzienne zadania w prostą, powtarzalną strukturę. Planuj zadania na dany dzień według kategorii, skutecznie ustalaj priorytety i wizualizuj postępy na różne sposoby. Otrzymujesz podstawowe statusy, takie jak Otwarte i Zakończone , aby śledzić swoją pracę.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przełączaj się między Wszystkimi zadaniami , kalendarzem i przewodnikiem Zacznij tutaj , aby zorientować się w codziennych obowiązkach.

Przejrzyj zakończone elementy w sekcji Historia , aby przeanalizować wzorce wydajności.

Posortuj zadania według kategorii, takich jak Osobiste, Praca lub Cele, i ustaw poziomy ważności/pilności.

📌 Idealne dla: Zapracowanych profesjonalistów i studentów, którzy potrzebują niezawodnego systemu codziennego, który nie zawiedzie w obliczu konkurencyjnych priorytetów.

🚀 Przyjazna wskazówka: Zarządzanie nawykami, projektami i osobistymi celami często oznacza konieczność korzystania z wielu narzędzi. Działając jako zunifikowane centrum, ClickUp Brain MAX eliminuje rozproszenie AI i gromadzi zadania, rutyny, a nawet pliki z narzędzi takich jak Google Drive i Notion. Dzięki poleceniom głosowym w funkcji Talk to Text, automatyzacji między aplikacjami i elastyczności wyboru spośród najlepszych modeli AI, narzędzie dostosowuje się do Twojego stylu pracy. Przyjrzyj się bliżej jego możliwościom:

7. Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj zadania w przejrzyste kategorie, aby uzyskać większą przejrzystość dzięki szablonowi listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp.

Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp łączy strukturę listy rzeczy do zrobienia z kalendarzem. Ponieważ jest on zintegrowany z widokiem kalendarza, zadania są powiązane z datami, co pozwala zaplanować, kiedy mają się one odbyć. Dzięki wbudowanym, oznaczonym kolorami priorytetom możesz natychmiast zobaczyć, które zadania wymagają Twojej uwagi w pierwszej kolejności.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wizualizuj swoje zadania za pomocą atrybutów, takich jak Kategoria , Zasoby , Poziom wydajności i Rola .

Przełączaj się między pięcioma różnymi widokami, takimi jak Zaproszenie na spotkanie , Według roli , Według kategorii , Harmonogramy i Przewodnik dla początkujących .

Podziel swój dzień na poranne, popołudniowe i wieczorne bloki, przypisując zadania do konkretnych przedziałów czasowych.

Śledź codzienne refleksje dzięki wbudowanej sekcji notatek, która pozwala zapisywać sukcesy, przeszkody i przypomnienia na następny dzień.

📌 Idealne dla: profesjonalistów, którzy chcą mieć uporządkowany plan dnia uwzględniający spotkania, terminy i zadania, nie tracąc przy tym z oczu refleksji i priorytetów.

🧠 Ciekawostka: W ramach projektu UCSF + Big Joy Project osoby, które codziennie poświęcały zaledwie 5–10 minut na „mikroakty radości”, takie jak wyrażanie wdzięczności, wykonywanie dobrych uczynków lub dostrzeganie piękna, zgłaszały wyższy poziom dobrego samopoczucia, mniejszy stres i większą kontrolę nad emocjami. Pokazało to, że małe codzienne nawyki mogą mieć duże znaczenie.

8. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj cele rozwoju i nawyki za pomocą szablonu planu rozwoju osobistego ClickUp.

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp zapewnia uporządkowany, kompleksowy pulpit nawigacyjny do definiowania, śledzenia i poprawiania rozwoju osobistego i zawodowego. Łączy cele, wskaźniki, osie czasu, kontrole i refleksje w jednym miejscu. Przeciągaj i upuszczaj zadania bezpośrednio na konkretne daty w kalendarzu, co ułatwia planowanie terminów.

Szablon zawiera cztery widoki: PD per Quarter do planowania celów kwartalnych oraz Progress Tracker do monitorowania zadań w skrócie. Plan of Action śledzi możliwe do wykonania kroki i harmonogramy, a Getting Started Guide zawiera instrukcje i przykłady.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Oznaczaj status każdego celu, wybierając jedną z opcji: Cel osiągnięty , Nie rozpoczęty , Nie na dobrej drodze , Wstrzymany i Na dobrej drodze .

Skorzystaj z gotowych pól, takich jak Minimalny dzienny cel , Jak bardzo jesteś zadowolony ze swoich postępów , Sukcesy i osiągnięcia oraz Cele edukacyjne .

Zsynchronizuj z zewnętrznymi kalendarzami, takimi jak Google lub Outlook, aby spotkania i terminy pojawiały się obok Twoich zadań.

Przełączaj się między układami dzień, tydzień i miesiąc, aby uzyskać szczegółowy podział zadań, które wkrótce będą musiały zostać wykonane, lub szerszy widok długoterminowych priorytetów.

📌 Idealne dla: profesjonalistów i studentów, którzy potrzebują jednego kalendarza i szablonu do śledzenia nawyków, który pozwala monitorować zarówno wydarzenia związane z czasem, jak i codzienne zadania do wykonania.

Oto, co Fahad Khan, analityk ds. rozwoju biznesowego w Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., miał do powiedzenia na temat ClickUp:

*To narzędzie jest bardzo skuteczne w rozwoju osobistym i zawodowym. Dzięki niemu możesz zaznaczać swoją obecność i śledzić czas pracy, a także segregować poszczególne zadania zgodnie z własnymi potrzebami. Możesz ustawić priorytet zadań w swojej liście do zrobienia, a narzędzie to będzie przypominać Ci o terminach, o których wspomniałeś w swoich zadaniach.

9. Szablon dziennego harmonogramu dla dzieci ClickUp

Pobierz darmowy szablon Strukturyzuj rutyny za pomocą szablonu ClickUp Daily Personal Schedule for Kids Template (Codzienny harmonogram osobisty dla dzieci).

Szablon ClickUp Daily Personal Schedule for Kids został zaprojektowany, aby pomóc dzieciom w organizacji codziennych rutyn, równoważąc obowiązki szkolne, czas spędzany z rodziną i zabawę. Rodzice mogą ustawiać przypomnienia i monitorować postępy w sposób, który buduje zarówno odpowiedzialność, jak i niezależność. Jest to przyjemny, wizualny sposób na rozłożenie codziennych zadań i zaplanowanie czasu na zajęcia pozalekcyjne.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Podziel dzień na jasne kategorie, takie jak szkoła, zabawa i obowiązki domowe, aby dzieci rozumiały, na czym powinny się skupić.

Zachęcaj do autorefleksji, dodając pola takie jak Jak minął dzień ?, Co sprawiło, że się dzisiaj uśmiechnąłeś? oraz Czy zmagasz się dzisiaj z czymś trudnym?

Udostępnij harmonogram wielu opiekunom, aby wszyscy mieli takie same oczekiwania i rutynowe czynności.

📌 Idealne dla: Rodzin, które chcą ustalić przewidywalne rutyny, jednocześnie ucząc dzieci zarządzania własnymi codziennymi obowiązkami.

🔍 Czy wiesz, że... Ludzie znacznie lepiej trzymają się swoich postanowień, gdy cele są same w sobie satysfakcjonujące (tj. przyjemne lub interesujące), a nie tylko „ważne” lub „przydatne”. Czerpanie radości z procesu jest ważniejsze niż samo dążenie do wyniku.

10. Szablon osobistej wydajności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zwiększ koncentrację na łączeniu nawyków dzięki szablonowi osobistej wydajności ClickUp.

Szablon osobistej wydajności ClickUp jest przeznaczony dla osób, które potrzebują systemu do ustalania priorytetów zadań i eliminowania zbędnego wysiłku. Narzędzie do śledzenia nawyków organizuje całą pracę w jednej strukturze, która podkreśla to, co najważniejsze.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Skorzystaj z ponad 15 niestandardowych statusów, takich jak Zaplanowane posiłki , Zakup w sklepie mięsnym , Przepisy , Posiadam składniki i Zakończone .

Podziel obowiązki na kategorie, takie jak pilne, znaczące i opcjonalne.

Analizuj trendy wydajności, przeglądając zakończone zadania w czasie, co pomoże Ci określić, kiedy i jak osiągasz najlepsze wyniki.

📌 Idealne dla: osób, które potrzebują praktycznej struktury, aby poprawić koncentrację i konsekwentnie realizować ważne zadania.

11. Szablon celów SMART ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj swoje cele związane z nawykami za pomocą szablonu ClickUp SMART Goals.

Szablon ClickUp SMART Goals zapewnia, że cele są podzielone na kroki zgodnie z modelem SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie). Przekształca niejasne intencje w konkretne plany wspierane przez wsparcie przypomnień, punktów kontrolnych i śledzenie postępów.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Monitoruj postępy w realizacji celów za pomocą statusów, takich jak Na dobrej drodze , Świetnie idzie , Nie na dobrej drodze , Wstrzymane i Zakończone .

Zapisz istotne szczegóły, korzystając z pól niestandardowych, takich jak Wymagane umiejętności , Poziom wysiłku , Dlaczego ten cel jest ważny i Wskaźniki sukcesu .

Śledź postępy w realizacji zadań krótkoterminowych i celów długoterminowych w jednym obszarze roboczym.

Uzyskaj dostęp do pięciu dostosowanych widoków: Cele SMART, Wysiłek związany z celem, Arkusz celów SMART, Cele firmy i Przewodnik dla początkujących*, aby wizualizować cele i zarządzać nimi.

📌 Idealne dla: Profesjonalistów, zespołów i organizacji, które chcą dostosować swój wysiłek do jasnych, mierzalnych celów, zapewniając stały postęp i odpowiedzialność.

Wypracuj nowe i trwałe nawyki dzięki ClickUp

Każdy dzień składa się z małych rytuałów. Sprawdzasz telefon, bierzesz klucz, lub wykonujesz pierwszy krok, aby rozpocząć pracę.

Te drobne działania ustawiają rytm, a odpowiednie nawyki nałożone na nie mogą zmienić cały przepływ Twojego dnia.

ClickUp zapewnia strukturę, która pomaga utrzymać te nawyki. Dzięki konfigurowalnym szablonom do łączenia nawyków, powtarzającym się zadaniom i śledzeniu postępów możesz zamienić rozproszone dobre intencje w powtarzalne rutyny.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅