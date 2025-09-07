Jak zautomatyzować automatyzację działalności agencji marketingu cyfrowego za pomocą AI

Nowe technologie często powodują zmiany w agencjach. Oczekiwania klientów dotyczące szybszej realizacji zleceń, eksperymenty z nowymi platformami i dążenie do najnowszych trendów nieustannie wywierają na nich presję.

Właśnie dlatego Teams agencji muszą oswoić się z AI i uczeniem maszynowym oraz zgłębiać marketing oparty na AI. Wraz z szybkim rozwojem oprogramowania marketingowego opartego na AI i jego wkraczaniem w każdy obszar marketingu, warto być o krok do przodu.

W tym artykule omówimy różne sposoby automatyzacji agencji marketingu cyfrowego za pomocą AI.

⭐ Funkcja szablon Niezależnie od tego, czy zarządzasz dużymi kampaniami, czy mniejszymi projektami, szablon agencji marketingowej ClickUp pomoże Ci działać szybciej i osiągać spójne wyniki. To doskonały punkt wyjścia dla agencji, które chcą zachować porządek poprzez scentralizowanie projektów klientów, zadań związanych z kampaniami i współpracy zespołowej w jednym miejscu. Pobierz Free szablon Bądź na bieżąco z członkami swojego zespołu, aby uniknąć nieporozumień, korzystając z szablonu agencji marketingowej ClickUp

Korzyści płynące z automatyzacji opartej na AI dla agencji

za pośrednictwem SurveyMonkey

Większość agencji marketingowych poświęca sporo czasu na wykonywanie powtarzalnych zadań i analizowanie zachowań klientów przed ostatecznym uruchomieniem kampanii. Sztuczna inteligencja to zmienia.

Jak ujęła to Christina Inge, autorka książki „Marketing Analytics: A Comprehensive Guide” oraz wykładowczyni w ramach programu rozwoju zawodowego i menedżerskiego na Uniwersytecie Harvarda:

„Możliwość naszkicowania czegoś za pomocą AI, pokazania tego klientowi lub szefowi, a następnie uzyskania od nich opinii, naprawdę ułatwia pracę w porównaniu z tworzeniem wielu iteracji tego samego produktu” – powiedziała. „To prawdziwy czynnik zwiększający wydajność”.

„Możliwość naszkicowania czegoś za pomocą AI, pokazania tego klientowi lub szefowi, a następnie uzyskania od nich opinii, naprawdę ułatwia pracę w porównaniu z tworzeniem wielu iteracji tego samego produktu” – powiedziała. „To prawdziwy czynnik zwiększający wydajność”.

Co dokładnie AI wnosi do tabeli dla agencji? Oto kilka rzeczywistych korzyści:

*zautomatyzuj procesy marketingowe związane z postami w mediach społecznościowych, marketingiem e-mail i tworzeniem zawartości, aby Twoje Teams marketingowe mogły skupić się na strategii i pracy kreatywnej

Dostarczaj spersonalizowaną zawartość , analizując zachowania klientów, aby zwiększyć zaangażowanie i współczynniki konwersji

segmentuj grupy celowe* bardziej precyzyjnie i umożliwiaj interakcje z klientami w czasie rzeczywistym dzięki chatbotom AI i automatycznym wiadomościom

Analizuj dane użytkowników i uzyskaj przydatne informacje dzięki analizie predykcyjnej, dzięki czemu Twoja strategia marketingowa oparta na AI będzie bardziej oparta na danych i skuteczniejsza

Optymalizuj kampanie reklamowe i marketing w mediach społecznościowych w czasie rzeczywistym, aby zmniejszyć koszty marketingowe i zmaksymalizować zwrot z inwestycji w różnych kanałach marketingowych

Zapewnij lepszą obsługę klienta dzięki chatbotom opartym na sztucznej inteligencji, które zarządzają powtarzalnymi zadaniami i zapewniają wsparcie w zarządzaniu ścieżką klienta

📖 Przeczytaj również: Przewodnik po wykorzystaniu automatyzacji cyklu pracy opartej na AI w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności

Kluczowe obszary, w których agencje mogą wykorzystać AI do automatyzacji

Przejdźmy do konkretów i zobaczmy, jak zautomatyzować agencję marketingu cyfrowego dzięki integracji AI. Przejdziemy przez różne działy, wskazując dokładnie, gdzie narzędzia marketingowe oparte na AI i automatyzacja marketingu oparta na AI mogą przejąć kontrolę.

1. Tworzenie zawartości

Od wpisów na blogach i opisów w mediach społecznościowych po treści wiadomości e-mail – większość agencji marketingowych wdrożyła AI w procesie data powstania zawartości w takim czy innym formularzu. Nie dotyczy to tylko agencji.

Badanie przeprowadzone przez Forbes Advisor wykazało, że 42% Business już wykorzystuje AI do tworzenia długiej zawartości, takich jak teksty na strony internetowe, a 46% korzysta z niej do personalizacji reklam dla swoich Teams sprzedaży.

Jednak przy tak dużej liczbie dostępnych narzędzi istnieje realne ryzyko, że sytuacja stanie się chaotyczna. Teams często przechodzą między platformami, co ma wynikiem rozproszenie danych klientów i dezorganizację cyklu pracy. Skalowanie zawartości jest trudne, gdy narzędzia nie komunikują się ze sobą.

Właśnie w tym zakresie ClickUp Brain ma ogromne znaczenie. Zamiast korzystać z wielu aplikacji, otrzymujesz wbudowanego asystenta AI bezpośrednio w swoich zadaniach ClickUp.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz briefu dotyczącego zawartości, posta w mediach społecznościowych, metaopisu czy szkicu wiadomości e-mail, możesz to wygenerować bez opuszczania ClickUp. AI Writer znajduje się bezpośrednio w zadaniach, komentarzach i dokumentach, gotowy do pomocy, gdy tylko jej potrzebujesz.

Twórz zawartość, zarządzaj kampaniami i współpracuj z zespołem w jednym połączonym obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain

Skorzystaj z gotowych podpowiedzi do wszystkiego, od postów na LinkedIn po konspekty blogów, lub stwórz własne, dopasowane do stylu i cyklu pracy Twojej agencji.

A co najlepsze? ClickUp Brain faktycznie rozumie kontekst Twojego zadania ClickUp. Jeśli Twoje zadanie nosi nazwę „Letnia kampania wyprzedażowa”, sztuczna inteligencja wie, że potrzebujesz zawartości związanych z kampanią i generuje pomysły, podpisy i briefy, które idealnie pasują do tego zadania ClickUp.

I nigdy nie utkniesz na pierwszym szkicu. Możesz udoskonalać, poprawiać, zmieniać sformułowania lub rozszerzać zawartość generowaną przez AI tak często, jak tylko chcesz.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W przypadku trwających kampanii użyj ClickUp Brain MAX, aby automatycznie śledzić postępy, aktualizować terminy, przypisywać działania następcze i powiadamiać zespół o postępach w realizacji zadań. Teams marketingowe korzystające z ClickUp Brain zaoszczędziły do 1,1 dnia tygodniowo, ograniczyły ilość rutynowych zadań, osiągając oszczędności nawet do 86%, a także zakończyły zadania nawet trzy razy szybciej. Dzięki temu przepływ tworzenia zawartości, zarządzanie projektami agencji i współpraca przebiega płynnie.

📮 ClickUp Insight: Niedawna ankieta pokazuje, że 24% pracowników czuje się uwięzionych w rutynowych zadaniach, a kolejne 24% uważa, że ich umiejętności nie są w pełni wykorzystywane. Oznacza to, że prawie połowa pracowników napotyka przeszkody w wykonywaniu znaczącej pracy. ClickUp pomaga ponownie skupić się na projektach o dużym znaczeniu dzięki agentom AI, którzy automatycznie obsługują powtarzające się zadania. Na przykład, gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, ClickUp może przypisać następny krok, wysłać przypomnienia lub zaktualizować status projektu — bez konieczności ręcznego monitorowania. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security przekonała się o tym na własnej skórze, skracając czas raportowania o ponad 50 procent dzięki dostosowywanym raportom ClickUp, dzięki czemu jej Teams mają więcej czasu na prognozę zamiast format.

2. Zarządzanie kampaniami i śledzenie zadań

Dzięki ClickUp Automatyzacji Twoje działania marketingowe będą przebiegać zgodnie z planem, a Twój zespół będzie mógł skupić się na dostarczaniu wysokiej jakości zawartości

Kiedy jedna z największych światowych marek konsumenckich stawia na AI, wiele mówi to o wpływie, jaki może mieć automatyzacja. Posiadając ponad 400 marek, w tym Dove, Ben & Jerry’s i Lipton, firma Unilever potrzebowała bardziej innowacyjnego sposobu prowadzenia kampanii na różnych rynkach i wśród różnych odbiorców. Aby to osiągnąć, stworzyli U-Studio, hub AI-powered analizy zawartości, opracowany we współpracy z IBM Watson. Platforma ta pomogła firmie Unilever analizować poprzednie kampanie, dostrzegać trendy, dopracowywać kreacje, a nawet przewidywać wyniki przed rozpoczęciem kampanii. Korzyści były ogromne. W wielu przypadkach udało się obniżyć koszty produkcji o 30% i skrócić czas planowania kampanii o połowę.

Obecnie większość agencji nie działa na skalę globalną, tak jak Unilever, ale wniosek pozostaje ten sam. Narzędzia AI mogą uprościć zarządzanie kampaniami marketingowymi, niezależnie od liczby obsługiwanych klientów.

Narzędzia marketingowe oparte na AI, takie jak ClickUp, umożliwiają agencjom marketingowym osiągnięcie takiego samego poziomu wydajności w codziennych działaniach marketingowych.

Dzięki ClickUp Automatyzacjom możesz ustawić przypisywanie zadań, przypomnienia, zatwierdzanie i zmiany statusu, które odbywają się automatycznie na podstawie prostych wyzwalaczy.

Możesz na przykład przydzielić zadanie w momencie jego utworzenia lub wysłać przypomnienie na dzień przed terminem wykonania. Możesz nawet przenieść zadanie do następnej sceny, gdy wszystkie elementy listy kontrolnej zostaną zakończone.

*oto szczegółowy wizualny dziennik pokazujący, jak ClickUp automatyzuje codzienną pracę: ClickUp

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do automatyzacji marketingu

3. Pozyskiwanie potencjalnych klientów i działania promocyjne

Ciągłe poszukiwanie potencjalnych klientów i pielęgnowanie relacji z nimi bez angażowania całego zespołu przez cały tydzień może być trudnym zadaniem. Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do pozyskiwania klientów oparte na AI.

Platformy takie jak Instantly. ai, Smartlead i Apollo pomagają agencjom zautomatyzować poszukiwanie potencjalnych klientów, odkrywanie kontaktów i nawiązywanie relacji. Narzędzia te skanują zweryfikowane bazy danych, wzbogacają informacje kontaktowe, a nawet uruchamiają automatyczne sekwencje wiadomości e-mail.

Jednak identyfikacja potencjalnych klientów to tylko połowa zadania. Wiele agencji ma trudności z efektywnym zarządzaniem nimi, zwłaszcza gdy interakcje z klientami i działania następcze odbywają się na różnych platformach. Dlatego korzystanie z scentralizowanego systemu, takiego jak ClickUp CRM, ma tak duże znaczenie.

Wizualizuj cały projekt i związki z klientami dzięki ClickUp CRM

Dzięki ClickUp możesz śledzić każdy etap procesu sprzedaży, korzystając z niestandardowych statusów, pól i widoków, takich jak lista, tablica lub tabela. Każdy potencjalny klient staje się zadaniem, które przechodzi przez proces sprzedaży.

Na przykład, gdy potencjalny klient przechodzi do statusu „Wysłano ofertę”, ClickUp może przypisać go do kierownika sprzedaży i utworzyć zadanie follow-up na trzy dni później. Lub gdy potencjalny klient zostanie oznaczony jako „Zdobyty”, ClickUp może przenieść go do listy klientów i natychmiast powiadomić o tym zespół ds. wdrażania nowych klientów.

Ponadto dzięki integracji z e-mail, kalendarzem i innymi narzędziami CRM, ClickUp pozwala uporządkować działania marketingowe bez konieczności przełączania się między platformami.

Oczywiście szablony takie jak szablon agencji marketingowej ClickUp również pomagają agencjom zachować porządek i kontrolę nad pracą.

Pobierz Free szablon Uzyskaj pełną widoczność w postępach i terminach dzięki szablonowi agencji marketingowej ClickUp

Oto jak to zrobić:

Scentralizuj projekty klientów, zadania związane z kampaniami i współpracę zespołu, aby uzyskać lepszą widoczność i kontrolę

Uprość złożone cykle pracy i popraw koordynację między Teams

Osiągaj spójne wyniki dzięki usprawnieniu planowania, śledzenia i realizacji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do wysyłania wiadomości e-mail

4. Raportowanie dla klientów

Google wprowadziła narzędzia pomiarowe oparte na AI, które pozwalają na połączenie każdego wydatku na reklamę z wynikami biznesowymi. Dzięki analizom międzykanałowym i narzędziu Data Manager marketerzy mogą śledzić ścieżki klientów na różnych platformach.

Podobnie narzędzia raportowania AI firmy Meta zapewniają wgląd w wydajność reklam i diagnostykę kreacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu marketerzy mogą na bieżąco dostosowywać swoje kampanie.

Jednak agencje często napotykają trudności w tej dziedzinie. Dane pochodzące z Google Ads, Meta, narzędzi do optymalizacji wyszukiwarek i systemów CRM mogą być rozproszone, a raportowanie czasochłonne.

Pulpit ClickUp pomagają agencjom zebrać wszystko w jednym scentralizowanym widoku.

ClickUp umożliwia tworzenie dostosowywalnych pulpitów, które automatycznie pobierają dane z projektów, zadań i śledzenia czasu. Możesz wizualizować wskaźniki KPI za pomocą wykresów, diagramów i widżetów, a nawet zautomatyzować raportowanie dzięki zaplanowanym eksportom do formatu PDF, które trafiają bezpośrednio do Twojego zespołu lub klientów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Agencje mogą tworzyć dedykowane pulpity ClickUp dla każdego klienta. Możesz bezpiecznie udostępniać klientom pulpit nawigacyjny na żywo, aby mogli śledzić postęp, przeglądać wyniki i otrzymywać aktualizacje bez konieczności oczekiwania na raporty. Zapewnia to przejrzystość, buduje zaufanie i ogranicza niekończące się wiadomości e-mail z informacjami zwrotnymi. Upewnij się, że raportowanie dla klientów jest zawsze dokładne, zautomatyzowane i łatwo dostępne za pośrednictwem pulpitów ClickUp Możesz na przykład stworzyć pulpit menedżerski, który pokazuje skuteczność kampanii, status projektów klientów i kluczowe wskaźniki KPI, takie jak liczba wygenerowanych leadów lub efektywność wydatków reklamowych. Możesz również ustawić cykliczne raporty, które aktualizują się automatycznie, oszczędzając Twojemu zespołowi ręcznego wykonywania zadań raportowania. Możesz dostosować raporty za pomocą funkcji drążenia danych, filtrów i konfigurowalnych widoków, aby pokazać dokładnie to, czego potrzebuje Twój klient.

👀 Ciekawostka: Najwcześniejszym znanym przykładem maszyny programowalnej jest krosno Jacquarda, wynalezione w 1804 roku, które wykorzystywało karty perforowane do automatyzacji wzorów tekstylnych.

5. Dokumentacja wewnętrzna i standardowe procedury operacyjne

Zapewnij spójność wewnętrznych operacji dzięki ClickUp Dokument z AI

Każda agencja wie, jak chaotyczna może być praca, gdy pomija się pewne kroki lub procesy są niejasne. Problem polega na tym, że większość Teams nie ma czasu na tworzenie standardowych procedur operacyjnych od podstaw... ani na ich aktualizowanie.

Właśnie w tym miejscu do akcji wkracza ClickUp Dokument w połączeniu ze sztuczną inteligencją. W ClickUp można tworzyć ustrukturyzowane standardowe procedury operacyjne (SOP), organizować je według Teams lub cykli pracy i łączyć je bezpośrednio z zadaniami. Dzięki temu każdy dokładnie wie, co ma do zrobienia i jak to robić.

ClickUp Brain jeszcze bardziej ułatwia ten proces dzięki wykorzystaniu przetwarzania języka naturalnego. Możesz generować instrukcje krok po kroku na podstawie prostej podpowiedzi.

Zapewnij spójność wewnętrznych operacji dzięki ClickUp Dokument z AI

Oto kilka praktycznych sposobów wykorzystania ClickUp przez agencje kreatywne:

Twórz cykle pracy związane z publikowaniem blogów za pomocą ClickUp AI, aby uwzględnić badania SEO, data powstania briefów, procesy pisania i edycji, listy kontrolne przed publikacją i wiele więcej

Twórz cykle pracy związane z ustawieniami kampanii reklamowych , obejmujące briefy, badania odbiorców, teksty reklam, zatwierdzanie i śledzenie, z wykorzystaniem generowanych przez AI standardowych procedur operacyjnych (SOP) dla różnych platform

Ustaw cykle pracy związane z wdrażaniem klientów, obejmujące e-maily powitalne, listy kontrolne, przypisane zadania i generowane przez AI standardowe procedury operacyjne dotyczące wdrażania, aby zapewnić spójną realizację zadań

Największą zaletą jest łatwość skalowania. Możesz ponownie wykorzystać szablony SOP dla nowych klientów lub projektów, zachowując spójność procesów bez konieczności rozpoczynania od początku. Ponadto możesz poinstruować ClickUp Brain, aby przypominał Ci o konieczności aktualizacji SOP.

📖 Przeczytaj również: Jak Teams marketingowy ClickUp wykorzystuje ClickUp

6. Planowanie działań w mediach społecznościowych

Śledzenie postów w mediach społecznościowych na różnych platformach i dla różnych klientów może szybko stać się przytłaczające. Od ustalenia odpowiedniego czasu na publikację po upewnienie się, że każdy podpis pasuje do wizerunku marki – to ogromne wyzwanie dla każdego Teams.

W tym pomagają narzędzia AI do mediów społecznościowych, takie jak Buffer, Later i Hootsuite, które wykorzystują AI do wyboru najlepszych terminów publikacji, a nawet sugerują podpisy na podstawie trendów na platformie. Narzędzia te upraszczają proces planowania, ułatwiając zachowanie spójności i wydajności.

Aby jednak utrzymać porządek w całym procesie tworzenia zawartości, nadal potrzebujesz przejrzystego systemu: czegoś takiego jak widok kalendarza ClickUp.

Pokaż klientom jasny plan publikacji lub unikaj pośpiechu w ostatniej chwili, korzystając z widoku kalendarza ClickUp

Dzięki widokowi kalendarza ClickUp możesz wizualizować każdą zawartość według terminu. Niezależnie od tego, czy jest to wpis na blogu, biuletyn informacyjny czy aktualizacja w mediach społecznościowych, umieść to na mapie kalendarza i zobacz dokładnie, co jest zaplanowane, co jest w toku i gdzie mogą wystąpić nakładania się.

Pozwala to przypisywać zadania członkom zespołu bezpośrednio z kalendarza i łatwo przenosić zadania na nowe terminy, jeśli terminy ulegną zmianie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp umożliwia również automatyzację cykli pracy publikacji. Możesz na przykład ustawić regułę automatycznego przypisywania zadania menedżerowi mediów społecznościowych, gdy przechodzi ono do statusu „Gotowe do publikacji”. Automatyzację tę można wyzwolić na podstawie statusu zadania, typu zawartości, a nawet konkretnych dat.

Jak rozpocząć automatyzację swojej agencji za pomocą AI (krok po kroku)

Jeśli chcesz wprowadzić sztuczną inteligencję do codziennej pracy swojej agencji, najlepszym podejściem jest rozpoczęcie od niewielkich zmian i stopniowe rozbudowywanie systemu. Oto prosty sposób na rozpoczęcie.

Krok 1: Opracuj mapę aktualnych cykli pracy

Zamień pomysły w zadania i zrealizuj je w postaci kampanii dzięki tablicom ClickUp Whiteboards

Zacznij od wizualizacji przepływu pracy w Twojej agencji, korzystając z tablic ClickUp Whiteboards do tworzenia diagramów dotyczących wdrażania klientów, planowania kampanii lub zatwierdzania projektów kreatywnych. Te wizualne mapy pomogą Ci wskazać miejsca, w których występują opóźnienia, przekazywanie zadań i powtarzalne zadania.

Na przykład, możesz zauważyć, że Twój zespół poświęca zbyt dużo czasu na koordynowanie osi czasu, uzyskiwanie zatwierdzeń lub formatowanie raportów. Po zidentyfikowaniu te wąskie gardła stają się głównymi kandydatami do automatyzacji.

👀 Ciekawostka: Isaac Asimov ukuł termin „robotyka” w opowiadaniu z 1941 roku, na długo przed tym, zanim roboty stały się częścią automatyzacji przemysłowej.

📖 Przeczytaj również: Jak realizować kampanie marketingowe z wykorzystaniem AI

Krok 2: Określ cele automatyzacji i właścicieli odpowiedzialnych za ich realizację

Zanim zaczniesz korzystać z narzędzi, określ jasno, co chcesz poprawić. Może to być szybsza reakcja na potrzeby klientów, mniej przekroczonych terminów lub po prostu więcej czasu na opracowywanie strategii. Przydziel własność, aby ktoś był odpowiedzialny za ustawienie i utrzymanie tych cykli pracy.

Zaangażuj kierownika operacyjnego, menedżerów ds. klientów lub kierowników projektów, aby wspólnie uczestniczyli w procesie. Nawet proste wykresy RACI w ClickUp mogą pomóc w określeniu, kto ustawia zasady, kto zatwierdza zmiany i kto monitoruje wydajność.

📖 Przeczytaj również: Free szablony do tworzenia zawartości, które przyspieszą proces data powstania zawartości

Krok 3: Ustawienie podstawowych wskaźników i wytycznych

Potrzebujesz punktu odniesienia, aby zmierzyć wpływ automatyzacji. Zacznij od śledzenia, ile czasu zajmują obecnie zadania, ile wniosków klientów jest opóźnionych lub ile czasu poświęca się na ręczne raportowanie.

Dodaj zabezpieczenia, aby zapewnić utrzymanie jakości. Na przykład, jeśli automatyzujesz posty w mediach społecznościowych, wprowadź ręczny krok zatwierdzania kampanii z płatnymi wydatkami lub wrażliwymi komunikatami. Dobra automatyzacja powinna być postrzegana jako wsparcie, a nie utrata kontroli.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji ClickUp Kamienie Milowe, aby zaznaczyć najważniejsze punkty kontrolne cyklu pracy, dzięki czemu będziesz mógł wcześnie wykrywać problemy i mierzyć rzeczywisty postęp.

Nie próbuj automatyzować wszystkiego naraz. Wybierz jedno lub dwa narzędzia, które rozwiązują rzeczywiste problemy.

Zacznij od narzędzi, z których już korzysta Twój zespół lub które można łatwo zintegrować z Twoim obszarem roboczym. Dodanie mniejszej liczby narzędzi o szerszej funkcji działa lepiej niż łączenie zbyt wielu niepowiązanych ze sobą narzędzi.

Na przykład ClickUp Brain MAX doskonale nadaje się do generowania briefów dotyczących zawartości, przetwarzania danych w celu uzyskania wniosków, sporządzania aktualizacji dla klientów lub podsumowywania spotkań. Zapewnia dostęp do wszystkich wiodących modeli LLM, wszystkich podłączonych narzędzi i całego obszaru roboczego ClickUp na jednym ekranie, dzięki czemu nie musisz zmagać się z problemem rozrostu narzędzi AI.

Krok 5: Stwórz pilotażowe cykle pracy

Wybierz jeden cykl pracy, który chcesz zautomatyzować od początku do końca. Na przykład skonfiguruj system, w którym opinie klientów zebrane za pomocą formularzy ClickUp są wyzwalaczem zadania, przypisują je do odpowiedniego redaktora i powiadamiają kierownika konta.

Zacznij od czegoś powtarzalnego, ale obarczonego niskim ryzykiem, np. podsumowań spotkań wewnętrznych lub raportowania pokampanijnego. Przetestuj to przez kilka tygodni, zbierz opinie i wprowadź zmiany, zanim wdrożysz to na szerszą skalę.

👀 Ciekawostka: Pierwszy automatyczny automat sprzedający pochodzi ze starożytnego Egiptu i po wrzuceniu monety wydawał świętą wodę w świątyniach.

📖 Przeczytaj również: Jak rozwijać agencję marketingu cyfrowego

Krok 6: Dokumentuj wszystko

Każda automatyzacja wymaga dokumentacji. Obejmuje to informacje o tym, co jest jej wyzwalaczem, kto jest za nią odpowiedzialny, jakie działania wykonuje i co zrobić, gdy zawiedzie.

Potraktuj to jako podręcznik automatyzacji dla Twojej agencji. Jeśli Twój kierownik operacyjny jest nieobecny lub do zespołu dołącza nowy członek, powinni oni być w stanie zrozumieć system bez zgadywania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: użyj ClickUp Dokument, aby przechowywać wszystkie te informacje w jednej wspólnej przestrzeni. Dzięki kontroli wersji i bezpiecznym linkom do udostępniania Twoja praca jest bezpieczna.

Krok 7: Przeszkol swój zespół

Skuteczność automatyzacji zależy od umiejętności Twojego zespołu w zakresie jej wykorzystania. Pokaż im, jak działa, co automatyzuje, a co nadal wymaga udziału człowieka.

Możesz na przykład pokazać im, jak korzystać z ClickUp Brain do codziennych zadań, takich jak tworzenie standardowych procedur operacyjnych (SOP) lub aktualizowanie zadań. Włącz szkolenie do procesu wdrażania nowych pracowników, aby każdy nowy pracownik od pierwszego dnia nauki pracy nauczył się korzystać z automatyzacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oprócz tworzenia dokumentów szkoleniowych, które można udostępniać w ClickUp Dokumentach, możesz również nagrywać instrukcje krok po kroku za pomocą ClickUp Clip. Następnie poproś ClickUp Brain o transkrypcję wideo i przetłumaczenie transkrypcji na wiele języków dla zespołów wielojęzycznych.

Krok 8: Zmierz wpływ i skaluj to, co działa

Śledź obciążenie pracy, zasoby, wyniki i wiele więcej dzięki niestandardowym pulpitom ClickUp

Przejrzyj swoje podstawowe wskaźniki i porównaj je z aktualnymi wynikami. Czy projekty realizowane są szybciej? Czy członkowie zespołu poświęcają więcej czasu na strategię? Skorzystaj z pulpitów ClickUp, aby zwizualizować ulepszenia i braki.

Wnioski oparte na danych pomagają w skutecznym dostosowywaniu kampanii. To, co się sprawdza, można wdrożyć w większej liczbie Teams lub cykli pracy, a to, co nie działa, można wstrzymać lub udoskonalić. Automatyzacja nie jest zadaniem jednorazowym, lecz ciągłą strategią, która ewoluuje wraz z agencją.

📖 Przeczytaj również: Free szablony kalendarza zawartości dla mediów społecznościowych

Błędy, których należy unikać podczas automatyzacji agencji

Automatyzacja może ułatwić życie tylko wtedy, gdy jest stosowana prawidłowo. Wiele agencji pochopnie decyduje się na jej wdrożenie, oczekując natychmiastowych wyników, ale napotyka na przeszkody. Oto kilka typowych błędów, których warto unikać:

Poleganie na AI w wszystkim i oczekiwanie, że zastąpi ona strategię lub kreatywność. AI najlepiej sprawdza się jako narzędzie wsparcia, które nadal wymaga wkładu ludzkiego w celu wyboru odpowiednich celów, kierowania kampaniami i udoskonalania komunikatów

Wprowadzanie automatyzacji bez jasnego planu lub określonych celów. Często prowadzi to do powstania chaotycznego zestawu niepowiązanych ze sobą programów marketingowych i cykli pracy, które w rzeczywistości spowalniają działanie Teams

Wykorzystanie danych niskiej jakości do automatyzacji prowadzi do niewiarygodnych wyników i błędnych wniosków. Jest to szczególnie niepokojące, gdy dane klientów nie są czyszczone, weryfikowane ani aktualizowane

Zbytnia automatyzacja i całkowite wyeliminowanie ludzkiego czynnika. Może to sprawić, że Twoje kampanie będą wydawały się robotyczne i grozić utratą zainteresowania odbiorców (którzy nadal oczekują osobistego połączenia)

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać /AI do generowania leadów i zwiększenia potencjału sprzedaży

Wystarczy jedno kliknięcie, aby Twoja agencja zaczęła się rozwijać

„Technologia nieustannie się rozwija, a firmy, które nie przyjmują zmian, pozostają w tyle”

„Technologia nieustannie się rozwija, a firmy, które nie przyjmują zmian, pozostają w tyle”

Prowadzenie agencji marketingowej jest wymagające. Zarządzasz klientami, uruchamiasz kampanie, zajmujesz się zawartością, nadzorujesz finanse i dbasz o sprawny przebieg wszystkiego — często jednocześnie.

Dzięki automatyzacji od razu poczujesz ulgę, że możesz skupić się na pracy, która faktycznie przyczynia się do rozwoju Twojej agencji.

Właśnie dlatego ClickUp robi różnicę. Łączy tworzenie zawartości, zarządzanie zadaniami, CRM, raportowanie i automatyzację w jednym obszarze roboczym ClickUp. Zamiast przeskakiwać między aplikacjami, Twój zespół może zarządzać wszystkim — od briefów kreatywnych po aktualizacje dla klientów — w ClickUp.

Chcesz pracować mądrzej i osiągać lepsze wyniki? Zarejestruj się w ClickUp już teraz!