10 najlepszych alternatyw dla Builder.io do tworzenia bez kodowania

Builder.io ułatwia szybkie tworzenie stron — ale gdy Twoja witryna się rozrasta lub cykl pracy staje się złożony, „łatwość” może szybko przerodzić się w „limit”
Jeśli szukasz alternatyw dla Builder.io, które oferują większą elastyczność, lepszą współpracę zespołów programistów i projektantów lub bezgłowy system CMS, który idealnie pasuje do Twojej infrastruktury, ten przewodnik jest dla Ciebie.
Zebraliśmy najlepszych konkurentów Builder.io dla projektantów, programistów i zespołów produktowych, abyś mógł wybrać platformę, która będzie skalowalna zgodnie z Twoim planem działania, a nie wbrew niemu.
💡 Porada dla profesjonalistów: Sporządź mapę niezbędnych funkcji według kategorii — zarządzanie zawartością, możliwości integracji, skalowalność, bezpieczeństwo i współpraca zespołowa — a następnie oceń każde narzędzie na podstawie rzeczywistych przypadków użycia, a nie ogólnych list funkcji.
Zanim przejdziemy do listy, wyjaśnijmy, co sprawia, że dana alternatywa dla Builder.io jest naprawdę dobra.
Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Builder.io?
Szukając alternatyw dla Builder.io, skup się na tym, jak dobrze każde narzędzie pasuje do cyklu pracy, planów rozwoju i wymagań technicznych Twojego zespołu. Odpowiednia platforma powinna upraszczać zarządzanie zawartością, zapewniając jednocześnie projektantom i programistom niezbędną elastyczność.
Oto kluczowe czynniki, na które należy zwrócić uwagę:
- Interfejs wizualny dla użytkowników bez wiedzy technicznej, umożliwiający szybką edycję i publikację
- Możliwości integracji i integracja API w celu połączenia z istniejącymi narzędziami
- Skalowalność i niezawodna wydajność na różnych urządzeniach i platformach e-commerce
- Rozszerzone opcje niestandardowego dostosowywania, które nie powodują niepotrzebnej złożoności
- Funkcje planu Enterprise Plan, takie jak zaawansowane zabezpieczenia, kontrola administratora i wsparcie w zakresie zgodności z przepisami
- Płynne narzędzia do współpracy, które zapewniają spójność działań twórców zawartości, programistów i interesariuszy
Najlepsze alternatywy dla Builder.io w skrócie
Zanim przejdziemy do szczegółowych recenzji, oto krótkie porównanie najlepszych alternatyw dla Builder.io i ich zalet.
|Narzędzie
|Najlepsze dla
|Najlepsze funkcje
|Ceny
|ClickUp
|Cykl pracy w projektach internetowych opartych na AI Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów kreatywnych, produktowych i inżynieryjnych
|Dokumenty dla CMS, tablice, automatyzacje, czat, ClickUp Brain, agenci AI, szablon zarządzania zawartością
|Free Forever; niestandardowe dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw
|Sanity
|Strukturalne cykle pracy z zawartością opartą na API Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów programistów wymagających dużej elastyczności
|Niestandardowy schemat, współpraca w Studio w czasie rzeczywistym, API GraphQL i GROQ, CDN, Content Lake
|Free Plan; plany płatne zaczynają się od 15 USD/użytkownik/miesiąc
|Webflow
|Elastyczność projektowania wizualnegoWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla projektantów i zespołów marketingowych
|Redaktor typu „przeciągnij i upuść”, wbudowany system CMS, niestandardowy kod, hosting, SEO, narzędzia do współpracy
|Free Plan; plany płatne już od 18 USD miesięcznie
|Contentful
|Gotowy do użytku w przedsiębiorstwie system CMS typu headless Wielkość zespołu: Idealny dla globalnych przedsiębiorstw i dużych zespołów internetowych
|Modułowe modelowanie zawartości, GraphQL API, RBAC, lokalizacja, rynek aplikacji
|Free Plan; plany płatne od 300 USD/miesiąc
|Storyblok
|Modułowe bloki zawartości i edycja wizualna Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie do współpracy między działem marketingu a działem rozwoju
|Redaktor wizualny, podgląd w czasie rzeczywistym, komponenty wielokrotnego użytku, wielojęzyczne cykle pracy
|Free Plan; plany płatne zaczynają się od 99 USD miesięcznie
|Framer
|Szybkie prototypowanie i tworzenie stron internetowych Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla dynamicznych zespołów projektowych i rozwojowych
|Wizualny interfejs użytkownika, wsparcie animacji, SEO, wbudowany hosting, analityka
|Free Plan; plany płatne już od 15 USD miesięcznie
|Strapi
|System CMS typu open source z pełną kontrolą zaplecza Wielkość zespołu: Idealny dla zespołów programistów potrzebujących opcji samodzielnego hostingu
|API REST i GraphQL, niestandardowe typy zawartości, pełny dostęp do kodu, ekosystem wtyczek
|Free (samodzielnie hostowany); płatne plany w chmurze zaczynają się od 15 USD miesięcznie
|Prismic
|Zarządzanie zawartością zorientowane na marketing Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów marketingowych i programistycznych tworzących kampanie
|Redaktor oparty na fragmentach, planowanie, lokalizacja, podgląd w czasie rzeczywistym
|Free Plan; plany płatne już od 180 USD/miesiąc
|Plasmic
|Tworzenie oprogramowania opartego na komponentach z wykorzystaniem niskiego poziomu kodowania Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów skalujących systemy projektowe i aplikacje React/Vue
|Wizualny kreator, komponenty wielokrotnego użytku, pełna integracja z narzędziami programistycznymi, API
|Free Plan; plany płatne zaczynają się od 49 USD miesięcznie
|Podia
|Sprzedaż produktów cyfrowych i kursów online Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla twórców, trenerów, nauczycieli
|Hosting kursów, kreator witryn sklepowych, marketing e-mailowy, członkostwa
|Free Plan; plany płatne już od 39 USD miesięcznie
Najlepsze alternatywy dla Builder.io
Te alternatywy dla Builder.io łączą w sobie elastyczność, moc i skalowalność — niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem szybko tworzącym projekty, czy przedsiębiorstwem zarządzającym złożonymi cyklami pracy. Od szybkiego tworzenia stron po płynne zarządzanie zawartością i solidną integrację — oto najlepsze platformy, które warto poznać.
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
1. ClickUp (najlepszy do tworzenia, zarządzania i skalowania projektów internetowych z wykorzystaniem przepływów pracy opartych na AI)
Jeśli szukasz potężnej alternatywy dla Builder.io do tworzenia wizualnego bez kodowania, ClickUp jest jednym z najlepszych kandydatów. Podczas gdy Builder.io jest znany ze swojego kreatora stron internetowych i aplikacji typu „przeciągnij i upuść”, ClickUp oferuje holistyczną platformę do tworzenia, zarządzania i skalowania projektów internetowych — łącząc wizualną współpracę, zarządzanie zawartością i automatyzację opartą na AI w jednym miejscu.
Funkcje współpracy dla nowoczesnych zespołów internetowych
Pakiet współpracy ClickUp został zaprojektowany, aby zapewnić synchronizację całego zespołu, od pomysłu do uruchomienia. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy dokumenty, zadania i komunikację w jednej połączonej przestrzeni. ClickUp Docs może nawet pełnić funkcję dynamicznego systemu CMS, umożliwiając wspólne tworzenie, edytowanie i publikowanie zawartości.
Pakiet współpracy ClickUp został zaprojektowany, aby zapewnić synchronizację całego zespołu, od pomysłu do uruchomienia. Jako aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, ClickUp łączy dokumenty, zadania i komunikację w jednej połączonej przestrzeni. ClickUp Docs może nawet pełnić funkcję dynamicznego systemu CMS, umożliwiając wspólne tworzenie, edytowanie i publikowanie zawartości.
W przypadku planowania wizualnego, ClickUp Tablice pozwala na mapowanie ścieżek użytkowników, makiet i przepływów projektów wraz z zespołem w czasie rzeczywistym — idealne rozwiązanie do burzy mózgów i tworzenia prototypów. Współpraca w czasie rzeczywistym zapewnia, że projektanci, programiści i interesariusze są od samego początku zgrani.
Komunikacja również została ulepszona dzięki ClickUp Chat, który pozwala na prowadzenie dyskusji dotyczących projektu bezpośrednio w miejscu pracy. Koniec z rozproszonymi wątkami na Slacku i utratą kontekstu — rozmowy, dokumenty i zadania znajdują się w tym samym miejscu.
Automatyzacje i integracje dla łatwych cykli pracy bez kodowania
ClickUp Automatyzacja zwiększa wydajność. Eliminuje powtarzalne kroki, takie jak aktualizowanie pól statusu, przypisywanie zadań lub wysyłanie powiadomień, gdy strony są gotowe do przeglądu, i zapewnia ciągłość realizacji projektów — bez konieczności kodowania.
Ponadto, dzięki ponad 1000 integracji (w tym Figma, Slack, Google Drive i inne), ClickUp płynnie łączy się z Twoimi ulubionymi narzędziami do projektowania i programowania.
🎬 Obejrzyj to: Zobacz, jak ClickUp AI zmienia sposób planowania, tworzenia i zarządzania projektami — od automatyzacji przekazywania zadań po podsumowywanie postępów w różnych zespołach.
wydajność oparta na AI dzięki ClickUp Brain*
Dodaj ClickUp Brain, asystenta AI platformy, a znacznie zwiększysz możliwości swoich projektów internetowych. Może on podsumowywać dokumenty, generować zawartość lub sugerować kolejne kroki w ramach zadania ClickUp — pomagając zespołom działać szybciej przy zachowaniu wysokiej jakości.
Niezależnie od tego, czy skalujesz witrynę, zarządzasz wieloma klientami, czy tworzysz rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw, ClickUp zapewnia data powstania, realizację i iterację w jednym miejscu.
Aby uzyskać zaawansowaną automatyzację i wgląd w dane, ClickUp Brain MAX odblokowuje jeszcze więcej możliwości AI, takich jak inteligentne sugestie cyklu pracy i generowanie zawartości.
⭐ Przełomowe rozwiązanie
Zapomnij o kłopotach związanych z przechodzeniem między rozproszonymi aplikacjami i platformami dzięki ClickUp Brain MAX. Łączy on najważniejsze funkcje pracy — AI, wyszukiwanie i automatyzację — w jednym, usprawnionym środowisku pulpitu.
Oto, co zyskasz:
- Łatwe w użyciu komendy głosowe dzięki funkcji Talk-to-Text, dzięki czemu możesz pracować bez użycia rąk
- ClickUp Enterprise Search, które pobiera wyniki ze wszystkich podłączonych aplikacji i plików
- Inteligentne, kontekstowe AI, które zapewniają Ci wsparcie na każdym etapie cyklu pracy
- Automatyzacje, które tworzą połączenie z Twoimi ulubionymi narzędziami, umożliwiając zarządzanie zadaniami na różnych platformach bez opuszczania ClickUp
- Dostęp do wielu wiodących modeli LLM, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, do różnych zadań, wszystko w jednym miejscu
Zadania ClickUp można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, co pozwala przypisywać, śledzić i ustalać priorytety zadań za pomocą pól niestandardowych, statusów i widoków — idealne rozwiązanie dla zwinnych zespołów programistów stron internetowych i twórców treści.
Ponadto dzięki agentom AI ClickUp możesz zautomatyzować złożone przepływy pracy, delegować powtarzalne zadania i uzyskać inteligentne rekomendacje — umożliwiając swojemu zespołowi skupienie się na pracy kreatywnej i strategicznej, podczas gdy AI zajmuje się rutynowymi zadaniami.
Ponadto dzięki agentom AI ClickUp możesz zautomatyzować złożone cykle pracy, delegować powtarzalne zadania i uzyskać inteligentne rekomendacje — umożliwiając swojemu zespołowi skupienie się na pracy kreatywnej i strategicznej, podczas gdy AI zajmuje się rutynowymi zadaniami.
Najlepsze funkcje ClickUp
- ClickUp Dokumenty do strukturalnego zarządzania zawartością, kontroli wersji i stron zagnieżdżonych
- ClickUp Tablice do projektowania cykli pracy, mapy stron internetowych i wizualnego koordynowania zespołów
- ClickUp Chat, aby rozmowy dotyczące projektu odbywały się w tym samym miejscu, co zadania i dokumenty
- Automatyzacje ClickUp pozwalają ograniczyć pracę ręczną i usprawnić powtarzalne cykle pracy
- ClickUp Brain do tworzenia podsumowań opartych na sztucznej inteligencji, generowania zawartości i rekomendacji kontekstowych w dokumentach i zadaniach
- Szablon zarządzania zawartością ClickUp do szybszego organizowania, śledzenia i publikowania zawartości
Limitacje ClickUp
- Szeroki zakres funkcji może wymagać pewnego czasu, aby się do nich przyzwyczaić, szczególnie podczas organizowania przestrzeni lub niestandardowych widoków
- Wykorzystanie pełnego potencjału zaawansowanych raportów i pulpitów nawigacyjnych może wymagać pewnych ustawień
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?
Oto recenzja G2:
W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak bardzo jest on konfigurowalny i elastyczny. Mogę go ustawić dokładnie tak, jak chcę, niezależnie od tego, czy chodzi o proste listy zadań, czy tworzenie szczegółowych cykli pracy z automatyzacją, zależnościami i pulpitami nawigacyjnymi. Wszystko znajduje się w jednym miejscu — projekty, dokumenty, komunikacja, a nawet śledzenie czasu — więc nie muszę przełączać się między wieloma narzędziami. Bardzo doceniam również intuicyjny interfejs i ciągłe aktualizacje, które dodają nowe funkcje bez nadmiernego komplikowania rzeczy. Jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać złożone projekty, ale nadal łatwy do przyswojenia dla mojego zespołu.
📮 ClickUp Insight: 43% osób twierdzi, że powtarzalne zadania zapewniają pomocną strukturę ich dnia pracy, ale 48% uważa je za męczące i odwracające uwagę od znaczącej pracy. Chociaż rutyna może dawać poczucie wydajności, często limituje kreatywność i powstrzymuje przed osiągnięciem znaczącego postępu.
2. Sanity (najlepsze rozwiązanie dla ustrukturyzowanych cykli pracy opartych na API dla zawartości)
Sanity to zorientowany na programistów system CMS typu headless, który wyróżnia się w dostarczaniu ustrukturyzowanej, skalowalnej zarządzania zawartością. Jego interfejs edycji w czasie rzeczywistym, elastyczny system schematów i potężne API sprawiają, że idealnie nadaje się dla zespołów, które priorytetowo traktują możliwości integracji, tworzenie bogatych danych powstania i szybką iterację na różnych urządzeniach i platformach.
Sanity’s Studio oferuje konfigurowalny interfejs wizualny dostosowany do potrzeb każdego zespołu, a jego modułowa architektura pozwala na płynną integrację z frameworkami takimi jak Next.js lub Remix. Oznacza to, że możesz oddzielić front-end, nadal efektywnie współpracując — co czyni go solidną alternatywą dla dużych organizacji poszukujących elastyczności na poziomie przedsiębiorstwa.
Przyjrzyjmy się, jak wypada na tle konkurencji:
Najlepsze funkcje Sanity
- Strukturalne modelowanie zawartości z elastycznymi definicjami schematów umożliwiającymi niestandardowe dostosowanie i modułowe ponowne wykorzystanie zawartości
- Współpraca w czasie rzeczywistym w Studio, umożliwiająca wielu użytkownikom jednoczesną edycję bez konfliktów
- Narzędzia do edycji wizualnej i podgląd na żywo usprawniają procesy tworzenia zawartości i cykle pracy przeglądu
- Solidna infrastruktura API (GROQ i GraphQL) oraz live CDN i Content Lake zapewniają szybkie dostarczanie zawartości i skalowalność
- Solidne narzędzia programistyczne i integracje z szeroką gamą wtyczek oraz wsparciem społeczności
Ograniczenia Sanity
- Modelowanie zawartości wymaga wysiłku programistów — nie jest to rozwiązanie bezkodowe, więc użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą potrzebować wsparcia
- Wraz ze wzrostem wykorzystania (więcej licencji, wywołań API, przepustowości) koszty operacyjne mogą rosnąć w nieprzewidywalny sposób, co wymaga proaktywnego planowania budżetu
Ceny Sanity
- Free
- Wzrost: 15 USD/użytkownik/miesiąc
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Sanity
- G2: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Sanity w praktyce?
Użytkownik G2 mówi:
Bardzo podoba mi się to, że Sanity jest zbudowane w React i dobrze współgra z naszą aplikacją Next.js. Jest szybkie, przyjazne dla programistów i niezwykle konfigurowalne. Studio daje pełną kontrolę nad zarządzaniem i strukturą zawartości, co jest dużym plusem.
📚 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI zmieniające oblicze biznesu
3. Webflow (najlepszy pod względem elastyczności projektowania wizualnego)
Webflow jest jednym z najpopularniejszych konkurentów Builder.io, oferującym potężny interfejs wizualny, który pozwala projektantom tworzyć w pełni responsywne strony internetowe bez konieczności pisania kodu. Jednocześnie zapewnia szerokie możliwości dostosowywania dla programistów poprzez niestandardowe komponenty, API i funkcje integracji, dzięki czemu jest równie atrakcyjny zarówno dla zespołów kreatywnych, jak i technicznych.
Dzięki Webflow możesz projektować, tworzyć i uruchamiać gotowe do produkcji strony bezpośrednio na platformie. Wbudowany system zarządzania zawartością ułatwia zarządzanie wpisami na blogu, katalogami produktów lub danymi dynamicznymi, zachowując spójność projektu na różnych urządzeniach.
Organizacjom i dużym przedsiębiorstwom Webflow oferuje zaawansowaną skalowalność, bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym oraz dedykowane wsparcie techniczne. To połączenie kreatywnej elastyczności i niezawodności korporacyjnej sprawia, że jest to jedna z najsilniejszych alternatyw dla Builder.io dla tych, którzy chcą uzyskać perfekcyjny projekt bez utraty mocy obliczeniowej.
Najlepsze funkcje Webflow
- Wizualny interfejs typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia responsywnych stron internetowych bez konieczności kodowania
- Wbudowany system zarządzania zawartością dla blogów, katalogów produktów i danych dynamicznych
- Osadzanie niestandardowego kodu i integracja API dla zaawansowanej funkcji
- Hosting, narzędzia SEO i optymalizacja wydajności są zintegrowane z platformą
- Narzędzia do współpracy, które umożliwiają projektantom, marketerom i programistom płynną współpracę
Ograniczenia Webflow
- Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników wynika z zaawansowanych funkcji
- Koszty mogą szybko wzrosnąć w przypadku skalowania projektów lub korzystania z zaawansowanych planów
- Ograniczone wsparcie wielojęzycznych lub lokalizacyjnych cykli pracy w porównaniu z niektórymi alternatywami
Ceny Webflow
- Free
- Podstawowy: 18 USD/miesiąc
- CMS: 29 USD/miesiąc
- Biznes: 49 USD/miesiąc
- Enterprise: niestandardowa wycena
Oceny i recenzje Webflow
- G2: 4,4/5 (ponad 550 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Webflow w praktyce?
Webflow sprawia, że projektowanie i tworzenie stron internetowych jest zaskakująco łatwe, nie tracąc przy tym na głębi i funkcjach wymaganych przez programistów, którzy chcą stworzyć coś całkowicie niestandardowego.
🔎 Czy wiesz, że... Pierwsza strona internetowa, stworzona przez Tima Bernersa-Lee w 1991 roku, była w zasadzie prostą stroną do zarządzania zawartością, która wyjaśniała, czym jest World Wide Web i jak z niej korzystać. Trzydzieści lat później można już projektować responsywne, interaktywne strony internetowe w sposób wizualny — bez konieczności ręcznego kodowania.
4. Contentful (najlepszy dla gotowego do użycia w przedsiębiorstwie systemu CMS typu headless)
Contentful to jedna z najbardziej uznanych platform CMS typu headless, zaprojektowana z myślą o złożonych potrzebach dużych organizacji i przedsiębiorstw w zakresie zarządzania zawartością. W odróżnieniu od alternatywnych rozwiązań wizualnych typu „przeciągnij i upuść”, koncentruje się ona na danych strukturalnych, komponentach modułowych i solidnych możliwościach integracji, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują skalować doświadczenia cyfrowe na różnych urządzeniach i platformach e-commerce.
Dzięki podejściu API-first Contentful jest dostawcą dla programistów, zapewniając im pełną kontrolę nad dostarczaniem zawartości, a redaktorzy mogą korzystać z intuicyjnego interfejsu do tworzenia, zarządzania i publikowania zawartości. Jest szeroko stosowany przez globalne zespoły, które potrzebują płynnej współpracy, silnego zarządzania i możliwości koordynowania cykli pracy na dużą skalę.
Contentful oferuje również zaawansowane opcje planów dla przedsiębiorstw, takie jak dostęp oparty na roli, dedykowane wsparcie techniczne i zwiększone bezpieczeństwo — wszystkie te elementy mają kluczowe znaczenie dla dużych przedsiębiorstw realizujących projekty internetowe o znaczeniu krytycznym.
Najlepsze funkcje zawartości
- Elastyczne modelowanie zawartości z modułowymi komponentami zapewniającymi uporządkowane doświadczenia cyfrowe
- Architektura API-first z REST i GraphQL dla skalowalnej integracji
- Rola, uprawnienia i mechanizmy kontroli zarządzania dostosowane do potrzeb organizacji na poziomie przedsiębiorstwa
- Zaawansowane funkcje lokalizacji do zarządzania zawartością wielojęzyczną w różnych regionach
- Struktura aplikacji i rynek rozszerzeń funkcji za pomocą wtyczek
Ograniczenia zawartości Contentful
- Może wydawać się skomplikowane dla mniejszych zespołów bez dedykowanych programistów
- Niektórzy recenzenci dodają, że redaktorzy mają krzyву uczenia się w porównaniu z prostszymi platformami wizualnymi
- Ceny mogą znacznie wzrosnąć wraz ze wzrostem ilości zawartości, liczby użytkowników i wywołań API
Ceny zawartości Contentful
- Free
- Lite: 300 USD/miesiąc
- Premium: niestandardowe ceny
Oceny i recenzje zawartości
- G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)
Co mówią o Contentful prawdziwi użytkownicy?
Użytkownik G2 mówi:
Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala redaktorom zawartości pracować niezależnie, a programistom zapewnia elastyczność integracji z dowolnym frameworkiem front-endowym.
📚 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony mapowania zawartości do planowania strategii zawartości
5. Storyblok (najlepszy do modułowych bloków zawartości)
Storyblok to bezgłowy system CMS zaprojektowany z myślą zarówno o programistach, jak i zespołach zajmujących się zawartością. Wyróżnia się modułowym podejściem do komponentów, zapewniając redaktorom wizualny interfejs do zarządzania zawartością w czasie rzeczywistym, a programistom elastyczność systemu opartego na API. To sprawia, że jest to doskonały wybór dla organizacji, które chcą osiągnąć równowagę między swobodą twórczą a ustrukturyzowanym zarządzaniem zawartością.
System opiera się na blokach zawartości wielokrotnego użytku, które pomagają zespołom szybciej projektować, tworzyć i skalować strony internetowe oraz platformy e-commerce. Redaktorzy mogą przeciągać i upuszczać komponenty, jednocześnie podglądając zmiany na różnych urządzeniach, co zmniejsza liczbę wąskich gardeł i zapewnia spójność zawartości. Tymczasem programiści mogą zintegrować Storyblok z popularnymi frameworkami, takimi jak Next.js, Nuxt i React, aby realizować skalowalne projekty.
Dla dużych przedsiębiorstw Storyblok oferuje zaawansowane funkcje korporacyjne, w tym dostęp oparty na roli, zatwierdzanie cyklu pracy i lokalizację wielojęzyczną, co ułatwia zarządzanie globalnymi operacjami związanymi z zawartością na dużą skalę.
Najlepsze funkcje Storyblok
- Redaktor wizualny z podglądem w czasie rzeczywistym, umożliwiający płynną edycję i publikację
- Modułowe bloki zawartości do ponownego wykorzystania na wielu stronach i witrynach internetowych
- Wbudowany system cyklu pracy i zatwierdzania usprawniający współpracę
- Zaawansowana integracja API z popularnymi frameworkami i platformami e-commerce
- Silne wsparcie lokalizacyjne dla globalnego dostarczania zawartości
Ograniczenia Storyblok
- Interfejs może wydawać się skomplikowany dla nowych użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z modułowym zarządzaniem zawartością
- Zaawansowane funkcje mogą wymagać niestandardowych ustawień, co zwiększa złożoność dla mniejszych zespołów
- Ceny są uzależnione od wykorzystania, co może stanowić wyzwanie dla rozwijających się organizacji
Ceny Storyblok
- Starter: Free
- Wzrost: 99 USD/miesiąc
- Growth Plus: 349 USD/miesiąc
- Plany Premium i Elite: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Storyblok
- G2: 4,6/5 (ponad 250 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)
Co mówią o Storyblok prawdziwi użytkownicy?
Użytkownik G2 mówi :
Storyblok wyróżnia się wydajnością i niezawodnością. Platforma jest niezwykle łatwa w obsłudze, nawet dla nowych użytkowników nie wymaga długiego okresu nauki.
🧠 Ciekawostka: Koncepcja projektowania modułowego wywodzi się z architektury, gdzie wymienne moduły były wykorzystywane w celu przyspieszenia budowy budynków. Obecnie ta sama zasada zwiększa wydajność tworzenia stron internetowych.
6. Framer (najlepszy do szybkiego prototypowania i tworzenia stron internetowych)
Framer powstał jako narzędzie do prototypowania dla projektantów, ale ewoluował w kierunku pełnoprawnego kreatora stron internetowych, który łączy swobodę projektowania wizualnego z gotowymi do produkcji wynikami. Jest to doskonała alternatywa dla Builder.io dla zespołów, które chcą szybko przejść od koncepcji do gotowej strony internetowej bez konieczności intensywnego kodowania.
Intuicyjny interfejs wizualny pozwala użytkownikom projektować interaktywne strony i komponenty za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, oferując jednocześnie możliwość dodawania niestandardowego kodu w celu uzyskania zaawansowanych funkcji. Ta równowaga sprawia, że Framer jest szczególnie przydatny dla programistów i projektantów współpracujących nad projektami, w których niezbędna jest zarówno szybkość, jak i dopracowanie.
Framer integruje się również z popularnymi platformami e-commerce i oferuje wsparcie dla responsywnego układu dla różnych urządzeń, zapewniając spójność Twojej obecności w sieci. Dzięki wbudowanemu hostingowi, funkcjom SEO i analityce stanowi kompleksowe rozwiązanie, które pomaga organizacjom usprawnić cykle pracy tworzenia i publikowania treści.
Najlepsze funkcje Framer
- Wizualny interfejs typu „przeciągnij i upuść” z wsparciem dla animacji i interaktywnych komponentów
- Możliwość dodawania niestandardowego kodu w celu uzyskania bardziej złożonych funkcji
- Responsywne narzędzia do projektowania, które płynnie dostosowują strony internetowe do różnych urządzeń
- Integracje z platformami e-commerce i marketingowymi dla połączonych cykli pracy
- Wbudowany hosting i analityka dla zakończonego procesu rozwoju
Ograniczenia Framer
- Bardziej stroma krzywa uczenia się dla początkujących w porównaniu z prostszymi alternatywami
- Ograniczona skalowalność dla większych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach w zakresie zarządzania zawartością
- Zaawansowane funkcje, takie jak nadpisywanie kodu, mogą wymagać wiedzy technicznej
Ceny Framer
- Free
- Podstawowy: 15 USD/miesiąc
- Pro: 45 USD/miesiąc
- Skala: 100 USD/miesiąc
- Enterprise
Oceny i recenzje Framer
- G2: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)
Co o Framer mówią prawdziwi użytkownicy?
Interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika są bardzo dobre, jeśli chodzi o łatwość tworzenia stron internetowych. Zespół marketingowy wykonał zadanie stworzenia strony internetowej w ciągu zaledwie miesiąca. Integracje są łatwe, zintegrowaliśmy się z Google Analytics, cal.com itp
📚 Przeczytaj również: Najlepsze przykłady systemów zarządzania zawartością
7. Strapi (najlepszy wybór pod względem elastyczności open-source'owego headless CMS)
Strapi to otwarte oprogramowanie CMS typu headless, które zapewnia programistom i zespołom pełną własność nad cyklami pracy zarządzania zawartością. W przeciwieństwie do platform zamkniętych, jest to oprogramowanie samodzielnie hostowane, co oznacza, że użytkownik ma zakończoną własność nad danymi, bezpieczeństwem i niestandardowymi konfiguracjami — dzięki czemu jest ono ulubionym rozwiązaniem wśród organizacji o szczególnych wymaganiach dotyczących zgodności lub skalowalności.
Dzięki Strapi możesz tworzyć modułowe komponenty, definiować elastyczne typy zawartości i łączyć się z dowolnym frameworkiem front-endowym za pośrednictwem interfejsów API REST lub GraphQL. Obsługuje wsparcie integracji z nowoczesnymi platformami e-commerce, narzędziami innych firm i niestandardowymi aplikacjami, dzięki czemu można go łatwo dostosować do różnych projektów.
Dla dużych przedsiębiorstw Strapi oferuje plan korporacyjny, który obejmuje uprawnienia oparte na rolach, SSO, dzienniki audytowe i dedykowane wsparcie — zapewniając bezpieczne zarządzanie nawet złożonymi cyklami pracy na dużą skalę.
Najlepsze funkcje Strapi
- Framework open source z pełną możliwością niestandardowego dostosowania typów zawartości i komponentów
- Interfejsy API REST i GraphQL ułatwiają integrację z wieloma platformami front-endowymi
- Opcja samodzielnego hostingu zapewniająca pełną kontrolę nad infrastrukturą i bezpieczeństwem
- Silna społeczność i ekosystem wtyczek umożliwiający rozszerzanie funkcji
- Wsparcie wielu języków i lokalizacja dla globalnej dostawy zawartości
Ograniczenia Strapi
- Wymaga więcej ustawień i konserwacji w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami hostowanymi
- Niektóre funkcje, takie jak zaawansowany RBAC i SSO, są dostępne wyłącznie w warstwie korporacyjnej
- Użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą napotkać trudności w nauce obsługi
Ceny Strapi
CMS
- Free
- Wzrost: 45 USD/miesiąc
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Chmura
- Free
- Niezbędne: 15 USD/projekt miesięcznie
- Pro: 75 USD/projekt miesięcznie
- Skala: 375 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Strapi
- G2: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)
Co mówią o Strapi prawdziwi użytkownicy?
Użytkownik G2 mówi:
Strapi sprawia, że tworzenie, niestandardowe dostosowywanie i skalowanie aplikacji opartych na zawartości jest niezwykle łatwe. Podoba mi się jego elastyczność, intuicyjny panel administratora oraz fakt, że został zbudowany przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak węzeł.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W przypadku ustawień CMS typu open source należy wcześnie planować strategię hostingu i skalowania. Rozwiązania hostowane samodzielnie często wymagają zarządzania infrastrukturą, ale zapewniają również niezrównaną elastyczność i kontrolę nad zawartością i cyklem pracy.
8. Prismic (najlepszy do zarządzania zawartością ukierunkowaną na marketing)
Prismic to bezgłowy system CMS zaprojektowany z myślą o zespołach marketingowych. Koncentruje się on na ułatwieniu tworzenia i publikowania zawartości, jednocześnie oferując programistom elastyczność systemu opartego na API. Jego redaktor oparty na fragmentach pozwala użytkownikom tworzyć komponenty, które można ponownie wykorzystać na wielu stronach, zapewniając marketerom spójny interfejs wizualny do aktualizacji i zarządzania stronami internetowymi bez konieczności pisania kodu.
Prismic doskonale sprawdza się w scenariuszach współpracy, w których zespoły marketingowe i programistyczne muszą ściśle ze sobą współpracować. Marketerzy mogą planować i przeglądać kampanie zawartości w czasie rzeczywistym, podczas gdy programiści definiują ustrukturyzowane modele zawartości i rozszerzają funkcjonalność za pomocą API. To sprawia, że jest to doskonała opcja dla organizacji, które chcą usprawnić zarządzanie zawartością bez utraty możliwości rozszerzenia.
W przypadku dużych przedsiębiorstw plan korporacyjny Prismic obejmuje zwiększone bezpieczeństwo, dedykowane wsparcie techniczne i zaawansowane cykle pracy związane z publikowaniem — pomagając globalnym zespołom zachować kontrolę i spójność na różnych urządzeniach i w różnych regionach.
Najlepsze funkcje Prismic
- Redaktor zawartości oparty na fragmentach dla komponentów wielokrotnego użytku na wielu stronach
- Podgląd w czasie rzeczywistym i planowanie kampanii marketingowych
- API REST i GraphQL zapewniają elastyczną integrację z platformami front-endowymi
- Funkcje lokalizacji wielojęzycznej dla międzynarodowych organizacji
- Prosty interfejs wizualny dla marketerów, umożliwiający szybkie tworzenie i aktualizowanie zawartości
Limity Prismic
- Ograniczona elastyczność projektowania w porównaniu z alternatywami bardziej zorientowanymi na programistów
- Użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą początkowo uznać redaktor oparty na fragmentach za mniej intuicyjny
- Zaawansowane funkcje i skalowalność wymagają planów wyższego poziomu
Ceny Prismic
- Free
- Średnia: 180 USD/miesiąc
- Platinum: 750 USD/miesiąc
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Prismic
- G2: 4,3/5 (ponad 350 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)
Co mówią o Prismic prawdziwi użytkownicy?
Wykorzystanie wielu nowoczesnych bibliotek internetowych dla programistów sprawia, że dostosowanie mojego portfolio jest łatwe do wdrożenia! – Możliwość tworzenia niestandardowych typów stron i niestandardowych bloków interfejsu użytkownika sprawia, że wygląda to jak wersja WordPressa oparta na React, bardzo łatwa do zintegrowania!
📚 Przeczytaj również: Najlepsze szablony do pisania zawartości, które usprawniają ten proces
9. Plasmic (najlepszy do projektowania opartego na komponentach)
Plasmic to platforma do wizualnego tworzenia oprogramowania, która pomaga zespołom wypełnić lukę między projektowaniem a kodowaniem. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi CMS, skupia się ona na tworzeniu komponentów wielokrotnego użytku i integrowaniu ich bezpośrednio z nowoczesnymi frameworkami programistycznymi, takimi jak React, Next.js i Vue. Dzięki temu jest szczególnie przydatna dla programistów, którzy chcą mieć precyzyjną kontrolę bez utraty szybkości interfejsu wizualnego.
Dzięki Plasmic projektanci mogą wizualnie tworzyć i edytować strony, a programiści mogą podłączyć się do tego samego projektu dzięki integracji API i niestandardowym funkcjom. Podejście oparte na komponentach zapewnia spójność między stronami internetowymi i aplikacjami, pomagając organizacjom efektywnie skalować doświadczenia cyfrowe.
Dla dużych przedsiębiorstw Plasmic oferuje zaawansowane opcje Enterprise Plan z dostępem opartym na rolach, większym bezpieczeństwem i dedykowanym wsparciem, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem dla projektów o znaczeniu krytycznym.
Najlepsze funkcje Plasmica
- Projekt oparty na komponentach dla modułów wielokrotnego użytku w różnych projektach
- Płynna integracja z React, Next.js, Vue i innymi frameworkami
- Redaktor wizualny do tworzenia zawartości z elastycznością na poziomie programisty
- Architektura API-first do połączenia się z zewnętrznymi źródłami danych
- Narzędzia do współpracy, które pomagają zgrać zespoły projektowe i programistyczne
Limity Plasmica
- Wymaga wiedzy technicznej, aby w pełni wykorzystać jego funkcję
- Mniej przyjazny dla początkujących użytkowników bez wiedzy technicznej w porównaniu z prostszymi alternatywami
- Zaawansowane funkcje mogą wydawać się przytłaczające dla mniejszych organizacji
Ceny Plasmica
- Free
- Pakiet startowy: 49 USD/miesiąc
- Pro: 129 USD/miesiąc
- Skala: 499 USD/miesiąc
- Enterprise: niestandardowa wycena
Oceny i recenzje Plasmica
- G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)
Co mówią o Plasmic prawdziwi użytkownicy?
Plasmic to przełomowe rozwiązanie w świecie programowania low-code. Nie tylko przełamuje ono barierę low-code, ale całkowicie ją znosi, oferując platformę, która umożliwia zespołom tworzenie aplikacji i stron internetowych na poziomie produkcyjnym z niespotykaną dotąd szybkością.
📚 Przeczytaj również: Najlepsze rozwiązania CMS dla intranetu, które warto poznać
10. Podia (najlepsze rozwiązanie dla twórców i firm zajmujących się produktami cyfrowymi)
Podia została stworzona z myślą o niezależnych twórcach, nauczycielach i małych firmach, które potrzebują kompleksowej platformy do tworzenia, promowania i sprzedaży produktów cyfrowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych platform CMS typu headless, Podia koncentruje się na upraszczaniu sprzedaży online, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą zarządzać zawartością, kursami, członkostwami i witrynami sklepowymi bez konieczności korzystania z wielu aplikacji.
Dzięki przejrzystemu interfejsowi wizualnemu Podia pozwala szybko tworzyć strony internetowe, konfigurować sklepy internetowe i zarządzać cyklem pracy z zawartością. Możesz przesyłać produkty cyfrowe, osadzać multimedia i dostosowywać strony do swojej marki — bez pisania ani jednej linii kodu. Dla twórców, którzy polegają na handlu elektronicznym, aby nawiązać połączenie z klientami, Podia usprawnia wszystko, od realizacji transakcji po dostawę.
Organizacjom, które wykraczają poza podstawowe potrzeby, Podia oferuje wielopoziomowe plany cenowe i wsparcie dostosowane do różnych konkretnych potrzeb, od projektów hobbystycznych po skalowanie działalności cyfrowej.
Najlepsze funkcje Podia
- Kompleksowa platforma do obsługi kursów, członkostwa i sprzedaży produktów cyfrowych
- Kreator stron internetowych z możliwością dostosowywania stron i bez konieczności kodowania
- Zintegrowany system płatności z zabezpieczeniami i przetwarzaniem płatności
- Narzędzia do marketingu e-mailowego i automatyzacji, które pomagają w budowaniu relacji z klientami
- Funkcje społecznościowe umożliwiające bezpośredni kontakt z odbiorcami
Ograniczenia Podia
- Mniej odpowiednie dla dużych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach w zakresie zarządzania zawartością
- Możliwości niestandardowego dostosowywania projektu mają limit w porównaniu z pełnymi platformami programistycznymi
- Nie nadaje się do projektów o wysokim stopniu zaawansowania technicznego lub aplikacji wymagających rozbudowanej integracji
Ceny Podia
- Podia e-mail: bezpłatny
- Mover: 39 USD/miesiąc
- Shaker: 89 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Podia
- G2: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)
Co mówią o Podia prawdziwi użytkownicy?
Użytkownik Capterra mówi:
Uwielbiam hostować kursy i produkty cyfrowe na Podia. Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia ustawienie i edycję w miarę zmian potrzeb mojej firmy.
📚 Przeczytaj również: Współpraca międzyfunkcyjna: korzyści, wyzwania i wskazówki
Znajdź odpowiednią alternatywę dla Builder.io dla swojego zespołu
Od platform CMS typu headless, takich jak Sanity, Contentful i Strapi, po narzędzia stworzone z myślą o twórcach, takie jak Podia — nie brakuje opcji, jeśli chodzi o alternatywy dla Builder.io. Kluczem jest dostosowanie funkcji platformy do cyklu pracy Twojego zespołu, komfortu technicznego i celów rozwojowych — niezależnie od tego, czy chodzi o szybkość tworzenia, solidne możliwości integracji czy skalowalność na poziomie przedsiębiorstwa.
Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy zarządzanie treścią, współpracę i przepływy pracy oparte na AI w jednym miejscu, ClickUp jest najlepszym wyborem. Dzięki ClickUp Dokument, ClickUp Chat, ClickUp Automatyzacja i gotowemu do użycia szablonowi ClickUp Content Management Template możesz szybciej planować, tworzyć i zarządzać projektami — bez konieczności przełączania się między narzędziami.
🚀 Zarejestruj się bezpłatnie już dziś i przekonaj się, jak ClickUp może usprawnić cykl pracy nad zawartością od pomysłu do uruchomienia.