10 najlepszych alternatyw dla Builder.io do tworzenia bez kodowania

Builder.io ułatwia szybkie tworzenie stron — ale gdy Twoja witryna się rozrasta lub cykl pracy staje się złożony, „łatwość” może szybko przerodzić się w „limit”

Jeśli szukasz alternatyw dla Builder.io, które oferują większą elastyczność, lepszą współpracę zespołów programistów i projektantów lub bezgłowy system CMS, który idealnie pasuje do Twojej infrastruktury, ten przewodnik jest dla Ciebie.

Zebraliśmy najlepszych konkurentów Builder.io dla projektantów, programistów i zespołów produktowych, abyś mógł wybrać platformę, która będzie skalowalna zgodnie z Twoim planem działania, a nie wbrew niemu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Sporządź mapę niezbędnych funkcji według kategorii — zarządzanie zawartością, możliwości integracji, skalowalność, bezpieczeństwo i współpraca zespołowa — a następnie oceń każde narzędzie na podstawie rzeczywistych przypadków użycia, a nie ogólnych list funkcji.

Zanim przejdziemy do listy, wyjaśnijmy, co sprawia, że dana alternatywa dla Builder.io jest naprawdę dobra.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Builder.io?

Szukając alternatyw dla Builder.io, skup się na tym, jak dobrze każde narzędzie pasuje do cyklu pracy, planów rozwoju i wymagań technicznych Twojego zespołu. Odpowiednia platforma powinna upraszczać zarządzanie zawartością, zapewniając jednocześnie projektantom i programistom niezbędną elastyczność.

Oto kluczowe czynniki, na które należy zwrócić uwagę:

Interfejs wizualny dla użytkowników bez wiedzy technicznej, umożliwiający szybką edycję i publikację

Możliwości integracji i integracja API w celu połączenia z istniejącymi narzędziami

Skalowalność i niezawodna wydajność na różnych urządzeniach i platformach e-commerce

Rozszerzone opcje niestandardowego dostosowywania, które nie powodują niepotrzebnej złożoności

Funkcje planu Enterprise Plan, takie jak zaawansowane zabezpieczenia, kontrola administratora i wsparcie w zakresie zgodności z przepisami

Płynne narzędzia do współpracy, które zapewniają spójność działań twórców zawartości, programistów i interesariuszy

Najlepsze alternatywy dla Builder.io w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółowych recenzji, oto krótkie porównanie najlepszych alternatyw dla Builder.io i ich zalet.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Cykl pracy w projektach internetowych opartych na AI Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów kreatywnych, produktowych i inżynieryjnych Dokumenty dla CMS, tablice, automatyzacje, czat, ClickUp Brain, agenci AI, szablon zarządzania zawartością Free Forever; niestandardowe dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Sanity Strukturalne cykle pracy z zawartością opartą na API Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów programistów wymagających dużej elastyczności Niestandardowy schemat, współpraca w Studio w czasie rzeczywistym, API GraphQL i GROQ, CDN, Content Lake Free Plan; plany płatne zaczynają się od 15 USD/użytkownik/miesiąc Webflow Elastyczność projektowania wizualnegoWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla projektantów i zespołów marketingowych Redaktor typu „przeciągnij i upuść”, wbudowany system CMS, niestandardowy kod, hosting, SEO, narzędzia do współpracy Free Plan; plany płatne już od 18 USD miesięcznie Contentful Gotowy do użytku w przedsiębiorstwie system CMS typu headless Wielkość zespołu: Idealny dla globalnych przedsiębiorstw i dużych zespołów internetowych Modułowe modelowanie zawartości, GraphQL API, RBAC, lokalizacja, rynek aplikacji Free Plan; plany płatne od 300 USD/miesiąc Storyblok Modułowe bloki zawartości i edycja wizualna Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie do współpracy między działem marketingu a działem rozwoju Redaktor wizualny, podgląd w czasie rzeczywistym, komponenty wielokrotnego użytku, wielojęzyczne cykle pracy Free Plan; plany płatne zaczynają się od 99 USD miesięcznie Framer Szybkie prototypowanie i tworzenie stron internetowych Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla dynamicznych zespołów projektowych i rozwojowych Wizualny interfejs użytkownika, wsparcie animacji, SEO, wbudowany hosting, analityka Free Plan; plany płatne już od 15 USD miesięcznie Strapi System CMS typu open source z pełną kontrolą zaplecza Wielkość zespołu: Idealny dla zespołów programistów potrzebujących opcji samodzielnego hostingu API REST i GraphQL, niestandardowe typy zawartości, pełny dostęp do kodu, ekosystem wtyczek Free (samodzielnie hostowany); płatne plany w chmurze zaczynają się od 15 USD miesięcznie Prismic Zarządzanie zawartością zorientowane na marketing Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów marketingowych i programistycznych tworzących kampanie Redaktor oparty na fragmentach, planowanie, lokalizacja, podgląd w czasie rzeczywistym Free Plan; plany płatne już od 180 USD/miesiąc Plasmic Tworzenie oprogramowania opartego na komponentach z wykorzystaniem niskiego poziomu kodowania Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów skalujących systemy projektowe i aplikacje React/Vue Wizualny kreator, komponenty wielokrotnego użytku, pełna integracja z narzędziami programistycznymi, API Free Plan; plany płatne zaczynają się od 49 USD miesięcznie Podia Sprzedaż produktów cyfrowych i kursów online Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla twórców, trenerów, nauczycieli Hosting kursów, kreator witryn sklepowych, marketing e-mailowy, członkostwa Free Plan; plany płatne już od 39 USD miesięcznie

Najlepsze alternatywy dla Builder.io

Te alternatywy dla Builder.io łączą w sobie elastyczność, moc i skalowalność — niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem szybko tworzącym projekty, czy przedsiębiorstwem zarządzającym złożonymi cyklami pracy. Od szybkiego tworzenia stron po płynne zarządzanie zawartością i solidną integrację — oto najlepsze platformy, które warto poznać.

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia, zarządzania i skalowania projektów internetowych z wykorzystaniem przepływów pracy opartych na AI)

Wypróbuj ClickUp Dokumenty za darmo! Twórz, organizuj i współpracuj nad wszystkim, od treści internetowych po aktualizacje produktów, w czasie rzeczywistym w ClickUp Dokument

Jeśli szukasz potężnej alternatywy dla Builder.io do tworzenia wizualnego bez kodowania, ClickUp jest jednym z najlepszych kandydatów. Podczas gdy Builder.io jest znany ze swojego kreatora stron internetowych i aplikacji typu „przeciągnij i upuść”, ClickUp oferuje holistyczną platformę do tworzenia, zarządzania i skalowania projektów internetowych — łącząc wizualną współpracę, zarządzanie zawartością i automatyzację opartą na AI w jednym miejscu.

Funkcje współpracy dla nowoczesnych zespołów internetowych

Pakiet współpracy ClickUp został zaprojektowany, aby zapewnić synchronizację całego zespołu, od pomysłu do uruchomienia. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy dokumenty, zadania i komunikację w jednej połączonej przestrzeni. ClickUp Docs może nawet pełnić funkcję dynamicznego systemu CMS, umożliwiając wspólne tworzenie, edytowanie i publikowanie zawartości.

Pakiet współpracy ClickUp został zaprojektowany, aby zapewnić synchronizację całego zespołu, od pomysłu do uruchomienia. Jako aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, ClickUp łączy dokumenty, zadania i komunikację w jednej połączonej przestrzeni. ClickUp Docs może nawet pełnić funkcję dynamicznego systemu CMS, umożliwiając wspólne tworzenie, edytowanie i publikowanie zawartości.

Natychmiast przekształć świetny pomysł zawarty w komentarzu w zadanie, które można zrealizować, a następnie dodaj osoby przypisane i szczegóły, aby zrealizować ten pomysł

Dokumenty są głęboko zintegrowane z zadaniami, komentarzami i cyklami pracy, dzięki czemu Twoja zawartość jest zawsze gotowa do działania i uporządkowana. Zagnieżdżone strony i bogate formatowanie zapewniają uporządkowaną strukturę zawartości, a wbudowane łączenie zadań pozwala natychmiast przekształcić tekst w elementy do wykonania. W przypadku większych zespołów oznacza to mniej przełączania się między niepołączonymi narzędziami.

W przypadku planowania wizualnego, ClickUp Tablice pozwala na mapowanie ścieżek użytkowników, makiet i przepływów projektów wraz z zespołem w czasie rzeczywistym — idealne rozwiązanie do burzy mózgów i tworzenia prototypów. Współpraca w czasie rzeczywistym zapewnia, że projektanci, programiści i interesariusze są od samego początku zgrani.

Komunikacja również została ulepszona dzięki ClickUp Chat, który pozwala na prowadzenie dyskusji dotyczących projektu bezpośrednio w miejscu pracy. Koniec z rozproszonymi wątkami na Slacku i utratą kontekstu — rozmowy, dokumenty i zadania znajdują się w tym samym miejscu.

Automatyzacje i integracje dla łatwych cykli pracy bez kodowania

ClickUp Automatyzacja zwiększa wydajność. Eliminuje powtarzalne kroki, takie jak aktualizowanie pól statusu, przypisywanie zadań lub wysyłanie powiadomień, gdy strony są gotowe do przeglądu, i zapewnia ciągłość realizacji projektów — bez konieczności kodowania.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je w niestandardowy sposób do swoich potrzeb

Ponadto, dzięki ponad 1000 integracji (w tym Figma, Slack, Google Drive i inne), ClickUp płynnie łączy się z Twoimi ulubionymi narzędziami do projektowania i programowania.

🎬 Obejrzyj to: Zobacz, jak ClickUp AI zmienia sposób planowania, tworzenia i zarządzania projektami — od automatyzacji przekazywania zadań po podsumowywanie postępów w różnych zespołach.

wydajność oparta na AI dzięki ClickUp Brain*

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi, podsumowania zadań i inteligentne sugestie dzięki ClickUp Brain — Twojemu zawsze dostępnemu agentowi AI

Dodaj ClickUp Brain, asystenta AI platformy, a znacznie zwiększysz możliwości swoich projektów internetowych. Może on podsumowywać dokumenty, generować zawartość lub sugerować kolejne kroki w ramach zadania ClickUp — pomagając zespołom działać szybciej przy zachowaniu wysokiej jakości.

Niezależnie od tego, czy skalujesz witrynę, zarządzasz wieloma klientami, czy tworzysz rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw, ClickUp zapewnia data powstania, realizację i iterację w jednym miejscu.

Aby uzyskać zaawansowaną automatyzację i wgląd w dane, ClickUp Brain MAX odblokowuje jeszcze więcej możliwości AI, takich jak inteligentne sugestie cyklu pracy i generowanie zawartości.

⭐ Przełomowe rozwiązanie Zapomnij o kłopotach związanych z przechodzeniem między rozproszonymi aplikacjami i platformami dzięki ClickUp Brain MAX. Łączy on najważniejsze funkcje pracy — AI, wyszukiwanie i automatyzację — w jednym, usprawnionym środowisku pulpitu. Oto, co zyskasz: Łatwe w użyciu komendy głosowe dzięki funkcji Talk-to-Text , dzięki czemu możesz pracować bez użycia rąk

ClickUp Enterprise Search , które pobiera wyniki ze wszystkich podłączonych aplikacji i plików

Inteligentne, kontekstowe AI, które zapewniają Ci wsparcie na każdym etapie cyklu pracy

Automatyzacje, które tworzą połączenie z Twoimi ulubionymi narzędziami, umożliwiając zarządzanie zadaniami na różnych platformach bez opuszczania ClickUp

Dostęp do wielu wiodących modeli LLM, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, do różnych zadań, wszystko w jednym miejscu

Zadania ClickUp można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, co pozwala przypisywać, śledzić i ustalać priorytety zadań za pomocą pól niestandardowych, statusów i widoków — idealne rozwiązanie dla zwinnych zespołów programistów stron internetowych i twórców treści.

Ponadto dzięki agentom AI ClickUp możesz zautomatyzować złożone przepływy pracy, delegować powtarzalne zadania i uzyskać inteligentne rekomendacje — umożliwiając swojemu zespołowi skupienie się na pracy kreatywnej i strategicznej, podczas gdy AI zajmuje się rutynowymi zadaniami.

Ponadto dzięki agentom AI ClickUp możesz zautomatyzować złożone cykle pracy, delegować powtarzalne zadania i uzyskać inteligentne rekomendacje — umożliwiając swojemu zespołowi skupienie się na pracy kreatywnej i strategicznej, podczas gdy AI zajmuje się rutynowymi zadaniami.

A jeśli szukasz gotowego rozwiązania, szablon zarządzania zawartością ClickUp zapewnia gotową do użycia strukturę do płynnego zarządzania bibliotekami zawartości, cyklami pracy publikacji i zatwierdzania.

Pobierz darmowy szablon Ułatw tworzenie i zarządzanie zawartością dzięki szablonowi zarządzania zawartością ClickUp, oszczędzając czas i energię

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Dokumenty do strukturalnego zarządzania zawartością, kontroli wersji i stron zagnieżdżonych

ClickUp Tablice do projektowania cykli pracy, mapy stron internetowych i wizualnego koordynowania zespołów

ClickUp Chat, aby rozmowy dotyczące projektu odbywały się w tym samym miejscu, co zadania i dokumenty

Automatyzacje ClickUp pozwalają ograniczyć pracę ręczną i usprawnić powtarzalne cykle pracy

ClickUp Brain do tworzenia podsumowań opartych na sztucznej inteligencji, generowania zawartości i rekomendacji kontekstowych w dokumentach i zadaniach

Szablon zarządzania zawartością ClickUp do szybszego organizowania, śledzenia i publikowania zawartości

Limitacje ClickUp

Szeroki zakres funkcji może wymagać pewnego czasu, aby się do nich przyzwyczaić, szczególnie podczas organizowania przestrzeni lub niestandardowych widoków

Wykorzystanie pełnego potencjału zaawansowanych raportów i pulpitów nawigacyjnych może wymagać pewnych ustawień

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak bardzo jest on konfigurowalny i elastyczny. Mogę go ustawić dokładnie tak, jak chcę, niezależnie od tego, czy chodzi o proste listy zadań, czy tworzenie szczegółowych cykli pracy z automatyzacją, zależnościami i pulpitami nawigacyjnymi. Wszystko znajduje się w jednym miejscu — projekty, dokumenty, komunikacja, a nawet śledzenie czasu — więc nie muszę przełączać się między wieloma narzędziami. Bardzo doceniam również intuicyjny interfejs i ciągłe aktualizacje, które dodają nowe funkcje bez nadmiernego komplikowania rzeczy. Jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać złożone projekty, ale nadal łatwy do przyswojenia dla mojego zespołu.

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak bardzo jest on konfigurowalny i elastyczny. Mogę go ustawić dokładnie tak, jak chcę, niezależnie od tego, czy chodzi o proste listy zadań, czy tworzenie szczegółowych cykli pracy z automatyzacją, zależnościami i pulpitami nawigacyjnymi. Wszystko znajduje się w jednym miejscu — projekty, dokumenty, komunikacja, a nawet śledzenie czasu — więc nie muszę przełączać się między wieloma narzędziami. Bardzo doceniam również intuicyjny interfejs i ciągłe aktualizacje, które dodają nowe funkcje bez nadmiernego komplikowania rzeczy. Jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać złożone projekty, ale nadal łatwy do przyswojenia dla mojego zespołu.

📮 ClickUp Insight: 43% osób twierdzi, że powtarzalne zadania zapewniają pomocną strukturę ich dnia pracy, ale 48% uważa je za męczące i odwracające uwagę od znaczącej pracy. Chociaż rutyna może dawać poczucie wydajności, często limituje kreatywność i powstrzymuje przed osiągnięciem znaczącego postępu. ClickUp pomaga uwolnić się od tego cyklu poprzez automatyzację rutynowych zadań za pomocą inteligentnych agentów AI, dzięki czemu możesz skupić się na pracy wymagającej głębokiego skupienia. Zautomatyzuj przypomnienia, aktualizacje i przydzielanie zadań, a funkcje takie jak automatyczne blokowanie czasu i priorytety zadań pozwolą Ci chronić godziny, w których jesteś najbardziej wydajny. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdego pracownika dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

📮 ClickUp Insight: 43% osób twierdzi, że powtarzalne zadania zapewniają pomocną strukturę ich dnia pracy, ale 48% uważa je za męczące i odwracające uwagę od znaczącej pracy. Chociaż rutyna może dawać poczucie wydajności, często limituje kreatywność i powstrzymuje przed osiągnięciem znaczącego postępu. ClickUp pomaga uwolnić się od tego cyklu poprzez automatyzację rutynowych zadań za pomocą inteligentnych agentów AI, dzięki czemu możesz skupić się na pracy wymagającej głębokiego skupienia. Zautomatyzuj przypomnienia, aktualizacje i przydzielanie zadań, a funkcje takie jak automatyczne blokowanie czasu i priorytety zadań pozwolą Ci chronić godziny, w których jesteś najbardziej wydajny. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdego pracownika dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

2. Sanity (najlepsze rozwiązanie dla ustrukturyzowanych cykli pracy opartych na API dla zawartości)

za pośrednictwem Sanity

Sanity to zorientowany na programistów system CMS typu headless, który wyróżnia się w dostarczaniu ustrukturyzowanej, skalowalnej zarządzania zawartością. Jego interfejs edycji w czasie rzeczywistym, elastyczny system schematów i potężne API sprawiają, że idealnie nadaje się dla zespołów, które priorytetowo traktują możliwości integracji, tworzenie bogatych danych powstania i szybką iterację na różnych urządzeniach i platformach.

Sanity’s Studio oferuje konfigurowalny interfejs wizualny dostosowany do potrzeb każdego zespołu, a jego modułowa architektura pozwala na płynną integrację z frameworkami takimi jak Next.js lub Remix. Oznacza to, że możesz oddzielić front-end, nadal efektywnie współpracując — co czyni go solidną alternatywą dla dużych organizacji poszukujących elastyczności na poziomie przedsiębiorstwa.

Przyjrzyjmy się, jak wypada na tle konkurencji:

Najlepsze funkcje Sanity

Strukturalne modelowanie zawartości z elastycznymi definicjami schematów umożliwiającymi niestandardowe dostosowanie i modułowe ponowne wykorzystanie zawartości

Współpraca w czasie rzeczywistym w Studio, umożliwiająca wielu użytkownikom jednoczesną edycję bez konfliktów

Narzędzia do edycji wizualnej i podgląd na żywo usprawniają procesy tworzenia zawartości i cykle pracy przeglądu

Solidna infrastruktura API (GROQ i GraphQL) oraz live CDN i Content Lake zapewniają szybkie dostarczanie zawartości i skalowalność

Solidne narzędzia programistyczne i integracje z szeroką gamą wtyczek oraz wsparciem społeczności

Ograniczenia Sanity

Modelowanie zawartości wymaga wysiłku programistów — nie jest to rozwiązanie bezkodowe, więc użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą potrzebować wsparcia

Wraz ze wzrostem wykorzystania (więcej licencji, wywołań API, przepustowości) koszty operacyjne mogą rosnąć w nieprzewidywalny sposób, co wymaga proaktywnego planowania budżetu

Ceny Sanity

Free

Wzrost : 15 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sanity

G2: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sanity w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo podoba mi się to, że Sanity jest zbudowane w React i dobrze współgra z naszą aplikacją Next.js. Jest szybkie, przyjazne dla programistów i niezwykle konfigurowalne. Studio daje pełną kontrolę nad zarządzaniem i strukturą zawartości, co jest dużym plusem.

Bardzo podoba mi się to, że Sanity jest zbudowane w React i dobrze współgra z naszą aplikacją Next.js. Jest szybkie, przyjazne dla programistów i niezwykle konfigurowalne. Studio daje pełną kontrolę nad zarządzaniem i strukturą zawartości, co jest dużym plusem.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI zmieniające oblicze biznesu

3. Webflow (najlepszy pod względem elastyczności projektowania wizualnego)

za pośrednictwem Webflow

Webflow jest jednym z najpopularniejszych konkurentów Builder.io, oferującym potężny interfejs wizualny, który pozwala projektantom tworzyć w pełni responsywne strony internetowe bez konieczności pisania kodu. Jednocześnie zapewnia szerokie możliwości dostosowywania dla programistów poprzez niestandardowe komponenty, API i funkcje integracji, dzięki czemu jest równie atrakcyjny zarówno dla zespołów kreatywnych, jak i technicznych.

Dzięki Webflow możesz projektować, tworzyć i uruchamiać gotowe do produkcji strony bezpośrednio na platformie. Wbudowany system zarządzania zawartością ułatwia zarządzanie wpisami na blogu, katalogami produktów lub danymi dynamicznymi, zachowując spójność projektu na różnych urządzeniach.

Organizacjom i dużym przedsiębiorstwom Webflow oferuje zaawansowaną skalowalność, bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym oraz dedykowane wsparcie techniczne. To połączenie kreatywnej elastyczności i niezawodności korporacyjnej sprawia, że jest to jedna z najsilniejszych alternatyw dla Builder.io dla tych, którzy chcą uzyskać perfekcyjny projekt bez utraty mocy obliczeniowej.

Najlepsze funkcje Webflow

Wizualny interfejs typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia responsywnych stron internetowych bez konieczności kodowania

Wbudowany system zarządzania zawartością dla blogów, katalogów produktów i danych dynamicznych

Osadzanie niestandardowego kodu i integracja API dla zaawansowanej funkcji

Hosting, narzędzia SEO i optymalizacja wydajności są zintegrowane z platformą

Narzędzia do współpracy, które umożliwiają projektantom, marketerom i programistom płynną współpracę

Ograniczenia Webflow

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników wynika z zaawansowanych funkcji

Koszty mogą szybko wzrosnąć w przypadku skalowania projektów lub korzystania z zaawansowanych planów

Ograniczone wsparcie wielojęzycznych lub lokalizacyjnych cykli pracy w porównaniu z niektórymi alternatywami

Ceny Webflow

Free

Podstawowy: 18 USD/miesiąc

CMS: 29 USD/miesiąc

Biznes: 49 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Webflow

G2: 4,4/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Webflow w praktyce?

Użytkownik G2 mówi :

Webflow sprawia, że projektowanie i tworzenie stron internetowych jest zaskakująco łatwe, nie tracąc przy tym na głębi i funkcjach wymaganych przez programistów, którzy chcą stworzyć coś całkowicie niestandardowego.

Webflow sprawia, że projektowanie i tworzenie stron internetowych jest zaskakująco łatwe, nie tracąc przy tym na głębi i funkcjach wymaganych przez programistów, którzy chcą stworzyć coś całkowicie niestandardowego.

🔎 Czy wiesz, że... Pierwsza strona internetowa, stworzona przez Tima Bernersa-Lee w 1991 roku, była w zasadzie prostą stroną do zarządzania zawartością, która wyjaśniała, czym jest World Wide Web i jak z niej korzystać. Trzydzieści lat później można już projektować responsywne, interaktywne strony internetowe w sposób wizualny — bez konieczności ręcznego kodowania.

4. Contentful (najlepszy dla gotowego do użycia w przedsiębiorstwie systemu CMS typu headless)

za pośrednictwem Zawartości

Contentful to jedna z najbardziej uznanych platform CMS typu headless, zaprojektowana z myślą o złożonych potrzebach dużych organizacji i przedsiębiorstw w zakresie zarządzania zawartością. W odróżnieniu od alternatywnych rozwiązań wizualnych typu „przeciągnij i upuść”, koncentruje się ona na danych strukturalnych, komponentach modułowych i solidnych możliwościach integracji, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują skalować doświadczenia cyfrowe na różnych urządzeniach i platformach e-commerce.

Dzięki podejściu API-first Contentful jest dostawcą dla programistów, zapewniając im pełną kontrolę nad dostarczaniem zawartości, a redaktorzy mogą korzystać z intuicyjnego interfejsu do tworzenia, zarządzania i publikowania zawartości. Jest szeroko stosowany przez globalne zespoły, które potrzebują płynnej współpracy, silnego zarządzania i możliwości koordynowania cykli pracy na dużą skalę.

Contentful oferuje również zaawansowane opcje planów dla przedsiębiorstw, takie jak dostęp oparty na roli, dedykowane wsparcie techniczne i zwiększone bezpieczeństwo — wszystkie te elementy mają kluczowe znaczenie dla dużych przedsiębiorstw realizujących projekty internetowe o znaczeniu krytycznym.

Najlepsze funkcje zawartości

Elastyczne modelowanie zawartości z modułowymi komponentami zapewniającymi uporządkowane doświadczenia cyfrowe

Architektura API-first z REST i GraphQL dla skalowalnej integracji

Rola, uprawnienia i mechanizmy kontroli zarządzania dostosowane do potrzeb organizacji na poziomie przedsiębiorstwa

Zaawansowane funkcje lokalizacji do zarządzania zawartością wielojęzyczną w różnych regionach

Struktura aplikacji i rynek rozszerzeń funkcji za pomocą wtyczek

Ograniczenia zawartości Contentful

Może wydawać się skomplikowane dla mniejszych zespołów bez dedykowanych programistów

Niektórzy recenzenci dodają, że redaktorzy mają krzyву uczenia się w porównaniu z prostszymi platformami wizualnymi

Ceny mogą znacznie wzrosnąć wraz ze wzrostem ilości zawartości, liczby użytkowników i wywołań API

Ceny zawartości Contentful

Free

Lite: 300 USD/miesiąc

Premium: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje zawartości

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Contentful prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala redaktorom zawartości pracować niezależnie, a programistom zapewnia elastyczność integracji z dowolnym frameworkiem front-endowym.

Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala redaktorom zawartości pracować niezależnie, a programistom zapewnia elastyczność integracji z dowolnym frameworkiem front-endowym.

📚 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony mapowania zawartości do planowania strategii zawartości

5. Storyblok (najlepszy do modułowych bloków zawartości)

za pośrednictwem Storyblok

Storyblok to bezgłowy system CMS zaprojektowany z myślą zarówno o programistach, jak i zespołach zajmujących się zawartością. Wyróżnia się modułowym podejściem do komponentów, zapewniając redaktorom wizualny interfejs do zarządzania zawartością w czasie rzeczywistym, a programistom elastyczność systemu opartego na API. To sprawia, że jest to doskonały wybór dla organizacji, które chcą osiągnąć równowagę między swobodą twórczą a ustrukturyzowanym zarządzaniem zawartością.

System opiera się na blokach zawartości wielokrotnego użytku, które pomagają zespołom szybciej projektować, tworzyć i skalować strony internetowe oraz platformy e-commerce. Redaktorzy mogą przeciągać i upuszczać komponenty, jednocześnie podglądając zmiany na różnych urządzeniach, co zmniejsza liczbę wąskich gardeł i zapewnia spójność zawartości. Tymczasem programiści mogą zintegrować Storyblok z popularnymi frameworkami, takimi jak Next.js, Nuxt i React, aby realizować skalowalne projekty.

Dla dużych przedsiębiorstw Storyblok oferuje zaawansowane funkcje korporacyjne, w tym dostęp oparty na roli, zatwierdzanie cyklu pracy i lokalizację wielojęzyczną, co ułatwia zarządzanie globalnymi operacjami związanymi z zawartością na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Storyblok

Redaktor wizualny z podglądem w czasie rzeczywistym, umożliwiający płynną edycję i publikację

Modułowe bloki zawartości do ponownego wykorzystania na wielu stronach i witrynach internetowych

Wbudowany system cyklu pracy i zatwierdzania usprawniający współpracę

Zaawansowana integracja API z popularnymi frameworkami i platformami e-commerce

Silne wsparcie lokalizacyjne dla globalnego dostarczania zawartości

Ograniczenia Storyblok

Interfejs może wydawać się skomplikowany dla nowych użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z modułowym zarządzaniem zawartością

Zaawansowane funkcje mogą wymagać niestandardowych ustawień, co zwiększa złożoność dla mniejszych zespołów

Ceny są uzależnione od wykorzystania, co może stanowić wyzwanie dla rozwijających się organizacji

Ceny Storyblok

Starter: Free

Wzrost: 99 USD/miesiąc

Growth Plus: 349 USD/miesiąc

Plany Premium i Elite: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Storyblok

G2: 4,6/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Storyblok prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Storyblok wyróżnia się wydajnością i niezawodnością. Platforma jest niezwykle łatwa w obsłudze, nawet dla nowych użytkowników nie wymaga długiego okresu nauki.

Storyblok wyróżnia się wydajnością i niezawodnością. Platforma jest niezwykle łatwa w obsłudze, nawet dla nowych użytkowników nie wymaga długiego okresu nauki.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja projektowania modułowego wywodzi się z architektury, gdzie wymienne moduły były wykorzystywane w celu przyspieszenia budowy budynków. Obecnie ta sama zasada zwiększa wydajność tworzenia stron internetowych.

6. Framer (najlepszy do szybkiego prototypowania i tworzenia stron internetowych)

za pośrednictwem Framer

Framer powstał jako narzędzie do prototypowania dla projektantów, ale ewoluował w kierunku pełnoprawnego kreatora stron internetowych, który łączy swobodę projektowania wizualnego z gotowymi do produkcji wynikami. Jest to doskonała alternatywa dla Builder.io dla zespołów, które chcą szybko przejść od koncepcji do gotowej strony internetowej bez konieczności intensywnego kodowania.

Intuicyjny interfejs wizualny pozwala użytkownikom projektować interaktywne strony i komponenty za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, oferując jednocześnie możliwość dodawania niestandardowego kodu w celu uzyskania zaawansowanych funkcji. Ta równowaga sprawia, że Framer jest szczególnie przydatny dla programistów i projektantów współpracujących nad projektami, w których niezbędna jest zarówno szybkość, jak i dopracowanie.

Framer integruje się również z popularnymi platformami e-commerce i oferuje wsparcie dla responsywnego układu dla różnych urządzeń, zapewniając spójność Twojej obecności w sieci. Dzięki wbudowanemu hostingowi, funkcjom SEO i analityce stanowi kompleksowe rozwiązanie, które pomaga organizacjom usprawnić cykle pracy tworzenia i publikowania treści.

Najlepsze funkcje Framer

Wizualny interfejs typu „przeciągnij i upuść” z wsparciem dla animacji i interaktywnych komponentów

Możliwość dodawania niestandardowego kodu w celu uzyskania bardziej złożonych funkcji

Responsywne narzędzia do projektowania, które płynnie dostosowują strony internetowe do różnych urządzeń

Integracje z platformami e-commerce i marketingowymi dla połączonych cykli pracy

Wbudowany hosting i analityka dla zakończonego procesu rozwoju

Ograniczenia Framer

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla początkujących w porównaniu z prostszymi alternatywami

Ograniczona skalowalność dla większych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach w zakresie zarządzania zawartością

Zaawansowane funkcje, takie jak nadpisywanie kodu, mogą wymagać wiedzy technicznej

Ceny Framer

Free

Podstawowy: 15 USD/miesiąc

Pro: 45 USD/miesiąc

Skala: 100 USD/miesiąc

Enterprise

Oceny i recenzje Framer

G2: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Co o Framer mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika są bardzo dobre, jeśli chodzi o łatwość tworzenia stron internetowych. Zespół marketingowy wykonał zadanie stworzenia strony internetowej w ciągu zaledwie miesiąca. Integracje są łatwe, zintegrowaliśmy się z Google Analytics, cal.com itp

Interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika są bardzo dobre, jeśli chodzi o łatwość tworzenia stron internetowych. Zespół marketingowy wykonał zadanie stworzenia strony internetowej w ciągu zaledwie miesiąca. Integracje są łatwe, zintegrowaliśmy się z Google Analytics, cal.com itp

📚 Przeczytaj również: Najlepsze przykłady systemów zarządzania zawartością

7. Strapi (najlepszy wybór pod względem elastyczności open-source'owego headless CMS)

za pośrednictwem Strapi

Strapi to otwarte oprogramowanie CMS typu headless, które zapewnia programistom i zespołom pełną własność nad cyklami pracy zarządzania zawartością. W przeciwieństwie do platform zamkniętych, jest to oprogramowanie samodzielnie hostowane, co oznacza, że użytkownik ma zakończoną własność nad danymi, bezpieczeństwem i niestandardowymi konfiguracjami — dzięki czemu jest ono ulubionym rozwiązaniem wśród organizacji o szczególnych wymaganiach dotyczących zgodności lub skalowalności.

Dzięki Strapi możesz tworzyć modułowe komponenty, definiować elastyczne typy zawartości i łączyć się z dowolnym frameworkiem front-endowym za pośrednictwem interfejsów API REST lub GraphQL. Obsługuje wsparcie integracji z nowoczesnymi platformami e-commerce, narzędziami innych firm i niestandardowymi aplikacjami, dzięki czemu można go łatwo dostosować do różnych projektów.

Dla dużych przedsiębiorstw Strapi oferuje plan korporacyjny, który obejmuje uprawnienia oparte na rolach, SSO, dzienniki audytowe i dedykowane wsparcie — zapewniając bezpieczne zarządzanie nawet złożonymi cyklami pracy na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Strapi

Framework open source z pełną możliwością niestandardowego dostosowania typów zawartości i komponentów

Interfejsy API REST i GraphQL ułatwiają integrację z wieloma platformami front-endowymi

Opcja samodzielnego hostingu zapewniająca pełną kontrolę nad infrastrukturą i bezpieczeństwem

Silna społeczność i ekosystem wtyczek umożliwiający rozszerzanie funkcji

Wsparcie wielu języków i lokalizacja dla globalnej dostawy zawartości

Ograniczenia Strapi

Wymaga więcej ustawień i konserwacji w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami hostowanymi

Niektóre funkcje, takie jak zaawansowany RBAC i SSO, są dostępne wyłącznie w warstwie korporacyjnej

Użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą napotkać trudności w nauce obsługi

Ceny Strapi

CMS

Free

Wzrost: 45 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Chmura

Free

Niezbędne: 15 USD/projekt miesięcznie

Pro: 75 USD/projekt miesięcznie

Skala: 375 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Strapi

G2: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Strapi prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Strapi sprawia, że tworzenie, niestandardowe dostosowywanie i skalowanie aplikacji opartych na zawartości jest niezwykle łatwe. Podoba mi się jego elastyczność, intuicyjny panel administratora oraz fakt, że został zbudowany przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak węzeł.

Strapi sprawia, że tworzenie, niestandardowe dostosowywanie i skalowanie aplikacji opartych na zawartości jest niezwykle łatwe. Podoba mi się jego elastyczność, intuicyjny panel administratora oraz fakt, że został zbudowany przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak węzeł.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W przypadku ustawień CMS typu open source należy wcześnie planować strategię hostingu i skalowania. Rozwiązania hostowane samodzielnie często wymagają zarządzania infrastrukturą, ale zapewniają również niezrównaną elastyczność i kontrolę nad zawartością i cyklem pracy.

8. Prismic (najlepszy do zarządzania zawartością ukierunkowaną na marketing)

za pośrednictwem Prismic

Prismic to bezgłowy system CMS zaprojektowany z myślą o zespołach marketingowych. Koncentruje się on na ułatwieniu tworzenia i publikowania zawartości, jednocześnie oferując programistom elastyczność systemu opartego na API. Jego redaktor oparty na fragmentach pozwala użytkownikom tworzyć komponenty, które można ponownie wykorzystać na wielu stronach, zapewniając marketerom spójny interfejs wizualny do aktualizacji i zarządzania stronami internetowymi bez konieczności pisania kodu.

Prismic doskonale sprawdza się w scenariuszach współpracy, w których zespoły marketingowe i programistyczne muszą ściśle ze sobą współpracować. Marketerzy mogą planować i przeglądać kampanie zawartości w czasie rzeczywistym, podczas gdy programiści definiują ustrukturyzowane modele zawartości i rozszerzają funkcjonalność za pomocą API. To sprawia, że jest to doskonała opcja dla organizacji, które chcą usprawnić zarządzanie zawartością bez utraty możliwości rozszerzenia.

W przypadku dużych przedsiębiorstw plan korporacyjny Prismic obejmuje zwiększone bezpieczeństwo, dedykowane wsparcie techniczne i zaawansowane cykle pracy związane z publikowaniem — pomagając globalnym zespołom zachować kontrolę i spójność na różnych urządzeniach i w różnych regionach.

Najlepsze funkcje Prismic

Redaktor zawartości oparty na fragmentach dla komponentów wielokrotnego użytku na wielu stronach

Podgląd w czasie rzeczywistym i planowanie kampanii marketingowych

API REST i GraphQL zapewniają elastyczną integrację z platformami front-endowymi

Funkcje lokalizacji wielojęzycznej dla międzynarodowych organizacji

Prosty interfejs wizualny dla marketerów, umożliwiający szybkie tworzenie i aktualizowanie zawartości

Limity Prismic

Ograniczona elastyczność projektowania w porównaniu z alternatywami bardziej zorientowanymi na programistów

Użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą początkowo uznać redaktor oparty na fragmentach za mniej intuicyjny

Zaawansowane funkcje i skalowalność wymagają planów wyższego poziomu

Ceny Prismic

Free

Średnia: 180 USD/miesiąc

Platinum: 750 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Prismic

G2: 4,3/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Prismic prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Wykorzystanie wielu nowoczesnych bibliotek internetowych dla programistów sprawia, że dostosowanie mojego portfolio jest łatwe do wdrożenia! – Możliwość tworzenia niestandardowych typów stron i niestandardowych bloków interfejsu użytkownika sprawia, że wygląda to jak wersja WordPressa oparta na React, bardzo łatwa do zintegrowania!

Wykorzystanie wielu nowoczesnych bibliotek internetowych dla programistów sprawia, że dostosowanie mojego portfolio jest łatwe do wdrożenia! – Możliwość tworzenia niestandardowych typów stron i niestandardowych bloków interfejsu użytkownika sprawia, że wygląda to jak wersja WordPressa oparta na React, bardzo łatwa do zintegrowania!

9. Plasmic (najlepszy do projektowania opartego na komponentach)

za pośrednictwem Plasmic

Plasmic to platforma do wizualnego tworzenia oprogramowania, która pomaga zespołom wypełnić lukę między projektowaniem a kodowaniem. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi CMS, skupia się ona na tworzeniu komponentów wielokrotnego użytku i integrowaniu ich bezpośrednio z nowoczesnymi frameworkami programistycznymi, takimi jak React, Next.js i Vue. Dzięki temu jest szczególnie przydatna dla programistów, którzy chcą mieć precyzyjną kontrolę bez utraty szybkości interfejsu wizualnego.

Dzięki Plasmic projektanci mogą wizualnie tworzyć i edytować strony, a programiści mogą podłączyć się do tego samego projektu dzięki integracji API i niestandardowym funkcjom. Podejście oparte na komponentach zapewnia spójność między stronami internetowymi i aplikacjami, pomagając organizacjom efektywnie skalować doświadczenia cyfrowe.

Dla dużych przedsiębiorstw Plasmic oferuje zaawansowane opcje Enterprise Plan z dostępem opartym na rolach, większym bezpieczeństwem i dedykowanym wsparciem, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem dla projektów o znaczeniu krytycznym.

Najlepsze funkcje Plasmica

Projekt oparty na komponentach dla modułów wielokrotnego użytku w różnych projektach

Płynna integracja z React, Next.js, Vue i innymi frameworkami

Redaktor wizualny do tworzenia zawartości z elastycznością na poziomie programisty

Architektura API-first do połączenia się z zewnętrznymi źródłami danych

Narzędzia do współpracy, które pomagają zgrać zespoły projektowe i programistyczne

Limity Plasmica

Wymaga wiedzy technicznej, aby w pełni wykorzystać jego funkcję

Mniej przyjazny dla początkujących użytkowników bez wiedzy technicznej w porównaniu z prostszymi alternatywami

Zaawansowane funkcje mogą wydawać się przytłaczające dla mniejszych organizacji

Ceny Plasmica

Free

Pakiet startowy: 49 USD/miesiąc

Pro: 129 USD/miesiąc

Skala : 499 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Plasmica

G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Plasmic prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Plasmic to przełomowe rozwiązanie w świecie programowania low-code. Nie tylko przełamuje ono barierę low-code, ale całkowicie ją znosi, oferując platformę, która umożliwia zespołom tworzenie aplikacji i stron internetowych na poziomie produkcyjnym z niespotykaną dotąd szybkością.

Plasmic to przełomowe rozwiązanie w świecie programowania low-code. Nie tylko przełamuje ono barierę low-code, ale całkowicie ją znosi, oferując platformę, która umożliwia zespołom tworzenie aplikacji i stron internetowych na poziomie produkcyjnym z niespotykaną dotąd szybkością.

Plasmic to przełomowe rozwiązanie w świecie programowania low-code. Nie tylko przełamuje ono barierę low-code, ale całkowicie ją znosi, oferując platformę, która umożliwia zespołom tworzenie aplikacji i stron internetowych na poziomie produkcyjnym z niespotykaną dotąd szybkością.

10. Podia (najlepsze rozwiązanie dla twórców i firm zajmujących się produktami cyfrowymi)

za pośrednictwem Podia

Podia została stworzona z myślą o niezależnych twórcach, nauczycielach i małych firmach, które potrzebują kompleksowej platformy do tworzenia, promowania i sprzedaży produktów cyfrowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych platform CMS typu headless, Podia koncentruje się na upraszczaniu sprzedaży online, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą zarządzać zawartością, kursami, członkostwami i witrynami sklepowymi bez konieczności korzystania z wielu aplikacji.

Dzięki przejrzystemu interfejsowi wizualnemu Podia pozwala szybko tworzyć strony internetowe, konfigurować sklepy internetowe i zarządzać cyklem pracy z zawartością. Możesz przesyłać produkty cyfrowe, osadzać multimedia i dostosowywać strony do swojej marki — bez pisania ani jednej linii kodu. Dla twórców, którzy polegają na handlu elektronicznym, aby nawiązać połączenie z klientami, Podia usprawnia wszystko, od realizacji transakcji po dostawę.

Organizacjom, które wykraczają poza podstawowe potrzeby, Podia oferuje wielopoziomowe plany cenowe i wsparcie dostosowane do różnych konkretnych potrzeb, od projektów hobbystycznych po skalowanie działalności cyfrowej.

Najlepsze funkcje Podia

Kompleksowa platforma do obsługi kursów, członkostwa i sprzedaży produktów cyfrowych

Kreator stron internetowych z możliwością dostosowywania stron i bez konieczności kodowania

Zintegrowany system płatności z zabezpieczeniami i przetwarzaniem płatności

Narzędzia do marketingu e-mailowego i automatyzacji, które pomagają w budowaniu relacji z klientami

Funkcje społecznościowe umożliwiające bezpośredni kontakt z odbiorcami

Ograniczenia Podia

Mniej odpowiednie dla dużych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach w zakresie zarządzania zawartością

Możliwości niestandardowego dostosowywania projektu mają limit w porównaniu z pełnymi platformami programistycznymi

Nie nadaje się do projektów o wysokim stopniu zaawansowania technicznego lub aplikacji wymagających rozbudowanej integracji

Ceny Podia

Podia e-mail : bezpłatny

Mover: 39 USD/miesiąc

Shaker: 89 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Podia

G2: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Podia prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Uwielbiam hostować kursy i produkty cyfrowe na Podia. Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia ustawienie i edycję w miarę zmian potrzeb mojej firmy.

Uwielbiam hostować kursy i produkty cyfrowe na Podia. Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia ustawienie i edycję w miarę zmian potrzeb mojej firmy.

Znajdź odpowiednią alternatywę dla Builder.io dla swojego zespołu

Od platform CMS typu headless, takich jak Sanity, Contentful i Strapi, po narzędzia stworzone z myślą o twórcach, takie jak Podia — nie brakuje opcji, jeśli chodzi o alternatywy dla Builder.io. Kluczem jest dostosowanie funkcji platformy do cyklu pracy Twojego zespołu, komfortu technicznego i celów rozwojowych — niezależnie od tego, czy chodzi o szybkość tworzenia, solidne możliwości integracji czy skalowalność na poziomie przedsiębiorstwa.

Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy zarządzanie treścią, współpracę i przepływy pracy oparte na AI w jednym miejscu, ClickUp jest najlepszym wyborem. Dzięki ClickUp Dokument, ClickUp Chat, ClickUp Automatyzacja i gotowemu do użycia szablonowi ClickUp Content Management Template możesz szybciej planować, tworzyć i zarządzać projektami — bez konieczności przełączania się między narzędziami.

🚀 Zarejestruj się bezpłatnie już dziś i przekonaj się, jak ClickUp może usprawnić cykl pracy nad zawartością od pomysłu do uruchomienia.