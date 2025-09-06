15 szablony briefów marketingowych w wersji Free dla kreatywnych projektów

🚀 Świetne kampanie nie zaczynają się od menedżerów reklam lub narzędzi do projektowania — zaczynają się od jasności. Ta jasność wynika z briefu marketingowego.

Brief to coś więcej niż lista kontrolna. To GPS Twojej kampanii — wyznaczający cel (cele), trasę (strategię) i pasażerów (docelowych odbiorców). Bez niego Teams często zbaczają z kursu. W rzeczywistości ponad 80% marketerów twierdzi, że napisanie solidnego briefu jest jednym z najtrudniejszych zadań — co przejawia się w niejasnych wynikach, zmarnowanym budżecie i zmianach w ostatniej chwili.

Właśnie dlatego szablon briefu marketingowego tak bardzo zmienia zasady gry. Eliminuje on domysły, podsuwa właściwe odpowiedzi i udostępnia zespołowi wspólny plan działania przed rozpoczęciem realizacji.

✨ W tym przewodniku znajdziesz Free szablony zaprojektowane tak, aby usprawnić proces tworzenia briefów — dzięki czemu możesz przejść od pomysłu do realizacji z koncentracją, szybkością i pewnością siebie.

🧠 Ciekawostka: Słowo marketing pochodzi od łacińskiego słowa mercatus, oznaczającego rynek. Na długo przed pojawieniem się briefów kupcy w starożytnych Chinach i średniowiecznej Europie tworzyli dostosowane do potrzeb odbiorców komunikaty, aby dotrzeć do właściwych odbiorców. Narzędzia ewoluują, ale cel pozostaje ten sam: połączenie, przekonywanie, przekształcanie. ✨

*czym są szablony briefów marketingowych?

Szablon briefu marketingowego to gotowy, wielokrotnego użytku dokument, który szybko nadaje strukturę procesowi planowania. Zawiera wszystkie niezbędne elementy: cel kampanii, budżet, grupę docelową, główne przesłanie, głos marki, role zespołu oraz kreatywne rozwiązania, które pozwolą zrealizować wszystkie te elementy.

Wynik? Zyskujesz przewagę, nie musisz panikować przed pustą stroną, a po prostu możesz sprawnie rozpocząć realizację planu marketingowego.

Oto jak to zrobić:

Określ swoją strategię marketingową za pomocą podpowiedzi, które wyjaśniają cele projektu

Szybko dostosuj się do jednego jasnego źródła informacji, bez konieczności zadawania pytań typu „Czekaj, co my właściwie robimy?”

Ustal ton, haczyk i przekaz, aby Twoja zawartość trafiła do odbiorców

Oceniaj postępy na podstawie określonych wymagań projektowych, rezultatów i własności

📌 Przykład: Briefy kreatywne Coca-Coli są często przytaczane jako wzorcowy przykład przekształcania spostrzeżeń w wpływ. Zamiast poprzestać na powierzchownych profilach odbiorców, przedstawiają one mapę zmian postrzegania i budowania emocji w każdym punkcie kontaktu. Taki poziom jasności nie pojawia się sam — jest wynikiem przemyślanych działań. Odpowiedni szablon briefu marketingowego zapewnia każdemu zespołowi ramy pozwalające osiągnąć ten sam poziom precyzji.

Solidny szablon może pomóc w rozpoczęciu działań, ale najlepsze szablony nie tylko pomagają rozpocząć kampanię, ale także utrzymują ją na właściwym torze, gdy terminy się zbliżają, a pomysły stają się chaotyczne. Co więc wyróżnia świetny szablon briefu marketingowego? Przyjrzyjmy się temu bliżej 👇

co sprawia, że szablon briefu marketingowego jest dobry?*

Doskonały szablon briefu marketingowego jest zwięzły, skoncentrowany i stworzony z myślą o działaniu. Obejmuje to, co najważniejsze, pomija zbędne informacje i pomaga zespołowi kreatywnemu działać szybko. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Przejrzysta struktura : Zbuduj mapę dlaczego, kto, co i jak w przejrzysty i logiczny przepływ. Dobrze skonstruowany szablon może służyć jako : Zbuduj mapę dlaczego, kto, co i jak w przejrzysty i logiczny przepływ. Dobrze skonstruowany szablon może służyć jako lista kontrolna kampanii marketingowej , niezależnie od tego, czy chodzi o rebranding, współpracę z influencerami, czy promocję w dniu premiery

elastyczność dostosowywania:* Dostosuj do różnych formatów, projektów kreatywnych i cykli pracy. Poszukaj modułowych układów i edytowalnych pól, które można dostosować od sezonowych wiadomości e-mail po pełne wdrożenie wielokanałowe

zestawienie odbiorców:* inteligentne szablony definiują persony, bolączki klientów, motywacje i nawyki związane z kanałami komunikacji, dzięki czemu każde kreatywne posunięcie spotyka daną sytuację

Koncentracja na wynikach: Połącz kierunek kreatywny z namacalnymi efektami. Inteligentny szablon zapewnia połączenie każdego pomysłu z Połącz kierunek kreatywny z namacalnymi efektami. Inteligentny szablon zapewnia połączenie każdego pomysłu z marketingowymi wskaźnikami KPI , takimi jak konwersje, retencja lub zaangażowanie, zapewniając, że wszyscy pracują nad wspólnymi celami

Gotowość do współpracy: Zapewnij płynną pracę zespołową na miejscu, zdalnie lub w trybie hybrydowym. Szablony z aktualizacjami na żywo, komentarzami w tekście, historią wersji i kontrolą dostępu pomagają jasno komunikować pomysły

💡 Porada dla profesjonalistów: Włącz kreatywne wytyczne do briefu, nie traktuj ich jako dodatek. Twój szablon powinien zawierać przestrzeń na wskazówki dotyczące tonu, zalecenia i zakazy, zestawy materiałów dotyczących marki, dokumenty badawcze, wytyczne prawne i dotychczasowe sukcesy. Dlaczego? Dzięki temu nawet osoby współpracujące po raz pierwszy będą mogły tworzyć spójne projekty.

*szablony briefów marketingowych w skrócie

15 szablonów briefów marketingowych, które pomogą Ci rozpocząć kampanie

W marketingu liczy się każdy ruch, od stworzenia trafnego briefu kreatywnego po ustalenie strategii promocji i wykazanie zwrotu z inwestycji we wszystkich kanałach. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp — aplikacja do pracy, w której wszystkie pomysły, wyniki i osie czasu znajdują się w jednym miejscu.

Wyniki mówią same za siebie. Wystarczy zapytać Cartoon Network, którego zespół odnotował znaczny wzrost wydajności po przejściu na ClickUp. 🎯

Możemy działać naprawdę bardzo szybko, ponieważ mamy jedno źródło informacji zawierające wszystkie potrzebne nam szczegóły. Możemy również być bardzo dokładni w tym, co publikujemy w mediach społecznościowych, ponieważ mamy statusy zadań, które zapobiegają błędom.

Możemy działać naprawdę bardzo szybko, ponieważ mamy jedno źródło informacji zawierające wszystkie potrzebne nam szczegóły. Możemy również być bardzo dokładni w tym, co publikujemy w mediach społecznościowych, ponieważ mamy statusy zadań, które zapobiegają błędom.

🚀 Oto, w jaki sposób ClickUp napędza swoją kreatywność: ponad 2000 kreatywnych zasobów wyprodukowanych i dostarczonych szybciej dzięki ClickUp

50% skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie i publikowanie zawartości w mediach społecznościowych

podwojenie liczby kanałów zarządzanych przez ten sam zespół Teams

Jeśli chcesz tworzyć lepsze kampanie marketingowe, bezpłatne szablony briefów kreatywnych ClickUp są idealnym punktem wyjścia. Zacznijmy więc.

szablon briefu projektu marketingowego ClickUp*

Pobierz szablon Free Zaplanuj mapę każdego kamienia milowego i rozpocznij pracę z jasnością, korzystając z szablonu briefu projektu marketingowego ClickUp

Projekty nie powstają w próżni. Istnieje strategia, zatwierdzanie budżetu, zależności, scenariusze „co jeśli”, a następnie rzeczywista realizacja. Szablon briefu projektu marketingowego ClickUp pomaga skoordynować wszystkie te zmienne elementy (i nie tylko) przed rozpoczęciem projektu.

Wykorzystaj je do sporządzenia przeglądu projektu, kluczowych kamieni milowych, oś czasu i roli interesariuszy — wszystko w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołami wewnętrznymi, czy realizujesz zadania dla klientów, ten szablon zapewnia mniej niespodzianek w przyszłości i szybsze uzyskanie zgody kierownictwa.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Ustaw projekty na powodzenie, dostosowując zakres, cele i kluczowe terminy

Przyspiesz akceptację interesariuszy dzięki dopracowanemu, gotowemu do prezentacji podsumowaniu projektu

Wykrywaj przeszkody, zanim zakłócą one oś czasu, dzięki inteligentnym polom podpowiedzi

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, kierowników marketingu, kierowników ds. obsługi klientów lub Teams obsługi klienta zarządzających wieloetapowymi inicjatywami z udziałem wielu interesariuszy.

📮ClickUp Insight: 70% menedżerów korzysta ze szczegółowych briefów projektowych, aby ustalić oczekiwania, 11% polega na spotkaniach inauguracyjnych zespołu, a 6% dostosowuje inaugurację projektu do zadań i stopnia złożoności. Oznacza to, że większość rozpoczęć projektów jest obciążona dokumentacją, a nie oparta na kontekście. Plan może być jasny, ale czy jest jasny dla wszystkich, tak jak powinni go zrozumieć? ClickUp Brain pomoże Ci dostosować komunikację od samego początku. Użyj go, aby podsumować dokumenty startowe w briefy zadań dostosowane do konkretnych rol, generować plany działania według funkcji i określić, kto potrzebuje więcej szczegółów, a kto mniej. 💫 Rzeczywiste wyniki: Hawke Media skróciło opóźnienia w realizacji projektów o 70% dzięki zaawansowanym funkcjom śledzenia projektów i automatyzacji ClickUp.

🎥 Chcesz podnieść poziom swoich działań marketingowych dzięki AI? W tym wideo zobaczysz, jak narzędzia, cykle pracy i inteligentna automatyzacja mogą zmniejszyć ilość pracy, zwiększyć tempo kampanii i pomóc w podejmowaniu mądrzejszych decyzji — dzięki czemu Twoje działania marketingowe będą bardziej efektywne przy mniejszym nakładzie pracy.

2. Szablon briefu kampanii marketingowej ClickUp

Pobierz Free szablon Twórz bardziej skuteczne kampanie marketingowe i reklamowe dzięki szablonowi briefu kampanii marketingowej ClickUp

Kiedy kampanie nie osiągają zamierzonego celu, zazwyczaj nie wynika to z błędów w realizacji, ale z nieporozumień komunikacyjnych.

Szablon briefu kampanii marketingowej ClickUp szybko rozwiązuje ten problem. Zapewnia elastyczne narzędzie do zdefiniowania wizji kampanii, dopracowania propozycji wartości, udoskonalenia komunikatów i wyjaśnienia, kto za co odpowiada, a wszystko to przed rozpoczęciem produkcji.

Dzięki temu, że działa w ClickUp Dokument, Twój brief staje się żywym, wspólnym obszarem roboczym. Dodawaj elementy wizualne, edytuj w czasie rzeczywistym i łącz każdą sekcję z konkretnymi zadaniami.

oto dlaczego spodoba ci się ten szablon*

Wyjaśnij cel kampanii za pomocą sekcji dotyczących pozycji, filarów komunikacji, wezwań do działania i wskaźników KPI

Zminimalizuj opóźnienia dzięki zdefiniowanym właścicielom zadań, punktom kontrolnym i wbudowanemu śledzeniu wersji

Szybsze uruchamianie dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu struktury, która skaluje się wraz z każdą nową kampanią

🔑 Idealne dla: menedżerów marketingu, małych organizacji i strategów zawartości, którzy realizują kampanie na wielu platformach w napiętym oś czasu i mają ambitne cele.

3. Szablon dokumentu briefu kreatywnego ClickUp

Pobierz Free szablon Zmień swoją strategię marketingową w potężną historię dzięki szablonowi dokumentu briefu kreatywnego ClickUp

Dlaczego potrzebujesz osobnego szablonu briefu kreatywnego? Ponieważ ogólne briefy ograniczają się do tego, co i dlaczego, czyli cele, grupa docelowa i przekaz. Briefy kreatywne zagłębiają się w to, jak. Kształtują ton, wizualizacje, nastrój i narrację, zamieniając pomysły w fascynujące opowieści.

Właśnie do tego służy szablon dokumentu briefu kreatywnego ClickUp. Zapewnia on zespołowi marketingowemu jedno źródło informacji, w tym komunikaty kampanii, zalecenia i przeciwwskazania dotyczące komunikatów, profile celów oraz specyfikacje dotyczące poszczególnych platform, a wszystko to w jednej elastycznej przestrzeni.

oto dlaczego spodoba ci się ten szablon*

Zapewnij kreatywne kierownictwo bez mikrozarządzania procesem twórczym

Podziel wyniki według typu zawartości, tonu i platformy

Zminimalizuj liczne poprawki, zapewniając twórcom jasność, której potrzebują na samym początku

🔑 Idealne dla: kierowników kreatywnych, menedżerów marketingu i freelancerów realizujących kampanie w wielu formatach z odważną wizją kreatywną.

4. Szablon briefu kampanii ClickUp

Pobierz szablon Free Dostosuj cele, strategię i realizację do zamierzeń, korzystając z szablonu briefu kampanii ClickUp

W przypadku premiery o wysokiej stawce najważniejsza jest koordynacja — gdy zarządzasz ponad 10 punktami kontaktowymi, nawet niewielki błąd może zniweczyć całą kampanię.

Szablon briefu kampanii ClickUp sprawia, że wszystko jest proste i przejrzyste. Zacznij od celów, odbiorców, budżetu i rezultatów, a następnie postępuj zgodnie z podpowiedziami, które zapewniają jasność każdego działania, od pierwszego dnia do dnia premiery.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Dostosuj działania wewnętrznego działu kreatywnego i zewnętrznych agencji do udostępnianych celów

Monitoruj postępy na poszczególnych etapach i prace kreatywne bez konieczności zmiany narzędzi

Zbieraj informacje i wnioski po uruchomieniu kampanii, aby udoskonalić kolejną kampanię marketingową

🔑 Idealne dla: dynamicznych zespołów marketingowych poszukujących Free szablonów briefów kreatywnych do zarządzania wprowadzaniem produktów na rynek, rebrandingiem lub kampaniami o wysokiej stawce.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: 74% marketerów korzysta z AI, aby przyspieszyć swoje cykle pracy, więc dlaczego nie dołączyć do nich? Zobacz, jak ClickUp AI pomaga w tworzeniu uporządkowanych, gotowych do udostępniania briefów kampanii w ciągu kilku sekund, bez zbędnego zastanawiania się i ręcznego formatu. Twórz briefy kampanii w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

5. Szablon tablicy kreatywnej ClickUp

Pobierz szablon Free Wizualizuj swoje wielkie pomysły w jednej przestrzeni współpracy dzięki szablonowi tablicy kreatywnej

Czy wiesz, że 65% ludzi to wzrokowcy? Jeśli Twój zespół należy do tej większości, tekstowy brief kreatywny może być dla nich raczej przeszkodą niż inspiracją. ✨

🎨 Wprowadź szablon tablicy kreatywnej ClickUp. Przekształca on statyczne briefy w żywe wizualizacje, dzięki czemu Twój zespół może szkicować pomysły, tworzyć mapy koncepcji i łączyć cele w sposób, który jest szybszy do zrozumienia i łatwiejszy do realizacji niż ściany tekstu.

Ten szablon, oparty na ClickUp Tablica, pozwala szkicować, tworzyć mapy i przekształcać pomysły w zadania bez konieczności zmiany narzędzi lub utraty znaczenia. Planuj przepływy kampanii, moodboardy, ścieżki klientów lub analizy konkurencji w jednej wizualnej, interaktywnej przestrzeni.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przekształcaj surowe pomysły w uporządkowane wyniki dzięki łatwej obsłudze funkcji „przeciągnij i upuść”

Wspólna edycja na żywo z wykorzystaniem notatek samoprzylepnych, kształtów, kodów kolorystycznych i komentarzy

Udostępnianie wizualnych planów, które są zrozumiałe zarówno dla twórców, strategów, jak i klientów

🔑 Idealne dla: projektantów, twórców zawartości i menedżerów kampanii rozpoczynających nowe projekty z wielkimi pomysłami i wieloma współpracownikami.

🧠 ClickUp Hack: Zmień swoją tablicę w centrum kontroli kampanii. Mapa wyniki według scen lejka, przypisuj właścicieli projektów i łącz projekty, aby każdy przepływ mógł zostać wykorzystany w gotowej do uruchomienia zawartości.

🎥 Zobacz, jak ogólny pomysł na kampanię zamienia się w jasny brief marketingowy w Tablicy ClickUp, a następnie przekształca się w zadania, które Twój zespół może wykonać za pomocą kilku kliknięć.

6. Szablon planowania popytu na briefy kreatywne ClickUp

Pobierz szablon Free Planuj mądrzej, a nie ciężej, dzięki szablonowi planowania popytu na briefy kreatywne

Zarządzasz jednocześnie zgłoszeniami klientów, kampaniami e-mailowymi, reklamami, potrzebami projektowymi i pełnym kalendarzem zawartości? Przy narastających terminach i niewielkim zespole łatwo jest stracić kontrolę nad priorytetami. Szablon planowania zapotrzebowania na briefy kreatywne ClickUp pozwala odzyskać kontrolę.

Rejestruj wszystkie zapytania, zakresy, terminy i szacunkowe nakłady pracy w przejrzystym, uporządkowanym formacie. Następnie porównaj je z rzeczywistym obciążeniem zespołu, aby uzyskać prognozę obciążenia pracą, przydzielać zasoby i dokonywać mądrych kompromisów w przypadku wzrostu zapotrzebowania.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Organizuj kreatywne zlecenia w miarę ich napływania, a nie gdy terminy się zbliżają

Zapobiegaj wypaleniu zawodowemu, sygnalizując przeciążenie harmonogramów, gdy jest jeszcze czas na wprowadzenie zmian

Szybko przydzielaj zadania bez spowalniania pracy zespołu kreatywnego

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych, start-upów lub małych firm poszukujących Free szablonu briefu kreatywnego do zarządzania wzrostami popytu i równoważenia przepustowości.

7. Szablon briefu wydarzenia ClickUp

Pobierz szablon Free Szybko planuj niezapomniane wydarzenia dzięki szablonowi briefu wydarzenia ClickUp

Branża wydarzeń ma osiągnąć wartość 2,5 biliona dolarów do 2035 roku. To dowód na to, że doświadczenia na żywo nadal napędzają zaangażowanie.

A co z zarządzaniem projektami wydarzeniami? To prawdziwa burza list gości, harmonogramów, płatności, zaproszeń, dostawców i promocji, często rozproszonych w niepołączonych ze sobą narzędziach.

szablon briefu wydarzenia ClickUp pozwala zespołowi działać spójnie od początku do końca. Umożliwia on rejestrowanie celów, przydzielanie zadań i określanie kluczowych interesariuszy w jednym centralnym hub, dzięki czemu każdy szczegół jest śledzony, udostępniany i realizowany na czas.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przeprowadź burzę mózgów, określ zakres i podziel plany wydarzenia na konkretne zadania

Przydzielaj obowiązki według role i etapów, aby wszyscy członkowie Teams byli zsynchronizowani

Współpracuj z interesariuszami w czasie rzeczywistym, aby ustalić logistykę, ważne terminy i zmiany w ostatniej chwili

🔑 Idealne dla: organizatorów wydarzeń, menedżerów HR i kierowników marketingu zarządzających kampaniami rekrutacyjnymi, wewnętrznymi szczytami, wirtualnymi wydarzeniami lub akcjami promocyjnymi.

🧠 Ciekawostka: W 2021 roku firma Google zmieniła format konferencji programistów I/O, przechodząc na format całkowicie wirtualny, rejestrując przemówienia za pomocą kamer 360° i transmitując je na YouTube. Co stoi za każdym takim płynnym doświadczeniem? Jasny brief wydarzenia i perfekcyjne zarządzanie projektami.

🎥 Od rozpoczęcia do realizacji: oto jak organizować duże wydarzenia za pomocą ClickUp.

8. Szablon briefu projektowego ClickUp

Pobierz szablon Free Szybsze dostosowywanie, inteligentniejsze projektowanie dzięki szablonowi briefu projektowego ClickUp

Projektowanie to miejsce, w którym wizja spotyka się z realizacją, ale tylko wtedy, gdy wszyscy mówią tym samym językiem. Jeśli nie uda Ci się osiągnąć jasności, Twoi współpracownicy będą musieli zabiegać o informacje zwrotne, utkną w pętli poprawek lub będą musieli rozszyfrowywać niejasne wskazówki.

Szablon briefu projektowego ClickUp ustawia ton od samego początku. Określ intencje projektowe, dodaj połączone linki do materiałów wizualnych i ustal specyfikacje, zanim zmienisz choćby jeden piksel. Niezależnie od tego, czy chodzi o logo, makietę interfejsu użytkownika czy zawartość reklamy, ten szablon zapewnia jasny kierunek i wydajny proces.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Ustaw parametry projektowe, takie jak wymiary, formaty plików, urządzenia i rozdzielczość

Udostępniaj inspiracje twórcze, makiety lub zestawy marek w jednym centralnym obszarze roboczym

Zaangażuj recenzentów i sprawdź opinie, aby uniknąć chaosu związanego z ciągłym przekazywaniem informacji

🔑 Idealne dla: grafików, Teams UI/UX i kierowników marketingu tworzących duże ilości lub mające duży wpływ zasoby wizualne w krótkim czasie.

9. Szablon briefu SEO ClickUp zawartość

Pobierz Free szablon Twórz zawartość warte wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania na dużą skalę dzięki szablonowi briefu zawartości SEO ClickUp

SEO to nie tylko słowa kluczowe. To przede wszystkim precyzja, dogłębna znajomość tematu, optymalizacja na stronie i poza nią oraz bezbłędna koordynacja między autorami, redaktorami i strategami. Szablon briefu SEO ClickUp nadaje strukturę każdej części Twojego procesu.

Określ intencje wyszukiwania, nakreśl nagłówki, przypisz słowa kluczowe, mapa linki wewnętrzne i oznacz elementy techniczne. Niezależnie od tego, czy rozbudowujesz niszowego bloga, czy zasilasz silnik zawartości o dużej objętości, ten szablon został stworzony z myślą o inteligentniejszym zarządzaniu projektami SEO.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Nadaj priorytet terminom o dużym znaczeniu dzięki wbudowanym polom trudności słów kluczowych, CPC i intencji

Przydziel jasne role w zakresie pisania, edycji i tworzenia linków, aby usprawnić realizację zadań

Dodaj zrzuty ekranu SERP, benchmarki konkurencji i listy kontrolne stron, aby szybciej uzyskać wyższą pozycję w rankingu

🔑 Idealne dla: specjalistów ds. SEO, marketerów zawartości, niezależnych autorów i redakcyjnych Teams zarządzających blogami, klastrami filarowymi lub długimi organicznymi treściami w wielu domenach.

👀 Czy wiesz, że... ClickUp Brain łączy możliwości GPT, Claude i Gemini, aby automatycznie generować briefy dotyczące zawartości SEO, szkice blogów, podsumowania wątków i odpowiedzi na pytania dotyczące obszaru roboczego. Dzięki Autopilot Agents przenosi nawet dokumenty do recenzji i przypisuje kolejne kroki, dzięki czemu członkowie zespołu mogą skupić się na strategii, a nie na aktualizacjach statusu. Jak ujął to jeden z użytkowników Reddita: Korzystam z niego cały czas, aby rozpocząć pracę. Musisz napisać bloga? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć matrycę umiejętności, aby podnieść poziom swojej wiedzy? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć szablon wiadomości e-mail, aby skontaktować się z klientami? Zacznij od Brain! Jest naprawdę dobry, jeśli chodzi o pomoc w rozpoczęciu projektów lub po prostu stworzeniu wstępnego szkicu zawartości. Korzystam z niego cały czas, aby rozpocząć pracę. Musisz napisać bloga? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć matrycę umiejętności, aby podnieść poziom swojej wiedzy? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć szablon wiadomości e-mail, aby skontaktować się z klientami? Zacznij od Brain! Jest naprawdę dobry, jeśli chodzi o pomoc w rozpoczęciu projektów lub po prostu stworzeniu wstępnego szkicu zawartości.

10. Szablon kreatywny i projektowy ClickUp

Pobierz szablon Free Zamień kreatywny chaos w usprawnione działanie dzięki szablonowi ClickUp Creative & Design Template

Projektujesz materiały kampanii? Odświeżasz markę? A może zajmujesz się grafikami reklamowymi na pięciu platformach jednocześnie? Praca kreatywna i projektowa przebiega szybko, ale tylko wtedy, gdy Twój proces również jest dynamiczny.

Szablon ClickUp Creative & Design zapewnia wizualny cykl pracy do zarządzania projektami od momentu przyjęcia zlecenia do ostatecznej realizacji. Nie jest to tylko narzędzie do śledzenia zadań — odzwierciedla ono rzeczywiste operacje projektowe i pozwala zespołom wewnętrznym, freelancerom i interesariuszom działać zgodnie.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zacznij od kreatywnego formularza zapytania, aby na wczesnym etapie ustalić cele, briefy i informacje o odbiorcach

Działaj szybko dzięki wbudowanym scenom dla ideacji, realizacji projektów i cyklów przeglądów

Zakończ projekty w przejrzysty sposób, a następnie ponownie je wykorzystaj, powtórz lub zarchiwizuj w bibliotece zasobów

🔑 Idealne dla: kierowników kreatywnych, projektantów, marketerów i freelancerów zarządzających dużą ilością prac kreatywnych w ramach kampanii, kanałów i klientów.

👀 Czy wiesz, że... Kampania Dove „Real Beauty” stała się kultowa dzięki swojemu przesłaniu, a jej kreatywna strategia była spójna we wszystkich kanałach. Od mediów drukowanych i telewizji po platformy cyfrowe, kampania odzwierciedlała swoją podstawową ideę — podważanie wąskich standardów piękna — poprzez jasną strategię i silną tożsamość marki. Tego rodzaju dyscyplina zaczyna się od skoncentrowanego, kreatywnego briefu.

11. Szablon projektu graficznego ClickUp

Pobierz Free szablon Przejdź od moodboardu do premiery bez utraty koncentracji, opinii lub plików dzięki szablonowi ClickUp Graphic Design Template

Chaos projektowy jest rzeczywistością — zagubione makiety, zmieniające się osie czasu i niekończące się wersje pliku final_final_v3.jpg. Jednak dzięki szablonowi projektu graficznego ClickUp możesz zachować precyzję na każdej scenie, takim jak copywriting, układ, elementy wizualne i przekazywanie, bez konieczności przechodzenia między narzędziami i zamieszania związanego z wersjami.

Stworzony z myślą o skalowalności, jest wystarczająco elastyczny dla freelancerów i wystarczająco solidny dla agencji obsługujących dziesiątki zasobów cyfrowych i drukowanych. Zanurz się w przepływie pracy: szybko lokalizuj pliki, blokuj osie czasu i prowadź śledzenie całego procesu w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Ustal priorytety zadań dzięki widokowi listy i mapa osi czasu w wbudowanym wykresie Gantt

Umieść linki do Figma, Canva lub chmury bezpośrednio w kartach zadań, bez przeładowywania zakładek

Bądź na bieżąco dzięki informacjom zwrotnym na żywo, historii zmian i niestandardowym statusom makiet

🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów, Teams agencji i wewnętrznych twórców zarządzających projektami o dużej objętości w zakresie cyfrowym, drukowanym lub brandingowym.

12. Szablon projektu strony internetowej ClickUp

Pobierz Free szablon Twórz strony internetowe, które przynoszą konwersje, dzięki szablonowi ClickUp Web Design Template

Zawartość jest najważniejsza, ale bądźmy szczerzy: odwiedzający nie będą się angażować, jeśli Twoja strona będzie nieporęczna lub przestarzała. Ponieważ 94% pierwszych wrażeń opiera się na wyglądzie, szablon ClickUp Web Design Template pomoże Ci wykorzystać tę chwilę.

Od szkiców po ostateczną realizację — ten szablon upraszcza każdy krok procesu projektowania stron internetowych. Zrób mapę zadań, ustalaj oczekiwania i centralizuj opinie dotyczące kreatywnych rozwiązań, aby Twój zespół mógł tworzyć atrakcyjne, funkcjonalne strony internetowe, które spełniają cele projektu i potrzeby użytkowników.

oto dlaczego spodoba ci się ten szablon*

Podziel wyniki na sceny, od briefów klientów po kontrolę jakości i przekazanie

Dostosuj pola, aby rejestrować złożoność projektu, liczbę stron, urządzenia i zasoby marki

Wizualizuj osie czasu i własność w różnych widokach, takich jak obciążenie pracą, status i wnioski formularzowe

🔑 Idealne dla: projektantów stron internetowych, kreatywnych Teams, agencji i freelancerów zarządzających kompleksową budową stron internetowych dla wielu klientów lub działów.

Jak ujął to Michael Holt, dyrektor generalny EdgeTech:

ClickUp jest kompleksowym rozwiązaniem, zgodnym z naszym celem, które pozwala nam zarządzać niemal każdym aspektem naszej działalności Business. Obejmuje to takie zadania, jak projekty związane z projektowaniem stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek internetowych dla klientów, zarządzanie mediami społecznościowymi oraz zarządzanie dwoma innymi powiązanymi firmami.

ClickUp jest kompleksowym rozwiązaniem, zgodnym z naszym celem, które pozwala nam zarządzać niemal każdym aspektem naszej działalności Business. Obejmuje to takie zadania, jak projekty związane z projektowaniem stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek internetowych dla klientów, zarządzanie mediami społecznościowymi oraz zarządzanie dwoma innymi powiązanymi firmami.

13. Szablon ClickUp Design Ideation

Pobierz szablon Free Wzbogać swoje przełomowe pomysły dzięki szablonowi ClickUp Design Ideation Template

Świetny projekt to nie tylko czyste linie i eleganckie interfejsy; to rozwiązywanie rzeczywistych problemów użytkowników w sposób, którego nikt wcześniej nie próbował. Jednak sama burza mózgów nie wystarczy, aby osiągnąć ten cel. Potrzebujesz szablonu ClickUp Design Ideation Template, aby skierować przepływ kreatywności w konkretnym kierunku.

Ten szablon, stworzony z myślą o wczesnej scenie eksploracji, pomaga Tobie i Twojemu Teams w świadomym rozbieżaniu się, odkrywaniu pomysłów bez ograniczeń i osądów. Wykorzystaj go podczas warsztatów Design Thinking, sesji odkrywania produktów lub kreatywnych burz mózgów, gdzie ilość napędza jakość.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Pobudź myślenie zespołu, organizując pomysły w kategorie zorientowane na procesy, produkty i ludzi

Zbieraj surowe dane za pomocą samoprzylepnych notatek, a następnie głosuj, grupuj i udoskonalaj je, tworząc realne koncepcje

Zamień najlepsze pomysły w praktyczne zadania, z właścicielami, osiami czasu i briefami marketingowymi

🔑 Idealne dla: projektantów UX, menedżerów marketingu, Teams produktowych i liderów innowacji poszukujących Free szablonu briefu kreatywnego, który pomoże w uporządkowanym tworzeniu pomysłów i szybkiej realizacji.

14. Szablon tablicy projektowej ClickUp

Pobierz Free szablon Zamień pomysły na listy zadań, a listy zadań na gotowe do uruchomienia projekty dzięki szablonowi tablicy projektowej ClickUp

Wyróżnienie się na tle konkurencji zaczyna się od jasnej wizji. Szablon tablicy projektowej ClickUp pomaga zespołowi kształtować pomysły dotyczące produktów, definiować problemy, które rozwiązują, oraz identyfikować cel.

Działa to jak wizualny brief marketingowy, który prowadzi Twój zespół od wstępnych szkiców do zadań gotowych do zrobienia. Gdy podstawy są już jasne, możesz skupić się na ważniejszych pytaniach: Co tworzymy? Dlaczego ma to znaczenie? Jakie zasoby są nam potrzebne, aby to osiągnąć?

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Mapa koncepcje projektowe, cele i opisy problemów w scentralizowanej, wspólnej przestrzeni roboczej

Śledź poprawki, sceny projektowania, zasoby i opinie dotyczące kreacji za pomocą pól niestandardowych

Połącz każde zadanie z informacjami o odbiorcach, celami projektu i osiami czasu kampanii marketingowej

🔑 Idealne dla: freelancerów, wewnętrznych twórców i zespołów międzyfunkcyjnych poszukujących Free szablonu briefu kreatywnego, aby dostosować pomysły dotyczące produktu do realizacji projektu w jednym obszarze roboczym.

15. Szablon ClickUp AI Prompt & Guide dla wpisów na blogu

Pobierz szablon Free Pisz z zamierzeniem i twórz inteligentne briefy marketingowe dzięki szablonowi ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts Template

Specjaliści ds. zawartości stoją przed podwójnym wyzwaniem: tworzeniem zawartości, która będzie dobrze pozycjonowana w wyszukiwarkach, a jednocześnie angażująca czytelników. Dobra wiadomość jest taka, że blok twórczy w końcu spotkał swojego rywala — szablon ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts.

Ten darmowy szablon briefu kreatywnego to idealna podstawa do tworzenia uporządkowanych, zoptymalizowanych pod kątem SEO i atrakcyjnych tekstów od początku do końca. Podejście wspomagane AI generuje oparte na danych rekomendacje dotyczące zawartości, pozostawiając miejsce na kreatywną interpretację i personalizację.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przed rozpoczęciem pisania zaplanuj mapę celów związanych z zawartością, słowa kluczowe i intencje czytelników

Korzystaj ze strukturalnych podpowiedzi, aby szybciej tworzyć konspekty, pisać i edytować blogi z pomocą AIA

Przekształć burzę mózgów w działania dzięki zadaniom, terminom i współpracy interesariuszy

🔑 Idealne dla: specjalistów ds. marketingu zawartości, autorów SEO i redaktorów blogów, którzy chcą uprościć datę powstania zawartości, poprawić spójność i przyspieszyć publikację.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta ze sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy ClickUp. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym ClickUp, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

twórz inteligentniejsze briefy i skuteczniejsze kampanie marketingowe dzięki ClickUp*

Doskonały brief marketingowy to nie tylko narzędzie do planowania — to podstawa skutecznego cyklu pracy. Dzięki odpowiedniej strukturze Twoje cele pozostają jasne, Teams są zgrani, a strategia precyzyjnie ukierunkowana na cel.

Ale to dopiero początek. ClickUp przekształca statyczne dokumenty w żywe cykle pracy, łącząc każdy pomysł z osiami czasu, zadaniami, zasobami i współpracą w czasie rzeczywistym. Bez domysłów, bez rozbieżności — tylko szybka, skoncentrowana realizacja, która przynosi efekty.

Zacznij korzystać z ClickUp i twórz briefy, które wykraczają poza dostosowanie i przynoszą wyniki.

Często zadawane pytania

*jaka jest różnica między briefem marketingowym a briefem kreatywnym?

Brief marketingowy określa ogólną strategię, w tym cele, wskaźniki KPI, odbiorców, przekaz i dystrybucję. Brief kreatywny przekłada tę strategię na wytyczne dotyczące realizacji, takie jak ton, elementy wizualne, punkt widzenia narracji i kierunek projektowania.

jak długi powinien być brief marketingowy?*

Większość briefów ma 1–2 strony, w zależności od stopnia złożoności. Skup się na jasności i trafności, a nie na długości.

kto zazwyczaj pisze brief marketingowy?$$$a*

To zależy. W dużych organizacjach tworzą je menedżerowie ds. marketingu lub stratedzy. W mniejszych Teams często rolę tę pełnią założyciele lub kierownicy kampanii. Agencje mogą tworzyć je wspólnie z klientami.

czy /AI/ może pomóc w tworzeniu briefów marketingowych?*

Oczywiście. Narzędzia takie jak ClickUp Brain mogą generować przeglądy kampanii, podsumowywać dokumenty źródłowe, a nawet automatycznie tworzyć briefy dostosowane do konkretnych ról, aby przyspieszyć koordynację działań Teams.

Czy briefy marketingowe są przeznaczone wyłącznie do kampanii zewnętrznych?

Nie. Wykorzystaj je do wewnętrznych inicjatyw, takich jak rebranding, wewnętrzne wydarzenia lub kampanie HR. Za każdym razem, gdy potrzebujesz jasności, spójności i synchronizacji działań, brief będzie pomocny.