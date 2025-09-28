10 inteligentnych programów do zarządzania zaliczkami na rok 2025

Zapytaj dowolną agencję lub konsultanta, a powiedzą Ci, że pozyskanie nowych klientów jest znacznie droższe niż utrzymanie obecnych klientów. Jeśli Twój zespół nie zarządza aktywnie bieżącą pracą z klientami lub nie koncentruje się na ich zadowoleniu, w końcu będzie to widoczne — zwłaszcza w przepływach pieniężnych. Ten brak struktury wpływa na zadowolenie klientów, a ostatecznie na Twoje przychody.

W rzeczywistości pozyskanie nowego klienta może kosztować od pięciu do siedmiu razy więcej niż utrzymanie dotychczasowego

Aby usprawnić umowy o świadczenie usług i efektywnie zarządzać nimi w agencjach kreatywnych, przygotowaliśmy listę najlepszych programów do zarządzania umowami o świadczenie usług, które pomogą Ci obsługiwać powtarzające się zadania klientów i utrzymywać długotrwałe związki z klientami.

Oto krótkie porównanie najlepszych programów do zarządzania umowami o stałą obsługę, które pomoże Ci wybrać odpowiedni program na podstawie kluczowych funkcji, dodatkowych funkcji, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsza funkcja Główny przypadek użycia Ceny ClickUp Dokumenty, szablony, śledzenie czasu pracy, pulpity nawigacyjne w jednym obszarze roboczym Zarządzanie umowami o stałej współpracy + realizacja projektów na jednej, wspólnej platformie Free Forever; niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Accelo Pełny cykl życia od wyceny do płatności z portalami dla klientów Automatyzacja fakturowania, śledzenia i obsługi klientów od początku do końca Niestandardowe ceny Scoro Pulpity finansowe i śledzenie marży Agencje zarządzające budżetami, prognozami i rentownością wraz z projektami opartymi na umowach o stałej współpracy Od 23,90 USD miesięcznie za użytkownika Paymo Śledzenie czasu pracy na żywo + cykliczne fakturowanie Połączone rozliczane godziny z automatyzacją fakturowania ryczałtów z funkcją śledzenia zadań Free; płatne od 5,90 USD miesięcznie FunctionFox CEO Desktop + śledzenie budżetu rezerwacyjnego Kreatywne zespoły obsługujące stałych klientów, koncentrujące się na godzinach pracy, zakresie usług i raportowaniu Od 12 USD miesięcznie za użytkownika plan Toggl Oś czasu zespołów z obciążeniem i wizualnym planowaniem Małe zespoły koordynujące obciążenie pracą w ramach projektów opartych na umowach o stałej współpracy z zachowaniem przej Free; płatne od 10 USD miesięcznie za użytkownika Hubstaff Śledzenie czasu pracy z monitorowaniem wydajności Zespoły biurowe prowadzące śledzenie godzin pracy, aktywności i budżetu w ramach umów o stałej współpracy Free; płatne od 5 USD miesięcznie za użytkownika Wrike Zaawansowane uprawnienia + AI + przewidywanie ryzyka Zespoły Enterprise potrzebujące bezpiecznych i skalowalnych cykli pracy z umowami o stałej współpracy Free; płatne od 10 USD miesięcznie za użytkownika Zoho Projekte* Śledzenie zadań i budżetu z pomocą asystenta AI Małe zespoły potrzebujące niedrogiego rozwiązania do śledzenia czasu, zadań i faktur Free; płatne od 4 USD miesięcznie za użytkownika Proposify Data powstania ofert + analityka + podpis elektroniczny Zespoły sprzedaży i obsługi klienta zarządzające ofertami, odnowieniami i prezentacjami umów o świadczenie usług dla klientów Od 29 USD miesięcznie za użytkownika

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania umowami o stałej współpracy, aby wzmocnić związki z klientami?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania umowami o stałej współpracy może pomóc w budowaniu trudnych długoterminowych związków z klientami i stworzeniu płynnego cyklu pracy.

Największym wyzwaniem w przypadku stałych klientów jest to, że wszystkie informacje są zapisane w arkuszach kalkulacyjnych, co utrudnia podejmowanie świadomych decyzji. Dlatego najlepiej poszukać funkcji, które upraszczają rozliczanie usług, usprawniają zarządzanie przepływami pieniężnymi i ograniczają zadania administracyjne związane z bieżącą obsługą klientów.

Oto, na co należy zwrócić uwagę, aby opracować skuteczne strategie utrzymania klientów:

✅ Śledź budżety rezerwowe, monitoruj wykorzystanie rezerw i ustal strukturę płatności, jednocześnie ustawiając alerty dotyczące niewykorzystanych godzin lub zbliżających się limitów✅ Zintegruj śledzenie czasu z fakturowaniem, aby automatycznie generować rachunki za zakończone zadania Zautomatyzuj proces fakturowania dzięki wsparciu dla różnych modeli retencji, w tym retencji o stałej cenie lub retencji typu evergreen✅ Uzyskaj dostęp do informacji w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom pokazującym wykorzystanie, wydajność i dane klientów✅ Oferuj portal dla klientów, aby zwiększyć przejrzystość i poprawić satysfakcję klientów

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Borykasz się z nieprzewidywalnymi dochodami jako konsultant? Jak działają umowy o stałej współpracy dla konsultantów pokazuje, jak zapewnić sobie stały, powtarzalny dochód dzięki odpowiednim ustawieniom umowy o stałej współpracy.

10 najlepszych programów do zarządzania umowami o stałej współpracy

Najlepsze rozwiązania do zarządzania ryczałtami integrują się z narzędziami do zarządzania projektami, automatyzują śledzenie czasu i zapewniają wgląd w wykorzystanie ryczałtów w czasie rzeczywistym.

Oto 10 narzędzi, które zapewniają to wszystko — i wiele więcej.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do wydajnego zarządzania umowami o stałej współpracy i płynnego cyklu pracy zespołowej)

Integracja oprogramowania do zarządzania ryczałtami z systemem zarządzania projektami ma kluczowe znaczenie. Jednak wiele agencji nadal boryka się z problemami, ponieważ kluczowe informacje są rozproszone między różnymi narzędziami.

ClickUp wypełnia tę lukę, przekształcając Twoje środowisko pracy związane z zarządzaniem projektami w pełni funkcjonalne centrum zarządzania umowami o stałej współpracy w ramach jednej platformy. Oto, jak wszystkie funkcje współgrają ze sobą.

*zsynchronizuj pracę swojego zespołu dzięki ClickUp Dokument

Każdy okres rozliczeniowy powinien odzwierciedlać aktualne usługi, wyniki, ceny i warunki rozliczeń, aby zapewnić spójność między zespołem a klientem. ClickUp Dokumenty ułatwia tworzenie, poprawianie i udostępnianie umów rozliczeniowych z poziomu obszaru roboczego.

Z łatwością twórz, aktualizuj i wysyłaj umowy w każdym okresie rozliczeniowym dzięki ClickUp Dokument

Możesz utworzyć połączenie między każdym dokumentem a odpowiednimi zadaniami i osiami czasu, aby zapewnić współpracę bogatą w kontekst.

Ujednolicaj procesy dzięki szablonom ClickUp

Po ustaleniu modelu rezerwacji możesz tworzyć szablony ClickUp do wdrażania nowych klientów, pakietów usług lub planów projektów. Metoda ta standaryzuje cykl pracy między klientami, zmniejsza nakład pracy ręcznej i pomaga zespołowi skupić się na realizacji zadań, a nie na ich ustawieniu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli chcesz zapewnić ochronę prawną konsultantom i klientom, skorzystaj z szablonu umowy konsultingowej ClickUp. Pobierz bezpłatny szablon Sformalizuj związki z klientami bez konieczności rozpoczynania od zera za każdym razem dzięki szablonowi umowy konsultingowej ClickUp

Ten szablon konsultingowy standaryzuje warunki dotyczące zakresu, płatności i obowiązków, pomagając ograniczyć nieporozumienia i ustawiając podstawy dla płynnych, profesjonalnych związków.

*śledź wkład pracy swojego zespołu dzięki ClickUp śledzenie czasu

Po wdrożeniu procesów pracy nadszedł czas, aby monitorować godziny poświęcone na bieżące zadania klientów. Funkcja śledzenia czasu ClickUp rejestruje godziny bezpośrednio w zadaniach, pomagając automatycznie generować faktury odzwierciedlające rzeczywisty wysiłek.

Rejestruj każdą minutę rozliczeniową, aby prawidłowo generować faktury dzięki funkcji śledzenia czasu ClickUp

Ten krok ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że klienci płacą za zakończoną pracę i że żadne niewykorzystane godziny nie zostaną pominięte.

zapobiegaj wypaleniu zawodowemu dzięki ClickUp Widokom*

W miarę rozwoju lub zakończenia umów będziesz chciał ponownie rozdzielić pozostały czas lub przepustowość. Funkcje widok obciążenia pracą i Box w ClickUp pozwalają zrównoważyć czas pracy zespołu, unikając spadków wydajności i zapewniając efektywne obsadzenie projektów związanych z umowami o stałej współpracy.

Zarządzaj przepustowością zespołu i przenoś wysiłek między umowami o świadczenie usług stałych dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp

*podziel zadania i udostępniaj opinie dzięki zadaniom ClickUp i współpracy na żywo

Po uruchomieniu projektów użyj zadania ClickUp, aby podzielić każdy element dostawy, przypisać zależności i ustalić priorytety pracy w całym okresie obowiązywania umowy. Ponieważ każde zadanie jest powiązane z dokumentami, harmonogramami i zarejestrowanym czasem, Twój zespół zawsze wie, co należy zrobić dalej.

Po skoordynowaniu zasobów i rozpoczęciu realizacji zadań należy zadbać o to, aby wszyscy pozostali w połączeniu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o Twój wewnętrzny zespół, freelancerów czy klientów, narzędzia do współpracy ClickUp — edycja na żywo, komentarze do zadań i aktualizacje w czasie rzeczywistym — zapewniają wsparcie dla spójnej komunikacji we wszystkich bieżących pracach.

Pracuj płynnie w ramach jednej platformy dzięki funkcjom współpracy ClickUp

Uzyskaj pełny obraz postępów projektu dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

W miarę postępu prac niezbędna staje się widoczność. Pulpity ClickUp zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w wykorzystanie usług, wyniki, śledzenie czasu i aktualizacje statusu, pomagając wykazać wartość i poprawić satysfakcję klientów.

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w wykorzystanie rezerw i status projektów za pomocą pulpitów ClickUp

Oto krótki przewodnik dotyczący korzystania z pulpitów ClickUp w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

ClickUp dla freelancerów to kolejne pomocne narzędzie do organizowania projektów klientów, zarządzania bieżącymi zadaniami i kontrolowania cyklu pracy freelancerów. Od formularzy zgłoszeniowych po śledzenie czasu i automatyzację — freelancerzy mogą uprościć każdy element pracy z klientami bez konieczności przełączania się między narzędziami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jak pogodzić obsługę wielu klientów bez utraty kontroli? Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla freelancerów pomoże Ci znaleźć narzędzia, które pozwolą Ci zachować porządek, organizować spotkania, dotrzymywać terminów i realizować każdy projekt zgodnie z planem.

💜 Bonus: ClickUp Brain Max : Zwiększ wydajność operacji związanych z umowami o stałej opłacie dzięki funkcji Talk to Text Zamień każdy punkt kontaktu z klientem w przejrzystą fakturę. Dzięki Brain Max na komputerze stacjonarnym możesz używać funkcji Talk to Text do rejestrowania rozmów z klientami, spotkań i notatek głosowych, a następnie natychmiast: Twórz zadania z przypisanymi osobami odpowiedzialnymi, terminami wykonania i połączonymi umowami o stałej współpracy

Sporządzaj protokoły ze spotkań, aktualizacje zakresu prac i miesięczne podsumowania umów o stałej współpracy

Automatycznie generuj elementy dotyczące zatwierdzania przekroczeń i przygotowywania odnowień

Dodawaj wpisy dotyczące czasu do odpowiedniego klienta/projektu podczas rozmowy Wynik: przejrzystsze przekazywanie zadań, dokładne rozliczanie i szybsze raportowanie na koniec miesiąca — bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz, poprawiaj i udostępniaj umowy o świadczenie usług przy użyciu ClickUp Dokumenty, z możliwością łączenia zadań i osi czasu

Twórz niestandardowe szablony dla projektów związanych z umowami o stałej współpracy, przepływów wdrażania nowych pracowników i świadczenia usług

Korzystaj z wbudowanej funkcji śledzenia czasu, aby rejestrować godziny pracy, unikać niewykorzystanych godzin i zapewnić dokładne fakturowanie

Współpracuj w czasie rzeczywistym z klientami i kontrahentami za pomocą dokumentów, komentarzy i udostępniania zadań

Wizualizuj wykorzystanie rezerw, terminy dostaw i wydajność dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym

Limitations ClickUp

Może to być przytłaczające dla małych zespołów bez dedykowanego wdrożenia

Ustawienia złożonych cykli pracy związanych z umowami o stałej współpracy mogą początkowo zająć trochę czasu

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat ClickUp?

Użytkownik G2 mówi:

ClickUp to niestandardowe rozwiązanie wielu różnych problemów, z którymi boryka się moja firma. Jesteśmy w stanie śledzić projekty w sposób wydajny i oparty na współpracy, dzięki czemu wszyscy są zorganizowani i mają dostęp do tych samych informacji, a jednocześnie zachowujemy ważne informacje, do których każdy z naszych użytkowników może potrzebować dostępu, aby zakończyć zadanie.

2. Accelo (najlepsze do automatyzacji całego cyklu od wyceny do płatności)

za pośrednictwem Accelo

Jednym z największych wyzwań w zarządzaniu ryczałtami jest ujednolicenie wszystkich scen klientowskiego życia — rozproszonych narzędzi do wyceny, niepołączonego śledzenia projektów, opóźnionego fakturowania i nieuporządkowanych arkuszy kalkulacyjnych dotyczących wykorzystania ryczałtów.

Ta fragmentacja powoduje stratę czasu, zwiększa liczbę błędów i utrudnia dostarczanie stałej wartości klientom korzystającym z usług na zasadzie ryczałtu.

Accelo rozwiązuje te problemy dzięki prawdziwej platformie typu „quote-to-cash”, która centralizuje wszystko — od wstępnych ofert i umów o świadczenie usług do realizacji zadań, śledzenia czasu i rozliczeń.

Accelo, zaprojektowane specjalnie jako oprogramowanie konsultingowe dla firm usługowych, łączy operacje, dostawy i finanse, dzięki czemu Twój zespół może zarządzać bieżącą pracą z klientami w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Accelo

Zarządzaj umowami o świadczenie usług, ofertami i zakresami projektów w jednym miejscu, korzystając z portali klientów i narzędzi do zarządzania potokiem zadań

Zautomatyzuj fakturowanie usług , śledzenie wydatków i powtarzające się faktury, uzyskując pełną widoczność w wykorzystaniu usług i finansach

Monitoruj obciążenie zespołu i alokację zasobów dzięki analizom wykorzystania

Śledź czas za pomocą intuicyjnych dzienników i kart czasu pracy, zapewniając rozliczenie każdej godziny pracy w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług

Uzyskaj dostęp do informacji w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanym pulpitom nawigacyjnym, które pomagają w prognozie obciążenia pracą

Ograniczenia Accelo

Stroma krzywa uczenia się, zwłaszcza podczas wdrażania i konfiguracji

Minimalne wymagania dotyczące liczby licencji sprawiają, że rozwiązanie to jest mniej odpowiednie dla bardzo małych zespołów

Interfejs może wydawać się zagmatwany podczas zarządzania wieloma cyklami pracy klientów

Ceny Accelo

Plan profesjonalny : ceny niestandardowe

*business Plan: ceny niestandardowe

Plan zaawansowany: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Accelo

G2 : 4,4/5 (ponad 520 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Accelo?

Użytkownik Capterra mówi:

Accelo jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala nam uporządkować wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, w tym notatki, faktury, płatności i otwarte zadania.

3. Scoro (najlepsze rozwiązanie zapewniające widoczność finansową w projektach opartych na umowach o stałej współpracy)

za pośrednictwem Scoro

Jedną z najtrudniejszych części pracy agencji obsługujących umowy o stałej współpracy nie jest śledzenie czasu, ale śledzenie pieniędzy.

Właśnie w tym zakresie Scoro wyróżnia się na tle innych: oprogramowanie to integruje zarządzanie projektami i kontrolę finansową w jednym systemie, zapewniając użytkownikom pełną widoczność w zakresie przychodów, kosztów i czasu poświęconego na realizację zlecenia jeszcze przed wystawieniem faktury.

Zamiast żonglować arkuszami kalkulacyjnymi i narzędziami, Scoro pomaga tworzyć oferty, przydzielać zadania, śledzić czas i generować faktury — a wszystko to przy jednoczesnym porównywaniu planowanych budżetów z rzeczywistymi wynikami w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Scoro

Śledź godziny rozliczeniowe za pomocą ręcznego i rzeczywistego śledzenia czasu, zsynchronizowanego między zadaniami i klientami korzystającymi z usług rezerwacyjnych

Twórz oferty, które automatycznie przekształcają się w uporządkowane projekty z określonym budżetem i osiami czasu

Monitoruj finanse za pomocą konfigurowalnych pulpitów i raportowania w czasie rzeczywistym dotyczących kosztów, marż i wykorzystania usług

Prognozuj obciążenie pracą i przychody dzięki narzędziom do planowania finansowego, sprawdzania dostępności zasobów i śledzenia zysków

Ograniczenia Scoro

Stroma krzywa uczenia się, zwłaszcza podczas wdrażania

Drogie dla małych zespołów i freelancerów

Raportowanie i zaawansowane narzędzia finansowe są dostępne wyłącznie w planach wyższych poziomów

Ceny Scoro

Core : 23,90 USD/miesiąc za użytkownika

Wzrost : 38,90 USD/miesiąc na użytkownika

Wydajność : 59,90 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Scoro

G2 : 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 230 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Scoro?

Użytkownik G2 mówi:

Doceniam funkcję tworzenia ofert w Scoro, ponieważ ułatwia ona tworzenie standardowych ofert dla naszych klientów. Podejście oparte na szablonach zwiększa naszą wydajność, umożliwiając nam szybkie i łatwe uzyskanie gotowych projektów.

Doceniam funkcję tworzenia ofert w Scoro, ponieważ ułatwia ona tworzenie standardowych ofert dla naszych klientów. Podejście oparte na szablonach zwiększa naszą wydajność, umożliwiając nam szybkie i łatwe uzyskanie gotowych projektów.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Scoro do zarządzania projektami i zadaniami

✨ Ciekawostka: W latach 80. świat marketingu przeszedł od zwykłego pozyskiwania nowych klientów do budowania trwałych relacji z obecnymi. To podejście, znane jako marketing relacyjny, kładzie nacisk na satysfakcję i lojalność klientów jako kluczowe elementy długoterminowego powodzenia biznesowego.

4. Paymo (najlepsze rozwiązanie do płynnego połączania śledzenia czasu pracy z fakturowaniem usług)

za pośrednictwem Paymo

Zarządzanie projektami opartymi na umowach o stałej współpracy często wiąże się z koniecznością radzenia sobie z fragmentarycznymi procesami, zwłaszcza gdy śledzenie czasu pracy i fakturowanie odbywa się za pomocą oddzielnych narzędzi.

Ta rozbieżność prowadzi do niedokładnego rozliczania, pominiętych godzin i opóźnień w przepływie środków pieniężnych. Paymo wyróżnia się ścisłą integracją śledzenia czasu, wykonywania zadań i rozliczania ryczałtów w jednym, przejrzystym interfejsie.

W przeciwieństwie do większości programów do zarządzania ryczałtami, wbudowany w Paymo timer łączy się bezpośrednio z fakturowaniem, umożliwiając śledzenie czasu, przypisywanie stawek rozliczeniowych i automatyczne generowanie powtarzających się faktur bez konieczności przełączania się między platformami.

Najlepsze funkcje Paymo

Połączone godziny rozliczeniowe z fakturami za pomocą widżetu do śledzenia czasu pracy na komputerze stacjonarnym i urządzeniu mobilnym

Zautomatyzuj fakturowanie usług stałych dzięki powtarzającym się fakturom, kosztorysom i śledzeniu wydatków

Wizualizuj harmonogramy i zależności między zadaniami za pomocą wykresów Gantt, list zadań i narzędzi do planowania projektów

Współpracuj nad zadaniami, udostępniaj pliki i proś o wizualną informację zwrotną za pomocą zintegrowanych narzędzi do sprawdzania

Umożliwiaj elastyczną alokację zasobów dzięki widokom obciążenia pracą, harmonogramom pracowników i śledzeniu urlopów

Limity Paymo

Brak zaawansowanych funkcji CRM do śledzenia długoterminowych relacji w zarządzaniu klientami

Wdrożenie może przebiegać powoli w przypadku zespołów nietechnicznych ze względu na wielowarstwową funkcję

Limited suitability for large enterprises or highly specialized industries

Ceny Paymo

Free

Starter : 5,90 USD/miesiąc za użytkownika

Małe biuro : 10,90 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 16,90 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Paymo

G2 : 4,6/5 (ponad 590 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 690 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Paymo?

Użytkownik Capterra mówi:

Łatwe śledzenie czasu i przeglądanie kalendarza w kartach czasu pracy, aby wizualizować swój dzień. Łatwe tworzenie projektów i świetne opcje widoku, takie jak tabela lub wykres Gantt, w zależności od tego, jak chcesz wizualizować projekt.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Paymo

5. FunctionFox (najlepsze rozwiązanie dla kreatywnych zespołów zarządzających umowami o stałej opłacie przy kosztach ogólnych w limitie)

za pośrednictwem FunctionFox

FunctionFox rozwiązuje typowe problemy związane z obsługą klientów stałych, oferując usprawniony system zaprojektowany specjalnie dla kreatywnych profesjonalistów, którzy potrzebują przejrzystości w zakresie śledzenia czasu, budżetowania i aktualizacji projektów.

Niezależnie od tego, czy oferujesz pakiety usług o stałej opłacie, czy rozliczasz się na podstawie miesięcznych opłat ryczałtowych, platforma zapewnia szczegółowe śledzenie wykorzystania usług.

FunctionFox jest również wyposażony w wbudowane karty czasu pracy i automatyczne przypomnienia, które pomogą Ci wyprzedzić okres rozliczeniowy i zapobiec marnowaniu niewykorzystanych godzin.

Najlepsze funkcje FunctionFox

Dokładnie śledź czas rozliczeniowy i nierozliczeniowy za pomocą kart czasu pracy i śledzenia czasu za pomocą stopera

Monitoruj i prowadź raportowanie dotyczące wykorzystania rezerw, budżetów i rzeczywistych godzin pracy dzięki analizom CEO pulpit Insights i szczegółowym raportom

Scentralizuj komunikację zespołu dzięki blogom projektowym i notatkom wewnętrznym

Uprość nadzór nad projektami dzięki szablonom projektów, widokom alokacji zasobów i śledzeniu statusu w czasie rzeczywistym

Wysyłaj kosztorysy i generuj faktury na podstawie zakończonych zadań lub z góry określonych struktur umów o świadczenie usług

Ograniczenia FunctionFox

Ograniczona integracja z rozwiązaniami innych firm i brak otwartego API dla niestandardowych cykli pracy

Brak narzędzi specyficznych dla metodyki Agile, takich jak tablice Kanban lub Scrum

Krzywa uczenia się dla zespołów, które nie znają samodzielnych rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania umowami o stałej współpracy

Ceny FunctionFox

Classic : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Premier : 18 USD/miesiąc na użytkownika

Wewnętrzne: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FunctionFox

G2 : 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat FunctionFox?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo podobał mi się przegląd harmonogramu. Dzięki wizualnym wskazówkom mogłem zobaczyć, ile pracy zostało przydzielone każdemu z moich pracowników każdego dnia. Dzięki temu mogłem dostrzec, gdzie mogą wystąpić utrudnienia lub opóźnienia.

📮 ClickUp Insight: Jedna trzecia naszych respondentów twierdzi, że jest szczególnie zainteresowana wykorzystaniem AI do rozwoju umiejętności. Na przykład członek zespołu nieposiadający wiedzy technicznej może chcieć wygenerować podstawowy kod strony internetowej z pomocą AI. W takich sytuacjach AI działa najlepiej, gdy rozumie kontekst Twojej pracy — i właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych rozwiązań. Jako kompleksowa platforma do pracy, AI ClickUp zna Twoje projekty i może sugerować dostosowane do nich działania, a nawet z łatwością wykonywać zadania, takie jak generowanie fragmentów kodu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz zwiększyć swoją wiarygodność i wyróżnić się na konkurencyjnym rynku usług konsultingowych? Certyfikaty konsultingowe, które pomogą Ci rozwinąć karierę, wraz z bieżącym wsparciem, podkreślają najbardziej rozpoznawalne certyfikaty, które pozwolą Ci podnieść swoje kompetencje i zdobyć zaufanie klientów.

6. Plan Toggl (najlepszy dla małych zespołów, które potrzebują prostego planowania wizualnego i przejrzystości osi czasu)

za pośrednictwem Toggl Plan

Kiedy małe zespoły mają do czynienia z nakładającymi się zadaniami, często dochodzi do następującej sytuacji: wiesz, co należy zrobić, ale nie wiesz, kiedy, kto ma to zrobić ani jak wpłynie to na resztę zespołu.

Toggl Plan został stworzony, aby rozwiązać ten problem, oferując atrakcyjne wizualnie narzędzie do planowania pracy, które priorytetowo traktuje osie czasu, dostępność i własność zadań.

W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania do zarządzania ryczałtami lub narzędzi do śledzenia zadań, Toggl Plan upraszcza koordynację dzięki harmonogramom zespołów, widokom dostępności i harmonogramom typu „przeciągnij i upuść”.

Najlepsze funkcje planu Toggl

Wizualizuj obciążenie pracą za pomocą osi czasu zespołów i przeciągaj zadania w kalendarzu, aby w ciągu kilku sekund przypisać je innym osobom lub zmienić termin ich wykonania

Śledź dostępność zespołu i harmonogramy urlopów dzięki widokowi „Obciążenie”, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu i poprawić wykorzystanie zasobów

Zarządzaj zadaniami za pomocą tablic i powtarzających się harmonogramów, zakończonych kamieniami milowymi i segmentami dla różnych faz pracy

Udostępniaj klientom lub interesariuszom osobne osi czasu , aby zapewnić pełną widoczność bez zakłócania wewnętrznych cykli pracy

Zintegruj z Toggl Track i Kalendarzem Google, aby utrzymać połączenie między planowaniem a śledzeniem czasu

Limitacje planu Toggl

Brak zależności między zadaniami, co limituje śledzenie ścieżki krytycznej

Brak funkcji śledzenia finansów lub fakturowania dostępnych w narzędziach do zarządzania wynagrodzeniami

Opcje niestandardowego dostosowywania złożonych cykli pracy mają limit w porównaniu z narzędziami dla przedsiębiorstw

Ceny planów Toggl

Free

Starter : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje planu Toggl

G2 : 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2570 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Toggl Plan?

Użytkownik Capterra mówi:

Od kilku lat korzystam z Toggl track, ale w tym roku, przechodząc na system płatności oparty na przepracowanych godzinach, śledzę cały swój czas pracy. Raporty naprawdę pomagają mi zrozumieć, jak pracuję, i nieco lepiej planować obciążenie pracą oraz czas.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Toggl do śledzenia czasu pracy

7. Hubstaff (najlepsze rozwiązanie dla zespołów biurowych wymagających śledzenia czasu i monitorowania wydajności)

za pośrednictwem Hubstaff

Kiedy projekty się przedłużają lub spada wydajność zespołu, rzadko wynika to z braku wysiłków — zazwyczaj jest to spowodowane brakiem widoczności.

Oto, jak Hubstaff rozwiązuje ten problem: stworzone z myślą o zespołach pracujących w biurze i zdalnie, narzędzie to łączy w sobie funkcje śledzenia czasu, monitorowania aktywności i budżetowania projektów, aby zapewnić menedżerom jasny obraz tego, kto pracuje, kiedy i jak efektywnie.

Hubstaff ułatwia dokładne rozliczanie, zatwierdzanie kart czasu pracy i wyzwalacz listy płac dzięki integracjom z takimi programami jak Gusto lub QuickBooks.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Śledź czas pracy na komputerze stacjonarnym, urządzeniu mobilnym, w rozszerzeniu Chrome lub kiosku, korzystając z ustawień zapobiegających ręcznej edycji

Rejestruj poziomy aktywności , zamazane zrzuty ekranu, aplikacje i dane URL, aby uzyskać wgląd w wydajność

Wykorzystaj budżety projektów i stawki rozliczeniowe, aby kontrolować koszty i powiadamiać kierowników o osiągnięciu progów

Zarządzaj nadgodzinami, przerwami i urlopami dzięki konfigurowalnym ustawieniom zgodności

Zintegruj z narzędziami takimi jak QuickBooks, Gusto, Trello, Asana i ponad 30 innymi w celu fakturowania i automatyzacji

Limitacje Hubstaff

Mobilne geofencing nie zapobiega rejestrowaniu czasu pracy poza strefami pracy

Harmonogram nie zawiera szczegółowych informacji na poziomie projektu/zadania i nie wykrywa nakładających się zmian

Brak weryfikacji biometrycznej lub twarzy w celu potwierdzenia czasu pracy

Ceny Hubstaff

Free

Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Hubstaff

G2 : 4,5/5 (ponad 1380 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1540 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Hubstaff

Użytkownik G2 mówi:

Śledzenie czasu pracy z potwierdzeniem wykonania zadania. Możesz śledzić godziny pracy za pomocą opcjonalnych zrzutów ekranu, poziomów aktywności i wykorzystania aplikacji/URL. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie lub freelancerów, którzy potrzebują przejrzystości.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Hubstaff

8. Wrike (najlepsze rozwiązanie dla zespołów potrzebujących zabezpieczeń administratora i projektów na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Wrike

Jeśli kiedykolwiek zarządzałeś dużym projektem z wieloma zmiennymi elementami, wiesz, jak szybko sprawy mogą wymknąć się spod kontroli — brakujące aktualizacje, niejasny podział obowiązków i zbyt wiele narzędzi w jednym miejscu.

Według firmy Gartner, istnieje prawdopodobieństwo, że to jest przyczyną, dla której biznes uznaje około 80% projektów informatycznych za nieudane.

Wrike pomaga uporządkować chaos. Zespoły, które wymagają ścisłego nadzoru, takie jak działy marketingu, zespoły operacyjne lub zespoły w branżach podlegających regulacjom, docenią funkcje administratora i zabezpieczenia.

Najlepsze funkcje Wrike

Zarządzaj projektami za pomocą wykresów Gantt, tablic Kanban, kalendarzy i dynamicznych raportów

Opisuj zakresy za pomocą AI, przewiduj ryzyko i podsumowuj dyskusje

Dostosuj pulpity nawigacyjne dzięki szczegółowym analizom i wyzwalaczom automatyzacji

Ustaw szczegółowe uprawnienia użytkowników, ograniczenia IP, SSO i uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Zintegruj z ponad 400 narzędziami, w tym Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack i Power BI

Limitacje Wrike

Edycja dokumentów w czasie rzeczywistym wymaga zewnętrznego oprogramowania i nie zapewnia natywnej współpracy

Integracje premium (np. QuickBooks, Salesforce) są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Dodatki takie jak Wrike Lock i Datahub znacznie zwiększają całkowity koszt

Ceny Wrike

Free

Zespół : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 25 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise : Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4,2/5 (ponad 3800 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2790 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Wrike?

Użytkownik Capterra mówi:

Wrike umożliwiło nam stworzenie centralnego źródła informacji i zapewnienie większej przejrzystości naszego portfolio projektów. Automatyzacja wyeliminowała czynności wykonywane ręcznie, a możliwość integracji z innymi platformami zwiększa wydajność.

📖 Przeczytaj również: Przetestowaliśmy najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Wrike

9. Zoho Projekt (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów potrzebujących niedrogiego narzędzia do śledzenia zadań i budżetu)

za pośrednictwem Zoho Projektów

Większość kierowników zarządzania projektami tkwi w pętli karteczek samoprzylepnych, arkuszy kalkulacyjnych i „jeszcze tylko jednego szybkiego spotkania w sprawie statusu”.

Mimo to Zoho Projekt może wydawać się odświeżającą zmianą.

Zaprojektowane z myślą o prostocie, zawiera niezbędne funkcje, takie jak zależności zadań, śledzenie czasu i wizualne widoki projektów — bez konieczności długiego szkolenia.

Co wyróżnia to oprogramowanie? Jest niedrogie (tylko 4 USD za użytkownika), łatwe do opanowania, a nawet posiada wbudowanego asystenta AI o nazwie Zia, który pomaga zarządzać terminami i uzyskiwać wgląd w dane.

Dodatkowo, jeśli Twój zespół korzysta już z innych narzędzi Zoho, takich jak CRM lub Books, oprogramowanie to płynnie się z nimi integruje.

Najlepsze funkcje Zoho Projektów

Przypisuj wielu użytkowników do każdego zadania wraz z zależnościami i podzadaniami

Uzyskaj wgląd w dane i sugestie dotyczące harmonogramu od Zia, asystenta AI

Zautomatyzuj powtarzające się zadania i zatwierdzanie dzięki przepływom pracy Blueprint

Śledź czas, budżety projektów i wykorzystanie zasobów za pomocą wizualnych pulpitów nawigacyjnych

Widok projektów w formatach Kanban, Gantt i kalendarza, aby uzyskać elastyczność

Ograniczenia Zoho Projects

Pomoc telefoniczna i wsparcie techniczne dostępne przez całą dobę są dostępne w ramach dodatkowych usług premium

Większość integracji stron trzecich ma limit w zakresie ekosystemu Zoho

Pola niestandardowe i role są dostępne tylko w planie Enterprise

Ceny Zoho Projekt

Free

Premium : 4 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2 : 4,1/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Zoho Projektów?

Użytkownik G2 mówi:

Zoho One posiada wszystkie moduły, których potrzebuje mała firma. Od zarządzania projektami, przez HR i CRM, po logowanie online, e-mail i kalendarz, ankiety i wiele innych. Idealne rozwiązanie dla systemu typu „wszystko w jednym”. Korzystamy z niego codziennie w całym naszym zespole.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu freelancerów

🧠 Czy wiesz, że: 87% firm boryka się z opóźnieniami w płatnościach, a często winne są niejasne faktury. Jak rozliczać klientów pokazuje, jak uzyskać szybszą płatność przy mniejszej liczbie działań następczych.

10. Proposify (najlepsze rozwiązanie dla zespołów sprzedaży, które potrzebują dopracowanych, łatwych do śledzenia ofert)

via Prop o sify

Jeśli kiedykolwiek musiałeś w pośpiechu przygotować ofertę w Dokumentach Google i zastanawiałeś się, czy klient ją w ogóle otworzył, Proposify może okazać się pomocne.

To oprogramowanie jest przeznaczone dla nowoczesnych zespołów sprzedaży, które chcą tworzyć eleganckie, zgodne z wizerunkiem marki oferty, które robią wrażenie, oraz prowadzić śledzenie każdej interakcji z dokładnością co do sekundy.

Ponadto Proposify dostarcza widoczności w złożonym świecie działań następczych związanych z ofertami. Dowiesz się, kto otworzył ofertę, w której sekcji zatrzymał się najdłużej i kiedy ją podpisał.

Najlepsze funkcje Proposify

Śledź interakcje z klientami dzięki analizie dokumentów , takiej jak czas widoku, odwiedzane sekcje i wielokrotne otwieranie

Twórz eleganckie, interaktywne oferty z osadzonymi obrazami, wideo i tabelami cenowymi

Zbieraj prawnie wiążące podpisy elektroniczne bezpośrednio w ofertach

Monitoruj statusy ofert i wskaźniki zamknięcia transakcji za pomocą pulpitów metrycznych i widoków potencjalnych transakcji

Korzystaj z biblioteki dostosowywalnych szablonów umów o świadczenie usług lub twórz własne od podstaw

Ograniczenia Proposify

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania podczas pracy z szablonami

Edytowanie ofert może wydawać się uciążliwe dla zespołów przyzwyczajonych do pełnej kontroli nad projektowaniem

Plan podstawowy ma ścisłe limity użytkowania (np. pięć otwarć miesięcznie)

Ceny Proposify

Podstawowy : 29 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół : 49 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 65 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Proposify

G2 : 4,6/5,0 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,4/5,0 (ponad 290 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Proposify?

Użytkownik G2 mówi:

Korzystałem z każdego narzędzia i funkcji Proposify i nigdy nie miałem żadnych problemów z dostosowaniem go do zrobienia tego, co potrzebuję. Statystyki i wskaźniki, do których mamy dostęp, są szczególnie przydatne dla mojego zespołu — od momentu wdrożenia Proposify nasze wyniki sprzedaży podwoiły się.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz zamienić swoją wiedzę specjalistyczną w pełnoetatową karierę konsultanta? Jak zostać konsultantem przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki pozyskiwania klientów, budowania wiarygodności i wywierania realnego wpływu.

Oto trzy dodatkowe narzędzia wykorzystywane przez agencje i konsultantów do bieżącej pracy z klientami:

Bonsai : Oferuje umowy o stałej współpracy, śledzenie czasu pracy, fakturowanie i zarządzanie podatkami — wszystko w jednej, usprawnionej platformie : Oferuje umowy o stałej współpracy, śledzenie czasu pracy, fakturowanie i zarządzanie podatkami — wszystko w jednej, usprawnionej platformie

HoneyBook : Wsparcie przyjmowania klientów, szablony umów o świadczenie usług, automatyzacja cyklu pracy i cykliczne płatności za bieżące usługi w jednej platformie przepływu klientów : Wsparcie przyjmowania klientów, szablony umów o świadczenie usług, automatyzacja cyklu pracy i cykliczne płatności za bieżące usługi w jednej platformie przepływu klientów

FreshBooks : oferuje narzędzie do księgowości i fakturowania z wbudowaną funkcją śledzenia czasu i automatyczną funkcją rozliczania cyklicznego, która pozwala na sprawne zarządzanie umowami o stałej współpracy : oferuje narzędzie do księgowości i fakturowania z wbudowaną funkcją śledzenia czasu i automatyczną funkcją rozliczania cyklicznego, która pozwala na sprawne zarządzanie umowami o stałej współpracy

Łatwo zatrzymaj klientów dzięki ClickUp

Prawdopodobieństwo, że już wiesz, że zarządzanie umowami o stałej współpracy jest podstawą trwałych związków z klientami i przewidywalnych przychodów, zwłaszcza w przypadku stałych klientów.

ClickUp pomoże Ci to osiągnąć.

Od sporządzania i aktualizowania umów za pomocą ClickUp Dokumenty po śledzenie rozliczanych godzin i wizualizację wykorzystania za pomocą pulpitów — każdy etap cyklu życia umowy o świadczenie usług jest uwzględniony — płynnie, w jednym miejscu.

Nie chodzi tylko o utrzymanie klientów. Jak ujęła to Shikha Chaturvedi, analityk biznesowy w Cedcoss Technologies Private Limited, w swojej recenzji:

Wszystkie problemy biznesowe przechowujemy w jednym miejscu i możemy skupić się na każdym z nich jednocześnie dzięki ClickUp. Pomaga nam to również zarządzać zadaniami i śledzić czas poświęcony na poszczególne zadania.

Zacznij zarządzać umowami o stałej współpracy w bardziej inteligentny sposób — zarejestruj się w ClickUp już dziś.

Często zadawane pytania

Jest to narzędzie, które pomaga agencjom, konsultantom i dostawcom zarządzać bieżącymi związkami z klientami poprzez śledzenie budżetów, automatyzację faktur i zapewnienie dokładnego rozliczania powtarzających się zadań.

Konsultanci, agencje marketingowe, kancelarie prawne, studia kreatywne i freelancerzy, którzy pracują na podstawie bieżących umów z klientami.

Umowa o świadczenie usług zapewnia klientowi stały dostęp do konsultantów, agencji marketingowych, kancelarii prawnych, studiów kreatywnych i freelancerów, którzy realizują bieżące zlecenia klienta.