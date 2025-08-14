Realizacja kampanii AI dla agencji: narzędzia, cykle pracy i najlepsze praktyki

Miałeś prezentację pełną genialnych strategii, ale Twój klient skupiał się wyłącznie na tym, czy kampania może przebiegać szybciej i generować większe zyski. Bez zwiększania inwestycji. 🙄

W obliczu rosnących oczekiwań klientów i ograniczonych budżetów, sama doskonała strategia nie wystarczy.

Potrzebujesz również alternatyw dla powolnych, ręcznych cykli pracy, które pochłaniają czas i energię.

A wszystko to jest w zasięgu ręki dzięki realizacji kampanii AI dla agencji. Dzięki AI i uczeniu maszynowemu możesz tworzyć, powtarzać i optymalizować kampanie w połowie czasu, a także obserwować wzrost zwrotu z inwestycji w reklamę (ROAS).

Jak?

W tym wpisie na blogu znajdziesz praktyczne informacje na temat:

Dlaczego agencje muszą postawić na AI

Jak to zrobić mądrze

Narzędzia, które przynoszą efekty (w tym ClickUp , HubSpot i inne)

Jak mierzyć rzeczywisty zwrot z inwestycji w działania marketingowe oparte na AI oraz

Jakich pułapek należy unikać

Chcesz ulepszyć swój silnik wykonawczy? Czytaj dalej.

Dlaczego agencje potrzebują AI do realizacji kampanii: kluczowe przypadki użycia

Porozmawiajmy o tym, dlaczego agencje, które nie wykorzystują AI, już pozostają w tyle, a te, które ją stosują, zmieniają swoje osie czasu — i wyniki finansowe.

Więcej kreatywnych wyników, szybciej

Agencje wykorzystują generatywne narzędzia AI, takie jak Midjourney i ElevenLabs, do tworzenia makiet wizualnych i nagrań lektorskich w prezentacjach i kampaniach. Dzięki temu mogą zrealizować złożone koncepcje w ciągu kilku tygodni zamiast miesięcy, wygrywając tym samym większe kampanie.

Dotyczy to nawet realizacji projektów wymagających dużej kreatywności.

📌 Na przykład w BETC zespół stworzył postać „Fluffy GOAT” (oznaczającą „najlepszą w historii” pielęgnację ubrań) wygenerowaną przez AI na potrzeby ponownego wprowadzenia na rynek produktu Woolite. Pomogło to nie tylko utrzymać prestiż marki i wykorzystać skromny budżet, ale także zakończyć projekt w ciągu sześciu tygodni, a nie jak zwykle w ciągu trzech do sześciu miesięcy.

Analiza danych predykcyjnych i inteligentniejsze budżetowanie

Po uruchomieniu kampanii tradycyjne raportowanie może trwać kilka dni, co oznacza, że optymalizacja często następuje zbyt późno.

AI zmienia tę sytuację, analizując dane dotyczące wyników kampanii na bieżąco i dostosowując zmienne w trakcie jej trwania. Inteligentne algorytmy mogą również identyfikować najbardziej podatne segmenty odbiorców, aby przydzielić budżet tam, gdzie przyniesie on największy efekt, ograniczając marnotrawstwo wydatków na reklamę.

📌 Weźmy na przykład firmę L’Oréal. Chcieli, aby każda zainwestowana w marketing złotówka przynosiła większe zyski. We współpracy z Choreograph firmy WPP wdrożyli niestandardowy algorytm AI, który analizował dane odbiorców i sygnały dotyczące wyników w czasie rzeczywistym. Wynik? Inteligentniejsze kierowanie reklam i 22% wzrost efektywności budżetu na płatne działania w mediach społecznościowych bez dodatkowych kosztów.

Skalowalność w różnych kanałach

Od mediów społecznościowych, przez wyszukiwarki, po e-maile — AI umożliwia koordynację działań w wielu kanałach bez konieczności zwiększania nakładu pracy ręcznej. Możesz dostosowywać, planować i lokalizować zasoby na dużą skalę, zachowując spójność marki wszędzie.

Oto dowód.

📌 NT Technology, firma z branży mediów technologicznych, chciała poprawić zaangażowanie klientów w różnych kanałach, takich jak e-mail, media społecznościowe i komunikatory w aplikacjach. Przed wdrożeniem AI kampanie były prowadzone w izolacji. Komunikaty nie były uporządkowane, a personalizacja była minimalna. Wdrożyli oni oparte na AI agenty koordynujące działania w różnych kanałach firmy Streamlogic, które zsynchronizowały komunikaty we wszystkich punktach kontaktu i dostosowały zawartość w czasie rzeczywistym do zachowań każdego użytkownika. Wyniki po 12 miesiącach były spektakularne: zaangażowanie wzrosło o 180%, odejścia klientów spadły o 62%, a inicjatywa przyniosła 312% zwrotu z inwestycji.

Automatyzacja cyklu pracy

Wprowadzanie kampanii na rynek było kiedyś najwolniejszą częścią procesu — przekazywanie zadań między zespołami kreatywnymi, medialnymi i operacyjnymi trwało wiele dni. Teraz narzędzia wdrożeniowe oparte na sztucznej inteligencji skracają ten czas do kilku godzin.

Omnicom Media Group Hong Kong zautomatyzowała raportowanie wielokanałowe za pomocą potoków Windsor.ai, eliminując 40 godzin pracy ręcznej tygodniowo. Umożliwiło to również dostarczanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, ujednolicenie zarządzania ponad 1900 kontami reklamowymi oraz uwolnienie analityków, którzy mogą teraz skupić się na strategicznych spostrzeżeniach i testowaniu kreatywności.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta z AI do tworzenia treści, w tym pisania, edycji i e-maili. Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

AI a tradycyjne realizowanie kampanii

Zastanawiasz się, dlaczego AI może zrobić to wszystko lepiej?

Oto bezpośrednie porównanie cyklu pracy kampanii AI i tradycyjnych kampanii:

Kryterium Tradycyjna realizacja Realizacja oparta na AI Szybkość i iteracja Etapy tworzenia pomysłów i prac kreatywnych mogą się przedłużać – tygodniami, a czasem nawet miesiącami Narzędzia AI generują makiety, nagrania lektorskie i wizualne scenariusze w ciągu kilku godzin lub dni Kierowanie reklam do odbiorców Ręczna segmentacja odbiorców, domysły, powtarzanie AI uczy się na podstawie ogromnych ilości danych, dostarczając mikrosegmentowane grupy odbiorców o wysokiej konwersji Budżet i optymalizacja Ręczna realokacja po kampanii; wolniejszy czas reakcji Dynamiczne zmiany budżetu w trakcie realizacji Testy kreatywne Testy A/B są pracochłonne i powolne Wielowymiarowe testowanie kreacji na dużą skalę umożliwia szybkie pętle uczenia się Wydajność i skala Ręczne punkty kontaktu, wysokie ryzyko błędu Zautomatyzowane cykle pracy Free agencji czas na strategię i rzemiosło

Korzyści są oczywiste, ale jak wdrożyć kampanię opartą na sztucznej inteligencji?

Potrzebujesz odpowiedniego zestawu narzędzi, to oczywiste!

📚 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w reklamie

DNA Twojej agencji to przejrzystość, szybkość, współpraca i płynna realizacja. Tak samo powinno być w przypadku narzędzia do zarządzania kampaniami AI.

Oto pięć platform, które upraszczają realizację kampanii AI dla agencji gotowych na przyszłość, takich jak Twoja:

ClickUp Brain: Twój AI-pilot cyklu pracy w akcji

Wyobraź sobie, że prowadzisz kampanię dla dużego klienta. Informacje rozprzestrzeniają się w briefach, dokumentach, wątkach Slacka, a Ty walczysz z terminem.

W tym miejscu pojawia się ClickUp Brain jako silnik neuronowy Twojej agencji. Łączy on Twoją wiedzę, cykle pracy, ludzi i działania. Jako najbardziej kompletna sztuczna inteligencja na świecie, zachowuje kontekst wszystkich Twoich danych — w ClickUp i połączonych aplikacjach — dzięki czemu Twoja agencja zaoszczędzi ponad jeden dzień w tygodniu!

Oto jak to wygląda:

Krok 1: Od fragmentarycznych danych do spójnej strategii

Zamiast szukać celów w rozproszonych źródłach, możesz poprosić Brain o „podsumowanie briefu kampanii i nakreślenie rezultatów na podstawie najnowszej dyskusji w Slacku i dokumentów klienta”. W ciągu kilku sekund Brain dostarcza jasny brief projektu z określonym zakresem.

Możesz również przeprowadzić burzę mózgów od podstaw, aby stworzyć brief dla klienta!

Twórz szczegółowe treści i briefy kreatywne przy użyciu sztucznej inteligencji w ClickUp Brain

Tworzy nawet uporządkowane zadania ClickUp, kamienie milowe i szablony kalendarza z odpowiednią treścią — na podstawie formularzy zgłoszeniowych, dokumentów, rozmów inauguracyjnych i wcześniejszych wzorców projektów.

W rezultacie Twój czas przestaje być poświęcany na żmudne zadania administratora, takie jak przygotowywanie briefów i przydzielanie zadań, a możesz go poświęcić na tworzenie wartościowych strategii, komunikację i pielęgnowanie relacji z klientami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nagrywaj rozmowy z klientami i dyskusje przy użyciu funkcji AI Notetaker w ClickUp. Otrzymasz nagranie rozmowy wraz z transkrypcją, elementami do działania i podsumowaniem spotkania, które możesz wykorzystać jako punkt odniesienia. Brain może następnie odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w transkrypcji, np. „Które pomysły zostały zatwierdzone przez dział kreatywny Acme podczas dyskusji?” lub „Jaka data została ustalona dla uruchomienia reklamy drukowanej XYZ?”

Krok 2: Generowanie pomysłów na żądanie, a nie domysły

Brain jest również Twoim kreatywnym pomocnikiem.

Poproś o „wygenerowanie trzech pomysłów na kampanię outdoorową dla luksusowej marki materacy wraz z tonacją i przykładowymi komunikatami”, a otrzymasz natychmiast przemyślane koncepcje dostosowane do odbiorców — zaczerpnięte z kontekstu obszaru roboczego, historii kampanii i zasobów marki. Nie są potrzebne żadne skomplikowane podpowiedzi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz również generować kreatywne obrazy za pomocą Brain, aby ożywić swoje pomysły. A do badań i generowania tekstu możesz przełączać się między najnowszymi modelami GPT, Claude, Gemini i innymi — w jednym obszarze roboczym.

Krok 3: Przekształcanie informacji w działania dzięki agentom AI Autopilot

Teraz wystarczy uruchomić agentów Autopilot w ClickUp.

🤝 Przypomnienie: Agenci ClickUp Autopilot to proaktywne i autonomiczne automatyzacje cyklu pracy oparte na sztucznej inteligencji, które monitorują określone zdarzenia w obszarze roboczym — takie jak zatwierdzenie zadania lub zmiana statusu — a następnie automatycznie podejmują wieloetapowe działania. Mogą przypisywać zadania, aktualizować pola, wysyłać aktualizacje do klientów lub przenosić zadania między narzędziami, pomagając zespołom ograniczyć ręczne przekazywanie zadań i zapewnić płynny przebieg kampanii.

Konfigurujesz jedno w liście kampanii:„Gdy brief zostanie oznaczony jako „Zatwierdzony” → przypisz zadania kierownikom ds. kreacji i mediów, ustaw terminy i opublikuj podsumowanie postępów w Slacku”.

📌 Przykładowy cykl pracy agenta AI:

Wyzwalacz : Status zmienia się na „Zatwierdzony”

Warunki : Upewnij się, że wszystkie pola formularza (budżet, docelowe wskaźniki KPI) są wypełnione

Działania : Automatyczne tworzenie zadań i przypisywanie właścicieli Zaplanuj pierwszą synchronizację kreacji za pośrednictwem : Automatyczne tworzenie zadań i przypisywanie właścicieli Zaplanuj pierwszą synchronizację kreacji za pośrednictwem czatu ClickUp

Automatyczne tworzenie zadań i przypisywanie właścicieli

Zaplanuj pierwszą synchronizację kreacji za pośrednictwem czatu ClickUp

Wiedza : Agenci mogą korzystać z briefu kampanii, przewodnika stylistycznego i danych dotyczących wyników z przeszłości

Wynik: Zamiast rozproszonych informacji i spotkań otrzymujesz spójny plan działania: Brain syntetyzuje, agenci działają, a zespół natychmiast zyskuje jasność

Automatyczne tworzenie zadań i przypisywanie właścicieli

Zaplanuj pierwszą synchronizację kreacji za pośrednictwem czatu ClickUp

Zobacz, jak stworzyć agenta Autopilot, oglądając poniższy film wideo 👇🏽

Krok 4: Dostosowywanie i odkrywanie w czasie rzeczywistym

W miarę postępu prac Brain pozostaje w trybie online, gotowy do udzielenia odpowiedzi na pytania: „Jakie są aktualności dotyczące projektu biuletynu?” lub „Pokaż mi podsumowanie wyników ostatniej kampanii. ”

Ponadto funkcja Enterprise AI Search w ClickUp przeszukuje zadania, dokumenty, czaty, a nawet połączone aplikacje, takie jak Slack lub Gmail, aby zapewnić Ci dostęp do odpowiednich zasobów na wyciągnięcie ręki.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi dotyczące swoich kampanii — planów, postępów i wyników — dzięki ClickUp Brain

2. AdCreative. ai: wysokowydajne kreacje na żądanie

Wyobraź sobie, że w ciągu kilku sekund generujesz wideo, baner lub tekst reklamy zoptymalizowany pod kątem konwersji. AdCreative.ai obiecuje nawet 14-krotny wzrost CTR i współczynnika konwersji dzięki wykorzystaniu szablonów i oceny AI do szybkiego tworzenia, iteracji i skalowania kreacji o dużym oddziaływaniu.

Dzięki modelowi Product Videoshoot AI możesz niemal natychmiast przekształcić statyczne zdjęcia produktów w reklamy wideo. Skorzystaj z podpowiedzi AI, aby przyspieszyć pracę, lub napisz własne, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wersji wielojęzycznych, multimedialnych czy reklam w aplikacjach, narzędzia marketingowe AI mają to wszystko. Recenzje wskazują na silne wsparcie dla testów A/B, dynamicznego wersjonowania, a nawet planowania kampanii wewnątrz platformy.

3. Predis. ai: pomocnik w zarządzaniu mediami społecznościowymi dla agencji

Jeśli media społecznościowe pochłaniają zasoby Twojego zespołu, Predis jest kompleksowym rozwiązaniem do tworzenia pomysłów, tworzenia i planowania postów. Potrzebujesz zatwierdzenia klienta? To narzędzie również to zapewnia.

Doskonale nadaje się również do tworzenia filmów z awatarami UGC i reklam produktów, a także do wzbogacania treści o informacje o konkurencji w celu zwiększenia wydajności. Możesz użyć ich API do tworzenia spójnych z marką karuzeli, filmów, memów i podpisów przy użyciu swoich logo, kolorów, głosu i tonu. Następnie zaplanuj je na różnych platformach, wszystko w jednym widoku kalendarza.

🧠 Ciekawostka: 47% respondentów ankiety ClickUp nigdy nie próbowało używać AI do obsługi zadań ręcznych, ale 23% osób, które wdrożyły AI, twierdzi, że znacznie zmniejszyło to ich obciążenie pracą.

4. HubSpot: AI, która prowadzi kampanie

Warstwa AI HubSpot — Breeze AI Agents — znajduje się w kompleksowej platformie marketingowej HubSpot. Oznacza to, że nie musisz korzystać z wielu różnych narzędzi ani ryzykować utraty danych między systemami.

Pomyśl o agencie marketingowym AI jak o współstrategu w swoim zespole, który może:

Przygotuj wiadomości promocyjne

Oceniaj potencjalnych klientów na podstawie ich zachowań i dopasowania oraz

Natychmiast wykrywaj potencjalnych klientów o wysokim poziomie zaangażowania, aby Twoje zespoły sprzedaży i marketingu dokładnie wiedziały, na czym się skupić

Breeze może również automatycznie tworzyć treści do wiadomości e-mail lub mediów społecznościowych i dostosowywać teksty do tonu Twojej marki. Połącz to z optymalnymi czasami wysyłania opartymi na wcześniejszych wzorcach zaangażowania, a otrzymasz kampanie, które będą miały osobisty charakter i dotrą do właściwych osób, bez konieczności poświęcania przez Twój zespół wielu godzin na ręczną pracę.

A kiedy potrzebujesz szybkiej kontroli stanu kampanii na żywo? Możesz poprosić Breeze Copilot o proste podsumowanie wyników w języku angielskim, wraz z kluczowymi wskaźnikami i trendami, dzięki czemu będziesz mógł wprowadzić zmiany bez zagłębiania się w surowe raporty.

📮ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To aplikacja do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

5. Inteligentnie: automatyzacja reklam i skalowanie kreacji na poziomie przedsiębiorstwa, oparte na AI

Smartly to platforma reklamowa przeznaczona dla agencji zarządzających kampaniami wielokanałowymi o dużej skali, w których spójność, szybkość i skala są niepodważalne.

Sercem platformy jest AI Studio, które zaciera granicę między datą powstania a optymalizacją. Zamiast tworzyć jeden statyczny zestaw reklam i mieć nadzieję, że sprawdzi się wszędzie, AI Studio automatycznie dostosowuje dynamiczne kreacje do każdego formatu i platformy — niezależnie od tego, czy jest to pionowy film TikTok, kwadratowy post na Instagramie, czy baner reklamowy. Dzięki temu Twój komunikat wygląda wyraźnie i pasuje do otoczenia, niezależnie od tego, gdzie się pojawia.

Oprócz kreatywności, Smartly Media zajmuje się automatyzacją kampanii, dbając o powtarzalne zadania związane z ustawieniami, kierowaniem i alokacją budżetu, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na strategii i storytellingu. Gromadzi dane dotyczące wydajności ze wszystkich kanałów w jednym, łatwym do odczytania pulpicie. Tutaj uzyskasz praktyczne informacje, takie jak który wariant kreacji jest najskuteczniejszy w danym regionie lub który segment odbiorców generuje najwięcej konwersji.

📚 Przeczytaj również: Jak rozwijać agencję marketingu cyfrowego

Jak wdrożyć realizację kampanii AI w swojej agencji

Teraz przenieśmy realizację kampanii opartych na sztucznej inteligencji z teorii do praktyki.

Wyobraź sobie, że kierujesz średniej wielkości agencją kreatywną, której zadaniem jest uruchomienie trzymiesięcznej kampanii omnichannel dla marki produkującej ekologiczne obuwie. Budżet klienta nie jest ogromny, ale oczekiwania są bardzo wysokie: chce on osiągnąć wymierny wzrost sprzedaży online i udziału w rynku w dwóch regionach.

Oto dokładnie, jak możesz to osiągnąć dzięki platformie do zarządzania kampaniami opartej na sztucznej inteligencji, takiej jak ClickUp dla zespołów marketingowych.

Wolisz naukę wizualną? Zobacz, jak planujemy nasze kampanie w ClickUp, korzystając z ClickUp.

Podzieliliśmy plan na kroki, które możesz wykonać już jutro.

Krok 1: Określ cel i ograniczenia

Zanim zaczniesz korzystać z narzędzi AI, określ, jak ma wyglądać powodzenie i na jakie kompromisy nie jesteś gotowy.

Jak to zrobić dobrze:

Napisz jednostronicowy „North Star” brief kreatywny. Uwzględnij swoje cele dotyczące przychodów/potencjalnych klientów, kluczowe wskaźniki KPI (takie jak ROAS lub CAC), definicję grupy docelowej oraz ton kreatywny

Wprowadź zabezpieczenia na wczesnym etapie. Wymagania dotyczące prywatności, zasady dotyczące komunikacji marki i warunki niepodlegające negocjacji (np. brak generatywnych obrazów sprzecznych z etyką zrównoważonego rozwoju) powinny zostać jasno określone na początku

Przeprowadź testy pod presją z udziałem interesariuszy. Uzyskaj zgodę wszystkich kluczowych decydentów. Nawet 20-minutowa rozmowa telefoniczna poświęcona uzgodnieniu stanowisk pozwala zaoszczędzić tygodnie pracy nad poprawkami

🦄 Jak pomaga ClickUp: Umieść swoje wstępne notatki, wątki e-maili od klientów i raporty z poprzednich kampanii w jednym dokumencie ClickUp, który posłuży jako centrum dowodzenia kampanią. Poproś ClickUp Brain o streszczenie ich w zwięzłym opisie projektu, a następnie natychmiast przekształć ten opis w listę zadań do wykonania wraz z właścicielami i terminami za pomocą pól AI ClickUp. Oznacza to, że od pierwszego dnia „ogólny obraz” jest również konkretnym planem wykonania.

Krok 2: Audyt danych i dotychczasowych doświadczeń

AI jest tak dobra, jak dane, na których została przeszkolona. Jeśli listy odbiorców są nieaktualne, a wyniki kreatywne są rozrzucone po różnych plikach i folderach, narażasz się na złe rekomendacje.

Jak to zrobić dobrze:

Zrób inwentaryzację źródeł danych. Sprawdź swoje dane CRM, analityczne, konta reklamowe, listy e-mailowe i dane e-commerce, aby zweryfikować, kiedy były ostatnio aktualizowane

Oczyść i posegmentuj. Usuń duplikaty, oznacz odbiorców według zachowań lub aktualności i upewnij się, że zasoby kreatywne zawierają metadane (nazwa kampanii, notatki dotyczące wyników i inne potrzebne szczegóły)

Wydobądź złoto. Zidentyfikuj najskuteczniejsze kreacje z poprzednich kampanii, ich kontekst (sezon, region, oferta) oraz te, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, aby lepiej dostosować obecną strategię marketingową

🦄 Jak pomaga ClickUp: Chcesz zrobić to 10 razy szybciej? Skorzystaj z funkcji AI Enterprise Search w ClickUp, aby wyświetlić „najlepiej działające kreacje z IV kwartału” lub poproś ClickUp Brain o pobranie „segmentów e-maili z CTR >5%” z zadań ClickUp, dokumentów i zintegrowanych narzędzi bez konieczności ręcznego logowania się do pięciu różnych narzędzi. Napraw fragmentaryczne cykle pracy dzięki wyszukiwaniu AI Enterprise Search firmy ClickUp

Krok 3: Stwórz plan kreatywny i testowy

Zdefiniuj krótką matrycę eksperymentów (co będziesz testować, kryteria powodzenia, minimalna wielkość próbki), a następnie utwórz szablony dla wariantów i lokalizacji. W tym miejscu AI staje się Twoim współstrategiem.

Jak to zrobić dobrze:

Zacznij od trzech głównych kierunków kreatywnych. W przypadku naszej marki zrównoważonych butów mogą to być: „ekologiczny luksus”, „trwałość w miejskim stylu życia” oraz „styl z sumieniem”

Zaplanuj eksperymenty. Zamiast jednej statycznej reklamy, stwórz matrycę wariantów: 3 nagłówki × 3 obrazy × 2 wezwania do działania = 18 kombinacji. Przypisz każdą z nich do innej mikro-grupy odbiorców

3 nagłówki × 3 obrazy × 2 wezwania do działania = 18 kombinacji

Przypisz każdą z nich do innej mikro-grupy odbiorców

Wstępne kryteria testowania. Przed uruchomieniem kampanii określ próg wydajności wymagany do promocji lub wstrzymania wariantów

3 nagłówki × 3 obrazy × 2 wezwania do działania = 18 kombinacji

Przypisz każdą z nich do innej mikro-grupy odbiorców

🦄 Jak pomaga ClickUp: Możesz wprowadzić brief North Star do ClickUp Brain i poprosić o „3 kreatywne pomysły wraz z próbkami nagłówków, podpisów i podpowiedzi wizualnych”. Zatwierdzone zadania dodaj jako osobne zadania w widoku tabeli ClickUp z kolumnami typu zasób, status i grupa testowa. Załącz projekty wygenerowane przez AI bezpośrednio do każdego zadania, aby zespół projektowy mógł je powtarzać bez konieczności szukania plików. Zarządzaj zadaniami w kampaniach marketingowych AI dzięki widokowi tabeli ClickUp

⚡️ Archiwum szablonów: Szablony do tworzenia treści

Krok 4: Zautomatyzuj powtarzalne zadania

Realizacja kampanii kończy się niepowodzeniem, gdy zatwierdzanie kreacji lub zarządzanie reklamami pochłania dni, których nie masz.

Jak to zrobić dobrze:

Mapuj przekazywanie zadań. Identyfikuj każde przekazanie zadania między osobami lub platformami (od działu kreatywnego do działu mediów, od klienta do opiekuna klienta)

Zautomatyzuj wyzwalacze. Przykład: po zatwierdzeniu kreacji „Zestaw reklam A” automatycznie wyślij ją do nabywcy mediów i zaznacz w arkuszu ruchu

Ustaw reguły wyjątków. Jeśli zasób nie przejdzie kontroli rozmiaru pliku lub nie spełnia wymagań lokalizacyjnych, oznacz go do przeglądu, zamiast pomijać

🦄 Jak pomaga ClickUp: Przypisz niestandardowych agentów ClickUp Autopilot, którzy będą monitorować status „Zatwierdzone”, a następnie: Utwórz zadanie uruchomienia dla mediów

Powiadom klienta w Slacku o zatwierdzonym podglądzie

Zapisz zasób w folderze archiwum kampanii Dzięki temu wprowadzanie nowych produktów przebiega sprawnie, a starsi pracownicy mogą skupić się na strategii, zamiast zajmować się przekazywaniem plików. Skorzystaj z ClickUp Autopilot Agents, aby skrócić czas wykonywania codziennych zadań

📚 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do automatyzacji marketingu

Krok 5: Wdrażaj i koordynuj działania w różnych kanałach

Wielokanałowe premiery są znane z koszmarnych problemów związanych z kontrolą wersji. Nie chcesz, aby jedna platforma otrzymała stary nagłówek, a inna przegapiła ofertę sezonową.

Jak to zrobić dobrze:

Scentralizuj swoje ostateczne zasoby. Utwórz jeden folder, jedną konwencję nazewnictwa i ostateczną akceptację widoczną dla całego zespołu

Synchronizuj harmonogramy. Upewnij się, że kampanie reklamowe w e-mailach, mediach społecznościowych, płatnych kanałach i aplikacjach są uruchamiane w odpowiedniej kolejności, aby uzyskać maksymalny efekt

Inteligentna lokalizacja. Wykorzystaj narzędzia tłumaczenia AI i adaptacji kulturowej w celu skalowania, a następnie dodaj recenzje ludzkie, aby uchwycić niuanse

🦄 Jak pomaga ClickUp: Skorzystaj z widoku kalendarza ClickUp, aby zwizualizować wdrażanie kampanii. Dołącz odpowiednią kreację do każdego zaplanowanego zadania i ustaw automatyzację ClickUp, aby aktualizować niestandardowe pole „Status uruchomienia” w momencie publikacji elementu. Dzięki temu, jeśli klient zapyta: „Czy relacja na Instagramie jest już dostępna we Francji?”, będziesz mógł odpowiedzieć w ciągu kilku sekund. Dostosuj automatyzację ClickUp, aby usprawnić powtarzalne zadania

Krok 6: Monitoruj, optymalizuj i przypisuj

W tym momencie większość kampanii albo osiąga plateau, albo zbyt wolno koryguje kurs.

Jak to zrobić dobrze:

Ustaw alerty w czasie rzeczywistym. Przykład: „Jeśli CTR spadnie poniżej 1,2% na ponad 6 godzin, wyślij powiadomienie Slack”.

Działaj na progach. Promuj zwycięskie warianty, gdy tylko osiągną one wskaźnik powodzenia; szybko eliminuj te, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatówPrzeprowadzaj testy przyrostowości. Nie ograniczaj się do mierzenia kliknięć; sprawdź, które kanały lub kreacje faktycznie przyczyniły się do wzrostu sprzedaży

🦄 Jak pomaga ClickUp: Stwórz pulpit ClickUp, który pobiera dane na żywo z narzędzi reklamowych i analitycznych. Dodaj kartę Brain AI, aby „podsumować zmiany wydajności w ciągu ostatnich 24 godzin i zaproponować kolejne działania”, a następnie utwórz zadania do wykonania na podstawie jej zaleceń bezpośrednio z pulpitu. Używaj kart AI w pulpitach ClickUp, aby podsumować aktualizacje statusu i wskaźniki wydajności wszystkich swoich prac

Krok 7: Dokumentuj, ucz się i skaluj

Twój podręcznik AI powinien stawać się coraz lepszy z każdym kolejnym uruchomieniem.

Jak to zrobić dobrze:

Przeprowadź analizę po zakończeniu kampanii. Zanotuj, co się sprawdziło, a co nie i dlaczego

Szablony zwycięskich kampanii. Zapisz najskuteczniejsze cykle pracy, podpowiedzi kreatywne i automatyzacje jako Zapisz najskuteczniejsze cykle pracy, podpowiedzi kreatywne i automatyzacje jako szablony kampanii marketingowych , które można ponownie wykorzystać

Udostępniaj wewnętrznie. Zapewnij przejrzystość procesu, aby inne zespoły ds. klientów mogły powielać Twoje wyniki

🦄 Jak pomaga ClickUp: Zapisz całą kampanię — zadania, automatyzacje, podpowiedzi AI, a nawet formaty raportowania — jako szablon ClickUp. Oznacz go według typu klienta, regionu lub celu kampanii, aby łatwo było go wykorzystać w kolejnym odpowiednim projekcie. Nie martw się, wszystko możesz dostosować później!

Największą zaletą korzystania z AI w aplikacji ClickUp do pracy jest to, że tworzy ona powtarzalny, oparty na danych system, do którego można zawsze wrócić.

To rozwiązanie korzystne zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientów.

Pomiar zwrotu z inwestycji w kampanie agencji oparte na AI

Wszystko, co zostało powiedziane i zrobione, bez poparcia danymi, nigdy nie przekona sceptycznych klientów ani dyrektora finansowego, że AI jest naprawdę dźwignią wzrostu stojącą za znakomitymi wynikami kampanii.

Oto krótki plan działania pozwalający zmierzyć zwrot z inwestycji w kampanie oparte na sztucznej inteligencji:

Metryka Co dowiesz się Jak to zrobić ROAS / ROMI Ile przychodu generuje każdy dolar wydany na reklamę? Śledź wyniki poszczególnych kampanii i na bieżąco przenoś budżet na warianty osiągające ≥ 3-krotny zwrot CAC vs. CLV Koszt pozyskania klienta a wartość w całym okresie współpracy Jeśli CAC przekracza CLV/3, aktywuj działania mające na celu utrzymanie klientów lub udoskonal targetowanie CTR i współczynnik konwersji Kreatywna atrakcyjność i skuteczność marketingowa Szybko promuj najlepsze kreacje; wróć do tych, które mają niską konwersję, dzięki poprawkom opartym na AI Oszczędność czasu / koszt na zasób Wzrost wydajności dzięki kreatywności AI w porównaniu z tradycyjnymi metodami Oblicz zaoszczędzone godziny × stawki zespołu; zainwestuj w więcej testów lub pogłębienie strategii Inkrementalność / Atrybucja Prawdziwy wpływ we wszystkich punktach kontaktu i długoterminowa wartość Ustaw testy holdout, wykorzystaj algorytmiczne przypisywanie, aby w pełni wykorzystać potencjał AI

🤝 Przypomnienie: Nie wszystkie wdrożenia AI przyniosą pozytywny zwrot z inwestycji, więc pamiętaj, aby korzystać z AI w sposób strategiczny, a nie tylko taktyczny.

📚 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do generowania leadów

Jak agencje mogą rozpocząć realizację kampanii AI?

Najlepszym podejściem jest rozpoczęcie od niewielkich zmian, wdrażając AI w jednej konkretnej części procesu, a nie od razu w całym procesie. Oto przewodnik:

Zacznij od jednej kampanii pilotażowej. Wybierz skromny zakres — na przykład sezonową promocję lub wprowadzenie produktu na rynek, gdzie stawka jest wystarczająco wysoka, aby miało to znaczenie, ale wystarczająco niska, aby umożliwić szybką naukę Ustal punkt odniesienia dla wszystkiego. Zapisz aktualny CTR, CAC, czas produkcji kreacji i ROAS przed wprowadzeniem interwencji AI Wdrożenie mikro-pilotażu. Wykorzystanie AI w jednym komponencie — np. generowaniu wariantów kreacji lub personalizowanym targetowaniu odbiorców — i monitorowanie natychmiastowych zmian (wzrost CTR, redukcja CAC) Zwiększ odpowiedzialność. Przeprowadź szybki test przyrostowości — np. zatrzymaj 10% budżetu jako grupę kontrolną przy starej metodzie — i porównaj wzrost wynikający z wdrożenia AI Dokumentuj spostrzeżenia. Rejestruj nie tylko zmiany wskaźników, ale także zaoszczędzony czas, reakcje klientów i kreatywne niespodzianki, które mogły pojawić się po drodze Skaluj. Przekształć elementy, które odniosły powodzenie, w cykle pracy, szablony i podręczniki dla zespołów, aby następny projekt nie musiał zaczynać się od zera

🧠 Ciekawostka: W agencji reklamowej WPP połowa z 96 000 pracowników już korzysta z AI do tworzenia kreatywnych pomysłów i personalizacji za pomocą platformy WPP Open. Wykorzystuje ona cztery modele AI — Audience, Brand, Channel i Performance Brains — w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji w całym cyklu obsługi klienta.

Wyzwania związane z wykorzystaniem AI do realizacji kampanii agencyjnych — i sposoby ich rozwiązania

AI może znacznie usprawnić pracę agencji, ale nie jest to proces pozbawiony trudności. Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby jak profesjonalista radzić sobie z niepewnością:

Równowaga między kreatywnością a automatyzacją

Twoje teksty reklamowe generowane przez AI osiągają w testach o 18% lepsze wyniki niż ręcznie tworzone nagłówki, które tak bardzo ceni Twój starszy copywriter. Czy rezygnujesz z ludzkiego dotyku na rzecz liczb? A może ryzykujesz wyniki na rzecz artyzmu?

Automatyzacja rozwija się dzięki wzorcom, podczas gdy kreatywność często wynika z ich łamania. Zbytnie poleganie na AI może sprawić, że Twoje kampanie będą skuteczne pod względem technicznym, ale tylko w krótkim okresie. Ryzykujesz, że odbiorcy nie zbudują wystarczająco głębokiego emocjonalnego połączenia z marką.

Rozwiązanie: Traktuj AI jako generator koncepcji, a nie zamiennik. Pozwól mu zająć się pierwszym szkicem lub szybkimi wariantami, a następnie przekaż je swoim kreatywnym liderom, którzy dopracują ton, niuanse kulturowe i narrację marki.

Zapewnienie prywatności i zgodności z przepisami

Najbardziej zaawansowane modele uczenia maszynowego obiecują hiperpersonalizowane reklamy, ale co się dzieje, gdy personalizacja staje się niepokojąca lub narusza przepisy RODO?

Rozwiązanie: Wbuduj prywatność w proces. Utrzymuj listę punktów danych, które nigdy nie mogą być wykorzystane do personalizacji reklam

Utrzymuj modele AI w bezpiecznych, zatwierdzonych środowiskach (bez wykorzystywania danych klientów do szkolenia modeli bez ich zgody)

Sprawdź wyniki pod kątem nieumyślnego ujawnienia informacji

Dogłębny nadzór ludzki na tym etapie może stanowić zabezpieczenie prawne dla Twojej marki.

Dostosowanie zespołów wewnętrznych i klientów

AI przyspiesza proces tworzenia kampanii. Ale co z zatwierdzaniem?

Jeśli wewnętrzne zespoły stosują cykle pracy oparte na AI, podczas gdy klienci nadal pozostają w „tradycyjnym trybie zatwierdzania”, możesz czekać kilka dni na zatwierdzenie czegoś, co AI stworzyła w kilka minut.

Rozwiązanie: Włącz klientów w proces od samego początku. Przeprowadź ich przez cykl pracy AI, pokaż im przykłady wyników AI i wyników osiągniętych wyłącznie przez ludzi oraz ustal oczekiwania dotyczące cykli przeglądu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zacznij wysyłać klientom prezentacje „AI snapshot” — podkreślające nowe pomysły kreatywne, wyniki testów i wzrost wydajności — aby wraz z wynikami rosło zaufanie do procesu.

Zarządzanie rozrostem narzędzi i lukami integracyjnymi

Większość agencji zaczyna od jednego narzędzia AI, a nagle okazuje się, że korzysta z siedmiu — każde z własnym logowaniem, rozliczeniami i krzywą uczenia się. Kreacje w Figma. Teksty w Jasper. Briefy w Dokumentach. Plany mediów w Arkuszach. Analizy w Looker. Teraz nie zarządzasz tylko kampaniami — zarządzasz całym zoo.

Rozwiązanie: Konsoliduj tam, gdzie ma to sens, i korzystaj z centralnego hubu do koordynacji. Właśnie w tym zakresie aplikacja ClickUp do pracy dla agencji, która oferuje wszystko, co potrzebne, robi największą różnicę. Jest to jedno źródło informacji o kampanii, któremu mogą zaufać Twój zespół i klienci.

41% klientów ClickUp już użyło go, aby zastąpić trzy lub więcej narzędzi i zaoszczędzić pieniądze.

Potwierdza to recenzja G2:

ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność dzięki konfigurowalnym widokom (lista, tablica, Gantt, kalendarz), zaawansowanej automatyzacji oraz wbudowanym dokumentom, celom i śledzeniu czasu — wszystko w jednym obszarze roboczym. Centralizuje współpracę zespołu i zarządzanie projektami, pozwalając nam zastąpić wiele narzędzi, takich jak Trello, Asana i Notion, jednym spójnym systemem.

ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność dzięki konfigurowalnym widokom (lista, tablica, Gantt, kalendarz), zaawansowanej automatyzacji oraz wbudowanym dokumentom, celom i śledzeniu czasu — wszystko w jednym obszarze roboczym. Centralizuje współpracę zespołu i zarządzanie projektami, pozwalając nam zastąpić wiele narzędzi, takich jak Trello, Asana i Notion, jednym spójnym systemem.

Dzięki ClickUp Brain MAX, pulpitowi AI firmy ClickUp, możesz również ograniczyć rozprzestrzenianie się AI:

Jedna subskrypcja, nieskończone możliwościZamiast płacić osobno za każde narzędzie AI, z którego korzystasz, Brain MAX zastępuje je jedną super aplikacją AI dostosowaną do kontekstu. W jednej chwili tworzysz złożoną wiadomość za pomocą GPT-5, a w następnej przełączasz się do Claude'a, aby przeprowadzić analizę długiego kontekstu (wszystko z tego samego okna „Ask AI”). Nie musisz uczyć się różnych interfejsów użytkownika ani pamiętać, który model do czego służy. Po prostu wybierasz najlepsze narzędzie do każdego zadania — bez przełączania aplikacji i nadwyrężania budżetu

Przełączaj się między najlepszymi modelami AI w ClickUp za pomocą Brain MAX

4-krotnie szybszy cykl pracyZapomnij o pisaniu — po prostu mów. Zapomnij o pisaniu — po prostu mów. Funkcja Talk to Text w Brain MAX zamienia Twoją mowę w dopracowane wiadomości, kreatywne notatki, podpowiedzi lub pełnoprawne briefy i dokumenty. To dosłownie 400% wydajności tradycyjnej klawiatury. Teraz dotrzymanie niemożliwego terminu jest możliwe!

Rejestruj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Kontekst jest tutaj, a nie w silosach Narzędzia marketingowe AI oddzielone od Twojego miejsca pracy nie wiedzą tego, co Ty już wiesz. Brain MAX łączy się z Twoimi dokumentami, zadaniami, Slackiem, GitHubem, Figma i nie tylko. Kiedy zapytasz: „Jaki jest status testu A/B tego ważnego e-maila?”, otrzymasz odpowiedź, a nie pusty ekran, który wymaga 500 słów kontekstu i wyjaśnienia

Najbardziej skuteczne zespoły przewidują te wyzwania i projektują rozwiązania, które pozwalają im je ominąć, zamieniając potencjalne pułapki w przewagę konkurencyjną.

📚 Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

Studia przypadków z prawdziwego życia agencji: AI w realizacji kampanii

Zapoznaj się z trzema nowymi, rzeczywistymi studiami przypadków agencji marketingowych wykorzystujących AI do radykalnej poprawy wyników kampanii. Przykłady te pokazują, w jaki sposób AI współpracuje z ludźmi, pomagając zespołom działać szybciej, mądrzej i bardziej kreatywnie.

1. Strategia ruchu i intuicja: kampania „Automagical”

Movement Strategy, agencja kreatywna znana z tworzenia wciągających, opartych na kulturze kampanii dla takich marek jak Netflix, Warner Bros. i Amazon, została poproszona przez Intuit o przekształcenie tak suchej tematyki, jak finanse osobiste, w doświadczenie, którym ludzie będą chcieli się dzielić.

Jako firma stojąca za narzędziami finansowymi, takimi jak TurboTax, Credit Karma i QuickBooks, Intuit chciała uczłowieczyć AI i sprawić, by finanse stały się przystępne, a nawet zabawne.

Wynikiem była Automagical, interaktywna mikrostrona, na którą użytkownicy przesyłali swoje selfie i odpowiadali na kilka nietypowych pytań dotyczących swoich nawyków finansowych. Za kulisami generatywna sztuczna inteligencja analizowała odpowiedzi, łączyła je z obrazem i tworzyła dwie rzeczy: fantazyjną „aurę finansową” oraz niestandardowego awatara odzwierciedlającego osobowość finansową użytkownika.

🎯 Efekt: ponad 570 000 interakcji i 62% wzrost aktywności w TikTok — dowód na to, że interaktywna personalizacja może głęboko zaangażować odbiorców. ✅ Dlaczego jest to ważne dla agencji: AI może nadać osobowość kampanii marki, zamieniając abstrakcyjne narzędzia programowe w emocjonalne doświadczenia.

2. Dept & Omoda: inteligentniejsze kierowanie reklam w celu zmniejszenia liczby zwrotów

Sieć sklepów odzieżowych Omoda borykała się z wysokim wskaźnikiem zwrotów. Prawie 50% wzrostu przychodów pochodziło ze zwrotów. Aby rozwiązać ten problem, zwróciła się do swoich partnerów z agencji Dept i Google.

Wspólnymi siłami stworzyli predykcyjny model AI wykorzystujący dane klientów i zamówienia w BigQuery, a następnie wprowadzili prawdopodobieństwo zwrotu w czasie rzeczywistym do kampanii Google Ads. Pozwoliło to na priorytetyzację reklam, które generowały bardziej dochodowe zamówienia o mniejszym prawdopodobieństwie zwrotu.

🎯 Wpływ: Model AI poprawnie przewidział zwroty dla 70–75% zamówień. W rezultacie firma Omoda odnotowała 5% spadek wskaźnika zwrotów i 14% wzrost marży zysku z przychodów generowanych przez Google Ads. ✅ Dlaczego jest to ważne dla agencji: AI nie zawsze musi dążyć do uzyskania jak największej liczby kliknięć. Może optymalizować rentowność, pomagając klientom znaleźć najlepszych klientów, a nie tylko dowolnych klientów.

3. Ogilvy, Wavemaker i Cadbury: kampania #MyBirthdaySong

Ogilvy i Wavemaker połączyły siły z platformami generatywnej sztucznej inteligencji (Gan. ai i Uberduck), aby stworzyć coś, co wydawało się magią: kod QR na opakowaniach Cadbury, który wyzwalał w pełni opartą na sztucznej inteligencji, spersonalizowaną piosenkę urodzinową. Użytkownicy wybierali pseudonimy i style muzyczne, a sztuczna inteligencja generowała teksty, melodię i wokal w czasie rzeczywistym.

🎯 Efekt: Ponad 20 000 utworów wygenerowanych w pierwszym tygodniu, łącznie ponad 700 000 interakcji użytkowników. ✅ Dlaczego jest to ważne dla agencji: AI otwiera nową formę bliskości marki. Personalizacja na tym poziomie buduje emocjonalny rezonans, pocztę pantoflową i chęć dzielenia się — potężną mieszankę, która wzmacnia markę.

Przyszłe trendy w AI dla realizacji kampanii agencyjnych

👀 Czy wiesz, że... Wykorzystanie AI w różnych funkcjach biznesowych gwałtownie wzrosło: 78% organizacji zgłasza obecnie wykorzystanie AI w co najmniej jednej funkcji, a 71% twierdzi, że regularnie korzysta z generatywnej AI. Jednak wyniki są mieszane. Mniej niż 30% liderów AI twierdzi, że ich dyrektorzy generalni są zadowoleni z zwrotu z inwestycji w AI.

W przypadku kampanii AI agencje muszą łączyć szybkie eksperymenty z rygorystycznymi pomiarami, konsolidować kontekst, aby uniknąć rozrostu, i traktować AI jako członka zespołu, a nie zastępcę.

Przyjrzyjmy się pojawiającym się trendom:

Agentic/Autopilot AI staje się rzeczywistością operacyjną

Agencje przechodzą od eksperymentów opartych na pojedynczych podpowiedziach do systemów agencyjnych, które planują i wykonują wieloetapowe zadania (np. brief → testowanie wariantów → monitorowanie → skalowanie). McKinsey i inne firmy zajmujące się śledzeniem trendów uznają agencyjną sztuczną inteligencję za jeden z najważniejszych trendów technologicznych, na które należy zwrócić uwagę. Oznacza to, że kampanie będą coraz częściej realizowane przy udziale „wirtualnych współpracowników”, którzy będą koordynować pracę w różnych systemach.

Wielomodalne, wielojęzykowe stosy LLM zapewniają przewagę w kontekście

Zespoły będą preferować platformy, które pozwolą im wybrać najlepszy model do danego zadania (długie konteksty vs. szybka kreacja vs. generowanie kodu) oraz wykorzystać dane głosowe lub obrazowe — zamiast żonglować dziesiątkami oddzielnych interfejsów użytkownika i radzić sobie z rozrostem AI. Sprzyja to konsolidacji i lepszemu zachowaniu kontekstu w briefach, zasobach i analizach.

Umiejętności ludzkie przeniosą się z produkcji do koordynacji i oceny

Wraz z doskonaleniem się AI w zakresie tworzenia treści, marketerzy będą musieli doskonalić się w koordynacji i ocenie. Będziemy musieli wiedzieć, jak instruować maszynę, decydować, które pomysły rozwijać, i łączyć elementy wygenerowane przez AI w spójne kampanie.

Prawdziwa przewaga konkurencyjna nie będzie polegała na wpisywaniu podpowiedzi, ale na projektowaniu systemu, interpretowaniu wyników i zapewnianiu ich zgodności z marką, strategią i etyką. Krótko mówiąc, AI będzie wykonywać więcej zadań związanych z tworzeniem, a ludzie będą zajmować się nadawaniem im znaczenia.

Ostateczny werdykt? Agencje, które skonsolidują możliwości AI w jednym kontekstowym obszarze roboczym (LLM + historia zasobów + automatyzacja oparta na AI ), będą mogły działać szybciej i prawdopodobnie naliczać wyższe stawki za niezawodną realizację.

Od mody do nawyku: AI jako przewaga konkurencyjna Twojej agencji

Wszystko jest jasne.

Jeśli chodzi o inteligentną realizację kampanii, Twoim celem powinno być zintegrowanie AI z cyklem pracy w tak naturalny sposób, aby klient nie zauważał technologii, a jedynie wyniki.

Agencje, które zdominują rynek, niekoniecznie będą dysponowały najnowocześniejszymi technologiami, ale będą miały zdolność do koordynowania ludzi, procesów i AI tak, jakby były jednym, dobrze zgranym zespołem. Oznacza to mniej silosów, mniej pracy i większy nacisk na duże zmiany kreatywne, które pozwalają zdobyć i utrzymać klientów.

Właśnie w tym pomaga ClickUp. To nie jest tylko kolejny dodatek AI — to aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy i AI. Brain MAX zapewnia wiele modeli LLM w jednym miejscu

Talk to Text umożliwia natychmiastowe przechwytywanie pomysłów

Wyszukiwanie kontekstowe w całym obszarze roboczym pozwala zaoszczędzić wiele godzin, a

Agenci Autopilot płynnie przekształcają zatwierdzenia w działania Dzięki ClickUp będziesz w stanie przeprowadzić cały cykl kampanii — od pomysłu do optymalizacji — w jednym połączonym, inteligentnym obszarze roboczym.

Jeśli zapamiętasz tylko jedną rzecz z tego przewodnika, niech to będzie: zacznij od małych kroków, mierz wszystko, konsoliduj swoje zasoby i pamiętaj, aby kreatywność była w centrum wszystkiego, co robisz. Przyszłość nadchodzi wielkimi krokami.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby mieć plan działania, który pozwoli Ci osiągnąć cel, a nie uciekać od niego.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czym jest realizacja kampanii AI?

Realizacja kampanii AI polega na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do planowania, tworzenia, wdrażania i optymalizacji kampanii marketingowych. AI automatyzuje powtarzalne zadania, poprawia celowanie i przyspiesza podejmowanie decyzji, jednocześnie pozostawiając strategię w rękach człowieka.

2. Czy AI może pomóc w personalizacji kampanii na dużą skalę?

Tak. AI może segmentować odbiorców, dostosowywać kreacje i dostarczać spersonalizowane komunikaty do tysięcy osób, zachowując spójność marki i mierząc skuteczność działań.

3. Czy AI może pomóc skrócić czas uruchomienia kampanii klientów?

Oczywiście. Dzięki automatyzacji briefów, tworzenia zasobów, zatwierdzania i cyklu pracy AI może skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek z tygodni do dni, a czasem nawet godzin.

4. Czy AI może zastąpić menedżerów kampanii?

Nie. AI jest potężnym asystentem, ale menedżerowie kampanii zapewniają strategiczne kierunki działania, kreatywność, dostosowanie do potrzeb klienta i osąd, których AI nie jest w stanie powielić.