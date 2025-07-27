10 najlepszych szablonów monday.com do księgowości w 2025 r

Dla właścicieli małych firm, księgowych i zespołów finansowych regularne zarządzanie przepływami pieniężnymi, budżetami lub raportami finansowymi oraz raportowanie tych danych może wydawać się trudnym zadaniem.

Dlatego zebraliśmy najlepsze szablony księgowe monday.com, aby nieco ułatwić Ci życie.

Od śledzenia wydatków po zarządzanie bilansami — te szablony zostały stworzone, aby pomóc Ci wcześnie wykrywać problemy, śledzić postępy i zapewnić płynny przebieg cyklu pracy księgowej bez przeładowania zakładek.

Przedstawimy Ci również solidną alternatywę dla szablonu księgowego Monday.com: zestaw szablonów księgowych ClickUp!

Co sprawia, że szablon księgowy monday.com jest dobry?

Jeśli kiedykolwiek tworzyłeś osie czasu, które Twój zespół ignorował, lub tablice zadań do zrobienia, które porzucili, czas wprowadzić lepsze funkcje. Oto, czego powinieneś szukać w dobrym szablonie księgowym monday.com :

Uprość wprowadzanie danych dzięki wstępnie zmapowanym polom na daty, kwoty, odbiorców płatności, linki do faktur i nie tylko

Zautomatyzuj przypomnienia o terminach płatności, cyklach rozliczeń płacowych i zadaniach związanych z uzgadnianiem, aby uniknąć paniki pod koniec dnia

Synchronizuj aktualizacje budżetu, faktur i zatwierdzeń za pomocą połączonych tablic i kolumn lustrzanych

Włącz szybką edycję z poziomu urządzenia mobilnego lub pulpitu, aby członkowie zespołu nie musieli korzystać z karteczek samoprzylepnych lub osobnych narzędzi do śledzenia wydatków

10 szablonów księgowych monday.com

Szablony księgowe monday.com zapewniają firmom księgowym i małym zespołom przejrzystość niezbędną do szybszego podejmowania kluczowych decyzji. Zapoznajmy się z nimi razem!

1. Szablon do śledzenia wydatków

za pośrednictwem monday.com

Gdy członkowie zespołu dodają nowy wydatek, mogą szybko oznaczyć go za pomocą gotowych kategorii, takich jak podróże, materiały biurowe lub sprzęt, w szablonie śledzenia wydatków monday.com. Szablon automatycznie oblicza sumy i usprawnia obliczenia.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Natychmiast rejestruj codzienne wydatki w dostosowywalnych kategoriach

Monitoruj budżet w porównaniu z rzeczywistymi wydatkami w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanym obliczeniom

Generuj szczegółowe raporty wydatków według daty, kategorii lub projektu na potrzeby spotkań z interesariuszami

🔑 Idealne dla: Właścicieli małych firm i zespołów finansowych, którzy potrzebują niezawodnego sposobu monitorowania wydatków i zarządzania nimi.

2. Szablon faktury

Czy ręcznie wpisujesz wielokrotnie te same dane klientów? Szablon faktury monday.com zawiera układ typu „przeciągnij i upuść”, automatyczne pola i opcje synchronizacji, które ułatwiają ten proces.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Automatycznie wypełniaj pola faktur danymi klienta i projektu dzięki integracjom lub połączonym tablicom

Śledź status faktur od momentu wysłania do zapłaty za pomocą kolorowych wskaźników statusu i alertów o terminie płatności

Synchronizuj aktualizacje faktur z pulpitami, aby przeglądać trendy rozliczeniowe i proaktywnie oznaczać opóźnione płatności

🔑 Idealne dla: freelancerów i małych firm, które potrzebują szybkiego, profesjonalnego fakturowania bez powtarzania tych samych danych.

3. Szablon zarządzania kontami

Jeśli kończysz kwartał, zajmując się relacjami z klientami, oczekującymi umowami i zatwierdzeniami prawnymi, warto zapoznać się z szablonem do zarządzania kontami monday.com.

Łączy zespoły sprzedaży i finansów w jednym zorganizowanym obszarze roboczym, dzięki czemu możesz kontrolować proces sprzedaży, śledzić postępy w realizacji umów i zarządzać komunikacją — wszystko to bez niekończących się wątków e-mailowych i chaosu w arkuszach kalkulacyjnych.

Ten szablon pomoże Ci:

Wizualizuj etapy procesu sprzedaży za pomocą filtrów statusu pokazujących kamienie milowe umowy, typy klientów i wartość transakcji

Korzystaj z widoku osi czasu lub kalendarza, aby zarządzać terminami w cyklach pracy związanych z wdrażaniem klientów, odnawianiem umów i zgodnością z przepisami

Dostosuj tablice za pomocą pól, takich jak wielkość umowy, status prawny i kierownik konta, aby uzyskać pełną widoczność

🔑 Idealne dla: zespołów ds. przychodów i operacji zajmujących się kontami, umowami i współpracą wewnętrzną.

📮 ClickUp Insight: Przełączanie się między zadaniami po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z przełączania się między platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w jednej, usprawnionej platformie. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi za pośrednictwem czatu, dokumentów, tablic i nie tylko, a funkcje oparte na sztucznej inteligencji zapewniają połączenie, możliwość wyszukiwania i zarządzanie kontekstem!

4. Szablon wniosków finansowych

Wyobraź sobie, że Twoja skrzynka odbiorcza jest przepełniona — jeden pracownik prosi o aktualizację laptopa, inny przesyła wniosek o zwrot kosztów klienta, a jeszcze ktoś inny potrzebuje zatwierdzenia budżetu.

Szablon monday.com Finance Requests Template pomaga zarządzać wszystkim w jednym scentralizowanym systemie. Od zatwierdzania zakupów po zwrot kosztów — możesz dostosować proces zarówno dla wnioskodawców, jak i recenzentów, zapewnić płynność działania oraz zgodność z przepisami i gotowość do audytu bez chaosu w skrzynce odbiorczej.

Skorzystaj z tego szablonu i:

Zbieraj zgłoszenia za pomocą konfigurowalnych formularzy, które trafiają do centralnej tablicy z wstępnie wypełnionymi informacjami o zgłoszeniu

Śledź zatwierdzenia, odrzucenia lub elementy oczekujące za pomocą kolumn statusu i formuł do obliczania kosztów

Zautomatyzuj przypomnienia i zmiany statusu, aby przeglądy i aktualizacje budżetu były wykonywane zgodnie z harmonogramem

🔑 Idealne dla: zespołów finansowych i operacyjnych obsługujących duże ilości wewnętrznych wniosków budżetowych i zakupowych.

💡 Bonus: Jeśli chcesz: Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKIE połączone aplikacje + internet w poszukiwaniu sprawozdań finansowych lub zasad

Korzystaj z funkcji Talk to Text, aby zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy głosem — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu.

Zastąp dziesiątki niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Perplexity, jednym, niezależnym od LLM rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które zapewni Ci wgląd w finanse konkurencji Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. To nie jest kolejne narzędzie AI, które dodasz do swojej kolekcji. To pierwsza aplikacja kontekstowa AI, która zastępuje wszystkie inne. Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

5. Szablon materiałów wspierających sprzedaż

Szablon monday.com Supporting Sales Material Template gromadzi wszystkie treści związane ze wsparciem sprzedaży — broszury, studia przypadków, szablony e-maili, prezentacje, oficjalne dokumenty — w jednej uporządkowanej przestrzeni do współpracy.

Pomaga zespołom sprzedaży i marketingu zachować spójność, szybciej dostarczać odpowiednie zasoby i kontynuować transakcje bez pośpiechu w ostatniej chwili i nieaktualnych plików.

Użyj tego szablonu, aby:

Przechowuj wszystkie zasoby sprzedażowe (studia przypadków, broszury, prezentacje) na jednej tablicy z filtrami według typu zasobu lub zespołu

Śledź cykle pracy związane z datą powstania dzięki polom własności zadania, statusu i terminów przeglądu

Natychmiast powiadamiaj przedstawicieli o gotowości nowych materiałów dzięki automatyzacji powiązanej z aktualizacjami statusu

🔑 Idealne dla: zespołów ds. wsparcia sprzedaży i marketingu zarządzających produkcją i dystrybucją materiałów dodatkowych.

🧠 Ciekawostka: Termin „księgowy” ma łacińskie korzenie. Pochodzi od starofrancuskiego słowa „compter”, które wywodzi się od łacińskiego „computare” oznaczającego „obliczać”

6. Szablon narzędzia do śledzenia budżetu

Szablon monday. com Budget Tracker pomaga rozdzielić koszty według kategorii, przesłać paragony lub dokumenty uzupełniające oraz zautomatyzować zatwierdzanie lub powiadomienia o przekroczeniu limitów. Zapewnia widok w czasie rzeczywistym, gdzie trafiają Twoje pieniądze, dzięki czemu możesz podejmować świadome decyzje bez zgadywania.

Dostosuj ten szablon, aby:

Podziel wydatki według zespołów lub inicjatyw, korzystając z grupowanych elementów i zagnieżdżonych kategorii

Śledź prognozowane i rzeczywiste wydatki w czasie rzeczywistym dzięki kolumnom z formułami i wizualnym podsumowaniom

Załącz paragony, oferty lub dokumenty dotyczące zasad bezpośrednio do elementów budżetu, aby uzyskać kontekstowy podział kosztów

🔑 Idealne dla: kierowników działów i menedżerów projektów zarządzających dynamicznymi budżetami obejmującymi wiele kategorii.

7. Szablon śledzenia rachunków

Chcesz wiedzieć, kto, kiedy i za co zapłacił? Szablon monday.com Bill Tracker zapewnia przejrzysty i niezawodny sposób dokumentowania sprzedaży, monitorowania płatności i utrzymywania porządku — zwłaszcza podczas zarządzania wieloma transakcjami między klientami lub działami.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Rejestruj każdą transakcję, korzystając z niestandardowych kolumn, takich jak nazwa klienta, kwota, metoda płatności i status

Monitoruj zaległe płatności, sortując je według terminu lub filtrując według statusu „niezapłacone”

Przesyłaj paragony sprzedaży, podpisane umowy lub powiązane pliki, aby zachować porządek w dokumentacji

🔑 Idealne dla: freelancerów i małych zespołów, które próbują wystawiać faktury klientom, jednocześnie obsługując sprzedaż i usługi.

8. Szablon sprawozdania finansowego

Przygotowujesz się do przeglądu kwartalnego lub prezentacji dla inwestorów i żonglujesz rachunkami zysków i strat, zestawieniami przepływów pieniężnych i bilansami w różnych narzędziach?

Szablon monday. com Financial Statement Template gromadzi wszystkie kluczowe dane finansowe w jednym scentralizowanym pulpicie. Zapewnia spójność działań zespołu księgowego, kierownictwa i interesariuszy oraz przejrzysty widok kondycji finansowej firmy bez problemów związanych z kontrolą wersji.

Ten szablon umożliwia:

Twórz uporządkowane sprawozdania finansowe, korzystając z dostosowywalnych tablic z polami przeznaczonymi na kapitał, zobowiązania i przepływy pieniężne

Śledź terminy powtarzających się raportów i audytów dzięki automatyzacji i przypomnieniom

Wizualizuj trendy dotyczące przychodów, wydatków i zadłużenia za pomocą pulpitów nawigacyjnych lub widżetów wykresów

🔑 Idealne dla: kierowników finansowych, którzy muszą scentralizować raportowanie i przygotować dane finansowe dla inwestorów.

9. Szablon zarządzania kosztami projektu

Jeśli kiedykolwiek miałeś problem ze śledzeniem wydatków projektowych, utrzymaniem budżetu lub zarządzaniem zmianami kosztów w locie, szablon zarządzania kosztami projektu monday.com może Ci pomóc. Oferuje scentralizowany, konfigurowalny obszar roboczy do planowania budżetów, monitorowania rzeczywistych wydatków i łatwego wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym.

Dzięki wbudowanej automatyzacji, wizualnym pulpitom i narzędziom do współpracy ten szablon pomaga zachować spójność z interesariuszami i kontrolować wszystkie szczegóły finansowe — bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.

Ten szablon umożliwia:

Śledź budżety i rzeczywiste koszty w czasie rzeczywistym, aby uniknąć przekroczeń i utrzymać projekty na właściwym torze finansowym

Scentralizuj wszystkie dane związane z kosztami — od szacunków zasobów po wydatki dostawców — w jednym dostosowywalnym obszarze roboczym

Podejmuj szybkie decyzje oparte na danych dzięki wbudowanym pulpitom, aktualizacjom statusu i wizualnym zestawieniom budżetu

🔑 Idealne dla: kierowników finansowych i właścicieli projektów przedstawiających budżety do zatwierdzenia lub zarządzających cyklami pracy nad ofertami.

10. Zarządzanie kontami według szablonu Compass

Jeśli kiedykolwiek musiałeś żonglować kontami o wysokiej wartości, zmagałeś się ze standaryzacją działań następczych lub straciłeś widoczność stanu klientów, szablon monday. com Account Management by Compass jest właśnie dla Ciebie.

Zapewnia scentralizowaną przestrzeń do rejestrowania interakcji, monitorowania wyników konta i usprawniania wdrażania nowych pracowników, dzięki czemu Twoje strategiczne relacje są uporządkowane i proaktywne.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Rejestruj spotkania, opinie, wskaźniki KPI, odnowienia i wskaźniki ryzyka w jednym miejscu

Przypisuj działania następcze i zadania konkretnym właścicielom, ograniczając ręczną koordynację

Segmentuj klientów według wielkości, przychodów lub oceny kondycji finansowej, aby ustalić priorytety wysiłków

🔑 Idealne dla: księgowych i firm zarządzających należnościami i zobowiązaniami na dużą skalę.

monday.com Limity

Chociaż monday.com oferuje elastyczne szablony i wizualne cykle pracy, może nie wystarczyć do złożonych potrzeb księgowych lub finansowych.

Oto dlaczego warto rozważyć alternatywę dla monday:

Brakuje podstawowych funkcji księgowych, takich jak księgowanie podwójne, zarządzanie księgą główną i automatyczne uzgadnianie rachunków bankowych

Oferuje ograniczoną liczbę natywnych integracji z kluczowymi narzędziami, takimi jak QuickBooks lub Xero

Nie zawiera wbudowanego portalu dla klientów umożliwiającego bezpieczne udostępnianie dokumentów lub komunikację

Wymaga znacznej personalizacji i szkolenia, aby dostosować się do większości cykli pracy zespołów księgowych

Alternatywne szablony księgowe monday.com

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje *wszystko, łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

W przeciwieństwie do monday.com, gdzie zadania, dokumenty i komunikacja często znajdują się w oddzielnych silosach, ClickUp oferuje ujednoliconą przestrzeń do zarządzania procesami księgowymi od początku do końca.

W porównaniu z monday.com, ClickUp wyróżnia się możliwością dostosowania — nie ma sztywnych szablonów ani ograniczonych widoków. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji, która usprawnia księgowość, Twój zespół może usprawnić cykle pracy bez utraty dokładności, współpracy lub kontroli.

Oferujemy gotowe szablony księgowe:

1. Szablon zobowiązań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zastąp papierowe dokumenty cyfrowymi informacjami dzięki szablonowi ClickUp do rozliczeń z dostawcami

Załóżmy, że zarządzasz fakturami od wielu dostawców, jednocześnie obsługując zgłoszenia zespołu i sezon podatkowy. I bam! Informacje dotyczące jednej płatności mieszają się z informacjami dotyczącymi innej. Chaos, prawda?

Szablon ClickUp do rozliczeń z dostawcami pomaga uniknąć tych uchybień, zapewniając scentralizowany widok wszystkich faktur, statusów i terminów. Możesz śledzić postęp płatności i ograniczyć liczbę błędów księgowych.

Dostosuj ten szablon, aby:

Rejestruj terminy, typy płatności i zestawienia sald za pomocą pól niestandardowych, aby zapewnić spójność działań dostawców i członków zespołu

Monitoruj cykle pracy płatności za pomocą widoków ClickUp , takich jak lista i tablica, które pokazują, co jest w toku, zatwierdzone lub zakończone

Organizuj raportowanie dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, które pomagają w prognozowaniu i budżetowaniu

🔑 Idealne dla: księgowych i zespołów finansowych zarządzających cyklicznymi płatnościami dla dostawców i cyklami zatwierdzania.

🧠 Ciekawostka: 10 listopada to Międzynarodowy Dzień Księgowości. Obchodzony co roku dzień ten honoruje zawód księgowego i upamiętnia publikację przełomowego dzieła Pacioli na temat księgowości w 1494 roku.

2. Szablon dziennika księgowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Podejmuj świadome decyzje finansowe dzięki szablonowi dziennika księgowego ClickUp

Chcesz rejestrować wszystkie wpływy i wydatki na wielu kontach? Szablon dziennika księgowego ClickUp pozwala dokładnie rejestrować transakcje, porządkować je i przekształcać w przydatne raporty do przeglądów miesięcznych i kwartalnych.

Użyj tego szablonu, aby:

Uzyskaj łatwy widok swoich ksiąg z lotu ptaka, dostosowując pola niestandardowe i śledzenie statusu

Przechowuj paragony i dowody wraz z każdą transakcją w celu dokumentacji i zapewnienia zgodności z przepisami

Twórz sprawozdania finansowe za pomocą dokumentów ClickUp i połącz je z wpisami do dziennika dla łatwego odniesienia

🔑 Idealne dla: Profesjonalistów z dziedziny księgowości, którzy potrzebują niezawodnego, zorganizowanego systemu księgowego do prowadzenia podwójnej księgowości.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki ClickUp Brain zespoły mogą automatycznie generować podsumowania, tworzyć projekty wiadomości z przypomnieniami i wypełniać dokumenty finansowe przy mniejszej liczbie ręcznych kroków. Oznacza to mniej kopiowania i wklejania oraz więcej czasu na podejmowanie decyzji, które faktycznie przyczyniają się do rozwoju firmy.

3. Szablon księgowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź należności i zobowiązania dzięki szablonowi księgowemu ClickUp

Jeśli prowadzisz małą firmę księgową, przydatny może być dostosowywalny cykl pracy do zarządzania fakturami i prognozami dochodów. Szablon księgowości ClickUp zapewnia obszar roboczy, w którym dane finansowe, faktury i raporty są harmonijnie połączone, co ułatwia śledzenie.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Współpracuj ze swoim zespołem lub księgowym w czasie rzeczywistym, aby aktualizować wpisy lub zgłaszać problemy

Korzystaj z wielu widoków ClickUp, takich jak kalendarz i tabela, aby planować przeglądy finansowe lub terminy

Skonfiguruj cykle pracy AR/AP, aby mieć kontrolę nad wpływami i wydatkami oraz bez opóźnień prosić o płatności

🔑 Idealne dla: Właścicieli małych firm i freelancerów, którzy potrzebują wszechstronnego systemu do kompleksowego zarządzania finansami.

👀 Czy wiesz, że... Tylko 44% firm zautomatyzowało procesy związane z należnościami, aby poprawić swoje wyniki finansowe.

4. Szablon faktury ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj proces fakturowania dzięki szablonowi faktury ClickUp

Wyobraź sobie, że jesteś freelancerem, który co miesiąc ręcznie tworzy faktury, poświęcając więcej czasu na formatowanie kolumn niż na rzeczywistą pracę z klientami. Właśnie w tym przypadku szablon faktury ClickUp może naprawdę zmienić sytuację.

Zamiast żonglować arkuszami kalkulacyjnymi i rozproszonymi wątkami e-mail, możesz skorzystać z w pełni konfigurowalnego szablonu z logo firmy, który usprawni cykl rozliczeniowy. Pomaga on przechowywać wszystko — od danych klientów po status płatności — w jednej uporządkowanej przestrzeni, dzięki czemu możesz skupić się bardziej na pracy, a mniej na ściganiu sum.

Ten szablon można wykorzystać do:

Projektuj profesjonalne szablony faktur z niestandardowymi polami dla pozycji, terminów i warunków płatności

Śledź wysłane faktury za pomocą ClickUp Docs z wbudowanymi linkami, komentarzami i zatwierdzeniami

Zautomatyzuj działania następcze dzięki automatyzacji ClickUp dla niezapłaconych faktur poprzez przypomnienia oparte na zadaniach

🔑 Idealne dla: freelancerów i dostawców usług, którzy potrzebują dopracowanego, powtarzalnego systemu do spójnego rozliczania klientów.

5. Szablon śledzenia faktur ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz i wysyłaj faktury jednym kliknięciem, korzystając z szablonu śledzenia faktur ClickUp

Jeśli zarządzasz dziesiątkami faktur klientów i masz trudności z aktualizowaniem informacji o tym, kto zapłacił, a kto nie, szablon śledzenia faktur ClickUp jest właśnie dla Ciebie. Zapewnia on wgląd w status każdej faktury w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze wiesz, czy należy ją oznaczyć jako zakończoną, czy też wymaga dalszych działań.

Ten szablon pomoże Ci:

Monitoruj trendy płatności i oznaczaj klientów, którzy spóźniają się z płatnościami, aby podjąć dalsze działania

Zautomatyzuj powiadomienia o zaległych płatnościach, aby zawsze być o krok przed windykacją

Wizualizuj przepływ gotówki za pomocą wykresów i pulpitów ClickUp

🔑 Idealne dla: zespołów księgowych i właścicieli firm zarządzających dużą liczbą faktur klientów, którzy potrzebują lepszej widoczności.

📣 Głos klienta: Escritorio E., właściciel małej firmy, pisze na G2: ClickUp pomógł nam rozwiązać wiele problemów w naszym biurze księgowym. Przed rozpoczęciem korzystania z niego trudno było śledzić wszystkie zadania, które musieliśmy wykonać dla różnych klientów i projektów. Teraz, dzięki ClickUp, wszystko mamy uporządkowane w jednym miejscu. Łatwo widzę, co należy zrobić, kiedy jest termin i kto jest za to odpowiedzialny... Jedną z najlepszych rzeczy jest to, że możemy ustawić powtarzające się zadania dla rzeczy, które musimy robić co miesiąc, co oszczędza nam czas i pomaga upewnić się, że o niczym nie zapomnimy. Bardzo pomocna jest również widoczność wszystkich zadań zespołu, dzięki czemu możemy kontrolować terminy i podejmować lepsze decyzje dotyczące tego, kto powinien pracować nad czym. Dzięki ClickUp nasze biuro jest znacznie lepiej zorganizowane i jesteśmy w stanie wykonać więcej pracy bez poczucia przytłoczenia. To ogromna zmiana w sposobie zarządzania klientami i codzienną pracą. ClickUp pomógł nam rozwiązać wiele problemów w naszym biurze księgowym. Przed rozpoczęciem korzystania z niego trudno było śledzić wszystkie zadania, które musieliśmy wykonać dla różnych klientów i projektów. Teraz, dzięki ClickUp, wszystko mamy uporządkowane w jednym miejscu. Łatwo widzę, co należy zrobić, kiedy jest termin i kto jest za to odpowiedzialny... Jedną z najlepszych rzeczy jest to, że możemy ustawić powtarzające się zadania dla rzeczy, które musimy robić co miesiąc, co oszczędza nam czas i pomaga upewnić się, że o niczym nie zapomnimy. Bardzo pomocna jest również widoczność wszystkich zadań zespołu, dzięki czemu możemy kontrolować terminy i podejmować lepsze decyzje dotyczące tego, kto powinien pracować nad czym. Dzięki ClickUp nasze biuro jest znacznie lepiej zorganizowane i jesteśmy w stanie wykonać więcej pracy bez poczucia przytłoczenia. To ogromna zmiana w sposobie zarządzania klientami i codzienną pracą.

6. Szablon zapytania ofertowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj uczciwą wycenę dzięki szablonowi zapytania ofertowego ClickUp

Szukasz nowego dostawcy dla swojej rozwijającej się firmy i musisz porównać wiele ofert. Ale Twoja skrzynka odbiorcza jest zagracona, arkusze kalkulacyjne są niespójne i nie wiesz, kto jeszcze nie odpowiedział. Rozwiąż ten problem dzięki szablonowi ClickUp „Prośba o wycenę”.

Ten szablon wyceny możesz wykorzystać do:

Twórz standardowe zapytania ofertowe za pomocą dokumentów ClickUp, aby mieć pewność, że wszyscy dostawcy odpowiedzą, podając te same wymagane informacje

Organizuj informacje o dostawcach w widoku tablicy ClickUp , aby szybko porównać ceny, osie czasu i warunki

Dokumentuj ostateczne decyzje, aby zapewnić gotowość do audytu i widoczność między działami

Stwórz uporządkowany, powtarzalny cykl pracy do gromadzenia, śledzenia i oceny odpowiedzi dostawców bez konieczności przełączania się między aplikacjami

🔑 Idealne dla: kierowników operacyjnych i zespołów ds. zakupów, którzy muszą zarządzać pozyskiwaniem dostawców i podejmowaniem decyzji.

7. Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź sytuację finansową swojej firmy dzięki szablonowi podsumowania rachunków finansowych ClickUp

Pobierasz raporty z pięciu różnych źródeł, aby zrozumieć kondycję finansową swojej firmy? To z pewnością powoduje zamieszanie wśród Twoich zespołów. Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp konsoliduje wszystkie te dane, dzięki czemu przepływy pieniężne, salda kont i trendy wydajności są przejrzyste i łatwe do monitorowania.

Ten szablon umożliwia:

Grupuj konta według kategorii (np. fundusze operacyjne vs. rezerwowe), aby uzyskać lepszy przegląd i organizację

Skorzystaj z widoku tabeli ClickUp , aby przejrzeć szczegóły konta lub wykryć nieprawidłowości w czasie

Skonfiguruj pulpity ClickUp, aby wizualizować zmiany salda, podsumowania przeterminowanych płatności lub wskaźniki wydajności

🔑 Idealne dla: analityków finansowych i kierowników księgowości, którzy chcą mieć w czasie rzeczywistym ogólny widok wszystkich kont firmy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystasz już z monday. com? Przenieś wszystkie swoje projekty, szablony i pola niestandardowe do ClickUp za pomocą jednego kliknięcia. Przejdź do Ustawień obszaru roboczego > Wybierz „Importuj” > Wybierz monday. com. Przenieś użytkowników, zadania, tablice i nie tylko — ClickUp automatycznie je zmapuje.

8. Szablon zarządzania finansami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Analizuj wyniki finansowe dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania finansami

Szablon zarządzania finansami ClickUp jest dla Ciebie, jeśli regularnie przeprowadzasz przeglądy kwartalne, zarządzasz zatwierdzaniem budżetu i śledzisz wydatki wielu działów. Automatyzuje zarządzanie budżetem, śledzi cele i zapewnia widoczność na każdym poziomie planowania finansowego i realizacji.

Ten szablon umożliwia:

Ustal cele finansowe i wskaźniki KPI za pomocą dokumentów ClickUp, pól niestandardowych i pulpitów ClickUp, aby zharmonizować pracę swojego zespołu

Korzystaj z ostrzeżeń i powiadomień o zależnościach zadań , aby uniknąć wąskich gardeł podczas zatwierdzania lub raportowania

Współpracuj z interesariuszami w czasie rzeczywistym nad przeglądami budżetu, prognozami i planowaniem finansowym

🔑 Idealne dla: zespołów finansowych i kierowników działów zarządzających złożonymi projektami finansowymi w różnych zespołach i ramach czasowych.

9. Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zrozum, jak wydajesz pieniądze każdego miesiąca dzięki szablonowi raportu miesięcznych wydatków ClickUp

Koniec każdego miesiąca wiąże się z wyzwaniami związanymi z gromadzeniem paragonów, wprowadzaniem danych lub podsumowywaniem wydatków działów przed upływem terminów. Skorzystaj z szablonu miesięcznego raportu wydatków ClickUp, aby ułatwić ten proces. Rejestruj, przeglądaj i raportuj wydatki biznesowe z pewnością dzięki temu gotowemu do użycia dokumentowi.

Ten szablon możesz wykorzystać do:

Rejestruj każdą transakcję wraz ze szczegółowymi informacjami, takimi jak data, kategoria, kwota i notatki, aby zapewnić przejrzystość

Użyj widoku tabeli, aby filtrować i przeglądać wydatki według typu, działu lub pracownika

Wykrywaj trendy w czasie, wizualizując wydatki na pulpitach ClickUp lub wykresach obciążenia pracą

🔑 Idealne dla: kierowników finansowych i kierowników zespołów, którzy potrzebują comiesięcznego rytmu przeglądania i raportowania wydatków.

10. Szablon wydatków i raportów biznesowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj zgodność z przepisami finansowymi, korzystając z szablonu ClickUp Business Expense and Report Template

Twój zespół biznesowy podróżuje, spotyka się z klientami i płaci za kawę, podczas gdy dział księgowości stara się szybko przetworzyć paragony. Dzięki szablonowi ClickUp Business Expense and Report możesz zapewnić obu zespołom dostęp do tych samych informacji i śledzić wydatki od momentu przesłania do zatwierdzenia.

Wykorzystaj ten szablon, aby:

Gromadź szczegóły wydatków i paragony od współpracowników za pomocą wbudowanych formularzy ClickUp

Organizuj raporty według pracowników, działów lub okresów za pomocą widoków ClickUp

Współpracuj nad komentarzami i dołączaj dokumentację bezpośrednio w każdym zadaniu ClickUp

🔑 Idealne dla: zespołów finansowych i kierowników operacyjnych nadzorujących śledzenie wydatków i zwrot kosztów wielu pracowników.

11. Szablon dla firmy księgowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyposaż swój zespół w przyjazne dla klientów narzędzia, korzystając z szablonu ClickUp dla firm księgowych

Załóżmy, że prowadzisz małą firmę księgową i zarządzasz wieloma klientami, terminami i raportami finansowymi. Dodanie szablonu ClickUp dla firm księgowych może uporządkować ten niekończący się chaos.

Od wdrażania nowych klientów po zarządzanie powtarzającymi się zadaniami, takimi jak uzgadnianie, raporty miesięczne i działania następcze — ten szablon zapewnia przejrzystą strukturę do organizowania cyklu pracy bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych lub karteczek samoprzylepnych.

Ten szablon jest idealny, aby:

Zarządzaj obszarami roboczymi klientów za pomocą struktury folderów, która dzieli zadania według kont lub usług

Organizuj wyniki i planuj zarządzanie zadaniami miesięcznymi za pomocą widoku tabeli i listy

Przypisuj role i obowiązki za pomocą zadań ClickUp, aby mieć pewność, że żadne wpisy ani raporty nie zostaną pominięte

🔑 Idealne dla: firm księgowych i księgowych pracujących samodzielnie, obsługujących wielu klientów i potrzebujących uporządkowanego cyklu pracy.

12. Szablon formularza płatności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Lepiej zarządzaj płatnościami online dzięki szablonowi formularza płatności ClickUp

Niezależnie od tego, czy organizujesz wydarzenie, oferujesz usługi, czy obsługujesz zamówienia wewnętrzne, szablon formularza płatności ClickUp może być przydatnym dodatkiem. Pozwala on bezpiecznie gromadzić dane dotyczące płatności, monitorować status transakcji i uruchamiać automatyczne działania następcze — wszystko to bez opuszczania cyklu pracy ClickUp. To prosty sposób na utrzymanie porządku i zapewnienie, że nic nie umknie Twojej uwadze, gdy w grę wchodzą pieniądze.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Twórz formularze płatności z logo firmy, które są łatwe do wypełnienia dla klientów

Gromadź kluczowe pola danych, takie jak całkowity koszt, metoda płatności, ilość i dokumenty uzupełniające

Zautomatyzuj przypomnienia o zaległych płatnościach lub działaniach następczych za pomocą automatyzacji ClickUp dla osób, które nie odpowiadają

🔑 Idealne dla: sprzedawców detalicznych, dostawców usług lub wewnętrznych zespołów finansowych przetwarzających płatności za pomocą formularzy i cykli pracy.

👀 Czy wiesz, że... Nisko wydajne zespoły są czterokrotnie bardziej narażone na konieczność korzystania z ponad 15 narzędzi do wykonania pracy. W księgowości oznacza to, że dane są przechowywane w zbyt wielu miejscach, aktualizacje są pomijane, a Twój zespół spędza więcej czasu na przełączaniu się między zakładkami niż na faktycznej pracy.

Twój cykl pracy księgowej zasługuje na coś więcej niż tylko szablony

Szablony to świetny sposób na usprawnienie przepływu informacji, ale aby osiągnąć prawdziwą wydajność księgową, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko podstawowej struktury. Twój system powinien dostosowywać się do tempa pracy Twojego zespołu i skalować się wraz z rozwojem firmy.

Chociaż monday.com oferuje wiele szablonów księgowych, często brakuje mu elastyczności, narzędzi do współpracy i ujednoliconego widoku, których potrzebują nowoczesne zespoły.

Z kolei ClickUp zapewnia w pełni konfigurowalny obszar roboczy, w którym księgowość, śledzenie projektów, dokumentacja i komunikacja są zsynchronizowane. Możesz organizować finanse, zadania i aktualizacje w jednej uporządkowanej przestrzeni — bez rozproszonych narzędzi i powielania pracy.

Jeśli Twój obecny cykl pracy wydaje się fragmentaryczny lub zbyt ręczny, przejdź na rozwiązanie stworzone z myślą o przejrzystości i szybkości. Zarejestruj się w ClickUp; rozpoczęcie jest bezpłatne.