Karbon vs. ClickUp: które narzędzie do zarządzania cyklem pracy jest lepsze dla księgowości?

Twoja firma nie boryka się z problemami z powodu złych księgowych; boryka się z problemami, ponieważ świetni księgowi są zajęci pracą, którą powinno wykonywać oprogramowanie.

Działania następcze. Przekazywanie zadań. Brakujące statusy. Ręczne listy kontrolne.

Obecnie aktywnie poszukujesz narzędzia, które pomoże Ci usprawnić cykl pracy.

Kto wygrywa w debacie Karbon vs. ClickUp? Jedno z tych narzędzi zostało stworzone specjalnie z myślą o księgowości, podczas gdy drugie daje swobodę tworzenia cykli pracy na własnych zasadach.

Rozpakujmy to. 📦

Karbon i ClickUp w skrócie

Oto krótkie podsumowanie, które pomoże Ci zacząć:

Kryteria ClickUp Karbon Główna grupa docelowa Wielofunkcyjne zespoły każdej wielkości, w tym osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy. Firmy księgowe i rachunkowe Widoki i elastyczność Widoki listy, Tablicy, kalendarza, wykresu Gantt i osi czasu Widoki listy, osi czasu, aktywności i tablicy Kanban Analizy i raportowanie Pulpity kontrolne z wykresami, formułami, kartami obliczeniowymi, konfigurowalnymi widżetami i innymi ogólnymi narzędziami do zarządzania projektami. WIP, realizacja, wykorzystanie personelu i zachowania klientów Dokumenty i standardowe procedury operacyjne Wbudowane dokumenty z różnymi szablonami księgi głównej, między innymi wiki, łączenie zadań i uprawnienia. Sparcie dla dokumentacji poprzez połączone zadania. Możliwości AI Solidne narzędzie ClickUp Brain, które zapewnia kontekstowe odpowiedzi, podsumowania, automatyczne tworzenie zadań i pulpity nawigacyjne. Zintegrowana AI zapewniająca wydajność cyklu pracy i wgląd w dane

Czym jest ClickUp?

Dzisiejsza praca jest chaotyczna — zwłaszcza w księgowości.

Zespoły toną w rozproszeniu pracy: fragmentaryczne cykle pracy rozłożone na arkuszach kalkulacyjnych, wiadomościach e-mail, współdzielonych dyskach, niepołączonych aplikacjach księgowych i narzędziach, które nie komunikują się ze sobą. Wynik? Księgowi spędzają godziny na poszukiwaniu dokumentów uzupełniających, przełączaniu się między systemami i łączeniu informacji dotyczących audytów, uzgodnień i działań związanych z zamknięciem. Tymczasem firmy i zespoły finansowe tracą wydajność, dokładność i czas, którego nie mogą sobie pozwolić na marnowanie w okresach szczytowego obciążenia.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, platforma ClickUp do zarządzania projektami łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i współpracę w czasie rzeczywistym — dzięki sztucznej inteligencji, która rozumie Twoją pracę i pomaga działać szybciej, popełniając mniej błędów.

Zapewnia strukturę dla prac księgowych o dużej objętości i terminowych, od zamknięcia miesiąca po audyty i dostawy dla klientów. Standaryzuj cykle pracy dzięki niestandardowym statusom, automatyzacji i uprawnieniom, aby tworzyć powtarzalne procesy, ograniczyć przeróbki i zapewnić partnerom, kontrolerom i pracownikom pełną widoczność każdego zlecenia, zadania i terminu.

Funkcje ClickUp

Przyjrzyjmy się funkcjom ClickUp zaprojektowanym z myślą o precyzyjnym zarządzaniu wieloetapowymi procesami, współpracą międzyfunkcyjną i pracą z klientami.

Funkcja nr 1: Zarządzanie projektami finansowymi

ClickUp dla zespołów finansowych przekształca procesy wdrażania dostawców, rozliczania wynagrodzeń i przeglądów rachunków zysków i strat w powtarzalne, możliwe do śledzenia cykle pracy dzięki gotowym szablonom i specjalistycznym narzędziom.

Twórz zadania ClickUp z konkretnymi szczegółami, aby zapewnić kontekst

Zadania ClickUp są kluczowymi komponentami, które służą jako elastyczne jednostki działania.

Na przykład, przygotowując raport finansowy za III kwartał, utwórz zadanie w folderze klienta z podzadaniami dotyczącymi wyciągów bankowych, kontroli wydatków, uzgodnień i podsumowania końcowego, z przypisanym terminem realizacji każdego z nich.

Użyj pól niestandardowych ClickUp dla „kwoty budżetowej”, „rzeczywistych wydatków” i „odchylenia” oraz zastosuj pola formuł, aby automatycznie obliczać różnice bezpośrednio w zadaniu.

Panele ClickUp skupiają wszystko w jednym miejscu, pokazując oczekujące zatwierdzenia, zbliżające się terminy i oznaczone zadania dla wszystkich klientów i działów.

Wykorzystaj wykresy baterii w panelach ClickUp Dashboards, aby wizualizować obciążenie pracą zespołów i stan projektów.

Załóżmy, że zarządzasz rozliczeniami dla 20 klientów. Stwórz portal klienta za pomocą ClickUp, korzystając z:

Wykres słupkowy przedstawiający rozliczalne godziny pracy na klienta

Obliczanie przychodów w porównaniu z prognozami

Lista zadań dotyczących zaległych faktur

Dzięki temu możesz wcześnie wykrywać opóźnienia, przydzielać zadania innym osobom i dotrzymywać terminów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przyjmij podejście „minimalnego wykonalnego cyklu pracy”. Zacznij od udokumentowania swojego cyklu pracy w najprostszy i najszybszy możliwy sposób: lista kontrolna, szkic osi czasu i notatka głosowa. Przeprowadź jeden cykl, zastanów się i udoskonal. Następnie sformalizuj tylko to, co sprawdza się po kilku powtórzeniach.

Funkcja nr 2: Funkcje oparte na AI

Skonfiguruj niestandardowe reguły „jeśli to, to tamto” za pomocą ClickUp Automations i ClickUp AI, aby usprawnić zadania administracyjne.

Skorzystaj z automatyzacji ClickUp i pól AI, aby sortować zadania według pilności, poziomu klienta lub terminu realizacji.

Jeśli Twój zespół księgowy musi przejrzeć dokumenty podatkowe do piątku:

Ustaw automatyzację, aby przypisywać zadania na podstawie pól niestandardowych, takich jak „poziom klienta” lub „termin składania dokumentów”.

Automatycznie przenoś zadania do sekcji „Gotowe do przeglądu” po przesłaniu dokumentów.

Wyślij powiadomienie, jeśli zadanie jest nadal oznaczone jako „w trakcie realizacji” pod koniec dnia w czwartek.

A kiedy potrzebujesz szybko sprawdzić lub nadrobić zaległości, ClickUp Brain pomoże Ci w podjęciu decyzji.

Zastanawiasz się, jak wykorzystać AI w księgowości? Po prostu poproś Brain o podsumowanie wszystkich otwartych elementów i ostatnich aktualizacji. Musisz wysłać cotygodniową aktualizację do klienta? AI Writer może sporządzić ją za Ciebie na podstawie aktywności zadań i komentarzy, eliminując konieczność kopiowania i wklejania.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem operacyjnym przygotowującym się do cotygodniowego przeglądu.

📌 Przykładowa podpowiedź: Podsumuj wszystkie otwarte elementy i przeszkody dla klienta ABC w tym tygodniu. Uwzględnij zarejestrowany czas i oczekujące zatwierdzenia.

W ciągu kilku sekund uzyskasz jasny obraz tego, co zostało zrobione, co jest opóźnione i co wymaga podjęcia działań.

🚀 Zaleta ClickUp: Dodatkiem do tych funkcji jest ClickUp Email Zarządzanie Projektami, które umożliwia wysyłanie, odbieranie i zarządzanie wiadomościami e-mail bezpośrednio w obszarze roboczym. Natychmiast przekształcaj wiadomości e-mail od klientów w zadania, wraz z terminami wykonania, osobami przypisanymi i załącznikami. Dodawaj komentarze, śledź rozmowy i łącz całe wątki z odpowiednim rezultatem. Konwertuj wiadomości e-mail na zadania i odwrotnie za pomocą ClickUp, aby scentralizować cykl pracy.

Funkcja nr 3: Funkcje współpracy

Operacje finansowe nie mogą przebiegać płynnie, jeśli komunikacja odbywa się poza systemem. Aby rozwiązać ten problem, ClickUp Chat umożliwia korzystanie z dedykowanych kanałów czatu w ramach dowolnego projektu lub folderu klienta, aby dyskusje były skoncentrowane na konkretnych zagadnieniach.

Masz pracowity dzień? AI CatchUp wyróżnia najważniejsze aktualizacje i elementy do wykonania, dzięki czemu możesz pominąć przewijanie i przejść od razu do tego, co wymaga Twojej uwagi.

Próbujesz uzyskać wewnętrzne potwierdzenie? Po prostu zapytaj w wątku, a AI Answers wyciągnie dokładną odpowiedź z poprzednich wiadomości, dokumentów, a nawet narzędzi w połączeniu.

A jeśli potrzebujesz współpracy w zakresie dokumentacji, możesz skorzystać z ClickUp Docs. Oferuje ono uporządkowany sposób przechowywania standardowych procedur operacyjnych, zasad finansowych i szablonów dla klientów w Twoim obszarze roboczym.

Ceny ClickUp

Czym jest Karbon?

za pośrednictwem Karbon

Karbon to narzędzie do współpracy w zakresie zarządzania praktyką, stworzone specjalnie dla firm księgowych i obsługujących klientów, w szczególności z branży podatkowej, audytorskiej i księgowej.

Możesz przekształcać wiadomości e-mail w zadania, tworzyć szablony pracy wielokrotnego użytku dla powtarzających się usług, takich jak miesięczne zamknięcie lub przygotowanie podatków, oraz zarządzać obciążeniem całego zespołu za pomocą osi czasu i widoków zadań do wykonania.

Funkcje Karbon

Oto kilka kluczowych funkcji oferowanych przez Karbon, które pomogą Ci uporządkować finanse:

Funkcja nr 1: Zarządzanie projektami

Usprawnij złożone procesy księgowe dzięki automatyzacji cyklu pracy Karbon

Automatyzacja cyklu pracy w Karbon pomaga zespołom księgowym zajmującym się projektami wyeliminować mało wartościowe zadania administracyjne i skupić się na działaniach mających wpływ na klientów. Dzięki automatycznym przypomnieniom i działaniom e-mailowym można zautomatyzować kontakty i prośby klientów, zapewniając terminową i możliwą do śledzenia komunikację.

Korzystaj z szablonów pracy z niestandardowymi statusami, listami kontrolnymi i rolami, aby ujednolicić powtarzające się procesy, takie jak comiesięczne uzgodnienia lub przygotowywanie podatków. Ponadto automatyzatory umożliwiają uruchamianie aktualizacji postępów zadań, przypisywanie recenzentów lub zmianę statusów na podstawie wcześniej zdefiniowanych warunków, dzięki czemu cykl pracy może przebiegać bez ręcznej interwencji.

Tablica Kanban i harmonogram pracy zapewniają zespołom podgląd obciążenia pracą i osi czasu w czasie rzeczywistym, a widok „Mój tydzień” pomaga poszczególnym osobom skupić się na priorytetach.

Funkcja nr 2: Rozliczenia i płatności

Przejmij kontrolę nad cyklem rozliczeniowym dzięki fakturom i płatnościom Karbon

Rozliczanie klienta to nie tylko jeden proces. Obejmuje ono śledzenie czasu, generowanie faktur i szczegóły podatkowe. Karbon pozwala śledzić czas za pomocą sugerowanych wpisów czasowych, aby nie przegapić żadnej minuty, którą można rozliczyć, a następnie wystawić fakturę, ustalając stałą opłatę lub cykliczne rozliczenia połączone z harmonogramami pracy.

Funkcja portalu klienta umożliwia bezpośrednie przypisywanie zadań klientom w celu gromadzenia dokumentów, co ma kluczowe znaczenie dla księgowości.

Zautomatyzuj płatności klientów za pomocą „Karbon Payments” i włącz automatyczne płatności kartą lub poleceniem zapłaty, aby zmniejszyć należności. „Receivables Dashboard” zapewnia również widoczność w czasie rzeczywistym w odniesieniu do niezapłaconych faktur i potencjalnych ryzyk związanych z przepływami pieniężnymi.

Dzięki raportom WIP i realizacji, odpisom i rozliczeniom Karbon eliminuje konieczność ręcznego uzgadniania i zapewnia pełną kontrolę nad operacjami związanymi z przychodami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zanim oznaczysz coś jako zrobione, upewnij się, że spełniasz kryteria kontroli jakości. Dodaj listę kontrolną i zadaj sobie pytania: Czy dołączono załączniki uzupełniające? Czy notatki wewnętrzne są jasne? Czy użyto języka zrozumiałego dla klienta? Czy zaplanowano kolejny krok? Przydziel innego recenzenta do rotacyjnych audytów losowo wybranych zadań.

Funkcja nr 3: Analiza biznesowa

Wykrywaj wąskie gardła i prowadź śledzenie rentowności klientów dzięki Karbon

Jako oprogramowanie do księgowości projektowej, Karbon pomaga monitorować wydajność zespołu, zachowania klientów i efektywność cyklu pracy. Dzięki panelowi „Czas i budżety” możesz kontrolować budżety i osie czasu, a funkcja „Analiza klientów” pozwala zidentyfikować klientów wymagających największej uwagi.

Ponadto narzędzia takie jak „Lista zadań” i „Oś czasu działań” pozwalają wykryć przeszkody i zaległe elementy, zanim wpłyną one na realizację dostaw. Możesz również eksportować raporty lub korzystać z API Karbon, aby tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne w programie Excel lub Power BI.

Ceny Karbon

Teams: 79 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zamień pracę zespołu w grę, tworząc tabelę wyników „Work Wins”. Przyznawaj punkty za działania, które wnoszą wartość dodaną: Zakończone zadania związane z obsługą klientów = +5

Dostarczanie gotowej dokumentacji lub list kontrolnych dla klientów = +3

Wykrywanie i naprawianie potencjalnych błędów = +2 Cotygodniowe podziękowania lub wyróżnienia „Najlepszego współpracownika” w kanałach wewnętrznych. Zmieniaj wskaźniki, aby zapewnić świeżość, takie jak czas zamknięcia, jakość, wielkość lub zadowolenie klientów. Działa to szczególnie dobrze w intensywnych okresach podatkowych lub miesięcznych cyklach zamknięcia, kiedy morale spada.

ClickUp vs. Karbon: porównanie funkcji

Jeśli chodzi o zarządzanie cyklem pracy w księgowości, zarówno ClickUp, jak i Karbon zapewniają strukturę, automatyzację i widoczność. Ale jak wypadają w porównaniu pod względem funkcji, które mają znaczenie w codziennej pracy, takich jak zarządzanie zadaniami, współpraca i automatyzacja?

Przyjrzyjmy się, jak działa każde z tych oprogramowań do obsługi portalu klienta. 🎯

Funkcja nr 1: Zarządzanie zadaniami

Zarówno ClickUp, jak i Karbon pozwalają podzielić pracę na wykonalne jednostki, przydzielić obowiązki i śledzić terminy.

ClickUp

ClickUp oferuje kompleksowy system zarządzania zadaniami, stworzony z myślą o wsparciu każdej struktury zespołu lub cyklu pracy. Możesz zarządzać zadaniami w wielu widokach (lista, tablica, kalendarz i wykres Gantt), tworzyć szablony, automatyzować procesy i dodawać szczegóły, takie jak zależności, priorytety, pola niestandardowe i śledzenie czasu.

Obsługuje również zwinne sprinty, planowanie obciążenia pracą i współpracę zespołową, dzięki czemu doskonale nadaje się zarówno dla indywidualnych współpracowników, jak i zespołów międzyfunkcyjnych.

Karbon

Karbon koncentruje się na ustrukturyzowanych, powtarzalnych cyklach pracy dostosowanych do praktyk księgowych. Zadania są powiązane z szablonami pracy i często mają strukturę listy kontrolnej. Chociaż platforma oferuje wyzwalacze automatyzacji i aktualizacje statusu, opcje dostosowywania są bardziej ograniczone.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki elastycznemu i skalowalnemu systemowi zarządzania zadaniami.

Funkcja nr 2: Automatyzacja cyklu pracy

Automatyzacja cyklu pracy jest niezbędna dla firm, które chcą ograniczyć zadania wykonywane ręcznie, zminimalizować przekazywanie zadań i obniżyć koszty administracyjne.

ClickUp

Funkcje automatyzacji i AI ClickUp pomagają wyeliminować powtarzalne zadania dzięki regułom opartym na wyzwalaczach, takim jak przydzielanie zadań lub wysyłanie alertów na podstawie statusu lub terminów.

Tworzenie zadań za pomocą AI, automatyczne podsumowania za pomocą ClickUp Brain oraz dynamiczne formularze zapewniają przewagę w usprawnianiu szybko zmieniających się lub dużych cykli pracy.

Karbon

Automatyzacja cyklu pracy w Karbon została zaprojektowana z myślą o przewidywalności. Wyzwalacze uruchamiają aktualizacje zadań, przypomnienia i meldunki klientów w oparciu o szablony i statusy portalu klienta. Jest to pomocne w przypadku powtarzających się cykli pracy księgowej, ale mniej dynamiczne, jeśli Twoja firma obsługuje niestandardowe żądania lub zmienne harmonogramy.

🏆 Zwycięzca: ClickUp, dzięki bardziej wszechstronnym i wzbogaconym o AI funkcjom automatyzacji.

Funkcja nr 3: Współpraca i komunikacja

Zarówno ClickUp, jak i Karbon mają na celu utrzymanie komunikacji z klientem na bieżąco z pracą. Oto porównanie ich funkcji współpracy:

ClickUp

ClickUp oferuje współpracę w czasie rzeczywistym dzięki narzędziom takim jak czat, połączenia SyncUp, dokumenty i integracja e-maila.

W ramach projektów dostępne są kanały czatu, a funkcja AI CatchUp wyróżnia ważne wiadomości. Możesz dodawać komentarze bezpośrednio do zadań lub dokumentów, przekształcać rozmowy w zadania do wykonania oraz zarządzać wiadomościami e-mail w obszarze roboczym.

Karbon

Karbon centralizuje komunikację e-mailową w ramach osi czasu klientów i zadań, oferując funkcje @wzmianki, wspólne skrzynki odbiorcze i widoczność w wątkach. Brakuje mu jednak takich narzędzi, jak czat w aplikacji i dokumenty do współpracy.

🏆 Zwycięzca: ClickUp za oferowanie wielu opcji współpracy w czasie rzeczywistym w ramach tej samej platformy.

ClickUp vs. Karbon na Reddicie

Porównaliśmy funkcje, ale jak wygląda codzienne korzystanie z ClickUp lub Karbon? Aby uzyskać rzeczywiste opinie, przeanalizowaliśmy wątki na Reddicie, w których profesjonaliści udostępniają swoje nieocenzurowane opinie.

ClickUp jest często chwalony przez użytkowników za to, że spełnia swoje obietnice:

Używam go od 2017 roku. Jest świetny. AI działa bardzo dobrze. Używam dokumentów jako drugiego mózgu mojej firmy. Nie mam żadnych zastrzeżeń, poza tym, że na początku może być trudno zrozumieć, jak zacząć. Pomagają w tym szablony. Wypróbowałem większość innych dostępnych narzędzi i ClickUp nadal wygrywa z nimi wszystkimi jako wszechstronna platforma do zarządzania projektami/produktami (nawet z Jira).

Używam go od 2017 roku. Jest świetny. Sztuczna inteligencja działa bardzo dobrze. Używam dokumentów jako drugiego mózgu mojej firmy. Nie mam żadnych zastrzeżeń, poza tym, że na początku może być trudno zrozumieć, jak zacząć. Pomagają w tym szablony. Wypróbowałem większość innych dostępnych narzędzi i ClickUp nadal wygrywa z nimi wszystkimi jako wszechstronna platforma do zarządzania projektami/produktami (nawet z Jira).

Nawet Free Plan zbiera dobre recenzje:

Bezpłatna wersja ClickUp jest zaskakująco dobra… Używam jej od miesięcy bez konieczności aktualizacji i spełnia ona większość moich potrzeb.

Bezpłatna wersja ClickUp jest zaskakująco dobra… Używam jej od miesięcy bez konieczności aktualizacji i spełnia ona większość moich potrzeb.

Oto, co mają do powiedzenia klienci Karbon:

Korzystamy z Karbon od lat i bardzo nam się podoba. Jest trochę drogi, ale warto... Jedyną funkcją, którą miał Karbon, a której nie miało żadne inne narzędzie, był wspólny cykl pracy — elementy można było przypisywać klientom, a nie tylko pracownikom.

Korzystamy z Karbon od lat i bardzo nam się podoba. Jest trochę drogi, ale warto... Jedyną funkcją, którą miał Karbon, a której nie miało żadne inne narzędzie, był wspólny cykl pracy — elementy można było przypisywać klientom, a nie tylko pracownikom.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Określ, w jaki sposób działa Twój zespół. Czy realizujecie powtarzające się zadania, procesy obsługi lub model zgłoszeń? Używajcie pasków lub etapów, takich jak „Do sprawdzenia”, „Oczekiwanie na dokumenty” i „W terenie”, aby dopasować je do rzeczywistych etapów obsługi klienta.

Które narzędzie do zarządzania cyklem pracy jest najlepsze dla firm księgowych?

Po rozważeniu wszystkich za i przeciw wybór jest oczywisty w debacie Karbon vs. ClickUp.

ClickUp zajmuje pierwsze miejsce. 🚀

Karbon może dobrze odpowiadać potrzebom specjalistów ds. księgowości, ale ClickUp oferuje elastyczną i skalowalną przestrzeń roboczą, która pasuje do każdego zespołu, od finansów i operacji po produkty i HR.

Dzięki ClickUp Brain, automatyzacjom, dokumentom, dashboardom i Chat w jednym miejscu, ClickUp jest mądrzejszym wyborem dla nowoczesnego, szybko zmieniającego się zarządzania cyklem pracy.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś. ✅