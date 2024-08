10 najlepszych programów do księgowania projektów w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji w 2024 r

Ostatecznym celem każdej firmy jest zwrot z inwestycji i generowanie zysków. Aby to osiągnąć, firma musi nienagannie zarządzać finansami. W tym miejscu księgowość projektowa wchodzi w grę. 🧾

Jednak w księgowości łatwiej powiedzieć niż zrobić - to jedna z najbardziej podatnych na błędy prac na świecie.

Na szczęście w ciągu ostatnich kilku lat znacznie się to zmieniło wraz z pojawieniem się oprogramowania do księgowania projektów. Narzędzia te uprościły rozliczanie projektów dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika (GUI) i automatyzacji. Zapewniają one również funkcje budżetowania i prognozowania, aby pomóc firmom w podejmowaniu decyzje finansowe oparte na danych o swoich projektach.

Przejrzyjmy 10 najlepszych programów do księgowania projektów, przeanalizujmy ich mocne i słabe strony oraz zbadajmy, w jaki sposób mogą one pomóc w rozwoju Twojej firmy. 🌷

Czego należy szukać w najlepszym oprogramowaniu do księgowania projektów?

Księgowość projektów różni się znacznie od ogólnej rachunkowości finansowej, ponieważ koncentruje się bardziej na kondycji projektu niż na podatkach i zgodności firmy. Aby dobrze wykonywać swoją pracę, oprogramowanie do księgowania projektów powinno mieć następujące unikalne funkcje:

Śledzenie etapów kosztów projektu: Projekt przechodzi przez wiele etapów i ponosi koszty w trakcie całego procesu. Aby w pełni zrozumieć wpływ tych kosztów na projekt, oprogramowanie powinno umożliwiać fazowe lub etapowe śledzenie kosztów związanych z projektem Śledzenie czasu: Ta funkcja pozwala członkom zespołu rejestrować liczbę godzin przepracowanych nad konkretnym projektem. Ma to kluczowe znaczenie dla śledzenia kosztów wynagrodzeń na poziomie projektu Raportowanie specyficzne dla projektu: Świetne oprogramowanie księgowe zapewnia również solidne funkcje raportowania do generowania i eksportowania raportów finansowych, umożliwiając przejrzysty przegląd wszystkich kosztów związanych z projektem Integracje: Jeśli oprogramowanie do księgowania projektów może być zintegrowane z ogólnym oprogramowaniem księgowym, może to znacznie usprawnić pracę zespołu księgowego. Podobnie, powinno ono integrować się z aplikacjami do zarządzania projektami, aby łatwo synchronizować odpowiednie dane i postępy w pracy Budżetowanie i prognozowanie: Posiadanie tych opcji w oprogramowaniu do księgowania projektów pozwala planować z wyprzedzeniem i uzyskać ogólny obraz przyszłego rozwoju projektu

10 najlepszych programów do księgowania projektów w 2024 roku

Chociaż istnieją setki rozwiązań do rozliczania projektów ale tylko kilka z nich spełnia powyższe kryteria. Przeanalizowaliśmy dostępne opcje, co oferują i czego im brakuje, aby stworzyć listę 10 najlepszych programów do księgowania projektów. Zobaczmy, kto znalazł się w czołówce! 🏆

1.

ClickUp

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

ClickUp oferuje wiele funkcji zarządzania projektami, w tym te przeznaczone do ich rozliczania. Zaczyna się od ClickUp Time Tracking , który pozwala członkom zespołu śledzić i rejestrować czas poświęcany na wykonywanie zadań.

Proces śledzenia jest bardzo prosty - wystarczy kliknąć przycisk, aby rozpocząć śledzenie. Po zakończeniu zadania Ty lub członek Twojego zespołu zatrzymujecie czas, który jest automatycznie dodawany do wybranego zadania. Członkowie zespołu mogą oznaczyć wpis czasu jako Billable, aby go zafakturować, a nawet zostawić komentarz, jeśli coś odbiega od normy. ⏲️

Oprócz śledzenia czasu, możesz śledzić postępy projektu za pomocą kamieni milowych. Z Kamienie milowe ClickUp w ClickUp Milestones można oznaczać konkretne zadania w ramach projektu, a po ich ukończeniu postępy projektu i statusy zadań aktualizują się automatycznie. Możesz zdefiniować własne statusy zadań i projektów lub wybrać jeden z domyślnych, np:

W toku

Opóźnione

W toku

Oczekujące

W miarę jak członkowie Twojego zespołu kończą różne zadania i rejestrują swoje wpisy czasowe, ich analiza może stać się nieco nużąca. Nie z ClickUp Accounting -Unikalny widok tabelaryczny pozwala analizować wiele wpisów czasu pracy jednocześnie.

Organizuj, sortuj i filtruj zadania w widoku tabeli ClickUp 3.0, aby szybciej uzyskać wgląd w całą swoją pracę

Widok tabeli przenosi arkusze kalkulacyjne na wyższy poziom, umożliwiając łączenie zadań, członków zespołu, a nawet dokumentów w komórkach, tworząc wizualną i interaktywną bazę danych wykonanej pracy.

Ty i członkowie Twojego zespołu możecie łatwo aktualizować komórki i dodawać notatki, wpisy czasowe, statusy zadań, koszty i inne szczegóły dla każdego zadania. Następnie można przeanalizować dane finansowe przed dokonaniem transakcji. 💸

ClickUp może również znacznie usprawnić raportowanie klientów, ponieważ umożliwia tworzenie pulpitów nawigacyjnych dla klientów. Dzięki ClickUp Dashboards można dodawać widżety do raportowania, fakturowania, przypomnień o płatnościach i wiele więcej. Gdy będziesz zadowolony z wyników, wyślij je do odpowiedniego klienta za pomocą linku, który można udostępnić.

ClickUp najlepsze cechy

Dedykowany zestaw funkcji dla księgowości

Śledzenie czasu pracy

Pulpity nawigacyjne dla klientów

Wszechstronne arkusze kalkulacyjne w formie widoku tabeli

Liczne gotowe szablony, w tymSzablon księgowy ClickUp pomocny w raportowaniu finansowym orazplanowanie biznesowe* Kamienie milowe projektu

Automatyzacja i przypomnienia

Ograniczenia ClickUp

Może być początkowo przytłaczająca dla początkujących użytkowników

Różnorodność funkcji może być zbyt złożona dla niezależnych wykonawców

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cennik dostępny na żądanie

Cennik dostępny na żądanie ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. NetSuite

Via:

Oracle NetSuite

Oracle NetSuite to pełnoprawny pakiet do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), który pomaga firmom zarządzać ich operacjami planować i wykorzystywać zasoby . Jest dostarczany z SuiteProjects - oprogramowaniem do księgowania projektów, które pomaga firmom zarządzać wydatkami, rentownością i budżetami na poziomie projektu z dogłębnym raportowaniem. 📊

Pozwala również szybko analizować i porównywać rzeczywiste wydatki z budżetem i rentowność z prognozą, znaną jako śledzenie prognoz.

Łatwe do zrozumienia wykresy i raporty ułatwiają interpretację danych. Jednocześnie integracja z NetSuite Cloud Accounting automatycznie wiąże wszystkie transakcje z wpisami w księdze głównej.

SuiteProjects posiada również wbudowaną obsługę fakturowania, umożliwiając tworzenie i wysyłanie cyklicznych faktur. Wreszcie, pulpity nawigacyjne i raporty optymalizują przepływ pracy i ułatwiają udostępnianie danych finansowych projektu i innych informacji odpowiednim interesariuszom.

Najlepsze funkcje NetSuite

Księgowość dla wielu projektów z dedykowanymi przestrzeniami

Integracja z oprogramowaniem NetSuite Cloud Accounting i NetSuite ERP

Śledzenie prognoz

Analiza wydatków budżetowych i rzeczywistych

Fakturowanie z obsługą automatycznych faktur cyklicznych

Niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty

Ograniczenia NetSuite

Interfejs użytkownika może być nieco onieśmielający

Może być zbyt drogie dla przeciętnych użytkowników

Ceny NetSuite

Cennik dostępny na życzenie

Oceny i recenzje NetSuite

G2: 4/5 (ponad 2 800 recenzji)

4/5 (ponad 2 800 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 1 400 opinii)

3. Freshbooks

Via:

Freshbooks

Freshbooks wprowadza świeże podejście do oprogramowania księgowego. Pozwala zarządzać kontami wielu projektów, a wysoce dopracowany interfejs użytkownika sprawia, że czasami żmudna praca księgowa jest przyjemniejsza i bardziej wciągająca. ✨

Funkcja śledzenia czasu pozwala rejestrować czas spędzony nad dowolnym projektem, który można następnie dodać do faktur. Możesz wybrać szablon i zaprojektować profesjonalnie wyglądające faktury w ciągu kilku minut.

Śledzenie wydatków jest równie łatwe:

Zbieraj wszystkie rachunki Rób im zdjęcia Prześlij je do Freshbooks

Platforma automatycznie wyodrębni kwotę wydatku, datę i szczegóły dotyczące sprzedawcy. Następnie możesz rozpocząć budżetowanie, ponieważ funkcja śledzenia budżetu pomaga zapewnić, że wydatki nie wymkną się spod kontroli.

Najlepsze funkcje Freshbooks

Integracja z aplikacjami do zarządzania projektami, takimi jak Asana, Basecamp itp.

Śledzenie czasu i budżetu

Faktury iszablony księgowe* Automatyczne przypomnienia o płatnościach i zarządzanie windykacją

Zintegrowane rozwiązania do płatności za faktury

Rejestrowanie wydatków za pomocą zdjęć i wiadomości e-mail

Ograniczenia Freshbooks

Funkcja skanowania paragonów w celu rejestrowania wydatków może działać z opóźnieniem

Aplikacja może nie być skalowalna dla małych firm

Cennik Freshbooks

Lite: $4.25/miesiąc

$4.25/miesiąc Plus: $7.50/miesiąc

$7.50/miesiąc Premium: $13.75/miesiąc

$13.75/miesiąc Select: Cennik dostępny na żądanie

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Freshbooks

G2: 4,5/5 (ponad 650 recenzji)

4,5/5 (ponad 650 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 300 opinii)

4. Certinia (dawniej FinancialForce)

Via:

Certinia

Certinia jest częścią rodziny oprogramowania Salesforce, więc jest rzeczą oczywistą, że bardzo dobrze integruje się z jej "członkami rodziny" Może na przykład pobierać klientów z Salesforce CRM, dzięki czemu nie trzeba dodawać ich ręcznie.

Pozwala zarządzać kontami wszystkich projektów i śledzić przychody oraz koszty na różnych etapach cyklu życia projektu. Śledzenie w czasie rzeczywistym planowanych przychodów i finansów projektu pozwala analizować rentowność projektu, wydatki i inne dane finansowe.

A dzięki integracji z Certinia's Accounting, wszystkie transakcje są automatycznie synchronizowane do księga główna wpisy. 📒

Wreszcie, umożliwia również prognozowanie finansów i śledzenie prognozy w oparciu o transakcje i dane dostępne na kontach, a także Salesforce CRM. Może się to przydać do przewidywania przepływów pieniężnych, rentowności i innych danych finansowych.

Najlepsze cechy Certinia

Integracja z Salesforce

Wieloetapowe śledzenie finansów projektu

Śledzenie planowanych przychodów

Budżetowanie projektu i śledzenie budżetu

Prognozowanie i śledzenie prognoz

Ograniczenia Certinia

Niektórym użytkownikom ładowanie zajmuje dużo czasu

Narzędzia do wizualizacji danych czasami nie pokazują najnowszych danych

Ceny Certinia

Cennik dostępny na życzenie

Oceny i recenzje Certinia

G2: 4,1/5 (ponad 1100 recenzji)

4,1/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 3,8/5 (ponad 40 recenzji)

5. Runn

Via:

Runn

Runn to przede wszystkim oprogramowanie do zarządzania zasobami, ale posiada także kilka przydatnych funkcji rozliczania projektów. Posiada funkcjonalność planowania i budżetowania do alokacji zasobów finansowych na różne wydatki i cele związane z projektami.

Śledzenie planów w stosunku do określonego budżetu pozwala uniknąć nadmiernych wydatków. Funkcja śledzenia czasu jest również dostępna do śledzenia czasu zaplanowanego lub już spędzonego przez członków zespołu nad konkretnym projektem, wraz z jego kosztem. 💰

Ale być może najlepszą częścią Runn jest możliwość dodawania wstępnych projektów. Funkcja ta umożliwia dodawanie do planu projektów, które są obecnie negocjowane. Po ich dodaniu Runn może wizualnie pokazać, jak te projekty wpłyną na Twoją sytuację finansową, jeśli zostaną potwierdzone.

Najlepsze funkcje Runn

Dedykowane przestrzenie dla wielu projektów

Planowanie wstępnych projektów

Śledzenie czasu

Budżetowanie i planowanie

Prognozowanie

Funkcje raportowania z konfigurowalnymi metrykami

ograniczenia #### Runn

Konfiguracja niestandardowych integracji może zająć trochę czasu

Niektóre poziomy uprawnień są niedostępne

Cennik Runn

Darmowy

Pro: $8/miesiąc

$8/miesiąc Enterprise: Cennik dostępny na żądanie

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Runn

G2: 4.5/5 (1 recenzja)

4.5/5 (1 recenzja) Software Advice: 4.8/5 (20+ recenzji)

6. Prognoza

Via:

Prognoza

Forecast ma kilka funkcji księgowania projektów, ale razem tworzą one bardzo solidne rozwiązanie do śledzenia finansów projektu.

Pozwala śledzić budżety projektów w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować, co kosztuje, a co generuje pieniądze. Jego kompleksowe raporty zapewniają również wgląd w to, gdzie tracisz najwięcej pieniędzy w całym portfelu projektów, dzięki czemu możesz powstrzymać projekty przed całkowitym zniszczeniem finansów firmy. 💣

Forecast integruje się z QuickBooks i Xero, dzięki czemu wszystkie transakcje projektowe mogą być automatycznie synchronizowane z centralnym oprogramowaniem księgowym. Ostrzeżenia o ryzyku oparte na sztucznej inteligencji informują z wyprzedzeniem o zbliżającym się przekroczeniu limitów budżetowych.

Forecast najlepsze cechy

Śledzenie projektów na poziomie portfela

Inteligentne i zautomatyzowane fakturowanie

Prognozy budżetowe i ostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji

Integracja z innymi rozwiązaniami księgowymi, takimi jak Xero i QuickBooks oraz rozwiązaniami do zarządzania projektami, takimi jak Asana i Monday.com

Śledzenie czasu

Fakturowanie

Ograniczenia prognoz

Krzywa uczenia się może być stroma

Dodawanie budżetów do projektów czasowych i materiałowych jest niedostępne

Prognozowanie cen

Pro: Cena dostępna na żądanie

Cena dostępna na żądanie Plus: Cena dostępna na żądanie

Oceny i recenzje prognoz

G2: 4.2/5 (ponad 100 opinii)

4.2/5 (ponad 100 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 opinii)

7. Paymo

Via:

Paymo

Paymo może brzmieć, jakby ktoś prosił cię o płać więcej, ale w rzeczywistości pomaga ci zaoszczędzić pieniądze i zarobić więcej na swoich projektach, zapewniając funkcje:

Budżetowanie

Śledzenie wydatków

Śledzenie rentowności

Paymo zapewnia również śledzenie czasu i metody rozliczania oparte na zadaniach dla członków zespołu. Obsługuje ponad 85 walut i 15 języków do fakturowania, co daje mu wyjątkową przewagę nad innymi aplikacjami Alternatywy dla Paymo .

Szablony faktur znacznie ułatwiają tworzenie faktur, a zintegrowane przetwarzanie płatności jeszcze bardziej ułatwia płacenie i otrzymywanie płatności od klientów. 💸

Wreszcie, Paymo integruje się z QuickBooks i Xero, aby zsynchronizować wydatki na projekty z wpisami do księgi głównej.

Najlepsze funkcje Paymo

Budżetowanie

Śledzenie wydatków

Śledzenie czasu pracy

Fakturowanie w ponad 15 językach i ponad 85 walutach

Integracja z PayPal, Stripe i Authorize.net w celu otrzymywania płatności

Śledzenie rentowności na poziomie projektu i klienta

Integracja z innymi usługami księgowymi (QuickBooks, Xero itp.)

Ograniczenia Paymo

Brak dedykowanych aplikacji na MacOS i iOS

Funkcjonalność aplikacji na Androida jest nieco ograniczona w porównaniu do wersji desktopowej

Ceny Paymo

Darmowy

Starter: $5.9/miesiąc

$5.9/miesiąc Małe biuro: $10.9/miesiąc

$10.9/miesiąc Biznes: $16.9/miesiąc

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Paymo

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

8. Meisterplan

Via:

Meisterplan

Meisterplan to narzędzie do zarządzania portfelem projektów i aplikacja do planowania siły roboczej z wbudowaną standardową funkcjonalnością rozliczania projektów.

Platforma umożliwia kierownikom projektów planowanie budżetów i śledzenie rzeczywistych wydatków w stosunku do nich, przeprowadzanie analizy kosztów i korzyści oraz szacowanie całkowitych kosztów projektu na podstawie wydatków.

Meisterplan integruje się ze wszystkimi popularnymi programami do zarządzania projektami, platformami Business Intelligence i platformami do analizy danych w celu pobierania danych projektowych do analizy.

Najlepsze cechy Meisterplan

Porównanie planowanych kosztów z rzeczywistymi

Planowanie budżetu

Analiza kosztów i korzyści

Raporty finansowe

Integracja z narzędziami do zarządzania projektami

Ograniczenia Meisterplan

Funkcje operacyjne zarządzania projektami, takie jak planowanie zadań, są niedostępne

Funkcja planowania zasobów w niepełnym wymiarze godzin mogłaby zostać ulepszona

Ceny Meisterplan

Basic: $660/miesiąc

$660/miesiąc Pro: $880/miesiąc

$880/miesiąc Premium: $2,480/miesiąc

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Meisterplan

G2: 4,8/5 (ponad 10 opinii)

4,8/5 (ponad 10 opinii) Capterra: 4.7/5 (30+ opinii)

9. Kantata (dawniej Mavenlink)

Via:

Kantata

Kantata wyłoniła się z firm Mavenlink i Kimble - dwóch wiodących producentów oprogramowania do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA).

Platforma oferuje funkcje budżetowania i prognozowania ze szczegółowymi danymi, dzięki czemu można zaplanować każdy aspekt projektu. Pozwala śledzić prognozy przychodów i ich rozpoznawanie w czasie rzeczywistym, zapewniając jednocześnie wszystkie dane i informacje potrzebne do prowadzenia projektów w ramach przydzielonych budżetów. 📈

Wbudowana funkcja fakturowania ułatwia wystawianie rachunków klientom, a specjalne funkcje pomagające w zamknięciu miesiąca pomagają aktualizować prognozy w miarę rozpoznawania przychodów. Wreszcie, śledzenie czasu i wydatków na poziomie projektu ułatwia Tobie i członkom Twojego zespołu rejestrowanie kosztów projektu.

Najlepsze cechy Kantata

Prognozowanie w czasie rzeczywistym

Budżetowanie

Fakturowanie z konfigurowalnymi szablonami

Śledzenie czasu pracy

Śledzenie wydatków

Raporty i pulpity nawigacyjne

Ograniczenia Kantata

Interfejs użytkownika jest nieco przestarzały

Korzystanie z funkcji może być początkowo nieco przytłaczające

Ceny Kantata

Cennik dostępny na życzenie

Oceny i recenzje Kantata

G2: 4,2/5 (ponad 1300 recenzji)

4,2/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 600 recenzji)

10. Mędrzec

Via:

Mędrzec

Sage oferuje różne rozwiązania księgowe dla różnych branż i przypadków użycia, w tym ogólną księgowość finansową. Moduł rozliczania projektów jest zintegrowany z Sage Intacct i automatyzuje śledzenie czasu, rozliczanie projektów, kalkulację kosztów usług, a nawet rozpoznawanie przychodów, aby wszystko uprościć.

Wykresy Gantta, rentowność projektów i raporty rentowności klientów pomagają zrozumieć:

Gdzie idą twoje pieniądze: najważniejsze wydatki Skąd pochodzą: najbardziej dochodowi klienci lub projekty 🤑

Integracja z ogólną księgowością finansową Sage synchronizuje wszystkie transakcje projektowe z wpisami księgi głównej, a wbudowana funkcja fakturowania umożliwia łatwe fakturowanie klientów.

Pulpity nawigacyjne dostosowane do ról informują klientów i współpracowników o etapie, na którym znajduje się ich projekt i generują raporty na temat statusu projektu , wykorzystania zasobów, przychodów, kosztów itp. w celu uzyskania obrazu rentowności projektu.

Najlepsze cechy Sage

Budżetowanie i śledzenie budżetu

Prognozowanie przychodów

Śledzenie czasu pracy

Fakturowanie

Integracja z ogólną księgowością finansową Sage

Pulpity nawigacyjne dla poszczególnych ról

Ograniczenia Sage

Sporadyczne problemy z synchronizacją płatności

Pulpity nawigacyjne nieuwzględnione w planie podstawowym

Ceny Sage

Cennik dostępny na życzenie

Oceny i recenzje Sage

G2: 4,3/5 (ponad 2 800 recenzji)

4,3/5 (ponad 2 800 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 500 recenzji)

Maksymalizacja rentowności projektu dzięki solidnemu oprogramowaniu do księgowania projektów

Księgowanie projektów może być żmudną i czasochłonną pracą, a budżetowanie i prognozowanie finansowe może być jeszcze bardziej wymagające. Solidne oprogramowanie do księgowania projektów może pomóc w obu tych zadaniach. Jeśli nadal zastanawiasz się, które oprogramowanie księgowe wybrać, oto nasza sugestia: Go for ClickUp! 🏆

ClickUp umożliwia zarządzanie księgowością poprzez automatyzację i usprawnienie procesu za pomocą widoku tabeli i pulpitów nawigacyjnych. Jego solidne funkcje raportowania i analizy mogą pomóc w planowaniu, budżetowaniu i prognozowaniu prawie wszystkich wskaźników finansowych. Zarejestruj się w ClickUp -nie będziesz chciał wrócić do żadnego innego oprogramowania księgowego.