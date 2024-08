Jak wykorzystać AI w księgowości (Use Cases & Tools)

Jeśli jest jedna rzecz, którą świat biznesu jest podekscytowany w 2024 roku, to musi to być wykorzystanie AI, aby stać się bardziej wydajnym -na nowe i nieoczekiwane sposoby!

Obecność AI można odczuć w każdej branży, od spersonalizowanych rekomendacji w usługach streamingowych po samojezdne samochody. Szybko uczy się od ludzi i przekształca tę wiedzę, aby przekształcić nasze procesy pracy.

Branża księgowa nie jest tu wyjątkiem. Ponieważ dane napędzają świat biznesu, formularze księgowe i księgowi coraz częściej szukają sposobów na wykorzystanie AI w celu poprawy wydajności i dokładności.

Aby zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w księgowości, zbadamy różne Narzędzia AI które sprawiają, że procesy księgowe i przepływy pracy są szybsze i dokładniejsze.

Zrozumienie AI w księgowości

Branża księgowa przechodzi znaczącą transformację napędzaną strategicznym zastosowaniem technologii AI.

Integracja ta wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego w celu automatyzacji i podniesienia poziomu różnych funkcji księgowych.

Wpływ AI rozciąga się na różne zadania, w tym na raportowanie finansowe i zarządzanie finansami zarządzanie księgowością projektów . Usprawnia audyty i zapewnia zgodność z przepisami, aktywnie wykrywając nieuczciwe działania i przeprowadzając dogłębną analizę danych.

Czy AI zastąpi księgowych?

Chociaż AI doskonale radzi sobie z automatyzacją różnych zadań, nie może całkowicie zastąpić ludzkich księgowych.

Podstawowe umiejętności ludzkie, takie jak rozsądny osąd, otwarta komunikacja i krytyczne myślenie, pozostają niezbędne dla skutecznych praktyk księgowych.

Certyfikowani księgowi (CPA) nadal są niezbędni do poruszania się po złożonych problemach księgowych i podejmowania decyzji. Dzięki ludzkiemu nadzorowi i interwencji zapewniają dokładność i etyczne stosowanie zasad rachunkowości.

AI w księgowości ma kilka zastosowań. W tym artykule znajduje się lista najważniejszych z nich.

Jak wykorzystać AI w księgowości dla różnych przypadków użycia

Oprogramowanie księgowe AI zmienia sposób, w jaki księgowi podchodzą do codziennych zadań, od wprowadzania danych po podejmowanie strategicznych decyzji.

Sprawiając, że wyniki są dokładniejsze, księgowi mogą zrobić więcej w krótszym czasie, skupiając się na rzeczach, które wymagają ich niepodzielnej uwagi.

Przyjrzyjmy się pięciu konkretnym przypadkom użycia, w których AI rewolucjonizuje procesy księgowe:

1. Wykorzystanie predykcyjnej analizy danych

AI może analizować ogromne ilości danych finansowych, dostrzegając ukryte wzorce i identyfikując potencjalne zagrożenia, które ludzie mogą przeoczyć.

Analityka predykcyjna oparta na AI to transformacyjna technologia, która wpływa na rolę księgowych i specjalistów ds. finansów. Dzięki automatyzacji często żmudnego zadania generowania raportów, specjaliści finansowi mogą poświęcić swoją wiedzę na bardziej strategiczną funkcję: ocenę.

Należy jednak pamiętać, że wyniki AI wymagają starannej ludzkiej uwagi. Ostatecznie księgowi muszą skrupulatnie ocenić dokładność i wiarygodność wygenerowanych prognoz.

Ten proces oceny powinien obejmować badanie porównawcze z ustalonymi wynikami, stosowanie technik walidacji krzyżowej, wykorzystywanie odpowiednich wskaźników i krytyczną analizę potencjalnych uprzedzeń w danych lub algorytmach.

Dzięki tej rygorystycznej ocenie, ludzka wiedza zapewnia, że spostrzeżenia AI są skutecznie wykorzystywane do podejmowania świadomych decyzji.

2. Usprawnione audyty i większa zgodność z przepisami

Tradycyjne procesy audytu mogą być długotrwałe i wymagać dużych zasobów. AI może usprawnić ten proces poprzez automatyzację zadań związanych z ekstrakcją danych, próbkami i oceną ryzyka. Pozwala to audytorom poświęcić swoją wiedzę na bardziej złożone obszary, jednocześnie poprawiając ogólną wydajność i skuteczność audytów.

AI można wykorzystać do analizy historycznych danych audytowych w celu zidentyfikowania obszarów powtarzających się słabości, umożliwiając bardziej proaktywne podejście do zapewnienia ciągłej zgodności.

3. Łatwiejsze wykrywanie oszustw

Nieuczciwe działania mogą stanowić poważne zagrożenie finansowe, często pozostając niewykryte do momentu zrobienia znacznych szkód. AI działa jako potężne narzędzie w walce z oszustwami.

Zaawansowane algorytmy mogą analizować wzorce wydatków i identyfikować nietypowe transakcje lub działania, które odbiegają od ustalonych norm. Umożliwia to proaktywne wykrywanie i badanie, minimalizując straty finansowe.

Studium przypadku: Użycie AI do zamknięcia aktywnych kont mułów pieniężnych

Jeden z największych europejskich banków cyfrowych stał się celem schematu prania pieniędzy przy użyciu fałszywych ogłoszeń online. Ich zespół ds. oszustw z trudem nadążał za przestępcami, którzy otwierali i szybko opróżniali konta mułów pieniężnych.

Feedzai

feedzai, firma dostarczająca rozwiązania w zakresie oszustw i przestępstw finansowych oparte na sztucznej inteligencji, wykorzystała AI na dwa kluczowe sposoby, aby sprostać temu wyzwaniu:

BionicIDs: AI, w szczególności Deep Learning, została wykorzystana do stworzenia unikalnych identyfikatorów (BionicIDs) dla każdego użytkownika banku. Identyfikatory te analizowały biometrię behawioralną użytkownika (wzorce pisania, ruchy myszy), analitykę behawioralną (sposób poruszania się po banku online), dane urządzenia (model telefonu, system operacyjny) i dane sieciowe (adres IP, lokalizacja). Ten kompleksowy obraz pozwolił bankowi zidentyfikować podejrzaną aktywność, nawet jeśli przestępcy używali fałszywych nazwisk lub różnych urządzeń Analiza sieci: AI stale analizowało dynamiczny kontekst każdej sesji bankowej. Obejmowało to takie czynniki, jak używane urządzenia, połączenia sieciowe i lokalizacje. Poprzez mapę tych relacji, AI mogła zidentyfikować połączenia między pozornie różnymi kontami. Na przykład, jeśli dostęp do wielu kont uzyskano z tego samego urządzenia lub sieci, mimo że miały one różne nazwy, AI mogła oznaczyć je jako należące do tego samego przestępcy

Ta kombinacja technik AI pozwoliła bankowi na:

Znacznie szybciej identyfikować konta mułów pieniężnych, zatrzymując je, zanim zostaną wykorzystane do oszustwa

Połączyć pozornie niepołączone konta z tym samym przestępcą na podstawie wzorców zachowań i sieci

Zrozumieć metody przestępców i przewidzieć przyszłe ataki

Wykorzystując AI, bank zamknął ponad 400 kont mułów pieniężnych i dostarczył policji cennych informacji do zbadania sieci przestępczej.

4. Automatyzacja księgowości

Powtarzalne zadania w przeszłości ograniczały specjalistów ds. księgowości, pochłaniając cenne godziny, które można by lepiej przeznaczyć na analizę strategiczną.

Wprowadzanie danych do faktur i paragonów, uzgadnianie rachunków bankowych i prowadzenie księgi głównej to zadania, które są teraz gotowe na automatyzację procesów.

Algorytmy AI, biegłe w rozpoznawaniu wzorców i ekstrakcji danych, mogą automatyzować procesy z laserową precyzją. Uwalnia to księgowych od żmudnych zadań, takich jak ręczna manipulacja danymi i znacznie minimalizuje nieodłączne ryzyko błędu ludzkiego.

Pro-tip: Użyj tych 10 darmowych szablonów księgowych w Excelu i ClickUp aby przyspieszyć procesy i uzyskać dokładne uzgodnienie za każdym razem.

5. Większa dokładność dzięki uczeniu maszynowemu

Integralność danych finansowych ma kluczowe znaczenie w księgowości. AI doskonale radzi sobie z analizowaniem ogromnych zbiorów danych z najwyższą dokładnością.

Algorytmy uczenia maszynowego mogą być szkolone w celu identyfikacji niespójności, wartości odstających i potencjalnych błędów w transakcjach finansowych. To proaktywne podejście znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo przeoczenia błędów, chroniąc integralność dokumentacji finansowej.

Studium przypadku: Automatyzacja podatkowa Deloitte z wykorzystaniem AI i uczenia maszynowego

Deloitte nawiązał współpracę z Kortical

w celu wykorzystania AI w procesach podatkowych. Projekt miał na celu automatyzację zadań i poprawę wydajności. Deloitte był dostawcą specjalistycznej wiedzy i danych, podczas gdy Kortical zaoferował swoją platformę AI i możliwości w zakresie nauki o danych. Kortical zbudował model uczenia maszynowego, który mógł automatycznie stosować prawo podatkowe i strukturyzować dane klientów, skracając czas przetwarzania przez człowieka z 5 godzin do 6 minut, co stanowi 50-krotną poprawę. Projekt ten trwał 6 miesięcy i osiągnął dokładność obliczeń podatkowych na poziomie ludzkim (ponad 90%).

To tylko kilka przykładów AI rewolucjonizujących zawód księgowego. Wraz z rozwojem technologii AI możemy spodziewać się jeszcze bardziej innowacyjnych zastosowań, które jeszcze bardziej zmienią sposób prowadzenia księgowości.

Czy istnieje oprogramowanie oparte na AI?

oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi

do zrobienia wszystkiego?

ClickUp

może w znacznym stopniu, jeśli nie całkowicie, zmniejszyć obciążenie związane z powtarzalnymi zadaniami i podstawowymi procesami.

Jako platforma do zarządzania pracą i wydajnością, jest przeznaczona dla każdej branży, zarówno dużej, jak i małej. Dzięki wyspecjalizowanym rozwiązaniom dla różnych działów, możesz wykonać każde małe zadanie - od zarządzania zadaniami po śledzenie czasu - na jednej platformie z ClickUp.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ClickUp pomaga księgowym i specjalistom ds. finansów.

1. Porzuć pracę związaną z księgowością

Oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi ClickUp

może być wykorzystywane na milion sposobów w połączeniu z możliwościami AI platformy.

Skutecznie śledź każdy ruch finansowy i utrzymuj pełną ścieżkę audytu dzięki ClickUp Brain

System rejestruje wszystkie działania finansowe i regularnie udostępnia kluczowe aktualizacje zainteresowanym stronom, zapewniając kompletny i dokładny zapis na potrzeby audytów i zgodności z przepisami.

Od ograniczenia pracy ręcznej dzięki automatyzacji po wykorzystanie możliwości przetwarzania języka naturalnego AI do podsumowań, zobaczmy, jak można wykorzystać te narzędzia na każdym kroku.

Automatyzacja zadań księgowych, aktualizacji projektów, raportowania statusu i nie tylko dzięki ClickUp Brain's AI Project Manager™

Zobaczmy najpierw, jak

ClickUp Brain

może pomóc zwiększyć wydajność i dokładność zespołu księgowego:

Automatyzacja przypomnień : ClickUp Brain przypomni Ci, kiedy rachunki muszą zostać zapłacone lub kiedy przypada termin raportowania. Nie przegapisz terminów, ponieważ Narzędzia do automatyzacji AI będą śledzić je za Ciebie

: ClickUp Brain przypomni Ci, kiedy rachunki muszą zostać zapłacone lub kiedy przypada termin raportowania. Nie przegapisz terminów, ponieważ Narzędzia do automatyzacji AI będą śledzić je za Ciebie Inteligentne wyszukiwanie : Jeśli potrzebujesz znaleźć konkretną fakturę lub rekord finansowy, ClickUp Brain szybko przeszuka wszystkie Twoje pliki i bazę wiedzy firmy i wskaże Ci ten właściwy

: Jeśli potrzebujesz znaleźć konkretną fakturę lub rekord finansowy, ClickUp Brain szybko przeszuka wszystkie Twoje pliki i bazę wiedzy firmy i wskaże Ci ten właściwy Analiza danych : AI może spojrzeć na Twoje liczby i dać Ci wgląd w nawyki związane z wydatkami. W ten sposób można bez wysiłku śledzić, kategoryzować i organizować wydatki biznesowe. Może na przykład zauważyć, że wydajesz dużo pieniędzy w jednym obszarze i zasugerować sposoby obniżenia kosztów

: AI może spojrzeć na Twoje liczby i dać Ci wgląd w nawyki związane z wydatkami. W ten sposób można bez wysiłku śledzić, kategoryzować i organizować wydatki biznesowe. Może na przykład zauważyć, że wydajesz dużo pieniędzy w jednym obszarze i zasugerować sposoby obniżenia kosztów Podsumowania i aktualizacje zadań : Wykorzystaj możliwości ClickUp Brain w zakresie przetwarzania języka naturalnego, aby podsumować wszelkie podzadania, czaty lub rozmowy w ClickUp w ciągu kilku sekund, aby zapewnić Ci kontekst na temat tego, co się dzieje lub co będzie dalej w pracy

: Wykorzystaj możliwości ClickUp Brain w zakresie przetwarzania języka naturalnego, aby podsumować wszelkie podzadania, czaty lub rozmowy w ClickUp w ciągu kilku sekund, aby zapewnić Ci kontekst na temat tego, co się dzieje lub co będzie dalej w pracy Niestandardowe raporty i pulpity: Generuj raporty na podstawie populowanych danych i prezentuj je w przejrzystych i atrakcyjnych wizualnie formatach (wykresy i grafy), łatwo identyfikuj trendy i podejmuj świadome decyzje za pomocą Narzędzia AI do wizualizacji danych

Od dyrektorów finansowych z listy Fortune 500 i niezależnych CPA po duże firmy księgowe, każdy może korzystać z ClickUp Brain z płatnym planem ClickUp!

2. Zarządzaj teamami księgowych i klientami w jednym miejscu

Oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi ClickUp oferuje solidne funkcje, które umożliwiają zespołom księgowym efektywne zarządzanie ludźmi i projektami.

Przeglądaj dane na swój sposób, generuj wnikliwe raporty i monitoruj postępy na pierwszy rzut oka za pomocą pulpitów w oprogramowaniu do zarządzania projektami księgowymi ClickUp

Stwórz centralny hub dla całej komunikacji i współpracy w ramach projektu. Księgowi mogą udostępniać dokumenty, pliki i notatki w ramach projektów, eliminując silosy informacyjne i zapewniając, że wszyscy pozostają na tej samej stronie.

Możesz przypisać

Zadania w ClickUp

do konkretnych kierowników księgowości z jasno określonymi terminami i priorytetami. Aktualizacje w czasie rzeczywistym i śledzenie postępów informują wszystkich o trwających pracach, tworząc odpowiedzialność i zapewniając zgodność projektów z harmonogramem.

Czatuj z członkami zespołu, udostępniaj i pracuj nad zadaniami w czasie rzeczywistym, a wszystko to bez opuszczania platformy dzięki ClickUp Chat View

The

Widok ClickUp Chat

dostarcza poręczny system czatu w czasie rzeczywistym ułatwiający komunikację w zespole. Dyskusje mogą być podzielone na wątki w ramach konkretnych projektów, tworząc miejsce na skoncentrowaną, kontekstową komunikację bez zaśmiecania skrzynek odbiorczych e-mail.

Można również udostępniać dokumenty, otrzymywać natychmiastowe informacje zwrotne i osadzać wideo lub połączone informacje.

Organizuj swoje konta za pomocą widoku tabeli ClickUp, aby uzyskać znajomy wygląd arkusza kalkulacyjnego

Przełączaj się między ponad 15 elastycznymi widokami, aby tworzyć niestandardowe cykle pracy, od wykresów po prezentacje w tabeli arkusza kalkulacyjnego. Prowadzi to do łatwego oddelegowania zadań i śledzenia postępów.

Najlepsza część

Unikalne możliwości ClickUp

jest możliwość tworzenia bezpiecznych portali klientów w ramach projektów w celu zarządzania partnerami zewnętrznymi i utrzymania ich w czasie.

Klienci mogą uzyskać dostęp do odpowiednich dokumentów, raportowania i aktualizacji projektu bez bezpośredniego dostępu do systemu wewnętrznego. Jest to pomocne dla mniejszych firm księgowych z budżetami na zatrudnienie limitowanych zasobów.

Możesz wysyłać klientom zautomatyzowane e-maile lub przypomnienia o zbliżających się terminach lub spotkaniach, aby zapewnić im dostęp do informacji i zaangażowanie przez cały cykl życia projektu.

3. Korzystanie z gotowych szablonów w celu uproszczenia procesów księgowych

Możesz korzystać z ponad 1000 konfigurowalnych, gotowych do użycia szablonów ClickUp dla różnych potrzeb - księgowości, kreatywnego projektowania, zarządzania mediami społecznościowymi, zarządzania agencją, tworzenia wpisów na blogu, HR i rekrutacji.

Możesz generować szablony za pomocą ClickUp Brain i

Dokumenty ClickUp

dla każdego przypadku użycia!

Na przykład, użyj funkcji

Szablon SOP dla księgowości ClickUp

aby upewnić się, że Twoje Teams księgowe przestrzegają standardowych procedur operacyjnych Twojej firmy.

Bądź zorganizowany, wydajny i dokładny, jeśli chodzi o praktyki księgowe w Twojej firmie dzięki szablonowi SOP ClickUp Accounting

Przejmij kontrolę nad rozproszonymi procesami finansowymi! Ten szablon oferuje kompleksowe rozwiązanie, które usprawnia tworzenie SOP, komunikację i współpracę, zapewniając efektywne działanie działu księgowości.

Twórz, aktualizuj i śledź wszystkie SOP w jednej scentralizowanej lokalizacji . Koniec z marnowaniem czasu na powtarzalne zadania lub wyszukiwanie dokumentów

. Koniec z marnowaniem czasu na powtarzalne zadania lub wyszukiwanie dokumentów Natychmiastowe informowanie o zmianach w SOP , zapewniające, że wszyscy w zespole są na bieżąco i minimalizuje ryzyko błędów

, zapewniające, że wszyscy w zespole są na bieżąco i minimalizuje ryzyko błędów Zautomatyzowane przydzielanie zadań z powiadomieniami , aby wszyscy byli na bieżąco informowani i odpowiedzialni, zapewniając współpracę w całym dziale księgowości

, aby wszyscy byli na bieżąco informowani i odpowiedzialni, zapewniając współpracę w całym dziale księgowości Podnieś swój rozliczanie projektów i śledzenie SOP dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak reakcje na komentarze, automatyzacja i narzędzia AI

Żonglowanie finansami Business może wydawać się ciągłą grą w nadrabianie zaległości!

Śledzenie transakcji, płatności i kredytów jest czasochłonne.

Szablon dziennika księgowego ClickUp

może służyć jako szablon do cyfrowej księgowości.

Ten potężny szablon rejestruje każdą transakcję biznesową z najwyższą dokładnością. Pozwala on na rejestrowanie transakcji, które mają wpływ na wiele kont jednocześnie:

Porzuć ręczną księgę ; rejestruj wszystkie transakcje biznesowe w cyfrowym dzienniku szybko i dokładnie

; rejestruj wszystkie transakcje biznesowe w cyfrowym dzienniku szybko i dokładnie Używaj niestandardowych statusów do śledzenia postępu każdej transakcji , upewniając się, że nic nie zostanie pominięte

, upewniając się, że nic nie zostanie pominięte Rejestruj istotne informacje o każdej transakcji za pomocą niestandardowych pól , takich jak data transakcji, typ dziennika, paragon i numer wpisu

, takich jak data transakcji, typ dziennika, paragon i numer wpisu Dostosuj przegląd swojego krajobrazu finansowego do swoich potrzeb dzięki elastycznym widokom od Przewodnika dla początkujących po łatwo dostępne sekcje Ksiąg i Dzienników

Usprawnij śledzenie transakcji dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak śledzenie czasu, etykiety, ostrzeżenia o zależnościach i rozbudowane funkcje e-mail, aby zapewnić kompleksowy przepływ pracy finansowej

Szukasz szablonu typu "wszystko w jednym", który uprości Twoje procesy finansowe? Wypróbuj

Szablon księgowy ClickUp

.

Ten szablon zarządza całym procesem - od rejestrowania faktur i śledzenia dochodów po przewidywanie przyszłych przychodów. Nie musisz już ścigać opóźnionych płatności, ponieważ możesz łatwo kontrolować należności i zobowiązania.

A będzie jeszcze lepiej! W ramach tej samej platformy możesz rezerwować spotkania, płynnie przełączać się między ponad 9 niestandardowymi widokami oraz wykorzystywać niestandardowe etykiety i statusy. W ten sposób możesz zmaksymalizować swoją wydajność i uzyskać wgląd w wyniki sprzedaży w czasie rzeczywistym bez opuszczania ClickUp.

Niezwykła zdolność AI do automatyzacji powtarzalnych zadań w połączeniu z wszechstronnym narzędziem, takim jak ClickUp, uwalnia księgowych od przyziemnych obowiązków, dając im cenny dar w postaci czasu.

Ta nowo odkryta wydajność pozwala im skupić się na obszarach, w których króluje ludzka wiedza: wnikliwej analizie, strategicznych wskazówkach i świadomym podejmowaniu decyzji.

Przyszłość księgowości z AI

Sytuacja księgowych się zmienia. Dzięki wsparciu AI zawód ten czeka ewolucja.

Choć reakcje są różne, jedno jest pewne: na horyzoncie widać znaczące zmiany. Następna dekada będzie świadkiem transformacji ról księgowych, wymagającej od profesjonalistów nowego ustawienia umiejętności.

Najlepsze jest jednak to, że przetwarzanie języka naturalnego ClickUp Brain pozwala księgowym na jego wykorzystanie bez konieczności uczenia się technik kodowania. Stanowiska w księgowości będą przypominać stanowiska analityków danych i inżynierów, odblokowując głęboki wgląd w finanse. Kluczem do pokonania tej ewolucji jest zaakceptowanie zmian.

Wczesne przyjęcie narzędzi opartych na AI, takich jak ClickUp, pomoże ci wyprzedzić konkurencję.

