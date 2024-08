10 najlepszych programów do zarządzania projektami z portalami klienta 2024

Obecnie Business stawia na bezpośrednie zaangażowanie klienta poprzez oprogramowanie, które oferuje portale dla klientów .

Platformy te zapewniają, że firmy utrzymują swoje zespoły w zgodzie i wspierają zaufanie, terminowe informacje zwrotne i współpracę z klientami.

W tym artykule znajduje się lista 10 najlepszych opcji oprogramowania, które płynnie angażują klientów w cykl pracy nad projektem. Przejdźmy od razu do rzeczy i pomóżmy znaleźć najlepsze z nich oprogramowanie do zarządzania projektami z portalami klientów dla Twojej organizacji!

Czym jest oprogramowanie portalu klienta?

Oprogramowanie portalu klienta to bezpieczna platforma internetowa, która umożliwia firmom udostępnianie dokumentów, plików, zasobów cyfrowych, informacji i wiadomości swoim klientom.

Włączenie portalu klienta do procesu zarządzania projektami ma wiele zalet:

Lepsza współpraca i komunikacja: Dzięki scentralizowanej lokalizacji udostępniania informacji o projekcie, osoby zarządzające projektami mogą zmniejszyć ilość e-maili i telefonów, które muszą być wymieniane. Wielu dostawców oprogramowania portalu klienta oferuje czat w czasie rzeczywistym i systemy komentowania w celu dalszego usprawnienia komunikacji

Większe zaangażowanie klientów: Zapewnia płynną komunikację i metodę współpracy, która zachęca klientów do swobodnego udostępniania informacji, opinii i próśb

Zapewnia płynną komunikację i metodę współpracy, która zachęca klientów do swobodnego udostępniania informacji, opinii i próśb Zwiększona przejrzystość: Daje klientom dostęp do informacji o projekcie w czasie rzeczywistym

Daje klientom dostęp do informacji o projekcie w czasie rzeczywistym Zwiększona wydajność: Pomagazaoszczędzić czas i pieniądze poprzez automatyzację zadań takich jak udostępnianie plików i zarządzanie dokumentami

Zwiększone bezpieczeństwo: Chroni poufne informacje, zapewniając bezpieczny sposób udostępniania plików i dokumentów

Jeśli szukasz sposobu na poprawę komunikacji, współpracy i wydajności z klientami, znalezienie dobrego oprogramowania portalu klienta z kluczowymi funkcjami, takimi jak narzędzia do współpracy, powinno znaleźć się na twojej liście.

Zalety portalu klienta w oprogramowaniu do zarządzania projektami

Wybór oprogramowania do zarządzania projektami z portalem klienta niesie ze sobą wiele korzyści, w tym usprawnienia:

Integracje

Bezpieczeństwo

Opłacalność

Łatwość użytkowania

Jeśli szukasz narzędzia do zarządzania klientami aby poprawić komunikację, współpracę i wydajność z klientami, integracja portalu klienta z oprogramowaniem do zarządzania projektami może być świetnym rozwiązaniem.

10 najlepszych programów do zarządzania projektami z portalem klienta

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami to potężna platforma z narzędziami portalu klienta, która pozwala stworzyć uniwersalne miejsce pracy dla Teams z płynną komunikacją z klientem.

Oferuje wiele funkcji zarządzania projektami, w tym pulpity, komentarze, tablice i narzędzia do współpracy. Można tworzyć zadania, ustawiać terminy, przypisywać zadania członkom zespołu i śledzić postępy projektu.

Jeśli szukasz pełnego rozwiązania do zarządzania projektami i oprogramowania, które pomoże Twojemu zespołowi budować silne relacje z klientami, ClickUp CRM jest świetną opcją.

ClickUp oferuje również różne narzędzia do raportowania aby pomóc w mierzeniu powodzenia projektów.

Oprogramowanie ClickUp narzędzia Business są wysoce konfigurowalne i mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb celów biznesowych, zespołu i klientów. Portal klienta można również wykorzystać do wdrażania nowych klientów, zarządzania umowami i obsługi klienta

ClickUp najlepsze funkcje

W pełni konfigurowalny do zarządzania zasobami

Dostęp z pulpitu i urządzeń mobilnych umożliwiający współpracę z klientami z dowolnego miejsca

ponad 1000 szablonów umożliwia dodawanie funkcji i narzędzi w miarę rozwoju firmy

Wdrażanie klientów to pestka dzięki konfigurowalnemu szablonowiSzablon Customer Onboarding od ClickUp aby pomóc Ci usprawnićonboarding klienta i zapewnić pozytywne doświadczenia niestandardowych klientów

Pulpity pozwalają śledzić postępy projektów, wizualizować dane i podejmować świadome decyzje. Mogą być niestandardowe, aby pokazywać informacje, które są dla Ciebie najważniejsze i możesz utworzyć wiele pulpitów, aby śledzić różne aspekty swojej pracy

Komentarze mogą być używane do współpracy z członkami zespołu, przekazywania informacji zwrotnych i zadawania pytań. Możesz przypisywać komentarze do konkretnych zadań lub @wzmiankować członków zespołu, aby zwrócić ich uwagę

Tablice to świetny sposób na wizualizację pracy i zapewnienie, że wszyscy są na tej samej stronie

Limity ClickUp

Bogaty zestaw funkcji może utrudniać naukę niektórym użytkownikom

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,566+ recenzji)

: 4.7/5 (8,566+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,775+ recenzji)

2. Monday

przez Monday Monday to oprogramowanie do zarządzania projektami z portalem klienta, które pomaga zespołom współpracować i do zrobienia.

Intuicyjny i prosty interfejs użytkownika oraz elastyczność wyróżniają Monday. W przeciwieństwie do kilku alternatyw Monday, może być używany przez Teams wszystkich rozmiarów i branż.

Monday jest idealny dla firm, które współpracują z klientami zdalnymi lub muszą udostępniać poufne informacje.

Najlepsze funkcje Monday

Super intuicyjna i przyjazna dla użytkownika platforma

Mnóstwo dodatków, szablonów i opcji niestandardowych

Łatwe skalowanie w miarę rozwoju firmy

Monday limits

Niektórzy użytkownicy narzekają na zbyt dużą liczbę e-maili przychodzących codziennie z platformy

Niektórzy recenzenci twierdzą, że obsługa klienta wymaga poprawy

Monday pricing

Free

Podstawowy : $8/miesiąc za licencję

: $8/miesiąc za licencję Standard : $10/miesiąc za licencję

: $10/miesiąc za licencję Pro : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Monday oceny i recenzje

Sprawdź nasze pełne porównanie na_ Monday vs Airtable .

3. Zoho

przez Zoho Oprogramowanie Zoho Projects to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami z funkcją portalu klienta. Jest to klient do zarządzania projektami portal umożliwiający Business udostępnianie informacji o projektach swoim klientom w bezpiecznym i zorganizowanym środowisku.

W przeciwieństwie do wielu Alternatywy dla Zoho platforma jest bardzo przystępna cenowo i łatwa w użyciu. To sprawia, że jest to świetna opcja dla małych Business i Teams szukających opłacalnego sposobu na zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje Zoho

Dostawca wielu funkcji i możliwości

Konfigurowalne pulpity i funkcje raportowania

Świetna obsługa klienta

Limity Zoho

Ustawienia mogą być trudne w nawigacji

Niektórzy recenzenci zgłaszają niestabilne integracje

Nie wszystkie przeglądarki są wspierane

Cennik Zoho

Free

Premium : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Enterprise: $10/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho

G2 : 4.3/5 (376+ recenzji)

: 4.3/5 (376+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (372+ recenzji)

4. Freshdesk

przez Freshdesk Oprogramowanie portalu klienta Freshdesk zapewnia platformę helpdesk wzbogaconą o automatyzację i AI, która usprawnia obsługę klienta.

To przyjazne dla użytkownika i skalowalne rozwiązanie, dostosowane do potrzeb firm, zarówno B2B, e-commerce, SaaS, jak i zdalnych, kładzie nacisk na bezpieczną obsługę danych, współpracę i łatwą integrację z istniejącymi narzędziami.

Jeśli jesteś nowoczesnym przedsiębiorstwem poszukującym intuicyjnego systemu wsparcia, Freshdesk może być dobrym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Możliwość połączenia wielu funkcji na jednej platformie, takich jak marketing, sprzedaż itp.

Łatwa nawigacja z e-mailami, czatem i połączeniami w jednej centralnej lokalizacji

Upraszcza obciążenie pracą dzięki jednemu zakończonemu rozwiązaniu

Limity Freshdesk

W niektórych momentach reakcja klienta może być powolna, nawet w przypadku pilnych problemów

Trudno jest skoordynować wszystkie odpowiednie narzędzia, aby stworzyć niestandardową platformę

Niestandardowe moduły są mało elastyczne

Ceny Freshdesk

Free

Rozwój : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Pro : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Enterprise: $79/miesiąc

Freshdesk oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (2,961+ recenzji)

: 4.4/5 (2,961+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,127+ opinii)

Bonus: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Freshdesk w 2023 roku

5. Wrike

przez Wrike Wrike to kompleksowe narzędzie do zarządzania OKR (celami i kluczowymi wynikami) z funkcją tablic Kanban, wykresów Gantta, śledzenia czasu i ponad 400 integracji.

Dzięki niestandardowym cyklom pracy, automatycznemu przydzielaniu zadań i zautomatyzowanemu raportowaniu optymalizuje realizację zadań i zapewnia widoczność postępów zespołu.

Podczas gdy niektóre Alternatywy dla Wrike może być łatwiejsze, platforma jest dostawcą solidnego rozwiązania typu "wszystko w jednym" z widokami i integracjami, którym niełatwo dorównać.

Wrike jest idealnym rozwiązaniem dla Teams dążących do usprawnienia realizacji celów.

Najlepsze funkcje Wrike

Kompleksowe rozwiązanie typu "wszystko w jednym

Pomocne funkcje zarządzania zależnościami

Zapobiega "wpadaniu zadań przez szczeliny"

Limity Wrike

Serwery czasami działają wolno

Mniej konfigurowalny niż niektórzy konkurenci

Niektórzy użytkownicy uważają, że system jest zagmatwany

Cennik Wrike

Free

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc na użytkownika

: $24.80/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Pinnacle: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (3,469+ recenzji)

: 4.2/5 (3,469+ recenzji) Capterra: 4../5 (2,454+ recenzji)

6. Accelo

przez Accelo Chcesz zarządzać projektami i obciążeniami pracą klientów, proaktywnie rozwiązywać problemy projektowe i jasno rozumieć status projektu? Oprogramowanie do zarządzania pracą klienta Accelo może być dobrym wyborem dla Ciebie!

Platforma ta zapewnia kompleksowy widok projektów z danymi w czasie rzeczywistym na temat personelu, budżetu i postępów. A jej portal klienta jest łatwy w użyciu zarówno dla Business, jak i klientów. Klienci mogą łatwo wyszukiwać informacje, wspierać zgłoszenia, przesyłać pliki i zostawiać komentarze.

Accelo jest używane przez agencje, firmy konsultingowe, firmy IT, firmy marketingowe i inne.

Najlepsze funkcje Accelo

Łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji

Obsługuje wszystko, od zadań po bilety, kampanie i nie tylko

Znakomity interfejs użytkownika

Limity Accelo

Trudności z umowami na czas nieokreślony, Accello czasami automatycznie przypisuje pozostałe godziny

Niektórzy recenzenci zgłaszają sporadyczne błędy i problemy z funkcjami

Ograniczone możliwości niestandardowe

Ceny Accello

Plus : 24 USD/miesiąc za użytkownika

: 24 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $39/miesiąc na użytkownika

: $39/miesiąc na użytkownika Bundle: $89/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Accelo

G2 : 404/5 (490+ recenzji)

: 404/5 (490+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (159+ recenzji)

7. Asana

przez Asana Asana jest aplikacją typu narzędzie do zarządzania projektami które pomaga zespołom współpracować i do zrobienia.

Oferuje ono wiele funkcji, w tym zarządzanie zadaniami udostępnianie plików i narzędzia komunikacyjne.

Asana posiada również pełną funkcję zarządzania projektami w portalu klienta, która umożliwia firmom udostępnianie informacji o projektach swoim klientom w bezpieczny i zorganizowany sposób.

Jeśli szukasz Alternatywy dla Asana można rozważyć ClickUp lub Monday.

Najlepsze funkcje Asany

Przejrzysty, kolorowy i intuicyjny interfejs ułatwiający śledzenie zadań

Szeroka gama opcji integracji

Oferuje hojny plan darmowy

Limity Asany

Ograniczone funkcje dla powtarzających się zadań

Wymaga silnego połączenia internetowego do prawidłowego działania

Konieczność zakupu co najmniej 2 licencji w celu przejścia z wersji Free na płatną

Cennik Asana

Podstawowy : Free

: Free Premium : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9,457+ recenzji)

: 4.3/5 (9,457+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (12,096+ recenzji)

8. Smartsheet

przez Smartsheet Oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych Smartsheet to oparta na chmurze platforma do wykonywania pracy, która pomaga Teams planować, śledzić, automatyzować i raportować całą swoją pracę. Dostarcza potężne narzędzia do automatyzacji, dużą elastyczność i niestandardowe funkcje oraz funkcje współpracy, które usprawniają komunikację.

Portal klienta Smartsheet to bezpieczny i niestandardowy sposób udostępniania informacji o projektach klientom i kontrahentom. Pozwala klientom na widok oś czasu projektu, budżetów i kamieni milowych, przesyłanie plików i pozostawianie komentarzy.

Podczas gdy Alternatywy dla Smartsheet może zapewnić znacznie szerszy wybór funkcji, narzędzi i automatyzacji, jest to doskonały wybór dla małych firm, które chcą zachować prostotę.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Solidne funkcje komunikacyjne pozwalają na tworzenie kompleksowych planów komunikacji

Doskonałe funkcje automatyzacji, śledzenia czasu i raportowania postępów

Doskonałe śledzenie i ustalanie priorytetów obciążeń pracą

Limity Smartsheet

Wielu użytkowników ma problemy z odnalezieniem drogi do niestandardowych ustawień i widoków

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Smartsheet

Free

Pro : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Smartsheet oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (14 193+ recenzji)

: 4.4/5 (14 193+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,980+ recenzji)

9. Trello

przez Trello Trello zapewnia wysoce wizualne podejście do projektów i ich realizacji zarządzanie klientem . Jego system tablic Kanban pomaga zespołom organizować i śledzić ich pracę w sposób, który sprawia, że wszystko jest przyjemne.

Wreszcie, możesz użyć Power-Ups Trello, aby dodać funkcję portalu klienta do swoich tablic. Istnieje wiele Power-Ups, które można wykorzystać do tego celu, takich jak Client Portal Power-Up i Collaborators Power-Up.

Trudno jest znaleźć Alternatywy dla Trello które dorównują mu prostotą wizualną, ale można rozważyć Wrike lub ClickUp, ponieważ oba oferują również widoki tablicy Kanban.

Najlepsze funkcje Trello

Niesamowity, wizualny design i przyjazna dla użytkownika platforma

Bardzo łatwy w użyciu, nawet dla początkujących

Świetny stosunek jakości do ceny

Limity Trello

W niektórych okolicznościach jego wygląd może być limitowany (np. brak przewijania bocznego)

Może być trudny w zarządzaniu projektami i zadaniami, gdy żongluje się wieloma projektami i klientami

Łatwo stracić informacje w przypadku popełnienia błędu

Cennik Trello

Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: $7.38+/miesiąc na użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,367+ recenzji)

: 4.4/5 (13,367+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (22,691+ recenzji)

10. OneDesk

przez OneDesk Szukasz połączenia HelpDesk i narzędzi do zarządzania projektami? Portal klienta do zarządzania projektami OneDesk pomaga zespołom współpracować, śledzić postępy i dostarczać wyniki.

OneDesk pomaga zespołom zarządzać projektami od początku do końca, zapewniać obsługę klienta i komunikację oraz generować raporty, które śledzą postępy i identyfikują trendy.

Oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami OneDesk to dobry wybór dla małych i średnich firm, które chcą mieć dostęp do danych z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym.

Najlepsze funkcje OneDesk

Łączy wiele funkcji w jednej platformie

Łatwy w użyciu i konfiguracji

Dobrze radzi sobie z usprawnianiem wszystkich danych projektu

Limity OneDesk

Ograniczone opcje niestandardowe

Nie nadaje się dobrze dla Enterprise Business

Brak wersji Free

Cennik OneDesk

Standard : $11.99/miesiąc za użytkownika

: $11.99/miesiąc za użytkownika Premium : $13.99/miesiąc na użytkownika

: $13.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: $15.99/miesiąc na użytkownika

OneDesk oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (31+ recenzji)

: 4.3/5 (31+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (9+ recenzji)

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami do współpracy z klientem

Efektywna współpraca zespołu zarządzającego projektami i bezproblemowa komunikacja z klientem są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

10 narzędzi do zarządzania projektami z portalami dla klientów, które przeanalizowaliśmy w tym artykule, podkreśla połączenie funkcji, łatwości obsługi i przejrzystości, których wymagają firmy w 2023 roku.

ClickUp oferuje kompleksowy pakiet narzędzi dostosowanych do unikalnych potrzeb każdego zespołu.

Niezależnie od tego, czy żonglujesz wieloma projektami, współpracujesz z klientami, czy szukasz lepszej organizacji zadań, ClickUp zapewni Ci wszystko. Zanurz się w jego setkach funkcji i przekonaj się, jak może zrewolucjonizować sposób pracy Twoich teamów.

Wypróbuj ClickUp już teraz i odmień swoje doświadczenie w zarządzaniu projektami!